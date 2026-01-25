บล็อก ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clipto AI ที่ควรใช้

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
25 มกราคม 2569

ทีมส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเครื่องมือถอดเสียงของพวกเขาสร้างปัญหาที่สอง: บันทึกการประชุมถูกเก็บไว้ในแอปเดียวในขณะที่งานจริงอยู่ในแอปอื่น เนื่องจากส่วนใหญ่การสนทนาจำเป็นต้องบันทึกและวิเคราะห์ ทีมจึงต้องการเครื่องมือถอดเสียงที่สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้จริง แทนที่จะเพิ่มแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ได้เข้าไปในกองแอปที่เพิ่มมากขึ้น

คู่มือนี้จะนำคุณผ่านทางเลือก 10 รายการของ Clipto AI ที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปจนถึงความแม่นยำระดับมืออาชีพ เพื่อให้คุณสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้จริง แทนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับเครื่องมือ

ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Clipto AI

ทางเลือกของ Clipto AI คือเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ การสร้างบันทึกการประชุม และการถอดเสียง ซึ่งสามารถใช้แทนเมื่อ Clipto.ai ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกใหม่ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบันทึกการประชุมให้ไหลเข้าสู่แผนงานโครงการของคุณโดยตรง เป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการแก้ไขเสียงด้วยการแก้ไขข้อความ หรือเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายที่ต้องการความแม่นยำที่รับประกันได้ บ่อยครั้งที่การค้นหาทางเลือกใหม่เริ่มต้นจากปัญหาหลัก: เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นทางตันสำหรับข้อมูล

ความหงุดหงิดจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าบันทึกการประชุมของคุณถูกแยกอยู่ในแอปเดียว ในขณะที่งานและโครงการของคุณอยู่ในที่อื่นโดยสิ้นเชิง การขาดการเชื่อมต่อนี้บังคับให้คุณต้องคัดลอกและวางรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และบันทึกต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดContext Sprawl—เมื่อทีมต้องเสียเวลา 25% ของสัปดาห์การทำงานไปกับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแอปที่แยกจากกัน การตามหาไฟล์ และการอัปเดตข้อมูลซ้ำๆ ในหลายแพลตฟอร์ม—ซึ่งทำให้เสียเวลาและเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด การติดตามผลที่สำคัญสูญหายไปในความวุ่นวาย และการประสานงานของทีมได้รับผลกระทบเพราะไม่มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว

เครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสมจะแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้การถอดเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แยกออกมาต่างหาก

ก่อนที่คุณจะเลือกตัวแทนทดแทนสำหรับ Clipto. ai ให้คิดถึงสิ่งที่ทีมของคุณต้องการอย่างแท้จริง:

  • การถอดเสียงแบบเรียลไทม์เทียบกับการถอดเสียงแบบกลุ่ม: คุณต้องการบันทึกแบบสดในระหว่างการประชุม หรือคุณสามารถอัปโหลดการบันทึกภายหลังได้หรือไม่?
  • ข้อกำหนดการผสานรวม: เครื่องมือนี้จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, CRM หรือช่องทางการสื่อสารของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่?
  • เกณฑ์ความถูกต้อง: ความถูกต้องในระดับ AI เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ หรือคุณต้องการบทถอดเสียงที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับกรณีการใช้งานระดับมืออาชีพ เช่น การดำเนินคดีทางกฎหมาย?
  • งบประมาณและขนาดทีม: คุณเป็นผู้ใช้คนเดียวที่มีความต้องการเป็นครั้งคราวหรือเป็นทีมองค์กรที่มีชั่วโมงการประชุมหลายพันชั่วโมงที่ต้องถอดเสียงในแต่ละเดือน?

ทางเลือกของ Clipto AI ในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
ClickUpทีมที่ต้องการการถอดความที่ผสานรวมกับการจัดการโครงการขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่ผู้จดบันทึก AI, สมอง, คลิป, การสร้างงานจากบันทึก, การทำงานอัตโนมัติ, พื้นที่ทำงานแบบรวมฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Otter. aiการถอดความและการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบเรียลไทม์ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางการถอดเสียงสด, การระบุผู้พูด, ถาม-ตอบผ่านแชท AI, ไฮไลท์แบบร่วมมือ, เข้าร่วมอัตโนมัติฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
หิ่งห้อย. aiทีมขายที่ต้องการการผสานระบบ CRM และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาขนาดทีม: ทีมรายได้เข้าร่วมอัตโนมัติ, สรุปโดย AI, ติดตามหัวข้อ, ซิงค์กับ CRM, คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
คำอธิบายผู้สร้างเนื้อหาที่แก้ไขพอดแคสต์และวิดีโอด้วยระบบแก้ไขข้อความขนาดทีม: ผู้สร้าง, ทีมการตลาดการแก้ไขข้อความ, การบันทึกเสียงทับ, เสียงสตูดิโอ, การแก้ไขหลายแทร็ก, ส่งออกฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
Transkriptorการถอดเสียงหลายภาษาข้ามทีมทั่วโลกขนาดทีม: ทีมนานาชาติ100+ ภาษา, การแปลอัตโนมัติ, ตัวระบุผู้พูด, การถอดเสียงจากการอัปโหลดแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
Revความแม่นยำระดับมืออาชีพด้วยการถอดเสียงโดยมนุษย์ขนาดทีม: กฎหมาย, การแพทย์, วารสารศาสตร์การถอดเสียงโดยมนุษย์, การถอดเสียงโดย AI, คำบรรยาย, คำบรรยายภาษาต่างประเทศ1.99 ดอลลาร์/นาที การถอดเสียงโดยมนุษย์ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 29.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
นักเขียนที่มีความสุขกระบวนการสร้างคำบรรยายและคำบรรทัด ขนาดทีม: ทีมวิดีโอและผู้สร้างเนื้อหาโปรแกรมแก้ไขคำบรรยาย, ส่งออกหลายรูปแบบ, การถอดเสียงโดยมนุษย์, การแปลแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $17/เดือน
เข้าใจทีมขายที่ต้องการบันทึกเสียงไม่จำกัดพร้อมการซิงค์กับ CRM ฟรีขนาดทีม: สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กบันทึกได้ไม่จำกัด, ไฮไลท์โดย AI, ซิงค์กับ CRM, สรุปทันทีฟรีตลอดไป, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
แทคติคการถอดเสียงผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องพบหุ่นยนต์ขนาดทีม: ทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวส่วนขยาย Chrome, ถอดความในแถบด้านข้างแบบเรียลไทม์, คำสั่งสำหรับ AI, ส่งออกฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
วิสเปอร์ (โอเพ่นเอไอ)นักพัฒนาและทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวที่ต้องการการถอดเสียงในเครื่องขนาดทีม: ทีมเทคนิคการประมวลผลในท้องถิ่น, การถอดเสียงหลายภาษา, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, การใช้งานแบบออฟไลน์ฟรี (โอเพนซอร์ส), API จาก $0. 006/นาที

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clipto AI ที่คุณควรใช้

เครื่องมือต่อไปนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Clipto AI ในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แต่ละเครื่องมือได้รับการประเมินจากความแม่นยำในการถอดความ ความสามารถในการผสานรวม คุณสมบัติของ AI และฟังก์ชันการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการถอดเสียงด้วย AI ผสานรวมกับการจัดการโครงการ)

