วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
21 ธันวาคม 2568

เราบันทึกทุกอย่างไว้ที่นี่ที่สำนักงานใหญ่ ClickUpกระบวนการปฐมนิเทศของเรา, กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของเรา, และแม้กระทั่งระบบการตั้งชื่อที่แปลกประหลาดอย่างชัดเจนซึ่งใครบางคนคิดค้นขึ้นเมื่อสามปีที่แล้ว

ดังนั้น แน่นอนว่าหากย้อนกลับไปหลายปีก่อน เราจะพบว่าเราเสียเวลาไปกับงานเอกสารอย่างมหาศาล การจัดรูปแบบใช้เวลานานมาก ทุกคนบันทึกเวอร์ชันต่าง ๆ ไว้คนละที่ และกระบวนการต่าง ๆ ก็เริ่มสับสนทันทีที่มีคนออกจากทีม

เราค้นพบช่องว่างนั้น แต่เป็นเวลาหลายเดือนต่อมา เมื่อทุกอย่างเริ่มรู้สึกแตกร้าว โชคดีที่ความพยายามของเราในการกอบกู้ตัวเองประสบความสำเร็จ: เราได้สร้างClickUp Docs! 🤩

จากนั้นClickUp Brainก็เข้ามาช่วยร่างขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (SOPs) ทั้งหมดของเรา เพียงแค่ป้อนคำสั่งเท่านั้น

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปิดเผยเบื้องหลังว่า ClickUp ใช้ AI Docs ในการทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้นอย่างไร เปลี่ยนกระบวนการที่เคยน่าเบื่อและต้องทำด้วยมือให้กลายเป็นสิ่งที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และ (กล้าพูดเลยว่า) น่าพึงพอใจ 📝

เอกสาร AI ใน ClickUp คืออะไร?

วิธีที่ ClickUp ใช้ AI Docs เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
สร้างเอกสาร AI ใน ClickUp เพื่อจัดทำเอกสาร SOP อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสาร AI ใน ClickUp เป็นเอกสารอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พวกเขาใช้ AI เพื่อร่าง, สรุป, และจัดระเบียบข้อมูล ทำให้การสร้าง SOP, วิกิ,และเอกสารโครงการง่ายขึ้นภายในที่ทำงานของคุณ

เนื่องจาก ClickUp เป็น พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก SOP ของคุณจึงอยู่เคียงข้างกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ในเครื่องมือแยกต่างหากที่ต้องสลับบริบท

สิ่งนี้ช่วย ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจายตัวโดยรักษาเอกสารให้เชื่อมโยงกับงานจริง ดังนั้นเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง SOP ของคุณจึงสามารถอัปเดตได้ตามบริบท แทนที่จะกลายเป็นไฟล์ที่ล้าสมัยที่ไม่มีใครจำได้ว่าจะต้องดูแลรักษา

🎥 AI สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนเอกสาร—ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้และ SOP ไปจนถึงสัญญาทางกฎหมายและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารโดยใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ทำไม SOPs ถึงมีความสำคัญสำหรับทีม?

เราคิดว่า SOPs คือคู่มือการเล่นของทีมเรา พวกมันช่วยให้พวกเราทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานให้สำเร็จอย่างถูกต้องทุกครั้ง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงคุ้มค่ากับความพยายาม 👀

✅ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในทุกกระบวนการ

เมื่อเราเขียน SOPสำหรับงานหลักของเรา เราสร้างมาตรฐานที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณภาพของเราอยู่ในระดับสูง

ลูกค้าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากเราอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะทำงานกับสมาชิกทีมใหม่ล่าสุดของเราหรือกับผู้ที่อยู่กับเรามาหลายปีแล้วก็ตาม คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยลดข้อผิดพลาด เร่งกระบวนการเริ่มต้นงาน และหมายความว่าไม่มีใครต้องเสียเวลาถามว่า 'เดี๋ยวนะ เราทำอย่างไรอีกครั้ง?'

🔍 คุณรู้หรือไม่? นักจิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจจอร์จ มิลเลอร์เสนอว่ามนุษย์โดยเฉลี่ยสามารถเก็บข้อมูลในความจำระยะสั้นได้ประมาณ 7 (บวกหรือลบ 2) 'ชิ้น' ของข้อมูล ในการออกแบบ SOP นี่หมายความว่าคุณไม่ควรใส่ขั้นตอนย่อยหรือข้อมูลมากเกินไปในขั้นตอนเดียว

✅ ลดช่องว่างทางความรู้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนึ่งในบุคลากรหลักของเราลาพักร้อนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่? หากไม่มี SOPsความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวพวกเขาจะหายไปพร้อมกับพวกเขา

SOP ช่วยให้สมาชิกทีมที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเราสามารถบันทึกทางลัด ข้อยกเว้น และข้อผิดพลาดในอดีตได้ ทำให้ความรู้ของพวกเขามีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคน

✅ เพิ่มประสิทธิภาพและความสอดคล้องตามข้อกำหนด

SOP ช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ โดยป้องกันไม่ให้เราต้องคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเดิมซ้ำอีก เราสามารถอ้างอิงตัวอย่าง SOPในอดีตและมุ่งเน้นพลังงานไปที่ความท้าทายใหม่ๆ แทนที่จะทำสิ่งพื้นฐานซ้ำอีก

การปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ง่ายขึ้นสำหรับเราเช่นกัน เมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้น เราสามารถชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรักษาคุณภาพอย่างไร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและให้ความมั่นใจแก่เราว่าเรากำลังทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง

📮 ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้แท็บเพียง 1-5 แท็บเมื่อท่องเว็บ แต่ 8% อยู่ใน 'โหมดความวุ่นวาย' ด้วยแท็บมากกว่า 31 แท็บ

แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจเสมอไป แต่มันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน: บอร์ด Miro สำหรับระดมความคิด, Google Doc สำหรับ SOP, แท็บการจัดการโครงการ และจากนั้นก็ ChatGPT สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 👀

แต่ทุกครั้งที่สลับระหว่างแอปหรือหน้าต่าง จะเพิ่มภาระการสลับ ซึ่งก็คือภาระทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะค่อยๆ กัดกินความสามารถในการประมวลผลทางจิตใจของคุณและทำให้คุณรู้สึกกระจัดกระจาย

ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น

ด้วยClickUp คุณสามารถรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว: ไม่ว่าจะเป็นกระดานไวท์บอร์ด เอกสาร งานที่ต้องทำ การค้นหาเว็บ โมเดล AI อย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้ Converged AI Workspace เดียว ถึงเวลาเลิกสลับบริบทและปิดแท็บที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นไปได้เลย!

คุณสมบัติหลักของ ClickUp AI Docs สำหรับ SOPs

นี่คือคุณสมบัติ AI ชั้นนำที่คุณจะได้รับ 👇

การร่างแม่แบบและเนื้อหา SOP โดยใช้ระบบ AI ช่วย

เราเคยใช้เวลานานเกินไปในการสร้าง SOP ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

ClickUp Brain เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เรา ตอนนี้เราเปิดเอกสาร พิมพ์ '/' (สแลช) อธิบายสิ่งที่เราต้องการ แล้วได้ร่างที่ใช้งานได้ทันที

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้าง SOP ภายใน ClickUp Docs: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
สร้าง SOP ที่มีโครงสร้างโดยใช้ ClickUp Brain ใน Docs

นี่คือวิธีการดำเนินการ: เราจำเป็นต้องจัดทำเอกสารกระบวนการตรวจสอบบทบรรณาธิการใหม่ของเรา เราได้กระตุ้นให้ ClickUp Brain สร้างโครงสร้างเบื้องต้น เช่น ส่วนสำหรับข้อกำหนดในการส่ง หลักเกณฑ์การตรวจสอบ ขั้นตอนการอนุมัติ และระเบียบวิธีในการให้ข้อเสนอแนะ

เราปรับแต่งมันให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมเราภายในเวลาประมาณ 20 นาที (ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาเกินสองชั่วโมง 😮‍💨)

📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: สร้าง SOP สำหรับกระบวนการตรวจสอบทางบรรณาธิการของเรา รวมถึงแนวทางการส่ง หลักเกณฑ์การตรวจสอบ ขั้นตอนการอนุมัติ และขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะ จัดรูปแบบด้วยหัวข้อ ขั้นตอนที่มีหมายเลข และพื้นที่สำหรับภาพหน้าจอ

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีมพร้อมความคิดเห็นและการแก้ไข

เราทำงานร่วมกันบน SOPs แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีปัญหาการควบคุมเวอร์ชันเอกสาร

การทำงานร่วมกันใน ClickUp Docs: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
ร่วมมือกันในการสร้าง SOP ด้วยการแก้ไขพร้อมกันและแสดงความคิดเห็นใน ClickUp Docs

ทีมคอนเทนต์, นักออกแบบ, และผู้จัดการโครงการของเราทุกคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันผ่านระบบตรวจจับการร่วมมือของ ClickUp ดังนั้นเมื่อมีใครพบปัญหาที่ต้องการการอัปเดตในกระบวนการส่งมอบการออกแบบ พวกเขาก็สามารถแก้ไขได้ทันทีในขณะที่คนอื่น ๆ ยังคงปรับปรุงส่วนของตัวเองต่อไป

ClickUp Brain ยังช่วยให้เราเข้าใจการสนทนายาวๆ ได้ดีขึ้น เมื่อเราถกเถียงเรื่องการปรับปรุงกระบวนการในความคิดเห็น มักจะส่งผลให้มีข้อความโต้ตอบกันไปมาหลายสิบข้อความ เครื่องมือเอกสาร AI จะอ่านผ่านทั้งเธรดและสรุปการตัดสินใจสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ

ฝากความคิดเห็นที่มอบหมายไว้สำหรับเพื่อนร่วมทีมของคุณภายในเอกสาร ClickUp
ทิ้งความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายไว้ในเอกสาร ClickUp สำหรับงานเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เมื่อมีผู้เสนอว่า 'เราควรเพิ่มเทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง' ในความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ระบบจะแปลงข้อความนั้นโดยอัตโนมัติให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ

เราได้ปรับปรุงขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับคำแนะนำจากสมาชิกทีมหลายคน ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง และ ClickUp Brain ได้สกัดข้อมูลที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งเราทุกคนเห็นด้วย

นอกจากนี้ยังสร้างงานใน ClickUpแยกต่างหากสำหรับรายการที่ต้องการการทำงานเพิ่มเติม เช่น การสร้างเทมเพลตอีเมลและการกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับร่าง SOP ได้โดยตรงข้างเอกสารโดยไม่ต้องสลับไปยังอีเมลหรือ Slack แท็กผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตรวจสอบส่วนที่ต้องการ ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการ และรับข้อเสนอแนะได้ทันที

ClickUp Chat: รวมศูนย์การร่วมมือและการสื่อสารข้ามสายงาน: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
เก็บบริบทการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat

แชทมีการสนทนาแบบมีลำดับที่เชื่อมโยงกับ SOP ทำให้คุณไม่สูญเสียบริบทเกี่ยวกับเหตุผลที่ขั้นตอนบางอย่างถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเฉพาะ

การควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

เราทดลองกับกระบวนการของเรา และบางครั้งการทดลองเหล่านั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ClickUp Docs บันทึกทุกเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบเวอร์ชันเคียงข้างกัน และกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อจำเป็น

ClickUp Docs: ติดตามประวัติเอกสารและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
ติดตามการแก้ไข SOP และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าใน ClickUp Docs

ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดได้แก้ไขคู่มือการเผยแพร่เนื้อหาของพวกเขาเพื่อเพิ่มจุดตรวจสอบการตรวจสอบเพิ่มเติม หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ พวกเขาสังเกตเห็นว่าระยะเวลาการเผยแพร่ได้ขยายออกไปอย่างมาก พวกเขาเปิดประวัติเวอร์ชัน เปรียบเทียบกระบวนการปัจจุบันกับกระบวนการก่อนหน้า และระบุจุดที่เกิดปัญหาการติดขัด

จากนั้น การกู้คืนเวอร์ชันที่ปรับให้เรียบง่ายซึ่งทำงานได้ดีขึ้นสำหรับจังหวะการทำงานของทีมเรา ก็เป็นเรื่องง่าย

ประวัติเวอร์ชันยังสนับสนุนความพยายามในการฝึกอบรมด้วย

สมาชิกใหม่ของทีมทบทวนวิวัฒนาการของ SOP การเริ่มต้นโครงการเพื่อทำความเข้าใจว่ากระบวนการได้รับการปรับปรุงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะเห็นว่าขั้นตอนใดถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะและขั้นตอนใดถูกตัดออกเพราะไม่ได้เพิ่มคุณค่า

🔍 คุณรู้หรือไม่? สมองของเราจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีกว่าเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเอง (เช่น การเขียน การพูด) มากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว เมื่อคุณกำลังร่างหรือแก้ไข SOP การขอให้ทีมของคุณ 'พูดขั้นตอนออกมาดัง ๆ' หรือ 'อธิบายกระบวนการให้คุณฟัง' จะช่วยให้พวกเขาจดจำได้ดีขึ้น

การผสานรวมกับงาน รายการตรวจสอบ และกระบวนการทำงาน

เราสร้าง SOP ของเราเพื่อขับเคลื่อนการทำงานจริง ไม่ใช่เพื่อให้เก็บไว้ในแฟ้มที่ไหนสักแห่ง

ตัวอย่างเช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าอ้างอิงถึง SOP การยกระดับปัญหาของลูกค้าและปฏิบัติตามรายการตรวจสอบที่ฝังไว้ขณะแก้ไขปัญหา แต่ละรายการในรายการตรวจสอบสามารถสร้างงานย่อยพร้อมการมอบหมายและกำหนดเวลาได้

ClickUp Docs: เชื่อมโยงงานใน ClickUp เฉพาะไปยังเอกสารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจบริบท: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
เลือกการดำเนินการใน SOP ของคุณและเชื่อมโยงไปยังงานเฉพาะจากภายใน ClickUp Docs

ClickUp Brain ช่วยให้การเชื่อมต่อนี้ราบรื่นขึ้น เมื่อทีมเขียน SOP รายละเอียดสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส พวกเขาจะเน้นส่วนที่ต้องการและกระตุ้นให้ AI สร้างงานตามเนื้อหาดังกล่าว ผู้จัดการโครงการ AI จะสร้างรายการงานพร้อมผู้รับผิดชอบที่แนะนำตามรูปแบบการทำงานในพื้นที่ทำงาน

SOP, รายการตรวจสอบ และกระบวนการทำงานยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ ดังนั้นการอัปเดตในรายการหนึ่งจะส่งผลให้มีการอัปเดตในรายการอื่นๆ ด้วย

👀 คุณรู้หรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

ความสามารถในการสร้าง SOP จากกระบวนการที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

เราได้ดำเนินโครงการสำเร็จไปแล้วหลายร้อยโครงการ และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างของเราได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผ่านความคิดเห็นในภารกิจและการอภิปรายต่างๆ

ClickUp Brain วิเคราะห์งานที่มีอยู่และสร้าง SOPs ตามรูปแบบที่เราปฏิบัติตามอยู่แล้ว เราสามารถกระตุ้นให้มันตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ที่เราทำเสร็จแล้วและสร้างเทมเพลต SOPsขึ้นมาจากสิ่งที่ให้ผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ

ClickUp Brain: ให้ AI ตอบคำถามตามบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ
สร้าง SOP จากข้อมูลโครงการในอดีตโดยใช้ ClickUp Brain

เราใช้ความเข้าใจของ ClickUp Brain สำหรับแนวทางการสร้างแบรนด์ของเราเมื่อปีที่แล้ว ทีมออกแบบของเราตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของแบรนด์อยู่บ่อยครั้ง เราจึงให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ความคิดเห็นและงานที่เกี่ยวข้องในช่วงหกเดือน จากนั้นสร้างคู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOP) ขึ้นมา ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเอกสารที่ครอบคลุมและสะท้อนแนวปฏิบัติจริงของเรา เราได้ปรับปรุงเอกสารอย่างย่อและเผยแพร่ให้กับทีม

เรายังใช้การผสานรวมกับ AI เพื่อปรับเอกสารกระบวนการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เมื่อเราสังเกตเห็นว่ากระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ของเราได้พัฒนาไปไกลกว่าที่คู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP) ระบุไว้ เราจึงขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์โครงการต้อนรับลูกค้าล่าสุดของเราและแนะนำการปรับปรุงที่เหมาะสม

เครื่องมือ AI ได้ระบุขั้นตอนสามขั้นตอนที่เราได้รวมเข้าไปในกระบวนการทำงานของเรา และขั้นตอนสองขั้นตอนที่เราได้ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งเราได้แก้ไขเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

💡 เคล็ดลับเล็กๆ: จัดการ ClickUp SyncUpเมื่อฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีมเกี่ยวกับ SOP หรือทบทวนการอัปเดตกระบวนการกับทีมของคุณ

ClickUp SyncUps: เข้าร่วมการสนทนาเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
โทรหาเพื่อนร่วมทีมจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp SyncUps

จากนั้น ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ สกัดจุดสำคัญในกระบวนการที่พูดคุยกัน และแปลงคำถามหรือกรณีเฉพาะให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร SOP ของคุณ ดังนั้น ความรู้ที่แบ่งปันกันด้วยวาจาจะถูกบันทึกไว้ในขั้นตอนอย่างเป็นทางการของคุณด้วย

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ SOP ชั้นนำเพื่อมาตรฐานกระบวนการ

ทีมใช้เอกสาร AI อย่างไรในการสร้าง SOP?

ในส่วนนี้ เราจะเปิดเผยทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมา นี่คือวิธีที่เราใช้ AI สำหรับเอกสารภายในองค์กรอย่างแท้จริง 📝

การจัดทำ SOP ใหม่อย่างรวดเร็ว

เราได้บันทึกแม่แบบเอกสาร (Doc templates) ไว้มากมายสำหรับ SOP ประเภทต่างๆ เมื่อเราต้องการจัดทำเอกสารสำหรับกระบวนการใหม่ เราจะเลือกแม่แบบที่เหมาะสมและขอให้ ClickUp Brain ปรับแต่งให้ตรงตามต้องการ

ClickUp Docs: สร้าง SOP ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยโครงสร้าง: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
จัดทำ SOP ที่ครอบคลุมโดยสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองใน ClickUp Docs

ครั้งล่าสุดที่เราเปิดตัวฟีเจอร์หลัก เราได้นำเทมเพลตการเปิดตัวฟีเจอร์ขึ้นมาและให้ AI ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา มันช่วยให้โครงสร้างของเรายังคงความสม่ำเสมอ แต่เติมรายละเอียดเฉพาะสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน

เราใส่ภาพหน้าจอ ตาราง วิดีโอ และสื่อภาพอื่น ๆ ที่ช่วยให้กระบวนการชัดเจนยิ่งขึ้น

คู่มือการทบทวนการออกแบบของเราประกอบด้วยภาพหน้าจอจริงของเครื่องมือให้คำแนะนำของเรา และตารางที่แสดงระยะเวลาที่แต่ละขั้นตอนของการทบทวนควรใช้เวลา ClickUp Brain ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าภาพเหล่านี้ควรอยู่ตรงไหนเพื่อให้ผู้คนสามารถติดตามได้จริง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในทฤษฎีความจำ 'การรบกวน' หมายถึง ความทรงจำใหม่สามารถทำให้การเรียกคืนความทรงจำเก่าลดลง (การรบกวนย้อนหลัง) หรือข้อมูลก่อนหน้าสามารถขัดขวางความทรงจำใหม่ (การรบกวนล่วงหน้า) ในเอกสาร: หลีกเลี่ยงการฝังการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงในข้อความที่หนาแน่น ทำให้มันโดดเด่นเพื่อไม่ให้ 'ถูกผสมออกไป' ในความยุ่งเหยิงของความจำ

การปรับปรุง SOP ที่มีอยู่

ClickUp Docs: ใช้ ClickUp Brain เพื่อแก้ไขเนื้อหาของคุณตามที่คุณต้องการ
อัปเดตและปรับปรุง SOP ด้วยความสามารถของ AI ใน ClickUp Brain ใน Docs

กระบวนการเปลี่ยนแปลง และเราต้องการให้ SOP ของเราตามทัน เมื่อมีสิ่งใดที่ต้องการการปรับปรุง เราจะเน้นส่วนนั้นและบอกให้ ClickUp Brain เขียนใหม่

บางครั้งเราตระหนักว่าเราใช้เทคนิคมากเกินไป ดังนั้นเราจึงทำให้ภาษาง่ายขึ้น บางครั้งกระบวนการได้เปลี่ยนแปลงไป และเราจำเป็นต้องเขียนส่วนทั้งหมดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: เขียนขั้นตอนนี้ใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกคลิป ClickUpเมื่อสมาชิกในทีมดำเนินการขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งยากที่จะอธิบายด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว การบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ แก้ไขปัญหาทั่วไป หรือดำเนินการขั้นตอนหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ฝังคลิปวิดีโอเหล่านี้ลงในเอกสาร SOP ของคุณโดยตรง เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานมีทั้งคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรและการสาธิตด้วยภาพ

ClickUp Clips: บันทึก SOP ด้วยการบันทึกหน้าจอและแชร์ภายในงาน: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
บันทึกคลิป ClickUp เพื่อให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน

การแบ่งปันและการอนุญาต

การได้รับข้อมูลจากทุกคนที่ทำงานจริงทำให้ SOP ของเราดีขึ้นมาก

ClickUp Docs: ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารของคุณเพื่อความปลอดภัย
ปรับแต่งสิทธิ์การแก้ไขและการดูใน ClickUp Docs

ClickUp Docs ช่วยให้เราสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารหรือหน้าต่างๆ ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไข เราสามารถแชร์เอกสารกับทุกคนใน Workspace ของเรา (ยกเว้นผู้เยี่ยมชม) รวมถึงบุคคลหรือทีมเฉพาะ หรือแม้แต่เชิญผู้ใช้ภายนอกผ่านอีเมลได้

ในขณะเดียวกัน การอนุญาตใน ClickUp จะปฏิบัติตามลำดับชั้น: การอนุญาตในระดับเอกสารจะมีความสำคัญเหนือการตั้งค่าของพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้น และการอนุญาตเฉพาะรายการ (เช่น ในหน้าใดหน้าหนึ่ง) จะมีความสำคัญเหนือการอนุญาตทั่วไป

เอกสารรวมศูนย์

เราใช้ClickUp Docs Hubเพราะเป็นศูนย์รวมของทุก SOP, บันทึกโครงการ และไอเดียที่ระดมสมองไว้ที่นี่ที่เดียว เราสามารถเห็นทุกอย่างที่เราสร้างหรือร่วมมือกันทำมาได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่าน Spaces หรืองานต่างๆ

เราสามารถกรองตามสิ่งที่ถูกแชร์กับเรา สิ่งที่เราเขียน หรือแม้แต่เอกสารที่ถูกติดแท็กสำหรับโปรเจกต์เฉพาะได้

เข้าถึงเอกสารทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Docs Hub: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
รวมเอกสารขั้นตอนการทำงานไว้ในศูนย์กลางเอกสาร ClickUp Docs Hub

สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดคือความง่ายดายในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันร่างนโยบายและขั้นตอนของบริษัทสามารถเปลี่ยนเป็นเอกสารอ้างอิงที่สมบูรณ์แบบได้ทันทีภายใน Hub พร้อมแท็ก เชื่อมโยง และพร้อมใช้งาน เราสามารถจัดกลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปักหมุดเอกสารที่ใช้บ่อย และค้นหาข้อมูลทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที

มันกลายเป็นความทรงจำร่วมกันของพวกเราทุกคน เก็บรักษาความรู้ทั้งหมดของเราให้ค้นพบได้และทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงใด

ขั้นตอนโดยละเอียด: การสร้าง SOP ด้วย ClickUp AI Docs

และนี่คือวิธีที่เราเขียนขั้นตอนการทำงานด้วยClickUp Brain ใน Docs 🧑‍💻

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเอกสารใหม่

เราไปที่ Docs Hub หรือ Space, Folder, หรือ List ที่ต้องการให้ SOP อยู่

เราคลิกที่ปุ่ม + Doc และตั้งชื่อ SOP ของเราให้ชัดเจนและอธิบายได้ชัดเจน เช่น กระบวนการรับลูกค้าใหม่ SOP หรือ กระบวนการอนุมัติเนื้อหา ชื่อที่ชัดเจนช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเดา

ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานหรือโฟลเดอร์เฉพาะ: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
สร้างเอกสารใหม่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

ต่อไป เราจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เรายังเลือกได้ว่าเอกสารนี้ควรเป็นสาธารณะเพื่อให้ทีมทั้งหมดของเราสามารถดูได้ หรือเป็นส่วนตัวในระหว่างที่เรากำลังร่างอยู่

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อน เช่น ขั้นตอนทางการเงินหรือนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เราจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเข้มงวด เราสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้เสมอเมื่อ SOP มีการพัฒนา

👀 เคล็ดลับการใช้ ClickUp: เรามักจะตั้งค่าเอกสารให้เป็น Wiki เมื่อต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับกระบวนการทำงานของทีม วิธีนี้จะช่วยให้ค้นหาและอ้างอิงได้ง่ายขึ้นมากในภายหลัง

วิกิกลยุทธ์การดำเนินงานของเราได้จัดระเบียบ SOP ทั้งหมดของบริษัทไว้ในรูปแบบนี้ และสมาชิกทีมใหม่บอกเราว่ามันช่วยชีวิตพวกเขาในช่วงการปฐมนิเทศ

มาร์คเอกสาร ClickUp เป็นวิกิเพื่อเพิ่มการเข้าถึง: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
ทำเครื่องหมายเอกสาร ClickUp เป็นวิกิสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเทมเพลตหรือให้คำแนะนำแก่ AI เพื่อร่าง SOP

มีสองเส้นทางที่นี่ และทั้งสองเส้นทางทำงานได้ดีเยี่ยมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ:

  • ใช้กระบวนการหรือแม่แบบ SOP จาก ClickUp เพื่อรับโครงร่างที่มีโครงสร้างได้ทันที
  • ให้ ClickUp Brain สร้างสิ่งที่กำหนดเอง

คลิกปุ่ม ถาม AI หรือพิมพ์ /write ในเอกสาร จากนั้นป้อนคำสั่งเช่น ร่าง SOP สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือ สร้างขั้นตอนสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส

ให้ ClickUp Brain สร้างแม่แบบ SOP: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
สร้างร่าง SOP แบบกำหนดเองโดยใช้คำสั่ง ClickUp Brain และเทมเพลต

ClickUp Brain สร้างร่างตามสิ่งที่คุณร้องขอ

เมื่อคุณมีร่างแรกแล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอให้ AI ช่วยขยายส่วนที่รู้สึกว่าบางเกินไป ทำให้ภาษาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น หรือเพิ่มจุด bullet point ในที่ที่ต้องการให้ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการรับผู้ขายใหม่ ระบบ AI ได้ให้โครงสร้างที่ดีแก่เรา อย่างไรก็ตาม เราได้ให้ระบบขยายส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและทำให้ภาษาของสัญญาการอนุมัติง่ายขึ้นเพื่อให้ทีมจัดซื้อของเราสามารถทำตามได้

👀 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: เราทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกถูกต้อง ทีมงานของเราจะลองใช้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับโทน เพิ่มตัวอย่างเฉพาะ หรือใส่หมายเหตุที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของเรา ClickUp Brain จะปรับตามสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องยอมรับฉบับร่างแรกเป็นฉบับสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งเนื้อหาด้วยรายละเอียดเฉพาะทีม

ตอนนี้เราทำให้เป็นของเรา เราผ่านแต่ละส่วนและแทนที่ตัวแทนด้วยขั้นตอน เครื่องมือ และผู้ติดต่อของเราจริง ๆ

ขั้นตอนทั่วไปจะกลายเป็นคำแนะนำที่ละเอียดซึ่งทีมของเราสามารถทำตามได้โดยไม่เกิดความสับสน เราเพิ่มภาพหน้าจอที่แสดงอย่างชัดเจนว่าผู้คนควรเห็นอะไร และเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่พวกเขาต้องการ: คู่มือสไตล์, แบบฟอร์มการอนุมัติ, และห้องสมุดเทมเพลต

ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ภายใน ClickUp Docs สำหรับ SOPs
ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ของ ClickUp Docs เพื่อรักษาคู่มือมาตรฐานให้มีความน่าสนใจ

จากนั้น, เราเพิ่ม:

  • การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ เพื่อให้ SOP ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
  • หัวข้อ เพื่อแบ่งส่วนเนื้อหาที่ยาว
  • ตาราง เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • รูปภาพ เพื่อแสดงสิ่งที่ผู้คนควรเห็น
  • เพิ่มClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานโดยตรงในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนมาตรฐานการส่งมอบงานออกแบบของเราประกอบด้วยภาพหน้าจอของเครื่องมือตรวจสอบของเรา ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ และลิงก์ไปยังคู่มือแบรนด์ของเรา

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างแผนผังขั้นตอนการทำงานและแผนผังการตัดสินใจก่อนที่จะเขียนเอกสาร SOP ของคุณ ทีมงานสามารถร่วมกันวางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ระบุจุดส่งต่อ และตรวจหาจุดติดขัดหรือขั้นตอนที่ขาดหายไปในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

Clickup Whiteboards: วางแผนกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะสร้าง SOP บนมัน: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
สร้างร่างคร่าว ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น SOP ที่มีโครงสร้างโดยใช้ ClickUp Whiteboards

เมื่อกระบวนการบนไวท์บอร์ดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แปลงเป็นงาน SOP ที่มีโครงสร้างโดยตรงหรือเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ClickUp ของคุณ วิธีนี้ผู้อ่านจะสามารถเห็นทั้งแผนผังกระบวนการในระดับสูงและคำแนะนำทีละขั้นตอนโดยละเอียด

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มรายการตรวจสอบ, กระบวนการทำงาน, และลิงก์งานสำหรับการดำเนินการ

จากนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ SOP สามารถนำไปปฏิบัติได้

เพิ่มรายการตรวจสอบใน ClickUp Docs เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มรายการตรวจสอบใน ClickUp Docs สำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริง

เราแทรกเช็คลิสต์ที่แยกขั้นตอนของกระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อย เพื่อให้ผู้คนสามารถทำเครื่องหมายถูกเมื่อทำงานเสร็จในแต่ละขั้นตอน

สำหรับขั้นตอนสำคัญ เราสร้างหรือเชื่อมโยงงานโดยตรงจากเอกสาร ให้เน้นที่ขั้นตอนนั้น ใช้ตัวเลือก + งาน และเชื่อมต่อกับงานจริงในพื้นที่ทำงาน

เพิ่มความสัมพันธ์และการอ้างอิงระหว่างงานและเอกสาร: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
เพิ่มความสัมพันธ์กับเอกสารเพื่อเชื่อมโยง SOP ของคุณกับงานที่สามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ เราใช้ ความสัมพันธ์ของเอกสาร เพื่อเชื่อมโยงเอกสารมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP) ของเราไปยังงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ตัวอย่างเช่น เอกสารการรับลูกค้าใหม่จะเชื่อมโยงกับแม่แบบงานการรับลูกค้าใหม่ ดังนั้นเมื่อมีผู้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ พวกเขาจะมีบริบทที่ครบถ้วนอยู่ในที่เดียว

👀 ClickUp Hack: เอกสารการยกระดับปัญหาของลูกค้าของเรามีแผนผังแสดงขั้นตอนที่ควรยกระดับปัญหาและไปยังใคร เนื่องจากเรารู้ว่าการมี แผนผังกระบวนการ หรือ แผนผัง ที่ฝังอยู่สามารถช่วยในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ผู้คนจะปฏิบัติตามเส้นทางที่มองเห็นและอ้างอิงขั้นตอนรายละเอียดตามความจำเป็น

ขั้นตอนที่ 5: แบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ

เราคลิกที่ปุ่ม แชร์ และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลให้ตรวจสอบ

แชร์เอกสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดู: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
แชร์และส่งออก SOPs กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp Docs

สำหรับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เราตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบทางกฎหมาย และสำหรับขั้นตอนปฏิบัติการ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากหัวหน้าทีมที่ดูแลกระบวนการเหล่านั้นเป็นประจำทุกวัน

นี่ช่วยจับปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาของทุกคน นอกจากนี้ เรายังส่งออกเอกสารบางส่วนเป็นไฟล์ PDF, HTML หรือ Markdown สำหรับการแชร์แบบออฟไลน์หรือบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 6: รักษาการควบคุมเวอร์ชันและปรับปรุง SOP อย่างสม่ำเสมอ

คู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ (SOPs) ของเราเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเติบโตไปพร้อมกับกระบวนการ

รักษาเอกสารของคุณให้เป็นระเบียบด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
รักษาเอกสารปัจจุบันให้ทันสมัยด้วยงานที่ทำซ้ำใน ClickUp

เราตั้งค่างานที่เกิดขึ้นซ้ำใน ClickUpเพื่อตรวจสอบและอัปเดตเป็นระยะๆ

กระบวนการที่สำคัญที่สุดจะได้รับการทบทวนทุกไตรมาส ในขณะที่กระบวนการที่เสถียรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจะได้รับการตรวจสอบประจำปี วิธีนี้ช่วยให้เอกสารของเราทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ทำให้เราต้องทำงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจนเกินไป

ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันบน G2:

ฉันชอบมากที่ฉันสามารถทำเกือบทุกอย่างได้ในที่เดียว — งานเอกสาร, แดชบอร์ด, แม้กระทั่งการคิดสร้างสรรค์. มันช่วยให้การทำงานของฉันเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้แอปถึงห้าตัว. การผสานการทำงานและการอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้ฉันมากมาย และการมองเห็นข้ามโปรเจ็กต์เป็นข้อได้เปรียบใหญ่. มันรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงสำหรับการร่วมมือและการวางแผน.

ฉันชอบที่สามารถทำเกือบทุกอย่างได้ในที่เดียว — งานเอกสาร แดชบอร์ด แม้แต่การระดมความคิด มันช่วยให้งานของฉันเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้แอปถึงห้าแอป การเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาได้มาก และการมองเห็นงานข้ามโปรเจกต์ก็เป็นข้อดีอย่างมาก มันรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงสำหรับการทำงานร่วมกันและการวางแผน

🎙️ กรณีศึกษาลูกค้า: G-Loot ใช้ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงงานประจำวันกับ OKR ระดับบริษัท แพลตฟอร์มอีสปอร์ตได้นำ ClickUp มาใช้ทั่วทั้งทีมเพื่อแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจาย จัดการสปรินต์ รวบรวมเอกสาร และติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในที่เดียว

ด้วย ClickUp ทุกงานตอนนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ CRM และทีมสร้างสรรค์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และผู้นำสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้เอกสาร AI ในการสร้าง SOP

เมื่อเราสร้าง SOPs ที่ ClickUp, เราพึ่งพาการปฏิบัติที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพไม่กี่อย่าง ซึ่งช่วยให้ทีมของเราทำงานได้รวดเร็วขึ้น และรักษาเอกสารให้ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้:

  • ใช้เครื่องมือตามบทบาทของ ClickUp Brain เพื่อสร้างร่าง SOP, รายการตรวจสอบ, และเนื้อหาที่จัดรูปแบบได้ในไม่กี่นาที
  • ตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงานตรวจสอบและการกระตุ้นการดำเนินการติดตามผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการละเลยขั้นตอนสำคัญ
  • เชื่อมต่อ การผสานการทำงานของ ClickUpของคุณเพื่อทำให้การแชร์ SOP เป็นเรื่องง่ายผ่าน Google Drive และเครื่องมืออื่น ๆ การดำเนินการนี้จะทำให้การสนทนาและไฟล์ของคุณสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • รวบรวมความคิดเห็นด้วย ClickUp Formsและแปลงคำตอบเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การประชุมอาจดีจนกว่าคุณจะพบว่าไม่มีใครรู้ว่ามีการตัดสินใจอะไรหรือใครกำลังทำอะไรอยู่ผู้ช่วยจดบันทึก AI ของ ClickUpจะบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนาของทีมคุณโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตัดสินใจด้วยวาจาให้เป็นบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้าง

ClickUp AI Notetaker: รับบทสรุปการประชุมของคุณ: วิธีที่ ClickUp ใช้เอกสาร AI เพื่อทำให้การสร้าง SOP ง่ายขึ้น
เปิดใช้งาน ClickUp AI Notetaker เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการได้รับการติดตามอย่างครบถ้วน *

รายการที่ต้องดำเนินการจะถูกแปลงเป็นงานทันทีและเชื่อมโยงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขั้นตอนใหม่และการอัปเดตของคุณไม่สูญหาย

ตัวอย่างจากโลกจริงของการใช้เอกสาร AI

นี่คือวิธีที่ทีมต่าง ๆ ที่ใช้ ClickUpปรับปรุงกระบวนการภายใน:

  • การขาย: สร้างและปรับปรุงเอกสารสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การนัดหมายการสาธิต และการส่งต่อดีล AI อ้างอิงจากคู่มือการดำเนินงานในอดีตเพื่อแนะนำโครงสร้างและคำพูดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • วิศวกรรม: ร่างเอกสารสำหรับการจัดการการปล่อยและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ClickUp Brain ตรวจสอบการทบทวนสปรินท์ที่ผ่านมาเพื่อเสนอแนวทางการทำงานที่ดีขึ้น
  • ความสำเร็จของลูกค้า: ร่วมมือใน AI Docs เพื่ออัปเดต SOP สำหรับการเริ่มต้นใช้งานและคู่มือการต่ออายุ ดึงบริบทจากข้อเสนอแนะของลูกค้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเทมเพลตสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
  • การเงิน:มาตรฐานกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายการประมวลผลใบแจ้งหนี้ และการติดตามงบประมาณ เมื่อร่างพร้อมแล้ว ระบบอัตโนมัติจะกำหนดผู้ตรวจสอบและติดตามการลงนามอนุมัติ ซึ่งช่วยให้การอนุมัติเป็นไปตามกำหนดเวลา

ทำงานร่วมกับฮีโร่ SOP ของ ClickUp

เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเอกสารกระบวนการไหลลื่น ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นกัน ClickUp AI Docs ได้เปลี่ยนคู่มือมาตรฐานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นคู่มือที่มีชีวิตชีวาที่ทีมของเราชื่นชอบในการใช้งาน

ตอนนี้เราสามารถเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ได้ในไม่กี่นาที ปรับปรุงขั้นตอนเดิมโดยไม่ต้องกลัวปัญหาเวอร์ชันที่สับสน และดู ClickUp Brain เติมเต็มช่องว่างได้เร็วกว่าที่เราจะดื่มกาแฟหมดเสียอีก

ทุก SOP ที่เราสร้างขึ้นจะต่อยอดจากฉบับก่อนหน้า ช่วยให้ความรู้ของเราคมชัด กระบวนการทำงานชัดเจน และทีมงานของเราทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เอกสาร AI ใน ClickUp เป็นเอกสารอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain โดยใช้ AI เพื่อช่วยให้ทีมสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเนื้อหาได้เร็วขึ้น เพื่อร่าง สรุป และจัดรูปแบบข้อมูลได้โดยตรงภายในเอกสาร

การสร้าง SOP ด้วยระบบ AI โดย ClickUp Brain ประกอบด้วยการร่างโครงร่าง คำแนะนำทีละขั้นตอน และรายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ทีมงานสามารถใช้คำแนะนำตามบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่า SOP แต่ละฉบับมีรูปแบบที่สอดคล้องกันและมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน

ใช่. SOPs ที่สร้างขึ้นใน AI Docs สามารถเชื่อมโยงกับ ClickUp Tasks ได้ ดังนั้นทีมสามารถตรวจสอบการมอบหมายงานอย่างถูกต้อง ตั้งวันครบกำหนด หรือติดตามการเสร็จสิ้นได้โดยตรงจากเอกสาร

ClickUp บันทึกประวัติเวอร์ชันของเอกสารแต่ละฉบับโดยอัตโนมัติ ทีมงานสามารถติดตามการแก้ไข ดูเวอร์ชันก่อนหน้า และกู้คืนฉบับร่างเก่าได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการอัปเดตจะแสดงอย่างครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ใช่ ทีมงานสามารถปรับแต่ง AI Docs ด้วยเทมเพลต คำกระตุ้น และการจัดรูปแบบเฉพาะของแต่ละแผนกได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมการตลาด ทีมขาย ทีมวิศวกรรม และทีมอื่นๆ สามารถสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP) ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนเองได้