10 แบบฟอร์มรีวิวลูกค้าฟรี

ความคิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการมีอิทธิพลต่อลูกค้าที่มีศักยภาพ แต่ความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณในการปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณเช่นกัน
ตามรายงานของ Adweek,85% ของผู้คนพบว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง (UGC) มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื้อหาที่แบรนด์สร้างขึ้นเอง.
นั่นคือเหตุผลที่แบรนด์ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการสนทนากับลูกค้าผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลและการรีวิวเดโมในขั้นตอนการหาลูกค้าไปจนถึงการสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์ (NPS) และการรวบรวมความคิดเห็นหลังการซื้อ บางแบรนด์ถึงกับสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยลูกค้าที่ภักดีที่สุดของพวกเขาเพื่อสร้างวงจรความคิดเห็นในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรีวิวลูกค้าที่ดี และจุดติดต่อต่าง ๆ ที่คุณสามารถขอรีวิวจากลูกค้าได้ นอกจากนี้ เรายังมีแบบฟอร์มรีวิวพร้อมใช้ 10 แบบให้คุณนำไปใช้ได้ทันที เพื่อช่วยให้กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเปลี่ยนรีวิวเชิงลบและเชิงบวกให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
อะไรคือแบบฟอร์มรีวิวของลูกค้า?
แม่แบบรีวิวลูกค้า (Customer review template) คือโครงสร้างหรือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ โดยทั่วไป จะประกอบด้วยชุดคำถาม มาตราส่วนการให้คะแนน หรือคำถามปลายเปิด เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง
การมาตรฐานกระบวนการทำให้คุณสามารถถามคำถามชุดเดียวกันกับลูกค้าทุกคนได้ ทำให้พวกเขาสามารถให้รีวิวได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณขยายกระบวนการรีวิวของลูกค้าได้ และเปรียบเทียบความคิดเห็นจากลูกค้าต่าง ๆ ได้
แบบฟอร์มรีวิวลูกค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
- แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์: เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- แม่แบบการแผนที่การเดินทางของลูกค้า: เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
- เทมเพลตคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): เพื่อวัดความภักดีของลูกค้าโดยการถามพวกเขาว่าพวกเขามีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้าของคุณให้กับผู้อื่นมากน้อยเพียงใด
- เทมเพลตความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT): เพื่อวัดว่าลูกค้าพึงพอใจเพียงใดกับประสบการณ์โดยรวมของบริษัท
- แบบสำรวจความคิดเห็น: เพื่อรับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนช่วยให้คุณสามารถสังเกตเห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่หรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้ การใช้แบบฟอร์มเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทของความคิดเห็นช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหา
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรีวิวลูกค้าดี?
แบบฟอร์มรีวิวลูกค้าที่ดีควรมีความชัดเจน ประกอบด้วยคำถามที่ตรงประเด็น และกรอกได้ง่าย เพื่อให้ลูกค้าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบและไม่ละทิ้งการกรอก นี่คือคำแนะนำส่วนตัวของเราเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- ความชัดเจนและความกระชับ: เทมเพลตควรมีคำถามที่ตรงประเด็นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องรู้สึกถูกท่วมท้น
- การไหลของเนื้อหาอย่างมีเหตุผล: มองหาแม่แบบที่สร้างเส้นทางการสำรวจที่ราบรื่นสำหรับลูกค้า โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออย่างกะทันหัน
- ประเภทคำถามที่สมดุล: แม่แบบควรมีประเภทคำถามที่หลากหลาย เช่น มาตราส่วนการให้คะแนน แบบเลือกตอบ และคำถามปลายเปิด เพื่อให้คุณสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- ความดึงดูดทางสายตา: เลือกดีไซน์ที่สะอาดและมืออาชีพซึ่งสบายตา. ได้คะแนนเพิ่มหากคุณสามารถทำให้เทมเพลตมีแบรนด์ของคุณด้วยโลโก้และสีของคุณ
- การปรับให้เหมาะกับมือถือ: เนื่องจากทุกคนใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเชื่อมต่อและทำงานขณะเดินทาง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เทมเพลตรีวิวของลูกค้าของคุณพร้อมใช้งานบนมือถือเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- บทนำและบทสรุป: สำหรับเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ให้เลือกแบบที่มีหน้าแนะนำ (เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจของคุณ) และหน้าสรุป (เพื่อขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามและให้ขั้นตอนต่อไป)
- การจัดระเบียบข้อมูล: แม่แบบรีวิวลูกค้าที่ดีควรมีวิธีการให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เพื่อให้คุณสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกและระบุแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าได้
นี่คือคำแนะนำทั่วไปที่เราหวังว่าจะช่วยให้คุณเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมได้ แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของเทมเพลตการรีวิวของลูกค้า คุณอาจต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมบางอย่าง
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่แบบสำรวจ NPS และ CSAT สามารถทำได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นแบบปิด แต่แบบสำรวจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ดีกว่าเมื่อใช้คำถามปลายเปิดและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม: 8 แบบฟอร์มแบบสอบถามฟรีสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
10 แบบฟอร์มรีวิวลูกค้าฟรี
ในส่วนนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตรีวิวลูกค้าฟรี 10 แบบจากคลังของ ClickUp พร้อมด้วยคำแนะนำว่าควรใช้แต่ละเทมเพลตเมื่อใด และวิธีที่จะช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณง่ายขึ้น
เทมเพลตเริ่มต้นยังรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองบางรายการ เช่น 'ระดับลูกค้า' 'ประเภทของบริการที่ซื้อ' และ 'เหตุผลของคะแนน' ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น
1. แม่แบบรีวิวลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มรีวิวลูกค้าของ ClickUpมีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการสำรวจความคิดเห็นทุกประเภท ไม่ว่าคุณต้องการเข้าใจลูกค้า ระบุแนวโน้มในพฤติกรรมการซื้อ หรือวัดความพึงพอใจของลูกค้าผ่านรีวิวออนไลน์
สร้างขึ้นบน ClickUp Forms, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมคำตอบแบบเปิดกว้างที่ละเอียดและข้อมูลที่สามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็วผ่านคำถามแบบปิด นอกจากนี้ ฟีเจอร์รายงานในตัว ยังให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความคิดเห็นทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถระบุแนวโน้มในพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตประกอบด้วยสามส่วน:
- แบบฟอร์มความคิดเห็นซึ่งคุณสามารถส่งให้ลูกค้าเพื่อรวบรวมความคิดเห็น
- มุมมองรายการ ที่คุณสามารถจัดระเบียบข้อเสนอแนะที่มีค่าซึ่งรวบรวมมาจากลูกค้า และกรองคำตอบเพื่อค้นหาแบบแผน
- มุมมองบอร์ด ที่คุณสามารถจัดกลุ่มคำตอบโดยใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และแสดงความคิดเห็นในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย
เทมเพลตเริ่มต้นยังรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองบางรายการ เช่น 'ระดับลูกค้า' 'ประเภทบริการที่ซื้อ' และ 'เหตุผลของคะแนน' ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น
2. แม่แบบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
ตามรายงานลูกค้าที่เชื่อมต่อของ Salesforce พบว่า 73% ของผู้ซื้อธุรกิจคาดหวังให้บริษัทคาดการณ์ความต้องการของพวกเขา
และวิธีใดจะดีไปกว่าการถามลูกค้าโดยตรงเพื่อค้นหาว่าพวกเขาต้องการอะไร? การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะๆ สามารถช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงในผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือจุดที่เทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเข้ามามีบทบาท มันสามารถ ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ลูกค้าชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายได้และก้าวล้ำหน้าคู่แข่งได้
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับแบบสำรวจแบบให้คะแนนที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ทันที โดยจะขอให้ลูกค้าให้คะแนนในแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณ:
- พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้มานานเท่าไรแล้ว?
- ประสบการณ์การซื้อเป็นอย่างไร?
- พวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานโดยรวม?
- ราคาเหมาะสมสำหรับพวกเขาหรือไม่?
คำถามทั้งหมดเป็นคำถามปลายปิด และลูกค้าสามารถทำแบบสำรวจให้เสร็จภายในไม่กี่นาที—ทำให้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการตรวจสอบความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะส่งแบบสำรวจที่มีรายละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมองรายการและกระดานเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามคะแนนที่พวกเขาให้ และส่งการติดตามผลที่ตรงเป้าหมายได้อีกด้วย
3. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถ วิเคราะห์วิธีที่ลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ (และผลิตภัณฑ์) ของคุณตลอดการเดินทางของลูกค้า ซึ่งรวมถึงจุดสัมผัสภายนอก (โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, และอีเมล) และจุดสัมผัสภายใน (การสาธิต, การเริ่มต้นใช้งาน, และการสนับสนุน)
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวัดและวิเคราะห์:
- การรับรู้: นี่คือจุดที่ลูกค้าที่มีศักยภาพเริ่มรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ จุดสัมผัสอาจรวมถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, บล็อก, และโฆษณา
- การพิจารณา: ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าได้เริ่มพิจารณาการซื้อสินค้าอย่างจริงจัง จุดสัมผัสที่เป็นไปได้ ได้แก่ การสาธิตสินค้า อีเมล และการลงทะเบียนทดลองใช้
- การเปลี่ยนแปลง: พวกเขาเป็นลูกค้าของคุณอย่างเป็นทางการและเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน พวกเขายังเริ่มโต้ตอบกับทีมสนับสนุนของคุณ
คุณสามารถเพิ่มรายการจุดสัมผัสสำหรับแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ พร้อมทั้งข้อมูลเช่น:
- การกระทำใดที่นำลูกค้าเป้าหมายมาสู่จุดสัมผัส
- แบรนด์แอสเซทใด (เว็บไซต์, อีเมล, ผลิตภัณฑ์) ที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย
- สิ่งที่พวกเขารู้สึกในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์
- ใครในทีมของคุณที่รับผิดชอบในการดูแลประสบการณ์
- ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับและวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น
เนื่องจากเทมเพลตถูกสร้างขึ้นผ่านClickUp Whiteboards คุณสามารถสร้างสรรค์และ เพิ่มรูปภาพของ CTA, เพิ่มบันทึก หรือแม้กระทั่งฝังวิดีโอ YouTube เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่จุดสัมผัสเฉพาะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
4. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
การตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วหลังการซื้อสินค้าหรือบริการมีผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของแบรนด์คุณ การตอบกลับอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในขณะที่การตอบกลับล่าช้าหรือการไม่ตอบกลับอาจทำลายความไว้วางใจและนำไปสู่การสูญเสียลูกค้าได้
ในขณะเดียวกัน เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การจัดการกับคำถามที่หลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้ ระบบติดตาม เช่น ClickUp Customer Contact Form Template สามารถช่วยได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างแบบฟอร์มติดต่อที่ลูกค้าสามารถใช้ส่งคำถามได้
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยโลโก้และภาพของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์
- สร้างงานสำหรับแต่ละการส่งแบบฟอร์มเพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะได้
- คุณยังสามารถใช้อีเมล ใน ClickUpเพื่อตอบกลับลูกค้าได้ทันที
- สุดท้าย วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากลูกค้าโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อค้นหาแนวโน้มและความคล้ายคลึงกัน
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณได้คือClickUp Calendar View ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มได้เป็นระยะ ๆ คุณยังสามารถทำให้การมอบหมายงานและการขอคำแนะนำเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Automations ทำให้ไม่มีคำถามใด ๆ หลุดรอดไป
5. แม่แบบการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
การสนับสนุนลูกค้าเป็นจุดติดต่อที่ลูกค้าใช้บริการบ่อยที่สุด ตั้งแต่การสอบถามเกี่ยวกับสินค้าไปจนถึงการแก้ไขปัญหา ลูกค้ามักจะหันมาขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนเสมอ ซึ่งหมายความว่า การสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พอใจให้กลายเป็นลูกค้าที่มีความสุขและพร้อมที่จะสนับสนุนแบรนด์ของคุณได้
เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUp เป็นระบบตัวแทนช่วยเหลือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการตั๋วของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น:
- สถานะ (เปิด, รอการดำเนินการ, ต้องการคำชี้แจง, กำลังดำเนินการ, ปิดแล้ว) เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของตั๋ว
- ประเภทของตั๋ว (ข้อเสนอแนะ, การร้องเรียน, การยกเลิก, ข้อบกพร่อง, การเรียกเก็บเงิน) เพื่อให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ตั๋วได้
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถประเมินคุณภาพการให้บริการของคุณ
- รายละเอียดการติดต่อของลูกค้า
ทุกครั้งที่มีตั๋วจากลูกค้าเข้ามา คุณสามารถมอบหมายให้กับตัวแทนคนใดคนหนึ่งของคุณ ตั้งระดับความสำคัญและแม้กระทั่งขอให้ตัวแทนของคุณติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (เพื่อให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้)
ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถใช้มุมมองความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีแก้ไขภายในหรือเพิ่มสถานะ 'รอ' หากตั๋วสามารถปิดได้เฉพาะเมื่อมีบางอย่างทำเสร็จ (เช่น หลังจากที่แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว)
โดยพื้นฐานแล้ว เทมเพลตนี้จะรวมศูนย์การดำเนินงานบริการลูกค้า เช่น การติดตามความคืบหน้าของตั๋ว การวัดประสิทธิภาพของตัวแทน และการวิเคราะห์อัตราการพึงพอใจของลูกค้า
6. แม่แบบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ให้คุณทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทของคุณ—ทั้งผลิตภัณฑ์, แบรนด์, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ. โดยการดำเนินการสำรวจ CSAT อย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้รับ, คุณสามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ของลูกค้าจะดีขึ้น.
เทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpผสมผสานทั้งคำถามปลายปิด (เช่น มาตราส่วนการให้คะแนน) และคำถามปลายเปิด (เช่น กล่องข้อความ) เพื่อให้คุณได้รับทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากลูกค้า
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตคือมุมมอง 'การให้คะแนนความรู้' ซึ่งเป็นกระดานคัมบังที่จัดหมวดหมู่ลูกค้าตามคะแนนที่พวกเขาให้กับการตอบกลับของตัวแทนฝ่ายสนับสนุนแต่ละคน คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่คล้ายกันสำหรับคำถามอื่นๆ เพื่อรับภาพรวมว่าลูกค้าพึงพอใจกับแต่ละด้านของผลิตภัณฑ์ของคุณมากน้อยเพียงใด
เทมเพลตนี้มอบ มุมมองแบบ 360 องศา ของความพึงพอใจของลูกค้า ให้คุณเห็นความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ และตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทนแต่ละคนได้
7. แม่แบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ClickUp
แม่แบบการวิเคราะห์ความต้องการของ ClickUp ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการนำไปปรับปรุงและวัดผลกระทบที่เกิดขึ้น ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ความต้องการของลูกค้าอยู่ในใจกลางของการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของคุณ วัดว่าคุณดำเนินการวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนเพียงใด ดังนั้น จึงมีงานย่อย 13 รายการสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ
เพื่อจัดการด้านต่าง ๆ ของโครงการและสื่อสารกับทีมของคุณ คุณสามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก (DRI) สำหรับแต่ละงานย่อย สร้างหน้าในClickUp Docsเพื่อบันทึกผลการวิจัยของคุณ หรืออัปโหลดวิดีโอที่บันทึกไว้โดยใช้ClickUp Clips(เครื่องมือบันทึกวิดีโอและหน้าจอในตัว)
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือClickUp Goals ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้สำหรับโครงการเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน
8. แม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUp
ทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดส่วนใหญ่ใช้คำชี้แจงปัญหาของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเน้นไปที่ความท้าทาย ความหงุดหงิด หรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ลูกค้าประสบอยู่ โดยยังไม่เสนอแนวทางแก้ไข
โดยการเข้าใจปัญหาเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ
แม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUpมอบโครงสร้างและกรอบมาตรฐานสำหรับการฝึกนี้ ซึ่งหมายความว่าสมาชิกในทีมทุกคนจะใช้วิธีการเดียวกันในการกำหนดปัญหาของลูกค้า ส่งผลให้คำชี้แจงปัญหาที่ได้มีความสอดคล้องกัน
สร้างขึ้นบน ClickUp Docs, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดของหน้าเว็บที่ซ้อนกัน—หนึ่งหน้าสำหรับแต่ละปัญหา—พร้อมกับหน้าหลักเพื่อบันทึกกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่คุณใช้เพื่อเข้าใจปัญหาของลูกค้า
แต่ละหน้าของคำชี้แจงปัญหาประกอบด้วยห้าส่วน ซึ่งคุณ:
- แนะนำลูกค้าและคุณลักษณะของพวกเขา
- รายการสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุ
- อธิบายปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางพวกเขา
- ระบุสาเหตุที่ทำให้ปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น
- อธิบายลักษณะท่าทางของลูกค้าเมื่อเผชิญกับปัญหา
นี่ช่วยให้คุณมีลำดับการอธิบายปัญหาแต่ละข้ออย่างเป็นระบบและกระชับ โดยไม่หลงประเด็นในรายละเอียดปลีกย่อย
9. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
ทีมความสำเร็จของลูกค้าคือผู้พิชิตแนวหน้าสำหรับการรักษาลูกค้าไว้ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและทำให้ลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ พวกเขาช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และในบางกรณี อาจช่วยปรับปรุงชื่อเสียงออนไลน์ของคุณและมูลค่าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าได้
แม่แบบแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUpเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลลูกค้าและเอกสารกลยุทธ์ ซึ่งมอบศูนย์กลางให้กับทีมของคุณในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ติดตามการโต้ตอบ และพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมาย
มันประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:
- แบบฟอร์มส่งมอบ ที่ทีมขายสามารถใช้เพื่อแจ้งทีมความสำเร็จของลูกค้าเกี่ยวกับลูกค้าใหม่
- มุมมองกลุ่มสถานะบัญชี จัดประเภทลูกค้าตามขั้นตอนหลังการซื้อ—การเริ่มต้นใช้งาน, การรักษาลูกค้า, การพักการใช้งาน, และไม่ใช้งาน
- มุมมองลูกค้าตามสุขภาพ ที่คุณสามารถดูได้ว่าลูกค้าคนใดมีความสุข (สีเขียว) เป็นกลาง (สีเหลืองอำพัน) หรือไม่พอใจ (สีแดง)—และวางแผนการติดตามผลของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถสร้าง ClickUp Docs (เพื่อบันทึกกลยุทธ์การจัดการลูกค้าของคุณ) หรือมุมมองที่กำหนดเอง (เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน)
10. แม่แบบการสนับสนุนลูกค้า ClickUp
เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของทีมบริการลูกค้าของคุณง่ายขึ้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบทีมบริการลูกค้าของตนและติดตามคำขอการบริการลูกค้า
สำหรับสิ่งนี้, มันใช้ระบบสองชั้น:
- ระดับ 1 จะรับผิดชอบการรับคำขอความช่วยเหลือที่เข้ามา
- ระดับ 2 จะได้รับการยกระดับปัญหาจากระดับ 1
ด้วยทีมงานที่ทุ่มเทสำหรับการสอบถามเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ลูกค้าจะได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเมื่อจำเป็น
ด้วยการดำเนินการเช่นนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณได้อีกด้วย—สมาชิกใหม่ในทีมหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนระดับจูเนียร์สามารถตอบคำถามในระดับ Tier 1 ได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคสามารถรับผิดชอบคำถามในระดับ Tier 2 (และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ระดับ Tier 1)
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่:
- สอง มุมมองแชท ClickUp—หนึ่งสำหรับระดับ 1 และอีกหนึ่งสำหรับระดับ 2—เพื่อให้ตัวแทนสามารถสนทนาภายในและระดมความคิดในการแก้ปัญหา
- ระบบอัตโนมัติ ที่เปลี่ยนวันครบกำหนดของตั๋วโดยอัตโนมัติตามระดับความสำคัญ (ตั๋วที่มีความสำคัญสูงจะมีวันครบกำหนดที่สั้นกว่า)
- มุมมองทีม คือการประชุมแบบยืนรายวันเพื่อประเมินปริมาณงานของแต่ละสมาชิกฝ่ายสนับสนุน
โดยสรุปแล้ว เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงานด้านการบริการลูกค้าของคุณ—ทำให้เป็น เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นในการทำให้กระบวนการบริการลูกค้ากลายเป็นระบบอัตโนมัติ
เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
แม้จะฟังดูซ้ำซาก แต่ลูกค้าที่มีความสุขย่อมนำไปสู่ธุรกิจที่ทำกำไรได้ ด้วยการเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถสร้างความภักดี กระตุ้นการเติบโต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มการจัดการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp (พร้อมด้วยไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย) สามารถช่วยคุณอำนวยความสะดวกในการรีวิวของลูกค้า, วิเคราะห์ความคิดเห็น, และปรับปรุงตามข้อมูลที่รวบรวมได้—เพื่อให้คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบและมีคุณค่า
แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรี.ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และเริ่มใช้งานได้ทันที.