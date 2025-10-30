บล็อก ClickUp

25+ คำสั่ง Sora AI เพื่อสร้างเวทมนตร์จากข้อความเป็นวิดีโอ

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
30 ตุลาคม 2568

หากข้อความเพียงหนึ่งบรรทัดสามารถกลายเป็นวิดีโอที่แสดงผลอย่างสมบูรณ์ได้ล่ะ?

นั่นไม่ใช่แค่การทดลองทางความคิดอีกต่อไป—แต่มันคือความเป็นจริงในแต่ละวันสำหรับผู้ใช้กลุ่มแรก ๆ ของ Sora AI เครื่องมือสร้างวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ที่ทำได้มากกว่าแค่เร่งกระบวนการผลิต มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมสร้างสรรค์คิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องผ่านภาพ: ลดความสมบูรณ์แบบ เพิ่มการทดลองซ้ำ ลดจำนวนร่าง เพิ่มความเข้าใจอย่างรวดเร็ว

และโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้สังเกตเห็นแล้ว

แน่นอนว่า เมื่อมีเครื่องมือ AI ใหม่ ๆ ออกมา อินเทอร์เน็ตก็มักจะเต็มไปด้วยคำแนะนำ เคล็ดลับ และ...มุกตลกอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น: นี่คือบทสนทนาใน Reddit ที่ล้อเลียนการตามหา "คำสั่งที่ดีที่สุด" สำหรับ Sora AI:

บทสนทนา SORA AI บน Reddit
แหล่งที่มา

แต่เบื้องหลังมีมเหล่านี้ มีศักยภาพที่แท้จริง เครื่องมืออย่าง Sora AI ช่วยให้ทีมการตลาด ผู้สร้างสรรค์ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถขยายการสร้างวิดีโอ การเล่าเรื่อง และระบบอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาภาพได้อย่างง่ายดาย

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจคำสั่ง Sora AI ที่จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้เรายังจะดูClickUpในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sora AI! 🏁

Sora AI คืออะไร?

ผ่านทางSora AI

Sora AI เป็นโมเดลสร้างวิดีโอจากข้อความที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งสร้างคลิปวิดีโอสั้นคุณภาพสูงจากคำสั่งภาษาธรรมชาติ

สามารถสร้างฉากที่มี:

  • ตัวละครหลายตัวโต้ตอบกันอย่างเป็นธรรมชาติ
  • การเคลื่อนไหวของกล้องและมุมมองแบบภาพยนตร์
  • สภาพแวดล้อมที่ละเอียดและแสงสว่างที่สม่ำเสมอ
  • ฟิสิกส์เชิงตรรกะและความสอดคล้องเชิงเวลาข้ามเฟรม

เครื่องมือ AIนี้ยังสามารถขยายวิดีโอที่มีอยู่ได้ โดยสร้างเฟรมใหม่และใช้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดิฟฟิวชันและทรานส์ฟอร์มเมอร์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงเวลาและภาพอย่างสมจริง

Sora AI prompts คืออะไร?

คำสั่ง Sora AI คือคำแนะนำที่คุณให้กับ AI สร้างวิดีโอจากข้อความของ OpenAI เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่มีความยาวสูงสุดหนึ่งนาที คุณสามารถกำหนดรายละเอียดทุกอย่างได้ ตั้งแต่การเคลื่อนไหวของตัวละคร แสงไฟ มุมกล้อง ไปจนถึงโทนอารมณ์ของวิดีโอ ควรเขียนคำสั่งให้ชัดเจน (ไม่เกิน 120 คำ) ชัดเจน มีชีวิตชีวา และมีโครงสร้าง เหมือนกับสตอรี่บอร์ดขนาดย่อในรูปแบบข้อความ

โซระชอบความเฉพาะเจาะจง บอกมันว่า เกิดอะไรขึ้น, ที่ไหน, และ รู้สึกอย่างไร

ตัวอย่างคำสั่ง:

"นักออกแบบกำลังร่างโครงร่างในสตูดิโอที่มีแสงแดดส่องเข้ามา พร้อมกับเสียงแจ๊สเบาๆ ในพื้นหลัง"

"นักออกแบบกำลังร่างโครงร่างในสตูดิโอที่มีแสงแดดส่องเข้ามา พร้อมกับเสียงแจ๊สเบาๆ ในพื้นหลัง"

นั่นคือความชัดเจนแบบภาพยนตร์ในไม่ถึง 20 คำ

ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง AI ในการสร้างวิดีโอ

นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้คำสั่ง Sora AIสำหรับการสร้างวิดีโอ:

  • เร่งการผลิตวิดีโอ สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วจากข้อความที่ป้อนอย่างง่าย
  • ขยายความเป็นไปได้ทางความคิดสร้างสรรค์ โดยการแปลความคิดที่สร้างสรรค์ให้กลายเป็นฉากภาพ
  • ลดต้นทุนการผลิต, กำจัดความจำเป็นในการใช้ผู้แสดง, กล้อง, และการตัดต่อที่ซับซ้อน
  • เปิดใช้งานการปรับแต่งและการปรับให้เหมาะกับบุคคล ของเนื้อหาวิดีโอในระดับใหญ่ด้วยคำสั่งที่หลากหลาย
  • ปรับปรุงความสม่ำเสมอ ในวิดีโอหลายฉากหรือหลายช็อตผ่านการควบคุมที่นำด้วยคำสั่ง
  • อำนวยความสะดวกในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงแนวคิดวิดีโอซ้ำหลายครั้งก่อนการผลิตเต็มรูปแบบ
  • ปรับขนาดโครงการ และให้คุณทำงานร่วมกันจากระยะไกลด้วยการเข้าถึงที่รองรับบนคลาวด์

🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยพบว่าวิดีโอสังเคราะห์ที่สร้างโดย AI (โดยใช้ตัวละครเสมือนแทนผู้บรรยายที่ถ่ายทำจริง)ให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เทียบเท่ากับวิดีโอแบบดั้งเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าวิดีโอคุณภาพสูงไม่จำเป็นต้องมาจากสตูดิโอขนาดใหญ่เสมอไปอีกต่อไป

ต้องการคู่มือการตลาด AI แบบพร้อมใช้งานทันทีใช่ไหม? ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อนี้เพื่อดูว่าทีมจริงใช้ AI อย่างไรในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้น และวัดผลที่สำคัญ—โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีใดๆ

วิธีเขียนคำสั่ง Sora AI ให้ได้ผล

วิธีที่คุณอธิบาย ฉาก, ตัวละคร, หรือการกระทำ นั้นมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของวิดีโอ ดังนั้น การรู้วิธีเขียน คำแนะนำที่ชัดเจน กระชับ และสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

นี่คือวิธีการเขียนคำสั่ง Sora AI ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของคุณก่อน

ถาม: ฉันกำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่? เป็นบทแนะนำสั้น ๆ การเปิดเผยที่น่าตื่นเต้น หรือคลิปแนะนำสินค้าที่อบอุ่นสบายใจ? จุดประสงค์ของคุณจะเป็นตัวกำหนดจังหวะ น้ำเสียง และบรรยากาศทางภาพทั้งหมด

📌 ตัวอย่างเช่น คำแนะนำอย่าง "การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัย เน้นคุณสมบัติของแอปด้วยการเคลื่อนไหว UI แบบมินิมอล" จะดูแตกต่างอย่างมากจาก "การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดูสนุกสนาน แสดงแอปเดียวกันด้วยสีสันสดใสและไอคอนสไตล์การ์ตูน"

การระบุเจตนาไว้ล่วงหน้าช่วยให้ภาพของคุณมีความสอดคล้องและตรงกับแบรนด์

คิดถึงโทน, สไตล์, และแพลตฟอร์มเป้าหมายก่อนเพิ่มรายละเอียดฉากใด ๆ; นี่ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขซ้ำ.

🔍 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจขนาดใหญ่พบว่า 91% ของนักการตลาดได้นำAI มาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในกระบวนการทำงานด้านวิดีโอของพวกเขาแล้ว และ 85% ของพวกเขาบอกว่ามันช่วยลดต้นทุนได้

ขั้นตอนที่ 2: จัดโครงสร้างคำถามโดยรอบองค์ประกอบสำคัญ

ทุกคำสั่งที่แข็งแกร่งครอบคลุมสิ่งจำเป็นหกประการ: ใคร, การกระทำ, สถานที่, กล้อง, แสงสว่าง, เสียง.

ตัวอย่างการแยกคำสั่ง:

  • หัวข้อและการกระทำ: 'ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังทำท่าทางขณะนำเสนอแดชบอร์ดโฮโลกราฟิกที่ลอยอยู่ตรงหน้า'
  • สถานที่และบรรยากาศ: 'สำนักงานที่สว่างไสวและทันสมัย พร้อมผนังกระจกที่ส่องแสงแดดและเงาสะท้อนที่ละเอียดอ่อนบนพื้นผิวที่ขัดเงา'
  • กล้องและการจัดองค์ประกอบ: 'ภาพขนาดกลาง มุมมองต่ำและใกล้ชิด ถ่ายแบบภาพยนตร์ เลนส์ 50 มม. ระยะชัดลึกตื้น'
  • แสงสว่างและสี: 'แสงสว่างนุ่มนวลอบอุ่น, แสงสว่างแบบภาพยนตร์เล็กน้อย, เน้นให้เห็นอินเตอร์เฟซโฮโลกราฟิก'
  • เสียงและบรรยากาศ: 'เสียงแป้นพิมพ์ดังคลิก, เสียงพูดคุยเบาๆ จากออฟฟิศ, ดนตรีเบาๆ ในบรรยากาศ'

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้คำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว เช่น 'เลื่อน' 'หมุน' 'ปัด' เพื่อให้แอนิเมชันดูเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 3: รักษาคำอธิบายให้ชัดเจนแต่กระชับ

หลีกเลี่ยงการใช้คำสั่งที่คลุมเครือกับ Sora AI เช่น 'แสดงผลิตภัณฑ์ที่เจ๋งๆ' แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้รายละเอียดฉาก: 'ผู้ใช้เลื่อนดูแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟขณะที่แผนภูมิเคลื่อนไหวอัปเดตแบบเรียลไทม์ ' ความเฉพาะเจาะจงจะนำทาง Sora ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้ AI ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการปรับแต่ง

ควบคุมการเคลื่อนไหว รูปแบบ และการทำซ้ำของวิดีโอของคุณเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างแท้จริง:

  • ควบคุมการเคลื่อนไหวและจังหวะเวลา: แบ่งลำดับที่ซับซ้อนออกเป็นจังหวะที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น: 'ผู้จัดการเดินไปที่โต๊ะ แตะที่โฮโลแกรม และซูมเข้าไปที่ข้อมูลในแดชบอร์ด ' วิธีนี้ช่วยให้การเปลี่ยนฉากเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาขัดข้องในวิดีโอแบบหลายช็อต
  • สไตล์อ้างอิงหรือความสวยงาม: กำหนดทิศทางภาพของคุณด้วยแนวหรือการออกแบบ: 'สไตล์เชิงพาณิชย์ของสตาร์ทอัพเทคโนโลยี, UI อนาคต, เนออนสีสันสดใส' หรือ 'แอนิเมชั่น 2D แบบมินิมอลสำหรับโฆษณาโซเชียลมีเดีย' การอ้างอิงภาพยนตร์ที่คุ้นเคยช่วยให้ Sora รักษาภาพที่สอดคล้องกัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อคำสั่งของ Sora AI เหมือนกับร่างต้นฉบับ สร้างหนึ่งเวอร์ชัน ปรับแต่งองค์ประกอบหนึ่งอย่าง (มุมกล้อง, แสง, หรือสี) ทำการรันใหม่ หากผลลัพธ์ยังไม่ตรงใจ ให้ทำให้เรียบง่ายก่อน: ล็อกการกระทำหรือการตั้งค่าที่สำคัญไว้ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนเข้าไป

ขั้นตอนที่ 5: ใช้รูปภาพและตั้งค่าพารามิเตอร์ API

ต้องการให้ตัวละครหรือผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่สม่ำเสมอในทุกวิดีโอใช่ไหม? กรุณาแนบภาพตัวอย่างอ้างอิงพร้อมกับข้อความคำสั่งของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่

คุณต้องระบุความยาวของวิดีโอ ความละเอียด และเวอร์ชันของโมเดลใน API ด้วย แทนที่จะระบุในข้อความคำสั่ง คลิปสั้น (4-8 วินาที) จะจัดการและเชื่อมต่อเป็นลำดับที่ยาวขึ้นได้ง่ายกว่า โดยยังคงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและความสอดคล้องกัน

