สตาร์ทอัพ vs บริษัทใหญ่: เลือกอะไรดี?

เริ่มต้นธุรกิจหรือองค์กร?
หญ้าฝั่งนู้นมักจะดูเขียวเสมอใช่ไหม? คนที่ทำงานในสตาร์ทอัพมักจะอิจฉาปาร์ตี้วันหยุดใหญ่โตที่เพื่อนของพวกเขาในบริษัทใหญ่ได้ไป ส่วนพนักงานบริษัทก็รู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นเพื่อนในสตาร์ทอัพได้ตำแหน่งสูงขึ้นในเวลาอันสั้น
หากคุณทำงานในโลกธุรกิจ มีโอกาสสูงที่คุณจะพิจารณาหางานทั้งในบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดใหญ่ คุณอาจทราบถึงพื้นฐานของสถานที่ทำงานในแต่ละประเภทแล้ว – บริษัทขนาดใหญ่มีเวลาทำงานที่แน่นอนและเข้มงวดมากกว่าสตาร์ทอัพมีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่มีงานมากกว่า
แล้วอะไรดีกว่ากัน?
คำตอบของคำถามนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน คำถามที่แท้จริงที่ควรถามคือ คุณกำลังทำงานเพื่ออะไร? คุณต้องการแค่รับเงินเดือนแล้วกลับบ้าน? หรือคุณอยากได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของตัวเอง? หรือคุณอยากลงมือทำจริง ๆ และสร้างบางสิ่งขึ้นมาด้วยตัวเอง?
แต่สิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยนักคือว่างานสตาร์ทอัพหรืองานในองค์กรใหญ่ดีกว่าสำหรับอาชีพของคุณในระยะยาว เอาล่ะ มาคุยกันเถอะ! งานบริษัทอาจเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่จะช่วยให้คุณมีคุณค่ามากกว่าการทำงานในสตาร์ทอัพจริงหรือ? สตาร์ทอัพอาจมอบประสบการณ์โดยรวมที่ดีกว่าในการเรียนรู้วิธีการสร้างบริษัท แต่จะช่วยให้คุณมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงในอนาคตได้หรือไม่?
องค์กร
ชื่อที่พูดแทนตัวเอง. บริษัทใหญ่ ๆ มักจะเป็นที่รู้จักในครัวเรือน หรืออย่างน้อยก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักในอุตสาหกรรม. มันรู้สึกดีที่ได้บอกผู้คนว่าคุณทำงานที่ไหน และพวกเขารู้จักบริษัทของคุณอยู่แล้ว.
คุณสามารถเชี่ยวชาญในบทบาทหรือทักษะได้ ตำแหน่งในองค์กรมักจะมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น: หากคุณอยู่ในฝ่ายขาย คุณขายหากคุณอยู่ในฝ่ายบริการลูกค้า คุณตอบสนองและช่วยเหลือลูกค้า ดังนั้น หากคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องการบทบาทอะไรหรือต้องการไปในทิศทางใด สภาพแวดล้อมประเภทนี้สามารถช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาทักษะเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง — โดยไม่ต้องมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบอื่นๆ มากมาย
การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย ด้วยบทบาทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงเหล่านี้ ทุกคนจะรู้ทันทีว่าควรติดต่อใครเมื่อเกิดปัญหาใหม่: ทีมที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนี้ หากคุณพยายามแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกคุณ คุณอาจทำให้บางคนไม่พอใจได้ เชื่อฉันเถอะ – ถ้านั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่คุณมี คุณก็จะไม่มีปัญหาอะไร 🙂 คนที่อยู่ในสตาร์ทอัพยังอยากมีทีมแบบนี้ให้ติดต่อเลย!
แพ็กเกจสวัสดิการที่ดีกว่า. มาเถอะ แน่นอนว่าบริษัทเหล่านี้มีเงินให้ใช้มากกว่า พวกเขามักสามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพนักงาน เช่น การดูแลสุขภาพส่วนตัว, เงินบำนาญ, การดูแลเด็ก และส่วนลดสำหรับพนักงานบางครั้งบริษัทใหญ่ก็หมายถึงเงินเดือนที่มากขึ้นด้วยนะ ถึงแม้ว่าฉันจะเคยเห็นตรงกันข้ามเกิดขึ้นเช่นกัน 😛
ไม่มีอิทธิพลเลย คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ฉันเจ็บปวดที่สุดในการทำงานที่บริษัทใหญ่ก็คือการขาดอิทธิพล ฉันใส่ใจบริษัทแรกของฉันอย่างแท้จริงและต้องการทำทุกอย่างที่อยู่ในกำลังของฉันเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้น มันยากจริงๆ ที่จะทำให้สิ่งต่างๆ เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยอมรับในบริษัทใหญ่ เหตุผลนี้นำฉันไปสู่ประเด็นต่อไป:
ไม่มีความเสี่ยง! บริษัทใหญ่หรือองค์กรไม่กล้าเสี่ยง คุณสามารถเดินเข้าไปหาผู้อำนวยการอาวุโสพร้อมไอเดียที่มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ถึง 20% ได้ แต่หากมีความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อย ไอเดียนั้นก็จะไม่ได้รับการนำมาใช้จริง เก้าครั้งจากสิบครั้ง การตัดสินใจคือการเดินหน้าต่อในสิ่งที่ได้ผลอยู่แล้ว ไม่มีอะไรผิดกับเรื่องนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว นั่นคือทางเลือกที่ฉลาดที่สุด เชื่อเถอะ การจินตนาการถึงความกดดันที่ผู้บริหารระดับสูงต้องเผชิญเพื่อเอาใจผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก!
ความพึงพอใจในงานน้อยลง. ในฐานะฟันเฟืองเล็ก ๆ ในเครื่องจักรขนาดใหญ่ มันยากที่จะเห็นคุณค่าของงานที่คุณทำอย่างแท้จริง คุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ หรือมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ใหญ่โตที่คุณอาจไม่ได้เห็นเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี! สิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดสำหรับผู้ที่ชอบเห็นผลกระทบที่พวกเขาสร้างขึ้นในงาน
ความเจ็บปวดของการเติบโต คุณอาจทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและเอาชนะทุกคนรอบข้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งที่คุณต้องการเสมอไป หากมีใครที่มีอายุงานมากกว่าคุณในบริษัทมาสมัครตำแหน่งเดียวกัน คุณอาจพบว่าตัวเองโชคร้าย นอกจากนี้ พวกเขาอาจเลื่อนการเลื่อนตำแหน่งที่คุณสมควรได้รับออกไปเพียงเพราะนั่นเป็นเส้นทางอาชีพที่กำหนดไว้ แม้ว่าคุณจะพร้อมมากกว่าก็ตาม!
สตาร์ทอัพ
ข้อดี
GAINS และฉันไม่ได้หมายถึงที่ฟิตเนส! หากคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี การทำงานในสตาร์ทอัพสามารถช่วยให้คุณได้รับทักษะและมุมมองในหลากหลายตำแหน่ง คุณจะได้รับทักษะที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมี เพียงเพราะคุณจำเป็นต้องมี! การทำงานในสตาร์ทอัพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับทักษะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความเท่าเทียม! แน่นอน – บริษัทใหญ่จะให้หุ้นกับคุณ แต่เชื่อเถอะว่าพวกเขากำหนดเพดานไว้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะต้องแจกให้พนักงานจำนวนมาก ถ้าคุณเข้าร่วมกับสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มต้นและประสบความสำเร็จ คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป! นี่คือเหตุผลที่หลายคนเต็มใจทำงานหนักให้กับสตาร์ทอัพ เพราะพวกเขารู้ว่าผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตคุ้มค่า!
ความรับผิดชอบ/โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งสตาร์ทอัพมีขนาดเล็กเท่าไร คุณก็จะต้องรับผิดชอบงานใหม่ ๆ บ่อยขึ้นเท่านั้น เพราะมีคนน้อยที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถรับรองได้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับปัญหามากขึ้นในสตาร์ทอัพ นั่นก็เป็นเสน่ห์ของมันเช่นกัน เหมือนกับทุกสิ่งในชีวิต การต่อสู้ในสตาร์ทอัพช่วยสร้างลักษณะนิสัยและช่วยให้คุณค้นพบว่าคุณมีศักยภาพแค่ไหน เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการตัดสินใจ
คุณจะมีโอกาสได้ทดลอง การระบุและแก้ไขปัญหาเป็นข้อได้เปรียบทางอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่ง: มันช่วยให้คุณพัฒนาทักษะของคุณและลองทำสิ่งใหม่ ๆ หากคุณทำงานทางเทคนิคในด้านการตลาดแต่ต้องการได้รับประสบการณ์ในฐานะโปรแกรมเมอร์หรือนักออกแบบ การกระโดดเข้าไปในที่ที่คุณเห็นความจำเป็นสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และเติบโต (ตราบใดที่คุณทำตามหน้าที่หลักของคุณ) นี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของงานในสตาร์ทอัพของซิลิคอนแวลลีย์
คุณสามารถสร้างนวัตกรรมได้ – สตาร์ทอัพจำเป็นต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว และสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่พนักงานคิดค้นนวัตกรรมและลองทำสิ่งใหม่ๆ ไม่มีซีอีโอที่ดีของสตาร์ทอัพคนไหนจะขัดขวางคุณจากการลองทำสิ่งใหม่ๆ นี่คือวิธีที่บริษัทต่างๆ ส่งมอบผลลัพธ์ด้วยดีไซน์ที่สดใหม่และแนวคิดใหม่ๆ ที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้
โบนัส: เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพ
ข้อเสีย
คุณจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จะไม่มีทีมที่คุณสามารถพึ่งพาได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ทีมที่คุณมีในบริษัทใหญ่ๆ! ผมยังคงมองว่านี่เป็นจุดแข็งเพราะคุณค่าที่มันมอบให้คุณในระยะยาว
ปริมาณงานหนักมากคาดว่าจะต้องทำงานเป็นเวลานาน มีวันหยุดและวันพักผ่อนน้อย บริษัทสตาร์ทอัพต้องใช้ประโยชน์จากเทรนด์อย่างรวดเร็ว และการเติบโตในช่วงแรกเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องยาก คุณจะต้องทำงานนานขึ้นเพื่อให้ทันกับบริษัทใหญ่ๆ ดังนั้นความเครียดและการหมดไฟจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวัง ชีวิตในสตาร์ทอัพไม่เหมาะกับทุกคนจริงๆ
ความมั่นคง/ความปลอดภัยในงาน คุณจะรักงานของคุณ แต่คุณไม่มีทางรู้ว่าจะอยู่ที่นั่นได้นานแค่ไหน หากบริษัทสตาร์ทอัพไม่มีเงิน คุณอาจเป็นคนต่อไปที่ต้องไป นอกจากนี้ หากสตาร์ทอัพฉลาด พวกเขาจะเก็บไว้เฉพาะคนที่สร้างคุณค่าสูงสุดเท่านั้น ผู้เล่นระดับ A+!
อะไรที่ทำให้พนักงานบริษัทดี
1) เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจคือการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่วันที่คุณสมัครงาน การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานให้เสร็จตรงเวลาตามที่มอบหมาย แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้นำ
2) ความทะเยอทะยาน
พนักงานที่มีความทะเยอทะยานยินดีที่จะทำงานเกินหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทหรือไต่เต้าขึ้นบันไดองค์กร พวกเขาจะไม่หลีกเลี่ยงการทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะพวกเขาตั้งเป้าหมายและคาดหวังสูงสำหรับตัวเอง พวกเขายังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะก้าวหน้าในอาชีพของตน ความทะเยอทะยานกระตุ้นให้เกิดความเปิดกว้าง ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่มุ่งมั่น - ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนดีสำหรับทุกบริษัท อย่างไรก็ตาม ตัวแทนที่มีความทะเยอทะยานของคุณควรมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับที่เหมาะสมด้วย 😉
3) ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
การหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณนั้นพูดง่ายแต่ทำยาก ก่อนอื่น คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของคุณอย่างแท้จริง ลองคิดถึงลักษณะและค่านิยมที่คุณและพนักงานปัจจุบันของคุณให้ความสำคัญ ทีมสรรหาของคุณควรมีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี การตัดสินใจ ภาษาที่ใช้ และแนวปฏิบัติในที่ทำงานประจำวันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรเช่นกัน
เมื่อคุณจ้างคนที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร พวกเขาจะรู้สึกแปลกแยกและไม่ทำงานได้ดีเท่าที่ควร ฉันเคยทำผิดพลาดนี้ด้วยตัวเองและได้เห็นกับตา เมื่อบริษัทใหญ่เริ่มจ้างคนจำนวนมาก มันจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนประเภทไหนที่เข้ากับบริษัทได้ดีและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
4) จิตวิญญาณทีม/ความคิดเชิงบวก
เราทุกคนเคยเห็นคนประเภทที่มองโลกในแง่ร้ายกับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโควต้า พวกเขาก็จะรีบไปบ่นในครัวทันที การพูดคุยแบบนี้สามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าที่คุณคิด โดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ที่มีกลุ่มก้อนมากมาย นี่คือการสร้างปัญหาและต้องรีบจัดการตั้งแต่ต้น
วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้คือการล้อมรอบพวกเขาด้วยคนที่กิน นอน และหายใจเข้าออกกับบริษัทของพวกเขา สวมเสื้อยืดสุดเท่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เข้าร่วมทีมซอฟต์บอลของบริษัท และทำงานหลังเลิกงานเพื่อพัฒนาตนเองและเผยแพร่ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท วลีนี้อาจถูกใช้มากเกินไป แต่คุณต้องการหาคนที่เชื่อมั่นในบริษัทอย่างแท้จริง พวกเขาจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคุณเสมอ (ซึ่งจะมีมากมาย) ไม่ว่าจะส่งผลดีหรือร้ายต่อพนักงานก็ตาม!
อะไรที่ทำให้พนักงานสตาร์ทอัพดี
1) ความมุ่งมั่น
ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของสตาร์ทอัพ เมื่อสตาร์ทอัพเผชิญกับความยากลำบาก มันถูกบังคับให้ต้องพัฒนาตัวเอง และในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เองที่ดาวดวงน้อยของบริษัทจะส่องแสงสว่างที่สุด ผู้เล่นระดับ A จะไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลว – แต่เขาหรือเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นที่นวัตกรรม คุณต้องสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานบริษัทที่มี "งานประจำเต็มเวลา" เป็นระยะเวลานานกว่า
2) ผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
พนักงานสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จคือผู้สื่อสารที่แข็งแกร่ง– พวกเขาต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน แน่นอนว่าพนักงานที่ไม่เก่งในการสื่อสารอาจเป็นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการทำงานเป็นรายบุคคล แต่พวกเขาจะไม่เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมภายในองค์กร ทุกคนคิดว่าการเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับความน่าชื่นชอบและคาแรกเตอร์ที่น่าสนใจ ไม่ใช่เลย! ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้อย่างยากลำบากเมื่อฉันเข้าร่วมสตาร์ทอัพเป็นครั้งแรก
การสื่อสารคือการส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังบุคคลที่เหมาะสมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันเวลา การสื่อสารและความโปร่งใสช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผู้นำที่มีทักษะการสื่อสารไม่ดีเป็นภาระต่อบริษัทใดๆ พวกเขาจะไม่สามารถเพิ่มศักยภาพของทีมได้สูงสุดและจะชะลอการเติบโตของสตาร์ทอัพของคุณในที่สุด
3) จิตวิญญาณการทำงานให้สำเร็จ
แผนการนั้นยอดเยี่ยม แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ และส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไม่สามารถทำตามแผนได้เกินสามขั้นตอนแรกก่อนที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริง ผมมั่นใจว่าไม่มีบริษัทใดที่ดูเหมือนแผนธุรกิจต้นฉบับของมันอย่างแท้จริง
พนักงานสตาร์ทอัพที่บริสุทธิ์ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการวางแผน และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการลงมือทำ หากพวกเขาไม่แน่ใจ พวกเขาก็ทำอะไรบางอย่าง... แล้วตอบสนองอย่างเหมาะสม พวกเขารู้ว่าพวกเขามีเวลาเหลือเฟือในการคิดไตร่ตรอง, ชั่งน้ำหนัก, ประเมิน, และตรวจสอบข้อผิดพลาดของบริษัท หากพวกเขาล้มละลาย
4) ความอยากรู้อยากเห็น
ข้อนี้สำคัญมาก! แค่เดินเข้าไปในสตาร์ทอัพไหนก็ได้ คุณจะรู้เลยว่าฉันพูดถูกเป๊ะ เมื่อพนักงานคนหนึ่งลงมือทำบางสิ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็น นั่นแหละคือช่วงเวลาที่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น ความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่วนหนึ่งของความหลงใหลที่พนักงานสตาร์ทอัพมีอยู่ แรงผลักดันในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ คุณคิดว่าทำไมผู้ก่อตั้งและพนักงานสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแล้ว ถึงย้ายไปทำงานที่อื่นหรือทำภารกิจใหม่ ๆ?
ฉันเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว แต่คุณจะต้องสวมหมวกหลายใบเสมอ และยังมีทักษะใหม่ๆ ที่คุณสามารถเรียนรู้เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้เสมอ! คุณไม่มีทางรู้เลยว่าประโยคใดจากหนังสือหรือบทความจะช่วยคุณทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งนำข้อตกลงใหญ่ๆ มาให้คุณ!
ศึกษาค้นคว้าต่อไป
หลังจากที่ได้ทำงานในทั้งสองสภาพแวดล้อม ฉันได้สัมผัสกับข้อดีและข้อบกพร่องของแต่ละที่ คำแนะนำโดยรวมของฉันคือให้ลองสัมผัสทั้งสองแบบแล้วตัดสินใจจากตรงนั้น ใช่ – มีทั้งบริษัทสตาร์ทอัพ/องค์กรที่ยอดเยี่ยม และบริษัทสตาร์ทอัพ/องค์กรที่แย่มาก คุณต้องทำการวิจัยและลงมือทำจริง ตราบใดที่คุณทำงานหนักและเรียนรู้ทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ คุณจะไม่มีทางผิดพลาดไม่ว่าจะเลือกทางไหน!
ผมอาจจะมีอคติอยู่บ้าง แต่ผมคิดว่าการเริ่มต้นที่บริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีเพื่อเรียนรู้ความสามารถของตัวเองนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น คุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ ที่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกัน และคุณสามารถเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้! คุณจะได้สร้างมิตรภาพที่ดีไปด้วยแล้วนำทักษะของคุณไปสู่สภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพและทำงานหนักเพื่อสร้างบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีของคุณเอง! ฉันยังคงอยู่บนเส้นทางนี้อยู่ ดังนั้นฉันจะแจ้งให้คุณทราบหากมันได้ผลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 😉
ขอให้โชคดีและมีความสุขมาก ๆ!