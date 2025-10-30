25+ คำสั่ง Sora AI เพื่อสร้างเวทมนตร์จากข้อความเป็นวิดีโอ

หากข้อความเพียงหนึ่งบรรทัดสามารถกลายเป็นวิดีโอที่แสดงผลอย่างสมบูรณ์ได้ล่ะ?
นั่นไม่ใช่แค่การทดลองทางความคิดอีกต่อไป—แต่มันคือความเป็นจริงในแต่ละวันสำหรับผู้ใช้กลุ่มแรก ๆ ของ Sora AI เครื่องมือสร้างวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ที่ทำได้มากกว่าแค่เร่งกระบวนการผลิต มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมสร้างสรรค์คิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องผ่านภาพ: ลดความสมบูรณ์แบบ เพิ่มการทดลองซ้ำ ลดจำนวนร่าง เพิ่มความเข้าใจอย่างรวดเร็ว
และโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้สังเกตเห็นแล้ว
แน่นอนว่า เมื่อมีเครื่องมือ AI ใหม่ ๆ ออกมา อินเทอร์เน็ตก็มักจะเต็มไปด้วยคำแนะนำ เคล็ดลับ และ...มุกตลกอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น: นี่คือบทสนทนาใน Reddit ที่ล้อเลียนการตามหา "คำสั่งที่ดีที่สุด" สำหรับ Sora AI:
แต่เบื้องหลังมีมเหล่านี้ มีศักยภาพที่แท้จริง เครื่องมืออย่าง Sora AI ช่วยให้ทีมการตลาด ผู้สร้างสรรค์ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถขยายการสร้างวิดีโอ การเล่าเรื่อง และระบบอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาภาพได้อย่างง่ายดาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจคำสั่ง Sora AI ที่จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้เรายังจะดูClickUpในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sora AI! 🏁
Sora AI คืออะไร?
Sora AI เป็นโมเดลสร้างวิดีโอจากข้อความที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งสร้างคลิปวิดีโอสั้นคุณภาพสูงจากคำสั่งภาษาธรรมชาติ
สามารถสร้างฉากที่มี:
- ตัวละครหลายตัวโต้ตอบกันอย่างเป็นธรรมชาติ
- การเคลื่อนไหวของกล้องและมุมมองแบบภาพยนตร์
- สภาพแวดล้อมที่ละเอียดและแสงสว่างที่สม่ำเสมอ
- ฟิสิกส์เชิงตรรกะและความสอดคล้องเชิงเวลาข้ามเฟรม
เครื่องมือ AIนี้ยังสามารถขยายวิดีโอที่มีอยู่ได้ โดยสร้างเฟรมใหม่และใช้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดิฟฟิวชันและทรานส์ฟอร์มเมอร์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงเวลาและภาพอย่างสมจริง
Sora AI prompts คืออะไร?
คำสั่ง Sora AI คือคำแนะนำที่คุณให้กับ AI สร้างวิดีโอจากข้อความของ OpenAI เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่มีความยาวสูงสุดหนึ่งนาที คุณสามารถกำหนดรายละเอียดทุกอย่างได้ ตั้งแต่การเคลื่อนไหวของตัวละคร แสงไฟ มุมกล้อง ไปจนถึงโทนอารมณ์ของวิดีโอ ควรเขียนคำสั่งให้ชัดเจน (ไม่เกิน 120 คำ) ชัดเจน มีชีวิตชีวา และมีโครงสร้าง เหมือนกับสตอรี่บอร์ดขนาดย่อในรูปแบบข้อความ
โซระชอบความเฉพาะเจาะจง บอกมันว่า เกิดอะไรขึ้น, ที่ไหน, และ รู้สึกอย่างไร
✅ ตัวอย่างคำสั่ง:
"นักออกแบบกำลังร่างโครงร่างในสตูดิโอที่มีแสงแดดส่องเข้ามา พร้อมกับเสียงแจ๊สเบาๆ ในพื้นหลัง"
นั่นคือความชัดเจนแบบภาพยนตร์ในไม่ถึง 20 คำ
ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง AI ในการสร้างวิดีโอ
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้คำสั่ง Sora AIสำหรับการสร้างวิดีโอ:
- เร่งการผลิตวิดีโอ สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วจากข้อความที่ป้อนอย่างง่าย
- ขยายความเป็นไปได้ทางความคิดสร้างสรรค์ โดยการแปลความคิดที่สร้างสรรค์ให้กลายเป็นฉากภาพ
- ลดต้นทุนการผลิต, กำจัดความจำเป็นในการใช้ผู้แสดง, กล้อง, และการตัดต่อที่ซับซ้อน
- เปิดใช้งานการปรับแต่งและการปรับให้เหมาะกับบุคคล ของเนื้อหาวิดีโอในระดับใหญ่ด้วยคำสั่งที่หลากหลาย
- ปรับปรุงความสม่ำเสมอ ในวิดีโอหลายฉากหรือหลายช็อตผ่านการควบคุมที่นำด้วยคำสั่ง
- อำนวยความสะดวกในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงแนวคิดวิดีโอซ้ำหลายครั้งก่อนการผลิตเต็มรูปแบบ
- ปรับขนาดโครงการ และให้คุณทำงานร่วมกันจากระยะไกลด้วยการเข้าถึงที่รองรับบนคลาวด์
🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยพบว่าวิดีโอสังเคราะห์ที่สร้างโดย AI (โดยใช้ตัวละครเสมือนแทนผู้บรรยายที่ถ่ายทำจริง)ให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เทียบเท่ากับวิดีโอแบบดั้งเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าวิดีโอคุณภาพสูงไม่จำเป็นต้องมาจากสตูดิโอขนาดใหญ่เสมอไปอีกต่อไป
ต้องการคู่มือการตลาด AI แบบพร้อมใช้งานทันทีใช่ไหม? ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อนี้เพื่อดูว่าทีมจริงใช้ AI อย่างไรในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้น และวัดผลที่สำคัญ—โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีใดๆ
วิธีเขียนคำสั่ง Sora AI ให้ได้ผล
วิธีที่คุณอธิบาย ฉาก, ตัวละคร, หรือการกระทำ นั้นมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของวิดีโอ ดังนั้น การรู้วิธีเขียน คำแนะนำที่ชัดเจน กระชับ และสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือวิธีการเขียนคำสั่ง Sora AI ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของคุณก่อน
ถาม: ฉันกำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่? เป็นบทแนะนำสั้น ๆ การเปิดเผยที่น่าตื่นเต้น หรือคลิปแนะนำสินค้าที่อบอุ่นสบายใจ? จุดประสงค์ของคุณจะเป็นตัวกำหนดจังหวะ น้ำเสียง และบรรยากาศทางภาพทั้งหมด
📌 ตัวอย่างเช่น คำแนะนำอย่าง "การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัย เน้นคุณสมบัติของแอปด้วยการเคลื่อนไหว UI แบบมินิมอล" จะดูแตกต่างอย่างมากจาก "การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดูสนุกสนาน แสดงแอปเดียวกันด้วยสีสันสดใสและไอคอนสไตล์การ์ตูน"
การระบุเจตนาไว้ล่วงหน้าช่วยให้ภาพของคุณมีความสอดคล้องและตรงกับแบรนด์
คิดถึงโทน, สไตล์, และแพลตฟอร์มเป้าหมายก่อนเพิ่มรายละเอียดฉากใด ๆ; นี่ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขซ้ำ.
🔍 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจขนาดใหญ่พบว่า 91% ของนักการตลาดได้นำAI มาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในกระบวนการทำงานด้านวิดีโอของพวกเขาแล้ว และ 85% ของพวกเขาบอกว่ามันช่วยลดต้นทุนได้
ขั้นตอนที่ 2: จัดโครงสร้างคำถามโดยรอบองค์ประกอบสำคัญ
ทุกคำสั่งที่แข็งแกร่งครอบคลุมสิ่งจำเป็นหกประการ: ใคร, การกระทำ, สถานที่, กล้อง, แสงสว่าง, เสียง.
ตัวอย่างการแยกคำสั่ง:
- หัวข้อและการกระทำ: 'ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังทำท่าทางขณะนำเสนอแดชบอร์ดโฮโลกราฟิกที่ลอยอยู่ตรงหน้า'
- สถานที่และบรรยากาศ: 'สำนักงานที่สว่างไสวและทันสมัย พร้อมผนังกระจกที่ส่องแสงแดดและเงาสะท้อนที่ละเอียดอ่อนบนพื้นผิวที่ขัดเงา'
- กล้องและการจัดองค์ประกอบ: 'ภาพขนาดกลาง มุมมองต่ำและใกล้ชิด ถ่ายแบบภาพยนตร์ เลนส์ 50 มม. ระยะชัดลึกตื้น'
- แสงสว่างและสี: 'แสงสว่างนุ่มนวลอบอุ่น, แสงสว่างแบบภาพยนตร์เล็กน้อย, เน้นให้เห็นอินเตอร์เฟซโฮโลกราฟิก'
- เสียงและบรรยากาศ: 'เสียงแป้นพิมพ์ดังคลิก, เสียงพูดคุยเบาๆ จากออฟฟิศ, ดนตรีเบาๆ ในบรรยากาศ'
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้คำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว เช่น 'เลื่อน' 'หมุน' 'ปัด' เพื่อให้แอนิเมชันดูเป็นธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 3: รักษาคำอธิบายให้ชัดเจนแต่กระชับ
หลีกเลี่ยงการใช้คำสั่งที่คลุมเครือกับ Sora AI เช่น 'แสดงผลิตภัณฑ์ที่เจ๋งๆ' แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้รายละเอียดฉาก: 'ผู้ใช้เลื่อนดูแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟขณะที่แผนภูมิเคลื่อนไหวอัปเดตแบบเรียลไทม์ ' ความเฉพาะเจาะจงจะนำทาง Sora ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้ AI ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการปรับแต่ง
ควบคุมการเคลื่อนไหว รูปแบบ และการทำซ้ำของวิดีโอของคุณเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างแท้จริง:
- ควบคุมการเคลื่อนไหวและจังหวะเวลา: แบ่งลำดับที่ซับซ้อนออกเป็นจังหวะที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น: 'ผู้จัดการเดินไปที่โต๊ะ แตะที่โฮโลแกรม และซูมเข้าไปที่ข้อมูลในแดชบอร์ด ' วิธีนี้ช่วยให้การเปลี่ยนฉากเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาขัดข้องในวิดีโอแบบหลายช็อต
- สไตล์อ้างอิงหรือความสวยงาม: กำหนดทิศทางภาพของคุณด้วยแนวหรือการออกแบบ: 'สไตล์เชิงพาณิชย์ของสตาร์ทอัพเทคโนโลยี, UI อนาคต, เนออนสีสันสดใส' หรือ 'แอนิเมชั่น 2D แบบมินิมอลสำหรับโฆษณาโซเชียลมีเดีย' การอ้างอิงภาพยนตร์ที่คุ้นเคยช่วยให้ Sora รักษาภาพที่สอดคล้องกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อคำสั่งของ Sora AI เหมือนกับร่างต้นฉบับ สร้างหนึ่งเวอร์ชัน → ปรับแต่งองค์ประกอบหนึ่งอย่าง (มุมกล้อง, แสง, หรือสี) → ทำการรันใหม่ หากผลลัพธ์ยังไม่ตรงใจ ให้ทำให้เรียบง่ายก่อน: ล็อกการกระทำหรือการตั้งค่าที่สำคัญไว้ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนเข้าไป
ขั้นตอนที่ 5: ใช้รูปภาพและตั้งค่าพารามิเตอร์ API
ต้องการให้ตัวละครหรือผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่สม่ำเสมอในทุกวิดีโอใช่ไหม? กรุณาแนบภาพตัวอย่างอ้างอิงพร้อมกับข้อความคำสั่งของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่
คุณต้องระบุความยาวของวิดีโอ ความละเอียด และเวอร์ชันของโมเดลใน API ด้วย แทนที่จะระบุในข้อความคำสั่ง คลิปสั้น (4-8 วินาที) จะจัดการและเชื่อมต่อเป็นลำดับที่ยาวขึ้นได้ง่ายกว่า โดยยังคงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและความสอดคล้องกัน
คำสั่ง AI Sora ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