ClickUp AI Notetaker: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจดบันทึกในระหว่างการประชุมประสิทธิภาพของระบบ
เปลี่ยนทุกการโทรให้เป็นงานและการตัดสินใจด้วย ClickUp AI Meeting Notetaker

ทีมของคุณรู้สึกเหนื่อยกับการที่บันทึกการประชุมหายไปในแอปหนึ่ง ในขณะที่งานจริงกลับเกิดขึ้นในอีกแอปหนึ่งหรือไม่?การมีเครื่องมือมากเกินไปเป็นปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน บังคับให้คุณต้องสลับแท็บไปมาและคัดลอกข้อมูลที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมไปยังเครื่องมือจัดการโครงการด้วยตนเอง กระบวนการที่น่าเบื่อนี้ไม่เพียงแต่ช้าเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาและการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันในทีม

รักษาทีมของคุณให้มีความมุ่งมั่นและเป็นระเบียบด้วยการนำการถอดเสียงเข้าสู่โครงการของคุณโดยตรงด้วยClickUp พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เข้าถึงทุกการสนทนาใน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้อย่างเต็มที่ด้วยClickUp AI Notetaker ไม่พลาดรายละเอียดใดๆ ในการประชุม—ClickUp AI Notetaker เข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้พูดและสร้างสรุปที่กระชับด้วย AI

รับบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และสรุปโดย AI ด้วย ClickUp AI Notetaker
รับบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และสรุปโดย AI ด้วย ClickUp AI Notetaker

รักษาความสอดคล้องของทีมหลังจากการประชุมทุกครั้งด้วยการมีบันทึกการสนทนา สรุป และรายการดำเนินการที่ซิงค์โดยอัตโนมัติไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUpของคุณในรูปแบบเอกสารส่วนตัว เปลี่ยนบันทึกแบบคงที่เป็นความรู้ที่สามารถค้นหาและนำไปใช้ได้จริงด้วยClickUp Brain รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจาก ClickUp Brain ดึงข้อมูลจากบันทึกการสนทนา งานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่เชื่อมต่อ

ทำให้ทุกบันทึกการประชุมค้นหาได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain
ทำให้ทุกบันทึกการประชุมค้นหาได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

สิ่งนี้สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ทำให้การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการประชุมสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างตรงไปตรงมา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จับทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย: ClickUp AI Notetaker จะเข้าร่วมการประชุมที่คุณกำหนดไว้โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก ถอดความ และสรุปการสนทนา ระบบจะระบุผู้พูดและดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมา พร้อมซิงค์ทุกอย่างไปยังพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบันทึก
  • คำตอบทันที ไม่ต้องค้นหา: ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่มีความรู้ เข้าใจบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ถามคำถามเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาและรับคำตอบทันทีจากบันทึกการประชุม เอกสาร และความคิดเห็นในภารกิจ—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในบันทึกเสียงอีกต่อไป
  • สื่อสารด้วยภาพ ง่ายต่อการอ้างอิง:ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอข้อความแบบอะซิงโครนัสพร้อมการถอดความอัตโนมัติ ข้ามการประชุมที่ไม่จำเป็นและอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาพ ในขณะที่ทุกคลิปกลายเป็นบันทึกข้อความที่สามารถค้นหาได้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
  • ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติจากการสนทนา:ClickUp Automationsเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการถอดความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง สร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการ แจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในบันทึกการประชุม หรือขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าตามการตัดสินใจที่บันทึกไว้ในถอดความ

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

  • พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย: ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมถูกส่งตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้อง ลดภาระงานที่ต้องโอนย้ายข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน
  • AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ: ClickUp Brain เชื่อมโยงเนื้อหาการประชุมกับโครงการ งาน และประวัติการทำงานในพื้นที่ของคุณ
  • ยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดทีมหรือกระบวนการทำงาน: ฟีเจอร์การถอดเสียงและ AI สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณ ด้วยมุมมองและระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp

ข้อเสีย:

  • ผู้ใช้ที่ใหม่กับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือไม่เหมือนกับบนเดสก์ท็อปสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
  • คุณจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ClickUp รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp

หลังจากที่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของฉัน ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด มันเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมมาก ๆ ที่ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียวได้ ด้วยพื้นที่หลาย ๆ บอร์ด และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ฉันไม่เพียงแต่ติดตามงานต่าง ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังติดตามผู้จัดหา แคมเปญ และเอกสารได้ด้วย ซึ่งให้ฉันมีมุมมองที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ฉันจัดการอยู่ หนึ่งในส่วนที่ฉันให้ความสำคัญมากที่สุดคือเอกสาร ซึ่งฉันได้รวบรวมบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ฉันต้องพึ่งพาไฟล์ที่กระจัดกระจาย ฉันหลงรักฟังก์ชัน AI Notetaker เป็นพิเศษ: ในฐานะ PM ฟีเจอร์นี้เปรียบเสมือนทองคำแท้ ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมโดยไม่ถูกรบกวนการจดบันทึก เนื่องจากระบบจะสร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมประเด็นสำคัญ ทั้งในการประชุมสั้นและยาวที่ยากต่อการติดตามเนื้อหาทั้งหมด....

หลังจากที่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของฉัน ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด มันเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมมาก ๆ ที่ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียวได้ ด้วยพื้นที่หลาย ๆ บอร์ด และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ฉันไม่เพียงแต่ติดตามงานต่าง ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังติดตามผู้จัดหา แคมเปญ และเอกสารได้ด้วย ซึ่งให้ฉันมีมุมมองที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ฉันจัดการอยู่ หนึ่งในส่วนที่ฉันให้ความสำคัญมากที่สุดคือเอกสาร ซึ่งฉันได้รวบรวมบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ฉันต้องพึ่งพาไฟล์ที่กระจัดกระจาย ฉันชื่นชอบฟังก์ชัน AI Notetaker เป็นพิเศษ: ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฟีเจอร์นี้เปรียบเสมือนทองคำแท้ ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมโดยไม่ถูกรบกวนการจดบันทึก เนื่องจากระบบจะสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจน ทั้งในการประชุมสั้นและยาวที่ยากต่อการติดตามเนื้อหาทั้งหมด....

📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในการประชุมเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเขา ClickUp AI Notetaker เปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้ว?"

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ClickUp AI Notetaker เปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้วบ้าง?"

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันแบบสด)

แหล่งที่มา

เคยอยู่ในประชุมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจดบันทึกอย่างละเอียดและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่หรือไม่? คุณอาจจะกำลังพิมพ์อย่างบ้าคลั่งจนพลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของการสนทนา หรือมีส่วนร่วมแต่กลับออกไปพร้อมกับความทรงจำที่เลือนรางว่าตกลงอะไรกันไว้บ้าง สิ่งนี้ทำให้คุณต้องไปไล่ตามเพื่อนร่วมงานหลังจากประชุมเสร็จเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเสียเวลาของทุกคน

Otter.ai แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม ฟีเจอร์ OtterPilot ของมันจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มหลัก ๆ และสร้างถอดความสดที่ดำเนินไปพร้อมกับการสนทนา ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถติดตามได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและอยู่ในประเด็นของการสนทนาได้อย่างเต็มที่ โดยมั่นใจได้ว่าทุกคำพูดจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

ในระหว่างการประชุม คุณสามารถและเพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถร่วมกันเน้นช่วงเวลาสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงในบันทึกการประชุม หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ผู้ช่วยแชท AI ของ Otter จะช่วยให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาและได้รับคำตอบทันที แม้ว่า Otter จะมีความสามารถในการจับภาพการสนทนาได้อย่างยอดเยี่ยม แต่โปรดจำไว้ว่าคุณยังคงต้องใช้เครื่องมือจัดการโครงการแยกต่างหากเพื่อติดตามงานที่เกิดขึ้นจากการประชุมเหล่านี้

Otter. ai คุณสมบัติเด่น

  • OtterPilot auto-join: เข้าร่วมการประชุมในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติผ่าน Zoom, Teams และ Google Meet สร้างบันทึกที่ครอบคลุมซึ่งรวมเสียง ข้อความ และเนื้อหาภาพจากสไลด์
  • Otter AI Chat: ถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมของคุณและรับคำตอบทันทีพร้อมการอ้างอิงถึงช่วงเวลาเฉพาะในบันทึกการประชุม
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แชร์บันทึกการสนทนาแบบสดกับสมาชิกในทีมที่สามารถเพิ่มความคิดเห็นและเน้นส่วนสำคัญได้ทั้งในระหว่างหรือหลังการประชุม

Otter.ai ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

  • ความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษที่มีเสียงชัดเจน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบตัวต่อตัวและบันทึกเสียง

ข้อเสีย:

  • คุณภาพการถอดเสียงลดลงอย่างมากเมื่อมีสำเนียงหนักหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
  • ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัดจำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น
  • แพ็กเกจฟรีมีขีดจำกัดการถอดเสียงรายเดือนที่จำกัด

Otter.ai ราคา

แผนฟรี: พื้นฐาน (ฟรีตลอดไป)Pro: $16.99/ผู้ใช้/เดือนBusiness: $30/ผู้ใช้/เดือนEnterprise: กำหนดเอง

Otter. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Otter.ai

Otter เข้าร่วมการประชุมอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของเรา ความสามารถในการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้เราสามารถกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญได้โดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมดอีกครั้ง ฉันยังพบว่าฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอมีประโยชน์เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้โดยอัตโนมัติและทำให้การแชร์ไฮไลท์กับผู้เข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบของทีมเราอย่างมากและประหยัดเวลาหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากนี้ Otter ยังผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น ทำให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

Otter เข้าร่วมการประชุมอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของเรา ความสามารถในการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้เราสามารถกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญได้โดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมดอีกครั้ง ฉันยังพบว่าฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอมีประโยชน์เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้โดยอัตโนมัติและทำให้การแชร์ไฮไลท์กับผู้เข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบของทีมเราอย่างมากและประหยัดเวลาหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากนี้ Otter ยังผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น ทำให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการการผสานระบบ CRM และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา)

แหล่งที่มา

ทีมขายของคุณทำการโทรหลายสิบครั้งทุกวัน—โดยที่ทีมต่างๆเข้าร่วมประชุมมากขึ้นถึง 192%เมื่อเทียบกับปี 2020—แต่ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการสนทนาเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน? บ่อยครั้งข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในบันทึกเสียง ทำให้พนักงานขายต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อบันทึกโน้ตการโทรลงใน CRM ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียบริบท โอกาสในการติดตามผลที่พลาดไป และทีมขายที่ใช้เวลากับงานธุรการมากกว่าการขาย

Fireflies.ai ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะนี้สำหรับทีมสร้างรายได้ มันเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือถอดเสียง;มันคือแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาที่วิเคราะห์การโทรขายเพื่อระบุข้อโต้แย้งของลูกค้า การกล่าวถึงคู่แข่ง และรูปแบบความรู้สึก ผู้ช่วย Fred AI จะเข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ จากนั้นสร้างสรุปพร้อมหัวข้อสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ

พลังที่แท้จริงของ Fireflies.aiอยู่ที่การผสานระบบ CRM อย่างลึกซึ้ง มันจะส่งบันทึกการประชุม, บทบันทึก, และรายการที่ต้องทำไปยังบันทึกของคุณในระบบ Salesforce, HubSpot, และระบบ CRM ยอดนิยมอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งสร้างประวัติการติดต่อของลูกค้าอย่างสมบูรณ์และอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับการสร้างความสัมพันธ์และปิดการขายได้มากขึ้น

ไฟลั่ก. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ผู้ช่วย AI ของ Fred: สร้างสรุปการประชุมอย่างครอบคลุมพร้อมรายการดำเนินการ คำถามที่ถูกถาม และหัวข้อสำคัญที่อภิปราย รวมถึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาได้
  • ตัวติดตามหัวข้อ: ตั้งค่าวลีคำสำคัญตามที่คุณต้องการเพื่อติดตามการประชุมทั้งหมดของทีมคุณ รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงคู่แข่งหรือมีการคัดค้านเรื่องราคาเกิดขึ้น
  • การผสานระบบ CRM และการทำงานร่วมกัน: ส่งบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการไปยัง Salesforce, HubSpot, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำทุกวันโดยอัตโนมัติ

ไฟลั่กไฟลั่ก. ai ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

  • การผสานระบบ CRM อย่างลึกซึ้งที่บันทึกกิจกรรมการประชุมลงในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติของปัญญาในการสนทนาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการถอดความพื้นฐาน
  • แพ็กเกจฟรีที่ใจกว้างช่วยให้ทีมสามารถทดสอบแพลตฟอร์มได้อย่างละเอียด

ข้อเสีย:

  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเนื่องจากปริมาณของฟีเจอร์และการตั้งค่าที่มีอยู่
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบอทการประชุมบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการโทรที่กำหนดไว้ได้
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงและการจัดเก็บข้อมูลที่ยาวนานขึ้นต้องการแผนระดับสูงกว่า

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

แผนฟรี: ฟรีตลอดไปPro: $18/ที่นั่ง/เดือนBusiness: $29/ที่นั่ง/เดือนEnterprise: $39/ที่นั่ง/เดือน

หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Fireflies. ai.

องค์กรของฉันได้ใช้เครื่องมือนี้มาเกือบหนึ่งปีแล้ว และในฐานะหัวหน้าทีม ฉันมักไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ Fireflies ช่วยให้ฉันตรวจสอบการบันทึกการสนทนาได้ง่ายขึ้นมากและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยฉันในการประเมินคุณภาพของการโทร เพื่อให้ฉันสามารถติดตามกับลูกค้าได้หากการโทรไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ฉันมีการสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ข้อเสนอแนะแก่พวกเขาในด้านที่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Fireflies. ai.

องค์กรของฉันได้ใช้เครื่องมือนี้มาเกือบหนึ่งปีแล้ว และในฐานะหัวหน้าทีม ฉันมักไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ Fireflies ช่วยให้ฉันตรวจสอบการบันทึกการสนทนาได้ง่ายขึ้นมากและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยฉันในการประเมินคุณภาพของการโทร ทำให้ฉันสามารถติดตามกับลูกค้าได้หากการโทรไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ฉันมีการสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ข้อเสนอแนะแก่พวกเขาในด้านที่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้

องค์กรของฉันได้ใช้เครื่องมือนี้มาเกือบหนึ่งปีแล้ว และในฐานะหัวหน้าทีม ฉันมักไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ Fireflies ช่วยให้ฉันทบทวนการบันทึกการสนทนาได้ง่ายขึ้นมากและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยฉันในการประเมินคุณภาพของการโทร ทำให้ฉันสามารถติดตามกับลูกค้าได้หากการโทรไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ฉันมีการสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ข้อเสนอแนะแก่พวกเขาในด้านที่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้

4. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่แก้ไขพอดแคสต์และวิดีโอ)

แหล่งที่มา

หากคุณเคยบันทึกพอดแคสต์หรือวิดีโอ คุณจะรู้ดีว่างานที่แท้จริงเริ่มต้นหลังจากที่คุณกด "หยุด" คุณต้องเผชิญกับการตัดต่อเสียงหรือวิดีโอที่น่าเบื่อเป็นชั่วโมง พยายามใช้งานซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ตัดคำว่า "เอ่อ" และ "อ่า" ออกด้วยมือ และบันทึกใหม่บางส่วนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ฝันร้ายหลังการผลิตนี้อาจใช้เวลานานกว่าการบันทึกเสียอีก และเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่มีความฝันหลายคน

Descript คือทางเลือก AI สำหรับ Clipto ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาของตน ไม่ใช่แค่การถอดเสียงเท่านั้น มันปฏิวัติกระบวนการแก้ไขโดยปฏิบัติต่อเสียงและวิดีโอของคุณเหมือนเอกสารข้อความ ในการแก้ไขสื่อของคุณ คุณเพียงแค่แก้ไขบทถอดเสียง; การลบคำหนึ่งคำจะลบมันออกจากเสียง และการจัดเรียงประโยคใหม่จะจัดลำดับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องใหม่

นี่ทำให้การแก้ไขสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้ Descript ยังมีคุณสมบัติ AI ที่ทรงพลัง เช่น Overdub ซึ่งให้คุณโคลนเสียงของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องบันทึกใหม่ และ Studio Sound ซึ่งปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นี่คือชุดการผลิตที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สร้างเนื้อหาทุกประเภท รวมถึงผู้ทำพอดแคสต์, ยูทูบเบอร์, และทีมการตลาด

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • การแก้ไขเสียง/วิดีโอแบบข้อความ: แก้ไขการบันทึกของคุณได้ง่ายๆ เพียงแค่แก้ไขบทถอดความ ทำให้การแก้ไขระดับมืออาชีพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
  • การโคลนเสียงแบบโอเวอร์ดับ: ฝึกโมเดล AI ด้วยเสียงของคุณเพื่อสร้างเสียงใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับคุณ เหมาะสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มบรรทัดที่ลืม
  • การปรับปรุงเสียงสตูดิโอ: ปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยอัตโนมัติด้วยการลบเสียงรบกวนพื้นหลัง เสียงสะท้อน และสิ่งรบกวนอื่น ๆ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ข้อดีและข้อเสียของ Descript

ข้อดี:

  • วิธีการตัดต่อที่ปฏิวัติวงการ ทำให้การตัดต่อเสียง/วิดีโอเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมจัดการการบันทึก, การถอดเสียง, การแก้ไข, และการเผยแพร่ในเครื่องมือเดียว
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมการอัปเดตฟีเจอร์และการปรับปรุงบ่อยครั้ง

ข้อเสีย:

  • แอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรมากซึ่งต้องการพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์อย่างมาก
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการผลิตสื่อ
  • ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเสียงและความชัดเจนของผู้พูด

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

แผนฟรีสำหรับงานอดิเรก: $24/คน/เดือน ผู้สร้าง: $35/คน/เดือน ธุรกิจ: $65/คน/เดือน องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Descript

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Descript

ฉันชอบที่การใส่คลิปวิดีโอและเสียงลงใน Descript ทำได้ง่ายมาก มันช่วยเร่งกระบวนการและสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโพสต์หรือรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งฉันสามารถต่อยอดด้วยความรู้ของตัวเองได้อีกมาก มันสะดวกมากสำหรับการสร้างบทถอดความและโพสต์บน LinkedIn และฉันยังใช้มันในการสร้างไฮไลท์จากพอดแคสต์ด้วย การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่าย ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดราบรื่นมาก

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Descript

ฉันชอบที่การใส่คลิปวิดีโอและเสียงลงใน Descript ทำได้ง่ายมาก มันช่วยเร่งกระบวนการและสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโพสต์หรือรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งฉันสามารถต่อยอดด้วยความรู้ของตัวเองได้อีกมาก มันสะดวกมากสำหรับการสร้างบทถอดความและโพสต์บน LinkedIn และฉันยังใช้มันในการสร้างไฮไลท์จากพอดแคสต์ด้วย การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่าย ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดราบรื่นมาก

ฉันชอบความง่ายในการใส่คลิปวิดีโอและเสียงลงใน Descript มันช่วยเร่งกระบวนการและให้จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับโพสต์หรือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งฉันสามารถต่อยอดด้วยความรู้ของตัวเองได้ มันสะดวกมากสำหรับการสร้างบทถอดความและโพสต์บน LinkedIn และฉันยังใช้มันในการสร้างไฮไลท์จากพอดแคสต์ด้วย การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่าย ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดราบรื่น

5. Transkriptor (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการแปลภาษาหลายภาษา)

แหล่งที่มา

เมื่อทีมของคุณดำเนินงานในระดับโลก อุปสรรคด้านภาษาอาจกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ การสัมภาษณ์ การประชุม และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในหลายภาษา มักต้องอาศัยบริการที่หลากหลายและมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงเครื่องมือแปลภาษาที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้กระบวนการทำงานของคุณช้าลง และอาจทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากตลาดต่างประเทศล่าช้าหรือสูญหายไปโดยสิ้นเชิง

Transkriptor คือทางเลือก AI ที่ใช้เทคโนโลยี Clipto ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานข้ามอุปสรรคทางภาษา รองรับการถอดเสียงมากกว่า 100 ภาษา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับองค์กรระหว่างประเทศและนักวิจัย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือบันทึกโดยตรงในแพลตฟอร์มเพื่อรับบทถอดเสียง

แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์การแปลอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแปลงบันทึกการสนทนาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้โดยไม่ต้องออกจากแอป แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการแปลโดยมนุษย์มืออาชีพได้ แต่ฟีเจอร์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหาในภาษาที่ไม่คุ้นเคย การระบุผู้พูดยังช่วยแยกแยะเสียงหลายเสียงในการสนทนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการสัมภาษณ์หรือการอภิปรายแบบหลายภาษา

คุณสมบัติเด่นของ Transkriptor

  • รองรับมากกว่า 100 ภาษา: ถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอในกว่า 100 ภาษา เหมาะสำหรับทีมนานาชาติและนักวิจัย
  • การแปลอัตโนมัติ: แปลงบันทึกเสียงหรือข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งภายในแพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
  • การระบุผู้พูด: ตรวจจับและระบุผู้พูดที่แตกต่างกันในบันทึกเสียงหลายบุคคลโดยอัตโนมัติ แม้จะพูดคนละภาษา

ข้อดีและข้อเสียของ Transkriptor

ข้อดี:

  • การรองรับภาษาที่หลากหลายครอบคลุมมากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ในวงการการถอดเสียง
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา มุ่งเน้นที่ฟังก์ชันการถอดเสียงหลัก
  • ความถูกต้องที่สมเหตุสมผลสำหรับภาษาหลักของโลกที่มีเสียงชัดเจน

ข้อเสีย:

  • คุณภาพการแปลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคู่ภาษา
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เน้นการประชุม
  • ความถูกต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับภาษาและสำเนียงที่ไม่ค่อยพบ

ราคาของ Transkriptor

แผนฟรีLite: $9. 99/เดือนPro: $19. 99/เดือนทีม: $30/เดือน/ที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ Transkriptor

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Transkriptor

Transkriptor เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ฉันทำงานกับไฟล์สัมภาษณ์และบันทึกการประชุมเป็นประจำ และเครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ฉันประทับใจมากที่มันสามารถจัดการกับสำเนียงและการพูดที่ชัดเจนแตกต่างกันได้ดี มันกลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของฉันไปแล้ว

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Transkriptor

Transkriptor เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ฉันทำงานกับไฟล์สัมภาษณ์และบันทึกการประชุมเป็นประจำ และเครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ฉันประทับใจมากกับความสามารถในการจัดการสำเนียงและการพูดที่ชัดเจนหลากหลายรูปแบบ มันกลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของฉันไปแล้ว

Transkriptor เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ฉันทำงานกับไฟล์สัมภาษณ์และบันทึกการประชุมเป็นประจำ และเครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ฉันประทับใจมากกับความสามารถในการจัดการสำเนียงและคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันได้ดี มันกลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของฉันไปแล้ว

6. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำระดับมืออาชีพพร้อมตัวเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์)

แหล่งที่มา

สำหรับบางอาชีพ ความแม่นยำที่ "ดีพอ" ไม่ใช่ทางเลือก หากคุณเป็นทนายความที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการให้ปากคำ เป็นแพทย์ที่กำลังบันทึกข้อมูลผู้ป่วย หรือเป็นนักข่าวที่กำลังอ้างอิงแหล่งข้อมูล คำผิดเพียงคำเดียวในถ้อยคำที่ถอดความอาจส่งผลร้ายแรงทางกฎหมายหรือจริยธรรมได้ เครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาตรฐาน แม้จะน่าประทับใจเพียงใด ก็ไม่สามารถให้ความแม่นยำที่เกือบสมบูรณ์แบบซึ่งจำเป็นสำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ได้

Rev เป็นทางเลือกของ Clipto AI สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถประนีประนอมเรื่องความแม่นยำได้ โดดเด่นด้วยการให้บริการถอดเสียงโดยมนุษย์ควบคู่ไปกับตัวเลือก AI เมื่อคุณเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์ เครือข่ายนักถอดเสียงมืออาชีพจะตรวจสอบไฟล์เสียงของคุณเพื่อส่งมอบบทถอดเสียงที่รับประกันความแม่นยำ 99% ซึ่งมอบความอุ่นใจที่จำเป็นสำหรับ AI ถอดเสียงวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับทนายความและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

แม้ว่าการถอดเสียงโดยมนุษย์จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและใช้เวลานานกว่า AI แต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันความถูกต้องตามต้นฉบับสำหรับเสียงที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้พูดหลายคน มีศัพท์เทคนิค หรือคุณภาพการบันทึกที่ไม่ดี Rev ยังมีบริการคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการถอดเสียงระดับมืออาชีพและการเข้าถึงวิดีโอ

คุณสมบัติเด่นของ Rev

  • บริการถอดความโดยมนุษย์: เข้าถึงเครือข่ายนักถอดความมืออาชีพที่มอบถอดความคุณภาพสูงสำหรับเนื้อหาที่ AI ไม่สามารถทำได้
  • ตัวเลือกการถอดเสียงด้วย AI: สำหรับเนื้อหาที่ไม่สำคัญมากนัก AI ของ Rev จะให้บริการที่รวดเร็วในราคาที่ต่ำกว่า โดยได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถอดเสียงโดยมนุษย์
  • บริการคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ: ให้บริการสร้างไฟล์ SRT และ VTT, คำบรรยายแบบฝังในวิดีโอ, และคำบรรยายภาษาต่างประเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงวิดีโอ

ข้อดีและข้อเสียของการปฏิรูป

ข้อดี:

  • ตัวเลือกการถอดความของมนุษย์ให้ความแม่นยำในระดับที่ AI ไม่สามารถเทียบได้สำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อน
  • สร้างชื่อเสียงที่มั่นคงในตลาดระดับมืออาชีพและองค์กร
  • กระบวนการสั่งซื้อที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องผูกมัดการสมัครสมาชิก

ข้อเสีย:

  • ต้นทุนการถอดรหัสของมนุษย์สูงกว่าคู่แข่งที่ใช้ AI เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการถอดเสียงโดยมนุษย์อาจใช้เวลานานถึงหลายวัน
  • ความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือแบบสดที่จำกัด

การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์

แผนฟรีEssentials: $29. 99/ที่นั่ง/เดือนPro: $59. 99/ที่นั่ง/เดือนUnlimited: ปรับแต่งตามความต้องการPay-as-you-go (การถอดเสียงโดยมนุษย์): $1. 99/นาที

เรทติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Rev.

Rev เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุดที่มีอยู่ในตลาด ซอฟต์แวร์นี้ทำงานออนไลน์ทั้งหมดและมีความแม่นยำมากกว่า 95% โดยทั่วไปเราใช้มันเพื่อแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงของเราเป็นเนื้อหาข้อความและเพิ่มคำบรรยายเมื่อจำเป็น

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Rev.

Rev เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุดที่มีอยู่ในตลาด ซอฟต์แวร์นี้ทำงานออนไลน์ทั้งหมดและมีความแม่นยำมากกว่า 95% โดยทั่วไปเราใช้มันเพื่อแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงของเราเป็นเนื้อหาข้อความและเพิ่มคำบรรยายเมื่อจำเป็น

Rev เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุดที่มีอยู่ในตลาด ซอฟต์แวร์นี้ทำงานออนไลน์ทั้งหมดและมีความแม่นยำมากกว่า 95% โดยทั่วไปเราใช้มันเพื่อแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงของเราเป็นเนื้อหาข้อความและเพิ่มคำบรรยายเมื่อจำเป็น

7. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการสร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ)

แหล่งที่มา

คุณแก้ไขวิดีโอของคุณเสร็จแล้ว แต่ตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าเบื่อ: การสร้างคำบรรยาย การจับเวลาแต่ละบรรทัดของบทสนทนาด้วยตนเอง การจัดรูปแบบให้ถูกต้อง และการส่งออกเป็นไฟล์ SRT หรือ VTT เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากซึ่งผู้สร้างวิดีโอไม่ชอบ ความยุ่งยากนี้มักนำไปสู่การเผยแพร่วิดีโอโดยไม่มีคำบรรยาย ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้ชมที่มีศักยภาพจำนวนมากได้

Happy Scribe คือทางเลือก AI สำหรับ Clipto ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหานี้ มันได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับมืออาชีพด้านวิดีโอที่ต้องการสร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ ไม่ใช่แค่การได้บทถอดเสียงดิบๆ เท่านั้น แพลตฟอร์มนี้ผสานการถอดเสียงด้วย AI เข้ากับโปรแกรมแก้ไขคำบรรยายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างคำบรรยายทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

หลังจากถอดเสียงวิดีโอของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบโต้ตอบของ Happy Scribe เพื่อปรับเวลาให้แม่นยำ แบ่งหรือรวมส่วนของคำบรรยาย และดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณได้แบบเรียลไทม์ ตัวแก้ไขจะจัดการการจัดรูปแบบทางเทคนิคทั้งหมดให้คุณ ดังนั้นคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความอ่านง่ายและสไตล์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งออกคำบรรยายของคุณในรูปแบบหลักทั้งหมดหรือเลือกให้ฝังลงในไฟล์วิดีโอของคุณโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe

  • โปรแกรมแก้ไขคำบรรยายแบบโต้ตอบ: ปรับเวลาคำบรรยายให้แม่นยำ ปรับช่วงการแบ่งคำบรรยาย และดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์พร้อมกับวิดีโอของคุณ
  • หลายรูปแบบการส่งออก: ส่งออกคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพในรูปแบบที่เข้ากันได้กับทุกแพลตฟอร์มวิดีโอหลัก รวมถึง SRT, VTT และคำบรรยายที่ฝังในวิดีโอ
  • การถอดเสียงและการแปลโดยมนุษย์: เข้าถึงนักถอดเสียงและนักแปลมนุษย์ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันสำหรับการผลิตงานระดับมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำที่รับประกัน

ข้อดีและข้อเสียของ Happy Scribe

ข้อดี:

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์วิดีโอ พร้อมเครื่องมือแก้ไขคำบรรยายที่ยอดเยี่ยม
  • รองรับการถอดเสียงทั้งจาก AI และมนุษย์ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
  • อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายที่เรียนรู้ได้ง่าย

ข้อเสีย:

  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานถอดเสียงการประชุมสด
  • ความแม่นยำของการถอดเสียงด้วย AI อาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเสียง
  • คุณสมบัติการร่วมมือเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่เน้นทีม

ราคาของ Happy Scribe

แผนฟรี: $17/เดือนแผนพื้นฐาน: $29/เดือนแผนธุรกิจ: $89/เดือนแผนองค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Happy Scribe

ฉันชอบที่ HappyScribe ใช้งานง่ายมาก ทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย มันจัดการกับสำเนียงต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และให้บริการที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากเมื่อเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอสั้นๆ คำบรรยายที่สร้างโดย AI มีความแม่นยำอย่างน่าประทับใจ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉัน โดยเฉพาะเมื่อแอปอื่นๆ ไม่สามารถจดจำประเภทไฟล์ของฉันได้ ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติการดาวน์โหลดและบันทึกที่มีประสิทธิภาพของไฟล์แก้ไขสุดท้ายของผม ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การมอบเวลาให้ฟรี 10 นาที ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก และช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีโดยรวมกับ HappyScribe

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Happy Scribe

ฉันชอบที่ HappyScribe ใช้งานง่ายมาก ทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย มันรองรับสำเนียงต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และให้บริการที่รวดเร็วและไร้กังวลเมื่อเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอสั้นๆ คำบรรยายที่สร้างโดย AI มีความแม่นยำอย่างน่าประทับใจ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อแอปอื่นๆ ไม่สามารถรองรับประเภทไฟล์ของฉันได้ ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติการดาวน์โหลดและบันทึกที่มีประสิทธิภาพของไฟล์แก้ไขสุดท้ายของผม ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การมอบเวลาให้ใช้ฟรี 10 นาที ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก และช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีโดยรวมกับ HappyScribe

ฉันชอบที่ HappyScribe ใช้งานง่ายมาก ทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย มันรองรับสำเนียงต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และให้บริการที่รวดเร็วและไร้กังวลเมื่อเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอสั้นๆ คำบรรยายที่สร้างโดย AI มีความแม่นยำอย่างน่าประทับใจ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อแอปอื่นๆ ไม่สามารถรองรับประเภทไฟล์ของฉันได้ ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติการดาวน์โหลดและบันทึกที่มีประสิทธิภาพของไฟล์แก้ไขสุดท้ายของผม ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การมอบเวลาให้ใช้ฟรี 10 นาที ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก และช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีโดยรวมกับ HappyScribe

8. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการบันทึกเสียงไม่จำกัดพร้อมการซิงค์กับ CRM ฟรี)

แหล่งที่มา

สตาร์ทอัพหรือทีมขายขนาดเล็กของคุณจำเป็นต้องบันทึกและวิเคราะห์การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกที่สูงของเครื่องมือถอดเสียงส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญ ทำให้คุณต้องจดบันทึกด้วยตนเอง สูญเสียโอกาสในการโค้ชที่มีค่า และปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของลูกค้าหลุดลอยไปเพียงเพราะคุณไม่สามารถจ่ายซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้

Fathom ช่วยทำลายกำแพงค่าใช้จ่ายนี้ด้วยการให้บริการบันทึกการประชุมและถอดความไม่จำกัดอย่างสมบูรณ์ฟรี. นี่คือทางเลือกของ Clipto AI สำหรับทีมขายที่ต้องการคุณสมบัติทรงพลังโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระดับองค์กร. ระบบ AI ของ Fathom จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติและเน้นช่วงเวลาสำคัญในสายการโทรของคุณ เช่น คำถาม, ข้อคัดค้าน, และรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้ตัวแทนขายและผู้จัดการสามารถทบทวนการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นอกเหนือจากการให้บริการฟรีอย่างใจกว้างแล้ว Fathom ยังมีการผสานระบบ CRM แบบเนทีฟกับ Salesforce และ HubSpot อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าสรุปการประชุมและบันทึกการโทรจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และสร้างประวัติการติดต่อที่สมบูรณ์ของทุกการสื่อสารให้แก่คุณ Fathom มอบเครื่องมือการขายที่จำเป็นให้แก่ทีมขนาดเล็กเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • บันทึกไม่จำกัด: บันทึกและถอดเสียงการประชุมได้ไม่จำกัด โดยไม่มีขีดจำกัดรายเดือนหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  • ไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบุและติดแท็กช่วงเวลาสำคัญในสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดได้ทันที
  • การซิงค์ CRM แบบเนทีฟ: ส่งสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องดำเนินการไปยังบันทึกผู้ติดต่อใน Salesforce และ HubSpot โดยตรง

พิจารณาข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

  • ระดับฟรีไม่จำกัดอย่างแท้จริงทำให้เข้าถึงได้สำหรับทีมทุกขนาด
  • ชุดคุณสมบัติที่มุ่งเน้นซึ่งทำหน้าที่ถอดเสียงการประชุมได้ดีโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
  • การถอดความอย่างรวดเร็วพร้อมความล่าช้าขั้นต่ำหลังจากสิ้นสุดการประชุม

ข้อเสีย:

  • จำกัดการใช้งานเฉพาะกรณีที่ต้องการประชุม—ไม่สามารถถอดเสียงไฟล์เสียงที่อัปโหลดได้
  • การผสานรวมน้อยกว่าคู่แข่งที่มีชื่อเสียงมากกว่า
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงบางประการต้องมีการอัปเกรดแบบชำระเงิน

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

แผนฟรีพรีเมียม: $20/ผู้ใช้/เดือนทีม: $18/ผู้ใช้/เดือนธุรกิจ: $28/ผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Fathom

  • G2: 5. 0/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 5. 0/5 (200+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Fathom

ฉันได้พบกับเครื่องมือนี้ในระหว่างการโทรกับใครบางคน และได้สำรวจมันเพราะฉันกำลังทดลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ หลายตัวอยู่ หลายตัวก็ดีแต่ค่อนข้างซับซ้อนในการใช้งาน... สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจและตัดสินใจลองใช้ และตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในทุกการโทรของฉันไปแล้ว มันใช้งานง่ายมาก ไม่มีปัญหาใด ๆ ฉันไม่ต้องทำอะไรมากเพื่อให้มันเข้าร่วมการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นประชุมที่อยู่ในปฏิทินหรือประชุมที่ฉันเข้าร่วมแบบกะทันหัน

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Fathom

ฉันได้พบกับเครื่องมือนี้ในระหว่างการโทรกับใครบางคน และได้สำรวจมันเพราะฉันกำลังทดลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ หลายตัวอยู่ หลายตัวก็ดีแต่ค่อนข้างซับซ้อนในการใช้งาน... สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจและตัดสินใจลองใช้ และตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในทุกการโทรของฉันไปแล้ว มันง่ายมากในการใช้งาน ไม่มีปัญหาใด ๆ ฉันไม่ต้องทำอะไรมากเพื่อให้มันเข้าร่วมการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นประชุมที่อยู่ในปฏิทินหรือประชุมที่ฉันเข้าร่วมแบบกะทันหัน

ฉันได้พบกับเครื่องมือนี้ในระหว่างการโทรกับใครบางคน และได้สำรวจมันเพราะฉันได้ลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ มากมาย หลายตัวก็ดีแต่ค่อนข้างซับซ้อนในการใช้งาน... สิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจและตัดสินใจลองใช้ และตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในทุกการโทรของฉัน มันใช้งานง่ายมาก ไม่มีปัญหาใด ๆ ฉันไม่ต้องทำอะไรมากเพื่อให้มันเข้าร่วมการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นประชุมที่อยู่ในปฏิทินหรือประชุมที่ฉันเข้าร่วมแบบกะทันหัน

9. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ในระหว่างการประชุมผ่าน Google Meet และ Zoom)

แหล่งที่มา

คุณต้องการประโยชน์จากการถอดเสียงการประชุม แต่เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยขององค์กรไม่อนุญาตให้บอทจากบุคคลที่สามเข้าร่วมการโทร หรือบางทีคุณอาจรู้สึกว่าการประกาศว่า "ผู้ช่วยจดบันทึก AI กำลังเข้าร่วมการประชุม" นั้นรบกวนและทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกไม่สบายใจ สิ่งนี้ทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือประสิทธิภาพการทำงาน

Tactiq นำเสนอโซลูชันที่ชาญฉลาดในรูปแบบของส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่มีน้ำหนักเบา แทนที่จะใช้บอท Tactiq จะทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณเพื่อจับและถอดเสียงการประชุมผ่าน Google Meet และ Zoom บนเว็บในเครื่องของคุณเอง วิธีการนี้มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าและสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่บล็อกไม่ให้แอปพลิเคชันภายนอกเข้าถึงการประชุมได้

ส่วนขยายจะแสดงบทถอดความแบบเรียลไทม์ในแถบด้านข้าง ช่วยให้คุณเน้นช่วงเวลาและเพิ่มแท็กในขณะที่การสนทนาดำเนินไป หลังจากโทรเสร็จ คุณสามารถใช้คำสั่ง AI เพื่อสร้างสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นส่งออกบทถอดความไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs หรือ Notion แม้ว่าจะมีความอัตโนมัติน้อยกว่าทางเลือกที่ใช้บอท แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq

  • การถอดเสียงผ่านเบราว์เซอร์: ทำงานเป็นส่วนขยายของ Chrome ที่บันทึกเสียงการประชุมโดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บอทสำหรับการประชุม
  • การแสดงผลบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์: ดูบันทึกการประชุมปรากฏในแถบด้านข้างขณะที่การประชุมดำเนินไป พร้อมเน้นช่วงเวลาสำคัญโดยไม่ต้องสลับแอป
  • คำแนะนำและแม่แบบสำหรับ AI: ใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในระบบหรือสร้างขึ้นเองเพื่อสร้างสรุปการประชุม, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, หรือสร้างผลลัพธ์เฉพาะ เช่น อีเมลติดตามผล

ข้อดีและข้อเสียของ Tactiq

ข้อดี:

  • ไม่มีบอทประชุม หมายถึง ไม่มีข้อความแจ้งเตือนที่อึดอัดสำหรับผู้เข้าร่วม
  • ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสานกับปฏิทินหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • แนวทางที่มีน้ำหนักเบาซึ่งไม่ต้องการทรัพยากรระบบมากนัก

ข้อเสีย:

  • จำกัดเฉพาะการประชุมผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น—ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอป Zoom หรือ Teams บนเดสก์ท็อปได้
  • คุณภาพการถอดเสียงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการบันทึกเสียงของอุปกรณ์ของคุณ
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้บอท

ราคาของ Tactiq

แผนฟรีPro: $12/ผู้ใช้/เดือนทีม: $20/ผู้ใช้/เดือนธุรกิจ: $40/ผู้ใช้/เดือนองค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2 กล่าวถึง Tactiq

Taqtics ทำให้การบันทึกและสรุปการสนทนาใน Google Meet เป็นเรื่องง่ายมาก บทถอดความอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและให้บันทึกการประชุมที่ชัดเจน ซึ่งช่วยในการติดตามผลและการดำเนินการ

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2 กล่าวถึง Tactiq

Taqtics ทำให้การบันทึกและสรุปการสนทนาใน Google Meet เป็นเรื่องง่ายมาก บทถอดความอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและให้บันทึกการประชุมที่ชัดเจน ซึ่งช่วยในการติดตามผลและการดำเนินการ

Taqtics ทำให้การบันทึกและสรุปการสนทนาใน Google Meet เป็นเรื่องง่ายมาก บทถอดความอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและให้บันทึกการประชุมที่ชัดเจน ซึ่งช่วยในการติดตามผลและการดำเนินการ

10. Whisper โดย OpenAI (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวที่ต้องการการถอดเสียงแบบออฟไลน์)

แหล่งที่มา

สำหรับองค์กรที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ บันทึกทางการเงิน หรือการวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ การส่งเสียงไปยังบริการคลาวด์ของบุคคลที่สามเพื่อการถอดเสียงเป็นเพียงทางเลือกที่ไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะมีการอ้างถึงความปลอดภัยอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สร้างความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากดูเหมือนว่าจะตัดโซลูชันการถอดเสียงอัตโนมัติเกือบทั้งหมดในตลาดออกไป

Whisper โดย OpenAI คือคำตอบสำหรับผู้ใช้ที่เน้นด้านเทคนิคและความเป็นส่วนตัว แม้จะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นโมเดลการรู้จำเสียงพูด แบบโอเพ่นซอร์สที่คุณสามารถรันได้บนฮาร์ดแวร์ของคุณเองทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าข้อมูลเสียงของคุณจะไม่ถูกส่งออกไปนอกการควบคุมของคุณ มอบความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้

การตั้งค่า Whisper ต้องการความรู้ทางเทคนิคบ้าง แต่ผลตอบแทนคือระบบการถอดเสียงที่ทรงพลังและแม่นยำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง โมเดลนี้รองรับหลายภาษาและสามารถแปลเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้ในขั้นตอนเดียว นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศของเครื่องมือจากบุคคลที่สามที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ Whisper เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรันโมเดลบนเครื่องของคุณได้

กระซิบโดย OpenAI คุณสมบัติเด่น

  • โอเพนซอร์สและฟรี: โมเดลนี้สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อนาทีหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  • การประมวลผลในสถานที่/ภายในองค์กร: ดำเนินการถอดเสียงทั้งหมดบนฮาร์ดแวร์ของคุณเอง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเสียงของคุณจะไม่ถูกนำออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
  • การรองรับหลายภาษา: Whisper ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลหลายภาษาที่หลากหลาย สามารถจัดการการถอดเสียงและการแปลข้ามภาษาได้หลายภาษา

Whisper โดย OpenAI ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

  • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ด้วยการประมวลผลในท้องถิ่น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องหลังการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการถอดเสียง
  • ชุมชนโอเพนซอร์สที่กระตือรือร้นปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสีย:

  • ต้องการความรู้ทางเทคนิคในการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับการอัตโนมัติการประชุม, สรุป, หรือการผสานรวม
  • ความเร็วในการประมวลผลขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่

ราคาของ Whisper โดย OpenAI

โอเพนซอร์ส Whisper (ภายในเครื่อง): ฟรี OpenAI transcription API: $0. 006/นาที

กระซิบโดย OpenAI การให้คะแนนและรีวิว

  • GitHub: 75,000+ ดาว

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Whisper โดย OpenAI

Whisper โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าทึ่ง การนำไปใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมนั้นง่ายดายมาก การสนับสนุนลูกค้าเป็นที่น่าชื่นชม ตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็ว ความถี่ในการใช้งานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของมัน แม้จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย แต่ความง่ายในการผสานรวมก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์โดยรวมของมัน

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Whisper โดย OpenAI

Whisper โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าทึ่ง การนำไปใช้กับระบบที่มีอยู่เดิมนั้นง่ายดายมาก การสนับสนุนลูกค้าเป็นที่น่าชื่นชม โดยตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็ว ความถี่ในการใช้งานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของมัน แม้จะมีชุดคุณสมบัติที่ครบครัน แต่ความง่ายในการผสานรวมก็ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดโดยรวม

Whisper โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าทึ่ง การนำไปใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมเป็นไปอย่างราบรื่น การสนับสนุนลูกค้าเป็นที่น่าชื่นชม ตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็ว ความถี่ในการใช้งานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือ แม้จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ความง่ายในการผสานรวมยิ่งเพิ่มเสน่ห์โดยรวม

เลือกทางเลือก Clipto AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

คุณได้เห็นเครื่องมือที่แตกต่างกันสิบอย่างแล้ว และตอนนี้คุณอาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อย กุญแจสำคัญในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบรายการคุณสมบัติเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจกระบวนการทำงานหลักของทีมคุณและระบุจุดที่เกิดปัญหาใหญ่ที่สุด คุณกำลังดิ้นรนเพื่อจับบันทึกในเวลาจริง หรือปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจาก การประชุมสิ้นสุดลง?

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการเลือกใช้โซลูชันแบบจุดที่แก้ปัญหาหนึ่งแต่สร้างปัญหาอื่นขึ้นมา เครื่องมือถอดเสียงที่ยอดเยี่ยมจะไร้ประโยชน์หากผลลัพธ์ถูกแยกออกจากที่ที่ทีมของคุณทำงานจริง เลือกโซลูชันที่เชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมโดยตรง เพื่อไม่ให้มีข้อมูลตกหล่นหรือสูญหาย

เมื่อเทคโนโลยีการถอดเสียงด้วย AI กลายเป็นสินค้าทั่วไป ความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่วิธีการที่แพลตฟอร์มใช้ถอดเสียงนั้นเพื่อทำให้ทีมของคุณฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติ สำหรับทีมที่พร้อมจะนำการถอดเสียง การจัดการโครงการ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ในที่ทำงานเดียวเริ่มต้นฟรีกับ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมคืออะไร?

เครื่องมือที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการหลักของทีมคุณ เลือกเครื่องมือที่มีการผสานรวมการจัดการโครงการอย่างลึกซึ้งเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เครื่องมือที่มีการร่วมมือแบบเรียลไทม์สำหรับการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือเครื่องมือที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาเพื่อการสอนการขาย

เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้หรือไม่?

ใช่ เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI หลายตัวมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ บางตัว เช่น ClickUp มีฟีเจอร์ถอดเสียงในตัว ในขณะที่บางตัว เช่น Fireflies.ai ส่งออกบันทึกและงาน ClickUpไปยังเครื่องมือ PM อื่นๆ

การถอดเสียงด้วย AI แม่นยำแค่ไหนเมื่อเทียบกับการถอดเสียงด้วยมือ?

การถอดเสียงด้วย AI มีความแม่นยำสูงสำหรับเสียงที่ชัดเจน แต่สามารถมีปัญหาเมื่อเจอคำศัพท์ทางเทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก สำหรับเนื้อหาที่สำคัญ เช่น กระบวนการทางกฎหมาย บริการถอดเสียงโดยมนุษย์ยังคงให้การรับประกันความแม่นยำที่เหนือกว่า

มีเครื่องมือถอดเสียงฟรีที่เหมาะสำหรับการประชุมทางธุรกิจหรือไม่?

มีเครื่องมือหลายตัวที่มีระดับการใช้งานฟรีซึ่งเหมาะสำหรับการประชุมทางธุรกิจ บางตัวให้การบันทึกไม่จำกัดพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน ในขณะที่บางตัวให้จำนวนนาทีในการถอดเสียงฟรีต่อเดือนสำหรับการทดสอบ