วิธีที่ AI สำหรับการเสริมศักยภาพฝ่ายขายขับเคลื่อนรายได้

ทีมขายของคุณเพิ่งเสียดีลไปอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะสินค้าของคุณไม่ดีพอ แต่เพราะตัวแทนขายของคุณหาตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสมไม่ได้เมื่อลูกค้าถาม หรือเพราะบริบทสำคัญสูญหายไปเมื่อดีลถูกส่งต่อจาก SDR ไปยัง AE หรือเพราะไม่มีใครติดตามผลในเวลาที่เหมาะสม ทำให้โอกาสนี้หลุดมือไป
นี่ไม่ใช่ปัญหาทักษะ แต่เป็นปัญหาของระบบ ตัวแทนของคุณกำลังจมอยู่กับเครื่องมือที่มากเกินไป ต้องสลับไปมาระหว่าง CRM, อีเมล, แชท และโฟลเดอร์เอกสารที่กระจัดกระจาย ทำให้เสียเวลาอันมีค่าและพลาดโอกาสสำคัญตามรายงาน ROI ของ AI ประจำปี 2025 ของ LinkedIn พบว่า 69% ของพนักงานขายที่ใช้ AI สามารถลดระยะเวลาการขายลงได้เฉลี่ยหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่ยังคงมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือค้นหาที่หรูหรา แทนที่จะใช้เป็นชั้นข้อมูลอัจฉริยะที่เชื่อมโยงทุกส่วนของกระบวนการขายเข้าด้วยกัน
คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าการเสริมศักยภาพการขายด้วย AI ทำงานอย่างไรจริง ๆ จุดที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด และวิธีการนำไปใช้โดยไม่เพิ่มเครื่องมือที่แยกส่วนเข้าไปในชุดเทคโนโลยีที่ล้นเกินของคุณ
อะไรคือการเสริมศักยภาพการขายด้วย AI?
การเสริมศักยภาพการขายด้วย AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยให้ทีมขายค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจบริบทของผู้ซื้อ และดำเนินการต่อไปอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ทีมขายส่วนใหญ่สูญเสียแรงผลักดันเนื่องจากงานกระจัดกระจาย ตัวแทนต้องสลับไปมาระหว่างบันทึกใน CRM, กระทู้อีเมล, เครื่องมือแชท และโฟลเดอร์เอกสาร ทำให้เสียเวลาและสูญเสียบริบท ความกระจัดกระจายนี้นำไปสู่การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกัน การติดตามผลที่ล่าช้า และรายละเอียดที่สูญหายระหว่างการส่งต่องาน
การเสริมศักยภาพการขายด้วย AI ช่วยลดความเสียดทานนี้โดยการวิเคราะห์กิจกรรมการขาย ข้อมูลลูกค้า และผลลัพธ์ในอดีต เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและคาดการณ์ขั้นตอนถัดไป แทนที่จะพึ่งพาคลังเนื้อหาแบบคงที่ ระบบจะเรียนรู้จากวิธีการทำงานจริงของทีมคุณและส่งมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการในขณะนั้น
โดยการเชื่อมโยงการสนทนา, เนื้อหา, และข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว, มันช่วยลดการกระจายของบริบทที่ไม่จำเป็นและช่วยให้ตัวแทนขายใช้เวลาค้นหาข้อมูลน้อยลง และมีเวลาในการผลักดันการขายให้ก้าวหน้าขึ้นมากขึ้น
ประโยชน์ของการเสริมศักยภาพการขายด้วย AI
ก่อนที่เราจะเข้าสู่กลไกการทำงาน การเข้าใจว่า AI สร้างประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดในส่วนใดของกระบวนการทำงานประจำวันของพนักงานขาย จะช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้นำฝ่ายขายมักประสบปัญหาในการพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ของเทคโนโลยีที่ใช้ ในขณะที่พนักงานขายเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับงานที่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการปิดการขาย การเสริมศักยภาพการขายด้วย AI ช่วยสร้างผลกระทบที่วัดผลได้ทั่วทั้งวงจรการขาย เปลี่ยนเวลาที่สูญเปล่าให้กลายเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้
วงจรการขายที่รวดเร็วขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติ
ตัวแทนของคุณใช้เวลาประมาณ70% ไปกับกิจกรรมที่ไม่ใช่การขายเช่น การป้อนข้อมูล การอัปเดต CRM และการจัดตารางเวลา แทนที่จะเป็นการขายจริง ๆ ภาระงานด้านการบริหารเหล่านี้ทำให้ทุกดีลในกระบวนการขายของคุณช้าลงและนำไปสู่ความเหนื่อยล้าของตัวแทน AI จะทำงานซ้ำ ๆ เหล่านี้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณได้คืนทรัพยากรที่มีค่าที่สุด: เวลา
เมื่อทุกการขายสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ กระบวนการขายทั้งหมดก็จะเร่งความเร็วขึ้น LinkedIn วิจัยพบว่า69% ของผู้ขายที่ใช้ AIสามารถลดระยะเวลาการขายลงได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ และ 68% กล่าวว่า AI ช่วยให้พวกเขาปิดการขายได้มากขึ้น กุญแจสำคัญคือการทำให้งานที่เหมาะสมเป็นอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนติดตามเมื่อผู้มุ่งหวังเงียบหายไป การเปลี่ยนขั้นตอนโดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น และการแจ้งเตือนการส่งต่อทันทีเมื่อดีลพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ประสบการณ์การซื้อที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลในระดับใหญ่
การปรับแต่งด้วยตนเองไม่สามารถขยายขนาดได้ และการติดต่อทั่วไปมักถูกมองข้าม AI แก้ปัญหานี้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อเพื่อแนะนำข้อความที่เหมาะสมกับบริบทของดีล
สิ่งนี้เปลี่ยนการเข้าถึงของคุณจาก "กระจายไปทั่วแล้วหวังผล" เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อให้คุณค่าจริงๆ เมื่อ AI สามารถวิเคราะห์อุตสาหกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ขั้นตอนของดีล และการมีปฏิสัมพันธ์ในอดีตได้ มันจะแนะนำกรณีศึกษา เทมเพลตข้อเสนอ หรือประเด็นสนทนาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องให้ตัวแทนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหา
👀 คุณรู้หรือไม่? 71% ของผู้บริโภคคาดหวังการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลจากบริษัท และ 76% รู้สึกหงุดหงิดเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น ในการขายแบบ B2B ความคาดหวังนี้ยิ่งสูงขึ้นไปอีก เนื่องจากข้อตกลงมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความเสี่ยงสูงกว่า
การโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
ผู้จัดการฝ่ายขายมักให้คำแนะนำโดยอาศัยความรู้สึกส่วนตัวและตัวชี้วัดที่ล่าช้า เช่น การทบทวนดีลหลังจากที่เสียไปแล้ว วิธีการเชิงรับเช่นนี้ทำให้พลาดโอกาสในการโค้ช ชำระพฤติกรรมที่ไม่ดีซ้ำซาก และความรู้ของพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมยังคงถูกเก็บไว้เป็นรายบุคคล AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการวิเคราะห์การบันทึกการโทร รูปแบบอีเมล และความคืบหน้าของดีลเพื่อระบุโอกาสในการโค้ชแบบเรียลไทม์
แทนที่จะรอการทบทวนรายไตรมาส ผู้จัดการสามารถมองเห็นรูปแบบต่างๆ ได้ทันทีเมื่อเกิดขึ้น: ตัวแทนคนใดที่ครอบงำการสนทนาแทนที่จะรับฟัง เวลาตอบสนองสัมพันธ์กับอัตราการชนะอย่างไร และดีลใดที่ติดขัดในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เปลี่ยนการโค้ชจากการตอบสนองแบบรับมือเป็นแบบเชิงรุก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมขายที่ประสบความสำเร็จใช้ AI เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทำแตกต่างออกไป จากนั้นแบ่งปันรูปแบบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบกับทุกคน มองหาเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จของทีมคุณ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
การปรับปรุงความแม่นยำในการทำนาย
การคาดการณ์ของคุณไม่น่าเชื่อถือเพราะอิงจากความมองโลกในแง่ดีของฝ่ายขายและการคาดเดา ซึ่งนำไปสู่การพลาดเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และการขาดความไว้วางใจจากผู้บริหาร AIให้การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมในอดีต รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และสัญญาณจากตลาด
กุญแจสำคัญคือการมีข้อมูลที่ครบถ้วน เมื่อทุกกิจกรรมการทำธุรกรรมของคุณ ตั้งแต่การส่งอีเมลไปจนถึงบันทึกการประชุม อยู่ในที่เดียว ระบบ AI ของคุณจะมีชุดข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลนี้ ฐานข้อมูลที่มั่นคงนี้ช่วยให้การคาดการณ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในการจ้างงานที่ดีขึ้น การวางแผนทรัพยากรที่ชาญฉลาดขึ้น และความมั่นใจในประมาณการรายไตรมาสของคุณมากขึ้น
การทำงานของระบบสนับสนุนการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
คุณได้ลงทุนในเครื่องมือ AI แล้ว แต่ทีมของคุณยังสงสัยและไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร ซึ่งนำไปสู่การใช้งานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ การเข้าใจกลไกเบื้องหลังการเสริมศักยภาพการขายด้วย AI จะช่วยให้คุณเพิ่มคุณค่าของมันได้สูงสุด มันทำงานผ่านความสามารถที่เชื่อมโยงกันสี่ประการ
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการงาน
กระบวนการขายของคุณเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือและการส่งต่อข้อมูลที่เปราะบาง ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยขจัดความยุ่งยากเหล่านี้โดยการกระตุ้นการติดตามผล การสร้างงาน หรือการเปลี่ยนขั้นตอนทันทีที่เกิดกิจกรรมขึ้น
นี่คือระบบที่ก้าวหน้ากว่าอัตโนมัติตามกฎอย่างง่าย ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จากรูปแบบของทีมคุณ และยังสามารถเสนอระบบอัตโนมัติใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลาได้ สร้างเวิร์กโฟลว์การขายแบบครบวงจรโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพียงใช้ClickUp Automations
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานได้โดยอัตโนมัติผ่านการตั้งค่าตัวกระตุ้น เงื่อนไข (ไม่บังคับ) และการกระทำ:
- การแจ้งเตือนติดตามผล: สร้างงานอัตโนมัติเพื่อติดตามผลเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่ติดต่อเป็นเวลาตามจำนวนวันที่กำหนด
- การเปลี่ยนขั้นตอน: ย้ายดีลไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการของคุณเมื่อกิจกรรมสำคัญเสร็จสิ้น
- การแจ้งเตือนการส่งต่อ: แจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เหมาะสมทันทีเมื่อดีลพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไป
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระบวนการที่ราบรื่นซึ่งเริ่มต้นทันทีที่ลูกค้าเป้าหมายแสดงความสนใจ:
ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม ClickUpบนเว็บไซต์ของคุณ → งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในกระบวนการของคุณ → งานจะถูกมอบหมายให้กับตัวแทนที่ถูกต้องตามพื้นที่ → การแจ้งเตือนติดตามผลจะถูกตั้งไว้ล่วงหน้าสองวัน
ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาและการวิเคราะห์การโทร
ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโทรขายจะหายไปทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลง ตัวแทนขายมักลืมรายละเอียดสำคัญ และผู้จัดการไม่มีเวลาฟังการบันทึกเสียงเป็นชั่วโมงเพื่อค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้คำแนะนำ ส่งผลให้ข้อโต้แย้งไม่ได้รับการแก้ไข และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่เคยถูกแบ่งปัน
AI แก้ไขปัญหานี้โดยการถอดเสียง สรุป และวิเคราะห์ทุกการสนทนาด้านการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนา สามารถติดตามคำสำคัญ ระบุการกล่าวถึงคู่แข่ง และวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อเข้าใจเจตนาของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ จับบันทึกการประชุมและจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกด้วยClickUp AI Notetaker
มันสร้างสรุป, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ, และเชื่อมโยงไปยังดีลที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน ClickUp, สร้างบันทึกที่เป็นระเบียบและค้นหาได้ของทุกการสนทนา
ClickUp BrainGPTทำหน้าที่เป็นชั้นการโต้ตอบสำหรับปัญญาประดิษฐ์นี้ บนเดสก์ท็อป ตัวแทนสามารถถามคำถาม สร้างสรุป หรือออกคำสั่งโดยใช้ภาษาธรรมชาติ โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ BrainGPT จะดึงคำตอบจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และบันทึกการประชุมในที่เดียว
นอกจากนี้ยังรองรับฟีเจอร์ Talk-to-Text ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถบันทึกโน้ต ข้อมูลเชิงลึกของดีล หรือการติดตามผลด้วยวาจาได้ทั้งระหว่างหรือหลังการสนทนา ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาจะถูกจัดโครงสร้างและบันทึกไว้ในพื้นที่ทำงานทันที ช่วยลดความยุ่งยากเมื่อความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ดูภาพรวมระดับสูงและภาพรวมเชิงวิชวลของประสิทธิภาพทีมของคุณโดยใช้ClickUp Dashboards
คุณสามารถแปลงข้อมูลในพื้นที่ทำงานให้เป็นบัตรที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามกิจกรรมของตัวแทน, สุขภาพของดีล, และแนวโน้มของท่อการขาย:
- อัตราส่วนการพูดกับการฟัง: ระบุตัวแทนที่ครอบงำการสนทนาและจำเป็นต้องฟังให้มากขึ้น
- รูปแบบเวลาการตอบกลับ: ดูว่าตัวแทนตอบกลับลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วเพียงใด และมีความสัมพันธ์กับอัตราการปิดการขายอย่างไร
- คอขวดในขั้นตอนการเจรจา: ระบุจุดที่พนักงานขายติดขัดซ้ำๆ ในกระบวนการขาย
คำแนะนำเนื้อหาและการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
เนื้อหาการขายของคุณยุ่งเหยิงกระจัดกระจายอยู่ในไดรฟ์ที่แชร์และเครื่องมือต่างๆ ตัวแทนขายไม่สามารถหาสินทรัพย์ที่เหมาะสมได้เมื่อพวกเขาต้องการ ดังนั้นพวกเขาจึงเสียเวลาในการค้นหาหรือสร้างวัสดุที่ไม่ตรงกับแบรนด์ของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันและพลาดโอกาสในการแบ่งปันเนื้อหาที่มีผลกระทบมากที่สุด
AI วิเคราะห์บริบทของดีล เช่น อุตสาหกรรม, บุคลิกของผู้ซื้อ, และขั้นตอนของการขาย เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสร้างวงจรการเรียนรู้ ติดตามว่าสินทรัพย์ใดมีความสัมพันธ์กับการก้าวหน้าของดีลมากที่สุด และนำชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมาให้เห็นบ่อยขึ้น รวมเนื้อหาการขายของคุณไว้ในที่เดียวและทำให้ค้นหาได้ง่ายด้วยการรวมClickUp Docsและ ClickUp Brain ตัวแทนขายสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหาเคสศึกษาหรือการ์ดต่อสู้ที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องออกจากงานที่ทำอยู่
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ ขอแนะนำ ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร, การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย โดยใช้ ClickUp
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
ตัวแทนของคุณกำลังเสียเวลาไปกับลูกค้าที่มีคุณภาพต่ำ ในขณะที่ลูกค้าที่มีความตั้งใจสูงหลุดลอยไป การให้คะแนนลูกค้าแบบดั้งเดิมที่อิงจากข้อมูลคงที่ เช่น ตำแหน่งงาน ไม่เพียงพออีกต่อไป ความไม่มีประสิทธิภาพนี้หมายความว่าทีมของคุณกำลังทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ
AI นำเสนอการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบไดนามิกโดยการวิเคราะห์สัญญาณพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมกับอีเมล และการดาวน์โหลดเนื้อหา ซึ่งช่วยเปลี่ยนโฟกัสของทีมจากการไล่ตามลูกค้าเป้าหมายทุกรายไปสู่การให้ความสำคัญกับผู้ที่มีโอกาสแปลงเป็นลูกค้าได้มากที่สุด ด้วยการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ClickUp Brain จึงมีข้อมูลด้านการตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้าที่จำเป็นสำหรับการให้คะแนนที่มีความแม่นยำสูง
จากความช่วยเหลือสู่การดำเนินการด้วยซูเปอร์เอเจนต์
ซูเปอร์เอเจนต์ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ภายใน ClickUp สามารถมอบหมายงาน, ถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น, ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์, หรือดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบ แทนที่จะเพียงแค่แสดงข้อมูล พวกเขาจะดำเนินการโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานอย่างเต็มที่
สำหรับทีมขาย, นี่หมายความว่า Super Agents สามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าของดีลในแต่ละขั้นตอนและยกระดับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
- ประสานงานการติดตามผลระหว่าง SDR, AE และผู้จัดการ
- สร้างและส่งรายงานโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนด้วยตนเอง
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างครอบคลุมงาน เอกสาร และการสนทนา
เนื่องจาก Super Agents ดำเนินงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ พวกเขาจึงไม่พึ่งพาข้อมูลเพียงบางส่วน พวกเขาดำเนินการโดยมีความตระหนักรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความเป็นเจ้าของ เวลาที่เหมาะสม และความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการขายทั้งหมด
กรณีการใช้งาน AI เพื่อเสริมศักยภาพการขายที่สร้างผลลัพธ์
คุณเข้าใจแนวคิดของ AI ในเชิงทฤษฎีแล้ว แต่คุณกำลังประสบปัญหาในการมองเห็นว่าจะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อขั้นตอนการทำงานประจำวันของทีมคุณอย่างไร ให้มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ที่มีผลกระทบสูงซึ่งทีมขายมักจะเสียเวลาและรายได้มากที่สุด
นี่คือพื้นที่ที่ AI มักให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเห็นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับทีมขาย
การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ตัวแทนของคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและคัดกรองผู้ที่มีโอกาสซื้อ ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลย นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาอย่างมากและขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำสิ่งที่ถนัดที่สุด นั่นคือการขาย AI จะช่วยอัตโนมัติการค้นคว้าเหล่านี้และนำเสนอผู้ที่มีโอกาสซื้อตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการ
ตัวแทนสามารถเริ่มการสนทนาด้วยบริบทที่มีคุณค่าแทนที่จะเข้าไปแบบไม่เตรียมตัว สรุปข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากแหล่งที่เชื่อมต่อได้ทันทีด้วย ClickUp Brain จับและส่งต่อข้อมูลลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังตัวแทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามพื้นที่หรือขนาดของดีล ด้วยการปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลของคุณให้ราบรื่นด้วยClickUp Forms
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUp โดยเฉพาะสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ใส่การ์ดที่แสดงลูกค้าเป้าหมายใหม่ตามแหล่งที่มา เวลาเฉลี่ยในการติดต่อครั้งแรก และอัตราการแปลงตามตัวแทนแต่ละคน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นได้ทันทีว่าลูกค้าเป้าหมายกำลังได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพียงพอหรือไม่
📮 ClickUp Insight: 16% ต้องการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ แต่มีเพียง 7% เท่านั้นที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่มักทำให้ผู้คนลังเล หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งคนเดียวClickUp Brain MAXจะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า ร่างอีเมลติดต่อ หรือติดตามสินค้าคงคลัง ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการงานที่ยุ่งยาก ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการเติบโตของธุรกิจ ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเท่านั้น
การโค้ชการขายและการฝึกอบรมตัวแทนขาย
ตัวแทนใหม่ใช้เวลานานเกินไปในการปรับตัว และคำแนะนำที่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอและไม่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณไม่ได้พัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ และ "สูตรลับ" ของผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมไม่เคยถูกแบ่งปันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม
AI ระบุช่องว่างทักษะของแต่ละบุคคลโดยการวิเคราะห์รูปแบบการโทรและผลลัพธ์ของดีล ช่วยให้สามารถสร้างเส้นทางการฝึกสอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แทนการฝึกอบรมแบบเดียวกันสำหรับทุกคน สร้างศูนย์กลางการฝึกสอนสำหรับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp ผู้จัดการสามารถสร้างและมอบหมายงานฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และใช้ ClickUp Brain เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับทุกคน
👀 คุณรู้หรือไม่? 96% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกล่าวว่าเมื่อพวกเขาได้พูดคุยกับลูกค้าเป้าหมายเป็นครั้งแรก ผู้ซื้อมักจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของพวกเขามาแล้ว นั่นหมายความว่า ตัวแทนขายของคุณจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าที่เคย และการโค้ชอย่างต่อเนื่องจึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
การจัดการข้อตกลงและการมองเห็นในกระบวนการ
ดีลต่างๆ หยุดชะงักโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และในฐานะผู้จัดการ คุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้จนกว่าจะสายเกินไป การประชุมคาดการณ์ประจำสัปดาห์ของคุณอาศัยข้อมูลที่ล้าสมัยและความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งนำไปสู่ความประหลาดใจในช่วงสิ้นไตรมาส
AI ทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยตรวจสอบสัญญาณสุขภาพของดีลเช่น การมีส่วนร่วมที่ลดลงหรือผู้ตัดสินใจที่หายตัวไป และแจ้งเตือนคุณก่อนที่ดีลจะเงียบหายไปรับการมองเห็นและการจัดการในกระบวนการขายทั้งหมดโดยสร้างระบบของคุณใน ClickUp ติดตามข้อมูลดีล แสดงภาพกระบวนการขายของคุณ และรับรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp มุมมองที่ปรับแต่งได้ และแดชบอร์ดใน ClickUp
รับคำตอบทันทีพร้อมข้อมูลสนับสนุนสำหรับคำถามเช่น "ดีลใดมีความเสี่ยงในไตรมาสนี้?" โดยถาม ClickUp Brain โดยตรง
การประสานงานข้ามทีมและการส่งต่อ
ดีลล่มระหว่างการส่งต่อเนื่องจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมSDR, AE และทีมความสำเร็จของลูกค้า บริบทสูญหายไประหว่างการสื่อสาร ทำให้ผู้ซื้อต้องพูดซ้ำและทำลายความไว้วางใจที่คุณได้สร้างมาอย่างยากลำบาก ความขัดแย้งนี้เป็นตัวทำลายดีล
AI ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการสรุปประวัติการเจรจาทั้งหมด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และขั้นตอนต่อไปที่ตกลงกันไว้โดยอัตโนมัติ
เมื่อเรื่องราวทั้งหมด อีเมล การโทร เอกสาร และงานต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน การส่งต่องานจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไป แก้ปัญหาการขาดบริบทและรับรองการส่งต่องานที่ราบรื่นด้วยการสร้างสรุปทันทีด้วย ClickUp Brain
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่จะทำงานเมื่อดีลย้ายไปยังสถานะ "ปิดชนะ" เพื่อสร้างสรุปการส่งต่อโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain และมอบหมายงานการแนะนำลูกค้าให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณ วิธีนี้ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณจะเข้าสู่การโทรครั้งแรกพร้อมข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สัญญาไว้และเหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือเสริมการขายด้วย AI
ตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วย AIที่ต่างก็อ้างว่าใช้ AI ทำให้ยากที่จะแยกแยะแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงได้จริงออกจากสิ่งที่น่าสนใจแต่ไร้ประโยชน์ การเลือกผิดเพียงครั้งเดียวจะยิ่งเพิ่มระบบที่แยกส่วนให้กับเทคโนโลยีของคุณและทำให้ปัญหาเครื่องมือที่มากเกินไปแย่ลงไปอีก นี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่คุณต้องมองหา
การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว
คุณกำลังพิจารณาเครื่องมือใหม่ แต่ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อกับ CRM หรืออีเมลของคุณได้ ก็ถือว่าไม่ผ่านตั้งแต่แรก ตัวแทนขายจะปฏิเสธที่จะใช้หากต้องสลับแอปไปมาและกรอกข้อมูลด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้จะสร้างไซโลข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก และทำให้ AI ของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง
ปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดได้เพียงเท่าที่ข้อมูลที่มันสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่มีระบบนิเวศการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างลึกซึ้งและสองทาง แทนที่จะเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ ให้มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถทดแทนโซลูชันเฉพาะจุดหลายตัวได้ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อกับระบบที่สำคัญที่สุดของคุณ เช่น Salesforce หรือ HubSpotผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟ
การค้นหาแบบรวมศูนย์ข้อมูลการทำงานทั้งหมด
ทีมของคุณถามอยู่ตลอดเวลาว่า "ฉันเห็นสิ่งนี้ที่ไหน?" ข้อมูลสำคัญถูกฝังอยู่ในอีเมล, กระทู้แชท, เอกสาร, และบันทึกใน CRM ตัวแทนเสียเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะขาย
นี่คือตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานที่แถบค้นหาธรรมดาไม่สามารถแก้ไขได้ คุณต้องการการค้นหาแบบรวมศูนย์ที่สามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปและแหล่งข้อมูลได้ในครั้งเดียว ค้นหาข้อมูลได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Enterprise Search
ทีมของคุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น "ลูกค้าเป้าหมายของเราพูดถึงงบประมาณในการโทรครั้งล่าสุดว่าอย่างไร?" และได้รับคำตอบทันทีจากข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ
การปรับแต่งและความสามารถในการขยายสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
คุณเคยผิดหวังกับเครื่องมือที่แข็งทื่อซึ่งบังคับให้ทีมของคุณต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานมาแล้ว เครื่องมือที่เหมาะกับทีมขนาดเล็กเพียงห้าคน มักจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณขยายทีมเป็น 50 คน ทำให้ต้องย้ายระบบใหม่ด้วยความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
กระบวนการขายของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ และเครื่องมือของคุณควรปรับให้เข้ากับคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ สร้างขั้นตอนการทำงานที่ตรงตามความต้องการของทีมคุณอย่างแท้จริงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ClickUp ก็จะขยายตามไปด้วย และ ClickUp Brain จะเรียนรู้จากข้อมูลของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบท ไม่ใช่แค่คำสำคัญ
เครื่องมือ AI พื้นฐานนั้นน่าหงุดหงิดเพราะตีความตามตัวอักษรมากเกินไป พวกมันสามารถจับคู่คำสำคัญได้ แต่พลาดความละเอียดอ่อนของการสนทนาของมนุษย์ พวกมันไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างลูกค้าที่พูดว่า "ราคาสูง" เพื่อแสดงความคัดค้านกับการถามว่าต้องการระดับที่สูงกว่าหรือไม่
คุณต้องการAI ที่ตระหนักถึงบริบทซึ่งพิจารณาการสนทนาทั้งหมด ประวัติของข้อตกลง และพฤติกรรมของผู้ซื้อ เนื่องจากงานทั้งหมดของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานที่รวมกันของ ClickUp ClickUp Brain จึงเข้าใจไม่เพียงแค่สิ่งที่ถูกพูด แต่ยังรวมถึงว่าใครพูดเมื่อไหร่และในบริบทใด ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ AI ของคุณมีภาพรวมทั้งหมด
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ
ส่วนใหญ่แล้ว "โซลูชัน" สำหรับปัญหาเครื่องมือที่มากเกินไปจะเพิ่มชั้นใหม่เข้าไปในกองงาน ClickUp เลือกใช้วิธีที่แตกต่างโดยรวมเครื่องมือ, บริบท, และ AI เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เมื่อการทำงานอยู่ในที่เดียว AI สามารถมองเห็นภาพรวมได้ครบถ้วน การส่งต่องานยังคงสมบูรณ์ และทีมจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
|จุดท้าทาย
|แนวทางแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม
|แนวทางแบบบูรณาการของ ClickUp
|การกระจายเครื่องมือ
|เพิ่มเครื่องมืออีกอัน
|แทนที่เครื่องมือหลายชิ้นด้วยพื้นที่ทำงานเดียว
|การสลับบริบท
|สลับระหว่างแอปอย่างต่อเนื่อง
|ทุกสิ่งในที่เดียว
|ข้อมูลเชิงลึกจากปัญญาประดิษฐ์
|จำกัดเฉพาะข้อมูลจากเครื่องมือเดียว
|AI มองเห็นภาพรวมทั้งหมด
|การส่งต่อ
|การถ่ายโอนบริบทด้วยตนเอง
|การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและอัตโนมัติ
วิธีการนำ AI มาเสริมศักยภาพการขาย
การซื้อเครื่องมือ AI นั้นง่าย แต่การทำให้ทีมของคุณใช้งานจริงนั้นเป็นส่วนที่ยาก ส่วนใหญ่โครงการ AI ล้มเหลวเนื่องจากการนำไปใช้ที่ไม่ดี นำไปสู่การยอมรับที่ต่ำและการลงทุนที่สูญเปล่า ทำตามแนวทางสี่ขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้เพื่อเพิ่ม ROI ของคุณให้สูงสุด
ขั้นตอนที่ 1: ระบุกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบสูง
ทีมมักจะพยายามนำ AI ไปใช้ทุกที่พร้อมกัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจและนำไปสู่ความล้มเหลว แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน ให้เริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานหนึ่งหรือสองกรณีที่มีความเจ็บปวดมากที่สุดและสามารถวัดผลกระทบได้ง่าย
ประเมินกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้บนเมทริกซ์ง่าย ๆ ที่แสดงผลกระทบเทียบกับความพยายามเพื่อระบุผลลัพธ์ที่รวดเร็ว คุณสามารถใช้ClickUp Listเพื่อบันทึกและจัดลำดับความสำคัญของกรณีการใช้งานเหล่านี้ได้:
- บันทึกการประชุมและการติดตามผล: สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาได้ทันทีสำหรับตัวแทนทุกคน
- การมองเห็นในท่อส่ง: สิ่งนี้ให้ผลกระทบต่อรายได้อย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ
- การค้นหาเนื้อหา: สิ่งนี้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายและส่งเสริมการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากแก้ไขปัญหาที่ทุกคนประสบอยู่
ขั้นตอนที่ 2: รวมเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ระบบ AI ของคุณไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายได้หากข้อมูลของมันกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อถึงกันหลายสิบตัว ยิ่งคุณสามารถรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางได้มากเท่าไร ระบบ AI ของคุณก็จะยิ่งฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น นี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่บริษัทส่วนใหญ่ละเลย
ตรวจสอบชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณและระบุเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนหรือทับซ้อนกันเพื่อรวมเครื่องมือของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะต่อสู้กับการแพร่กระจายของเครื่องมือ ใช้ ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของคุณ สิ่งนี้จะสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ซึ่งช่วยให้ ClickUp Brain มีบริบทที่สมบูรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3: ทดลองใช้กับทีมที่มุ่งเน้น
การเปิดตัวโครงการใหญ่พร้อมกันทั่วทั้งบริษัทมีความเสี่ยงสูง คุณยังไม่มีโอกาสได้ระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงปัญหาเฉพาะของผู้ใช้แต่ละราย การเปิดตัวที่ล้มเหลวอาจส่งผลเสียต่อการยอมรับเทคโนโลยีในอนาคต
เลือกทีมนำร่องขนาดเล็กที่มีแรงจูงใจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และเป็นตัวแทนขององค์กรขายของคุณได้อย่างดี ข้อเสนอแนะจากพวกเขาจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง จัดการโครงการนำร่อง ติดตามข้อเสนอแนะ บันทึกการเรียนรู้ และวัดผลลัพธ์ในที่เดียวด้วยพื้นที่เฉพาะใน ClickUp วิธีการแบบวนซ้ำนี้จะช่วยให้การเปิดตัวทั่วทั้งบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: วัดผลลัพธ์และปรับขนาด
คุณจะไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการ AI ของคุณหากคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันทำงานได้ คำสัญญาที่คลุมเครือว่า "เพิ่มผลผลิต" นั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการ
ติดตามตัวชี้วัด เช่น เวลาที่ประหยัดได้จากงานบริหาร ลดระยะเวลาของวงจรการขาย หรือเพิ่มอัตราการชนะ ติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และแบ่งปันความคืบหน้ากับผู้นำโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp การสื่อสารความสำเร็จในช่วงแรกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงผลักดันและความตื่นเต้นสำหรับการเปิดตัวที่กว้างขวางและประสบความสำเร็จ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ AI ให้ทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว: รายการเครื่องมือทุกชิ้นที่ทีมขายของคุณใช้ ความถี่ในการใช้งาน และข้อมูลใดบ้างที่อยู่ในนั้น คุณอาจพบว่ามี 3-5 เครื่องมือที่ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน การรวมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ใน ClickUp ก่อนจะช่วยให้ AI ของคุณมีข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นตั้งแต่วันแรก
ClickUp เสริมศักยภาพการสนับสนุนการขายด้วย AI อย่างไร
ทีมขายกำลังจมอยู่ในเครื่องมือที่มากเกินไป การสลับบริบท และข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน พวกเขาต้องการโซลูชันแบบครบวงจร ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะทางอีกตัวที่จะเพิ่มความวุ่นวาย ระบบสนับสนุนการขายด้วย AI จะล้มเหลวเมื่อข้อมูลถูกแยกส่วน แต่จะประสบความสำเร็จเมื่อมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานของคุณ ClickUp มอบสิ่งนี้ผ่านพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ขจัดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆ โดยนำงาน เอกสาร การสื่อสาร และ AI มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว 🤩
▶️ ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สนับสนุนการเสริมศักยภาพการขายได้อย่างไร โดยการรวมการวางแผน เนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการดำเนินการเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน
อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, จับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม, และมองเห็นภาพรวมของงานในทันทีด้วย ClickUp Automations, ClickUp AI Notetaker, และ ClickUp Dashboards ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกัน
แพลตฟอร์มที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดขีดจำกัดของประสิทธิภาพทีมขายของคุณ เมื่อ AI ของคุณเข้าถึงบริบทที่ครบถ้วน ทุกข้อมูลเชิงลึกจะแม่นยำยิ่งขึ้น ทุกการทำงานอัตโนมัติจะชาญฉลาดขึ้น และทุกการติดต่อของพนักงานขายจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หยุดเพิ่มเครื่องมือ เริ่มปิดการขายให้มากขึ้น
นี่คือความจริง: ทีมขายของคุณไม่ต้องการเครื่องมืออีกชิ้นที่สัญญาว่าจะใช้ AI สร้างปาฏิหาริย์ พวกเขาต้องการเครื่องมือที่น้อยลง ไม่ใช่มากขึ้น พวกเขาต้องการระบบเดียวที่ใช้งานได้จริง แทนที่จะเป็นสิบระบบที่พอจะใช้งานได้ถ้าคุณเพ่งมองและใช้เวลาครึ่งวันไปกับการสลับไปมาระหว่างระบบเหล่านั้น
การเสริมศักยภาพการขายด้วย AI ไม่ใช่แค่การเพิ่มเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไปในระบบของคุณ แต่เป็นการแทนที่ความวุ่นวายด้วยระบบที่ AI เข้าใจบริบทอย่างครบถ้วน สามารถมองเห็นเรื่องราวทั้งหมดของแต่ละดีล ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งส่วนใด เมื่อกระบวนการขายทั้งหมดถูกรวมอยู่ในพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียว ตัวแทนขายจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลอีกต่อไป และสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ผู้จัดการจะไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป แต่สามารถให้คำแนะนำโดยใช้ข้อมูลจริง การคาดการณ์ยอดขายจะไม่ใช่เรื่องสมมติอีกต่อไป แต่กลายเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
คำถามไม่ใช่ว่า AI จะเปลี่ยนแปลงการขายหรือไม่ มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คำถามคือคุณจะปล่อยให้มันทำให้กระบวนการของคุณแตกแยกมากขึ้นด้วยเครื่องมือแยกต่างหากอีกตัวหนึ่ง หรือคุณจะนำมันมาใช้เพื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันในที่สุด
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีและดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีมขายของคุณหยุดสลับเครื่องมือและเริ่มสร้างรายได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:
คำถามที่พบบ่อย
ความแตกต่างระหว่างการเสริมศักยภาพการขายด้วย AI กับการอัตโนมัติการขายคืออะไร?
ระบบอัตโนมัติในการขายจะดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่การเสริมศักยภาพการขายด้วย AI จะเรียนรู้จากข้อมูลเพื่อทำนายผลลัพธ์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก AI คือชั้นของปัญญาที่ทำให้ระบบอัตโนมัติของคุณฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ทีมที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายขายสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเสริมการขายด้วย AI ได้หรือไม่?
ใช่ การตลาด ความสำเร็จของลูกค้า และการดำเนินงานด้านรายได้ ล้วนได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันบริบทและการทำงานที่สอดคล้องกัน ข้อได้เปรียบสำคัญของแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์คือสามารถทำลายกำแพงระหว่างทีมเหล่านี้ได้
การเสริมศักยภาพการขายด้วย AI แตกต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาแบบสแตนด์อโลนอย่างไร?
เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนสามารถบันทึกข้อมูลการโทรได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ ทำให้ข้อมูลเชิงลึกถูกเก็บไว้อย่างไม่มีประโยชน์ แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเช่น ClickUp สามารถทำให้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นกับงาน, ข้อตกลง, และการสื่อสารของทีมของคุณได้โดยตรง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือ AI สำหรับการขายสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างไร