Sora AI เปลี่ยนแปลงวิธีการระดมความคิด สร้างสตอรี่บอร์ด และผลิตวิดีโอของทีม และสำหรับวิดีโอหรือภาพที่สมบูรณ์แบบ คุณไม่จำเป็นต้องกลายเป็นวิศวกรการป้อนคำสั่ง
นี่คือแนวคิดเบื้องต้นสำหรับแต่ละด้าน:
การตลาดและการโฆษณา
📌 กรณีการใช้งาน: การเล่าเรื่องแบรนด์, แคมเปญ, โฆษณาบนโซเชียล, และการโปรโมทสินค้า
- สร้างโฆษณาภาพยนตร์ความยาว 20 วินาที แสดงให้เห็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกำลังเปิดร้านกาแฟของตนในยามเช้าตรู่ ถ่ายทอดความอบอุ่น กลิ่นหอม และจิตวิญญาณของชุมชน
- สร้างโชว์เคสผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสำหรับสมาร์ทวอทช์ โดยเน้นการติดตามสุขภาพ การออกแบบที่เรียบง่าย และฉากการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง
- จินตนาการถึงภาพตัดต่อที่รวดเร็วของการเปิดตัวแคมเปญการตลาดระดับโลกที่ปรากฏบนป้ายโฆษณา โทรศัพท์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- ผลิตวิดีโอแนวตั้งสั้นสำหรับโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นการใช้งานจริงของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ยั่งยืนในแสงธรรมชาติ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ระบุการเคลื่อนไหวของกล้อง (แพน, ดอลลี่ซูม, การกวาดภาพจากมุมสูง) เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาในสไตล์โฆษณา คุณยังสามารถระบุคำศัพท์เกี่ยวกับการปรับสี เช่น 'โทนสีอุ่นแบบภาพยนตร์' ได้อีกด้วย
การสร้างเนื้อหาและสื่อ
📌 กรณีการใช้งาน: การเล่าเรื่อง, บทนำ/บทสรุป, เนื้อหาแบบสั้น และการทดลองด้านภาพ
- สร้างอินโทร YouTube ความยาว 15 วินาที พร้อมการเลื่อนกล้องแบบภาพยนตร์ผ่านสตูดิโอที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยแสงไฟสร้างบรรยากาศและอุปกรณ์ศิลปะ
- สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไทม์แลปส์ของศิลปินที่กำลังวาดภาพสเก็ตช์บนผนังซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันดิจิทัลบนหน้าจอ
- สร้างหนังสั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ตามหาแรงบันดาลใจผ่านถนนในเมืองที่ฝนตกในยามค่ำคืน
- สร้างภาพ B-roll แบบวนซ้ำสำหรับฉากหลังของพอดแคสต์—แสงนุ่มนวล กล้องเคลื่อนที่ การจัดโต๊ะเรียบง่าย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มรายละเอียดเช่น อัตราส่วนภาพ (16:9 หรือ 9:16) และ การเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณเหมาะกับแพลตฟอร์ม—มันสร้างความแตกต่างอย่างมากดังที่แสดงในตัวอย่างการเขียนคำสั่งเหล่านี้
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
📌 กรณีการใช้งาน: คำอธิบายฟีเจอร์, การแนะนำการใช้งาน, เอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุน, การเล่าเรื่องวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
- แสดงภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของผู้ใช้ขณะโต้ตอบกับแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยเน้นขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานและการเปลี่ยนฉากที่ราบรื่น
- สร้างการสาธิตเชิงภาพของพื้นที่ทำงาน AI ในอนาคตที่มีอินเทอร์เฟซโฮโลกราฟิกลอยตัว การทำงานร่วมกันของทีมที่หลากหลาย และการแสดงข้อมูล
- สร้างวิดีโออธิบายที่สะอาดและเรียบง่าย แสดงให้เห็นว่าบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้ข้อมูลซิงค์กันระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องได้อย่างไร
- สร้างวีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาของอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะตั้งแต่การร่างแบบจนถึงการใช้งานจริง
🔍 คุณรู้หรือไม่? 99% ของนักการตลาดที่ใช้วิดีโอเชื่อว่าการใช้วิดีโอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ผู้ใช้เข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา
เมื่อสุนัขฉลาดกว่าเจ้าของ: หนึ่งในคำสั่ง Sora AI ที่ตลกที่สุดเท่าที่เคยมีมา
มันง่ายที่จะคิดว่า Sora AI เป็นเครื่องมือสำหรับการเล่าเรื่องในแบบภาพยนตร์หรือการตัดต่อที่เต็มไปด้วยอารมณ์—แต่มันก็เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับ คำสั่งที่ชาญฉลาด, บ้าบอ, และน่ารักอย่างประหลาด เช่นนี้:
ไอเดียเบื้องต้น: "สุนัขตัวหนึ่งนั่งอย่างภาคภูมิใจอยู่ข้างเจ้าของระหว่างปิกนิกในสวนที่แดดสดใส เจ้าของชูพิซซ่าชิ้นหนึ่งขึ้นแล้วพูดว่า 'ไม่ได้ นี่ของฉัน' สุนัขทำหน้าเศร้า... จากนั้นค่อยๆ หยิบสมาร์ทโฟนออกมาด้วยอุ้งเท้า สั่งพิซซ่าออนไลน์อย่างมั่นใจ แล้วรออย่างเย่อหยิ่ง ขณะที่พนักงานส่งของเดินผ่านเจ้าของที่ตกใจไปตรงหน้าสุนัขและยื่นกล่องพิซซ่าให้มัน"
การสื่อสารองค์กร
📌 กรณีการใช้งาน: การเล่าเรื่องภายในองค์กร, การสรรหาบุคลากร, การปฐมนิเทศ, และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพแต่ยังคงอบอุ่น แสดงให้เห็นพนักงานที่หลากหลายทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบผสมผสาน
- สร้างวิดีโอวัฒนธรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีม ความหลากหลาย และการบรรลุเป้าหมายของบริษัทในรูปแบบสารคดี
- สร้างแอนิเมชันแนะนำการเริ่มต้นงานเพื่อแนะนำพนักงานใหม่เกี่ยวกับค่านิยมและพันธกิจของบริษัท
- จินตนาการถึงฉากข้อความผู้นำที่ผู้บริหารกำลังกล่าวต่อพนักงานในที่ประชุมใหญ่ที่มีแสงธรรมชาติและโทนเสียงที่เป็นกันเอง
อีคอมเมิร์ซและค้าปลีก
📌 กรณีการใช้งาน: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ลุคบุ๊ก, และการแสดงสินค้าบนโซเชียลมีเดีย
- สร้างรีลแฟชั่นที่นำเสนอเหล่านางแบบเดินผ่านทิวทัศน์เมืองที่หลากหลาย โดยแต่ละชุดสะท้อนถึงฤดูกาล
- สร้างวิดีโอแกะกล่องผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและเรียบง่ายสำหรับน้ำหอมระดับไฮเอนด์ พร้อมภาพมาโครและแสงไฟที่โดดเด่น
- แสดงลูกค้าที่กำลังเลื่อนดูร้านค้าออนไลน์ เพิ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลงในตะกร้า และได้รับสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
- สร้างลำดับภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงห้องก่อนและหลังการตกแต่งใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
การเดินทางและการบริการ
📌 กรณีการใช้งาน: การตลาดจุดหมายปลายทาง, ประสบการณ์, การเล่าเรื่องด้วยภาพ
- สร้างมอนทาจการเดินทางแบบภาพยนตร์ของคู่รักที่สำรวจเมืองชายฝั่งพร้อมภาพโดรนและแสงสีทองยามเย็น
- สร้างภาพถ่ายทางอากาศที่เปลี่ยนจากรีสอร์ทหรูไปสู่ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาหาร
- ผลิตวิดีโอเล่าเรื่องที่แสดงนักเดินทางคนเดียวที่กำลังบันทึกไดอารี่และถ่ายภาพตามเส้นทางภูเขาที่สวยงาม
- จินตนาการถึงประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมตั้งแต่เช็คอินจนถึงอาหารเช้าพร้อมวิวทะเลในแสงธรรมชาติที่นุ่มนวล
🔍 คุณทราบหรือไม่? 41% ของแบรนด์ได้รายงานว่าพวกเขากำลังใช้AI ในการสร้างวิดีโอ
🤩 โบนัส: คำแนะนำสำหรับภาพ
📌 กรณีการใช้งาน: ภาพแคมเปญ, ภาพสินค้า, และสื่อสังคมออนไลน์
- สร้างภาพแสดงผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะที่สมจริงราวกับภาพถ่าย บนโต๊ะทำงานสไตล์มินิมอล พร้อมแสงอ่อนยามเช้า
- สร้างภาพโฆษณาโซเชียลมีเดียแบบภาพยนตร์ที่แสดงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกำลังเปิดร้านกาแฟของพวกเขาในยามพระอาทิตย์ขึ้น
- สร้างภาพฮีโร่ที่มีความคมชัดสูงของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใหม่ที่มีพื้นผิวธรรมชาติและพื้นหลังที่สะอาด
- จินตนาการถึงป้ายโฆษณาดิจิทัลที่มีชีวิตชีวา แสดงแคมเปญหลายรายการสำหรับแบรนด์ระดับโลกบนถนนในโตเกียวที่เต็มไปด้วยผู้คน
📮 ClickUp Insight:11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้คำสั่ง Sora AI
Sora AI ไม่ใช่เวทมนตร์ มันเป็นกระจก หากวิดีโอของคุณดูคลุมเครือ ราบเรียบ หรือแปลกประหลาด อาจเริ่มต้นจากคำสั่งที่ไม่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์มากขึ้น แต่เกี่ยวกับการมีความตั้งใจมากขึ้น Sora ไม่ได้ต้องการแค่ไอเดีย มันต้องการทิศทาง นี่คือวิธีหยุดเสียคำสั่งและเริ่มได้ฉากที่ใช้งานได้จริง
- อย่าใส่คำสั่งมากเกินไป ด้วยคำอธิบายที่ขัดแย้งกันหรือภาพมากเกินไปในครั้งเดียว
- รวมบริบท เช่น สภาพแวดล้อม แสง และมุมมองของกล้อง เพื่อให้ภาพของคุณดูสมจริง
- ใช้ภาษาที่สม่ำเสมอ เนื่องจากการผสมผสานสไตล์ (เช่น 'ภาพยนตร์ + การ์ตูน') อาจทำให้โมเดลสับสนและส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
- ควบคุมจังหวะการเล่าเรื่อง โดยการกล่าวถึงเวลาหรือการเปลี่ยนฉากเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต่อที่กระทันหัน
- รวมความรู้สึกหรือการกระทำที่ละเอียดอ่อน ('ความตื่นเต้นที่แสดงออกผ่านการมองอย่างรวดเร็ว') เพื่อให้ผลลัพธ์ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
- ระบุองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ ('ไม่มีข้อความทับ,' 'ไม่มีแสงแฟลร์') เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์สุดท้าย
- บันทึกข้อความแจ้งเตือนที่มีผล และผลลัพธ์ตามหมวดหมู่เพื่อเร่งกระบวนการทดลองในอนาคต
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ร้านขายตามาเลขนาดเล็กที่เป็นธุรกิจครอบครัวในลอสแอนเจลิสได้สร้างวิดีโอความยาว 46 วินาทีภายในเวลาเพียง 10 นาที (โดยใช้ AI ในการเขียนบท/พากย์เสียง)และกลายเป็นไวรัลด้วยยอดวิว 22 ล้านครั้งในเวลาประมาณสามสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าการผลิตวิดีโอด้วย AI กำลังทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสแข่งขันได้มากขึ้น
เรื่องราวเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือวิดีโอ AI กำลังกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้น—แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถกลายเป็นไวรัลได้
แต่ Sora เองก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ มันทรงพลัง ใช่ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเครื่องมือที่เปิดกว้างหรือพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตจริงสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ โมเดลนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุง ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่วางแผนจะใช้มันสำหรับแคมเปญระดับมืออาชีพหรือการเล่าเรื่องแบบยาวจำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของมัน คิดเสียว่ามันเป็นเพียงต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ—มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่เสถียรพอจะทดแทนกระบวนการผลิตวิดีโอเต็มรูปแบบได้
ข้อจำกัดของการใช้ Sora
แต่ละเวอร์ชันของ Sora นำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญ แต่โมเดลยังคงแสดงลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์และความรู้สึกของวิดีโอ นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้สังเกตเห็นมากที่สุด—และสิ่งที่ควรระวังหากคุณกำลังทดสอบกับทางเลือก AI Soraรุ่นใหม่
- อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่สมจริง และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นธรรมชาติหรือแก้ไขตัวเอง
- จำกัดวิดีโอให้มีความยาวสั้น โดยทั่วไปอยู่ที่ 20 วินาทีถึงหนึ่งนาที คลิปที่ยาวกว่านี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาพผิดปกติหรือขาดความต่อเนื่อง
- อาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอ ในวัตถุและฉาก เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างกะทันหัน การกะพริบ หรือการหายไปขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งลดความสมจริง
- การเข้าถึงถูกจำกัดอยู่ในขณะนี้ โดยส่วนใหญ่จะเปิดให้เฉพาะผู้ใช้ iOS ในบางภูมิภาคที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งจำกัดการทดลองและการให้ข้อเสนอแนะในวงกว้าง
- รองรับงานวิดีโอพร้อมกันได้จำนวนจำกัด โดยปกติไม่เกินสองงาน พร้อมข้อจำกัดด้านระยะเวลาการใช้งานงานแต่ละงานสูงสุด 24 ชั่วโมง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โคคา-โคล่าใช้เพียงวิดีโอหลักหนึ่งเดียวที่ถ่ายทำร่วมกับนักแสดงตลกชื่อดัง แล้วนำ AIมาปรับให้เหมาะกับ 32 ตลาดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ พวกเขาปรับแก้มุกตลก คำแสลง และแม้แต่การอ้างอิงทางภาพให้เข้ากับแต่ละวัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการถ่ายทำใหม่
สงสัยไหมว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดอย่างไรมากกว่าการสร้างวิดีโอ? คู่มือนี้จะอธิบายวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมืออย่าง Sora และ ClickUp เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่, นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่, และทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียความแม่นยำ
ทางเลือกของโซราที่ควรสำรวจ
มีเครื่องมือ AI หลายตัวในตลาดที่นำเสนอการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์, ผู้บรรยายผ่านอวตาร, และการนำฟุตเทจมาใช้ใหม่ได้อย่างชาญฉลาด. นี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Sora AI ที่มอบความยืดหยุ่นทางสร้างสรรค์มากมายเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ. 🏁
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานสร้างสรรค์และการสร้างภาพ)
หาก Sora AI เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอ, ClickUp จะเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ Sora ช่วยคุณมองเห็นเรื่องราวในจินตนาการ ClickUp ช่วยคุณสร้างทุกสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนั้นเป็นจริง—บท, ตารางเวลา, การตรวจสอบ, และการส่งมอบ
นี่คือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ สำหรับทีมที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนด้วยClickUp Brain และคู่หูบนเดสก์ท็อปClickUp Brain MAX
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ: วิธีที่ ClickUp Brain สนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์แบบครบวงจร
ClickUp Brain ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม AI—แต่เป็นเครื่องยนต์สร้างสรรค์ที่อยู่ใจกลางของพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งแต่ประกายแรกของความคิดไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย มันช่วยให้ทีมคิด เขียน มองเห็นภาพ และจัดระเบียบโดยไม่สูญเสียบริบทหรือแรงขับเคลื่อน
✍️ การเขียนบทและสร้างสรรค์ไอเดียเริ่มต้นด้วยเสียงบันทึกสั้น ๆ และจบลงด้วยบทที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ด้วย ClickUp Brain MAX'sTalk-to-Text คุณสามารถระดมความคิดได้โดยไม่ต้องใช้มือ และดูไอเดียกลายเป็นโครงร่างที่มีโครงสร้างภายในไม่กี่วินาที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ที่รวดเร็ว
การเชื่อมโยงคำสั่ง ช่วยให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างมีเหตุผล เขียนคำสั่ง Sora AI เริ่มต้นของคุณในเอกสารหนึ่ง ขยายเป็นสตอรี่บอร์ดในอีกเอกสารหนึ่ง และให้ Brain สร้าง CTA หรือคำบรรยายในเอกสารถัดไป—ทั้งหมดเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ต้องการช่วงโทนเสียงหรือไม่? ทั้ง ClickUp Brain และ Brain MAX ช่วยให้คุณสลับระหว่าง LLM ชั้นนำได้—ClickUp Brain, GPT, Claude และ Gemini—เพื่อให้คุณสามารถปรับโทนเสียง รูปแบบ และความลึกของการให้เหตุผลให้ตรงกับเป้าหมายสร้างสรรค์ของคุณได้
สลับแบบจำลองเพื่อทดลอง:
- โคล้ด เพื่อความลึกซึ้งทางอารมณ์
- GPT สำหรับการเริ่มต้นที่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว
- สมอง เพื่อความแม่นยำทางบริบทที่เชื่อมโยงกับข้อมูลโครงการของคุณ
ตัวอย่างคำสั่ง: "เขียนสคริปต์เสียงพากย์ 15 วินาทีสำหรับทีเซอร์ผลิตภัณฑ์ใน 45–50 คำ ให้สองโทนเสียงที่แตกต่างกัน" → Brain สร้างทั้งสองแบบ จัดเก็บไว้ในเอกสาร และเชื่อมโยงแต่ละเวอร์ชันกับงานของมัน—เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดระหว่างการเขียนและการผลิต
สำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือ นักกลยุทธ์สามารถสรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใน Claude ในขณะที่นักเขียนสามารถปรับแต่งเนื้อหาใน GPT—ทั้งหมดนี้อยู่ในเธรดเดียวกัน ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
🖼 การสร้างภาพและสินทรัพย์พร้อมสำหรับการทำแอนิเมชัน
ClickUp Brain ไม่ใช่แค่เรื่องคำพูด—แต่ยังเป็นแหล่งพลังด้านภาพอีกด้วย สร้างภาพอ้างอิง, มู้ดบอร์ด, โทนสี, ภาพผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดสภาพแวดล้อมได้ทันทีภายใน Docs หรือ Whiteboards ทุกภาพเชื่อมโยงกับงานแคมเปญของคุณ ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายในแอปแยกต่างหาก
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ ClickUp Brain สร้าง "มู้ดบอร์ดสำหรับแคมเปญสุขภาพ" ผลลัพธ์จะปรากฏในเอกสารของคุณทันที พร้อมที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับคำแนะนำวิดีโอ Sora หรือแนวคิดแคมเปญของคุณ
คุณยังสามารถสร้างภาพแนวคิดผลิตภัณฑ์และแนบไปกับงานใน ClickUpภายในแคมเปญได้ เพื่อให้ทุกอ้างอิงทางสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบและปรับปรุง
เมื่อปรับแต่งวิดีโอ Sora ครั้งต่อไปของคุณ ภาพเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอย่างอ้างอิง เพื่อให้โทน สีสัน และกรอบภาพคงความสม่ำเสมอในทุกองค์ประกอบ เมื่อภาพได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ส่งออกไปยัง Canva, Kapwing หรือ Runway เพื่อทำแอนิเมชัน ClickUp จะติดตามทุกเวอร์ชัน ความคิดเห็น และรอบการให้ข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่พลาดความคืบหน้าในทุกขั้นตอน
ตัวอย่างคำสั่ง: "สร้างกรอบแนวคิดสามแบบสำหรับโฆษณาสุขภาพความยาว 20 วินาที โดยมีอารมณ์แสงที่แตกต่างกัน" → สมองสร้างภาพนิ่ง แนบกับงาน และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติพร้อมกำหนดเส้นตาย
🎬 การสร้างสตอรี่บอร์ด, ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุง
การสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Brain สร้างคำแนะนำที่ชัดเจนทีละเฟรม—มุมมองกล้อง, สไตล์แสง, และโทนอารมณ์—และวางแผนภาพในไวท์บอร์ด เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรจะตามมา
ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้คำแนะนำว่า: "ให้ร่างโครงร่างสตอรี่บอร์ด 6 เฟรมสำหรับทีเซอร์ความยาว 25 วินาที โดยระบุอารมณ์ ประเภทของกล้อง และตัวอย่างแสงสำหรับแต่ละเฟรม" ผลลัพธ์ที่ได้คือสตอรี่บอร์ดที่ละเอียดพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ตัวอย่างคำสั่ง: "ร่างโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดหกเฟรมสำหรับทีเซอร์ความยาว 25 วินาที ระบุอารมณ์ ประเภทกล้อง และตัวอย่างแสงสำหรับแต่ละเฟรม"
→ ใส่ผลลัพธ์ลงในไวท์บอร์ด, ติดแท็กทีมของคุณ, และติดตามความคืบหน้าเมื่อแต่ละเฟรมพัฒนาไป
เมื่อวิดีโอร่างแรกจาก Sora พร้อมแล้ว ให้อัปโหลดไปยัง ClickUp สำหรับการ ตรวจสอบ Brain จะสรุปความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาจากผู้ตรวจสอบและแปลงเป็นรายการแก้ไขที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ทุกขั้นตอนของการให้ข้อเสนอแนะจะกลายเป็นรายการที่ต้องทำ ไม่ใช่หลุมดำ
หลังจากเปิดตัวแล้ว ให้ใช้ AI Cards เพื่อสรุปข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญ—ว่าภาพหรือสคริปต์ใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด—และจัดเก็บการเรียนรู้เหล่านั้นไว้ในคลังไอเดียสร้างสรรค์ของทีมคุณสำหรับโครงการในอนาคต
🎨 กระดานไวท์บอร์ด + ClickUp Brain: การวางแผนเชิงภาพที่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ClickUp Whiteboardsมอบกระดานไวท์บอร์ดที่ผู้ใช้ Sora ต้องการ—พื้นที่ระหว่าง "คำสั่ง" และ "การผลิต" วางแผน, กำหนดแผน, และทำงานร่วมกันบนสตอรี่บอร์ด, ลำดับแคมเปญ, หรือแนวคิดอารมณ์ของคุณก่อนที่ทุกอย่างจะเผยแพร่
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างภาพ AI ได้โดยตรงใน Whiteboards—แสดงภาพช่วงเวลาสำคัญ มุมมองผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดอารมณ์ได้โดยไม่ต้องออกจากแคนวาสของคุณ วางภาพเหล่านั้นไว้ข้างบันทึก สคริปต์ หรือภาพนิ่งจากวิดีโอ Sora จากนั้นแปลงแต่ละองค์ประกอบให้เป็นงานหรือเธรดความคิดเห็นเมื่อโครงการพัฒนาไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ: ร่าง แก้ไข และปรับปรุงรายงาน อีเมล และเอกสารต่างๆ โดยใช้คำสั่งเขียน AIสำหรับ AI Writer for Work ของ ClickUp Brain
- อัตโนมัติการจัดการโครงการประจำ: ติดตามความคืบหน้า, สร้างงาน, จัดการประชุมสแตนด์อัพ, และจัดการการอัปเดตด้วย AI Project Manager ของ ClickUp Brain
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น: กระตุ้นการดำเนินการ การแจ้งเตือน และการอัปเดตงานโดยอัตโนมัติตามกฎและเหตุการณ์ที่กำหนดเองโดยใช้ClickUp Automations
- จัดระเบียบความรู้: สร้าง, จัดเก็บ, และร่วมมือกันในเทมเพลตคำสั่ง AIที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งสามารถค้นหาได้ และเชื่อมโยงกับงาน, โครงการ, และทีมผ่านClickUp Docs
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: มอบหมายงานที่ทำซ้ำ ๆ สรุปการสนทนา สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และรับคำแนะนำที่เข้าใจบริบทได้ด้วยการสร้างClickUp Autopilot Agentsที่ปรับแต่งเอง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยClickUp Chatเพื่อระดมความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่ายให้เห็นชัดเจน—อยู่ติดกับงานโดยตรง ไม่ต้องสลับแอปไปมา ไม่เสียบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
รีวิว G2นี้อธิบายได้ดีมาก:
Clickup กำลังมาแรงในช่วงนี้ มีฟีเจอร์ใหม่ๆ เปิดตัวมากมาย พวกเขาเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์การสร้างภาพด้วย ซึ่งเจ๋งมากเช่นกัน ชอบที่ AI แบบ agentic ใหม่ทำให้ใช้งานง่ายมาก และค้นหางาน รายการย่อย เอกสาร แบบฟอร์ม และอื่นๆ ได้ง่ายมาก ช่วยให้ฉันติดตามโครงการขายได้ดีมากเช่นกัน เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย
Clickup กำลังมาแรงในช่วงนี้ มีฟีเจอร์ใหม่ๆ เปิดตัวมากมาย พวกเขาเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์การสร้างภาพด้วย ซึ่งเจ๋งมากเช่นกัน ชอบที่ AI แบบ agentic ใหม่ทำให้ใช้งานง่ายมาก และค้นหางาน งานย่อย รายการ เอกสาร แบบฟอร์ม และอื่นๆ ได้ทุกอย่าง ช่วยให้ฉันติดตามโครงการขายได้ดีมาก เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย
2. Runway ML (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอจากข้อความแบบภาพยนตร์)
Runway ML เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์บนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง แก้ไข และแปลงเนื้อหาวิดีโอและภาพด้วยเครื่องมือ AI ขั้นสูงเครื่องสร้างวิดีโอ AIนำเสนอโมเดล Gen-4 ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังเคราะห์วิดีโอในสไตล์ใดก็ได้ที่จินตนาการได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขเนื้อหาอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Runway ML
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแก้ไขวิดีโอ รวมถึงการลบพื้นหลัง การแทนที่วัตถุ และการแปลงฉาก
- ใช้เอฟเฟกต์ระดับมืออาชีพ เช่น การปรับโทนสี การถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น และการเบลอใบหน้า
- ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่รองรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
ข้อจำกัดของ Runway ML
- ผู้ใช้บ่นว่ามันใช้เครดิตมากเกินไปสำหรับฉากสั้น
การกำหนดราคาของ Runway ML
- ฟรี
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Runway ML
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Pika Labs (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอโซเชียลมีเดียที่รวดเร็ว)
Pika Labs แปลงข้อความและรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอสั้นที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, วัสดุการตลาด, หรือการสาธิตสินค้า. ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่อธิบายได้หรืออัปโหลดรูปภาพ และแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอในสไตล์ต่าง ๆ รวมถึงภาพยนตร์, ภาพเคลื่อนไหว, และสไตล์การ์ตูน.
คุณสมบัติเด่นของ Pika Labs
- เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์สร้างสรรค์ เช่น Poke It และ Tear It เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเนื้อหาของคุณ
- ส่งออกวิดีโอในรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram และ YouTube Shorts
- เข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Pika Labs
- แอนิเมชันที่สร้างขึ้นอาจขาดรายละเอียดที่สอดคล้องกัน
ราคาของ Pika Labs
- ฟรี
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $35/เดือน
- แฟนซี: 95 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pika Labs
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. ดรีมแมชชีน (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอ AI ที่สมจริง)
เครื่องจักรแห่งความฝันของ Luma Labs ใช้โมเดล Ray2 ของ Luma เพื่อสร้างภาพที่เหมือนภาพยนตร์พร้อมการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและฟิสิกส์ที่แม่นยำ
เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์สร้างคลิปวิดีโอความยาว 10 วินาทีที่ความละเอียด 1080p พร้อมตัวเลือกในการอัปสเกลเป็น 4K เข้าถึงได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซและแอป iOS ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Dream Machine
- จัดระเบียบและบริหารโครงการวิดีโอโดยใช้ฟีเจอร์ บอร์ด เพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มคุณภาพและภาพลักษณ์ด้วย โมเดลภาพ Photon ที่รองรับการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
- รักษาความสม่ำเสมอในการแสดงลักษณะตัวละครโดยใช้ภาพอ้างอิงเพียงภาพเดียว
ข้อจำกัดของเครื่องจักรฝัน
- การรักษาความสมบูรณ์ของภาพที่ความละเอียดสูงขึ้นต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม
ราคาของเครื่องดรีมแมชชีน
- ฟรี
- ไลท์: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $29.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $94.99/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเครื่องฝัน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจากสมาคมโฆษณาเชิงโต้ตอบ (IAB) พบว่า30% ของโฆษณาวิดีโอดิจิทัลถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือได้รับการปรับปรุงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
5. Makefilm (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่มีความสมบูรณ์แบบ)
Makefilm นำเสนอเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ทรงพลังด้วย AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์ได้ ตัวสร้างเสียง AI ของมันให้การเข้าถึงเสียงมากกว่า 200 เสียงในมากกว่า 20 ภาษา ทำให้สามารถบรรยายได้อย่างสมจริงและเต็มไปด้วยอารมณ์
เพิ่มและลบคำบรรยาย, ซับไตเติล, และลายน้ำเพื่อให้คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ต่อการปรากฏของวิดีโอของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Makefilm
- เพิ่มหรือลบองค์ประกอบข้อความเพื่อปรับแต่งข้อความในวิดีโอของคุณ
- ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อลบข้อความหรือโลโก้ที่ไม่ต้องการออกอย่างสะอาด
- สกัดประเด็นสำคัญและสร้างสรุปที่กระชับจากวิดีโอที่ยาว
ข้อจำกัดของ Makefilm
- เสียงที่ติดตั้งมาของมันฟังดูเป็นหุ่นยนต์และขาดการเน้นเสียงตามธรรมชาติ
ราคาของ Makefilm
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
- ไลท์: $9. 9/เดือน
คะแนนและรีวิว Makefilm
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Cadbury India ได้สร้างแคมเปญวิดีโอ AI ที่ชาญฉลาดที่สุดแคมเปญหนึ่ง พวกเขาใช้ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เจ้าของร้านท้องถิ่นหลายพันคนสามารถสร้างโฆษณาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยมี Shah Rukh Khan เป็นพรีเซนเตอร์ พร้อมแสดงชื่อร้านของพวกเขา โฆษณาหลักหนึ่งชิ้นกลายเป็นโฆษณาที่ไม่ซ้ำกันนับพันชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นโปรโมทธุรกิจท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
เราขอแนะนำให้คุณใช้ ClickUp!
การเชี่ยวชาญ คำสั่ง Sora AI คือวิธีที่คุณนำจินตนาการมาสู่ชีวิตบนหน้าจอ แต่เมื่อวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล้ว งานสร้างสรรค์ที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น—การเขียนบท การรวบรวมความคิดเห็น การจัดการการอนุมัติ และการขยายแนวคิดไปทั่วแคมเปญต่างๆ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย—ไม่ใช่ในฐานะเครื่องมือสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่ง แต่เป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลังไอเดียของคุณ มันรวบรวมสตอรี่บอร์ด ภาพประกอบ และการอนุมัติทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่คุณเขียน ติดตาม และส่งมอบงานได้ คุณสามารถสร้างภาพประกอบที่นี่ ส่งออกไปทำแอนิเมชัน และเชื่อมต่อทุกการแก้ไขหรือการตรวจสอบไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
ดังนั้นเมื่อแคมเปญถัดไปเริ่มต้นขึ้น คุณจะไม่เพียงแค่มีวิดีโอ—แต่คุณจะมีเครื่องมือสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ซึ่งสร้างมันขึ้นมา
👉ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่าทุกไอเดียสามารถไหลจาก การเริ่มต้นสู่การผลิต ได้อย่างไรโดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