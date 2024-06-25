15 ความท้าทายที่ธุรกิจสตาร์ทอัพต้องเผชิญ

ในตลาดที่แออัดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การมีไอเดียที่จะทำเงินล้านต่อไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การเติบโตให้เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นHBRยืนยันว่า "มากกว่าสองในสามของสตาร์ทอัพไม่เคยให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกแก่นักลงทุน"
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? สตาร์ทอัพต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง? และหากคุณต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ คุณจะเอาชนะได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
15 ความท้าทายและวิธีแก้ไขสำหรับสตาร์ทอัพ
ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือแนวคิดของคุณ ในระดับพื้นฐานที่สุด มันต้องมีความสมเหตุสมผล หากสิ่งที่คุณกำลังสร้างมีลักษณะเหมือนJuicero—ซึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็น"ตัวอย่างที่ชัดเจนของความโง่เขลาในซิลิคอนแวลลีย์"—นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ไม่ควรเกิดขึ้น
หากคุณผ่านอุปสรรคแรกมาแล้ว นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจต้องเผชิญ
1. การค้นหาความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด
ความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด คือระดับที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ โดยพื้นฐานแล้ว คำถามคือ "นี่คือข้อเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งผู้คนต้องการอย่างเร่งด่วนหรือไม่?"
การค้นหาความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดเป็นความท้าทายสำหรับสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ เนื่องจากพวกเขามักเริ่มต้นจากแนวคิด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแนวคิดสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่ คุณจำเป็นต้องรู้:
- ใครต้องการมัน?
- มันมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษ?
- ใครจะคิดถึงมันถ้าไม่ได้พัฒนา?
- พวกเขาจะจ่ายให้หรือไม่?
การไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อาจนำไปสู่การไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหน ซึ่งอาจนำไปสู่การล้มเหลวในที่สุด
เพื่อค้นหาตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของคุณ ให้ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
ระบุกลุ่มเป้าหมาย
กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณและทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขาโดยใช้แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เชิงสังเกต
ทำให้ข้อเสนอคุณค่าของคุณชัดเจน
กำหนดปัญหาของลูกค้าของคุณ—ที่พวกเขาต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน—ที่คุณกำลังแก้ไขอยู่
สร้างและทดสอบ MVP
สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำและทดสอบกับลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถทำการทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบเวอร์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ จากนั้นทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับตลาด
2. การจัดหาเงินทุน
"ในไตรมาสที่สามของปี 2023 มีการก่อตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 311,000 รายในสหรัฐอเมริกา" ตามข้อมูลจากStatista ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การสงคราม และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ นักลงทุนร่วมทุนก็กำลังระมัดระวังการใช้เงินของพวกเขาเช่นกัน
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ คุณจำเป็นต้องโดดเด่นจากฝูงชน
มุ่งเน้นความแตกต่างของคุณ
สร้างการนำเสนอขายของคุณโดยเน้นที่การแสดงให้เห็นว่าคุณดีกว่าผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันอื่นๆ ในตลาดอย่างไร
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน
ตรวจสอบการเงินของคุณ. กำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และสาธิตผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สำหรับส่วนที่เหลือ. นำเสนอภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่นักลงทุนสามารถคาดหวังได้เป็นผลตอบแทนสำหรับการประเมินมูลค่าที่คุณกำลังนำเสนอ.
