10 ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์พร้อมระบบตรวจสอบงาน

งานสร้างสรรค์นั้นยุ่งเหยิงในทางที่ดีที่สุด ไอเดียพุ่งเข้ามาจากข้อความใน Slack ข้อเสนอแนะซ่อนอยู่ในอีเมลยาวเหยียด ชื่อเวอร์ชันกลายเป็น "Final_v7_ReallyFinal" และทันใดนั้นนักออกแบบของคุณก็กำลังแก้ไขไฟล์ผิด
หากคุณกำลังเป็นผู้นำทีมสร้างสรรค์ คุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง
แม้แต่ทีมที่มีประสบการณ์ก็ยังประสบปัญหา เพราะการร่วมมือกันจำนวนมากยังคงเกิดขึ้นนอกระบบศูนย์กลาง Forbes รายงานว่า75% ของการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบันเกิดขึ้นทางไกล เมื่อการตรวจสอบ การแก้ไข และการอนุมัติกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ความไม่สอดคล้องกันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการทำงานเองก็เริ่มก่อให้เกิดความล่าช้าและการทำงานซ้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูง
คุณสามารถยกระดับมาตรฐานได้อย่างเต็มที่เมื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีระบบตรวจทานในตัวกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกการตรวจสอบ ความคิดเห็น และการอนุมัติเกิดขึ้นจริง มันช่วยให้คุณให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำและละเอียดทีละเฟรมสำหรับการออกแบบ วิดีโอ แลนดิ้งเพจ และไฟล์ PDF โดยไม่ต้องมีคอมเมนต์กระจัดกระจาย
ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเครื่องมือการจัดการโครงการ 10 รายการที่เข้าใจวิธีการทำงานของทีมสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
ซอฟต์แวร์ PM คืออะไรสำหรับทีมสร้างสรรค์ (พร้อมคุณสมบัติการตรวจทาน)?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติการตรวจสอบเป็นระบบจัดการการทำงานร่วมกันที่รวมการติดตามงานการจัดการกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ และเครื่องมือการตรวจสอบในตัว แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการตั้งแต่บรีฟสร้างสรรค์เบื้องต้นจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย ทั้งหมดนี้สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้โดยตรงบนสินทรัพย์ภาพ
มันมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องรับมือกับการขยายตัวของบริบท. สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทีมต้องค้นหาการอัปเดต, การอนุมัติ, และไฟล์ต่างๆ ทั่วระบบ.
👀 คุณทราบหรือไม่?82% ขององค์กรรายงานความกังวลเกี่ยวกับความวุ่นวายทางดิจิทัลที่เกิดจากความซับซ้อนของกระบวนการและแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมโยงกัน
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปกับเสียงรบกวนในโลกดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการสำหรับทีมสร้างสรรค์ (พร้อมฟีเจอร์การตรวจทานงาน) สรุปโดยย่อ
หากคุณต้องการเพียงข้อมูลสำคัญ นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติการตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวม:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ครบวงจรพร้อมการตรวจพิสูจน์และจัดการงานด้วย AI ขนาดทีม: บุคคลทั่วไปถึงองค์กรขนาดใหญ่
|ClickUp Proofing สำหรับการใส่คำอธิบายประกอบภาพ/PDF/วิดีโอโดยตรง, ClickUp Brain สำหรับสรุปข้อเสนอแนะโดยใช้ AI, ClickUp Automations สำหรับการกำหนดเส้นทางขออนุมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|monday. com
|ทีมสร้างสรรค์ด้านภาพที่ต้องการบอร์ดที่มีสีสันและใช้งานง่าย ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์, ระบบอัตโนมัติในการอนุมัติ, มุมมองปริมาณงานสำหรับการวางแผนทรัพยากร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Wrike
|การดำเนินงานด้านความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรพร้อมการตรวจพิสูจน์ขั้นสูง ขนาดทีม: ระดับกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การตรวจทานสำหรับไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบ, กระบวนการอนุมัติที่กำหนดเอง, การคาดการณ์ความเสี่ยงด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|อาสนะ
|ทีมข้ามสายงานที่ต้องการการจัดการงานที่ชัดเจนพร้อมการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน ขนาดทีม: ระดับกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การตรวจสอบการผสานรวม, AI Studio สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|การทำงานเป็นทีม
|หน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงซึ่งบริหารโครงการสร้างสรรค์และงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ขนาดทีม: หน่วยงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในตัว, การติดตามเวลา, การกำหนดสิทธิ์ลูกค้า, แม่แบบโครงการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Ziflow
|ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานสำหรับการตรวจพิสูจน์เอกสารที่เฉพาะเจาะจงและรองรับระดับองค์กร ขนาดทีม: ทีมสร้างสรรค์ขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การส่งต่อคำวิจารณ์อัตโนมัติ, การเปรียบเทียบเวอร์ชัน, บันทึกการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $249 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไฟล์สเตจ
