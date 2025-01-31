10 อันดับทางเลือก AI Sora ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอในปี 2025

OpenAI ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความที่ล้ำสมัย Sora AI การเปิดตัวของ Sora ไม่ใช่เพียงแค่การประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างมัลติมีเดียมาบรรจบกัน เปิดขอบเขตใหม่ให้กับผู้สร้างวิดีโอทั่วโลก
เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI นี้ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอแบบโต้ตอบได้ มันผสานข้อความกับภาพและเพลงอย่างสวยงามเพื่อผลิตวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ ทำให้ Sora แตกต่างจากคู่แข่ง
Sora AI รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การตลาดผ่านวิดีโอไปจนถึงเนื้อหาการสอนและวิดีโอเพื่อความบันเทิง
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง แต่ Sora AI ก็มีข้อจำกัด
ประการแรก มันยังไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ (ณ เดือนพฤษภาคม 2024) มีให้เฉพาะสมาชิกทีมทดสอบและมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์จำนวนจำกัดเท่านั้น เพื่อให้ OpenAI ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโมเดลของตน
ประการที่สอง มันขาดความเข้าใจโดยปริยายในหลักฟิสิกส์ ดังนั้นอาจไม่ปฏิบัติตามกฎทางกายภาพในโลกจริงเสมอไป ข้อจำกัดนี้อาจนำไปสู่กรณีที่ตัวละคร วัตถุ หรือสัตว์อาจหายไป ผิดรูป หรือทำซ้ำได้เมื่อเวลาผ่านไป
สุดท้ายนี้ Sora AI สามารถสร้างวิดีโอได้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น ซึ่งจำกัดความเหมาะสมสำหรับเนื้อหาวิดีโอที่ยาวกว่า
มีทางเลือกหลายอย่างที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับหรือดีกว่าที่ Sora นำเสนอ ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกของ Sora ในปี 2024 โดยเจาะลึกถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ก่อนอื่น...
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Sora AI?
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Sora AI สิ่งสำคัญคือต้องมองหาคุณสมบัติและความสามารถหลักที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ
นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณา:
- ชุดคุณสมบัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งตรงกับความต้องการของคุณ เช่น การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ การวิเคราะห์ความรู้สึก การสรุปข้อความ ตัวเลือกการปรับแต่ง และความสามารถในการผสานรวม
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการขยาย: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ รองรับความต้องการในการผลิตวิดีโอที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือประสิทธิภาพ
- ความสะดวกในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าทางเลือกสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่ รวมถึง CRM, CMS, Adobe Suite และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้ากันได้กับระบบปัจจุบันของคุณ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ควรมีกลไกการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
- รูปแบบต้นทุนและราคา: เปรียบเทียบโครงสร้างราคาของแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก การกำหนดราคาตามการใช้งาน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งหรือบริการสนับสนุน เลือกโซลูชันที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณและให้ความคุ้มค่า
- การสนับสนุนลูกค้า: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าที่ทางเลือกนั้นเสนอให้ รวมถึงความพร้อมให้บริการ, ความรวดเร็วในการตอบสนอง, และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตวิดีโอ
โดยการประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างครอบคลุม คุณสามารถระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Sora AI ที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณและสนับสนุนการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 อันดับทางเลือก AI Sora ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มีทางเลือกหลากหลาย รวมถึงแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและบริษัทใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการตลาดวิดีโอที่หลากหลาย ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Sora AI ในการสร้างวิดีโอ
1. คลิกอัพ
ในขณะที่ Sora AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานผลิตวิดีโอหลากหลายประเภท แต่ทางเลือกอื่น ๆ บางอย่างก็มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน พร้อมเสริมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น
ทางเลือกหนึ่งคือ ClickUpซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอเนกประสงค์สำหรับการผลิตวิดีโอที่ผสานรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ รวมถึง ClickUp Brain และ ClickUp Clip
ClickUp ผสานเทคโนโลยี AI และเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน เพื่อจัดการโครงการวิดีโอทั้งหมด มอบหมายบทบาทและลำดับความสำคัญ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงคลิปเสียง
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถถอดเสียงคลิปเสียงได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอที่เข้าถึงง่ายเป็นไปอย่างง่ายดายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงอัปโหลดคลิปเสียงของคุณไปยัง ClickUp Brain ซึ่งจะถอดเสียงเป็นข้อความให้โดยอัตโนมัติ
ดูวิดีโอนี้เพื่อทราบวิธีการ:
คุณสามารถใช้ข้อความนี้เป็นการบรรยายใต้ภาพในวิดีโอของคุณได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาได้แม้ไม่มีเสียง คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสอน, วิดีโอฝึกอบรม, และเนื้อหาการศึกษาอื่น ๆ ที่การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ
ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Clip เพื่อบันทึกหน้าจอและสร้างวิดีโอคำแนะนำ ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Clip เพื่อบันทึกหน้าจอและสร้างวิดีโอคำแนะนำ
ช่องวิดีโอที่ประสบความสำเร็จต้องการมากกว่าแค่ภาพที่ยอดเยี่ยม. ClickUpซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอแบบครบวงจรสำหรับ Windows, Mac, และเบราว์เซอร์ของคุณ ช่วยให้คุณสร้าง, บันทึก, แก้ไข, และเผยแพร่วิดีโอของคุณได้.
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ เพิ่มเสียงจากไมโครโฟน และแชร์วิดีโอคลิปผ่านลิงก์ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความ ระดมความคิด และสื่อสารกับทีมข้ามสายงานได้ทันที
คุณสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome ของโปรแกรมบันทึกหน้าจอของClickUp เพื่อบันทึกข้อความและฟุตเทจการผลิตเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดในแพลตฟอร์ม และมอบหมายงานในทุกโครงการผลิตโดยใช้มุมมองการจัดการโครงการที่หลากหลาย ClickUpยังมีเทมเพลต SOPสำหรับการสร้างและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานผลิตของตนได้เสร็จเร็วขึ้น
คลิปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบทเรียนเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากตามสถิติการตลาดวิดีโอในปี 2022 ที่ระบุว่า 96% ของผู้คนดูวิดีโออธิบายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการผลิตวิดีโอแนะนำขั้นตอนสำหรับพนักงานหรือบันทึกหน้าจอวิธีการใช้งานจริงได้อีกด้วย
ใช้เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
รักษาความเป็นระเบียบในการผลิตวิดีโอของคุณตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเผยแพร่ขั้นสุดท้ายด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของวิดีโอของคุณ จัดหมวดหมู่วิดีโอของคุณเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ตรวจสอบ, อนุมัติ, และตัดต่อขั้นสุดท้าย เพื่อการติดตามกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกำหนดเวลา งานที่ต้องทำ และความคืบหน้าโดยรวม นอกจากนี้ยังให้แผนงานที่ชัดเจนสำหรับแต่ละโครงการวิดีโอ ซึ่งช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถอดเสียงคลิปเสียงอย่างแม่นยำด้วย ClickUp Brain
- รับประกันคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับมืออาชีพ
- บันทึกวิดีโอหน้าจอของคุณโดยไม่มีขีดจำกัดเวลาหรือลายน้ำ
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเทมเพลตสำหรับการผลิตวิดีโอ การตลาด และการเขียนเนื้อหา
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด ClickUpพร้อมรายงานและวิดเจ็ตในตัว
- แชร์วิดีโอผ่านอีเมลหรือลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัว
- เพลิดเพลินกับความเข้ากันได้หลายแพลตฟอร์ม
- ใช้ส่วนขยาย Chrome สำหรับการตัดและจับภาพหน้าจอเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว
- ใช้เครื่องมือการนำเสนอเพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp นั้นน่าทึ่งจนอาจทำให้รู้สึกสับสน และอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการใช้ประโยชน์จากความสามารถทั้งหมดอย่างเต็มที่
- ไม่สามารถสร้างวิดีโอจากศูนย์ได้เหมือน SORA (แต่สามารถช่วยในกระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการการผลิตวิดีโอ)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. รันเวย์เอ็มแอล
นี่คือทางเลือกอื่นสำหรับ Sora AI สำหรับคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอจากข้อความได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย RunwayML เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลที่มีประสบการณ์
การอัปเดตล่าสุดของ RunwayML คือ Multi-Motion Brush ซึ่งมอบการควบคุมการเคลื่อนไหวในวิดีโอที่คุณสร้างได้มากขึ้น ฟีเจอร์ Gen-2 นี้มีให้ใช้งานทั้งบนแพลตฟอร์มเว็บของ Runway และแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขา มอบความยืดหยุ่นสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสามารถดูตัวอย่างและดาวน์โหลดวิดีโอที่พวกเขาสร้างขึ้นได้ โดยเลือกวิดีโอที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ RunwayML ยังช่วยให้คุณแก้ไข ตัดแต่ง และเพิ่มแอนิเมชันให้กับอินพุตของคุณได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
คุณสมบัติเด่นของ RunwayML
- สร้างวิดีโอที่น่าสนใจและเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอด้วยเทคโนโลยี AI
- ปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของวิดีโอด้วยเครื่องมือสำหรับการตัดต่อที่ไร้ที่ติ
- ปรับแต่งวิดีโอให้ตรงตามความต้องการของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชัน AI อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ RunwayML
- เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงของ RunwayML อาจทำให้ผู้ใช้ที่ใหม่กับซอฟต์แวร์ AI ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ RunwayML
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว RunwayML
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
3. ไคเบอร์ เอไอ
Kaiber AI เป็นแพลตฟอร์มปฏิวัติวงการที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นประสบการณ์ภาพที่น่าทึ่งได้
มันใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้าง AI ขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อความ, วิดีโอ, รูปภาพ, และเพลงให้กลายเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจและสมจริงอย่างน่าทึ่งซึ่งจะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ด้วยการอัปโหลดเพลงเพียงเพลงเดียวและเพิ่มสัมผัสแห่งศิลปะเล็กน้อย Kaiber AI จะทำ phépเวทย์มนตร์ของมัน สร้างการเดินทางทางเสียงและภาพที่น่าหลงใหล
สไตล์แอนิเมชันแบบเฟรมต่อเฟรมของแพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเสน่ห์เหนือกาลเวลา แต่ละเลเยอร์ถูกสร้างขึ้นจากเลเยอร์ก่อนหน้า ช่วยให้คุณสามารถสำรวจสไตล์และความงามใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย
เทคโนโลยี AI ของ Kaiber เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้กลายเป็นประสบการณ์ภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างราบรื่น โดยมีลักษณะเด่นคือความลื่นไหลและการเคลื่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kaiber AI
- ออกแบบเรื่องราวของคุณบนเทมเพลตสตอรี่บอร์ดของไคเบอร์
- สำรวจสไตล์และความงามใหม่ ๆ ด้วยชั้นที่เปลี่ยนแปลง
- รับแรงบันดาลใจจากผลงานของผู้อื่น และนำเสนอผลงานของคุณสู่โลกใบนี้ ทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Kaiber AI
- ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของระบบ
ราคาของ Kaiber AI
- นักสำรวจ: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ศิลปิน: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Kaiber AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
4. เดสคริปต์ไอ
Descript ไม่ใช่แค่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ แต่เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่เปลี่ยนเนื้อหาที่คุณเขียนให้เป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ด้วย DescriptAI คุณสามารถถอดเสียงจากการบันทึกเสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ชอบอ่านมากกว่าฟัง หรือผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน
Descript ยังมีศักยภาพในการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแก้ไข
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีการผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น Slack, Castos, Podbean, Restream และ Final Cut Pro ความเข้ากันได้กับ Adobe Premiere Pro ยิ่งตอกย้ำสถานะของแพลตฟอร์มในฐานะเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับงานตัดต่อขั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัว ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอการสอนหรือการนำเสนอได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบภายในแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความที่เขียนใน 23 ภาษา
- เพิ่มเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
- เพิ่มคุณภาพเสียงด้วยการแก้ไขเสียงและการแก้ไขข้อความด้วยโซลูชันคลิกเดียว
- สนับสนุนการสร้างวิดีโอของคุณด้วยเทมเพลต คำบรรยาย และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณให้สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบที่จำเป็น
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ผู้ใช้อาจต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและใช้เวลาในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมด เนื่องจาก Descript มีเส้นทางการเรียนรู้
- มันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาของมันคิดตามจำนวนผู้ใช้/ผู้แก้ไข
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
5. Pika. ศิลปะ
Pika. art เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างวิดีโอมีประสิทธิภาพและไร้กังวลมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Pika. art คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกในทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนมีความชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ตั้งแต่การอัปโหลดวิดีโอไปจนถึงการแก้ไขและเพิ่มเอฟเฟกต์
อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือคลังเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้มากมาย ไม่ว่าคุณจะต้องการแอนิเมชันข้อความ การเปลี่ยนฉาก หรือกราฟิก Pika.art ก็มีให้คุณครบครัน แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานในโปรเจกต์แบบเรียลไทม์ได้
นอกจากนี้ Pika. art ยังมีตัวเลือกการส่งออกที่แข็งแกร่งซึ่งคุณสามารถใช้บันทึกวิดีโอสุดท้ายของคุณในรูปแบบและขนาดความละเอียดต่างๆ ไม่ว่าคุณจะสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือการนำเสนอ คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอของคุณให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
Pika. จุดเด่นของงานศิลปะ
- ใช้ฟีเจอร์ลิปซิงค์ของ Pika. art เพื่อเพิ่มเสียงให้กับตัวละครของคุณ
- สร้างเรื่องราวแอนิเมชันที่น่าดื่มด่ำได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเสียงเอฟเฟกต์ของมันโดยการให้คำแนะนำหรือปล่อยให้ Pika. art สร้างเสียงเอฟเฟกต์ให้คุณ
- ปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ 'ขยายผืนงาน'
- ขยายความยาววิดีโอและบันทึกผลงานของคุณในรูปแบบต่างๆ
Pika. ข้อจำกัดทางศิลปะ
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ภายนอกหรือปลั๊กอิน
Pika. การตั้งราคาศิลปะ
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Pika. การให้คะแนนและรีวิวศิลปะ
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
6. อินวิดีโอ
Invideo เป็นแพลตฟอร์มการตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่หลากหลายและทรงพลัง ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้. ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 4,000 แบบให้เลือก คุณมีตัวเลือกมากมายสำหรับวิดีโอประเภทต่าง ๆ.
อีกหนึ่งจุดเด่นของ Invideo คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวแก้ไขที่เข้าใจง่าย ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอลงในโปรเจกต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งจัดเรียงได้ตามต้องการ
Invideo ยังให้การเข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของฟุตเทจสต็อก, แทร็กเพลง, และเอฟเฟ็กต์เสียง ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการค้นหาทรัพยากรภายนอกสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีองค์ประกอบการออกแบบในตัวหลากหลาย เช่น สติกเกอร์ ไอคอน และแอนิเมชัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับวิดีโอของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Invideo
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับวิดีโอประเภทต่างๆ เช่น โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย วิดีโอการตลาด และการนำเสนอ
- เพิ่มคำแนะนำ เช่น กลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์ม เพื่อปรับแต่งวิดีโอของคุณ
- ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบเพื่อแก้ไขสคริปต์วิดีโอและสื่อต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ใช้เสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเพื่อทำให้วิดีโอของคุณมีชีวิตชีวา
ข้อจำกัดของอินวิดีโอ
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน
ราคาของอินวิดีโอ
- ฟรี
- พลัส: เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $60/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวในวิดีโอ
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
7. ลูเมน5
Lumen5 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถผลิตวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะมีทักษะทางเทคนิคหรือประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิก ลากและวาง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอลงในโปรเจกต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ Lumen5 คือเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนบทความบล็อกหรือการบันทึกการประชุม Zoom ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดใจภายในไม่กี่คลิก
ระบบอัตโนมัติ—เมื่อผสานกับเทมเพลต, ฟอนต์, สี, และแอนิเมชันหลากหลาย—ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่สวยงามตระการตาซึ่งสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ชม
ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การฝึกอบรม หรือการศึกษา การออกแบบที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Lumen5 ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- ใช้ Lumen5's AI Script Composer เพื่อเปลี่ยนข้อความของคุณเป็นวิดีโอ
- เข้าถึงคลังวิดีโอคลิปและภาพคุณภาพสูง
- แปลงบทความในบล็อก, บทความ, PDF, เอกสารขาว, และเอกสารเขียนอื่น ๆ ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่มีชีวิตชีวา
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจับคู่ข้อความกับภาพที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Lumen5
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Sora
ราคาของ Lumen5
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- เริ่มต้น: $79/เดือน
- มืออาชีพ: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Lumen5
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
8. Animaker
Animaker เป็นแพลตฟอร์มแบบทำเอง (DIY) สำหรับการสร้างวิดีโอสดและแอนิเมชันระดับมืออาชีพในเวลาเพียงไม่กี่นาที
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอ 4k คุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การแนะนำพนักงานใหม่ การตลาด การสร้างแบรนด์ และการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Animaker คือการรองรับอินโฟกราฟิกวิดีโอ ซึ่งช่วยให้ทีมองค์กรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพผ่านแผนภูมิ ไอคอน และแผนที่ที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ระดับมืออาชีพ เช่น การบันทึก, การเคลื่อนไหวหลายขั้นตอน, การปรับเส้นโค้ง, เอฟเฟกต์การเปลี่ยนผ่าน, การเข้าและออกจากกล้อง, และเอฟเฟกต์การเข้า/ออก ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอนิเมชันที่มืออาชีพและน่าสนใจได้
นอกจากนี้ Animaker ยังมีเครื่องมือในการเพิ่มชีวิตชีวาให้กับวิดีโอ เช่น ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงพูด ห้องสมุดเพลงประกอบและเอฟเฟกต์เสียง รวมถึงการบันทึกเสียงพูดโดยตรง คุณสามารถส่งออกวิดีโอของคุณในคุณภาพระดับ Full HD และปรับให้เหมาะสมสำหรับหน้าจอแนวตั้งบนอุปกรณ์มือถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker
- ใช้เสียงมากกว่า 50 ชนิด, ภาษาให้เลือกมากกว่า 25 ภาษา, และการปรับแต่งอื่น ๆ เพื่อทำให้การแปลงข้อความเป็นเสียงดูเป็นธรรมชาติ
- สร้างตัวละครตามแบบที่คุณต้องการด้วยคุณสมบัติใบหน้าให้เลือกมากกว่า 15 แบบ, ช่องใส่เครื่องประดับ 10 ช่อง, และท่าทางใบหน้า 20 แบบ
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับสภาพแวดล้อมองค์กร
- เพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, และ GIFs ไปยังโปรเจ็กต์ของคุณจาก Giphy และ Getty
- ลดภาระงานของคุณด้วยการโต้ตอบกับโครงการของคุณแบบเรียลไทม์
- ใช้ประโยชน์จากSteve.aiของ Animaker เพื่อแปลงข้อความเป็นวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Animaker
- เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็นของใหม่ จึงมีการเคลื่อนไหวของตัวอักษรที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าต้องใช้ข้อมูลมากขึ้นสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
ราคาของ Animaker
- พื้นฐาน: $24/เดือน
- เริ่มต้น: $37/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Animaker
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
9. วิดโย. เอไอ
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดต่อและผลิตวิดีโอได้ด้วย Vidyo. ai ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง Vidyo. ai มอบฟีเจอร์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้การสร้างวิดีโอคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่าย
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของมันคือความสามารถในการสร้างไฮไลท์วิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการระบุและแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญในฟุตเทจของคุณ
นอกจากนี้ Vidyo. ai ยังมีเครื่องมือแก้ไขหลากหลาย เช่น การตรวจจับฉากอัตโนมัติและการครอบตัดอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้กระบวนการแก้ไขของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของวิดีโอของคุณ
ระบบปรับปรุงเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงของวิดีโอของคุณได้โดยการลดเสียงรบกวนในพื้นหลังและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูด คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์, การสัมมนาออนไลน์, และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ต้องการเสียงที่ชัดเจน
Vidyo. ai ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyo. ai
- เพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI
- ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอไฮไลต์และตัวอย่างด้วย AI สำหรับวิดีโอแบบยาว
- เพิ่มผู้ชมออนไลน์ของคุณด้วยฟีเจอร์คะแนนไวรัลของ Vidyo.ai สำหรับวิดีโอสั้น, รีล และ TikTok ของคุณ
ข้อจำกัดของ Vidyo. ai
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอได้เพียงครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น
- แพลตฟอร์มไม่ตัดเสียงเงียบหรือคำเติมโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Vidyo. ai
- ฟรี
- จำเป็น: $35/เดือน
- การเติบโต: $50/เดือน
- กำหนดเอง: $75–150/เดือน
Vidyo. การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Pictory AI
Pictory เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย Pictory AI คุณสามารถสร้างพื้นหลังวิดีโอ เสียงพากย์ AI คำบรรยาย คำบรรยายใต้ภาพ และอื่นๆ ได้โดยตรงจากข้อความของคุณ
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับขนาดวิดีโอให้เหมาะกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Instagram, YouTube, TikTok, เป็นต้น
ในขณะที่ผู้ใช้พรีเมียมสามารถเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ แผนฟรีจะอนุญาตให้คุณสร้างได้เฉพาะวิดีโอสั้นเท่านั้น Pictory ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากน้อยเพียงใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pictory AI
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Pictory เพื่อเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ
- เข้าถึงคลังเพลงขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับวิดีโอของคุณ
- เพิ่มเพลงลงในวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยเพลงในคลังของ Pictory
- เลือกจากหลากหลายสไตล์สำหรับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Pictory AI
- ผู้ใช้จะได้รับคุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดกับแผนเริ่มต้น
- อัตราการเรนเดอร์วิดีโออาจช้ากว่าเครื่องมืออื่น
ราคาของ Pictory AI
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- มืออาชีพ: $59/เดือน
- ทีม: $149/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pictory AI
- G2: 4. 7/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sora AI สำหรับความต้องการในการผลิตวิดีโอของคุณ
สรุปรายชื่อทางเลือก Sora ที่ดีที่สุดในปี 2024 ของเรา เห็นได้ชัดว่าแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอจากข้อความกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ แต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในพื้นที่นี้
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นอีกมากมาย ซึ่งจะมอบวิธีการสร้างสรรค์วิดีโอที่น่าสนใจให้กับคุณอย่างไม่ซ้ำใคร หนึ่งในแพลตฟอร์มที่น่าสนใจคือ ClickUp ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอที่สวยงามได้เท่านั้น แต่ยังช่วยคุณจัดระเบียบและบริหารโครงการของคุณได้ (ไม่เพียงแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายวิดีโอเท่านั้น!)
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการตัดต่อวิดีโอของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน อย่าพลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเสมือน AI และซอฟต์แวร์สำหรับพอดแคสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยClickUp