10 อันดับทางเลือก AI Sora ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอในปี 2025

Alex York
31 มกราคม 2568

OpenAI ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความที่ล้ำสมัย Sora AI การเปิดตัวของ Sora ไม่ใช่เพียงแค่การประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างมัลติมีเดียมาบรรจบกัน เปิดขอบเขตใหม่ให้กับผู้สร้างวิดีโอทั่วโลก

เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI นี้ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอแบบโต้ตอบได้ มันผสานข้อความกับภาพและเพลงอย่างสวยงามเพื่อผลิตวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ ทำให้ Sora แตกต่างจากคู่แข่ง

Sora AI รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การตลาดผ่านวิดีโอไปจนถึงเนื้อหาการสอนและวิดีโอเพื่อความบันเทิง

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง แต่ Sora AI ก็มีข้อจำกัด

ประการแรก มันยังไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ (ณ เดือนพฤษภาคม 2024) มีให้เฉพาะสมาชิกทีมทดสอบและมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์จำนวนจำกัดเท่านั้น เพื่อให้ OpenAI ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโมเดลของตน

ประการที่สอง มันขาดความเข้าใจโดยปริยายในหลักฟิสิกส์ ดังนั้นอาจไม่ปฏิบัติตามกฎทางกายภาพในโลกจริงเสมอไป ข้อจำกัดนี้อาจนำไปสู่กรณีที่ตัวละคร วัตถุ หรือสัตว์อาจหายไป ผิดรูป หรือทำซ้ำได้เมื่อเวลาผ่านไป

สุดท้ายนี้ Sora AI สามารถสร้างวิดีโอได้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น ซึ่งจำกัดความเหมาะสมสำหรับเนื้อหาวิดีโอที่ยาวกว่า

มีทางเลือกหลายอย่างที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับหรือดีกว่าที่ Sora นำเสนอ ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกของ Sora ในปี 2024 โดยเจาะลึกถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ก่อนอื่น...

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Sora AI?

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Sora AI สิ่งสำคัญคือต้องมองหาคุณสมบัติและความสามารถหลักที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ

นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณา:

  • ชุดคุณสมบัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งตรงกับความต้องการของคุณ เช่น การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ การวิเคราะห์ความรู้สึก การสรุปข้อความ ตัวเลือกการปรับแต่ง และความสามารถในการผสานรวม
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
  • ความสามารถในการขยาย: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ รองรับความต้องการในการผลิตวิดีโอที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือประสิทธิภาพ
  • ความสะดวกในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าทางเลือกสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่ รวมถึง CRM, CMS, Adobe Suite และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้ากันได้กับระบบปัจจุบันของคุณ
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ควรมีกลไกการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
  • รูปแบบต้นทุนและราคา: เปรียบเทียบโครงสร้างราคาของแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก การกำหนดราคาตามการใช้งาน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งหรือบริการสนับสนุน เลือกโซลูชันที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณและให้ความคุ้มค่า
  • การสนับสนุนลูกค้า: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าที่ทางเลือกนั้นเสนอให้ รวมถึงความพร้อมให้บริการ, ความรวดเร็วในการตอบสนอง, และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตวิดีโอ

โดยการประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างครอบคลุม คุณสามารถระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Sora AI ที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณและสนับสนุนการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 อันดับทางเลือก AI Sora ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มีทางเลือกหลากหลาย รวมถึงแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและบริษัทใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการตลาดวิดีโอที่หลากหลาย ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Sora AI ในการสร้างวิดีโอ

1. คลิกอัพ

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
จัดระเบียบงานผลิตวิดีโอใน ClickUp ด้วยมุมมองแบบไดนามิก 15 แบบ เพื่อการจัดการโครงการวิดีโอที่ดีขึ้น

ในขณะที่ Sora AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานผลิตวิดีโอหลากหลายประเภท แต่ทางเลือกอื่น ๆ บางอย่างก็มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน พร้อมเสริมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น

ทางเลือกหนึ่งคือ ClickUpซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอเนกประสงค์สำหรับการผลิตวิดีโอที่ผสานรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ รวมถึง ClickUp Brain และ ClickUp Clip

ClickUp ผสานเทคโนโลยี AI และเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน เพื่อจัดการโครงการวิดีโอทั้งหมด มอบหมายบทบาทและลำดับความสำคัญ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงคลิปเสียง

ด้วยClickUp Brain คุณสามารถถอดเสียงคลิปเสียงได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอที่เข้าถึงง่ายเป็นไปอย่างง่ายดายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงอัปโหลดคลิปเสียงของคุณไปยัง ClickUp Brain ซึ่งจะถอดเสียงเป็นข้อความให้โดยอัตโนมัติ

ดูวิดีโอนี้เพื่อทราบวิธีการ:

คุณสามารถใช้ข้อความนี้เป็นการบรรยายใต้ภาพในวิดีโอของคุณได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาได้แม้ไม่มีเสียง คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสอน, วิดีโอฝึกอบรม, และเนื้อหาการศึกษาอื่น ๆ ที่การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ

ClickUp Brain
ลองใช้การสรุปด้วย AI กับ ClickUp Brain

ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Clip เพื่อบันทึกหน้าจอและสร้างวิดีโอคำแนะนำ ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Clip เพื่อบันทึกหน้าจอและสร้างวิดีโอคำแนะนำ

คลิป ClickUp
แชร์วิดีโอข้อความของคุณใน ClickUp ด้วยลิงก์เบราว์เซอร์โดยตรงที่ไม่ต้องการการดาวน์โหลดและสามารถรับชมได้ทันทีหลังจากบันทึก

ช่องวิดีโอที่ประสบความสำเร็จต้องการมากกว่าแค่ภาพที่ยอดเยี่ยม. ClickUpซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอแบบครบวงจรสำหรับ Windows, Mac, และเบราว์เซอร์ของคุณ ช่วยให้คุณสร้าง, บันทึก, แก้ไข, และเผยแพร่วิดีโอของคุณได้.

ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ เพิ่มเสียงจากไมโครโฟน และแชร์วิดีโอคลิปผ่านลิงก์ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความ ระดมความคิด และสื่อสารกับทีมข้ามสายงานได้ทันที

คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome ของโปรแกรมบันทึกหน้าจอของClickUp เพื่อบันทึกข้อความและฟุตเทจการผลิตเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดในแพลตฟอร์ม และมอบหมายงานในทุกโครงการผลิตโดยใช้มุมมองการจัดการโครงการที่หลากหลาย ClickUpยังมีเทมเพลต SOPสำหรับการสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานผลิตของตนได้เสร็จเร็วขึ้น

งานใน ClickUp
แชร์หน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายและบันทึกไว้ภายในงานใน ClickUp เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจออื่น ๆ

คลิปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบทเรียนเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากตามสถิติการตลาดวิดีโอในปี 2022 ที่ระบุว่า 96% ของผู้คนดูวิดีโออธิบายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการผลิตวิดีโอแนะนำขั้นตอนสำหรับพนักงานหรือบันทึกหน้าจอวิธีการใช้งานจริงได้อีกด้วย

ใช้เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp

รักษาความเป็นระเบียบในการผลิตวิดีโอของคุณตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเผยแพร่ขั้นสุดท้ายด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp

วางแผน จัดการ และปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วย ClickUp's Video Production
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผน จัดการ และปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วย ClickUp's Video Production

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของวิดีโอของคุณ จัดหมวดหมู่วิดีโอของคุณเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ตรวจสอบ, อนุมัติ, และตัดต่อขั้นสุดท้าย เพื่อการติดตามกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกำหนดเวลา งานที่ต้องทำ และความคืบหน้าโดยรวม นอกจากนี้ยังให้แผนงานที่ชัดเจนสำหรับแต่ละโครงการวิดีโอ ซึ่งช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ถอดเสียงคลิปเสียงอย่างแม่นยำด้วย ClickUp Brain
  • รับประกันคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับมืออาชีพ
  • บันทึกวิดีโอหน้าจอของคุณโดยไม่มีขีดจำกัดเวลาหรือลายน้ำ
  • เข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเทมเพลตสำหรับการผลิตวิดีโอ การตลาด และการเขียนเนื้อหา
  • ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด ClickUpพร้อมรายงานและวิดเจ็ตในตัว
  • แชร์วิดีโอผ่านอีเมลหรือลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัว
  • เพลิดเพลินกับความเข้ากันได้หลายแพลตฟอร์ม
  • ใช้ส่วนขยาย Chrome สำหรับการตัดและจับภาพหน้าจอเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว
  • ใช้เครื่องมือการนำเสนอเพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและสร้างสรรค์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp นั้นน่าทึ่งจนอาจทำให้รู้สึกสับสน และอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการใช้ประโยชน์จากความสามารถทั้งหมดอย่างเต็มที่
  • ไม่สามารถสร้างวิดีโอจากศูนย์ได้เหมือน SORA (แต่สามารถช่วยในกระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการการผลิตวิดีโอ)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. รันเวย์เอ็มแอล

รันเวย์เอ็มแอล
visรันเวย์เอ็มแอล

นี่คือทางเลือกอื่นสำหรับ Sora AI สำหรับคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอจากข้อความได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย RunwayML เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลที่มีประสบการณ์

การอัปเดตล่าสุดของ RunwayML คือ Multi-Motion Brush ซึ่งมอบการควบคุมการเคลื่อนไหวในวิดีโอที่คุณสร้างได้มากขึ้น ฟีเจอร์ Gen-2 นี้มีให้ใช้งานทั้งบนแพลตฟอร์มเว็บของ Runway และแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขา มอบความยืดหยุ่นสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสามารถดูตัวอย่างและดาวน์โหลดวิดีโอที่พวกเขาสร้างขึ้นได้ โดยเลือกวิดีโอที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ RunwayML ยังช่วยให้คุณแก้ไข ตัดแต่ง และเพิ่มแอนิเมชันให้กับอินพุตของคุณได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน

คุณสมบัติเด่นของ RunwayML

  • สร้างวิดีโอที่น่าสนใจและเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอด้วยเทคโนโลยี AI
  • ปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของวิดีโอด้วยเครื่องมือสำหรับการตัดต่อที่ไร้ที่ติ
  • ปรับแต่งวิดีโอให้ตรงตามความต้องการของคุณ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชัน AI อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ RunwayML

  • เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงของ RunwayML อาจทำให้ผู้ใช้ที่ใหม่กับซอฟต์แวร์ AI ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น

ราคาของ RunwayML

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว RunwayML

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

3. ไคเบอร์ เอไอ

ไคเบอร์ เอไอ
ผ่านKaiber AI

Kaiber AI เป็นแพลตฟอร์มปฏิวัติวงการที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นประสบการณ์ภาพที่น่าทึ่งได้

มันใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้าง AI ขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อความ, วิดีโอ, รูปภาพ, และเพลงให้กลายเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจและสมจริงอย่างน่าทึ่งซึ่งจะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ด้วยการอัปโหลดเพลงเพียงเพลงเดียวและเพิ่มสัมผัสแห่งศิลปะเล็กน้อย Kaiber AI จะทำ phépเวทย์มนตร์ของมัน สร้างการเดินทางทางเสียงและภาพที่น่าหลงใหล

สไตล์แอนิเมชันแบบเฟรมต่อเฟรมของแพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเสน่ห์เหนือกาลเวลา แต่ละเลเยอร์ถูกสร้างขึ้นจากเลเยอร์ก่อนหน้า ช่วยให้คุณสามารถสำรวจสไตล์และความงามใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย

เทคโนโลยี AI ของ Kaiber เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้กลายเป็นประสบการณ์ภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างราบรื่น โดยมีลักษณะเด่นคือความลื่นไหลและการเคลื่อนไหว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kaiber AI

  • ออกแบบเรื่องราวของคุณบนเทมเพลตสตอรี่บอร์ดของไคเบอร์
  • สำรวจสไตล์และความงามใหม่ ๆ ด้วยชั้นที่เปลี่ยนแปลง
  • รับแรงบันดาลใจจากผลงานของผู้อื่น และนำเสนอผลงานของคุณสู่โลกใบนี้ ทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Kaiber AI

  • ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของระบบ

ราคาของ Kaiber AI

  • นักสำรวจ: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ศิลปิน: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Kaiber AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน

4. เดสคริปต์ไอ

DescriptAI
ผ่านทางDescript

Descript ไม่ใช่แค่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ แต่เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่เปลี่ยนเนื้อหาที่คุณเขียนให้เป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ด้วย DescriptAI คุณสามารถถอดเสียงจากการบันทึกเสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ชอบอ่านมากกว่าฟัง หรือผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน

Descript ยังมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแก้ไข

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีการผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น Slack, Castos, Podbean, Restream และ Final Cut Pro ความเข้ากันได้กับ Adobe Premiere Pro ยิ่งตอกย้ำสถานะของแพลตฟอร์มในฐานะเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับงานตัดต่อขั้นสูง

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัว ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอการสอนหรือการนำเสนอได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบภายในแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • ถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความที่เขียนใน 23 ภาษา
  • เพิ่มเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
  • เพิ่มคุณภาพเสียงด้วยการแก้ไขเสียงและการแก้ไขข้อความด้วยโซลูชันคลิกเดียว
  • สนับสนุนการสร้างวิดีโอของคุณด้วยเทมเพลต คำบรรยาย และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณให้สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบที่จำเป็น

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • ผู้ใช้อาจต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและใช้เวลาในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมด เนื่องจาก Descript มีเส้นทางการเรียนรู้
  • มันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาของมันคิดตามจำนวนผู้ใช้/ผู้แก้ไข

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)

5. Pika. ศิลปะ

Pika.art
ผ่านทางPika.art

Pika. art เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างวิดีโอมีประสิทธิภาพและไร้กังวลมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Pika. art คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกในทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนมีความชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ตั้งแต่การอัปโหลดวิดีโอไปจนถึงการแก้ไขและเพิ่มเอฟเฟกต์

อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือคลังเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้มากมาย ไม่ว่าคุณจะต้องการแอนิเมชันข้อความ การเปลี่ยนฉาก หรือกราฟิก Pika.art ก็มีให้คุณครบครัน แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานในโปรเจกต์แบบเรียลไทม์ได้

นอกจากนี้ Pika. art ยังมีตัวเลือกการส่งออกที่แข็งแกร่งซึ่งคุณสามารถใช้บันทึกวิดีโอสุดท้ายของคุณในรูปแบบและขนาดความละเอียดต่างๆ ไม่ว่าคุณจะสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือการนำเสนอ คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอของคุณให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

Pika. จุดเด่นของงานศิลปะ

  • ใช้ฟีเจอร์ลิปซิงค์ของ Pika. art เพื่อเพิ่มเสียงให้กับตัวละครของคุณ
  • สร้างเรื่องราวแอนิเมชันที่น่าดื่มด่ำได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเสียงเอฟเฟกต์ของมันโดยการให้คำแนะนำหรือปล่อยให้ Pika. art สร้างเสียงเอฟเฟกต์ให้คุณ
  • ปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ 'ขยายผืนงาน'
  • ขยายความยาววิดีโอและบันทึกผลงานของคุณในรูปแบบต่างๆ

Pika. ข้อจำกัดทางศิลปะ

  • ผู้ใช้บางรายพบปัญหาความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ภายนอกหรือปลั๊กอิน

Pika. การตั้งราคาศิลปะ

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Pika. การให้คะแนนและรีวิวศิลปะ

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

6. อินวิดีโอ

อินวิดีโอ
ผ่านทางInvideo

Invideo เป็นแพลตฟอร์มการตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่หลากหลายและทรงพลัง ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้. ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 4,000 แบบให้เลือก คุณมีตัวเลือกมากมายสำหรับวิดีโอประเภทต่าง ๆ.

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Invideo คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวแก้ไขที่เข้าใจง่าย ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอลงในโปรเจกต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งจัดเรียงได้ตามต้องการ

Invideo ยังให้การเข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของฟุตเทจสต็อก, แทร็กเพลง, และเอฟเฟ็กต์เสียง ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการค้นหาทรัพยากรภายนอกสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีองค์ประกอบการออกแบบในตัวหลากหลาย เช่น สติกเกอร์ ไอคอน และแอนิเมชัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับวิดีโอของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Invideo

  • ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับวิดีโอประเภทต่างๆ เช่น โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย วิดีโอการตลาด และการนำเสนอ
  • เพิ่มคำแนะนำ เช่น กลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์ม เพื่อปรับแต่งวิดีโอของคุณ
  • ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบเพื่อแก้ไขสคริปต์วิดีโอและสื่อต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ใช้เสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเพื่อทำให้วิดีโอของคุณมีชีวิตชีวา

ข้อจำกัดของอินวิดีโอ

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน

ราคาของอินวิดีโอ

  • ฟรี
  • พลัส: เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $60/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวในวิดีโอ

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

7. ลูเมน5

ลูเมน5
ผ่านทางLumen5

Lumen5 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถผลิตวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะมีทักษะทางเทคนิคหรือประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิก ลากและวาง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอลงในโปรเจกต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ Lumen5 คือเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนบทความบล็อกหรือการบันทึกการประชุม Zoom ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดใจภายในไม่กี่คลิก

ระบบอัตโนมัติ—เมื่อผสานกับเทมเพลต, ฟอนต์, สี, และแอนิเมชันหลากหลาย—ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่สวยงามตระการตาซึ่งสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ชม

ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การฝึกอบรม หรือการศึกษา การออกแบบที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Lumen5 ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจทุกขนาด

คุณสมบัติเด่นของ Lumen5

  • ใช้ Lumen5's AI Script Composer เพื่อเปลี่ยนข้อความของคุณเป็นวิดีโอ
  • เข้าถึงคลังวิดีโอคลิปและภาพคุณภาพสูง
  • แปลงบทความในบล็อก, บทความ, PDF, เอกสารขาว, และเอกสารเขียนอื่น ๆ ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่มีชีวิตชีวา
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจับคู่ข้อความกับภาพที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Lumen5

  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Sora

ราคาของ Lumen5

  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • เริ่มต้น: $79/เดือน
  • มืออาชีพ: $199/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Lumen5

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

8. Animaker

Animaker
ผ่านAnimaker

Animaker เป็นแพลตฟอร์มแบบทำเอง (DIY) สำหรับการสร้างวิดีโอสดและแอนิเมชันระดับมืออาชีพในเวลาเพียงไม่กี่นาที

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอ 4k คุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การแนะนำพนักงานใหม่ การตลาด การสร้างแบรนด์ และการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Animaker คือการรองรับอินโฟกราฟิกวิดีโอ ซึ่งช่วยให้ทีมองค์กรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพผ่านแผนภูมิ ไอคอน และแผนที่ที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ระดับมืออาชีพ เช่น การบันทึก, การเคลื่อนไหวหลายขั้นตอน, การปรับเส้นโค้ง, เอฟเฟกต์การเปลี่ยนผ่าน, การเข้าและออกจากกล้อง, และเอฟเฟกต์การเข้า/ออก ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอนิเมชันที่มืออาชีพและน่าสนใจได้

นอกจากนี้ Animaker ยังมีเครื่องมือในการเพิ่มชีวิตชีวาให้กับวิดีโอ เช่น ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงพูด ห้องสมุดเพลงประกอบและเอฟเฟกต์เสียง รวมถึงการบันทึกเสียงพูดโดยตรง คุณสามารถส่งออกวิดีโอของคุณในคุณภาพระดับ Full HD และปรับให้เหมาะสมสำหรับหน้าจอแนวตั้งบนอุปกรณ์มือถือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker

  • ใช้เสียงมากกว่า 50 ชนิด, ภาษาให้เลือกมากกว่า 25 ภาษา, และการปรับแต่งอื่น ๆ เพื่อทำให้การแปลงข้อความเป็นเสียงดูเป็นธรรมชาติ
  • สร้างตัวละครตามแบบที่คุณต้องการด้วยคุณสมบัติใบหน้าให้เลือกมากกว่า 15 แบบ, ช่องใส่เครื่องประดับ 10 ช่อง, และท่าทางใบหน้า 20 แบบ
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับสภาพแวดล้อมองค์กร
  • เพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, และ GIFs ไปยังโปรเจ็กต์ของคุณจาก Giphy และ Getty
  • ลดภาระงานของคุณด้วยการโต้ตอบกับโครงการของคุณแบบเรียลไทม์
  • ใช้ประโยชน์จากSteve.aiของ Animaker เพื่อแปลงข้อความเป็นวิดีโอ

ข้อจำกัดของ Animaker

  • เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็นของใหม่ จึงมีการเคลื่อนไหวของตัวอักษรที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าต้องใช้ข้อมูลมากขึ้นสำหรับการตัดต่อวิดีโอ

