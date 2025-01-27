ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับองค์กรในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือเป็นเจ้าของยิม คุณก็ทราบดีว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญเพียงใด สมาชิกที่กระตือรือร้นช่วยในทุกสิ่งตั้งแต่การจัดกิจกรรมระดมทุนไปจนถึงการสร้างชุมชน
นอกจากนี้ การที่สมาชิกที่ใช้งานอยู่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะ แค่บอกไว้เฉย ๆ ?
อย่างไรก็ตาม มีปัญหาเล็กน้อยอยู่ คุณต้องการวิธีในการจัดการค่าสมาชิกและข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณไม่มีเวลาที่จะสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกเข้ามามีบทบาท
ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกหรือการจัดการสมาชิกภาพช่วยให้สมาคมวิชาชีพ หอการค้า และองค์กรที่มีสมาชิกเป็นฐานอื่น ๆ จัดการสมาชิกของตนได้ ตั้งแต่การประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ไปจนถึงพอร์ทัลสมาชิกและอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระงานหนักให้คุณได้มาก ?️
ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ดีที่สุด พร้อมแบ่งปัน 10 โซลูชันการจัดการสมาชิกที่เราชื่นชอบประจำปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิก?
ระบบการจัดการสมาชิกควรทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น. มองหาแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันช่วยประหยัดเวลา เช่น:
- การประมวลผลการชำระเงิน: การเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของสมาชิกก่อให้เกิดภาระทางกฎหมายมากมายต่อองค์กรของคุณ โชคดีที่ระบบจัดการสมาชิกมาพร้อมกับพอร์ทัลบริการตนเองที่สมาชิกสามารถกรอกข้อมูลการชำระเงินและจัดการสมาชิกภาพของตนเองได้ สมาชิกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และคุณไม่ต้องเก็บข้อมูลหมายเลขบัตร—เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย! ?
- การจัดการฐานข้อมูลสมาชิก: แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จะเก็บข้อมูลสมาชิกทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะกระจายข้อมูลสมาชิกไปทั่วสเปรดชีตและอีเมล คุณจะมีแดชบอร์ดสมาชิกแบบครบวงจรสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- การมีส่วนร่วมของสมาชิก: ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกไม่เพียงแต่ช่วยในการประมวลผลการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังควรมีคุณสมบัติบางอย่างเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรักษาสมาชิกไว้) ซึ่งอาจรวมถึงแคมเปญอีเมล, ชุมชนออนไลน์, หรือหน้าลงทะเบียนกิจกรรม
- คุณสมบัติอัตโนมัติ: เครื่องมือการจัดการสมาชิกที่ทันสมัยควรช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น. ไม่ว่าจะเป็นระบบเช็คอินอัตโนมัติหรือขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่, ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ทำงานให้คุณ
10 แอปพลิเคชันการจัดการสมาชิกที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราทราบว่าคุณมีงานยุ่ง ดังนั้นเราจึงทำการค้นคว้าเพื่อหาแอปพลิเคชันการจัดการสมาชิกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ลองดูรายการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 นี้
1.คลิกอัพ
ถูกต้องแล้วเครื่องมือการจัดการโครงการที่โปรดปรานของจักรวาลยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสมาชิกที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย ใช้ClickUp CRMเพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการเพื่อดึงดูดสมาชิกที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมองค์กรของคุณมากขึ้น ?
ClickUp คือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งมีมุมมองตารางที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในที่เดียว—และง่ายต่อการนำเข้าและส่งออกข้อมูลนั้น คำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า การต่ออายุ อัตราการมีส่วนร่วม และอีกมากมาย
ในขณะที่ ClickUp เป็นโซลูชันฐานข้อมูลสมาชิกที่ยอดเยี่ยม มันยังเป็นอีกหลายพันล้านอย่างอื่นด้วย มันไม่ได้มีไว้แค่สำหรับเก็บข้อมูลสมาชิกเท่านั้น—แต่มันยังใช้สำหรับดำเนินการแผนใหญ่ทั้งหมดของคุณอีกด้วย
คุณมีอิสระในการออกแบบลำดับชั้นโครงการ ClickUpได้ตามที่คุณต้องการ ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆเราไม่ได้บังคับให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับกรอบใด ๆ คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานของคุณเองและทำงานในแบบที่คุณเห็นสมควรได้
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เช่นกัน เพียงแค่ปรับแต่งเทมเพลต ClickUp ที่พร้อมใช้งาน แล้วคุณก็พร้อมลุยได้ทันที:
- ใช้เทมเพลตกลยุทธ์สมาชิก ClickUpเพื่อระดมความคิดสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ
- คัดลอกเทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิก ClickUpเพื่อสร้างฐานข้อมูลของคุณเองภายในไม่กี่วินาที
- พึ่งพาเทมเพลตไดเรกทอรี ClickUpเพื่อสร้างไดเรกทอรีสมาชิกได้อย่างรวดเร็วทันใจ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp CRM ติดตามข้อมูลสมาชิกทั้งหมดและแสดงผลควบคู่ไปกับโครงการ งาน การวิเคราะห์ และอื่นๆ ของคุณ
- เทมเพลต ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณจากงานธุรการที่ยุ่งยาก
- สร้างภาพข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
- ระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายสำหรับองค์กรของคุณและทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนบางครั้งผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกหวาดกลัว (แต่เราเชื่อในตัวคุณ!)
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้เฉพาะสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ไวลด์แอปริคอต
Wild Apricot เป็นโซลูชันสมาชิกบนเว็บที่ทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ ใช้ฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลสมาชิก ลองใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำหรับการจัดการเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างแอปมือถือของคุณเองเพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกขณะเดินทาง
คุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มที่หรือไม่? ใช้ฟีเจอร์ร้านค้าออนไลน์ของ Wild Apricot ที่ช่วยให้คุณแสดงรายการสินค้าในพอร์ทัลสมาชิกของคุณได้ สมาชิกยังสามารถตั้งค่าการชำระเงินแบบรายเดือนสำหรับค่าธรรมเนียมสมาชิกได้อีกด้วย—คุณจึงไม่ต้องยกนิ้วเลยสักนิด ?
คุณสมบัติเด่นของ Wild Apricot:
- สร้างรายการกิจกรรมและแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้ในไม่กี่วินาที
- สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน
- ผสานรวม Wild Apricot กับ WordPress และวิดเจ็ต
ข้อจำกัดของ Wild Apricot:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าสมาชิกของพวกเขาพบข้อผิดพลาด
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ราคาของ Wild Apricot:
- ส่วนตัว: $60/เดือน สำหรับ 100 รายชื่อ
- กลุ่ม: $75/เดือน สำหรับ 250 รายชื่อ
- ชุมชน: $140/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อ
- เครือข่าย: $440/เดือน สำหรับ 5,000 รายชื่อ
- องค์กร: 530 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 15,000 รายชื่อ
- ทั่วโลก: $900/เดือน สำหรับ 50,000 รายชื่อ
คะแนนและรีวิวของ Wild Apricot:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
3. คลับเอ็กซ์เพรส
ClubExpress มุ่งเน้นการทำให้การจัดการสโมสรเป็นเรื่องง่ายมากว่า 20 ปี ใช้แอปพลิเคชันสมาชิกนี้เพื่อกำหนดเวลาการส่งอีเมลถึงสมาชิกจำนวนมาก ส่งข้อความถึงสมาชิก สร้างแบบสำรวจ และแม้กระทั่งสร้างฟอรัมสำหรับการอภิปราย
คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ หากคุณต้องการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกของคุณอย่างสม่ำเสมอ—และใครล่ะที่จะไม่อยากทำ?—ClubExpress เป็นตัวเลือกที่มั่นคง
คุณสมบัติเด่นของ ClubExpress:
- ClubExpress ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด
- เลือกจากโมดูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 20 แบบ เพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ
- ClubExpress ช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการข้อมูลและประวัติการชำระเงินของตนได้ในพอร์ทัลสมาชิก
ข้อจำกัดของ ClubExpress:
- บางคนบอกว่าฟีเจอร์ฟอรั่มใช้งานยาก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากโดยรวม
ราคาของ ClubExpress:
- สูงสุด 200 สมาชิก: 42 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
- 201 – 300 สมาชิก: 38 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
- 301 – 500 สมาชิก: 34 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
- 501 – 1,000 สมาชิก: 30 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
- สมาชิกมากกว่า 1,000 คน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ClubExpress:
- G2: 4/5 (240 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (510+ รีวิว)
4. MemberClicks
MemberClicks ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสมาชิกสำหรับสมาคมวิชาชีพ หอการค้า และสมาคมการค้าต่างๆ โดยนำเสนอตัวเองเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการทำงานอัตโนมัติ การมีส่วนร่วม และการสร้างรายได้สำหรับองค์กรทุกประเภทที่จัดการสมาชิก
MemberClicks มาพร้อมกับระบบการทำงานของพนักงาน, การจัดการกิจกรรม, และคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น ห้องเรียน, กระดานงาน, และฟอรัม.
คุณสมบัติเด่นของ MemberClicks:
- จัดงานประชุมหรือแสดงสินค้าเสมือนจริง
- ดึงดูดการเข้าชมมากขึ้นไปยังพอร์ทัลสมาชิกของคุณด้วยการตั้งบอร์ดงาน
- สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับสมาชิกด้วยฟีเจอร์ CommUnity
ข้อจำกัดของ MemberClicks:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดคุณสมบัติการแก้ไขที่มีประโยชน์
- บางคนกล่าวว่าวิดีโอการฝึกอบรมของ MemberClicks ล้าสมัยและไม่เป็นประโยชน์
ราคาของ MemberClicks:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ MemberClicks:
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
5. บทที่ดาว
คุณดูแลบทของสมาคมการค้าหรือไม่? StarChapter เชี่ยวชาญด้านการบริหารบทสำหรับทั้งอาสาสมัครและผู้ดูแลระบบ เราชอบฟีเจอร์คณะกรรมการและการจัดการ ซึ่งให้คณะกรรมการมีศูนย์กลางในการแบ่งปันข้อมูล ?
ใช้ StarChapter เพื่อนำเข้าข้อมูลสมาชิกและผสานรวมกับสมาคมระดับชาติหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังจะสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกของคุณ ซึ่งมีประโยชน์หากคุณต้องการนำเสนอให้กับคณะกรรมการ
คุณสมบัติเด่นของ StarChapter:
- ดำเนินการชำระเงินด้วย StarChapter Pay
- สร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับสาขาของคุณ
- ส่งอีเมลกลุ่มโดยอัตโนมัติและติดตามการส่งอีเมล
ข้อจำกัดของ StarChapter:
- ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันยากที่จะแก้ไขใน StarChapter
- บางคนบอกว่าพวกเขาต้องการการจัดรูปแบบที่สะอาดขึ้นและตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของสตาร์แชปเตอร์:
- จำเป็น: $83/เดือน สำหรับสมาชิก 150 คน พร้อมค่าติดตั้ง $779
- การเติบโต: $105/เดือน สำหรับสมาชิก 300 คน พร้อมค่าติดตั้ง $1,079
- ขั้นสูง: $133/เดือน สำหรับสมาชิก 600 คน พร้อมค่าติดตั้ง $1,319
- ข้อดี: $165/เดือน สำหรับสมาชิก 1,200 คน พร้อมค่าติดตั้ง $1,559
คะแนนและรีวิวของ StarChapter:
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (580+ รีวิว)
6. มายด์บอดี้
Mindbody เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสมาชิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจฟิตเนส สุขภาพ และความงาม อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในยิม สตูดิโอโยคะ และสตูดิโอเต้นรำ ?
หากคุณต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง Mindbody มีแอปแบบไวท์เลเบลสำหรับการจัดการตารางเวลาสมาชิกและการชำระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Mindbody:
- รับชำระเงินและกำหนดตารางคลาสได้จากภายในแอป Mindbody บน Android หรือ iOS
- สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณด้วยรายงานเกี่ยวกับยอดขาย ลูกค้าที่บริการ และอัตราการใช้บริการ
- ใช้ Mindbody เพื่อจัดตารางเวลาพนักงาน,บริหารผลงานของพนักงาน, ทำการประเมินผล, และทำบัญชีเงินเดือน
ข้อจำกัดของจิตใจและร่างกาย:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์เชิงลบกับบริการลูกค้าของ Mindbody
- คนอื่นๆ บอกว่าพนักงานขายค่อนข้างเร่งรัด
การกำหนดราคาของ Mindbody:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Mindbody:
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
7. ไดเรกทอรีผลงาน
Workfolio เป็นชุดเครื่องมือที่สมาคมวิชาชีพใช้เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราชอบฟีเจอร์ไมโครไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างไมโครไซต์สำหรับลูกค้าของคุณหรือสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Workflow Directory เป็นทั้งไดเรกทอรีบุคลากร แพลตฟอร์มไมโครไซต์ และเครื่องมือจัดการโปรไฟล์ในหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังมีโซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับด้านกฎหมายการดูแลสุขภาพ และการศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ?
คุณสมบัติเด่นของไดเรกทอรี Workfolio:
- สร้างเว็บไซต์ของคุณเองภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบ WYSIWYG
- หากคุณดำเนินธุรกิจแบบ B2B ให้สร้างเว็บไซต์ย่อยสำหรับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ใช้เครื่องมือสร้างไดเรกทอรีสมาชิกขั้นสูงเพื่อสร้างไดเรกทอรีที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของไดเรกทอรี Workfolio:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชันจัดการสมาชิกนี้
- คนอื่นๆ บอกว่า Workfolio มีเวลาหยุดทำงานบ่อย
ราคาไดเรกทอรี Workfolio:
- ทีม: $99/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 50 คน, คิดค่าบริการรายปี
- บริษัท: $249/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 500 คน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา สำหรับสมาชิก 501 คนขึ้นไป
การจัดอันดับและรีวิวของไดเรกทอรี Workfolio:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)
8. ZenPlanner
ต้องการความสงบในชีวิตรึเปล่า? ZenPlanner คือซอฟต์แวร์จัดการสมาชิกและระบบเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกิจฟิตเนสและยิมต่างๆ ที่จริงแล้ว ZenPlanner คือชุดผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ธุรกิจ, ตัวสร้างเว็บไซต์, ระบบ CRM, ระบบเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
ZenPlanner มีกรณีการใช้งานเฉพาะสำหรับศิลปะการต่อสู้ ฟิตเนสเชิงฟังก์ชัน ฟิตเนสแบบบูติก และยิมนาสติก หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ?
คุณสมบัติเด่นของ ZenPlanner:
- ZenPlanner มาพร้อมกับการติดตามการออกกำลังกายขั้นสูงเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น
- ผู้ใช้สามารถทำให้ระบบอีเมล, การเรียกเก็บเงิน, และการติดตามการเข้าร่วมเป็นระบบอัตโนมัติได้
- ใช้ UpLaunch ซึ่งเป็นพันธมิตรของ ZenPlanner สำหรับการตลาดอัตโนมัติ โฆษณาแบบชำระเงิน และการสร้างเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ ZenPlanner:
- แม้ว่า ZenPlanner จะค่อนข้างดีในการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ แต่หลายคนกล่าวว่าแอปมือถือยังไม่ค่อยดีนัก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก
ราคา ZenPlanner:
- สูงสุด 45 คน: $99/เดือน
- สมาชิกสูงสุด 60 คน: $129/เดือน
- สูงสุด 75 คน: $149/เดือน
- สูงสุด 100 สมาชิก: $176/เดือน
- สูงสุด 150 สมาชิก: $209/เดือน
- สมาชิกสูงสุด 200 คน: $227/เดือน
- สูงสุด 250 สมาชิก: $247/เดือน
- สมาชิกมากกว่า 251 คน: $267/เดือน
คะแนนและรีวิว ZenPlanner:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 3/5 (240+ รีวิว)
9. MemberLeap
MemberLeap เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกแบบสามด้านสำหรับการจัดการสมาชิก การวางแผนกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
มันอาจไม่ดูเหมือนโซลูชันการจัดการสมาชิกที่ทันสมัยที่สุด แต่แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการเรียกเก็บค่าสมาชิก การสร้างแอปสำหรับกิจกรรม และการส่งข้อความจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ MemberLeap:
- MemberLeap ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการคณะกรรมการเป็นเรื่องง่าย
- สร้างบูธนิทรรศการแบบโต้ตอบสำหรับงานเสมือนจริง
- สร้างกระดานข้อความที่อนุญาตให้สมาชิกสามารถพูดคุยกันได้
ข้อจำกัดของ MemberLeap:
- MemberLeap ต้องการการป้อนข้อมูลสมาชิกด้วยตนเองสำหรับข้อมูลสมาชิกบางรายการ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ราคาของ MemberLeap:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ MemberLeap:
- G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. GrowthZone
GrowthZone คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกของคุณ หากถึงเวลาที่ต้องขยายขนาดแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการสมาคม (AMS) นี้จะพาคุณไปถึงเป้าหมาย มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ การวางแผนกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมออนไลน์) การเรียกเก็บเงิน และการสื่อสาร ?
แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น GrowthZone ยังมาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ตัวสร้างแบบฟอร์ม ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และตัวสร้างแอปพลิเคชันมือถือ
คุณสมบัติเด่นของ GrowthZone:
- GrowthZone ผสานรวมระบบอัตโนมัติทางการตลาดและการจัดการช่องทางการขาย
- มอบแอป AMS บนมือถือให้กับพนักงานของคุณ สำหรับการโหลดข้อมูลติดต่อ, การจัดการการเช็คอินกิจกรรม, และอื่น ๆ
- ทำให้การตลาดทางอีเมลเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของสมาชิกโดยไม่ต้องยกนิ้ว
ข้อจำกัดของ GrowthZone:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า GrowthZone มีฟังก์ชันมากมายจนทำให้ยากที่จะเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าพบปัญหาในการใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลของ GrowthZone
ราคาของ GrowthZone:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ GrowthZone:
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
ClickUp: เครื่องมือจัดการสมาชิกในฝันของคุณ
สมาชิกคือหัวใจที่ขับเคลื่อนโลกของคุณ แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันไปกับการส่งอีเมลหรือจัดการข้อมูลสมาชิก เลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการสมาชิกที่เหมาะสมกับงานของคุณ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง คุณจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับสมาชิก พร้อมทั้งลดภาระงานธุรการที่ยุ่งยากลง
คุณกำลังยุ่งและไม่มีเวลาสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เมื่อเวลาคือเงิน เลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิกที่ดีที่สุด: ClickUp ?
เรานำโครงการ งาน หน้าที่ต่างๆ แม่แบบ การสื่อสาร และการจัดการสมาชิกของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ดีจนคุณแทบไม่รู้จะทำอะไรกับเวลาที่ประหยัดได้ทั้งหมด
แต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงคำพูด ลองใช้ด้วยตัวเองสิสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้ ฟรีตลอดไป!