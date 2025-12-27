13 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับครูผู้สอนทางไกลในปี [year]

คุณทราบดีอยู่แล้วว่าการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่เวลาที่จำกัดและงานด้านการบริหารที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เป้าหมายนั้นดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อม
นี่คือจุดที่การใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายได้ พวกมันรับหน้าที่งานซ้ำๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลาและพลังงาน เครื่องมือ GenAI เหล่านี้ช่วยให้คุณออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อเสนอแนะที่ทันเวลา
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือสอน AI ที่ดีที่สุดสำหรับครูผู้สอน ซึ่งรองรับการสอนทางไกลและการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
เครื่องมือ AI 13 อันดับแรกสำหรับนักการศึกษาทางไกลในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำสำหรับผู้สอนทางไกลและสิ่งที่แต่ละเครื่องมือสามารถนำมาสู่การทำงานของคุณ 📊
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เอกสารสำหรับการจัดระเบียบแผนการสอน; งาน, สถานะที่กำหนดเอง, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าและมาตรฐาน; ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของครู; แดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพความก้าวหน้า; AI สำหรับการเรียกคืนความรู้และช่วยเหลือ
|โรงเรียนและครูที่ต้องการการวางแผนการสอนและการจัดการโครงการในที่เดียว
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|MagicSchool AI
|การสร้างบทเรียนอัตโนมัติ, การสนับสนุนการศึกษาพิเศษ (IEP, แผน 504), แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล, ส่งออกง่ายไปยัง Docs/Word/Classroom/Canvas
|ครูที่ต้องการเตรียมบทเรียนที่รวดเร็วและแตกต่าง พร้อมการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Eduaide. ai
|เครื่องมือการสอนมากกว่า 110 รายการ เนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน (5E, มีพื้นฐานทางศาสตร์การสอน) บอทให้ข้อเสนอแนะพร้อมเกณฑ์การประเมิน
|ครูผู้สอนที่ต้องการทรัพยากรในห้องเรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับมาตรฐาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5.99 ต่อเดือน
|การสอนอย่างมีชีวิตชีวา
|การเชื่อมต่อโดยตรงกับ Google สำหรับการให้ข้อเสนอแนะ การย้อนดูกระบวนการเขียน (Inspect Writing) การแปลภาษาได้มากกว่า 50 ภาษา รองรับมาตรฐาน FERPA และ COPPA
|ครูที่ใช้เครื่องมือ Google ที่ต้องการการให้ข้อเสนอแนะและการเข้าถึงที่ราบรื่น
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษา
|แชทจีพีที
|แผนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, GPT ที่ปรับแต่งสำหรับการสอนมาตรฐาน, ความช่วยเหลือในการสื่อสารหลายภาษา, การผสาน Canva และ Drive/M365
|ครูผู้สอนทางไกลและแบบผสมผสานที่ต้องการการวางแผน การสร้างเนื้อหา และการสื่อสารที่หลากหลาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|ทางเดินทาง (Quizizz)
|การสร้างทรัพยากร AI จากคำสั่ง/ไฟล์/URL, การให้คะแนนอัตโนมัติสำหรับคำตอบแบบเปิด/เสียง, ไลบรารีขนาดใหญ่ของเนื้อหาที่สร้างโดยครู
|ครูผู้สอนที่ต้องการแบบทดสอบที่น่าสนใจและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|มีแผนให้บริการฟรี; ราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษา
|เกรดสโคป
|สถาบันที่จัดการการให้คะแนนปริมาณมากโดยมุ่งเน้นความยุติธรรมและการวิเคราะห์
|สถาบันที่จัดการการให้คะแนนปริมาณมากโดยมุ่งเน้นความยุติธรรมและการวิเคราะห์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับสถาบัน
|คูริพอด
|บทเรียนแบบโต้ตอบที่สร้างโดย AI, ข้อเสนอแนะทันทีจาก AI พร้อมเกณฑ์การประเมิน, อัปโหลดและปรับปรุงสไลด์ที่มีอยู่, ปฏิบัติตามมาตรฐาน FERPA และ COPPA
|ครูที่ต้องการการมีส่วนร่วมแบบโต้ตอบและสดในห้องเรียนทางไกลหรือแบบผสมผสาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|ดิฟฟิต
|การสร้างแหล่งการเรียนรู้จากข้อความ/การอัปโหลด/ลิงก์, ตัวจัดระเบียบกราฟิกและโครงสร้างช่วย, การปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการควบคุมคำศัพท์
|ครูที่ต้องการเอกสารการอ่านที่สามารถปรับเปลี่ยนได้สำหรับห้องเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|เทิร์นอิติน
|รายงานความคล้ายคลึงสำหรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบและเนื้อหาที่สร้างโดย AI, ความคิดเห็นแบบฝังในเนื้อหา, QuickMarks, เกณฑ์การประเมิน, ข้อเสนอแนะด้วยเสียง/สื่อ, การตรวจจับการแก้ไข (ข้อความสีขาว, การสลับตัวอักษร),
|นักการศึกษาที่ต้องการการตรวจสอบความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการให้คะแนนดิจิทัลที่มีโครงสร้าง
|ราคาตามความต้องการ
|คานมิกโก
|แผนการสอนที่สร้างโดย AI แบบทดสอบ ฮุค และเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหาที่ปรับให้ตรงกับหลักสูตรจาก Khan Academy
|ครูที่ต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วภายในระบบนิเวศของ Khan Academy
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|การศึกษา คอพิล็อต
|ผู้วางแผนบทเรียน AI, สนับสนุนภาษาอังกฤษ + สเปน, ปรับระดับและโครงสร้างได้, เครื่องมือประหยัดเวลา 10+
|ครูที่ต้องการจุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับการวางแผนการสอนและแบบฝึกหัด
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|คาฮูต!
|การเรียนรู้ผ่านเกม, kahoots แบบสดหรือแบบกำหนดความเร็วเอง, ประเภทคำถามหลากหลาย, การออกแบบที่เข้าถึงได้ (อ่านออกเสียง, ความคมชัดสูง, ผู้อ่านหน้าจอ)
|ครูมุ่งเน้นที่ผลการเรียนของนักเรียนและการตรวจสอบความเข้าใจแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
อะไรคือเครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับครูผู้สอน?
เครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับครูช่วยแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และให้ทรัพยากรหรือเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
นี่คือคุณสมบัติขั้นสูงที่ควรค้นหาในเครื่องมือ GenAI สำหรับครู
- การให้คะแนนและข้อเสนอแนะที่แม่นยำ: ให้คะแนนแบบทดสอบโดยอัตโนมัติ ประเมินคำตอบสั้น ๆ หรือตรวจทานเรียงความ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- การสนับสนุนการเรียนรู้แบบปรับตัวได้: ระบุช่องว่างทักษะ, แนะนำแบบฝึกหัดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, และแนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
- การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว: ร่างแผนการสอน, สร้างหัวข้อการเขียน, สรุปเนื้อหาการอ่าน, หรือสร้างเอกสารการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสานรวมกับระบบ LMS, ปฏิทิน และระบบการจัดการชั้นเรียนที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อที่คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: รักษาข้อมูลนักเรียนให้ปลอดภัย, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่น FERPA หรือ GDPR
- การวิเคราะห์เชิงลึก: วิเคราะห์รูปแบบในผลการเรียนของนักเรียน การมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วม เพื่อให้คุณสามารถแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับกลยุทธ์การสอนของคุณ
- ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม: หาเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปราย และข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ เพื่อรักษาความสนใจของนักเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนทางไกลหรือแบบผสมผสาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:11 เครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการวางแผนบทเรียน
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสอนทางไกล
นี่คือเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำที่ช่วยให้การวางแผนบทเรียน การติดตามนักเรียน และการสอนง่ายขึ้นสำหรับครูผู้สอนทางไกล 👇🏼
1. ClickUp (พื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน การให้คะแนน และการสื่อสาร)
84% ของครูกล่าวว่าพวกเขาไม่มีเวลาเพียงพอในช่วงเวลาทำงานปกติเพื่อทำการให้คะแนน, วางแผนการสอน, จัดการเอกสาร, หรือเคลียร์อีเมลของผู้ปกครอง. เมื่อทุกภารกิจอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน, แม้แต่งานที่ง่าย ๆ ก็ใช้เวลานานกว่าที่ควร.
ClickUpรวมทุกสิ่งไว้ในที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพื่อให้คุณใช้เวลาในการสอนมากขึ้นแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ด้วยพลังของ AI ที่เข้าใจบริบทของคุณและดึงข้อมูลที่คุณต้องการขึ้นมาทันที ไม่มีงานที่กระจัดกระจายอีกต่อไป!
งานของคุณ แบบทดสอบ แผนการสอน เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่เป็นระเบียบ พร้อมด้วยAI ที่เชื่อมต่อ
นี่คือวิธีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการศึกษาของ ClickUpช่วยให้การสอนทางไกลของคุณราบรื่นขึ้น:
สร้างสื่อการสอนและคำแนะนำ
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของคุณ ช่วยคุณสร้างแผนการสอน คำถามสำหรับงานมอบหมาย แนวทางโครงการ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว AI ที่มีความรับผิดชอบนี้อยู่เคียงข้างบทเรียน เอกสาร และงานมอบหมายของคุณเสมอ พร้อมให้การสนับสนุนที่คุณต้องการในทันทีที่คุณต้องการ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้AI นี้สำหรับนักเรียนเพื่อสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในแต่ละวันของคุณ:
- การวางแผนการสอนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นโครงร่างที่ชัดเจนและสามารถนำไปสอนได้ พร้อมวัตถุประสงค์และกิจกรรม
- สร้างแบบทดสอบได้เร็วขึ้น: สร้างคำถามประเมินผลได้ภายในไม่กี่วินาทีจากเนื้อหาที่คุณอ่านหรือวิดีโอ
- คำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้เรียนทุกคน: ทำให้คำแนะนำที่ซับซ้อนง่ายขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเข้าใจภารกิจ
- ให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วโดยไม่เหนื่อยล้า: ให้ความคิดเห็นที่มีคุณภาพสูงและนำไปใช้ได้จริง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองที่ยุ่งยาก
ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- เปลี่ยนบันทึกเหล่านี้เป็นแผนการสอน 45 นาที พร้อมเป้าหมายการเรียนรู้และกิจกรรมปิดท้าย
- สร้าง คำถามแบบเลือกตอบ ห้าข้อ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พร้อมเฉลย*
- ทำให้คำแนะนำเหล่านี้ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียน ESL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- สรุปคำตอบนี้และชี้ให้เห็นจุดแข็งหนึ่งจุดและจุดที่ควรปรับปรุงหนึ่งจุด
ข้ามหน้าว่างไปได้เลย บรรยายความต้องการของคุณ แล้วให้ ClickUp Brain สร้างร่างให้ จากนั้นเริ่มสอนได้ทันที ชมวิดีโอเพื่อดูว่าง่ายแค่ไหน
รวมศูนย์ทรัพยากรและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
หลังจาก Brain ช่วยคุณสร้างสื่อการสอนแล้วClickUp Docsจะกลายเป็นสถานที่ที่คุณเปลี่ยนสื่อเหล่านั้นให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานในห้องเรียน คุณสามารถจัดรูปแบบแผนการสอน ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ เพิ่มคำแนะนำกิจกรรม แทรกภาพหรือลิงก์ และแชร์กับนักเรียนหรือครูผู้สอนร่วมได้
ClickUp Docs ยังทำหน้าที่เป็นระบบจัดการความรู้ของคุณ ช่วยคุณสร้างคลังข้อมูลที่เติบโตขึ้นของทุกสิ่งที่คุณสอน จัดหมวดหมู่ตามวิชาหรือหน่วยการเรียน ใส่แท็กที่สามารถค้นหาได้เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที และเก็บเอกสารทางวิชาการที่สำคัญให้เป็นระเบียบทุกปี
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:แม่แบบแผนการสอนของ ClickUp Collegeช่วยให้การวางแผนบทเรียนง่ายขึ้นมาก คุณสามารถสร้างและปรับแต่งแผนการสอนได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจัดระเบียบเนื้อหาการบรรยาย งานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว
แต่ละบทเรียนกลายเป็นภารกิจที่คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ด้วยสถานะที่ชัดเจนและวันครบกำหนด เพียงแค่เพิ่มโครงร่างจาก Brain ของคุณ ใส่เป้าหมายและกิจกรรม แล้วเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนที่พร้อมสำหรับนักเรียน ซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างมั่นใจในทุกภาคการศึกษา
วางแผนงานสำหรับแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละเซสชัน
ClickUp Tasksเปลี่ยนแผนการสอนของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและติดตามได้ง่าย สร้างงานสำหรับแต่ละคาบเรียนหรือการบ้าน เพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับกิจกรรมในบทเรียน และแนบไฟล์หรือสไลด์ที่จำเป็นทั้งหมด
ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและลดภาระงาน
เมื่อมีการมอบหมายงานหลายอย่างล่าช้า ข้อเสนอแนะก็สะสมมากขึ้น และยังมีแบบทดสอบที่ต้องตรวจสอบอีก การติดตามด้วยมืออาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อย่างรวดเร็ว ClickUp มอบสองวิธีในการลดภาระนี้ให้กับคุณ: ระบบอัตโนมัติตามกฎ และ AI Agents ที่ทำงานด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งทำงานเคียงข้างกัน
ClickUp Automationsดูแลงานที่เป็นกิจวัตรและกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ให้คุณ เพียงกำหนดกฎครั้งเดียว ClickUp จะนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีนักเรียนส่งงาน ระบบอัตโนมัติจะย้ายงานนั้นไปยังรายการตรวจงานของคุณ อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเส้นตายการตรวจงานที่กำลังจะมาถึงโดยอัตโนมัติ
ClickUp AI Agentsจัดการงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งไม่ผูกติดกับกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถถามได้ง่ายๆ ว่า: 'รวบรวมงานที่ยังไม่มีข้อเสนอแนะทั้งหมดและเพิ่มลงในรายการลำดับความสำคัญ' หรือ 'ส่งข้อความถึงนักเรียนที่ส่งงานแล้วต้องแก้ไข. ' ตัวแทนจะเข้าใจคำขอของคุณและดำเนินการตามนั้นในพื้นที่ทำงานของคุณ
แนะนำให้นักเรียนรักษาความเป็นระเบียบ
ช่วยให้นักเรียนติดตามการบ้าน, โครงการ, และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับนักเรียน ClickUp. พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายความคืบหน้า, แนบผลงานของตนกับงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และทราบเสมอว่าอะไรที่ยังค้างอยู่และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว.
ปฏิทิน ClickUpสามารถช่วยพวกเขาวางแผนสัปดาห์ได้โดยการจัดแผนงาน, การทดสอบ, และการทบทวนไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวบรวมและจัดระเบียบคำขอ: สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับการรับสมัคร การส่งงาน การขออุปกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Forms
- เก็บรายละเอียดไว้ใกล้มือ: บันทึกเกรด คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ระดับทักษะ หรือบันทึกพฤติกรรมได้โดยตรงในแต่ละงานหรือภารกิจด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- ติดตามความก้าวหน้า: มองเห็นผลการเรียนของชั้นเรียน ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน ตรวจสอบความจุของห้องเรียน หรือจัดการสินค้าคงคลัง ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยClickUp Dashboards
- บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: มองเห็นงานทั้งหมดและตารางเวลาของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Calendar และTimeline View ช่วยให้คุณวางแผนวันและสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รักษาการสนทนาให้สอดคล้องกับบริบท: ตั้งค่าช่องแชทเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น และแจ้งเตือนบุคคลหรือกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตโดยใช้ClickUp Chat
- รวมศูนย์การวางแผนประจำวันของคุณ: เชื่อมต่อเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณผ่านClickUp Integrationsเพื่อลดการสลับบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันใช้งานง่าย สบาย และรวดเร็วในการทำสิ่งที่ฉันต้องการทำ ฉันคิดว่ามันทำตามสัญญาของมันได้จริง ๆ ที่ช่วยลดการคลิก! ฉันไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดกับเครื่องมือนี้เลย หรือคิดว่า "ทำไมฉันไม่สามารถทำ xyz ได้ล่ะ?" ฉันแทบไม่สามารถทำงานของฉันได้หรือติดตามสิ่งของตัวเองได้เลยหากไม่มีเครื่องมือนี้ และมันราคาถูกมาก!
มันใช้งานง่าย สบาย และรวดเร็วในการทำสิ่งที่ฉันต้องการทำ ฉันคิดว่ามันทำได้ตามสัญญาอย่างแท้จริงในการลดการคลิก! ฉันไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดกับเครื่องมือนี้หรือคิดว่า "ทำไมฉันถึงทำ xyz ไม่ได้?" ฉันไม่สามารถทำงานของฉันได้หรือติดตามสิ่งของตัวเองได้เลยหากไม่มีเครื่องมือนี้ และมันราคาถูกมาก!
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
2. MagicSchool AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนที่สร้างโดย AI และกระบวนการทำงานที่เน้นครู)
MagicSchool รวมการสร้างบทเรียน การสนับสนุนนักเรียน และงานด้านการบริหารจัดการไว้ในแพลตฟอร์ม AI เดียว
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับความต้องการทางการศึกษาพิเศษ คุณสามารถสร้างแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผน 504 แผนการแทรกแซงพฤติกรรม ข้อเสนอแนะในการอำนวยความสะดวก และทรัพยากรที่ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้
การแบ่งปันผลงานของคุณก็ง่ายเช่นกัน เพียงส่งออกบทเรียนไปยัง Google Docs หรือ Microsoft Word หรือส่งตรงไปยัง Google Classroom หรือ Canvas โดยไม่ต้องจัดรูปแบบเพิ่มเติม
เมื่อคุณต้องการมองเห็นสิ่งที่กำลังทำงานได้ดี MagicSchool มอบแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่เน้นความก้าวหน้าของนักเรียนและแนวโน้มการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนโดยมีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MagicSchool AI
- ใช้ตัวเลือก 'แสดงตัวอย่าง' ในแต่ละเครื่องมือเพื่อดูตัวอย่างและเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ
- ข้ามการถามคำถามที่ซับซ้อนและสร้างผลลัพธ์ได้ในไม่กี่วินาที พร้อมยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนของคุณได้
- พึ่งพาการป้องกันในตัวที่แจ้งเตือนความลำเอียง ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อเท็จจริง และปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ข้อจำกัดของ AI MagicSchool
- มันมักจะพลาดความคิดสร้างสรรค์ที่ละเอียดอ่อนและการแสดงออกส่วนบุคคลของนักเรียนซึ่งมีเพียงครูเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้อย่างแท้จริง
ราคาของ MagicSchool AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MagicSchool AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง MagicSchool AI อย่างไรบ้าง?
ฉันรักโรงเรียนเวทมนตร์ ฉันสร้างบอทแบบกำหนดเองและให้นักเรียนใช้บอทเหล่านี้สำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ฉันสามารถตรวจสอบบันทึกของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ นักเรียนใช้ AI เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และฉันได้ตั้งค่าบริบทให้เหมือนกับว่าพวกเขากำลังอยู่บนยานอวกาศบนดาวอังคาร และในที่สุดพวกเขาก็จะทำภารกิจปล่อยไข่ให้ตกเป็น "ยานลงจอดฉุกเฉิน"
ฉันรักโรงเรียนเวทมนตร์ ฉันสร้างบอทแบบกำหนดเองและให้นักเรียนใช้บอทเหล่านี้สำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ฉันสามารถตรวจสอบบันทึกของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ นักเรียนใช้ AI ในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และฉันได้ตั้งค่าบริบทให้เหมือนกับว่าพวกเขากำลังอยู่บนยานอวกาศบนดาวอังคาร และในที่สุดพวกเขาก็จะทำภารกิจปล่อยไข่ให้ตกเป็น "ยานลงจอดฉุกเฉิน"
3. Eduaide.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสื่อการสอนที่แตกต่างได้ในไม่กี่นาที)
ด้วย Eduaide. ai คุณสามารถสร้างทรัพยากรการสอนได้มากกว่า 110 ประเภท ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบ รายการคำศัพท์ บทเรียนแบบมีโครงสร้าง กิจกรรมห้องหลบหนี เกมในห้องเรียน และแผนผังความคิด
เนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดมีพื้นฐานทางด้านการสอนอย่างมั่นคง เนื้อหาเป็นไปตามกรอบการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงรูปแบบการสอนที่มีโครงสร้าง เช่น กรอบงาน 5E
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การตรวจสอบงานง่ายขึ้นเช่นกัน บอทให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่สามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ ผู้สร้างการประเมินยังช่วยให้คุณสามารถสร้างคำถามที่มีความยากง่ายปรับได้และรูปแบบต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Eduaide. ai
- ระดมความคิดกับผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ Erasmus เพื่อปรับปรุงแนวคิดบทเรียนและสร้างสื่อการสอนที่ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายการสอนของคุณ
- ส่งออกทรัพยากรไปยัง Google Docs, Microsoft Word หรือ PDF ได้โดยตรงเพื่อแชร์, พิมพ์, หรือแก้ไข
- สร้างสื่อการเรียนการสอนในหลายภาษาเพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่ใช้หลายภาษาในห้องเรียนของคุณ
ข้อจำกัดของ Eduaide. ai
- เครื่องมือแก้ไขพื้นที่ทำงานอาจรู้สึกจำกัดและใช้งานยาก ทำให้การเปลี่ยนเนื้อหาโดยตรงภายในแพลตฟอร์มเป็นเรื่องยาก
ราคา Eduaide. ai
- ฟรี
- ข้อดี: $5.99/เดือน
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Eduaide.ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ครู เคย ใช้แนวทางที่สนุกสนานมานานแล้วก่อนที่จะมีคำว่า 'เกมมิฟิเคชัน' กลายเป็นคำฮิต เครื่องมือการเรียนรู้ที่ใช้เกมชื่อว่า Oregon Trail ถูกสร้างขึ้นโดย Don Rawitsch, Bill Heinemann และ Paul Dillenberger ในปี 1971 เพื่อใช้ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในเกมนี้ ผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้นำขบวนเกวียนที่นำกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานเดินทางจากมิสซูรีไปยังโอเรกอนในช่วงทศวรรษ 1840 เกมนี้สอนประวัติศาสตร์ผ่านผลลัพธ์ที่ตามมา โดยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจและการแลกเปลี่ยนส่งผลต่อการเดินทางของผู้ตั้งถิ่นฐานอย่างไร
โบนัส:ClickUp BrainGPTทำงานเป็นผู้ช่วย AI ของคุณบนเดสก์ท็อป รวมAI ที่เข้าใจบริบท การค้นหาข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไว้ในเครื่องมือทุกชิ้นที่คุณใช้ในการสอนออนไลน์ แทนที่จะมีแท็บ AI แยกต่างหากและทรัพยากรที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับระบบอัจฉริยะเดียวที่รู้จักหลักสูตร งานของนักเรียน และงานในห้องเรียนของคุณอยู่แล้ว
นี่คือวิธีที่ ClickUp BrainGPT สนับสนุนการศึกษาทางไกล:
- เลือกจากโมเดล AI ชั้นนำ เช่น GPT, Claude และ Gemini ขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียนหรือเนื้อหาที่คุณกำลังสร้าง
- รับคำตอบที่อิงตามบริบททางวิชาการของคุณจริง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของนักเรียน แผนการสอน และบันทึก แทนที่จะเป็นผลลัพธ์จากเว็บทั่วไป
- ค้นหาไฟล์หรือเอกสารอ้างอิงได้ทันทีทั่วทั้ง ClickUp, Google Drive, เนื้อหา LMS และโฟลเดอร์ที่แชร์ของทีม
- สร้างทรัพยากรสำหรับนักเรียน เขียนข้อเสนอแนะ หรือสร้างการอัปเดตชั้นเรียนโดยไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบคำสั่ง
- ใช้การพิมพ์ด้วยเสียงเพื่อบันทึกไอเดียการบรรยาย มอบหมายงาน ส่งข้อความถึงผู้ปกครอง หรือสรุปการประชุมในขณะที่คุณสอนหรือเคลื่อนไหว
4. การสอนอย่างรวดเร็ว (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขที่สอดคล้องกับหลักสูตรและการปรับเนื้อหาในห้องเรียนทันที)
Brisk เป็นเครื่องมือ AI สำหรับผู้สอนที่ช่วยให้คุณออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนและปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการทำงานเดิมของคุณ
คุณสามารถสร้างทรัพยากรสำหรับห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว เช่น การนำเสนอ บันทึกย่อแบบมีคำแนะนำ บทสคริปต์พอดแคสต์ และกิจกรรมเชิงโต้ตอบ นอกจากนี้ Brisk ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือของ Google ได้โดยตรง ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย เพียงเลือกสไตล์การให้ข้อเสนอแนะและแทรกความคิดเห็นลงใน Google Docs ได้ทันที เพื่อแนะนำนักเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์ 'ตรวจสอบการเขียน' จะแสดงการย้อนดูแบบวิดีโอของเส้นทางการเขียนของนักเรียนแต่ละคนตั้งแต่ฉบับร่างแรกจนถึงฉบับสุดท้าย ดูได้ว่าพวกเขาพิมพ์ ลบ วาง และแก้ไขอะไร รวมถึงวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ซึ่งช่วยให้วินิจฉัยปัญหาในการเขียนได้ง่ายขึ้นและเน้นจุดที่พัฒนาได้
คุณสมบัติเด่นของการสอนแบบกระฉับกระเฉง
- แปลข้อความดิจิทัลเป็นมากกว่า 50 ภาษาเพื่อให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับห้องเรียนที่หลากหลาย
- ปกป้องข้อมูลนักเรียนด้วยการปฏิบัติตาม FERPA และ COPPA ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในระดับโรงเรียนหรือเขตการศึกษา
- ผสานการทำงานโดยตรงกับ Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการทำงานปกติของคุณ
ข้อจำกัดของการสอนแบบกระฉับกระเฉง
- มันส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ ดังนั้นมันจึงมีคุณค่าจำกัดเมื่อคุณทำงานออฟไลน์หรืออยู่นอกเครื่องมือที่ใช้เว็บ
ราคาการสอนแบบกระฉับกระเฉง
- ฟรี
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการสอนแบบกระฉับกระเฉง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Brisk Teaching อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้มันมาสองปีแล้ว มันยอดเยี่ยมมาก โรงเรียนที่ฉันสอนอยู่ตอนนี้ได้ซื้อเวอร์ชันอัปเกรดแล้ว และมันดียิ่งขึ้นไปอีก
ฉันใช้มันมาสองปีแล้ว มันยอดเยี่ยมมาก โรงเรียนที่ฉันสอนอยู่ตอนนี้ซื้อเวอร์ชันอัปเกรดแล้ว และมันดียิ่งขึ้นไปอีก
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการจดบันทึก: เครื่องมือและกรณีการใช้งาน
5. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการอธิบายแบบเปิดกว้าง การสร้างแนวคิด และการสนับสนุนนักเรียนที่ยืดหยุ่น)
ChatGPT เป็นมากกว่าเครื่องมือเขียน AI เพียงอย่างเดียว คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลนักเรียน เช่น จุดแข็งหรือความชอบในการเรียนรู้ และมันจะสร้างแผนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
คุณยังสามารถมาตรฐานแบบฟอร์มและทรัพยากรต่าง ๆ ทั่วทั้งโรงเรียนของคุณได้โดยใช้ GPT ที่คุณสร้างขึ้นเอง ทุกสิ่งที่คุณแชร์กับ ChatGPT สำหรับครูจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อฝึกอบรมแบบจำลองโดยค่าเริ่มต้น และข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส การตรวจสอบสิทธิ์หลายขั้นตอน และการลงชื่อเข้าใช้แบบ SSO
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับนักเรียนที่พูดหลายภาษาได้ง่ายขึ้น แปลคำแนะนำ หลักเกณฑ์การให้คะแนน การแจ้งเตือนในห้องเรียน หรืออีเมลเป็นภาษาต่างๆ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และอีกมากมาย โดยยังคงความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพของข้อความของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- วางแผนบทเรียน, แก้ไขเอกสารร่วมกัน, และแบ่งปันโปรเจ็กต์กับทีมของคุณ
- สร้างงานนำเสนอใน Canva และดึงแผนการสอนหรือไฟล์ของคุณจาก Google Drive หรือ Microsoft 365
- ค้นพบแนวคิดการสอนที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงคำสั่ง AIสำหรับครูที่แบ่งปันโดยนักการศึกษาภายในผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- มันสามารถสร้างคำตอบที่ผิดพลาดทางข้อเท็จจริงได้ ดังนั้นคุณยังคงต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนแบ่งปันเนื้อหาให้กับนักเรียน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20 ต่อเดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ฉันสอนออนไลน์และใช้ ChatGPT เพื่อช่วยสร้างการบรรยายและงานที่มอบหมายให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยปราศจากการมุ่งเน้น ฉันอาจพูดวกวนและเสียสมาธิ ดังนั้นฉันจึงใช้มันเพื่อช่วยระบุประเด็นสำคัญของฉัน แต่ยังสร้างบริบทเพิ่มเติมที่ฉันมอบให้กับนักเรียนในรูปแบบของบันทึกการบรรยาย ฉันเพิ่มบันทึกเหล่านี้ลงใน PowerPoint ของฉันและสร้างเอกสารแจกที่ฉันโพสต์ออนไลน์
ฉันสอนออนไลน์และใช้ ChatGPT เพื่อช่วยสร้างการบรรยายและงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยปราศจากการมุ่งเน้น ฉันอาจพูดวกวนและเสียสมาธิ ดังนั้นฉันจึงใช้มันเพื่อช่วยระบุประเด็นสำคัญของฉัน แต่ยังสร้างบริบทเพิ่มเติมที่ฉันมอบให้กับนักเรียนในรูปแบบของบันทึกการบรรยาย ฉันเพิ่มบันทึกเหล่านี้ลงใน PowerPoint ของฉัน จากนั้นสร้างเอกสารแจกที่ฉันโพสต์ออนไลน์
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบติดตามงานฟรีเพื่อจัดระเบียบและติดตามกำหนดส่ง
6. Wayground (เหมาะที่สุดสำหรับแบบทดสอบแบบเกมและการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเรียลไทม์)
Wayground (เดิมชื่อ Quizizz) ได้พัฒนาจากเครื่องมือทำแบบทดสอบอย่างง่ายไปสู่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย AI ที่ครอบคลุม คุณสามารถสร้างเนื้อหาการศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงการประเมินผล แบบทดสอบ บทเรียน ข้อความอ่าน การ์ดคำศัพท์ และวิดีโอแบบโต้ตอบ โดยใช้คำถามมากกว่า 18 ประเภท
ทุกครั้งที่คุณจัดการเรียนการสอน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกในระดับชั้นเรียนและระดับนักเรียนอย่างละเอียด ซึ่งคุณสามารถแก้ไข ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือแชร์กับผู้ปกครองได้
Wayground ยังให้คุณเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะนับล้านที่สร้างโดยครูผู้สอนคนอื่น ๆ คุณสามารถดึงทรัพยากรจากห้องสมุดเพื่อมอบหมายเป็นเซสชันสด การบ้าน หรือนำคำถามเฉพาะบุคคลไปรวมเข้ากับบทเรียนและกิจกรรมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Wayground
- สร้างทรัพยากรได้ในไม่กี่นาทีด้วย AI โดยพิมพ์คำสั่ง อัปโหลดเอกสาร หรือวาง URL ของหน้าเว็บ
- อัตโนมัติการให้คะแนนสำหรับคำถามปลายเปิดและคำถามตอบเสียงโดยการตั้งค่าวิชา, ระดับชั้น, และเกณฑ์การประเมิน
- เลือกโหมดเกมเพื่อทำให้การเรียนรู้น่าสนใจ รวมถึงโหมดสด, โหมดคลาสสิก, โหมดตามจังหวะของนักเรียน, โหมดตามจังหวะของผู้สอน, โหมดกระดาษ, โหมดยอดฝีมือ, โหมดทดสอบ, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของเส้นทาง
- ไม่มีตัวเลือกให้ลบหรือหยุดนักเรียนแต่ละคนกลางการทดสอบได้ง่าย ๆ ดังนั้นหากใครออกไปหรือถูกเรียกออกจากห้องเรียน คุณจะต้องจบคำถามแต่ละข้อสำหรับทุกคน
การกำหนดราคาแบบทางหลวง
- เริ่มต้น: ฟรี
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Wayground
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (540+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wayground อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ Quizizz มาก มันเป็นสิ่งที่นักเรียนของฉันชอบจริงๆ ฉันสามารถให้พวกเขาแข่งขันกันระหว่างชั้นเรียนเพื่อดูว่าชั้นไหนจะได้ความแม่นยำสูงสุดในการประเมินผล และพวกเขาก็ชอบการเลือกเพลงที่จะฟังระหว่างเกมด้วย
ฉันชอบ Quizizz มาก มันเป็นสิ่งที่นักเรียนของฉันชอบจริงๆ ฉันสามารถให้พวกเขาแข่งขันกันระหว่างชั้นเรียนเพื่อดูว่าชั้นไหนจะได้ความแม่นยำสูงสุดในการประเมินผล และพวกเขาก็ชอบการเลือกเพลงที่จะฟังระหว่างเล่นเกมด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? ปัจจุบัน60% ของครูและอาจารย์ใช้AI ในห้องเรียนของตน โดยครูรุ่นใหม่เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี รายงานว่ามีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อการสอนและการสนับสนุนนักเรียนสูงที่สุด
7. Gradescope (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินที่เขียนด้วยลายมือ, ดิจิทัล, และ STEM)
Gradescope เป็นแพลตฟอร์มการให้คะแนนและการประเมินผลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปริมาณงานของนักเรียนจำนวนมากในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของข้อเสนอแนะให้สูงไว้ได้ รองรับรูปแบบการส่งงานหลายรูปแบบ รวมถึงข้อสอบที่เขียนด้วยลายมือ, แบบฝึกหัด, แผ่นคำตอบ, ข้อความที่พิมพ์, และแม้กระทั่งงานโปรแกรมมิ่ง
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเกณฑ์การประเมินที่คุณวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือร่างเกณฑ์ใหม่ในขณะที่คุณกำลังให้คะแนนก็ได้ หากคุณปรับคะแนนหรือเกณฑ์การให้คะแนนในระหว่างกระบวนการให้คะแนน ระบบจะอัปเดตคะแนนย้อนหลังสำหรับผลงานทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้น
Gradescope AI ช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นอีกโดยไม่ลดทอนความแม่นยำ ระบบจะจัดกลุ่มคำตอบที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและให้คะแนนเป็นชุดได้
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เครื่องมือนี้จะใช้กระบวนการทำงานแบบตั้งคำถามและซ่อนตัวตนของนักเรียน (ชื่อและที่อยู่อีเมล) ในระหว่างการให้คะแนน ซึ่งจะช่วยลดอคติและทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของแต่ละคำตอบ
คุณสมบัติเด่นของ Gradescope
- วิเคราะห์สถิติระดับคำถามและระดับเกณฑ์การประเมินเพื่อระบุข้อผิดพลาดทั่วไปและช่องว่างในการเรียนรู้
- ส่งเกรดให้นักเรียนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว หรือส่งออกเกรดไปยังสมุดบันทึกคะแนนของคุณเพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม LMS ชั้นนำ เช่น Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle และ Sakai เพื่อซิงค์รายชื่อนักเรียนและส่งออกคะแนนได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Gradescope
- ระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินอาจจำกัดสำหรับงานที่ซับซ้อนหรือสร้างสรรค์ซึ่งไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนตามเกณฑ์ที่เข้มงวด
ราคาของ Gradescope
- พื้นฐาน: ฟรี
- สถาบัน: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Gradescope
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gradescope อย่างไรบ้าง?
ฉันพึ่งพา Gradescope เป็นอย่างมากในการให้คะแนนข้อสอบแบบปรนัยที่ทำในชั้นเรียนโดยใช้กระดาษคำตอบแบบวงกลม Gradescope ทำให้กระบวนการนี้ง่ายมากด้วยการผสานรวมกับ Blackboard อย่างราบรื่นเพื่อรับรายชื่อนักเรียนและเชื่อมโยงกับกระดาษคำตอบของนักเรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ
ฉันพึ่งพา Gradescope เป็นอย่างมากในการให้คะแนนข้อสอบแบบปรนัยที่ทำในชั้นเรียนโดยใช้กระดาษคำตอบแบบวงกลม Gradescope ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยการผสานรวมกับ Blackboard อย่างราบรื่นเพื่อดึงรายชื่อนักเรียนและเชื่อมโยงกับกระดาษคำตอบของนักเรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เทคนิคการบริหารเวลาที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
8. Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับสไลด์บทเรียนเชิงโต้ตอบและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน)
Curipod เป็นแพลตฟอร์มการสอนแบบโต้ตอบผ่านเว็บที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสไลด์และกิจกรรม คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างบทเรียนที่สมบูรณ์ การทบทวนอย่างรวดเร็ว และกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจสำหรับการสอนทางไกล
การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมาก คุณสามารถสร้างบทเรียนใหม่จากศูนย์ด้วย Curipod AI หรืออัปโหลดสไลด์ที่มีอยู่แล้วจาก PowerPoint หรือ Google Slides จากนั้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบทเรียนของคุณด้วยองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจ การวาดภาพ หรือเมฆคำ
ขณะที่นักเรียนตอบคำถามด้วยคำตอบ ภาพวาด หรือการตอบแบบเปิด Curipod จะให้ข้อเสนอแนะทันทีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโดยใช้ AI Curipod ยังสนับสนุนความเป็นส่วนตัวของนักเรียนและปฏิบัติตามข้อกำหนด FERPA และ COPPA อย่างเคร่งครัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับห้องเรียนทางไกล
คุณสมบัติเด่นของ Curipod
- สร้างบทเรียนที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับทุกวิชาและทุกระดับชั้นได้อย่างง่ายดาย เพียงพิมพ์โจทย์ที่ต้องการ
- ดูรายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบกลับของนักเรียนแต่ละคน และความเข้าใจผิดที่พบบ่อย เพื่อเป็นแนวทางในการสอน
- สอนบทเรียนเตรียมสอบที่น่าสนใจสำหรับการประเมินของรัฐ (เช่น STAAR, CAASPP) และ ACT พร้อมคำแนะนำจาก AI ที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Curipod
- ระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับการตรวจสอบคำตอบของนักเรียนไม่ทำงานอย่างราบรื่นเสมอไป
ราคาของ Curipod
- ฟรี
- พรีเมียม: $24/เดือน
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Curipod
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Curipod อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Curipod คือมันช่วยเสริมบทเรียนของฉันให้มีความน่าสนใจและโต้ตอบได้ และนักเรียนสามารถเข้าถึงมันได้บน Chromebook ของพวกเขา ฉันยังชอบวิธีที่ Curipod สามารถสร้างบทเรียนให้คุณโดยใช้เทคโนโลยี AI และยังสามารถ "Curify" บทเรียนที่คุณสร้างไว้แล้วให้มีความโต้ตอบได้อีกด้วย มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก!
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Curipod คือมันช่วยเสริมบทเรียนของฉันให้มีความน่าสนใจและโต้ตอบได้ และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้บน Chromebook ของพวกเขา ฉันยังชอบวิธีที่ Curipod สามารถสร้างบทเรียนให้คุณโดยใช้เทคโนโลยี AI และยังสามารถ "Curify" บทเรียนที่คุณสร้างไว้แล้วให้มีความโต้ตอบได้อีกด้วย มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก!
🌟 โบนัส: ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติเพียงไม่กี่คำสั่งผู้สอนสามารถสร้าง Super Agentใน ClickUp เพื่อทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน นี่คือสิ่งที่ Super Agent สามารถทำได้:
- การวางแผนบทเรียนอัตโนมัติ: สร้างโครงร่างบทเรียน, แนะนำแหล่งข้อมูล, และสร้างรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละชั้นเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือบทเรียนที่ผ่านมา
- ตารางเวลาและการแจ้งเตือน: กำหนดเวลาการเรียนโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือนให้แก่นักเรียน และติดตามวันครบกำหนดส่งงาน
- การกระจายเนื้อหา: แบ่งปันสื่อการสอน, ลิงก์, และงานบ้านให้กับนักเรียนผ่านทางแชทหรือการมอบหมายงาน
- การติดตามความก้าวหน้า: ตรวจสอบการส่งงานของนักเรียน, ระบุงานที่ค้างส่ง, และให้ครูได้รับรายงานความก้าวหน้าประจำวันหรือรายสัปดาห์
- การสนับสนุนคำถามและคำตอบ: ตอบคำถามทั่วไปของนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย, กำหนดส่ง, หรือเนื้อหาบทเรียนในช่องแชทหรือข้อความส่วนตัว
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ: รวบรวมข้อเสนอแนะจากนักเรียนหลังจบแต่ละบทเรียน และสรุปข้อมูลเชิงลึกสำหรับครู
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์ 👇
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ห้องเรียนกำลังนำ AI มาใช้ในรูปแบบใหม่ๆเครื่องมือยอดนิยมในแวดวงการศึกษาคือเกมการศึกษาที่ใช้ AI ซึ่งมีอยู่ถึง 51 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปรับตามผู้เรียนที่ 43 เปอร์เซ็นต์ และระบบตรวจงานอัตโนมัติที่ 41 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งสองอย่างช่วยปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและลดภาระงานของครู
9. Diffit (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับข้อความเดียวให้อยู่ในระดับการอ่านหลายระดับ)
การปรับแต่งสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอาจต้องใช้เวลา แต่สามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเรียนรู้ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคนได้อย่างสิ้นเชิง Diffit เป็นเครื่องมือการสอนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้โดยการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับการอ่านและภาษาที่แตกต่างกัน
เพียงป้อนหัวข้อ วางข้อความ อัปโหลดเอกสาร หรือแชร์ลิงก์เว็บเพจหรือวิดีโอ เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความและกิจกรรมที่แตกต่างซึ่งปรับให้เหมาะกับระดับการอ่านของนักเรียนของคุณ
คุณยังได้รับเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลและโครงสร้างที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนได้ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจและตอบสนองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Diffit
- ส่งออกทรัพยากรเป็นไฟล์ PDF, Google Docs ที่สามารถแก้ไขได้, Slides, หรือ Forms, รวมถึงไฟล์ Microsoft 365 สำหรับการใช้งานในห้องเรียนอย่างง่ายดาย
- ปรับความสอดคล้องของมาตรฐาน, ระดับความลึกของความรู้, และเป้าหมายของคำศัพท์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสอนของคุณ
- นำเหตุการณ์ปัจจุบัน หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และข้อความที่น่าสนใจมาผสมผสานเพื่อให้การฝึกอ่านมีความหมายมากขึ้นในทุกวิชา
ข้อจำกัดที่แตกต่างกัน
- เครื่องมือนี้ขาดแดชบอร์ดติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในตัวหรือการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
การกำหนดราคาที่แตกต่างกัน
- ทดลองใช้ฟรี
- ครูแต่ละท่าน: $14.99 ต่อเดือน
- โรงเรียน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Diffit
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Diffit อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ฟีเจอร์นำเข้า PDF ของมันแล้ว และฉันชอบมาก มันสร้างสไลด์และสมุดบันทึกได้ดีเยี่ยม ฉันพบว่าการใช้ AI ในการเขียนใด ๆ คุณจำเป็นต้องระบุรายละเอียดและคำสั่งให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ฉันได้ใช้ฟีเจอร์นำเข้า PDF ของมันแล้ว และฉันชอบมาก มันสร้างสไลด์และสมุดบันทึกได้ดีเยี่ยม ฉันพบว่าการใช้ AI ในการเขียนใด ๆ คุณจำเป็นต้องระบุรายละเอียดและคำสั่งให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
10. Turnitin (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ, ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเขียนด้วย AI)
Turnitin เป็นแพลตฟอร์มด้านความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการประเมินผลที่ช่วยให้คุณตรวจจับการอ้างอิงที่ไม่เหมาะสมและข้อความที่คัดลอกจากผลงานของนักศึกษา
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบเอกสารที่ส่งกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของหน้าเว็บ, วารสารวิชาการ, และเอกสารที่เคยส่งมาก่อนเพื่อสร้าง 'รายงานความคล้ายคลึง' รายงานเหล่านี้จะแสดงแหล่งที่มาที่ถูกใช้อย่างถูกต้องและที่ที่อาจมีปัญหาการอ้างอิง
เมื่อเนื้อหาที่สร้างโดย AI กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น เครื่องมือนี้ยังช่วยเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่บางส่วนของผลงานที่ส่งมานั้นถูกเขียนโดยเครื่องมืออย่าง ChatGPT ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่ามีปริมาณงานเท่าใดที่เป็นผลงานการเขียนของนักเรียนอย่างแท้จริง
หากนักเรียนของคุณทำการประเมินผลด้วยลายมือหรือแบบกระดาษ คุณสามารถสแกนคำตอบและนำเข้าสู่ระบบเพื่อการให้คะแนนแบบดิจิทัลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Turnitin
- เพิ่มความคิดเห็นแบบอินไลน์, ใช้ QuickMarks, ใช้เกณฑ์การประเมิน, และให้คำแนะนำด้วยเสียงหรือสื่อต่างๆ แก่นักเรียน
- ตรวจจับความพยายามในการแก้ไขข้อความ รวมถึงข้อความสีขาว ตัวอักษรที่แทรก และการสลับตัวอักษร
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม เช่น Canvas และ Moodle พร้อมรองรับการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Turnitin
- อาจทำเครื่องหมายผิดว่าเป็นงานลอกเลียนสำหรับงานต้นฉบับหรืองานที่อ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับทั้งนักเรียนและครู
ราคาของ Turnitin
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Turnitin
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่?แบบจำลอง VARK ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนีล เฟลมิง ในปี 1987 ช่วยให้คุณเข้าใจว่านักเรียนของคุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่างไร
ระบุประเภทการเรียนรู้สี่ประเภท:
- ภาพ: นักเรียนจดจำแผนภูมิ แผนภาพ และสีได้ดีที่สุด
- การได้ยิน: การฟังคำอธิบาย การบรรยาย หรือการสนทนา ช่วยให้พวกเขาซึมซับข้อมูล
- อ่าน/เขียน: บันทึก, บทความ, และคำแนะนำที่เขียนเป็นเครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบ
- การเรียนรู้แบบสัมผัส: กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงและการฝึกฝนในโลกแห่งความเป็นจริงช่วยให้การเรียนรู้ของพวกเขาเกิดผล
โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งบทเรียนให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ
11. Khanmigo (ดีที่สุดสำหรับการสอนแบบมีผู้ช่วยและเข้าใจแนวคิดอย่างลึกซึ้งด้วย AI)
ด้วย Khanmigo คุณสามารถสร้างแผนการสอน คำถามแบบทดสอบ บัตรประเมินผล ใบงานสรุปบทเรียน เกณฑ์การประเมิน และกลุ่มนักเรียนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังได้รับสรุปงานของนักเรียนตามความต้องการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ
เนื่องจากเครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับระบบนิเวศการเรียนรู้ของ Khan Academy จึงสามารถเข้าถึงคลังบทเรียน วิดีโอ และแบบฝึกหัดขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ครอบคลุมหลากหลายวิชา คุณจะได้รับเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
คุณสมบัติเด่นของ Khanmigo
- สร้างร่างแรกของอีเมล, รูบิค, ชุดปัญหา, และกิจกรรมในชั้นเรียนพร้อมคำตอบที่ถูกต้อง
- ปรับแต่งบทเรียนให้เหมาะกับนักเรียนโดยสร้างจุดดึงดูดตามความสนใจของนักเรียน เช่น เทย์เลอร์ สวิฟต์ หรือ Roblox
- ทบทวนและนำผลงานเดิมกลับมาใช้ใหม่โดยเข้าถึงประวัติการแชทของคุณใน Khanmigo
ข้อจำกัดของ Khanmigo
- นักเรียนที่กำลังศึกษาหัวข้อขั้นสูง เช่น คอมพิวเตอร์หรือฟิสิกส์ อาจพบว่าการอธิบายของ Khanmigo ง่ายมาก
ราคาของ Khanmigo
- ครู: ฟรี
- ผู้ปกครองและนักเรียน: $4/เดือน
- ครอบครัว: $4/เดือน
- เครื่องมือเขต: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Khanmigo
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Turnitin อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Khan Academy คือการเรียนรู้ที่สามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ ฉันสามารถมอบหมายบทเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเรา และนักเรียนสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาแทรกแซงหรือที่บ้าน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Khan Academy คือการเรียนรู้ที่สามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ ฉันสามารถมอบหมายบทเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเรา และนักเรียนสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาแทรกแซงหรือที่บ้าน
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน
12. Education Copilot (เหมาะสำหรับการสร้างแผนการสอน รูบริก และเอกสารสำหรับห้องเรียนอย่างรวดเร็ว)
Education Copilot เป็นแพลตฟอร์มวางแผนบทเรียนและสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยให้คุณลดเวลาในการเตรียมการได้ คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่มีโครงสร้างสมบูรณ์สำหรับทุกวิชาหรือแนวคิดได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือวางแผนบทเรียน AI ที่ติดตั้งไว้ภายใน
ปรับแต่งทุกทรัพยากรโดยการปรับระดับ ขอบเขต และโครงสร้าง เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายหลักสูตรและความต้องการของนักเรียนของคุณได้ดียิ่งขึ้น
Education Copilot มอบจุดเริ่มต้นที่รวดเร็วให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาในการสอนมากขึ้น และลดเวลาในการจัดรูปแบบเอกสารหรือเขียนแผนจากศูนย์
คุณสมบัติเด่นของ Education Copilot
- เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างโดย AI สำหรับแผนการสอน หัวข้อการเขียน รายงานนักเรียน โครงร่างโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างเอกสารแจกที่ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ แนวคิด หรือเนื้อหาวิชาอย่างชัดเจนสำหรับทั้งคุณและนักเรียนของคุณ
- ใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้มากกว่า 10 ชนิดเพื่อประหยัดเวลาในระหว่างและหลังเวลาเรียน
ข้อจำกัดของ Education Copilot
- แพลตฟอร์มนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น ทำให้ภาษาอื่น ๆ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายถูกตัดออกไป
ราคาของ Education Copilot
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ครู: $9/เดือน
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Education Copilot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักเรียนมัธยมปลายกำลังใช้ GenAI เพื่อทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น67% ใช้เพื่อสรุปและเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน 61% พึ่งพาเพื่อหาไอเดียในการเขียนงาน และ 55% ใช้เพื่อสร้างสื่อการเรียนของตนเอง
13. Kahoot! (เหมาะที่สุดสำหรับเกมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและแข่งขันได้ รวมถึงแบบทดสอบสด)
Kahoot! เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเกม ที่เปลี่ยนบทเรียนให้กลายเป็นแบบทดสอบและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน เหมาะที่สุดสำหรับการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การตรวจสอบความเข้าใจในเวลาจริง และการเพิ่มพลังงานในห้องเรียน
คุณสามารถสร้าง 'kahoots' (แบบทดสอบ kahoot) ได้ภายในไม่กี่นาทีและใช้งานแบบสดหรือมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองหรือเป็นงานบ้านได้ คำถามสามารถรวมรูปภาพ วิดีโอ และสื่อจากคลังที่มีอยู่ในตัวของ Kahoot เพื่อทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความเป็นภาพและสนุกสนานมากขึ้น
นักเรียนเข้าร่วมจากอุปกรณ์ของตนเองในขณะที่คำถามแสดงบนหน้าจอที่แชร์ร่วมกัน ทำให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างร่วมมือและรวดเร็ว
ด้วยคุณสมบัติการเข้าถึง เช่น การอ่านออกเสียง การแสดงผลแบบความคมชัดสูง และความเข้ากันได้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวกสบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahoot!
- สร้างกิจกรรมโดยใช้คำถามหลากหลายประเภท เช่น แบบสำรวจ แบบทดสอบ คำศัพท์แบบเมฆคำ คำถามปลายเปิด และคำถามที่ต้องพิมพ์คำตอบ
- นำ Kahoots ที่มีอยู่จากห้องสมุดสาธารณะมาใช้ใหม่หรือปรับให้เหมาะสมเพื่อประหยัดเวลาและต่อยอดจากแนวคิดที่มีร่วมกัน
- วิเคราะห์รายงานหลังเกมและข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพของคลาส
ข้อจำกัดของ Kahoot!
- คำถามของ Kahoot! จำกัดเฉพาะรูปแบบตัวเลือกหรือถูก/ผิดเท่านั้น ซึ่งทำให้นักเรียนไม่สามารถสร้างคำตอบของตนเองหรือแสดงเหตุผลได้
ราคาของ Kahoot!
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kahoot!
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 7/5 (2880+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kahoot! อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันรักที่นักเรียนของฉันรักมันมากขนาดนี้! ฉันรักที่พวกเขาสามารถฝึกทักษะและคำศัพท์ของพวกเขาสำหรับภาษาสเปนในวิธีที่น่าสนุกและง่าย. พวกเขาชอบการแข่งขันที่เป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขาเช่นกัน
ฉันรักที่นักเรียนของฉันรักมันมากขนาดนี้! ฉันรักที่พวกเขาสามารถฝึกทักษะและคำศัพท์ของพวกเขาสำหรับภาษาสเปนในวิธีที่น่าสนุกและง่าย พวกเขาชอบการแข่งขันที่เป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขาด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp สำหรับนักเรียน: คุณสมบัติ, ตัวอย่าง & เคล็ดลับ
ทำให้งานในห้องเรียนเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียน
การสอนทางไกลไม่ควรรู้สึกเหมือนการแลกเปลี่ยนระหว่างการสร้างการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการจัดการงานเอกสาร เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับครูผู้สอนมอบวิธีการจัดการงาน สร้างเนื้อหา และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทั่วทั้งเขตการศึกษาของคุณ
ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง ให้ทดลองใช้เวอร์ชันทดลองและเดโมในสถานการณ์จริง การทดสอบด้วยตนเองจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเลือกแพลตฟอร์มที่ช่วยประหยัดเวลาและสนับสนุนนักเรียนของคุณได้อย่างแท้จริง
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวมการวางแผนบทเรียน การสร้างเนื้อหา การติดตามงาน และการวิเคราะห์นักเรียนไว้ด้วยกัน ClickUp เป็นตัวเลือกที่ทรงพลัง การสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เอกสารที่รวมศูนย์ งานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และระบบต่างๆ ช่วยให้คุณสอนได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
ชุมชนของ ClickUp ได้เติบโตจาก 14 ล้านผู้ใช้เป็นมากกว่า 24 ล้านผู้ใช้ โดยมีผู้ลงทะเบียนใหม่มากกว่า 10 ล้านคนในระยะเร็ว ๆ นี้ การยอมรับในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่ามีครูและทีมจำนวนมากที่เลือกให้ที่นี่เป็นที่เดียวในการจัดการงานของพวกเขา
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้ และทำให้กระบวนการสอนทางไกลของคุณง่ายขึ้น
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่ช่วยให้การวางแผนบทเรียนง่ายขึ้น ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแก่การลองใช้ มันรองรับทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านปฏิบัติของการวางแผนบทเรียน ClickUp Brain ช่วยให้คุณร่างแนวคิดหลักสำหรับบทเรียนของคุณ ในขณะที่ ClickUp Docs ช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นเป็นแผนที่สมบูรณ์ซึ่งจัดการ อัปเดต และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายในแต่ละภาคการศึกษา
ใช่ เครื่องมือ AI หลายชนิดสามารถตรวจข้อสอบแบบปรนัยและคำถามเลือกตอบ รวมถึงการตอบสั้น ๆ ได้โดยอัตโนมัติผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนได้ทันทีและช่วยประหยัดเวลาของครู อย่างไรก็ตาม ครูยังสามารถตรวจสอบคะแนนสุดท้ายเพื่อความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือการตอบแบบเปิด
เครื่องมือ AI รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการติดตาม วัตถุประสงค์ทางการโฆษณา หรือแบ่งปันโดยไม่ได้รับความยินยอม การทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์การเข้าถึงจะช่วยให้คุณปกป้องข้อมูลของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือสร้างงานนำเสนอ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบรรยายทางไกลในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ Canva และ Curipod Canva ช่วยให้คุณออกแบบสไลด์ได้ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้ AI เพื่อแนะนำเค้าโครง ภาพประกอบ และแม้แต่สไลด์เต็มรูปแบบจากข้อความสั้นๆ Curipod เพิ่มความมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการสร้างสไลด์พร้อมแบบสำรวจ เมฆคำ ภาพวาด และคำถามสำหรับการอภิปรายที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมแม้อยู่ห่างไกล
เครื่องมือ AI ช่วยคุณปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนโดยปรับเนื้อหาให้เหมาะกับจังหวะ ความสามารถ และสไตล์ของนักเรียนแต่ละคน AI สามารถแนะนำคำถามสำหรับการฝึกฝน ให้คำแนะนำที่ตรงจุด และแนะนำแหล่งข้อมูลตามจุดที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือได้ คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในหัวข้อเดียวกันได้
ผู้ช่วยตรวจงานด้วย AI ให้คะแนนแบบทันทีสำหรับแบบทดสอบและคำตอบสั้น ๆ ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและส่งข้อเสนอแนะกลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การตรวจงานแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลานานกว่า แต่ช่วยให้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ การให้เหตุผล และการแสดงออกส่วนบุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ AI สำหรับการตรวจสอบงานที่ซ้ำซาก ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การประเมินเชิงลึกมากขึ้น เช่น การประเมินว่านักเรียนสามารถสร้างข้อโต้แย้งได้ดีเพียงใด นำแนวคิดไปใช้ หรือแสดงความคิดริเริ่มของตนเองอย่างไร