10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ดังนั้น คุณได้เปลี่ยนความหลงใหลในฟิตเนสให้กลายเป็นธุรกิจด้วยการเป็นเจ้าของยิม—ขอแสดงความยินดี! คุณเป็นเจ้านายของตัวเอง ใช้ชีวิตในฝันในขณะที่ช่วยให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปหรอกนะ การต้องจัดการกับการฝึกซ้อม งานเอกสาร และตามให้ทันโลกฟิตเนสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นได้
ด้วยตลาดสโมสรสุขภาพและฟิตเนสระดับโลกที่คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 7.5% ต่อปี การแข่งขันในอุตสาหกรรมฟิตเนสกำลังทวีความรุนแรงขึ้น
คุณทำอย่างไรให้ธุรกิจฟิตเนสของคุณไม่เพียงแต่รอด แต่เจริญเติบโตอย่างรุ่งเรือง? คำตอบ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนส
เพื่อให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้น เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยบริหารธุรกิจฟิตเนสของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เลือกซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ
⏰ สรุป 60 วินาที
จากการจัดการสมาชิกและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการสร้างลูกค้าเป้าหมายและอื่นๆ นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุดพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานในยิมและการสื่อสารกับสมาชิก
- Zen Planner: เหมาะสำหรับการจัดการสมาชิกอย่างไร้รอยต่อ
- Wodify: เหมาะสำหรับยิม CrossFit
- Mindbody: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าและการจัดตารางนัดหมาย
- เวลเนสลิฟวิ่ง: แข็งแกร่งด้านการรายงานและการวิเคราะห์
- Virtuagym: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
- PushPress: ให้บริการติดตามการออกกำลังกาย
- ABC Glofox: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกและการจองนัดหมาย
- TeamUp: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฟรนไชส์และการสร้างสมาชิก
- Gymflow: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการและจัดตารางคลาส
ทำไมซอฟต์แวร์การจัดการยิมจึงมีความจำเป็น
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสคือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้คุณบริหารงานประจำวันของฟิตเนสได้อย่างง่ายและอัตโนมัติ ตั้งแต่การจัดการงานธุรการไปจนถึงการชำระเงินประจำ ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลที่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจฟิตเนสของคุณ:
- ติดตามข้อมูลสมาชิก การเข้าร่วม และส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว. ลาก่อนเอกสารและข้อผิดพลาด!
- ไม่ต้องตามทวงเงินอีกต่อไป! อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน, ส่งการแจ้งเตือน และให้สมาชิกชำระเงินออนไลน์—ราบรื่นและง่ายดาย
- ติดตามตารางเรียน, การจัดสรรผู้สอน, และความพร้อมของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีปัญหา
- ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความนิยมของคลาสและรายได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ
- ประหยัดเวลาของคุณด้วยการทำให้การลงทะเบียน การแจ้งเตือน และงานแอดมินเป็นอัตโนมัติ มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของยิมของคุณมากขึ้น!
- ดึงดูดสมาชิกใหม่ด้วยเครื่องมือการตลาดในตัว—ส่งโปรโมชั่น ข้อเสนอ และแคมเปญอีเมลทั้งหมดจากที่เดียว
- รักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การติดตามความก้าวหน้า และการจัดตารางเรียนที่ไม่ซับซ้อน
🧠 เกร็ดความรู้:ชาวอเมริกันหนึ่งในห้าคนเป็นสมาชิกฟิตเนส! คุณกำลังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องหรือไม่?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการฟิตเนส?
การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่เหมาะสมสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจของคุณได้ แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด คุณจะหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับฟิตเนสของคุณได้อย่างไร?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกของคุณควรสามารถทำได้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับพนักงานของคุณ
- การจัดการสมาชิก: จัดการโปรไฟล์สมาชิก ติดตามการเข้าร่วม และตรวจสอบการรักษาสมาชิก
- การจัดตารางเวลาและการจัดการชั้นเรียน: จัดการตารางเวลาของผู้สอนและอนุญาตให้สมาชิกจอง ยกเลิก หรือเปลี่ยนเวลาชั้นเรียนได้
- การประมวลผลการชำระเงิน: ผสานการทำงานกับเกตเวย์การชำระเงินเพื่อการดำเนินการที่ราบรื่น
- รายงานและการวิเคราะห์: สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มสมาชิก การเข้าร่วมชั้นเรียน และรายได้
- การสนับสนุนลูกค้า: เข้าถึงการสนับสนุนได้ทางแชท อีเมล หรือโทรศัพท์เมื่อต้องการ
- การปรับแต่งและความสามารถในการขยาย: ขยายซอฟต์แวร์ตามการเติบโตของยิมของคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือสำหรับการบัญชี การตลาด หรือการสื่อสาร
- ราคา: อยู่ภายในงบประมาณของคุณโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่จำเป็น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการต่ออายุ
10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด
เพื่อช่วยให้คุณสำรวจตัวเลือกมากมาย เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้ให้คุณแล้ว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของฟิตเนสและการสื่อสารกับสมาชิกด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรอย่างแท้จริงClickUp แอปสำหรับงานทุกประเภท คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ! ไม่ใช่แค่สำหรับโครงการเท่านั้น ClickUp ยังโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการยิมที่ครบครันอีกด้วย
การเลือกระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาระของคุณได้ เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าของยิมของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp
ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้น ตรวจสอบสมาชิกภาพและสร้างกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว เพิ่มรายละเอียดของพวกเขาในช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น การต่ออายุสมาชิกในระบบ CRM
เพิ่มประสิทธิภาพของยิมของคุณและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้แผนงานที่จัดระเบียบด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
แดชบอร์ด CRMจะให้มุมมองที่ชัดเจนและระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของยิมและข้อมูลสมาชิกของคุณ ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่? ClickUp ยังมีเทมเพลต CRMที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
การมองเห็นตารางเรียนและเวลาทำงานของบุคลากรสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถรวมปฏิทินทั้งหมดของคุณ (งาน ส่วนตัว สังคม) เข้าไว้ในมุมมองเดียว ไม่มีการทับซ้อนของตารางสมาชิกอีกต่อไป!
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้สนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
จุดเด่นของซอฟต์แวร์ยิมที่ดีคือความสามารถในการตั้งค่าและลืมงานที่ทำซ้ำๆ ไปได้ClickUp Automationsสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุสมาชิก การยืนยันคลาส หรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง
ต้องการสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้สำหรับสมาชิกของคุณหรือไม่?ClickUp Goalsคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ! ไม่ว่าสมาชิกของคุณจะกำลังทำงานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดน้ำหนัก หรือบรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนส ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่กำหนดเองและติดตามความคืบหน้าได้ เพื่อให้ทั้งคุณและสมาชิกของคุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
พร้อมที่จะสร้างบ้านให้ยิมของคุณบน ClickUp หรือยัง? มีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำ—พัฒนาคู่มือ เอกสารการฝึกอบรม นโยบาย และคู่มือการใช้งานบนClickUp Docs! มันทำหน้าที่เป็นห้องสมุดกลางสำหรับเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณ ซึ่งสามารถแชร์กับทีมและลูกค้าใหม่ได้เพียงแค่คลิกเดียว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:สร้างตัวชี้วัดประสบการณ์ลูกค้าด้วยClickUp Docs เพื่อทำความเข้าใจและยกระดับความพึงพอใจ ความภักดี และประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายและติดตามความคืบหน้า
- จัดระเบียบการฝึกอบรมส่วนตัวและโปรแกรมต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่ผสานการทำงาน เช่น Google Drive, Dropbox และ Zoom
- บริหารธุรกิจของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฉันใช้ ClickUp เพื่อสื่อสารแผนงานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ClickUp ช่วยให้เราสร้างและติดตามเป้าหมายที่วัดผลได้ผ่านฟีเจอร์ Goals ซึ่งยังช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีขั้นตอนการทำงานที่กระชับและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตติดตาม นิสัยส่วนตัว และบันทึกการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้สมาชิกติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าส่วนตัวของพวกเขา
2. Zen Planner (ดีที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกอย่างไร้รอยต่อ)
เมื่อพูดถึงการบริหารจัดการฟิตเนสที่มุ่งเน้นและครอบคลุมZen Plannerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับสตูดิโอฟิตเนส โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ และสตูดิโอโยคะ
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาและการเรียกเก็บเงินแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้และรักษาโปรไฟล์สมาชิกอย่างละเอียดได้ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zen Planner
- นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการจัดการสมาชิก, คลาส, และตารางเวลา
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์แนวโน้มการเป็นสมาชิก ผลการดำเนินงานทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- มอบเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุม ช่วยให้ควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีปฏิทินฝังตัว, การจองผ่านมือถือ, และการนัดหมายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Zen Planner
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการสร้างแบรนด์มีจำกัด
- ไม่มีเครื่องมือจัดการการออกกำลังกายในตัว
- ไม่มีแผนฟรี
ราคา Zen Planner
- ชุดเริ่มต้น: $199/เดือน
- สตูดิโอ: $99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $198/เดือน
- สูงสุด: $348/เดือน
คะแนนและรีวิว Zen Planner:
- G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ข้อเท็จจริงที่ว่าระบบนี้ใช้งานง่ายมากและรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom ไว้ด้วย
3. Wodify (ดีที่สุดสำหรับการจัดการใบอนุญาต)
ออกแบบมาสำหรับยิม CrossFit โดยเฉพาะWodifyมุ่งเน้นการติดตามประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลา และการแข่งขันระหว่างสมาชิกพร้อมกระดานผู้นำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการใบอนุญาต การติดตามประสิทธิภาพ และการตรวจสอบการเข้าร่วม
ด้วย Wodify คุณสามารถจัดการการรับรองของเทรนเนอร์และติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกได้ตลอดเวลา
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณยังสามารถออกแบบและปรับแต่งโปรแกรมออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยเนื้อหาวิดีโอที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wodify
- จัดการธุรกรรมได้อย่างราบรื่นด้วยระบบประมวลผลการชำระเงินแบบครบวงจร
- ใช้กระดานผู้นำเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและติดตามอันดับของสมาชิก
- จัดเก็บและจัดการการสละสิทธิ์และสัญญาดิจิทัลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างและเผยแพร่การออกกำลังกายประจำวัน รวมถึง WODs
ข้อจำกัดของ Wodify
- เครื่องมือการตลาดที่จำกัด
- การพึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อการผสานรวม
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่าย
ราคาของ Wodify
- เริ่มต้นที่ $179/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wodify
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
Wodify ใช้งานง่ายสำหรับฉัน โค้ชของฉัน และลูกค้าของฉัน การอัปเดตล่าสุดของแอป Wodify ได้เปลี่ยนแปลงความสะดวกในการทำธุรกิจของลูกค้าของฉันกับฉันในทุกๆ วัน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน
4. Mindbody (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าและการจัดตารางนัดหมาย)
ในขณะที่การควบคุมเรื่องบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญMindbodyสามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง ระบบการจัดการของมันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการตลาดที่ตรงเป้าหมาย โฆษณาอัตโนมัติ และการจัดตารางเวลาที่ดีขึ้น
Mindbody ยังมีระบบหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การจองเป็นเรื่องง่าย พร้อมรายงานที่ครอบคลุมและระบบ CRM ที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ ช่วยเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
คุณสมบัติเด่นของ Mindbody
- ดำเนินการชำระเงินด้วยระบบประมวลผลการชำระเงินในตัว
- ใช้เครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้า
- จัดการโปรไฟล์ลูกค้า ติดตามการเข้าร่วม และดูประวัติการซื้อ
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยการผสานรวมเว็บไซต์
- สร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดท่อการขายและรายงานการวิเคราะห์ช่องทางการขาย
ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ฝึกสอนรายบุคคล
- การปรับแต่งเพื่อสร้างแบรนด์ได้จำกัด
การกำหนดราคาของ Mindbody
- เริ่มต้นที่ $169/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิว Mindbody
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รายการตรวจสอบการตั้งค่าของ Mindbody ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ โดยแนะนำคุณทีละขั้นตอนในการตั้งค่าพนักงาน คลาส การนัดหมาย และสมาชิก
5. WellnessLiving (ดีที่สุดสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์)
จากรายงานที่ละเอียดไปจนถึงการผสานการจองอย่างราบรื่นกับ Facebook และ Google Maps,WellnessLivingช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ช่วยคุณเติบโตธุรกิจของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้า, ดำเนินการชำระเงิน, และส่งข้อความทางการตลาดผ่านอีเมล, SMS, หรือจดหมายโดยตรงได้. นอกจากนี้ยังมีรายงานที่ชัดเจน, แผนภูมิที่สามารถโต้ตอบได้, และการอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าคงคลังเพื่อให้คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในฟิตเนสของคุณได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WellnessLiving
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานรวม
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายได้อย่างไร้ความพยายาม
- ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณเพื่อธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ
- แผนการกำหนดราคาแบบจ่ายตามฟีเจอร์
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือแผนฟรี
ราคาของ WellnessLiving
- แผนเริ่มต้น: $19 ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $39 ต่อเดือน
- แผนธุรกิจโปร: $69 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ WellnessLiving
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? ลูกค้าของคุณหลายคนอาจต้องทำงานเต็มเวลา ซึ่งอาจทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า20.4% ของผู้ใหญ่ประสบปัญหาความเหนื่อยล้าทั่วไป การเพิ่มการเดินเร็วหรือการออกกำลังกายสั้น ๆ เข้าไปในกิจวัตรประจำวันของพวกเขาสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชาร์จพลังทำให้พวกเขามีพลังงานเหลือหลังเลิกงาน และอาจช่วยเพิ่มความอดทนได้ด้วย
6. Virtuagym (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ)
Virtuagymเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคลับสุขภาพ, เทรนเนอร์ส่วนตัว, และผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสอื่น ๆ ในการจัดการสมาชิก, โค้ชลูกค้า, และทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
รวมถึงคุณสมบัติการจัดการสมาชิกและทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และระบบควบคุมการเข้าถึงยิมที่ทันสมัย 24/7
คุณสมบัติเด่นของ Virtuagym
- นำเสนอฮาร์ดแวร์, ตัวเลือกสมาชิกที่ยืดหยุ่น, และการผสานรวมแอปจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเพิ่มรายได้
- รวมซอฟต์แวร์เช็คอินสตูดิโอ, การวิเคราะห์ขั้นสูง, และตัวเลือกการจองหลากหลาย
- มาพร้อมกับเทมเพลตการออกกำลังกายที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งคุณสามารถสร้างได้ด้วยแผนการฝึกที่เรียบง่ายและตัวแก้ไขการออกกำลังกาย
ข้อจำกัดของ Virtuagym
- การไม่ยินยอมในการต่อสัญญา
- ความยากลำบากในการผสานระบบบริการชำระเงินสำหรับการทำบัญชีและระบบจัดการขายหน้าร้าน
ราคา Virtuagym
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Virtuagym
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (250+ รีวิว)
7. PushPress (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการออกกำลังกาย)
สร้างโดยเจ้าของยิมเพื่อเจ้าของยิมPushPressเข้าใจปัญหาของคุณเป็นอย่างดี มันทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นด้วยการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การประมวลผลการชำระเงิน และการติดตามการออกกำลังกายผ่านฟีเจอร์ TRAIN ซึ่งมีโปรแกรมการออกกำลังกายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากพันธมิตรฟิตเนสชั้นนำ
PushPress ยังช่วยจัดการการรักษาสมาชิกและการสื่อสารด้วยการติดตามอัตโนมัติผ่านข้อความ อีเมล และการโทร—ทั้งหมดผ่าน CRM ของมันเอง ในขณะที่แผนฟรีมีประโยชน์สำหรับยิมขนาดเล็ก ฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมีให้บริการในแผนระดับที่สูงขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ PushPress
- ให้บริการเครื่องมือสำหรับการจัดการเงินเดือน ทำให้การจัดการการจ่ายเงินให้พนักงานง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มโดยตรง
- นำเสนอรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เจ้าของฟิตเนสติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น รายได้ การเติบโตของสมาชิก และแนวโน้มการเข้าใช้บริการ
- รวมถึงฟีเจอร์ตู้คีออสก์เช็คอินด้วยตนเอง ช่วยให้สมาชิกสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็วและลดภาระงานของพนักงานต้อนรับ
ข้อจำกัดของ PushPress
- บางฟีเจอร์อาจไม่สามารถใช้งานได้ทันที และอาจต้องซื้อส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง
- แผนฟรีไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก
ราคาของ PushPress
- แผนฟรี พร้อมฟีเจอร์จำกัด
- โปรแพลน: 159 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนสูงสุด: 229 ดอลลาร์ต่อเดือน
PushPress รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 9/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกเพื่อสร้างความประทับใจแรกที่อบอุ่น ดึงดูดสมาชิก และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณ
8. ABC Glofox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกและการจองนัดหมาย)
เหมาะสำหรับเจ้าของที่ต้องการทำให้การบริหารจัดการยิมและสตูดิโอฟิตเนสง่ายขึ้นABC Glofoxมอบเครื่องมือเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก, จัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, และช่วยเหลือด้านการเรียกเก็บเงิน แพลตฟอร์มที่หลากหลายนี้เหมาะสำหรับสตูดิโอหลากหลายประเภท รวมถึงโยคะ, พิลาทิส, บาร์เร, HIIT, ปั่นจักรยานในร่ม, พายเรือ, มวย, และศิลปะการต่อสู้ ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม
ด้วยคุณสมบัติเช่น รายงานที่ละเอียด, การจัดการการเช็คอิน, และงานบริหารที่อัตโนมัติ, ABC Glofox ช่วยให้เจ้าของลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง. ด้วยการจัดการกับความซับซ้อนในการดำเนินงาน, ABC Glofox ช่วยให้เจ้าของฟิตเนสและสตูดิโอสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างการพอใจของสมาชิกและขยายธุรกิจได้มากขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ ABC Glofox
- ระบบ CRM แบบบูรณาการ
- แอปพลิเคชัน Android และ iOS ที่ปรับแต่งแบรนด์เฉพาะและผสานรวมอย่างสมบูรณ์
- กระบวนการชำระเงินอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ABC Glofox
- การปรับแต่งที่จำกัด
- การไม่มีแผนราคาที่แน่นอน
ราคา ABC Glofox
- ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ $100/เดือน
คะแนนและรีวิว ABC Glofox
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
Glofox ช่วยฉันและทีมของฉันลดเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการ และที่สำคัญกว่านั้น ทำให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจกับประสบการณ์การใช้งานมากขึ้น
9. TeamUp (เหมาะที่สุดสำหรับแฟรนไชส์และการสร้างสมาชิก)
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสตูดิโอฟิตเนส, ยิม, และสถานที่ฝึกอบรมTeamUpเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์นวัตกรรมที่นำเสนอคุณสมบัติหลากหลาย มันจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและเอกสารการยินยอม, จัดการการประมวลผลการชำระเงิน, และทำให้การสร้างกิจกรรมหรือคลาสเป็นเรื่องง่าย
การออกแบบที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสะดวกสบาย
คุณสมบัติเด่นของ TeamUp
- นำเสนอระบบสร้างสมาชิกที่ทรงพลัง
- ให้การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งผ่านคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึง
- ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบเฉพาะและมีแบรนด์ของคุณเอง
ข้อจำกัดของ TeamUp
- แคมเปญอีเมลต้องมีการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก เช่น Mailchimp
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
ราคาของ TeamUp
- เริ่มต้นที่ $104 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamUp
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 320+ รายการ)
10. Gymflow (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการและการจัดตารางเรียน)
GymFlowมาพร้อมกับชุดเครื่องมือการจัดการที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับยิมและสตูดิโอออกกำลังกายทุกประเภท จุดเด่นของ GymFlow คือฟีเจอร์ควบคุมการเข้าใช้ยิมแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เจ้าของยิมสามารถอนุญาตหรือยกเลิกการเข้าใช้ได้อย่างราบรื่นตามสถานะการสมัครสมาชิกของสมาชิก ไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้การจัดการการเข้าใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ความยุ่งยาก
คุณสมบัติเด่นของ Gymflow
- อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก
- รองรับระบบประมวลผลการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
- รายงานที่ครอบคลุมและระบบติดตามการเข้าร่วม
- อินเตอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่ปรับแต่งได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Gymflow
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- คุณลักษณะที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Gymflow
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก (สำหรับธุรกิจที่มียอดขายต่อเดือนน้อยกว่า $20,000): $159/เดือน
- แผนมาตรฐาน (สำหรับธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า $20,000 ต่อเดือน): $229/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Gymflow
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)
GymFlow เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจง่ายมาก และทีมงานของพวกเขายังให้การสนับสนุนในระดับสูงอีกด้วย การเชื่อมต่อกับ Stripe และ Kisi ยังช่วยให้ระบบการชำระเงินและการเข้าถึงประตูของเราอยู่ในระดับแนวหน้า มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เราไม่เคยประสบปัญหาการหยุดทำงานตั้งแต่เริ่มใช้งาน
จัดการยิมของคุณอย่างไม่ยุ่งยากด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาระหนักในการดำเนินธุรกิจของคุณได้ และ ClickUp ก็สามารถทำได้ทั้งหมด!
อะไรที่ทำให้แตกต่าง? ไม่ใช่แค่การจัดการสมาชิกและคลาสเท่านั้น ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยิมของคุณได้ ตั้งแต่แผนการออกกำลังกายส่วนบุคคลและตารางคลาส ไปจนถึงรายละเอียดสมาชิกและเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลังทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของยิมของคุณ—สมาชิกของคุณจะขอบคุณคุณ!