กระจายแหล่งเงินทุน
สำรวจแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่น นักลงทุนเทวดา, เงินทุนจากรัฐบาล, ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ, โครงการเร่งการเติบโต, การระดมทุนจากประชาชน, หรือความร่วมมือทางธุรกิจ
3. ความคาดหวังที่ไม่สมจริง
คุณเป็นผู้ก่อตั้ง คุณย่อมมีความทะเยอทะยานและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต แต่ทัศนคตินั้นอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น คุณอาจคาดหวังให้พนักงานใหม่สร้างผลงานได้ทันที หรือทีมขายของคุณทำยอดขายเพิ่มขึ้นสิบเท่าในแต่ละปี
นี่คือความคาดหวังที่ไม่สมจริง การมีสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณและทีมของคุณล้มเหลวได้ มันอาจนำไปสู่ความผิดหวัง ความหงุดหงิด และความผิดหวังอย่างรุนแรงได้
ตรวจสอบความคาดหวังของคุณ
พูดคุยกับผู้อาวุโส หุ้นส่วน ที่ปรึกษา หรือโค้ช เพื่อยืนยันความคาดหวังของคุณ ถามพวกเขาว่าพวกเขาคาดหวังอะไร และปรับให้สอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ
ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง
ใช้กรอบการทำงาน SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่สมจริงและสามารถบรรลุได้สำหรับทีมของคุณ การตั้งเป้าหมายใหญ่โตและท้าทายนั้นยอดเยี่ยม แต่ไม่ควรตั้งให้ใหญ่จนทีมของคุณยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช้ความพยายามการใช้ซอฟต์แวร์ OKR สำหรับสตาร์ทอัพก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน
ขอความคิดเห็น
บางครั้งคุณอาจรู้เพียงภายหลังว่าความคาดหวังนั้นไม่สมเหตุสมผล เมื่อสิ่งใดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ขอความคิดเห็น รับฟังเหตุผลของความล้มเหลว และปรับความคาดหวังของคุณให้เหมาะสม
4. การบริหารการเงิน
การจัดทำงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ระบบบัญชีที่ล้าสมัย การขาดการวางแผนกระแสเงินสด และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ล้วนเป็นเรื่องปกติในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตหรือขยายตัว ความท้าทายเหล่านี้อาจกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ได้
หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นด้วยวิธีแก้ไขต่อไปนี้
พัฒนาแผนการเงิน
สรุปเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการคาดการณ์กระแสเงินสดอย่างละเอียด สิ่งนี้จะสร้างความชัดเจนและช่วยให้คุณติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด
ได้ทีมที่เหมาะสม
จ้างนักบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา เพื่อให้การบริหารการเงินของคุณอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คุณไม่จำเป็นต้องจ้างพวกเขาทั้งหมดแบบเต็มเวลา—ฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาเฉพาะทางก็เพียงพอแล้ว
ตั้งค่าเครื่องมือที่เหมาะสม
เมื่อคุณขยายธุรกิจ คุณไม่สามารถทำบัญชีด้วยตนเองได้ จัดตั้งระบบบัญชีอัตโนมัติ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบ ฯลฯ
5. การจ้างงาน
การจ้างคนที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสมในค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่สุด ไม่ต้องพูดถึงสตาร์ทอัพเลย ความสามารถมีจำกัด พนักงานในปัจจุบันมีความต้องการสูง และคุณอาจต้องขยายงบประมาณของคุณด้วย
ในความเป็นจริง หลายคนที่ดีที่สุดยังคงตัดสินใจระหว่างการเลือกระหว่างงานในสตาร์ทอัพหรือบริษัทใหญ่ จัดการกับความท้าทายทั่วไปในกระบวนการสรรหาของคุณด้วยวิธีการที่เป็นระบบ
เสนอหุ้นส่วน
นี่คือสิ่งที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ทำเพื่อชดเชยแพ็คเกจค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า มันดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพราะช่วยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้
สร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก
"คนรุ่น Gen Z และมิลเลนเนียลเกือบทั้งหมดต้องการงานที่มีเป้าหมายชัดเจน และพวกเขาไม่กลัวที่จะปฏิเสธงานที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตน" พบโดยDeloitte มีรากฐานที่มั่นคงของค่านิยม ความเชื่อ และจริยธรรม เอกสารและเผยแพร่วัฒนธรรมการทำงาน
มีความครอบคลุมและยืดหยุ่น
เสนอความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างแน่วแน่ ก้าวข้ามนโยบายแบบเหมารวม และเรียนรู้ความต้องการของแต่ละบุคคล ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้คนและความต้องการของพวกเขา
6. ปัญหาด้านกฎระเบียบ
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและภูมิภาคที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายสิบข้อ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจฟินเทคหรือการดูแลสุขภาพอาจมีข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบมากกว่าธุรกิจไอที
