แม่แบบแผนภูมิลำดับความสำคัญฟรี เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานได้อย่างง่ายดาย

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 พฤศจิกายน 2568

ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างขึ้นบนลำดับขั้นตอน

และในโลกของการบริหารโครงการ ลำดับขั้นตอนนั้นแทบไม่เคยตรงไปตรงมา ความพึ่งพาซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น ตารางเวลาถูกบีบให้แน่นขึ้น และแม้แต่ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งแผนโครงการได้

นั่นคือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้วิธีแผนผังลำดับความสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นลำดับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ค้นหาเส้นทางวิกฤต และปรับตารางเวลาให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในโลกความเป็นจริง

ด้วยแม่แบบแผนภูมิลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงานสามารถแปลงเป็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตเหล่านี้และดูว่าคุณสามารถนำไปใช้ในโครงการบริหารจัดการของคุณได้อย่างไร

แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญที่ดีที่สุดในพริบตา

แต่ละเทมเพลตที่เราได้กล่าวถึงในบล็อกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งเน้นหลักของแต่ละเทมเพลตยังคงอยู่ที่การจัดตารางเวลาและการแสดงภาพ

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วสำหรับคุณ ก่อนที่เราจะหารือเกี่ยวกับพวกมันอย่างละเอียด

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
เทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการโครงการ, และสถาปนิกระบบคลิกพื้นที่กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อสร้างแผนผังการไหลของข้อมูลด้วยองค์ประกอบที่แก้ไขได้อย่างเต็มที่: ตัวเชื่อมต่อ, บล็อก, ฯลฯ
เทมเพลตแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, เจ้าของกระบวนการ, และหัวหน้าแผนกตำนานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการสร้างแผนผังเลนว่ายน้ำแบบลากและวางได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และผู้นำการดำเนินงานการแผนผังความสัมพันธ์ของงานผ่านแผนผังการไหลบนกระดานไวท์บอร์ด
เทมเพลตเอกสารโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และ PMOภาพรวมของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ความเสี่ยงและปัญหา, และการอนุมัติ
เทมเพลตแผนภาพ UML ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักพัฒนา, นักออกแบบระบบ, และผู้จัดการโครงการเครื่องมือไวท์บอร์ด, ฟีเจอร์การใส่คำอธิบาย
เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ทำงานแบบอไจล์และผู้นำด้านการดำเนินงานบอร์ดที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยจัดเรียงตามสถานะและความสำคัญของงานแต่ละงาน
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงานกำหนดการโครงการ, มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตกำหนดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีPMOs, ผู้จัดการโครงการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสรุปโครงการ, ระยะ, และมุมมองของไทม์ไลน์สำหรับการติดตามตารางเวลาของโครงการ
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, และผู้นำข้ามสายงานคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp สำหรับเพิ่มขั้นตอนของโครงการเป็นโน้ตติดบนกระดานไวท์บอร์ดและแปลงเป็นงานใน ClickUp
แม่แบบการเชื่อมโยงงานใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, PMO และทีมปฏิบัติการภาพรวมของสิ่งที่ต้องพึ่งพา โดยจัดกลุ่มตามเหตุผลเป็นสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าแผนก, และทีมที่ติดต่อกับลูกค้าแผนภูมิแกนต์, การวางแผนกำลังการผลิต, รายการ, ปฏิทิน, และประสิทธิภาพของทีม
แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญของมิโรดาวน์โหลดเทมเพลตผู้จัดการโครงการ, PMO และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการการสร้างแผนผังบนไวท์บอร์ดตามงาน
แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญใน Excelดาวน์โหลดเทมเพลตผู้นำทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้วางแผนฟิลด์ข้อมูล รูปร่างเพื่อกำหนดเส้นทางวิกฤต
แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญของ Createlyดาวน์โหลดเทมเพลตผู้จัดการโครงการและผู้วางแผนเครื่องมือไวท์บอร์ด, โน้ตติด, และตัวเลือกในการอัปโหลดมีเดีย

วิธีการแผนภาพลำดับความสำคัญ (PDM) คืออะไร

วิธีการแผนภาพลำดับความสำคัญ : แม่แบบแผนภาพลำดับความสำคัญ
ผ่านทางProject-Management.info

