Kissflow vs. ClickUp: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติ?

เดฟจากฝ่ายบัญชีเพิ่งอนุมัติใบสั่งซื้อที่ควรส่งไปให้เดฟจากฝ่ายอาคารสถานที่ มีคนชื่อ 'รอดำเนินการ' ถูกมอบหมายให้ทำงาน 17 งาน อินเทิร์นสร้างวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวในสเปรดชีต และตอนนี้งบประมาณทั้งไตรมาส 3 อยู่ในนั้น
หากขั้นตอนการทำงานของคุณในปัจจุบันทำงานโดยการผสมผสานระหว่างอีเมลและองค์ความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ คุณอาจเริ่มมองหาแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าจะแก้ไขทุกอย่างให้คุณแล้ว
และหากคุณได้ทำการค้นคว้ามาแล้ว คำเปรียบเทียบ Kissflow กับ ClickUp คงจะปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
แพลตฟอร์มทั้งสองนี้มีการเข้าถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจากจุดเริ่มต้น คุณสมบัติ และปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มาดูกันว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะกับคุณ 📝
ClickUp vs. Kissflow ในมุมมองที่รวดเร็ว
ก่อนที่เราจะสำรวจแต่ละเครื่องมืออย่างละเอียด นี่คือภาพเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเพื่อให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการในการดำเนินงานของทีมคุณ 🧩
|เกณฑ์
|คลิกอัพ
|คิสฟลอว์
|ฟังก์ชันหลัก
|การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์, กระบวนการทำงาน, การดำเนินการตามงาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, และปัญญาประดิษฐ์
|เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแอปพลิเคชันธุรกิจขนาดเบา
|การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงพร้อมด้วยเอเจนต์ AI ที่วิเคราะห์บริบทและดำเนินการอย่างชาญฉลาด
|เครื่องมือสร้างกระบวนการแบบลากและวางสำหรับกฎการกำหนดเส้นทาง การอนุมัติ และเงื่อนไข
|การจัดการงานและโครงการ
|ลำดับชั้นงานที่ซับซ้อน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, แดชบอร์ด, ปริมาณงาน, กำหนดเวลา, เป้าหมาย
|โครงการพื้นฐาน, บอร์ด, เคส, และมุมมองเมทริกซ์สำหรับการปฏิบัติงาน
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ระบบ ClickUp Brain ในตัว, การค้นหาพื้นที่ทำงาน, คำตอบตามบริบท, AI แบบหลายโมเดลผ่าน Brain MAX
|จำกัด; ขึ้นอยู่กับการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมหรือส่วนเสริมสำหรับ AI
|การปรับแต่ง
|ฟิลด์, แดชบอร์ด, สถานะ, มุมมอง, สิทธิ์การเข้าถึง, และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
|การปรับแต่งที่แข็งแกร่งภายในกระบวนการทำงานและแอปพลิเคชัน; การปรับแต่ง PM ที่จำกัด
|ความร่วมมือ
|แชท, ความคิดเห็น, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ภายในพื้นที่ทำงาน
|ความคิดเห็นพื้นฐานภายในเนื้อหา; ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบหลายชั้นในตัว
|กรณีการใช้งาน
|การปฏิบัติการ, PMO, ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, ทรัพยากรบุคคล, ไอที, การสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานแบบครบวงจร
|การอนุมัติ, การจัดการกระบวนการ, คำขอซื้อ, กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน, แอปภายในองค์กรที่ใช้โค้ดน้อย
|การผสานรวม
|ระบบนิเวศขนาดใหญ่ + API + ปัญญาประดิษฐ์แบบเนทีฟ
|การผสานรวมที่มีให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์หลายตัว เช่น Google Drive และ Slack; ตรรกะการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกิดขึ้นภายในตัวสร้าง
ClickUp คืออะไร?
