ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับองค์กรในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือเป็นเจ้าของยิม คุณก็ทราบดีว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญเพียงใด สมาชิกที่กระตือรือร้นช่วยในทุกสิ่งตั้งแต่การจัดกิจกรรมระดมทุนไปจนถึงการสร้างชุมชน

นอกจากนี้ การที่สมาชิกที่ใช้งานอยู่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะ แค่บอกไว้เฉย ๆ ?

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาเล็กน้อยอยู่ คุณต้องการวิธีในการจัดการค่าสมาชิกและข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณไม่มีเวลาที่จะสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกเข้ามามีบทบาท

ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกหรือการจัดการสมาชิกภาพช่วยให้สมาคมวิชาชีพ หอการค้า และองค์กรที่มีสมาชิกเป็นฐานอื่น ๆ จัดการสมาชิกของตนได้ ตั้งแต่การประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ไปจนถึงพอร์ทัลสมาชิกและอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระงานหนักให้คุณได้มาก ?️

ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ดีที่สุด พร้อมแบ่งปัน 10 โซลูชันการจัดการสมาชิกที่เราชื่นชอบประจำปี 2024

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิก?

ระบบการจัดการสมาชิกควรทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น. มองหาแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันช่วยประหยัดเวลา เช่น:

  • การประมวลผลการชำระเงิน: การเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของสมาชิกก่อให้เกิดภาระทางกฎหมายมากมายต่อองค์กรของคุณ โชคดีที่ระบบจัดการสมาชิกมาพร้อมกับพอร์ทัลบริการตนเองที่สมาชิกสามารถกรอกข้อมูลการชำระเงินและจัดการสมาชิกภาพของตนเองได้ สมาชิกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และคุณไม่ต้องเก็บข้อมูลหมายเลขบัตร—เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย! ?
  • การจัดการฐานข้อมูลสมาชิก: แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จะเก็บข้อมูลสมาชิกทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะกระจายข้อมูลสมาชิกไปทั่วสเปรดชีตและอีเมล คุณจะมีแดชบอร์ดสมาชิกแบบครบวงจรสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • การมีส่วนร่วมของสมาชิก: ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกไม่เพียงแต่ช่วยในการประมวลผลการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังควรมีคุณสมบัติบางอย่างเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรักษาสมาชิกไว้) ซึ่งอาจรวมถึงแคมเปญอีเมล, ชุมชนออนไลน์, หรือหน้าลงทะเบียนกิจกรรม
  • คุณสมบัติอัตโนมัติ: เครื่องมือการจัดการสมาชิกที่ทันสมัยควรช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น. ไม่ว่าจะเป็นระบบเช็คอินอัตโนมัติหรือขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่, ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ทำงานให้คุณ

10 แอปพลิเคชันการจัดการสมาชิกที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เราทราบว่าคุณมีงานยุ่ง ดังนั้นเราจึงทำการค้นคว้าเพื่อหาแอปพลิเคชันการจัดการสมาชิกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ลองดูรายการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 นี้

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิก: ลากและวางงานบนตาราง ClickUp
ลากและวางงานบนมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย

ถูกต้องแล้วเครื่องมือการจัดการโครงการที่โปรดปรานของจักรวาลยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสมาชิกที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย ใช้ClickUp CRMเพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการเพื่อดึงดูดสมาชิกที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมองค์กรของคุณมากขึ้น ?

ClickUp คือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งมีมุมมองตารางที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในที่เดียว—และง่ายต่อการนำเข้าและส่งออกข้อมูลนั้น คำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า การต่ออายุ อัตราการมีส่วนร่วม และอีกมากมาย

ในขณะที่ ClickUp เป็นโซลูชันฐานข้อมูลสมาชิกที่ยอดเยี่ยม มันยังเป็นอีกหลายพันล้านอย่างอื่นด้วย มันไม่ได้มีไว้แค่สำหรับเก็บข้อมูลสมาชิกเท่านั้น—แต่มันยังใช้สำหรับดำเนินการแผนใหญ่ทั้งหมดของคุณอีกด้วย

ลำดับชั้นใน ClickUp
ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการจัดการสมาชิกทุกขนาด

คุณมีอิสระในการออกแบบลำดับชั้นโครงการ ClickUpได้ตามที่คุณต้องการ ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆเราไม่ได้บังคับให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับกรอบใด ๆ คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานของคุณเองและทำงานในแบบที่คุณเห็นสมควรได้

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เช่นกัน เพียงแค่ปรับแต่งเทมเพลต ClickUp ที่พร้อมใช้งาน แล้วคุณก็พร้อมลุยได้ทันที:

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ClickUp CRM ติดตามข้อมูลสมาชิกทั้งหมดและแสดงผลควบคู่ไปกับโครงการ งาน การวิเคราะห์ และอื่นๆ ของคุณ
  • เทมเพลต ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณจากงานธุรการที่ยุ่งยาก
  • สร้างภาพข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
  • ระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายสำหรับองค์กรของคุณและทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนบางครั้งผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกหวาดกลัว (แต่เราเชื่อในตัวคุณ!)
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้เฉพาะสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ไวลด์แอปริคอต

ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิก: แดชบอร์ด Wild Apricot
ผ่านทางWild Apricot

Wild Apricot เป็นโซลูชันสมาชิกบนเว็บที่ทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ ใช้ฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลสมาชิก ลองใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำหรับการจัดการเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างแอปมือถือของคุณเองเพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกขณะเดินทาง

คุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มที่หรือไม่? ใช้ฟีเจอร์ร้านค้าออนไลน์ของ Wild Apricot ที่ช่วยให้คุณแสดงรายการสินค้าในพอร์ทัลสมาชิกของคุณได้ สมาชิกยังสามารถตั้งค่าการชำระเงินแบบรายเดือนสำหรับค่าธรรมเนียมสมาชิกได้อีกด้วย—คุณจึงไม่ต้องยกนิ้วเลยสักนิด ?

คุณสมบัติเด่นของ Wild Apricot:

  • สร้างรายการกิจกรรมและแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้ในไม่กี่วินาที
  • สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน
  • ผสานรวม Wild Apricot กับ WordPress และวิดเจ็ต

ข้อจำกัดของ Wild Apricot:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าสมาชิกของพวกเขาพบข้อผิดพลาด
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้

ราคาของ Wild Apricot:

  • ส่วนตัว: $60/เดือน สำหรับ 100 รายชื่อ
  • กลุ่ม: $75/เดือน สำหรับ 250 รายชื่อ
  • ชุมชน: $140/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
  • มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อ
  • เครือข่าย: $440/เดือน สำหรับ 5,000 รายชื่อ
  • องค์กร: 530 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 15,000 รายชื่อ
  • ทั่วโลก: $900/เดือน สำหรับ 50,000 รายชื่อ

คะแนนและรีวิวของ Wild Apricot:

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)

3. คลับเอ็กซ์เพรส

คลังเอกสาร ClubExpress
ผ่านทางClubExpress

ClubExpress มุ่งเน้นการทำให้การจัดการสโมสรเป็นเรื่องง่ายมากว่า 20 ปี ใช้แอปพลิเคชันสมาชิกนี้เพื่อกำหนดเวลาการส่งอีเมลถึงสมาชิกจำนวนมาก ส่งข้อความถึงสมาชิก สร้างแบบสำรวจ และแม้กระทั่งสร้างฟอรัมสำหรับการอภิปราย

คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ หากคุณต้องการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกของคุณอย่างสม่ำเสมอ—และใครล่ะที่จะไม่อยากทำ?—ClubExpress เป็นตัวเลือกที่มั่นคง

คุณสมบัติเด่นของ ClubExpress:

  • ClubExpress ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด
  • เลือกจากโมดูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 20 แบบ เพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ
  • ClubExpress ช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการข้อมูลและประวัติการชำระเงินของตนได้ในพอร์ทัลสมาชิก

ข้อจำกัดของ ClubExpress:

  • บางคนบอกว่าฟีเจอร์ฟอรั่มใช้งานยาก
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากโดยรวม

ราคาของ ClubExpress:

  • สูงสุด 200 สมาชิก: 42 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
  • 201 – 300 สมาชิก: 38 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
  • 301 – 500 สมาชิก: 34 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
  • 501 – 1,000 สมาชิก: 30 เซนต์/สมาชิก, เรียกเก็บรายเดือน
  • สมาชิกมากกว่า 1,000 คน: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ClubExpress:

  • G2: 4/5 (240 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (510+ รีวิว)

4. MemberClicks

ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิก: ฟีเจอร์กรองตามป้ายกำกับของ MemberClicks
ผ่านทางMemberClicks

MemberClicks ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสมาชิกสำหรับสมาคมวิชาชีพ หอการค้า และสมาคมการค้าต่างๆ โดยนำเสนอตัวเองเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการทำงานอัตโนมัติ การมีส่วนร่วม และการสร้างรายได้สำหรับองค์กรทุกประเภทที่จัดการสมาชิก

MemberClicks มาพร้อมกับระบบการทำงานของพนักงาน, การจัดการกิจกรรม, และคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น ห้องเรียน, กระดานงาน, และฟอรัม.

คุณสมบัติเด่นของ MemberClicks:

  • จัดงานประชุมหรือแสดงสินค้าเสมือนจริง
  • ดึงดูดการเข้าชมมากขึ้นไปยังพอร์ทัลสมาชิกของคุณด้วยการตั้งบอร์ดงาน
  • สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับสมาชิกด้วยฟีเจอร์ CommUnity

ข้อจำกัดของ MemberClicks:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดคุณสมบัติการแก้ไขที่มีประโยชน์
  • บางคนกล่าวว่าวิดีโอการฝึกอบรมของ MemberClicks ล้าสมัยและไม่เป็นประโยชน์

ราคาของ MemberClicks:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ MemberClicks:

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)

5. บทที่ดาว

คุณสมบัติผู้จัดการกลุ่ม StarChapter
ผ่านทางStarChapter

คุณดูแลบทของสมาคมการค้าหรือไม่? StarChapter เชี่ยวชาญด้านการบริหารบทสำหรับทั้งอาสาสมัครและผู้ดูแลระบบ เราชอบฟีเจอร์คณะกรรมการและการจัดการ ซึ่งให้คณะกรรมการมีศูนย์กลางในการแบ่งปันข้อมูล ?

ใช้ StarChapter เพื่อนำเข้าข้อมูลสมาชิกและผสานรวมกับสมาคมระดับชาติหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังจะสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกของคุณ ซึ่งมีประโยชน์หากคุณต้องการนำเสนอให้กับคณะกรรมการ

คุณสมบัติเด่นของ StarChapter:

  • ดำเนินการชำระเงินด้วย StarChapter Pay
  • สร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองสำหรับสาขาของคุณ
  • ส่งอีเมลกลุ่มโดยอัตโนมัติและติดตามการส่งอีเมล

ข้อจำกัดของ StarChapter:

  • ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันยากที่จะแก้ไขใน StarChapter
  • บางคนบอกว่าพวกเขาต้องการการจัดรูปแบบที่สะอาดขึ้นและตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของสตาร์แชปเตอร์:

  • จำเป็น: $83/เดือน สำหรับสมาชิก 150 คน พร้อมค่าติดตั้ง $779
  • การเติบโต: $105/เดือน สำหรับสมาชิก 300 คน พร้อมค่าติดตั้ง $1,079
  • ขั้นสูง: $133/เดือน สำหรับสมาชิก 600 คน พร้อมค่าติดตั้ง $1,319
  • ข้อดี: $165/เดือน สำหรับสมาชิก 1,200 คน พร้อมค่าติดตั้ง $1,559

คะแนนและรีวิวของ StarChapter:

  • G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (580+ รีวิว)

6. มายด์บอดี้

ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิก: ภาพรวมของ Mindbody Insights
ผ่านทางMindbody

Mindbody เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสมาชิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจฟิตเนส สุขภาพ และความงาม อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในยิม สตูดิโอโยคะ และสตูดิโอเต้นรำ ?

หากคุณต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง Mindbody มีแอปแบบไวท์เลเบลสำหรับการจัดการตารางเวลาสมาชิกและการชำระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Mindbody:

  • รับชำระเงินและกำหนดตารางคลาสได้จากภายในแอป Mindbody บน Android หรือ iOS
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณด้วยรายงานเกี่ยวกับยอดขาย ลูกค้าที่บริการ และอัตราการใช้บริการ
  • ใช้ Mindbody เพื่อจัดตารางเวลาพนักงาน,บริหารผลงานของพนักงาน, ทำการประเมินผล, และทำบัญชีเงินเดือน

ข้อจำกัดของจิตใจและร่างกาย:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์เชิงลบกับบริการลูกค้าของ Mindbody
  • คนอื่นๆ บอกว่าพนักงานขายค่อนข้างเร่งรัด

การกำหนดราคาของ Mindbody:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Mindbody:

  • G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)

7. ไดเรกทอรีผลงาน

คุณสมบัติของไดเรกทอรีผลงานและไดเรกทอรีแหล่งข้อมูล
ผ่านทางไดเรกทอรี Workfolio

Workfolio เป็นชุดเครื่องมือที่สมาคมวิชาชีพใช้เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราชอบฟีเจอร์ไมโครไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างไมโครไซต์สำหรับลูกค้าของคุณหรือสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Workflow Directory เป็นทั้งไดเรกทอรีบุคลากร แพลตฟอร์มไมโครไซต์ และเครื่องมือจัดการโปรไฟล์ในหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังมีโซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับด้านกฎหมายการดูแลสุขภาพ และการศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ?

คุณสมบัติเด่นของไดเรกทอรี Workfolio:

  • สร้างเว็บไซต์ของคุณเองภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบ WYSIWYG
  • หากคุณดำเนินธุรกิจแบบ B2B ให้สร้างเว็บไซต์ย่อยสำหรับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ใช้เครื่องมือสร้างไดเรกทอรีสมาชิกขั้นสูงเพื่อสร้างไดเรกทอรีที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของไดเรกทอรี Workfolio:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชันจัดการสมาชิกนี้
  • คนอื่นๆ บอกว่า Workfolio มีเวลาหยุดทำงานบ่อย

ราคาไดเรกทอรี Workfolio:

  • ทีม: $99/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 50 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • บริษัท: $249/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 500 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา สำหรับสมาชิก 501 คนขึ้นไป

การจัดอันดับและรีวิวของไดเรกทอรี Workfolio:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)

8. ZenPlanner

ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิก: แดชบอร์ด ZenPlanner
ผ่านทางZenPlanner

ต้องการความสงบในชีวิตรึเปล่า? ZenPlanner คือซอฟต์แวร์จัดการสมาชิกและระบบเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกิจฟิตเนสและยิมต่างๆ ที่จริงแล้ว ZenPlanner คือชุดผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ธุรกิจ, ตัวสร้างเว็บไซต์, ระบบ CRM, ระบบเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย

ZenPlanner มีกรณีการใช้งานเฉพาะสำหรับศิลปะการต่อสู้ ฟิตเนสเชิงฟังก์ชัน ฟิตเนสแบบบูติก และยิมนาสติก หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ?

คุณสมบัติเด่นของ ZenPlanner:

  • ZenPlanner มาพร้อมกับการติดตามการออกกำลังกายขั้นสูงเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น
  • ผู้ใช้สามารถทำให้ระบบอีเมล, การเรียกเก็บเงิน, และการติดตามการเข้าร่วมเป็นระบบอัตโนมัติได้
  • ใช้ UpLaunch ซึ่งเป็นพันธมิตรของ ZenPlanner สำหรับการตลาดอัตโนมัติ โฆษณาแบบชำระเงิน และการสร้างเว็บไซต์

ข้อจำกัดของ ZenPlanner:

  • แม้ว่า ZenPlanner จะค่อนข้างดีในการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ แต่หลายคนกล่าวว่าแอปมือถือยังไม่ค่อยดีนัก
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก

ราคา ZenPlanner:

  • สูงสุด 45 คน: $99/เดือน
  • สมาชิกสูงสุด 60 คน: $129/เดือน
  • สูงสุด 75 คน: $149/เดือน
  • สูงสุด 100 สมาชิก: $176/เดือน
  • สูงสุด 150 สมาชิก: $209/เดือน
  • สมาชิกสูงสุด 200 คน: $227/เดือน
  • สูงสุด 250 สมาชิก: $247/เดือน
  • สมาชิกมากกว่า 251 คน: $267/เดือน

คะแนนและรีวิว ZenPlanner:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 3/5 (240+ รีวิว)

9. MemberLeap

ระบบฐานข้อมูลสมาชิก MemberLeap
ผ่านทางMemberLeap

MemberLeap เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิกแบบสามด้านสำหรับการจัดการสมาชิก การวางแผนกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก

มันอาจไม่ดูเหมือนโซลูชันการจัดการสมาชิกที่ทันสมัยที่สุด แต่แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการเรียกเก็บค่าสมาชิก การสร้างแอปสำหรับกิจกรรม และการส่งข้อความจำนวนมาก

คุณสมบัติเด่นของ MemberLeap:

  • MemberLeap ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการคณะกรรมการเป็นเรื่องง่าย
  • สร้างบูธนิทรรศการแบบโต้ตอบสำหรับงานเสมือนจริง
  • สร้างกระดานข้อความที่อนุญาตให้สมาชิกสามารถพูดคุยกันได้

ข้อจำกัดของ MemberLeap:

  • MemberLeap ต้องการการป้อนข้อมูลสมาชิกด้วยตนเองสำหรับข้อมูลสมาชิกบางรายการ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

ราคาของ MemberLeap:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ MemberLeap:

  • G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. GrowthZone

ซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิก: แดชบอร์ดเมตริก GrowthZone
ผ่านทางGrowthZone

GrowthZone คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกของคุณ หากถึงเวลาที่ต้องขยายขนาดแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการสมาคม (AMS) นี้จะพาคุณไปถึงเป้าหมาย มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ การวางแผนกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมออนไลน์) การเรียกเก็บเงิน และการสื่อสาร ?

แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น GrowthZone ยังมาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ตัวสร้างแบบฟอร์ม ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และตัวสร้างแอปพลิเคชันมือถือ

คุณสมบัติเด่นของ GrowthZone:

  • GrowthZone ผสานรวมระบบอัตโนมัติทางการตลาดและการจัดการช่องทางการขาย
  • มอบแอป AMS บนมือถือให้กับพนักงานของคุณ สำหรับการโหลดข้อมูลติดต่อ, การจัดการการเช็คอินกิจกรรม, และอื่น ๆ
  • ทำให้การตลาดทางอีเมลเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของสมาชิกโดยไม่ต้องยกนิ้ว

ข้อจำกัดของ GrowthZone:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า GrowthZone มีฟังก์ชันมากมายจนทำให้ยากที่จะเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าพบปัญหาในการใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลของ GrowthZone

ราคาของ GrowthZone:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ GrowthZone:

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)

ClickUp: เครื่องมือจัดการสมาชิกในฝันของคุณ

สมาชิกคือหัวใจที่ขับเคลื่อนโลกของคุณ แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันไปกับการส่งอีเมลหรือจัดการข้อมูลสมาชิก เลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการสมาชิกที่เหมาะสมกับงานของคุณ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง คุณจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับสมาชิก พร้อมทั้งลดภาระงานธุรการที่ยุ่งยากลง

คุณกำลังยุ่งและไม่มีเวลาสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เมื่อเวลาคือเงิน เลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิกที่ดีที่สุด: ClickUp ?

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เรานำโครงการ งาน หน้าที่ต่างๆ แม่แบบ การสื่อสาร และการจัดการสมาชิกของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ดีจนคุณแทบไม่รู้จะทำอะไรกับเวลาที่ประหยัดได้ทั้งหมด

แต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงคำพูด ลองใช้ด้วยตัวเองสิสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้ ฟรีตลอดไป!