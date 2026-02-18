บล็อก ClickUp

ความคิดเห็นของลูกค้าช่วยให้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นไปได้

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
18 กุมภาพันธ์ 2569

ความจริงก็คือ คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าสินค้าของคุณสมบูรณ์แบบหรือไม่ ลูกค้าของคุณต่างหากที่เป็นผู้ตัดสิน

หากพวกเขาไม่สามารถหาคุณค่าในมันได้ รู้สึกติดขัดอยู่กลางทางของกระบวนการทำงาน หรือคอยหวังว่ามันจะมีฟีเจอร์นั้น ฟีเจอร์นี้ เวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบของคุณก็ไม่มีความหมาย

ความคิดเห็นจากลูกค้าเผยให้เห็นว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากมัน

เมื่อคุณวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรปรับปรุงเป็นลำดับแรก คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ควรเปิดตัว และสิ่งที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสมบูรณ์แบบ

ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายว่าทำไมความคิดเห็นของลูกค้าจึงมีความสำคัญ และวิธีใช้ประโยชน์จากมันเพื่อปรับปรุงสินค้า/บริการของคุณ เราแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการตามความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นของลูกค้าหมายถึงอะไรสำหรับทีมผลิตภัณฑ์

โดยแก่นแท้แล้ว ข้อเสนอแนะจากลูกค้าคือข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างซึ่งผู้ใช้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผลิตภัณฑ์ของคุณ—สิ่งที่ใช้ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล สิ่งที่ทำให้สับสน สิ่งที่ทำให้พึงพอใจ และสิ่งที่พวกเขาต้องการให้มี

ข้อมูลจากลูกค้าเข้ามาในรูปแบบที่หลากหลาย

ผู้ใช้คนหนึ่งอาจแสดงความคิดเห็นที่จริงใจบนโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณ ในขณะที่อีกคนให้คะแนนบริการของคุณผ่านแบบสำรวจทางอีเมล จากนั้นก็มีผู้ใช้ที่ระบายความในใจยาวสองย่อหน้าในกระทู้ Reddit 😅

เพื่อวิเคราะห์เสียงของลูกค้า (VoC)อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจความแตกต่างของประเภทการให้คำแนะนำแต่ละประเภท:

1. ข้อเสนอแนะ (โดยตรง)

นี่คือข้อเสนอแนะที่คุณขออย่างเชิงรุก คุณเป็นผู้ควบคุมการสนทนา จังหวะเวลา และคำถามสำหรับข้อเสนอแนะเอง สิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้มีสมาธิกับสิ่งที่คุณต้องการแก้ไขอย่างแท้จริง

📌 ตัวอย่าง: แบบสำรวจ NPS/CSAT, แบบสำรวจในแอป, การสัมภาษณ์ผู้ใช้, และแบบสำรวจการทดสอบเบต้า

ข้อดี:

  • ตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์ชันใหม่หรือการอัปเดต
  • ง่ายต่อการวิเคราะห์เพราะคำตอบมีโครงสร้าง
  • มีความเกี่ยวข้องสูงกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเสีย:

  • ผู้ใช้อาจให้คำตอบที่สุภาพหรือเป็นเพียงผิวเผิน
  • บริบทจำกัด—คุณทราบเฉพาะสิ่งที่คุณถามเท่านั้น

2. ข้อเสนอแนะโดยไม่ได้ร้องขอ (ทางอ้อม)

นี่คือความคิดเห็นที่ผู้ใช้แบ่งปันตามเงื่อนไขของตนเอง โดยปกติแล้วจะเกิดจากอารมณ์ที่รุนแรง ตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาชื่นชอบฟีเจอร์ใดเป็นพิเศษ หรือเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะเลิกใช้งานเพราะพบข้อผิดพลาด

📌 ตัวอย่าง: ตั๋วสนับสนุน, การบ่นบนโซเชียลมีเดีย, รีวิวใน G2/Capterra, และการสนทนาในกลุ่มเป้าหมาย

ข้อดี:

  • ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
  • แจ้งปัญหาบั๊กสำคัญที่คุณไม่ทราบว่ามีอยู่
  • เผยให้เห็นว่าผู้คนพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรจริงๆ

ข้อเสีย:

  • ต้องใช้แรงงานคนมากในการติดตามและจัดระเบียบ
  • ไม่ได้แสดงถึงผู้ใช้ทั้งหมดเสมอไป

3. ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณ

ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ตัวเลข คะแนน เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ แสดงให้เห็นรูปแบบที่สามารถวัดได้ทั่วทั้งกลุ่มเป้าหมายของคุณ

📌 ตัวอย่าง: คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), อัตราการยกเลิก, ตัวชี้วัดการใช้งานฟีเจอร์, อัตราการคลิกผ่าน, และแผนที่ความร้อน

ข้อดี:

  • ไม่มีอคติ
  • ตรวจจับรูปแบบและแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
  • ติดตามได้ง่ายตลอดหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ข้อเสีย:

  • มันไม่เคยบอกคุณว่าทำไมตัวเลขถึงต่ำหรือสูง
  • พลาดรายละเอียดทางอารมณ์หรือบริบท

4. ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ

นี่คือข้อเสนอแนะที่ยุ่งเหยิงและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริง ความกังวลของลูกค้า อารมณ์ความรู้สึก ฯลฯ ข้อเสนอแนะนี้ให้บริบทที่จำเป็นในการตีความคะแนนเชิงปริมาณ

📌 ตัวอย่าง: ความคิดเห็นจากแบบสำรวจลูกค้าแบบเปิดกว้าง, การสัมภาษณ์ลูกค้า, การบันทึกการสนทนาจากการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า, เป็นต้น

ข้อดี:

  • เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ใช้
  • ค้นพบแรงขับเคลื่อนและอุปสรรคทางอารมณ์
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการสื่อสาร

ข้อเสีย:

  • ยากต่อการวัดหรือขยายขนาด
  • ขนาดตัวอย่างที่เล็กอาจนำคุณไปสู่เส้นทางที่ผิด

⭐ โบนัส: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายผลิตภัณฑ์ การตลาด ความสำเร็จของลูกค้า หรือผู้นำการแนะนำนี้จะช่วยให้คุณลดการคาดเดา จัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญจริง ๆ และสร้างฟีเจอร์และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด

ทำไมความคิดเห็นของลูกค้าจึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นจากลูกค้าช่วยสองสิ่งได้ดีในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์: ลดความเสี่ยงในการสร้างสิ่งที่ผิด และเร่งการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริง

นี่คือวิธี:

  • ตรวจจับปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น: ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทำหน้าที่เป็นตัวเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสบการณ์ผู้ใช้ที่ทีม QA ของคุณอาจมองข้ามไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นรีวิวเชิงลบ การสูญเสียลูกค้า หรือต้องแก้ไขงานใหม่จำนวนมาก
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนา: การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าฟีเจอร์ใหม่หรือการอัปเดตนั้นแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ทีมลงทุนมากเกินไปในฟีเจอร์หรือวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง
  • ป้องกันการสูญเสียลูกค้า: ลูกค้าไม่ค่อยจะเลิกใช้บริการในวันแรก พวกเขามักจะเริ่มไม่สนใจก่อน และจะเลิกใช้บริการในที่สุดเมื่อรู้สึกว่าข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเชิงลบของพวกเขาไม่ได้รับการใส่ใจ การแก้ไขปัญหาของพวกเขาโดยตรงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความภักดีของลูกค้า
  • ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่เหมาะสม: การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าทำให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติใดมีความสำคัญต่อผู้ใช้มากที่สุด คุณสามารถระบุหัวข้อหรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ จัดเรียงตามความรู้สึกของลูกค้า และคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังในแต่ละคุณสมบัติก่อนเริ่มการผลิต
  • เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยลดของเสีย: ด้วยวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่สั้น คุณสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ (MVP) ดูประสิทธิภาพ และปรับปรุงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันแทนที่จะเป็นเดือน

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �

🧠 เกร็ดความรู้: นานก่อนจะมีคอมพิวเตอร์ นักวิชาการในศตวรรษที่ 19 ได้ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วยมือโดยการนับจำนวนคำในข้อความทางศาสนาและวรรณกรรม พวกเขาติดตามความถี่ของคำศัพท์ทางอารมณ์เฉพาะด้วยตนเองเพื่อค้นหาแบบแผนทางศีลธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในวาทกรรมสาธารณะ ซึ่งแทบจะเหมือนกับสิ่งที่ AI ทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีในปัจจุบัน

วิธีรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)

การรวบรวมความคิดเห็นเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคุณ. นี่คือสี่ขั้นตอนในการรวบรวมความคิดเห็น.

เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ระบุจุดสัมผัสที่สำคัญ

เริ่มต้นด้วยการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด ระบุทุกการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

นี่คือจุดสัมผัสหลักของคุณ เป้าหมายของคุณคือการจับความคาดหวังและความรู้สึกของลูกค้าแบบเรียลไทม์ในทุกจุดเหล่านี้

📌 ตัวอย่างจุดสัมผัสที่สำคัญ:

  • การเริ่มต้นใช้งาน: ผู้ใช้ทำการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์จริงหรือไม่? พวกเขามักติดขัดตรงไหน
  • การยอมรับฟีเจอร์: ผู้ใช้ค้นพบฟีเจอร์ใหม่ด้วยตนเองหรือไม่? อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาไม่ใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นเป็นประจำ
  • สนับสนุน: ปัญหาใดบ้างที่ยังคงเกิดขึ้นบ่อยในตั๋วบริการลูกค้า?
  • จุดเสียดทานในแอป: ผู้ใช้ลังเล, พยายามทำซ้ำ, หรือละทิ้งกระบวนการที่ไหน
  • การต่ออายุ: ฟีเจอร์ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาในการต่ออายุ

ต่อไป ให้ตัดสินใจว่าจะใช้ช่องทางใดในการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในแต่ละจุดสัมผัส ตัวอย่างเช่น ใช้อีเมลในการรวบรวมความคิดเห็นโดยละเอียดหลังจากลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ในทำนองเดียวกัน ป๊อปอัปในแอปจะช่วยรวบรวมความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและทันทีเมื่อผู้ใช้ลองใช้ฟีเจอร์ใหม่

🔔 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากคุณขอคะแนนหลังจากผู้ใช้ปิดแอปไปแล้ว 20 นาที พวกเขาอาจลืมรายละเอียดไปแล้ว ควรขอคะแนนทันทีหลังจากประสบการณ์—ภายใน 60 วินาทีสำหรับคำขอในแอป และภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับอีเมล

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

การใช้กระดานไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดวางขั้นตอนทุกขั้นตอนที่ลูกค้าของคุณทำตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกจนถึงการกลายเป็นผู้ใช้ที่ภักดี

ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถวางแผนและจัดระเบียบการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์

ClickUp Whiteboards
แผนที่การเดินทางของลูกค้า, ระบุจุดสัมผัสที่สำคัญสำหรับการรวบรวมข้อมูลการให้คำแนะนำ, และสร้างงานโดยตรงผ่าน ClickUp Whiteboards

นี่คือวิธี:

  • ใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อเพื่อวาดเส้นทางการเดินทางในรูปแบบแผนผังหรือไทม์ไลน์ ตัวอย่างเช่น เชื่อมโยง "ลงทะเบียน" กับ "การเริ่มต้นใช้งาน" ด้วยลูกศร จากนั้นเชื่อมต่อไปยัง "การใช้งานครั้งแรก" และอื่นๆ
  • เพิ่มโน้ตติดเพื่อเน้นจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาหรือโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะในแต่ละขั้นตอน
  • แปลงโน้ตติดหรือรูปร่างใด ๆ เป็นงานใน ClickUpได้โดยตรง เพื่อมอบหมายงานในการสร้างแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ

คุณยังสามารถเชิญทีมของคุณเข้าร่วมไวท์บอร์ดเพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึก แสดงความคิดเห็นในบันทึกหรือรูปร่างเฉพาะ และระดมความคิดแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2: ผสมผสานวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรวบรวมความคิดเห็นที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างในครั้งเดียวคือการรวมการให้คะแนนกับความคิดเห็น เมื่อใดก็ตามที่คุณขอให้ผู้ใช้ให้คะแนนบางสิ่งในแบบฟอร์ม ให้มีช่องข้อความที่เลือกได้เสมอทันทีหลังจากนั้น

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ให้คะแนนคุณลักษณะหนึ่ง 3 จาก 5 คำถามติดตามของคุณควรเป็น: "มีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณลักษณะนี้ดีขึ้น?"

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

ClickUp มีเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสองแบบ ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงตัวเลขและความคิดเห็นในรูปแบบข้อความได้:

1. แบบฟอร์มข้อเสนอแนะลูกค้า ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะลูกค้าของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าของ ClickUpเป็นแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ใช้งานได้ในไม่กี่นาที

ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่ครอบคลุมจากลูกค้า จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมมาโดยอัตโนมัติ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้:

  • ติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอแนะด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, เสร็จสมบูรณ์, และกำลังดำเนินการ
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้ให้บริการ วันที่ซื้อ ฯลฯ เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะ
  • สลับระหว่างมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลความคิดเห็นของลูกค้าจากหลากหลายมุมมอง

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง แบบสำรวจหลังการเปิดตัว หรือแม้แต่การติดตามผลกิจกรรม

2. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้แบบสำรวจความคิดเห็น ClickUp เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์เฉพาะอย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างเช่น ส่งแบบสำรวจนี้ออกไปหลังจากการเปิดตัวฟีเจอร์หลัก โดยขอให้ผู้ใช้ให้คะแนนฟีเจอร์ใหม่ อธิบายปัญหาที่พวกเขาพบ และแนะนำการปรับปรุงเพิ่มเติม

คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้:

  • สร้างงานและกำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของการสำรวจผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
  • เพิ่มคุณสมบัติหลายอย่างเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของความคิดเห็นสาธารณะ เช่น ความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์, ระยะเวลาการใช้งานผลิตภัณฑ์, ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์, เป็นต้น
  • เปิดแบบสำรวจของคุณในมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง, ข้อเสนอแนะจากการทดสอบเบต้า, หรือการตรวจสอบสุขภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณปี 1750 ก่อนคริสตกาล ชายชาวเมโสโปเตเมียชื่อนันนีได้เขียนคำร้องเรียนที่รุนแรงบนแผ่นดินเหนียวถึงพ่อค้าชื่อเอานาซิร เขาโกรธมากที่ถูกขายทองแดงคุณภาพต่ำและถูกปฏิบัติต่อผู้ส่งสารของเขาอย่างหยาบคาย เรื่องนี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นคำร้องเรียนจากลูกค้าที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3: ทำให้ง่ายต่อการตอบกลับ

ไม่มีใครชอบกรอกแบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อน—รวมถึงคุณด้วย

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าของคุณ

  • ให้สั้น: ให้เป็นคำถามที่มุ่งเน้นเพียง 2-3 ข้อเท่านั้น ยิ่งผู้ใช้สามารถทำเสร็จได้เร็วเท่าไร อัตราการตอบกลับของคุณก็จะสูงขึ้นเท่านั้น
  • ฝังตรรกะเงื่อนไข: แสดงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องตามคำตอบก่อนหน้าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาไม่ชอบฟีเจอร์หนึ่ง ให้ถามว่าทำไม; หากพวกเขาชอบ ให้ข้ามไป
  • ใช้การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ตรวจสอบแอปบนโทรศัพท์ของพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบสำรวจของคุณใช้งานได้ง่ายด้วยนิ้วหัวแม่มือและโหลดทันที
  • ทำให้เป็นเกม: ใช้แถบความคืบหน้าสำหรับแบบฟอร์มที่ยาวขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบจำนวนคำถามที่เหลืออย่างชัดเจน
  • ใช้ภาษาที่ชัดเจน: เลิกใช้ศัพท์เทคนิคของบริษัท ถาม "อะไรกำลังรบกวนคุณอยู่?" แทนที่จะเป็น "กรุณาอธิบายจุดที่คุณรู้สึกติดขัด"
  • เสนอสิ่งจูงใจ: หากคุณต้องการเจาะลึกประสบการณ์ของลูกค้า ให้ลงทุนกับมัน บัตรของขวัญขนาดเล็ก เครดิตในบัญชี หรือการเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร ล้วนแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับเวลาและความพยายามของพวกเขาอย่างแท้จริง
  • จำกัดคำถามปลายเปิด: คำถามปลายเปิดมากเกินไปอาจทำให้ลูกค้าหมดกำลังใจ เนื่องจากต้องพิมพ์คำตอบที่ยาว ใช้คำถามเหล่านี้อย่างประหยัด เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

การออกแบบแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือเขียนโค้ดตรรกะที่กำหนดเองเป็นงานที่ยุ่งยากClickUp Formsมีทางออกที่ง่ายกว่า

สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้เกือบจะทันทีโดยใช้ตัวสร้างแบบลากและวางที่มองเห็นได้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ และจัดลำดับคำถามใหม่ได้เพียงแค่ลาก!

ClickUp Forms: วิธีที่ความคิดเห็นของลูกค้าช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ปรับแต่งคำถามติดตามผลแบบไดนามิกโดยใช้ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUp

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแบบสำรวจมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยใช้ ClickUp Forms:

  • สร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่น: เพิ่มเงื่อนไขในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อแสดงหรือซ่อนคำถามตามคำตอบก่อนหน้า
  • เพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเอง: เปลี่ยนเลย์เอาต์, ธีม, และสี, เพิ่มภาพปกหรือโลโก้เพื่อให้แบบฟอร์มสอดคล้องกับสไตล์แบรนด์ของคุณ
  • รวมประเภทคำถามหลายรูปแบบ: ใช้ทุกอย่างตั้งแต่ข้อความสั้น/ยาวและแบบเลือกจากรายการแบบเลื่อนลงไปจนถึงการให้คะแนน, กล่องกาเครื่องหมาย, และ URL
  • จัดการการส่งข้อมูล: ดูตัวอย่างแบบฟอร์มก่อนแชร์, ดาวน์โหลดการส่งข้อมูล, ดูคำตอบทั้งหมดเป็นงาน (สร้างโดยอัตโนมัติ), และจัดระเบียบแบบสำรวจในศูนย์แบบฟอร์ม
  • แชร์แบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย: สร้างลิงก์แบบฟอร์มสาธารณะ, ฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ, หรือส่งผ่านอีเมล
ทำให้แบบฟอร์ม ClickUp สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้อื่นเพียงแค่คลิกที่ลิงก์คัดลอกและแชร์มัน: วิธีที่ความคิดเห็นของลูกค้าช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ทำให้แบบฟอร์ม ClickUp สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้อื่นเพียงแค่คลิกที่ลิงก์คัดลอกและแชร์มัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งสามารถกลายเป็นงานในรายการของคุณใน ClickUp ได้โดยตรง ช่วยให้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว

มันง่ายกว่ามากที่จะสังเกตเห็นแนวโน้มเมื่อทุกคำตอบอยู่ในที่เดียว ไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ และทุกทีมจะอยู่ในหน้าเดียวกัน

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้อง สร้าง ที่เก็บข้อมูลกลางเลย—มันมีอยู่แล้ว

ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ClickUp นำข้อมูลและความสามารถของ AI ของคุณมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อเสนอแนะได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ClickUp Enterprise Search: วิธีที่ข้อเสนอแนะของลูกค้าช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ค้นหาข้อมูลเชิงลึก เอกสาร แอปพลิเคชัน และอีกมากมายจากแพลตฟอร์มหรือแม้แต่เครื่องมือที่ผสานรวมด้วย ClickUp Enterprise Search

สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถใช้ClickUp's Enterprise Searchเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับความคิดเห็น แบบฟอร์ม หรือไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เพียงพิมพ์คำค้นหาของคุณในแถบค้นหาของ ClickUp แล้วระบบจะดึงข้อมูลที่ถูกต้องมาให้คุณภายในไม่กี่วินาที

ClickUp ยังมีการผสานการทำงานกับแอปเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการเพื่อทำให้การไหลของข้อมูลย้อนกลับเข้าสู่ ClickUp เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทุกการตอบกลับ ไม่ว่าจะมาจากที่ใด จะถูกส่งไปยังพื้นที่ทำงานกลางของ ClickUp ของคุณ พร้อมสำหรับการวิเคราะห์

📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน

เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณ ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ

วิธีเปลี่ยนข้อเสนอแนะของลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้

คุณได้ทำงานหนักในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ มาแล้ว ถึงเวลาที่จะเจาะลึกและสกัดเอาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าออกมา

นี่คือวิธีการทำ และวิธีที่แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp สามารถช่วยได้

จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการประเมินสองประเภท:

  • คำนวณคะแนนเชิงปริมาณ: รวบรวมข้อมูลตัวเลขทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว รวมคะแนนการให้คะแนนของผู้ใช้, NPS, และ CSAT เพื่อได้ภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า
  • ทำการวิเคราะห์ความรู้สึก: จัดกลุ่มคำตอบเชิงคุณภาพตามหัวข้อ เช่น การเริ่มต้นใช้งาน ความเร็ว การกำหนดราคา หรือความง่ายในการใช้งาน วิเคราะห์โทนและเจตนาเพื่อติดป้ายคำตอบว่าเป็นเชิงบวก เชิงลบ รู้สึกหงุดหงิด หรือรู้สึกตื่นเต้น

อย่างไรก็ตาม การอ่านและติดแท็กทุกคำตอบด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและอาจเกิดอคติ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของคุณได้

พบกับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp มันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอัจฉริยะที่คุณสามารถพูดคุยด้วยเพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่แม่นยำได้อย่างง่ายดาย

ขอให้ Brain วิเคราะห์ความคิดเห็นจากเหตุการณ์ล่าสุด แบบสำรวจ และอื่นๆ เพียงพูดคุยกับมัน: วิธีที่ความคิดเห็นของลูกค้าช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ขอให้ Brain วิเคราะห์ความคิดเห็นจากเหตุการณ์ล่าสุด แบบสำรวจ และอื่นๆ เพียงพูดคุยกับมัน

นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ ของวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ:

  • เปิดสมอง จากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • พิมพ์ข้อความเริ่มต้น เช่น "ประเด็นหลักในข้อเสนอแนะของเดือนนี้คืออะไร?" หรือ "สรุปความรู้สึกของคำตอบในรายการ A"
  • สมองเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที เพื่อดำเนินการที่จำเป็น—ติดแท็กความคิดเห็น, สรุปคำตอบยาว, หรือแม้กระทั่งถอดเสียงการสนทนาและการบันทึกเสียง
ให้ ClickUp Brain เร่งความเร็วในการวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นของลูกค้า

ClickUp AI Fieldsยกระดับการจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นไปอีกขั้นด้วยการผสานการวิเคราะห์ของ AI เข้ากับการทำงานอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ความคิดเห็นถูกเปลี่ยนเป็นงาน AI fields จะสร้างหรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่คุณเขียน

ClickUp ฟิลด์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยสมอง
วิเคราะห์ความรู้สึกในคำตอบแบบสำรวจโดยอัตโนมัติด้วย AI Fields ที่ขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain

วิธีการใช้ฟิลด์ AI:

  • สร้างสรุปสั้น ๆ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับแต่ละคำตอบของข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • วิเคราะห์น้ำเสียง ความรู้สึก และอารมณ์ของลูกค้าจากการตอบสนองของพวกเขา
  • แปลความคิดเห็นจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ

สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณ

รับสรุปและอัปเดตโดย AI ทันทีด้วย ClickUp Dashboards
รับสรุปและอัปเดตโดย AI ทันทีด้วย ClickUp Dashboards

เมื่อคุณได้วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นแล้ว คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นไปถึงบุคคลที่เหมาะสม

ตั้งค่าแดชบอร์ดตามบทบาทเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและความรู้สึกของลูกค้าตลอดเวลา, ระบุคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดการร้องเรียนมากที่สุด, และตรวจสอบความถี่ที่คู่แข่งถูกกล่าวถึง.

ใน ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของลูกค้าแบบดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับทุกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยClickUp Dashboards

พวกเขาดึงข้อมูลการตอบกลับจากรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ใด ๆ และแสดงผลโดยใช้บัตรภาพต่าง ๆ — แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิเส้น, และอื่น ๆ

เนื่องจากงานให้ข้อเสนอแนะสามารถถูกติดแท็กและจัดหมวดหมู่ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp(เช่น ความรู้สึก, พื้นที่ผลิตภัณฑ์, ความเร่งด่วน) คุณสามารถกรองและจัดกลุ่มข้อมูลในแดชบอร์ดของคุณได้แบบเรียลไทม์ ต้องการดูเฉพาะข้อเสนอแนะเชิงลบเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานหรือไม่? เพียงกรองตามฟิลด์เหล่านั้น

ที่สำคัญที่สุด แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถสร้างมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับบทบาทต่างๆ เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทีมสนับสนุน ผู้บริหาร ฯลฯ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้AI Cardsเพื่อสแกนงานความคิดเห็นหลายพันรายการและสร้างสรุปที่กระชับได้ทันทีควบคู่กับแดชบอร์ดของคุณ ตัวอย่างเช่น AI Summary Card สามารถเน้นประเด็นสำคัญที่พบบ่อยที่สุด ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด หรือฟีเจอร์ที่ร้องขอมากที่สุด

ทำให้กระบวนการสำหรับวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความคิดเห็นและจับความรู้สึกโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
วิเคราะห์ความคิดเห็นและจับความรู้สึกโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ใช้ AI และระบบอัตโนมัติในการรวบรวม, คัดแยก, และวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์แทนการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง คุณยังสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น ปริมาณการตอบกลับ และอัตราการเสร็จสิ้นแบบสำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ

สร้างระบบอัตโนมัติตามกฎใน ClickUp เพื่อให้ทุกครั้งที่มีแบบฟอร์มความคิดเห็นใหม่ถูกส่งเข้ามา จะมีงานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในรายการความคิดเห็นของคุณ

คุณสามารถกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพิ่มเติมได้ดังนี้:

  • มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามหมวดหมู่หรือความเร่งด่วน
  • ใช้แม่แบบสำหรับการดำเนินการติดตามผล
  • กำหนดเวลาการอัปเดตความคืบหน้าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าส่งรายงานข้อบกพร่อง ClickUp จะมอบหมายงานนี้ให้กับทีม QA ตั้งสถานะเป็น "รอการตรวจสอบ" และติดแท็กเป็น "ความสำคัญสูง"

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:AI Super Agents ใน ClickUpสามารถดูแลงานปฏิบัติการจำนวนมากแทนคุณได้อย่างง่ายดาย

ใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อกระตุ้นให้ Super Agent ทำงานเมื่อมีการสร้างงานตอบกลับใหม่ (หรือเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "ใหม่") สิ่งที่ Super Agent สามารถทำได้เมื่อถูกกระตุ้น:

  • จัดประเภท ข้อเสนอแนะ (ข้อบกพร่อง vs. ฟีเจอร์ vs. การใช้งาน) และ สรุป
  • ทำให้รายละเอียดเป็นปกติ (แยกขั้นตอนการทำให้เกิดซ้ำ, ผลที่คาดหวังเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง, สภาพแวดล้อม, แผนที่ได้รับผลกระทบ, ฯลฯ)
  • กำหนดลำดับความสำคัญ กฎ (เช่น ผลกระทบสูง + ผู้ใช้จำนวนมาก + การถดถอย)
  • มอบหมาย ให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง (PM สำหรับคำขอฟีเจอร์, Eng สำหรับบั๊ก) หรือย้ายไปยังรายการที่ถูกต้อง
  • ตรวจจับงานซ้ำ และเชื่อมโยง/รวมงานโดยชี้ไปที่งานที่มีอยู่แล้วแทนการสร้างงานใหม่

เมื่อได้รับการคัดแยกแล้ว ซูเปอร์เอเจนต์สามารถช่วยในการตอบกลับแบบส่งออกได้โดย:

  • ร่าง ความคิดเห็น ที่คุณสามารถส่งไปยังผู้ร้องขอหรือสมาชิกในทีม (การรับทราบ, คำถามติดตามผล, ขั้นตอนต่อไป)
  • การสร้าง รายการตรวจสอบ "ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม" และแจ้งเตือนเมื่อมีรายละเอียดที่ขาดหายไป
  • การสร้าง บันทึกภายใน สำหรับบันทึกการเผยแพร่, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, หรือการอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว

เรียนรู้วิธีสร้าง Super Agent ตัวแรกของคุณ:

ความคิดเห็นของลูกค้าช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นได้อย่างไร

คุณมีข้อเสนอแนะแล้ว แต่จะใช้มันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่ควรปรับปรุงอย่างไร?

1. ใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญ

กรอบการจัดลำดับความสำคัญเป็นวิธีที่ง่ายในการประเมินและให้คะแนนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มันช่วยให้คุณจัดอันดับโครงการพัฒนาตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความพยายามที่คาดการณ์ไว้ และคุณค่าที่มีต่อฐานลูกค้าของคุณ

ด้านล่างนี้คือสามกรอบการทำงานที่พบบ่อยสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะ:

แบบจำลองการให้คะแนน RICE

RICE ย่อมาจาก Reach, Impact, Confidence, และ Effort. ทีมใช้เพื่อให้คะแนนคุณลักษณะแต่ละอย่างตาม:

  • ผู้ใช้จำนวนเท่าใดที่จะได้รับผลกระทบ (เข้าถึง) จากฟีเจอร์นี้
  • มันจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แต่ละคนมากน้อยเพียงใด (ผลกระทบ)
  • คุณมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับประมาณการการเข้าถึงและผลกระทบ (ความเชื่อมั่น)
  • คุณลักษณะนี้สร้างยากแค่ไหน (ความพยายาม)

คุณกำหนดคะแนนให้กับแต่ละเกณฑ์เหล่านี้และคำนวณคะแนน RICE โดยรวมโดยใช้สูตร:

คะแนน RICE = (การเข้าถึง x ผลกระทบ x ความมั่นใจ) / ความพยายาม

คะแนนสูงขึ้น ระดับความสำคัญสูงขึ้น

📚 อ่านเพิ่มเติม:การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของ RICE พร้อมเทมเพลตพร้อมใช้งาน

กรอบงาน MoSCoW

MoSCoW แบ่งข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าออกเป็นสี่ประเภท:

  • ต้องมี (คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์)
  • ควรมี (คุณสมบัติที่มีมูลค่าสูงสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ แต่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน)
  • อาจจะมี (คุณสมบัติที่ต้องการซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าหากมีทรัพยากรเพียงพอ)
  • ไม่มี (คุณสมบัติที่คุณตั้งใจจะหลีกเลี่ยงในปัจจุบัน)

วิธีนี้ช่วยป้องกันการก่อสร้างเกินความจำเป็นและช่วยให้คงความมุ่งเน้นไว้ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดหรือกำหนดเส้นตายในการเผยแพร่

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW คืออะไร?

คุณค่าเทียบกับความพยายาม

นี่คือเมทริกซ์ 2×2 ง่าย ๆ ที่คุณวาดแผนภาพการให้คำแนะนำตามคุณค่าที่มันมอบให้แก่ผู้ใช้เมื่อเทียบกับความพยายามที่ต้องใช้ในการสร้างมัน

ในการใช้งาน ให้เริ่มจากการกำหนดแผนที่แต่ละคำขอจากข้อเสนอแนะบนแกนสองแกน (X = ความพยายาม, Y = มูลค่า)

ตอนนี้ คุณมีสี่ควอดแรนต์:

  • ขวาบน: ความพยายามสูง + มูลค่าสูง. นี่คือการเดิมพันเชิงกลยุทธ์
  • บนซ้าย: ความพยายามสูง + มูลค่าต่ำ. นี่คือชัยชนะที่รวดเร็ว
  • ล่างขวา: ความพยายามสูง + มูลค่าต่ำ สิ่งเหล่านี้คือการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
  • มุมล่างซ้าย: ความพยายามต่ำ + คุณค่าต่ำ นี่คืองานที่ยุ่งเหยิง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ทบทวนกฎการจัดลำดับความสำคัญของโครงการของคุณอย่างสม่ำเสมอเมื่อความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เคยถือว่าเป็น "มูลค่าสูง" เมื่อหกเดือนที่แล้วอาจไม่คุ้มค่ากับความพยายามในวันนี้

ให้ความสำคัญกับชัยชนะที่รวดเร็วและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ก่อน

การชนะอย่างรวดเร็วอาจใช้เวลาเพียงวันหรือสองวันในการออกแบบและจัดส่ง แต่มันช่วยลดความรำคาญได้ทันทีและแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณฟังพวกเขา

ในขณะที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์เป็นโครงการที่อาจใช้เวลาทั้งไตรมาสและต้องการการประสานงานระหว่างทีมต่างๆ แต่สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์และความเหนียวแน่นในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการวิเคราะห์โมเดลคาโน (พร้อมตัวอย่าง)

2. แผนที่จุดปวดไปยังผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ทำงานกับข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีอยู่อย่างจำกัดใช่หรือไม่? เพียงเชื่อมโยงจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็น

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์จุดเจ็บปวดและจัดกลุ่มตามหัวข้อที่คล้ายกัน จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละจุดเจ็บปวดกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น การลดอัตราการยกเลิกบริการของผู้ใช้ หรือการเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)

สุดท้าย ให้ประเมินผลกระทบโดยการประมาณค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ความพยายาม และทรัพยากรที่จำเป็น

📌 ตัวอย่าง: ผู้ใช้บ่นว่าแอปมือถือของคุณทำงานช้า คุณตระหนักว่าการเพิ่มความเร็วเพียงหนึ่งวินาทีต้องใช้เวลาวิศวกรรม 50 ชั่วโมง แต่สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAU) ได้ถึง 10% ตอนนี้คุณมีเหตุผลที่อิงข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญนี้ไว้เป็นอันดับแรก

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทำไมต้องลำบากกับสูตรที่ซับซ้อนด้วยตนเอง เมื่อคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ?

ด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบความคิดเห็นบนกระดานคัมบังและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความเร่งด่วน ผลกระทบ ความพยายาม หรือกลุ่มลูกค้าได้

เพื่อจัดลำดับความสำคัญ คุณสามารถกรองบอร์ดได้อย่างง่ายดาย ต้องการดูคำขอที่มีผลกระทบสูงจากลูกค้าองค์กรหรือไม่ เพียงกรองตาม "ผลกระทบ" และ "กลุ่มลูกค้าองค์กร" เพื่อดูได้ทันทีว่าอะไรที่ต้องสร้างต่อไป

เลือกจากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ รวมถึงกระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, ไทม์ไลน์ และอื่นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจน
เลือกจากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ และอื่นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจน

วิธีใช้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และคุณภาพฟีเจอร์

นี่คือตัวอย่างการนำไปใช้จริงของการใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์:

การเพิ่มประสิทธิภาพการนำทาง

ความคิดเห็นจากลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้ใช้หลงทางในส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดที่เข้าถึงยาก จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดระเบียบเมนูใหม่ เปลี่ยนชื่อปุ่ม และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่

📌 ตัวอย่าง: หากผู้ใช้กล่าวถึงบ่อยครั้งว่าไม่สามารถหา "การตั้งค่าบัญชี" ได้ ให้ย้ายตัวเลือกนั้นไปยังตำแหน่งที่เด่นชัดมากขึ้นในส่วนหัว

การตรวจจับและแก้ไขข้อบกพร่อง

ผู้ใช้จะรายงานข้อบกพร่องหรือปัญหาที่รบกวนประสบการณ์ของพวกเขาอย่างรวดเร็ว คุณสามารถรวบรวมและจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นเหล่านี้เพื่อค้นหาแนวโน้ม จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว

📌 ตัวอย่าง: เมื่อผู้ใช้รายงานว่าการส่งออกข้อมูลล้มเหลวอย่างต่อเนื่องที่ 90% คุณสามารถแยกสภาพแวดล้อมเฉพาะและส่งการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะขยายตัว

📚 อ่านเพิ่มเติม:การใช้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานผลิตภัณฑ์

คุณยังคงเลือกฟีเจอร์สำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอิงจากความรู้สึกส่วนตัวอยู่หรือไม่? ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นช่องทางตรงที่ช่วยให้คุณทราบถึงความต้องการที่แท้จริงซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ แทนที่จะเสียเวลาและทรัพยากรทางวิศวกรรมไปกับโครงการที่ไม่มีประโยชน์ คุณจะใช้ความต้องการจากโลกแห่งความเป็นจริงในการคัดกรองฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและการเติบโต

📌 ตัวอย่าง: 70% ของลูกค้าองค์กรของคุณต้องการการผสานระบบ CRM ที่เฉพาะเจาะจง. คุณเพิ่มความต้องการนี้ไว้ที่ด้านบนของสปรินต์ถัดไปเพื่อปลดล็อกส่วนรายได้ใหม่และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า.

การปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้

อัตราการออกจากระบบสูงในช่วงห้านาทีแรกของการใช้งานผลิตภัณฑ์มักหมายความว่าการแนะนำการใช้งานของคุณซับซ้อนเกินไป

การนำระบบฟีดแบ็กจากลูกค้ามาใช้จะช่วยให้เห็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้รู้สึกหนักใจหรือสับสนกับขั้นตอนการตั้งค่าได้อย่างชัดเจน ทีมผลิตภัณฑ์จะใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มคำแนะนำในจุดที่ผู้ใช้ติดขัด และช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

📌 ตัวอย่าง: ข้อมูลการลงทะเบียนแอปแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เลิกใช้งานเมื่อถูกขอให้ "เชิญเพื่อนร่วมทีม" คุณจึงออกแบบขั้นตอนใหม่และย้ายขั้นตอนนี้ไปยังขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสำรวจแอปได้อย่างครบถ้วนก่อน

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีการวิจัย UX เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้

วิธีแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากข้อเสนอแนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรวบรวมข้อมูลจะไร้ประโยชน์หากมันตายอยู่ในกล่องจดหมายหรือแดชบอร์ดของคุณ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสำหรับฟีเจอร์ใหม่ คุณต้อง:

  • ปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกตามกลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารระดับสูงต้องการแนวโน้มในระดับสูงที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น อัตราการสูญเสียลูกค้าหรือรายได้ ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมต้องการรายละเอียดที่เจาะลึก—ปัญหาเฉพาะจุด รายงานข้อบกพร่อง และคำพูดจากผู้ใช้โดยตรง เพื่อให้สามารถสร้างโซลูชันได้อย่างตรงจุด ดังนั้นควรปรับแต่งรายงานหรือแดชบอร์ดของคุณให้เหมาะสมกับข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือน: อัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความรู้สึกเชิงลบ, การร้องเรียนซ้ำ ๆ, หรือการลดลงอย่างกะทันหันของความพึงพอใจ. สิ่งนี้ทำให้ทีมสามารถตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์แทนที่จะค้นพบปัญหาในภายหลังหลายสัปดาห์
  • ส่งสรุปที่เข้าใจง่าย: แบ่งปันการอัปเดตสั้น ๆ ที่เน้นประเด็นสำคัญ ประเด็นหลัก และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานครั้งก่อน จัดลำดับความสำคัญของภาพประกอบ ความสามารถในการอ่านแบบผ่านตา และความเข้าใจง่ายในสรุปของคุณ
  • สร้างเรื่องราว: แทนที่จะพูดเพียงว่า "15% ของผู้ใช้พบว่าแดชบอร์ดช้า" ให้แสดงการบันทึกหน้าจอของผู้ใช้ที่กำลังพยายามโหลดรายงาน พร้อมคำพูดแสดงความหงุดหงิดของพวกเขา

คลังแม่แบบ:แม่แบบการรวบรวมความต้องการแบบ Agile ฟรี

วิธีปิดการขายกับลูกค้าหลังจากการปรับปรุง

หากคุณรวบรวมข้อเสนอแนะแต่ไม่เคยประกาศการแก้ไข (เช่น ปิดวงจร) ผู้ใช้จะคิดว่าข้อเสนอแนะของพวกเขาถูกส่งเข้าไปในหลุมดำ

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้แน่ใจว่าคุณ:

  • สื่อสารความสำเร็จ: แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อข้อเสนอแนะของพวกเขาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถทำได้ผ่านบันทึกการอัปเดต, ข้อความในแอป, อีเมล, หรือการอัปเดตภายในผลิตภัณฑ์
  • ติดตามผลอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง: หลังจากส่งการปรับปรุงแล้ว ให้ตรวจสอบกับผู้ใช้เดิมที่ให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง ถามว่า การเปลี่ยนแปลงนี้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ และทำให้ขั้นตอนนี้เป็นข้อบังคับ
  • ใช้ประโยชน์จากทีมความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ B2B: สำหรับผลิตภัณฑ์ B2B ทีมความสำเร็จของลูกค้าควรดำเนินการเชิงรุกในการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงต่างๆ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างคุณค่า และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
  • ให้บริบทสำหรับข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข: หากคำขอเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค ไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ หรือไม่สอดคล้องกับแผนงานของคุณ โปรดแจ้งให้ทราบ การสื่อสารอย่างชัดเจนดีกว่าการเงียบ ลูกค้าจะเคารพการปฏิเสธหากมาพร้อมกับบริบทที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับทิศทางของผลิตภัณฑ์

คลังแม่แบบ:แม่แบบรีวิวลูกค้าฟรีเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า

ตัวอย่างการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการตอบกลับของลูกค้า

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างจริงสองกรณีของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์:

1. สตาร์บัคส์: ไอเดียของฉันสำหรับสตาร์บัคส์

ไอเดียของฉันสำหรับสตาร์บัคส์: วิธีที่ความคิดเห็นของลูกค้าช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ผ่านทางHBS

ในปี 2008 สตาร์บัคส์เผชิญกับราคาหุ้นที่ตกต่ำ คุณภาพสินค้า และประสบการณ์การบริการลูกค้าที่แย่ลง

เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมด พวกเขาได้เปิดตัว "My Starbucks Idea" ซึ่งเป็นชุมชนดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถส่งข้อเสนอ โหวต และแสดงความคิดเห็นได้

ผลลัพธ์: แฟน ๆ ส่งไอเดียมากกว่า 150,000 ไอเดีย ซึ่งมีหลายร้อยไอเดียที่ได้รับการนำไปใช้และเปิดตัวจริง ไอเดียเหล่านี้รวมถึง: การชำระเงินผ่านมือถือที่ช่องไดร์ฟทรู, เค้กป๊อป, Wi-Fi ฟรี, รสชาติใหม่ ๆ เช่น ฮาเซลนัท มัคคิอาโต้ และพัมป์คิน สไปซ์ ลาเต้ VIA เป็นต้น

2. เลโก้: การระดมความคิดจากมวลชนเพื่อจัดทำแคตตาล็อก

หลังจากเกือบจะล้มละลายในช่วงต้นปี 2000 LEGO ได้ตระหนักว่านักออกแบบภายในของบริษัทไม่เข้าใจสิ่งที่ "AFOLs" (ผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบ LEGO) ต้องการจริงๆ

พวกเขาเปิดตัวLEGO Ideas ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่แฟนๆ สามารถส่งผลงานออกแบบของตนเองได้ หากผลงานของแฟนคนใดได้รับคะแนนโหวตถึง 10,000 คะแนน LEGO จะพิจารณาเพื่อผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นทางการ

ผลลัพธ์: โปรแกรมความคิดเห็นนี้ได้สร้างชุด LEGO ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เช่น NASA Apollo Saturn V และ The Office

คลังแม่แบบ:แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ฟรี

วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนการปรับปรุงด้วย ClickUp

โลกนี้เป็นของลูกค้า—แบรนด์ก็แค่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้น

การไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจังมีผลกระทบร้ายแรง: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง, แผนงานที่ไม่สอดคล้องกัน, อัตราการสูญเสียลูกค้าที่สูงขึ้น, และช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างคุณกับคู่แข่ง

ClickUp ช่วยลดภาระของคุณและทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มสำรวจได้ในไม่กี่นาที ใช้ AI ที่เข้าใจบริบทเพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะประเภทต่างๆ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับทีมของคุณ

ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะเปลี่ยนความสนใจจากการวิเคราะห์คำแนะนำไปสู่การนำไปปฏิบัติและปรับปรุงสินค้า/บริการของคุณ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการผสมผสานวิธีการที่มีการกระตุ้นและไม่มีการกระตุ้นเข้าด้วยกัน ใช้แบบสำรวจในแอปเพื่อรับปฏิกิริยาทันที อีเมลสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด และการฟังบนโซเชียลเพื่อจับความคิดเห็นที่ไม่ผ่านการกรองเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า การจับจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ—ควรขอความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าในขณะที่ประสบการณ์ยังสดใหม่ในความทรงจำของผู้ใช้

เริ่มต้นด้วยการรวบรวมคะแนนเชิงปริมาณเพื่อสังเกตแนวโน้ม จากนั้นใช้ AI ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงคุณภาพเพื่อหาความรู้สึกของผู้ตอบ การจัดหมวดหมู่คำตอบเป็นหัวข้อ เช่น "การใช้งาน" หรือ "ราคา" จะช่วยให้คุณก้าวข้ามข้อร้องเรียนรายบุคคลไปสู่การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ

ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสำคัญต่อการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ตัวเลขบอกคุณว่า อะไร กำลังเกิดขึ้น (เช่น อัตราการยกเลิกสูง) ในขณะที่ความคิดเห็นแบบเปิดกว้างอธิบายว่า ทำไม การรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางเทคนิคกับปัจจัยทางอารมณ์ในโลกจริงของผู้ใช้ของคุณ

ตรวจสอบความคิดเห็นระดับสูงและรายงานข้อบกพร่องที่เร่งด่วนทุกวัน อย่างไรก็ตาม ให้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ

เครื่องมืออย่าง ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายวงจรการรับข้อเสนอแนะ ClickUp ช่วยรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม อีเมล และการแชทไว้ในที่เดียว โดยใช้ AI ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อติดแท็กความรู้สึกและสรุปคำตอบนับพันรายการได้ทันที สิ่งนี้เปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นแผนงานที่เป็นระบบและนำไปปฏิบัติได้จริง