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUp's Project Management Softwareแก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
มันมอบอิสระให้คุณจัดการกับด้านที่ยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของงานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถวางแผนกระบวนการที่ซับซ้อน ติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้ รวมเอกสารไว้ที่เดียว และเชื่อมโยงการสนทนาให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบอัตโนมัติทำงานตามลำดับ: คำสั่ง → กิจวัตร → รางวัล ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ Charles Duhigg อธิบายไว้ในThe Power of Habit ในแง่ของการดำเนินงาน: ตัวกระตุ้น → ขั้นตอนการทำงาน → ผลลัพธ์ นั่นเป็นเหตุผลที่ระบบอัตโนมัติรู้สึกเป็นธรรมชาติ เพราะมันสะท้อนวิธีการทำงานของสมองเราอยู่แล้ว
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับวิธีคิดและการทำงานของทีมคุณอยู่แล้ว นี่คือคุณสมบัติที่ละเอียดมากขึ้น 💁
คุณสมบัติ #1: ระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI
สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพลดความซับซ้อนของเครื่องมือ และขยายกระบวนการ ClickUp ผสานการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์กับการดำเนินการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Automationsช่วยลดภาระงานประจำของคุณ เพียงตั้งค่าทริกเกอร์ แล้วระบบจะจัดการทุกอย่างที่เหลือให้เอง ไม่ว่าจะเป็นการย้ายงาน มอบหมายเจ้าของ ติดแท็ก ส่งการแจ้งเตือน อัปเดตข้อมูล หรือย้ายงานไปยังรายการที่เหมาะสม เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ แม้ในช่วงที่มีงานเพิ่มขึ้น
สมมติว่าทีม PMO ตรวจสอบคำขอโครงการใหม่ ทุกครั้งที่มีคนกรอกแบบฟอร์มรับโครงการ คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อ:
- ดูประเภทโครงการที่เลือก
- มอบหมายงาน ClickUpให้กับผู้จัดการโปรแกรมที่ว่าง
- กำหนดลำดับความสำคัญตามผลกระทบต่อธุรกิจ
- ส่งตรงเข้าสู่กระบวนการ 'ตรวจสอบการรับเข้า'
เมื่อคุณต้องการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ ลองใช้ClickUp AI Agents แทนที่จะเพียงแค่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น พวกมันจะอ่านงาน เข้าใจว่าเกี่ยวกับอะไร และดำเนินการที่เหมาะสม
สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกำลังคัดแยกปัญหาของกระบวนการภายใน เมื่อมีงานให้ข้อเสนอแนะใหม่เข้ามา ตัวแทน AI จะ:
- อ่านคำอธิบายและตรวจจับว่าเป็นช่องว่างของกระบวนการทำงาน ปัญหาการเข้าถึง หรือข้อผิดพลาดของระบบ
- เขียนประเด็นใหม่ให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
- ติดแท็กงานให้กับแผนกที่ถูกต้อง
- มอบหมายให้กับเจ้าของที่รับผิดชอบปัญหาประเภทนั้น
- เพิ่มขั้นตอนถัดไปแนะนำสั้น ๆ เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการได้ทันที
เรียนรู้วิธีสร้างของคุณเอง:
คุณสมบัติ #2: AI ตามบริบท
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์มนี้ ทำงานอยู่ภายในงานเอกสาร โครงสร้างโครงการ และงานต่างๆ ของคุณ มันเข้าใจขั้นตอนการทำงาน บันทึกกระบวนการ บันทึกการเปลี่ยนแปลง และการตัดสินใจในการดำเนินงานของคุณ
สมมติว่าคุณจัดการกระบวนการปรับปรุงรายไตรมาสที่ครอบคลุมการปฐมนิเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมการเข้าถึง คุณเปิดงานหลักของโครงการและขอให้ ClickUp Brain ดึงกิจกรรมล่าสุดจากเวิร์กโฟลว์เหล่านั้น
มันตรวจสอบบันทึกการเปลี่ยนแปลง, ความพึ่งพา, และการอัปเดตจากเจ้าของ จากนั้นสร้างสรุปสถานะที่แม่นยำซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้นำได้ คุณใช้ผลลัพธ์นั้นเพื่อยืนยันจุดส่งมอบ, ปรับกำหนดเวลา, และเปิดเผยความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ
ทีมที่ใช้ ClickUp Brain รายงานว่าประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ เพราะการคิดและการดำเนินการของคุณรวมอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเดียว
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: ตรวจสอบกิจกรรมในกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมการเข้าถึง สรุปสถานะปัจจุบัน ระบุความล่าช้า และแนะนำขั้นตอนต่อไปสำหรับแต่ละทีม
ขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ด้วย ClickUp Brain MAX
คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI อย่างClickUp Brain MAX ซึ่งรวบรวม โมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดความซับซ้อนของ AIและมอบชั้น AI ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวให้กับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ
สมมติว่าคุณต้องเตรียมแผนการดำเนินการสำหรับการอัปเกรดระบบโดยมีข้อมูลจากฝ่ายไอที ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายสนับสนุน คุณสามารถขอให้ Claude จัดโครงสร้างร่างของคุณใหม่ให้เป็นการเปิดตัวแบบเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ ChatGPT ใน Brain MAX เพื่อปรับแต่งข้อความสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สุดท้าย ใช้ Gemini เพื่อย่อแผนให้เป็นเวอร์ชันสั้นสำหรับทีมจัดการตั๋วของคุณ
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: ปรับโครงสร้างแผนการดำเนินงานนี้ให้เป็นสามขั้นตอนที่ชัดเจน จากนั้นเตรียมเวอร์ชันอัปเดตสั้น ๆ สำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Talk-to-Textภายใน Brain MAX รองรับการทำงานที่เน้นเสียงเป็นหลัก ทำให้ความรู้ด้านการดำเนินงานของคุณถูกถ่ายทอดเข้าสู่การทำงานได้ทันทีโดยไม่ล่าช้า คุณพูดเพียงครั้งเดียว และมันจะแปลงความคิดของคุณเป็นงานที่มีโครงสร้าง
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเดินเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ระหว่างการตรวจสอบ และได้ยินช่างเทคนิคอธิบายถึงรูปแบบความล้มเหลวซ้ำ ผู้จัดการเปิดแถบ Brain MAX ที่ลอยอยู่ (หรือกดปุ่มลัด) และพูดสรุปออกมา
ระบบ Talk to Text จะถอดความข้อความนั้นออกมา สร้างงานย่อยในโครงการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนช่างเทคนิคโดยทันที และแนบเอกสารบันทึกข้อมูลเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกัน คุณจึงทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพราะการติดตามผลจะเกิดขึ้นในวันถัดไปทันที
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการงานและโครงการ
ที่ศูนย์กลางของทุกขั้นตอนการทำงานคือClickUp Tasks— แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่ต้องทำ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และตำแหน่งของงานนั้นในกระบวนการที่ใหญ่ขึ้น
งานทำงานเหมือนภาชนะที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถเก็บทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า: คำอธิบาย, ไฟล์แนบ, งานย่อย, รายการตรวจสอบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสัมพันธ์, ความคิดเห็น, และแม้กระทั่งหัวข้อการหารือทั้งหมด
คุณสามารถจับคำขอ จัดหมวดหมู่ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp มอบหมายเจ้าของที่เหมาะสม บันทึกบริบททางประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับโครงการใหญ่ และติดตามทุกการอัปเดตได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
แต่เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น การรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละงานไม่เพียงพออีกต่อไป คุณจำเป็นต้องเห็นรูปแบบ ซึ่งนี่คือจุดที่ClickUp Dashboardsมีประโยชน์
แดชบอร์ดให้มุมมองแบบบนลงล่างของทุกสิ่งที่งานของคุณกำลังดำเนินการอยู่เบื้องหลัง แทนที่จะต้องตรวจสอบความคืบหน้าทีละงาน แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลสดจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: สถานะ, ปริมาณงาน, จุดคอขวด, ระยะเวลาของรอบงาน, อัตราการเสร็จสิ้น, ความสามารถของทีม, ผลลัพธ์ และKPI การจัดการโครงการอื่นๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในศตวรรษที่ 1800คำว่า"เส้นตาย"หมายถึงเส้นขอบเขตทางกายภาพรอบๆ เรือนจำ หากคุณข้ามเส้นนั้น คุณจะโดนยิง
คุณสมบัติที่ 4: เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ClickUp Chatนำการสนทนาของคุณกลับมาสู่ที่ทำงานของคุณ ด้วย ช่องทาง และ ข้อความส่วนตัว คุณสามารถหารือเกี่ยวกับงาน ถามคำถาม แนบไฟล์ แชร์การอัปเดตอย่างรวดเร็ว และรักษาการสนทนาข้ามทีมให้เชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
เข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็วเพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมแบบยืนด้วย ClickUp SyncUps มอบหมายงานด้วยการกล่าวถึง@mentions และเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ ClickUp AI (Brain) ยังสามารถช่วยสรุปหัวข้อสนทนา สร้างงาน ค้นหางานที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp Whiteboardsคือผืนผ้าใบเชิงภาพที่ให้คุณวางแผนขั้นตอนการทำงาน วาดกระบวนการต่าง ๆ กำหนดเฟสของโครงการ รวบรวมไอเดีย หรือออกแบบโซลูชันข้ามทีมได้อย่างง่ายดาย คุณจะสามารถเปลี่ยนจากการ 'พูดคุย' ไปสู่ 'ลงมือทำ' ได้โดยไม่เสียจังหวะ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังวางแผนเปิดตัวประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานใหม่ บนกระดานไวท์บอร์ด พวกเขาวาดภาพขั้นตอนการใช้งานในระดับสูง วางโน้ตสติ๊กเกอร์พร้อมคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ และจัดกลุ่มปัญหาที่ลูกค้าประสบซึ่งดึงมาจากงานรับฟังความคิดเห็น
จากนั้น พวกเขาจะแปลงโน้ตทุกแผ่นให้กลายเป็นงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดวันครบกำหนดภายในเครื่องมือบริหารโครงการ
เมื่อแนวคิดถูกวางแผนและทิศทางชัดเจนแล้ว ให้เปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ClickUp Docsช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดจากกระดานไวท์บอร์ดให้เป็นเนื้อหาที่จัดระเบียบและยาวซึ่งทีมของคุณสามารถใช้งานได้: SOPs, สรุปโครงการ, เอกสารกระบวนการ, ฐานความรู้, ข้อเสนอ, บันทึกการตัดสินใจ, หรือแผนงานข้ามสายงาน
เอกสารทุกฉบับอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับงานและไวท์บอร์ดของคุณ ดังนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังรายการงานที่เกี่ยวข้อง ฝังมุมมอง แท็กเพื่อนร่วมทีม และรักษาเอกสารให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้โดยตรง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1968 นักวิทยาศาสตร์ของ 3M ได้คิดค้นกาวอ่อนที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถยึดติดได้ดี ต่อมาพนักงานอีกคนหนึ่งได้นำไปใช้ทำเครื่องหมายหน้าเพลงในหนังสือสวดมนต์ของคณะนักร้องประสานเสียง และนั่นคือจุดกำเนิดของกระดาษโน้ต Post-it
ราคาของ ClickUp
📮 ClickUp Insight: 50% ของผู้คนจัดสรรเวลาโดยกำหนดวันเฉพาะสำหรับงานธุรการเทียบกับงานที่ต้องใช้สมาธิ แต่มีเพียง 22% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาได้ทำการอัตโนมัติหรือมอบหมายงาน
การจัดการเวลาด้วยตนเองช่วยได้ แต่ไม่สามารถกำจัดงานซ้ำซากที่ยังคงกินเวลาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ ✔️
ปฏิทิน, การบล็อกเวลา,และตัวแทน AI ของ ClickUp ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องเวลาของคุณ จัดตารางงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ย้ายงานตามลำดับความสำคัญ และกระตุ้นการแจ้งเตือน—เพื่อให้สัปดาห์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
Kissflow คืออะไร?
Kissflow เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ใช้สร้างและอัตโนมัติกระบวนการอนุมัติภายในองค์กร กระบวนการขอ และแอปพลิเคชันธุรกิจที่มีน้ำหนักเบา
ทีมมักใช้มันเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น ระบบคำขอซื้อ, ขั้นตอนการรับพนักงานใหม่, กระบวนการจัดการผู้ขาย, การอนุมัติการเดินทาง, การตั้งค่าระบบตั๋วไอที, และพอร์ทัลคำขอบริการ
คุณสามารถกำหนดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ ตัดสินใจว่าใครต้องดำเนินการ กำหนดกฎการส่งต่อ แนบแบบฟอร์ม และติดตามสถานะของทุกสิ่งที่เคลื่อนผ่านเวิร์กโฟลว์ได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? IBM เป็นผู้บุกเบิกการทำงานทางไกลในปี1979 โดยมีพนักงานเพียงห้าคนในโครงการนำร่องการทำงานทางไกล ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจนในปี 1983 มีพนักงาน IBM มากกว่า 2,000 คนที่ทำงานทางไกล ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการทำงานแบบกระจายตัวในยุคแรกๆ
คุณสมบัติของ Kissflow
นี่คือคุณสมบัติของ Kissflow ที่ช่วยให้คุณมาตรฐานการทำงาน.
คุณสมบัติ #1: ตัวสร้างกระบวนการแบบภาพและระบบอัตโนมัติ
Kissflow ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถมาตรฐานและขยายกระบวนการทำงานผ่าน Process Builder ที่ใช้งานง่าย ทีมสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอนโดยใช้การลากและวางองค์ประกอบ กำหนดเงื่อนไข ปรับแต่งกฎในระดับงาน และเพิ่มสาขาขนานได้
ตัวอย่างเช่น คำขอค่าใช้จ่ายสามารถส่งต่อไปยังผู้จัดการได้โดยอัตโนมัติ ข้ามไปยังฝ่ายการเงินหากเกินวงเงิน และส่งการแจ้งเตือนหากค้างอยู่นานเกินไป กระบวนการทำงานเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องให้ทีมเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ 2: เครื่องมือสร้างแอปแบบใช้โค้ดน้อยหรือไม่ต้องใช้โค้ด
Kissflow ยังมีเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเขียนโค้ดน้อยที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างโซลูชันภายในองค์กรที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้แบบฟอร์มแบบภาพ ตารางข้อมูล กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์
ด้วยสิ่งนี้ ทีมงานอาจสร้างระบบติดตามสินค้าคงคลังภายในขนาดเล็กหรือเครื่องมือขอใช้งานใหม่ทั้งหมดในรูปแบบแอปที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ฝ่ายไอทีสามารถกำหนดการควบคุมการเข้าถึงและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถสร้างและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ไซริล นอร์ธโคต พาร์กินสันค้นพบว่า 'งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่' นี่อธิบายว่าทำไมทีมที่ออกแบบกระบวนการทำงานให้กระชับและมี SLA อัตโนมัติจึงทำงานได้เร็วขึ้น 2-3 เท่า
คุณสมบัติ #3: การจัดการโครงการ, บอร์ด, และเคส
ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงาน CRM แบบดั้งเดิม Kissflow ช่วยให้คุณสลับระหว่างกระดาน Kanban มุมมองแบบรายการ รูปแบบเมทริกซ์ และพื้นที่โครงการที่มีรายละเอียด ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาชอบดูงานในรูปแบบใด
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกระบวนการที่มีโครงสร้างและงานปฏิบัติการต่อเนื่องภายในแพลตฟอร์มเดียวกันได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? ความล่าช้าในกระบวนการส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเอง แต่เกิดขึ้น ระหว่าง งานต่างหาก งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความล่าช้าที่ใหญ่ที่สุดมักเกิดขึ้นใน 'ช่องว่าง' ระหว่างทีม เครื่องมือ หรือการอนุมัติ ซึ่งเป็นจุดที่ข้อมูลติดขัด การสื่อสารขาดตอน และงานต่าง ๆ ต้องหยุดรออยู่เฉย ๆ
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $2,500/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
🔍 คุณรู้หรือไม่?รายการตรวจสอบ (checklist)เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินโบอิ้ง รุ่น 299 ตกอย่างน่าสลดในปี 1935 ซึ่งเกิดจากการพลาดขั้นตอนก่อนการบิน ความซับซ้อนของเครื่องบินทำให้ไม่สามารถพึ่งพาความจำเพียงอย่างเดียวได้ ดังนั้นโบอิ้งจึงสร้างรายการตรวจสอบอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยในวงการการบิน การดูแลสุขภาพ และการออกแบบกระบวนการทำงานสมัยใหม่
ClickUp เทียบกับ Kissflow: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทีมที่กำลังสำรวจการอัตโนมัติของกระบวนการและการจัดการระบบการทำงานที่มีโครงสร้างมักจะเปรียบเทียบ ClickUp กับ Kissflow เพราะทั้งสองช่วยจัดระเบียบงานและทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUpเน้นการดำเนินงานโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความลึกในการจัดการงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างงาน เอกสาร และแดชบอร์ด Kissflow มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างและแอปภายในองค์กรแบบเบา โดยใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่แสดงผลแบบภาพ
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละอย่างของทั้งสอง:
คุณสมบัติ #1: การปรับแต่งและยืดหยุ่นของกระบวนการทำงาน
ก่อนอื่น มาดูกันว่า ClickUp และ Kissflow เปรียบเทียบกันอย่างไรเมื่อปรับกระบวนการให้เข้ากับวิธีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณ
คลิกอัพ
ClickUp มอบอิสระให้กับทีมในการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับงานจริงในแต่ละวัน คุณสามารถปรับแต่งสถานะ ฟิลด์ มุมมอง ประเภทงาน แดชบอร์ด และสิทธิ์การเข้าถึงได้ตามต้องการ ทีมที่ทำงานโครงการเร่งด่วนจะได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการจัดระเบียบ ติดตาม และดูงาน ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
คิสฟลอว์
Kissflow มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและใช้แบบฟอร์ม คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนในกระบวนการหรือสายการอนุมัติได้ แต่การปรับแต่งส่วนใหญ่จะรองรับกระบวนการทำงานที่เป็นเชิงเส้น เครื่องมือแบบ low-code ของ Kissflow เหมาะสำหรับกระบวนการธุรกิจที่กำหนดไว้แน่นอน เช่น ใบสั่งซื้อหรือคำขอด้านทรัพยากรบุคคล
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ClickUp โดดเด่นในการมอบฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น ในขณะที่ Kissflow เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
คุณสมบัติ #2: การร่วมมือและการแบ่งปันความรู้
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและเชื่อมต่อกันตลอดทั้งวันได้อย่างไร? มาดูกัน:
คลิกอัพ
ClickUpรวมศูนย์ความร่วมมือในที่ทำงานไว้ในงานนั้นเอง ทีมงานสามารถแชทแบบเรียลไทม์ภายในงาน เพิ่มความคิดเห็นแบบมีลำดับ แนบไฟล์ และฝังเอกสารหรือไวท์บอร์ด ทุกการสนทนาจะเชื่อมโยงกับโครงการหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ทีมไม่สูญเสียบริบท
นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างคู่มือ, SOPs, แผนงาน และฐานความรู้ภายในองค์กรภายในพื้นที่ทำงานได้ Docs เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน, โครงการ และเป้าหมาย ทำให้การตัดสินใจ, แผนงาน และการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียว ทีมไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บเอกสาร
คิสฟลอว์
Kissflow มีระบบแสดงความคิดเห็นภายในเวิร์กโฟลว์ แต่การร่วมมือกันเป็นสิ่งที่รองจากกระบวนการทำงาน การสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกแพลตฟอร์ม ทำให้ทีมต้องใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการหารือ ให้คำแนะนำ หรือคิดค้นไอเดีย ระบบนี้เหมาะสำหรับการอนุมัติเอกสาร แต่ไม่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีโครงการหนัก
นอกจากนี้ Kissflow ยังมีเอกสารพื้นฐานภายในคำอธิบายของกระบวนการทำงาน แต่ไม่รองรับเอกสารที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกันหรือเนื้อหาแบบยาว
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ขึ้นนำด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและเอกสารประกอบที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ 3: พลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ
ตอนนี้ มาพูดถึงระบบอัตโนมัติและวิธีที่แต่ละเครื่องมือจัดการกับงานที่ทำซ้ำกัน
คลิกอัพ
ClickUp Automations และ AI Agents ช่วยให้ทีมเร่งความเร็วในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การมอบหมายงานและการเปลี่ยนแปลงสถานะ ไปจนถึงการตั้งเวลาแจ้งเตือนและขั้นตอนส่งต่องาน คุณสามารถเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติข้ามรายการ พื้นที่ และเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ซึ่งรองรับทั้งงานที่มีโครงสร้างและงานที่มีความยืดหยุ่น
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการระบบอัตโนมัติเพื่อขยายการใช้งานไปยังหลายแผนก
คิสฟลอว์
Kissflow โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่มีโครงสร้าง เช่น การอนุมัติทางการเงินหรือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม การทำงานอัตโนมัติจะผูกติดกับแบบฟอร์มและเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงไม่เหมาะสำหรับงานโครงการที่มีความสร้างสรรค์หรือไม่มีลำดับขั้นตอนที่แน่นอน
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะครั้งนี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับทั้งกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและความต้องการของโครงการในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติที่ 4: การรายงานและการมองเห็น
สุดท้ายนี้ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติการรายงานแบบเรียลไทม์ที่ให้ทีมของคุณเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้า
คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอแดชบอร์ด, การ์ด, แผนภูมิปริมาณงาน, ตัวชี้วัดสปรินต์, การติดตามเวลา และทุกสิ่งที่ผู้นำต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้า ความชัดเจนครอบคลุมทั้งแผนก, โครงการ, และทีม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความชัดเจนในการดำเนินงาน
คิสฟลอว์
