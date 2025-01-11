20 คำกระตุ้น Jasper AI เพื่อยกระดับการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่า62%ของนักการตลาดใช้ AI ในการคิดค้นหัวข้อใหม่ ๆ แล้ว? อีก 53% ใช้ AI ในการสรุปเนื้อหา และ 44% ใช้ AI ในการร่างบทความ
แต่ AI ไม่ได้มาเพื่อแย่งงานของคุณ อย่างไรก็ตาม มันเกี่ยวกับการทำให้งานเสร็จได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น!
แจสเปอร์คือผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ด้วยการใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของเครื่องมือ นักการตลาดสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะกับ SEO สร้างคำอธิบายสินค้า และสร้างข้อความคุณภาพสูงได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลา
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ 20 คำสั่ง Jasper AI ที่จะช่วยให้งานการตลาดของคุณจัดการได้ง่ายขึ้น และกลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🎯
⏰สรุป 60 วินาที
- คำแนะนำของ Jasper AI ช่วยนำทางเครื่องมือ AI ในการสร้างไอเดียสำหรับเนื้อหาการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล และโฆษณา
- คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพควรให้บริบท, ระบุโทน/สไตล์, ทดลองกับระดับความเข้ม, มีโครงสร้างที่ชัดเจน, และมีองค์ประกอบของการสวมบทบาท
- ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง Jasper AI ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์ที่ดียิ่งขึ้น เสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
- เพื่อใช้ Jasper AI อย่างมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลมากเกินไป ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัว ตั้งความคาดหวังที่สมจริง จัดโครงสร้างคำถามให้ชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะต่อผลลัพธ์ และแก้ไขอคติที่อาจเกิดขึ้น
- สำรวจทางเลือกของ Jasper เช่น ClickUp Brain สำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI การทำงานร่วมกันในทีม และการจัดการโครงการ
ทำความเข้าใจคำสั่งสำหรับ Jasper AI
ก่อนที่จะดำดิ่งสู่คำสั่งของ Jasper AI มาทำความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และทำไมจึงมีความสำคัญ
คำสั่งของ Jasper AI คืออะไร?
คำสั่งของ Jasper AI คือคำแนะนำ คำสั่ง หรือคำถามที่คุณให้ไว้เพื่อชี้นำเครื่องมือเขียน Jasper AI ในการสร้างไอเดียและเนื้อหา คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งเหล่านี้ให้เหมาะกับเอกสารทางการตลาดต่าง ๆ เช่น แคมเปญอีเมล โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ บทความโฆษณา และอื่น ๆ
โปรดจำไว้ว่า AI จะทำได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคุณ ดังนั้น ยิ่งคำแนะนำของคุณละเอียดและชัดเจนมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะกระตุ้นให้ Jasper ตอบ 'ประโยชน์ของ prompts สำหรับทีมการตลาดคืออะไร' ลองถามเป็น 'สมมติว่าคุณเป็นวิศวกร prompt จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญของคุณ ทำไมทีมการตลาดควรใช้ prompts?'
🔍 คุณรู้หรือไม่? จอห์น ฟิลลิป มอร์แกน, เดฟ โรเกนโมเซอร์ และคริสโตเฟอร์ ฮัลล์ ได้ก่อตั้ง Jasper AI ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออสติน รัฐเท็กซัส ได้เติบโตขึ้นในเวลาเพียงสามปี ให้บริการผู้ใช้มากกว่า 70,000 คนทั่วโลก และสร้างรายได้มากกว่า 142.9 ล้านดอลลาร์
ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง AI ในกลยุทธ์การตลาด
คำสั่ง AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างมาก นี่คือวิธีการ:
- เพิ่มประสิทธิภาพ:พวกเขาทำให้การตลาดเป็นระบบอัตโนมัติเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้
- เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: คำแนะนำจาก AI นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่อาจไม่ปรากฏผ่านวิธีการแบบดั้งเดิม
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่: คำสั่งกระตุ้นให้ Jasper วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น
- การสื่อสารแบรนด์ที่สอดคล้องกัน: คำแนะนำจาก AI ช่วยให้เสียงของแบรนด์, น้ำเสียง, ตัวตน, และการสื่อสารของคุณคงความสม่ำเสมอในทุกช่องทางทางการตลาด
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ: พวกเขาสนับสนุนการปรับปรุงการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
