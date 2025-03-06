บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
6 มีนาคม 2568

ดังนั้น คุณได้เปลี่ยนความหลงใหลในฟิตเนสให้กลายเป็นธุรกิจด้วยการเป็นเจ้าของยิม—ขอแสดงความยินดี! คุณเป็นเจ้านายของตัวเอง ใช้ชีวิตในฝันในขณะที่ช่วยให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น

มันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปหรอกนะ การต้องจัดการกับการฝึกซ้อม งานเอกสาร และตามให้ทันโลกฟิตเนสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นได้

ด้วยตลาดสโมสรสุขภาพและฟิตเนสระดับโลกที่คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 7.5% ต่อปี การแข่งขันในอุตสาหกรรมฟิตเนสกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

คุณทำอย่างไรให้ธุรกิจฟิตเนสของคุณไม่เพียงแต่รอด แต่เจริญเติบโตอย่างรุ่งเรือง? คำตอบ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนส

เพื่อให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้น เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยบริหารธุรกิจฟิตเนสของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เลือกซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

⏰ สรุป 60 วินาที

จากการจัดการสมาชิกและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการสร้างลูกค้าเป้าหมายและอื่นๆ นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุดพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานในยิมและการสื่อสารกับสมาชิก
  • Zen Planner: เหมาะสำหรับการจัดการสมาชิกอย่างไร้รอยต่อ
  • Wodify: เหมาะสำหรับยิม CrossFit
  • Mindbody: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าและการจัดตารางนัดหมาย
  • เวลเนสลิฟวิ่ง: แข็งแกร่งด้านการรายงานและการวิเคราะห์
  • Virtuagym: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
  • PushPress: ให้บริการติดตามการออกกำลังกาย
  • ABC Glofox: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกและการจองนัดหมาย
  • TeamUp: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฟรนไชส์และการสร้างสมาชิก
  • Gymflow: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการและจัดตารางคลาส

ทำไมซอฟต์แวร์การจัดการยิมจึงมีความจำเป็น

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสคือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้คุณบริหารงานประจำวันของฟิตเนสได้อย่างง่ายและอัตโนมัติ ตั้งแต่การจัดการงานธุรการไปจนถึงการชำระเงินประจำ ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลที่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจฟิตเนสของคุณ:

  • ติดตามข้อมูลสมาชิก การเข้าร่วม และส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว. ลาก่อนเอกสารและข้อผิดพลาด!
  • ไม่ต้องตามทวงเงินอีกต่อไป! อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน, ส่งการแจ้งเตือน และให้สมาชิกชำระเงินออนไลน์—ราบรื่นและง่ายดาย
  • ติดตามตารางเรียน, การจัดสรรผู้สอน, และความพร้อมของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีปัญหา
  • ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความนิยมของคลาสและรายได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ
  • ประหยัดเวลาของคุณด้วยการทำให้การลงทะเบียน การแจ้งเตือน และงานแอดมินเป็นอัตโนมัติ มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของยิมของคุณมากขึ้น!
  • ดึงดูดสมาชิกใหม่ด้วยเครื่องมือการตลาดในตัว—ส่งโปรโมชั่น ข้อเสนอ และแคมเปญอีเมลทั้งหมดจากที่เดียว
  • รักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การติดตามความก้าวหน้า และการจัดตารางเรียนที่ไม่ซับซ้อน

🧠 เกร็ดความรู้:ชาวอเมริกันหนึ่งในห้าคนเป็นสมาชิกฟิตเนส! คุณกำลังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องหรือไม่?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการฟิตเนส?

การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่เหมาะสมสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจของคุณได้ แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด คุณจะหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับฟิตเนสของคุณได้อย่างไร?

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกของคุณควรสามารถทำได้:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับพนักงานของคุณ
  • การจัดการสมาชิก: จัดการโปรไฟล์สมาชิก ติดตามการเข้าร่วม และตรวจสอบการรักษาสมาชิก
  • การจัดตารางเวลาและการจัดการชั้นเรียน: จัดการตารางเวลาของผู้สอนและอนุญาตให้สมาชิกจอง ยกเลิก หรือเปลี่ยนเวลาชั้นเรียนได้
  • การประมวลผลการชำระเงิน: ผสานการทำงานกับเกตเวย์การชำระเงินเพื่อการดำเนินการที่ราบรื่น
  • รายงานและการวิเคราะห์: สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มสมาชิก การเข้าร่วมชั้นเรียน และรายได้
  • การสนับสนุนลูกค้า: เข้าถึงการสนับสนุนได้ทางแชท อีเมล หรือโทรศัพท์เมื่อต้องการ
  • การปรับแต่งและความสามารถในการขยาย: ขยายซอฟต์แวร์ตามการเติบโตของยิมของคุณ
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือสำหรับการบัญชี การตลาด หรือการสื่อสาร
  • ราคา: อยู่ภายในงบประมาณของคุณโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่จำเป็น

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการต่ออายุ

10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด

เพื่อช่วยให้คุณสำรวจตัวเลือกมากมาย เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้ให้คุณแล้ว

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของฟิตเนสและการสื่อสารกับสมาชิกด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)

แดชบอร์ด ClickUp
คาดการณ์การต่ออายุของลูกค้าและเพิ่มการรักษาสมาชิกปัจจุบันด้วยแดชบอร์ด ClickUp

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรอย่างแท้จริงClickUp แอปสำหรับงานทุกประเภท คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ! ไม่ใช่แค่สำหรับโครงการเท่านั้น ClickUp ยังโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการยิมที่ครบครันอีกด้วย

การเลือกระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาระของคุณได้ เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าของยิมของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้น ตรวจสอบสมาชิกภาพและสร้างกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว เพิ่มรายละเอียดของพวกเขาในช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น การต่ออายุสมาชิกในระบบ CRM

เพิ่มประสิทธิภาพของยิมของคุณและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้แผนงานที่จัดระเบียบด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

แดชบอร์ด CRMจะให้มุมมองที่ชัดเจนและระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของยิมและข้อมูลสมาชิกของคุณ ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่? ClickUp ยังมีเทมเพลต CRMที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที

การมองเห็นตารางเรียนและเวลาทำงานของบุคลากรสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถรวมปฏิทินทั้งหมดของคุณ (งาน ส่วนตัว สังคม) เข้าไว้ในมุมมองเดียว ไม่มีการทับซ้อนของตารางสมาชิกอีกต่อไป!

📮 ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง

ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้สนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที

จุดเด่นของซอฟต์แวร์ยิมที่ดีคือความสามารถในการตั้งค่าและลืมงานที่ทำซ้ำๆ ไปได้ClickUp Automationsสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุสมาชิก การยืนยันคลาส หรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง

เป้าหมาย ClickUp
ติดตามเป้าหมายและดูไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพื่อรักษาแรงจูงใจด้วย ClickUp Goals

ต้องการสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้สำหรับสมาชิกของคุณหรือไม่?ClickUp Goalsคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ! ไม่ว่าสมาชิกของคุณจะกำลังทำงานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดน้ำหนัก หรือบรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนส ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่กำหนดเองและติดตามความคืบหน้าได้ เพื่อให้ทั้งคุณและสมาชิกของคุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ

พร้อมที่จะสร้างบ้านให้ยิมของคุณบน ClickUp หรือยัง? มีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำ—พัฒนาคู่มือ เอกสารการฝึกอบรม นโยบาย และคู่มือการใช้งานบนClickUp Docs! มันทำหน้าที่เป็นห้องสมุดกลางสำหรับเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณ ซึ่งสามารถแชร์กับทีมและลูกค้าใหม่ได้เพียงแค่คลิกเดียว

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:สร้างตัวชี้วัดประสบการณ์ลูกค้าด้วยClickUp Docs เพื่อทำความเข้าใจและยกระดับความพึงพอใจ ความภักดี และประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายและติดตามความคืบหน้า
  • จัดระเบียบการฝึกอบรมส่วนตัวและโปรแกรมต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่ผสานการทำงาน เช่น Google Drive, Dropbox และ Zoom
  • บริหารธุรกิจของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะสำหรับ iOS และ Android

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฉันใช้ ClickUp เพื่อสื่อสารแผนงานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ClickUp ช่วยให้เราสร้างและติดตามเป้าหมายที่วัดผลได้ผ่านฟีเจอร์ Goals ซึ่งยังช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีขั้นตอนการทำงานที่กระชับและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฉันใช้ ClickUp เพื่อสื่อสารแผนงานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างชัดเจนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ClickUp ช่วยให้เราสร้างและติดตามเป้าหมายที่วัดผลได้ผ่านฟีเจอร์ Goals ซึ่งยังช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีเวิร์กโฟลว์ที่กระชับและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตติดตาม นิสัยส่วนตัว และบันทึกการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้สมาชิกติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าส่วนตัวของพวกเขา

2. Zen Planner (ดีที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกอย่างไร้รอยต่อ)

เซน แพลนเนอร์
ผ่านทางZen Planner

เมื่อพูดถึงการบริหารจัดการฟิตเนสที่มุ่งเน้นและครอบคลุมZen Plannerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาสำหรับสตูดิโอฟิตเนส โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ และสตูดิโอโยคะ

นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาและการเรียกเก็บเงินแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้และรักษาโปรไฟล์สมาชิกอย่างละเอียดได้ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zen Planner

  • นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการจัดการสมาชิก, คลาส, และตารางเวลา
  • จัดทำรายงานและวิเคราะห์แนวโน้มการเป็นสมาชิก ผลการดำเนินงานทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
  • มอบเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุม ช่วยให้ควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีปฏิทินฝังตัว, การจองผ่านมือถือ, และการนัดหมายเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ Zen Planner

  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการสร้างแบรนด์มีจำกัด
  • ไม่มีเครื่องมือจัดการการออกกำลังกายในตัว
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคา Zen Planner

  • ชุดเริ่มต้น: $199/เดือน
  • สตูดิโอ: $99/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $198/เดือน
  • สูงสุด: $348/เดือน

คะแนนและรีวิว Zen Planner:

  • G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ข้อเท็จจริงที่ว่าระบบนี้ใช้งานง่ายมากและรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom ไว้ด้วย

ข้อเท็จจริงที่ว่าระบบนี้ใช้งานง่ายมากและรวมเครื่องมืออย่าง Zoom ไว้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่

3. Wodify (ดีที่สุดสำหรับการจัดการใบอนุญาต)

วอดิไฟ
ผ่านทางWodify

ออกแบบมาสำหรับยิม CrossFit โดยเฉพาะWodifyมุ่งเน้นการติดตามประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลา และการแข่งขันระหว่างสมาชิกพร้อมกระดานผู้นำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการใบอนุญาต การติดตามประสิทธิภาพ และการตรวจสอบการเข้าร่วม

ด้วย Wodify คุณสามารถจัดการการรับรองของเทรนเนอร์และติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกได้ตลอดเวลา

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณยังสามารถออกแบบและปรับแต่งโปรแกรมออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยเนื้อหาวิดีโอที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wodify

  • จัดการธุรกรรมได้อย่างราบรื่นด้วยระบบประมวลผลการชำระเงินแบบครบวงจร
  • ใช้กระดานผู้นำเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและติดตามอันดับของสมาชิก
  • จัดเก็บและจัดการการสละสิทธิ์และสัญญาดิจิทัลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างและเผยแพร่การออกกำลังกายประจำวัน รวมถึง WODs

ข้อจำกัดของ Wodify

  • เครื่องมือการตลาดที่จำกัด
  • การพึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สามเพื่อการผสานรวม
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่าย

ราคาของ Wodify

  • เริ่มต้นที่ $179/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Wodify

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
  • Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)

Wodify ใช้งานง่ายสำหรับฉัน โค้ชของฉัน และลูกค้าของฉัน การอัปเดตล่าสุดของแอป Wodify ได้เปลี่ยนแปลงความสะดวกในการทำธุรกิจของลูกค้าของฉันกับฉันในทุกๆ วัน

Wodify ใช้งานง่ายสำหรับฉัน โค้ชของฉัน และลูกค้าของฉัน การอัปเดตล่าสุดของแอป Wodify ได้เปลี่ยนแปลงความสะดวกในการทำธุรกิจของลูกค้าของฉันกับฉันในทุกๆ วัน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ติดตามสุขภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน

4. Mindbody (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าและการจัดตารางนัดหมาย)

Mindbody
ผ่านทางมายด์ โบ ได

ในขณะที่การควบคุมเรื่องบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญMindbodyสามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง ระบบการจัดการของมันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการตลาดที่ตรงเป้าหมาย โฆษณาอัตโนมัติ และการจัดตารางเวลาที่ดีขึ้น

Mindbody ยังมีระบบหน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การจองเป็นเรื่องง่าย พร้อมรายงานที่ครอบคลุมและระบบ CRM ที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ ช่วยเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี

คุณสมบัติเด่นของ Mindbody

  • ดำเนินการชำระเงินด้วยระบบประมวลผลการชำระเงินในตัว
  • ใช้เครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้า
  • จัดการโปรไฟล์ลูกค้า ติดตามการเข้าร่วม และดูประวัติการซื้อ
  • รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยการผสานรวมเว็บไซต์
  • สร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดท่อการขายและรายงานการวิเคราะห์ช่องทางการขาย

ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ฝึกสอนรายบุคคล
  • การปรับแต่งเพื่อสร้างแบรนด์ได้จำกัด

การกำหนดราคาของ Mindbody

  • เริ่มต้นที่ $169/เดือน ต่อสถานที่

คะแนนและรีวิว Mindbody

  • G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รายการตรวจสอบการตั้งค่าของ Mindbody ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ โดยแนะนำคุณทีละขั้นตอนในการตั้งค่าพนักงาน คลาส การนัดหมาย และสมาชิก

5. WellnessLiving (ดีที่สุดสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์)

WellnessLiving: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนส
ผ่านWellnessLiving

จากรายงานที่ละเอียดไปจนถึงการผสานการจองอย่างราบรื่นกับ Facebook และ Google Maps,WellnessLivingช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ช่วยคุณเติบโตธุรกิจของคุณ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้า, ดำเนินการชำระเงิน, และส่งข้อความทางการตลาดผ่านอีเมล, SMS, หรือจดหมายโดยตรงได้. นอกจากนี้ยังมีรายงานที่ชัดเจน, แผนภูมิที่สามารถโต้ตอบได้, และการอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าคงคลังเพื่อให้คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในฟิตเนสของคุณได้อย่างง่ายดาย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WellnessLiving

  • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานรวม
  • นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายได้อย่างไร้ความพยายาม
  • ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณเพื่อธุรกิจของคุณ

ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ

  • แผนการกำหนดราคาแบบจ่ายตามฟีเจอร์
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือแผนฟรี

ราคาของ WellnessLiving

  • แผนเริ่มต้น: $19 ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $39 ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจโปร: $69 ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ WellnessLiving

  • G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่? ลูกค้าของคุณหลายคนอาจต้องทำงานเต็มเวลา ซึ่งอาจทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า20.4% ของผู้ใหญ่ประสบปัญหาความเหนื่อยล้าทั่วไป การเพิ่มการเดินเร็วหรือการออกกำลังกายสั้น ๆ เข้าไปในกิจวัตรประจำวันของพวกเขาสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชาร์จพลังทำให้พวกเขามีพลังงานเหลือหลังเลิกงาน และอาจช่วยเพิ่มความอดทนได้ด้วย

6. Virtuagym (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ)

Virtuagym: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนส
ผ่านทางVirtuagym

Virtuagymเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคลับสุขภาพ, เทรนเนอร์ส่วนตัว, และผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสอื่น ๆ ในการจัดการสมาชิก, โค้ชลูกค้า, และทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

รวมถึงคุณสมบัติการจัดการสมาชิกและทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และระบบควบคุมการเข้าถึงยิมที่ทันสมัย 24/7

คุณสมบัติเด่นของ Virtuagym

  • นำเสนอฮาร์ดแวร์, ตัวเลือกสมาชิกที่ยืดหยุ่น, และการผสานรวมแอปจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเพิ่มรายได้
  • รวมซอฟต์แวร์เช็คอินสตูดิโอ, การวิเคราะห์ขั้นสูง, และตัวเลือกการจองหลากหลาย
  • มาพร้อมกับเทมเพลตการออกกำลังกายที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งคุณสามารถสร้างได้ด้วยแผนการฝึกที่เรียบง่ายและตัวแก้ไขการออกกำลังกาย

ข้อจำกัดของ Virtuagym

  • การไม่ยินยอมในการต่อสัญญา
  • ความยากลำบากในการผสานระบบบริการชำระเงินสำหรับการทำบัญชีและระบบจัดการขายหน้าร้าน

ราคา Virtuagym

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Virtuagym

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (250+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกที่ดีที่สุด

7. PushPress (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการออกกำลังกาย)

PushPress: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการยิม
ผ่านทางPushPress

สร้างโดยเจ้าของยิมเพื่อเจ้าของยิมPushPressเข้าใจปัญหาของคุณเป็นอย่างดี มันทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นด้วยการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การประมวลผลการชำระเงิน และการติดตามการออกกำลังกายผ่านฟีเจอร์ TRAIN ซึ่งมีโปรแกรมการออกกำลังกายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากพันธมิตรฟิตเนสชั้นนำ

PushPress ยังช่วยจัดการการรักษาสมาชิกและการสื่อสารด้วยการติดตามอัตโนมัติผ่านข้อความ อีเมล และการโทร—ทั้งหมดผ่าน CRM ของมันเอง ในขณะที่แผนฟรีมีประโยชน์สำหรับยิมขนาดเล็ก ฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมีให้บริการในแผนระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ PushPress

  • ให้บริการเครื่องมือสำหรับการจัดการเงินเดือน ทำให้การจัดการการจ่ายเงินให้พนักงานง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มโดยตรง
  • นำเสนอรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เจ้าของฟิตเนสติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น รายได้ การเติบโตของสมาชิก และแนวโน้มการเข้าใช้บริการ
  • รวมถึงฟีเจอร์ตู้คีออสก์เช็คอินด้วยตนเอง ช่วยให้สมาชิกสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็วและลดภาระงานของพนักงานต้อนรับ

ข้อจำกัดของ PushPress

  • บางฟีเจอร์อาจไม่สามารถใช้งานได้ทันที และอาจต้องซื้อส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง
  • แผนฟรีไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก

ราคาของ PushPress

  • แผนฟรี พร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • โปรแพลน: 159 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แผนสูงสุด: 229 ดอลลาร์ต่อเดือน

PushPress รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 9/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกเพื่อสร้างความประทับใจแรกที่อบอุ่น ดึงดูดสมาชิก และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณ

8. ABC Glofox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกและการจองนัดหมาย)

ABC Glofox: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนส
ผ่านทางABC Glofox

เหมาะสำหรับเจ้าของที่ต้องการทำให้การบริหารจัดการยิมและสตูดิโอฟิตเนสง่ายขึ้นABC Glofoxมอบเครื่องมือเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก, จัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, และช่วยเหลือด้านการเรียกเก็บเงิน แพลตฟอร์มที่หลากหลายนี้เหมาะสำหรับสตูดิโอหลากหลายประเภท รวมถึงโยคะ, พิลาทิส, บาร์เร, HIIT, ปั่นจักรยานในร่ม, พายเรือ, มวย, และศิลปะการต่อสู้ ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม

ด้วยคุณสมบัติเช่น รายงานที่ละเอียด, การจัดการการเช็คอิน, และงานบริหารที่อัตโนมัติ, ABC Glofox ช่วยให้เจ้าของลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง. ด้วยการจัดการกับความซับซ้อนในการดำเนินงาน, ABC Glofox ช่วยให้เจ้าของฟิตเนสและสตูดิโอสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างการพอใจของสมาชิกและขยายธุรกิจได้มากขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ ABC Glofox

  • ระบบ CRM แบบบูรณาการ
  • แอปพลิเคชัน Android และ iOS ที่ปรับแต่งแบรนด์เฉพาะและผสานรวมอย่างสมบูรณ์
  • กระบวนการชำระเงินอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ABC Glofox

  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • การไม่มีแผนราคาที่แน่นอน

ราคา ABC Glofox

  • ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ $100/เดือน

คะแนนและรีวิว ABC Glofox

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)

Glofox ช่วยฉันและทีมของฉันลดเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการ และที่สำคัญกว่านั้น ทำให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจกับประสบการณ์การใช้งานมากขึ้น

Glofox ช่วยฉันและทีมของฉันลดเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการ และที่สำคัญกว่านั้น ทำให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจกับประสบการณ์การใช้งานมากขึ้น

9. TeamUp (เหมาะที่สุดสำหรับแฟรนไชส์และการสร้างสมาชิก)

TeamUp: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการยิม
ผ่านทางTeamUp

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสตูดิโอฟิตเนส, ยิม, และสถานที่ฝึกอบรมTeamUpเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์นวัตกรรมที่นำเสนอคุณสมบัติหลากหลาย มันจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและเอกสารการยินยอม, จัดการการประมวลผลการชำระเงิน, และทำให้การสร้างกิจกรรมหรือคลาสเป็นเรื่องง่าย

การออกแบบที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสะดวกสบาย

คุณสมบัติเด่นของ TeamUp

  • นำเสนอระบบสร้างสมาชิกที่ทรงพลัง
  • ให้การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งผ่านคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึง
  • ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบเฉพาะและมีแบรนด์ของคุณเอง

ข้อจำกัดของ TeamUp

  • แคมเปญอีเมลต้องมีการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก เช่น Mailchimp
  • ไม่มีแผนให้บริการฟรี

ราคาของ TeamUp

  • เริ่มต้นที่ $104 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ TeamUp

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 320+ รายการ)

10. Gymflow (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการและการจัดตารางเรียน)

Gymflow: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนส
ผ่านทางGymflow

GymFlowมาพร้อมกับชุดเครื่องมือการจัดการที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับยิมและสตูดิโอออกกำลังกายทุกประเภท จุดเด่นของ GymFlow คือฟีเจอร์ควบคุมการเข้าใช้ยิมแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เจ้าของยิมสามารถอนุญาตหรือยกเลิกการเข้าใช้ได้อย่างราบรื่นตามสถานะการสมัครสมาชิกของสมาชิก ไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้การจัดการการเข้าใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ความยุ่งยาก

คุณสมบัติเด่นของ Gymflow

  • อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุสมาชิก
  • รองรับระบบประมวลผลการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
  • รายงานที่ครอบคลุมและระบบติดตามการเข้าร่วม
  • อินเตอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย
  • การจัดตารางเวลาแบบลากและวางที่ปรับแต่งได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Gymflow

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • คุณลักษณะที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ Gymflow

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก (สำหรับธุรกิจที่มียอดขายต่อเดือนน้อยกว่า $20,000): $159/เดือน
  • แผนมาตรฐาน (สำหรับธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า $20,000 ต่อเดือน): $229/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Gymflow

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)

GymFlow เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจง่ายมาก และทีมงานของพวกเขายังให้การสนับสนุนในระดับสูงอีกด้วย การเชื่อมต่อกับ Stripe และ Kisi ยังช่วยให้ระบบการชำระเงินและการเข้าถึงประตูของเราอยู่ในระดับแนวหน้า มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เราไม่เคยประสบปัญหาการหยุดทำงานตั้งแต่เริ่มใช้งาน

GymFlow เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจง่ายมาก และทีมงานของพวกเขายังให้การสนับสนุนในระดับสูงอีกด้วย การเชื่อมต่อกับ Stripe และ Kisi ยังช่วยให้ระบบการชำระเงินและการเข้าถึงประตูของเราอยู่ในระดับแนวหน้า มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เราไม่เคยประสบปัญหาการหยุดทำงานตั้งแต่เริ่มใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม: CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช

จัดการยิมของคุณอย่างไม่ยุ่งยากด้วย ClickUp

การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการฟิตเนสที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาระหนักในการดำเนินธุรกิจของคุณได้ และ ClickUp ก็สามารถทำได้ทั้งหมด!

อะไรที่ทำให้แตกต่าง? ไม่ใช่แค่การจัดการสมาชิกและคลาสเท่านั้น ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยิมของคุณได้ ตั้งแต่แผนการออกกำลังกายส่วนบุคคลและตารางคลาส ไปจนถึงรายละเอียดสมาชิกและเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม

นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลังทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของยิมของคุณ—สมาชิกของคุณจะขอบคุณคุณ!