ราคาของ Animaker

  • พื้นฐาน: $24/เดือน
  • เริ่มต้น: $37/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Animaker

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)

9. วิดโย. เอไอ

วิดโย.ไอ
ผ่านทางVidyo.ai

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดต่อและผลิตวิดีโอได้ด้วย Vidyo. ai ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง Vidyo. ai มอบฟีเจอร์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้การสร้างวิดีโอคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่าย

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของมันคือความสามารถในการสร้างไฮไลท์วิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการระบุและแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญในฟุตเทจของคุณ

นอกจากนี้ Vidyo. ai ยังมีเครื่องมือแก้ไขหลากหลาย เช่น การตรวจจับฉากอัตโนมัติและการครอบตัดอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้กระบวนการแก้ไขของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของวิดีโอของคุณ

ระบบปรับปรุงเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงของวิดีโอของคุณได้โดยการลดเสียงรบกวนในพื้นหลังและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูด คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์, การสัมมนาออนไลน์, และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ต้องการเสียงที่ชัดเจน

Vidyo. ai ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyo. ai

  • เพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI
  • ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอไฮไลต์และตัวอย่างด้วย AI สำหรับวิดีโอแบบยาว
  • เพิ่มผู้ชมออนไลน์ของคุณด้วยฟีเจอร์คะแนนไวรัลของ Vidyo.ai สำหรับวิดีโอสั้น, รีล และ TikTok ของคุณ

ข้อจำกัดของ Vidyo. ai

  • เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอได้เพียงครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น
  • แพลตฟอร์มไม่ตัดเสียงเงียบหรือคำเติมโดยอัตโนมัติ

ราคาของ Vidyo. ai

  • ฟรี
  • จำเป็น: $35/เดือน
  • การเติบโต: $50/เดือน
  • กำหนดเอง: $75–150/เดือน

Vidyo. การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

10. Pictory AI

Pictory AI
ผ่านทางPictory AI

Pictory เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย Pictory AI คุณสามารถสร้างพื้นหลังวิดีโอ เสียงพากย์ AI คำบรรยาย คำบรรยายใต้ภาพ และอื่นๆ ได้โดยตรงจากข้อความของคุณ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับขนาดวิดีโอให้เหมาะกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Instagram, YouTube, TikTok, เป็นต้น

ในขณะที่ผู้ใช้พรีเมียมสามารถเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ แผนฟรีจะอนุญาตให้คุณสร้างได้เฉพาะวิดีโอสั้นเท่านั้น Pictory ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากน้อยเพียงใดก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pictory AI

  • ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Pictory เพื่อเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ
  • เข้าถึงคลังเพลงขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับวิดีโอของคุณ
  • เพิ่มเพลงลงในวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยเพลงในคลังของ Pictory
  • เลือกจากหลากหลายสไตล์สำหรับวิดีโอของคุณ

ข้อจำกัดของ Pictory AI

  • ผู้ใช้จะได้รับคุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดกับแผนเริ่มต้น
  • อัตราการเรนเดอร์วิดีโออาจช้ากว่าเครื่องมืออื่น

ราคาของ Pictory AI

  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • มืออาชีพ: $59/เดือน
  • ทีม: $149/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Pictory AI

  • G2: 4. 7/5 (75+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sora AI สำหรับความต้องการในการผลิตวิดีโอของคุณ

สรุปรายชื่อทางเลือก Sora ที่ดีที่สุดในปี 2024 ของเรา เห็นได้ชัดว่าแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอจากข้อความกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ แต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในพื้นที่นี้

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นอีกมากมาย ซึ่งจะมอบวิธีการสร้างสรรค์วิดีโอที่น่าสนใจให้กับคุณอย่างไม่ซ้ำใคร หนึ่งในแพลตฟอร์มที่น่าสนใจคือ ClickUp ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอที่สวยงามได้เท่านั้น แต่ยังช่วยคุณจัดระเบียบและบริหารโครงการของคุณได้ (ไม่เพียงแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายวิดีโอเท่านั้น!)

ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการตัดต่อวิดีโอของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน อย่าพลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเสมือน AI และซอฟต์แวร์สำหรับพอดแคสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยClickUp

