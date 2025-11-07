กลยุทธ์การตลาดชั้นนำสำหรับฟิตเนสเพื่อดึงดูดสมาชิกมากขึ้น

หากคุณบริหารยิม คุณย่อมทราบดีว่าอุตสาหกรรมฟิตเนสนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันและเสียงดัง ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าตลาดคลับสุขภาพและฟิตเนสทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 202.78 พันล้านดอลลาร์ภายในปี2030
เมื่อคุณรู้ว่ามีศักยภาพมากมายขนาดนี้ มันเจ็บปวดที่จะพบเครื่องวิ่งที่ว่างเปล่าในช่วงเวลาที่มีคนเยอะ บางทีคุณอาจเคยลงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถสร้างการคลิกได้ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและสงสัยในประสิทธิภาพของงบประมาณการตลาดของคุณ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับฟิตเนสจึงไม่พึ่งพาเพียงกลยุทธ์เดียว แต่เป็นการผสมผสานการกระทำเล็ก ๆ แต่ทรงพลัง เช่น โปรแกรมแนะนำเพื่อน ที่ให้รางวัลแก่ความภักดี, การร่วมมือกับท้องถิ่น กับร้านอาหารเพื่อสุขภาพหรือร้านขายเสื้อผ้ากีฬา, และโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
ในบทความนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์การตลาดที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนธุรกิจฟิตเนสของคุณจาก "แค่ยิมอีกแห่งหนึ่ง" ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม!
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตแผนการตลาดสำหรับยิม ClickUpทำหน้าที่เป็นคู่มือที่ช่วยให้กลยุทธ์ของคุณเป็นระบบ ไม่กระจัดกระจาย ให้พื้นที่สำหรับเชื่อมโยงทุกแนวคิด แคมเปญ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว
ที่สำคัญที่สุดคือ มันช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการมีความสนใจในระยะสั้นกับความภักดีในระยะยาว
ทำไมการตลาดจึงสำคัญสำหรับฟิตเนส
คุณอาจเคยได้ยินเรื่องมัลติเวิร์สจากสไปเดอร์แมน ที่ซึ่งทุกการตัดสินใจเปิดโลกใหม่ขึ้นมา แนวคิดนี้ทำงานได้ดีเพราะโลกของเราในปัจจุบันจมอยู่ในตัวเลือกมากมาย
การเลือกดูรายการ Netflix ระหว่างพักเที่ยงหรือตัดสินใจว่าจะสั่งอาหารกลางวันจากร้านไหน เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ทุกการกระทำล้วนเป็นการเลือกทั้งสิ้น
ฟิตเนสก็เช่นกัน มีตัวเลือกมากมาย และการทำการตลาดฟิตเนสของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณโดดเด่น
เจ้าของยิมคนหนึ่งบน Redditได้กล่าวไว้อย่างสมบูรณ์แบบ:
สิ่งสำคัญคือต้องจำกัดขอบเขตเฉพาะกลุ่มที่คุณต้องการให้บริการให้แคบลง Planet Fitness ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่อยากเสียเงินมากกับฟิตเนสและไม่รู้สึกสบายใจที่จะไปฟิตเนสเพราะกลัวคนจะล้อเลียน Gold's Gym ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อแบบนักเพาะกาย Curves เป็นฟิตเนสสำหรับผู้หญิงเท่านั้นเพื่อให้พวกเธอสามารถออกกำลังกายได้โดยไม่ถูกรบกวนจากผู้ชาย
คิดแบบนี้: การตลาดสำหรับยิมของคุณคือสะพานที่เชื่อมระหว่างข้อเสนอพิเศษของคุณกับผู้คนที่เห็นคุณค่ามากที่สุด
- ช่วยให้คุณโดดเด่นในอุตสาหกรรมฟิตเนสที่แออัดด้วยการแสดงให้เห็นว่าอะไรทำให้ยิมของคุณแตกต่าง
- ดึงดูดสมาชิกใหม่ผ่านความพยายามที่เรียบง่ายและตรงเป้าหมาย เช่น SEO ในพื้นที่ โปรแกรมพันธมิตร และการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
- รักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกปัจจุบันด้วยการเตือนให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ไม่ใช่แค่ชื่ออีกชื่อหนึ่งในรายชื่อผู้ลงชื่อเข้าใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล
กลยุทธ์การตลาดชั้นนำสำหรับฟิตเนส
ทุกยิมมีอุปกรณ์ แต่ไม่ใช่ทุกยิมที่มีเรื่องราวที่ตราตรึงใจ กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับยิมคือเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นชุมชนที่ผู้คนอยากเข้าร่วมและอยากเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ
มาสำรวจกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่ดีที่สุดกันเถอะ
1. รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและพูดเหมือนแฟน ไม่ใช่พนักงานขาย
หากยิมของคุณเป็นรายการโทรทัศน์ กลุ่มเป้าหมายคือใคร และอะไรที่ทำให้พวกเขาอยากดูแบบรวดเดียวจบ?
