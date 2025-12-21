11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Attio ที่คุณควรลองในปี [year]

ในช่วงแรกของการสร้างธุรกิจนั้นยุ่งเหยิงพออยู่แล้ว โดยไม่ต้องให้ระบบ CRM ของคุณเพิ่มความวุ่นวายเข้าไปอีก คุณอัปโหลดรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ตั้งค่าฟิลด์ต่าง ๆ เรียกทีมของคุณเข้ามาใช้งาน...แล้วจู่ ๆ ก็มีบางอย่างผิดพลาด คอลัมน์ไม่ซิงค์ ฟิลด์ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อ หรือข้อมูลครึ่งหนึ่งหายไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณสาบานว่าไม่ได้สร้างเอง
หากคุณได้ลองใช้ Attio ในระยะนี้ อาจรู้สึกเหมือนกับที่ฉันรู้สึก
เมื่อข้อมูลลูกค้าของคุณกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการภายในระบบ CRM ของคุณมากกว่าที่เคยเป็นในสเปรดชีตของคุณ นั่นเป็นสัญญาณให้คุณเริ่มมองหาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Attio
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Attio พร้อมจุดแข็ง จุดอ่อน และราคา รวมถึงกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละตัวเลือก มาดูกันเลย! 🔭
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Attio?
ผู้ใช้ Attio จำนวนมากรายงานว่าพบอุปสรรคระหว่างการนำ CRM ไปใช้ซึ่งรวมถึงการเริ่มต้นใช้งานที่ล่าช้า การทำงานที่สะดุด และข้อจำกัดในการปรับแต่งระบบ
มาดูเหตุผลทั่วไปที่ทีมต่างๆ มองหาทางเลือกอื่นแทน Attio:
- การอัปโหลดและประมวลผลข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ: ไม่สามารถอัปโหลดและประมวลผลข้อมูลลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ (แม้จะอยู่ภายในขีดจำกัดของบัญชี) ส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย คุณสมบัติถูกละเลย และเสียเวลาในระหว่างกระบวนการทำงานที่มีความกดดันสูง
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดกับคุณสมบัติของวัตถุระบบ: คุณสมบัติหลัก เช่น บริษัท, บุคคล, และอื่น ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ซึ่งจำกัดการปรับปรุงกระบวนการขายสำหรับทีมที่มีกระบวนการทำงานเฉพาะทางหรือไม่เป็นแบบดั้งเดิม
- การสนับสนุนภาษาที่ขาดหายไปสำหรับฟีเจอร์ AI หลัก: การถอดเสียงการโทร การเสริมข้อมูล และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่นๆ ยังไม่รองรับภาษาฝรั่งเศส ทำให้ทีมที่ต้องใช้หลายภาษาต้องจัดการงานเหล่านั้นด้วยตนเอง
- การขาดความลึกซึ้งใต้ผิวหน้าการใช้งาน: ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแม้ว่า Attio จะมีผิวหน้าการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ แต่ขาดคุณสมบัติ CRM ที่จำเป็น เช่น AI, การสร้างแบบจำลองข้อมูล, หรือการวิเคราะห์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
- ช่องว่างในการบูรณาการที่สำคัญ: การขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายตัว เช่น Amplitude อาจสร้างอุปสรรคให้กับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล ซึ่งพึ่งพาการทำงานของระบบวิเคราะห์ที่ราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบ CRM สมัยใหม่มีผู้บุกเบิกสองคนคือโรเบิร์ต และ เคท เคสท์นบอม ที่ได้แนะนำ 'การตลาดฐานข้อมูล' ในช่วงทศวรรษ 1980 นี่เป็นครั้งแรกที่ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงเป้าหมาย
11 ทางเลือกของ Attio ที่คุณควรพิจารณา
นี่คือวิธีที่ซอฟต์แวร์ CRMเหล่านี้เปรียบเทียบกัน:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการการจัดการงานแบบรวมศูนย์, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และการทำงานร่วมกันที่เชื่อมต่อกันระหว่างโครงการ
|ระบบ CRM ในตัวพร้อมระบบท่อที่สามารถปรับแต่งได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป้าหมาย, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain, ระบบอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน, แชทแบบเรียลไทม์, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, การค้นหาสำหรับองค์กร, และแดชบอร์ดแบบภาพ
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|HubSpot CRM
|ทีมขายและการตลาดที่ต้องการข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดขาเข้า และการติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า
|การสื่อสารหลายช่องทางด้วย Live Chat & chatbots, การให้คะแนนลูกค้าด้วย AI, ไทม์ไลน์กิจกรรมพร้อมการซิงค์อีเมล/การโทร/บันทึกอัตโนมัติ, เทมเพลตอีเมล, ลำดับการส่ง, CMS และการตลาดอัตโนมัติผ่าน Hubs เสริม, AI Content Writer
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/ผู้ใช้/เดือน
|พื้นบ้าน
|ทีมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ในการจัดการสายงานบุคลากร การติดต่อสื่อสารที่อบอุ่น และกระบวนการทำงาน CRM ที่ไม่ซับซ้อน
|สมาร์ท & เมจิก ฟิลด์ สำหรับการมีส่วนร่วมแบบส่วนตัว, แคมเปญและลำดับอัตโนมัติ, รายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกที่แชร์ได้, การจับภาพข้อมูลจาก LinkedIn/Gmail/เบราว์เซอร์ด้วยคลิกเดียว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน
|Pipedrive
|ทีมขายที่ใช้ระบบภาพท่อการขาย, การจัดการดีล, และกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม
|ผู้ช่วยขายด้วย AI, ท่อการขายที่ปรับแต่งได้, แบบฟอร์มเว็บและแชทบอท, การจัดตารางเวลาปฏิทิน, แอปมือถือ, การติดตามกิจกรรม, การซิงค์อีเมลและปฏิทิน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|ความผูกพัน
|ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย เช่น บริษัทร่วมลงทุนและบริษัทการลงทุนที่พึ่งพาการแนะนำและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
|ผู้จดบันทึก AI, การทำแผนที่ความสัมพันธ์, การเชื่อมโยงที่คาดการณ์ไว้, ข้อมูลติดต่อ/บริษัทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น, ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณที่กำหนดเอง, ที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2,000/ผู้ใช้/ปี
|Bigin โดย Zoho CRM
|ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
|ระบบโทรศัพท์ในตัว, WhatsApp/SMS/ช่องทางโซเชียล, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, แอปมือถือ, ระบบอัตโนมัติตามขั้นตอน, แดชบอร์ดแบบภาพ, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท และบันทึกการตรวจสอบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|แคปซูล CRM
|ผู้ใช้เดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่ต้องการผู้จัดการติดต่อและการขายที่เรียบง่าย
|โปรไฟล์บุคคลและองค์กร, แทร็กสำหรับลำดับงานอัตโนมัติ, กระบวนการแบบคัมบัง, รายงานการขายและกิจกรรม, ติดต่อองค์กรผ่านส่วนขยาย Magical
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21/ผู้ใช้/เดือน
|เซลส์แฟลร์
|ทีมที่ต้องการการเก็บข้อมูลอัตโนมัติและการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
|การเสริมข้อมูลอัตโนมัติจากอีเมล/ปฏิทิน/โปรไฟล์โซเชียล, กระบวนการแบบลากและวาง, การติดตามการมีส่วนร่วม, ลำดับอีเมล, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI และการแจ้งเตือนความน่าสนใจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/ผู้ใช้/เดือน
|EngageBay
|ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการระบบ CRM พร้อมระบบอัตโนมัติทางการตลาดและเครื่องมือบริการในหนึ่งเดียว
|การนัดหมาย, หน้า landing & ป๊อปอัป, การแบ่งกลุ่ม & การให้คะแนน, Power Dialer & การบันทึกการโทร, กระบวนการแบบลากและวาง, รายงานหลายโมดูล, ระบบตั๋ว & แชทสด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/ผู้ใช้/เดือน
|เกียป
|ธุรกิจที่เน้นการให้บริการซึ่งพึ่งพาการติดตามงานและกระบวนการทำงานกับลูกค้าที่อาศัยระบบอัตโนมัติเป็นหลัก
|การแบ่งกลุ่มตามแท็ก, เส้นทางอัตโนมัติ, การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินในตัว, แบบฟอร์มการชำระเงิน, ไทม์ไลน์กิจกรรม, และผู้ช่วยเนื้อหา AI
|ราคาตามความต้องการ
|monday. com
|บุคคลและทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้บนระบบปฏิบัติการการทำงานที่ยืดหยุ่น
|บอร์ดภาพ, การติดตามงาน, กล่องจดหมายร่วม, การผสานรวมกับ Google Workspace และ Outlook อย่างไร้รอยต่อ, สรุปไทม์ไลน์ด้วย AI, ตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ, แดชบอร์ดการคาดการณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
👀คำแนะนำที่เป็นมิตร: ไม่ทุกขั้นตอนของระบบขายจะเหมือนกัน. ปรับขั้นตอนของระบบขายของคุณให้เหมาะกับกระบวนการขายของคุณ—ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนทั่วไปอาจประกอบด้วย การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย → การโทรค้นหา → การส่งข้อเสนอ → การต่อรอง → ปิดการขาย/ไม่สำเร็จ. ตรวจสอบเทมเพลตระบบขายฟรีเหล่านี้เพื่อเริ่มสร้างระบบขายของคุณอย่างรวดเร็ว.
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Attio ที่ควรใช้
เครื่องมือแต่ละรายการในรายการนี้ล้วนมีแนวทางเฉพาะตัวในการจัดการข้อมูลลูกค้าการต้อนรับลูกค้าใหม่ การติดตามสถานะการขาย และการสนับสนุนทีมขายหรือทีมบริการลูกค้า:
1. ClickUp (แพลตฟอร์มรวมที่ดีที่สุดสำหรับ CRM, โครงการ และการทำงานร่วมกัน)
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคใหม่หมายถึงการติดตามดีลต่าง ๆ ผ่านกระบวนการขายที่ซับซ้อนและการทำงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย การบันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า และการรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทุกราย
เมื่อระบบ CRM ของคุณแยกออกจากที่ที่ทีมของคุณจัดการโครงการ, เก็บเอกสารของลูกค้า, และประสานงานการทำงาน, คุณจะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์
เข้าสู่ClickUp!
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
มันทำหน้าที่เป็นทั้งระบบCRM สำหรับการขายที่ทรงพลังและแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สมบูรณ์ กระบวนการขาย ข้อมูลลูกค้า การตลาดอัตโนมัติ และการดำเนินงานด้านการขายของคุณจะทำงานควบคู่ไปกับงานจริงที่ทีมของคุณทำเพื่อให้บริการลูกค้าเหล่านั้น
ClickUp ขจัดรูปแบบการทำงานที่ไร้ระเบียบทุกรูปแบบเพื่อให้คุณมีบริบทการทำงานครบถ้วน 100% ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน การจัดการงานในขั้นตอนต่างๆ เชื่อมโยงโดยตรงกับการส่งมอบโครงการ การสนทนากับลูกค้าเชื่อมโยงกับตั๋วสนับสนุนและคำขอผลิตภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติด้านการขายกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ไม่ใช่แค่ในเครื่องมือ CRM แบบแยกเดี่ยวเท่านั้น
CRM ใน ClickUp มีฟีเจอร์มากมายซ่อนอยู่ ลองมาดูกันให้ลึกขึ้น:
จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Tasksอยู่ที่ศูนย์กลางของพื้นที่ทำงานของคุณ มอบโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อรวบรวมบริบทต่างๆ ไว้ด้วยกัน แต่ละงานสามารถแทนลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, กิจกรรม, การติดตามผล, หรือคำขอความช่วยเหลือ ทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจและผู้ที่รับผิดชอบได้ชัดเจน
ด้วยสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด รายการตรวจสอบ และการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย ทีมงานของคุณสามารถเปลี่ยนทุกการโต้ตอบให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpเพื่อเปลี่ยนงานให้เป็นบันทึก CRM ที่สมบูรณ์และมีชีวิตชีวา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง:
- มูลค่าข้อตกลง (สกุลเงิน) เพื่อติดตามรายได้ที่คาดหวังสำหรับแต่ละโอกาส
- แหล่งที่มาของลีด (แบบเลือก) สำหรับการจัดประเภทแหล่งที่มาของแต่ละลีด (แบบฟอร์มบนเว็บไซต์, การแนะนำ, งานอีเวนต์, ฯลฯ)
- ความน่าจะเป็นใกล้เคียง (ร้อยละ) เพื่อคาดการณ์สุขภาพของงานในกระบวนการด้วยคะแนนความมั่นใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมายและการติดตามแคมเปญโดยการผสานแพลตฟอร์มเช่น Gmail, HubSpot, หรือ MailChimp กับ ClickUp. กำหนดให้ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ขั้นตอนเฉพาะ (เช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยัง "สนใจ" ให้ส่งกรณีศึกษา). จัดเก็บการโต้ตอบทางอีเมลไว้ในงานของ ClickUp สำหรับการอ้างอิงที่ง่าย.
เพิ่มประสิทธิภาพท่อส่งข้อมูลของคุณทันที
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์ม ช่วยลดภาระงานของคุณอย่างกระตือรือร้น มันทำงานตามบริบทอย่างสมบูรณ์ หมายความว่ามันเข้าใจงานเอกสาร การสนทนาที่ผ่านมา และกิจกรรมของทีมเพื่อให้คำตอบแก่คุณ
ความสามารถในการบริหารโครงการของมันสามารถตรวจสอบกระบวนการของคุณ, เปิดเผยจุดติดขัด, เขียนการอัปเดต, และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนต่อไปสำหรับดีลหรือแคมเปญ
ตัวอย่างเช่น หากดีลใดไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ClickUp Brain จะแจ้งเตือน จัดทำร่างการติดตามผล และอัปเดตสรุปสถานะในกระบวนการขายของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถสั่งให้ระบบเตรียมสรุปย่อสั้น ๆ ก่อนการประชุมอัปเดตยอดขายครั้งถัดไปได้อีกด้วย
นี่คือตัวอย่างของคำสั่ง:
- สรุปข้อตกลงทั้งหมดที่ยังไม่มีความคืบหน้าในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา และแนะนำขั้นตอนถัดไป
- ร่างข้อความติดตามผลสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในขั้นตอน 'การเจรจา' ที่ยังไม่ได้ตอบกลับในสัปดาห์นี้
- เขียนอัปเดตสถานะสำหรับแคมเปญการประชาสัมพันธ์ไตรมาสที่ 1 โดยอ้างอิงจากกิจกรรมล่าสุดของทีม
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้านการขายด้วย AI หรือรู้สึกว่าคำแนะนำเกี่ยวกับ AI ส่วนใหญ่เป็นเพียงการโฆษณาเกินจริง นี่คือวิดีโอที่คุณต้องดู เราจะอธิบายวิธีการใช้ AI ในการขายอย่างชัดเจน: เครื่องมือเฉพาะ คำสั่ง และแม่แบบที่ใช้ได้ผลสำหรับทีมขายของคุณ
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ด้วยระบบอัตโนมัติ
ClickUp Automationsจัดการกับส่วนที่คาดการณ์ได้และซ้ำๆ ในเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยทริกเกอร์ที่กำหนดเองอย่างง่ายที่คุณตั้งค่าไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการทำเครื่องหมายว่า 'ผ่านคุณสมบัติ' กับลูกค้าใหม่ ระบบจะมอบหมายงานให้กับตัวแทนโดยอัตโนมัติ เพิ่มแท็ก 'ความสำคัญสูง' และย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
นี่คือตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
- ย้ายลูกค้าใหม่ไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม
- แจ้งเตือนทีมของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าของดีลเกินเกณฑ์ที่กำหนด
- เก็บข้อเสนอที่หมดอายุไว้ให้เห็นได้ (หากงานไม่ได้รับการอัปเดตเป็นเวลาห้าวัน)
วิธีที่ตัวแทน AI เพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขาย
ตัวแทน AI สำหรับการขายเปรียบเสมือนอาวุธลับในชุดเครื่องมือของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และกลยุทธ์ได้
นี่คือประเภทของตัวแทนที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
- ตัวแทนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- บอทสื่อสาร: จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าเบื้องต้นหรือการติดตามผล
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล: รวบรวมและประมวลผลตัวเลขเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ตัวแทนข่าวกรองและการวิเคราะห์คู่แข่ง: ติดตามแนวโน้มตลาดและผลการดำเนินงานของคู่แข่ง
- ตัวแทนจัดตาราง: ประสานงานการประชุมและจัดการปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย
ติดตามประสิทธิภาพและตัวชี้วัด KPI ได้ในพริบตา
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพการขาย ความคืบหน้าของดีล และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ใช้วิดเจ็ตการรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญและระบุจุดติดขัดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้ ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการที่มีชีวิตชีวาของทีมคุณ ด้วยบัตรเหล่านี้:
- แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิกรวย สำหรับมูลค่าดีลตามขั้นตอน
- แผนภูมิวงกลม สำหรับการแยกสถานะของลีด
- บัตรคำนวณ สำหรับรายได้ที่คาดการณ์
- รายการบัตร สำหรับการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง
- บัตรติดตามเวลา สำหรับเวลาการตอบอีเมล
คุณยังสามารถติดตามระยะเวลาของวงจรการขาย ความรู้สึกของลูกค้า การจัดสรรทรัพยากร ข้อตกลงที่มีความเสี่ยง และการวัดผลทางการตลาดได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากมุมมองรายการ, บอร์ด, ตาราง และไวท์บอร์ดเพื่อแสดงข้อมูล CRM ของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ ใช้คอลัมน์ความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบัญชีและดีลต่างๆ ทำให้การนำทางและการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น
ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่า CRM แรกของคุณอย่างรวดเร็ว
หันมาใช้เทมเพลต ClickUp CRMเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อเสนอ และงานต่าง ๆ ตลอดกระบวนการขายของคุณ เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง 22 แบบ เช่น ต้องการอนุมัติ, ผ่านคุณสมบัติ, และ กำหนดเวลาแล้ว ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอและลูกค้าได้อย่างละเอียด
นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งแปด เช่น ประเภทรายการ CRM, ชื่อผู้ติดต่อ, และ ตำแหน่งงาน, ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลติดต่อและข้อมูลการเจรจาต่อรองได้อย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันได้ทันที: รวมการสนทนาเกี่ยวกับดีลไว้ในที่เดียว แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และเชื่อมโยงทุกข้อความกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยClickUp Chat
- รวมเอกสารให้เป็นศูนย์กลาง: สร้างคู่มือการใช้งานที่อัปเดตอยู่เสมอ, เอกสารสรุปสำหรับลูกค้า, และฐานความรู้ภายในองค์กรที่เชื่อมโยงกับงานและกระบวนการทำงานภายในClickUp Docs
- ค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว: ค้นหาข้ามทุกงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาทีด้วยClickUp Enterprise Search
- ทำให้กระบวนการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ: ให้ClickUp AI Agentsที่ทำงานอัตโนมัติตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ดำเนินการตามขั้นตอน และทำให้งานดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- สร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ:ใช้ AI สำหรับการจดบันทึก, ร่างอีเมล, ข้อเสนอ, รายงาน, และสรุปที่เหมาะกับบทบาทและบริบทของโครงการของคุณด้วย AI Writer for Work ของ ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกยากที่จะคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้บอกทุกอย่างอย่างแท้จริง:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว: งาน, เอกสาร, การสนทนา, กำหนดเวลา และแดชบอร์ดสำหรับโครงการและทีมต่างๆ ลำดับชั้น (พื้นที่ทำงาน → พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน), ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมอง (รายการ, กระดาน, แผนงาน Gantt, ฯลฯ) ช่วยให้ฉันปรับ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันมากได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน: ความคิดเห็น, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, รายการตรวจสอบ และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และควบคุมโครงการที่ซับซ้อนให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้ *
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว: งาน, เอกสาร, การสนทนา, กำหนดเวลา และแดชบอร์ดสำหรับโครงการและทีมต่างๆ ลำดับชั้น (พื้นที่ทำงาน → พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน), ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมอง (รายการ, กระดาน, แผนงาน Gantt, ฯลฯ) ช่วยให้ฉันปรับ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันมากได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน: ความคิดเห็น, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, รายการตรวจสอบ และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และควบคุมโครงการที่ซับซ้อนให้อยู่ในความควบคุมได้ *
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผู้จัดการฝ่ายขายไม่ควรต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเองหรือค้นหาข้อมูลใน CRM เพื่อทำความเข้าใจสถานะของดีลหรือประสิทธิภาพของทีมClickUp BrainGPTให้คำตอบทันทีเกี่ยวกับสถานะของงานขาย การโต้ตอบกับลูกค้า และแนวโน้มการขาย โดยอ้างอิงจากข้อมูล CRM ทั้งหมดของคุณ
นี่คือวิธีการ:
- ค้นหาข้ามทุกจุดสัมผัสของลูกค้า: ค้นหาบทสนทนาของลูกค้า เงื่อนไขสัญญา หรือข้อผูกพันในอดีตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการค้นหาข้ามดีล งาน อีเมล บันทึกการประชุม และเอกสารต่างๆ
- ข้อมูลเชิงลึกของระบบท่อส่งทันทีโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง: ถาม BrainGPT ว่า "ดีลใดมีความเสี่ยงที่จะหลุดในไตรมาสนี้?" และรับคำตอบทันทีโดยอิงจากสถานะดีลจริง บันทึกกิจกรรม และวันที่ปิดดีลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- อัปเดต CRM ด้วยเสียงขณะเดินทาง: ใช้ฟีเจอร์ Talk to Textเพื่อบันทึกการโทรของลูกค้า อัปเดตสถานะดีล หรือเพิ่มบันทึกหลังการประชุมกับลูกค้า ขณะขับรถหรือระหว่างนัดหมาย
- เลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมสำหรับงานต่างๆ: BrainGPT มี LLM หลายตัวให้คุณเลือกใช้ Claude สำหรับร่างอีเมลติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, ChatGPT สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการเจรจาต่อรอง หรือโมเดลอื่นๆ สำหรับงานขายเฉพาะด้าน
2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานด้านการขายและการตลาดในระดับองค์กร)
HubSpot เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการให้การทำงานด้านการตลาด, การขาย, และการบริการของพวกเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. เริ่มต้นด้วยระบบ CRM ฟรีที่ครอบคลุมสิ่งพื้นฐาน: รายชื่อผู้ติดต่อ, ข้อตกลง, อีเมล, และแบบฟอร์ม. จากนั้นคุณสามารถเพิ่มความสามารถเพิ่มเติมได้เพียงเมื่อคุณต้องการ. นอกจากนี้,คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล CRM ร่วมกันได้ซึ่งทำให้ทุกคนทำงานจากข้อมูลลูกค้าเดียวกัน.
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยยึดแนวทางอินบาวด์เป็นหลัก จึงรองรับการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายด้วยเนื้อหา การทำงานอัตโนมัติแบบง่าย และการติดตามผลอย่างเป็นระบบโดยธรรมชาติ และหากความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถเพิ่มฮับสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาด ลำดับการขาย ระบบตั๋วงาน ฐานความรู้ การซิงค์ข้อมูล หรือแม้แต่ฟีเจอร์ CMS ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย Live Chat และแชทบอทที่เก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- รักษาการบันทึกการสื่อสารให้เป็นระเบียบด้วยไทม์ไลน์กิจกรรมที่บันทึกอีเมล การโทร การประชุม และบันทึกโดยอัตโนมัติภายในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า
- เข้าถึงนักเขียนเนื้อหา AI สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วสำหรับสื่อการตลาด
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- ฟังก์ชันบางอย่างไม่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เพียงพอ; ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟอนต์ได้เพียงเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การออกแบบอีเมลภายในแพลตฟอร์มไม่สะดวกต่อผู้ใช้ ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ HubSpot
ราคาของ HubSpot CRM
- ฟรี
- มืออาชีพ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM
- G2: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
ฉันชอบที่ HubSpot Marketing Hub ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของเรา โดยผสานรวมอย่างราบรื่นทั้งในฐานะ CRM และแพลตฟอร์มการตลาด มันช่วยให้ฉันจัดการแคมเปญการตลาด กลุ่มเป้าหมาย รายงาน และอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขาดไม่ได้ในการดำเนินงานประจำวัน...ข้อจำกัดบางประการจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณเติบโตขึ้น ตัวอย่างเช่น การขยายเนื้อหาแบบไดนามิกหรือการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนหลายสาขาอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว...
ฉันชอบที่ HubSpot Marketing Hub ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของเรา โดยผสานรวมอย่างราบรื่นทั้งในฐานะ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดของเรา มันช่วยให้ฉันจัดการแคมเปญการตลาด กลุ่มเป้าหมาย รายงาน และอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มันขาดไม่ได้ในการดำเนินงานประจำวัน...ข้อจำกัดบางอย่างจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณเติบโตขึ้น เช่น การขยายเนื้อหาแบบไดนามิกหรือการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนหลายสาขาอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว...
📮 ClickUp Insight: 16% ต้องการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน แต่ปัจจุบันมีเพียง 7% เท่านั้นที่ทำอยู่
ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมักถอยหลังอยู่เสมอ
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวClickUp Brain GPTจะทำหน้าที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ. ให้มันช่วยจัดลำดับความสำคัญของลีดการขาย, ร่างอีเมลติดต่อ, หรือติดตามสินค้าคงคลัง—ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการกับงานที่น่ารำคาญ.
ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการขยายธุรกิจของคุณ ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเท่านั้น
3. แนวพื้นบ้าน (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นความสัมพันธ์และดูแลการติดต่อที่อบอุ่น)
Folk เป็นระบบCRMที่เน้นความสัมพันธ์และน้ำหนักเบา สร้างขึ้นสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีจัดการผู้คนอย่างง่ายดายและยืดหยุ่น มันใช้แนวทางแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยจากเครื่องมืออย่าง Airtable หรือ Notion ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ, กระบวนการทำงาน, และโครงการต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้รวบรวมความสัมพันธ์ทุกประเภทไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้สมัครงาน พันธมิตร นักลงทุน หรือผู้ร่วมงาน ด้วยวิธีนี้ แพลตฟอร์มจึงสามารถใช้งานได้ดีทั้งในการสรรหาบุคลากร การระดมทุน และการขาย ด้วยการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อจาก LinkedIn, Gmail และเบราว์เซอร์ได้เพียงคลิกเดียว Folk ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างและเสริมเครือข่ายของคุณ
ลักษณะเด่นของชาวบ้าน
- จัดลำดับความสำคัญของลีดด้วย ฟิลด์อัจฉริยะ และ ฟิลด์อัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดอันดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ใช้ ลำดับ และ แคมเปญ อัตโนมัติเพื่อส่งการติดต่อจำนวนมากที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมคำแนะนำเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- แชร์รายชื่อผู้ติดต่อ, บันทึก, และไทม์ไลน์การโต้ตอบเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นการสนทนาได้ และป้องกันการติดต่อซ้ำซ้อน
ข้อจำกัดของชาวบ้าน
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการรายงานและการทำงานอัตโนมัติที่ทางเลือกอื่นของ Folk CRMมีให้
- ไม่สามารถผสานรวมข้อความส่วนตัวจาก LinkedIn เข้ากับแพลตฟอร์มได้
ราคาตามประเพณี
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้ทั่วไป
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Folk อย่างไรบ้าง?
ตรงจากรีวิว:
ฉันชอบ Folk CRM เพราะมันไม่ซับซ้อน ใช้งานได้อย่างราบรื่น มีการเชื่อมต่อและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้น... การเชื่อมต่อกับ LinkedIn อาจมีปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง – แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะ LinkedIn พยายามบล็อกผู้ให้บริการภายนอกอย่างหนัก โดยเฉพาะรายเล็กอย่าง Folk...
ฉันชอบ Folk CRM เพราะมันไม่ซับซ้อน ใช้งานได้อย่างราบรื่น มีการเชื่อมต่อและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้น... การเชื่อมต่อกับ LinkedIn อาจมีปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง – แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะ LinkedIn พยายามบล็อกผู้ให้บริการภายนอกอย่างหนัก โดยเฉพาะรายเล็กอย่าง Folk...
🔍 คุณรู้หรือไม่? สิ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ CRM (อย่างน้อยสำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์) คือแฟ้มฟาร์ลีย์ ที่เก็บรักษาโดยเจมส์ ฟาร์ลีย์ ผู้จัดการแคมเปญของประธานาธิบดีสหรัฐฯ แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ มันเป็นแฟ้มข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและการเมืองของบุคคลที่ FDR พบ รวมถึงวันเกิด รายละเอียดครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้ FDR ดูเหมือนเป็นคนที่ 'เข้าถึงผู้คน' ได้มาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่คุณจะปรับแต่งขั้นตอนใน CRM ใหม่ ตรวจสอบตรรกะการคัดเลือกผู้ติดต่อของคุณด้วยกรอบ BANT (งบประมาณ, อำนาจ, ความต้องการ, ระยะเวลา) นี่จะช่วยป้องกันการเกิดท่อการขายที่แออัดเกินไป และทำให้ CRM ของคุณติดตามสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่พึ่งพาการจัดการงานขายแบบภาพและติดตามดีล)
Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย สร้างขึ้นรอบ ๆ กระบวนการขายแบบภาพที่ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถดำเนินดีลต่าง ๆ ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง มันไม่ได้พยายามเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว แต่เน้นไปที่สิ่งที่ตัวแทนขายต้องการจริง ๆ รวมถึงบอร์ดดีลที่ชัดเจน ขั้นตอนถัดไปที่เข้าใจง่าย และระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายซึ่งช่วยลดงานธุรการ
ระบบท่อแบบคานบันของมันทำให้สามารถลากดีลข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ตรวจจับจุดติดขัด และรักษาช่องทางการขายให้แข็งแรงได้ในพริบตา—แนวทางที่ได้รับการออกแบบตามปรัชญา 'สร้างโดยนักขาย' แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น ท่อที่สามารถปรับแต่งได้, การจัดการผู้ติดต่อ, การติดตามกิจกรรม, การซิงค์อีเมลและปฏิทิน, และแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการขายแบบเคลื่อนที่
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- PLOY ผู้ช่วยขาย AI เพื่อแจ้งเตือนดีลที่หยุดชะงัก, ได้รับคำแนะนำการดำเนินการ, และจัดการงานซ้ำ ๆ
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์มเว็บและแชทบอทที่ปรับแต่งได้
- กำหนดการประชุมด้วยการผสานปฏิทิน รวมถึงการจัดตารางแบบหมุนเวียน
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ขาดระบบอัตโนมัติในการแจ้งเตือนผู้รับมอบหมายระหว่างการมอบหมายงาน
- ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Pipedrive การสร้างกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอนและมีเงื่อนไขนั้นทำได้ยาก
ราคาของ Pipedrive
- ไลท์: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 64 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์กล่าวว่า:
ฉันชื่นชม Pipedrive สำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก และทำให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย การเข้าถึงที่ง่ายดายจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับลักษณะการทำงานบนคลาวด์ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ฉันไม่ชอบวิธีที่ Pipedrive จัดการกับดีลหลายรายการสำหรับโครงการเดียวกัน มันยากที่จะแยกดีลเหล่านี้ออกจากกันอย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
ฉันชื่นชม Pipedrive สำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก และทำให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย ความสะดวกในการเข้าถึงจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการทำงานบนระบบคลาวด์ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ฉันไม่ชอบวิธีที่ Pipedrive จัดการกับดีลหลายรายการสำหรับโครงการเดียวกัน มันยากที่จะแยกดีลเหล่านี้ออกจากกันอย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
5. ความสัมพันธ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีลที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายและข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์)
Affinity ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่พึ่งพาเครือข่ายและการแนะนำที่อบอุ่นเป็นหลัก เช่น บริษัทร่วมลงทุน ทีมการลงทุน และโต๊ะซื้อขาย มันจะจับทุกอีเมลและเหตุการณ์ในปฏิทินโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างแผนที่ที่มีชีวิตชีวาของใครรู้จักใคร ทำให้ทีมของคุณมองเห็นการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งที่สุดได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยเสริมข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทของคุณด้วยข้อมูลที่ทันสมัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงาน ข้อมูลองค์กร และอื่นๆ ที่สำคัญ Affinity ยังช่วยค้นหาเส้นทางแนะนำที่อบอุ่น โดยจะเน้นการเชื่อมต่อภายในกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมเร่งการเจรจาธุรกิจได้
คุณสมบัติเด่นของ Affinity
- บันทึกและแปลงการสนทนาในที่ประชุมให้เป็นบันทึกด้วย Affinity Notetaker ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- วัดปริมาณเครือข่ายของคุณด้วย การวางแผนความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาด และ การเชื่อมโยงที่คาดการณ์ได้
- ร่วมมือกับทีมของคุณและพันธมิตรภายนอกโดยใช้ ที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงาน
- ดำเนินการคำนวณแบบกำหนดเองข้ามชุดข้อมูลภายใน Affinity Lists โดยใช้ Formula Fields
ข้อจำกัดของความสัมพันธ์
- ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ LinkedIn
- คุณสมบัติการจัดการเอกสารที่ไม่ดีซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
การกำหนดราคาตามความภักดี
- จำเป็น: $2,000/ปี ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $2,300/ปี ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 2,700 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความนิยมและความคิดเห็น
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Affinity อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
มันถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานของนักลงทุนในกิจการใหม่. ผสานการทำงานกับอีเมลและปฏิทินของคุณได้เป็นอย่างดี. ฟีเจอร์การบันทึกและ AI ขั้นต้นทำงานได้ดีมาก. แอปพลิเคชันมือถือไม่ค่อยมีประโยชน์. ฟังก์ชันการค้นหาต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
มันถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานของนักลงทุนในกิจการใหม่. สามารถผสานการทำงานกับอีเมลและปฏิทินของคุณได้เป็นอย่างดี. ฟีเจอร์บันทึกและ AI ขั้นต้นทำงานได้ดีมาก. แอปพลิเคชันมือถือไม่ค่อยมีประโยชน์. ฟังก์ชันการค้นหาต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อหลายปีก่อนด้วยการเติบโตของเว็บ 2.0และโซเชียลมีเดีย ได้เกิดแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Social CRM (หรือ CRM 2.0) ขึ้นมา ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถผสานช่องทางโซเชียล (เช่น Facebook, Twitter)เข้ากับกลยุทธ์ CRM ของตนได้
6. Bigin โดย Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ)
Bigin ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป รองรับการปรับแต่งหลายขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถติดตามการเดินทางของลูกค้าได้หลากหลายประเภท (การขาย, การลงทะเบียน, การสนับสนุน, เป็นต้น)
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังให้คุณสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนได้ ด้วยวิธีนี้ เมื่อดีลย้ายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง คุณสามารถส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ สร้างงาน หรือประเมินฟิลด์ใหม่ได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถโทรออกและติดตามการโทรได้โดยตรงจาก CRM โดยใช้ผู้ให้บริการที่รองรับผ่าน PhoneBridge ของ Zoho
คุณสมบัติเด่นของ Bigin
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ในตัว, WhatsApp, SMS และโซเชียลมีเดีย
- ใช้แนวทางที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกด้วยแอป iOS และ Android เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ได้จากทุกที่
- สร้างแดชบอร์ดภาพและรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย, ขั้นตอนของงานในมือ, และกิจกรรมของทีม
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, และการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย (รองรับ GDPR, SSO, และการตรวจสอบสองขั้นตอน)
ข้อจำกัดของ Bigin
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Zoho
- ขาดความยืดหยุ่นในการตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติและแดชบอร์ด
ราคาของ Bigin
- ฟรี
- แบบด่วน: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Bigin 360: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bigin
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bigin อย่างไรบ้าง?
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้:
Bigin by Zoho CRM มอบประสบการณ์ CRM ที่สะอาด ใช้งานง่าย และเบาสบาย — เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังเติบโต. มุมมองของท่อทำให้การติดตามดีลเป็นเรื่องง่าย และแอปพลิเคชันมือถือทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา. แม้ว่า Bigin จะยอดเยี่ยมในเรื่องความเรียบง่าย แต่มันอาจต้องการตัวเลือกการรายงานขั้นสูงและการปรับแต่งกระบวนการทำงานเพิ่มเติม. การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามนอกเหนือจากชุด Zoho มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
Bigin by Zoho CRM มอบประสบการณ์ CRM ที่สะอาด ใช้งานง่าย และน้ำหนักเบา — เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและกำลังเติบโต. มุมมองของระบบท่อทำให้การติดตามการขายเป็นเรื่องง่าย และแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา. แม้ว่า Bigin จะเหมาะสำหรับความเรียบง่าย แต่มันอาจต้องการตัวเลือกการรายงานขั้นสูงและการปรับแต่งระบบการทำงานเพิ่มเติม. การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามนอกเหนือจากชุด Zoho อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
7. แคปซูล CRM (เหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียวและทีมขนาดเล็ก)
Capsule CRM ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้และใช้งานง่ายสำหรับการจัดการรายชื่อติดต่อ งาน และโอกาสทางการขาย ในส่วนของการจัดการรายชื่อติดต่อ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์ที่สมบูรณ์ เช่น ชื่อ รายละเอียดบริษัท บันทึก และแม้แต่ลิงก์โซเชียล และระบบจะเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ
การจัดการท่อส่งของพวกเขาเป็นแบบภาพและยืดหยุ่น คุณสามารถลากดีลข้ามขั้นตอนต่างๆ ในกระดานคัมบัง ตั้งค่าท่อส่งหลายท่อเพื่อสะท้อนกระบวนการขายที่แตกต่างกัน (เช่น ธุรกิจใหม่ vs. การขายเพิ่ม) และติดตามมูลค่าดีลและการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้
นอกจากนี้ คุณสมบัติการรายงานของมันยังมั่นคง ให้รายงานการขายและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ (ชนะ/แพ้, การเติบโตของท่อการขาย, ขนาดเฉลี่ยของดีล) ที่คุณสามารถคัดกรองตามวันที่, ผู้ใช้, หรือทีมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Capsule CRM
- จัดการโอกาสทางการขายภายในแท็บ People & Organizations ด้วยการนำเข้า ติดแท็ก และบันทึกกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้งานขายและงานโครงการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วย Tracks ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานงานตามลำดับได้
- จับคู่ผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติจาก LinkedIn, WhatsApp, Gmail และ Outlook ผ่านการใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ 'Magical' ของ Capsule
ข้อจำกัดของระบบ CRM แบบแคปซูล
- แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้า มีฟีเจอร์น้อย และใช้งานยาก
- คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เช่น Zapier เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เนื่องจากมันไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบอย่าง APTEM, Survey Monkey และ Force 24
ราคาของระบบ CRM แบบแคปซูล
- ฟรี
- เริ่มต้น: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของระบบ CRM แบบแคปซูล
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Capsule CRM อย่างไรบ้าง?
มุมมองเกี่ยวกับ Capsule CRM:
ผม/ฉันขอขอบคุณที่ Capsule CRM มีบทบาทสำคัญในการช่วยบันทึกข้อมูลการสนทนาและโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้ที่สนใจได้อย่างละเอียด ผม/ฉันพบว่าความเรียบง่ายของ Capsule CRM เป็นจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุด เพราะใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น ผม/ฉันสังเกตเห็นว่ามีฟังก์ชันการทำงานมากมายใน Capsule CRM ที่ผม/ฉันอาจยังไม่ได้ใช้งาน หากมีวิดีโอสอนการใช้งานเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยได้มาก
ผม/ฉันขอขอบคุณที่ Capsule CRM มีบทบาทสำคัญในการช่วยบันทึกข้อมูลการสนทนาและโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้ที่สนใจได้อย่างละเอียด ผม/ฉันพบว่าความเรียบง่ายของ Capsule CRM เป็นจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุด เพราะใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น ผม/ฉันสังเกตเห็นว่า Capsule CRM มีฟังก์ชันการทำงานมากมายที่ผม/ฉันอาจยังไม่ได้ใช้ หากมีวิดีโอสอนการใช้งานเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์มากครับ/ค่ะ
8. Salesflare (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลอัตโนมัติและการอัปเดตแบบไม่ต้องดูแล)
Salesflare ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่เกลียดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง (และมันแสดงให้เห็น!) แพลตฟอร์มนี้จะดึงรายละเอียดการติดต่อจากอีเมล การประชุมในปฏิทิน ลายเซ็น โปรไฟล์โซเชียล และการเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B2B ที่ต้องการบริบทและประวัติความสัมพันธ์
ระบบภาพของมันช่วยให้การจัดการดีลเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การแจ้งเตือนติดตามผล การย้ายสถานะ และการส่งอีเมลตามลำดับ ระบบติดตามการมีส่วนร่วมของ Salesflare แสดงให้เห็นว่าใครเปิดอีเมลของคุณ คลิกลิงก์ และเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare
- สร้างภาพกระบวนการขายของคุณด้วย Sales Pipeline แบบลากและวาง
- ทำให้กระบวนการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วยลำดับอีเมลที่ส่งแคมเปญหลายขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและถูกกระตุ้นโดยพฤติกรรม
- ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการแจ้งเตือนความน่าสนใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Salesflare
- ขาดระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งเอกสารไปยัง CRM โดยตรง และไม่มีฟีเจอร์สำหรับการรายงานและแดชบอร์ด
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณต้องพึ่งพา Zapier
ราคาของ Salesflare
- การเติบโต: $39/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 64 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 124 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Salesflare
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 290+)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesflare อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวไว้ว่า:
ผม/ฉันชื่นชมความสามารถของ Salesflare ในการดึงข้อมูลจากอีเมล ปฏิทิน โซเชียลมีเดีย และบันทึกการโทร ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของผม/ฉันได้มากโดยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง... Salesflare อาจรู้สึกมีข้อจำกัดสำหรับองค์กรหรือทีมขนาดใหญ่มาก เนื่องจากออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก ผม/ฉันจึงอยากให้สามารถใช้ได้กับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน
ผม/ฉันชื่นชมความสามารถของ Salesflare ในการดึงข้อมูลจากอีเมล ปฏิทิน โซเชียลมีเดีย และบันทึกการโทร ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของผม/ฉันได้มากโดยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง... Salesflare อาจรู้สึกว่ามีข้อจำกัดสำหรับองค์กรหรือทีมขนาดใหญ่มาก เนื่องจากออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก ผม/ฉันจึงอยากให้สามารถใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้เช่นกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? รูปแบบแรกของ 'CRM' คือโรโลเด็กซ์ (Rolodex) จริงๆ แล้ว มันคือวงล้อการ์ดหมุนที่พนักงานขายใช้เก็บรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งถูกคิดค้นโดย Arnold Neustadter และ Hildaur Neilsen จากบริษัท Zephyr American ในปี 1956
9. EngageBay (เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการเครื่องมือการขายและการตลาดแบบบูรณาการ)
EngageBay นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับ CRM, การตลาดอัตโนมัติ, การจัดการกระบวนการขาย และการสนับสนุนลูกค้า ในด้านการตลาด มีเวิร์กโฟลว์แบบภาพสำหรับการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่ม การให้คะแนน และแคมเปญหลายช่องทาง คุณสามารถสร้างลำดับการดำเนินการที่ตรงเป้าหมายซึ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยให้แม้แต่ทีมขนาดเล็กก็สามารถดำเนินการอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้
ในทางกลับกัน ระบบ CRM สำหรับการขายของมันมีระบบลากและวางท่อการขาย, โปรไฟล์ติดต่อที่ละเอียด, การนัดหมาย, และระบบโทรศัพท์ในตัว แพลตฟอร์มยังรองรับการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทสด, แบบฟอร์มเว็บ, และตั๋วการสนับสนุน ทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกข้อมูลลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ EngageBay
- นัดหมายและจัดการปฏิทินโดยอัตโนมัติด้วยลิงก์การประชุมส่วนบุคคลและการแชร์ปฏิทินทั่วทั้งทีม
- ดึงดูดและดูแลลูกค้าเป้าหมายผ่านหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับแต่งได้ แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ และป๊อปอัปอัจฉริยะ
- ผสานระบบโทรศัพท์เข้ากับ Power Dialer การบันทึกการโทร และข้อมูลเชิงลึกของการโทรแบบเรียลไทม์
- วัดผลช่องทางที่สร้างการแปลง, ความก้าวหน้าของลีด, และจุดที่เกิดการติดขัดด้วยรายงานหลายโมดูล
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ผู้ใช้บ่นว่าแอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติเหมือนบนเดสก์ท็อป
- ขาดการผสานระบบเฉพาะทางและฟีเจอร์การรายงานสำหรับการสรรหาบุคลากร
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $64.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $119.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (900 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง EngageBay อย่างไรบ้าง?
จากผู้ตรวจสอบ G2:
มีคำถามจากนักเรียนจำนวนมากทุกวัน และการจัดการทั้งหมดเคยเป็นเรื่องที่วุ่นวายมาก ด้วย EngageBay ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้สนใจ อีเมล แบบฟอร์ม และการแจ้งเตือนต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว ระบบอัตโนมัติช่วยเราได้มากโดยเฉพาะ...หากรายงานสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความต้องการทางการศึกษาได้มากขึ้น เช่น การติดตามว่ากลุ่มใดมีอัตราการแปลงสูงกว่า หรือดูความคืบหน้าของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการรับสมัคร จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
มีคำถามจากนักเรียนจำนวนมากทุกวัน และการจัดการทั้งหมดเคยเป็นเรื่องที่วุ่นวายมาก ด้วย EngageBay ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้สนใจ อีเมล แบบฟอร์ม และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ระบบอัตโนมัติช่วยเราได้มากโดยเฉพาะ...หากรายงานสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการศึกษาได้มากขึ้น เช่น การติดตามว่ากลุ่มใดมีอัตราการแปลงสูงกว่า หรือตรวจสอบความคืบหน้าของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการรับสมัคร จะช่วยเราได้มาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1993ทอม ซีเบลได้ลาออกจากออราเคิลเพื่อก่อตั้งซีเบล ซิสเต็มส์ ซึ่งกลายเป็นผู้บุกเบิกในด้าน 'ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย' (SFA) รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การทำงานขายอัตโนมัติ และการจัดการกระบวนการขาย
10. Keap (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการที่ใช้การติดตามอัตโนมัติอย่างเข้มข้น)
Keap (เดิมชื่อ Infusionsoft) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการเดี่ยว และผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มนี้รวบรวมข้อมูลติดต่อ การตลาดผ่านอีเมล ใบแจ้งหนี้ การนัดหมาย และการชำระเงิน นอกจากนี้ คุณยังสามารถมั่นใจในการจัดการลูกค้าผ่านการซิงค์อีเมลแบบบูรณาการ บันทึกการโทร และไทม์ไลน์กิจกรรม
เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของมันเป็นจุดเด่น โดยใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการ คุณสามารถสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยส่งการติดตามผล มอบหมายงาน อัปเดตข้อมูล และเริ่มต้นลำดับอีเมลตามพฤติกรรมของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Keap
- ตรวจสอบการติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยการติดแท็ก, โปรไฟล์รายละเอียด, การติดตามการโต้ตอบ, และบันทึก
- ใช้ฟีเจอร์การชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ในระบบเพื่อสร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน ส่งใบแจ้งหนี้ ติดตามการชำระเงิน และทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ
- ติดต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยการกรองแบบยืดหยุ่นโดยใช้แท็กและการทริกเกอร์อัตโนมัติ เพื่อส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ใช้ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างข้อความทางการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Keap
- ผู้ใช้รายงานว่าฟีเจอร์บางอย่างหายไป โดยเฉพาะในด้านอีคอมเมิร์ซและการผสานรวม AI ทำให้พวกเขาหันไปหาทางเลือกอื่นแทน Keap
- เทมเพลตล้าสมัยและยืดหยุ่นน้อย
ราคา Keap
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (1250+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Keap อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์กล่าวว่า:
ฉันชื่นชมการทำงานของ Keap อย่างมาก ในความคิดของฉัน มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ฉันยังชอบใช้ฟีเจอร์การตลาดผ่าน SMS ใหม่ของพวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้ การส่งอีเมลของพวกเขายังยอดเยี่ยมอีกด้วย Keap ค่อนข้างมีราคาแพง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของฉันกับซอฟต์แวร์นี้ นอกจากนี้ มันอาจจะซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ แม้ว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง แต่บางครั้งก็ทำให้ใช้งานยาก
ฉันชื่นชมการทำงานของ Keap อย่างมาก ในความคิดของฉัน มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ฉันยังชอบใช้ฟีเจอร์การตลาดผ่าน SMS ใหม่ของพวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้ การส่งอีเมลของพวกเขายังยอดเยี่ยมอีกด้วย Keap ค่อนข้างแพง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของฉันกับซอฟต์แวร์นี้ นอกจากนี้ มันอาจจะซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ แม้ว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง แต่บางครั้งก็ทำให้ใช้งานยาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากทีมของคุณจัดการกับดีล B2B หรือดีลองค์กรขนาดใหญ่ ให้ตั้งค่าขั้นตอนใน CRM ของคุณตามแนวทาง MEDDIC (Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identifying Pain, Champion) วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง
11. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้บนระบบปฏิบัติการสำหรับทำงาน)
Monday.com มอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน, ระบบการทำงาน, และการร่วมมือกัน. สร้างบอร์ดภาพโดยใช้กลุ่ม, คอลัมน์, และมุมมอง (ตาราง, Kanban, ไทม์ไลน์) เพื่อติดตามลูกค้า, ข้อตกลง, และผู้ติดต่อในโครงสร้างใดก็ตามที่เหมาะกับทีมของคุณ.
คุณจะพบลำดับอีเมล การส่งอีเมลจำนวนมาก การบันทึกการโทรและการประชุม และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานและการเคลื่อนไหวของดีล แดชบอร์ดและเครื่องมือคาดการณ์ช่วยให้คุณสามารถติดตามสุขภาพของกระบวนการขาย ประสิทธิภาพของทีม และผลลัพธ์ของดีลผ่านแผนภูมิกรวย ตารางผู้นำ และตัวกรอง
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รวมศูนย์การสื่อสารด้วยกล่องจดหมายร่วมและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ติดตามการสื่อสารทางอีเมลด้วยการผสานรวม Gmail และ Outlook ในตัว ช่วยให้สามารถส่ง รับ และติดตามแบบเรียลไทม์ได้
- สกัดความรู้สึก, ได้รับคำแนะนำที่ปรับแต่งตามขั้นตอนที่สามารถทำได้, และทำนายความสำเร็จหรือความล้มเหลวของดีลด้วยสรุปไทม์ไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ monday.com
- คุณไม่สามารถใช้สูตรเพื่อแสดงตัวเลขได้ และมันขาดการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIสำหรับข้อมูลที่สะท้อนกัน
- การผสานรวมกับ Outlook ไม่มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังจัดการสัญญามากกว่าหนึ่งฉบับกับผู้ติดต่อคนเดียว ดังนั้นคุณควรค้นหาทางเลือกอื่นของ monday.com
monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (17,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ monday.comกล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่ monday CRM ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที – มันมีความเป็นภาพและตรงไปตรงมา ทำให้ทั้งทีมของเราสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก…ข้อเสียเดียวสำหรับฉันคือ ฉันรู้สึกว่า CRM นี้มีศักยภาพมากกว่าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และเราอาจจะเพิ่งใช้แค่ส่วนพื้นฐานเท่านั้น
ฉันชอบมากที่ monday CRM ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที – มันมีความเป็นภาพและตรงไปตรงมา ทำให้ทั้งทีมของเราสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก…ข้อเสียเดียวสำหรับฉันคือฉันรู้สึกว่า CRM นี้มีศักยภาพมากกว่าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และเราอาจจะเพิ่งเริ่มใช้แค่ฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น
ลองใช้ ClickUp สำหรับความต้องการ CRM ของคุณ!
เมื่อพูดถึงการเลือกแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งต่อไปของคุณ เป้าหมายนั้นง่ายมาก: หาสิ่งที่ไม่ได้ทำให้คุณช้าลง
หากคุณรู้สึกเบื่อกับโซลูชัน Attio CRM ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
มันมอบวิธีการที่สะอาดขึ้นในการจัดการงาน, การดำเนินงานขาย, และการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว ด้วย ClickUp Tasks, Custom Fields, Dashboards, Automations, และ ClickUp Brain ที่ทำงานร่วมกัน คุณจะได้รับแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อดีล, กระบวนการทำงาน, และทีมของคุณไว้ด้วยกัน
พร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