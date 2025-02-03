10 อันดับซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

บางครั้ง แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุดก็ยังประสบปัญหาในการรักษาผู้ใช้ไว้ สาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือการขาดการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ลูกค้า
ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และวิธีการได้รับคุณค่าสูงสุดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เมื่อผู้ใช้ได้รับเนื้อหาทางการศึกษาและทรัพยากรอื่นๆ ประสบการณ์ของลูกค้าจะดีขึ้นอย่างมาก ช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ได้เร็วขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่เหมาะสม การตั้งค่าทัวร์ผลิตภัณฑ์, บทเรียน,ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม และหลักสูตรออนไลน์กลายเป็นเรื่องง่าย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้า?
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าหลายตัวให้เลือก แต่ละตัวมีชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่ตัวที่มีคุณสมบัติที่ผสมผสานกันซึ่งสามารถส่งมอบโปรแกรมฝึกอบรมลูกค้าที่มีคุณภาพได้
มาดูกัน:
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจและฐานผู้ใช้ที่ขยายตัวของคุณได้ ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจำนวนผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นและความซับซ้อนของความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร
- ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์ต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบการจัดการโครงการ, ระบบ CRM, ระบบการร่วมมือ, และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้อย่างราบรื่น การมีตัวเลือกในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์หลากหลายชนิดช่วยให้เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้มากขึ้น
- อินเตอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้: ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมต้องมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทั้งสำหรับคุณและผู้ใช้ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างง่ายดาย
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีแนวทางขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสามารถรายงานได้อย่างครอบคลุม เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ
- การปรับแต่งและการสร้างแบรนด์: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้เพียงพอเพื่อให้เนื้อหา, รูปลักษณ์, และรูปแบบสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะส่งเสริมการจดจำและความภักดีของผู้ใช้
- การสนับสนุนการนำไปใช้: เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้การช่วยเหลือทางเทคนิคและการสนับสนุนลูกค้าตลอดกระบวนการนำไปใช้
10 ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่ผ่านการพิสูจน์ผลลัพธ์มาแล้วสำหรับหลากหลายแบรนด์ทั่วโลก นี่คือ 10 อันดับแรก
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นชุดซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม การฝึกอบรมลูกค้าจะไม่เกิดผลใดๆ เว้นแต่คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขา
ด้วยมุมมอง ฟังก์ชัน และเทมเพลตเฉพาะสำหรับ CRM หลายแบบใน ClickUp คุณสามารถดูความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว
ClickUp CRM
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM และเทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้การจัดการลูกค้าและการฝึกอบรมลูกค้าง่ายขึ้น การออกแบบที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มช่วยให้สามารถติดตามการโต้ตอบและความคืบหน้าของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนที่เป็นส่วนตัว
ClickUp Sales
ด้วยClickUp Sales Project Management คุณจะมีแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้า ตั้งแต่การจัดการคำสั่งซื้อการเสริมศักยภาพการขายไปจนถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่ดูข้อมูลลูกค้าเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้น
แดชบอร์ดของ ClickUpมาพร้อมกับวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ ซึ่งให้ข้อมูลสำคัญ เช่น ขนาดข้อตกลงเฉลี่ยและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับแต่งโปรแกรมการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมการเติบโตของยอดขาย
คลิป ClickUp
ClickUp Clips—เครื่องมือบันทึกหน้าจอและการสื่อสารผ่านวิดีโอที่พัฒนาขึ้นโดยแพลตฟอร์มเอง— มีพลังในการสร้างความภักดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่ การสาธิตโครงการ และการแชร์อัปเดตต่างๆด้วยการบันทึกหน้าจอ— ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มเดียว
อีเมล ClickUpสามารถทำให้กระบวนการฝึกอบรมลูกค้าของคุณสมบูรณ์ได้ เครื่องมือจัดการอีเมลนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ด้วยศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างสำหรับการส่งเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน การอัปเดตสำหรับลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยมุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นและ ClickUp CRM
- รวมฐานข้อมูลลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าClickUp Automations ซึ่งสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนสำหรับการฝึกอบรม เมื่อฐานลูกค้าของคุณเติบโตขึ้น
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Zoom, Slack, Dropbox และ Vimeoด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Skilljar
Skilljar ให้บริการระบบการจัดการการเรียนรู้แบบส่วนตัว (LMS) สำหรับการฝึกอบรมลูกค้า.เครื่องมือสำเร็จรูปเพื่อความสำเร็จของลูกค้านี้เปลี่ยนการศึกษาของลูกค้าจากกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์.
ด้วยซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้านี้ คุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการต้อนรับ สร้างความผูกพัน และรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
ไม่ใช่แค่การให้ความรู้แก่ลูกค้าเท่านั้น คุณยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและประเมินเนื้อหาของคุณได้ด้วยฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ เครื่องมือสร้างเนื้อหาของ Skilljar รองรับประเภทเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Skilljar
- จับและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรม
- ออกแบบพอร์ทัลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสม
- ปรับแต่งการมองเห็นข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการในพริบตาเดียว
- นำตัวเชื่อมต่อข้อมูลองค์กรมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกด้านการเรียนรู้กับเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ
- ประสานงานและบริหารจัดการการฝึกอบรมทั้งแบบสดและแบบออนไลน์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับ HubSpot, Zendesk, YouTube และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Skilljar
- ไม่มีรายงานอัตโนมัติ; แพลตฟอร์มให้บริการเพียงคุณสมบัติการวิเคราะห์พื้นฐานหากไม่รวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Skilljar
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Skilljar
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 30+ รายการ)
3. iSpring Learn
ด้วย iSpring Learn คุณสามารถรับพนักงานใหม่ เพิ่มทักษะ และออกใบรับรองให้กับลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ แอปพลิเคชัน iSpring Learn ช่วยให้การฝึกอบรมเข้าถึงได้ง่ายจากอุปกรณ์เกือบทุกชนิด
คุณยังสามารถผสานรวมซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าไว้กับระบบของคุณได้โดยตรงที่สถานที่ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบปัจจุบันของคุณโดยไม่ต้องโฮสต์บนคลาวด์
เมื่อ iSpring Learn ถูกผสานรวมกับ iSpring Suite คุณจะได้รับคู่หูทรงพลังของระบบ LMS และเครื่องมือสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ออนไลน์ของคุณ คุณยังสามารถสร้างหลักสูตรจากห้องสมุดหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าตลอดเส้นทางการฝึกอบรมลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iSpring Learn
- เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชัน iSpring Learn สำหรับการใช้งานออนไลน์และออฟไลน์
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูล 100% และให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยเฉพาะเพื่อรวมศูนย์การจัดการข้อมูลทั้งหมด
- เสนอหลักสูตรสำเร็จรูปเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนโครงการฝึกอบรมของลูกค้า
- ส่งมอบรายงานการฝึกอบรมและการวิเคราะห์เพื่อประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ iSpring Learn
- เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ แล้ว มีราคาสูงกว่า
ราคา iSpring Learn
- iSpring Suite: $770 ต่อผู้เขียนต่อปี
- iSpring Suite Max: $970 ต่อผู้เขียนต่อปี
- iSpring Suite Premium: $1,970 ต่อผู้เขียนต่อปี
iSpring Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
4. Adobe Learning Manager
ด้วย Adobe Learning Manager คุณสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานได้ เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อครอบคลุมการมีส่วนร่วมของลูกค้า การขาย และการพัฒนาทักษะของพนักงาน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ คุณสมบัติการให้รางวัลเสมือนจริงและการปรับแต่งตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้เรียนเพื่อให้พวกเขาติดใจ: แผงควบคุมที่ปรับแต่งตามบุคคลช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Learning Manager
- ผสานรวมซอฟต์แวร์การร่วมมือกับลูกค้าเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณผ่านชุด API และตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง
- นำผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการค้นหาและเรียกดูที่น่าสนใจ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดผู้ใช้เพื่อแสดงหลักสูตรที่เรียนจบแล้ว, เหรียญรางวัล, และเป้าหมายที่บรรลุได้ในทันที
- สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาแนวคิดด้วยกระดานสนทนาเฉพาะทาง
ข้อจำกัดของ Adobe Learning Manager
- ซอฟต์แวร์มีการฝึกอบรมเชิงพาณิชย์ที่จำกัด และไม่สามารถสื่อสารภายในผ่านซอฟต์แวร์ได้
ราคาของ Adobe Learning Manager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Adobe Learning Manager
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. ลิทมอส
Litmos ให้บริการโซลูชันครบวงจรสำหรับความต้องการทางการศึกษาของแผนกต่าง ๆ รวมถึงการขาย, การสนับสนุน, การดำเนินงาน, ลูกค้า, และพนักงาน. มันผสานห้องเรียนเสมือน, การเรียนรู้ผ่านมือถือ, และการเรียนรู้ทางสังคมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
ซอฟต์แวร์นี้รองรับการฝึกอบรมผ่านเว็บและการฝึกอบรมที่มีผู้สอนแบบสด ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกัน การสร้างเนื้อหา และการเผยแพร่ในระดับโลก
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้น เช่น บอร์ดผู้นำ, แบรนด์ที่กำหนดเอง, และ UI ทำให้แตกต่างจากระบบ LMS สำหรับการฝึกอบรมลูกค้าอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Litmos
- สร้างแบบจำลองอ้างอิงเนื้อหาแบบแชร์ได้ (SCORM) ที่มีความยืดหยุ่นด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาในตัว เพื่อรองรับทั้งผู้เรียนใหม่และผู้เรียนขั้นสูง
- ติดตามและวิเคราะห์โมดูลการเรียนรู้ด้วยคุณสมบัติการติดตามและการรายงานเพื่อเข้าใจผลกระทบของมัน
- ผสานการใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน กระตุ้นการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นมิตร
- ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ UI แบบกำหนดเองและแดชบอร์ดที่สะท้อนธีมของแบรนด์คุณได้อย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Litmos
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับลูกค้าใหม่และพนักงาน
- ไม่สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรเข้าด้วยกันหรือส่งหลักสูตรภายในซอฟต์แวร์ได้
ราคา Litmos
- ชุดพื้นฐาน: ราคาตามการกำหนดเอง
- ห้องสวีทพรีเมียร์: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ห้องสวีทแพลทินัม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Litmos
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
6. SkyPrep
อ้างว่าเป็น 'LMS ที่ไม่มีปัญหา' SkyPrep คือซอฟต์แวร์ฝึกอบรมออนไลน์อัจฉริยะที่ช่วยอัตโนมัติการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมลูกค้า มันให้เครื่องมือการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยคุณป้องกันการสูญเสียลูกค้า
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการและการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามมากมายเพื่อช่วยให้การให้ความรู้แก่ลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและดีขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมกับทุกคุณสมบัติที่คุณต้องการสำหรับการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ SkyPrep
- อำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าของคุณ
- รับประกันความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลธุรกิจของคุณให้ได้รับการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยตลอดเวลา
- ใช้การรายงานและการวิเคราะห์เพื่อขยายผลกระทบของแบบจำลองการเรียนรู้ของคุณ
- เร่งการจัดการผู้ใช้เพื่อลดการป้อนข้อมูลซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผ่านการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ SkyPrep
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานมีจำกัด และต้องการการปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามที่ต้องการ
ราคาของ SkyPrep
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- Lite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ชุดการเรียนรู้สำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
SkyPrep คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
7. อินเทลลัม
Intellum เป็นโซลูชันนวัตกรรมสำหรับการศึกษาลูกค้า: สร้าง, นำเสนอ, จัดการ, ติดตาม, และปรับปรุงหลักสูตรของคุณ แพลตฟอร์มนี้ใช้แนวทางแบบขั้นตอนเพื่อสอนลูกค้า เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของคุณ และดำเนินการตามเป้าหมายโดยการตั้งค่ากลยุทธ์เนื้อหา
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือหัวข้อที่นี่ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามกิจกรรมในอดีต ประวัติ และบุคลิกของผู้ใช้ได้ ท้ายที่สุด ให้วัดผล ปรับปรุง และทำซ้ำกระบวนการนี้
คุณสมบัติเด่นของ Intellum
- ส่งมอบการให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกผ่านการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาชั้นนำของอุตสาหกรรม
- จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ด้วยระบบ CMS ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ซิงค์คอร์สของคุณกับกิจกรรมสดและการประชุมเสมือนจริงเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม
- ทำให้กระบวนการรับรองง่ายขึ้นโดยการจัดระเบียบเนื้อหาและรวบรวมเป็นชุดที่มีกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ Intellum
- การรายงานและการวิเคราะห์ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก
การกำหนดราคาของ Intellum
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Intellum
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. eFront Learning
eFront Learning เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของโมดูลการฝึกอบรมของคุณด้วยป้ายกำกับและสีประจำแบรนด์
ด้วยแอปมือถือ eFront Learning คุณสามารถจัดการฝึกอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาและตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ทันทีเมื่อมีคำถามเกิดขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้การวางแผนเส้นทางการเรียนรู้และการสร้างเส้นทางการเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ eFront Learning
- ใช้การรายงานอัจฉริยะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยรายงานที่ละเอียดและการสำรวจการจบหลักสูตร
- ปรับแต่งการแปลภาษาของพอร์ทัลโดยเสนอตัวเลือกจากกว่า 20 ภาษาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, Zapier และ Zendesk
ข้อจำกัดของ eFront Learning
- อินเทอร์เฟซใช้งานยาก
ราคา eFront Learning
- ลงทะเบียน: เริ่มต้นที่ $1,200/เดือน (ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 1,000 คน)
- แอคทีฟ: เริ่มต้นที่ $2,000/เดือน (ผู้ใช้พร้อมกัน 150 คน)
- ภายในองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
eFront Learning คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. เลิร์นอะพอน
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว, LearnUpon hub ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้หลายอย่าง ตั้งแต่การต้อนรับผู้ใช้บริการใหม่ไปจนถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า. ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่สามารถปรับขนาดได้ตัวนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การฝึกอบรมลูกค้าเพียงคนเดียวไปจนถึงการฝึกอบรมลูกค้าหลายพันคนพร้อมกัน.
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เรียบง่ายและน่าสนใจของ LearnUpon ทำให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสร้างเนื้อหาการเรียนรู้และหลักสูตรได้เร็วขึ้น คุณสามารถมีบอทโต้ตอบในหลักสูตรเพื่อแนะนำผู้ใช้ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขาได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnUpon
- ให้บริการแคตตาล็อกหลักสูตรที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าให้เลือกและเรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ
- ปรับแต่งและกำหนดค่าแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- อัตโนมัติการจัดการผู้ใช้ที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การจัดสรรที่นั่งและบทบาท
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและรายงานเพื่อปรับปรุงและยกระดับกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ LearnUpon
- การปรับแต่งและความสามารถในการขยายมีจำกัด
ราคาของ LearnUpon
- จำเป็น: การกำหนดราคาตามความต้องการ
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LearnUpon
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. WorkRamp
เปลี่ยนลูกค้าของคุณให้เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ด้วย WorkRamp แพลตฟอร์มการให้ความรู้แก่ลูกค้าที่สามารถปรับขนาดได้ โดยมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
WorkRamp ช่วยให้คุณสร้างชุมชนลูกค้าโดยการรวมการฝึกอบรมสดและเสมือนจริง ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างเพื่อน และสร้างสถาบันที่นำโดยลูกค้า
คุณสมบัติที่แตกต่างอย่างชัดเจนของ WorkRamp คือระบบ LMS สำหรับการฝึกอบรมพันธมิตร หากคุณกำลังขยายและผสานผลิตภัณฑ์ของคุณกับผู้เล่นในตลาดรายอื่น ๆ WorkRamp สามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติมได้โดยการผสานรวมทรัพยากรการเรียนรู้ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ WorkRamp
- ออกแบบและจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือสร้างหลักสูตรที่ใช้งานง่าย
- ดึงดูดผู้เรียนด้วยโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมและมีการโต้ตอบ
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านชุมชน
ข้อจำกัดของ WorkRamp
- มีพอร์ทัลที่แตกต่างกันสำหรับผู้เรียนประเภทต่างๆ ซึ่งทำให้สับสนเล็กน้อย
ราคาของ WorkRamp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkRamp
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
เพิ่มการมีส่วนร่วมทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าที่เหมาะสม
คุณต้องการเครื่องมือที่มีซอฟต์แวร์ฝึกอบรมลูกค้าพร้อมเทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อรักษาความสนใจของลูกค้า จัดทำสาธิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
หากคุณยังไม่แน่ใจ เราขอแนะนำ ClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับความต้องการด้านซอฟต์แวร์การฝึกอบรมลูกค้าของคุณ ควบคุมวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการต่ออายุ ด้วยความสามารถของ CRM และเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUp
สมัครใช้ ClickUpและทดลองใช้ฟีเจอร์ CRM ได้ฟรี!