|ทีมการตลาดที่ต้องการระบบกลางสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหา ขนาดทีม: ทีมการตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การตรวจพิสูจน์หลายรูปแบบ, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การเข้าถึงสำหรับผู้ตรวจทานภายนอก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $ 249 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|รังผึ้ง
|ทีมสร้างสรรค์ที่ทำงานรวดเร็วและต้องการมุมมองที่ยืดหยุ่นพร้อมการตรวจสอบงาน ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การตรวจพิสูจน์ต้นฉบับโดยเจ้าของภาษา, แม่แบบการทำงาน, แดชบอร์ดการจัดสรรทรัพยากร
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|ทีมสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารควบคู่ไปกับการติดตามโครงการแบบเบา ขนาดทีม: ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงทีมขนาดกลาง
|ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น, Notion AI สำหรับการสร้างเนื้อหา, ฐานความรู้แบบวิกิ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|ProofHub
|ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาพร้อมระบบตรวจสอบในตัว ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์, หมายเหตุกำกับ, กระทู้สนทนาบนไฟล์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน
สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ PM สำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติการตรวจสอบงาน
กระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์มักประสบปัญหาเมื่อต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการติดตามงานทั่วไป ความแตกต่างอยู่ที่สามสิ่งนี้:
- ซอฟต์แวร์จัดการการตอบกลับทางภาพอย่างไร
- วิธีการควบคุมเวอร์ชัน
- วิธีการส่งคำขออนุมัติ
เพื่อประเมินสิ่งนี้อย่างถูกต้อง นี่คือเกณฑ์สำคัญที่ควรให้ความสำคัญ:
- การตรวจแก้และใส่หมายเหตุในไฟล์ต้นฉบับ: ความสามารถในการแก้ไขภาพ, PDF และวิดีโอได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ คุณไม่ควรต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นง่ายๆ บนงานออกแบบ
- การควบคุมเวอร์ชันและการเปรียบเทียบ: มองหาการดูเวอร์ชันแบบเคียงข้างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างแต่ละรอบการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ล้าสมัย
- ขั้นตอนการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง: ซอฟต์แวร์ของคุณควรจัดเส้นทางทรัพยากรโดยอัตโนมัติผ่านกระบวนการอนุมัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใดที่ต้องการข้อมูลหรือการอนุมัติจากพวกเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อดีไซเนอร์ทำเครื่องหมายงานว่า "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
- การเข้าถึงของผู้ตรวจสอบภายนอก: ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำเป็นต้องให้ข้อเสนอแนะโดยไม่มีความยุ่งยากในการสร้างบัญชีเต็มรูปแบบ การอนุญาตสำหรับผู้เยี่ยมชมหรือลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนี้
- การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: เกือบ75% ของผู้ทำงานด้านความรู้ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วความสามารถที่มักใช้ได้แก่ การสรุปความคิดเห็นที่ยาวเป็นข้อความสั้น ๆ การเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานที่มีโครงสร้าง หรือการสร้างร่างแรกของบรีฟสร้างสรรค์
- การผสานรวมกับเครื่องมือสร้างสรรค์: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ออกแบบที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Adobe Creative Cloud และ Figma รวมถึงแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลอย่าง Google Drive การผสานรวมที่แข็งแกร่งช่วยป้องกันการกระจายของเครื่องมือ
- ความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์: ความคิดเห็นและการสนทนาทั้งหมดควรอยู่โดยตรงควบคู่กับสินทรัพย์และงานเฉพาะที่อ้างอิงถึงสร้างการสื่อสารแบบรวมศูนย์ภายในพื้นที่ทำงานของโครงการ วิธีนี้จะช่วยยุติการค้นหาผ่านอีเมลหรือช่อง Slack เพื่อหาข้อเสนอแนะเพียงหนึ่งเดียว
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ ขอแนะนำClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมเช่น QubicaAMF สามารถกู้คืนเวลา ได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการถึงสิ่งที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้หากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
ซอฟต์แวร์ PM 10 อันดับแรกสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติการตรวจทาน
นี่คือรายชื่อแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งได้รับการคัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการความสามารถในการตรวจสอบและพิสูจน์อักษรอย่างเข้มงวด:
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการวางแผนการออกแบบ, การสร้างสรรค์, และการตรวจสอบไว้ในที่ทำงานเดียว)
การทำงานเชิงสร้างสรรค์จะช้าลงเมื่อทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการงาน การจัดเก็บไฟล์ และการตรวจสอบงาน ทุกแท็บเพิ่มเติมสร้างความเสียดทาน นักออกแบบต้องคอยไล่ตามความคิดเห็นล่าสุด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบเวอร์ชันที่ล้าสมัย และข้อเสนอแนะที่สำคัญอาจถูกมองข้ามหรือจมอยู่ในเธรดที่ยาวเหยียด
ClickUpกำจัดความกระจัดกระจายนั้นด้วยการรวมการวางแผน, ทรัพยากร, และการตรวจสอบไว้ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว คุณสามารถทำเครื่องหมายบนภาพ, PDF, และวิดีโอได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลยผ่านClickUp Proofing ทุกความคิดเห็นสามารถถูกเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้และมอบหมายได้ทันที ทำให้คำแนะนำไม่สูญหายในระหว่างการสื่อสาร
รวมสิ่งนี้เข้ากับClickUp Automationsเพื่อสร้างกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งสินทรัพย์ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อความคิดเห็นยาวหรือสับสน ให้สรุปความคิดเห็นทั้งหมด สร้างบรีฟสร้างสรรค์จากข้อกำหนดของโครงการ และรับขั้นตอนถัดไปโดยใช้ClickUp Brain
แทนที่จะบังคับให้ทีมของคุณต้องค้นหาความคิดเห็นที่กระจัดกระจาย ระบบช่วยเหลือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้คำแนะนำที่ชัดเจนทันที ทำให้มีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับการทำงานสร้างสรรค์ที่ต้องการความตั้งใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Proofing: ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDF และวิดีโอ (MP4, WEBM, Ogg) ได้โดยตรงภายในงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคลิกที่ใดก็ได้บนไฟล์เพื่อเพิ่มความคิดเห็น ซึ่งจะแสดงบนไฟล์และโพสต์ในส่วนกิจกรรมของงาน คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะถูกแปลงเป็นรายการงานที่สามารถติดตามได้
- ClickUp Brain: สรุปหัวข้อความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทิ้งความคิดเห็นยาวหรือขัดแย้งกัน คุณสามารถใช้เพื่อสร้างบรีฟสร้างสรรค์จากคำอธิบายโครงการอย่างง่าย แนะนำลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา และดึงบริบทที่เกี่ยวข้องจากโครงการที่ผ่านมา ลดภาระทางความคิดในการจัดการแคมเปญหลายรายการ
- ClickUp Automations: สร้างกระบวนการอนุมัติที่กำหนดเองซึ่งจะย้ายงานไปยังขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างทริกเกอร์เพื่อให้เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" งานจะถูกมอบหมายให้กับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติและกำหนดวันครบกำหนด
- ClickUp Docs: สร้างและจัดเก็บบรีฟงานสร้างสรรค์ แนวทางแบรนด์ และข้อกำหนดโครงการทั้งหมดของคุณไว้เคียงข้างกับงานของคุณClickUp Docsรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หน้าย่อย และสื่อที่ฝังไว้ ทำให้บริบทของโครงการทั้งหมดอยู่ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ClickUp Whiteboards: ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดแคมเปญ, วางแผนกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์, และร่วมมือกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอย่างชัดเจนผ่านภาพ คุณสามารถเปลี่ยนวัตถุใด ๆ บนClickUp Whiteboardให้เป็นงานได้, ทำให้ความคิดของคุณกลายเป็นแผนโครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่สะดุด
🎥 โบนัส: หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับทีมสร้างสรรค์ของคุณ วิดีโอนี้จะแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับทางเลือกกระดานไวท์บอร์ดยอดนิยมต่าง ๆ ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ด้วยงาน เอกสาร การตรวจทาน และการสื่อสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว คุณจะลดการกระจายตัวของซอฟต์แวร์ SaaS(การสลับบริบทที่ทำให้กระบวนการทำงานสร้างสรรค์แตกแยก)
- มุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน: สลับระหว่างบอร์ด ClickUp Kanbanสำหรับการติดตามแบบภาพ,แผนภูมิ ClickUp Ganttสำหรับการวางแผนไทม์ไลน์, และมุมมองรายการสำหรับจัดการงานอย่างละเอียด
- ความสามารถของ AI ที่ฝังอยู่ทั่วทุกส่วน: ClickUp Brain ช่วยในการสร้างเนื้อหาและสรุปความคิดเห็นโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ AI แยกต่างหาก
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจความลึกซึ้งของฟีเจอร์ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือแตกต่างจากฟังก์ชันการทำงานบนเดสก์ท็อปเล็กน้อย
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2แบ่งปัน:
ClickUp ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย การแท็กการกล่าวถึง การมอบหมายความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะที่รวมศูนย์บนรูปภาพ (การตรวจสอบ) ทำให้การสื่อสารทั้งหมดของเราอยู่ในที่เดียวและสามารถดูได้ว่าใครรับผิดชอบอะไร
2. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพที่ต้องการคอลัมน์การอนุมัติที่มีโครงสร้างและการติดตามการตรวจสอบตามสถานะ)
หากการมองเห็นเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคุณ monday.com จะแก้ไขปัญหานี้ก่อน ด้วยกระดานที่แบ่งสีอย่างชัดเจน จะแสดงความคืบหน้าของแคมเปญได้ทันที ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลงานสร้างสรรค์หลายชิ้นโดยไม่ต้องคอยติดตามสถานะ
โมเดล Work OS ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมสามารถสร้างคอลัมน์การอนุมัติที่มีโครงสร้าง ปฏิทินเนื้อหา และกระบวนการรับงานที่ปรับให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์เฉพาะได้ การอัปโหลดไฟล์รองรับการแสดงความคิดเห็น แม้ว่าทีมที่ต้องการการใส่คำอธิบายประกอบขั้นสูงบนไฟล์โดยตรงมักจะเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตรวจพิสูจน์เฉพาะ
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การปรับแต่งบอร์ดแบบมองเห็น: สร้างบอร์ดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณด้วยคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับประเภทของสินทรัพย์, ขั้นตอนการตรวจสอบ, และการมอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การจัดการปริมาณงาน: มองเห็นภาพรวมความสามารถของทีมในแต่ละโครงการเพื่อป้องกันการมอบหมายงานเกินกำลังและการหมดไฟ
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าเงื่อนไข "ถ้าเกิดสิ่งนี้, ให้ทำสิ่งนั้น" เพื่อทำให้การอัปเดตสถานะ, การแจ้งเตือน, และการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ข้อดีและข้อเสียของ monday.com
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพสูงและใช้งานง่ายสำหรับทีมสร้างสรรค์
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ทั่วไป
- การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือการออกแบบและการสื่อสาร
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการพิสูจน์อักษรในไฟล์ต้นฉบับมีจำกัด; การใส่หมายเหตุขั้นสูงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดทีมอาจไม่เหมาะสมกับทุกองค์กร
- ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาในการตั้งค่า
monday.com ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2แบ่งปันทั้งข้อดีและข้อเสีย:
ฉันชอบที่ฉันมีทุกตัวเลือกที่เป็นไปได้ในการติดตามงาน, มอบหมายงานให้กับทีมของฉัน และกำหนดขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการ...ระบบอัตโนมัติดูเหมือนจะหยุดทำงานเป็นครั้งคราว ฉันอยากเห็นมันทำงานได้ดีขึ้นและอาจจะมีผู้จัดการที่จัดการการเชื่อมต่อที่หยุดทำงานแต่ละครั้งโดยการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมันหยุดทำงาน
3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับแผนกการตลาดที่ต้องจัดการแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ซับซ้อน, การอนุมัติแบบหลายชั้น, และเส้นทางการตรวจสอบ)
เมื่องานสร้างสรรค์ขององค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการอนุมัติจากผู้บริหาร Wrike จะช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการกำกับดูแลในระดับนี้โดยเฉพาะ โดยผสานการตรวจสอบงานกับกระบวนการกำกับดูแลที่มีโครงสร้าง ทำให้เหมาะสมกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเอกสารและการติดตามการอนุมัติเป็นอย่างยิ่ง
เครื่องมือพิสูจน์อักษรของรองรับไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบ, อนุญาตให้ใส่คำอธิบายประกอบอย่างละเอียด, สามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันแบบเคียงข้างกัน, และติดตามขั้นตอนการอนุมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับการอนุมัติหลายชั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- การตรวจทานขั้นสูงสำหรับไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบ: ตรวจสอบและใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ PDF และแม้แต่ไฟล์ HTML ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- กระบวนการอนุมัติที่กำหนดเอง: สร้างกระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนที่มีการจัดส่งอัตโนมัติตามประเภทของโครงการหรือข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารงาน: รับการคาดการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการและความล่าช้าของระยะเวลาการทำงานโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ข้อดีและข้อเสียของ Wrike
ข้อดี:
- ความสามารถในการตรวจทานอย่างครอบคลุมสำหรับไฟล์เกือบทุกประเภท
- คุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรที่ตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Adobe Creative Cloud
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการจัดการโครงการระดับองค์กร
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกหนาแน่นและท่วมท้น
- คุณสมบัติขั้นสูงมักต้องการการซื้อเพิ่มเติม
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraได้กล่าวไว้:
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ Wrike ให้คะแนน 3 ดาวเต็ม มันทรงพลังและชัดเจนว่าสามารถทำได้ แต่การใช้งานรู้สึกหนักกว่าที่ควรจะเป็น เส้นโค้งการเรียนรู้ค่อนข้างชัน และแม้เมื่อคุณเข้าใจแล้ว การใช้งานในแต่ละวันก็ยังไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
4. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยแคมเปญในการประสานงานงานสร้างสรรค์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ามสายงาน)
Asana โดดเด่นเมื่อการผลิตเชิงสร้างสรรค์ข้ามสายงานจำเป็นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายแคมเปญที่กว้างขึ้น มันเชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นเข้ากับโครงการริเริ่มทั่วทั้งบริษัท ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความชัดเจนว่าแต่ละสินทรัพย์มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไร
สามารถอัปโหลดรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะโดยตรงบนไฟล์ได้ ฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบครอบคลุมความต้องการหลัก แต่จุดเด่นของ Asana อยู่ที่การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างโดยไม่มีความซับซ้อนทางเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การตรวจทานภาพและไฟล์ PDF: รวบรวมความคิดเห็นโดยใช้ความคิดเห็นที่ปักหมุดในบริเวณเฉพาะของสื่อสร้างสรรค์ของคุณ
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI Studio: สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การจัดเส้นทางขออนุมัติ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: ติดตามแคมเปญสร้างสรรค์หลายรายการในมุมมองเดียวเพื่อดูสถานะ กำหนดเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
ข้อดีและข้อเสียของอาสนะ
ข้อดี:
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ซึ่งสมาชิกใหม่ในทีมสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงงานกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ความสามารถในการรายงานและแดชบอร์ดที่แข็งแกร่ง
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการตรวจทานเป็นพื้นฐานและขาดการใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดทีมอาจไม่เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็ก
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงอาจมีความซับซ้อน
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจาก G2 กล่าวว่า:
มุมมองภาพที่หลากหลาย—เช่น รายการ, บอร์ด, และไทม์ไลน์—ช่วยให้เห็นลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้ง่ายขึ้นในทันที นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมยังช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันอยู่เสมอ... เครื่องมือขั้นสูงหลายอย่าง เช่น ไทม์ไลน์, เป้าหมาย, และการรายงาน มีให้ใช้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
5. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการการติดตามการเรียกเก็บเงินควบคู่ไปกับวงจรการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินทรัพย์)
สำหรับหน่วยงานที่ต้องการบาลานซ์การส่งมอบงานสร้างสรรค์กับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าTeamwork ผสานการควบคุมการดำเนินงานกับการจัดการข้อเสนอแนะไว้ในระบบเดียว ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมการให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะ ประกอบด้วยการตรวจสอบเอกสาร การติดตามเวลา และการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงไว้ในระบบเดียว
ลูกค้าสามารถใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ได้โดยไม่ต้องเข้าถึงระบบหลังบ้านทั้งหมด ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย รายการเวลาจะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน ทำให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต แทนที่จะเป็นกระบวนการแยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การตรวจสอบและแก้ไขในตัวพร้อมการเข้าถึงของลูกค้า: เชิญลูกค้าให้ตรวจสอบและอนุมัติสินทรัพย์ผ่านลิงก์ง่ายๆ โดยรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- การติดตามเวลาแบบบูรณาการ: ติดตามเวลาที่ใช้กับงานและโครงการเฉพาะเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำและการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
- แม่แบบโครงการ: สร้างขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการสร้างสรรค์ทั่วไป เช่น แคมเปญแบรนด์หรือการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
ข้อดีและข้อเสียของการทำงานเป็นทีม
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ พร้อมฟีเจอร์สำหรับการจัดการลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน
- ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องรองรับไฟล์งานสร้างสรรค์ทั่วไป
- การติดตามความก้าวหน้าช่วยให้จัดการโครงการที่เน้นผลลัพธ์ได้
ข้อเสีย:
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงต้องการการอัปเกรดการเข้าถึง
- การผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัดกับเครื่องมือออกแบบบางประเภท
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรี
- ราคา: $13.99/ผู้ใช้/เดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้/เดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ระบุว่า:
Teamwork.com มีความโดดเด่นในการรวบรวมสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การติดตามงาน การตรวจสอบความถูกต้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย เรามีแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้เราปรับเปลี่ยนบทบาทและสร้างเป้าหมายใหม่ ๆ เพื่อทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในรายงานThe Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025 แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะถูกประเมินจากความสามารถในการประสานงานการทำงานข้ามสายงานและการลดความล่าช้าในการดำเนินงาน ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งความล่าช้าไม่ได้เกิดจากงานออกแบบเอง แต่เกิดจากการอนุมัติ ช่องว่างในการมองเห็น และความไม่สอดคล้องของลำดับความสำคัญ
เมื่อประเมินเครื่องมือการตรวจสอบและเครื่องมือการจัดการโครงการ ให้ค้นหาแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- เชื่อมโยงทุกแคมเปญ, ทรัพย์สิน, หรือการเปิดตัวกับ KPI ด้านรายได้, ท่อการขาย, และการเติบโต เพื่อให้การทำงานสร้างสรรค์ไม่ถูกแยกออกจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
- ให้มุมมองสถานะแบบเรียลไทม์ที่แชร์ได้แก่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบริหาร เพื่อขจัดความจำเป็นในการสอบถามสถานะว่า "เรื่องนี้ค้างอยู่ที่ไหน?"
- การอนุมัติโครงสร้างด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การควบคุมเวอร์ชัน และการจัดส่งอัตโนมัติเพื่อลดการวนรอบการแก้ไขและป้องกันการทำงานซ้ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. Ziflow (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานตรวจสอบหลายขั้นตอนอย่างเป็นทางการพร้อมการเปรียบเทียบเวอร์ชันแบบเคียงข้างกัน)
Ziflow ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมการตรวจพิสูจน์ที่มีโครงสร้าง แทนที่จะทำหน้าที่เป็นระบบจัดการโครงการแบบกว้าง มันมุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งไปที่ความแม่นยำในการตรวจสอบและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
แพลตฟอร์มรองรับไฟล์หลากหลายประเภท มีเครื่องมือการทำเครื่องหมายขั้นสูง และจัดการเส้นทางของทรัพยากรผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ การเปรียบเทียบเวอร์ชันและเส้นทางการตรวจสอบย้อนหลังทำให้แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือการดำเนินงานทางการตลาดขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ziflow
- กระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติ: กำหนดค่าขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอนที่จัดส่งสินทรัพย์ไปยังผู้ตรวจสอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
- การเปรียบเทียบเวอร์ชันขั้นสูง: เปรียบเทียบเวอร์ชันแบบเคียงข้างกันหรือซ้อนทับกันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในแต่ละรอบ
- เส้นทางการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ทุกการดำเนินการตรวจสอบจะถูกบันทึกพร้อมเวลาและระบุผู้ใช้งานเพื่อความรับผิดชอบ
ข้อดีและข้อเสียของ Ziflow
ข้อดี:
- ความสามารถในการตรวจสอบอย่างละเอียดที่เหนือกว่าเครื่องมือ PM ทั่วไปส่วนใหญ่
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยลดการส่งต่อและติดตามงานด้วยตนเอง
- การตรวจสอบย้อนกลับตอบสนองข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ข้อเสีย:
- มันเน้นที่การตรวจทาน ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมือ PM แยกต่างหากสำหรับการจัดการงาน
- อาจเป็นการเกินความจำเป็นสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดเล็กที่มีความต้องการง่าย ๆ
ราคาของ Ziflow
- ฟรี
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Ziflow
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ziflow อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจากCapterra กล่าวไว้:
ฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับ Ziflow ฉันสามารถแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม และกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย พร้อมทั้งจัดการความคิดเห็นจากทุกเบราว์เซอร์ Ziflow มีเครื่องมือที่ทำงานแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับทีม และใช้งานง่ายสำหรับการทำเครื่องหมายและแสดงความคิดเห็น
7. Filestage (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ลูกค้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคต้องการการให้ความคิดเห็นที่ราบรื่น)
หากคุณติดตามลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นประจำเพื่อขอความคิดเห็น Filestage จะทำให้กระบวนการตรวจสอบแทบไม่มีอุปสรรคสำหรับพวกเขาเลย
คุณสามารถแชร์ลิงก์ง่าย ๆ ที่ให้ผู้ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนรูปภาพ, วิดีโอ, และไฟล์ PDF ได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีหรือเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ การไม่มีอุปสรรคในการเข้าใช้ที่ต่ำนี้ช่วยให้การอนุมัติรวดเร็วขึ้น และลดความล่าช้าที่เกิดจากการเข้าสู่ระบบไม่ได้หรือความสับสนในเครื่องมือ ทำให้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อความคิดเห็นมาจากบุคคลภายนอกทีมหลักของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage
- การตรวจทานหลายรูปแบบ: ตรวจสอบภาพ, วิดีโอ, และเอกสารด้วยเครื่องมือการบันทึกที่สอดคล้องกันในทุกประเภทไฟล์
- การเข้าถึงของผู้ตรวจสอบภายนอก: แชร์ลิงก์การตรวจสอบกับลูกค้าที่สามารถให้ข้อเสนอแนะได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี
- การแจ้งเตือนการทบทวนอัตโนมัติ: กำหนดเส้นตายสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและให้แพลตฟอร์มแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ล่าช้าโดยอัตโนมัติ
ข้อดีและข้อเสียของ Filestage
ข้อดี:
- ง่ายมากสำหรับผู้ตรวจสอบภายนอกในการใช้งาน
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยลดการติดตามผลด้วยตนเอง
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและเน้นการตรวจทาน
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัด; คุณจะต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการวางแผนงาน
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือออกแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบเต็มรูปแบบ
ราคาของ Filestage
- ฟรี
- เริ่มต้น: $249/เดือน
- ธุรกิจ: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Filestage อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวหนึ่งบน G2ได้บรรยายประสบการณ์ของตนกับ Filestage ไว้ว่า:
สิ่งที่ฉันชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Filestage.io คือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงที่จุดเฉพาะในวิดีโอ ซึ่งทำให้กระบวนการแก้ไขง่ายขึ้นอย่างมาก เนื่องจากฉันในฐานะบรรณาธิการสามารถทำงานทีละขั้นตอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่หลงทาง การเน้นจุดที่ระบุด้วยภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีความคิดเห็นใดถูกมองข้าม
8. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการมุมมองงานร่วมกันควบคู่กับการทำเครื่องหมายบนไฟล์แบบเนทีฟ)
ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวิธีการดูงานใน Hive แบบเดียว คุณสามารถสลับระหว่างบอร์ด Kanban, แผนภูมิ Gantt, มุมมองปฏิทิน และตารางได้ตามความต้องการของโครงการ
การบันทึกคำอธิบายประกอบบนรูปภาพและไฟล์ PDF จะแสดงอยู่โดยตรงภายในงานแต่ละชิ้น ทำให้ข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับผลงานจริง ไม่หลุดไปยังเครื่องมืออื่น เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการแสดงผลโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพของการตรวจสอบงานแบบบูรณาการ
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- การตรวจแก้ต้นฉบับ: ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพและไฟล์ PDF ได้โดยตรงภายในงาน พร้อมแสดงความคิดเห็นที่แนบไว้กับตำแหน่งเฉพาะ
- มุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น: สลับระหว่างกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองปฏิทินเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
- แม่แบบการดำเนินการ: สร้างขั้นตอนการทำงานมาตรฐานสำหรับโครงการสร้างสรรค์ทั่วไปที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ข้อดีและข้อเสียของรังผึ้ง
ข้อดี:
- ผสานคุณสมบัติ PM ที่แข็งแกร่งกับการตรวจพิสูจน์ต้นฉบับแบบเนทีฟไว้ในแพ็คเกจที่เรียบง่าย
- มุมมองที่ยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าของนักออกแบบ
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาดยังไม่ทันสมัยเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทางและขาดการใส่คำอธิบายประกอบในวิดีโอ
- ชุมชนผู้ใช้ที่เล็กกว่าหมายถึงเทมเพลตที่มีให้เลือกน้อยกว่า
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $1. 50/เดือน/ผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไรบ้าง?
ระบบมีความอัตโนมัติสูงซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพผ่านการมอบหมายงานและเทมเพลตโครงการโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมาก ระบบยังสร้างการร่วมมือในทีมที่ยอดเยี่ยมผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และอื่น ๆ อีกมากมาย
9. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับทีมปฏิบัติการสร้างสรรค์ที่จัดการบรีฟ, แนวทางปฏิบัติ, และคำแนะนำเบา ๆ ในที่ทำงานเดียว)
สำหรับทีมที่ถือว่าการจัดทำเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ Notion มอบพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สูงเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสรุป ระบบแบรนด์ แผนการรณรงค์ และตัวติดตามโครงการ
คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สะท้อนกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ เชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้อง และฝังไฟล์ภายในหน้าเพจเพื่อแสดงความคิดเห็นในบริบทเดียวกัน แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือสำหรับการใส่หมายเหตุขั้นสูง แต่จุดเด่นของระบบนี้คือการจัดระเบียบความรู้และการดำเนินงานไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น: สร้างตัวติดตามโครงการที่ปรับแต่งได้พร้อมคุณสมบัติที่เหมาะกับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ เช่น ประเภทของสินทรัพย์หรือสถานะการตรวจสอบ
- Notion AI: สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์, สรุปบันทึกการประชุม, และร่างเอกสารโครงการด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- ฐานความรู้แบบวิกิ: สร้างเอกสารที่เชื่อมโยงกันสำหรับแนวทางแบรนด์และกระบวนการทำงาน
ข้อดีและข้อเสียของ Notion
ข้อดี:
- ความยืดหยุ่นสูงสุดช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ความสามารถในการจัดทำเอกสารและการจัดการความรู้ที่แข็งแกร่ง
ข้อเสีย:
- ไม่มีฟีเจอร์การตรวจแก้หรือการใส่หมายเหตุในตัว คุณจะต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ซับซ้อน
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Capterraแชร์ว่า:
ฉันสามารถบันทึกไอเดียแคมเปญ บันทึกของลูกค้า และตารางงานไว้ในที่เดียวได้ ช่วยลดเอกสารสเปรดชีตและความสับสนในนาทีสุดท้าย...ฉันไม่ชอบที่หน้าเพจที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกกลัว และการเริ่มต้นใช้งานต้องมีการพูดคุยมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการแบบค่าธรรมเนียมคงที่พร้อมการตรวจสอบและอนุมัติไฟล์แบบบูรณาการ)
การควบคุมต้นทุนสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของคุณได้พอ ๆ กับฟีเจอร์ต่าง ๆ ระบบการกำหนดราคาแบบเหมาจ่ายของ ProofHub ช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปรับราคาตามจำนวนผู้ใช้แต่ละราย ทำให้การวางแผนงบประมาณมีความแน่นอนมากขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโต
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อทำการมาร์กอัป จัดการการสนทนาแบบมีลำดับรอบแต่ละสินทรัพย์ และติดตามการอนุมัติภายในระบบเดียวกัน เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการดูแลโครงการที่ตรงไปตรงมาพร้อมระบบพิสูจน์อักษรในตัว โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการกำหนดค่าในระดับองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์: อัปโหลดรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายที่ช่วยให้ความคิดเห็นแนบอยู่กับตำแหน่งที่อ้างอิงอย่างแม่นยำ
- หัวข้อการสนทนา: รักษาการสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้เป็นระเบียบภายในบริบทของไฟล์หรืองานเฉพาะ
- การเข้าถึงทีมแบบขยายได้: เพิ่มสมาชิกทีมได้ตามการเติบโตขององค์กรของคุณโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
ข้อดีและข้อเสียของ ProofHub
ข้อดี:
- โครงสร้างราคาที่ตรงไปตรงมาเหมาะสำหรับทีมที่มีขนาดต่างกัน
- ระบบตรวจพิสูจน์ในตัวรองรับความต้องการในการใส่หมายเหตุพื้นฐาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการตรวจสอบมีความก้าวหน้าน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทางและขาดการใส่คำอธิบายประกอบในวิดีโอ
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือออกแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ProofHub
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ระบุว่า:
ก่อนใช้ ProofHub ข้อมูลสำคัญถูกกระจายอยู่ในอีเมลและแชทต่างๆ ตอนนี้ทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ที่เดียว ค้นหาได้ง่าย และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ
หยุดไล่ตามคำติชม แล้วเริ่มสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด ✨
ในที่สุดแล้ว ทีมสร้างสรรค์ไม่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการหรือการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่คุณต้องการเครื่องมือในที่ทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและทำให้ข้อเสนอแนะมองเห็นได้และสามารถดำเนินการได้
ขณะที่คุณกำลังตรวจสอบตัวเลือกในรายการนี้ อย่าเพียงแค่ดูที่คุณสมบัติ ให้ถามตัวเองว่า:
- สิ่งนี้จะช่วยลดความขัดแย้งได้หรือไม่?
- นี่จะทำให้การอนุมัติเร็วขึ้นหรือไม่
- สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของฉันทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดอยู่ในวังวนของการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่?
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวบรวมงาน, กำหนดเวลา, ความคิดเห็น, การอนุมัติ, และการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ไว้ในที่ทำงานออนไลน์ที่เชื่อมต่อถึงกันเพียงที่เดียว ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสามารถแนบแบบดีไซน์ไปยังงานได้โดยตรง รับความคิดเห็นเกี่ยวกับเวอร์ชันที่กำลังตรวจสอบอยู่ มอบหมายขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน และดูได้ว่าใครกำลังทำให้งานล่าช้าโดยไม่ต้องติดตามซ้ำอย่างเก้อเขิน ผลลัพธ์คือ แทนที่จะต้องไล่ตามข้อมูลอัปเดตข้ามเครื่องมือต่าง ๆ ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวที่ทุกอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การตรวจทานคือกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติทั้งหมด ในขณะที่การทำเครื่องหมายหมายเหตุคือการกระทำเฉพาะในการใส่ความคิดเห็นลงในไฟล์
กระบวนการอนุมัติแบบอัตโนมัติช่วยให้การส่งต่อสินทรัพย์ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการส่งต่อด้วยตนเองและช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการ
สำหรับหลายทีม ระบบตรวจสอบในตัวอาจเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ทีมที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนหรือปริมาณวิดีโอสูง อาจได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเฉพาะที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของพวกเขา
คุณสมบัติการตรวจสอบแก้ไขจะรวมศูนย์ความคิดเห็นของลูกค้าไว้โดยตรงบนสินทรัพย์สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยขจัดความสับสนจากอีเมลที่กระจัดกระจายและทำให้แน่ใจว่าความคิดเห็นเชื่อมโยงกับเวอร์ชันไฟล์ที่ถูกต้อง