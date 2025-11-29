บล็อก ClickUp

55+ คำสั่ง Meta AI เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
29 พฤศจิกายน 2568

คนส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เหมือนกับแถบค้นหา พวกเขาพิมพ์สามคำ กด Enter แล้วสงสัยว่าทำไมผลลัพธ์ถึงดูเหมือนเขียนโดยคนที่เหนื่อยล้าในเวลาตีสาม

นี่คือประเด็น: Meta AI สามารถเปลี่ยนไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นแคมเปญการตลาดเต็มรูปแบบ เปลี่ยนภาพร่างหยาบๆ ให้เป็นภาพที่ดูสวยงาม และเขียนโค้ดที่สามารถใช้งานได้จริง แต่สิ่งที่มันต้องการจากคุณคือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง: คำสั่งที่เฉพาะเจาะจง

ความแตกต่างระหว่าง 'เขียนโพสต์บล็อก' กับ 'โจทย์ที่ทรงพลัง' คือเวลาคิดเพิ่มอีกประมาณ 30 วินาที และ 30 วินาทีนี้เองที่แยกผลลัพธ์จาก AI ที่ธรรมดาออกจากผลลัพธ์ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันคำสั่ง Meta AI ที่ดีที่สุด พร้อมด้วยทางเลือกอื่น ๆ เช่นClickUpและ ChatGPT เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับคลังอาวุธ AI ของคุณ 🤩

เมตา เอไอ คืออะไร

แอป Meta AI พร้อมฟีเจอร์ใหม่
ผ่านทางMeta.ai

Meta AI คือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ของ Meta ที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Meta เช่น Facebook, Instagram, WhatsApp และ Messenger กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ Meta AI คือเวอร์ชันของแชทบอท AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLaMA) ของ Meta

มันถูกฝังอยู่ในแอปและอุปกรณ์ของ Meta เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา สร้างเนื้อหา ถามคำถาม สร้างภาพ และทำงานอัตโนมัติได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว เพียงแค่แชทกับเครื่องมือ AIโดยตรงหรือแท็กมันในข้อความกลุ่มเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เมตา เอไอ พรอมต์ คืออะไร?

คำสั่งของ Meta AI คือคำแนะนำหรือคำถามที่คุณพิมพ์เพื่อบอกให้ Meta AI ทราบว่าคุณต้องการอะไร คิดเสียว่ามันเป็นวิธีที่คุณใช้เพื่อขอให้ AI ช่วยเหลือคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า 'เขียนคำบรรยายตลก ๆ สำหรับรูปชายหาดของฉัน' 'แนะนำสูตรอาหารเย็นที่ดีต่อสุขภาพ' หรือ 'อธิบายการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ให้เข้าใจง่าย ๆ'

ยิ่งคำแนะนำของคุณชัดเจนมากเท่าไร คำตอบที่คุณจะได้รับก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น คุณสามารถใช้คำแนะนำเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาพ ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา หรือเพียงแค่สนทนาที่เป็นประโยชน์

📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!

📖 อ่านเพิ่มเติม: Meta AI กับ ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

วิธีเขียนคำแนะนำที่ดีสำหรับ Meta AI

การได้รับคำตอบที่ดีที่สุดจาก Meta AIเริ่มต้นด้วยการเขียนเทมเพลตคำสั่ง AI ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร

คำขอที่ไม่ชัดเจนนำไปสู่คำตอบทั่วไปที่เสียเวลาของคุณ แทนที่จะถามว่า 'เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำอาหารหน่อย' ลองถามว่า 'ให้ฉันสูตรอาหารสำหรับพาสต้าไก่ที่ใช้เวลาทำ 30 นาที และใช้วัตถุดิบง่ายๆ ที่ฉันสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของชำทั่วไป'

สังเกตว่าเวอร์ชันที่สองสั่งให้ Meta AI ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอาหารจานใด ระยะเวลาที่คุณต้องการ และส่วนผสมที่คุณชอบ ระดับของรายละเอียดนี้ช่วยให้ AI เข้าใจความต้องการของคุณอย่างถูกต้องและให้คำตอบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดบริบท

Meta AI ทำงานได้ดีขึ้นมากเมื่อเข้าใจสถานการณ์ของคุณ

เปรียบเทียบ 'แนะนำเกมบางอย่าง' กับ 'ฉันกำลังวางแผนงานวันเกิดสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ที่มีเด็ก 10 คน ในสวนหลังบ้าน ช่วยแนะนำเกมกลางแจ้งสนุกๆ 5 เกมที่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก'

ข้อความที่สองจะให้ Meta AI รู้จักกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และข้อจำกัดของคุณ ทำให้สามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้จริง แทนที่จะเสนอไอเดียเกมแบบสุ่ม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อ้างอิงคำตอบก่อนหน้าโดยสรุปก่อน: 'จากสูตรที่คุณให้มาซึ่งมีกระเทียมและมะเขือเทศ ตอนนี้ขอแนะนำไวน์ที่เข้ากัน' วิธีนี้จะช่วยเสริมบริบทและป้องกันการเบี่ยงเบนในบทสนทนาหลายช่วง

ขั้นตอนที่ 3: ระบุรูปแบบที่คุณต้องการ

วิธีที่คุณรับข้อมูลมีความสำคัญพอๆ กับข้อมูลที่คุณได้รับ

บอก Meta AI ว่าคุณต้องการ 'รายการขั้นตอนที่มีหมายเลข' 'สรุปสั้นๆ สองประโยค' 'คำอธิบายโดยละเอียดพร้อมตัวอย่าง' หรือ 'ตารางเปรียบเทียบ'

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ขอ 'คู่มือทีละขั้นตอนพร้อมคำอธิบายง่าย ๆ' หากคุณต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ให้ขอ 'ห้าประเด็นสำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อย' รูปแบบที่เหมาะสมทำให้ข้อมูลเข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: ระบุความต้องการหรือข้อจำกัดของคุณ

ข้อจำกัดของคุณกำหนดว่าวิธีแก้ปัญหาใดที่เหมาะกับคุณ

โปรดระบุข้อจำกัดที่สำคัญไว้ล่วงหน้าเสมอ เช่น 'สูตรอาหารมังสวิรัติเท่านั้น', 'แบบฝึกหัดที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์', 'ไอเดียของขวัญไม่เกิน 30 ดอลลาร์' หรือ 'เคล็ดลับการเดินทางสำหรับผู้กลัวการบิน'

