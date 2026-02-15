10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Taiga ในปี 2026

ทีม Agile ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเดียวกันกับ Taiga: สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเครื่องมือที่เบาและเหมาะกับนักพัฒนา กลายเป็นภาระในการบำรุงรักษาเมื่อคุณต้องการการผสานรวมกับระบบองค์กร, การมองเห็นข้ามทีม, หรือกระบวนการทำงานที่ใช้ AI ที่ไม่ต้องมีปริญญา DevOps ในการตั้งค่า—ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันที่84% ขององค์กรที่ใช้ Agileได้นำ AI มาใช้แล้ว
คู่มือนี้ได้แยกแยะทางเลือก 10 รายการสำหรับ Taiga คุณจะพบกับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร เช่น ClickUp ที่ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆ รวมถึงตัวเลือกเฉพาะทาง เช่น Jira สำหรับฟังก์ชัน Scrum ที่ลึกซึ้ง เป้าหมายคือช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของทีมคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เคยใช้ได้ผลตอนที่คุณมีวิศวกรเพียงห้าคนในโรงรถ
ทางเลือกของ Taiga ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|ClickUp
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทดแทนเครื่องมือหลายอย่าง
|ClickUp Brain, สปรินต์, อัตโนมัติ, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, เอกสาร, แชท
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|monday. com
|ทีมที่ต้องการบอร์ดภาพและต้องการการนำไปใช้ข้ามสายงานอย่างรวดเร็ว
|บอร์ดที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, มุมมองหลากหลาย
|แผนเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|จิรา
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการสปรินต์แบบ Agile ที่มีโครงสร้าง
|กระดาน Scrum/Kanban, JQL, แอป Marketplace มากกว่า 5,700 รายการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 15/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|ทีมข้ามสายงานที่ต้องการการมองเห็นพอร์ตโฟลิโอและกระบวนการทำงานด้วย AI
|กราฟการทำงาน, สตูดิโอ AI, พอร์ตโฟลิโอ, ปริมาณงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
|Trello
|ทีมที่ต้องการบอร์ดคัมบังแบบง่าย ๆ พร้อมการตั้งค่าขั้นต่ำ
|บอร์ดแบบลากและวาง, ระบบอัตโนมัติ Butler, พลังเสริม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|Wrike
|ทีมองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแล การรายงาน และการควบคุมโครงการขั้นสูง
|ปัญญาประดิษฐ์ด้านข้อมูลการทำงาน แผนงานขั้นสูง การพิสูจน์ความถูกต้อง
|แผนเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|แนวคิด
|ทีมที่รวมเอกสาร, วิกิ และการติดตามงานแบบเบา
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Notion AI, แม่แบบที่ยืดหยุ่น
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho Projects
|ทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว
|แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา, การผสานการทำงานกับ Zoho โดยตรง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|สมาร์ทชีต
|ทีมที่คุ้นเคยกับสเปรดชีตในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลหรือมีความซับซ้อน
|อินเทอร์เฟซแบบตาราง, ศูนย์ควบคุม, การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|แผนเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|เบสแคมป์
|ทีมระยะไกลที่ต้องการการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่เรียบง่ายและการติดตามโครงการแบบเบา
|กระดานข้อความ, การเช็คอิน, แผนภูมิเนินเขา
|แผนเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
ทำไมควรเลือกทางเลือกแทนไทกา
Taiga เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้ Agileโดยใช้กระบวนการทำงานแบบ Scrum หรือ Kanban เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาที่ต้องการโซลูชันที่โฮสต์เองได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แต่เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจสังเกตเห็นปัญหาบางประการเริ่มปรากฏขึ้น
บางทีคุณอาจเหนื่อยกับการบำรุงรักษาทางเทคนิคที่มาพร้อมกับเครื่องมือที่คุณโฮสต์เอง หรืออาจเป็นเพราะทีมการตลาดและทีมออกแบบของคุณพบว่าอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์ Taiga นั้นแข็งกระด้างและเน้นไปที่นักพัฒนามากเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์ของพวกเขา ความขัดแย้งนี้นำไปสู่การที่ทีมต่างๆ สร้างระบบของตนเองในเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการแยกข้อมูลและทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้
นี่คือสิ่งที่มักเป็นแรงผลักดันในการค้นหาทางเลือกแทนไทกา:
- ช่องว่างในการผสานรวม: Taiga ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมหลายตัว ทำให้คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและใช้วิธีแก้ปัญหาที่เสียเวลา
- ความท้าทายในการขยายขนาด: ความรับผิดชอบในการโฮสต์ด้วยตนเองต้องการทรัพยากรทางเทคนิคและการบำรุงรักษาที่หลายทีมที่กำลังเติบโตไม่สามารถจัดสรรได้
- ความลึกของฟีเจอร์ที่จำกัด: คุณต้องการมากกว่าแค่บอร์ดพื้นฐาน การรายงานขั้นสูงการจัดการทรัพยากร และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็น และโมเดลโอเพนซอร์สของ Taiga ยังล้าหลังอยู่
- การร่วมมือข้ามทีมที่ไม่ดี: เมื่อทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาไม่สามารถใช้เครื่องมือหลักของโครงการได้อย่างง่ายดาย พวกเขาก็จะหยุดใช้เครื่องมือดังกล่าว สิ่งนี้ทำให้การสื่อสารต้องย้ายไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ และทำให้การประสานงานที่แท้จริงกลายเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง
ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการกระจายเครื่องมือ—การแยกงานออกเป็นหลายเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ใช้แอปพลิเคชัน SaaS ถึง 101รายการ—ด้วยการใช้พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร หรือเพียงแค่ต้องการเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้งานง่ายมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนไทกาที่คุณควรใช้
เครื่องมือแต่ละชิ้นด้านล่างนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะที่มักทำให้ทีมต่างๆ หันเหออกจาก Taiga.io เราได้จัดกลุ่มเครื่องมือเหล่านี้ตามจุดเด่นหลัก เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI ที่ทดแทนเครื่องมือหลายอย่าง)
คุณกำลังจะออกจาก Taiga เพราะรู้สึกเหนื่อยกับการที่งานกระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ หรือไม่? คุณมีงานอยู่ในที่หนึ่ง เอกสารอยู่อีกที่หนึ่ง และการสนทนาของทีมอยู่อีกที่หนึ่งความยุ่งเหยิงของบริบทนี้— เมื่อทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน — หมายความว่าคุณใช้เวลามากกว่าการทำงานจริงไปกับการตามหาข้อมูล และนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ลดประสิทธิภาพการทำงานลงอย่างมาก โดย70% ของพนักงานใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลเพียงชิ้นเดียว
ขจัดความวุ่นวายเหล่านี้และรวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUpพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก — แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งโครงการ เอกสาร และการสนทนาอยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่ฝังอยู่เป็นชั้นข้อมูลเชิงลึก มันถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เครื่องมือหลายอย่างโดยการนำการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องจ่ายเงินและจัดการแอปแยกต่างหาก คุณจะได้สภาพแวดล้อมที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งงานทั้งหมดของคุณอยู่และเชื่อมต่อกัน
หยุดเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองและการค้นหาผ่านความคิดเห็นใน.Thread ให้ได้. Get an AI assistant ที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างใน Workspace ของคุณด้วยClickUp Brain คุณสามารถขอให้มันสรุปกิจกรรมของงาน สร้างเอกสารสรุปโครงการ หรือตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่ขัดขวางการทำงานได้ เพราะมันถูกผสานรวมไว้ทุกที่ คุณสามารถเพียงแค่ @mention Brain ในงานหรือข้อความแชทเพื่อรับคำตอบที่รวดเร็วและเข้าใจบริบทจากโครงการของคุณได้ทันที
สำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ Agile ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถจัดการวงจรการพัฒนาทั้งหมดของคุณได้ด้วย ClickUp Sprints คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ Sprint ที่เฉพาะเจาะจงจัดการกับแบ็กล็อกของคุณ และใช้ Sprint Points เพื่อประมาณความพยายามได้ แสดงความคืบหน้าของทีมคุณด้วยกราฟ Velocity ที่ติดตามงานเฉลี่ยที่เสร็จสิ้นในหลาย ๆ Sprint ช่วยให้คุณวางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ClickUp Super Agentsทำงานในระดับพื้นที่ทำงาน โดยตรวจสอบโครงการ กิจกรรม และสัญญาณต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ ในมุมมองนี้ Super Agent จะวิเคราะห์ข้อมูลสปรินต์ ตรวจจับความเสี่ยง เช่น ความสำคัญที่เกินกำหนด และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง แทนที่จะเพียงแค่รายงาน Super Agent จะเสนอขั้นตอนต่อไปอย่างเชิงรุก เช่น การสร้างวาระการประชุมหรือการเน้นให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงสุด
และคุณสามารถละทิ้งงานที่ต้องทำด้วยตนเองได้ในที่สุด สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่ง่ายต่อการใช้งานผ่าน ClickUp Automations ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎให้เปลี่ยนสถานะของงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดหรือมอบหมายงานใหม่ให้กับบุคคลเฉพาะเมื่อมีการสร้างงานนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: รับสรุปงานโดยใช้ AI สร้างรายงาน และตอบคำถามพร้อมบริบทจากงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณ ด้วยผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ
- ClickUp Sprints: วางแผนและดำเนินการสปรินต์ด้วยฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการจัดการงานค้าง การวางแผนสปรินต์ และการติดตามความเร็วการทำงาน พร้อมใช้คะแนนสปรินต์เพื่อประเมินความพยายามและติดตามความสามารถของทีม
- ClickUp Automations: อัตโนมัติงานประจำ เช่น การเปลี่ยนสถานะ การมอบหมายงาน หรือการโพสต์ความคิดเห็น เพื่อประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือสร้างการทริกเกอร์และการดำเนินการที่ง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- 15+ มุมมอง: ก้าวข้ามกระดานพื้นฐานไปอีกขั้น แสดงผลงานของคุณด้วยตัวเลือกมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมอง Kanban,มุมมอง Gantt, มุมมองรายการ,มุมมองปฏิทิน และมุมมองไทม์ไลน์ ทั้งหมดใช้ข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน
- ClickUp Docs: เชื่อมโยงเอกสารสรุปโครงการ, บันทึกการประชุม และวิกิของคุณกับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ
- ClickUp Chat: เก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ให้พ้นจากอีเมลที่กระจัดกระจายและอยู่ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ พร้อมการสนทนาแบบเรียลไทม์ในช่องทางหรือข้อความโดยตรงควบคู่ไปกับงานของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- แพลตฟอร์มครบวงจรที่แท้จริง: แทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการ, เอกสาร, และการสื่อสาร, ลดการกระจายตัวของเครื่องมือและค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก
- AI ที่เข้าใจบริบท: รับคำตอบและสรุปข้อมูลตามข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain ทำให้มีประโยชน์มากกว่าแชทบอท AI ทั่วไป
- ความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้: แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานใดก็ได้ ตั้งแต่ Scrum ที่เข้มงวดไปจนถึง Kanban หรือแม้แต่การจัดการโครงการแบบดั้งเดิม โดยไม่บังคับให้คุณต้องใช้กระบวนการทำงานแบบเดียว
ข้อเสีย:
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่เรียบง่ายกว่า
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถใช้งานได้แต่ยังไม่รองรับความสามารถทั้งหมดเหมือนกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
- การได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องมีการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานอย่างตั้งใจ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
🐞 ชมวิดีโอนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนรายงานข้อบกพร่องที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับนักพัฒนา ซึ่งช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมาและเร่งการแก้ไขให้รวดเร็วขึ้น
2. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ดโครงการที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่าย พร้อมการยอมรับจากทีมอย่างรวดเร็ว)
หากเพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคของคุณรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของ Taiga ซับซ้อนเกินไป monday.com คือทางเลือกที่สดใหม่และน่าใช้ ด้วยดีไซน์ที่เน้นสีสันสดใส ภาพชัดเจน และใช้งานง่าย ทำให้การบริหารโครงการกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป บอร์ดแบบลากและวางช่วยให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ยุ่งยาก ส่งผลให้ทั้งองค์กรของคุณสามารถปรับตัวและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิด "Work OS" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ได้มากกว่า 20 ประเภทเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่สถานะ ผู้รับผิดชอบ สูตรคำนวณ ไปจนถึงการติดตามเวลา ความชัดเจนทางภาพนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้วได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค
monday.com ยังมีฟีเจอร์ AI ที่ช่วยสร้างงาน สรุปการอัปเดต และเขียนเนื้อหาได้ ตัวสร้างระบบอัตโนมัติของมันใช้ตรรกะแบบง่าย ๆ "ถ้าเช่นนี้ ก็ให้ทำอย่างนั้น" ทำให้คุณสามารถสร้างกฎได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- บอร์ดที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งบอร์ดโครงการของคุณด้วยประเภทคอลัมน์มากกว่า 20 ประเภทเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ตั้งค่ากฎง่าย ๆ เพื่อทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนสมาชิกในทีมหรือเปลี่ยนสถานะของงาน
- มุมมองหลายแบบ: สลับระหว่างวิธีการแสดงผลงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นมุมมองตาราง, คันบัน, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน
ข้อดีและข้อเสียของ monday.com
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ในไม่กี่นาทีด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
- ยืดหยุ่นสำหรับแผนกต่างๆ: แพลตฟอร์มนี้มีผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับ CRM, Dev และ Service ช่วยให้สามารถมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย: มีแม่แบบสำเร็จรูปมากมายช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย:
- การกำหนดราคาอาจมีความซับซ้อน โดยมีจำนวนที่นั่งขั้นต่ำและระดับราคาที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การเข้าถึงสำหรับผู้เข้าพักจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
- คุณสมบัติหลักบางอย่าง เช่น การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
monday.com ราคา
- พื้นฐาน: $12/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $17/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $28/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,800+ รีวิว)
3. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Agile sprint)
เมื่อคุณกำลังมองหาการเปรียบเทียบเครื่องมือระหว่าง Taiga กับเครื่องมือสำหรับองค์กร Jira มักจะเป็นชื่อแรกที่นึกถึง ทั้งสองเครื่องมือถูกออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบ Agile แต่ Jira มอบความลึกซึ้ง ความสามารถในการปรับแต่ง และการผสานรวมในระดับที่ Taiga ซึ่งเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สไม่สามารถเทียบได้ นี่คือเหตุผลที่ Jira เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม
Jira ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ โดยมีความโดดเด่นในการใช้งานร่วมกับบอร์ด Scrum และ Kanban พร้อมฟีเจอร์สำหรับการวางแผนสปรินต์ การจัดการงานค้าง(Backlog Grooming) และการติดตามความเร็วการทำงาน (Velocity Tracking) สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง JQL (Jira Query Language) ช่วยให้สามารถสร้างตัวกรองและรายงานที่กำหนดเองได้อย่างเฉพาะเจาะจง แพลตฟอร์มนี้แสดงศักยภาพที่แท้จริงผ่านระบบนิเวศของมัน ซึ่งมีแอปมากกว่า 5,700 รายการบน Atlassian Marketplace และสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Confluence และ Bitbucket
พลังนี้มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยน: ความซับซ้อน อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค และการตั้งค่าที่เหมาะสมต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญอย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- กระดาน Scrum และ Kanban: จัดการสปรินต์ด้วยคุณสมบัติที่ละเอียด เช่น การจัดการงานค้าง, แผนภูมิการลดภาระงาน, และขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่
- JQL (ภาษาค้นหา Jira): สร้างคำสั่งค้นหาที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ เพื่อสร้างตัวกรองและรายงานที่แม่นยำสำหรับแดชบอร์ดของคุณ
- 5,700+ แอป Marketplace: ขยายขีดความสามารถของ Jira ด้วยคลังขนาดใหญ่ของส่วนขยายจากบุคคลที่สามที่รองรับความต้องการเกือบทุกประเภท
ข้อดีและข้อเสียของ Jira
ข้อดี:
- ฟังก์ชันการทำงานแบบ Agile ลึก: คุณสมบัติสำหรับการวางแผนสปรินต์, การติดตามความเร็ว, และการจัดการการปล่อยเวอร์ชันมีความสมบูรณ์และได้รับความไว้วางใจจากทีมพัฒนาหลายพันทีม
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น: คุณสามารถกำหนดเส้นทางที่ปัญหาของคุณจะดำเนินไปได้อย่างแม่นยำ ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดเอง, ตัวตรวจสอบ, และฟังก์ชันหลังการทำงาน
- ระบบนิเวศของ Atlassian ที่แข็งแกร่ง: การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Confluence, Bitbucket และ Trello สร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ข้อเสีย:
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้แนวทาง Agile
- ความซับซ้อนของการกำหนดค่าอาจนำไปสู่การมีอินสแตนซ์ที่ใหญ่โตและยากต่อการบำรุงรักษาเมื่อเวลาผ่านไป
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยหลัก เช่น SSO/SCIM เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมแยกต่างหาก
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8. 15/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $16/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
4. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องการการมองเห็นพอร์ตโฟลิโอและเวิร์กโฟลว์ด้วย AI)
หากองค์กรของคุณเติบโตเกินกว่าที่ Taiga ซึ่งเน้นไปที่นักพัฒนาเป็นหลัก Asana มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น Asanaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับองค์กรที่เน้นการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และออกแบบมาเพื่อรองรับทีมการตลาด ทีมปฏิบัติการ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แค่เฉพาะวิศวกรเท่านั้น
จุดเด่นหลักของ Asana คือโมเดลข้อมูล Work Graph ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างงาน โครงการ บุคลากร และเป้าหมายต่าง ๆ ภายในองค์กร ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมและเข้าใจว่างานแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งเครื่องมือแบบแยกส่วนไม่สามารถให้ได้ AI Studio ของ Asana ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อช่วยงานอัตโนมัติ เช่น การจัดลำดับงาน การส่งอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลา
ด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ บอร์ด และไทม์ไลน์แบบแกนต์ Asana มอบวิธีการแสดงงานที่หลากหลาย สำหรับผู้นำ พอร์ตโฟลิโอจะนำเสนอภาพรวมระดับสูงของสถานะโครงการทั่วทั้งบริษัท
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แบบจำลองข้อมูล Work Graph: ดูว่างานต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไรทั่วทั้งองค์กรของคุณ เปิดเผยการพึ่งพาและอุปสรรคโดยอัตโนมัติ
- สตูดิโอ AI: สร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พอร์ตโฟลิโอและปริมาณงาน: เพิ่มการมองเห็นในระดับผู้บริหารเกี่ยวกับสถานะของโครงการและจัดการความสามารถของทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟ
ข้อดีและข้อเสียของอาสนะ
ข้อดี:
- การยอมรับอย่างแข็งแกร่งจากอุตสาหกรรม: Asana เป็นผู้นำในรายงานของนักวิเคราะห์จาก Gartner และ Forrester ซึ่งยืนยันถึงความสามารถระดับองค์กรของบริษัท
- ยืดหยุ่นสำหรับทุกแผนก: ใช้งานได้ดีทั้งสำหรับแคมเปญการตลาดและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การผสานการทำงานที่แข็งแกร่ง: เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมกว่า 200 แอป รวมถึง Microsoft, Google, Slack และ HubSpot
ข้อเสีย:
- แผนชำระเงินมีจำนวนที่นั่งขั้นต่ำ ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความไม่พอใจกับนโยบายการเรียกเก็บเงินและการต่ออายุอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น พอร์ตโฟลิโอ จะถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนราคาที่สูงกว่า
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $24.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,800+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban ที่เรียบง่ายพร้อมการตั้งค่าขั้นต่ำ)
Trello คือคำจำกัดความของความเรียบง่าย และนั่นคือจุดขายที่ใหญ่ที่สุดของมัน หาก Taiga รู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับสิ่งที่ทีมของคุณต้องการจริง ๆ Trello เสนอทางเลือกที่ตรงไปตรงมา:กระดาน, รายการ, และการ์ด มันเป็นระบบภาพที่คุณสามารถเข้าใจได้ภายในไม่กี่นาที—เพียงแค่ลากงานระหว่างคอลัมน์เพื่อแสดงความคืบหน้า
ในฐานะผลิตภัณฑ์ของ Atlassian, Trello สามารถผสานการทำงานกับ Jira และ Confluence ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่ง่ายสำหรับบางโครงการ และเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้นสำหรับโครงการอื่น ๆ คุณสมบัติการอัตโนมัติ Butler ของ Trello สามารถจัดการกับการกระทำที่ซ้ำซาก เช่น การย้ายบัตรหรือการตั้งวันครบกำหนด ในขณะที่ Power-Ups ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการผสานการทำงานและฟิลด์ที่กำหนดเองได้
ข้อจำกัดหลักของ Trello คือมันไม่ได้พยายามเป็นโซลูชันแบบครบวงจร สำหรับทีมที่ต้องการเพียงวิธีแสดงภาพเพื่อติดตามงานโดยไม่ต้องมีภาระของการวางแผนสปรินต์หรือการรายงานขั้นสูง Trello ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดานคัมบังแบบลากและวาง: อินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
- ระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ช่วย: อัตโนมัติการกระทำที่ง่ายและซ้ำซากด้วยตัวกระตุ้นตามกฎเพื่อให้บอร์ดของคุณอัปเดตอยู่เสมอ
- พาวเวอร์อัพ: เพิ่มความสามารถของ Trello ด้วยการเพิ่มการเชื่อมต่อ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่แตกต่างกันให้กับบอร์ดของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ Trello
ข้อดี:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ต่ำมาก: การใช้ภาพเปรียบเทียบของกระดานและไพ่เป็นที่เข้าใจกันทั่วโลก จึงแทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมเลย
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย: การใช้ภาพเปรียบเทียบของบอร์ดและบัตรแทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมสำหรับสมาชิกใหม่ในทีม
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian: เชื่อมต่อโดยตรงกับ Jira และ Confluence มอบเส้นทางสู่เครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อต้องการ
ข้อเสีย:
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, การพึ่งพา, และการจัดการทรัพยากร
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์นั้นค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากกว่า
- มันอาจกลายเป็นไม่เป็นระเบียบและยากต่อการจัดการสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานจำนวนมาก
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
6. Wrike (เหมาะสำหรับทีมองค์กรที่มีความต้องการพอร์ตโฟลิโอและการกำกับดูแลที่ซับซ้อน)
Wrike ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการกำกับดูแลขั้นสูง การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการมองเห็นข้ามแผนก หากคุณกำลังย้ายจาก Taiga เพราะองค์กรของคุณเติบโตเกินกว่าที่เครื่องมือ Agile สำหรับทีมเดียวจะรองรับได้ Wrike มอบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการงานทั่วทั้งธุรกิจ
ชั้น AI ของมัน, Work Intelligence, นำเสนอคุณสมบัติเช่น Copilot สำหรับการตอบคำถาม, การทำนายความเสี่ยงสำหรับโครงการ, และการสรุปโดยอัตโนมัติ. สำหรับทีมสร้างสรรค์, คุณสมบัติการตรวจสอบของ Wrike รองรับมากกว่า 30 รูปแบบไฟล์, ช่วยให้สามารถตรวจสอบและอนุมัติร่วมกันได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม.
พลังของ Wrike ก็เป็นความท้าทายหลักเช่นกัน มันต้องการการลงทุนอย่างมากในการตั้งค่าและการกำหนดค่า และเส้นทางการเรียนรู้ก็ชันกว่าทางเลือกอื่น ๆ หลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการงาน: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสรุปโครงการ, ทำนายความเสี่ยง, และทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ
- แผนงานขั้นสูง: วางแผนงานข้ามทีมหลายทีมด้วยการแมปการพึ่งพาและการวางแผนกำลังการผลิต
- การตรวจทานสำหรับไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบ: ปรับกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายในตัวและการควบคุมเวอร์ชัน
ข้อดีและข้อเสียของ Wrike
ข้อดี:
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: Wrike ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 และ ISO รวมถึงรองรับ HIPAA ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
- อันดับความน่าเชื่อถือของนักวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำโดย Gartner ซึ่งยืนยันถึงตำแหน่งในฐานะแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับองค์กร
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ทรงพลัง: ศูนย์ควบคุมมอบความสามารถในการมองเห็นและการกำกับดูแลที่จำเป็นให้กับ PMO เพื่อจัดการโปรแกรมในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ข้อเสีย:
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดหลายอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในรูปแบบของส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่มีความต้องการง่าย ๆ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $24.80/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
- พินนาเคิล: แบบกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (2,600+ รีวิว)
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการรวมเอกสาร วิกิ และการติดตามโครงการแบบเบา)
Notion ไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบโมดูลที่คุณสามารถสร้างระบบของคุณเองได้โดยใช้หน้าเว็บ ฐานข้อมูล และบล็อกต่างๆ มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถในการจัดทำเอกสารที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการติดตามงาน เนื่องจากมันรวมวิกิ เอกสาร และโครงการต่างๆ เข้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว
แกนหลักของ Notion คือระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คุณสามารถสร้างตารางที่เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายโปรเจกต์และสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้ เช่น แคนบาน ปฏิทิน และรายการ จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน Notion AI ช่วยเสริมความสามารถนี้ด้วยการสรุปเนื้อหา สร้างเนื้อหาใหม่ และค้นหาข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ความยืดหยุ่นนี้เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ในขณะที่คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานเกือบทุกอย่างที่คุณจินตนาการได้ คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: สร้างตารางที่เชื่อมโยงกันเพื่อเชื่อมต่องาน, โครงการ, และสมาชิกทีม พร้อมการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ
- Notion AI: สรุปหน้า สร้างเนื้อหา และค้นหาทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ
- บล็อกและเทมเพลตที่ยืดหยุ่น: สร้างหน้าเว็บจากศูนย์หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตกว่า 5,000 แบบเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ข้อดีและข้อเสียของ Notion
ข้อดี:
- ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดทำเอกสาร: เชื่อมโยงวิกิ เอกสารข้อกำหนด และบันทึกการประชุมของคุณกับงานของคุณโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง: คุณสามารถสร้างระบบที่ตรงกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ระบบแม่แบบที่แข็งแกร่ง: ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ให้บริการแม่แบบสำหรับเกือบทุกกรณีการใช้งาน
ข้อเสีย:
- การตั้งค่าฐานข้อมูลที่ซับซ้อนและสูตรขั้นสูงนั้นต้องใช้การเรียนรู้อย่างมาก
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อต้องจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
- ลักษณะการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แผนภูมิแกนต์และการพึ่งพาอาศัยกัน มักต้องการวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
8. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว)
Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานได้จริงซึ่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับทีมที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแอป Zoho อื่นๆ เช่น Zoho CRM, Zoho Desk และ Zoho Analytics สร้างแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ
ชุดคุณสมบัติของมันประกอบด้วยแผนภูมิแกนต์พร้อมการพึ่งพา, กระดานคัมบัง, การติดตามเวลา, และการติดตามปัญหา สำหรับธุรกิจที่เน้นบริการ การผสานรวมกับ Zoho Invoice ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานและการเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย แม้ว่าอินเทอร์เฟซอาจดูเก่าไปหน่อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย แต่มันก็ใช้งานง่ายและทำงานได้ดี
Zoho Projects เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และมีราคาที่แข่งขันได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แผนภูมิแกนต์พร้อมการพึ่งพา: แสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและระบุเส้นทางวิกฤตเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การติดตามเวลาและแบบฟอร์มเวลา: บันทึกเวลาตามงานที่ทำและสร้างแบบฟอร์มเวลาสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการรายงานภายใน
- การผสานระบบกับระบบนิเวศของ Zoho: เชื่อมต่อกับแอป Zoho อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม ทำให้การไหลของข้อมูลในธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อดีและข้อเสียของ Zoho Projects
ข้อดี:
- คุณค่าของระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง: ทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจของพวกเขา
- การผสานรวมกับ Zoho แบบเนทีฟ: หากคุณเป็นผู้ใช้ Zoho อยู่แล้ว ระบบนี้จะผสานเข้ากับชุดเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างลงตัว
- คุณสมบัติหลักที่มั่นคง: ครอบคลุมทุกความต้องการที่จำเป็นในการบริหารโครงการ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และการติดตามเวลา
ข้อเสีย:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้รู้สึกไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางราย
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น AI, ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- รูปแบบการออกแบบอาจไม่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของ Zoho
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
9. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับสเปรดชีตในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม)
Smartsheet ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการใช้สเปรดชีตแต่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่มากขึ้น อินเทอร์เฟซแบบตารางของมันให้ความรู้สึกเหมือน Excel แต่เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กราฟแกนต์, การทำงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการทำงานในรูปแบบแถวและคอลัมน์เป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยมีการรับรอง FedRAMP ระดับปานกลางสำหรับงานภาครัฐและการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA สำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์ควบคุมของแพลตฟอร์มให้การกำกับดูแลในระดับ PMO ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดมาตรฐานแม่แบบโครงการและรักษาความสอดคล้องในระดับที่กว้างขวาง
ฟีเจอร์พรีเมียมหลายตัวของ Smartsheet มาในรูปแบบของส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน อย่างไรก็ตาม การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างความคุ้นเคยกับสเปรดชีตและการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซแบบตาราง: รูปแบบแถวและคอลัมน์ที่คุ้นเคยช่วยให้ผู้ใช้ Excel เริ่มใช้งานได้ง่าย
- ศูนย์ควบคุม: มาตรฐานแม่แบบโครงการและการกำกับดูแลทั่วทั้งองค์กรของคุณเพื่อความสอดคล้องที่มากขึ้น
- ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่หลากหลาย รวมถึง FedRAMP, DoD IL4 และ HIPAA
ข้อดีและข้อเสียของ Smartsheet
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย: เส้นทางในการเรียนรู้มีน้อยมากสำหรับทุกคนที่เคยใช้สเปรดชีตมาก่อน
- มีท่าทีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง: เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านสุขภาพที่มีความต้องการด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด
- ทรงพลังสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อมูลหนัก: สามารถจัดการกับสถานการณ์ข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยสูตรข้ามชีตและคุณสมบัติการนำเข้าข้อมูล
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดหลายอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในรูปแบบของส่วนเสริมที่มีราคาแพงเท่านั้น
- นอกเหนือจากตารางพื้นฐานแล้ว สูตรและคุณสมบัติขั้นสูงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับทีมที่ต้องการจัดการงานอย่างง่าย
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $9/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 5/5 (16,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,200+ รีวิว)
10. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการสื่อสารโครงการที่เรียบง่ายและมีจุดยืนชัดเจน)
Basecamp ถูกสร้างขึ้นบนปรัชญา "น้อยแต่มาก" โดยตั้งใจหลีกเลี่ยงการเพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและการสื่อสารที่ชัดเจน ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งให้ความ สำคัญกับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานข้อความ (Message Boards) แทนที่อีเมลแบบต่อเนื่อง และการเช็คอินอัตโนมัติ (Automatic Check-ins) ช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องประชุม
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันคือแผนภูมิแบบเนินเขา (Hill Charts) ซึ่งนำเสนอวิธีการแสดงความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบที่แตกต่าง โดยแสดงให้เห็นว่างานยังอยู่ในขั้นตอน "กำลังทำความเข้าใจ" หรือได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอน "ดำเนินการให้เป็นจริง" แล้ว ซึ่งช่วยให้เห็นภาพที่แท้จริงของสถานะโครงการได้อย่างตรงไปตรงมา
ระบบราคาแบบเหมาจ่ายของ Basecamp เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คุณจ่ายเพียงราคาเดียวสำหรับทั้งทีม ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- กระดานข้อความ: จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อและค้นหาได้ง่ายภายในแต่ละโครงการ
- การเช็คอินอัตโนมัติ: กำหนดเวลาคำถามที่เกิดซ้ำเพื่อให้ได้รับการอัปเดตจากทีมของคุณเป็นประจำ โดยไม่จำเป็นต้องจัดประชุม
- แผนภูมิเนินเขา: วิธีที่ไม่เหมือนใครในการแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการที่แสดงให้เห็นระดับความไม่แน่นอนที่เหลืออยู่ในโครงการ
ข้อดีและข้อเสียของ Basecamp
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงจุด: ทำได้ไม่กี่อย่างแต่ทำได้ดีมาก โดยไม่มีความซับซ้อนเหมือนแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
- สมาชิกทีมไม่จำกัด: เพิ่มสมาชิกทั้งหมดในองค์กรของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับตามจำนวนที่นั่ง
- การสนับสนุนการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอย่างแข็งแกร่ง: ออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อทีมที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว
ข้อเสีย:
- มันขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, การพึ่งพา, และการรายงานอย่างละเอียด
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Agile ที่ซับซ้อนหรือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/ผู้ใช้/เดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)
เลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ ✨
การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Taiga ขึ้นอยู่กับการเข้าใจว่าทีมของคุณต้องการอะไรจริงๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูน่าประทับใจในหน้าฟีเจอร์ หากคุณเป็นทีมพัฒนาที่ต้องการ Agile สำหรับองค์กร ความลึกของ Jira นั้นยากที่จะเอาชนะได้ หากความเรียบง่ายเป็นสิ่งสำคัญ Trello หรือ Basecamp จะช่วยลดความซับซ้อนลง
แต่ถ้าคุณเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือหลายอย่างสำหรับงาน เอกสาร และการสื่อสาร ClickUp จะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน และคุณจะได้รับ AI ที่เข้าใจงานของคุณจริงๆ ไม่ต้องสับสนกับบริบทที่กระจัดกระจาย ไม่ต้องค้นหาผ่านแอปห้าตัวเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ทีมของคุณจะใช้อย่างสม่ำเสมอจริงๆ
เริ่มต้นจากปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณ จับคู่กับโซลูชันที่แก้ไขปัญหาโดยตรง แล้วสร้างต่อจากจุดนั้นเริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและดูว่าพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร