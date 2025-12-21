วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น

เราบันทึกทุกอย่างไว้ที่นี่ที่สำนักงานใหญ่ ClickUpกระบวนการปฐมนิเทศของเรา, กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของเรา, และแม้กระทั่งระบบการตั้งชื่อที่แปลกประหลาดอย่างชัดเจนซึ่งใครบางคนคิดค้นขึ้นเมื่อสามปีที่แล้ว
ดังนั้น แน่นอนว่าหากย้อนกลับไปหลายปีก่อน เราจะพบว่าเราเสียเวลาไปกับงานเอกสารอย่างมหาศาล การจัดรูปแบบใช้เวลานานมาก ทุกคนบันทึกเวอร์ชันต่าง ๆ ไว้คนละที่ และกระบวนการต่าง ๆ ก็เริ่มสับสนทันทีที่มีคนออกจากทีม
เราค้นพบช่องว่างนั้น แต่เป็นเวลาหลายเดือนต่อมา เมื่อทุกอย่างเริ่มรู้สึกแตกร้าว โชคดีที่ความพยายามของเราในการกอบกู้ตัวเองประสบความสำเร็จ: เราได้สร้างClickUp Docs! 🤩
จากนั้นClickUp Brainก็เข้ามาช่วยร่างขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOPs) ทั้งหมดของเรา เพียงแค่ป้อนคำสั่งเท่านั้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปิดเผยเบื้องหลังว่า ClickUp ใช้ AI Docs ในการทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้นอย่างไร เปลี่ยนกระบวนการที่เคยน่าเบื่อและต้องทำด้วยมือให้กลายเป็นสิ่งที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และ (กล้าพูดเลยว่า) น่าพึงพอใจ 📝
เอกสาร AI ใน ClickUp คืออะไร?
เอกสาร AI ใน ClickUp เป็นเอกสารอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาใช้ AI เพื่อร่าง, สรุป, และจัดระเบียบข้อมูล ทำให้การสร้าง SOP, วิกิ,และเอกสารโครงการง่ายขึ้นภายในที่ทำงานของคุณ
เนื่องจาก ClickUp เป็น พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก SOP ของคุณจึงอยู่เคียงข้างกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ในเครื่องมือแยกต่างหากที่ต้องสลับบริบท
สิ่งนี้ช่วย ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจายตัวโดยรักษาเอกสารให้เชื่อมโยงกับงานจริง ดังนั้นเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง SOP ของคุณจึงสามารถอัปเดตได้ตามบริบท แทนที่จะกลายเป็นไฟล์ที่ล้าสมัยที่ไม่มีใครจำได้ว่าจะต้องดูแลรักษา
🎥 AI สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนเอกสาร—ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้และ SOP ไปจนถึงสัญญาทางกฎหมายและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารโดยใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ทำไม SOPs ถึงมีความสำคัญสำหรับทีม?
เราคิดว่า SOPs คือคู่มือการเล่นของทีมเรา พวกมันช่วยให้พวกเราทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานให้สำเร็จอย่างถูกต้องทุกครั้ง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงคุ้มค่ากับความพยายาม 👀
✅ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในทุกกระบวนการ
เมื่อเราเขียน SOPสำหรับงานหลักของเรา เราสร้างมาตรฐานที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณภาพของเราอยู่ในระดับสูง
ลูกค้าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากเราอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะทำงานกับสมาชิกทีมใหม่ล่าสุดของเราหรือกับผู้ที่อยู่กับเรามาหลายปีแล้วก็ตาม คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยลดข้อผิดพลาด เร่งกระบวนการเริ่มต้นงาน และหมายความว่าไม่มีใครต้องเสียเวลาถามว่า 'เดี๋ยวนะ เราทำอย่างไรอีกครั้ง?'
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักจิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจจอร์จ มิลเลอร์เสนอว่ามนุษย์โดยเฉลี่ยสามารถเก็บข้อมูลในความจำระยะสั้นได้ประมาณ 7 (บวกหรือลบ 2) 'ชิ้น' ของข้อมูล ในการออกแบบ SOP นี่หมายความว่าคุณไม่ควรใส่ขั้นตอนย่อยหรือข้อมูลมากเกินไปในขั้นตอนเดียว
✅ ลดช่องว่างทางความรู้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนึ่งในบุคลากรหลักของเราลาพักร้อนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่? หากไม่มี SOPsความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวพวกเขาจะหายไปพร้อมกับพวกเขา
SOP ช่วยให้สมาชิกทีมที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเราสามารถบันทึกทางลัด ข้อยกเว้น และข้อผิดพลาดในอดีตได้ ทำให้ความรู้ของพวกเขามีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคน
✅ เพิ่มประสิทธิภาพและความสอดคล้องตามข้อกำหนด
SOP ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ โดยป้องกันไม่ให้เราต้องคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเดิมซ้ำอีก เราสามารถอ้างอิงตัวอย่าง SOPในอดีตและมุ่งเน้นพลังงานไปที่ความท้าทายใหม่ๆ แทนที่จะทำสิ่งพื้นฐานซ้ำอีก
การปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ง่ายขึ้นสำหรับเราเช่นกัน เมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้น เราสามารถชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรักษาคุณภาพอย่างไร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและให้ความมั่นใจแก่เราว่าเรากำลังทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง
📮 ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้แท็บเพียง 1-5 แท็บเมื่อท่องเว็บ แต่ 8% อยู่ใน 'โหมดความวุ่นวาย' ด้วยแท็บมากกว่า 31 แท็บ
แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจเสมอไป แต่มันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน: บอร์ด Miro สำหรับระดมความคิด, Google Doc สำหรับ SOP, แท็บการจัดการโครงการ และจากนั้นก็ ChatGPT สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 👀
แต่ทุกครั้งที่สลับระหว่างแอปหรือหน้าต่าง จะเพิ่มภาระการสลับ ซึ่งก็คือภาระทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะค่อยๆ กัดกินความสามารถในการประมวลผลทางจิตใจของคุณและทำให้คุณรู้สึกกระจัดกระจาย
ด้วยClickUp คุณสามารถรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว: ไม่ว่าจะเป็นกระดานไวท์บอร์ด เอกสาร งานที่ต้องทำ การค้นหาเว็บ โมเดล AI อย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้ Converged AI Workspace เดียว ถึงเวลาเลิกสลับบริบทและปิดแท็บที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นไปได้เลย!
คุณสมบัติหลักของ ClickUp AI Docs สำหรับ SOPs
นี่คือคุณสมบัติ AI ชั้นนำที่คุณจะได้รับ 👇
การร่างแม่แบบและเนื้อหา SOP โดยใช้ระบบ AI ช่วย
เราเคยใช้เวลานานเกินไปในการสร้าง SOP ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ClickUp Brain เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เรา ตอนนี้เราเปิดเอกสาร พิมพ์ '/' (สแลช) อธิบายสิ่งที่เราต้องการ แล้วได้ร่างที่ใช้งานได้ทันที
นี่คือวิธีการดำเนินการ: เราจำเป็นต้องจัดทำเอกสารกระบวนการตรวจสอบบทบรรณาธิการใหม่ของเรา เราได้กระตุ้นให้ ClickUp Brain สร้างโครงสร้างเบื้องต้น เช่น ส่วนสำหรับข้อกำหนดในการส่ง หลักเกณฑ์การตรวจสอบ ขั้นตอนการอนุมัติ และระเบียบวิธีในการให้ข้อเสนอแนะ
เราปรับแต่งมันให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมเราภายในเวลาประมาณ 20 นาที (ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาเกินสองชั่วโมง 😮💨)
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: สร้าง SOP สำหรับกระบวนการตรวจสอบทางบรรณาธิการของเรา รวมถึงแนวทางการส่ง หลักเกณฑ์การตรวจสอบ ขั้นตอนการอนุมัติ และขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะ จัดรูปแบบด้วยหัวข้อ ขั้นตอนที่มีหมายเลข และพื้นที่สำหรับภาพหน้าจอ
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีมพร้อมความคิดเห็นและการแก้ไข
เราทำงานร่วมกันบน SOPs แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีปัญหาการควบคุมเวอร์ชันเอกสาร
ทีมคอนเทนต์, นักออกแบบ, และผู้จัดการโครงการของเราทุกคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันผ่านระบบตรวจจับการร่วมมือของ ClickUp ดังนั้นเมื่อมีใครพบปัญหาที่ต้องการการอัปเดตในกระบวนการส่งมอบการออกแบบ พวกเขาก็สามารถแก้ไขได้ทันทีในขณะที่คนอื่น ๆ ยังคงปรับปรุงส่วนของตัวเองต่อไป
ClickUp Brain ยังช่วยให้เราเข้าใจการสนทนายาวๆ ได้ดีขึ้น เมื่อเราถกเถียงเรื่องการปรับปรุงกระบวนการในความคิดเห็น มักจะส่งผลให้มีข้อความโต้ตอบกันไปมาหลายสิบข้อความ เครื่องมือเอกสาร AI จะอ่านผ่านทั้งเธรดและสรุปการตัดสินใจสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
นอกจากนี้ เมื่อมีผู้เสนอว่า 'เราควรเพิ่มเทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง' ในความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ระบบจะแปลงข้อความนั้นโดยอัตโนมัติให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ
เราได้ปรับปรุงขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับคำแนะนำจากสมาชิกทีมหลายคน ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง และ ClickUp Brain ได้สกัดข้อมูลที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งเราทุกคนเห็นด้วย
นอกจากนี้ยังสร้างงานใน ClickUpแยกต่างหากสำหรับรายการที่ต้องการการทำงานเพิ่มเติม เช่น การสร้างเทมเพลตอีเมลและการกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับร่าง SOP ได้โดยตรงข้างเอกสารโดยไม่ต้องสลับไปยังอีเมลหรือ Slack แท็กผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตรวจสอบส่วนที่ต้องการ ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการ และรับข้อเสนอแนะได้ทันที
แชทมีการสนทนาแบบมีลำดับที่เชื่อมโยงกับ SOP ทำให้คุณไม่สูญเสียบริบทเกี่ยวกับเหตุผลที่ขั้นตอนบางอย่างถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเฉพาะ
การควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
เราทดลองกับกระบวนการของเรา และบางครั้งการทดลองเหล่านั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ClickUp Docs บันทึกทุกเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบเวอร์ชันเคียงข้างกัน และกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อจำเป็น
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดได้แก้ไขคู่มือการเผยแพร่เนื้อหาของพวกเขาเพื่อเพิ่มจุดตรวจสอบการตรวจสอบเพิ่มเติม หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ พวกเขาสังเกตเห็นว่าระยะเวลาการเผยแพร่ได้ขยายออกไปอย่างมาก พวกเขาเปิดประวัติเวอร์ชัน เปรียบเทียบกระบวนการปัจจุบันกับกระบวนการก่อนหน้า และระบุจุดที่เกิดปัญหาการติดขัด
จากนั้น การกู้คืนเวอร์ชันที่ปรับให้เรียบง่ายซึ่งทำงานได้ดีขึ้นสำหรับจังหวะการทำงานของทีมเรา ก็เป็นเรื่องง่าย
ประวัติเวอร์ชันยังสนับสนุนความพยายามในการฝึกอบรมด้วย
สมาชิกใหม่ของทีมทบทวนวิวัฒนาการของ SOP การเริ่มต้นโครงการเพื่อทำความเข้าใจว่ากระบวนการได้รับการปรับปรุงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะเห็นว่าขั้นตอนใดถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะและขั้นตอนใดถูกตัดออกเพราะไม่ได้เพิ่มคุณค่า
🔍 คุณรู้หรือไม่? สมองของเราจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีกว่าเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเอง (เช่น การเขียน การพูด) มากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว เมื่อคุณกำลังร่างหรือแก้ไข SOP การขอให้ทีมของคุณ 'พูดขั้นตอนออกมาดัง ๆ' หรือ 'อธิบายกระบวนการให้คุณฟัง' จะช่วยให้พวกเขาจดจำได้ดีขึ้น
การผสานรวมกับงาน รายการตรวจสอบ และกระบวนการทำงาน
เราสร้าง SOP ของเราเพื่อขับเคลื่อนการทำงานจริง ไม่ใช่เพื่อให้เก็บไว้ในแฟ้มที่ไหนสักแห่ง
ตัวอย่างเช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าอ้างอิงถึง SOP การยกระดับปัญหาของลูกค้าและปฏิบัติตามรายการตรวจสอบที่ฝังไว้ขณะแก้ไขปัญหา แต่ละรายการในรายการตรวจสอบสามารถสร้างงานย่อยพร้อมการมอบหมายและกำหนดเวลาได้
ClickUp Brain ช่วยให้การเชื่อมต่อนี้ราบรื่นขึ้น เมื่อทีมเขียน SOP รายละเอียดสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส พวกเขาจะเน้นส่วนที่ต้องการและกระตุ้นให้ AI สร้างงานตามเนื้อหาดังกล่าว ผู้จัดการโครงการ AI จะสร้างรายการงานพร้อมผู้รับผิดชอบที่แนะนำตามรูปแบบการทำงานในพื้นที่ทำงาน
SOP, รายการตรวจสอบ และกระบวนการทำงานยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ ดังนั้นการอัปเดตในรายการหนึ่งจะส่งผลให้มีการอัปเดตในรายการอื่นๆ ด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ความสามารถในการสร้าง SOP จากกระบวนการที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
เราได้ดำเนินโครงการสำเร็จไปแล้วหลายร้อยโครงการ และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างของเราได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผ่านความคิดเห็นในภารกิจและการอภิปรายต่างๆ
ClickUp Brain วิเคราะห์งานที่มีอยู่และสร้าง SOPs ตามรูปแบบที่เราปฏิบัติตามอยู่แล้ว เราสามารถกระตุ้นให้มันตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ที่เราทำเสร็จแล้วและสร้างเทมเพลต SOPsขึ้นมาจากสิ่งที่ให้ผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ
เราใช้ความเข้าใจของ ClickUp Brain สำหรับแนวทางการสร้างแบรนด์ของเราเมื่อปีที่แล้ว ทีมออกแบบของเราตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของแบรนด์อยู่บ่อยครั้ง เราจึงให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ความคิดเห็นและงานที่เกี่ยวข้องในช่วงหกเดือน จากนั้นสร้างคู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOP) ขึ้นมา ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเอกสารที่ครอบคลุมและสะท้อนแนวปฏิบัติจริงของเรา เราได้ปรับปรุงเอกสารอย่างย่อและเผยแพร่ให้กับทีม
เรายังใช้การผสานรวมกับ AI เพื่อปรับเอกสารกระบวนการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
เมื่อเราสังเกตเห็นว่ากระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ของเราได้พัฒนาไปไกลกว่าที่คู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP) ระบุไว้ เราจึงขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์โครงการต้อนรับลูกค้าล่าสุดของเราและแนะนำการปรับปรุงที่เหมาะสม
เครื่องมือ AI ได้ระบุขั้นตอนสามขั้นตอนที่เราได้รวมเข้าไปในกระบวนการทำงานของเรา และขั้นตอนสองขั้นตอนที่เราได้ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งเราได้แก้ไขเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
💡 เคล็ดลับเล็กๆ: จัดการ ClickUp SyncUpเมื่อฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีมเกี่ยวกับ SOP หรือทบทวนการอัปเดตกระบวนการกับทีมของคุณ
จากนั้น ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ สกัดจุดสำคัญในกระบวนการที่พูดคุยกัน และแปลงคำถามหรือกรณีเฉพาะให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร SOP ของคุณ ดังนั้น ความรู้ที่แบ่งปันกันด้วยวาจาจะถูกบันทึกไว้ในขั้นตอนอย่างเป็นทางการของคุณด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ SOP ชั้นนำเพื่อมาตรฐานกระบวนการ
ทีมใช้เอกสาร AI อย่างไรในการสร้าง SOP?
ในส่วนนี้ เราจะเปิดเผยทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมา นี่คือวิธีที่เราใช้ AI สำหรับเอกสารภายในองค์กรอย่างแท้จริง 📝
การจัดทำ SOP ใหม่อย่างรวดเร็ว
เราได้บันทึกแม่แบบเอกสาร (Doc templates) ไว้มากมายสำหรับ SOP ประเภทต่างๆ เมื่อเราต้องการจัดทำเอกสารสำหรับกระบวนการใหม่ เราจะเลือกแม่แบบที่เหมาะสมและขอให้ ClickUp Brain ปรับแต่งให้ตรงตามต้องการ
ครั้งล่าสุดที่เราเปิดตัวฟีเจอร์หลัก เราได้นำเทมเพลตการเปิดตัวฟีเจอร์ขึ้นมาและให้ AI ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา มันช่วยให้โครงสร้างของเรายังคงความสม่ำเสมอ แต่เติมรายละเอียดเฉพาะสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน
เราใส่ภาพหน้าจอ ตาราง วิดีโอ และสื่อภาพอื่น ๆ ที่ช่วยให้กระบวนการชัดเจนยิ่งขึ้น
คู่มือการทบทวนการออกแบบของเราประกอบด้วยภาพหน้าจอจริงของเครื่องมือให้คำแนะนำของเรา และตารางที่แสดงระยะเวลาที่แต่ละขั้นตอนของการทบทวนควรใช้เวลา ClickUp Brain ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าภาพเหล่านี้ควรอยู่ตรงไหนเพื่อให้ผู้คนสามารถติดตามได้จริง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในทฤษฎีความจำ 'การรบกวน' หมายถึง ความทรงจำใหม่สามารถทำให้การเรียกคืนความทรงจำเก่าลดลง (การรบกวนย้อนหลัง) หรือข้อมูลก่อนหน้าสามารถขัดขวางความทรงจำใหม่ (การรบกวนล่วงหน้า) ในเอกสาร: หลีกเลี่ยงการฝังการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงในข้อความที่หนาแน่น ทำให้มันโดดเด่นเพื่อไม่ให้ 'ถูกผสมออกไป' ในความยุ่งเหยิงของความจำ
การปรับปรุง SOP ที่มีอยู่
กระบวนการเปลี่ยนแปลง และเราต้องการให้ SOP ของเราตามทัน เมื่อมีสิ่งใดที่ต้องการการปรับปรุง เราจะเน้นส่วนนั้นและบอกให้ ClickUp Brain เขียนใหม่
บางครั้งเราตระหนักว่าเราใช้เทคนิคมากเกินไป ดังนั้นเราจึงทำให้ภาษาง่ายขึ้น บางครั้งกระบวนการได้เปลี่ยนแปลงไป และเราจำเป็นต้องเขียนส่วนทั้งหมดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: เขียนขั้นตอนนี้ใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกคลิป ClickUpเมื่อสมาชิกในทีมดำเนินการขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งยากที่จะอธิบายด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว การบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ แก้ไขปัญหาทั่วไป หรือดำเนินการขั้นตอนหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
จากนั้น ฝังคลิปวิดีโอเหล่านี้ลงในเอกสาร SOP ของคุณโดยตรง เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานมีทั้งคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรและการสาธิตด้วยภาพ
การแบ่งปันและการอนุญาต
การได้รับข้อมูลจากทุกคนที่ทำงานจริงทำให้ SOP ของเราดีขึ้นมาก
ClickUp Docs ช่วยให้เราสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารหรือหน้าต่างๆ ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไข เราสามารถแชร์เอกสารกับทุกคนใน Workspace ของเรา (ยกเว้นผู้เยี่ยมชม) รวมถึงบุคคลหรือทีมเฉพาะ หรือแม้แต่เชิญผู้ใช้ภายนอกผ่านอีเมลได้
ในขณะเดียวกัน การอนุญาตใน ClickUp จะปฏิบัติตามลำดับชั้น: การอนุญาตในระดับเอกสารจะมีความสำคัญเหนือการตั้งค่าของพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้น และการอนุญาตเฉพาะรายการ (เช่น ในหน้าใดหน้าหนึ่ง) จะมีความสำคัญเหนือการอนุญาตทั่วไป
เอกสารรวมศูนย์
เราใช้ClickUp Docs Hubเพราะเป็นศูนย์รวมของทุก SOP, บันทึกโครงการ และไอเดียที่ระดมสมองไว้ที่นี่ที่เดียว เราสามารถเห็นทุกอย่างที่เราสร้างหรือร่วมมือกันทำมาได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่าน Spaces หรืองานต่างๆ
เราสามารถกรองตามสิ่งที่ถูกแชร์กับเรา สิ่งที่เราเขียน หรือแม้แต่เอกสารที่ถูกติดแท็กสำหรับโปรเจกต์เฉพาะได้
สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดคือความง่ายดายในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันร่างนโยบายและขั้นตอนของบริษัทสามารถเปลี่ยนเป็นเอกสารอ้างอิงที่สมบูรณ์แบบได้ทันทีภายใน Hub พร้อมแท็ก เชื่อมโยง และพร้อมใช้งาน เราสามารถจัดกลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปักหมุดเอกสารที่ใช้บ่อย และค้นหาข้อมูลทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที
มันกลายเป็นความทรงจำร่วมกันของพวกเราทุกคน เก็บรักษาความรู้ทั้งหมดของเราให้ค้นพบได้และทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงใด
ขั้นตอนโดยละเอียด: การสร้าง SOP ด้วย ClickUp AI Docs
และนี่คือวิธีที่เราเขียนขั้นตอนการทำงานด้วยClickUp Brain ใน Docs 🧑💻
ขั้นตอนที่ 1: เปิดเอกสารใหม่
เราไปที่ Docs Hub หรือ Space, Folder, หรือ List ที่ต้องการให้ SOP อยู่
เราคลิกที่ปุ่ม + Doc และตั้งชื่อ SOP ของเราให้ชัดเจนและอธิบายได้ชัดเจน เช่น กระบวนการรับลูกค้าใหม่ SOP หรือ กระบวนการอนุมัติเนื้อหา ชื่อที่ชัดเจนช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเดา
ต่อไป เราจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เรายังเลือกได้ว่าเอกสารนี้ควรเป็นสาธารณะเพื่อให้ทีมทั้งหมดของเราสามารถดูได้ หรือเป็นส่วนตัวในระหว่างที่เรากำลังร่างอยู่
สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อน เช่น ขั้นตอนทางการเงินหรือนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เราจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเข้มงวด เราสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้เสมอเมื่อ SOP มีการพัฒนา
👀 เคล็ดลับการใช้ ClickUp: เรามักจะตั้งค่าเอกสารให้เป็น Wiki เมื่อต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับกระบวนการทำงานของทีม วิธีนี้จะช่วยให้ค้นหาและอ้างอิงได้ง่ายขึ้นมากในภายหลัง
วิกิกลยุทธ์การดำเนินงานของเราได้จัดระเบียบ SOP ทั้งหมดของบริษัทไว้ในรูปแบบนี้ และสมาชิกทีมใหม่บอกเราว่ามันช่วยชีวิตพวกเขาในช่วงการปฐมนิเทศ
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเทมเพลตหรือให้คำแนะนำแก่ AI เพื่อร่าง SOP
มีสองเส้นทางที่นี่ และทั้งสองเส้นทางทำงานได้ดีเยี่ยมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ:
- ใช้กระบวนการหรือแม่แบบ SOP จาก ClickUp เพื่อรับโครงร่างที่มีโครงสร้างได้ทันที
- ให้ ClickUp Brain สร้างสิ่งที่กำหนดเอง
คลิกปุ่ม ถาม AI หรือพิมพ์ /write ในเอกสาร จากนั้นป้อนคำสั่งเช่น ร่าง SOP สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือ สร้างขั้นตอนสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
ClickUp Brain สร้างร่างตามสิ่งที่คุณร้องขอ
เมื่อคุณมีร่างแรกแล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอให้ AI ช่วยขยายส่วนที่รู้สึกว่าบางเกินไป ทำให้ภาษาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น หรือเพิ่มจุด bullet point ในที่ที่ต้องการให้ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการรับผู้ขายใหม่ ระบบ AI ได้ให้โครงสร้างที่ดีแก่เรา อย่างไรก็ตาม เราได้ให้ระบบขยายส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและทำให้ภาษาของสัญญาการอนุมัติง่ายขึ้นเพื่อให้ทีมจัดซื้อของเราสามารถทำตามได้
👀 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: เราทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกถูกต้อง ทีมงานของเราจะลองใช้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับโทน เพิ่มตัวอย่างเฉพาะ หรือใส่หมายเหตุที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของเรา ClickUp Brain จะปรับตามสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องยอมรับฉบับร่างแรกเป็นฉบับสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งเนื้อหาด้วยรายละเอียดเฉพาะทีม
ตอนนี้เราทำให้เป็นของเรา เราผ่านแต่ละส่วนและแทนที่ตัวแทนด้วยขั้นตอน เครื่องมือ และผู้ติดต่อของเราจริง ๆ
ขั้นตอนทั่วไปจะกลายเป็นคำแนะนำที่ละเอียดซึ่งทีมของเราสามารถทำตามได้โดยไม่เกิดความสับสน เราเพิ่มภาพหน้าจอที่แสดงอย่างชัดเจนว่าผู้คนควรเห็นอะไร และเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่พวกเขาต้องการ: คู่มือสไตล์, แบบฟอร์มการอนุมัติ, และห้องสมุดเทมเพลต
จากนั้น, เราเพิ่ม:
- การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ เพื่อให้ SOP ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
- หัวข้อ เพื่อแบ่งส่วนเนื้อหาที่ยาว
- ตาราง เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- รูปภาพ เพื่อแสดงสิ่งที่ผู้คนควรเห็น
- เพิ่มClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานโดยตรงในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนมาตรฐานการส่งมอบงานออกแบบของเราประกอบด้วยภาพหน้าจอของเครื่องมือตรวจสอบของเรา ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ และลิงก์ไปยังคู่มือแบรนด์ของเรา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างแผนผังขั้นตอนการทำงานและแผนผังการตัดสินใจก่อนที่จะเขียนเอกสาร SOP ของคุณ ทีมงานสามารถร่วมกันวางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ระบุจุดส่งต่อ และตรวจหาจุดติดขัดหรือขั้นตอนที่ขาดหายไปในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อกระบวนการบนไวท์บอร์ดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แปลงเป็นงาน SOP ที่มีโครงสร้างโดยตรงหรือเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ClickUp ของคุณ วิธีนี้ผู้อ่านจะสามารถเห็นทั้งแผนผังกระบวนการในระดับสูงและคำแนะนำทีละขั้นตอนโดยละเอียด
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มรายการตรวจสอบ, กระบวนการทำงาน, และลิงก์งานสำหรับการดำเนินการ
จากนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ SOP สามารถนำไปปฏิบัติได้
เราแทรกเช็คลิสต์ที่แยกขั้นตอนของกระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อย เพื่อให้ผู้คนสามารถทำเครื่องหมายถูกเมื่อทำงานเสร็จในแต่ละขั้นตอน
สำหรับขั้นตอนสำคัญ เราสร้างหรือเชื่อมโยงงานโดยตรงจากเอกสาร ให้เน้นที่ขั้นตอนนั้น ใช้ตัวเลือก + งาน และเชื่อมต่อกับงานจริงในพื้นที่ทำงาน
นอกจากนี้ เราใช้ ความสัมพันธ์ของเอกสาร เพื่อเชื่อมโยงเอกสารมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP) ของเราไปยังงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ตัวอย่างเช่น เอกสารการรับลูกค้าใหม่จะเชื่อมโยงกับแม่แบบงานการรับลูกค้าใหม่ ดังนั้นเมื่อมีผู้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พวกเขาจะมีบริบทที่ครบถ้วนอยู่ในที่เดียว
👀 ClickUp Hack: เอกสารการยกระดับปัญหาของลูกค้าของเรามีแผนผังแสดงขั้นตอนที่ควรยกระดับปัญหาและไปยังใคร เนื่องจากเรารู้ว่าการมี แผนผังกระบวนการ หรือ แผนผัง ที่ฝังอยู่สามารถช่วยในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ผู้คนจะปฏิบัติตามเส้นทางที่มองเห็นและอ้างอิงขั้นตอนรายละเอียดตามความจำเป็น
ขั้นตอนที่ 5: แบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
เราคลิกที่ปุ่ม แชร์ และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลให้ตรวจสอบ
สำหรับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เราตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบทางกฎหมาย และสำหรับขั้นตอนปฏิบัติการ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากหัวหน้าทีมที่ดูแลกระบวนการเหล่านั้นเป็นประจำทุกวัน
นี่ช่วยจับปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาของทุกคน นอกจากนี้ เรายังส่งออกเอกสารบางส่วนเป็นไฟล์ PDF, HTML หรือ Markdown สำหรับการแชร์แบบออฟไลน์หรือบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ขั้นตอนที่ 6: รักษาการควบคุมเวอร์ชันและปรับปรุง SOP อย่างสม่ำเสมอ
คู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ (SOPs) ของเราเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเติบโตไปพร้อมกับกระบวนการ
เราตั้งค่างานที่เกิดขึ้นซ้ำใน ClickUpเพื่อตรวจสอบและอัปเดตเป็นระยะๆ
กระบวนการที่สำคัญที่สุดจะได้รับการทบทวนทุกไตรมาส ในขณะที่กระบวนการที่เสถียรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจะได้รับการตรวจสอบประจำปี วิธีนี้ช่วยให้เอกสารของเราทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ทำให้เราต้องทำงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจนเกินไป
ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันบน G2:
ฉันชอบมากที่ฉันสามารถทำเกือบทุกอย่างได้ในที่เดียว — งานเอกสาร, แดชบอร์ด, แม้กระทั่งการคิดสร้างสรรค์. มันช่วยให้การทำงานของฉันเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้แอปถึงห้าตัว. การผสานการทำงานและการอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้ฉันมากมาย และการมองเห็นข้ามโปรเจ็กต์เป็นข้อได้เปรียบใหญ่. มันรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงสำหรับการร่วมมือและการวางแผน.
ฉันชอบที่สามารถทำเกือบทุกอย่างได้ในที่เดียว — งานเอกสาร แดชบอร์ด แม้แต่การระดมความคิด มันช่วยให้งานของฉันเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้แอปถึงห้าแอป การเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก และการมองเห็นงานข้ามโปรเจกต์ก็เป็นข้อดีอย่างมาก มันรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงสำหรับการทำงานร่วมกันและการวางแผน
🎙️ กรณีศึกษาลูกค้า: G-Loot ใช้ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงงานประจำวันกับ OKR ระดับบริษัท แพลตฟอร์มอีสปอร์ตได้นำ ClickUp มาใช้ทั่วทั้งทีมเพื่อแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจาย จัดการสปรินต์ รวบรวมเอกสาร และติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในที่เดียว
ด้วย ClickUp ทุกงานตอนนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ CRM และทีมสร้างสรรค์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และผู้นำสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้เอกสาร AI ในการสร้าง SOP
เมื่อเราสร้าง SOPs ที่ ClickUp, เราพึ่งพาการปฏิบัติที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพไม่กี่อย่าง ซึ่งช่วยให้ทีมของเราทำงานได้รวดเร็วขึ้น และรักษาเอกสารให้ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้:
- ใช้เครื่องมือตามบทบาทของ ClickUp Brain เพื่อสร้างร่าง SOP, รายการตรวจสอบ, และเนื้อหาที่จัดรูปแบบได้ในไม่กี่นาที
- ตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงานตรวจสอบและการกระตุ้นการดำเนินการติดตามผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการละเลยขั้นตอนสำคัญ
- เชื่อมต่อ การผสานการทำงานของ ClickUpของคุณเพื่อทำให้การแชร์ SOP เป็นเรื่องง่ายผ่าน Google Drive และเครื่องมืออื่น ๆ การดำเนินการนี้จะทำให้การสนทนาและไฟล์ของคุณสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- รวบรวมความคิดเห็นด้วย ClickUp Formsและแปลงคำตอบเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การประชุมอาจดีจนกว่าคุณจะพบว่าไม่มีใครรู้ว่ามีการตัดสินใจอะไรหรือใครกำลังทำอะไรอยู่ผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUpจะบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนาของทีมคุณโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตัดสินใจด้วยวาจาให้เป็นบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้าง
รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกแปลงเป็นงานทันทีและเชื่อมโยงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขั้นตอนใหม่และการอัปเดตของคุณไม่สูญหาย
ตัวอย่างจากโลกจริงของการใช้เอกสาร AI
นี่คือวิธีที่ทีมต่าง ๆ ที่ใช้ ClickUpปรับปรุงกระบวนการภายใน:
- การขาย: สร้างและปรับปรุงเอกสารสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การนัดหมายการสาธิต และการส่งต่อดีล AI อ้างอิงจากคู่มือการดำเนินงานในอดีตเพื่อแนะนำโครงสร้างและคำพูดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- วิศวกรรม: ร่างเอกสารสำหรับการจัดการการปล่อยและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ClickUp Brain ตรวจสอบการทบทวนสปรินท์ที่ผ่านมาเพื่อเสนอแนวทางการทำงานที่ดีขึ้น
- ความสำเร็จของลูกค้า: ร่วมมือใน AI Docs เพื่ออัปเดต SOP สำหรับการเริ่มต้นใช้งานและคู่มือการต่ออายุ ดึงบริบทจากข้อเสนอแนะของลูกค้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเทมเพลตสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
- การเงิน:มาตรฐานกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายการประมวลผลใบแจ้งหนี้ และการติดตามงบประมาณ เมื่อร่างพร้อมแล้ว ระบบอัตโนมัติจะกำหนดผู้ตรวจสอบและติดตามการลงนามอนุมัติ ซึ่งช่วยให้การอนุมัติเป็นไปตามกำหนดเวลา
ทำงานร่วมกับฮีโร่ SOP ของ ClickUp
เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเอกสารกระบวนการไหลลื่น ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นกัน ClickUp AI Docs ได้เปลี่ยนคู่มือมาตรฐานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นคู่มือที่มีชีวิตชีวาที่ทีมของเราชื่นชอบในการใช้งาน
ตอนนี้เราสามารถเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ได้ในไม่กี่นาที ปรับปรุงขั้นตอนเดิมโดยไม่ต้องกลัวปัญหาเวอร์ชันที่สับสน และดู ClickUp Brain เติมเต็มช่องว่างได้เร็วกว่าที่เราจะดื่มกาแฟหมดเสียอีก
ทุก SOP ที่เราสร้างขึ้นจะต่อยอดจากฉบับก่อนหน้า ช่วยให้ความรู้ของเราคมชัด กระบวนการทำงานชัดเจน และทีมงานของเราทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
เอกสาร AI ใน ClickUp เป็นเอกสารอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain โดยใช้ AI เพื่อช่วยให้ทีมสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเนื้อหาได้เร็วขึ้น เพื่อร่าง สรุป และจัดรูปแบบข้อมูลได้โดยตรงภายในเอกสาร
การสร้าง SOP ด้วยระบบ AI โดย ClickUp Brain ประกอบด้วยการร่างโครงร่าง คำแนะนำทีละขั้นตอน และรายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ทีมงานสามารถใช้คำแนะนำตามบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่า SOP แต่ละฉบับมีรูปแบบที่สอดคล้องกันและมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน
ใช่. SOPs ที่สร้างขึ้นใน AI Docs สามารถเชื่อมโยงกับ ClickUp Tasks ได้ ดังนั้นทีมสามารถตรวจสอบการมอบหมายงานอย่างถูกต้อง ตั้งวันครบกำหนด หรือติดตามการเสร็จสิ้นได้โดยตรงจากเอกสาร
ClickUp บันทึกประวัติเวอร์ชันของเอกสารแต่ละฉบับโดยอัตโนมัติ ทีมงานสามารถติดตามการแก้ไข ดูเวอร์ชันก่อนหน้า และกู้คืนฉบับร่างเก่าได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการอัปเดตจะแสดงอย่างครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
ใช่ ทีมงานสามารถปรับแต่ง AI Docs ด้วยเทมเพลต คำกระตุ้น และการจัดรูปแบบเฉพาะของแต่ละแผนกได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมการตลาด ทีมขาย ทีมวิศวกรรม และทีมอื่นๆ สามารถสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP) ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนเองได้