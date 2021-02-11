การจัดการบูรณาการโครงการคืออะไร? (คู่มือฉบับสมบูรณ์)

สนใจเรื่องการจัดการบูรณาการโครงการหรือไม่?
แม้ว่าจะฟังดูซับซ้อน แต่การจัดการบูรณาการโครงการก็เพียงแค่การเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของงานโครงการของคุณเข้าด้วยกัน
มันเหมือนกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์จากอิเกีย
ยกเว้นว่าการจัดการบูรณาการโครงการนั้นง่ายกว่าที่เห็นมาก ไม่ใช่ *ในทางกลับกัน
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการจัดการบูรณาการโครงการคืออะไร ทำไมคุณจึงต้องการมันขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์หลักของมัน
เราจะเน้นย้ำด้วยว่าเครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้การจัดการโครงการแบบบูรณาการเป็นเรื่องง่าย
เริ่มกันเลย
การจัดการบูรณาการโครงการคืออะไร?
การจัดการบูรณาการโครงการ หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมที่ประสานงานองค์ประกอบทั้งหมดของโครงการของคุณ มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อโครงการของคุณเกี่ยวข้องกับทีมข้ามสายงานและจะได้รับประโยชน์จากแนวทางที่ เป็นหนึ่งเดียว มากขึ้นในการจัดการโครงการ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดการโครงการแบบบูรณาการ (IPM) คือทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนต่าง ๆ ของโครงการของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คล้ายกับสิ่งที่นิค ฟิวรี่ทำเพื่อทีมอเวนเจอร์ส!
ภายใต้การจัดการแบบบูรณาการ (IPM) คุณจะต้องระบุ, กำหนด, ผสาน, และประสานงานชุดของกระบวนการแต่ละอย่างขององค์กร เช่น การแบ่งงาน, การจัดซื้อ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และอื่น ๆ
และบางครั้ง นี่หมายถึงการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างวัตถุประสงค์ที่แข่งขันกันและกลุ่มกระบวนการภายในองค์กรของคุณ
วัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการแบบบูรณาการคืออะไร?
ใน โครงการแบบดั้งเดิม เป็นเรื่องปกติที่ทีมงานจากแผนกต่างๆจะทำงานร่วมกัน และคุณอาจคาดหวังวิธีการจัดการโครงการที่สอดคล้องและบูรณาการกันเป็นอย่างดีระหว่างทีมเหล่านี้ เนื่องจากทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
ไม่!
ทีมส่วนใหญ่ทำงานใน ไซโล ที่สร้างขึ้นเอง
มันเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่บนเกาะต่างหาก แยกจากกันด้วยความเงียบงันทางวิทยุ
ใช่ ข่าวร้ายมากสำหรับโครงการและองค์กรของคุณ
โชคดีที่นี่คือสิ่งที่ การจัดการบูรณาการโครงการ ช่วยยุติได้อย่างแท้จริง
ไม่ทำงานแบบแยกส่วนหรือเป็นเกาะอีกต่อไป
ด้วยแนวทางการบริหารโครงการแบบบูรณาการ คุณสามารถเพิ่มความมั่นคงและความเป็นเอกภาพให้กับ:
- การจัดการทรัพยากร
- ตารางเวลาทับซ้อน
- การสื่อสารอย่างเปิดเผย
- การควบคุมต้นทุน
- การจัดการคุณภาพ
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาดูกันว่าคุณสามารถตั้งค่าได้อย่างไร:
กระบวนการบริหารการบูรณาการโครงการทั้งหกมีอะไรบ้าง?
มีหกขั้นตอนสำคัญในการจัดการการบูรณาการโครงการ:
นี่คือภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของแต่ละกระบวนการจัดการการบูรณาการโครงการ:
1. สร้างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ
การกำหนด กฎบัตรโครงการ มักเป็นขั้นตอนแรกในการเดินทางสู่การบูรณาการโครงการของคุณ
กฎบัตรคือเอกสารสั้น ๆ ที่ระบุขอบเขต, ผลลัพธ์ของโครงการ, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนับสนุนโครงการ, และความรู้ที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น งบประมาณและความเสี่ยง
นี่คือสินทรัพย์กระบวนการองค์กรที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่ง ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ ถึงการมีอยู่ของโครงการ และมอบอำนาจให้ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อดำเนินกิจกรรมของโครงการได้ นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ ทุกคน มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
คิดว่าโครงการชาร์เตอร์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่มีผลผูกพันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
หรืออย่างที่พูดกันใน Game of Thrones:
"ต่อหน้าเจ็ดท่าน ข้าพเจ้าขอผนึกสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกัน: โครงการ และผู้จัดการโครงการ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นสุดโครงการ คุณทั้งสองเป็นของกันและกัน
อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เรา คิดว่า พวกเขาพูด
ในการ สร้าง เอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ คุณต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับ:
- ภูมิหลังของโครงการและรายละเอียดกรณีธุรกิจ
- คำอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ความเสี่ยงของโครงการ, สมมติฐาน, ข้อจำกัด, และการพึ่งพา
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ข้อกำหนดของโครงการ
- เกณฑ์ความสำเร็จของโครงการ
- โครงการเป้าหมายและระยะเวลา
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและบทบาทของทีมโครงการ
- งบประมาณโครงการ
เมื่อทุกอย่างที่คุณต้องการพร้อมแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการได้
แต่คุณจะสร้างมันที่ไหนล่ะ?
แน่นอน คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีที่ยุ่งยากมากด้วยเครื่องมืออย่าง Excel หรือ Word
หรือคุณสามารถเลือกวิธีที่ง่าย (และฉลาด) โดยสร้างกฎบัตรโดยใช้ ClickUp Docs
เดี๋ยวนะ, ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิผล
เราบอกหรือยังว่ามันไม่มี สารกันเสีย ด้วย?
เงินเข้าแล้ว!
วิธีสร้างโครงการด้วย ClickUp
ใช้ ClickUpเอกสารเพื่อสร้างเอกสารภายในและภายนอก วิกิ ฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย
การสร้างเอกสารโครงการด้วย Docs เป็นเรื่องง่ายมาก
เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดลงในเอกสารแล้ว คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
- ปรับแต่งรูปลักษณ์
- ดำเนินการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
- ฝัง URL
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
- จัดหน้าสำหรับหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
- เพิ่มความคิดเห็นสำหรับการแก้ไข
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ charters โปรดดูบทความเหล่านี้:
2. พัฒนาแผนการจัดการโครงการ
การพัฒนาระบบแผนที่บูรณาการอาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการ
หากไม่มี แผนการจัดการโครงการ ที่เหมาะสม คุณอาจจบลงด้วยความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง
เป้าหมายไม่ชัดเจน, กำหนดเวลาไม่ทัน, ประมาณการงบประมาณไม่ถูกต้อง... รายการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
ในทางกลับกัน แผนโครงการที่จัดเตรียมไว้อย่างดีจะช่วยให้คุณผ่านกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย มันจะให้ทุกแผนกในโครงการของคุณมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องทำและวิธีการ ประสานงานร่วมกัน ในการทำงาน
แต่แผนการจัดการโครงการคืออะไร?
แผนการจัดการโครงการเป็นรายการที่ครอบคลุมของกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดของโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์
คิดเสียว่ามันเป็น แผน สำหรับแผนต่างๆ
แผนการจัดการโครงการสามารถรวมความรู้ในทุกด้าน เช่น:
- แผนการจัดการขอบเขต
- แผนการปรับปรุงกระบวนการ
- แผนทรัพยากรมนุษย์
- แผนการสื่อสาร
- แผนการจัดการคุณภาพ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเหล่านี้
เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารการก่อตั้งโครงการ แผนโครงการเป็นเอกสารโครงการที่มีรายละเอียดมากกว่ามาก เนื่องจากครอบคลุมทุกแง่มุมของการส่งมอบโครงการ
แผนการจัดการโครงการอธิบายองค์ประกอบของกฎบัตรโครงการของคุณ เช่น:
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์
- กำหนดการ
- กระบวนการมาตรฐาน
- บทบาทและความรับผิดชอบ
แต่เว้นแต่คุณจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ การสร้างแผนซ้อนแผนซ้อนแผนด้วยตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
การทำแผนการจัดการโครงการนั้นค่อนข้างซับซ้อน แต่ไม่จำเป็นต้องทำให้เครียดจนเกินไป
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUpการวางแผนโครงการอาจกลายเป็นกิจกรรมยามว่างที่คุณชื่นชอบ
ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- กำหนดและมอบหมาย งาน, งานย่อย, และ รายการตรวจสอบ: สร้างงานและงานย่อยสำหรับส่วนต่างๆ ของโครงการและมอบหมายสมาชิกในทีมให้กับแต่ละงาน แบ่งงานออกเป็นกิจกรรมการจัดการโครงการที่เล็กกว่าภายในรายการตรวจสอบ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณดำเนินการไป
- ตั้งค่า เป้าหมาย: ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการที่ระบุไว้เสร็จสิ้น การตั้งเป้าหมายล่วงหน้าจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
- สถานที่ เหตุการณ์สำคัญ: แบ่งโครงการออกเป็นหลายขั้นตอนโดยมีเหตุการณ์สำคัญเป็นตัวแบ่งแต่ละขั้นตอนของโครงการ เครื่องหมายความคืบหน้าเหล่านี้สามารถใช้เพื่อระบุความก้าวหน้าสำคัญที่ทีมโครงการของคุณทำได้หรือจุดสิ้นสุดของขั้นตอนที่สำคัญในโครงการของคุณ
3. จัดการการดำเนินโครงการ
การดำเนินโครงการ เป็นขั้นตอนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นช่วงที่ อยากดึงผมออกมา มักจะเป็นขั้นตอนที่ยาวนานและซับซ้อนที่สุดในวงจรชีวิตของโครงการของคุณ ซึ่งเป็นช่วงที่คุณดำเนินการตามแผนที่สมบูรณ์แบบของคุณ
และทีมส่วนใหญ่ก็มักจะรู้สึกเช่นนี้อยู่เสมอ:
เมื่อแผนโครงการของคุณพร้อมแล้ว ให้คงความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินโครงการของคุณ เป็นไปตามแผนจริง ๆ ติดตามสิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทีมโครงการและแผนกทุกส่วนมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดจำไว้ว่า ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณคือผู้ที่ตัดสินใจในระหว่างการดำเนินการโครงการ
และขั้นตอนการดำเนินการของกระบวนการบริหารการบูรณาการโครงการมักประกอบด้วย:
- จัดการกับงานโครงการและผลลัพธ์หลายอย่าง
- การจัดการความร่วมมือของทีมโครงการ
- การรับรองว่าเป้าหมายสำคัญได้รับการบรรลุ
- การแนะนำการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
- รายงานสถานะโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
- การจัดตารางการประชุมกับทีมผู้นำเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดตและอุปสรรค
รู้สึกเหมือนกำลังถูกฉุดรั้งอยู่หรือเปล่า?
ไม่มีปัญหา!
ด้วย ClickUp การดำเนินแผนหลักของโครงการไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน:
- เลือกจากมุมมองหลากหลายเช่นบอร์ด,กล่อง,รายการ,ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์จากมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นแฟนของKanbanให้ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อแสดงงานในรูปแบบบอร์ด Kanban ตามสถานะ,วันที่,ความสำคัญ,ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
- ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อวางแผน, มองเห็นภาพ, ตรวจสอบขีดความสามารถของทีมคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างสมบูรณ์แบบ.
- สร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นเวิร์กโฟลว์การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileอาจมีขั้นตอน "ขออัปเดต" ในขณะที่เอเจนซี่การตลาดเนื้อหาอาจใช้สถานะเช่น "ไอเดียเนื้อหา"
ให้ละเอียดและสร้างสรรค์ได้ตามที่คุณต้องการ!
4. ติดตามงานโครงการ
เมื่อคุณจมอยู่กับงานจนหัวหมุน มันง่ายที่จะมองไม่เห็นว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหน หรือยังมีอะไรอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จ
เพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของโครงการที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญที่จะต้องติดตามว่าทุกคนทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด และแผนกต่าง ๆ ของโครงการมีความเป็นเอกภาพตามที่คุณต้องการหรือไม่
ถามคำถามเช่น:
- เราอยู่ในกำหนดการหรือไม่?
- ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- งานใดที่กำลังขัดขวางความก้าวหน้า?
- เราต้องเร็วขึ้นอีกแค่ไหนเพื่อให้ทันกำหนดเวลา?
- การแบ่งงาน ใน ทีมโครงการ เป็นอย่างไรบ้าง?
หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การตอบคำถามเช่นนี้และการดำเนินการตามนั้นจะเป็นไปไม่ได้
แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอย่าง ClickUp, มันเป็นเรื่องง่ายมาก
เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกำหนดเวลา และแก้ไขปัญหาคอขวดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์ได้ที่นี่.
- Pulseแสดงให้เห็นกิจกรรมการทำงานของทีมคุณ
- ใช้ฟีเจอร์แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยกราฟหลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟBurnup,Burndown,Velocity และกราฟสะสม
คุณสมบัติการติดตามโครงการเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แจ้งเตือนทีมโครงการของคุณล่วงหน้า และปรับเปลี่ยนแผนโครงการให้เหมาะสม
5. ดำเนินการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ในทุกโครงการ คุณจะต้องเผชิญกับ สิ่งที่ไม่คาดคิดและไม่ทราบล่วงหน้า
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการในทันทีและสามารถทำให้ความคืบหน้าของโครงการหยุดชะงักได้
อย่ากังวลไป มันเป็นส่วนหนึ่งของเกม
คุณเพียงแค่ต้องมีระบบภายในกลยุทธ์การจัดการการบูรณาการของคุณเพื่อจัดการกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขอการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม และการขาดแคลนทรัพยากร
กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ที่สามารถดำเนินการและอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือหนึ่งในวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการรับประกันว่ากระบวนการของคุณจะยังคงเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในระหว่างโครงการก็ตาม
แต่คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?
แม้ว่าการมีเอกสารที่ระบุคำขอเปลี่ยนแปลงจะช่วยคุณได้ แต่มันไม่สามารถจัดการกับขนาดและความถี่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันส่วนใหญ่ได้
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถส่งอีเมลกลับไปกลับมาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติ
อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะช้ามากเท่านั้น แต่จะยากที่จะรักษาความรับผิดชอบต่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่บูรณาการไว้
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงผ่าน:
- คุณสมบัติการตรวจสอบที่ทำงานร่วมกับไฟล์ PDF, PNG, GIF, JPEG, WEBP. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมคำแนะนำไว้ในที่เดียว และเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับการขอเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ.
- ฟีเจอร์คลิป ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอ (พร้อมเสียง) และแชร์กับทีมของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
6. ปิดโครงการ
หลังจากที่คุณทำงานหนักมาอย่างยาวนาน โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว และถึงเวลาที่จะพูดคำวิเศษว่า "ปิดโครงการ!"
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีบางสิ่งที่คุณอาจต้องการทบทวน:
- กระบวนการที่นำมาใช้ในโครงการประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด?
- เราใช้แนวทางการบริหารโครงการที่ถูกต้องหรือไม่?
- มีเป้าหมายของโครงการใดบ้างที่เราไม่สามารถบรรลุได้หรือไม่?
- เราสามารถปรับปรุงบางแง่มุมของโครงการได้หรือไม่?
ผ่อนคลาย. จิบกาแฟในมือ. และคิดทบทวน.
ตอนนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับสมาชิกทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ให้พวกเขาทัวร์ดูงานที่ได้ทำไปแล้วและเป้าหมายที่บรรลุได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับ ความคิดเห็นที่เป็นเอกภาพ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้สำหรับโครงการในอนาคต
คุณจะต้องส่งเอกสารการเสร็จสิ้นโครงการให้กับลูกค้าของคุณด้วย รวมถึงเอกสารแนบที่สำคัญ รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน คู่มือการใช้งาน ฯลฯ
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานทั้งหมดเหล่านี้:
- สิทธิ์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณเชิญลูกค้าเข้าสู่พื้นที่โครงการของคุณได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว
- การแชร์สาธารณะช่วยให้คุณแชร์เกือบทุกอย่างใน ClickUp กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ แผนผังความคิด งานเฉพาะเจาะจง...อะไรก็ได้ที่คุณนึกถึง
- ใช้มุมมองแชทเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จกับทีมโครงการของคุณ วางแผนงานฉลองความสำเร็จ และอื่นๆ
นี่ไง ทั้งหมดหกขั้นตอนในการทำงานด้านการจัดการบูรณาการโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม
ประโยชน์ของการนำการจัดการบูรณาการโครงการไปใช้คืออะไร?
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการแบบบูรณาการแล้ว ยกเว้นเพียงเรื่องเดียว
คุณจะได้อะไรจากสิ่งนี้?
ประโยชน์หลักของการนำการจัดการโครงการแบบบูรณาการมาใช้คือ:
- การประสานงานที่ดีขึ้น: การระบุขั้นตอนและงานทั้งหมด แบ่งบทบาทและความรับผิดชอบ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ฯลฯ เพื่อให้โครงการมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
- การประหยัดเวลา: โดยการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันและตารางเวลาที่ทับซ้อนกันอย่างเป็นเชิงรุก การจัดการบูรณาการโครงการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในทีมและลดเวลาว่างเปล่า
- ความรับผิดชอบ: ผู้จัดการโครงการ สมาชิกทีมโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต้องรักษาการสื่อสารที่สม่ำเสมอ สิ่งนี้ช่วยในการจัดการความคาดหวังได้ดีขึ้นและสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ
สรุป
ตั้งแต่การสร้างเอกสารโครงการไปจนถึงการปิดโครงการอย่างประสบความสำเร็จ การจัดการโครงการแบบบูรณาการช่วยให้คุณประสานงานส่วนต่าง ๆ ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่คุณไม่สามารถรวมทุกส่วนของโครงการได้ด้วยตัวเอง
สำหรับการจัดการบูรณาการโครงการที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีเช่น ClickUp
ด้วยคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การวางแผนความจุไปจนถึงการจัดการโครงการระยะไกล ClickUp สามารถช่วยคุณในทุกด้านของการส่งมอบโครงการแบบบูรณาการ
รับ ClickUp ฟรีวันนี้และเชื่อมต่อทุกสิ่งในพื้นที่โครงการของคุณได้ในเวลาไม่นาน!