วิธีระบุช่องว่างในเอกสารผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว การสังเกตสิ่งที่ขาดไปก็เป็นเรื่องยาก
ขั้นตอนการทำงานที่ดูเหมือนชัดเจนแต่คุณมักข้ามไป? ผู้ใช้ของคุณต้องการขั้นตอนเหล่านั้นอย่างแท้จริง ฟีเจอร์ที่คุณคิดว่าทุกคนรู้จัก? ลูกค้าครึ่งหนึ่งของคุณไม่เคยได้ยินมาก่อน
การเรียนรู้ที่จะระบุช่องว่างในเอกสารผลิตภัณฑ์หมายถึงการเข้าใจว่าผู้ใช้ติดขัดตรงไหนและทำไมเอกสารปัจจุบันของคุณจึงไม่สามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้
โชคดีที่ช่องว่างในเอกสารทิ้งสัญญาณที่ชัดเจนไว้ คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าต้องมองหาที่ไหน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจสัญญาณเหล่านั้นและแสดงให้คุณเห็นวิธีที่ClickUpช่วยปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 📃
เหตุใดการระบุช่องว่างในเอกสารจึงมีความสำคัญ
คุณอาจมีเครื่องมือที่ดีที่สุดและทีมงานที่ฉลาดที่สุด แต่หากเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สมบูรณ์ ทุกอย่างอาจเกิดความวุ่นวายได้
การตรวจพบช่องว่างด้านประสิทธิภาพเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณ:
- จับตัวการขัดขวางเงียบ ที่ทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงักแต่ไม่ปรากฏในแผนงาน
- ให้บริบทที่แท้จริงแก่พนักงานใหม่ แทนที่จะให้คำตอบครึ่งๆ กลางๆ และข้อความที่กระจัดกระจาย
- ลดการจับมือซ้ำๆ ที่สิ้นเปลืองเวลาของทีม
- รักษาความสอดคล้องของงานข้ามสายงาน โดยไม่ต้องตรวจสอบบ่อยครั้ง
- สร้างนิสัยในการอัปเดตเอกสาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่หลังจากนั้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนเริ่มงานเอกสารขนาดใหญ่ ให้ทำการวิเคราะห์ SWOT อย่างรวดเร็วกับทีมภายในของคุณ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและจุดที่การแบ่งปันความรู้ที่ไม่ดีทำให้ทีมทำงานช้าลง สิ่งนี้จะช่วยให้เป้าหมายชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับทรัพยากรบุคคล และเน้นย้ำองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างรายได้
สัญญาณทั่วไปของช่องว่างในเอกสาร
ช่องว่างในเอกสารของคุณกำลังสะท้อนผ่านปัจจัยภายในและภายนอก เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้ ข้อมูลการสนับสนุน และความขัดแย้งภายในทีม เคล็ดลับคือการเชื่อมโยงจุดเหล่านี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
นี่คือสัญญาณบางประการที่ควรสังเกต:
- 40% ของตั๋วของคุณสอบถามเกี่ยวกับการผสานรวมแบบเดียวกัน
- ผู้ใช้สร้างวิธีแก้ไขที่ซับซ้อนแทนที่จะใช้ขั้นตอนการทำงานที่คุณตั้งใจไว้
- ทีมของคุณใช้เวลาครึ่งหนึ่งไปกับการอธิบายสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน
- อัตราการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนใหม่ลดลงอย่างมากเมื่อผู้ใช้หลุดออกอย่างต่อเนื่องที่ขั้นตอนเดียวกัน
- ทีมภายในต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดียวกันทุกสัปดาห์
- การวิเคราะห์การค้นหาเผยให้เห็นคำค้นหาที่ล้มเหลวแม้ผู้ใช้จะพิมพ์คำถามที่ชัดเจน
- ความสามารถใหม่เปิดตัว แต่การยอมรับผลิตภัณฑ์ยังคงต่ำ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า'เอกสาร' ถูกบันทึกครั้งแรกในปี 1753 ในงานเขียนของนักเขียนและนักพิมพ์ชื่อซามูเอล ริชาร์ดสัน มาจากภาษาละติน documentātiō ซึ่งหมายถึง 'คำแนะนำ' หรือ 'การสอน'
|สัญญาณที่คุณสังเกตเห็น
|ความหมายที่แท้จริง
|ช่องว่างในเอกสารที่อยู่เบื้องหลัง
|การส่งคำขอสนับสนุนซ้ำ ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติเดียวกัน
|ผู้ใช้ไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง
|คำแนะนำทีละขั้นตอนที่ขาดหายไปหรือไม่ชัดเจน
|ผู้ใช้สร้างวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวหรือการแฮ็ก
|ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานที่ตั้งใจไว้
|เอกสารสมมติว่ามีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาก่อน
|ทีมอธิบายสิ่งเดียวกันภายในทุกสัปดาห์
|ความรู้อยู่ในหัวของผู้คน
|ไม่มีเอกสารอ้างอิงภายในที่น่าเชื่อถือ
|การหยุดชะงักระหว่างการเริ่มต้นที่ขั้นตอนเดียวกัน
|ผู้ใช้พบจุดตัดสินใจที่ไม่ชัดเจน
|ขาดบริบทเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
|การค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือไม่พบผลลัพธ์
|ความไม่ตรงกันของภาษา
|เอกสารใช้คำศัพท์ภายใน ไม่ใช้ภาษาผู้ใช้
|มีฟีเจอร์พร้อมใช้งาน แต่การนำไปใช้ยังคงต่ำ
|ผู้ใช้ไม่เห็นคุณค่า
|ไม่มี "ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ" หรือคำอธิบายกรณีการใช้งาน
การปรับปรุงเอกสารให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มการยอมรับของผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ดีช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง 'ฉันต้องการลองสิ่งนี้' กับ 'ฉันได้รับคุณค่าจากสิ่งนี้'
นี่คือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางประการ ของการเขียนเอกสารทางเทคนิคที่ดีขึ้น 🗂️
- ลดเวลาในการชนะครั้งแรก: คำแนะนำที่ชัดเจนและคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว
- ลดการเลิกใช้งานก่อนเวลา: คำอธิบายฟีเจอร์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ติดขัดและละทิ้งเครื่องมือ
- สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้: ตัวอย่างทีละขั้นตอนและภาพประกอบช่วยให้กระบวนการทำงานใหม่ไม่น่ากลัว
- รองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย: เอกสารที่ครอบคลุมมีทั้งรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วสำหรับบางคนและคู่มือเชิงลึกสำหรับผู้อื่น
- ลดการขอความช่วยเหลือ: คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการแก้ไขปัญหาที่ละเอียดช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
🔍 คุณรู้หรือไม่? การอ่านไม่ใช่ทักษะที่เกิดมาโดยธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยการสอนที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง หากเอกสารของคุณสมมติว่าผู้ใช้จะ 'เข้าใจเอง' อาจขาดขั้นตอนสำคัญที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจ
วิธีระบุข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่ชัดเจน
การค้นหาช่องว่างในเอกสารต้องการวิธีการที่เป็นระบบซึ่งสามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ประสบปัญหาอะไรมากที่สุด
นี่คือเทคนิคบางประการ:
1. สังเกตการณ์ทีมสนับสนุนของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดมาจากการนั่งฟังการโทรสนับสนุนลูกค้าและอ่านบทสนทนาแชทสด
คุณจะค้นพบคำถามที่ทำให้ทีมของคุณบ่นเพราะพวกเขาต้องตอบคำถามเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา การสนทนาเหล่านี้จะเปิดเผยช่วงเวลาที่ผู้ใช้ประสบปัญหาอย่างแท้จริง
ที่สำคัญกว่านั้น จดบันทึกภาษาที่ลูกค้าใช้จริง คำพูดของพวกเขามักจะเปิดเผยข้อสมมติฐานที่เอกสารของคุณระบุไว้อย่างไม่ถูกต้อง
📌 ตัวอย่าง: หากทีมสนับสนุนของคุณต้องอธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครื่องมือของบุคคลที่สามอยู่ตลอดเวลา แต่เอกสารของคุณเพียงแค่ระบุว่า 'เพิ่ม API key ของคุณ' แสดงว่าคุณพบช่องว่างแล้ว ผู้ใช้มักประสบปัญหาในการค้นหา API key ของตนเองหรือกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง
2. แผนที่การเดินทางของผู้ใช้กับเนื้อหาของคุณ
นี่คือจุดที่น่าสนใจ: ให้คุณดึงเอาขั้นตอนการทำงานหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมา และเดินผ่านขั้นตอนเหล่านั้นทีละขั้นตอนโดยใช้เพียงเอกสารคู่มือของคุณเท่านั้น
ขณะที่คุณดำเนินการไป ให้สังเกตทุกช่วงเวลาที่คุณต้องเติมข้อมูลจากความรู้ภายในของคุณเอง ช่องว่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเอกสารของคุณสมมติว่าผู้อ่านมีความคุ้นเคยมากเกินไป
สำหรับแต่ละจุดตัดสินใจ ให้ถามว่า: เอกสารของคุณอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปได้ชัดเจนเพียงพอสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?
📌 ตัวอย่าง: ลองพิจารณาขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน เอกสารของคุณอาจระบุว่า 'กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณ' แต่ไม่เคยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นหากผู้ใช้ข้ามขั้นตอนนี้ไป คุณลักษณะจะใช้งานไม่ได้หรือไม่? หรือจะได้รับค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ? ความคลุมเครือเช่นนี้สร้างความสับสนจนทำให้ผู้ใช้หยุดดำเนินการต่อ
3. วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมในการค้นหา
การวิเคราะห์การค้นหาในเว็บไซต์เอกสารของคุณเล่าเรื่องราวที่ทีมเนื้อหาของคุณไม่เคยได้ยิน มองหาคำค้นหาที่ไม่แสดงผลลัพธ์หรือทำให้ผู้ใช้ต้องคลิกผ่านห้าหน้าต่าง ๆ
อีกหนึ่งสัญญาณที่คุณต้องให้ความสนใจคือคำที่ผู้คนพิมพ์กับชื่อบทความของคุณ
📌 ตัวอย่าง: คุณสังเกตเห็นว่าผู้ใช้ค้นหาคำว่า 'ลบบัญชีของฉัน' บนศูนย์ช่วยเหลือของคุณบ่อยครั้ง แต่การค้นหาไม่พบผลลัพธ์ใดๆ หลังจากตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์การค้นหาอย่างละเอียด คุณพบว่าบทความที่เกี่ยวข้องมีชื่อว่า 'การจัดการการตั้งค่าวงจรชีวิตของผู้ใช้' เนื่องจากความไม่ตรงกันนี้ ผู้ใช้จึงออกจากหน้าทันทีหรือส่งคำขอสนับสนุนที่ไม่จำเป็น
4. สร้างระบบสินค้าคงคลังแบบช่องว่าง
เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว ให้บันทึกทุกการค้นพบไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้สะดวก ให้รวมแหล่งที่มา ความต้องการของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง และสถานะของเอกสารปัจจุบันไว้ด้วย
สุดท้าย ให้จัดลำดับช่องว่างแต่ละช่องตามความถี่และผลกระทบต่อธุรกิจ วิธีการที่เป็นระบบนี้จะเปลี่ยนการสังเกตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นลำดับความสำคัญที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
📌 ตัวอย่าง: คุณพบตั๋วสนับสนุนซ้ำ ๆ เกี่ยวกับ 'วิธีการส่งออกข้อมูลโครงการ' แต่ไม่มีบทความใด ๆ ที่มีอยู่ คุณบันทึกช่องว่างนี้พร้อมแหล่งข้อมูล (ตั๋ว, แชททีม) กำหนดความต้องการของผู้ใช้ และบันทึกเอกสารที่ขาดหายไป เนื่องจากมันทำให้เกิดตั๋วมากกว่า 50 ฉบับและมีผลกระทบต่อการรักษาลูกค้า จึงถูกจัดอันดับความสำคัญสูงสำหรับสปรินต์ถัดไป
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการระบุช่องว่างของเอกสารคือการถามพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรงClickUp Brainสามารถวิเคราะห์งาน บันทึกการปล่อยตัว ตั๋วสนับสนุน และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- การปล่อยเวอร์ชันที่ไม่มีเอกสารประกอบ
- เชื่อมโยงความคิดเห็นของลูกค้าและแนวโน้มของตั๋วกับเอกสารที่ขาดหรืออ่อนแอ
- เน้นรูปแบบที่มนุษย์มักมองข้ามระหว่างการตรวจสอบด้วยตนเอง
- เปลี่ยนการระบุช่องว่างของเทิร์นให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้และใช้ความพยายามน้อย
📌 ตัวอย่างคำถาม: ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่เปิดตัวในช่วง 14 วันที่ผ่านมาแต่ไม่มีเอกสารประกอบที่เชื่อมโยง?
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ต้องการจัดระเบียบโดยไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหม?ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างของ ClickUpเพื่อติดตามข้อค้นพบของคุณอย่างเป็นระบบเทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างนี้ประกอบด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแหล่งที่มา ความต้องการของผู้ใช้ สถานะปัจจุบัน และการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเปลี่ยนข้อสังเกตของคุณให้เป็นการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ขั้นตอนในการดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างของเอกสาร
การวิเคราะห์ช่องว่างของเอกสารอาจรู้สึกท่วมท้นจนกว่าคุณจะแบ่งมันออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
เรามาดูกระบวนการนี้กันโดยใช้สถานการณ์จริง: คุณกำลังทำงานในบริษัท SaaS ที่ให้บริการด้านการจัดการโครงการ ซึ่งฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าถูกถามคำถามเดิมๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมอยู่ตลอดเวลา 👥
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของคุณ
ตอนนี้ คุณไม่สามารถวิเคราะห์ทุกอย่างพร้อมกันได้โดยไม่เสียสติ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ: เลือกพื้นที่เดียวที่สร้างความเจ็บปวดมากที่สุดและมุ่งเน้นไปที่ตรงนั้นก่อน
ภารกิจของคุณชัดเจนเหมือนแก้วคริสตัลที่นี่: ลดจำนวนตั๋วสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือจาก 200 ต่อเดือน ลงเหลือต่ำกว่า 50 ภายในแปดสัปดาห์ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้ช่วยให้คุณทราบว่าช่องว่างใดที่มีความสำคัญจริง ๆ และช่องว่างใดที่ดูเหมือนจะสำคัญเพียงผิวเผิน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: กำหนดเป้าหมายล่วงหน้าด้วยClickUp Goals คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น 'ลดจำนวนตั๋วสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันจาก 200 เหลือ 50 ภายใน 8 สัปดาห์' และแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมแหล่งข้อมูลของคุณ
คุณจะต้องรวบรวมเบาะแสจากทุกที่ที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และเอกสารของคุณ
เริ่มต้นด้วยการดึงข้อมูลตั๋วการสนับสนุนในช่วง 90 วันที่ผ่านมาซึ่งมีแท็ก 'collaboration' จากนั้นเข้าสู่การวิเคราะห์เอกสารของคุณเพื่อดูว่าบทความเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันใดที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากแต่ผู้คนออกจากบทความนั้นทันทีหลังจากอ่าน
นี่คือสิ่งที่คุณอาจค้นพบ: 40% ของตั๋วการร่วมมือคือผู้คนที่สับสนเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต, 30% ไม่สามารถหาทางแชร์ไฟล์ได้, และ 20% กำลังจมอยู่ในความวุ่นวายของแจ้งเตือน. ในขณะเดียวกัน,การวิเคราะห์ช่องว่างความเหมาะสมของคุณเปิดเผยว่าผู้ใช้ใช้เวลาถึง 30 วินาทีบนหน้า 'สิทธิ์ของทีม' ของคุณก่อนที่จะยอมแพ้และออกไป.
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามตั๋วสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงานร่วมกัน แบ่งแยกตามประเภทของปัญหาและปริมาณ เพื่อให้คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าปัญหาใดกำลังทวีความรุนแรงและต้องการเอกสารประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ฟังจากผู้ใช้จริง:
เราตระหนักว่าเราขาดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพรวมที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
เราตระหนักว่าเราขาดวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
ขั้นตอนที่ 3: จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณค้นพบ
เอาล่ะ ตอนนี้คุณมีข้อมูลมากมายแล้ว ถึงเวลาที่จะทำความเข้าใจกับมันทั้งหมด จัดกลุ่มปัญหาที่คล้ายกันเข้าด้วยกันและจัดอันดับตามความถี่ที่เกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ
การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตคือตัวร้ายอย่างชัดเจนในที่นี้
พวกเขากำลังสร้างตั๋วมากที่สุดและขัดขวางการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ การแชร์ไฟล์อยู่ในอันดับที่สอง ในขณะที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนนั้นน่ารำคาญแต่ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสมผสานรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคน ฝัง GIF เพื่อแสดงขั้นตอนด้วยภาพอย่างรวดเร็ว วิดีโอสั้นๆ สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน คำถามที่พบบ่อยแบบพับได้สำหรับผู้อ่านที่ชอบอ่านแบบผ่านๆ และโค้ดสั้นๆ หรือตารางสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง คุณยังสามารถสร้าง PRDโดยใช้รูปแบบเหล่านี้ร่วมกันได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายการดำเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
นี่คือจุดที่ทีมส่วนใหญ่มักจะล้มเหลว อย่าเพียงแค่พูดว่า 'เฮ้ มาทำให้เอกสารการร่วมมือดีขึ้นกันเถอะ' ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าใครจะทำอะไร และเมื่อไหร่
ในตัวอย่างของเรา คุณอาจสั่งให้ผู้เขียนทางเทคนิคของคุณสร้างคู่มือการอนุญาตแบบขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่สาม
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณจะจัดการส่วนการแก้ไขปัญหาการแชร์ไฟล์ที่ขาดหายไปภายในสัปดาห์ที่ห้า และนักเขียน UX ของคุณจะเขียนคำอธิบายการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่สับสนใหม่ภายในสัปดาห์ที่เจ็ด เห็นไหมว่ามันชัดเจนขึ้นมากแค่ไหน?
🔍 คุณรู้หรือไม่?เมื่อคุณกำลังสร้างวิดีโอเอกสาร การเพิ่มคำบรรยายจะช่วยผู้ใช้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน คำบรรยายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาคำศัพท์ ทักษะการอ่าน และความสนใจสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาทางการได้ยินเช่นกัน นอกจากนี้ การศึกษาการติดตามการมองด้วยตาแสดงให้เห็นว่าคำบรรยายถูกอ่านและประมวลผลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งบ่งชี้ว่าการเพิ่มคำบรรยายในวิดีโอแนะนำหรือการสอนผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความชัดเจนโดยไม่เพิ่มภาระทางความคิด
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและวัดความพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อคุณได้เผยแพร่เนื้อหาใหม่ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องติดตามว่ามันทำงานได้ดีหรือไม่
ติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และแบ่งข้อมูลตามบทความ ขั้นตอนการเดินทางของผู้ใช้ หรือแม้แต่พื้นที่ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาแนวโน้ม
หากบทความยังคงมีประสิทธิภาพต่ำหรือผู้ใช้ยังคงถามคำถามเดิมในรูปแบบต่างๆ ให้พิจารณาปรับแต่งหัวข้อ เพิ่มตัวอย่าง หรือปรับโครงสร้างเนื้อหา เอกสารประกอบไม่มีวัน 'เสร็จสมบูรณ์' มันจะพัฒนาไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณและรูปแบบความคิดของผู้ใช้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่จะกระตุ้นให้สร้างงานติดตามผลสองสัปดาห์หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายเอกสารว่า 'เผยแพร่แล้ว' ด้วยวิธีนี้ คุณจะจำได้เสมอว่าต้องตรวจสอบว่ามีการส่งตั๋วสนับสนุนเข้ามาหรือไม่ หรือผู้ใช้ยังคงสับสนอยู่
วิธีการวัดประสิทธิผลของเอกสาร
การวัดประสิทธิภาพของเอกสารต้องติดตามทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและข้อมูลป้อนกลับเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้
ตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตามเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดภายในซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคของคุณ ได้แก่:
- การวิเคราะห์การใช้งาน: จำนวนการเข้าชมหน้า, เวลาที่ใช้, อัตราการตีกลับ, และส่วนที่เข้าชมมากที่สุด/น้อยที่สุด
- การลดจำนวนตั๋วสนับสนุน: ลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือสำหรับหัวข้อที่มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน
- รูปแบบการค้นหา: สิ่งที่ผู้ใช้ค้นหาและว่าพวกเขาพบคำตอบหรือไม่
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) หรือคะแนนความพยายามของลูกค้า (CES) ที่ดีขึ้นจากการสำรวจในบริบท
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ด้วย:
- แบบสำรวจความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดที่ถามว่า 'สิ่งนี้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่?'
- ปุ่มแสดงความคิดเห็น อยู่บนแต่ละหน้าเอกสาร
- การสัมภาษณ์ผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและช่องว่างในกระบวนการทำงาน
🧩 ตาข่ายนิรภัยที่เงียบสงบสำหรับการรักษาเอกสารให้ถูกต้องในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนา
เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ยากที่สุดของการจัดทำเอกสารไม่ใช่การเขียน—แต่เป็นการทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน นี่คือจุดที่Super Agentsของ ClickUp มีประโยชน์อย่างแท้จริง พวกเขาจะติดตามพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในภารกิจ การเปิดตัว หรือข้อกำหนดต่างๆ จากนั้นจะแสดงเอกสารหรือพื้นที่ความรู้ที่อาจต้องมีการอัปเดต
แทนที่จะพึ่งพาความจำหรือการเตือนที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับสัญญาณที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยกระตุ้นทีมของคุณก่อนที่ข้อมูลล้าสมัยจะกลายเป็นปัญหา คิดถึงพวกมันเหมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ไม่เป็นระบบ—วิธีที่จะรักษาความถูกต้องให้สูงโดยไม่ต้องเพิ่มกระบวนการหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ สร้างแบบฟอร์มง่ายๆ เพื่อถามผู้ใช้ว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ มีอะไรขาดหายไป หรือติดขัดตรงไหน ฝังแบบฟอร์มไว้ที่ท้ายเอกสารของคุณและส่งการตอบกลับไปยังทีมเอกสารของคุณทันที เพื่อให้การปรับปรุงเริ่มต้นทันทีที่ความคิดเห็นเข้ามา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ:
- เวลาที่ใช้จนถึงคุณค่าลดลง สำหรับผู้ใช้ใหม่
- อัตราการนำคุณสมบัติไปใช้ที่สูงขึ้น สำหรับความสามารถที่มีการบันทึกไว้
- อัตราการเสร็จสิ้นการแนะนำผู้ใช้ใหม่ ที่ดีขึ้น
- ความรู้สึกเชิงบวก ในความคิดเห็นและรีวิวของผู้ใช้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มตัวติดตามความคืบหน้าแบบรายการตรวจสอบในบทเรียนหรือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานที่ยาวขึ้น ให้ผู้ใช้สามารถติ๊กถูกขั้นตอนต่างๆ ได้เมื่อทำเสร็จ เพื่อสร้างความรู้สึกสำเร็จและลดภาระทางความคิด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างเมื่อต้องการติดตามผลกระทบของเอกสารได้อีกด้วย
ทำไม ClickUp ถึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดการเอกสารที่ไร้ความเครียด
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpนำเอกสารเข้าสู่กระบวนการทำงานเดียวกันกับทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยวิธีนี้ การอัปเดตจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีการพัฒนา แทนที่จะเป็นการแก้ไขในนาทีสุดท้าย
นี่คือวิธีการใช้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ 🛠️
สร้างคู่มือที่ไม่ถูกฝัง
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างคู่มือช่วยเหลือ, การแนะนำผลิตภัณฑ์, และคำถามที่พบบ่อยภายในองค์กรด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้แล้ว: หน้าซ้อน, หัวข้อที่สามารถยุบได้, ตาราง, และการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์
สมมติว่าทีมของคุณกำลังจะเปิดตัวระบบแจ้งเตือนใหม่
ผู้นำเอกสารสร้างเอกสารแบบแบ่งส่วนภายในโฟลเดอร์ฟีเจอร์ใน ClickUp: ภาพรวม, การตั้งค่า, กฎการแจ้งเตือน, และ เหตุการณ์ที่กำหนดเอง. พวกเขาจะมอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในส่วน เหตุการณ์ที่กำหนดเอง เพื่อการตรวจสอบและให้ฝ่ายสนับสนุนเพิ่มปัญหาที่ทราบซึ่งรายงานในเบต้า. ข้อเสนอแนะทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในเอกสารโดยไม่มีการส่งข้อความหรือการจัดการเวอร์ชันที่ซับซ้อน.
มาตรฐานโดยไม่ทำให้ช้าลง
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
เทมเพลตเอกสารโครงการ ClickUpมอบระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการเอกสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ที่ด้านบน คุณสามารถกรอกชื่อโครงการ ผู้จัดการ และวันที่ส่งได้ จากนั้นจะมีส่วนของทีมที่ให้คุณระบุรายชื่อผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน พร้อมรูปถ่าย ตำแหน่ง และความรับผิดชอบที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ
พบสิ่งผิดปกติ? มอบหมายงานได้ทันที
คุณไม่ควรต้องออกจากเอกสาร เปิดเครื่องมือใหม่ และสร้างตั๋วเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาเล็กๆ
ใน ClickUp Docs คุณสามารถเน้นข้อความที่ล้าสมัยและเปลี่ยนให้เป็นงานใน ClickUpพร้อมคำอธิบาย ผู้รับผิดชอบ ระดับความสำคัญ และงานย่อยได้
สมมติว่าขั้นตอนการจัดเก็บค่าบริการใหม่มีการแนะนำเครื่องคำนวณราคาที่ไม่ได้ครอบคลุมในเอกสารปัจจุบันของคุณ สมาชิกทีมบริการลูกค้าที่กำลังตรวจสอบขั้นตอนได้เน้นย้ำส่วนที่ขาดหายไปใน ClickUp Docs สร้างงานจากส่วนนั้น และมอบหมายให้กับเจ้าของเอกสารพร้อมบันทึกว่า 'เพิ่มตรรกะของเครื่องคำนวณ + ข้อจำกัดการใช้งาน'
งานนี้ปรากฏอยู่ในบอร์ดสปรินต์เอกสารแล้ว พร้อมที่จะจัดลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับงานของทีมพัฒนาและงาน QA
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แม่แบบเอกสารทางเทคนิคเมื่อตั้งค่ารูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้ เช่น การอ้างอิง API หรือคู่มือการตั้งค่า จะช่วยเร่งการเขียนและการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมขนาดใหญ่
ติดตามงานเอกสารเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งสปรินต์ (เพราะมันเป็นเช่นนั้น)
เอกสารมักจะถูกผลักไปไว้ท้ายสปรินท์ หรือแย่กว่านั้นคือถูกลืมไปเลย
มุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตงานเอกสารโดยมีเจ้าของที่ชัดเจน กำหนดเส้นตาย และลำดับความสำคัญ จากนั้นสลับไปยังมุมมองบอร์ดใน ClickUpเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้งานดำเนินต่อไป
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังอัปเดตเอกสารฟีเจอร์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับเฟรมเวิร์ก UI ใหม่ คุณสร้างรายการใหม่โดยใช้เทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ ติดแท็กแต่ละงานตามพื้นที่ฟีเจอร์ (เช่น แดชบอร์ด ตัวกรอง และการส่งออก)
คุณมอบหมายผู้ตรวจสอบจากฝ่ายผลิตภัณฑ์และฝ่ายสนับสนุน จากนั้นใช้ Board View เพื่อดำเนินการซิงค์เอกสารประจำสัปดาห์ โดยย้ายงานผ่านสถานะ 'ร่าง', 'ตรวจสอบแล้ว' และ 'พร้อมเผยแพร่'
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Agents คุณยังสามารถอัตโนมัติการแจ้งเตือนการทบทวนเอกสาร, ตรวจจับเอกสารที่เชื่อมต่อกับการปล่อยฟีเจอร์ล่าสุด, และส่งช่องว่างไปยังผู้เขียนที่เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
⚡ คลังแม่แบบ: ใช้แม่แบบบันทึกการปล่อยของ ClickUpเป็นแม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว แม่แบบบันทึกการปล่อยของช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการอัปเดตกับงาน กำหนดผู้ตรวจสอบ และร่วมมือกับทีมผลิตภัณฑ์, QA และการตลาดได้ในที่ทำงานเดียว
ทำความสะอาด, ชี้แจง, และสร้างได้รวดเร็วขึ้น
เอกสารมักเริ่มต้นด้วยข้อมูลดิบ เช่น บันทึกทางเทคนิค รายการหัวข้อย่อย หรือร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนใหม่ คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดระเบียบเนื้อหา แก้ไขส่วนที่สับสน หรือเปลี่ยนข้อความสั้นๆ ให้กลายเป็นขั้นตอนวิธีการที่สมบูรณ์
สมมติว่านักพัฒนาเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับวิธีที่การสลับสิทธิ์ส่งผลต่อบทบาทเดิม บันทึกนั้นละเอียดแต่ยากต่อการเข้าใจ คุณไฮไลต์บล็อกนั้นแล้วขอให้ ClickUp Brain ช่วยทำให้เข้าใจง่ายขึ้น จากนั้นมันจะกลายเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้
ตัวอย่างคำสั่งคือ: อธิบายคำอธิบายทางเทคนิคนี้ให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ทำให้ชัดเจนว่าการสลับสิทธิ์ส่งผลต่อบทบาทเดิมอย่างไร โดยไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค
บางทีคุณอาจใส่หัวข้อย่อยลงไปในร่างแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำให้เป็นประโยคสมบูรณ์ได้ ให้ ClickUp Brain ช่วยสร้างคู่มือวิธีการจากหัวข้อย่อยเหล่านั้น
มันจะให้คุณได้ร่างแรกเพื่อสร้างต่อ ช่วยประหยัดเวลาในระหว่างการแก้ไข
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
เก็บเอกสารให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับ
เมื่อเอกสารอยู่ในที่โดดเดี่ยว มันจะค่อยๆ เลือนหายไป คุณสมบัติต่างๆ เปลี่ยนแปลง แต่เอกสารยังคงเหมือนเดิม
ใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสาร (Docs) ไปยังงาน (Tasks) หรือเอกสารอื่น ๆ ได้โดยตรง เพื่อให้คุณติดตามการเผยแพร่, การตรวจสอบ, และไม่สูญเสียเอกสารของคุณได้เลย ด้วยวิธีนี้ เมื่องานถูกปิดหรือถูกเลื่อนออกไป ทีมเอกสารของคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติ
สมมติว่าทีมวิศวกรรมได้ลบความสามารถในการคัดลอกโครงการที่เก็บถาวรออก งานเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงไปยังเอกสารนโยบายภายในและคู่มือสำหรับผู้ใช้ภายนอก เมื่องานเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ผู้เขียนทั้งสองคนจะได้รับการแจ้งเตือนและจัดการการอัปเดตที่ได้รับมอบหมายก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้งานจริง
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณ เพียงถาม เอกสารหรืองานอื่นใดที่กล่าวถึงสิทธิ์ของโครงการที่เก็บถาวร? แล้วมันจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการเผยแพร่ที่ผ่านมา คำถามที่พบบ่อยภายในองค์กร หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อให้การอัปเดตของคุณมีความเข้าใจบริบทอย่างครบถ้วน
ให้ ClickUp ดูแลต่อจากนี้
เอกสารไม่เคยเสร็จสมบูรณ์จริง ๆ คุณสมบัติต่าง ๆ พัฒนาไป กระบวนการเปลี่ยนแปลง และช่องว่างเกิดขึ้น
ClickUp เปลี่ยนเอกสารให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์
วางแผนกระบวนการปัจจุบัน กำหนดคำอธิบายช่องว่าง และวางแผนสำหรับสถานะในอนาคตที่ต้องการ ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับทุกโซลูชันที่เป็นไปได้เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า อัตโนมัติการอัปเดต และสร้างรายงานการวิเคราะห์ช่องว่างที่สามารถทำซ้ำได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าหรือสนับสนุนธุรกิจทั้งหมด การวิเคราะห์ช่องว่างที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรไปยังจุดที่สำคัญสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
การวิเคราะห์ช่องว่างของเอกสาร คือกระบวนการระบุเนื้อหาที่ขาดหายไป ล้าสมัย หรือไม่ชัดเจนในเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์หรือก่อให้เกิดความสับสนภายในองค์กร
สัญญาณที่พบบ่อย ได้แก่ การส่งคำขอความช่วยเหลือซ้ำ ๆ การที่ผู้ใช้หลุดออกไประหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน การนำฟีเจอร์ไปใช้ต่ำ และการค้นหาที่ไม่พบผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
เริ่มต้นด้วยข้อมูลการสนับสนุน, ติดตามทีมสนับสนุนของคุณ, เดินผ่านกระบวนการทำงานโดยใช้เอกสารของคุณเท่านั้น, และวิเคราะห์คำค้นหาภายในเพื่อหาความคาดหวังที่พลาดไป