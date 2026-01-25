ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clipto AI ที่ควรใช้

ทีมส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเครื่องมือถอดเสียงของพวกเขาสร้างปัญหาที่สอง: บันทึกการประชุมถูกเก็บไว้ในแอปเดียวในขณะที่งานจริงอยู่ในแอปอื่น เนื่องจากส่วนใหญ่การสนทนาจำเป็นต้องบันทึกและวิเคราะห์ ทีมจึงต้องการเครื่องมือถอดเสียงที่สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้จริง แทนที่จะเพิ่มแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ได้เข้าไปในกองแอปที่เพิ่มมากขึ้น
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านทางเลือก 10 รายการของ Clipto AI ที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปจนถึงความแม่นยำระดับมืออาชีพ เพื่อให้คุณสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้จริง แทนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับเครื่องมือ
ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Clipto AI
ทางเลือกของ Clipto AI คือเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ การสร้างบันทึกการประชุม และการถอดเสียง ซึ่งสามารถใช้แทนเมื่อ Clipto.ai ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกใหม่ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบันทึกการประชุมให้ไหลเข้าสู่แผนงานโครงการของคุณโดยตรง เป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการแก้ไขเสียงด้วยการแก้ไขข้อความ หรือเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายที่ต้องการความแม่นยำที่รับประกันได้ บ่อยครั้งที่การค้นหาทางเลือกใหม่เริ่มต้นจากปัญหาหลัก: เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นทางตันสำหรับข้อมูล
ความหงุดหงิดจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าบันทึกการประชุมของคุณถูกแยกอยู่ในแอปเดียว ในขณะที่งานและโครงการของคุณอยู่ในที่อื่นโดยสิ้นเชิง การขาดการเชื่อมต่อนี้บังคับให้คุณต้องคัดลอกและวางรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และบันทึกต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดContext Sprawl—เมื่อทีมต้องเสียเวลา 25% ของสัปดาห์การทำงานไปกับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแอปที่แยกจากกัน การตามหาไฟล์ และการอัปเดตข้อมูลซ้ำๆ ในหลายแพลตฟอร์ม—ซึ่งทำให้เสียเวลาและเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด การติดตามผลที่สำคัญสูญหายไปในความวุ่นวาย และการประสานงานของทีมได้รับผลกระทบเพราะไม่มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
เครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสมจะแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้การถอดเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แยกออกมาต่างหาก
ก่อนที่คุณจะเลือกตัวแทนทดแทนสำหรับ Clipto. ai ให้คิดถึงสิ่งที่ทีมของคุณต้องการอย่างแท้จริง:
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์เทียบกับการถอดเสียงแบบกลุ่ม: คุณต้องการบันทึกแบบสดในระหว่างการประชุม หรือคุณสามารถอัปโหลดการบันทึกภายหลังได้หรือไม่?
- ข้อกำหนดการผสานรวม: เครื่องมือนี้จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, CRM หรือช่องทางการสื่อสารของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่?
- เกณฑ์ความถูกต้อง: ความถูกต้องในระดับ AI เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ หรือคุณต้องการบทถอดเสียงที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับกรณีการใช้งานระดับมืออาชีพ เช่น การดำเนินคดีทางกฎหมาย?
- งบประมาณและขนาดทีม: คุณเป็นผู้ใช้คนเดียวที่มีความต้องการเป็นครั้งคราวหรือเป็นทีมองค์กรที่มีชั่วโมงการประชุมหลายพันชั่วโมงที่ต้องถอดเสียงในแต่ละเดือน?
ทางเลือกของ Clipto AI ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|ทีมที่ต้องการการถอดความที่ผสานรวมกับการจัดการโครงการขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
|ผู้จดบันทึก AI, สมอง, คลิป, การสร้างงานจากบันทึก, การทำงานอัตโนมัติ, พื้นที่ทำงานแบบรวม
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|การถอดความและการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบเรียลไทม์ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การถอดเสียงสด, การระบุผู้พูด, ถาม-ตอบผ่านแชท AI, ไฮไลท์แบบร่วมมือ, เข้าร่วมอัตโนมัติ
|ฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|หิ่งห้อย. ai
|ทีมขายที่ต้องการการผสานระบบ CRM และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาขนาดทีม: ทีมรายได้
|เข้าร่วมอัตโนมัติ, สรุปโดย AI, ติดตามหัวข้อ, ซิงค์กับ CRM, คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
|ฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|คำอธิบาย
|ผู้สร้างเนื้อหาที่แก้ไขพอดแคสต์และวิดีโอด้วยระบบแก้ไขข้อความขนาดทีม: ผู้สร้าง, ทีมการตลาด
|การแก้ไขข้อความ, การบันทึกเสียงทับ, เสียงสตูดิโอ, การแก้ไขหลายแทร็ก, ส่งออก
|ฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|Transkriptor
|การถอดเสียงหลายภาษาข้ามทีมทั่วโลกขนาดทีม: ทีมนานาชาติ
|100+ ภาษา, การแปลอัตโนมัติ, ตัวระบุผู้พูด, การถอดเสียงจากการอัปโหลด
|แพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
|Rev
|ความแม่นยำระดับมืออาชีพด้วยการถอดเสียงโดยมนุษย์ขนาดทีม: กฎหมาย, การแพทย์, วารสารศาสตร์
|การถอดเสียงโดยมนุษย์, การถอดเสียงโดย AI, คำบรรยาย, คำบรรยายภาษาต่างประเทศ
|1.99 ดอลลาร์/นาที การถอดเสียงโดยมนุษย์ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 29.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
|นักเขียนที่มีความสุข
|กระบวนการสร้างคำบรรยายและคำบรรทัด ขนาดทีม: ทีมวิดีโอและผู้สร้างเนื้อหา
|โปรแกรมแก้ไขคำบรรยาย, ส่งออกหลายรูปแบบ, การถอดเสียงโดยมนุษย์, การแปล
|แพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $17/เดือน
|เข้าใจ
|ทีมขายที่ต้องการบันทึกเสียงไม่จำกัดพร้อมการซิงค์กับ CRM ฟรีขนาดทีม: สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|บันทึกได้ไม่จำกัด, ไฮไลท์โดย AI, ซิงค์กับ CRM, สรุปทันที
|ฟรีตลอดไป, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/ผู้ใช้/เดือน
|แทคติค
|การถอดเสียงผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องพบหุ่นยนต์ขนาดทีม: ทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
|ส่วนขยาย Chrome, ถอดความในแถบด้านข้างแบบเรียลไทม์, คำสั่งสำหรับ AI, ส่งออก
|ฟรีเมียม, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|วิสเปอร์ (โอเพ่นเอไอ)
|นักพัฒนาและทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวที่ต้องการการถอดเสียงในเครื่องขนาดทีม: ทีมเทคนิค
|การประมวลผลในท้องถิ่น, การถอดเสียงหลายภาษา, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, การใช้งานแบบออฟไลน์
|ฟรี (โอเพนซอร์ส), API จาก $0. 006/นาที
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Clipto AI ที่คุณควรใช้
เครื่องมือต่อไปนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Clipto AI ในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แต่ละเครื่องมือได้รับการประเมินจากความแม่นยำในการถอดความ ความสามารถในการผสานรวม คุณสมบัติของ AI และฟังก์ชันการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการถอดเสียงด้วย AI ผสานรวมกับการจัดการโครงการ)
ทีมของคุณรู้สึกเหนื่อยกับการที่บันทึกการประชุมหายไปในแอปหนึ่ง ในขณะที่งานจริงกลับเกิดขึ้นในอีกแอปหนึ่งหรือไม่?การมีเครื่องมือมากเกินไปเป็นปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน บังคับให้คุณต้องสลับแท็บไปมาและคัดลอกข้อมูลที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมไปยังเครื่องมือจัดการโครงการด้วยตนเอง กระบวนการที่น่าเบื่อนี้ไม่เพียงแต่ช้าเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาและการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันในทีม
รักษาทีมของคุณให้มีความมุ่งมั่นและเป็นระเบียบด้วยการนำการถอดเสียงเข้าสู่โครงการของคุณโดยตรงด้วยClickUp พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เข้าถึงทุกการสนทนาใน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้อย่างเต็มที่ด้วยClickUp AI Notetaker ไม่พลาดรายละเอียดใดๆ ในการประชุม—ClickUp AI Notetaker เข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้พูดและสร้างสรุปที่กระชับด้วย AI
รักษาความสอดคล้องของทีมหลังจากการประชุมทุกครั้งด้วยการมีบันทึกการสนทนา สรุป และรายการดำเนินการที่ซิงค์โดยอัตโนมัติไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUpของคุณในรูปแบบเอกสารส่วนตัว เปลี่ยนบันทึกแบบคงที่เป็นความรู้ที่สามารถค้นหาและนำไปใช้ได้จริงด้วยClickUp Brain รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจาก ClickUp Brain ดึงข้อมูลจากบันทึกการสนทนา งานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่เชื่อมต่อ
สิ่งนี้สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ทำให้การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการประชุมสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างตรงไปตรงมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จับทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย: ClickUp AI Notetaker จะเข้าร่วมการประชุมที่คุณกำหนดไว้โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก ถอดความ และสรุปการสนทนา ระบบจะระบุผู้พูดและดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมา พร้อมซิงค์ทุกอย่างไปยังพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบันทึก
- คำตอบทันที ไม่ต้องค้นหา: ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่มีความรู้ เข้าใจบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ถามคำถามเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาและรับคำตอบทันทีจากบันทึกการประชุม เอกสาร และความคิดเห็นในภารกิจ—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในบันทึกเสียงอีกต่อไป
- สื่อสารด้วยภาพ ง่ายต่อการอ้างอิง:ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอข้อความแบบอะซิงโครนัสพร้อมการถอดความอัตโนมัติ ข้ามการประชุมที่ไม่จำเป็นและอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาพ ในขณะที่ทุกคลิปกลายเป็นบันทึกข้อความที่สามารถค้นหาได้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติจากการสนทนา:ClickUp Automationsเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการถอดความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง สร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการ แจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในบันทึกการประชุม หรือขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าตามการตัดสินใจที่บันทึกไว้ในถอดความ
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย: ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมถูกส่งตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้อง ลดภาระงานที่ต้องโอนย้ายข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน
- AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ: ClickUp Brain เชื่อมโยงเนื้อหาการประชุมกับโครงการ งาน และประวัติการทำงานในพื้นที่ของคุณ
- ยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดทีมหรือกระบวนการทำงาน: ฟีเจอร์การถอดเสียงและ AI สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณ ด้วยมุมมองและระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ที่ใหม่กับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือไม่เหมือนกับบนเดสก์ท็อปสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
- คุณจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ClickUp รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp
หลังจากที่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการโครงการของฉัน ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด มันเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมมาก ๆ ที่ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียวได้ ด้วยพื้นที่หลาย ๆ บอร์ด และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ฉันไม่เพียงแต่ติดตามงานต่าง ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังติดตามผู้จัดหา แคมเปญ และเอกสารได้ด้วย ซึ่งให้ฉันมีมุมมองที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ฉันจัดการอยู่ หนึ่งในส่วนที่ฉันให้ความสำคัญมากที่สุดคือเอกสาร ซึ่งฉันได้รวบรวมบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ฉันต้องพึ่งพาไฟล์ที่กระจัดกระจาย ฉันหลงรักฟังก์ชัน AI Notetaker เป็นพิเศษ: ในฐานะ PM ฟีเจอร์นี้เปรียบเสมือนทองคำแท้ ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมโดยไม่ถูกรบกวนการจดบันทึก เนื่องจากระบบจะสร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมประเด็นสำคัญ ทั้งในการประชุมสั้นและยาวที่ยากต่อการติดตามเนื้อหาทั้งหมด....
📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในการประชุมเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเขา ClickUp AI Notetaker เปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้ว?"
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ClickUp AI Notetaker เปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้วบ้าง?"
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันแบบสด)
เคยอยู่ในประชุมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจดบันทึกอย่างละเอียดและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่หรือไม่? คุณอาจจะกำลังพิมพ์อย่างบ้าคลั่งจนพลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของการสนทนา หรือมีส่วนร่วมแต่กลับออกไปพร้อมกับความทรงจำที่เลือนรางว่าตกลงอะไรกันไว้บ้าง สิ่งนี้ทำให้คุณต้องไปไล่ตามเพื่อนร่วมงานหลังจากประชุมเสร็จเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเสียเวลาของทุกคน
Otter.ai แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม ฟีเจอร์ OtterPilot ของมันจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มหลัก ๆ และสร้างถอดความสดที่ดำเนินไปพร้อมกับการสนทนา ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถติดตามได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและอยู่ในประเด็นของการสนทนาได้อย่างเต็มที่ โดยมั่นใจได้ว่าทุกคำพูดจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
ในระหว่างการประชุม คุณสามารถและเพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถร่วมกันเน้นช่วงเวลาสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงในบันทึกการประชุม หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ผู้ช่วยแชท AI ของ Otter จะช่วยให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาและได้รับคำตอบทันที แม้ว่า Otter จะมีความสามารถในการจับภาพการสนทนาได้อย่างยอดเยี่ยม แต่โปรดจำไว้ว่าคุณยังคงต้องใช้เครื่องมือจัดการโครงการแยกต่างหากเพื่อติดตามงานที่เกิดขึ้นจากการประชุมเหล่านี้
Otter. ai คุณสมบัติเด่น
- OtterPilot auto-join: เข้าร่วมการประชุมในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติผ่าน Zoom, Teams และ Google Meet สร้างบันทึกที่ครอบคลุมซึ่งรวมเสียง ข้อความ และเนื้อหาภาพจากสไลด์
- Otter AI Chat: ถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมของคุณและรับคำตอบทันทีพร้อมการอ้างอิงถึงช่วงเวลาเฉพาะในบันทึกการประชุม
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แชร์บันทึกการสนทนาแบบสดกับสมาชิกในทีมที่สามารถเพิ่มความคิดเห็นและเน้นส่วนสำคัญได้ทั้งในระหว่างหรือหลังการประชุม
Otter.ai ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ความแม่นยำในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษที่มีเสียงชัดเจน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบตัวต่อตัวและบันทึกเสียง
ข้อเสีย:
- คุณภาพการถอดเสียงลดลงอย่างมากเมื่อมีสำเนียงหนักหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัดจำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น
- แพ็กเกจฟรีมีขีดจำกัดการถอดเสียงรายเดือนที่จำกัด
Otter.ai ราคา
แผนฟรี: พื้นฐาน (ฟรีตลอดไป)Pro: $16.99/ผู้ใช้/เดือนBusiness: $30/ผู้ใช้/เดือนEnterprise: กำหนดเอง
Otter. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Otter.ai
Otter เข้าร่วมการประชุมอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของเรา ความสามารถในการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้เราสามารถกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญได้โดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมดอีกครั้ง ฉันยังพบว่าฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอมีประโยชน์เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้โดยอัตโนมัติและทำให้การแชร์ไฮไลท์กับผู้เข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบของทีมเราอย่างมากและประหยัดเวลาหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากนี้ Otter ยังผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น ทำให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการการผสานระบบ CRM และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา)
ทีมขายของคุณทำการโทรหลายสิบครั้งทุกวัน—โดยที่ทีมต่างๆเข้าร่วมประชุมมากขึ้นถึง 192%เมื่อเทียบกับปี 2020—แต่ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการสนทนาเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน? บ่อยครั้งข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในบันทึกเสียง ทำให้พนักงานขายต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อบันทึกโน้ตการโทรลงใน CRM ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียบริบท โอกาสในการติดตามผลที่พลาดไป และทีมขายที่ใช้เวลากับงานธุรการมากกว่าการขาย
Fireflies.ai ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะนี้สำหรับทีมสร้างรายได้ มันเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือถอดเสียง;มันคือแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาที่วิเคราะห์การโทรขายเพื่อระบุข้อโต้แย้งของลูกค้า การกล่าวถึงคู่แข่ง และรูปแบบความรู้สึก ผู้ช่วย Fred AI จะเข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ จากนั้นสร้างสรุปพร้อมหัวข้อสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
พลังที่แท้จริงของ Fireflies.aiอยู่ที่การผสานระบบ CRM อย่างลึกซึ้ง มันจะส่งบันทึกการประชุม, บทบันทึก, และรายการที่ต้องทำไปยังบันทึกของคุณในระบบ Salesforce, HubSpot, และระบบ CRM ยอดนิยมอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งสร้างประวัติการติดต่อของลูกค้าอย่างสมบูรณ์และอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับการสร้างความสัมพันธ์และปิดการขายได้มากขึ้น
ไฟลั่ก. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผู้ช่วย AI ของ Fred: สร้างสรุปการประชุมอย่างครอบคลุมพร้อมรายการดำเนินการ คำถามที่ถูกถาม และหัวข้อสำคัญที่อภิปราย รวมถึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาได้
- ตัวติดตามหัวข้อ: ตั้งค่าวลีคำสำคัญตามที่คุณต้องการเพื่อติดตามการประชุมทั้งหมดของทีมคุณ รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงคู่แข่งหรือมีการคัดค้านเรื่องราคาเกิดขึ้น
- การผสานระบบ CRM และการทำงานร่วมกัน: ส่งบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการไปยัง Salesforce, HubSpot, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำทุกวันโดยอัตโนมัติ
ไฟลั่กไฟลั่ก. ai ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- การผสานระบบ CRM อย่างลึกซึ้งที่บันทึกกิจกรรมการประชุมลงในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
- คุณสมบัติของปัญญาในการสนทนาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการถอดความพื้นฐาน
- แพ็กเกจฟรีที่ใจกว้างช่วยให้ทีมสามารถทดสอบแพลตฟอร์มได้อย่างละเอียด
ข้อเสีย:
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเนื่องจากปริมาณของฟีเจอร์และการตั้งค่าที่มีอยู่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบอทการประชุมบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมการโทรที่กำหนดไว้ได้
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการจัดเก็บข้อมูลที่ยาวนานขึ้นต้องการแผนระดับสูงกว่า
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
แผนฟรี: ฟรีตลอดไปPro: $18/ที่นั่ง/เดือนBusiness: $29/ที่นั่ง/เดือนEnterprise: $39/ที่นั่ง/เดือน
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Fireflies. ai.
องค์กรของฉันได้ใช้เครื่องมือนี้มาเกือบหนึ่งปีแล้ว และในฐานะหัวหน้าทีม ฉันมักไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ Fireflies ช่วยให้ฉันตรวจสอบการบันทึกการสนทนาได้ง่ายขึ้นมากและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยฉันในการประเมินคุณภาพของการโทร เพื่อให้ฉันสามารถติดตามกับลูกค้าได้หากการโทรไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ฉันมีการสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ข้อเสนอแนะแก่พวกเขาในด้านที่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้
4. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่แก้ไขพอดแคสต์และวิดีโอ)
หากคุณเคยบันทึกพอดแคสต์หรือวิดีโอ คุณจะรู้ดีว่างานที่แท้จริงเริ่มต้นหลังจากที่คุณกด "หยุด" คุณต้องเผชิญกับการตัดต่อเสียงหรือวิดีโอที่น่าเบื่อเป็นชั่วโมง พยายามใช้งานซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ตัดคำว่า "เอ่อ" และ "อ่า" ออกด้วยมือ และบันทึกใหม่บางส่วนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ฝันร้ายหลังการผลิตนี้อาจใช้เวลานานกว่าการบันทึกเสียอีก และเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่มีความฝันหลายคน
Descript คือทางเลือก AI สำหรับ Clipto ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาของตน ไม่ใช่แค่การถอดเสียงเท่านั้น มันปฏิวัติกระบวนการแก้ไขโดยปฏิบัติต่อเสียงและวิดีโอของคุณเหมือนเอกสารข้อความ ในการแก้ไขสื่อของคุณ คุณเพียงแค่แก้ไขบทถอดเสียง; การลบคำหนึ่งคำจะลบมันออกจากเสียง และการจัดเรียงประโยคใหม่จะจัดลำดับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องใหม่
นี่ทำให้การแก้ไขสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้ Descript ยังมีคุณสมบัติ AI ที่ทรงพลัง เช่น Overdub ซึ่งให้คุณโคลนเสียงของคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องบันทึกใหม่ และ Studio Sound ซึ่งปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นี่คือชุดการผลิตที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สร้างเนื้อหาทุกประเภท รวมถึงผู้ทำพอดแคสต์, ยูทูบเบอร์, และทีมการตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- การแก้ไขเสียง/วิดีโอแบบข้อความ: แก้ไขการบันทึกของคุณได้ง่ายๆ เพียงแค่แก้ไขบทถอดความ ทำให้การแก้ไขระดับมืออาชีพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
- การโคลนเสียงแบบโอเวอร์ดับ: ฝึกโมเดล AI ด้วยเสียงของคุณเพื่อสร้างเสียงใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับคุณ เหมาะสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มบรรทัดที่ลืม
- การปรับปรุงเสียงสตูดิโอ: ปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยอัตโนมัติด้วยการลบเสียงรบกวนพื้นหลัง เสียงสะท้อน และสิ่งรบกวนอื่น ๆ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อดีและข้อเสียของ Descript
ข้อดี:
- วิธีการตัดต่อที่ปฏิวัติวงการ ทำให้การตัดต่อเสียง/วิดีโอเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมจัดการการบันทึก, การถอดเสียง, การแก้ไข, และการเผยแพร่ในเครื่องมือเดียว
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมการอัปเดตฟีเจอร์และการปรับปรุงบ่อยครั้ง
ข้อเสีย:
- แอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรมากซึ่งต้องการพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์อย่างมาก
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการผลิตสื่อ
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเสียงและความชัดเจนของผู้พูด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
แผนฟรีสำหรับงานอดิเรก: $24/คน/เดือน ผู้สร้าง: $35/คน/เดือน ธุรกิจ: $65/คน/เดือน องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Descript
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Descript
5. Transkriptor (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการแปลภาษาหลายภาษา)
เมื่อทีมของคุณดำเนินงานในระดับโลก อุปสรรคด้านภาษาอาจกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ การสัมภาษณ์ การประชุม และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในหลายภาษา มักต้องอาศัยบริการที่หลากหลายและมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงเครื่องมือแปลภาษาที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้กระบวนการทำงานของคุณช้าลง และอาจทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากตลาดต่างประเทศล่าช้าหรือสูญหายไปโดยสิ้นเชิง
Transkriptor คือทางเลือก AI ที่ใช้เทคโนโลยี Clipto ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานข้ามอุปสรรคทางภาษา รองรับการถอดเสียงมากกว่า 100 ภาษา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับองค์กรระหว่างประเทศและนักวิจัย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือบันทึกโดยตรงในแพลตฟอร์มเพื่อรับบทถอดเสียง
แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์การแปลอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแปลงบันทึกการสนทนาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้โดยไม่ต้องออกจากแอป แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการแปลโดยมนุษย์มืออาชีพได้ แต่ฟีเจอร์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหาในภาษาที่ไม่คุ้นเคย การระบุผู้พูดยังช่วยแยกแยะเสียงหลายเสียงในการสนทนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการสัมภาษณ์หรือการอภิปรายแบบหลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Transkriptor
- รองรับมากกว่า 100 ภาษา: ถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอในกว่า 100 ภาษา เหมาะสำหรับทีมนานาชาติและนักวิจัย
- การแปลอัตโนมัติ: แปลงบันทึกเสียงหรือข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งภายในแพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
- การระบุผู้พูด: ตรวจจับและระบุผู้พูดที่แตกต่างกันในบันทึกเสียงหลายบุคคลโดยอัตโนมัติ แม้จะพูดคนละภาษา
ข้อดีและข้อเสียของ Transkriptor
ข้อดี:
- การรองรับภาษาที่หลากหลายครอบคลุมมากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ในวงการการถอดเสียง
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา มุ่งเน้นที่ฟังก์ชันการถอดเสียงหลัก
- ความถูกต้องที่สมเหตุสมผลสำหรับภาษาหลักของโลกที่มีเสียงชัดเจน
ข้อเสีย:
- คุณภาพการแปลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคู่ภาษา
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เน้นการประชุม
- ความถูกต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับภาษาและสำเนียงที่ไม่ค่อยพบ
ราคาของ Transkriptor
แผนฟรีLite: $9. 99/เดือนPro: $19. 99/เดือนทีม: $30/เดือน/ที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Transkriptor
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Transkriptor
6. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำระดับมืออาชีพพร้อมตัวเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์)
สำหรับบางอาชีพ ความแม่นยำที่ "ดีพอ" ไม่ใช่ทางเลือก หากคุณเป็นทนายความที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการให้ปากคำ เป็นแพทย์ที่กำลังบันทึกข้อมูลผู้ป่วย หรือเป็นนักข่าวที่กำลังอ้างอิงแหล่งข้อมูล คำผิดเพียงคำเดียวในถ้อยคำที่ถอดความอาจส่งผลร้ายแรงทางกฎหมายหรือจริยธรรมได้ เครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาตรฐาน แม้จะน่าประทับใจเพียงใด ก็ไม่สามารถให้ความแม่นยำที่เกือบสมบูรณ์แบบซึ่งจำเป็นสำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ได้
Rev เป็นทางเลือกของ Clipto AI สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถประนีประนอมเรื่องความแม่นยำได้ โดดเด่นด้วยการให้บริการถอดเสียงโดยมนุษย์ควบคู่ไปกับตัวเลือก AI เมื่อคุณเลือกการถอดเสียงโดยมนุษย์ เครือข่ายนักถอดเสียงมืออาชีพจะตรวจสอบไฟล์เสียงของคุณเพื่อส่งมอบบทถอดเสียงที่รับประกันความแม่นยำ 99% ซึ่งมอบความอุ่นใจที่จำเป็นสำหรับ AI ถอดเสียงวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับทนายความและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
แม้ว่าการถอดเสียงโดยมนุษย์จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและใช้เวลานานกว่า AI แต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันความถูกต้องตามต้นฉบับสำหรับเสียงที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้พูดหลายคน มีศัพท์เทคนิค หรือคุณภาพการบันทึกที่ไม่ดี Rev ยังมีบริการคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการถอดเสียงระดับมืออาชีพและการเข้าถึงวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Rev
- บริการถอดความโดยมนุษย์: เข้าถึงเครือข่ายนักถอดความมืออาชีพที่มอบถอดความคุณภาพสูงสำหรับเนื้อหาที่ AI ไม่สามารถทำได้
- ตัวเลือกการถอดเสียงด้วย AI: สำหรับเนื้อหาที่ไม่สำคัญมากนัก AI ของ Rev จะให้บริการที่รวดเร็วในราคาที่ต่ำกว่า โดยได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถอดเสียงโดยมนุษย์
- บริการคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ: ให้บริการสร้างไฟล์ SRT และ VTT, คำบรรยายแบบฝังในวิดีโอ, และคำบรรยายภาษาต่างประเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงวิดีโอ
ข้อดีและข้อเสียของการปฏิรูป
ข้อดี:
- ตัวเลือกการถอดความของมนุษย์ให้ความแม่นยำในระดับที่ AI ไม่สามารถเทียบได้สำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อน
- สร้างชื่อเสียงที่มั่นคงในตลาดระดับมืออาชีพและองค์กร
- กระบวนการสั่งซื้อที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องผูกมัดการสมัครสมาชิก
ข้อเสีย:
- ต้นทุนการถอดรหัสของมนุษย์สูงกว่าคู่แข่งที่ใช้ AI เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญ
- ระยะเวลาในการดำเนินการถอดเสียงโดยมนุษย์อาจใช้เวลานานถึงหลายวัน
- ความสามารถในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือแบบสดที่จำกัด
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
แผนฟรีEssentials: $29. 99/ที่นั่ง/เดือนPro: $59. 99/ที่นั่ง/เดือนUnlimited: ปรับแต่งตามความต้องการPay-as-you-go (การถอดเสียงโดยมนุษย์): $1. 99/นาที
เรทติ้งและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Rev.
7. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการสร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ)
คุณแก้ไขวิดีโอของคุณเสร็จแล้ว แต่ตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าเบื่อ: การสร้างคำบรรยาย การจับเวลาแต่ละบรรทัดของบทสนทนาด้วยตนเอง การจัดรูปแบบให้ถูกต้อง และการส่งออกเป็นไฟล์ SRT หรือ VTT เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากซึ่งผู้สร้างวิดีโอไม่ชอบ ความยุ่งยากนี้มักนำไปสู่การเผยแพร่วิดีโอโดยไม่มีคำบรรยาย ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้ชมที่มีศักยภาพจำนวนมากได้
Happy Scribe คือทางเลือก AI สำหรับ Clipto ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหานี้ มันได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับมืออาชีพด้านวิดีโอที่ต้องการสร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ ไม่ใช่แค่การได้บทถอดเสียงดิบๆ เท่านั้น แพลตฟอร์มนี้ผสานการถอดเสียงด้วย AI เข้ากับโปรแกรมแก้ไขคำบรรยายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างคำบรรยายทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
หลังจากถอดเสียงวิดีโอของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบโต้ตอบของ Happy Scribe เพื่อปรับเวลาให้แม่นยำ แบ่งหรือรวมส่วนของคำบรรยาย และดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณได้แบบเรียลไทม์ ตัวแก้ไขจะจัดการการจัดรูปแบบทางเทคนิคทั้งหมดให้คุณ ดังนั้นคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความอ่านง่ายและสไตล์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งออกคำบรรยายของคุณในรูปแบบหลักทั้งหมดหรือเลือกให้ฝังลงในไฟล์วิดีโอของคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe
- โปรแกรมแก้ไขคำบรรยายแบบโต้ตอบ: ปรับเวลาคำบรรยายให้แม่นยำ ปรับช่วงการแบ่งคำบรรยาย และดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์พร้อมกับวิดีโอของคุณ
- หลายรูปแบบการส่งออก: ส่งออกคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพในรูปแบบที่เข้ากันได้กับทุกแพลตฟอร์มวิดีโอหลัก รวมถึง SRT, VTT และคำบรรยายที่ฝังในวิดีโอ
- การถอดเสียงและการแปลโดยมนุษย์: เข้าถึงนักถอดเสียงและนักแปลมนุษย์ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันสำหรับการผลิตงานระดับมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำที่รับประกัน
ข้อดีและข้อเสียของ Happy Scribe
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์วิดีโอ พร้อมเครื่องมือแก้ไขคำบรรยายที่ยอดเยี่ยม
- รองรับการถอดเสียงทั้งจาก AI และมนุษย์ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายที่เรียนรู้ได้ง่าย
ข้อเสีย:
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานถอดเสียงการประชุมสด
- ความแม่นยำของการถอดเสียงด้วย AI อาจแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเสียง
- คุณสมบัติการร่วมมือเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่เน้นทีม
ราคาของ Happy Scribe
แผนฟรี: $17/เดือนแผนพื้นฐาน: $29/เดือนแผนธุรกิจ: $89/เดือนแผนองค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Happy Scribe
8. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการบันทึกเสียงไม่จำกัดพร้อมการซิงค์กับ CRM ฟรี)
สตาร์ทอัพหรือทีมขายขนาดเล็กของคุณจำเป็นต้องบันทึกและวิเคราะห์การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกที่สูงของเครื่องมือถอดเสียงส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญ ทำให้คุณต้องจดบันทึกด้วยตนเอง สูญเสียโอกาสในการโค้ชที่มีค่า และปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของลูกค้าหลุดลอยไปเพียงเพราะคุณไม่สามารถจ่ายซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้
Fathom ช่วยทำลายกำแพงค่าใช้จ่ายนี้ด้วยการให้บริการบันทึกการประชุมและถอดความไม่จำกัดอย่างสมบูรณ์ฟรี. นี่คือทางเลือกของ Clipto AI สำหรับทีมขายที่ต้องการคุณสมบัติทรงพลังโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระดับองค์กร. ระบบ AI ของ Fathom จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติและเน้นช่วงเวลาสำคัญในสายการโทรของคุณ เช่น คำถาม, ข้อคัดค้าน, และรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้ตัวแทนขายและผู้จัดการสามารถทบทวนการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
นอกเหนือจากการให้บริการฟรีอย่างใจกว้างแล้ว Fathom ยังมีการผสานระบบ CRM แบบเนทีฟกับ Salesforce และ HubSpot อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าสรุปการประชุมและบันทึกการโทรจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และสร้างประวัติการติดต่อที่สมบูรณ์ของทุกการสื่อสารให้แก่คุณ Fathom มอบเครื่องมือการขายที่จำเป็นให้แก่ทีมขนาดเล็กเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- บันทึกไม่จำกัด: บันทึกและถอดเสียงการประชุมได้ไม่จำกัด โดยไม่มีขีดจำกัดรายเดือนหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
- ไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบุและติดแท็กช่วงเวลาสำคัญในสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดได้ทันที
- การซิงค์ CRM แบบเนทีฟ: ส่งสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องดำเนินการไปยังบันทึกผู้ติดต่อใน Salesforce และ HubSpot โดยตรง
พิจารณาข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ระดับฟรีไม่จำกัดอย่างแท้จริงทำให้เข้าถึงได้สำหรับทีมทุกขนาด
- ชุดคุณสมบัติที่มุ่งเน้นซึ่งทำหน้าที่ถอดเสียงการประชุมได้ดีโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- การถอดความอย่างรวดเร็วพร้อมความล่าช้าขั้นต่ำหลังจากสิ้นสุดการประชุม
ข้อเสีย:
- จำกัดการใช้งานเฉพาะกรณีที่ต้องการประชุม—ไม่สามารถถอดเสียงไฟล์เสียงที่อัปโหลดได้
- การผสานรวมน้อยกว่าคู่แข่งที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงบางประการต้องมีการอัปเกรดแบบชำระเงิน
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
แผนฟรีพรีเมียม: $20/ผู้ใช้/เดือนทีม: $18/ผู้ใช้/เดือนธุรกิจ: $28/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Fathom
- G2: 5. 0/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (200+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Fathom
9. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ในระหว่างการประชุมผ่าน Google Meet และ Zoom)
คุณต้องการประโยชน์จากการถอดเสียงการประชุม แต่เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยขององค์กรไม่อนุญาตให้บอทจากบุคคลที่สามเข้าร่วมการโทร หรือบางทีคุณอาจรู้สึกว่าการประกาศว่า "ผู้ช่วยจดบันทึก AI กำลังเข้าร่วมการประชุม" นั้นรบกวนและทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกไม่สบายใจ สิ่งนี้ทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือประสิทธิภาพการทำงาน
Tactiq นำเสนอโซลูชันที่ชาญฉลาดในรูปแบบของส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่มีน้ำหนักเบา แทนที่จะใช้บอท Tactiq จะทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณเพื่อจับและถอดเสียงการประชุมผ่าน Google Meet และ Zoom บนเว็บในเครื่องของคุณเอง วิธีการนี้มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าและสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่บล็อกไม่ให้แอปพลิเคชันภายนอกเข้าถึงการประชุมได้
ส่วนขยายจะแสดงบทถอดความแบบเรียลไทม์ในแถบด้านข้าง ช่วยให้คุณเน้นช่วงเวลาและเพิ่มแท็กในขณะที่การสนทนาดำเนินไป หลังจากโทรเสร็จ คุณสามารถใช้คำสั่ง AI เพื่อสร้างสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นส่งออกบทถอดความไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs หรือ Notion แม้ว่าจะมีความอัตโนมัติน้อยกว่าทางเลือกที่ใช้บอท แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- การถอดเสียงผ่านเบราว์เซอร์: ทำงานเป็นส่วนขยายของ Chrome ที่บันทึกเสียงการประชุมโดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บอทสำหรับการประชุม
- การแสดงผลบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์: ดูบันทึกการประชุมปรากฏในแถบด้านข้างขณะที่การประชุมดำเนินไป พร้อมเน้นช่วงเวลาสำคัญโดยไม่ต้องสลับแอป
- คำแนะนำและแม่แบบสำหรับ AI: ใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในระบบหรือสร้างขึ้นเองเพื่อสร้างสรุปการประชุม, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, หรือสร้างผลลัพธ์เฉพาะ เช่น อีเมลติดตามผล
ข้อดีและข้อเสียของ Tactiq
ข้อดี:
- ไม่มีบอทประชุม หมายถึง ไม่มีข้อความแจ้งเตือนที่อึดอัดสำหรับผู้เข้าร่วม
- ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสานกับปฏิทินหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
- แนวทางที่มีน้ำหนักเบาซึ่งไม่ต้องการทรัพยากรระบบมากนัก
ข้อเสีย:
- จำกัดเฉพาะการประชุมผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น—ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอป Zoom หรือ Teams บนเดสก์ท็อปได้
- คุณภาพการถอดเสียงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการบันทึกเสียงของอุปกรณ์ของคุณ
- ตัวเลือกการอัตโนมัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้บอท
ราคาของ Tactiq
แผนฟรีPro: $12/ผู้ใช้/เดือนทีม: $20/ผู้ใช้/เดือนธุรกิจ: $40/ผู้ใช้/เดือนองค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2 กล่าวถึง Tactiq
10. Whisper โดย OpenAI (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวที่ต้องการการถอดเสียงแบบออฟไลน์)
สำหรับองค์กรที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ บันทึกทางการเงิน หรือการวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ การส่งเสียงไปยังบริการคลาวด์ของบุคคลที่สามเพื่อการถอดเสียงเป็นเพียงทางเลือกที่ไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะมีการอ้างถึงความปลอดภัยอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สร้างความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากดูเหมือนว่าจะตัดโซลูชันการถอดเสียงอัตโนมัติเกือบทั้งหมดในตลาดออกไป
Whisper โดย OpenAI คือคำตอบสำหรับผู้ใช้ที่เน้นด้านเทคนิคและความเป็นส่วนตัว แม้จะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นโมเดลการรู้จำเสียงพูด แบบโอเพ่นซอร์สที่คุณสามารถรันได้บนฮาร์ดแวร์ของคุณเองทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าข้อมูลเสียงของคุณจะไม่ถูกส่งออกไปนอกการควบคุมของคุณ มอบความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้
การตั้งค่า Whisper ต้องการความรู้ทางเทคนิคบ้าง แต่ผลตอบแทนคือระบบการถอดเสียงที่ทรงพลังและแม่นยำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง โมเดลนี้รองรับหลายภาษาและสามารถแปลเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้ในขั้นตอนเดียว นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศของเครื่องมือจากบุคคลที่สามที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ Whisper เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรันโมเดลบนเครื่องของคุณได้
กระซิบโดย OpenAI คุณสมบัติเด่น
- โอเพนซอร์สและฟรี: โมเดลนี้สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อนาทีหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
- การประมวลผลในสถานที่/ภายในองค์กร: ดำเนินการถอดเสียงทั้งหมดบนฮาร์ดแวร์ของคุณเอง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเสียงของคุณจะไม่ถูกนำออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
- การรองรับหลายภาษา: Whisper ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลหลายภาษาที่หลากหลาย สามารถจัดการการถอดเสียงและการแปลข้ามภาษาได้หลายภาษา
Whisper โดย OpenAI ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ด้วยการประมวลผลในท้องถิ่น
- ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องหลังการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการถอดเสียง
- ชุมชนโอเพนซอร์สที่กระตือรือร้นปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสีย:
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคในการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับการอัตโนมัติการประชุม, สรุป, หรือการผสานรวม
- ความเร็วในการประมวลผลขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
ราคาของ Whisper โดย OpenAI
โอเพนซอร์ส Whisper (ภายในเครื่อง): ฟรี OpenAI transcription API: $0. 006/นาที
กระซิบโดย OpenAI การให้คะแนนและรีวิว
- GitHub: 75,000+ ดาว
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Whisper โดย OpenAI
เลือกทางเลือก Clipto AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
คุณได้เห็นเครื่องมือที่แตกต่างกันสิบอย่างแล้ว และตอนนี้คุณอาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อย กุญแจสำคัญในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบรายการคุณสมบัติเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจกระบวนการทำงานหลักของทีมคุณและระบุจุดที่เกิดปัญหาใหญ่ที่สุด คุณกำลังดิ้นรนเพื่อจับบันทึกในเวลาจริง หรือปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจาก การประชุมสิ้นสุดลง?
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการเลือกใช้โซลูชันแบบจุดที่แก้ปัญหาหนึ่งแต่สร้างปัญหาอื่นขึ้นมา เครื่องมือถอดเสียงที่ยอดเยี่ยมจะไร้ประโยชน์หากผลลัพธ์ถูกแยกออกจากที่ที่ทีมของคุณทำงานจริง เลือกโซลูชันที่เชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมโดยตรง เพื่อไม่ให้มีข้อมูลตกหล่นหรือสูญหาย
เมื่อเทคโนโลยีการถอดเสียงด้วย AI กลายเป็นสินค้าทั่วไป ความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่วิธีการที่แพลตฟอร์มใช้ถอดเสียงนั้นเพื่อทำให้ทีมของคุณฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติ สำหรับทีมที่พร้อมจะนำการถอดเสียง การจัดการโครงการ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ในที่ทำงานเดียวเริ่มต้นฟรีกับ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมคืออะไร?
เครื่องมือที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการหลักของทีมคุณ เลือกเครื่องมือที่มีการผสานรวมการจัดการโครงการอย่างลึกซึ้งเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เครื่องมือที่มีการร่วมมือแบบเรียลไทม์สำหรับการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือเครื่องมือที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาเพื่อการสอนการขาย
เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้หรือไม่?
ใช่ เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI หลายตัวมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ บางตัว เช่น ClickUp มีฟีเจอร์ถอดเสียงในตัว ในขณะที่บางตัว เช่น Fireflies.ai ส่งออกบันทึกและงาน ClickUpไปยังเครื่องมือ PM อื่นๆ
การถอดเสียงด้วย AI แม่นยำแค่ไหนเมื่อเทียบกับการถอดเสียงด้วยมือ?
การถอดเสียงด้วย AI มีความแม่นยำสูงสำหรับเสียงที่ชัดเจน แต่สามารถมีปัญหาเมื่อเจอคำศัพท์ทางเทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก สำหรับเนื้อหาที่สำคัญ เช่น กระบวนการทางกฎหมาย บริการถอดเสียงโดยมนุษย์ยังคงให้การรับประกันความแม่นยำที่เหนือกว่า
มีเครื่องมือถอดเสียงฟรีที่เหมาะสำหรับการประชุมทางธุรกิจหรือไม่?
มีเครื่องมือหลายตัวที่มีระดับการใช้งานฟรีซึ่งเหมาะสำหรับการประชุมทางธุรกิจ บางตัวให้การบันทึกไม่จำกัดพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน ในขณะที่บางตัวให้จำนวนนาทีในการถอดเสียงฟรีต่อเดือนสำหรับการทดสอบ