วิธีสร้างคำสั่งสำหรับ Jasper AI ที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความสามารถในการใช้ภาษาธรรมชาติ Jasper จะตอบสนองได้ดีที่สุดต่อคำสั่งที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติซึ่งให้ทิศทางที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามการออกแบบคำสั่งไม่ใช่ภารกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี คำสำคัญคือการทดลองกับสไตล์ต่าง ๆ และการปรับแต่งแนวทางของคุณเพื่อให้ Jasper ทำงานได้ดีที่สุด
เคล็ดลับการใช้คำสั่งสำหรับ Jasper AI
การกระตุ้น AI ก็เหมือนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์—ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น นี่คือวิธีการทำให้ถูกต้อง:
- ให้บริบท: ช่วยให้ Jasper เข้าใจภาพรวม ช่วยระบุโทนเสียง กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือรายละเอียดสำคัญใด ๆ ที่คุณคิดว่าสำคัญ
- ใช้เทคนิคการคิดแบบโซ่: แยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้. AI สามารถทำงานผ่านกระบวนการแทนที่จะรีบหาคำตอบ
📌ตัวอย่างคำแนะนำ: ช่วยฉันสร้างแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทสมาร์ทวอทช์ กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ทำการวิจัยกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์นี้และความสนใจหลักของพวกเขาบนสื่อสังคมออนไลน์
- แนะนำไอเดียโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ 5 ข้อ ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมกลุ่มนี้
- สำหรับแต่ละไอเดียโพสต์ ให้รวมคำอธิบายสั้น ๆ ของเนื้อหาและโทน (เช่น ให้ข้อมูล, ตลก, สร้างแรงบันดาลใจ)
- เขียนคำบรรยายสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย 3 แบบสำหรับแต่ละไอเดียโพสต์ที่เน้นคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์
- เพิ่มคำนำหน้าที่เหมาะสม: ใช้คำนำหน้าเฉพาะ เช่น 'ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด' หรือ 'สมมติว่าคุณกำลังพูดคุยกับ' เพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงใจมากขึ้น
- ทดลองกับการตั้งค่าอุณหภูมิ: ใช้ อุณหภูมิของ Jasper เพื่อปรับเทอร์โมสตัทของความคิดสร้างสรรค์ ให้ต่ำ (เช่น 0.1) สำหรับคำตอบที่ปลอดภัยและคาดการณ์ได้ และอุณหภูมิสูง (เช่น 0.8) สำหรับงานที่สบายๆ หรือสร้างสรรค์
- ให้ความสำคัญกับคำแนะนำที่มีโครงสร้าง: ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีหมายเลขในคำแนะนำของคุณ
📌ตัวอย่าง: แทนที่จะถามว่า 'บอกฉันเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา' ให้พูดว่า:
1. ระบุกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา 5 อันดับแรก
2. อธิบายแต่ละข้อโดยสังเขป
3. เพิ่มตัวอย่างเมื่อเป็นไปได้
- ลองเล่นบทบาทสมมติ: ขอให้ Jasper เลียนแบบกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็น CTO ที่กำลังเขียนอีเมลนี้
- เพิ่มบริบททางอารมณ์: ใช้การกระตุ้นทางอารมณ์และการโน้มน้าวใจร่วมกับ Jasper AI
คำกระตุ้นทางอารมณ์: ช่วยฉันร่างการนำเสนอแผนงานผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความประทับใจให้กับทีมผู้บริหารของเรา กรุณาทำให้เนื้อหาสื่อถึงความเร่งด่วนและเน้นย้ำความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของแต่ละโครงการด้วย งานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออาชีพของฉัน
- ขอตัวอย่างหลายรายการ: ใช้เทคนิคการบูตสแตรปแบบสังเคราะห์เพื่อให้ AI สร้างตัวอย่างหลายรายการตามข้อมูลนำเข้าและความต้องการของคุณ วิธีนี้ช่วยสร้างสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลในโลกจริงมีจำกัด
💡ตัวอย่างที่ชัดเจน: รับบทเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนสและเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องออกกำลังกายแบบพายเรือขนาดกะทัดรัด พับเก็บได้ สำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน
คุณสมบัติเด่น:
- ดีไซน์พับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- การเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อซิงค์แอปต่างๆ
- ระดับความต้านทานที่ปรับได้สำหรับทุกระดับทักษะ
- ที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และดีไซน์ทันสมัยมีสไตล์
โทน: สร้างแรงบันดาลใจ, สื่อสารอย่างเป็นกันเอง, ให้ข้อมูล, เป็นมืออาชีพ, และมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังให้กับลูกค้า
อุณหภูมิ: ตั้งไว้ที่ 0.8 เพื่อเปิดโอกาสให้กับการเขียนที่สร้างสรรค์และมีพลัง
ให้ตัวอย่าง 3 แบบที่มีความรู้สึกผ่อนคลายและน่าตื่นเต้น
คำสั่ง AI Jasper ชั้นนำสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
จากการสร้างเนื้อหาไปจนถึงกลยุทธ์การตลาด มาสำรวจคำสั่งยอดนิยมของ Jasper AI ที่จะช่วยประหยัดเวลา เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังกันเถอะ 👀
1. การเขียนบล็อกและการสร้างเนื้อหา
การเขียนทั้งบทความยาวและสั้น ปรับเนื้อหาตามคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน และรอการอนุมัติ—การดูแลให้ปฏิทินเนื้อหาเต็มไปด้วยนั้นเป็นเรื่องยากที่จะจัดการเพียงลำพัง
นี่คือตัวอย่างหัวข้อสำหรับเขียนด้วย AIที่จะช่วยให้คุณเติมเต็มความต้องการในฐานะกองทัพคอนเทนต์คนเดียว และหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ 💫
1. ใช้กรอบปัญหา-วิธีแก้ไขที่นี่ เขียนบทความบล็อกอย่างละเอียด [จำนวนคำ] ที่วิเคราะห์ผลกระทบของ [เหตุการณ์/ข่าวเฉพาะ] ต่อ [อุตสาหกรรมหรือชุมชนเฉพาะ] เริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญ ตามด้วยปัญหาหรือความเสี่ยงที่มันนำมา จากนั้นสรุปด้วยวิธีแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยสนับสนุนด้วยข้อมูลจาก [แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ] และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมลิงก์
2. ใช้กรอบแนวคิด What, Why, How. เขียนโครงร่างบล็อกโพสต์ที่ครอบคลุมสำหรับ [จำนวนคำ]. รวมประเด็นสำคัญจาก [หนังสือ/บทความ] และสำรวจว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ [อุตสาหกรรม/สาขา] ได้อย่างไร. รวมตัวอย่างจากโลกจริงและกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างไร. ให้ [จำนวน] ขั้นตอนสำหรับผู้อ่านนำไปปฏิบัติ.
3. รับบทบาทเป็นนักการตลาดดิจิทัล สร้างกลยุทธ์ที่ละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูงจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงใน [อุตสาหกรรม] โดยใช้กรอบแนวคิด AIDA เป้าหมายคือเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของฉัน [ลิงก์เว็บไซต์] และปรับปรุงอันดับการค้นหาสำหรับบทความบล็อกที่เน้นหัวข้อ [หัวข้อเฉพาะ]
4. สร้างสคริปต์ความยาวสองนาทีสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ [หัวข้อ] วิดีโอควรเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดความสนใจหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ตามด้วยภาพรวมของหัวข้อ [จำนวน] เคล็ดลับที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และสรุปปิดท้ายที่กระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามช่อง
5. นำ [เนื้อหาต้นฉบับ] มาปรับใช้ใหม่ให้เป็นโพสต์บน [แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเฉพาะ] ที่มุ่งเป้าไปยัง [กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ]. เริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญที่สุดและน่าสนใจที่สุดจากเนื้อหาต้นฉบับ เพื่อให้ดึงดูดความสนใจได้ทันที.
กรณีการใช้งาน AI ในการตลาดเนื้อหาและการสร้างสรรค์ไอเดีย:
- การค้นคว้าคำค้นหาที่เกี่ยวข้องและหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
- สร้างโครงร่าง SEO รายละเอียดสำหรับนักเขียน
- วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งและค้นหาพื้นที่ที่มีโอกาส
- การวิจัยผู้ชม
🧠 คุณรู้หรือไม่? Jasper ถูกสร้างขึ้นบนกรอบการทำงานของ Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) และได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีอยู่ประมาณ 10% ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบทในหัวข้อต่างๆ ได้
2. การเขียนคำโฆษณาและการตลาด
ในฐานะนักการตลาดหรือนักเขียน การสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับกลยุทธ์อาจเป็นความท้าทาย
คุณต้องการให้งานเขียนของคุณเข้าถึงและสร้างความประทับใจกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็อดใส่เอกลักษณ์ของตัวเองไม่ได้ หากต้องการยุติปัญหานี้และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ใช้ Jasper AI prompts
เพียงแค่ให้กรอบกลยุทธ์หรือรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย แล้วปล่อยให้มันจัดการส่วนที่เหลือเอง
นี่คือตัวอย่างหัวข้อการเขียนเพื่อเริ่มต้น:
1. การใช้กรอบ 'ก่อน-หลัง-สะพาน'. เขียนข้อความที่นำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันพร้อม [ปัญหา] ที่เผชิญโดยแนวคิด [บุคลิกภาพลูกค้า]. แสดงให้พวกเขาเห็นโลกหลังจากใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราและวิธีที่มันได้ปรับปรุงสถานการณ์ของพวกเขา. จากนั้นให้ [สะพาน] เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีการไปถึงสถานะที่ดีขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา.
2. เขียนสำเนาโดยใช้กรอบ 'Exclusive-Inclusive' จัดตำแหน่ง [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราให้เป็นระดับสูงและเป็นที่ต้องการของ [กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย] รวมถึงประเด็นสำคัญ เช่น [จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์], [จุดเจ็บปวด], และ [การกระทำที่ต้องการ]
3. วิเคราะห์ตลาดสำหรับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม และความชอบในการซื้อ จัดทำกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมจำนวน [จำนวน] เพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่องทางเฉพาะ รูปแบบการสื่อสาร และตัวอย่างแคมเปญที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา*
4. สร้างสำเนาโดยใช้กรอบ 'เล่าเรื่อง-แก้ปัญหา-ขาย' เพื่อเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเชื่อมโยงกับ [บุคลิกภาพลูกค้าเป้าหมาย] และเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราแก้ไขได้ จากนั้นสาธิตว่าผลิตภัณฑ์ของเราแก้ปัญหาได้อย่างไร และ mำเสนอการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านตัดสินใจซื้อหรือดำเนินการตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ให้รวมตัวแปรต่างๆ เช่น [สินค้า/บริการ], [จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์], และ [การกระทำที่ต้องการ] *
5. กรุณาเขียนสำเนาโดยใช้กรอบ 'ความคาดหวัง-ความประหลาดใจ' เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นการกระทำจาก [บุคลิกภาพลูกค้าเป้าหมาย] รวมถึงประเด็นสนทนา เช่น [จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์], [จุดเจ็บปวด], และ [การกระทำที่ต้องการ]*
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้การทดสอบเนื้อหาเป็นอัตโนมัติโดยใช้ AI เพื่อทำการทดสอบ A/B กับหัวข้อ, รูปภาพ, หรือ CTA และให้มันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดว่าเวอร์ชันใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
3. เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
การสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจในขณะที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกำหนดเวลาที่กดดัน ความคิดของคุณอาจเริ่มรู้สึกซ้ำซาก และยากที่จะรู้ว่าควรเริ่มต้นด้วยอะไรต่อไป
ในฐานะซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน Jasper สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ และช่วยจัดทำโพสต์สำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดียที่โดดเด่นของคุณ เพียงป้อนเป้าหมายและข้อมูลจำเพาะของคุณ แล้วปล่อยให้มันทำงาน
มาดูตัวอย่างแนวคิดสำหรับโจทย์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
1. สร้างไอเดียสำหรับโพสต์ในอินสตาแกรมชุดหนึ่งที่มีเป้าหมายไปยัง [กลุ่มเป้าหมาย] โดยเน้นประโยชน์เฉพาะของ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] รวมถึง [รายการจุดขายเฉพาะ] ให้เรื่องราวความสำเร็จและ [จำนวน] เคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา อ้างอิงจาก [ลิงก์] เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและใช้กรอบ AIDA เพื่อดึงดูดความสนใจ ความสนใจ และความปรารถนา และส่งเสริมการกระทำ
2. เขียนคำบรรยายโพสต์และข้อความสร้างสรรค์ชุดหนึ่งที่ใช้หลักฐานทางสังคม การเล่าเรื่อง และภาษาที่โน้มน้าวใจในลักษณะ [โทนเสียง] ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของฉันและกระตุ้นให้ [กลุ่มเป้าหมาย] ดำเนินการ คุณอาจใช้ความตลก เรื่องเล่า และเนื้อหาที่เข้าถึงได้ในบางโพสต์เพื่อเชื่อมต่อกับพวกเขาด้วย
3. คุณช่วยแนะนำไอเดียเนื้อหา [จำนวน] สำหรับ [แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย] ที่เกี่ยวข้องกับ [หัวข้อ/อุตสาหกรรมเฉพาะ] ที่สามารถดึงดูด [กลุ่มเป้าหมาย] ได้ไหม? ใช้กรอบ PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) เพื่อเป็นแนวทางในการคิดไอเดียและรวมคำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละไอเดียพร้อมเทคนิคการนำไปใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอเดียครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเชิงการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
4. มีแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพสำหรับใช้บน [แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย] ใน [เดือน, ปี] ที่ปรับให้เหมาะสมกับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยเฉพาะหรือไม่? พวกเขาสนใจใน [อุตสาหกรรม/เทรนด์] กรุณารวมแฮชแท็กที่ได้รับความนิยม แฮชแท็กเฉพาะกลุ่ม และแฮชแท็กที่มีแบรนด์ พร้อมระบุจำนวนผู้ติดตามที่ชัดเจนสำหรับแต่ละแฮชแท็ก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ [คำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ]
5. คุณช่วยพัฒนาปฏิทินเนื้อหาครอบคลุม 30 วันสำหรับ [แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย] ที่สอดคล้องกับ [ค่านิยมของแบรนด์] และตอบสนองต่อ [กลุ่มเป้าหมาย] ได้ไหม? ใช้หลัก 5-3-2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับสมดุลเนื้อหา:
- โพสต์ข้อมูล 5 รายการ
- โพสต์โปรโมชั่น 3 โพสต์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ไอคอนประกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความของคุณสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย Jasper จะเติมเต็มช่องว่างที่คุณอาจพลาดไปในข้อความต้นฉบับของคุณ
4. คำอธิบายสินค้าและอีคอมเมิร์ซ
คุณกำลังดูแลการตลาดทุกช่องทางสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าหนังทำมือ ผลิตภัณฑ์มีทุกอย่างที่โดดเด่น แต่การมีส่วนร่วมออนไลน์ยังไม่เพียงพอ
การเขียนคำอธิบายสินค้าและการปรับแต่งเพื่อ SEO ใช้เวลาที่คุณอยากใช้ไปกับการตลาดออฟไลน์มากกว่า
แต่มันเป็นงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ Jasper AI ที่จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาอีคอมเมิร์ซที่น่าสนใจ:
1. ฉันต้องการคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ [ชื่อของสายผลิตภัณฑ์] ในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์] โปรดเน้น [จุดขายเฉพาะ] และจัดโครงสร้างในรูปแบบ ฮุค, คุณสมบัติ, ประโยชน์ และ CTA โดยเน้นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่ม [ปัจจัย] และปรับให้เหมาะสมกับ [กลุ่มเป้าหมาย]
2. อธิบายวันหนึ่งในชีวิตของลูกค้า [กลุ่มเป้าหมาย] โดยใช้ [ชื่อผลิตภัณฑ์] โดยเน้นถึงผลกระทบในทุกช่วงของชีวิตของพวกเขา*
3. เขียนคำบรรยายที่เต็มไปด้วยประสาทสัมผัสของ [ชื่อผลิตภัณฑ์] โดย [ชื่อแบรนด์]. ระบุลักษณะที่ปรากฏ, ความรู้สึก, กลิ่น, หรือเสียง โดยไม่ใช้คำคุณศัพท์ที่มักใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น [ตัวอย่าง]. ให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประสบการณ์จริงมากกว่าการบรรยายสิ่งของอย่างเดียว. *
4. เขียนคำอธิบายสินค้าและแท็กสินค้า สำหรับ [ชื่อสินค้าและคำอธิบาย] โดยเน้นว่าสินค้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ [ฤดูกาลเฉพาะ] หรือ [สถานการณ์ เช่น งานแต่งงาน วันหยุด หรือทริปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์] ให้สถานการณ์นั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับจุดประสงค์ของสินค้า*
5. เขียนคำอธิบายเมตาของสินค้าเกี่ยวกับ [ชื่อสินค้า] ที่เน้นฝีมือการผลิต และเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตสินค้า. สามารถรวมถึงวัสดุ, ช่างฝีมือ, หรือกระบวนการผลิตได้. รวม [รายละเอียด].
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึกเครื่องมือ AI ของคุณให้สะท้อนถึงน้ำเสียงและบุคลิกของแบรนด์ของคุณโดยให้ตัวอย่างจากเนื้อหาที่ผ่านมาหรือคู่มือสไตล์ คุณยังสามารถให้ข้อมูลใหม่และข้อเสนอแนะเพื่อให้แน่ใจว่าคำอธิบายทั้งหมดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์และเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้า
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้คำสั่งกับ Jasper AI
การใช้ Jasper AI นั้นน่าตื่นเต้น แต่ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของมือใหม่สามารถทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ นี่คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง:
- ข้อมูลล้นเกิน: การให้ข้อมูลกับ Jasper มากเกินไปในคราวเดียวอาจทำให้เกิดความสับสนและคำตอบที่ไม่ชัดเจนได้ ควรแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นชุดของคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและจัดการได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ยอมรับผลลัพธ์ที่ไม่เพียงพอ: ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจหรือต่ำกว่ามาตรฐานหมายถึงการพลาดโอกาส ดังนั้น ปรับปรุงคำแนะนำของคุณหรือขอให้แก้ไขจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่ต้องการ
- การละเลยอคติ: ผลลัพธ์ของ Jasper AI อาจสะท้อนอคติ เช่น การสุ่มตัวอย่างหรือการเหมารวม อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน หากละเลยประเด็นนี้ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่บิดเบือนหรือก่อให้เกิดปัญหาได้
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: แม้ว่า AI จะมีความสามารถในการสร้างสรรค์ไอเดียและทำงานอัตโนมัติได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่สามารถทดแทนมุมมองของมนุษย์ได้ ดังนั้น ใช้มันเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ
ข้อจำกัดของการใช้ Jasper
แม้ว่า Jasper จะทำงานได้ดีในการสร้างร่างที่มั่นคง แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง การเข้าใจข้อเสียเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งผลลัพธ์และใช้ AI สำหรับการตลาดเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การต่อสู้กับหัวข้อเฉพาะทาง: Jasper มักจะสร้างเนื้อหาทั่วไปในหัวข้อเฉพาะทาง ดังนั้นควรคาดหวังการแก้ไขอย่างหนัก ตัวอย่างเช่น หากคุณถามเกี่ยวกับการตลาดแบบบัญชีสำหรับ B2B SaaS ในด้านการดูแลสุขภาพ อาจให้คำแนะนำทั่วไปแทนที่จะเป็นรายละเอียดเฉพาะอุตสาหกรรม
- ขาดความสามารถในการจัดการโครงการ: Jasper มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหา แต่ขาดเครื่องมือสำหรับการซิงค์ไอเดีย ติดตามงาน หรือจัดการกระบวนการทำงานของทีม สิ่งนี้ทำให้ผู้ทำการตลาดต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มแยกต่างหาก
- ต้องการการแก้ไขหลายรอบ: โปรดพิจารณาผลลัพธ์ของ Jasper ว่าเป็นฉบับร่างแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ หากคุณต้องการงานที่ขัดเกลาให้เรียบร้อยมากขึ้น โปรดเตรียมเวลาสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับแก้เพิ่มเติม
- ไม่สามารถจัดการกับการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนได้: Jasper ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการจัดรูปแบบขั้นสูง เช่น ตาราง แผนภูมิ หรือองค์ประกอบภาพที่ซับซ้อนในเนื้อหา
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการโฆษณา (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ทางเลือกของ Jasper ที่น่าสนใจ
Jasper ตั้งมาตรฐานสูงสำหรับการเขียนด้วย AI แต่บ่อยครั้งก็สร้างเนื้อหาที่คาดเดาได้และมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน สำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การประสานงานแคมเปญหรือปรับเนื้อหาให้เข้ากับกระบวนการทำงาน อาจทำให้คุณรู้สึกอยากได้มากกว่านี้
ดังนั้น ทำไมไม่ลองสำรวจเครื่องมือการตลาดด้วยAI อื่นๆ?
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
ในฐานะแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ, ปรับปรุงการสื่อสาร, ได้มุมมองทางการตลาดที่ไม่เหมือนใคร, และเร่งการสร้างเนื้อหา—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมจัดระเบียบแนวคิด ระดมความคิด และตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อให้การเขียนง่ายขึ้น
มาสำรวจคุณสมบัติที่ทำให้มันคุ้มค่าแก่การสำรวจกันเถอะ 📃
การสร้างเนื้อหา
ไม่ว่าคุณต้องการเนื้อหาแบบยาวหรือสั้น (อีเมล, บทความบล็อก, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย ฯลฯ) — ClickUp Brain สามารถร่างเนื้อหาให้คุณได้ภายในไม่กี่คลิก นอกจากนี้ยังสามารถ สรุปการสนทนาและจดบันทึกการประชุมได้อีกด้วย
📌ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: สร้างปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับระยะเวลาหนึ่งเดือน เพื่อโปรโมตแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS ใหม่ของเรา
ปฏิทินควรมีอีเมลรายสัปดาห์ 4 ฉบับ: ฉบับหนึ่งเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์, ฉบับหนึ่งสำหรับคำรับรองจากลูกค้า, ฉบับหนึ่งสำหรับข้อเสนอพิเศษ, และฉบับหนึ่งสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์.
คุณสามารถดูได้ว่า ClickUp Brain ดำเนินการกับคำสั่งและผสานกับClickUp Docsเพื่อสร้างเนื้อหาตามคำขอได้อย่างไร ClickUp Docs ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลกลางสำหรับเก็บเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการเขียนอีเมล
การผสานการทำงานของระบบ
การผสานการทำงานของ ClickUp Brain กับClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถสร้างการอัปเดต, รายงานสถานะ, และสรุปได้โดยอัตโนมัติตามงานและโครงการของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเพิ่มคุณค่าในฐานะทางเลือกของ Jasper AI ด้วยการสร้างงานโดยอัตโนมัติตามความต้องการและการสนทนาของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณอธิบายรายละเอียดของหัวข้อโพสต์บล็อกใหม่ ระบบสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับนักเขียนเนื้อหาได้ ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งสามารถประมวลผลคำสั่งอัตโนมัติในภาษาธรรมชาติได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการปรับประโยคให้เหมาะสมหรือต้องการปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ ClickUp Brain สามารถช่วยได้ มันช่วยปรับปรุงการไหลของประโยค โครงสร้าง และความอ่านง่าย โดยเสนอคำแนะนำเพื่อทำให้ข้อความของคุณกระชับขึ้นหรือปรับปรุงการเลือกใช้คำ
การติดตามแคมเปญและการค้นหาความรู้
ต่างจาก Jasper AI ที่เน้นการสร้างไอเดียเป็นหลัก ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ด้านการตลาด เชื่อมโยงรายละเอียดแคมเปญ ไฟล์ของทีม และข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการเข้าถึงทันที ความสามารถที่หลากหลายนี้ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ Jasper AI
ต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญล่าสุดของคุณหรือไม่? ถาม Brain ว่า 'CTR ของอีเมลแคมเปญล่าสุดคืออะไร?' เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทันที
การร่วมมือในทีม
ต้องการสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับทีมเนื้อหาของคุณหรือไม่? ClickUp Brain +ClickUp Chatคือคำตอบของคุณ ClickUp Brain ช่วยให้คุณจัดระเบียบและเก็บรักษาความคิด บันทึก และทรัพยากรทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามและพัฒนาแนวคิดเนื้อหา
ในขณะเดียวกัน ClickUp Chat ยังช่วยให้การสื่อสารเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถ แชร์ความคิดเห็น, หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือถามคำถามได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ การผสมผสานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตสำเร็จรูป
เพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตคำสั่ง AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตลาด ไม่ต้องคิดค้นคำสั่งหรือเริ่มต้นจากศูนย์
ตัวอย่างเช่นแม่แบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเหมาะสำหรับทีมการตลาดที่มีเวลาจำกัดและมีความรับผิดชอบหลายด้าน
เปลี่ยนคำสั่ง AI ให้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
Jasper AI ช่วยให้คุณร่างเนื้อหาประเภทต่างๆ และระดมความคิดสร้างสรรค์ได้ แต่แค่นั้นเอง มันไม่มีเครื่องมือจัดการโครงการแบบบูรณาการที่จะช่วยให้คุณรวมศูนย์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความสามารถ AI ในตัว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการประสานงานระหว่างทีมต่างๆ
ClickUp Brain เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ที่ช่วยปรับปรุงการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา และการทำงานร่วมกันของทีม มันก้าวไปไกลกว่าการช่วยเหลือการเขียนพื้นฐานโดยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณอย่างราบรื่น ทำให้แม้แต่โครงการที่ซับซ้อนที่สุดก็ง่ายต่อการจัดการและดำเนินการ
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