การรายงานของ Kissflow มีความแข็งแกร่งสำหรับการตรวจสอบกระบวนการและระบุจุดติดขัดในการอนุมัติ แต่ไม่ได้ให้การมองเห็นโครงการอย่างละเอียดหรือการรายงานข้ามทีม เหมาะสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจมากกว่าการทำงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะในรอบนี้ด้วยรายงานที่ครอบคลุมและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน
ClickUp เทียบกับ Kissflow บน Reddit
เราได้ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดใน Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้พูดถึง ClickUp และ Kissflow อย่างไร แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เปรียบเทียบโดยตรงระหว่างทั้งสองมากนัก แต่การสนทนาเกี่ยวกับแต่ละเครื่องมือให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนรับรู้และมองเครื่องมือเหล่านี้
ทางด้าน ClickUpผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่ามันได้เปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของเอเจนซี่ของพวกเขาอย่างลึกซึ้งเพียงใด:
เราใช้ ClickUp ในการบริหารงานเอเจนซี่ของเรามาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในหลายๆ ด้านที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน... ระบบเอกสารของพวกเขาได้เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราไปเกือบทั้งหมดอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารทั้งหมดของเราอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา
เราใช้ ClickUp ในการบริหารงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในแบบที่คาดไม่ถึงจริงๆ... ระบบเอกสารของพวกเขานั้นค่อยๆ เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราเกือบทั้งหมด ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าเดิมเมื่อเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา
พวกเขายังเน้นย้ำถึงวิธีที่ ClickUp Brain เปลี่ยนจากความกังวลของผู้สงสัยกลายเป็นเครื่องมือประหยัดเวลาที่ใช้งานได้จริง:
ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน...แต่ตอนนี้มันช่วยฉันประหยัดเวลาจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงาน
ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน...แต่ตอนนี้มันช่วยฉันประหยัดเวลาจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานเขียนใหม่ๆ
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งได้สรุปความน่าสนใจของ Kissflow ได้อย่างชัดเจน:
Kissflow อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมความง่ายในการใช้งาน ความยืดหยุ่น และความสามารถที่ทรงพลังไว้ในหนึ่งเดียว Kissflow ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง... ทำให้ Kissflow เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งสำหรับความต้องการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในระดับที่ครอบคลุมทุกด้าน
Kissflow อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมความง่ายในการใช้งาน ความยืดหยุ่น และความสามารถที่ทรงพลังไว้ในหนึ่งเดียว Kissflow ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง... ทำให้ Kissflow เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งสำหรับความต้องการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในระดับที่ครอบคลุมทุกด้าน
ทั่วทั้ง Reddit รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทีมที่ต้องการแอปที่มีกระบวนการเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่ใช้แบบฟอร์มมาก และการพัฒนาโดยผู้ใช้ทั่วไปที่เข้าใจง่าย มักจะเลือกใช้ Kissflow ส่วนทีมที่ต้องการการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในพื้นที่ทำงานเดียว มักจะพบว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในระยะยาวมากกว่า
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
ผลลัพธ์ออกมาแล้ว และเรามีผู้ชนะที่ชัดเจน 💪
นี่คือ ClickUp! 🤩
Kissflow ทำงานได้ดีสำหรับกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างชัดเจน กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยแบบฟอร์ม และแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับทีมปฏิบัติการที่ต้องการเพียงการจัดเส้นทาง แบบฟอร์ม และขั้นตอนกระบวนการที่ตรงไปตรงมา Kissflow สามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ก้าวไปไกลกว่าเดิม นำงาน เอกสาร แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ AI และการทำงานร่วมกันมารวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถจัดการงานประจำวัน สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน ติดตามประสิทธิภาพ บันทึกกระบวนการ และใช้ AI เพื่อตีความบริบทและผลักดันงานให้ก้าวหน้า
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