อย่ารอให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความท้าทาย จงเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าด้วยวิธีต่อไปนี้
ศึกษาภูมิทัศน์
ไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำ ให้ศึกษาสภาพแวดล้อมของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้ ให้เข้าใจถึงข้อผูกพันทางจริยธรรมด้วย ตัวอย่างเช่น ในทางกฎหมาย คุณอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในทางจริยธรรม คุณอาจถูกคาดหวังให้จ่ายค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในระดับประเทศ
จัดตั้งทีมปฏิบัติตามข้อกำหนด
รวบรวมทีมทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ทรงพลังเพื่อจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ หากคุณยังไม่พร้อมที่จะจ้างสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง เริ่มต้นจากขนาดเล็ก แต่ขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
7. การแข่งขันที่ดุเดือด
มีสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวัน เกือบทุกหมวดหมู่ล้วนเต็มไปด้วยคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่ซอฟต์แวร์สำหรับผู้สร้างคอนเทนต์มีรายชื่อบน G2 ถึง 296 รายการ
แม้ว่าคุณอาจคิดว่าคุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมและข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร แต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่มีแอปสำหรับสิ่งนั้นอยู่แล้ว แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันต่อไปนี้
สร้างความแตกต่างให้กับสตาร์ทอัพของคุณ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบุปัจจัยที่ทำให้คุณโดดเด่นและเน้นย้ำมันไว้ อาจเป็นความปลอดภัย, รูปแบบการกำหนดราคา, ความสามารถทางเทคโนโลยี, บริการลูกค้า, หรือสิ่งอื่น ๆ ก็ได้ ค้นหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงยอดเยี่ยม และพูดถึงมัน
ใช้การเล่าเรื่อง
เรื่องราวช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน พวกมันช่วยให้ผู้คนมองเห็นอนาคตที่พวกเขาอาจไม่เคยจินตนาการมาก่อน ใช้การเล่าเรื่องในทุกการสื่อสารของคุณ สร้างรายงานที่พูดถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาด เขียนกรณีศึกษาที่เน้นย้ำว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรและผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับ รวบรวมคำรับรองและคำพูดสั้นๆ จากลูกค้า
8. การบริหารทีมที่ไม่ดี
มาดูกันอย่างเป็นธรรม. สตาร์ทอัพคือสภาพแวดล้อมที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมีการทดลองและผิดพลาดมากมาย. ความวุ่นวายคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ. ผู้ที่ไม่สามารถเติบโตได้ในความวุ่นวายอาจไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมนี้.
แม้เมื่อเข้าใจสิ่งนี้แล้ว ผู้จัดการก็ยังคงล้มเหลวในงานของพวกเขา พวกเขามีปัญหาในการเน้นย้ำถึงเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึงอนาคต ขจัดอุปสรรค และปลูกฝังความภาคภูมิใจในทีมของพวกเขา
หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ใช้กรอบการทำงานที่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน เช่น OKR หรือ KPI เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในทีม แสดงให้พวกเขาเห็นเป้าหมายของตนเองและทำให้เป้าหมายเหล่านั้นมองเห็นได้ชัดเจน
สื่อสาร
พนักงานจะสูญเสียจุดมุ่งหมายเมื่อพวกเขารู้สึกห่างไกลจากทีมผู้นำ ดังนั้น ควรสื่อสารกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอ ส่งอีเมลสรุปประจำสัปดาห์ จัดประชุมทาวน์ฮอลล์ หรือเขียนบันทึกเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาความเชื่อมโยงให้คงอยู่ตลอดเวลา
ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการของคุณ
ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้จัดการ ดังนั้นอย่าคาดหวังให้พวกเขาเป็น สำหรับผู้จัดการมือใหม่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้จัดการที่ดี สำหรับผู้มีประสบการณ์ ให้ย้ำถึงค่านิยมของสตาร์ทอัพของคุณและความหมายของการเป็นผู้จัดการที่นี่
9. สร้างการรับรู้แบรนด์
ในฐานะสตาร์ทอัพ คุณมักจะเริ่มต้นจากศูนย์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครรู้จักคุณ พวกเขาไม่สามารถไว้วางใจคุณได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ซื้อสินค้าจากคุณ คุณอาจไม่มีงบประมาณขนาดใหญ่เหมือนกับองค์กรที่มั่นคงแล้วในการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่หรือใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์
ดังนั้น คุณจำเป็นต้องคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้รับการยอมรับในแบรนด์
สร้างเนื้อหา
สร้างเนื้อหาที่ทรงพลังและแตกต่าง เผยแพร่ และกระจายอย่างกว้างขวาง ผ่านเนื้อหาของคุณ ให้ความรู้แก่ลูกค้าเป้าหมายและสร้างคุณค่าในชีวิตของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสังเกตเห็นและจดจำคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่าย คุณสามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต การจัดการหนี้สิน การค้นหาข้อเสนอที่ดี การใช้เงินตามงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ขายสินค้าของคุณโดยตรง แต่สร้างความไว้วางใจกับผู้ชมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
สร้างเสริมความน่าเชื่อถือที่มีอยู่
ซีอีโอของคุณอาจมีเครือข่ายที่กว้างขวาง หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณอาจเป็นผู้ใช้งาน Reddit ตัวยง หัวหน้าฝ่ายการตลาดของคุณอาจให้ความสำคัญกับ LinkedIn เป็นอย่างมาก หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาคนใหม่ของคุณอาจมีพอดแคสต์อยู่แล้ว
มองหาบุคคลในองค์กรของคุณที่มีผู้ติดตามหรือมีอิทธิพล และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างโดดเด่น
10. ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ
ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการตลอดช่วงอายุของธุรกิจ ความเสี่ยงบางอย่างอาจคาดการณ์ได้ เช่น ความยากลำบากในการได้รับเงินทุนรอบถัดไป หรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ความเสี่ยงอื่น ๆ อาจไม่เป็นที่รู้จักเลย เช่น โรคระบาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบ หรือสงคราม ในฐานะเจ้าของกิจการ คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้อยู่ดี
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ใช้เครื่องมือเช่น การวิเคราะห์ SWOT, การจำลองแบบมอนติคาร์โล, หลักการห้าทำไม, เป็นต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ภายในแต่ละแผนก คุณอาจดำเนินการตรวจสอบเฉพาะทางเช่น การประเมินช่องโหว่และการทดสอบการเจาะระบบ (VAPT) สำหรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
กลยุทธ์การลดความเสี่ยงในการออกแบบ
รู้ว่าคุณจะทำอย่างไรเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่น มีแผนรับมือกับการรั่วไหลของข้อมูล หรือกระจายแหล่งเงินทุนเพื่อลดผลกระทบหากนักลงทุนถอนตัว
11. การให้ความสำคัญกับผู้ก่อตั้งเป็นศูนย์กลาง
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของสตาร์ทอัพที่นำโดยผู้ก่อตั้งคือผู้ก่อตั้งมีบทบาทที่ไม่สมส่วน ซึ่งขัดขวางการเติบโตขององค์กร
เป็นเรื่องปกติมากที่ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นนักเทคโนโลยีจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ขายไม่ได้ เพราะพวกเขาไม่ฟังตลาด หรือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งมีความทะเยอทะยานและเรียกร้องสูงจนทำให้ผู้อื่นทำงานด้วยยาก
สตาร์ทอัพจำเป็นต้องสลัดภาพลักษณ์ของการเป็นธุรกิจของผู้ก่อตั้งออกไปเพื่อขยายตัวและประสบความสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้นำผู้ก่อตั้งต้อง:
สร้างทีม
อย่าพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเอง สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญและมอบหมายงาน แม้ว่าจะรู้สึกน่าเบื่อในตอนแรก แต่จะคุ้มค่าในระยะยาว
เปิดรับฟังความคิดเห็น
รับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ รวมถึงผู้ใช้ ลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมา นักลงทุน และเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าคุณอาจไม่ได้นำความคิดเห็นทั้งหมดไปใช้ในการตัดสินใจ แต่ควรเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์ ความเห็นที่แตกต่าง และการอภิปราย
หยุดพักเป็นประจำ
ผู้ก่อตั้งและซีอีโอหลายคนมักคิดว่าธุรกิจของพวกเขาจะล่มสลายหากพวกเขาไปพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม มันเป็นความคิดที่เป็นพิษ ดังนั้น เมื่อคุณสร้างทีมและทำให้การดำเนินงานมั่นคงแล้ว (โดยทั่วไปภายใน 6-12 เดือนหลังจากเริ่มต้น) ให้หยุดพักบ้าง กลับมาดูธุรกิจของคุณเติบโตโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ตลอดเวลา
12. ความแข็งกร้าวของความคิดเห็นและการกระทำ
สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จถูกสร้างขึ้นโดยคนที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง พวกเขาคือผู้ที่มองเห็นสิ่งผิดปกติในโลกและมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมัน อย่างไรก็ตาม ผลที่ตามมาคือพวกเขามักจะมีความยึดมั่นในมุมมองของตนเองอย่างเหนียวแน่น
นี่กลายเป็นความท้าทายเมื่อความต้องการของลูกค้าและตลาดเปลี่ยนแปลงไป ผู้ก่อตั้ง-CTO อาจมีความคิดเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ควรจะเป็น แต่หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้น การเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นต้องเกิดขึ้น
เมื่อเผชิญกับความท้าทายนี้ ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
ก้าวออกมาเพื่อมุมมองจากคนนอก
นำตัวเองออกจากผลิตภัณฑ์แล้วถามว่า "ถ้ามีคนอื่นสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา ฉันจะรู้สึกอย่างไร?" ลองสวมบทบาทเป็นลูกค้าและดูว่าทำไมพวกเขาถึงไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับแนวทางของคุณ การพูดคุยกับลูกค้าบางคนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยได้เช่นกัน
พูดคุยกับพี่เลี้ยง/โค้ช
ผู้ให้คำปรึกษาหรือโค้ชที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองของผู้อื่นได้ พวกเขาสามารถคุยกับคุณผ่านความไม่ยืดหยุ่นของคุณได้โดยไม่ตัดสิน ให้คุณมีพื้นที่ปลอดภัยในการยอมรับข้อผิดพลาดของคุณ
13. ไม่ได้อยู่ในโหมดเริ่มต้น
ขอชี้แจงให้ชัดเจน ทุกสตาร์ทอัพจำเป็นต้องเติบโต ขยายตัว และขายกิจการหรือเข้าตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาควรปล่อยให้ตัวเองเข้าไปติดกับปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น การทำงานแบบแยกส่วน ความหยิ่งของผู้นำ การเมืองภายใน ฯลฯ
ความสามารถของสตาร์ทอัพในการสร้างนวัตกรรมและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับความอยากรู้อยากเห็น ความคล่องตัว ความสามารถในการแข่งขัน และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า หรือที่เรียกว่า "โหมดสตาร์ทอัพ" เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดออกจากแนวทางนี้ ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
ระวัง
การสูญเสียทัศนคติแบบสตาร์ทอัพมักไม่ถูกสังเกตเห็นก่อนที่มันจะสายเกินไป ดังนั้น ในฐานะผู้นำ คุณต้องระวังให้ดี มองหาการสนทนาที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยชาหรือความธรรมดา ฟังว่าผู้คนรู้สึกอย่างไร
ใช้เวลาในการทบทวน
เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นและนำออกสู่ตลาดแล้ว อย่าหยุดการวิจัยและพัฒนาของคุณ จัดสรรเวลาและงบประมาณเพื่อทำการวิจัยตลาด รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้
บ่มเพาะวัฒนธรรมของคุณ
ส่วนใหญ่สตาร์ทอัพจะปล่อยเรื่องนี้ไว้จนสายเกินไป แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะจ้างพนักงานคนแรก คุณควรตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างองค์กรแบบไหน กำหนดคุณค่าและพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ ให้ตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำ และส่งเสริมให้ทีมผู้นำของคุณทำตามเช่นกัน
หากคุณเห็นวัฒนธรรมของคุณเปลี่ยนแปลงไป—ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณจ้างพนักงานเพิ่ม—จงรับผิดชอบในการนำมันกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง นี่อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ
14. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
ทีมสตาร์ทอัพขนาดเล็กทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกเรื่องได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบโลโก้หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สตาร์ทอัพจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อตัดสินใจว่าภาพใดควรนำไปใช้บนแบนเนอร์หลักของหน้าแรกเว็บไซต์
กระบวนการตัดสินใจทุกเรื่องโดยคณะกรรมการนั้นเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจาก:
- มันใช้เวลามากเกินไป
- มันต้องการการสร้างความเห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเล็กน้อย เช่น การเลือกสถานที่ไปทานอาหารกลางวันของทีม
- มันให้ความสำคัญกับความคิดเห็นมากกว่าข้อมูล
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยคณะกรรมการด้วยกลยุทธ์ต่อไปนี้
ให้รวมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
หากคุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบแบรนด์ ควรรวมนักออกแบบ หัวหน้าฝ่ายการตลาด และอาจรวมถึงผู้นำผลิตภัณฑ์ด้วย อย่ารวมฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงิน ฯลฯ เพียงเพราะพวกเขาเป็น 'สมาชิกคนสำคัญของทีม'
ให้ความสำคัญกับข้อมูล
ขณะตัดสินใจ ให้ทำตามสิ่งที่ข้อมูลแนะนำ หากคุณไม่มีข้อมูลที่ต้องการ ให้ทำการทดลอง เช่น การทดสอบแบบ A/B เพื่อรวบรวมข้อมูลนั้น ส่งเสริมให้ทุกคนที่มีความคิดเห็นนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตน
15. ความล้มเหลว
ความท้าทายที่เห็นได้ชัดที่สุดที่สตาร์ทอัพทุกแห่งต้องเผชิญคือความเสี่ยงที่จะล้มเหลว กล่าวโดยสรุปคือ สตาร์ทอัพล้มเหลวได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการปิดกิจการอย่างฉับพลันและน่าตกใจ อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน เช่น การจ้าง CTO ที่ไม่เหมาะสม การลงทุนมากเกินไปในงานอีเวนต์ การทำแคมเปญการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
คาดหวังความล้มเหลวเหล่านี้และสร้างระบบเพื่อเอาชนะมันอย่างรวดเร็ว
จัดตั้งการทบทวน
เมื่อมีสิ่งใดล้มเหลว อย่าเพิกเฉย ควรพูดคุยอย่างละเอียดและเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุผล และสิ่งที่คุณอาจทำได้แตกต่างออกไป นอกจากนี้ ควรประเมินผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลวนั้นด้วย
รับผิดชอบ
ในโลกเทคโนโลยี ความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ หากทำได้ ให้ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว แม้ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ให้รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา อย่าจมอยู่กับความสูญเสียมากเกินไป ให้มุ่งเน้นไปที่บทเรียนที่ได้รับ และนำไปใช้ในครั้งต่อไป
รู้เมื่อใดควรหยุด
นี่เป็นเรื่องยาก แต่จำเป็น ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพมักถูกชักจูงโดยความผิดพลาดจากการลงทุนที่สูญเสียไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะลงทุนไปมากแค่ไหน หากการละทิ้งโครงการเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ก็จงเตรียมพร้อมที่จะทำเช่นนั้น
ความท้าทายทั้งสิบห้านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม บุคลิกภาพของลูกค้า พนักงาน ภูมิศาสตร์ ฯลฯ คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในแต่ละวัน เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านั้นอาจเป็นอย่างไร
เครื่องมือสำหรับรับมือกับความท้าทายทั่วไปในการเริ่มต้นธุรกิจ
ปัญหาส่วนใหญ่ข้างต้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการสื่อสารที่ดีและการจัดการองค์กรที่โปร่งใส ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหลีกเลี่ยงการมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงได้โดยการระบุให้ชัดเจนตั้งแต่แรก เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณมีแนวโน้มที่จะถูกขัดจังหวะทันทีเพราะสิ่งที่คุณขอไม่สมเหตุสมผล
ดังนั้น ก่อนที่คุณจะทำอะไรก็ตามในองค์กรของคุณ ให้จัดตั้งพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp โดยเน้นที่การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความโปร่งใส
สร้างรายการตรวจสอบเพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
การเดินทางที่ดีคือการเดินทางที่เริ่มต้นได้ดี ดังนั้น หากคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ให้ทำรายการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประเมินโอกาส การวิเคราะห์ทางการเงิน และแผนการเปิดตัว
รายการตรวจสอบการเริ่มต้นธุรกิจของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้น ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณและผ่านแต่ละขั้นตอนไปอย่างราบรื่น
ทำให้ความคิดของคุณเป็นรูปเป็นร่าง
ทุกธุรกิจเริ่มต้นจากความคิด แต่ไม่ได้หมายความว่าความคิดนั้นจะคงอยู่เหมือนเดิมจนถึงที่สุด ผู้ก่อตั้งที่ดีจะนำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องว่างของตลาดมาพัฒนาความคิดของตนให้เหมาะสมกับมัน
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvasเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาเหล่านี้ มันช่วยให้คุณระบุข้อเสนอคุณค่า โมเดลรายได้ การแบ่งส่วนตลาด ฯลฯ เพื่อให้คุณกำหนดแนวคิดของคุณอย่างชัดเจนและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
บริหารจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะบริษัทที่มีพนักงานเพียงสามคนในโรงรถ คุณอาจไม่เห็นความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ แต่นั่นคือจุดที่คุณคิดผิด การใช้เครื่องมือตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้คุณเก็บรวบรวมความรู้ที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณในอนาคต
นอกจากนี้ยังช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน, ใครสามารถทำอะไรได้, อะไรคืออุปสรรคที่เกิดขึ้น, เป็นต้น
โซลูชันแบบครบวงจรอย่างClickUp สำหรับสตาร์ทอัพสามารถช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ข่าวดีคือ: ClickUp ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ทรงพลังเพียงพอที่จะขยายรองรับความต้องการระดับองค์กร!
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งใหม่ในโลกของสตาร์ทอัพ ที่รักนี่คือเทมเพลตการจัดการโครงการที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสามารถช่วยมาตรฐานกระบวนการ จัดการความเสี่ยง และรวมเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ได้
จัดการกับสิ่งของเบ็ดเตล็ด
มีเครื่องมือมากมายหลายสิบชนิดที่สามารถช่วยเหลือสตาร์ทอัพได้เป็นอย่างมาก คุณอาจไม่ต้องการใช้ทั้งหมด แต่มันก็เป็นเรื่องดีที่จะตรวจสอบดูนี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
ความร่วมมือ
ทีมที่ทำงานทางไกลจำเป็นต้องทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบท อีเมลหรือ Slack สามารถทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นในประเด็นนี้
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ดีเปรียบเสมือนเกราะแห่งเครื่องมือ ClickUp ประกอบด้วยกระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด มุมมองแชท ความคิดเห็นแบบซ้อน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ระบบ CRM สำหรับสตาร์ทอัพช่วยในการจัดการกระบวนการทางการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจว่างานขายได้รับการปรับให้เหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการรวมทีมที่ขับเคลื่อนการเติบโตเข้าด้วยกัน เช่น ทีมขาย ทีมการตลาด และทีมความสำเร็จของลูกค้า
การดำเนินงานด้านการตลาด
เครื่องมือการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพช่วยในการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี การตลาดผ่านอีเมล การจัดการเนื้อหา และการวิเคราะห์การตลาดClickUp สำหรับการตลาดสามารถช่วยระดมความคิด วางแผน และดำเนินการแคมเปญ รวมถึงติดตามตัวชี้วัดต่างๆ
เครื่องมือ AI
มีการพูดถึง AI กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพ AI สามารถช่วยในการทำให้กระบวนการสำคัญหลายอย่างอัตโนมัติและเร่งความเร็วได้ การสร้างเนื้อหา การจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยทีมงานที่กระชับและเครื่องมือ AI บางอย่างสำหรับสตาร์ทอัพ
เริ่มต้นและขยายธุรกิจด้วย ClickUp
ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับสตาร์ทอัพของคุณ! การเริ่มต้นธุรกิจนี้ คุณได้เอาชนะความท้าทายแรกของคุณแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณได้เริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายในฐานะผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพแล้ว ซึ่งความท้าทายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นภายใน เช่น ความไม่มั่นใจในตัวเอง ความลังเล หรืออคติส่วนตัว หรืออาจเกิดขึ้นภายนอก เช่น การแข่งขัน การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นต้น
ในฐานะผู้ก่อตั้ง คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มการจัดการที่ทำงานของ ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายภายใน ให้ใช้ ClickUp Docs เพื่อบันทึกความคิดหรือใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อระดมความคิด สำหรับความท้าทายภายนอก ให้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจ สร้างแนวคิด และดำเนินการตามกลยุทธ์การแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่ช่วยคุณสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ไปจนถึงการรวบรวมทีมและจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp ในฐานะผู้ช่วยคู่ใจของคุณ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก
เริ่มต้นธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วยClickUp วันนี้!