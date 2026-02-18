วิธีใช้ Meta AI สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจในปี [year]

ลูกค้าของคุณอยู่บน WhatsApp, Messenger และ Instagram อยู่แล้ว ตอนนี้ Meta AI ก็พร้อมเช่นกัน—พร้อมช่วยคุณร่างคำตอบ สร้างภาพ และระดมความคิดสำหรับแคมเปญโดยไม่ต้องสลับแอป
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการเข้าถึง Meta AI บนแต่ละแพลตฟอร์ม ใช้เพื่อเร่งกระบวนการทำงานด้านการสื่อสารกับลูกค้า และจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp เพื่อให้ไม่มีงานใดตกหล่น
เมตา เอไอ คืออะไร?
คิดถึง Meta AI เป็นเหมือน "อัจฉริยะประจำบ้าน" ที่อาศัยอยู่ในแอปโปรดของคุณ เป็นปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่สร้างขึ้นโดย Meta (บริษัทแม่ของ Facebook, Instagram และ WhatsApp) ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณตอบคำถาม สร้างภาพ และทำสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแชทของคุณ
เพื่อเข้าใจว่า Meta AI เข้ากับภาพรวมที่กว้างขึ้นของโซลูชันการตลาดที่ใช้ AI อย่างไร ชมภาพรวมของเครื่องมือการตลาด AI และการประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจสมัยใหม่
วิธีเข้าถึง Meta AI บนแพลตฟอร์มการส่งข้อความ
ข่าวดี: Meta AI ไม่ต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะมันถูกสร้างไว้ในแอปที่ทีมของคุณใช้ทุกวันเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าแล้ว
การเข้าถึงและคุณสมบัติเฉพาะอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค เนื่องจากยังคงมีการเปิดตัวทั่วโลก แต่จุดเริ่มต้นถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย
นี่คือวิธีค้นหาบนแต่ละแพลตฟอร์ม 👀
เพื่อเริ่มการสนทนา กับ Meta AI ใน WhatsApp ให้เปิดแอปและมองหาไอคอนวงกลมสีน้ำเงินที่ด้านบนของหน้าจอแชทของคุณ คุณยังสามารถเริ่มแชทใหม่และค้นหา "Meta AI" เพื่อเริ่มต้นได้เช่นกัน
สำหรับผู้ที่ใช้WhatsApp Business, Meta AI ทำงานภายในอินเทอร์เฟซมาตรฐาน. เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการร่างคำตอบของลูกค้า, คิดค้นไอเดียการสื่อสารใหม่ ๆ, หรือสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว.
👀 สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การสนทนาของคุณกับ Meta AI เป็นเรื่องส่วนตัวและแยกต่างหากจากการแชทกับลูกค้าของคุณ คุณกำลังสนทนากับ AI เพื่อขอความช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อผสานรวมเข้ากับกระบวนการอัตโนมัติสำหรับลูกค้า
คุณยังสามารถนำ Meta AI เข้ามาในการสนทนาของทีมได้อีกด้วย ในแชทกลุ่มใด ๆ เพียงพิมพ์ @Meta AI ตามด้วยคำถามของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือโดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา วิธีนี้ทำให้Meta AI เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ไม่ใช่บอทอัตโนมัติที่ตอบกลับลูกค้าโดยตรง
สำหรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คุณยังคงต้องใช้ WhatsApp Business API เพื่อสร้างแชทบอทแยกต่างหาก
หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 Meta ห้ามใช้แชทบอท AI ทั่วไปบน WhatsApp Business API คุณสามารถสร้างบอทเฉพาะงานสำหรับการสนับสนุนลูกค้า การจอง และการติดตามคำสั่งซื้อได้ แต่ผู้ช่วย AI แบบเปิดกว้างไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์มอีกต่อไป
เมสเซนเจอร์
การเข้าถึง Meta AI ใน Messenger นั้นง่ายไม่แพ้กัน เพียงเปิดแอปแล้วแตะไอคอน Meta AI ในแถบค้นหา หรือเริ่มข้อความใหม่แล้วค้นหา "Meta AI"
หากทีมของคุณดูแลเพจธุรกิจ พวกเขาสามารถใช้ Meta AI เพื่อจัดการการสนทนาใน Messenger ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย หาไอเดียสำหรับข้อความโปรโมชัน หรือแม้แต่สร้างภาพง่ายๆ เพื่อแชร์กับลูกค้า
เช่นเดียวกับใน WhatsApp คุณสามารถโทรในแชทกลุ่มได้โดยพิมพ์ @Meta AI
👀 ฟังก์ชันนี้แตกต่างจากบอทอัตโนมัติที่คุณอาจตั้งค่าผ่าน Meta Business Suiteบอทเหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบกลับอัตโนมัติ ในขณะที่ Meta AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแบบเรียลไทม์สำหรับบุคคลที่จัดการข้อความ
อินสตาแกรม
คุณจะพบ Meta AI ในข้อความตรงของ Instagram ของคุณ เปิด DM ของคุณแล้วแตะไอคอน Meta AI หรือเริ่มข้อความใหม่แล้วค้นหา
สำหรับธุรกิจ นี่ทำให้การจัดการการมีอยู่ของคุณบน Instagram รวดเร็วขึ้นอย่างมาก ใช้เพื่อคิดไอเดียแคปชั่นที่ฉลาด, ร่างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย,หรือสร้างภาพที่ไม่เหมือนใครสำหรับสตอรี่และโพสต์ของคุณ
ฟีเจอร์ @Meta AI ยังสามารถใช้ได้ในแชทกลุ่ม DM ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายในการสร้างเนื้อหา
Meta AI ทำหน้าที่เป็นคู่คิดด้านความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงานของคุณภายในแอป มันจะไม่ตอบกลับข้อความ DM ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ แต่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้น
👀 รูปภาพใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นจะถูกติดป้ายกำกับโดยอัตโนมัติว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI จาก Meta เพื่อให้เกิดความโปร่งใสกับผู้ชมของคุณ
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
วิธีใช้ Meta AI สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
กุญแจสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างปัญหาคอขวดในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ Meta AI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณร่าง ระดมความคิด และสร้างภาพประกอบที่สนับสนุน การใช้งานที่เป็นประโยชน์เหล่านี้สามารถทำงานได้ทั้งบน WhatsApp, Messenger และ Instagram เปลี่ยน AI จากสิ่งใหม่ ๆ ให้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมของคุณ 🛠️
นี่คือสี่วิธีปฏิบัติที่สามารถนำ Meta AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจของคุณ
อัตโนมัติการตอบกลับลูกค้า
เมื่อคุณได้ยินคำว่า "อัตโนมัติ" คุณอาจนึกถึงบอทที่เข้ามาควบคุมการสนทนาทั้งหมด นั่นไม่ใช่สิ่งที่ Meta AI ทำ แต่ Meta AI จะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณตอบสนองได้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับการสนทนาในปริมาณที่มากขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ นี่คือการเสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณ ไม่ใช่การแทนที่
ขั้นตอนการทำงานนั้นง่ายมาก เมื่อมีคำถามจากลูกค้าเข้ามา คุณสามารถเปิด Meta AI อธิบายสถานการณ์ และขอให้มันร่างคำตอบได้
นี่คือตัวอย่างคำสั่งเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- ร่างคำตอบที่เป็นมิตรสำหรับลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของเรา
- "เขียนคำตอบอย่างมืออาชีพเพื่ออธิบายว่าการจัดส่งล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ"
- "สร้างคำตอบสั้น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถามเกี่ยวกับความพร้อมของสินค้า"
คุณสามารถขอให้ Meta AI ปรับโทนให้ดูเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการมากขึ้น หรือปรับให้ข้อความสั้นหรือยาวขึ้นได้อีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง ซึ่งสามารถนำไปปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนส่งต่อได้
สร้างเทมเพลตตอบกลับอย่างรวดเร็ว
ทีมบริการลูกค้าใช้เวลาถึง 40% ของเวลาในการตอบคำถาม 10 ข้อเดิม ๆ Meta AI สามารถช่วยคุณสร้างคลังคำตอบที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ซึ่งช่วยให้การสื่อสารของคุณมีความสม่ำเสมอ และให้ทีมของคุณมีเวลาไปให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้าที่ซับซ้อนมากขึ้น
ให้ Meta AI ตอบคำถามลูกค้าที่พบบ่อยที่สุดของคุณ และขอให้มันสร้างตัวเลือกคำตอบหลายตัวเลือก
- เพื่อให้สอดคล้อง: "ให้ฉันห้าวิธีที่แตกต่างกันในการตอบคำถามว่า 'เวลาทำการของคุณคืออะไร?'"
- สำหรับความหลากหลายของน้ำเสียง: "สร้างคำตอบที่เป็นมิตรแต่เป็นมืออาชีพสามคำตอบสำหรับลูกค้าที่ถามว่าเรามีส่วนลดหรือไม่"
- เพื่อความชัดเจน: "เขียนคำตอบแบบแม่แบบที่ชัดเจนและเรียบง่ายสำหรับลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อของพวกเขา"
เมื่อคุณมีชุดคำตอบที่คุณพอใจแล้ว คุณสามารถบันทึกไว้ในเอกสารที่แชร์หรือในฟีเจอร์ตอบกลับด่วนของแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้คำตอบสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนในทีมของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การตอบกลับอย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา — แต่เฉพาะเมื่อทีมของคุณสามารถหาคำตอบที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น
ตัวแทน Ambient Answersภายใน ClickUp สามารถตรวจสอบการสนทนาและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ และแสดงเทมเพลตคำตอบที่เกี่ยวข้อง คำถามที่พบบ่อย หรือวิธีแก้ไขปัญหาในอดีตโดยอัตโนมัติตามคำสำคัญหรือเจตนาของลูกค้า
ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อความและแคมเปญ
ก้าวไปไกลกว่าการบริการลูกค้าแบบตัวต่อตัว คุณสามารถใช้ Meta AI เพื่อช่วยวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกของคุณได้
การคิดไอเดียใหม่ ๆ สำหรับแคมเปญส่งเสริมการขาย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการประชาสัมพันธ์ตามฤดูกาลอาจเป็นเรื่องท้าทาย ความคิดสร้างสรรค์อาจหยุดชะงัก และกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาทำให้ความพยายามทางการตลาดของคุณรู้สึกซ้ำซากหรือเร่งรีบ Meta AI สามารถทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการระดมสมอง ช่วยคุณสร้างไอเดียและร่างเนื้อหาสำหรับแคมเปญขนาดใหญ่ได้
ขอให้ช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- การคิดค้นแคมเปญ: "ให้ฉันห้าความคิดสร้างสรรค์สำหรับแคมเปญ WhatsApp ที่โปรโมตการลดราคาฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงของเรา"
- การกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้ง: "ร่างข้อความชุดหนึ่งจำนวนสามข้อความเพื่อส่งถึงลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อสินค้าในช่วง 60 วันที่ผ่านมา"
- ข้อความเปิดตัว: "แนะนำมุมมองการสื่อสารที่แตกต่างกันสองสามแนวทางสำหรับการเปิดตัวบริการสมัครสมาชิกใหม่ของเราให้กับลูกค้าปัจจุบัน"
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับการทดสอบ A/B ได้ด้วย ให้มันเขียนข้อความโปรโมชั่นสองหรือสามเวอร์ชันที่แตกต่างกันของข้อความเดียวกันเพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างข้อความทางการตลาดได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ด้วยผู้ช่วย AI ในตัวClickUp Brain
สร้างภาพสำหรับบทสนทนาในแชท
บางครั้ง รูปภาพเพียงภาพเดียวอาจมีความหมายมากกว่าคำพูดนับพันคำ แต่การสร้างภาพที่ออกแบบเฉพาะสำหรับทุกการโต้ตอบกับลูกค้านั้นเป็นไปไม่ได้ ทีมงานของคุณอาจต้องใช้ภาพสต็อกทั่วไปซ้ำๆ หรือที่แย่กว่านั้นคือไม่มีภาพประกอบเลย ซึ่งถือเป็นการพลาดโอกาสในการทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์การสร้างภาพของMeta AI ช่วยให้คุณสร้างภาพที่กำหนดเองได้ทันทีภายในแชทของคุณ เพียงแค่คุณอธิบายภาพที่ต้องการ แล้ว AI จะสร้างภาพนั้นให้คุณ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:
- ภาพจำลองผลิตภัณฑ์: "สร้างภาพขวดน้ำใหม่ของเราบนโต๊ะข้างๆ แล็ปท็อป"
- กราฟิกส่งเสริมการขาย: "สร้างภาพกล่องของขวัญเทศกาลที่มีริบบิ้นสีน้ำเงินสำหรับการส่งเสริมการขายในเทศกาล"
- ไอคอนประกอบ: "สร้างภาพประกอบที่เรียบง่ายและสะอาดของรถส่งของเพื่อใช้สำหรับการอัปเดตการจัดส่ง"
ภาพเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการในการแชทเท่านั้น พวกมันไม่สามารถทดแทนทรัพย์สินแบรนด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตจากทีมออกแบบของคุณได้ แต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมสร้างการสนทนาในชีวิตประจำวัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างภาพที่กำหนดเองสำหรับแคมเปญของคุณด้วยคำแนะนำง่ายๆ เพียงไม่กี่ข้อให้กับ ClickUp Brain คุณยังสามารถบันทึก แชร์ และนำคำแนะนำของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย
📮ClickUp Insight: แบบสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ชัดเจน: 54% ของทีมทำงานผ่านระบบที่กระจัดกระจาย 49% แทบจะไม่แบ่งปันบริบทระหว่างเครื่องมือ และ 43% ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน เครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ การตอบสนองที่ล่าช้า และผลลัพธ์ที่ขาดความลึกหรือความแม่นยำ นั่นคือปรากฏการณ์การทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและเวลาไปนับล้านดอลลาร์ClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันการค้นหาแบบองค์กรจะนำทุกข้อมูลมาแสดงทันที ในขณะที่AI Agentsทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อรวบรวมบริบท แบ่งปันการอัปเดต และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ผลลัพธ์คือ AI ที่รวดเร็ว ชัดเจน และได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือที่แยกส่วนไม่สามารถเทียบได้
จัดการกระบวนการทำงานการสื่อสารทางธุรกิจของคุณด้วย ClickUp
การใช้ Meta AI เพื่อร่างคำตอบหรือระดมความคิดสำหรับแคมเปญเป็นก้าวแรกที่ดี แต่ไม่ได้แก้ปัญหาความวุ่นวายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
แม่แบบการตอบกลับอย่างรวดเร็วของคุณหายไปในเอกสารที่สุ่ม, แผนการรณรงค์ของคุณอยู่ในสเปรดชีต, และทีมของคุณกำลังพยายามประสานงานว่าใครจะตอบอะไรในกลุ่มแชทแยกต่างหากนี่คือการกระจายงาน— การแยกส่วนของงานข้ามเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สื่อสารกัน — และมันทำลายประสิทธิภาพการทำงานโดยการบังคับให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา สูญเสียบริบททุกครั้งที่คลิก
การแยกส่วนนี้ทำให้เกิดการเสียเวลา—51 นาทีต่อสัปดาห์, การสื่อสารที่ไม่สม่ำเสมอ, และการสนทนาที่ขาดตอน. เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจาก AI คุณจำเป็นต้องจัดการกับกระบวนการทำงานทั้งหมด—ตั้งแต่การคิดค้น, การดำเนินการ, ไปจนถึงการวิเคราะห์—ในที่เดียว.
จัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณให้สอดคล้องกับการสื่อสารทางธุรกิจด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของClickUp —แพลตฟอร์มเดียวที่รวมโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ไว้ด้วยกัน พร้อม AI ที่ฝังตัวอยู่ในบริบทเป็นชั้นข้อมูลเชิงลึก —ซึ่งเสริมการทำงานร่วมกับ Meta AI
รวมศูนย์แม่แบบข้อความและคลังคำตอบ
เมื่อทีมของคุณใช้ Meta AI ในการสร้างคำตอบ คุณจะพบว่ามีรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว — นโยบายการคืนสินค้า, การอัปเดตสถานะการสั่งซื้อ, การตอบกลับโปรโมชั่น, และเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับโทนเสียง
แทนที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ในโน้ตหรือกระทู้แชทแบบสุ่ม ให้เก็บไว้ในClickUp Docs:
- สร้างคลังคำตอบที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบตามหมวดหมู่ (การคืนสินค้า, การจัดส่ง, การเรียกเก็บเงิน, โปรโมชั่น)
- รักษาแนวทางเสียงของแบรนด์ควบคู่ไปกับเทมเพลต
- ใช้สิทธิ์การอนุญาตเพื่อควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขข้อความที่ได้รับการอนุมัติได้
- เชื่อมโยงเอกสารกับงานโดยตรงเพื่อให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่ถูกต้องได้ทันที
สิ่งนี้ช่วยป้องกันความไม่สอดคล้องกันระหว่าง WhatsApp, Messenger และ Instagram โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในทีมต่าง ๆ ตอบกลับ
เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
การสนทนากับลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่การตอบกลับ — แต่บ่อยครั้งต้องการการกระทำ
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถ:
- แปลงการสนทนาที่มีความสำคัญสูงเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย
- มอบหมายการสนทนาหรือความรับผิดชอบในการรณรงค์ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แพลตฟอร์ม (WhatsApp, Messenger, Instagram), ระดับความเร่งด่วน และกลุ่มลูกค้า
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น "สอบถามใหม่", "กำลังร่างคำตอบ", "รอการตอบกลับจากลูกค้า", "ส่งต่อ", "แก้ไขแล้ว"
- กำหนดวันครบกำหนดและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) สำหรับระยะเวลาการตอบกลับ
- แนบบริบทที่เกี่ยวข้อง (ภาพหน้าจอ, ข้อความที่ถอดความ, รายละเอียดคำสั่งซื้อ)
- สร้างความคิดเห็นภายในแยกต่างหากจากข้อความที่แสดงต่อลูกค้า
วางแผนและดำเนินการแคมเปญการสื่อสารด้วยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
Meta AI สามารถช่วยระดมความคิดสำหรับข้อความแคมเปญของคุณได้ แต่การเปิดตัวแคมเปญนั้นต้องอาศัยการประสานงาน
ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างโฟลเดอร์แคมเปญ (เช่น โปรโมชั่นฤดูร้อน, เปิดตัวสินค้า, ชุดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วม)
- แบ่งแคมเปญออกเป็นงานย่อย: การร่างข้อความ, การตรวจสอบทางกฎหมาย, การสร้างสื่อ, การตั้งค่าโฆษณา, การกำหนดตารางการเปิดตัว
- ใช้การพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความจะไม่ถูกส่งก่อนการอนุมัติ
- แสดงภาพไทม์ไลน์ในมุมมอง Gantt หรือปฏิทิน
- ติดตามประสิทธิภาพในแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญคลิกเพื่อส่งข้อความ ซึ่งโฆษณาจะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาในวงกว้าง
ทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
การประสานงานซ้ำๆ ทำให้ทีมทำงานช้าลงมากกว่าการร่างข้อความเสียอีกClickUp Automationsช่วยให้คุณ:
- กำหนดงานการส่งข้อความใหม่โดยอัตโนมัติตามแพลตฟอร์มหรือแคมเปญ
- การแจ้งเตือนเพื่อส่งข้อความติดตามผล
- อัปเดตสถานะเมื่อเลยกำหนดเวลา
- แจ้งเตือนผู้จัดการเมื่อมีการละเมิดเกณฑ์ SLA
ผลลัพธ์คือ? ทีมของคุณมุ่งเน้นที่การสื่อสารกับลูกค้า — ไม่ใช่การจัดการภายใน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างSuper Agent ใน ClickUpที่ได้รับการฝึกฝนด้วยเทมเพลตข้อความ แนวทางแบรนด์ กฎ SLA และนโยบายการยกระดับปัญหาของคุณ
แล้วปล่อยให้มัน:
- แนะนำคำตอบโดยตรงภายในงาน
- ติดแท็กการสนทนาโดยอัตโนมัติตามหมวดหมู่หรือความเร่งด่วน
- แนะนำขั้นตอนต่อไปสำหรับตัวแทน
- ติดตามงานที่ค้างเกินกำหนดก่อนที่งานจะหลุด
ซูเปอร์เอเจนต์ เปรียบเสมือน เพื่อนร่วมทีม AI: เข้าใจบริบท สามารถถูก @mention เพื่อร่างการอัปเดต สรุปข้อเสนอแนะ และแม้กระทั่งดำเนินการโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด
ใช้ AI เพื่อร่างและปรับปรุงเนื้อหาภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ในขณะที่ Meta AI ทำงานภายในแอปส่งข้อความ ClickUp Brain ทำงานภายในกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ร่างข้อความแคมเปญได้โดยตรงภายในงานหรือเอกสาร
- สรุปความคิดเห็นของลูกค้าจากการสนทนาหลายครั้ง
- สร้างเวอร์ชันทางเลือกสำหรับการทดสอบ A/B
- ปรับแต่งโทนและโครงสร้างก่อนที่ข้อความจะถูกเผยแพร่
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ ความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการของคุณจะเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตอบกลับข้อความเร่งด่วนขณะเดินทางด้วยฟีเจอร์ Talk to Textใน ClickUp เพียงแตะที่ไอคอนไมโครโฟนภายในงานหรือความคิดเห็น พูดคำตอบของคุณตามธรรมชาติ แล้ว ClickUp จะแปลงเป็นข้อความที่ชัดเจนและแก้ไขได้
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการยกระดับหรือการอนุมัติที่ต้องการความรวดเร็ว — คุณสามารถบันทึกเสียงตอบกลับ ปรับแก้ถ้อยคำตามต้องการ และดำเนินขั้นตอนต่อไปได้ในไม่กี่วินาที
ใช้ Meta AI เพื่อความรวดเร็ว—แต่สร้างระบบสำหรับการขยายขนาด
Meta AI—ขับเคลื่อนโดยโมเดล Llama ของ Meta—มอบวิธีที่รวดเร็วให้กับธุรกิจในการจัดการการสนทนากับลูกค้าผ่าน WhatsApp, Messenger และ Instagram คุณสามารถร่างคำตอบได้ในไม่กี่วินาที สร้างภาพประกอบอย่างรวดเร็ว ระดมความคิดสำหรับแคมเปญ และลดภาระทางความคิดที่มาพร้อมกับการส่งข้อความทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
แต่ความจริงก็คือ: Meta AI ช่วยปรับปรุงการโต้ตอบส่วนบุคคล มันไม่ได้จัดการกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
มันจะไม่:
- ติดตามว่าใครกำลังตอบกลับลูกค้าคนไหน
- จัดเก็บเทมเพลตข้อความที่ได้รับการอนุมัติจากร้านค้าในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
- ประสานงานกำหนดเวลาแคมเปญระหว่างทีมต่างๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามผลเกิดขึ้นตรงเวลา
- ให้คุณเห็นภาพรวมของเวลาตอบสนองหรือปริมาณงาน
เมื่อปริมาณการสื่อสารทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
นั่นคือจุดที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp มีความสำคัญอย่างยิ่ง Meta AI ช่วยให้คุณสร้างข้อความได้ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการระบบเบื้องหลังข้อความ—ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลต การมอบหมายงาน แคมเปญ กฎการทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการประสานงานทีม—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
รวมเวิร์กโฟลว์การสื่อสารธุรกิจของคุณเข้าด้วยกันเริ่มต้นฟรีกับ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, Meta AI สามารถใช้งานได้ฟรีใน WhatsApp, Messenger และ Instagram ในขณะนี้. ในเดือนมกราคมปี 2026, Meta ได้ประกาศแผนการทดสอบการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมที่จะมอบความสามารถของ AI ที่เพิ่มขึ้น, อย่างไรก็ตามคุณสมบัติหลักจะยังคงให้บริการฟรี.
คุณต้องมีบัญชี Meta เพื่อใช้ Meta AI แต่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่าน WhatsApp โดยไม่ต้องมีโปรไฟล์ Facebook WhatsApp ใช้การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แทนการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook
Meta AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคุณร่างเนื้อหาและหาคำตอบA WhatsApp chatbot เป็นระบบอัตโนมัติที่ตอบกลับลูกค้าของคุณโดยตรงแทนคุณ