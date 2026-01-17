วิธีเลือกแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม

กิจกรรมเสมือนจริงได้กลายเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
ธุรกิจต่าง ๆ พึ่งพาพวกเขาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสัมมนาออนไลน์, การประชุมภายในองค์กร, และการประชุมขนาดใหญ่ เมื่อกิจกรรมเสมือนจริงมีความสำคัญมากขึ้น การเลือกแพลตฟอร์มจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในเบื้องต้น เครื่องมือส่วนใหญ่ให้คำมั่นในสิ่งเดียวกัน: การตั้งค่าที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และวิธีการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย
แต่ในความเป็นจริง ซอฟต์แวร์จัดงานเสมือนจริงแบบ DIY อาจจัดการการถ่ายทอดสดได้ แต่จะประสบปัญหาทุกอย่างรอบข้าง ปัญหาทางเทคนิค การมีส่วนร่วมต่ำ และการรายงานที่จำกัด สามารถลดผลกระทบของงานได้นานหลังจากจบงานไปแล้ว
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเลือกแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนอีเวนต์เสมือนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าดึงดูด ปลอดภัย และสามารถวัดผลได้
แพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริงคืออะไร?
แพลตฟอร์มงานเสมือนจริงคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัด, บริหารจัดการ, และวัดผลกิจกรรมออนไลน์ได้
ในระดับพื้นฐาน แพลตฟอร์มงานเสมือนจริงทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานเสมือนจริง ช่วยให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมเซสชันสดหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้า มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการแชท การสำรวจความคิดเห็น หรือการถามตอบ และเปลี่ยนผ่านระหว่างเซสชันได้อย่างราบรื่น คล้ายกับที่พวกเขาทำในงานที่จัดขึ้นจริง
แพลตฟอร์มขั้นสูงกว่าสามารถทำได้มากกว่าการสตรีมมิ่ง พวกเขามีคุณสมบัติสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ชม, การจัดการกิจกรรม, การวิเคราะห์, การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดหรือระบบ CRM, และการรายงานหลังกิจกรรม, ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง
📌 ตัวอย่างการใช้งานแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริง
จินตนาการถึงทีมการตลาดที่กำลังจัดงานประชุมออนไลน์ระดับโลกเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ แพลตฟอร์มงานออนไลน์ที่ทันสมัยช่วยให้พวกเขาสามารถทำได้:
- โฮสต์เซสชันสดและตามความต้องการหลายรายการข้ามเขตเวลาโดยไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมผ่านแชทสด, แบบสำรวจ, ถาม-ตอบ, และห้องประชุมย่อย
- ควบคุมประสบการณ์ด้วยเครื่องมือควบคุมความเหมาะสม การจัดการผู้พูด และสถานที่เสมือนจริงที่มีแบรนด์ของคุณ
- ติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมผ่านข้อมูลการเข้าร่วม, การมีส่วนร่วมในเซสชั่น, และจุดที่ผู้เข้าร่วมถอนตัว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดและ CRM เพื่อจับลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้นการติดตามผลหลังงาน
ผลลัพธ์: ผู้เข้าร่วมมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงกิจกรรมในอนาคตทั้งแบบเสมือนจริงและแบบพบปะกัน
ทำไมการเลือกแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ?
คำถามสำคัญเมื่อประเมินแพลตฟอร์มงานเสมือนจริงคือ: มันช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับทั้งผู้เข้าร่วมและผู้จัดงานหรือไม่?
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ชม
แพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่สตรีมวิดีโอเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
📌 ตัวอย่าง: ระหว่างการสัมมนาออนไลน์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มจะเปิดใช้งานการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การถามตอบที่มีผู้ดูแล และข้อความกระตุ้นการสนทนา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแทนการรับชมแบบเฉยๆ
ผู้เข้าร่วมสามารถย้ายระหว่างเซสชันต่างๆ, มีปฏิสัมพันธ์กับวิทยากร, และรักษาความสนใจตลอดทั้งงาน
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบวางแผนกิจกรรมฟรีบน Excel และ ClickUp
กำหนดความสามารถในการขยายขนาดของงานและคุณภาพของประสบการณ์
เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดทางเทคนิคเล็กน้อยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
แพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงที่เหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ตั้งแต่ไม่กี่คนไปจนถึงหลายร้อยคนโดยไม่เกิดอาการหน่วง ปัญหาเสียง หรือเซสชันขัดข้อง รองรับการจัดหลายเซสชันพร้อมกัน การเปลี่ยนผู้พูด และการควบคุมดูแลแบบเรียลไทม์โดยไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
🌍 ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น: นอกเหนือจากต้นทุนและการเข้าถึงแล้ว งานเสมือนจริงยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่า การประชุมทางไกลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการประชุมแบบพบหน้ากันถึง 66%
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เกือบหนึ่งในสามกลับมาชมเนื้อหาแบบออนดีมานด์อีกครั้ง แม้จะได้เข้าร่วมสดแล้วก็ตาม ผู้ชมของคุณอาจใช้การรับชมย้อนหลังแบบออนดีมานด์เพื่อทบทวนประเด็นสำคัญที่พลาดไป ติดตามส่วนที่พลาด และแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับผู้อื่น—ซึ่งช่วยขยายผลกระทบของกิจกรรมออนไลน์ให้ยาวนานเกินกว่าช่วงถ่ายทอดสด
ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนและข้อมูลเชิงลึกหลังงาน
กิจกรรมเสมือนจริงไม่ได้จบลงเมื่อเซสชั่นปิดตัวลง. คุณค่าของมันมาจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้หลังจากนั้น.
แพลตฟอร์มขั้นสูงติดตามการเข้าร่วม, การมีส่วนร่วมในแต่ละเซสชั่น, จุดที่ผู้เข้าร่วมหลุดออก, และระดับการโต้ตอบตลอดทั้งงานของคุณ. คุณอาจค้นพบว่าเซสชั่นย่อยสามารถรักษาผู้เข้าร่วมได้นานกว่าการบรรยายหลัก, หรือเซสชั่นที่มีการถาม-ตอบมากอาจนำไปสู่คำขอติดตามเพิ่มเติมมากขึ้น.
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ทีมปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต ปรับรูปแบบเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนการใช้จ่ายในกิจกรรมด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้
มีอิทธิพลต่อการรับรู้แบรนด์และความเป็นมืออาชีพ
สภาพแวดล้อมของงานเสมือนจริงสะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ การลงทะเบียนที่ราบรื่น สถานที่เสมือนจริงที่มีแบรนด์ การสตรีมที่เชื่อถือได้ และการจัดการเซสชันที่ดี ล้วนบ่งบอกถึงความมืออาชีพและความใส่ใจในรายละเอียด
ในทางกลับกัน ปัญหาการเข้าสู่ระบบ การดูแลที่ไม่ดี หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคสามารถทำลายความไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับกิจกรรมภายนอก การรับรู้เช่นนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะมองผลิตภัณฑ์หรือบริษัทของคุณ สำหรับกิจกรรมภายใน การรับรู้เช่นนี้มีผลกระทบต่อความมั่นใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
⭐ โบนัส:นี่คือเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการงานอีเวนต์ที่ควรลองใช้หากคุณต้องการทำให้การวางแผนเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงการประสานงาน และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
เกณฑ์หลักในการประเมินแพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริง
การดูอย่างรวดเร็วที่ G2 จะบอกคุณว่ามีแพลตฟอร์มงานเสมือนจริงถึง 210 แพลตฟอร์ม! น่าทึ่งใช่ไหม?
คุณจะจำกัดการค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้อย่างไร? 👇
- ความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้ชม: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มรองรับการแชทสด, การสำรวจความคิดเห็น, การถามตอบที่มีการควบคุม, ห้องย่อย, และการโต้ตอบในระดับเซสชั่น
- ความสามารถในการขยายตัวและความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพ: ทดสอบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ให้ประเมินว่าแพลตฟอร์มจัดการกับความล้มเหลวอย่างไร—การเชื่อมต่ออัตโนมัติ การกู้คืนเซสชัน และสตรีมสำรองมีความสำคัญเมื่อเกิดปัญหาในขณะถ่ายทอดสด
- ความยืดหยุ่นในการจัดหลายช่วงและกำหนดการ: มองหาการสนับสนุนการจัดหลายช่วงพร้อมกัน การส่งต่อผู้บรรยาย และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประชุมเสมือนจริงและงานแบบผสมผสาน
- ความลึกของการวิเคราะห์และรายงาน: ประเมินว่าแพลตฟอร์มติดตามการมีส่วนร่วมของเซสชัน จุดที่ผู้ใช้งานออก การตอบแบบสำรวจ การมีส่วนร่วมใน Q&A และการรับชมตามความต้องการหรือไม่ เพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพของงาน
- ข้อมูลเชิงลึกหลังงานและการเข้าถึงข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งออกหรือผสานข้อมูลการมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบ CRM หรือเครื่องมือการตลาดของคุณได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนการติดตามผล การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ และการรายงานผลตอบแทนจากการลงทุน
- ประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม: ประเมินความง่ายในการเข้าร่วมเซสชันของผู้เข้าร่วม และความง่ายในการจัดการวิทยากร การควบคุมการสนทนา และการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ของผู้จัดงาน โดยปราศจากปัญหาทางเทคนิค
- การสนับสนุนและความน่าเชื่อถือระหว่างกิจกรรมสด: สอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ระหว่างกิจกรรม เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกลางเซสชัน เวลาตอบสนองที่รวดเร็วสำคัญกว่าการมีรายการฟีเจอร์มากมาย
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบกำหนดการประชุมในรูปแบบ Word และ ClickUp
⭐ โบนัส: คุณควรจ่ายเงินสำหรับแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์เท่าใด?
การลงทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดของงาน ความถี่ ความต้องการในการมีส่วนร่วม และความลึกของการรายงาน
แผนพื้นฐาน: ฟรี – $100 ต่อเดือน
เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่จัดสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมภายในเป็นครั้งคราว
ระดับนี้โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- การถ่ายทอดสดวิดีโอ
- การสนทนาพื้นฐานและถาม-ตอบ
- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
- การติดแบรนด์ให้น้อยที่สุด
- รายงานการเข้าร่วมขั้นพื้นฐาน
✅ เหมาะสำหรับ: การประชุมภายใน, การสัมมนาออนไลน์ขนาดเล็ก, หรือโปรแกรมกิจกรรมในระยะเริ่มต้น. ขาดการมีส่วนร่วมขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกหลังกิจกรรม.
แผนมืออาชีพ: $100 – $500 ต่อเดือน
ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตและจัดกิจกรรมออนไลน์เป็นประจำ
ระดับนี้มักจะเพิ่ม:
- จำนวนผู้เข้าร่วมที่สูงขึ้น
- คุณสมบัติแบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็นและการถามตอบที่มีการควบคุม
- การบันทึกเซสชันและการเข้าถึงตามความต้องการ
- หน้าลงทะเบียนและหน้าแบรนด์ที่กำหนดเอง
- การวิเคราะห์เชิงลึกและการผสานรวมกับเครื่องมือทางการตลาด
✅ เหมาะที่สุดสำหรับ: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสัมมนาออนไลน์สำหรับลูกค้า, หรือโปรแกรมการฝึกอบรมอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมนี้
แพลตฟอร์มสำหรับองค์กร: $1,000+ ต่อเดือน หรือราคาตามตกลง
สร้างขึ้นสำหรับการประชุมขนาดใหญ่, งานหลายเส้นทาง, และโปรแกรมการตลาดสำหรับองค์กร
ราคาสำหรับองค์กรประกอบด้วย:
- ไม่จำกัดหรือจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสูงมาก
- กิจกรรมหลายเซสชันและหลายวัน
- เครื่องมือการมีส่วนร่วมและการกลั่นกรองขั้นสูง
- การวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมและระดับการมีส่วนร่วมอย่างละเอียด
- การผสานระบบ CRM และการรายงานการให้เครดิต
- การสนับสนุนเฉพาะทางและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
✅ เหมาะสำหรับ: การประชุมเสมือนจริงระดับโลก, โปรแกรมการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม, และองค์กรที่กิจกรรมเสมือนจริงขององค์กรเป็นช่องทางหลักในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ, สร้างแบรนด์, หรือสร้างความผูกพันกับพนักงาน.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อเปรียบเทียบแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริง ให้สร้างแบบประเมินคะแนนใน ClickUp โดยใช้AI Fieldsเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
AI Fields สามารถสร้างสรุป จัดหมวดหมู่ความต้องการ หรือระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแพลตฟอร์มตามเกณฑ์ของคุณ (เช่น คุณสมบัติการมีส่วนร่วม ความลึกของการวิเคราะห์ การผสานรวม)
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการจัดงานประชุมเสมือนจริง
วิธีเลือกแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนที่เหมาะสม
กำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? เริ่มที่นี่เลย 👇
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนเปรียบเทียบเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับ เหตุผล ที่คุณจัดงานนี้ และ กลุ่มเป้าหมาย ที่คุณต้องการให้เข้าร่วมงาน ถามคำถามเช่น:
- กิจกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การศึกษาลูกค้า, การฝึกอบรม, หรือการสื่อสารภายในองค์กร?
- ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร: การลงทะเบียน, การเข้าร่วมสด, การมีส่วนร่วม, ผลกระทบต่อช่องทาง, หรือการแบ่งปันความรู้?
- กิจกรรมนี้จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด?
- นี่จะเป็นกิจกรรมครั้งเดียวหรือโปรแกรมที่สามารถทำซ้ำได้?
- คุณกำลังจัดสัมมนาออนไลน์, การประชุมเสมือนจริง, เวิร์กช็อป, หรือกิจกรรมแบบผสมผสานอยู่หรือไม่?
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เขียนเกณฑ์ความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้ 3–5 ข้อในขั้นตอนนี้ ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของงาน:
- ผู้เข้าร่วม 25% เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือถาม-ตอบ
- ยอดชมแบบออนดีมานด์เกินจำนวนผู้เข้าชมสดภายใน 14 วัน
- ฝ่ายขายจะติดตามผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมทุกคนภายใน 48 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินคุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์ม
ประเมินแพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริงตามประเภทของกิจกรรมที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ แบ่งออกเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีและคุณสมบัติที่ดีหากมี
📌 ตัวอย่าง: เป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพมากขึ้นสำหรับแบรนด์ของคุณ แพลตฟอร์มของคุณควรทำให้การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน การเพิ่มข้อมูล และการดำเนินการกับข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่จำเป็น:
- แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบบูรณาการหรือการผสานระบบ CRM แบบเนทีฟ
- การติดตามการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในระดับผู้เข้าร่วม
- การส่งออกหรือซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานติดตามผล
คุณสมบัติที่พึงประสงค์:
- หน้าแลนดิ้งหรือธีมที่สามารถปรับแต่งได้
- ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่มีแบรนด์ในระหว่างหรือหลังเซสชัน
- การใช้เกมมิฟิเคชันแบบเบาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
📌 ตัวอย่าง: งานของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายและการสร้างชุมชน ในกรณีนี้ คุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพของการถ่ายทอด
คุณสมบัติที่จำเป็น:
- การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก
- การจับคู่ผู้เข้าร่วมอย่างง่ายดายหรือการสร้างเครือข่ายตามโต๊ะ
- การควบคุมการกลั่นกรองและเวลาที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่พึงประสงค์:
- โปรไฟล์และความสนใจของผู้เข้าร่วม
- ข้อความหลังงานหรือเครื่องมือติดตามผล
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามอย่างหรือมากกว่าทุกวัน ต่อสู้กับ "การขยายตัวของแอป" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย
แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิผล แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์อีกด้วย
BrainGPTรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: พูดเพียงครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องใน ClickUp ไม่ต้องสลับไปมา ไม่มีความวุ่นวาย—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 3: ประเมินความสามารถในการผสานรวมและระบบอัตโนมัติ
กิจกรรมเสมือนจริงไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว พวกมันเชื่อมโยงกับงานการตลาด, การขาย, ทรัพยากรบุคคล, และการดำเนินงานก่อนและหลังกิจกรรม
ประเมิน:
- ข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานซิงค์กับระบบ CRM หรือเครื่องมือการตลาดของคุณหรือไม่?
- สัญญาณการมีส่วนร่วม (การสำรวจความคิดเห็น, ถาม-ตอบ, เวลาการรับชม) สามารถกระตุ้นการติดตามผลได้หรือไม่?
- คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามพฤติกรรมได้หรือไม่?
- การผสานรวมเป็นแบบเนทีฟหรือต้องพึ่งพาการส่งออกด้วยตนเอง?
- มี API หรือ webhook ให้เข้าถึงได้หรือไม่หากคุณต้องการการปรับแต่ง
อะไรทำให้การผสานระบบเป็นส่วนสำคัญของฟีเจอร์ซอฟต์แวร์การจัดการงานอีเวนต์? มันช่วยให้ข้อมูลงานอีเวนต์ไหลเข้าสู่การติดตามผล การรายงาน และการวางแผนในอนาคต
🚀 ClickUp's One-Up: ในขณะที่แพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนของคุณดูแลประสบการณ์สดClickUp สำหรับทีมการตลาดจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานรอบๆ แพลตฟอร์มนั้น
ทีมใช้ ClickUp เพื่อ:
- ประสานงานการวางแผนงานกิจกรรม การอนุมัติ และกำหนดเวลา
- จัดการการเตรียมตัวของผู้บรรยาย, การสร้างเนื้อหา, และการซ้อม
- ติดตามการดำเนินการหลังงาน เช่น การติดตามผล การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ และการรายงาน
- ทำให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายปฏิบัติการเป็นอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน
แทนที่จะรวบรวมสเปรดชีต, กระทู้ในอีเมล, และเครื่องมือจัดการงานเข้าด้วยกัน, ClickUp รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด—และการกระทำที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลเหตุการณ์—ไว้ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว
ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนประสบการณ์ของผู้ใช้และการสนับสนุน
นอกเหนือจากคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานแล้ว คุณต้องการให้มันใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
ทดลองใช้ระบบนำร่องและดูว่าผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือไม่ แพลตฟอร์มควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้จัดและผู้ดูแล
📌 การทดสอบที่แนะนำ: ก่อนดำเนินการจริง ควรทดสอบระบบกับผู้เข้าร่วมจริงและผู้ชมจำนวนน้อยในสภาพแวดล้อมจริง ทดสอบขั้นตอนการเข้าร่วม การควบคุมของผู้ดูแลระบบ และวิธีที่แพลตฟอร์มจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิดระหว่างการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 5: พิจารณาด้านงบประมาณ ความสามารถในการขยายตัว และผลตอบแทนจากการลงทุน
สุดท้ายนี้ ให้ชั่งน้ำหนักระหว่างต้นทุนกับคุณค่าในระยะยาว
มองให้ไกลกว่าการกำหนดราคาแบบรายเดือน และถามตัวเองว่า:
- แพลตฟอร์มสามารถขยายขนาดได้หรือไม่เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น?
- มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยปรับปรุงกิจกรรมในอนาคตได้หรือไม่?
- มันจะลดความพยายามในการทำงานด้วยมือหรือสร้างภาระงานใหม่ในการดำเนินงานหรือไม่?
💰 ROI ที่ผู้นำของคุณให้ความสำคัญเมื่อจัดงานเสมือนจริง:
- ต้นทุนต่อผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่ต้นทุนต่อการลงทะเบียน
- ผลกระทบของท่อส่งหรือการเปลี่ยนแปลงสำหรับเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อภายนอก
- มูลค่าการนำกลับมาใช้ใหม่ของเนื้อหาจากการบันทึก การเล่นซ้ำ และคลิป
- เวลาที่ประหยัดได้จากการตั้งค่า การดูแล การรายงาน และการติดตามผล
แพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงชั้นนำที่ควรสำรวจ
นี่คือรายชื่อแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนยอดนิยม 👇
1. คลิกอัพ
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ที่ช่วยให้คุณจัดกิจกรรมเสมือนจริงClickUpคือ กระดูกสันหลังของการดำเนินงาน ที่แท้จริงพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งแห่งแรกของโลกคือสถานที่ที่คุณวางแผน ประสานงาน ติดตาม อัตโนมัติ และวัดผลการทำงานที่ทำให้ประสบการณ์สดเหล่านั้นประสบความสำเร็จ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดการกิจกรรมของ ClickUp👇
วางแผนและจัดโครงสร้างกิจกรรมภายในพื้นที่ทำงานเฉพาะ
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่เฉพาะใน ClickUpสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงหรือแคมเปญกิจกรรม พื้นที่นี้จะเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดำเนินการ
แต่ละกิจกรรมจะถูกจัดการเป็นรายการภายในพื้นที่ (Space) เพิ่มงานแต่ละรายการที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดต่อวิทยากร การสรุปวาระการประชุม การจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ การซ้อม และการติดตามผล
ฟิลด์ที่กำหนดเองใช้ติดตามรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ประเภทของกิจกรรม, ผู้ชม, ผู้รับผิดชอบ, ภูมิภาค, และวันที่ของกิจกรรม.สถานะที่กำหนดเองแทนขั้นตอน เช่น การรับข้อมูล, การวางแผน, การประชาสัมพันธ์, วันกิจกรรม, และหลังกิจกรรม.
ลำดับชั้นนี้ทำให้การจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือโปรแกรมที่สามารถทำซ้ำได้ในปริมาณมากเป็นเรื่องง่าย
บันทึกคำขอและข้อมูลนำเข้าโดยใช้แบบฟอร์ม
กำหนดมาตรฐานวิธีการนำเหตุการณ์เข้าสู่ระบบโดยใช้ClickUp Forms ทีมการตลาด, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือทีมภายในส่งคำขอพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน, รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย, ระยะเวลา และตัวชี้วัดความสำเร็จ
การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะสร้างงานกิจกรรมที่มีโครงสร้างพร้อมฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เจ้าของ และสถานะโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมเริ่มต้นด้วยความชัดเจนและขจัดความสับสนในการติดต่อกลับไปมาก่อนที่งานจะเริ่มต้น
แบบฟอร์มยังถูกใช้หลังงานเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม การทบทวนภายใน หรือการประเมินวิทยากร โดยข้อมูลเชิงลึกจะถูกส่งกลับไปยังพื้นที่ทำงานโดยตรง
ใช้เอเจนต์ AI และ BrainGPT สำหรับการวางแผนและการวิเคราะห์
ClickUp'sSuper Agentsและ BrainGPTเพิ่มความฉลาดทางบริบทตลอดวงจรชีวิตของเหตุการณ์
ในระหว่างการวางแผน ทีมงานใช้Brainเพื่อสรุปข้อกำหนด ร่างเอกสารสำหรับการดำเนินงาน หรือระบุความเสี่ยงตามความเชื่อมโยงของงาน
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การสร้างข้อความส่งเสริมการขายและการสรุปความคิดเห็น ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพหลังงานโดยตรงภายในงานและเอกสาร
เนื่องจาก Brain มีความตระหนักถึงบริบท จึงสามารถตอบคำถามเช่น "เหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงในเดือนนี้?" หรือ "ปัจจัยใดที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมสูงสุดในการสัมมนาออนไลน์ครั้งล่าสุดของเรา?" โดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริง
การทำให้การดำเนินการกิจกรรมเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp AI และระบบอัตโนมัติ
หัวใจสำคัญของระบบการจัดการกิจกรรมของ ClickUp คือระบบการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เมื่อทำงานร่วมกัน ระบบเหล่านี้จะจัดการงานประสานงานที่ซ้ำซากจำเจ ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการดำเนินงานที่มีผลกระทบสูง
เมื่อกำหนดช่องทางการจัดงานของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบอัตโนมัติของ ClickUp จะดำเนินการงานต่อไปโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นจริง แทนการอัปเดตด้วยตนเอง
📌 ตัวอย่าง: เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มไอเดียกิจกรรม ClickUp จะสร้างงานกิจกรรมใหม่โดยอัตโนมัติและตั้งค่าสถานะเป็น "รับเรื่อง"
เมื่อทุกงานย่อยก่อนเหตุการณ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ งานหลักจะย้ายไปยังสถานะ "การส่งเสริมต่อเนื่อง" โดยไม่ต้องมีใครไปกระตุ้น
หลังจากวันที่ของกิจกรรมผ่านไปแล้ว ClickUp จะอัปเดตสถานะเป็น "ติดตามหลังกิจกรรม" และมอบหมายงานการรวบรวมความคิดเห็นและการสรุปภายใน
AI ของ ClickUp ยังช่วยในการมอบหมายงานและการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
หากทีมของคุณจัดการกิจกรรมในหลายภูมิภาค งานสำหรับกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาสามารถส่งต่อไปยังเจ้าของงานคนหนึ่งได้ ในขณะที่กิจกรรมในสหราชอาณาจักรจะถูกส่งต่อไปยังอีกคนหนึ่ง AI สามารถตั้งค่าวันครบกำหนดสำหรับงานและงานย่อยได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกเส้นตายสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของกิจกรรม
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่า ClickUp ช่วยในการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร 👇
ใช้แม่แบบแผนโครงการกิจกรรมเสมือนจริงของ ClickUp เพื่อรวมศูนย์การวางแผน
เมื่อคุณได้เลือกแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงที่ดีที่สุดแล้ว ความท้าทายถัดไปคือการเปลี่ยนแผนของคุณให้กลายเป็น action โดยไม่เกิดความวุ่นวาย ขอแนะนำ:แม่แบบแผนโครงการอีเวนต์เสมือนจริงของ ClickUp
เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือที่มีโครงสร้างสำหรับวงจรชีวิตของกิจกรรมทั้งหมดของคุณ โดยรวบรวมงานทั้งหมด กำหนดเวลา เจ้าของ และสิ่งที่ต้องส่งมอบไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเป้าหมายสำคัญ เช่น การยืนยันวิทยากร การซ้อม และการกำหนดวันเปิดตัว
- จัดระเบียบงาน สำหรับด้านโลจิสติกส์ การสร้างเนื้อหา การตลาด และการตั้งค่าทางเทคนิค
- กำหนดการพึ่งพา เพื่อให้ไม่มีอะไรเริ่มต้นก่อนที่ข้อกำหนดเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์
- ติดตามความเป็นเจ้าของ และกำหนดเวลาในมุมมองรวมศูนย์เดียว
- ประสานงานการทำงานข้ามสายงาน ระหว่างฝ่ายการผลิต การตลาด และการดำเนินงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp SyncUpsสำหรับการเตรียมตัวสำหรับผู้บรรยาย, การซ้อม, การตรวจสอบภายใน, และการสรุปหลังงาน. จับบันทึกอัตโนมัติ และเปลี่ยนการตัดสินใจเป็นงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- ติดตามการเสร็จสิ้นของงาน, กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, การติดตามผล, และปริมาณงานในหลายเหตุการณ์ได้ในมุมมองเดียวด้วยClickUp Dashboards
- ในช่วงการวางแผนเบื้องต้นกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนกำหนดการกิจกรรม ลำดับการประชุม เส้นทางของผู้เข้าร่วม และแผนสำรองได้อย่างชัดเจน
- ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมมีความสอดคล้องตามบริบท ข้อความจะแสดงอยู่ข้างๆ งาน เอกสาร และไทม์ไลน์ต่างๆ เพื่อให้การตัดสินใจไม่สูญหายไปในกระทู้ Slack หรืออีเมลที่ยาวเหยียด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถทำงานในโปรแกรมเดียวและทำงานร่วมกันในกิจกรรมได้ตั้งแต่ก่อนการผลิต จนถึงวันงาน เราสามารถดำเนินการได้ด้วยความมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของเราอยู่ในที่เดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. Zoom Events
Zoom Events เป็นแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงแบบครบวงจร ช่วยให้คุณจัดงานออนไลน์ที่สมจริงได้ตั้งแต่การประชุมขนาดเล็กไปจนถึงงานเสมือนจริงขนาดใหญ่ เช่น การประชุมหลายวันและการประชุมสุดยอดองค์กร
มันรวมการลงทะเบียน, การออกบัตร, การสร้างเครือข่าย, และการจัดการเซสชั่นไว้ในสภาพแวดล้อมกิจกรรมเสมือนจริงเดียว
เครื่องมือของ Zoom ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย และฟีเจอร์ขั้นสูงยังช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้จัดงานเข้าใจพฤติกรรมและผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom Events
- ศูนย์กลางกิจกรรมพร้อมระบบลงทะเบียน จำหน่ายบัตร และเครือข่ายล็อบบี้ เพื่อการไหลเวียนของผู้เข้าร่วมงานอย่างไร้รอยต่อ
- การจัดการกิจกรรมหลายช่วงและกิจกรรมที่มีแบรนด์สำหรับการประชุมเสมือนจริงขนาดใหญ่
- สรุปและเครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการมีส่วนร่วมและข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Zoom Events
- แม้ว่าผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วม Zoom Events ได้โดยไม่ต้องมีบัญชี Zoom แต่ ผู้จัดงาน หรือโฮสต์โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีแผน Zoom แบบชำระเงิน (ผ่าน Workplace) ที่มีใบอนุญาต Meetings ก่อนที่คุณจะสามารถซื้อหรือเปิดใช้งานฟีเจอร์ของ Zoom Events ได้
ราคาของ Zoom Events
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 /เดือน
- ธุรกิจ: $21. 99 /เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
หมายเหตุ: นี่คือราคาสำหรับ Zoom Workplace
การจัดอันดับและรีวิวของ Zoom Events
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom Events ว่าอย่างไรบ้าง?
ฟังจากผู้ใช้ G2:
ส่วนที่ดีที่สุดของ Zoom คือการที่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อถอดเสียงการประชุมได้ เราใช้ Fellow ในการบันทึกการประชุมของบริษัท และเราไม่มีปัญหาใด ๆ ในการตั้งค่าการใช้งานเลย ฉันยังชอบตัวเลือกฟิลเตอร์และตัวเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ อีกด้วย แพลตฟอร์มอื่น ๆ ไม่สามารถเทียบได้
🧩 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ระบบการผสานการทำงานของ ClickUpเชื่อมต่อชุดการทำงานหลักของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
ซิงค์กิจกรรมปฏิทิน, ข้อมูล CRM, ตัวกระตุ้นการตลาดอัตโนมัติ, ห้องสมุดไฟล์, แอปพลิเคชันการสื่อสาร, และระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรงเข้าสู่ ClickUp
ด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUpคุณสามารถเริ่มหรือเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงาน, เอกสาร, หรือแชทใน ClickUp
ลิงก์การประชุม, บันทึกการประชุม, และรายละเอียดจะติดอยู่กับงานที่เกี่ยวข้อง. มันช่วยคุณจัดการการซ้อมของผู้พูด, การซ้อมภายใน, และการสรุปหลังเหตุการณ์ในบริบท.
แทนที่จะต้องค้นหาลิงก์หรือบันทึกต่างๆ จากเครื่องมือต่างๆ ทีมสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Zoom เข้ากับงานและไทม์ไลน์ของกิจกรรมโดยตรง ซึ่งช่วยลดช่องว่างในการประสานงานก่อนและหลังกิจกรรม
3. โกลด์แคสต์
คุณสามารถใช้ Goldcast.io เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์, การประชุมสุดยอดเสมือนหลายช่วง, งานแบบผสมผสาน และซีรีส์ที่ดำเนินต่อเนื่องได้ แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่รองรับการถ่ายทอดสดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมสามารถนำเนื้อหาจากงานไปปรับใช้ใหม่และขยายการเข้าถึงผู้ชมได้อีกด้วย
ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจับความตั้งใจในการกระทำและผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ Goldcast ช่วยเปลี่ยนการมีส่วนร่วมในงานอีเวนต์ให้กลายเป็นผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจที่วัดผลได้
Goldcast ช่วยให้คุณส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจความคิดเห็น, ถาม-ตอบผ่านวิดีโอ, GIF และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะผู้วางแผนงาน คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ Goldcast เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานได้ คุณจะสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการแจกแจงผู้เข้าร่วมงานและการแจกแจงบริษัท เป็นต้น
คุณสมบัติเด่นของ Goldcast
- นำเนื้อหาจากงานอีเวนต์กลับมาใช้ใหม่ในวงกว้างด้วย Content Lab โดยใช้ AI เพื่อเปลี่ยนเซสชันให้กลายเป็นคลิปสั้น บล็อก และเนื้อหาพร้อมเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการจัดงาน
- บันทึกและผลิตเซสชั่นคุณภาพสูงด้วยสตูดิโอบันทึกเสียงในตัวสำหรับพอดแคสต์, เดโม, และการบรรยายที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
- อัตโนมัติการวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาด้วย AI Agents ที่ช่วยค้นหาช่วงเวลาสำคัญและสร้างข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Goldcast
- หากการใช้งานหลักของคุณคือการจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดเล็กหรือการประชุมภายในองค์กรบ่อยครั้ง Goldcast อาจดูเกินความจำเป็น
การกำหนดราคาของ Goldcast
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Goldcast
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Goldcast อย่างไรบ้าง?
ฟังจากผู้ใช้ G2:
สามารถรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมากได้ การกำหนดเวลาของกิจกรรมช่วยให้ขั้นตอนการทำงานด้านเวลาในกระบวนการผลิตง่ายขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับงานอีเวนต์
4. Livestorm
Livestorm เป็นแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดสัมมนาออนไลน์ การประชุมออนไลน์ และงานเสมือนจริงขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น ผู้เข้าร่วมและผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม รวมถึงไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
มันมอบเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ยืดหยุ่น, การวิเคราะห์ที่สะอาด, และการผสานรวมที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
Livestorm ผสานฟีเจอร์แบบโต้ตอบเข้ากับการเชื่อมต่อด้านการตลาดและ CRM ที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์แบบต่อเนื่อง การสาธิตผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมให้ความรู้แก่ลูกค้า
ความสามารถด้าน AI และการถ่ายทอดสดของมันช่วยสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมสามารถขยายคุณค่าของแต่ละงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Livestorm
- รับสรุปโดยอัตโนมัติ, การถอดความ, และคำแนะนำเนื้อหาด้วย Livestorm AI
- ขยายการเข้าถึงด้วยการรีสตรีมในตัว ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถถ่ายทอดสดเซสชันไปยังหลายจุดหมายพร้อมกันและดึงดูดผู้ชมได้กว้างขึ้น
- เพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเอง (สี, โลโก้, และภาพพื้นหลัง) ให้กับห้องกิจกรรมแต่ละห้อง
ข้อจำกัดของ Livestorm
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงและการสร้างแบรนด์มีให้บริการในแผนระดับสูง
ราคาของ Livestorm
- ข้อดี: €105/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Livestorm
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Livestorm อย่างไรบ้าง?
ฟังจากผู้ใช้ G2:
ฉันใช้ Livestorm สำหรับการจัดการประชุมออนไลน์, การสัมมนาผ่านเว็บ, และกิจกรรมออนไลน์ เพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเลือกใช้สำหรับการนำเสนอสดและการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ ฉันชอบที่แพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ที่ดีที่สุดนี้สามารถบาลานซ์ระหว่างความง่ายกับการทำงานที่เหมาะสมได้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Livestorm ค่อนข้างราบรื่นและตรงไปตรงมา นอกจากนี้ การใช้ Livestorm ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ การผสานการทำงานช่วยให้กระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
5. แอร์มีต
Airmeet เป็นแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการจัดสัมมนาออนไลน์แบบโต้ตอบ การประชุม และการจัดงานแบบผสมผสาน ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมและการควบคุมการดำเนินงาน
มันช่วยให้ผู้จัดงานเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลผ่าน AirIntel ซึ่งแสดงแนวโน้มการมีส่วนร่วม พฤติกรรมของผู้เข้าร่วม และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ข้อมูลนี้ช่วยในการวางแผนในอนาคตและการติดตามผล
เซสชันสดถูกผลิตผ่าน AirStudio, อินเทอร์เฟซระดับการผลิตที่ให้โฮสต์ควบคุมได้อย่างแม่นยำในเรื่องของเลย์เอาต์, สื่อ, และองค์ประกอบสตรีมมิ่ง
เบื้องหลังการทำงาน AirControl รวมศูนย์การกำหนดค่าเหตุการณ์ การจัดการการเข้าถึง การจัดตารางเวลา และการควบคุมแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Airmeet
- เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อให้แน่ใจว่าคำบรรยาย การนำทางด้วยแป้นพิมพ์ และคุณสมบัติช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
- ปรับปรุงการดำเนินงานของงานให้ราบรื่นด้วย AX360 แพลตฟอร์มประสบการณ์แบบรวมศูนย์ของ Airmeet ที่รวมการวางแผน การดำเนินการ และการวิเคราะห์ไว้ในที่เดียว
- ส่งมอบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีแบรนด์ครบถ้วนพร้อมความสามารถในการทำแบรนด์ขาว
ข้อจำกัดของ Airmeet
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานบน Airmeet อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะสำหรับวิทยากรหรือผู้เข้าร่วมที่ไม่ถนัดด้านเทคนิคมากนัก
ราคาของ Airmeet
- สัมมนาออนไลน์ระดับพรีเมียม: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
- กิจกรรม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- กิจกรรมที่จัดการ: ราคาที่กำหนดเอง
Airmeet ratings and reviews
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Airmeet อย่างไรบ้าง?
ฟังจากผู้ใช้ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือฟีเจอร์การสร้างเครือข่าย—ความสามารถในการเคลื่อนย้ายระหว่างโต๊ะเสมือนจริงและมีการสนทนาผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในงานประชุมจริง ๆ ซึ่งให้ประสบการณ์ที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ส่วนใหญ่ มันสามารถจำลองประสบการณ์แบบพบหน้ากันได้ดีกว่า
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือกแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริง
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรระวัง:
❌ 1. การให้คุณค่าเกินจริงกับฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้ใช้งานจริง
หลายแพลตฟอร์มดูน่าประทับใจในเดโมเพราะพวกเขาแสดงทุกฟีเจอร์ที่เป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ คุณพึ่งพาเพียงส่วนย่อยที่สนับสนุนเป้าหมายของกิจกรรมโดยตรงเท่านั้น
การซื้อแพลตฟอร์มเพียงเพราะมันทำได้ทุกอย่างมักนำไปสู่ความซับซ้อน การยอมรับใช้งานต่ำ และความสับสนระหว่างการจัดงานสด คุณลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณจากขั้นตอนที่ 1 ไม่ควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
❌ 2. การละเลยขั้นตอนการทำงานหลังกิจกรรม
ทีมมักให้ความสำคัญอย่างมากกับประสบการณ์แบบสด และลืมไปว่าคุณค่าที่แท้จริงของกิจกรรมออนไลน์มักอยู่เหนือกว่าการประชุมหรือกิจกรรมในตัวเอง
หากแพลตฟอร์มทำให้การเข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่วม การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม การกระตุ้นการติดตามผล หรือการนำการบันทึกกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องยาก คุณกำลังจำกัดผลตอบแทนจากการลงทุน
❌ 3. การประเมินช่องว่างในการบูรณาการต่ำเกินไป
บางแพลตฟอร์มอ้างว่ามีการเชื่อมต่อระบบ แต่พึ่งพาการส่งออกข้อมูลด้วยตนเองหรือการซิงค์ข้อมูลเพียงบางส่วนเป็นอย่างมาก
ช่องว่างเหล่านี้ทำให้การติดตามผลช้าลง ทำให้รายงานบิดเบือน และสร้างงานเพิ่มเติมให้กับทีมการตลาด ทีมขาย หรือทีมทรัพยากรบุคคล เมื่อเวลาผ่านไป การแยกส่วนนี้จะลดความเชื่อมั่นในข้อมูลกิจกรรมและทำให้การตัดสินใจอ่อนแอลง
❌ มองข้ามประสบการณ์การใช้งานบนมือถือ
ผู้เข้าร่วมจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์มือถือ หากประสบการณ์การใช้งานบนมือถือของแพลตฟอร์มไม่ราบรื่นหรือใช้งานยาก การมีส่วนร่วมจะลดลงอย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม:กระบวนการคิดเชิงออกแบบ พร้อมตัวอย่างและขั้นตอน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การประชุมประจำปีของ World Economic Forum เป็นหนึ่งในงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลก โดยค่าตั๋วเข้าชมมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์ต่อคน งานนี้ดึงดูดผู้นำระดับโลก มหาเศรษฐี และผู้บริหารระดับสูง ทำให้เป็นหนึ่งในงานธุรกิจที่พิเศษที่สุด
เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเลือกเครื่องมือของคุณ
จากประสบการณ์ของเรา นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ได้:
1. ทดสอบเส้นทางการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ
ประสบการณ์ที่ราบรื่นของผู้เข้าร่วมสามารถทำให้กิจกรรมของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นี่คือสิ่งที่ควรตรวจสอบ:
- ลงทะเบียน > ยืนยัน > เข้าถึงกิจกรรม (ทดสอบกระบวนการนี้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ)
- ตรวจสอบจุดที่อาจเกิดการเสียดสี เช่น ข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดแอป และการนำทางที่สับสน
- ประเมินความเร็วในการเข้าสู่ระบบหลังจากคลิกที่ "เข้าร่วมกิจกรรม"
- ประสบการณ์การใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ประเภทต่างๆ
โปรดจำไว้ว่า หากการเดินทางต้องใช้เวลามากกว่า 2–3 คลิก อัตราการหลุดออกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
📊 ข้อมูลเชิงกลยุทธ์: บูธเสมือนจริงเปลี่ยนวิธีที่ผู้ซื้อประเมินผู้ขาย
ในงานอีเวนต์ทางกายภาพ การเยี่ยมชมบูธถูกขับเคลื่อนโดยสถานที่ การสัญจรของผู้คน และพลวัตทางสังคม ในงานอีเวนต์เสมือนจริง การเยี่ยมชมบูธถูกขับเคลื่อนโดยเจตนา
ผู้เข้าร่วมงานคลิกเข้าไปในบูธเมื่อมีบางสิ่งที่สอดคล้องกับเซสชันที่พวกเขาเพิ่งดู ปัญหาที่กำลังศึกษา หรือประเด็นที่ต้องการติดตามต่อ ซึ่งส่งผลให้มีการโต้ตอบกับบูธเสมือนน้อยลง แต่เป็นการโต้ตอบที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2. ทำการทดสอบความเครียดเพื่อตรวจสอบคุณภาพการสตรีมข้ามอุปกรณ์
ทำการทดสอบความเครียดกับทีมของคุณเอง ตรวจสอบประสิทธิภาพการสตรีมในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด สถานการณ์ที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ จุดเชื่อมต่อมือถือ การเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์ ฯลฯ ประเมินอย่างละเอียด:
- เสียงล่าช้าหรือไม่?
- วิดีโอจะนิ่งเร็วแค่ไหน?
- มีระบบสำรองไว้หรือไม่สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี?
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอแผนที่การกระจาย CDN ของแพลตฟอร์ม หากพวกเขาไม่ได้ใช้โหนด CDN ทั่วโลก ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศอาจประสบปัญหาการกระตุกหรือโหลดช้า
3. ประเมินความลึกของการบูรณาการที่แท้จริง
แพลตฟอร์มที่คุณเลือกอาจแสดงรายการการเชื่อมต่อ 50 รายการ แต่ 80% ของการเชื่อมต่อเหล่านั้นเป็นแบบทางเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องตรวจสอบ:
- ข้อมูล CRM ซิงค์ทั้งสองทางหรือไม่?
- คุณสามารถนำฟิลด์ใดจากหลังการวิเคราะห์ไปใส่ในฐานข้อมูลของคุณได้บ้าง?
- แพลตฟอร์มรองรับการซิงค์แบบเรียลไทม์หรือไม่
- มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมกับบันทึกการติดต่อหรือไม่?
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการตลาด AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
รายการตรวจสอบ: ข้อควรทำและไม่ควรทำในการประเมินแพลตฟอร์ม
|✅ ทำสิ่งนี้
|❌ อย่าทำสิ่งนี้
|กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมให้ชัดเจนก่อนคัดเลือกเครื่องมือ
|เริ่มการสาธิตโดยไม่รู้ว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร
|จับคู่แพลตฟอร์มเสมือนจริงให้เหมาะกับประเภทของกิจกรรมของคุณ (เว็บนาร์, การประชุม, แบบผสมผสาน)
|สมมติว่าแพลตฟอร์มหนึ่งทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับทุกรูปแบบของกิจกรรม
|ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณ
|เลือกเครื่องมือตามคุณสมบัติที่ดูโดดเด่นแต่คุณไม่ได้ใช้
|ดำเนินการทดลองนำร่องที่เป็นจริงโดยใช้ผู้บรรยายและกระบวนการทำงานจริง
|พึ่งพาเพียงการสาธิตการขายที่ผ่านการขัดเกลาแล้วเท่านั้น
|ขั้นตอนการเข้าร่วมของผู้เข้าทดสอบและการควบคุมของผู้ดูแล
|ไม่ต้องสนใจประสบการณ์การจัดงานภายใต้ความกดดันจริง
|ประเมินการวิเคราะห์ที่มากกว่าแค่จำนวนผู้เข้าร่วม
|ถือว่าการลงทะเบียนและการเข้าร่วมเป็นเกณฑ์วัดที่เพียงพอ
|ตรวจสอบความถูกต้องของการผสานระบบ CRM และการตลาดระหว่างการทดลองใช้งาน
|สมมติว่า "บูรณาการ" หมายถึง การไหลของข้อมูลที่ไร้รอยต่อ
|ประเมินความสามารถในการขยายขนาดสำหรับกิจกรรมในอนาคต ไม่ใช่แค่ของวันนี้
|ปรับให้เหมาะสมเฉพาะขนาดผู้ชมปัจจุบันเท่านั้น
|คำนึงถึงความพยายามในการดำเนินงานและต้นทุนที่ซ่อนอยู่
|เปรียบเทียบแพลตฟอร์มโดยพิจารณาเฉพาะราคาเท่านั้น
|วางแผนสำหรับกระบวนการทำงานหลังกิจกรรมและการติดตามผล
|ปฏิบัติต่อเหตุการณ์เป็นการดำเนินการครั้งเดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่ดีที่สุด
จัดกิจกรรมออนไลน์ที่สร้างผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
การคิดหาวิธีเลือกแพลตฟอร์มสำหรับจัดงานเสมือนจริงนั้น สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว: การหาเครื่องมือที่ทำให้การทำงานของทีมคุณง่ายขึ้น
คุณต้องการแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังงาน
ClickUp ทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุด
ในขณะที่ซอฟต์แวร์อีเวนต์เสมือนจริงของคุณจัดการประสบการณ์สด ClickUp จะรวมการวางแผน การประสานงาน การทำงานอัตโนมัติ และการวัดผลไว้ในที่เดียว
ด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, และตัวแทนที่ถูกผสานรวมไว้ในที่ทำงานเดียว ClickUp กลายเป็นแกนกลางการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมออนไลน์ทุกขนาดลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
คุณสมบัติของแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนที่ต้องมี ได้แก่: การถ่ายทอดสดที่เชื่อถือได้, การมีส่วนร่วมของผู้ชมในตัว เช่น แชท, การสำรวจความคิดเห็น, และการถาม-ตอบ, การลงทะเบียนและการควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น, การบันทึกเซสชันพร้อมการรับชมตามความต้องการ, และการวิเคราะห์ขั้นสูง
แพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริงสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางการตลาดและระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟ, API, หรือเว็บฮุค การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลการลงทะเบียน, การเข้าร่วม, และการมีส่วนร่วมสามารถซิงค์ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความสำคัญเพราะทำให้การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม, การกระตุ้นการติดตาม, และการติดตามผลลัพธ์สามารถทำได้โดยง่ายโดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดที่สำคัญที่คุณควรติดตาม ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วม, อัตราการรักษาผู้เข้าชมในเซสชั่น, การกระทำตามการติดตาม เช่น การขอเดโมหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา, และการรับชมตามคำขอ. คุณยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่อผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วม และประเมินว่าข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมช่วยปรับปรุงรูปแบบในอนาคต, การสื่อสาร, และประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างไร.
แพลตฟอร์มเว็บสัมมนาถูกออกแบบมาเพื่อกิจกรรมเครือข่ายที่ง่ายและมีการจัดเซสชั่นเพียงครั้งเดียว. พวกมันถ่ายทอดเนื้อหาพร้อมการโต้ตอบพื้นฐาน. แพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงรองรับการจัดเซสชั่นหลายครั้ง, กำหนดการซับซ้อน, การจัดการผู้พูด, และการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหลายเส้นทาง. หากกิจกรรมของคุณมีการจัดเซสชั่นพร้อมกันหรือครอบคลุมหลายวัน, แพลตฟอร์มการประชุมมักจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า.
ClickUp ช่วยให้ทีมจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน ขณะที่แพลตฟอร์มกิจกรรมรับผิดชอบการโฮสต์และการมีส่วนร่วม ClickUp ช่วยสนับสนุนการวางแผนไทม์ไลน์ การประสานงานกับผู้บรรยาย การอนุมัติ การร่วมมือ และการติดตามผลหลังกิจกรรมในที่เดียว ทำให้การดำเนินกิจกรรมมีความสม่ำเสมอและสามารถขยายขนาดได้ง่ายขึ้น