วิธีการแผนภาพลำดับความสำคัญ (PDM) เป็นเทคนิคการจัดการโครงการแบบภาพที่คุณจะใช้ในการวางแผนว่ากิจกรรมแต่ละอย่างในโครงการเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร การทำแผนภาพความสัมพันธ์ของงานในเชิงภาพช่วยให้ทีมสามารถระบุงานสำคัญ คาดการณ์ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และปรับทรัพยากรเพื่อให้ตารางเวลาโครงการมีความแม่นยำ

แผนภูมิลำดับความสำคัญโดยทั่วไปจะแสดงกิจกรรมเป็นโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยลูกศรซึ่งกำหนดลำดับของงาน ลิงก์เหล่านี้ถูกกำหนดโดยใช้ความสัมพันธ์ เช่น เสร็จแล้วเริ่ม (FS) เริ่มแล้วเริ่ม (SS) เสร็จแล้วเสร็จ (FF) และเริ่มแล้วเสร็จ (SF)

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนลำดับความสำคัญที่ดี?

แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่แสดงการพึ่งพาของงานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าการทำงานไหลเวียนอย่างไรในความเป็นจริง

นี่คือสิ่งที่แม่แบบที่เหมาะสมควรทำ:

  • เน้นเส้นทางที่สำคัญและช่วยให้ทีมปรับแผนก่อนที่ตารางเวลาจะเริ่มดูไม่สามารถจัดการได้
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำแผนผังกระบวนการโดยการจัดลำดับขั้นตอนงานในรูปแบบที่ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนเชื่อมโยงกันอย่างไรภายในกระบวนการทำงานโดยรวม
  • ให้ผู้จัดการโครงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของงานและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เมื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับการดำเนินงาน
  • อนุญาตให้สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ ได้ทั้งสำหรับการวางแผนระดับสูงและการวิเคราะห์การดำเนินการอย่างละเอียด
  • มีความยืดหยุ่นในการสั่งซื้อหรือแก้ไขงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องวาดแผนผังใหม่ทั้งหมด

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการเช็คอินด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต ค่าใช้จ่ายคืออะไร? เวลาที่สูญเสียไป การสลับบริบท และบ่อยครั้ง ข้อมูลที่ล้าสมัย ยิ่งคุณใช้พลังงานไปกับการไล่ตามข้อมูลอัปเดตมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการลงมือทำตามข้อมูลเหล่านั้น ClickUp's Autopilot Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการสนทนาที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณไม่ต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมเพิ่มขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและสอดคล้องกันได้ดีขึ้น.

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์สร้างผังงานที่ดีที่สุด

14 แม่แบบแผนลำดับความสำคัญฟรีสำหรับทีมโครงการ

ขึ้นอยู่กับทีมที่เกี่ยวข้องและลักษณะของโครงการ คุณสามารถใช้แบบแผนลำดับความสำคัญเหล่านี้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแบบเพื่อขับเคลื่อนการมองเห็นและความถูกต้องในด้านการจัดการโครงการ

1. แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp

เทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp
ใช้แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp เพื่อกำหนดแผนผังตรรกะของระบบและจุดคอขวดได้อย่างง่ายดาย

ได้รับความแม่นยำของวิศวกรระบบและความชัดเจนของผู้วางแผนภาพด้วยเทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp มันช่วยนำโครงสร้างและตรรกะมาสู่ระบบที่ซับซ้อน ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

ตัวเชื่อมต่อและป้ายกำกับที่สามารถแก้ไขได้จะแสดงอย่างชัดเจนว่าข้อมูลไหลเวียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างไร ด้วยวิธีนี้ จะทำให้ง่ายต่อการสังเกตความซ้ำซ้อนหรือจุดที่ขาดหายไป

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แก้ไขและปรับเส้นทางข้อมูลหรือเชื่อมโยงเอนทิตีได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องสร้างแผนภาพใหม่
  • ทำให้การออกแบบระบบง่ายขึ้นโดยการวางแผนการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างทีม ฐานข้อมูล และเครื่องมือ
  • ใช้แผนภาพเพื่อสรุปข้อมูลให้กับนักพัฒนา นักวิเคราะห์ หรือลูกค้าโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแผนภูมิและรายการงาน

✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการโครงการ, และสถาปนิกระบบที่ทำการวางแผนระบบที่ซับซ้อนและแก้ไขปัญหาการติดขัดของข้อมูลระหว่างทีม

2. แม่แบบแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp

เทมเพลตแผนผังการไหลแบบ Swimlane ใน ClickUp
กำหนดบทบาทและปรับปรุงความรับผิดชอบให้ชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUp

นำความรับผิดชอบและความชัดเจนมาสู่ทุกขั้นตอนการทำงานด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUp เป็นวิธีที่ทรงพลังทางสายตาสำหรับทีมในการเห็นทันทีว่าใครรับผิดชอบอะไร

เลือกจากเทมเพลตแผนผังงาน 9 แบบที่แตกต่างกัน หรือเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อจัดระเบียบกระบวนการที่ซับซ้อนให้เป็นช่องทางที่สะอาดและมีการกำหนดสีอย่างชัดเจน แต่ละเส้นเชื่อมต่อสามารถแทนบุคคล ทีม หรือแผนกได้ บล็อกกระบวนการและจุดตัดสินใจสามารถใช้เพื่อแผนผังวิธีการทำงานระหว่างช่องทางต่างๆ คุณสามารถลากและวางรูปร่าง แก้ไขป้ายงาน หรือเปลี่ยนสีองค์ประกอบเพื่อสะท้อนการมอบหมายงานแบบเรียลไทม์ได้

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ชี้แจงความเป็นเจ้าของและแสดงให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของทีมใดเพื่อขจัดความสับสน
  • เร่งกระบวนการทบทวนโดยแก้ไขเส้นทางการทำงานแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพได้ทันที
  • ฝึกอบรมและใช้งานบนระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้เส้นแบ่งงานแบบภาพ (visual swimlanes) เพื่ออธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้ชัดเจนกว่าคู่มือแบบข้อความ

✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการโครงการ, และสถาปนิกระบบที่ทำการวางแผนระบบที่ซับซ้อนและแก้ไขปัญหาการติดขัดของข้อมูลระหว่างทีม

📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูลฟรีสำหรับ ClickUp และ PowerPoint

3. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp

เทมเพลตแผนผังกระบวนการทำงาน ClickUp
ทำให้การดำเนินการหลายขั้นตอนง่ายขึ้นด้วยภาพที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

แผนขั้นตอนกระบวนการ, มอบหมายความรับผิดชอบ, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์,และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

ด้วยการมองเห็นภาพที่ชัดเจนของทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงาน ทีมงานของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทุกจุดในกระบวนการ แต่ละแผนภูมิสามารถแบ่งออกเป็น ผู้เล่นในกระบวนการ (บุคลากรหรือแผนกของคุณ) และ กิจกรรมในกระบวนการ (การกระทำเฉพาะของพวกเขา) ซึ่งสร้างความชัดเจนในทันทีว่าใครทำอะไร

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบที่ให้คุณลากและวางส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ เช่น รูปร่าง ผู้ดูแลกระบวนการติดป้ายกำกับ และเชื่อมต่อแต่ละการกระทำด้วยเส้นทางการไหลทิศทาง คุณยังสามารถดูงานในรายการของ ClickUpหรือมุมมองบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างครั้งเดียวและใช้แผนภูมิเดียวกันสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การตรวจสอบคุณภาพ หรือกระบวนการออกแบบ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขรูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ, และสีไปพร้อม ๆ กันโดยไม่มีปัญหาเวอร์ชัน
  • ใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน เช่น สีเขียวสำหรับขั้นตอนที่ราบรื่น และสีแดงสำหรับจุดคอขวดหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และผู้นำการดำเนินงานที่ต้องการมองเห็นและดำเนินการกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แผนผังงานแบบดั้งเดิมล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว AI จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน ระบบ หรือกฎระเบียบ—ทำให้เอกสารกระบวนการของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

นี่คือวิดีโอที่แสดงวิธีการใช้ AI ในการทำแผนผังกระบวนการ ⬇️

4. แม่แบบกฎบัตรโครงการ ClickUp

เทมเพลตเอกสารกำหนดโครงการ ClickUp
มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณในการทำงานร่วมกันตั้งแต่วันแรกด้วยเทมเพลต ClickUp Project Charter

มอบโครงสร้างให้กับโครงการของคุณและสร้างความชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลต ClickUp Project Charter นี่คือแผนงานแบบย่อหนึ่งหน้าที่สามารถบันทึกวัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และบทบาทสำคัญต่างๆ ของโครงการได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์หรืออัปเดตได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

แต่ละส่วน ตั้งแต่ ภาพรวมของโครงการ ไปจนถึง ความเสี่ยงและปัญหา ได้รับการจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานทันที โดยมีพื้นที่สำหรับเพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กำหนดการสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากร ตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯลฯ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างกฎบัตรที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมตารางที่แก้ไขได้สำหรับเป้าหมาย, จุดสำคัญ, และการรับผิดชอบ
  • เปลี่ยนองค์ประกอบหลักของสัญญาเช่าเป็นงานใน ClickUp และกำหนดเจ้าของให้กับแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ/เป้าหมาย
  • แชร์กฎบัตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ (ลายเซ็น, การยืนยัน) เพื่อให้โครงการได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และ PMO ที่ต้องการตั้งโครงการให้ประสบความสำเร็จด้วยแผนงานที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับกระดานไวท์บอร์ด ClickUp พร้อมตัวอย่างกรณีการใช้งาน

5. แม่แบบกิจกรรม UML ของ ClickUp

เทมเพลตกิจกรรม UML ของ ClickUp
จัดทำกระบวนการแผนที่อย่างชัดเจนและร่วมมือกันด้วยเทมเพลตแผนภาพ UML ของ ClickUp

เมื่อแนวคิดต่างๆ ถูกพันกันระหว่างระบบและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันแม่แบบแผนผัง UML ของ ClickUpจะช่วยให้เกิดความชัดเจน

ด้วย UML (Unified Modeling Language) คุณสามารถร่างภาพว่ากระบวนการต่างๆ เชื่อมต่อกันอย่างไร เห็นการพึ่งพาอาศัยกันได้ในทันที และเปลี่ยนกระบวนการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนภาพที่เรียบง่ายซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจได้

เริ่มต้นด้วยการสร้างโครงร่างง่าย ๆ ของกระบวนการที่คุณต้องการจำลอง จากนั้นใช้บล็อกกิจกรรมเพื่อแทนงานและการกระทำต่าง ๆ และจัดลำดับตามลำดับที่มักเกิดขึ้นจริง คุณสามารถใช้ลูกศรเพื่อแสดงลำดับนี้หรือการไหลของข้อมูล และเพิ่มการแยกสาขาสำหรับเส้นทางทางเลือก/ขนาน การตัดสินใจใช่/ไม่ใช่ และการจัดการข้อผิดพลาด

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใส่คำอธิบายประกอบด้วยสี ไอคอน หรือความคิดเห็น และจัดเรียงองค์ประกอบใหม่ได้อย่างง่ายดายจนกว่าแผนภาพจะชัดเจนและถูกต้อง
  • เชื่อมโยงรายละเอียดทางเทคนิคกับกลยุทธ์โดยการเชื่อมโยงรูปร่างกับเอกสาร ClickUpที่มี SOPs, เป้าหมายทางธุรกิจ, เป็นต้น
  • ให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยการร่วมมือและแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ภาพเดียวที่แชร์ร่วมกัน

✅ เหมาะสำหรับ: นักพัฒนา, นักออกแบบระบบ, และผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างแผนภาพที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการได้

6. แม่แบบกระดานคัมบัง ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและขจัดอุปสรรคด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUpช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณโดยเปลี่ยนงานให้เป็นบัตรภาพที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น เปิด, กำลังดำเนินการ, ตรวจสอบ, และ ปิด แต่ละบัตรงานจะมีผู้รับผิดชอบ, งานย่อย, วันที่ครบกำหนด, และระดับความสำคัญ เพื่อให้ทีมทราบเสมอว่างานต่อไปคืออะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ

หากมีสิ่งใดล่าช้า คุณสามารถย้ายไปไว้ในคอลัมน์ ถูกบล็อก เพื่อให้เห็นจุดติดขัดได้ง่ายขึ้น แม่แบบนี้ยังให้คุณเพิ่มมุมมองเพิ่มเติม เช่นมุมมองปฏิทินและมุมมองตาราง รวมถึงใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อจัดหมวดหมู่และกรองงานได้อีกด้วย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สลับระหว่าง มุมมองรายการ สำหรับภาพรวมอย่างรวดเร็ว หรือมุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเมื่อคุณต้องการมุมมองตามไทม์ไลน์
  • เพิ่มคำอธิบายงาน รายการตรวจสอบ ความคิดเห็น และไฟล์แนบได้โดยตรงในแต่ละการ์ด เพื่อให้การอัปเดตเป็นไปอย่างโปร่งใสสำหรับทุกคน
  • ใช้มุมมองเคล็ดลับเริ่มต้นเพื่อดูภาพรวมวิธีการใช้กระดานคัมบัง

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและผู้นำการดำเนินงานที่ต้องการกระดานที่ชัดเจนและยืดหยุ่นเพื่อรักษาลำดับความสำคัญและความคืบหน้าให้สอดคล้องกัน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Automationsเพื่ออัปเดตสถานะตามเงื่อนไข if/then และย้ายงานระหว่างคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

7. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้า เป้าหมายสำคัญ ความสัมพันธ์ของงาน และกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนท์แบบง่ายของ ClickUpมอบการตั้งค่าแกนท์ขนาดเล็กให้คุณ ซึ่งคุณสามารถเห็นการพึ่งพาและเหตุการณ์สำคัญบนไทม์ไลน์ที่แบ่งสีได้

มุมมองรายการ เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะเพิ่มงานและตั้งค่า ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ประเภท ฯลฯ เมื่อเข้าสู่ มุมมองแกนต์ คุณจะเห็นงานเหล่านั้นถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนไทม์ไลน์ในรูปแบบแถบ ตามวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดที่คุณกำหนดไว้

ลากขอบแถบเพื่อปรับระยะเวลาของงานและเชื่อมต่อเพื่อกำหนดการพึ่งพา หากเปิดใช้งาน จัดกำหนดการใหม่ของการพึ่งพา งานที่พึ่งพาจะย้ายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลื่อนงานหลัก

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้การกรองและการจัดเรียง (ตามผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป็นต้น) เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้อง
  • ทำเครื่องหมายงานสำคัญเป็น จุดสำคัญ เพื่อให้แสดงเป็นรูปเพชรในแผนภูมิแกนต์ของคุณ
  • เปิดใช้งานและดู เส้นทางวิกฤต และ เวลาว่าง เพื่อทำความเข้าใจว่างานใดมีความสำคัญต่อเวลาและงานใดมีความยืดหยุ่น

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงานที่ดูแลโครงการระยะสั้นซึ่งต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Gantt ที่ซับซ้อน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:คุณสมบัติการจัดตารางเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเลื่อนงานที่ขึ้นกับงานอื่นโดยอัตโนมัติ ข้ามวันที่ไม่ทำงาน และอัปเดตไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโลกความเป็นจริง สิ่งนี้ช่วยให้แผนผังลำดับความสำคัญและแผนโครงการของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

8. แม่แบบกำหนดการโครงการของ ClickUp

แม่แบบกำหนดการโครงการ
รับเทมเพลตกำหนดการโครงการ ClickUp เพื่อดูภาพรวมทุกขั้นตอนของโครงการ

มอบตารางเวลาที่เชื่อมโยงกันเพียงหนึ่งเดียวให้กับทีมของคุณด้วยเทมเพลตตารางโครงการจาก ClickUpที่จะเปลี่ยนการอัปเดตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน คุณจะได้รับมุมมองระดับสูงของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งสามารถเจาะลึกไปยังรายละเอียดเฉพาะของแต่ละเฟสได้

สลับระหว่างมุมมอง รายการ, บอร์ด หรือ ไทม์ไลน์ เพื่อดูโปรเจกต์ตามทีม, ขั้นตอน หรือระยะเวลา แต่ละใน 15+ มุมมองที่กำหนดเองใน ClickUpจะซิงค์กับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน

มุมมองรายการ เป็นที่ที่คุณสามารถเห็นงานทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามแผนกหรือขั้นตอนได้ มุมมองบอร์ด จะเปลี่ยนงานให้เป็นบัตรภาพที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น การวางแผน การเริ่มต้น การดำเนินการ และการเสร็จสิ้น ทำให้ง่ายต่อการเห็นความคืบหน้าและปรับสมดุลปริมาณงาน

มุมมองไทม์ไลน์ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและความเร็วในการส่งมอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนหรือความล่าช้า

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ มุมมองสรุปโครงการ เพื่อดูภาพรวมในระดับสูงว่าสถานะของงานเป็นอย่างไร
  • ดูตารางเวลาโครงการใน มุมมองไทม์ไลน์โครงการ ซึ่งมีการแบ่งสีตามขั้นตอน และสามารถสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้
  • สร้าง การแจ้งเตือนใน ClickUp เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงหรือความเสี่ยงในการล่าช้า

✅ เหมาะสำหรับ: PMO, ผู้จัดการโครงการ, และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลโครงการข้ามสายงานหลายโครงการ

📚 อ่านเพิ่มเติม: การทำงานอัตโนมัติ: ฉบับการจัดการโครงการ

9. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ
สัมผัสประสบการณ์การใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน วางแผน และตรวจสอบไทม์ไลน์ได้อย่างชัดเจน

แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการโดย ClickUpมอบพื้นที่ให้คุณและทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ และสร้างแผนโครงการในระดับสูงพร้อมงานและกรอบเวลา สมาชิกทีมสามารถเพิ่มงานลงในบัตร ให้ข้อเสนอแนะ วาดเชื่อมโยง หรือใช้โน้ตติดสำหรับไอเดียต่าง ๆ ได้

ClickUp Whiteboardsมีความยืดหยุ่น หากงานใด ๆ ขึ้นอยู่กับงานอื่น ๆ คุณสามารถวาดเส้นหรือเชื่อมต่อบัตรบนไวท์บอร์ดเพื่อแสดงการพึ่งพาเหล่านั้นได้ เมื่อไทม์ไลน์เปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตงาน คุณสามารถลากและวางเพื่อปรับตำแหน่งหรือมอบหมายงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เพิ่มเหตุการณ์สำคัญหรือการพึ่งพาโดยตรงบนกระดานเพื่อแสดงภาพว่าความล่าช้าหนึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนที่เหลืออย่างไร
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์โดยการแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และมอบหมายงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดขณะอยู่ในประชุม
  • ลากงานข้ามสัปดาห์หรือขั้นตอนเพื่อปรับตารางเวลาได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างไทม์ไลน์ใหม่

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมการตลาด, และผู้นำข้ามสายงานที่จัดการการวางแผนหรือกำหนดเวลาแคมเปญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

💡 แหล่งเก็บแม่แบบ: ใช้แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเพื่อช่วยให้การวางแผนการพึ่งพา การติดตามความคืบหน้า และการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างง่ายดายและเรียลไทม์ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย

10. แม่แบบการแมปการพึ่งพาของ ClickUp

แม่แบบการแมปการพึ่งพาใน ClickUp
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการแมปการพึ่งพาของ ClickUp เพื่อระบุและจัดการอุปสรรคของโครงการก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ

เมื่อโครงการหยุดชะงัก มักเป็นเพราะการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่ไม่ได้รับการสังเกตเห็นแม่แบบการแมปการพึ่งพาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมระบุตัวขัดขวาง วางแผนรอบความล่าช้า มอบหมายความรับผิดชอบ และรักษาเส้นเวลาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ระบุงานที่กำลังรอหรือขัดขวางงานอื่น ๆ และใช้ฟีเจอร์ Dependencies ใน ClickUpเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหล่านี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถใช้ฟิลด์ลำดับความสำคัญเพื่อระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือผลกระทบสูง เพื่อให้งานเหล่านั้นได้รับความสนใจเป็นลำดับแรก

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนขั้นตอนในการลดความเสี่ยงโดยแยกปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ออกจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
  • ให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจนโดยใช้เอกสารอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึ่งพาเพื่อปรับลำดับความสำคัญและรักษาตารางเวลาโดยรวมให้สมเหตุสมผล

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, PMO และทีมปฏิบัติการที่ดูแลโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายฝ่าย ซึ่งต้องการความรับผิดชอบและการมองเห็นเพื่อตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Brain MAX คุณสามารถค้นหาข้ามงานทั้งหมด ความเชื่อมโยง และตารางเวลาของคุณได้—แม้กระทั่งในแอปที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive หรือ Figma—เพื่อค้นหาจุดติดขัด อุปสรรค หรือความขัดแย้งของทรัพยากร

ถามคำถามเช่น "งานใดที่กำลังขัดขวางเส้นทางสำคัญ?" หรือ "เรามีเวลาว่างในตารางเวลาตรงไหนบ้าง?" และรับคำตอบทันทีที่สร้างโดย AI

หันมาใช้ ClickUp Brain MAX สำหรับพื้นที่ทำงานที่เข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง
หันมาใช้ ClickUp Brain MAX สำหรับพื้นที่ทำงานที่เข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง

11. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

แม่แบบการจัดการโครงการ
ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อปรับปรุงการติดตามงานและการประสานงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ

โครงการใหญ่ ๆ อาจหยุดชะงักหรือล้มเหลวเมื่อโมเมนตัมช้าลงหรือเมื่อการอัปเดตถูกพลาดบ่อยครั้ง.เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpนำทุกงานของโครงการมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทีมสามารถวางแผน, มอบหมาย, และติดตามงานได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ.

ใช้โครงสร้างที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมด้วยขั้นตอนของโครงการ มุมมองที่หลากหลาย และสถานะของงานที่สะท้อนความคืบหน้าจริง ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบนี้จะช่วยให้ทุกโครงการดำเนินไปตามแผน และสมาชิกในทีมทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบโครงการตามขั้นตอนหรือลำดับความสำคัญด้วยมุมมองรายการและกระดานที่มีอยู่ในตัวเพื่อความชัดเจนแบบเรียลไทม์
  • ติดตามเวลา, ความพึ่งพา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบได้โดยตรงจากงานโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆ
  • จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันผ่านแดชบอร์ดที่แบ่งปัน, การอัปเดตอัตโนมัติ, และการติดตามความคืบหน้าที่สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าแผนก, และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งบริหารโครงการหลายโครงการ และต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันเพื่อวางแผน, ดำเนินการ, และรายงานอย่างมั่นใจ.

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การรายงานโครงการของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยAI Agents ใน ClickUp เลือกจากตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตัวแทนที่ปรับแต่งเองเพื่อตอบคำถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างสรุปสำหรับผู้บริหาร การอัปเดตโครงการ หรือการประชุมแบบสแตนด์อัพตามกิจกรรมล่าสุด เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความเสี่ยงอยู่เสมอ—โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง

สร้างตัวแทน AI ของคุณเองใน ClickUp ด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
สร้างตัวแทน AI ของคุณเองใน ClickUp ด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

12. แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญโดย Miro

แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญ: แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญ
ผ่านทางMiro

แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญของ Miro ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมว่างานต่างๆ เชื่อมโยง ทำงานซ้อนกัน และพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร

แทนที่จะเป็นไทม์ไลน์แบบคงที่ คุณจะได้รับแผนที่ที่มีชีวิตชีวาของตรรกะโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ดูว่ากิจกรรมใดสามารถดำเนินการพร้อมกันได้และกิจกรรมใดที่อาจเป็นคอขวด

ในด้านการปรับแต่ง คุณสามารถ ลาก, เชื่อมโยง หรือ จัดลำดับใหม่ ของโหนดเพื่อทดสอบกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน และเห็นได้ทันทีว่าการล่าช้าหนึ่งจุดอาจส่งผลกระทบต่องานถัดไปในลำดับอย่างไร

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนการพึ่งพาของงานและเส้นทางที่สำคัญอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการชนกันของการจัดตารางเวลา
  • ลาก, เชื่อม, และจัดเรียงโหนดใหม่เพื่อทดสอบตัวเลือกการจัดลำดับต่าง ๆ โดยไม่ต้องแตะแผนของคุณที่ใช้งานอยู่
  • ใช้การเข้ารหัสสีหรือป้ายกำกับเพื่อแยกแยะเจ้าของงาน ระดับความเสี่ยง หรือลำดับความสำคัญ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, PMO และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องวิเคราะห์ลำดับงานและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานบ่อยครั้ง

13. แม่แบบแผนลำดับความสำคัญใน Excel โดยผู้จัดการโครงการ

แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญใน Excel: แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญ
ผ่านทางProjectManager

เทมเพลตแผนภูมิลำดับความสำคัญใน Excel มอบเค้าโครงใน Excel ที่ผสานตารางข้อมูลและแผนผังการไหลเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถป้อนชื่องาน ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้ ซึ่งจะถูกจัดเรียงเป็นแผนภูมิลำดับโดยอัตโนมัติ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ระบุเส้นทางสำคัญและปรับลำดับขั้นตอนเพื่อให้กรอบเวลาเป็นไปได้
  • นำเสนอตรรกะการพึ่งพาในปัจจุบันอย่างชัดเจนต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
  • จำลองการเปลี่ยนแปลงแบบ "สมมติ" เพื่อปรับสมดุลปริมาณงานหรือเร่งการส่งมอบ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้วางแผนที่ทำการวางแผนการพึ่งพาของงาน, ปรับปรุงตารางเวลา, และทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

14. แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญโดย Creately

แผนภูมิลำดับความสำคัญ: แม่แบบแผนภูมิลำดับความสำคัญ
ผ่านทางCreately

แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญของ Creately เป็นเครื่องมือวางแผนที่คุณสามารถใช้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและวางแผนของโครงการของคุณ

สร้างขึ้นเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทุกๆ รูปทรง สี และตัวเชื่อมต่อสามารถปรับให้เข้ากับการพัฒนาของโครงการของคุณได้ เพิ่ม หมายเหตุ, ความรับผิดชอบ, หรือ งานคู่ขนาน ได้โดยตรงบนผืนผ้าใบ และส่งออกแผนภาพของคุณเป็นสไลด์หรือรายงานได้โดยไม่ต้องวาดใหม่

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ปรับการพึ่งพาได้ทันทีและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตารางเวลาของคุณในทันที
  • สร้างลำดับขั้นตอนของโครงการอย่างมีเหตุผลที่เผยให้เห็นลำดับงานที่แท้จริง เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคที่ซ่อนอยู่หรือการคาดเดา
  • ส่งออกภาพไปยังรายงานหรือสไลด์โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่เพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็วแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้วางแผนที่รับผิดชอบงานซึ่งมีความสัมพันธ์กันข้ามทีมและมีกรอบเวลาโครงการที่จำกัด

สร้างภาพการไหลของงานในโครงการของคุณด้วย ClickUp

ความสำเร็จ (หรือความท้าทาย) ของโครงการของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของโครงการได้ดีเพียงใด แม่แบบแผนผังลำดับความสำคัญที่เราได้แบ่งปันในวันนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุงานสำคัญและสิ่งที่ต้องพึ่งพา คาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า และติดตามกระบวนการบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการขั้นตอนการทำงาน รวมถึงกำหนดเวลาโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ที่รวบรวมงาน เอกสาร การสนทนาของทีม และข้อมูลการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้จะช่วยลดความวุ่นวายจากการทำงานที่กระจัดกระจายทำให้คุณและทีมสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เริ่มต้นด้วยการจัดทำรายการกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเชื่อมโยงแต่ละงานโดยใช้โหนดและลูกศรเพื่อแสดงลำดับขั้นตอน ให้เริ่มจากเทมเพลต ClickUp ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแชร์แผนผังลำดับความสำคัญได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่ายในรูปแบบภาพ

การใช้แผนภาพลำดับความสำคัญสามารถเปิดเผยการพึ่งพาของงาน, เน้นเส้นทางสำคัญของโครงการ, และช่วยให้ทีมวางแผนตารางเวลาได้อย่างแม่นยำ การมองเห็นที่ชัดเจนนี้ช่วยลดความล่าช้า, ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน, และสร้างความรับผิดชอบในโครงการที่ซับซ้อน

แผนภูมิลำดับความสำคัญสามารถแสดงตรรกะของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในโครงการได้ ในทางกลับกัน แผนภูมิแกนต์จะแสดงไทม์ไลน์และความคืบหน้าของงาน เมื่อใช้ร่วมกัน ทั้งสองเครื่องมือจะช่วยให้ผู้จัดการเห็นภาพโครงสร้างอย่างชัดเจนและควบคุมงานได้ตามเวลาที่กำหนด

ClickUp, Miro และ Creately เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และความสะดวกในการผสานรวมกับกระบวนการวางแผนโครงการ

การพึ่งพาหลักใน PDM ได้แก่ การเสร็จสิ้นถึงเริ่มต้น (FS), การเริ่มต้นถึงเริ่มต้น (SS), การเสร็จสิ้นถึงเสร็จสิ้น (FF) และการเริ่มต้นถึงสิ้นสุด (SF) แต่ละอย่างนี้กำหนดวิธีที่งานหนึ่งสัมพันธ์กับงานอื่นในลำดับ