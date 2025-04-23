13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Meta AI ในปี 2025

หากคุณได้ทดสอบ Meta AI แล้วคิดว่า "นี่ก็ดีนะ แต่ยังไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการ"—คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ แม้ว่าโมเดล LLaMA ของ Meta และเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมจะน่าประทับใจ แต่พวกมันอาจไม่เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงานเสมอไป
บางทีคุณอาจกำลังมองหาคุณภาพผลลัพธ์ที่ดีกว่า การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดขึ้น หรือเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบที่คุณใช้อยู่ได้โดยไม่ต้องแก้ไขให้ยุ่งยาก บางทีคุณอาจต้องการทางเลือกที่ไม่จำเป็นต้องใช้บัญชี Meta หรือมีราคาที่คุ้มค่ากว่า Meta AI
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ
เราได้รวบรวม 13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Meta AI ที่มีให้บริการในปี 2025—แต่ละตัวได้รับการตรวจสอบสำหรับกรณีการใช้งานจริง เช่น การสร้างแบบจำลองภาษา การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การสร้างภาพ การทำงานร่วมกันในทีม และอื่นๆ คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกแบบเคียงข้างกันเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และวิธีการเปรียบเทียบ—เพื่อให้คุณสามารถ เลือกแพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ ไม่ใช่แค่ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในตลาด
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Meta AI ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การค้นหาที่เชื่อมต่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|แชทจีพีที
|แชทบอท AI อเนกประสงค์สำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
|ความสามารถในการให้เหตุผลที่แข็งแกร่ง, การสนับสนุนการเขียนโค้ด, ระบบนิเวศของปลั๊กอิน
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; Plus เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|โคลด
|การตอบสนองที่ละเอียดอ่อนและการวิเคราะห์เอกสาร
|หน้าต่างบริบทยาว, การประมวลผลเอกสารที่แข็งแกร่ง, การให้เหตุผลที่รอบคอบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; Pro เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|แจสเปอร์
|การตลาดและการสร้างเนื้อหาในระดับองค์กร
|การปรับแต่งเสียงแบรนด์, คุณสมบัติ SEO, การทำงานร่วมกันของทีม
|แผนราคาเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การค้นหาข้อมูลและการวิจัยแบบเรียลไทม์
|การผสานการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ การติดตามการอ้างอิง ความสามารถแบบหลายรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; Pro เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Google Gemini
|การให้เหตุผลแบบหลายรูปแบบและการบูรณาการกับระบบนิเวศของ Google
|ฟังก์ชันการทำงานข้ามแอปพลิเคชัน, การให้เหตุผลที่แข็งแกร่งข้ามรูปแบบ, ความรู้ที่กว้างขวาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนขั้นสูงเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|กระบวนการทำงานแบบมืออาชีพและการผสานรวมกับ Microsoft 365
|การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft อย่างเป็นธรรมชาติ, ความช่วยเหลือตามบริบท, ความปลอดภัยระดับองค์กร
|30 ดอลลาร์/เดือน (ต้องสมัครสมาชิก Microsoft 365)
|กอดใบหน้า
|การปรับใช้และการทดลองโมเดล AI แบบโอเพนซอร์ส
|โมเดลเปิดหลายพันตัว, เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, การปรับแต่งโมเดล
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; Pro เริ่มต้นที่ $9/เดือน
|DALL·E 3
|การสร้างและแก้ไขภาพขั้นสูง
|ภาพเสมือนจริง, การเติมภาพ/ลบภาพ, การปฏิบัติตามคำสั่งอย่างแม่นยำ
|จ่ายตามจำนวนการสร้างภาพ เริ่มต้นที่ $20 สำหรับ 250 ภาพ (หรือ $0.08 ต่อภาพ)
|YouChat
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาที่เสริมด้วยการค้นหาเว็บ
|ผลการค้นหาแบบบูรณาการ, การติดตามการอ้างอิง, ความเข้าใจแบบหลายรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; Pro เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Otter AI
|การจดบันทึกการประชุม การถอดความและการสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การถอดเสียงสด, สรุปการประชุม, รายการดำเนินการอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; Pro เริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน
|Replit AI
|การพัฒนาซอฟต์แวร์และการเขียนโค้ดโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การเติมโค้ดอัตโนมัติ, ความช่วยเหลือในการดีบัก, การสนับสนุนด้านการศึกษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|โนชั่น เอไอ
|การจัดการความรู้และการสร้างเนื้อหา
|การจัดทำเอกสาร, การสรุป, พื้นที่ทำงานแบบบูรณาการ
|เพิ่มในแผนใดก็ได้ในราคา $10/ผู้ใช้/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Meta AI?
