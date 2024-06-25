วิธีใช้ Sora AI เพื่อสร้างเนื้อหาข้อความเป็นวิดีโอ

หมายเหตุ: Sora AI ยังไม่เปิดให้ใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป ขณะนี้ Open AI ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่กลุ่มศิลปิน นักออกแบบ และผู้สร้างภาพยนตร์บางรายเท่านั้น เพื่อทดสอบเครื่องมือนี้
คำมั่นสัญญาพื้นฐานของเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์คือความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำขอของผู้ใช้ เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Gemini ของ Google, Microsoft Copilot และอื่น ๆล้วนเป็นเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI
DALL-E และ Midjourney สร้างภาพตามข้อความที่ป้อนเข้าไป Open AI's Sora สัญญาว่าจะสร้างวิดีโอที่สมจริงจากคำแนะนำที่เป็นข้อความ ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ระบบที่นำเสนอ AI สร้างวิดีโอจากข้อความ ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจและความสนใจอย่างมากในหมู่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรและวิธีใช้สำหรับความต้องการด้านเนื้อหาวิดีโอของคุณ
Sora AI คืออะไร?
Sora AI เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่สามารถสร้างวิดีโอที่สมจริงตามข้อความที่ป้อนเข้าไปหรือคำสั่งที่กำหนดไว้ สร้างโดย Open AI สามารถสร้างตัวละคร สัตว์ ภูมิทัศน์ มุมมอง ภาพเคลื่อนไหวแบบสต็อปโมชั่น ฯลฯ ตามคำอธิบายที่เป็นข้อความที่ผู้ใช้ให้ไว้
โซระทำงานอย่างไร: วิทยาศาสตร์เบื้องหลังปัญญาประดิษฐ์
เช่นเดียวกับเครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI(ChatGPT) และเครื่องมือสร้างภาพ (DALL-E) Sora สร้างวิดีโอแทนข้อความหรือภาพ
โมเดลของ Sora AI ได้รับการฝึกฝนจากวิดีโอที่มีข้อความอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ โดยอิงจากข้อมูลนี้ Sora จะเชื่อมโยงคำกับภาพ ซึ่งจากนั้นจะใช้เพื่อสร้างวิดีโอตามคำสั่งที่ป้อนเข้าไป คุณสมบัติหลักบางประการของ Sora AI มีดังนี้
คุณสมบัติสำคัญของ Key Sora AI
โซระ ซึ่งตั้งชื่อตามคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าท้องฟ้า ถูกคาดหวังว่าจะมีศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำกัด ความสามารถบางประการของโซระ ได้แก่:
1. ข้อความเป็นวิดีโอ
โดยพื้นฐานแล้ว Sora เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรับข้อมูลเข้าในรูปแบบของคำเพียงไม่กี่คำและสร้างวิดีโอเป็นผลลัพธ์
คุณอาจพูดว่า "แสดงจานบินที่บินวนรอบเทพีเสรีภาพในช่วงเที่ยงวัน" แล้วสร้างวิดีโอแบบนั้นขึ้นมาได้ทันทีเกือบจะในทันที
2. ความละเอียดสูง
โซระสามารถสร้างวิดีโอความละเอียดสูงพร้อมการเคลื่อนไหว ประเภทของวัตถุ และพื้นหลังที่เฉพาะเจาะจงได้
3. หนึ่งนาที
ปัจจุบัน Sora เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIสำหรับวิดีโอที่มีความยาวสูงสุดหนึ่งนาที
4. หลายช็อตในวิดีโอเดียว
Sora AI สามารถเล่าเรื่องหรือสร้างวิดีโอที่น่าสนใจได้ รวมถึงการถ่ายภาพหลายแบบ เช่น การซูมเข้า, การแพนออก, ภาพใกล้, เป็นต้น — ที่มีสไตล์และตัวละครที่สอดคล้องกัน
ราคาของ Sora AI
Sora AI ยังไม่ได้เปิดตัวสู่สาธารณะ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับราคาเมื่อเรามีข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีใช้ Sora AI
ในฐานะประชาชนทั่วไป คุณไม่สามารถใช้ Sora AI ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการปล่อยออกมา ณ ตอนนี้ Open AI ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่กลุ่มศิลปิน นักออกแบบ และผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกเพื่อทดสอบเครื่องมือ
อย่างไรก็ตามคุณสามารถอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Soraได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขา รายงานนี้ประกอบด้วยแง่มุมทางเทคนิคหลายประการ เช่น:
- การใช้ LLMs และข้อมูลภาพ
- ระยะเวลา, ความละเอียด, และอัตราส่วนภาพ
- การจัดกรอบและการจัดองค์ประกอบ
- ความสามารถในการกระตุ้นด้วยภาพและวิดีโอ (รวมถึงข้อความ)
- ความสามารถในการจำลองแบบสามมิติ
การประยุกต์ใช้ที่อาจเกิดขึ้นของ Sora และกรณีการใช้งาน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้สร้างความเป็นไปได้มหาศาลในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน โดยเร่งการผลิตเนื้อหาให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด Sora AI ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น กรณีการใช้งานบางส่วนที่กำลังได้รับการสำรวจอยู่ในขณะนี้ ได้แก่:
การสาธิตผลิตภัณฑ์และโฆษณา
แบรนด์สามารถสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์และโฆษณาวิดีโอได้ในราคาและเวลาที่น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถป้อนข้อมูลภาพยนตร์ของพวกเขาเข้าสู่โมเดล AI และสร้างตัวอย่างภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญได้
วิดีโอโซเชียล
อินฟลูเอนเซอร์บน Instagram และมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงในปริมาณมากเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมตและความบันเทิง
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวแฟนตาซีหรืออิงประวัติศาสตร์ สามารถถูกทำให้มีชีวิตชีวาได้ทันทีเหมือนกับที่จินตนาการไว้
การสร้างต้นแบบ
ผู้สร้างภาพยนตร์และศิลปินด้านภาพสามารถนำเสนอโครงการที่มีความทะเยอทะยานได้โดยการสร้างต้นแบบวิดีโอสั้น ๆ ที่สร้างโดย AI เทคนิคนี้ยังสามารถนำไปใช้กับต้นแบบสำหรับการเดินทางของลูกค้า การฝึกอบรมออนไลน์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ฯลฯ
ด้วยความก้าวหน้าของ Sora AI ที่กำลังเติบโตขึ้น ข้อความข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ศักยภาพของเครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความอย่าง Sora AI สามารถเปิดโอกาสให้เกิดความเร็วและขนาดการผลิตวิดีโอในระดับมหาศาล
ข้อดีของการใช้ Sora AI
Sora AI ทำให้การผลิตวิดีโอเป็นไปได้ ซึ่งต้องใช้เวลา, พลังงาน, และการลงทุนอย่างมาก. ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องมือเช่น Sora AI สำหรับการสร้างวิดีโอคือ:
ความเร็ว: Sora AI สามารถสร้างวิดีโอสั้น ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที ซึ่งหากทำด้วยวิธีปกติจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์
ระดับ: Sora AI สามารถสร้างวิดีโอได้หลายสิบรายการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านทักษะหรือเวลา เช่นเดียวกับเครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วยข้อความ AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาที
ความยืดหยุ่น: เครื่องมือนี้สามารถสร้างภาพในมุมกว้าง มุมใกล้ แนวตั้ง แนวนอน และรูปแบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย ซึ่งหากไม่ใช้เครื่องมือนี้อาจต้องใช้เครื่องมือหลายชิ้นและถ่ายทำซ้ำ นอกจากนี้ยังสามารถขยายวิดีโอที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการผลิตเพิ่มเติม
การทำใหม่: เมื่อสร้างวิดีโอด้วย Sora AI การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือทำบางส่วนของวิดีโอใหม่จะง่ายขึ้นจนกว่าจะถึงระดับที่น่าพอใจ โดยยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว้
จินตนาการ: Sora AI ให้คุณมีพลังในการมองเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สร้างฉากและตัวละครที่เต็มไปด้วยจินตนาการจากโลกแฟนตาซี นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างความมีส่วนร่วมในสิ่งที่เคยเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Sora AI ต้องเผชิญ
จุดเจ็บปวดที่สำคัญที่สุดของ Sora AI คือยังไม่เปิดให้สาธารณชนใช้งานได้ นอกจากนี้ โมเดลยังมีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น:
- ไม่สามารถจำลองฟิสิกส์ของฉากที่ซับซ้อนได้
- แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
- การแยกแยะรายละเอียดเชิงพื้นที่
- เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดในวิดีโอที่สร้างโดย AI
รีวิว Sora AI บน Reddit
ในขณะที่สาธารณชนกำลังรอการเปิดตัวของ Sora AI ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้มีโอกาสทดลองใช้งานแล้ว นี่คือรีวิวบางส่วนจาก Reddit
เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของความสามารถของ Sora ในการสร้างเนื้อหาต้นฉบับผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งกล่าวว่า"จิงโจ้การ์ตูนกำลังเต้นดิสโก้ คุณจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันคือฉากจากภาพยนตร์ การเต้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ (ไม่มีอะไรเป็น) มันคือการเต้นแบบเดียวกันหรือคล้ายกันมากจากฉากเฉพาะเจาะจง"
สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับตัวอย่างวิดีโอทุกตัวอย่างที่แสดงไว้ที่นั่น คุณจะคิดว่ามันเป็นวิดีโอที่สร้างขึ้นใหม่ แต่จริงๆ แล้วมันแค่การผสมผสานของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเท่านั้น คุณไม่สามารถทำอะไรที่เกินกว่าฟุตเทจที่คุณใช้ในการฝึกฝนได้เลย ไม่มีทาง
พูดถึงคุณภาพของภาพยนตร์Air Head โดยเด็กขี้อาย ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า"น่าทึ่งมาก กำลังดูแค่ครึ่งทางของ airhead แต่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พวกเขาหมายถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง"
คุณภาพในระดับนี้ ที่มีความยากลำบากในการผลิตต่ำมาก จะทำให้เรื่องราวมากมายที่ยังไม่เคยถูกเล่าได้ถูกเปิดเผยออกมาสู่แสงสว่าง ฉันมีความหวัง
แม้จะมีความหวังที่พุ่งสูงขึ้น ผู้ใช้ทั่วไปก็ยังไม่สามารถเข้าถึง Sora AI ได้ ดังนั้น ในระหว่างนี้ นี่คือทางเลือกบางประการ
เครื่องมือ AI ทางเลือกที่ใช้แทน Sora AI
แม้ว่า Sora จะสร้างกระแสได้มากที่สุด แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน Meta's Make-A-Video และ Google's Lumiere กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกัน
Synthesia เป็นซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอด้วย AI ที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที แม้ว่าจะสามารถสร้างวิดีโอได้เฉพาะที่มีอวตาร AI และเสียงพากย์เท่านั้น แต่ก็ช่วยให้สามารถสร้างวิดีโอได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสาธิต การนำเสนอขาย วิดีโอฝึกอบรม และอื่น ๆ
เครื่องมือหลายชนิดใช้ความสามารถของ AI เพื่อสนับสนุนการสร้างและการเข้าถึงวิดีโอ
- ClickUp Brainเป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ทรงพลังสำหรับวิดีโอที่มีอยู่ การประชุม การสัมมนาออนไลน์ และอื่นๆ
- ClickUp Clipsช่วยให้คุณสร้างวิดีโอหน้าจอและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การจัดการโครงการและ AI หลากหลายประเภทได้ในราคาเพียง $5 ต่อเดือน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน
โบนัส: หากคุณเป็นนักอนิเมชั่นหรือผู้ผลิตนี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตวิดีโอ
ใช้ AI สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ด้วย ClickUp
ความตื่นเต้นและความคาดหวังเกี่ยวกับโมเดล AI สร้างข้อความเป็นวิดีโออยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อผู้ใช้เริ่มคุ้นเคยกับเครื่องมืออย่าง ChatGPT และ Midjourney มากขึ้น Sora AI ก็จะเข้าร่วมในกลุ่มเครื่องมือสำหรับองค์กรในไม่ช้า
อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ถึงจุดนั้น เครื่องมือที่ได้รับความคาดหวังสูงทั้งหมด เช่น Sora, Make-A-Video, Lumerire ฯลฯ ยังไม่เปิดให้ใช้งานสาธารณะ
ดังนั้น จนกว่าเทคโนโลยีจะสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ให้เราใช้เครื่องมือ AIที่ทรงพลังซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน
ClickUp Brain คือเครือข่ายประสาทเทียมแห่งแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัทคุณเข้าด้วยกันด้วย AI
ถามคำถาม สร้างเนื้อหาข้อความ อัตโนมัติการประชุมสั้น สร้างแม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp