แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเพื่อทำให้กระบวนการลงทะเบียนของคุณง่ายขึ้น

ด้วยอุตสาหกรรมการสมัครสมาชิกที่มีมูลค่าถึง 593 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการสมัครสมาชิกจึงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดของการเติบโตและรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับหลายบริษัท อย่างไรก็ตาม มากกว่า77% ของธุรกิจประสบปัญหาในการรักษาและเพิ่มจำนวนสมาชิก
ในฐานะจุดเริ่มต้นของลูกค้าของคุณ แบบฟอร์มสมาชิกจะกำหนดโทนและบรรยากาศของแบรนด์คุณ การปรับปรุงและมาตรฐานกระบวนการลงทะเบียนของคุณเป็นวิธีเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ และต้องการเพียงไม่กี่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น
นั่นคือจุดที่เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกพร้อมโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะช่วยได้
บล็อกนี้จะเน้นไปที่แนวคิดพื้นฐานของเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกและแง่มุมสำคัญของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเราจะแนะนำเทมเพลต 10 แบบที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
อะไรคือแบบฟอร์มสมัครสมาชิก?
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเป็นกรอบมาตรฐานสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและการรับสมาชิกใหม่ที่มีข้อมูลกรอกล่วงหน้า
นี่คือวัตถุประสงค์หลักของแบบฟอร์มสมาชิก:
- บันทึกและเก็บข้อมูลที่จำเป็นจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- คาดการณ์การเติบโตของรายได้และจัดการแอปพลิเคชัน. เทมเพลตยังติดตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เวลาการประมวลผลแอปพลิเคชันและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
- ประหยัดเวลาและทรัพยากรด้วยการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงความสม่ำเสมอในการกรอกและประมวลผลแบบฟอร์มด้วยแนวทางที่เป็นมาตรฐาน
- นำเสนอแบรนด์และธีมของธุรกิจอย่างมืออาชีพในทุกแบบฟอร์มสมาชิก
- เสริมสร้างและปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดให้เหมาะสมโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการตอบรับ
ด้วยภาพรวมอย่างรวดเร็วนี้ มาค้นพบแง่มุมสำคัญของเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มสมาชิกที่ดี?
เพื่อดึงคุณค่าสูงสุดจากเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกของคุณ นี่คือแง่มุมสำคัญที่ธุรกิจต้องรวมไว้ในแบบฟอร์มของพวกเขา:
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น: จำกัดการเก็บข้อมูลและแสดงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น โดยเน้นวัตถุประสงค์ของแต่ละช่องข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้สมาชิกที่มีศักยภาพรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคำถามที่มากเกินไป
- จัดรูปแบบเทมเพลตแบบฟอร์มให้มีลำดับที่ชัดเจน: การจัดลำดับที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลสมาชิกได้ง่ายขึ้น
- ใช้รายการแบบดรอปดาวน์: คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดพื้นที่ในแบบฟอร์มของคุณและลดความวุ่นวายเมื่อผู้ใช้ต้องเลือกจากตัวเลือกจำนวนมาก รายการแบบดรอปดาวน์มีประโยชน์สำหรับช่องข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น เพศ และประเภทสมาชิก
- รวมตรรกะเงื่อนไข: การปรับแต่งอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้คือโค้ดที่ใช้ตรรกะเพื่อแสดงคำถามที่เกี่ยวข้องตามคำตอบก่อนหน้า
- การปรับให้เหมาะกับมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มมีการตอบสนองและใช้งานง่ายบนอุปกรณ์ต่างๆ
- การจัดการข้อผิดพลาด: ให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ชัดเจนสำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาด
นอกเหนือจากแง่มุมเหล่านี้แล้ว ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญซึ่งช่วยเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์:
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของสมาชิกจะถูกนำไปใช้และปกป้องอย่างไร
- หน้าขอบคุณ: แสดงข้อความยืนยันและขั้นตอนถัดไปหลังจากส่งข้อมูลสำเร็จ
- แทรกตัวบ่งชี้ความคืบหน้า: แสดงให้ผู้ใช้เห็นถึงความคืบหน้าว่าพวกเขาได้ทำแบบฟอร์มไปถึงขั้นตอนใดแล้ว วิธีนี้เป็นแนวทางที่ดีในการสร้างความไว้วางใจและลดอัตราการละทิ้งแบบฟอร์ม
10 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าการเข้าใจพื้นฐานของแบบฟอร์มสมาชิกจะเป็นประโยชน์ แต่การเตรียมเทมเพลตไว้สักสองสามแบบจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการสร้างแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้นClickUp ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจัดการโครงการ มีเครื่องมือแบบฟอร์มในตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
นอกเหนือจากคุณสมบัติของ ClickUp แล้ว นี่คือแบบฟอร์มสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ 10 แบบที่เราคัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
1. แม่แบบแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp
สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มสมาชิกที่ครอบคลุมโดยไม่สูญเสียความสวยงามแบบฟอร์มสมาชิก ClickUpเป็นกรอบแบบฟอร์มครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้เฟรมเวิร์กแบบฟอร์มพร้อมใช้งานนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก:
- ทำให้กระบวนการกรอกแบบฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยช่องข้อมูลที่กรอกล่วงหน้าและปรับแต่งได้
- รวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาลไว้ในฐานข้อมูลเดียวและให้บริการฟรี
- จัดระเบียบข้อมูลตามการปรับแต่งของคุณและทำให้การตรวจสอบและการประมวลผลง่ายขึ้น คุณสามารถกรองข้อมูลตามประเภทสมาชิก (ใหม่, ที่ใช้งานอยู่, เป็นต้น) และขั้นตอน (กำลังตรวจสอบ, กำลังจะต่ออายุ, เป็นต้น)
- สร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและดึงดูดใจ พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบและธีมสีที่หลากหลาย
- ปรับปรุงการจัดการองค์กรสมาชิกและการติดตามการตอบสนองด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองกระบวนการ สมาชิกใหม่ และสมาชิกที่ใช้งานอยู่
- ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการให้คุณสามารถดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากการตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้
นอกเหนือจากข้อได้เปรียบเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งและการผสานรวมโดยการขับเคลื่อนเทมเพลตแบบฟอร์มด้วยเครื่องมือการจัดการของมันเอง
ClickUp Form Viewเป็นเครื่องมือของแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างและจัดการแบบฟอร์ม นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจสมาชิก:
- เพิ่มศักยภาพให้กับกระบวนการออกแบบด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่น่าสนใจ
- รวบรวมคำตอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น แดชบอร์ดและมุมมองสถานะ ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์และการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- แปลงรายละเอียดใด ๆ ให้เป็นงานเพื่อให้กระบวนการสมัครสมาชิกของคุณมีการกระทำที่ชัดเจน
- ปรับปรุงภาษาและดึงดูดความสนใจด้วยเครื่องมือ AI ของClickUp Brain ฟีเจอร์นี้ยังใช้ AI เพื่อสร้างสรุปและรายงานจากคำตอบของคุณภายในไม่กี่วินาที
2. แม่แบบฟอร์ม ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสมาชิกให้ราบรื่น และช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของผู้ใช้ เทมเพลตนี้ใช้กรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างง่ายแต่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอและความถูกต้อง
นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp เป็นส่วนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแบบฟอร์มสมาชิกของคุณ:
- รับประกันความสะดวกในการใช้งานด้วยช่องข้อมูลที่เข้าใจง่าย
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มประชากรหลักของคุณได้ทันที ทำให้การสร้างผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย
- ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้อย่างทันท่วงทีด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์
- นำเสนอการแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลังด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและมุมมองสรุปแบบฟอร์ม เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองปริมาณงานเพื่อให้มั่นใจว่าทีมตอบสนองของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและไม่ถูกงานทับถมจนเกินไป
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp
แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์และบริการทางกายภาพ
กรอบงานนี้ใช้กับธุรกิจ, โรงยิม, สมาคม, หรือสโมสรที่จัดบริการแบบพบปะและวางแผนไว้ล่วงหน้า. นี่คือคุณสมบัติและประโยชน์ของแบบฟอร์มลงทะเบียน:
- รับประกันว่าแบบฟอร์มของคุณจะรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ถึง 8 ฟิลด์ ซึ่งรวมถึงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น วันที่เช็คอิน ข้อมูลติดต่อ และบริการรับส่งสนามบิน แต่ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานใด ๆ ได้
- ปรับปรุงการจัดการการลงทะเบียนลูกค้าด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาและการติดป้ายกำกับ. เทมเพลตยังมีคำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพาและตัวเลือกการแจ้งเตือนทางอีเมล และสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณตอบสนองต่อการตอบกลับที่เฉพาะเจาะจงได้
- ให้คุณเข้าถึง จัดระเบียบ และตรวจสอบใบสมัครสมาชิกด้วยมุมมองที่กำหนดเองและการตั้งค่าต่างๆ มุมมองเหล่านี้ยังช่วยให้คุณเข้าถึงระดับความคืบหน้าและการเตรียมการได้ทันที
- ผสานแบบฟอร์มการลงทะเบียนและการตอบกลับเข้ากับการจัดการงาน. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานการลงทะเบียนสมาชิกเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมของคุณได้ทันที
4. แม่แบบไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพ
ถัดไปในรายการของเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพคือClickUp Membership Directory with Photos Template ซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ขยายเครือข่าย และสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนโครงสร้างแบบไดเรกทอรีนี้ยังเน้นการปรับปรุงวิธีการจัดการของคุณอีกด้วย
นี่คือคุณสมบัติหลักและจุดเด่นของประโยชน์:
- ปรับปรุงการมองเห็นและการจดจำของสมาชิกของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังแสดงภาพการเติบโตของสมาชิกของคุณและช่วยปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ของคุณ
- ทำให้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการเข้าถึงข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างงานที่มีรายละเอียดสมาชิกที่สำคัญรวมอยู่ในกำหนดการธุรกิจของคุณ
- ขับเคลื่อนการระบุตัวตนของสมาชิกทันทีด้วยช่องรูปภาพที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า คุณสมบัตินี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่มุ่งเน้น มีชีวิตชีวา และน่าสนใจ
5. แม่แบบกลยุทธ์สมาชิก ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์สมาชิก ClickUpเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแผนงานในการพัฒนาแบบฟอร์มสมาชิกและโมเดลธุรกิจของพวกเขา
กรอบงานนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการปรับปรุงตามเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เทมเพลตนี้เป็นกรอบงานClickUp Docsที่ทำแผนที่ข้อมูลที่มาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดทีมซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารลูกค้าด้วยเอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วม ทุกฝ่ายในองค์กรจะมีบทบาทในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และผลกระทบของแบบฟอร์มสมาชิก
นี่คือคุณสมบัติและประโยชน์ของเทมเพลตที่ทำให้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจสมาชิกทุกแห่ง:
- ช่วยให้การปรับปรุงแบบฟอร์มสมาชิกของคุณเป็นระบบมากขึ้นด้วยส่วนเฉพาะสำหรับการวางแผนภูมิหลัง การประเมินผล และตัวชี้วัดการติดตาม
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นงานเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณดำเนินไปตามแผนที่วางไว้. ทั้งกรอบการทำงานสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารงานหรือโครงการที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะล่าสุดจากลูกค้าทั้งหมดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง. แบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมอบระดับความสำคัญให้กับรายงานและข้อมูลได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างของแผนการดำเนินการ
ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUp เป็นกรอบการทำงานอเนกประสงค์ ออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับสมาคม การลงทะเบียนกิจกรรมทางกายภาพ หรือธุรกิจสมาชิกออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ
นอกเหนือจากความสามารถในการปรับแต่งระดับสูงแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถปรับธีมและรูปแบบของฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย ทุกเทมเพลตสามารถใช้งานร่วมกับ ClickUp Brain เพื่อการทำงานอัตโนมัติและการจัดการข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
นอกเหนือจากแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp ยังมอบโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจสมาชิกของคุณ ตั้งแต่การคิดค้นและเปิดตัว ไปจนถึงการตลาดและการจัดการรายได้
ClickUp CRMเป็นซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านการขายและการบริการลูกค้า มีชุดเครื่องมือและฟีเจอร์สำคัญที่ครบถ้วนซึ่งธุรกิจสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างแบบฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกที่ปรับแต่งได้ทันที รวมถึงประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นของ ClickUp CRM:
- จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลติดต่อของสมาชิกทั้งหมดของคุณด้วยฐานข้อมูลการจัดการสมาชิก
- ตรวจสอบและดูประวัติการซื้อสมาชิกของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองแดชบอร์ดที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถจัดการความสามารถของทีมคุณด้วยมุมมองปริมาณงานและกระดาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าและการสร้างแบบฟอร์มสมาชิกของคุณด้วย ClickUp Brain เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างสรุปโครงการและข้อมูลเชิงลึกจากการลงทะเบียนล่าสุดได้ทันที
- เข้าถึงข้อมูลภายนอกที่สำคัญได้อย่างง่ายดายจากการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- ปรับแต่งโซลูชันเฉพาะธุรกิจด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟของแพลตฟอร์มผ่าน ClickUp API
6. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำหรับสมาคมโดย JotForm
เพื่อให้การเดินทางที่ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมาคมของคุณ แบบฟอร์มสมาชิกของ JotForm สำหรับสมาคม เป็นกรอบการทำงานที่น่าเชื่อถือ
แบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ล่วงหน้านี้จะช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการลงทะเบียนของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยข้อมูลติดต่อที่จำเป็น ตัวเลือกการเป็นสมาชิกที่มีให้เลือก และมีเครื่องมือลายเซ็นในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนที่รวดเร็วและได้รับข้อมูลครบถ้วน
เทมเพลต JetForm นี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของสมาคมของคุณ ช่วยประหยัดเวลา และบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแม่นยำ. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ, และการตั้งค่าที่รวดเร็ว.
7. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกฟิตเนสโดย Canva
สำหรับยิมที่ต้องการขยายการเข้าถึงของตน, แบบฟอร์มสมาชิกยิม Canva เป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้.
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกนี้ออกแบบมาเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเป็นเรื่องง่าย ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่กรอกง่ายสำหรับรายละเอียดส่วนบุคคล แผนการเป็นสมาชิก และข้อมูลการชำระเงิน
Canva ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งรูปแบบเพื่อให้คุณสามารถรวมธีมของฟิตเนส, โลโก้, และข้อมูลโซเชียลมีเดียของคุณได้. คุณสมบัติการปรับแต่งรูปแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษาลุคที่สม่ำเสมอและมืออาชีพไว้ได้ และประหยัดเวลาในการสร้างแบรนด์ให้กับแบบฟอร์มแต่ละใบ.
นอกจากนี้ ยังให้พื้นที่ในการประกาศเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกและการใช้โรงยิม ซึ่งช่วยให้ผู้ที่อาจเป็นสมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
8. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสโมสรโดย PDF Filler
ถัดไปในรายการคือ แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสโมสร โดย PDF Filler ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสโมสรในการเตรียมทรัพยากร บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่ครบถ้วนซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถกรอกรายละเอียดการติดต่อและความสัมพันธ์ภายในองค์กรได้ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งข้อเสนอแนะกิจกรรมและความชอบให้เหมาะสมกับข้อมูลสมาชิกแต่ละราย
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่สำคัญ, อาการแพ้, และทักษะที่ช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถกรอก, แชร์, และแก้ไขได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ PDF
9. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกโดย WPS
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกโดย WPS เป็นเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึกข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานก่อนที่จะนำผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานประจำ
แบบฟอร์มอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลผู้สมัคร รวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล ประสบการณ์การทำงาน และทักษะต่าง ๆ จากนั้นยังมีส่วนสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครในช่วงทดลองงาน ช่วยให้การทบทวนความก้าวหน้าและการตัดสินใจจ้างงานเป็นไปอย่างง่ายดายและมีข้อมูลครบถ้วน
WPS จัดส่งข้อมูลนี้ในรูปแบบสเปรดชีตเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถประมวลผลได้ง่ายในระบบติดตามผู้สมัคร แม้ว่ารูปแบบนี้จะไม่เป็นที่นิยม แต่แม่แบบยังคงเป็นดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้บนหน้าเว็บไซต์ และสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับนโยบายการจ้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณได้
10. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกพร้อมการลงทะเบียนกิจกรรมที่เชื่อมต่อโดย Cognito Forms
Cognito Forms มีเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกพร้อมการลงทะเบียนกิจกรรมที่เชื่อมต่อสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมโยงการซื้อและการลงทะเบียนกิจกรรมกับแผนสมาชิก
เช่นเดียวกับเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกหลาย ๆ แบบ แบบฟอร์มนี้ยังรวบรวมรายละเอียดการติดต่อจากผู้ที่สนใจลงทะเบียน นอกจากนี้ยังมีช่องข้อมูลเด่น เช่น กล่องความคิดเห็นสำหรับสอบถามข้อมูล และรายการแบบดรอปดาวน์สำหรับแผนสมาชิกและกิจกรรมต่าง ๆ
Cognito Forms ยังสรุปยอดเงินที่ต้องชำระสุดท้ายหลังจากเลือกแผนและกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ซึ่งช่วยลดจำนวนขั้นตอนและทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับธุรกิจและสมาชิก แพลตฟอร์มนี้แสดงเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้การแก้ไขข้อมูลในช่องต่าง ๆ ง่ายขึ้นมาก
ยกระดับประสบการณ์สมาชิกของคุณด้วย ClickUp
การจัดส่งแบบฟอร์มสมาชิกที่น่าสนใจเป็นก้าวแรกสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของคุณ แบบฟอร์มสมาชิกที่มีมาตรฐานและดูเป็นมืออาชีพช่วยให้ธุรกิจเริ่มต้นกระบวนการได้อย่างถูกต้อง
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก 10 แบบที่นำเสนอในบล็อกโพสต์นี้จะเปลี่ยนแปลงการจัดการผลิตภัณฑ์และสมาชิกของคุณ การร่วมมือกับ ClickUp จะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเพียงไม่กี่คลิก
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มเพิ่มจำนวนสมาชิกของคุณได้เลย!