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานเดียวกัน และนั่นคือจุดประสงค์ของการค้นหาทางเลือก ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแชทบอท วิเคราะห์ภาพ สรุปงานวิจัย หรือทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Meta AI จะสอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ ชุดเครื่องมือ และความต้องการข้อมูลของคุณ
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: เครื่องมือบางชนิดเหมาะสำหรับการค้นหาแบบเรียลไทม์ (เช่น Perplexity) ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ โดดเด่นในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เช่นClickUpหรือ Notion AI) รู้ว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านใด—ความเร็ว ความลึก ความคิดสร้างสรรค์ หรือบริบท
- ความยาวของบริบทและคุณภาพของโมเดล: หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารขนาดใหญ่หรือต้องการการให้เหตุผลที่ละเอียดอ่อน ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มี LLM ขั้นสูงและรองรับบริบทยาว (เช่น Claude หรือ Gemini)
- การผสานรวมและส่วนติดต่อผู้ใช้: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน (เช่น Google Workspace, Microsoft 365, IDEs) สามารถเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำไปใช้
- การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์: สำหรับการวิจัยและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ควรให้ความสำคัญกับ AI ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา มากกว่าการพึ่งพาข้อมูลจากการฝึกฝนเพียงอย่างเดียว
- ความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูล: โดยเฉพาะสำหรับองค์กร ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับการติดตั้งภายในองค์กร การเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจร หรือการควบคุมผู้ดูแลระบบในระดับละเอียดหรือไม่
- ความโปร่งใสด้านราคา: เครื่องมือบางประเภทคิดราคาตามการใช้งาน บางประเภทคิดตามจำนวนที่นั่ง—การทำความเข้าใจรูปแบบการกำหนดราคาจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจะต้องแบ่งปันข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน มองหาตัวเลือกที่ไม่ฝึกฝนข้อมูลของคุณและเสนอความปลอดภัยระดับองค์กร (เช่นClickUp Brain)
ในที่สุด เครื่องมือที่เหมาะสมจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้มากกว่ากล่องดำในกระบวนการทำงานของคุณ
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Meta AI
ตามเกณฑ์ข้างต้นและการวิจัยและการทดลองของเราด้วยเครื่องมือหลายตัว นี่คือรายการทางเลือกของ Meta AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจของคุณในปีนี้
1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ดีที่สุดด้วย AI)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมด้วยการรวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร และความสามารถด้าน AI ที่ทรงพลังไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ ต่างจาก Meta AI ที่ทำงานเป็นแชทบอท AI แบบสแตนด์อโลน ClickUp Brainผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ เอกสาร งาน และแม้แต่การแชทของคุณโดยตรง
จินตนาการว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวสินค้า. แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณกับผู้ช่วย AI, ClickUp ให้คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถในการรับรู้บริบทในตัวได้เพื่อ:
- สร้างข้อความทางการตลาดของคุณ
- สรุปบันทึกการประชุม
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลและการรวบรวมการอัปเดตของทีมทุกวันศุกร์
ส่วนที่ดีที่สุด? มันนำ LLM หลายตัว รวมถึง GPT-4o, 3o-mini, o1 และ Claude 3. 7 Sonnet มาสู่พื้นที่ทำงานของคุณในเครื่องมือเดียว การรวมกันนี้ช่วยขจัดปัญหาการสลับบริบทที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
สำหรับทีมคอนเทนต์ ClickUp Brain สามารถเปลี่ยนคำสั่งง่าย ๆ ให้กลายเป็นบล็อกโพสต์ที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์ได้ แนะนำการปรับปรุงการเขียนของคุณ และช่วยวางแผนปฏิทินคอนเทนต์ได้
นักพัฒนาชื่นชอบวิธีที่ ClickUp Brain สามารถสร้างโค้ดสั้น ๆ ได้, ทำให้เอกสารเป็นระบบอัตโนมัติ, และช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเร่งด่วนและสำคัญในเวลาเดียวกัน
สิ่งที่ทำให้การจัดการโครงการใน ClickUpแตกต่างอย่างแท้จริงคือการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณผ่านการค้นหาด้วย AI ที่ทรงพลัง ต่างจาก Meta AI ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการหรือเอกสารของคุณเลยการค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUpสามารถค้นหาและเชื่อมต่อข้อมูลได้ทันทีจากเนื้อหาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะสร้างการพึ่งพาของงานหรือจัดสรรทรัพยากรด้วยตนเองเพียงบอก ClickUp Brain ว่าคุณต้องการทำอะไร แล้วมันจะแนะนำเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม สร้างโครงสร้างงาน และแม้กระทั่งร่างเทมเพลตการสื่อสารสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: สร้างเนื้อหา ปรับปรุงการเขียน สรุปเอกสารและหัวข้อสนทนา และทำให้การประชุมสแตนด์อัพเป็นอัตโนมัติด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
- ClickUp AI Notetaker: บันทึกเสียง, ถอดเสียง, และสรุปการประชุม. ดึงข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องทำจากการประชุมด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
- ค้นหาแบบเชื่อมต่อด้วย ClickUp: ค้นหาทุกสิ่งได้ทันทีด้วย AI ที่เข้าใจคำถามภาษาธรรมชาติและเชื่อมโยงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ClickUp Automations: ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะที่จัดการเส้นทาง จัดลำดับความสำคัญ และแม้กระทั่งทำงานซ้ำ ๆ ให้เสร็จโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- คลิกอัพ ด็อกส์: ร่วมกันทำงานเอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมือช่วยเขียน จัดรูปแบบ และแก้ไขเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยตรงในเอกสารโครงการของคุณ
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: วาด, ออกแบบ, คิดสร้างสรรค์, สร้างภาพด้วย AI, และร่วมมือกันเพื่อทำให้ความคิดเป็นจริงบนผืนผ้าใบที่แชร์ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการค้นหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของตน
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดเวลานั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับไปมาและการสูญเสียบริบทจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain นะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่หลากหลายและ AI สนทนา)
ChatGPT เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Meta AIเมื่อคุณต้องการคู่สนทนาที่มีความสามารถและละเอียดอ่อนมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ แก้ไขโค้ดที่ติดขัด หรือค้นคว้าหัวข้อที่ซับซ้อน ChatGPT ก็โดดเด่นในการช่วยให้คุณคิดวิเคราะห์ปัญหาจากหลากหลายมุมมอง
ต่างจากความสามารถที่จำกัดของ Meta AI, ChatGPT สามารถจัดการกับคำขอที่มีความละเอียดอ่อนได้ เช่น "เขียนอีเมลนี้ใหม่ในโทนที่สุภาพมากขึ้น" หรือ "อธิบายการคำนวณควอนตัมให้เหมือนกับว่าฉันเป็นเด็กอายุ 10 ปี" ความหลากหลายนี้ทำให้มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องสลับไปมาระหว่างงานสร้างสรรค์และงานวิเคราะห์ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Deep Research ยังช่วยให้สามารถท่องเว็บได้อย่างอัตโนมัติ สร้างรายงานที่ครอบคลุมในหัวข้อที่ผู้ใช้กำหนด โดยการวิเคราะห์และตีความข้อความ รูปภาพ และไฟล์ PDF
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- จัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนด้วยคำตอบที่สอดคล้องและมีเหตุผล
- สร้างและแก้ไขโค้ดในภาษาการเขียนโปรแกรมหลายสิบภาษาพร้อมคำอธิบาย
- เลือกเวอร์ชัน GPT ที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณว่าต้องการความสามารถหรือความเร็ว
- โต้ตอบแบบสนทนาผ่านการพูดแทนการพิมพ์ (ในแผนสมาชิก Plus)
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คุณสมบัติความจำที่เพิ่มขึ้น/คงอยู่ แม้จะมีประโยชน์สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล แต่ก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความเป็นไปได้ที่ AI จะเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้โดยไม่ตั้งใจ
- อาจเกิด "ภาพหลอน" หรือแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างมั่นใจเป็นครั้งคราว
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้ในโลกจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงงานที่คุณมีอยู่แล้ว สร้างไอเดียใหม่ ๆ และรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหาเป็นเวลานาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงงานที่คุณมีอยู่แล้ว สร้างไอเดียใหม่ ๆ และรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหาเป็นเวลานาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
3. โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการให้เหตุผลที่ละเอียดอ่อนและการตอบสนองที่รอบคอบ)
สร้างโดย Anthropic โดยมุ่งเน้นที่ความมีประโยชน์ ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ Claude โดดเด่นในสถานการณ์ที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและการอธิบาย
ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักวิจัยที่พยายามทำความเข้าใจมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่ซับซ้อน Meta AI อาจให้คำตอบที่เรียบง่าย แต่ Claude สามารถสำรวจมุมมองที่หลากหลายอย่างรอบคอบ ยอมรับความไม่แน่นอน และช่วยให้คุณพัฒนาความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ สิ่งนี้ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการ นักเขียน และมืออาชีพที่ต้องจัดการกับเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน
หน้าต่างบริบทโทเค็น 100K อันน่าประทับใจของ Claude (ใน Claude 2 ขึ้นไป) เปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณโต้ตอบกับ AI คุณสามารถอัปโหลดเอกสารวิจัยทั้งหมด สัญญาทางธุรกิจ หรือเอกสารผลิตภัณฑ์ และถามคำถามเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ลึกในข้อความได้
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- ประมวลผลได้สูงสุด 100,000 โทเค็น (ประมาณ 75,000 คำ) ในการสนทนาครั้งเดียว
- ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายและอคติให้น้อยที่สุดผ่านแนวทาง AI ตามรัฐธรรมนูญ
- เข้าถึงความสามารถของ AI แบบตัวแทนเพื่อดำเนินการงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การค้นหาบนเว็บและการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันผ่าน API ของมัน
ข้อจำกัดของโคลด
- ความสามารถในการเขียนโค้ดที่จำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นบางตัว
- ไม่สามารถสร้างภาพได้
- บางครั้งอาจระมัดระวังมากเกินไปในการตอบสนองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
การตั้งราคาแบบโคล้ด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $100/เดือน
- ทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
📚 อ่านเพิ่มเติม:Claude vs. ChatGPT: อันไหนดีกว่าสำหรับการเขียนโค้ด?
4. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
เมื่อทีมการตลาดของคุณต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องที่สามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายได้จริง Jasper จะเข้ามาช่วยในส่วนที่ Meta AI ไม่สามารถทำได้ ผู้ช่วยเขียน AI ที่เชี่ยวชาญนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ต่างจากการสร้างเนื้อหาทั่วไปของ Meta AI, Jasper มาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับรูปแบบเนื้อหาเฉพาะ— ตั้งแต่ลำดับอีเมลและข้อความโฆษณาไปจนถึงโพสต์บล็อกและคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย สิ่งที่พิเศษที่สุด? เมื่อคุณเชื่อมต่อกับสินทรัพย์แบรนด์และเครื่องมือ SEO ของคุณ คุณจะได้รับเนื้อหาที่ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์แต่ยังได้รับการปรับแต่งเชิงกลยุทธ์สำหรับการค้นหาอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เข้าถึงความสามารถ SEO ในตัว พร้อมการผสานรวมกับ Surfer SEO สำหรับเนื้อหาที่มีอันดับสูง
- กำหนดและรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกเนื้อหาที่คุณผลิต
- รับเทมเพลตมากกว่า 50 แบบสำหรับเนื้อหาประเภทเฉพาะ ตั้งแต่บทความยาวไปจนถึงโฆษณาโซเชียล
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมเพื่อกระบวนการอนุมัติเนื้อหาที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jasper
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อการสร้างเนื้อหาด้วย AI
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ช่วย AI ทั่วไป
- การทบทวนเป็นครั้งคราวในเนื้อหาที่ยาวซึ่งต้องการการแก้ไขโดยมนุษย์
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันเป็นลูกค้าของพวกเขามากว่าหนึ่งปีแล้ว และไม่แม้แต่จะทดสอบเครื่องมืออื่น ๆ อีกเลย เพราะไม่มีอะไรที่เปรียบเทียบได้ การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมอาจต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูกบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์มากที่ได้เรียนรู้
ฉันเป็นลูกค้าของที่นี่มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว และไม่แม้แต่จะลองใช้เครื่องมืออื่นอีกเลย เพราะไม่มีอะไรเทียบได้ การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมอาจต้องลองผิดลองถูกบ้าง แต่การได้เรียนรู้มันมีประโยชน์มาก
5. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิจัย)
หากคุณเคยถาม Meta AI เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดแล้วได้รับข้อมูลที่ล้าสมัย Perplexity AI จะนำเสนอทางเลือกที่สดใหม่กว่า AI ที่เน้นการวิจัยนี้ผสมผสานอินเทอร์เฟซการสนทนาที่คุณคุ้นเคยเข้ากับสิ่งสำคัญ: ความสามารถในการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเตรียมการนำเสนอการวิเคราะห์ตลาดที่ต้องส่งพรุ่งนี้ แทนที่จะค้นหาสถิติและแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง คุณสามารถถาม Perplexity ได้ว่า "แนวโน้มล่าสุดในการลงทุนพลังงานหมุนเวียนสำหรับปีนี้คืออะไร?" มันจะให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณทันที พร้อมแหล่งที่มาที่คุณสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้—ซึ่ง Meta AI ไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดของความรู้ที่มีอยู่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ดึงข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันจากทั่วอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
- อ้างอิงแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลทุกชิ้น ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- ประมวลผลข้อความ รูปภาพ และไฟล์ PDF เพื่อการวิจัยอย่างครอบคลุม
- สร้างบริบทสำหรับโครงการวิจัยที่ซับซ้อนด้วยหน่วยความจำการสนทนาที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- ผลการค้นหาบางครั้งอาจทำให้คำตอบหลักที่คุณกำลังมองหาถูกกลบไป
- แพ็กเกจฟรีมีการค้นหาข้อมูลรายวันจำกัดและมีคุณสมบัติที่ลดลง
- มันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี: จำกัดจำนวนการค้นหาต่อวัน
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีมและองค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
สำหรับฉันแล้ว มันเป็นเครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยมมาก และฉันคิดว่าในอนาคตมันจะยิ่งดีขึ้นอีก เร็วมาก แม่นยำมาก มันให้คำตอบที่ครอบคลุมและตรงกับบริบทของฉันอย่างแท้จริง
สำหรับฉันแล้ว มันเป็นเครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยมมาก และฉันคิดว่าในอนาคตมันจะยิ่งดีขึ้นอีก เร็วมาก แม่นยำมาก มันให้คำตอบที่ครอบคลุมและตรงกับบริบทของฉันอย่างแท้จริง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI Perplexity
6. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถแบบหลายรูปแบบและการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google)
การใช้ Google Geminiมอบสิ่งที่ Meta AI ยังไม่สามารถเทียบเคียงได้: การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace และความสามารถแบบหลายรูปแบบที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนอัปเดตการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแสดงภาพผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของคุณ ภาพร่างแนวคิด และคำอธิบายข้อความทั้งหมดให้ Gemini ดูพร้อมกัน—และมันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ ลองถาม "เราสามารถปรับปรุงการออกแบบนี้ได้อย่างไรตามแนวโน้มปัจจุบัน?" พร้อมแชร์ทั้งภาพและการวิจัยคู่แข่ง Gemini จะประมวลผลทุกอย่างพร้อมกัน ให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทแก่คุณ
สำหรับธุรกิจที่ใช้แอป Google อยู่แล้ว การผสานรวมนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ Gemini สามารถช่วยร่างอีเมลใน Gmail สร้างงานนำเสนอใน Slides วิเคราะห์ข้อมูลใน Sheets และแม้กระทั่งช่วยเขียนโค้ดใน Colab
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ใช้การคิดวิเคราะห์แบบหลายรูปแบบขั้นสูงที่เข้าใจข้อความ รูปภาพ และโค้ดพร้อมกัน
- เข้าถึงกราฟความรู้ขนาดใหญ่ของ Google เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
- สร้างวิดีโอสำหรับ YouTube จากข้อความหรือทำให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหวด้วยคุณสมบัติเช่น Veo 2
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- คุณสมบัติบางอย่างสำหรับองค์กรยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
- ต้องเข้าถึงบัญชี Google ซึ่งอาจไม่ทำงานตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กรทั้งหมด
ราคาของ Google Gemini
- เจมินี ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- Gemini Advanced: $19.99/เดือน (รวมอยู่ใน Google One AI Premium)
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองผ่าน Google Workspace
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:Google Gemini เทียบกับ ChatGPT
7. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)
Copilot ได้ผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับชุดโปรแกรม Microsoft 365 นำความฉลาดเชิงบริบทมาสู่เครื่องมือที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำทุกวัน
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอให้กับลูกค้าที่มีกำหนดพรุ่งนี้ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถขอให้ Copilot "สรุปอีเมลทั้งหมดจากลูกค้า X, ร่างการนำเสนอโดยอ้างอิงจากการอัปเดตโครงการสามครั้งล่าสุดของเรา และสร้างวาระการประชุม" ทั้งหมดนี้ในขณะที่ Copilot เข้าถึงข้อมูลในระบบนิเวศของ Microsoft ที่คุณใช้งานจริง สำหรับทีมที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน Copilot สามารถวิเคราะห์ปฏิทิน Outlook ของคุณและแนะนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดส่งและตารางการประชุมที่กำลังจะมาถึง
ต่างจากทางเลือกที่เน้นผู้บริโภคมากกว่า Copilot ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรของ Microsoft เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและคำสั่งของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- สร้างเนื้อหาตามบริบทโดยตรงใน Word, PowerPoint, Excel และ Outlook โดยอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยการสร้างบันทึก รายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเอกสาร, การนำเสนอ, และสเปรดชีตของบริษัทคุณโดยใช้การเข้าถึงที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม Microsoft ของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดโครงสร้างสภาพแวดล้อม Microsoft ขององค์กรคุณ
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบโอเพนซอร์ส
ราคาของ Microsoft Copilot
- 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Hugging Face (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและปรับใช้ AI แบบโอเพ่นซอร์สที่ปรับแต่งได้)
ท่าทีที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนโดยชุมชนของ Hugging Face มอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแนวทางแบบปิดและใช้ได้กับทุกกรณีของ Meta AI แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางของชุมชนและชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ
สำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการโซลูชัน AI สำหรับงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม Hugging Face ถือเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการ ลองนึกภาพว่าบริษัทด้านการดูแลสุขภาพของคุณต้องการผู้ช่วย AI ที่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์—คุณสามารถค้นหาโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วจากตัวเลือกโอเพนซอร์สหลายพันรายการ หรือปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณก็ได้ ทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันโดยตรงบนแพลตฟอร์ม ทดสอบโมเดลต่างๆ ก่อนที่จะนำไปผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริง
คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face
- เข้าถึงโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วนับพันสำหรับงาน AI ต่างๆ ตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงการจดจำภาพ
- สร้างและแสดงตัวอย่างการทำงานของ AI โดยไม่ต้องติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่แบ่งปันโค้ด โมเดล และโซลูชันเมื่อคุณรู้สึกติดขัดในความท้าทายด้านการนำไปใช้
ข้อจำกัดของ Hugging Face
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
- ระดับฟรีมีข้อจำกัดในการคำนวณสำหรับการฝึกโมเดลที่กำหนดเอง
การกำหนดราคาของ Hugging Face
- ศูนย์กลาง HF: ฟรี
- บัญชีโปร: $9/ผู้ใช้/เดือน
- ศูนย์กลางองค์กร: เริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Hugging Face
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในโลกจริงพูดถึง Hugging Face อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันเพิ่งเรียนรู้วิธีใช้ huggingface และจุดสิ้นสุดเฉพาะของมัน ฉันคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าเพราะคุณจ่ายเฉพาะเวลาการใช้งานเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานทั้งหมดของคุณบน gpu ที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก ซึ่งช่วยประหยัดแล็ปท็อปอันแสนยากจนของฉันจากการทำงานหนัก
ฉันเพิ่งเรียนรู้วิธีใช้ huggingface และจุดสิ้นสุดเฉพาะของมัน ฉันคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าเพราะคุณจ่ายเฉพาะเวลาการใช้งานเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานทั้งหมดของคุณบน gpu ที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก ซึ่งช่วยประหยัดแล็ปท็อปอันแสนยากจนของฉันจากการทำงานหนักเกินไป
9. DALL·E 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI คุณภาพสูง)
สร้างโดย OpenAI, DALL·E 3 มีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพต้นฉบับที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพเสมือนจริงไปจนถึงแนวคิดศิลปะนามธรรม
เวอร์ชันล่าสุดมอบการควบคุมที่น่าทึ่งเหนือสไตล์ของภาพ, การจัดวาง, และแม้กระทั่งความสามารถในการขยายภาพที่มีอยู่ให้เกินขอบเขตเดิมของมัน
สิ่งที่ทำให้ DALL·E 3 มีคุณค่าเป็นพิเศษคือความสามารถในการสร้างภาพที่เคารพแนวทางของแบรนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถสร้างภาพที่สอดคล้องกันในแคมเปญต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพหรือวาดภาพประกอบแบบกำหนดเองสำหรับทุกสินทรัพย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E 3
- สร้างภาพเสมือนจริงจากคำอธิบายข้อความที่มีรายละเอียดอย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่ง
- แก้ไขภาพที่สร้างขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนภาพที่มีอยู่หรือขยายขอบเขตของภาพ
- ทดลองใช้รูปแบบศิลปะที่หลากหลายและเลียนแบบแนวทางความงามเฉพาะ
ข้อจำกัดของ DALL·E 3
- ความสามารถในการแก้ไขที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบระดับมืออาชีพ
- ไม่สามารถสร้างเนื้อหาบางประเภทได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัย
- ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นต้องการการซื้อเครดิตเกินกว่าการจัดสรรฟรี
ราคาของ DALL·E 3
- DALL·E 3 (OpenAI): สามารถใช้งานได้ผ่าน ChatGPT Plus ($20/เดือน) พร้อมจำนวนการสร้างภาพฟรีจำกัด
- DALL·E 3 API: ชำระตามการใช้งาน เริ่มต้นที่ประมาณ $0.08 ต่อภาพ
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองสำหรับความต้องการปริมาณสูง
DALL·E 3 คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ DALL-E (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
10. YouChat (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหาพร้อมข้อมูลปัจจุบัน)
ต้องการผสานปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเข้ากับการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์หรือไม่? YouChat ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง
เมื่อคุณถาม YouChat เกี่ยวกับ "ข้อบังคับ AI ล่าสุดในยุโรป" มันไม่ได้แค่เดา—แต่มันค้นหาบนเว็บและแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่ามันพบข้อมูลจากที่ไหน วิธีการค้นหาเป็นอันดับแรกนี้ทำให้ YouChat แตกต่างจากข้อจำกัดของข้อมูลการฝึกของ Meta AI ทำให้เหมาะสำหรับนักวิจัย นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouChat
- ดูข้อมูลล่าสุดได้อย่างชัดเจนด้วยเวลาที่แสดงอยู่ถัดจากผลการค้นหา
- สลับใช้งานระหว่างโหมดเฉพาะทางได้อย่างราบรื่น: ขอให้วิเคราะห์โค้ดในนาทีหนึ่ง แล้วไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปฏิวัติฝรั่งเศสสำหรับงานประวัติศาสตร์ในนาทีถัดไป
- บันทึกเส้นทางการวิจัยทั้งหมดของคุณด้วยลิงก์บทสนทนาที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งเพื่อนร่วมงานสามารถอ้างอิงได้
- ผสานการทำงานกับ YouCode และ YouWrite เพื่อกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการนำไปใช้
- ควบคุมแอปและเว็บไซต์ที่ YouChat ใช้ดึงข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และกรองผลลัพธ์ตามความใหม่หรือภูมิภาค
ข้อจำกัดของ YouChat
- บางครั้ง มันดึงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมซึ่งต้องการการกรองเพิ่มเติม
ราคา YouChat
- ฟรี: ถาม-ตอบเบื้องต้น
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว YouChat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง YouChat อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การค้นหาด้วยแชท AI ให้ข้อมูลสั้น ๆ และเว็บไซต์ล่าสุดพร้อมผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ไม่เหมือนกับคู่แข่ง. ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือค้นหาที่น่าเชื่อถือสำหรับหัวข้อเฉพาะ...
การค้นหาด้วยแชท AI ให้ข้อมูลสั้น ๆ และเว็บไซต์ล่าสุดพร้อมผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ไม่เหมือนกับคู่แข่ง. ฉันใช้มันเป็นเครื่องมือค้นหาที่น่าเชื่อถือสำหรับหัวข้อเฉพาะ...
11. Otter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา)
เคยอยู่ในห้องประชุมสำคัญกับลูกค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของโครงการ แล้วมีคนพูดอะไรที่ยอดเยี่ยมออกมา—แต่คุณมัวแต่จดบันทึกจนไม่มีเวลาคิดตามอย่างเต็มที่ใช่ไหม? Otter AI ช่วยแก้ปัญหานี้ในที่ทำงานที่พบได้บ่อย โดยจะถอดเสียงและสรุปบทสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
การโทรขายที่ลูกค้าพูดถึงงบประมาณใช่ไหม? Otter ไม่เพียงแต่ถอดเสียงให้เท่านั้น แต่ยังไฮไลต์ตัวเลขสำคัญและเพิ่มเข้าไปในสรุปของคุณด้วย การประชุมแบบไฮบริดที่มีสามคนในห้องประชุมและอีกสองคนทางไกล? Otter สามารถระบุได้ว่าใครพูดอะไร จับภาพสไลด์ที่แชร์บนหน้าจอ และจัดระเบียบทุกอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI
- เปลี่ยนการประชุมทีม 60 นาทีของคุณให้กลายเป็นสรุปที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรายการการกระทำ, การตัดสินใจ, และคำถามที่ถูกดึงออกมาโดยอัตโนมัติ
- ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเน้นช่วงเวลาสำคัญและเพิ่มความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ คล้ายกับการทำงานร่วมกันใน Google Docs สำหรับการสนทนา
- ให้ระบบจดจำคำศัพท์เฉพาะในอุตสาหกรรมของคุณ เช่น "EBITDA" หรือ "API endpoint" ด้วยการฝึกอบรมคำศัพท์ที่กำหนดเอง
- ให้เข้าร่วมการประชุม Zoom, Teams หรือ Google Meet ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณ
- สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งคุณสามารถค้นหาการสนทนาเกี่ยวกับฟีเจอร์เฉพาะนั้นจากเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Otter AI
- การต่อสู้เพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำในร้านกาแฟที่มีเสียงรบกวนหรือเมื่อสมาชิกในทีมหลายคนพูดแทรกกัน
- รู้สึกเฉื่อยชาเมื่อแก้ไขบันทึกการประชุมยาวจากการสัมมนาทั้งวัน
ราคา Otter AI
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
12. Replit (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ดร่วมกันและการพัฒนาแบบเรียลไทม์)
ลองจินตนาการถึงการมีคู่หูในการเขียนโค้ดที่รู้โครงการของคุณอย่างทะลุปรุโปร่งและสามารถทำฟังก์ชันของคุณเสร็จก่อนที่คุณจะพิมพ์เสร็จด้วยซ้ำ นั่นคือ Replit AI ในขณะที่ Meta AI อาจช่วยคุณกับโค้ดที่เป็นส่วนเล็กๆ แต่ Replit AI อยู่ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณและเข้าใจบริบทของโครงการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังสร้างโปรเจกต์ Python แรกของคุณหรือทีมนักพัฒนาที่กำลังทำงานร่วมกันในแอปพลิเคชันเว็บที่ซับซ้อน Replit AI จะช่วยเร่งกระบวนการเขียนโค้ดของคุณในขณะที่สอนวิธีปฏิบัติที่ดีกว่าไปพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit
- ให้มันเฝ้าดูขณะคุณเขียนโค้ดและแนะนำการกรอกข้อมูลในคำสั่งฐานข้อมูลที่ซับซ้อนหรือตรรกะของฟังก์ชันให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการเขียนโปรแกรมคู่แบบ Ghost Pair Programming
- เปลี่ยนโค้ดเก่าที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย
- ปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีเพียงคลิกเดียว โดยที่ Replit จัดการการตั้งค่าโฮสติ้งทั้งหมดให้เบื้องหลัง
- เปิดโอกาสให้ทีมของคุณทั้งหมดสามารถเขียนโค้ดร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการแก้ไขพร้อมกันและการช่วยเหลือจาก AI สำหรับทุกคน
- แปลงสคริปต์ Python ของคุณเป็น JavaScript (หรือภาษาใดก็ได้จากกว่า 50 ภาษา) โดยยังคงฟังก์ชันการทำงานเดิมไว้
ข้อจำกัดของ Replit
- อาจทำงานช้าลงเมื่อใช้งานฟีเจอร์ AI ที่ใช้ทรัพยากรมากบนโค้ดเบสขนาดใหญ่
- ข้อจำกัดของการประมวลผลในระดับฟรีจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนเมื่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่เกินกว่าแอปพลิเคชันพื้นฐาน
ราคาของ Replit
- เริ่มต้น: ฟรี
- คอร์: $35/เดือน
- ทีม: $40/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวของ Replit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือเอกสารตามบริบทและข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ทำงาน)
คุณเคยมองหน้าเปล่าใน Notion แล้วสงสัยว่าจะเริ่มร่างข้อเสนอสำคัญสำหรับลูกค้าอย่างไรดีไหม? Notion AI ก็เหมือนมีคู่คิดในการเขียนที่อ่านเอกสารทุกชิ้นในพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว
ไม่เหมือนกับประสบการณ์ที่แยกส่วนของ Meta AI,Notion AI ทำงานได้ทันทีในที่ที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันอยู่แล้ว กำลังเริ่มสรุปแคมเปญการตลาดใหม่ใช่ไหม? Notion AI สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแคมเปญที่ผ่านมาของคุณ, ผสานเสียงของแบรนด์จากวัสดุที่มีอยู่, และสร้างร่างแรกที่ฟังดูเหมือนทีมของคุณเป็นคนเขียนเอง
เมื่อการประชุมวางแผนรายไตรมาสของคุณยืดเยื้อออกไป คุณสามารถขอให้ Notion AI ช่วยเปลี่ยนบันทึกการหารือที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนโครงการที่จัดระเบียบอย่างดี พร้อมกำหนดเวลาและระบบความรับผิดชอบ—โดยยังคงรักษาบริบทของเป้าหมายและทรัพยากรของบริษัทคุณไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- เปลี่ยน "การระบายความคิด" ที่กระจัดกระจายจากการระดมสมองของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างและสอดคล้องกันได้ในไม่กี่วินาที
- สร้างสรุปผู้บริหารแบบกำหนดเองจากรายงานที่ยาว
- สกัดขั้นตอนต่อไปจากบันทึกการประชุมทีมของคุณและจัดระเบียบให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้
- ปรับอีเมลร่างของคุณจาก "เชิงลบแฝงเชิงรุก" เป็น "หนักแน่นแต่สุภาพ" ด้วยการเปลี่ยนโทนเสียง
- แปลเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นภาษาที่ทีมนานาชาติของคุณต้องการได้ทันที พร้อมรักษาความถูกต้องทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีหน้า Notion ที่จัดระเบียบไว้อย่างดีแล้ว ซึ่งระบบสามารถเรียนรู้ได้
- บางครั้งอาจพลาดความหมายที่ละเอียดอ่อนในคำศัพท์เฉพาะของบริษัทที่ยังไม่ปรากฏบ่อยในพื้นที่ทำงานของคุณ
ราคาของ Notion AI
- เพิ่มในแผน Notion ใดก็ได้ในราคา $10/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ มันมีข้อจำกัดตามธรรมชาติ แต่ในบริบทที่ฉันใช้งาน มันตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ มันมีข้อจำกัดตามธรรมชาติ แต่ในบริบทของการใช้งานของฉัน มันตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
พร้อมที่จะแทนที่ Meta AI หรือยัง? นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp ควรเป็นจุดแรกที่คุณต้องไป
หากคุณมาถึงจุดนี้แล้ว มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: ไม่มีขาดแคลนเครื่องมือ AI ที่มีความสามารถในตลาด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดวิจัยอย่างลึกซึ้งกับ Perplexity สร้างแคมเปญที่ตรงกับแบรนด์ใน Jasper หรือวิเคราะห์กระบวนการทำงานของทีมกับ Claude—มีเครื่องมือสำหรับทุกกลุ่มเฉพาะทาง
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้ง่ายขึ้นแทนที่จะสะสมแอป ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ทำไม?ต่างจาก ChatGPT หรือ Meta AIแพลตฟอร์มแบบครบวงจรของ ClickUpรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว คุณจะได้รับฟีเจอร์การเขียนที่เสริมด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติของงาน, การสร้างเอกสาร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับขนาดได้ตามทีมของคุณ ต่างจาก Meta AI, ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ—ด้วยฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณจริง ๆ ไม่ใช่แค่การสนทนาเท่านั้น
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างแอปหรือรอการอัปเดต LLM ครั้งต่อไป คุณสามารถจัดระเบียบ ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง—เริ่มตั้งแต่วันนี้
👉 ลองใช้ ClickUpเวอร์ชันฟรี และสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกับ AI ที่ไม่ได้แค่ช่วยเหลือ แต่สามารถทำงานให้คุณได้จริง