รายละเอียดเฉพาะเหล่านี้ช่วยให้ Meta AI กรองคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณออกไปได้ ตัวอย่างเช่น การขอ 'ท่าโยคะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง' จะมีประโยชน์มากกว่าการขอแค่ 'ท่าโยคะ' เพียงอย่างเดียว

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ใส่ข้อจำกัดหรือคำถามที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ที่ท้ายสุดของข้อความกระตุ้นความคิดของคุณ ประโยคสุดท้ายมักมีน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นในการกำหนดทิศทางและโทนของคำตอบ

ขั้นตอนที่ 5: ถามคำถามติดตามผล

ข้อความแรกของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสนทนาเท่านั้น

หากคำตอบของ Meta AI ยังไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณสามารถต่อยอดได้ เช่น พูดว่า 'ทำให้ง่ายขึ้น', 'ให้ตัวเลือกเพิ่มอีกสามข้อ', 'อธิบายประเด็นที่สองให้ละเอียดกว่านี้', หรือ 'ตอนนี้ลองนำไปใช้กับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย'

การติดตามผลแต่ละครั้งช่วยให้ Meta AI เข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้นและปรับปรุงคำตอบให้ดียิ่งขึ้น คิดเหมือนกับการสนทนาแบบโต้ตอบไปมา มากกว่าการถามคำถามเพียงครั้งเดียว

ขั้นตอนที่ 6: ใช้ตัวอย่างเมื่อเป็นไปได้

การแสดงให้เห็นมักจะชัดเจนกว่าการบอก หากคุณต้องการให้ Meta AI ตรงกับสไตล์หรือโทนเสียงเฉพาะ ให้ยกตัวอย่าง

ลอง 'เขียนคำบรรยายในสไตล์นี้: อีกวันหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดของฉัน ☀️ ใครพร้อมสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง?' นี่จะให้ Meta AI มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับโทน ความยาว การใช้สัญลักษณ์อีโมจิ และบุคลิกภาพ

ตัวอย่างทำงานได้ดีมากสำหรับงานสร้างสรรค์เช่นการเขียน, การออกแบบคำอธิบาย, หรือไอเดียเนื้อหา.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จบคำถามด้วย 'อธิบายระดับความมั่นใจของคุณในคำตอบนี้' หรือ 'คุณมีสมมติฐานอะไรบ้าง?' วิธีนี้จะช่วยเปิดเผยข้อจำกัดและช่วยให้คุณประเมินความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง Meta AI ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง Meta AI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานต่างๆ ที่คุณสามารถลองใช้ได้

คำแนะนำสำหรับการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

ข้อความเริ่มต้นของ Meta AI สำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้น
ลองใช้คำสั่ง Meta AI สำหรับการตลาดบน Instagram
  1. สร้างคำบรรยาย Instagram ที่น่าสนใจ 5 รายการสำหรับแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนที่กำลังเปิดตัวคอลเลกชันฤดูร้อน ใช้สัญลักษณ์อีโมจิและใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจ
  2. แนะนำ 10 ไอเดียเนื้อหาสำหรับเพจ Facebook ของร้านเบเกอรี่ที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าในท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นและแชร์
  3. เขียนโพสต์ LinkedIn สามเวอร์ชันที่แตกต่างกันเพื่อประกาศนโยบายการทำงานทางไกลใหม่ของบริษัทเรา ให้หนึ่งเวอร์ชันเป็นทางการ หนึ่งเวอร์ชันเป็นกันเอง และอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นแรงบันดาลใจ
  4. สร้างไอเดียสำหรับกระทู้ในทวิตเตอร์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สำหรับโค้ชฟิตเนสที่เชี่ยวชาญในการดูแลมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด รวมถึงประโยคดึงดูดความสนใจสำหรับแต่ละกระทู้
  5. ออกแบบภาพโพสต์ Instagram แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีคำคมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการอย่างโดดเด่นบนพื้นหลังแบบไล่สี ใช้ฟอนต์แบบไม่มีเชิงเส้นสมัยใหม่และสีที่สร้างแรงบันดาลใจ
  6. ให้ฉันได้รับโครงร่างปฏิทินเนื้อหาสำหรับธุรกิจการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งเดือน รวมถึงประเภทของโพสต์, ธีม, และเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด
  7. เขียนข้อความโฆษณา Facebook ที่น่าสนใจสำหรับสัมมนาออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายคือคนรุ่นมิลเลนเนียลที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินจากการเรียน กำหนดความยาวไม่เกิน 100 คำ
  8. สร้างภาพสำหรับโพสต์แบบคารูเซลบน LinkedIn เกี่ยวกับเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบสไลด์แรกด้วยเลย์เอาต์ที่สะอาดตา สีสันมืออาชีพ และมีพื้นที่สำหรับข้อความซ้อนทับ
  9. แนะนำแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่โพสต์เกี่ยวกับการเดินทางแบบประหยัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้รวมแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมและเฉพาะกลุ่มเข้าด้วยกัน

🔍 คุณรู้หรือไม่? วิธีที่คุณถามมีความสำคัญ (แม้แต่โทนเสียงก็สำคัญ) การศึกษาข้ามวัฒนธรรมพบว่า การกระตุ้นด้วยคำสุภาพต่อแชทบอท (ใช่แล้ว คำพูดอย่างเช่น 'กรุณา' และ 'ขอบคุณ') ส่งผลให้ได้รับคำตอบที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่า LLM สะท้อนสัญญาณการโต้ตอบของมนุษย์มากกว่าที่เราคิด

คำแนะนำสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

การกระตุ้นด้วยเมตาใช้ได้ผลกับทุกกรณีการใช้งาน
เขียนเรื่องสั้นโดยใช้คำสั่ง Meta AI
  1. เขียนเรื่องสั้นเปิดเรื่องเกี่ยวกับนักสืบที่สามารถได้ยินความคิดของผู้คนได้ แต่เฉพาะเมื่อพวกเขากำลังโกหกเท่านั้น ให้มีความยาว 150 คำ และจบด้วยตอนที่ทิ้งปมให้ติดตาม
  2. สร้างเรื่องราวพื้นหลังของตัวละครที่ไม่ซ้ำกันห้าเรื่องสำหรับนวนิยายแฟนตาซี แต่ละตัวละครควรมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นและลับเฉพาะที่ซ่อนอยู่
  3. ช่วยฉันคิดไอเดียพล็อตหักมุมสำหรับนิยายรักที่ตัวละครหลักเป็นเจ้าของรถขายอาหารคู่แข่งกันในออสติน รัฐเท็กซัส
  4. เขียนบทสนทนาระหว่างเพื่อนเก่าสองคนที่พบกันอีกครั้งหลังจาก 20 ปี หนึ่งในนั้นกลายเป็นคนร่ำรวย อีกคนเลือกชีวิตที่เรียบง่าย แสดงความตึงเครียดโดยไม่ให้ดูชัดเจน
  5. สร้างคำบรรยายรายละเอียดของสถานที่สำหรับสวนสนุกที่ถูกทิ้งร้างในยามพระอาทิตย์ตกดิน เน้นรายละเอียดทางประสาทสัมผัสที่สร้างบรรยากาศน่าขนลุก
  6. สร้างแนวคิดปกหนังสือที่มีบรรยากาศสำหรับนิยายลึกลับระทึกขวัญที่ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งที่มีหมอกหนา รวมถึงประภาคาร น้ำที่มืดมิด และท้องฟ้าที่น่ากลัว
  7. แนะนำหัวข้อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 10 ข้อที่อิงตามธีมของโอกาสครั้งที่สอง ทำให้เฉพาะเจาะจงพอที่จะจุดประกายไอเดียได้ทันที
  8. เขียนย่อหน้านี้ใหม่ในสามสไตล์ที่แตกต่างกัน: นักสืบแนวโนอาร์, นิทานแฟนตาซี, และระทึกขวัญสมัยใหม่ [วางย่อหน้าของคุณ]
  9. ออกแบบภาพเหมือนของตัวละครนักประดิษฐ์สตีมพังก์ในเวิร์กช็อปที่เต็มไปด้วยของเกะกะ ประกอบด้วยแว่นตากันลมทองเหลือง อุปกรณ์กลไก และเสื้อผ้าสไตล์ยุควิกตอเรีย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การให้คำแนะนำแบบขี้เกียจกำลังกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้บุกเบิกด้าน AI อย่าง Andrew Ng กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าบางครั้งคำแนะนำที่สั้นที่สุดก็ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด: เมื่อโมเดลมีความสามารถอยู่แล้ว คุณอาจ 'คัดลอก-วางข้อความแสดงข้อผิดพลาด + ขอให้แก้ไข' แทนที่จะให้บริบทยาวๆ

📖 อ่านเพิ่มเติม: การเชื่อมโยงคำสั่ง: ตัวอย่าง, กรณีการใช้งาน & เครื่องมือ

คำแนะนำสำหรับการสร้างวิดีโอ

Meta AI ถามคำถามเกี่ยวกับอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์
สร้างภาพหน้าปก YouTube ด้วยคำสั่ง Meta AI
  1. เขียนสคริปต์วิดีโอความยาว 60 วินาทีสำหรับ TikTok อธิบายวิธีการเตรียมอาหารสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงจุดดึงดูดใจ เคล็ดลับหลัก 3 ข้อ และปิดท้ายด้วยคำกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการ
  2. แนะนำไอเดียวิดีโอ YouTube 15 รายการสำหรับช่องเกมมิ่งที่เน้นเกมอินดี้ รวมถึงชื่อที่ดึงดูดและคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับแต่ละรายการ
  3. สร้างโครงร่างสตอรี่บอร์ดสำหรับอินสตาแกรมรีลความยาว 30 วินาที ที่แสดงการจัดบ้านก่อนและหลัง ทำเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 วินาที
  4. ออกแบบภาพหน้าปก YouTube สำหรับวิดีโอรีวิวเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนราคาประหยัด ใช้ข้อความที่โดดเด่น สีที่ตัดกัน และรูปแบบที่ดึงดูดสายตา
  5. เขียนบทนำวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับช่องรีวิวเทคโนโลยี วิดีโอเกี่ยวกับหูฟังไร้สายราคาประหยัดไม่เกิน 50 ดอลลาร์ ดึงดูดผู้ชมใน 5 วินาทีแรก
  6. สร้างไอเดียสำหรับวิดีโอ YouTube Shorts ด้านการศึกษา 10 รายการเกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพจิต แต่ละรายการควรมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที และต้องมีภาพประกอบแนะนำ
  7. สร้างดีไซน์การ์ดชื่อเรื่องแบบเคลื่อนไหวสำหรับช่องทำอาหาร นำเสนออุปกรณ์ครัว ส่วนผสมสดใหม่ และฟอนต์ที่สนุกสนาน สไตล์: โมเดิร์นและสีสันสดใส
  8. เขียนคำอธิบายวิดีโอและคำแนะนำการแท็กสำหรับวิดีโอสอนทำแกงเขียวหวานไทยแท้. ปรับให้เหมาะกับค้นหาบน YouTube
  9. สร้างรายการช็อตสำหรับวิดีโอแกะกล่องผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คือกระเป๋าใส่แล็ปท็อปหนังพรีเมียม ระบุมุมกล้องแปดมุมที่แตกต่างกันและสิ่งที่ต้องเน้น

คุณรู้หรือไม่? 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาเปิดแท็บการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้รวมถึงเธรดแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบท พูดง่ายๆ คือ คนส่วนใหญ่กำลังเอาความจำและบริบทไปฝากไว้กับแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบาง ทำตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀

ClickUpBrain MAXเปลี่ยนเกมการเล่นที่นี่ แอปซูเปอร์ AI นี้ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว และแม้กระทั่งใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว

เนื่องจาก MAX อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงไม่แย่งพื้นที่แท็บและสามารถบันทึกการสนทนาไว้ได้จนกว่าคุณจะลบออก

คำแนะนำสำหรับการสร้างภาพ

Meta AI คำแนะนำเพื่อแสดงภาพด้วยความเฉพาะเจาะจง
รับภาพประกอบสร้างสรรค์ตามคำแนะนำ Meta AI ของคุณ
  1. สร้างภาพบรรยากาศภายในร้านกาแฟที่อบอุ่นด้วยแสงไฟนวลตา เฟอร์นิเจอร์วินเทจ พืชแขวนจากเพดาน และบาริสต้ายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ สไตล์: ภาพวาดสีน้ำ
  2. สร้างโลโก้แบบมินิมอลที่มียอดเขาและพระอาทิตย์ขึ้น ใช้เพียงสามสี: น้ำเงินเข้ม ส้ม และขาว สไตล์โมเดิร์นและสะอาดตา
  3. ออกแบบทัศนียภาพเมืองในอนาคตในยามค่ำคืนที่มีรถยนต์บินได้ ป้ายไฟนีออน และตึกระฟ้าสูงตระหง่าน สไตล์ควรเป็นไซเบอร์พังค์โดยใช้โทนสีม่วงและน้ำเงิน
  4. สร้างภาพสวนเซนที่สงบเงียบ มีสะพานไม้ทอดข้ามบ่อปลาคาร์ฟ ต้นซากุระ และโคมไฟหิน สไตล์: ภาพถ่ายเสมือนจริง
  5. สร้างภาพประกอบแนวแฟนตาซีของห้องสมุดบ้านต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหนังสือ มุมอ่านหนังสือแสนสบาย ไฟประดับ และบันไดวน สไตล์: ภาพประกอบหนังสือเด็ก
  6. ออกแบบโปสเตอร์ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจสำหรับปารีส โดยมีหอไอเฟลเป็นจุดเด่น ใช้โทนสีคลาสสิกของยุค 1950 ตัวอักษรขนาดใหญ่และโดดเด่น พร้อมสไตล์อาร์ตเดโค
  7. สร้างภาพนามธรรมของปัญญาประดิษฐ์โดยใช้รูปทรงเรขาคณิต รูปแบบวงจร และไล่เฉดสีจากสีน้ำเงินไปสีม่วง สุนทรียภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่
  8. สร้างภูมิทัศน์แฟนตาซีที่มีเกาะลอยฟ้า น้ำตกที่ไหลลงสู่เมฆ คริสตัลเรืองแสงวิเศษ และมังกรบินอยู่ไกลๆ
  9. ออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงแก้วกาแฟบนโต๊ะไม้พร้อมแสงเช้า แล็ปท็อปอยู่ด้านหลัง และบรรยากาศการทำงานแบบมินิมอล

🔍 คุณรู้หรือไม่? เทคนิคการสร้างข้อความกระตุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อยสามประเภทหลัก ได้แก่ ข้อความกระตุ้นแบบธรรมชาติที่สร้างด้วยมือ ข้อความกระตุ้นแบบเวกเตอร์ที่เรียนรู้ (embeddings) และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง 'ข้อความกระตุ้น + ปรับแต่งเพิ่มเติม' ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกว้างขวางของสาขานี้

คำแนะนำสำหรับการแก้ไขรูปภาพ

Meta AI ให้คำแนะนำในการตีความภาพที่แตกต่างกัน
เพิ่มประสิทธิภาพภาพถ่ายและภาพประกอบของคุณให้ดียิ่งขึ้น ด้วยคำแนะนำที่ได้รับการปรับแต่งใน Meta AI
  1. ปรับปรุงสีของภาพนี้เพื่อให้พระอาทิตย์ตกดูสดใสขึ้น เพิ่มโทนสีส้มและชมพูในขณะที่รักษาโทนสีผิวให้ดูเป็นธรรมชาติ
  2. ลบพื้นหลังออกจากภาพสินค้านี้และแทนที่ด้วยพื้นหลังสีขาวสะอาด เก็บเงาไว้เพื่อความลึก
  3. ปรับภาพบุคคลนี้ให้มีเอฟเฟกต์แสงอบอุ่นในช่วงเวลาทอง (golden hour) ทำให้เงาดูนุ่มนวลขึ้นและเพิ่มแสงเรืองรองเล็กน้อยให้กับตัวแบบ
  4. ทำให้ภาพถ่ายอาหารนี้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยการปรับสีให้สดใสขึ้น เพิ่มความคมชัด และปรับความต่างของแสงและเงาให้เหมาะสม ควรรักษาความสมจริงของสีไว้ ไม่ให้ดูอิ่มตัวหรือจัดจ้านจนเกินไป
  5. เปลี่ยนภาพถ่ายกลางวันนี้เป็นฉากยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ เปลี่ยนท้องฟ้าให้มืดลง เพิ่มแสงไฟถนนที่อบอุ่น และสร้างบรรยากาศแบบภาพยนตร์
  6. แก้ไขแสงในภาพถ่ายในร่มนี้ มันมืดเกินไปและมีสีส้มจากโคมไฟ ทำให้สว่างขึ้นและเป็นกลางมากขึ้น
  7. ปรับลุคภาพถ่ายนี้ให้ดูเหมือนฟิล์มวินเทจ เพิ่มเกรนเล็กน้อย สีที่หม่นลงพร้อมโทนเขียวอมเหลือง และขอบภาพที่มืดลงอย่างนุ่มนวล
  8. ทำให้พื้นหลังที่รกของภาพบุคคลนี้เบลอในขณะที่ยังคงให้ตัวแบบอยู่ในโฟกัสที่คมชัด สร้างเอฟเฟกต์ความชัดลึกแบบมืออาชีพ
  9. เพิ่มความฝันและบรรยากาศที่ล่องลอยให้กับภาพถ่ายธรรมชาติภาพนี้ เพิ่มความนุ่มนวล เพิ่มหมอกบางๆ และเพิ่มความเข้มของโทนสีพาสเทล

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้คำสั่งเชิงลบกับ AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (+ ตัวอย่าง)

ข้อความสำหรับ Instagram

Meta AI ขอคำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
สร้างภาพหน้าปกสำหรับ Instagram แบบคาร์ูเซลโดยใช้ Meta AI
  1. สร้างไอเดียสำหรับ Instagram Story 10 ไอเดียสำหรับร้านเสื้อผ้าบูติก รวมถึงองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ เช่น โพล, แบบทดสอบ, และสติกเกอร์คำถาม
  2. ออกแบบภาพหน้าปกสำหรับโพสต์ Instagram แบบคาร์ูเซลเกี่ยวกับเคล็ดลับกิจวัตรยามเช้า ใช้สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การจัดวางที่เรียบง่าย และเว้นพื้นที่สำหรับข้อความชื่อเรื่อง
  3. เขียนประวัติสำหรับบัญชี Instagram การเดินทางของฉัน ฉันเป็นนักเดินทางหญิงเดี่ยวที่เน้นการผจญภัยแบบประหยัด กรุณาเขียนให้ไม่เกิน 150 ตัวอักษร และใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจด้วย
  4. สร้างไอเดียโพสต์แบบหมุนสำหรับพอร์ตโฟลิโอของนักออกแบบกราฟิก แนะนำสิ่งที่ควรรวมในแต่ละสไลด์เพื่อแสดงผลงานและดึงดูดลูกค้า
  5. สร้างเทมเพลตการออกแบบสตอรี่ Instagram ที่มีแบรนด์สำหรับโค้ชด้านสุขภาพ รวมถึงพื้นที่สำหรับเคล็ดลับประจำวัน คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และองค์ประกอบของแบรนด์ส่วนบุคคล

🚀 เคล็ดลับด่วน: สร้างภาพประกอบโดยไม่ต้องเสียสมาธิหรือขัดจังหวะการทำงานของคุณด้วยClickUp Brain

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์
เปลี่ยนจากแนวคิดสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างภาพ

คุณสามารถพิมพ์คำสั่งและขอให้ AIสร้างภาพได้สูงสุด 10 แบบพร้อมกัน ภาพเหล่านี้สามารถแทรกเข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที ซึ่งเหมาะสำหรับการสำรวจแนวคิด การร่างแคมเปญ และการอ้างอิงภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องย้ายไปยังเครื่องมือออกแบบอื่น

คำแนะนำสำหรับ WhatsApp

ข้อความแจ้งเตือน Meta AI สำหรับการไม่อยู่ที่ทำงาน
เขียนข้อความ OOO ด้วย Meta AI
  1. กรุณาเขียนข้อความ WhatsApp อย่างเป็นทางการเพื่อติดตามผลกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่ฉันส่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กรุณารักษามารยาทและไม่กดดันมากเกินไป
  2. สร้างข้อความเตือนความจำที่เป็นมิตรสำหรับกลุ่มศึกษาของฉันเกี่ยวกับการประชุมของเราในวันพรุ่งนี้ ระบุเวลา หัวข้อ และสิ่งที่ทุกคนควรเตรียม
  3. เขียนข้อความใน WhatsApp เพื่อปฏิเสธคำเชิญไปงานปาร์ตี้อย่างสุภาพ ฉันมีนัดหมายล่วงหน้าแล้ว แต่ฉันอยากแสดงความขอบคุณที่เชิญฉัน
  4. ออกแบบรูปโปรไฟล์ WhatsApp Business ที่เรียบง่ายและมืออาชีพสำหรับร้านเบเกอรี่ที่บ้าน ใส่ไอคอนคัพเค้กและชื่อธุรกิจในสไตล์ที่สะอาดและเป็นมิตร
  5. แนะนำข้อความสวัสดีตอนเช้าที่ดีสำหรับส่งในกลุ่มแชทครอบครัวของฉัน ทำให้อบอุ่นและเป็นบวกโดยไม่ให้ดูหวานเลี่ยนเกินไป
  6. เขียนข้อความตอบกลับอัตโนมัติสำหรับ WhatsApp Business ในกรณีไม่อยู่สำนักงานอย่างเป็นทางการ ฉันจะไม่อยู่จนถึงวันจันทร์หน้า รวมข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน
  7. สร้างแม่แบบข้อความสำหรับการยืนยันการจองนัดหมายกับลูกค้า ระบุวันที่ เวลา สถานที่ และสิ่งที่ลูกค้าต้องนำมา
  8. สร้างภาพสถานะ WhatsApp พร้อมคำคมสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความกตัญญู ใช้พื้นหลังที่เป็นธรรมชาติและตัวอักษรที่สง่างาม
  9. เขียนข้อความขอบคุณเพื่อส่งถึงผู้ที่แนะนำลูกค้าให้กับธุรกิจของฉัน ทำให้ข้อความดูจริงใจและระบุอย่างชัดเจนว่าฉันซาบซึ้งในความช่วยเหลือของพวกเขามากเพียงใด
  10. สร้างข้อความส่งเสริมการขายสำหรับ WhatsApp Business เพื่อประกาศส่วนลดระยะเวลาจำกัด ระบุรายละเอียดข้อเสนออย่างชัดเจน พร้อมกระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การ 'กระตุ้น' ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1960 กับ ELIZA ซึ่งผู้ใช้พิมพ์ความรู้สึก และระบบจะสะท้อนกลับ บางคนที่รู้สึกผูกพันมากถึงขนาดที่เลขานุการของ Joseph Weizenbaum (ผู้ประดิษฐ์)ขอเวลาคุยกับ ELIZA เป็นการส่วนตัว เพราะเชื่อว่ามันเข้าใจพวกเขา

คำสั่งสำหรับ Meta AI ที่ตลก

คำสั่งสำหรับ Meta AI ที่ตลก
ลองใช้คำสั่ง Meta AI ที่ตลก
  1. เขียนบทกวีเกี่ยวกับ AI ที่เบื่อกับการตอบคำถามเดิมๆ ทุกวัน
  2. สมมติว่าคุณเป็นนักบำบัด AI สำหรับ AI อื่น ๆ คุณจะให้คำแนะนำอะไรกับแชทบอทที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการดำรงอยู่?
  3. อธิบายวันหนึ่งในชีวิตของ AI ที่ต้องการเป็นเพียงเครื่องปิ้งขนมปัง
  4. สร้างสคริปต์การแสดงตลกสแตนด์อัพจากมุมมองของ AI ที่อิจฉาช่วงเวลาพักดื่มกาแฟของมนุษย์

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเทคนิคการสร้างคำสั่ง, วิธีการ, และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อใช้คำสั่งใน Meta AI คืออะไร?

การให้คำสั่งแก่ Meta AI อาจดูเหมือนง่าย แต่การได้คำตอบที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน ด้านล่างนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้คำสั่งมีประสิทธิภาพน้อยลงและวิธีแก้ไข

ข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นวิธีแก้ไข
ขาดบริบทระบบ AI มีปัญหาในการเข้าใจสิ่งที่ต้องการเพิ่มพื้นหลังหรือตัวอย่างเพื่อความชัดเจน
คำแนะนำมากเกินไปแบบจำลองสูญเสียความสนใจให้แต่ละคำแนะนำมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
การตั้งคำถามที่ไม่ชัดเจนผลลัพธ์รู้สึกไม่สมบูรณ์หรือสับสนถามคำถามที่ตรงประเด็นและเฉพาะเจาะจง
การข้ามวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับคำแนะนำไม่ดีขึ้นตามกาลเวลาทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงถ้อยคำอย่างสม่ำเสมอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การกระตุ้นด้วยวิธี Chain-of-Thought (CoT)แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มประโยคว่า 'มาคิดทีละขั้นตอนกัน' ลงในคำถามหรือโจทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเชิงเหตุผลบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ได้อย่างเห็นได้ชัด

ข้อจำกัดของการใช้ Meta AI

Meta AI มีประโยชน์สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนแนวคิด แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ผู้ใช้หลายคนพบว่าข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องการค้นหาทางเลือกอื่นของ Meta AI:

  • การคิดตื้นในหัวข้อที่ซับซ้อน: อาจพลาดบริบทหรือความละเอียดอ่อนในบทสนทนาทางเทคนิคหรือเชิงกลยุทธ์
  • การพึ่งพาคำแนะนำที่ชัดเจนและดี: ข้อมูลนำเข้าที่มีโครงสร้างไม่ดีอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อน
  • ข้อกังวลด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้ที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอาจพบว่านโยบายการใช้ข้อมูลมีข้อจำกัด
  • ความสม่ำเสมอในการสร้างสรรค์ที่จำกัด: น้ำเสียงและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงระหว่างคำแนะนำการเขียนของ AI ส่งผลต่อการสอดคล้องกับแบรนด์
  • ช่องว่างในการบูรณาการ: ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือขององค์กรหรือเครื่องมือการทำงานบางอย่าง ทำให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์มีข้อจำกัด

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเป็นวิศวกร Prompt

ทางเลือกของ Meta AI ที่น่าสนใจ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

นี่คือทางเลือกของ Meta AI ที่จะช่วยให้งานของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า 👇

1. คลิกอัพ

ผู้สร้างและผู้ทำการตลาดส่วนใหญ่ประสบกับช่องว่างในกระบวนการทำงานนี้—ที่ซึ่ง AI ช่วยคุณสร้างได้เร็วขึ้น แต่ไม่ช่วยให้คุณดำเนินการได้ดีขึ้น คำสั่ง, ร่าง, และความคิดของคุณจบลงด้วยการกระจัดกระจายอยู่ในเอกสาร, แอปแชท, และเครื่องมือโครงการ

ClickUpเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างนั้นในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่ซึ่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณมาพบกับการจัดการโครงการจริง—เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นงาน รายการร่างให้กลายเป็นกระบวนการทำงาน และไอเดียให้กลายเป็นผลงานที่ส่งมอบได้

ClickUp Brain: คำสั่งสำหรับ META AI

ClickUp ขจัดรูปแบบการทำงานที่ไร้ระเบียบ ทุกรูปแบบเพื่อมอบ บริบทที่ครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน

สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดที่ต้องการให้ผลงาน AI ของพวกเขาไปถึงเป้าหมายจริงๆ นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณก้าวทัน

ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ

ต้องการผู้ช่วย AI ที่เข้าใจเป้าหมาย ความคิดเห็น เอกสารอ้างอิง และการสนทนาที่คุณเปิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมClickUp Brainจะอยู่ภายในพื้นที่ที่งานของคุณดำเนินอยู่ คุณเพียงแค่ถาม แล้วมันจะดึงความหมายจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ

สมมติว่าคุณกำลังเตรียมบทความฟีเจอร์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณเปิดงานที่เกี่ยวข้องและขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบบันทึกการค้นพบ การโทรกับลูกค้า และข้อเสนอแนะภายใน มันจะสร้างเรื่องราวที่เน้นความท้าทายของผู้ใช้และประสบการณ์ใหม่ได้อย่างชัดเจน

ถัดไป คุณสามารถปรับแต่งถ้อยคำ แนบกับงานเผยแพร่ และแชร์เพื่อขอตรวจสอบภายในพื้นที่เดียวกันนี้

📌 คุณสามารถลองใช้คำแนะนำเหล่านี้ได้เช่นกัน:

  • ตรวจสอบงานค้นพบและงานให้ข้อเสนอแนะสำหรับ Feature Delta ร่างเรื่องราวสั้น ๆ ที่อธิบายปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญและผลลัพธ์ที่ฟีเจอร์นี้สามารถทำได้
  • สรุปเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้ในหนึ่งประโยคและแนบไว้กับคำอธิบายงาน
  • เน้นสามข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ครั้งนี้ และเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับการดำเนินการติดตามผล
  • เขียนย่อหน้านี้ใหม่ให้ฟังดูตรงไปตรงมาและมั่นใจ โดยคงความตั้งใจเดิมไว้

เคลื่อนที่อย่างลื่นไหลระหว่างโมเดล AI หลายตัว

ทั้ง Brain และClickUp Brain MAXช่วยให้คุณใช้ ChatGPT, Claude และ Gemini ได้ในที่เดียว เนื่องจากแต่ละโมเดลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างโมเดลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ AI หลายตัว

สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ
สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ

สิ่งนี้ช่วยลดการแพร่กระจายของ AIเพราะทุกโมเดลทำงานจากข้อมูลและบริบทของโครงการเดียวกัน

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังเตรียมข้อความสำหรับการประกาศฟีเจอร์ใหม่ คุณมีข้อมูลวิจัย บันทึกการประชุม และเหตุผลภายในที่บันทึกไว้ในClickUp Task ของคุณแล้ว คุณเปิดBrain MAX ซึ่งเป็นแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp และขอให้ Claude แยกข้อมูลนั้นออกเป็นโครงสร้างเรื่องราวที่เรียบง่าย

Gemini ใน ClickUp Brain MAX: ใช้ข้อความเริ่มต้นของคุณในวิธีใดก็ได้ตามต้องการ
กระตุ้น Gemini ภายใน ClickUp Brain MAX เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของคุณ

เมื่อโครงสร้างรู้สึกแข็งแรงแล้ว คุณเปลี่ยนไปใช้ ChatGPT เพื่อปรับโทนสำหรับประกาศที่มุ่งเน้นลูกค้า จากนั้นคุณเปลี่ยนไปใช้ Gemini เพื่อย่อข้อความให้กระชับเป็นอัปเดตผลิตภัณฑ์สองประโยคที่ชัดเจน

📌 ลองใช้ข้อความนี้: ปรับปรุงเรื่องราวนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเน้นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้รับ จากนั้นย่อให้เหลือเป็นข้อความอัปเดตผลิตภัณฑ์ 2-3 ประโยค

บันทึกไอเดียทันทีที่คุณคิดได้

การแปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUp Brain MAXรองรับการทำงานที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ เพื่อให้เหตุผลและข้อมูลเชิงลึกของคุณยังคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่เกิดขึ้น คุณพูดเพียงครั้งเดียว และ Brain MAX จะจัดโครงสร้างความคิดให้เป็นงานที่ใช้งานได้

ClickUp พูดเป็นข้อความ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเสียงเพื่อผลลัพธ์ที่ทรงพลัง
จับภาพข้อมูลเชิงลึกที่พูดผ่าน ClickUp Talk to Text และแปลงเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้างได้ทันที

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่งจบการสนทนากับลูกค้าและได้ยินวลีหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่พอใจของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน คุณพูดวลีนั้นออกมาดังๆ ในขณะที่งานยังเปิดอยู่ ฟีเจอร์ Talk to Text จะแปลงความคิดนั้นให้กลายเป็นประโยคข้อคิดเห็นที่ชัดเจน ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปในรายการงานได้ทันที

นำเสนอความรู้เมื่อคุณต้องการ

การค้นหาองค์กรใน ClickUpรวบรวมประวัติการตัดสินใจ เส้นทางการวิจัย บันทึกผู้ใช้ และเอกสารสนับสนุนทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันโดยไม่ต้องค้นหาเอง

ดึงความรู้ที่เกี่ยวข้องและบริบทการตัดสินใจได้ทันทีด้วย ClickUp Enterprise Search

คุณพิมพ์วลีที่คุณจำได้ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นออกมา

สมมติว่าคุณต้องการทบทวนเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานจากไตรมาสที่แล้ว คุณค้นหาชื่อฟีเจอร์ และ Enterprise Search จะแสดงงานวิจัยผู้ใช้ สรุปการประชุม และบันทึกการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้คุณเห็น คุณจึงสามารถกลับมาเข้าใจประเด็นได้อย่างชัดเจนภายในไม่กี่วินาที และเดินหน้าทำงานต่อไปได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: กระตุ้นการอัปเดตงาน, จัดเส้นทางงาน, และส่งการติดตามผลเพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปเองด้วยClickUp Automation
  • ปล่อยให้กระบวนการแก้ไขตัวเอง: ตั้งค่าClickUp Agentsเพื่อเฝ้าติดตามงานที่ค้างหรือเกินกำหนด และกระตุ้นให้คนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
  • รักษาตารางเวลาของคุณให้ตอบสนอง: จัดตารางวันของคุณใหม่ตามลำดับความสำคัญใหม่, กำหนดเวลา, หรือปริมาณงานด้วยClickUp Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของคุณปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
  • เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำ: ให้ClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุม จับประเด็นการตัดสินใจ และแนบรายการที่ต้องดำเนินการไปยังงานที่ต้องการได้ทันที
  • ล็อกความคิดที่ต้องการให้ทำซ้ำ: บันทึกคำแนะนำไว้ใน ClickUp Brain เพื่อให้ทุกทีมเมทใช้รูปแบบการคิดเหมือนกันสำหรับการค้นคว้า, วิเคราะห์, หรือการติดต่อ
  • เปลี่ยนจากไอเดียสู่กระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: วางแผนการทดลอง, กระบวนการทำงาน, เส้นทางการใช้งานของลูกค้า หรือตรรกะของระบบบนClickUp Whiteboards
  • ทำให้ข้อมูลอัปเดตตัวเอง:เพิ่มฟิลด์ AI ของ ClickUpเพื่อคำนวณความรู้สึก ความเร่งด่วน ความซับซ้อน คะแนนสุขภาพ หรือความเสี่ยงของดีลโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือนี้มีชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับ ClickUp:

ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บมันทำให้เสียเวลา และจริงๆ แล้ว เมื่อผมอยู่ในช่วงทำงานที่ต้องการสมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำ

📚 อ่านเพิ่มเติม:ChatGPT vs. ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?

2. แชทจีพีที

ChatGPT: เครื่องมือบันทึกงานด้วย AI
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT จัดการทุกอย่างตั้งแต่การร่างอีเมลไปจนถึงการแก้ไขโค้ดผ่านอินเทอร์เฟซแชทที่เรียบง่าย โมเดลการสนทนาของ OpenAI จะจดจำการแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ในระหว่างเซสชันของคุณ ดังนั้นคุณสามารถต่อยอดจากคำตอบก่อนหน้าได้โดยไม่ต้องทวนบริบทซ้ำ

เครื่องมือผู้ช่วยเขียนนำเสนอตัวเลือกโมเดลหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าจะใช้เหตุผลที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น การสนทนาด้วยเสียงทำงานได้ดีอย่างน่าประหลาดใจสำหรับการโต้ตอบแบบไม่ต้องใช้มือ และแอปมือถือยังนำฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดมาสู่โทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้าง GPT ที่กำหนดเองซึ่งเก็บคำสั่งและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ ช่วยลดความจำเป็นในการอธิบายความต้องการใหม่ในทุกการสนทนา
  • สลับระหว่างรุ่นของโมเดลระหว่างการสนทนาเพื่อปรับสมดุลระหว่างความเร็วในการประมวลผลกับความซับซ้อนตามความต้องการปัจจุบันของคุณ
  • อัปโหลดไฟล์ PDF, สเปรดชีต หรือรูปภาพ และสอบถามคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาโดยไม่ต้องคัดลอกหรือถอดข้อมูลด้วยตนเอง
  • สร้างภาพด้วยคำแนะนำภาพจาก AIและปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยการขอปรับแต่งเฉพาะจุด เช่น องค์ประกอบ สี หรือสไตล์

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ผู้ใช้ระดับฟรีจะประสบกับเวลาตอบสนองที่ช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง และจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การสร้างภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • GPT ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนมีคุณภาพของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากใครก็ตามสามารถสร้างและแบ่งปันได้

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (1,045+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)

📚 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

3. โคลด

โคลด: เครื่องมือเพื่อเป้าหมายคำตอบที่ถูกต้อง
ผ่านทางโคลด

โคล้ดประมวลผลเอกสารยาวและรักษาบริบทตลอดการสนทนาที่ยาวนาน Anthropic สร้างมันขึ้นมาเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนหลายครั้ง ทำให้มีประโยชน์สำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจที่สอดคล้องกันตลอดเวลา

ความสามารถด้านวิสัยทัศน์ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดแผนภูมิ แผนภาพ หรือรูปภาพเพื่อการตีความและวิเคราะห์ได้ อินเทอร์เฟซยังคงเรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อให้การสนทนาเป็นจุดศูนย์กลาง

คุณสมบัติเด่นของโคล้ด

  • อัปโหลดเอกสารหลายฉบับพร้อมกันและถามคำถามที่ต้องการการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อระบุรูปแบบหรือความขัดแย้ง
  • ขอให้เขียนในโทนและสไตล์ที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นปรับปรุงผลลัพธ์โดยอธิบายอย่างละเอียดว่าคุณต้องการให้ปรับเสียง โครงสร้าง หรือความเป็นทางการอย่างไร
  • พัฒนาโค้ดในหลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนในขณะที่ผู้ช่วยจดจำตัวเลือกสถาปัตยกรรม, หลักการตั้งชื่อ, และข้อกำหนดของโครงการจากข้อความก่อนหน้า

ข้อจำกัดของโคลด

  • ผู้ช่วยปฏิเสธคำขอที่สมเหตุสมผลเป็นครั้งคราว โดยใช้นโยบายเนื้อหาที่ระมัดระวังเกินไปซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง
  • การเข้าถึงระดับฟรีจะถูกจำกัดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง โดยผู้ใช้จะต้องรอเป็นเวลา 5 ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถดำเนินการสนทนาต่อได้
  • ข้อมูลปัจจุบันต้องการการเปิดใช้งานความสามารถในการค้นหาเว็บอย่างชัดเจน เนื่องจากความรู้พื้นฐานมีวันหมดอายุ

การตั้งราคาแบบโคล้ด

  • ฟรี
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของโคลด

  • G2: 4. 4/5 (65+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI

4. Google Gemini

ราศีเมถุน: เน้นการสังเคราะห์งานวิจัยและการเขียน
ผ่านทางเจมินี

Google Gemini เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบนิเวศ Google ที่มีอยู่ของคุณ แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมกับ Gmail, Drive, Docs และ Calendar ช่วยให้คุณค้นหาไฟล์และข้อมูลส่วนตัวได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา

ส่วนขยายดึงข้อมูลจาก YouTube, แผนที่, และเที่ยวบิน เพื่อขยายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในหน้าต่างเดียว คุณสามารถร่างเนื้อหาที่ส่งออกไปยังแอป Google Workspace ได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการคัดลอกและวางตามปกติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini

  • ร่างเอกสาร, ตารางคำนวณ, หรือการนำเสนอที่สามารถนำเข้าสู่แอป Google Workspace ได้โดยตรงพร้อมการรักษารูปแบบ
  • สลับระหว่างการป้อนข้อความ, การสอบถามด้วยเสียง, และการอัปโหลดรูปภาพภายในหัวข้อการสนทนาเดียวกันตามสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ
  • ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก Google Search โดยอัตโนมัติระหว่างการสนทนา สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่อัปเดต

ข้อจำกัดของ Google Gemini

  • ส่วนขยายที่เชื่อมต่อกับบริการของ Google ทำงานไม่สม่ำเสมอในบัญชีประเภทต่างๆ โดยบัญชีเวิร์กสเปซจะพบข้อจำกัดมากขึ้นในบางภูมิภาค
  • คำตอบบางครั้งอาจเอื้อประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Google แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นที่อาจตอบโจทย์คำถามหรือความต้องการของคุณได้ดีกว่า

ราคาของ Google Gemini

  • ฟรี
  • Google AI Pro: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
  • Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (275+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก AI ของ Google Gemini ที่ควรลองตอนนี้

5. Perplexity AI

Perplexity AI: เครื่องมือค้นหาพร้อมการอ้างอิง
ผ่านทางPerplexity AI

Perplexity AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวิจัยที่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ทุกคำตอบจะมีรายการอ้างอิงที่สามารถคลิกได้ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต้นฉบับ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและสำรวจหัวข้อเพิ่มเติมได้

โหมดโฟกัสจะจำกัดการค้นหาให้แคบลงเฉพาะประเภทแหล่งข้อมูลเฉพาะ เช่น บทความวิชาการ การสนทนาใน Reddit หรือวิดีโอ YouTube คอลเลกชันช่วยให้คุณจัดระเบียบการค้นหาที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ สร้างฐานความรู้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งครอบคลุมหลายช่วงการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • ตรวจสอบข้อเรียกร้องโดยการคลิกที่การอ้างอิงในเนื้อหาที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับ ทำให้คุณสามารถอ่านเนื้อหาต้นฉบับและประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
  • ทำตามคำแนะนำที่สร้างโดย AI สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากแต่ละคำตอบ ค้นพบความเชื่อมโยงและมุมมองที่คุณอาจมองข้ามไป
  • เข้าถึงข้อมูลปัจจุบันผ่านการค้นหาเว็บอัตโนมัติที่ทำงานทุกครั้งที่มีการค้นหา เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบสะท้อนถึงการพัฒนาและการอัปเดตล่าสุด

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • บัญชีฟรีมีขีดจำกัดในการค้นหาขั้นสูงทุกวัน ซึ่งจำกัดการเข้าถึงโมเดลที่มีความสามารถมากขึ้นเมื่อคุณต้องการการวิจัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • คำตอบให้ความสำคัญกับความกระชับมากกว่าความลึกซึ้ง บางครั้งขาดความละเอียดอ่อนและรายละเอียด
  • คุณภาพของการอ้างอิงขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น บางครั้งอาจอาศัยเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าซึ่งไม่ได้สนับสนุนข้ออ้างที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน

ราคาของ Perplexity AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Perplexity AI ที่ดีที่สุด

ทำให้ผลลัพธ์จาก AI ของคุณมีชีวิตชีวาด้วย ClickUp

คำสั่ง Meta AI ที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ พวกมันช่วยสร้างความชัดเจน ทำให้ความคิดคมชัดขึ้น และช่วยให้คุณไปถึงประเด็นได้เร็วขึ้น

แต่เพียงคำกระตุ้นเตือนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปิดวงจรได้ คุณยังคงต้องมีสถานที่ที่ความคิดกลายเป็นแผน แผนกลายเป็นปฏิบัติการ และการปฏิบัติการนำไปสู่สิ่งที่เป็นจริง

นั่นคือจุดที่งานจะเดินหน้าต่อไปหรือหยุดชะงัก และมักเป็นจุดที่ความยุ่งเหยิงจากการสลับแท็บเริ่มต้นขึ้น

ClickUp รวบรวมทุกขั้นตอนไว้ในที่เดียว คุณสามารถระดมความคิดด้วย ClickUp Brain ใส่ข้อมูลเชิงลึกลงใน Task ได้โดยตรง และดำเนินงานต่อไปโดยไม่ต้องรีเซ็ตบริบทใหม่ทุกห้านาที

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Meta AI อาจใช้คำสั่งและผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงโมเดลของตน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Meta และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ

คำสั่งของ Meta AI ทำงานได้ดีกับคำพูดที่เป็นธรรมชาติและคำอธิบายที่ชัดเจน และออกแบบมาเพื่อให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วภายในแพลตฟอร์มของ Meta เช่น Facebook, Instagram, และ WhatsApp คำสั่งของ ChatGPT เหมาะสำหรับคำขอที่มีรายละเอียดและโครงสร้างที่ต้องการคำตอบที่ยาวกว่าหรือซับซ้อนกว่า

คำสั่งภาพ Meta AI ที่ดีที่สุดควรมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง โดยปกติควรมีความยาวหนึ่งถึงสามประโยค หากสั้นเกินไปอาจทำให้คลุมเครือ และหากยาวเกินไปอาจทำให้ AI สับสน ให้เน้นการให้บริบทที่เพียงพอโดยไม่ใส่รายละเอียดมากเกินไป

ใช่ Meta AI สามารถสร้างทั้งข้อความและภาพจากคำสั่งเดียวได้ คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการอย่างละเอียด และ AI จะสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ ภาพ หรือทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