ดูแลกลยุทธ์การตลาดยิมของคุณเหมือนกับเพลย์ลิสต์ที่เหมาะกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ได้ดีมาก ผู้เริ่มต้นจะได้ฟังเพลงที่ต่างจากนักยกน้ำหนัก ผู้ปกครองใหม่จะได้ฟังเพลงที่ต่างจากนักกีฬาในมหาวิทยาลัย
เมื่อคุณจำกัดข้อความของคุณให้แคบลง ความพยายามทางการตลาดของคุณจะรู้สึกเป็นส่วนตัวแทนที่จะเป็นแบบทั่วไป ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นสมาชิกให้กลายเป็นสมาชิกฟิตเนสของคุณ ให้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ การจัดตารางสอนของคุณ และเอกสารการตลาดของคุณสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ผู้คนสามารถจดจำบรรยากาศของคุณได้ทุกที่ที่พวกเขาเห็นคุณ
📌 ตัวอย่าง: สตูดิโอที่เน้นความแข็งแรงซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปี ดำเนินการรีล "Strong At Any Age" ทุกสัปดาห์ และจัดเซสชั่นแนะนำการฝึกอบรมส่วนตัวแบบกลุ่มเล็กที่เน้นเรื่องสุขภาพกระดูก การทรงตัว และความมั่นใจ จากนั้นเชิญผู้ชมเข้าร่วมคลาสทดลองฟรีสำหรับสองคนในวันเสาร์
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและการออกกำลังกายเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา แต่ 38% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 🤦
นั่นคือช่องว่างใหญ่ระหว่างเจตนาและการกระทำ!
ClickUp สามารถช่วยให้คุณยกระดับการออกกำลังกายของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและ งานที่ทำซ้ำโดยเฉพาะ ลองนึกภาพการสร้างกิจวัตรเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย บันทึกการออกกำลังกายทุกครั้ง และรักษาการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า—เพราะการเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน
2. ชนะการค้นหาในท้องถิ่นด้วยโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google
โปรไฟล์ธุรกิจ Google ของคุณคือประตูหน้าบ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่สัมผัสเป็นอันดับแรก
รักษาความสดใหม่ของรูปภาพ เวลาให้ถูกต้อง และบริการให้ชัดเจน ขอรีวิวหลังจากช่วงเวลาสำคัญ เช่น การสำเร็จความท้าทายและการฝึกอบรมส่วนตัว
ผู้คนตรวจสอบรีวิวก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อมูลจึงมีความสำคัญมากสำหรับการตลาดของฟิตเนสตามรายงานระบุว่า รีวิวจากผู้ใช้ช่วยปรับปรุงความรู้สึกของผู้คนต่อธุรกิจ และพฤติกรรมนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นคือหลักฐานทางสังคมที่แท้จริงสำหรับอุตสาหกรรมฟิตเนส ให้คุณนำรีวิวของคุณมาคู่กับการอัปเดตเว็บไซต์อย่างเบา ๆ เพื่อให้หน้าเว็บไซต์ของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่ Google แสดง
📌 ตัวอย่าง: ยิมในละแวกบ้านโพสต์รูปภาพใหม่สองรูปทุกเดือน ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับที่จอดรถ ปักหมุดข้อเสนอ "สัปดาห์แรกสำหรับคนในพื้นที่" และตอบกลับทุกความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพพร้อมใช้ชื่อสมาชิก
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด
3. สร้างโปรแกรมแนะนำที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะของทีม
คิดถึงฉากสุดท้ายใน Remember the Titans ตอนที่ทีมทั้งหมดชนะไปด้วยกัน นั่นคือบรรยากาศที่คุณต้องการ ชุมชนฟิตเนสของคุณจะแบ่งปันหากรางวัลรู้สึกสนุกสนาน ง่าย และเป็นส่วนตัว
ให้สมาชิกปัจจุบันลิงก์เชิญที่ง่ายเพื่อให้พวกเขาสามารถแชร์ได้โดยไม่ต้องคิดมากหรืออธิบายมากเกินไป
- เสนอขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนของพวกเขาอย่างชัดเจน เช่น การทดลองใช้ฟรีหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนง่ายๆ ที่ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
- เฉลิมฉลองทั้งสองช่องทางบนโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแนะนำรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จของชุมชน ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรม
- ผูกรางวัลไว้กับข้อเสนอพิเศษของยิมคุณ เช่น เซสชั่นฝึกอบรมส่วนตัวฟรี, ชุดฟื้นฟู, หรืออุปกรณ์ที่มีแบรนด์ แทนที่จะพึ่งพาส่วนลดทั่วไป
- รักษาภาษาให้อบอุ่นและสั้น เพื่อให้สมาชิกของคุณอ่านข้อความจริง ๆ และรู้สึกสบายใจที่จะส่งต่อ
📌 ตัวอย่าง: "สัปดาห์ชวนเพื่อนมาด้วยกัน" มอบสิทธิ์ให้ทั้งคู่ได้รับเซสชันฝึกส่วนตัวหนึ่งครั้ง, การประกาศชื่อบนผนัง, และสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินความท้าทายฟิตเนสครั้งต่อไปก่อนใคร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างคู่มือการตลาด
4. ใช้วิดีโอแบบสั้นในที่ที่สมาชิกของคุณเลื่อนดูจริงๆ
ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณเผลอไผลเข้าไปใน TikTok หรือ Instagram Reels หนึ่งวิดีโอพาไปสู่อีกวิดีโอหนึ่ง และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็ได้ไอเดียการออกกำลังกายใหม่มาแล้ว
GymTok เป็นเรื่องจริง และกำลังกำหนดวิธีที่ผู้คนค้นพบสถานที่ที่พวกเขาต้องการฝึกซ้อมเทรนด์อย่างเช่น"การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง 12-3-30" หรือ "Hot Girl Walk" ไม่ได้กลายเป็นกระแสไวรัลเพียงเพื่อความสนุก—แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเพราะมันง่ายและสามารถทำซ้ำได้
แพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็กำลังทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เช่นกัน YouTube Shorts เพียงอย่างเดียวตอนนี้มียอดชมมากกว่า200 พันล้านครั้งต่อวัน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากเพียงใด ดังนั้น ลงทุนกับมันเถอะ
คุณไม่จำเป็นต้องมีแสงไฟหรูหราหรือทีมงานผลิตสื่อเต็มรูปแบบ โค้ชที่แบ่งปันเคล็ดลับท่าออกกำลังกายสั้น ๆ หลังคลาส หรือสมาชิกที่กำลังฉลองความสำเร็จส่วนตัว สามารถเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นสมาชิกใหม่ได้มากกว่าการแจกใบปลิวเป็นกองเสียอีก
เมื่อคุณโพสต์ ให้มุ่งเน้นที่เป้าหมายเดียวและพูดกับคนเพียงคนเดียว ทำให้เนื้อหาสั้นกระชับ เพิ่มคำบรรยายที่ชี้นำผู้ชมไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน เช่น การจองคลาส และปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอ
✅ จำไว้: การเชื่อมต่อสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ
🧠 คุณรู้หรือไม่: Oura ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องแหวนติดตามการนอนหลับได้ร่วมมือกับ Gucciในปี 2022 เพื่อผลิตแหวนรุ่นพิเศษ ซึ่งช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจากเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มสำหรับนักไบโอแฮ็กเกอร์ไปสู่ตลาดสินค้าหรูหราสำหรับไลฟ์สไตล์ เพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าใหม่ ๆ ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพและสไตล์
5. ดำเนินการโฆษณาขนาดเล็กที่ชาญฉลาดซึ่งสอดคล้องกับย่านของคุณ
เจ้าของยิมคนหนึ่งบน Redditพูดตรงๆ ว่า:
Facebook เป็นช่องทางที่ถูกที่สุดและง่ายที่สุดในการเผยแพร่ข้อมูล จากนั้นคุณจะต้องมี SEO ที่ดีและโฆษณา Google เพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยเช่นกัน
หากย่านที่คุณอยู่เต็มไปด้วยคนทำงานรุ่นใหม่ โฆษณาบน TikTok และ Instagram จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า หากคุณให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ โฆษณาบน YouTube จะช่วยนำเสนอทั้งการออกกำลังกายและบุคลิกภาพของคุณได้
เพื่อสร้างการรับรู้ในท้องถิ่นให้กว้างขึ้น แคมเปญ Facebook ง่ายๆ ร่วมกับโฆษณาค้นหาของ Google สามารถทำให้ชื่อของคุณปรากฏต่อหน้าผู้คนได้ตรงเวลาที่พวกเขาค้นหาธุรกิจฟิตเนสใหม่
แต่สิ่งสำคัญคือให้คิดถึงโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไหลเวียน ไม่ใช่การเล่นเพียงครั้งเดียว สร้างช่องทางที่เริ่มต้นด้วยการรับรู้แบรนด์และค่อยๆ พัฒนาไปสู่ข้อเสนอทดลองใช้และการลงทะเบียน
และอย่าลืมว่าสิ่งนี้มักไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนการจัดการการตลาดเนื้อหาของฟิตเนสส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือนของการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
📌ตัวอย่าง: สตูดิโอสปินแห่งใหม่ได้วางแผนการตลาดระยะเวลา3เดือนโดยใช้โฆษณา Instagram Reels เพื่อดึงดูดความสนใจ โฆษณา Google เพื่อจับกลุ่มผู้ค้นหาที่มีความตั้งใจสูง และรีทาร์เก็ตติ้งบน Facebook เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายที่สนใจแล้ว เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ จำนวนผู้ทดลองเรียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เพราะทุกโฆษณาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด
6. เล่าเรื่องราวความสำเร็จของสมาชิกเหมือนกับการตัดต่อวิดีโอในกีฬาที่ยอดเยี่ยม
ผู้คนจดจำความรู้สึกได้มากกว่าตัวเลข 💪🏻
แบ่งปันเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนสมาชิกที่มีศักยภาพของคุณ แสดงให้เห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่ในแง่ของขนาด ใช้เสียงของสมาชิก รักษาความเคารพและความจริงใจ
โพสต์สิ่งเหล่านี้บนเว็บไซต์ของคุณ, ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์, และโปรไฟล์ธุรกิจ Google ของคุณเพื่อให้หลักฐานของคุณปรากฏทุกที่. กระตุ้นให้ผู้อ่านทำก้าวเล็ก ๆ แรกที่ได้ประโยชน์แก่สมาชิกนั้น.
7. จัดกิจกรรมท้าทายแบบมีกรอบเวลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อเรื่องต่อเนื่องตลอดฤดูกาล
ลองนึกถึงซีรีส์แบบจำกัดตอนบน Netflix ที่ดึงดูดให้คนดูติดตามไปทีละตอน
การท้าทายที่มีระยะเวลาจำกัดจะสร้างแรงผลักดันภายในยิมของคุณได้เช่นเดียวกัน นี่คือวิธีสร้างการท้าทายที่ประสบความสำเร็จ:
- เลือกความยาวที่ง่าย เช่น 14 หรือ 21 วัน เพื่อให้รู้สึกว่าทำได้จริง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะขี้อายที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน
- กำหนดผลลัพธ์หลักเพียงหนึ่งอย่าง เช่น "ออกกำลังกายทุกวัน" หรือ "เสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรงขึ้น" เพราะผู้คนมักจะสนับสนุนเป้าหมายที่เข้าใจง่ายและวัดผลได้ง่ายซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางการตลาดที่ชัดเจน
- เพิ่มคะแนนนิสัยเล็กๆ นอกเหนือจากการออกกำลังกาย เช่น การนับก้าว การนอนหลับ หรือการดื่มน้ำ ซึ่งทำให้ความท้าทายรู้สึกครอบคลุมและไม่ใช่แค่เรื่องเวลาที่ไปยิมเท่านั้น
- แชร์กระดานผู้นำในแอปของคุณและบนผนัง เพื่อให้ความคืบหน้าดูชัดเจน เป็นมิตร และสร้างแรงจูงใจสำหรับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบัน
- ฉลองความสำเร็จเล็กๆ ทุกสัปดาห์ด้วยการกล่าวชื่นชมหรือโพสต์สนุกๆ ซึ่งช่วยรักษาพลังงานให้คงอยู่และกระตุ้นให้สมาชิกมุ่งมั่นจนถึงที่สุด
- จบด้วยช่วงเวลาแห่งการสำเร็จการศึกษา เช่น งานเลี้ยงของชั้นเรียน, กำแพงภาพถ่าย, หรือรางวัล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกได้รับการยอมรับและพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป
- เสนอการต่อเนื่องตามธรรมชาติ เช่น การสมัครสมาชิกสองเดือน หรือเซสชันการฝึกส่วนตัว ซึ่งเปลี่ยนพลังงานช่วงสั้นๆ ให้กลายเป็นการมีส่วนร่วมในระยะยาว
📌 ตัวอย่าง: โรงยิมท้องถิ่นแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมท้าทาย 21 วันเพื่อรีเซ็ตสุขภาพ โดยให้ผู้เข้าร่วมบันทึกจำนวนก้าวและกิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน ทุกวันศุกร์จะมีการประกาศ "ผู้ชนะรายสัปดาห์" บน Instagram Stories และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมคำเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมแปดสัปดาห์ถัดไป
8. ร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นเหมือนกับว่าคุณกำลังสร้างตอนพิเศษที่ทุกคนชื่นชอบของเมือง
จำได้ไหมตอนที่เอ็ด ชีแรน ปรากฏตัวใน Game of Thrones ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องนี้เลย
นั่นคือประกายไฟแบบเดียวกันที่คุณต้องการสร้างเมื่อคุณร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่น การเชื่อมโยงเชิงบวกทำให้แบรนด์ของคุณรู้สึกใหญ่กว่าผนังของโรงยิมของคุณ และให้เหตุผลแก่ผู้คนที่จะให้ความสนใจ
แทนที่จะพอใจกับการแลกเปลี่ยนคูปอง ลองมองหาพันธมิตรที่สมาชิกของคุณชื่นชอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่พวกเขาต่อแถวกันในตอนเช้า ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่พวกเขาแวะไปในช่วงสุดสัปดาห์ หรือร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่พวกเขาไว้วางใจ
ก้าวไปไกลกว่าการโปรโมทและมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ ลองจินตนาการถึงสตูดิโอโยคะที่ร่วมจัดคืนฟื้นฟูกับเทรนเนอร์ของคุณ ร้านสมูทตี้ที่เปิดตัว "เครื่องดื่มสูตรฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายขา" หรือคลินิกสุขภาพที่เสนอการให้คำปรึกษาฟรีหลังจากกิจกรรมท้าทายฟิตเนสในชุมชนของคุณ
📌 ตัวอย่าง: วันเสาร์ "Train and Treat" คลาสเซอร์กิตตอนเช้าของคุณจับคู่กับสมูทตี้รุ่นลิมิเต็ดที่บาร์น้ำผลไม้ท้องถิ่น พวกเขาจะแสดง QR โค้ดของคุณบนเคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนทดลองฟรี คุณแท็กพนักงานของพวกเขาในรูปถ่ายหลังคลาส พวกเขาจะรีโพสต์รอยยิ้มเหงื่อชุ่มจากสมาชิกของคุณ และร่วมกันคุณก็ได้สร้างช่วงเวลาครอสโอเวอร์เล็กๆ ของเมืองนี้ขึ้นมา
🧠 คุณรู้หรือไม่:CeraVe มีการเติบโตอย่างมหาศาลเมื่อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ราคาไม่แพงและอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาได้รับความสนใจบน TikTok พวกเขาผสมผสานการรับรองจากแพทย์ผิวหนังกับเนื้อหาจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ดูจริงใจและให้ความรู้ การผสมผสานระหว่าง "ให้ความรู้ + แสดงผลลัพธ์" ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับพวกเขา
9. ทำงานร่วมกับผู้สร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อเมืองของคุณอยู่แล้ว
คุณไม่จำเป็นต้องมีคนดังที่มีผู้ติดตามนับล้านเพื่อดึงดูดผู้คนใหม่ๆ เข้ามาที่ธุรกิจของคุณ
ลองนึกถึงสตูดิโอสุขภาพหรือยิมขนาดเล็กที่ร่วมงานกับผู้สร้างคอนเทนต์ด้านฟิตเนส เมื่อผู้สร้างคอนเทนต์เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นอยู่แล้ว หรือมีกลุ่มผู้ติดตามที่รู้สึกใกล้ชิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสัมผัสได้จริง
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือGymshark ที่ร่วมมือกับผู้สร้างคอนเทนต์ฟิตเนสอย่าง Whitney Simmons ผู้ชมของ Whitney ไว้วางใจในสไตล์การออกกำลังกายและเสียงของเธอ เมื่อเธอเปิดตัวคอลเลกชัน Gymshark ผู้คนไม่เพียงแต่ซื้อเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังซื้อเพราะเนื้อหาของเธอสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา
นี่คือวิธีที่คุณอาจจัดกิจกรรมเช่นนี้ในโรงยิมหรือธุรกิจฟิตเนสของคุณ:
- เชิญผู้สร้างเนื้อหาที่โพสต์เกี่ยวกับกิจวัตรการออกกำลังกายหรือเคล็ดลับสุขภาพในเมืองของคุณอยู่แล้ว ให้พวกเขาลองเข้าร่วมคลาสของคุณสักครั้งเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสกับสถานที่ของคุณ
- สนับสนุนให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่โดดเด่น—อาจเป็นชุมชน การโค้ช หรือบรรยากาศ
- ขอให้พวกเขาใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจที่เรียบง่าย เช่น การให้สิทธิ์เข้าเรียนฟรีหนึ่งครั้งหรือข้อเสนอทดลองใช้ เพื่อให้ผู้คนทราบอย่างชัดเจนว่าควรทำอะไรต่อไป
- ใช้ลิงก์หรือรหัสเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถติดตามจำนวนคนที่เข้ามาเพราะโพสต์ของพวกเขาได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าอะไรได้ผล ไม่ใช่การคาดเดา
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบติดตามการออกกำลังกายเพื่อวางแผนและติดตามเป้าหมายฟิตเนสของคุณ
10. เสนอตัวเลือกแบบผสมผสานที่ขยายการโค้ชของคุณให้เกินกว่าโรงยิมของคุณ
คนที่มุ่งมั่นในการออกกำลังกายไม่ต้องการหยุดเมื่อพวกเขาเดินทางหรือย้ายที่อยู่
Anytime Fitness เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานนี้สมาชิกคนหนึ่งได้แบ่งปันบน Reddit ว่า
ฉันสมัครเป็นสมาชิก Anytime ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในประเทศบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายมาญี่ปุ่น พอมาถึงที่นี่ฉันก็แค่ใช้กุญแจเดิมเปิดประตูเหมือนกับ Anytime ที่อื่น ๆ ทุกอย่าง ฉันยังคงชำระเงินค่าสมาชิกผ่านธนาคารที่บ้านเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งเรื่องการชำระเงินหรือสถานะสมาชิก
คุณยังสามารถให้การสนับสนุนแบบเดียวกันได้แม้ว่ายิมของคุณจะมีสาขาน้อยลงก็ตาม ทางเลือกง่ายๆ เช่น แพ็กเกจ "เดือนเดินทาง" ที่รวมเซสชันแบบตัวต่อตัวสองสามครั้งและการออกกำลังกายผ่านแอป สามารถช่วยให้ผู้คนรักษาความสม่ำเสมอได้
🌟 เมื่อสมาชิกทราบว่าคุณได้คิดถึงชีวิตของพวกเขาไกลเกินกว่าประตูหน้าบ้านของคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะภักดีต่อคุณมากขึ้น
ความท้าทายทางการตลาดที่พบบ่อยในยิมและวิธีเอาชนะ
คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ยากกว่าการยกน้ำหนักหนัก? การทำให้ใครสักคนเดินเข้ามาในยิมของคุณจริงๆ การเผชิญและแก้ไขปัญหาการตลาดของยิมคือสิ่งที่เปลี่ยน "อาจจะสักวันหนึ่ง" เป็น "วันนี้ฉันสมัครแล้ว"
นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดที่ควรระวัง:
🚩 ความท้าทาย: การดึงดูดสมาชิกใหม่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
✅ วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าคุณต้องการให้บริการใครจริงๆ—ผู้เริ่มต้น มืออาชีพที่ยุ่ง ผู้ปกครอง หรือ นักกีฬา ใช้ความชัดเจนนั้นในข้อความของคุณ แสดงให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้คุณแตกต่าง
บางทีคุณอาจเปิดสอนคลาสเช้าตรู่ หรือโยคะพร้อมเพลงบรรเลงคลอ หรือเทรนส่วนตัวแบบดูแลใกล้ชิดด้วยตัวเอง ลงโฆษณาขนาดเล็กในละแวกบ้านหรือใช้ SEO ในพื้นที่เพื่อให้ยิมของคุณปรากฏเมื่อมีคนค้นหา "ยิมใกล้ฉัน" ใช้โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อให้สมาชิกที่พึงพอใจพาเพื่อนมาด้วย
🚩 ความท้าทาย: การรักษาความตื่นเต้นและความมีส่วนร่วมของสมาชิก (การรักษาสมาชิก)
✅ วิธีแก้ไข: อย่าให้การเข้าร่วมเป็นจุดสูงสุด ให้เหตุผลแก่ผู้คนในการอยู่ต่อ ใช้เนื้อหาสั้น ๆเช่น คำแนะนำการออกกำลังกาย, เรื่องราวความสำเร็จ, หรือแม้กระทั่งการท้าทาย (การท้าทาย 14 วัน หรือ 21 วัน) ที่มอบชัยชนะเล็ก ๆ ให้พวกเขาสามารถรู้สึกได้
🚩 ความท้าทาย: การโดดเด่นเมื่อมีหลายยิมที่ให้บริการคล้ายกัน
✅ วิธีแก้ไข: ค้นหา "เอกลักษณ์" ของยิมของคุณ อาจจะเป็นบรรยากาศของคุณ สไตล์ของครูผู้สอน การสอน หรือวิธีการต้อนรับสมาชิกใหม่ เน้นจุดเด่นนี้ในเนื้อหา การนำชม และโซเชียลมีเดียของคุณ ใช้ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ฝึกในสไตล์ของคุณจริงๆ ให้ผู้คนได้เห็นชีวิตจริงจากพื้นที่ของคุณ
🚩 ความท้าทาย: งบประมาณการตลาดจำกัด
✅ วิธีแก้ไข: ใช้กลยุทธ์ที่มีต้นทุนต่ำแต่สร้างผลกระทบสูง เนื้อหาที่มาจากคนจริง (สมาชิกของคุณ) มีต้นทุนต่ำแต่มีน้ำหนักมาก ผู้สร้างเนื้อหาขนาดเล็กและการแนะนำบอกต่อมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโฆษณาขนาดใหญ่มาก
🚩 ความท้าทาย: การวัดสิ่งที่ได้ผล
✅ วิธีแก้ไข:ตั้งค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดที่ง่ายและสามารถดูได้ทุกสัปดาห์: จำนวนคนที่เข้าชมหน้าทดลองใช้ฟรี จำนวนคนที่สมัคร และจำนวนคนที่กลับมาหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ใช้ลิงก์หรือรหัสเฉพาะเมื่อคุณทำแคมเปญหรือทำงานร่วมกับผู้สร้างเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่ามีจำนวนคนมาจากแหล่งใดบ้าง
ขอความคิดเห็น—สำรวจสมาชิกของคุณว่าอะไรดึงดูดพวกเขาหรืออะไรที่ทำให้พวกเขาหยุดคิด จากนั้นปรับปรุง เมื่อเวลาผ่านไป การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะสะสมผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
👀 เกร็ดความรู้: วัฒนธรรมการออกกำลังกายในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาเริ่มได้รับความนิยมหลังสงครามกลางเมืองอเมริกา อันเป็นผลมาจากระบบฝึกซ้อมของชาวเยอรมันและชาวสวีเดน การศึกษาทางกายภาพกลายเป็นเรื่องปกติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ClickUp สนับสนุนการตลาดของยิมอย่างไร
การตลาดของยิมมักล้มเหลวเพราะการกระจายเครื่องมือมากเกินไป แผนงานอยู่ใน Google Doc หนึ่ง แคปชั่นอยู่ในแชท WhatsApp งบประมาณอยู่ในสเปรดชีต และงานออกแบบอยู่ใน Canva
นั่นคือการขยายตัวของการทำงานที่มากเกินไป และมันทำให้เจ้าของฟิตเนสเสียทั้งเวลาและแรงผลักดัน 😖
ClickUpรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงาน AIแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ทีมของคุณมีบริบท กระบวนการ และการดำเนินการทั้งหมดในศูนย์กลางเดียว
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสิบตัว คุณจะได้รับฟีเจอร์ของ ClickUp ที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดภาคสนามของคุณ
วางแผนกระบวนการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp Docs + ClickUp AI
ClickUp Docsคือที่ที่แคมเปญของคุณจะดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับโปรโมชั่น "ปีใหม่ ตัวใหม่" ให้สร้างเอกสารที่มีไทม์ไลน์ แนวทางในการสื่อสาร และร่างงานสร้างสรรค์
ผู้ฝึกสอนสามารถเพิ่มเรื่องราวความสำเร็จของสมาชิกได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วม ขณะที่นักออกแบบสามารถวางภาพจำลองได้โดยตรงและสร้างเนื้อหาและไอเดียโดยใช้ClickUp Brain เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถแปลงรายการตรวจสอบเป็นงานใน ClickUp ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้การดำเนินงานไม่สะดุด
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายวิธีการใช้ AI ของ ClickUp, ClickUp Brain, เพื่อคิดค้นกลยุทธ์การตลาด:
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เชื่อมต่อ Google Drive หรือ Canva กับ ClickUp Docs เพื่อให้โพสต์โซเชียลมีเดียและไฟล์งานออกแบบของคุณอยู่ในที่เดียว ไม่สูญหายหรือสับสน ช่วยให้การทำงานร่วมกับเทรนเนอร์และพนักงานต้อนรับสะดวกยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมล
รักษาแคมเปญให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp Tasks และ ClickUp Automations
ClickUp Tasksเปลี่ยนแผนการตลาดของยิมของคุณให้เป็นการกระทำรายวัน
ตัวอย่างเช่น แคมเปญ "สัปดาห์ชวนเพื่อน" จะกลายเป็นรายการงานที่ต้องทำ: ออกแบบใบปลิว, กำหนดตารางโพสต์ Instagram, อัปเดตโปรไฟล์ Google Business ของคุณ, และติดตามการแนะนำลูกค้า.มอบหมายงานแต่ละอย่าง, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์.
ClickUp AutomationsและAI Agentsช่วยคุณประหยัดเวลาจากการต้องคอยดูแลกระบวนการ ตั้งกฎให้ทุกแบบฟอร์มทดลองใช้ฟรีสร้างงานติดตามผลสำหรับฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ รวมถึงการตั้งค่าอัตโนมัติที่แจ้งเตือนผู้จัดการโซเชียลมีเดียให้ทำเครื่องหมายโพสต์ว่าเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Mailchimp หรือ HubSpot เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายถูกส่งตรงไปยังรายการงานของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ไม่พลาดโอกาสรับสมาชิกใหม่ในช่วงเวลาที่มีงานยุ่ง
สร้างภาพการเดินทางของสมาชิกผ่าน ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนการตลาดของคุณได้ในรูปแบบภาพ
เริ่มต้นด้วยโน้ตติดสำหรับ "Instagram Reel → ทดลองใช้ฟรี → คลาสแนะนำการใช้งาน → เรื่องราวความสำเร็จของสมาชิก" เชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนกับงานจริง เช่น "บันทึกวิดีโอแนะนำผู้ฝึกสอน" หรือ "กำหนดการทัวร์"
ในการประชุมระดมความคิดทีมการตลาดของคุณสามารถเสนอไอเดียสำหรับความท้าทาย กิจกรรม หรือสิ่งจูงใจในการแนะนำลูกค้าได้ คุณสามารถจัดเรียงไอเดียเหล่านั้น ปรับปรุง และเปลี่ยนไอเดียที่ดีที่สุดให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ในการวางแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตัวอย่างเช่น วางแผนกิจกรรมร่วมกับร้านสมูทตี้ในท้องถิ่น จากนั้นให้ดำเนินการพัฒนางานย่อยสำหรับการจัดทำป้ายโฆษณา การโพสต์ร่วมกัน และการตั้งค่า QR code ต่อไป
ประหยัดเวลาและรักษาความสอดคล้องด้วย AI
ClickUp Brainช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาและติดตามการอัปเดตแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจมอยู่กับการจัดการงานด้านธุรการ
ขอให้ ClickUp Brain ร่างคำบรรยายสามรายการสำหรับ "21-Day Core Challenge" ของคุณ หลังจากการประชุมประจำสัปดาห์ ให้ Brain สร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมรายการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ฝึกสอน แผนกต้อนรับ และฝ่ายการตลาดทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อมีคนถามว่า "รายงานโปรแกรมแนะนำเพื่อนล่าสุดอยู่ที่ไหน?" ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลได้ทันทีแทนที่จะเสียเวลาสิบห้านาทีในการค้นหาโฟลเดอร์ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียและระดมความคิดเกี่ยวกับการออกแบบใบปลิวสำหรับยิมของคุณได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่ClickUp Brain MaxกับClickUp Talk to Textสำหรับผู้ฝึกสอนที่ชอบการบันทึกเสียงอัปเดตอย่างรวดเร็วแทนการพิมพ์ ลองนึกภาพผู้ฝึกสอนที่จบคลาสและทิ้งบันทึกสั้นๆ 30 วินาที: "มีคนลงทะเบียนเข้าร่วมความท้าทายสิบคน แต่เราต้องพิมพ์ใบปลิวเพิ่ม กรุณาขอให้ Karen ทำเรื่องนี้กับทีมออกแบบด้วย" ClickUp Brain Max จะแปลงข้อความนั้นเป็นงานและมอบหมายให้ Karen โดยอัตโนมัติ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อการตลาดของคุณด้วย ClickUp
การสร้างกล้ามเนื้อในยิมนั้นขึ้นอยู่กับการมาอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับการตลาดของยิม
ปัญหาคือ ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องยากเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ ClickUp ช่วยจัดการความยุ่งเหยิงของเอกสาร, การสนทนา, และสเปรดชีตโดยการรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว แผนของคุณ, งานของคุณ, ไอเดียสร้างสรรค์ของคุณ, และแม้กระทั่งการติดตามผลของคุณ จะอยู่เคียงข้างกัน ทำให้แคมเปญของคุณรู้สึกไม่เหมือนความวุ่นวาย แต่เป็นเหมือนการขับเคลื่อนไปข้างหน้า
เมื่อกลยุทธ์การตลาดของฟิตเนสของคุณชัดเจน และคุณปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่เหมาะสม ข้อความของคุณจะไปถึงผู้ที่น่าจะสมัครและอยู่กับคุณมากที่สุด
หากคุณต้องการให้การตลาดของคุณเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกับกำลังของสมาชิกของคุณลงทะเบียนกับ ClickUpตอนนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและทำได้อย่างดี การโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอที่แสดงสมาชิกจริง โปรแกรมแนะนำเพื่อนที่ให้รางวัลแก่ความภักดี และความร่วมมือกับร้านกาแฟหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว เพิ่มความท้าทายสั้นๆ หรือกิจกรรมชุมชนเข้าไปด้วย แล้วคุณจะสร้างกระแสที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าต้อนรับ
คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างผลกระทบ แบ่งปันเรื่องราวที่แท้จริงจากสมาชิกปัจจุบันของคุณ จัดการแข่งขันเล็กๆ หรือสร้างเคล็ดลับการออกกำลังกายสั้นๆ สำหรับโซเชียลมีเดีย ใบปลิวง่ายๆ ที่ธุรกิจท้องถิ่นและโปรไฟล์ Google Business ที่ชัดเจนก็สามารถดึงดูดผู้ที่กำลังมองหาพื้นที่ออกกำลังกายใกล้เคียงได้เช่นกัน
โฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่มุ่งเน้นเป้าหมายเดียวอย่างชัดเจน เช่น "ลองเรียนฟรีสัปดาห์นี้" มักได้ผลดีกว่าการโปรโมทแบบทั่วไป วิดีโอสั้นบน Instagram Reels, TikTok หรือ YouTube Shorts ช่วยให้ผู้ที่สนใจรู้สึกถึงบรรยากาศของยิมคุณได้ทันที เมื่อผสานกับอีเมลแจ้งเตือนหรือข้อความติดตามอย่างเป็นกันเอง คุณก็จะอยู่ในความนึกถึงของลูกค้าโดยไม่ทำให้รู้สึกถูกรบกวน
การรักษาสมาชิกเกิดจากการทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่าง แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จจากภายในยิมของคุณ ฉลองความสำเร็จที่สำคัญ และจัดกิจกรรมท้าทายตามฤดูกาลเพื่อทำให้การออกกำลังกายสดใหม่ การติดตามผลอย่างอ่อนโยนผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียยังเป็นการเตือนสมาชิกว่าคุณสังเกตเห็นความก้าวหน้าของพวกเขาและใส่ใจในเส้นทางของพวกเขา
พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มีประโยชน์เช่น ClickUp สามารถช่วยชีวิตคุณได้ มันช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญ, กำหนดเวลาโพสต์, ติดตามการอ้างอิง, และแม้กระทั่งระดมความคิดใหม่ ๆ กับทีมของคุณในที่เดียว ด้วยวิธีนี้ การตลาดของคุณจะไม่รู้สึกกระจัดกระจาย และคุณสามารถใช้เวลาในการมุ่งเน้นกับสมาชิกได้มากขึ้นแทนที่จะต้องคอยติดตามการอัปเดต