คำสั่ง AI Sora ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

Sora AI เปลี่ยนแปลงวิธีการระดมความคิด สร้างสตอรี่บอร์ด และผลิตวิดีโอของทีม และสำหรับวิดีโอหรือภาพที่สมบูรณ์แบบ คุณไม่จำเป็นต้องกลายเป็นวิศวกรการป้อนคำสั่ง

นี่คือแนวคิดเบื้องต้นสำหรับแต่ละด้าน:

การตลาดและการโฆษณา

คำแนะนำสำหรับ Sora AI เพื่อสร้างโฆษณา
โฆษณาภาพยนตร์สำหรับคาเฟ่

📌 กรณีการใช้งาน: การเล่าเรื่องแบรนด์, แคมเปญ, โฆษณาบนโซเชียล, และการโปรโมทสินค้า

  1. สร้างโฆษณาภาพยนตร์ความยาว 20 วินาที แสดงให้เห็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกำลังเปิดร้านกาแฟของตนในยามเช้าตรู่ ถ่ายทอดความอบอุ่น กลิ่นหอม และจิตวิญญาณของชุมชน
  2. สร้างโชว์เคสผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสำหรับสมาร์ทวอทช์ โดยเน้นการติดตามสุขภาพ การออกแบบที่เรียบง่าย และฉากการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง
  3. จินตนาการถึงภาพตัดต่อที่รวดเร็วของการเปิดตัวแคมเปญการตลาดระดับโลกที่ปรากฏบนป้ายโฆษณา โทรศัพท์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  4. ผลิตวิดีโอแนวตั้งสั้นสำหรับโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นการใช้งานจริงของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ยั่งยืนในแสงธรรมชาติ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ระบุการเคลื่อนไหวของกล้อง (แพน, ดอลลี่ซูม, การกวาดภาพจากมุมสูง) เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาในสไตล์โฆษณา คุณยังสามารถระบุคำศัพท์เกี่ยวกับการปรับสี เช่น 'โทนสีอุ่นแบบภาพยนตร์' ได้อีกด้วย

การสร้างเนื้อหาและสื่อ

คำสั่งสำหรับ Sora AI เพื่อสร้างวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์
วิดีโอ YouTube ของการเลื่อนกล้องแบบภาพยนตร์

📌 กรณีการใช้งาน: การเล่าเรื่อง, บทนำ/บทสรุป, เนื้อหาแบบสั้น และการทดลองด้านภาพ

  1. สร้างอินโทร YouTube ความยาว 15 วินาที พร้อมการเลื่อนกล้องแบบภาพยนตร์ผ่านสตูดิโอที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยแสงไฟสร้างบรรยากาศและอุปกรณ์ศิลปะ
  2. สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไทม์แลปส์ของศิลปินที่กำลังวาดภาพสเก็ตช์บนผนังซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันดิจิทัลบนหน้าจอ
  3. สร้างหนังสั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ตามหาแรงบันดาลใจผ่านถนนในเมืองที่ฝนตกในยามค่ำคืน
  4. สร้างภาพ B-roll แบบวนซ้ำสำหรับฉากหลังของพอดแคสต์—แสงนุ่มนวล กล้องเคลื่อนที่ การจัดโต๊ะเรียบง่าย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มรายละเอียดเช่น อัตราส่วนภาพ (16:9 หรือ 9:16) และ การเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณเหมาะกับแพลตฟอร์ม—มันสร้างความแตกต่างอย่างมากดังที่แสดงในตัวอย่างการเขียนคำสั่งเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

Sora AI prompts สร้างวิดีโอทั้งหมด
คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

📌 กรณีการใช้งาน: คำอธิบายฟีเจอร์, การแนะนำการใช้งาน, เอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุน, การเล่าเรื่องวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์

  1. แสดงภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของผู้ใช้ขณะโต้ตอบกับแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยเน้นขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานและการเปลี่ยนฉากที่ราบรื่น
  2. สร้างการสาธิตเชิงภาพของพื้นที่ทำงาน AI ในอนาคตที่มีอินเทอร์เฟซโฮโลกราฟิกลอยตัว การทำงานร่วมกันของทีมที่หลากหลาย และการแสดงข้อมูล
  3. สร้างวิดีโออธิบายที่สะอาดและเรียบง่าย แสดงให้เห็นว่าบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้ข้อมูลซิงค์กันระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องได้อย่างไร
  4. สร้างวีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาของอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะตั้งแต่การร่างแบบจนถึงการใช้งานจริง

🔍 คุณรู้หรือไม่? 99% ของนักการตลาดที่ใช้วิดีโอเชื่อว่าการใช้วิดีโอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ผู้ใช้เข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

เมื่อสุนัขฉลาดกว่าเจ้าของ: หนึ่งในคำสั่ง Sora AI ที่ตลกที่สุดเท่าที่เคยมีมา

มันง่ายที่จะคิดว่า Sora AI เป็นเครื่องมือสำหรับการเล่าเรื่องในแบบภาพยนตร์หรือการตัดต่อที่เต็มไปด้วยอารมณ์—แต่มันก็เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับ คำสั่งที่ชาญฉลาด, บ้าบอ, และน่ารักอย่างประหลาด เช่นนี้:

ไอเดียเบื้องต้น: "สุนัขตัวหนึ่งนั่งอย่างภาคภูมิใจอยู่ข้างเจ้าของระหว่างปิกนิกในสวนที่แดดสดใส เจ้าของชูพิซซ่าชิ้นหนึ่งขึ้นแล้วพูดว่า 'ไม่ได้ นี่ของฉัน' สุนัขทำหน้าเศร้า... จากนั้นค่อยๆ หยิบสมาร์ทโฟนออกมาด้วยอุ้งเท้า สั่งพิซซ่าออนไลน์อย่างมั่นใจ แล้วรออย่างเย่อหยิ่ง ขณะที่พนักงานส่งของเดินผ่านเจ้าของที่ตกใจไปตรงหน้าสุนัขและยื่นกล่องพิซซ่าให้มัน"

ไอเดียเบื้องต้น: "สุนัขตัวหนึ่งนั่งอย่างภาคภูมิใจข้างเจ้าของระหว่างปิกนิกในสวนที่แดดจ้า เจ้าของชูพิซซ่าชิ้นหนึ่งขึ้นแล้วพูดว่า 'ไม่ นี่ของฉัน' สุนัขทำหน้าเศร้า... จากนั้นค่อยๆ หยิบสมาร์ทโฟนออกมาด้วยอุ้งเท้า สั่งพิซซ่าออนไลน์ แล้วรออย่างภาคภูมิใจในขณะที่พนักงานส่งของเดินผ่านเจ้าของที่ตกใจไปและยื่นกล่องให้สุนัข"

การสื่อสารองค์กร

Sora AI รองรับการสร้างวิดีโอแอนิเมชันสำหรับการแนะนำการใช้งาน
วิดีโอหรือรูปภาพสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท

📌 กรณีการใช้งาน: การเล่าเรื่องภายในองค์กร, การสรรหาบุคลากร, การปฐมนิเทศ, และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  1. สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพแต่ยังคงอบอุ่น แสดงให้เห็นพนักงานที่หลากหลายทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบผสมผสาน
  2. สร้างวิดีโอวัฒนธรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีม ความหลากหลาย และการบรรลุเป้าหมายของบริษัทในรูปแบบสารคดี
  3. สร้างแอนิเมชันแนะนำการเริ่มต้นงานเพื่อแนะนำพนักงานใหม่เกี่ยวกับค่านิยมและพันธกิจของบริษัท
  4. จินตนาการถึงฉากข้อความผู้นำที่ผู้บริหารกำลังกล่าวต่อพนักงานในที่ประชุมใหญ่ที่มีแสงธรรมชาติและโทนเสียงที่เป็นกันเอง

อีคอมเมิร์ซและค้าปลีก

วิดีโอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมภาพระยะใกล้
สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

📌 กรณีการใช้งาน: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ลุคบุ๊ก, และการแสดงสินค้าบนโซเชียลมีเดีย

  1. สร้างรีลแฟชั่นที่นำเสนอเหล่านางแบบเดินผ่านทิวทัศน์เมืองที่หลากหลาย โดยแต่ละชุดสะท้อนถึงฤดูกาล
  2. สร้างวิดีโอแกะกล่องผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและเรียบง่ายสำหรับน้ำหอมระดับไฮเอนด์ พร้อมภาพมาโครและแสงไฟที่โดดเด่น
  3. แสดงลูกค้าที่กำลังเลื่อนดูร้านค้าออนไลน์ เพิ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลงในตะกร้า และได้รับสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
  4. สร้างลำดับภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงห้องก่อนและหลังการตกแต่งใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

การเดินทางและการบริการ

สร้างภาพที่มีท้องฟ้าสีฟ้าและภูเขาหิมะที่ปกคลุมอย่างน่าทึ่ง
นักเดินทางคนเดียวบนพื้นที่ทรายและหิน

📌 กรณีการใช้งาน: การตลาดจุดหมายปลายทาง, ประสบการณ์, การเล่าเรื่องด้วยภาพ

  1. สร้างมอนทาจการเดินทางแบบภาพยนตร์ของคู่รักที่สำรวจเมืองชายฝั่งพร้อมภาพโดรนและแสงสีทองยามเย็น
  2. สร้างภาพถ่ายทางอากาศที่เปลี่ยนจากรีสอร์ทหรูไปสู่ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาหาร
  3. ผลิตวิดีโอเล่าเรื่องที่แสดงนักเดินทางคนเดียวที่กำลังบันทึกไดอารี่และถ่ายภาพตามเส้นทางภูเขาที่สวยงาม
  4. จินตนาการถึงประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมตั้งแต่เช็คอินจนถึงอาหารเช้าพร้อมวิวทะเลในแสงธรรมชาติที่นุ่มนวล

🔍 คุณทราบหรือไม่? 41% ของแบรนด์ได้รายงานว่าพวกเขากำลังใช้AI ในการสร้างวิดีโอ

🤩 โบนัส: คำแนะนำสำหรับภาพ

ภาพสินค้าเด่นสำหรับโซเชียลมีเดีย
ภาพฮีโร่ของผลิตภัณฑ์

📌 กรณีการใช้งาน: ภาพแคมเปญ, ภาพสินค้า, และสื่อสังคมออนไลน์

  1. สร้างภาพแสดงผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะที่สมจริงราวกับภาพถ่าย บนโต๊ะทำงานสไตล์มินิมอล พร้อมแสงอ่อนยามเช้า
  2. สร้างภาพโฆษณาโซเชียลมีเดียแบบภาพยนตร์ที่แสดงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกำลังเปิดร้านกาแฟของพวกเขาในยามพระอาทิตย์ขึ้น
  3. สร้างภาพฮีโร่ที่มีความคมชัดสูงของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใหม่ที่มีพื้นผิวธรรมชาติและพื้นหลังที่สะอาด
  4. จินตนาการถึงป้ายโฆษณาดิจิทัลที่มีชีวิตชีวา แสดงแคมเปญหลายรายการสำหรับแบรนด์ระดับโลกบนถนนในโตเกียวที่เต็มไปด้วยผู้คน

📮 ClickUp Insight:11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที

และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้คำสั่ง Sora AI

Sora AI ไม่ใช่เวทมนตร์ มันเป็นกระจก หากวิดีโอของคุณดูคลุมเครือ ราบเรียบ หรือแปลกประหลาด อาจเริ่มต้นจากคำสั่งที่ไม่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์มากขึ้น แต่เกี่ยวกับการมีความตั้งใจมากขึ้น Sora ไม่ได้ต้องการแค่ไอเดีย มันต้องการทิศทาง นี่คือวิธีหยุดเสียคำสั่งและเริ่มได้ฉากที่ใช้งานได้จริง

  • อย่าใส่คำสั่งมากเกินไป ด้วยคำอธิบายที่ขัดแย้งกันหรือภาพมากเกินไปในครั้งเดียว
  • รวมบริบท เช่น สภาพแวดล้อม แสง และมุมมองของกล้อง เพื่อให้ภาพของคุณดูสมจริง
  • ใช้ภาษาที่สม่ำเสมอ เนื่องจากการผสมผสานสไตล์ (เช่น 'ภาพยนตร์ + การ์ตูน') อาจทำให้โมเดลสับสนและส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • ควบคุมจังหวะการเล่าเรื่อง โดยการกล่าวถึงเวลาหรือการเปลี่ยนฉากเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต่อที่กระทันหัน
  • รวมความรู้สึกหรือการกระทำที่ละเอียดอ่อน ('ความตื่นเต้นที่แสดงออกผ่านการมองอย่างรวดเร็ว') เพื่อให้ผลลัพธ์ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
  • ระบุองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ ('ไม่มีข้อความทับ,' 'ไม่มีแสงแฟลร์') เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์สุดท้าย
  • บันทึกข้อความแจ้งเตือนที่มีผล และผลลัพธ์ตามหมวดหมู่เพื่อเร่งกระบวนการทดลองในอนาคต

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ร้านขายตามาเลขนาดเล็กที่เป็นธุรกิจครอบครัวในลอสแอนเจลิสได้สร้างวิดีโอความยาว 46 วินาทีภายในเวลาเพียง 10 นาที (โดยใช้ AI ในการเขียนบท/พากย์เสียง)และกลายเป็นไวรัลด้วยยอดวิว 22 ล้านครั้งในเวลาประมาณสามสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าการผลิตวิดีโอด้วย AI กำลังทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสแข่งขันได้มากขึ้น

เรื่องราวเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือวิดีโอ AI กำลังกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้น—แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถกลายเป็นไวรัลได้

แต่ Sora เองก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ มันทรงพลัง ใช่ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเครื่องมือที่เปิดกว้างหรือพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตจริงสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ โมเดลนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุง ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่วางแผนจะใช้มันสำหรับแคมเปญระดับมืออาชีพหรือการเล่าเรื่องแบบยาวจำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของมัน คิดเสียว่ามันเป็นเพียงต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ—มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่เสถียรพอจะทดแทนกระบวนการผลิตวิดีโอเต็มรูปแบบได้

ข้อจำกัดของการใช้ Sora

แต่ละเวอร์ชันของ Sora นำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญ แต่โมเดลยังคงแสดงลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์และความรู้สึกของวิดีโอ นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้สังเกตเห็นมากที่สุด—และสิ่งที่ควรระวังหากคุณกำลังทดสอบกับทางเลือก AI Soraรุ่นใหม่

  • อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่สมจริง และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นธรรมชาติหรือแก้ไขตัวเอง
  • จำกัดวิดีโอให้มีความยาวสั้น โดยทั่วไปอยู่ที่ 20 วินาทีถึงหนึ่งนาที คลิปที่ยาวกว่านี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาพผิดปกติหรือขาดความต่อเนื่อง
  • อาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอ ในวัตถุและฉาก เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างกะทันหัน การกะพริบ หรือการหายไปขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งลดความสมจริง
  • การเข้าถึงถูกจำกัดอยู่ในขณะนี้ โดยส่วนใหญ่จะเปิดให้เฉพาะผู้ใช้ iOS ในบางภูมิภาคที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งจำกัดการทดลองและการให้ข้อเสนอแนะในวงกว้าง
  • รองรับงานวิดีโอพร้อมกันได้จำนวนจำกัด โดยปกติไม่เกินสองงาน พร้อมข้อจำกัดด้านระยะเวลาการใช้งานงานแต่ละงานสูงสุด 24 ชั่วโมง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โคคา-โคล่าใช้เพียงวิดีโอหลักหนึ่งเดียวที่ถ่ายทำร่วมกับนักแสดงตลกชื่อดัง แล้วนำ AIมาปรับให้เหมาะกับ 32 ตลาดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ พวกเขาปรับแก้มุกตลก คำแสลง และแม้แต่การอ้างอิงทางภาพให้เข้ากับแต่ละวัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการถ่ายทำใหม่

สงสัยไหมว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดอย่างไรมากกว่าการสร้างวิดีโอ? คู่มือนี้จะอธิบายวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมืออย่าง Sora และ ClickUp เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่, นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่, และทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียความแม่นยำ

ทางเลือกของโซราที่ควรสำรวจ

มีเครื่องมือ AI หลายตัวในตลาดที่นำเสนอการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์, ผู้บรรยายผ่านอวตาร, และการนำฟุตเทจมาใช้ใหม่ได้อย่างชาญฉลาด. นี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Sora AI ที่มอบความยืดหยุ่นทางสร้างสรรค์มากมายเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ. 🏁

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานสร้างสรรค์และการสร้างภาพ)

หาก Sora AI เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอ, ClickUp จะเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ Sora ช่วยคุณมองเห็นเรื่องราวในจินตนาการ ClickUp ช่วยคุณสร้างทุกสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนั้นเป็นจริง—บท, ตารางเวลา, การตรวจสอบ, และการส่งมอบ

นี่คือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ สำหรับทีมที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนด้วยClickUp Brain และคู่หูบนเดสก์ท็อปClickUp Brain MAX

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ: วิธีที่ ClickUp Brain สนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์แบบครบวงจร

ClickUp Brain ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม AI—แต่เป็นเครื่องยนต์สร้างสรรค์ที่อยู่ใจกลางของพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งแต่ประกายแรกของความคิดไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย มันช่วยให้ทีมคิด เขียน มองเห็นภาพ และจัดระเบียบโดยไม่สูญเสียบริบทหรือแรงขับเคลื่อน

แดชบอร์ด ClickUp Brain รวมเครื่องมือสำหรับการระดมความคิด การเขียน และการสร้างภาพเข้าไว้ด้วยกัน—เพื่อให้ทุกขั้นตอนสร้างสรรค์ ตั้งแต่การเขียนบทไปจนถึงสตอรี่บอร์ด ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในที่เดียว
แดชบอร์ด ClickUp Brain รวมเครื่องมือสำหรับการระดมความคิด การเขียน และการสร้างภาพเข้าไว้ด้วยกัน—เพื่อให้ทุกขั้นตอนสร้างสรรค์ ตั้งแต่การเขียนบทไปจนถึงสตอรี่บอร์ด ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในที่เดียว

✍️ การเขียนบทและสร้างสรรค์ไอเดียเริ่มต้นด้วยเสียงบันทึกสั้น ๆ และจบลงด้วยบทที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ด้วย ClickUp Brain MAX'sTalk-to-Text คุณสามารถระดมความคิดได้โดยไม่ต้องใช้มือ และดูไอเดียกลายเป็นโครงร่างที่มีโครงสร้างภายในไม่กี่วินาที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ที่รวดเร็ว

ด้วย ClickUp Brain MAX คุณสามารถถอดความ จัดโครงสร้าง และขัดเกลาความคิดของคุณได้ทันที
ด้วย ClickUp Brain MAX คุณสามารถถอดความ จัดโครงสร้าง และขัดเกลาความคิดของคุณได้ทันที

การเชื่อมโยงคำสั่ง ช่วยให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างมีเหตุผล เขียนคำสั่ง Sora AI เริ่มต้นของคุณในเอกสารหนึ่ง ขยายเป็นสตอรี่บอร์ดในอีกเอกสารหนึ่ง และให้ Brain สร้าง CTA หรือคำบรรยายในเอกสารถัดไป—ทั้งหมดเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

ต้องการช่วงโทนเสียงหรือไม่? ทั้ง ClickUp Brain และ Brain MAX ช่วยให้คุณสลับระหว่าง LLM ชั้นนำได้—ClickUp Brain, GPT, Claude และ Gemini—เพื่อให้คุณสามารถปรับโทนเสียง รูปแบบ และความลึกของการให้เหตุผลให้ตรงกับเป้าหมายสร้างสรรค์ของคุณได้

สลับแบบจำลองเพื่อทดลอง:

  • โคล้ด เพื่อความลึกซึ้งทางอารมณ์
  • GPT สำหรับการเริ่มต้นที่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว
  • สมอง เพื่อความแม่นยำทางบริบทที่เชื่อมโยงกับข้อมูลโครงการของคุณ

ตัวอย่างคำสั่ง: "เขียนสคริปต์เสียงพากย์ 15 วินาทีสำหรับทีเซอร์ผลิตภัณฑ์ใน 45–50 คำ ให้สองโทนเสียงที่แตกต่างกัน" → Brain สร้างทั้งสองแบบ จัดเก็บไว้ในเอกสาร และเชื่อมโยงแต่ละเวอร์ชันกับงานของมัน—เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดระหว่างการเขียนและการผลิต

ตัวอย่างคำสั่ง: "เขียนสคริปต์เสียงพากย์ 15 วินาทีสำหรับทีเซอร์ผลิตภัณฑ์ใน 45–50 คำ ให้สองโทนเสียงที่แตกต่างกัน" → Brain สร้างทั้งสองแบบ จัดเก็บไว้ในเอกสาร และเชื่อมโยงแต่ละเวอร์ชันกับงานของมัน—เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดระหว่างการเขียนและการผลิต

สำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือ นักกลยุทธ์สามารถสรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใน Claude ในขณะที่นักเขียนสามารถปรับแต่งเนื้อหาใน GPT—ทั้งหมดนี้อยู่ในเธรดเดียวกัน ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

🖼 การสร้างภาพและสินทรัพย์พร้อมสำหรับการทำแอนิเมชัน

ClickUp Brain ไม่ใช่แค่เรื่องคำพูด—แต่ยังเป็นแหล่งพลังด้านภาพอีกด้วย สร้างภาพอ้างอิง, มู้ดบอร์ด, โทนสี, ภาพผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดสภาพแวดล้อมได้ทันทีภายใน Docs หรือ Whiteboards ทุกภาพเชื่อมโยงกับงานแคมเปญของคุณ ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายในแอปแยกต่างหาก

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ ClickUp Brain สร้าง "มู้ดบอร์ดสำหรับแคมเปญสุขภาพ" ผลลัพธ์จะปรากฏในเอกสารของคุณทันที พร้อมที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับคำแนะนำวิดีโอ Sora หรือแนวคิดแคมเปญของคุณ

บอร์ดอารมณ์และภาพอ้างอิงที่สร้างโดย AI ซึ่งสร้างขึ้นโดยตรงใน ClickUp Brain
บอร์ดอารมณ์และภาพอ้างอิงที่สร้างโดย AI ซึ่งสร้างขึ้นโดยตรงใน ClickUp Brain

คุณยังสามารถสร้างภาพแนวคิดผลิตภัณฑ์และแนบไปกับงานใน ClickUpภายในแคมเปญได้ เพื่อให้ทุกอ้างอิงทางสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบและปรับปรุง

สินทรัพย์ภาพที่สร้างโดย ClickUp Brain ถูกแนบไว้กับงานแคมเปญ เพื่อให้ทุกการอ้างอิงทางสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุง
สินทรัพย์ภาพที่สร้างโดย ClickUp Brain ถูกแนบไว้กับงานแคมเปญ เพื่อให้ทุกการอ้างอิงทางสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุง

เมื่อปรับแต่งวิดีโอ Sora ครั้งต่อไปของคุณ ภาพเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอย่างอ้างอิง เพื่อให้โทน สีสัน และกรอบภาพคงความสม่ำเสมอในทุกองค์ประกอบ เมื่อภาพได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ส่งออกไปยัง Canva, Kapwing หรือ Runway เพื่อทำแอนิเมชัน ClickUp จะติดตามทุกเวอร์ชัน ความคิดเห็น และรอบการให้ข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่พลาดความคืบหน้าในทุกขั้นตอน

ตัวอย่างคำสั่ง: "สร้างกรอบแนวคิดสามแบบสำหรับโฆษณาสุขภาพความยาว 20 วินาที โดยมีอารมณ์แสงที่แตกต่างกัน" → สมองสร้างภาพนิ่ง แนบกับงาน และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติพร้อมกำหนดเส้นตาย

ตัวอย่างคำสั่ง: "สร้างกรอบแนวคิดสามแบบสำหรับโฆษณาสุขภาพความยาว 20 วินาที โดยมีอารมณ์แสงที่แตกต่างกัน" → สมองสร้างภาพนิ่ง แนบกับงาน และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเพื่อขออนุมัติพร้อมกำหนดเส้นตาย

🎬 การสร้างสตอรี่บอร์ด, ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุง

การสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Brain สร้างคำแนะนำที่ชัดเจนทีละเฟรม—มุมมองกล้อง, สไตล์แสง, และโทนอารมณ์—และวางแผนภาพในไวท์บอร์ด เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรจะตามมา

ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้คำแนะนำว่า: "ให้ร่างโครงร่างสตอรี่บอร์ด 6 เฟรมสำหรับทีเซอร์ความยาว 25 วินาที โดยระบุอารมณ์ ประเภทของกล้อง และตัวอย่างแสงสำหรับแต่ละเฟรม" ผลลัพธ์ที่ได้คือสตอรี่บอร์ดที่ละเอียดพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

ตัวอย่างคำสั่ง: "ร่างโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดหกเฟรมสำหรับทีเซอร์ความยาว 25 วินาที ระบุอารมณ์ ประเภทกล้อง และตัวอย่างแสงสำหรับแต่ละเฟรม"

→ ใส่ผลลัพธ์ลงในไวท์บอร์ด, ติดแท็กทีมของคุณ, และติดตามความคืบหน้าเมื่อแต่ละเฟรมพัฒนาไป

กรอบสตอรี่บอร์ดที่สร้างโดย ClickUp Brain แต่ละกรอบมีคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับกล้อง แสง และอารมณ์ เพื่อการวางแผนการผลิตวิดีโออย่างแม่นยำ
เฟรมสตอรี่บอร์ดที่สร้างโดย ClickUp Brain แต่ละเฟรมมีคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับกล้อง แสง และอารมณ์ เพื่อการวางแผนการผลิตวิดีโออย่างแม่นยำ

ตัวอย่างคำสั่ง: "ร่างโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดหกเฟรมสำหรับทีเซอร์ความยาว 25 วินาที ระบุอารมณ์ ประเภทกล้อง และตัวอย่างแสงสำหรับแต่ละเฟรม"

→ ใส่ผลลัพธ์ลงในไวท์บอร์ด, ติดแท็กทีมของคุณ, และติดตามความคืบหน้าเมื่อแต่ละเฟรมพัฒนาไป

เมื่อวิดีโอร่างแรกจาก Sora พร้อมแล้ว ให้อัปโหลดไปยัง ClickUp สำหรับการ ตรวจสอบ Brain จะสรุปความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาจากผู้ตรวจสอบและแปลงเป็นรายการแก้ไขที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ทุกขั้นตอนของการให้ข้อเสนอแนะจะกลายเป็นรายการที่ต้องทำ ไม่ใช่หลุมดำ

หลังจากเปิดตัวแล้ว ให้ใช้ AI Cards เพื่อสรุปข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญ—ว่าภาพหรือสคริปต์ใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด—และจัดเก็บการเรียนรู้เหล่านั้นไว้ในคลังไอเดียสร้างสรรค์ของทีมคุณสำหรับโครงการในอนาคต

🎨 กระดานไวท์บอร์ด + ClickUp Brain: การวางแผนเชิงภาพที่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

ClickUp Whiteboardsมอบกระดานไวท์บอร์ดที่ผู้ใช้ Sora ต้องการ—พื้นที่ระหว่าง "คำสั่ง" และ "การผลิต" วางแผน, กำหนดแผน, และทำงานร่วมกันบนสตอรี่บอร์ด, ลำดับแคมเปญ, หรือแนวคิดอารมณ์ของคุณก่อนที่ทุกอย่างจะเผยแพร่

คลิกอัปงานจากไวท์บอร์ดเพื่อสร้างวิดีโอ
เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นงานใน ClickUp ที่ลงมือทำได้จริงจากภายในไวท์บอร์ดของคุณ

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างภาพ AI ได้โดยตรงใน Whiteboards—แสดงภาพช่วงเวลาสำคัญ มุมมองผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดอารมณ์ได้โดยไม่ต้องออกจากแคนวาสของคุณ วางภาพเหล่านั้นไว้ข้างบันทึก สคริปต์ หรือภาพนิ่งจากวิดีโอ Sora จากนั้นแปลงแต่ละองค์ประกอบให้เป็นงานหรือเธรดความคิดเห็นเมื่อโครงการพัฒนาไป

กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือในการทำงาน—สมาชิกในทีมสร้าง จัดระเบียบ และมอบหมายงานสร้างสรรค์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกไอเดียสามารถนำไปปฏิบัติได้และติดตามได้
กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือในการทำงาน—สมาชิกในทีมสร้าง จัดระเบียบ และมอบหมายงานสร้างสรรค์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกไอเดียสามารถนำไปปฏิบัติได้และติดตามได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ: ร่าง แก้ไข และปรับปรุงรายงาน อีเมล และเอกสารต่างๆ โดยใช้คำสั่งเขียน AIสำหรับ AI Writer for Work ของ ClickUp Brain
  • อัตโนมัติการจัดการโครงการประจำ: ติดตามความคืบหน้า, สร้างงาน, จัดการประชุมสแตนด์อัพ, และจัดการการอัปเดตด้วย AI Project Manager ของ ClickUp Brain
  • ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น: กระตุ้นการดำเนินการ การแจ้งเตือน และการอัปเดตงานโดยอัตโนมัติตามกฎและเหตุการณ์ที่กำหนดเองโดยใช้ClickUp Automations
  • จัดระเบียบความรู้: สร้าง, จัดเก็บ, และร่วมมือกันในเทมเพลตคำสั่ง AIที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งสามารถค้นหาได้ และเชื่อมโยงกับงาน, โครงการ, และทีมผ่านClickUp Docs
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: มอบหมายงานที่ทำซ้ำ ๆ สรุปการสนทนา สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และรับคำแนะนำที่เข้าใจบริบทได้ด้วยการสร้างClickUp Autopilot Agentsที่ปรับแต่งเอง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยClickUp Chatเพื่อระดมความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่ายให้เห็นชัดเจน—อยู่ติดกับงานโดยตรง ไม่ต้องสลับแอปไปมา ไม่เสียบริบท

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

รีวิว G2นี้อธิบายได้ดีมาก:

Clickup กำลังมาแรงในช่วงนี้ มีฟีเจอร์ใหม่ๆ เปิดตัวมากมาย พวกเขาเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์การสร้างภาพด้วย ซึ่งเจ๋งมากเช่นกัน ชอบที่ AI แบบ agentic ใหม่ทำให้ใช้งานง่ายมาก และค้นหางาน รายการย่อย เอกสาร แบบฟอร์ม และอื่นๆ ได้ง่ายมาก ช่วยให้ฉันติดตามโครงการขายได้ดีมากเช่นกัน เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย

2. Runway ML (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอจากข้อความแบบภาพยนตร์)

Runway ML: เครื่องสร้างวิดีโอ AI สำหรับวิดีโอสั้นมุมต่ำ
ผ่านรันเวย์ ML

Runway ML เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์บนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง แก้ไข และแปลงเนื้อหาวิดีโอและภาพด้วยเครื่องมือ AI ขั้นสูงเครื่องสร้างวิดีโอ AIนำเสนอโมเดล Gen-4 ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังเคราะห์วิดีโอในสไตล์ใดก็ได้ที่จินตนาการได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขเนื้อหาอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Runway ML

  • ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแก้ไขวิดีโอ รวมถึงการลบพื้นหลัง การแทนที่วัตถุ และการแปลงฉาก
  • ใช้เอฟเฟกต์ระดับมืออาชีพ เช่น การปรับโทนสี การถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น และการเบลอใบหน้า
  • ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่รองรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ข้อจำกัดของ Runway ML

  • ผู้ใช้บ่นว่ามันใช้เครดิตมากเกินไปสำหรับฉากสั้น

การกำหนดราคาของ Runway ML

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Runway ML

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Pika Labs (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอโซเชียลมีเดียที่รวดเร็ว)

Pika Labs: เครื่องสร้างวิดีโอสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ผ่านทางPika Labs

Pika Labs แปลงข้อความและรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอสั้นที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, วัสดุการตลาด, หรือการสาธิตสินค้า. ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่อธิบายได้หรืออัปโหลดรูปภาพ และแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอในสไตล์ต่าง ๆ รวมถึงภาพยนตร์, ภาพเคลื่อนไหว, และสไตล์การ์ตูน.

คุณสมบัติเด่นของ Pika Labs

  • เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์สร้างสรรค์ เช่น Poke It และ Tear It เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเนื้อหาของคุณ
  • ส่งออกวิดีโอในรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram และ YouTube Shorts
  • เข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของ Pika Labs

  • แอนิเมชันที่สร้างขึ้นอาจขาดรายละเอียดที่สอดคล้องกัน

ราคาของ Pika Labs

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $35/เดือน
  • แฟนซี: 95 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Pika Labs

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. ดรีมแมชชีน (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอ AI ที่สมจริง)

เครื่องจักรแห่งความฝัน: เครื่องสร้างแกลเลอรีศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านเครื่องจักรแห่งความฝัน

เครื่องจักรแห่งความฝันของ Luma Labs ใช้โมเดล Ray2 ของ Luma เพื่อสร้างภาพที่เหมือนภาพยนตร์พร้อมการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและฟิสิกส์ที่แม่นยำ

เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์สร้างคลิปวิดีโอความยาว 10 วินาทีที่ความละเอียด 1080p พร้อมตัวเลือกในการอัปสเกลเป็น 4K เข้าถึงได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซและแอป iOS ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Dream Machine

  • จัดระเบียบและบริหารโครงการวิดีโอโดยใช้ฟีเจอร์ บอร์ด เพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มคุณภาพและภาพลักษณ์ด้วย โมเดลภาพ Photon ที่รองรับการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
  • รักษาความสม่ำเสมอในการแสดงลักษณะตัวละครโดยใช้ภาพอ้างอิงเพียงภาพเดียว

ข้อจำกัดของเครื่องจักรฝัน

  • การรักษาความสมบูรณ์ของภาพที่ความละเอียดสูงขึ้นต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม

ราคาของเครื่องดรีมแมชชีน

  • ฟรี
  • ไลท์: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $29.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $94.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเครื่องฝัน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจากสมาคมโฆษณาเชิงโต้ตอบ (IAB) พบว่า30% ของโฆษณาวิดีโอดิจิทัลถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือได้รับการปรับปรุงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

5. Makefilm (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่มีความสมบูรณ์แบบ)

Makefilm: แปลงวิดีโอจากข้อความคำสั่งง่ายๆ
ผ่านทางMakefilm

Makefilm นำเสนอเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ทรงพลังด้วย AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์ได้ ตัวสร้างเสียง AI ของมันให้การเข้าถึงเสียงมากกว่า 200 เสียงในมากกว่า 20 ภาษา ทำให้สามารถบรรยายได้อย่างสมจริงและเต็มไปด้วยอารมณ์

เพิ่มและลบคำบรรยาย, ซับไตเติล, และลายน้ำเพื่อให้คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ต่อการปรากฏของวิดีโอของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Makefilm

  • เพิ่มหรือลบองค์ประกอบข้อความเพื่อปรับแต่งข้อความในวิดีโอของคุณ
  • ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อลบข้อความหรือโลโก้ที่ไม่ต้องการออกอย่างสะอาด
  • สกัดประเด็นสำคัญและสร้างสรุปที่กระชับจากวิดีโอที่ยาว

ข้อจำกัดของ Makefilm

  • เสียงที่ติดตั้งมาของมันฟังดูเป็นหุ่นยนต์และขาดการเน้นเสียงตามธรรมชาติ

ราคาของ Makefilm

  • ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
  • ไลท์: $9. 9/เดือน

คะแนนและรีวิว Makefilm

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Cadbury India ได้สร้างแคมเปญวิดีโอ AI ที่ชาญฉลาดที่สุดแคมเปญหนึ่ง พวกเขาใช้ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เจ้าของร้านท้องถิ่นหลายพันคนสามารถสร้างโฆษณาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยมี Shah Rukh Khan เป็นพรีเซนเตอร์ พร้อมแสดงชื่อร้านของพวกเขา โฆษณาหลักหนึ่งชิ้นกลายเป็นโฆษณาที่ไม่ซ้ำกันนับพันชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นโปรโมทธุรกิจท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

เราขอแนะนำให้คุณใช้ ClickUp!

การเชี่ยวชาญ คำสั่ง Sora AI คือวิธีที่คุณนำจินตนาการมาสู่ชีวิตบนหน้าจอ แต่เมื่อวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล้ว งานสร้างสรรค์ที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น—การเขียนบท การรวบรวมความคิดเห็น การจัดการการอนุมัติ และการขยายแนวคิดไปทั่วแคมเปญต่างๆ

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย—ไม่ใช่ในฐานะเครื่องมือสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่ง แต่เป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลังไอเดียของคุณ มันรวบรวมสตอรี่บอร์ด ภาพประกอบ และการอนุมัติทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่คุณเขียน ติดตาม และส่งมอบงานได้ คุณสามารถสร้างภาพประกอบที่นี่ ส่งออกไปทำแอนิเมชัน และเชื่อมต่อทุกการแก้ไขหรือการตรวจสอบไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว

ดังนั้นเมื่อแคมเปญถัดไปเริ่มต้นขึ้น คุณจะไม่เพียงแค่มีวิดีโอ—แต่คุณจะมีเครื่องมือสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ซึ่งสร้างมันขึ้นมา

👉ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่าทุกไอเดียสามารถไหลจาก การเริ่มต้นสู่การผลิต ได้อย่างไรโดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