55+ คำสั่ง Meta AI เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ

คนส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เหมือนกับแถบค้นหา พวกเขาพิมพ์สามคำ กด Enter แล้วสงสัยว่าทำไมผลลัพธ์ถึงดูเหมือนเขียนโดยคนที่เหนื่อยล้าในเวลาตีสาม
นี่คือประเด็น: Meta AI สามารถเปลี่ยนไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นแคมเปญการตลาดเต็มรูปแบบ เปลี่ยนภาพร่างหยาบๆ ให้เป็นภาพที่ดูสวยงาม และเขียนโค้ดที่สามารถใช้งานได้จริง แต่สิ่งที่มันต้องการจากคุณคือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง: คำสั่งที่เฉพาะเจาะจง
ความแตกต่างระหว่าง 'เขียนโพสต์บล็อก' กับ 'โจทย์ที่ทรงพลัง' คือเวลาคิดเพิ่มอีกประมาณ 30 วินาที และ 30 วินาทีนี้เองที่แยกผลลัพธ์จาก AI ที่ธรรมดาออกจากผลลัพธ์ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันคำสั่ง Meta AI ที่ดีที่สุด พร้อมด้วยทางเลือกอื่น ๆ เช่นClickUpและ ChatGPT เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับคลังอาวุธ AI ของคุณ 🤩
เมตา เอไอ คืออะไร
Meta AI คือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ของ Meta ที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Meta เช่น Facebook, Instagram, WhatsApp และ Messenger กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ Meta AI คือเวอร์ชันของแชทบอท AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLaMA) ของ Meta
มันถูกฝังอยู่ในแอปและอุปกรณ์ของ Meta เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา สร้างเนื้อหา ถามคำถาม สร้างภาพ และทำงานอัตโนมัติได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว เพียงแค่แชทกับเครื่องมือ AIโดยตรงหรือแท็กมันในข้อความกลุ่มเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เมตา เอไอ พรอมต์ คืออะไร?
คำสั่งของ Meta AI คือคำแนะนำหรือคำถามที่คุณพิมพ์เพื่อบอกให้ Meta AI ทราบว่าคุณต้องการอะไร คิดเสียว่ามันเป็นวิธีที่คุณใช้เพื่อขอให้ AI ช่วยเหลือคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า 'เขียนคำบรรยายตลก ๆ สำหรับรูปชายหาดของฉัน' 'แนะนำสูตรอาหารเย็นที่ดีต่อสุขภาพ' หรือ 'อธิบายการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ให้เข้าใจง่าย ๆ'
ยิ่งคำแนะนำของคุณชัดเจนมากเท่าไร คำตอบที่คุณจะได้รับก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น คุณสามารถใช้คำแนะนำเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาพ ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา หรือเพียงแค่สนทนาที่เป็นประโยชน์
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
วิธีเขียนคำแนะนำที่ดีสำหรับ Meta AI
การได้รับคำตอบที่ดีที่สุดจาก Meta AIเริ่มต้นด้วยการเขียนเทมเพลตคำสั่ง AI ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร
คำขอที่ไม่ชัดเจนนำไปสู่คำตอบทั่วไปที่เสียเวลาของคุณ แทนที่จะถามว่า 'เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำอาหารหน่อย' ลองถามว่า 'ให้ฉันสูตรอาหารสำหรับพาสต้าไก่ที่ใช้เวลาทำ 30 นาที และใช้วัตถุดิบง่ายๆ ที่ฉันสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของชำทั่วไป'
สังเกตว่าเวอร์ชันที่สองสั่งให้ Meta AI ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอาหารจานใด ระยะเวลาที่คุณต้องการ และส่วนผสมที่คุณชอบ ระดับของรายละเอียดนี้ช่วยให้ AI เข้าใจความต้องการของคุณอย่างถูกต้องและให้คำตอบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดบริบท
Meta AI ทำงานได้ดีขึ้นมากเมื่อเข้าใจสถานการณ์ของคุณ
เปรียบเทียบ 'แนะนำเกมบางอย่าง' กับ 'ฉันกำลังวางแผนงานวันเกิดสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ที่มีเด็ก 10 คน ในสวนหลังบ้าน ช่วยแนะนำเกมกลางแจ้งสนุกๆ 5 เกมที่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก'
ข้อความที่สองจะให้ Meta AI รู้จักกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และข้อจำกัดของคุณ ทำให้สามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้จริง แทนที่จะเสนอไอเดียเกมแบบสุ่ม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อ้างอิงคำตอบก่อนหน้าโดยสรุปก่อน: 'จากสูตรที่คุณให้มาซึ่งมีกระเทียมและมะเขือเทศ ตอนนี้ขอแนะนำไวน์ที่เข้ากัน' วิธีนี้จะช่วยเสริมบริบทและป้องกันการเบี่ยงเบนในบทสนทนาหลายช่วง
ขั้นตอนที่ 3: ระบุรูปแบบที่คุณต้องการ
วิธีที่คุณรับข้อมูลมีความสำคัญพอๆ กับข้อมูลที่คุณได้รับ
บอก Meta AI ว่าคุณต้องการ 'รายการขั้นตอนที่มีหมายเลข' 'สรุปสั้นๆ สองประโยค' 'คำอธิบายโดยละเอียดพร้อมตัวอย่าง' หรือ 'ตารางเปรียบเทียบ'
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ขอ 'คู่มือทีละขั้นตอนพร้อมคำอธิบายง่าย ๆ' หากคุณต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ให้ขอ 'ห้าประเด็นสำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อย' รูปแบบที่เหมาะสมทำให้ข้อมูลเข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: ระบุความต้องการหรือข้อจำกัดของคุณ
ข้อจำกัดของคุณกำหนดว่าวิธีแก้ปัญหาใดที่เหมาะกับคุณ
โปรดระบุข้อจำกัดที่สำคัญไว้ล่วงหน้าเสมอ เช่น 'สูตรอาหารมังสวิรัติเท่านั้น', 'แบบฝึกหัดที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์', 'ไอเดียของขวัญไม่เกิน 30 ดอลลาร์' หรือ 'เคล็ดลับการเดินทางสำหรับผู้กลัวการบิน'
รายละเอียดเฉพาะเหล่านี้ช่วยให้ Meta AI กรองคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณออกไปได้ ตัวอย่างเช่น การขอ 'ท่าโยคะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง' จะมีประโยชน์มากกว่าการขอแค่ 'ท่าโยคะ' เพียงอย่างเดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ใส่ข้อจำกัดหรือคำถามที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ที่ท้ายสุดของข้อความกระตุ้นความคิดของคุณ ประโยคสุดท้ายมักมีน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นในการกำหนดทิศทางและโทนของคำตอบ
ขั้นตอนที่ 5: ถามคำถามติดตามผล
ข้อความแรกของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสนทนาเท่านั้น
หากคำตอบของ Meta AI ยังไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณสามารถต่อยอดได้ เช่น พูดว่า 'ทำให้ง่ายขึ้น', 'ให้ตัวเลือกเพิ่มอีกสามข้อ', 'อธิบายประเด็นที่สองให้ละเอียดกว่านี้', หรือ 'ตอนนี้ลองนำไปใช้กับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย'
การติดตามผลแต่ละครั้งช่วยให้ Meta AI เข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้นและปรับปรุงคำตอบให้ดียิ่งขึ้น คิดเหมือนกับการสนทนาแบบโต้ตอบไปมา มากกว่าการถามคำถามเพียงครั้งเดียว
ขั้นตอนที่ 6: ใช้ตัวอย่างเมื่อเป็นไปได้
การแสดงให้เห็นมักจะชัดเจนกว่าการบอก หากคุณต้องการให้ Meta AI ตรงกับสไตล์หรือโทนเสียงเฉพาะ ให้ยกตัวอย่าง
ลอง 'เขียนคำบรรยายในสไตล์นี้: อีกวันหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดของฉัน ☀️ ใครพร้อมสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง?' นี่จะให้ Meta AI มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับโทน ความยาว การใช้สัญลักษณ์อีโมจิ และบุคลิกภาพ
ตัวอย่างทำงานได้ดีมากสำหรับงานสร้างสรรค์เช่นการเขียน, การออกแบบคำอธิบาย, หรือไอเดียเนื้อหา.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จบคำถามด้วย 'อธิบายระดับความมั่นใจของคุณในคำตอบนี้' หรือ 'คุณมีสมมติฐานอะไรบ้าง?' วิธีนี้จะช่วยเปิดเผยข้อจำกัดและช่วยให้คุณประเมินความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง Meta AI ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
นี่คือตัวอย่างคำสั่ง Meta AI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานต่างๆ ที่คุณสามารถลองใช้ได้
คำแนะนำสำหรับการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
- สร้างคำบรรยาย Instagram ที่น่าสนใจ 5 รายการสำหรับแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนที่กำลังเปิดตัวคอลเลกชันฤดูร้อน ใช้สัญลักษณ์อีโมจิและใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจ
- แนะนำ 10 ไอเดียเนื้อหาสำหรับเพจ Facebook ของร้านเบเกอรี่ที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าในท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นและแชร์
- เขียนโพสต์ LinkedIn สามเวอร์ชันที่แตกต่างกันเพื่อประกาศนโยบายการทำงานทางไกลใหม่ของบริษัทเรา ให้หนึ่งเวอร์ชันเป็นทางการ หนึ่งเวอร์ชันเป็นกันเอง และอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นแรงบันดาลใจ
- สร้างไอเดียสำหรับกระทู้ในทวิตเตอร์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สำหรับโค้ชฟิตเนสที่เชี่ยวชาญในการดูแลมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด รวมถึงประโยคดึงดูดความสนใจสำหรับแต่ละกระทู้
- ออกแบบภาพโพสต์ Instagram แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีคำคมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการอย่างโดดเด่นบนพื้นหลังแบบไล่สี ใช้ฟอนต์แบบไม่มีเชิงเส้นสมัยใหม่และสีที่สร้างแรงบันดาลใจ
- ให้ฉันได้รับโครงร่างปฏิทินเนื้อหาสำหรับธุรกิจการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งเดือน รวมถึงประเภทของโพสต์, ธีม, และเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด
- เขียนข้อความโฆษณา Facebook ที่น่าสนใจสำหรับสัมมนาออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายคือคนรุ่นมิลเลนเนียลที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินจากการเรียน กำหนดความยาวไม่เกิน 100 คำ
- สร้างภาพสำหรับโพสต์แบบคารูเซลบน LinkedIn เกี่ยวกับเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบสไลด์แรกด้วยเลย์เอาต์ที่สะอาดตา สีสันมืออาชีพ และมีพื้นที่สำหรับข้อความซ้อนทับ
- แนะนำแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่โพสต์เกี่ยวกับการเดินทางแบบประหยัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้รวมแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมและเฉพาะกลุ่มเข้าด้วยกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? วิธีที่คุณถามมีความสำคัญ (แม้แต่โทนเสียงก็สำคัญ) การศึกษาข้ามวัฒนธรรมพบว่า การกระตุ้นด้วยคำสุภาพต่อแชทบอท (ใช่แล้ว คำพูดอย่างเช่น 'กรุณา' และ 'ขอบคุณ') ส่งผลให้ได้รับคำตอบที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่า LLM สะท้อนสัญญาณการโต้ตอบของมนุษย์มากกว่าที่เราคิด
คำแนะนำสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- เขียนเรื่องสั้นเปิดเรื่องเกี่ยวกับนักสืบที่สามารถได้ยินความคิดของผู้คนได้ แต่เฉพาะเมื่อพวกเขากำลังโกหกเท่านั้น ให้มีความยาว 150 คำ และจบด้วยตอนที่ทิ้งปมให้ติดตาม
- สร้างเรื่องราวพื้นหลังของตัวละครที่ไม่ซ้ำกันห้าเรื่องสำหรับนวนิยายแฟนตาซี แต่ละตัวละครควรมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นและลับเฉพาะที่ซ่อนอยู่
- ช่วยฉันคิดไอเดียพล็อตหักมุมสำหรับนิยายรักที่ตัวละครหลักเป็นเจ้าของรถขายอาหารคู่แข่งกันในออสติน รัฐเท็กซัส
- เขียนบทสนทนาระหว่างเพื่อนเก่าสองคนที่พบกันอีกครั้งหลังจาก 20 ปี หนึ่งในนั้นกลายเป็นคนร่ำรวย อีกคนเลือกชีวิตที่เรียบง่าย แสดงความตึงเครียดโดยไม่ให้ดูชัดเจน
- สร้างคำบรรยายรายละเอียดของสถานที่สำหรับสวนสนุกที่ถูกทิ้งร้างในยามพระอาทิตย์ตกดิน เน้นรายละเอียดทางประสาทสัมผัสที่สร้างบรรยากาศน่าขนลุก
- สร้างแนวคิดปกหนังสือที่มีบรรยากาศสำหรับนิยายลึกลับระทึกขวัญที่ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งที่มีหมอกหนา รวมถึงประภาคาร น้ำที่มืดมิด และท้องฟ้าที่น่ากลัว
- แนะนำหัวข้อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 10 ข้อที่อิงตามธีมของโอกาสครั้งที่สอง ทำให้เฉพาะเจาะจงพอที่จะจุดประกายไอเดียได้ทันที
- เขียนย่อหน้านี้ใหม่ในสามสไตล์ที่แตกต่างกัน: นักสืบแนวโนอาร์, นิทานแฟนตาซี, และระทึกขวัญสมัยใหม่ [วางย่อหน้าของคุณ]
- ออกแบบภาพเหมือนของตัวละครนักประดิษฐ์สตีมพังก์ในเวิร์กช็อปที่เต็มไปด้วยของเกะกะ ประกอบด้วยแว่นตากันลมทองเหลือง อุปกรณ์กลไก และเสื้อผ้าสไตล์ยุควิกตอเรีย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การให้คำแนะนำแบบขี้เกียจกำลังกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้บุกเบิกด้าน AI อย่าง Andrew Ng กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าบางครั้งคำแนะนำที่สั้นที่สุดก็ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด: เมื่อโมเดลมีความสามารถอยู่แล้ว คุณอาจ 'คัดลอก-วางข้อความแสดงข้อผิดพลาด + ขอให้แก้ไข' แทนที่จะให้บริบทยาวๆ
คำแนะนำสำหรับการสร้างวิดีโอ
- เขียนสคริปต์วิดีโอความยาว 60 วินาทีสำหรับ TikTok อธิบายวิธีการเตรียมอาหารสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงจุดดึงดูดใจ เคล็ดลับหลัก 3 ข้อ และปิดท้ายด้วยคำกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการ
- แนะนำไอเดียวิดีโอ YouTube 15 รายการสำหรับช่องเกมมิ่งที่เน้นเกมอินดี้ รวมถึงชื่อที่ดึงดูดและคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับแต่ละรายการ
- สร้างโครงร่างสตอรี่บอร์ดสำหรับอินสตาแกรมรีลความยาว 30 วินาที ที่แสดงการจัดบ้านก่อนและหลัง ทำเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 วินาที
- ออกแบบภาพหน้าปก YouTube สำหรับวิดีโอรีวิวเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนราคาประหยัด ใช้ข้อความที่โดดเด่น สีที่ตัดกัน และรูปแบบที่ดึงดูดสายตา
- เขียนบทนำวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับช่องรีวิวเทคโนโลยี วิดีโอเกี่ยวกับหูฟังไร้สายราคาประหยัดไม่เกิน 50 ดอลลาร์ ดึงดูดผู้ชมใน 5 วินาทีแรก
- สร้างไอเดียสำหรับวิดีโอ YouTube Shorts ด้านการศึกษา 10 รายการเกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพจิต แต่ละรายการควรมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที และต้องมีภาพประกอบแนะนำ
- สร้างดีไซน์การ์ดชื่อเรื่องแบบเคลื่อนไหวสำหรับช่องทำอาหาร นำเสนออุปกรณ์ครัว ส่วนผสมสดใหม่ และฟอนต์ที่สนุกสนาน สไตล์: โมเดิร์นและสีสันสดใส
- เขียนคำอธิบายวิดีโอและคำแนะนำการแท็กสำหรับวิดีโอสอนทำแกงเขียวหวานไทยแท้. ปรับให้เหมาะกับค้นหาบน YouTube
- สร้างรายการช็อตสำหรับวิดีโอแกะกล่องผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คือกระเป๋าใส่แล็ปท็อปหนังพรีเมียม ระบุมุมกล้องแปดมุมที่แตกต่างกันและสิ่งที่ต้องเน้น
คุณรู้หรือไม่? 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาเปิดแท็บการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้รวมถึงเธรดแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบท พูดง่ายๆ คือ คนส่วนใหญ่กำลังเอาความจำและบริบทไปฝากไว้กับแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบาง ทำตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀
ClickUpBrain MAXเปลี่ยนเกมการเล่นที่นี่ แอปซูเปอร์ AI นี้ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว และแม้กระทั่งใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว
เนื่องจาก MAX อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงไม่แย่งพื้นที่แท็บและสามารถบันทึกการสนทนาไว้ได้จนกว่าคุณจะลบออก
คำแนะนำสำหรับการสร้างภาพ
- สร้างภาพบรรยากาศภายในร้านกาแฟที่อบอุ่นด้วยแสงไฟนวลตา เฟอร์นิเจอร์วินเทจ พืชแขวนจากเพดาน และบาริสต้ายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ สไตล์: ภาพวาดสีน้ำ
- สร้างโลโก้แบบมินิมอลที่มียอดเขาและพระอาทิตย์ขึ้น ใช้เพียงสามสี: น้ำเงินเข้ม ส้ม และขาว สไตล์โมเดิร์นและสะอาดตา
- ออกแบบทัศนียภาพเมืองในอนาคตในยามค่ำคืนที่มีรถยนต์บินได้ ป้ายไฟนีออน และตึกระฟ้าสูงตระหง่าน สไตล์ควรเป็นไซเบอร์พังค์โดยใช้โทนสีม่วงและน้ำเงิน
- สร้างภาพสวนเซนที่สงบเงียบ มีสะพานไม้ทอดข้ามบ่อปลาคาร์ฟ ต้นซากุระ และโคมไฟหิน สไตล์: ภาพถ่ายเสมือนจริง
- สร้างภาพประกอบแนวแฟนตาซีของห้องสมุดบ้านต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหนังสือ มุมอ่านหนังสือแสนสบาย ไฟประดับ และบันไดวน สไตล์: ภาพประกอบหนังสือเด็ก
- ออกแบบโปสเตอร์ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจสำหรับปารีส โดยมีหอไอเฟลเป็นจุดเด่น ใช้โทนสีคลาสสิกของยุค 1950 ตัวอักษรขนาดใหญ่และโดดเด่น พร้อมสไตล์อาร์ตเดโค
- สร้างภาพนามธรรมของปัญญาประดิษฐ์โดยใช้รูปทรงเรขาคณิต รูปแบบวงจร และไล่เฉดสีจากสีน้ำเงินไปสีม่วง สุนทรียภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่
- สร้างภูมิทัศน์แฟนตาซีที่มีเกาะลอยฟ้า น้ำตกที่ไหลลงสู่เมฆ คริสตัลเรืองแสงวิเศษ และมังกรบินอยู่ไกลๆ
- ออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงแก้วกาแฟบนโต๊ะไม้พร้อมแสงเช้า แล็ปท็อปอยู่ด้านหลัง และบรรยากาศการทำงานแบบมินิมอล
🔍 คุณรู้หรือไม่? เทคนิคการสร้างข้อความกระตุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อยสามประเภทหลัก ได้แก่ ข้อความกระตุ้นแบบธรรมชาติที่สร้างด้วยมือ ข้อความกระตุ้นแบบเวกเตอร์ที่เรียนรู้ (embeddings) และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง 'ข้อความกระตุ้น + ปรับแต่งเพิ่มเติม' ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกว้างขวางของสาขานี้
คำแนะนำสำหรับการแก้ไขรูปภาพ
- ปรับปรุงสีของภาพนี้เพื่อให้พระอาทิตย์ตกดูสดใสขึ้น เพิ่มโทนสีส้มและชมพูในขณะที่รักษาโทนสีผิวให้ดูเป็นธรรมชาติ
- ลบพื้นหลังออกจากภาพสินค้านี้และแทนที่ด้วยพื้นหลังสีขาวสะอาด เก็บเงาไว้เพื่อความลึก
- ปรับภาพบุคคลนี้ให้มีเอฟเฟกต์แสงอบอุ่นในช่วงเวลาทอง (golden hour) ทำให้เงาดูนุ่มนวลขึ้นและเพิ่มแสงเรืองรองเล็กน้อยให้กับตัวแบบ
- ทำให้ภาพถ่ายอาหารนี้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยการปรับสีให้สดใสขึ้น เพิ่มความคมชัด และปรับความต่างของแสงและเงาให้เหมาะสม ควรรักษาความสมจริงของสีไว้ ไม่ให้ดูอิ่มตัวหรือจัดจ้านจนเกินไป
- เปลี่ยนภาพถ่ายกลางวันนี้เป็นฉากยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ เปลี่ยนท้องฟ้าให้มืดลง เพิ่มแสงไฟถนนที่อบอุ่น และสร้างบรรยากาศแบบภาพยนตร์
- แก้ไขแสงในภาพถ่ายในร่มนี้ มันมืดเกินไปและมีสีส้มจากโคมไฟ ทำให้สว่างขึ้นและเป็นกลางมากขึ้น
- ปรับลุคภาพถ่ายนี้ให้ดูเหมือนฟิล์มวินเทจ เพิ่มเกรนเล็กน้อย สีที่หม่นลงพร้อมโทนเขียวอมเหลือง และขอบภาพที่มืดลงอย่างนุ่มนวล
- ทำให้พื้นหลังที่รกของภาพบุคคลนี้เบลอในขณะที่ยังคงให้ตัวแบบอยู่ในโฟกัสที่คมชัด สร้างเอฟเฟกต์ความชัดลึกแบบมืออาชีพ
- เพิ่มความฝันและบรรยากาศที่ล่องลอยให้กับภาพถ่ายธรรมชาติภาพนี้ เพิ่มความนุ่มนวล เพิ่มหมอกบางๆ และเพิ่มความเข้มของโทนสีพาสเทล
ข้อความสำหรับ Instagram
- สร้างไอเดียสำหรับ Instagram Story 10 ไอเดียสำหรับร้านเสื้อผ้าบูติก รวมถึงองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ เช่น โพล, แบบทดสอบ, และสติกเกอร์คำถาม
- ออกแบบภาพหน้าปกสำหรับโพสต์ Instagram แบบคาร์ูเซลเกี่ยวกับเคล็ดลับกิจวัตรยามเช้า ใช้สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การจัดวางที่เรียบง่าย และเว้นพื้นที่สำหรับข้อความชื่อเรื่อง
- เขียนประวัติสำหรับบัญชี Instagram การเดินทางของฉัน ฉันเป็นนักเดินทางหญิงเดี่ยวที่เน้นการผจญภัยแบบประหยัด กรุณาเขียนให้ไม่เกิน 150 ตัวอักษร และใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจด้วย
- สร้างไอเดียโพสต์แบบหมุนสำหรับพอร์ตโฟลิโอของนักออกแบบกราฟิก แนะนำสิ่งที่ควรรวมในแต่ละสไลด์เพื่อแสดงผลงานและดึงดูดลูกค้า
- สร้างเทมเพลตการออกแบบสตอรี่ Instagram ที่มีแบรนด์สำหรับโค้ชด้านสุขภาพ รวมถึงพื้นที่สำหรับเคล็ดลับประจำวัน คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และองค์ประกอบของแบรนด์ส่วนบุคคล
🚀 เคล็ดลับด่วน: สร้างภาพประกอบโดยไม่ต้องเสียสมาธิหรือขัดจังหวะการทำงานของคุณด้วยClickUp Brain
คุณสามารถพิมพ์คำสั่งและขอให้ AIสร้างภาพได้สูงสุด 10 แบบพร้อมกัน ภาพเหล่านี้สามารถแทรกเข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที ซึ่งเหมาะสำหรับการสำรวจแนวคิด การร่างแคมเปญ และการอ้างอิงภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องย้ายไปยังเครื่องมือออกแบบอื่น
คำแนะนำสำหรับ WhatsApp
- กรุณาเขียนข้อความ WhatsApp อย่างเป็นทางการเพื่อติดตามผลกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่ฉันส่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กรุณารักษามารยาทและไม่กดดันมากเกินไป
- สร้างข้อความเตือนความจำที่เป็นมิตรสำหรับกลุ่มศึกษาของฉันเกี่ยวกับการประชุมของเราในวันพรุ่งนี้ ระบุเวลา หัวข้อ และสิ่งที่ทุกคนควรเตรียม
- เขียนข้อความใน WhatsApp เพื่อปฏิเสธคำเชิญไปงานปาร์ตี้อย่างสุภาพ ฉันมีนัดหมายล่วงหน้าแล้ว แต่ฉันอยากแสดงความขอบคุณที่เชิญฉัน
- ออกแบบรูปโปรไฟล์ WhatsApp Business ที่เรียบง่ายและมืออาชีพสำหรับร้านเบเกอรี่ที่บ้าน ใส่ไอคอนคัพเค้กและชื่อธุรกิจในสไตล์ที่สะอาดและเป็นมิตร
- แนะนำข้อความสวัสดีตอนเช้าที่ดีสำหรับส่งในกลุ่มแชทครอบครัวของฉัน ทำให้อบอุ่นและเป็นบวกโดยไม่ให้ดูหวานเลี่ยนเกินไป
- เขียนข้อความตอบกลับอัตโนมัติสำหรับ WhatsApp Business ในกรณีไม่อยู่สำนักงานอย่างเป็นทางการ ฉันจะไม่อยู่จนถึงวันจันทร์หน้า รวมข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน
- สร้างแม่แบบข้อความสำหรับการยืนยันการจองนัดหมายกับลูกค้า ระบุวันที่ เวลา สถานที่ และสิ่งที่ลูกค้าต้องนำมา
- สร้างภาพสถานะ WhatsApp พร้อมคำคมสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความกตัญญู ใช้พื้นหลังที่เป็นธรรมชาติและตัวอักษรที่สง่างาม
- เขียนข้อความขอบคุณเพื่อส่งถึงผู้ที่แนะนำลูกค้าให้กับธุรกิจของฉัน ทำให้ข้อความดูจริงใจและระบุอย่างชัดเจนว่าฉันซาบซึ้งในความช่วยเหลือของพวกเขามากเพียงใด
- สร้างข้อความส่งเสริมการขายสำหรับ WhatsApp Business เพื่อประกาศส่วนลดระยะเวลาจำกัด ระบุรายละเอียดข้อเสนออย่างชัดเจน พร้อมกระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การ 'กระตุ้น' ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1960 กับ ELIZA ซึ่งผู้ใช้พิมพ์ความรู้สึก และระบบจะสะท้อนกลับ บางคนที่รู้สึกผูกพันมากถึงขนาดที่เลขานุการของ Joseph Weizenbaum (ผู้ประดิษฐ์)ขอเวลาคุยกับ ELIZA เป็นการส่วนตัว เพราะเชื่อว่ามันเข้าใจพวกเขา
คำสั่งสำหรับ Meta AI ที่ตลก
- เขียนบทกวีเกี่ยวกับ AI ที่เบื่อกับการตอบคำถามเดิมๆ ทุกวัน
- สมมติว่าคุณเป็นนักบำบัด AI สำหรับ AI อื่น ๆ คุณจะให้คำแนะนำอะไรกับแชทบอทที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการดำรงอยู่?
- อธิบายวันหนึ่งในชีวิตของ AI ที่ต้องการเป็นเพียงเครื่องปิ้งขนมปัง
- สร้างสคริปต์การแสดงตลกสแตนด์อัพจากมุมมองของ AI ที่อิจฉาช่วงเวลาพักดื่มกาแฟของมนุษย์
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อใช้คำสั่งใน Meta AI คืออะไร?
การให้คำสั่งแก่ Meta AI อาจดูเหมือนง่าย แต่การได้คำตอบที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน ด้านล่างนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้คำสั่งมีประสิทธิภาพน้อยลงและวิธีแก้ไข
|ข้อผิดพลาด
|เกิดอะไรขึ้น
|วิธีแก้ไข
|ขาดบริบท
|ระบบ AI มีปัญหาในการเข้าใจสิ่งที่ต้องการ
|เพิ่มพื้นหลังหรือตัวอย่างเพื่อความชัดเจน
|คำแนะนำมากเกินไป
|แบบจำลองสูญเสียความสนใจ
|ให้แต่ละคำแนะนำมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
|การตั้งคำถามที่ไม่ชัดเจน
|ผลลัพธ์รู้สึกไม่สมบูรณ์หรือสับสน
|ถามคำถามที่ตรงประเด็นและเฉพาะเจาะจง
|การข้ามวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับ
|คำแนะนำไม่ดีขึ้นตามกาลเวลา
|ทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงถ้อยคำอย่างสม่ำเสมอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การกระตุ้นด้วยวิธี Chain-of-Thought (CoT)แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มประโยคว่า 'มาคิดทีละขั้นตอนกัน' ลงในคำถามหรือโจทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเชิงเหตุผลบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ได้อย่างเห็นได้ชัด
ข้อจำกัดของการใช้ Meta AI
Meta AI มีประโยชน์สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนแนวคิด แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ผู้ใช้หลายคนพบว่าข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องการค้นหาทางเลือกอื่นของ Meta AI:
- การคิดตื้นในหัวข้อที่ซับซ้อน: อาจพลาดบริบทหรือความละเอียดอ่อนในบทสนทนาทางเทคนิคหรือเชิงกลยุทธ์
- การพึ่งพาคำแนะนำที่ชัดเจนและดี: ข้อมูลนำเข้าที่มีโครงสร้างไม่ดีอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อน
- ข้อกังวลด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้ที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอาจพบว่านโยบายการใช้ข้อมูลมีข้อจำกัด
- ความสม่ำเสมอในการสร้างสรรค์ที่จำกัด: น้ำเสียงและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงระหว่างคำแนะนำการเขียนของ AI ส่งผลต่อการสอดคล้องกับแบรนด์
- ช่องว่างในการบูรณาการ: ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือขององค์กรหรือเครื่องมือการทำงานบางอย่าง ทำให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์มีข้อจำกัด
ทางเลือกของ Meta AI ที่น่าสนใจ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือทางเลือกของ Meta AI ที่จะช่วยให้งานของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า 👇
1. คลิกอัพ
ผู้สร้างและผู้ทำการตลาดส่วนใหญ่ประสบกับช่องว่างในกระบวนการทำงานนี้—ที่ซึ่ง AI ช่วยคุณสร้างได้เร็วขึ้น แต่ไม่ช่วยให้คุณดำเนินการได้ดีขึ้น คำสั่ง, ร่าง, และความคิดของคุณจบลงด้วยการกระจัดกระจายอยู่ในเอกสาร, แอปแชท, และเครื่องมือโครงการ
ClickUpเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างนั้นในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่ซึ่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณมาพบกับการจัดการโครงการจริง—เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นงาน รายการร่างให้กลายเป็นกระบวนการทำงาน และไอเดียให้กลายเป็นผลงานที่ส่งมอบได้
ClickUp ขจัดรูปแบบการทำงานที่ไร้ระเบียบ ทุกรูปแบบเพื่อมอบ บริบทที่ครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดที่ต้องการให้ผลงาน AI ของพวกเขาไปถึงเป้าหมายจริงๆ นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณก้าวทัน
ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ
ต้องการผู้ช่วย AI ที่เข้าใจเป้าหมาย ความคิดเห็น เอกสารอ้างอิง และการสนทนาที่คุณเปิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมClickUp Brainจะอยู่ภายในพื้นที่ที่งานของคุณดำเนินอยู่ คุณเพียงแค่ถาม แล้วมันจะดึงความหมายจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมบทความฟีเจอร์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณเปิดงานที่เกี่ยวข้องและขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบบันทึกการค้นพบ การโทรกับลูกค้า และข้อเสนอแนะภายใน มันจะสร้างเรื่องราวที่เน้นความท้าทายของผู้ใช้และประสบการณ์ใหม่ได้อย่างชัดเจน
ถัดไป คุณสามารถปรับแต่งถ้อยคำ แนบกับงานเผยแพร่ และแชร์เพื่อขอตรวจสอบภายในพื้นที่เดียวกันนี้
📌 คุณสามารถลองใช้คำแนะนำเหล่านี้ได้เช่นกัน:
- ตรวจสอบงานค้นพบและงานให้ข้อเสนอแนะสำหรับ Feature Delta ร่างเรื่องราวสั้น ๆ ที่อธิบายปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญและผลลัพธ์ที่ฟีเจอร์นี้สามารถทำได้
- สรุปเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้ในหนึ่งประโยคและแนบไว้กับคำอธิบายงาน
- เน้นสามข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ครั้งนี้ และเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับการดำเนินการติดตามผล
- เขียนย่อหน้านี้ใหม่ให้ฟังดูตรงไปตรงมาและมั่นใจ โดยคงความตั้งใจเดิมไว้
เคลื่อนที่อย่างลื่นไหลระหว่างโมเดล AI หลายตัว
ทั้ง Brain และClickUp Brain MAXช่วยให้คุณใช้ ChatGPT, Claude และ Gemini ได้ในที่เดียว เนื่องจากแต่ละโมเดลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างโมเดลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ AI หลายตัว
สิ่งนี้ช่วยลดการแพร่กระจายของ AIเพราะทุกโมเดลทำงานจากข้อมูลและบริบทของโครงการเดียวกัน
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังเตรียมข้อความสำหรับการประกาศฟีเจอร์ใหม่ คุณมีข้อมูลวิจัย บันทึกการประชุม และเหตุผลภายในที่บันทึกไว้ในClickUp Task ของคุณแล้ว คุณเปิดBrain MAX ซึ่งเป็นแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp และขอให้ Claude แยกข้อมูลนั้นออกเป็นโครงสร้างเรื่องราวที่เรียบง่าย
เมื่อโครงสร้างรู้สึกแข็งแรงแล้ว คุณเปลี่ยนไปใช้ ChatGPT เพื่อปรับโทนสำหรับประกาศที่มุ่งเน้นลูกค้า จากนั้นคุณเปลี่ยนไปใช้ Gemini เพื่อย่อข้อความให้กระชับเป็นอัปเดตผลิตภัณฑ์สองประโยคที่ชัดเจน
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ปรับปรุงเรื่องราวนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเน้นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้รับ จากนั้นย่อให้เหลือเป็นข้อความอัปเดตผลิตภัณฑ์ 2-3 ประโยค
บันทึกไอเดียทันทีที่คุณคิดได้
การแปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUp Brain MAXรองรับการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ เพื่อให้เหตุผลและข้อมูลเชิงลึกของคุณยังคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่เกิดขึ้น คุณพูดเพียงครั้งเดียว และ Brain MAX จะจัดโครงสร้างความคิดให้เป็นงานที่ใช้งานได้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่งจบการสนทนากับลูกค้าและได้ยินวลีหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่พอใจของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน คุณพูดวลีนั้นออกมาดังๆ ในขณะที่งานยังเปิดอยู่ ฟีเจอร์ Talk to Text จะแปลงความคิดนั้นให้กลายเป็นประโยคข้อคิดเห็นที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปในรายการงานได้ทันที
นำเสนอความรู้เมื่อคุณต้องการ
การค้นหาองค์กรใน ClickUpรวบรวมประวัติการตัดสินใจ เส้นทางการวิจัย บันทึกผู้ใช้ และเอกสารสนับสนุนทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันโดยไม่ต้องค้นหาเอง
คุณพิมพ์วลีที่คุณจำได้ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นออกมา
สมมติว่าคุณต้องการทบทวนเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานจากไตรมาสที่แล้ว คุณค้นหาชื่อฟีเจอร์ และ Enterprise Search จะแสดงงานวิจัยผู้ใช้ สรุปการประชุม และบันทึกการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้คุณเห็น คุณจึงสามารถกลับมาเข้าใจประเด็นได้อย่างชัดเจนภายในไม่กี่วินาที และเดินหน้าทำงานต่อไปได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: กระตุ้นการอัปเดตงาน, จัดเส้นทางงาน, และส่งการติดตามผลเพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปเองด้วยClickUp Automation
- ปล่อยให้กระบวนการแก้ไขตัวเอง: ตั้งค่าClickUp Agentsเพื่อเฝ้าติดตามงานที่ค้างหรือเกินกำหนด และกระตุ้นให้คนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- รักษาตารางเวลาของคุณให้ตอบสนอง: จัดตารางวันของคุณใหม่ตามลำดับความสำคัญใหม่, กำหนดเวลา, หรือปริมาณงานด้วยClickUp Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของคุณปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำ: ให้ClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุม จับประเด็นการตัดสินใจ และแนบรายการที่ต้องดำเนินการไปยังงานที่ต้องการได้ทันที
- ล็อกความคิดที่ต้องการให้ทำซ้ำ: บันทึกคำแนะนำไว้ใน ClickUp Brain เพื่อให้ทุกทีมเมทใช้รูปแบบการคิดเหมือนกันสำหรับการค้นคว้า, วิเคราะห์, หรือการติดต่อ
- เปลี่ยนจากไอเดียสู่กระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: วางแผนการทดลอง, กระบวนการทำงาน, เส้นทางการใช้งานของลูกค้า หรือตรรกะของระบบบนClickUp Whiteboards
- ทำให้ข้อมูลอัปเดตตัวเอง:เพิ่มฟิลด์ AI ของ ClickUpเพื่อคำนวณความรู้สึก ความเร่งด่วน ความซับซ้อน คะแนนสุขภาพ หรือความเสี่ยงของดีลโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือนี้มีชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับ ClickUp:
ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บมันทำให้เสียเวลา และจริงๆ แล้ว เมื่อผมอยู่ในช่วงทำงานที่ต้องการสมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำ
ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเนื่องจากฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่เหมือนกัน แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียเวลาและเหนื่อยมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาผมกำลังโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำเลย
ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเนื่องจากฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
2. แชทจีพีที
ChatGPT จัดการทุกอย่างตั้งแต่การร่างอีเมลไปจนถึงการแก้ไขโค้ดผ่านอินเทอร์เฟซแชทที่เรียบง่าย โมเดลการสนทนาของ OpenAI จะจดจำการแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ในระหว่างเซสชันของคุณ ดังนั้นคุณสามารถต่อยอดจากคำตอบก่อนหน้าได้โดยไม่ต้องทวนบริบทซ้ำ
เครื่องมือผู้ช่วยเขียนนำเสนอตัวเลือกโมเดลหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าจะใช้เหตุผลที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น การสนทนาด้วยเสียงทำงานได้ดีอย่างน่าประหลาดใจสำหรับการโต้ตอบแบบไม่ต้องใช้มือ และแอปมือถือยังนำฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดมาสู่โทรศัพท์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้าง GPT ที่กำหนดเองซึ่งเก็บคำสั่งและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ ช่วยลดความจำเป็นในการอธิบายความต้องการใหม่ในทุกการสนทนา
- สลับระหว่างรุ่นของโมเดลระหว่างการสนทนาเพื่อปรับสมดุลระหว่างความเร็วในการประมวลผลกับความซับซ้อนตามความต้องการปัจจุบันของคุณ
- อัปโหลดไฟล์ PDF, สเปรดชีต หรือรูปภาพ และสอบถามคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาโดยไม่ต้องคัดลอกหรือถอดข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างภาพด้วยคำแนะนำภาพจาก AIและปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยการขอปรับแต่งเฉพาะจุด เช่น องค์ประกอบ สี หรือสไตล์
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้ระดับฟรีจะประสบกับเวลาตอบสนองที่ช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง และจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การสร้างภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล
- GPT ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนมีคุณภาพของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากใครก็ตามสามารถสร้างและแบ่งปันได้
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1,045+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
3. โคลด
โคล้ดประมวลผลเอกสารยาวและรักษาบริบทตลอดการสนทนาที่ยาวนาน Anthropic สร้างมันขึ้นมาเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนหลายครั้ง ทำให้มีประโยชน์สำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจที่สอดคล้องกันตลอดเวลา
ความสามารถด้านวิสัยทัศน์ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดแผนภูมิ แผนภาพ หรือรูปภาพเพื่อการตีความและวิเคราะห์ได้ อินเทอร์เฟซยังคงเรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อให้การสนทนาเป็นจุดศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- อัปโหลดเอกสารหลายฉบับพร้อมกันและถามคำถามที่ต้องการการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อระบุรูปแบบหรือความขัดแย้ง
- ขอให้เขียนในโทนและสไตล์ที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นปรับปรุงผลลัพธ์โดยอธิบายอย่างละเอียดว่าคุณต้องการให้ปรับเสียง โครงสร้าง หรือความเป็นทางการอย่างไร
- พัฒนาโค้ดในหลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนในขณะที่ผู้ช่วยจดจำตัวเลือกสถาปัตยกรรม, หลักการตั้งชื่อ, และข้อกำหนดของโครงการจากข้อความก่อนหน้า
ข้อจำกัดของโคลด
- ผู้ช่วยปฏิเสธคำขอที่สมเหตุสมผลเป็นครั้งคราว โดยใช้นโยบายเนื้อหาที่ระมัดระวังเกินไปซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง
- การเข้าถึงระดับฟรีจะถูกจำกัดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง โดยผู้ใช้จะต้องรอเป็นเวลา 5 ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถดำเนินการสนทนาต่อได้
- ข้อมูลปัจจุบันต้องการการเปิดใช้งานความสามารถในการค้นหาเว็บอย่างชัดเจน เนื่องจากความรู้พื้นฐานมีวันหมดอายุ
การตั้งราคาแบบโคล้ด
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: 4. 4/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
4. Google Gemini
Google Gemini เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบนิเวศ Google ที่มีอยู่ของคุณ แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมกับ Gmail, Drive, Docs และ Calendar ช่วยให้คุณค้นหาไฟล์และข้อมูลส่วนตัวได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา
ส่วนขยายดึงข้อมูลจาก YouTube, แผนที่, และเที่ยวบิน เพื่อขยายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในหน้าต่างเดียว คุณสามารถร่างเนื้อหาที่ส่งออกไปยังแอป Google Workspace ได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการคัดลอกและวางตามปกติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ร่างเอกสาร, ตารางคำนวณ, หรือการนำเสนอที่สามารถนำเข้าสู่แอป Google Workspace ได้โดยตรงพร้อมการรักษารูปแบบ
- สลับระหว่างการป้อนข้อความ, การสอบถามด้วยเสียง, และการอัปโหลดรูปภาพภายในหัวข้อการสนทนาเดียวกันตามสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ
- ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก Google Search โดยอัตโนมัติระหว่างการสนทนา สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่อัปเดต
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ส่วนขยายที่เชื่อมต่อกับบริการของ Google ทำงานไม่สม่ำเสมอในบัญชีประเภทต่างๆ โดยบัญชีเวิร์กสเปซจะพบข้อจำกัดมากขึ้นในบางภูมิภาค
- คำตอบบางครั้งอาจเอื้อประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Google แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นที่อาจตอบโจทย์คำถามหรือความต้องการของคุณได้ดีกว่า
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (275+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. Perplexity AI
Perplexity AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวิจัยที่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ทุกคำตอบจะมีรายการอ้างอิงที่สามารถคลิกได้ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต้นฉบับ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและสำรวจหัวข้อเพิ่มเติมได้
โหมดโฟกัสจะจำกัดการค้นหาให้แคบลงเฉพาะประเภทแหล่งข้อมูลเฉพาะ เช่น บทความวิชาการ การสนทนาใน Reddit หรือวิดีโอ YouTube คอลเลกชันช่วยให้คุณจัดระเบียบการค้นหาที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ สร้างฐานความรู้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งครอบคลุมหลายช่วงการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ตรวจสอบข้อเรียกร้องโดยการคลิกที่การอ้างอิงในเนื้อหาที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับ ทำให้คุณสามารถอ่านเนื้อหาต้นฉบับและประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
- ทำตามคำแนะนำที่สร้างโดย AI สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากแต่ละคำตอบ ค้นพบความเชื่อมโยงและมุมมองที่คุณอาจมองข้ามไป
- เข้าถึงข้อมูลปัจจุบันผ่านการค้นหาเว็บอัตโนมัติที่ทำงานทุกครั้งที่มีการค้นหา เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบสะท้อนถึงการพัฒนาและการอัปเดตล่าสุด
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- บัญชีฟรีมีขีดจำกัดในการค้นหาขั้นสูงทุกวัน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงโมเดลที่มีความสามารถมากขึ้นเมื่อคุณต้องการการวิจัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- คำตอบให้ความสำคัญกับความกระชับมากกว่าความลึกซึ้ง บางครั้งขาดความละเอียดอ่อนและรายละเอียด
- คุณภาพของการอ้างอิงขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น บางครั้งอาจอาศัยเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าซึ่งไม่ได้สนับสนุนข้ออ้างที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ทำให้ผลลัพธ์จาก AI ของคุณมีชีวิตชีวาด้วย ClickUp
คำสั่ง Meta AI ที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ พวกมันช่วยสร้างความชัดเจน ทำให้ความคิดคมชัดขึ้น และช่วยให้คุณไปถึงประเด็นได้เร็วขึ้น
แต่เพียงคำกระตุ้นเตือนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปิดวงจรได้ คุณยังคงต้องมีสถานที่ที่ความคิดกลายเป็นแผน แผนกลายเป็นปฏิบัติการ และการปฏิบัติการนำไปสู่สิ่งที่เป็นจริง
นั่นคือจุดที่งานจะเดินหน้าต่อไปหรือหยุดชะงัก และมักเป็นจุดที่ความยุ่งเหยิงจากการสลับแท็บเริ่มต้นขึ้น
ClickUp รวบรวมทุกขั้นตอนไว้ในที่เดียว คุณสามารถระดมความคิดด้วย ClickUp Brain ใส่ข้อมูลเชิงลึกลงใน Task ได้โดยตรง และดำเนินงานต่อไปโดยไม่ต้องรีเซ็ตบริบทใหม่ทุกห้านาที
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Meta AI อาจใช้คำสั่งและผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงโมเดลของตน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Meta และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ
คำสั่งของ Meta AI ทำงานได้ดีกับคำพูดที่เป็นธรรมชาติและคำอธิบายที่ชัดเจน และออกแบบมาเพื่อให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วภายในแพลตฟอร์มของ Meta เช่น Facebook, Instagram, และ WhatsApp คำสั่งของ ChatGPT เหมาะสำหรับคำขอที่มีรายละเอียดและโครงสร้างที่ต้องการคำตอบที่ยาวกว่าหรือซับซ้อนกว่า
คำสั่งภาพ Meta AI ที่ดีที่สุดควรมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง โดยปกติควรมีความยาวหนึ่งถึงสามประโยค หากสั้นเกินไปอาจทำให้คลุมเครือ และหากยาวเกินไปอาจทำให้ AI สับสน ให้เน้นการให้บริบทที่เพียงพอโดยไม่ใส่รายละเอียดมากเกินไป
ใช่ Meta AI สามารถสร้างทั้งข้อความและภาพจากคำสั่งเดียวได้ คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการอย่างละเอียด และ AI จะสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ ภาพ หรือทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