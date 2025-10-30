แบบฟอร์มกำหนดค่า: จัดระเบียบ. ออกบิล. ทำซ้ำ.

ติดตามสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และทำให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับค่าตอบแทน มันฟังดูง่าย แต่แทบจะไม่เป็นเช่นนั้นเลย
ท่ามกลางกำหนดเวลาที่เลื่อนไปมา คำสั่งเปลี่ยนแปลง และใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีวันจบ การจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยอาจรู้สึกเป็นไปไม่ได้ เหมือนกับการพยายามประกอบเฟอร์นิเจอร์จาก IKEA โดยไม่มีคู่มือหรือประแจหกเหลี่ยมขนาดเล็ก
นั่นคือจุดที่ เทมเพลตตารางค่ามูลค่า มีบทบาทสำคัญ มันช่วยให้การเรียกเก็บเงินของคุณเป็นระเบียบและความคืบหน้าโปร่งใส ด้วยสิ่งนี้ เจ้าของโครงการของคุณจะมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
มาดูรายละเอียดของแม่แบบตารางค่าที่สำคัญกันดีกว่า!
แบบฟอร์มตารางมูลค่าคืออะไร?
แบบฟอร์มตารางมูลค่า(SOV) คือเอกสารที่ใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อแยกแยะมูลค่ารวมของสัญญาออกเป็นรายการเฉพาะ กำหนดมูลค่ารวมให้กับแต่ละขั้นตอนหรือส่วนของโครงการทั้งหมด เอกสารที่มีโครงสร้างนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามงานที่เสร็จสมบูรณ์ การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายสำคัญ และการรับประกันกระแสเงินสดที่แม่นยำตลอดงบประมาณของโครงการ
ใช้เป็นหลักโดยผู้รับเหมาทั่วไป ผู้จัดการก่อสร้าง และทีมการเงิน โดยจะระบุงานที่ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และวัสดุที่เก็บไว้ เพื่อคำนวณมูลค่าการชำระเงินตามความคืบหน้า
SOVs จำเป็นต้องมีในตารางการก่อสร้างส่วนใหญ่ และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา คิดเสียว่ามันเป็นแผนทางการเงินที่ช่วยให้ทุกส่วนงานและเงินทุกบาทถูกบันทึกไว้
ตารางลำดับคุณค่ายอดนิยมในพริบตา
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของเทมเพลตตารางค่าที่ดีที่สุด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการจัดการการก่อสร้าง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามงาน/รายการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด
|ClickUp List, แผนงาน Gantt, ไทม์ไลน์
|แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาอิสระ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเรียกเก็บเงินตามรายการ/เป้าหมาย, การคำนวณยอดรวมอัตโนมัติ, ส่งออกเป็น PDF
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตงบประมาณการก่อสร้าง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ค่าที่กำหนดไว้, ช่องค่าต้นทุน, การซิงค์แดชบอร์ด/แกนต์
|ClickUp รายการ, แผนงาน Gantt, แดชบอร์ด
|งบประมาณโครงการ ClickUp พร้อมแม่แบบ WBS
|รับเทมเพลตฟรี
|การแบ่งงานเป็นงานย่อย, มูลค่าที่กำหนด/มูลค่ารวม, เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า
|ClickUp รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน
|เทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้าง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การรวมศูนย์ขอบเขต/ต้นทุน/ระยะเวลา, ปริมาณงาน, เอกสาร/การสนทนา
|ClickUp List, แผนงาน Gantt, ปฏิทิน, แดชบอร์ด
|เทมเพลตการจัดการการก่อสร้าง ClickUp (ทางเลือก)
|รับเทมเพลตฟรี
|บันทึกงาน/วัสดุประจำวัน, การติดป้ายระบุระยะงาน, รายการตรวจสอบ/ภาพถ่าย
|ClickUp รายการ, งาน, รายการตรวจสอบ
|เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เอกสารที่ต้องส่งมอบ/เงื่อนไขการชำระเงิน, การเชื่อมโยงข้อสัญญา, ลายเซ็น
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลต.เน็ต แบบฟอร์มกำหนดค่า
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มูลค่าที่กำหนด, ร้อยละความคืบหน้า, งานที่เสร็จสิ้น, พิมพ์ได้
|เอ็กเซล
|Template.net กำหนดการมูลค่าของผู้รับเหมาทั่วไป
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการงานของผู้รับเหมาช่วง, การแบ่งตามระยะงาน/แรงงาน/วัสดุ
|เอ็กเซล
|Template.net Builder ตารางกำหนดค่า
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ยอดรวมรายการ/ระยะ, งานที่เสร็จสิ้น/วัสดุ, พิมพ์ได้
|เอ็กเซล
|แบบฟอร์มตารางค่าตัวลูกเรือ Excel
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สูตรในตัว, ยอดรวมสะสม, แท็บสำหรับหมุดหมาย
|เอ็กเซล
|แบบฟอร์มกำหนดค่าของ PDFfiller
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|กรอก/ลงนาม/แชร์ออนไลน์, รายการแยก, ส่งออกได้, การปฏิบัติตามข้อกำหนด
|PDF (บนเว็บ)
|เทมเพลตตารางค่ากำหนด TemplateLab
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การติดตามรายการ, เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์, แผ่นงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
|เอ็กเซล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนของค่านิยมที่ดี?
แม่แบบค่านิยมคุณภาพสูงช่วยให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้นและสนับสนุนการควบคุมทางการเงินตลอดโครงการก่อสร้าง นี่คือสิ่งที่แม่แบบที่ดีควรมี:
- รายละเอียดโดยละเอียดของแต่ละรายการ
- การกำหนดชื่อโครงการ หมายเลขงาน และหมายเลขโครงการให้ชัดเจน
- การแยกค่าใช้จ่ายที่แม่นยำต่อแต่ละขั้นตอน
- การอัปเดตสถานะของงานที่เสร็จสิ้น งานที่ยังไม่เสร็จสิ้น และวัสดุที่เก็บไว้
- ช่องสำหรับกรอกค่าใช้จ่ายโดยประมาณ มูลค่าที่กำหนดไว้ และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า
- สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมถึงค่าวัสดุและกำไร
- การแบ่งส่วนงานที่เสร็จสิ้นตามระยะปัจจุบัน
- การติดตามประวัติการยื่นขอจ่ายเงินที่ผ่านมา
- การจัดรูปแบบที่ช่วยให้ทุกทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน
แม่แบบที่ดีช่วยหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณ, บรรลุข้อผูกพันตามสัญญา, และเสริมสร้างการบริหารการเงิน.
📖 อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการก่อสร้าง: คู่มือฉบับสมบูรณ์
13 แบบฟอร์มกำหนดค่า
1. แม่แบบการจัดการการก่อสร้าง ClickUp
เทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการก่อสร้างทุกขนาด ตั้งแต่การวางแผนขอบเขตโครงการไปจนถึงการติดตามด้านการเงิน รองรับการตรวจสอบโครงการ มอบหมายงานตามงานหรือรายการ และผสานรวมกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์
คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ จัดการวัสดุที่เก็บไว้ และแม้กระทั่งทำให้รอบการเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวของ ClickUpฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณป้อนรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อโครงการ หมายเลขโครงการ และมูลค่ารวมที่กำหนดไว้ คุณยังจะได้รับแดชบอร์ดระดับสูงที่แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ งานที่ยังไม่เสร็จ และสถานะระยะปัจจุบัน
- ติดตามงาน รายการย่อย และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าในมุมมองรายการ แผนงานกังค์ต์ และไทม์ไลน์
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับชื่อโครงการ หมายเลขโครงการ และค่าที่กำหนด
- อัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะและการแจ้งเตือนสำหรับแอปการจ่ายเงินและการรีวิว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการก่อสร้างที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนและต้องการควบคุมการเงินอย่างเข้มงวด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการทำให้กระบวนการเสนอราคาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ปรับแต่ง เทมเพลตการเสนอราคาการก่อสร้างของคุณให้รวมการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด และหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณ
2. เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp
แม่แบบใบแจ้งหนี้ผู้รับเหมาอิสระของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาช่วงหรือฟรีแลนซ์ที่ทำงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุรายละเอียดแต่ละรายการ ติดแท็กงานที่ดำเนินการ และรวมข้อมูลเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อโครงการ หมายเลขงาน และมูลค่าสัญญาที่เกี่ยวข้อง
คุณยังสามารถคำนวณกำไรขั้นต้น คำนวณต้นทุนวัสดุ และจัดหมวดหมู่วัสดุที่เก็บไว้ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าคุณจะเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงหรือตามเป้าหมายสำคัญ เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมข้อมูลเชิง ลึกเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งต้นทุน
- ระบุรายการงานที่ดำเนินการโดยแยกรายการและตามเป้าหมายสำคัญ
- คำนวณยอดรวม ภาษี และอัตรากำไรโดยอัตโนมัติ
- ส่งออกไฟล์ PDF ที่สะอาดและบันทึกประวัติการเรียกเก็บเงิน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาอิสระที่ดูแลหลายโครงการพร้อมความต้องการในการออกใบแจ้งหนี้อย่างละเอียด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย! อัตโนมัติ กระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณโดยใช้เทมเพลตตารางค่าที่กำหนดเวลาไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินตามความคืบหน้าจะออกไปตรงเวลาทุกครั้ง
📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาเคยพิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานจริง ทำไม? มีเครื่องมือมากเกินไป เวลาไม่เพียงพอ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
ClickUp พลิกโฉมการทำงาน ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติและเอเจนต์ AI ที่สร้างได้ง่าย การทำงานอัตโนมัติจึงไม่ใช่แค่โครงการเทคโนโลยี แต่เป็นเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง ตั้งค่างานอัตโนมัติ สรุปโครงการ หรือสร้างเอเจนต์ของคุณเอง ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องมีประสบการณ์
ลูกค้าของ ClickUp เปิดเผยว่าพวกเขาสามารถลดเวลาในการรายงานลงได้ถึง 40% โดยเปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีด้วยแดชบอร์ดอัตโนมัติของ ClickUp
3. แม่แบบงบประมาณการก่อสร้าง ClickUp
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสามารถควบคุมการเงินของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, แบบฟอร์มงบประมาณการก่อสร้างของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการติดตามทั้งค่าใช้จ่ายของโครงการและงานที่เสร็จสมบูรณ์. แบบฟอร์มนี้มอบช่องสำหรับมูลค่าที่กำหนดไว้, รายการค่าใช้จ่าย, และมูลค่ารวมต่อเฟส, ทำให้ทุกแง่มุมทางการเงินของโครงการก่อสร้างของคุณถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและกระชับ.
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้ทรงพลังเป็นพิเศษคือการผสานรวมกับชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เมื่อคุณติดตามต้นทุนวัสดุ ต้นทุนที่ประมาณการ และวัสดุที่เก็บไว้ เทมเพลตจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับงานโครงการที่กว้างขึ้นของคุณ
- ติดตามมูลค่าที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ วัสดุที่เก็บไว้ และข้อมูลจริงเพื่อให้เห็นภาพสุขภาพของงบประมาณ
- ซิงค์ข้อมูลค่าใช้จ่ายกับงานและขั้นตอนเพื่อให้เจ้าของโครงการและผู้จัดการอ่านตัวเลขเดียวกัน
- ดูแดชบอร์ดและแกนต์เพื่อตรวจจับการเกินขอบเขตตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับขอบเขตหรือเวลาได้อย่างชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการและการเงินที่ทำงานข้ามสายงานในโครงการต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับผู้รับเหมาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
4. งบประมาณโครงการ ClickUp พร้อมเทมเพลต WBS
ClickUp Project Budget With WBS Templateคือเทมเพลตทรงพลังที่มอบโครงสร้างและรายละเอียดให้กับกระบวนการจัดทำงบประมาณของคุณด้วยวิธีการ WBS—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ละงานจะถูกกำหนดให้กับหมวดหมู่หลัก ทำให้ค่าของคุณสามารถปรับขนาดได้และเข้าใจง่าย
เทมเพลตนี้มีช่องสำหรับกรอกมูลค่าที่กำหนดไว้ มูลค่ารวม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้ผู้จัดการโครงการได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินและการดำเนินงาน ด้วยมุมมองไทม์ไลน์ แผนงานแบบแกนต์ และปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทั้งในระดับงาน ระดับเฟส และระดับเป้าหมายสำคัญ
- แยกค่าใช้จ่ายตามชุดงานและแต่ละขั้นตอน
- บันทึกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, ค่าทั้งหมด, และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าต่อโหนด
- สลับมุมมองรายการ, ไทม์ไลน์, และปฏิทินเพื่อวางแผนการตรวจสอบและรอบการจ่ายเงิน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่บริหารจัดการโครงการก่อสร้างทั้งหมดที่มีหลายขั้นตอนในการเรียกเก็บเงิน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามทุกนาที! ใช้ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเพื่อกำหนดช่วงเวลาสำหรับงานต่างๆ และให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะงานที่ทำจริงเท่านั้น
📣 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ปฏิทิน ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการจัดการไทม์ไลน์โครงการก่อสร้างและรายละเอียดงานทั้งหมดในที่เดียว! มันช่วยให้คุณวางแผนภาพรวมทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้างของคุณได้ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ทำให้กำหนดเวลา หลักชัย และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ชัดเจนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แต่ละงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสถานที่ การจัดส่งวัสดุ หรือการตรวจสอบ สามารถกำหนดเวลา มอบหมาย และติดตามได้โดยตรงบนปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความทับซ้อน หลีกเลี่ยงคอขวด และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทิน แผนงานกานต์ต์ และไทม์ไลน์เพื่อการวางแผนที่ยืดหยุ่น และแนบเอกสาร รูปภาพ หรือรายการตรวจสอบกับแต่ละงานเพื่อความโปร่งใสของโครงการอย่างสมบูรณ์
5. แม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้าง ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้าง ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้จัดการโครงการมีมุมมองที่ครอบคลุมของโครงการทั้งหมดของพวกเขา เทมเพลตนี้เป็นศูนย์บัญชาการเชิงกลยุทธ์ของคุณสำหรับการจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหว
มันผสานรวมแดชบอร์ด ClickUpระดับสูงเข้ากับมุมมองงานที่ละเอียด เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
ใช้เพื่อแยกขอบเขตการก่อสร้างของคุณตามรายการ ติดตามมูลค่าตามกำหนดการ และบันทึกงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้รองรับต้นทุนวัสดุ วัสดุที่เก็บไว้ และมุมมองหลายระยะปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณมากขึ้น นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับClickUp DocsและClickUp Chatเพื่อการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นระหว่างแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เครื่องมือภาพเช่น แผนภูมิแกนต์และมุมมองปฏิทิน ให้คุณมองเห็นภาพรวมของตารางเวลาโครงการในระดับมหภาค ในขณะที่แผนภูมิปริมาณงานช่วยปรับสมดุลทีมและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
- รวมศูนย์ขอบเขต, ค่าใช้จ่าย, และระยะเวลาเพื่อให้งาน, งบประมาณ, และการเรียกเก็บเงินสอดคล้องกัน
- ใช้ปริมาณงานและการแจ้งเตือนเพื่อปรับสมดุลทีมงานและติดตามเป้าหมายที่กระตุ้นการจ่ายเงินก่อนที่มันจะล่าช้า
- แนบเอกสาร, แบบวาด, และการอนุมัติไปยังงานเพื่อให้การอัปเดตภาคสนามและบันทึกสำนักงานสอดคล้องกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลการก่อสร้างหลายเฟสซึ่งต้องการการมองเห็นที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับต้นทุน งาน และกำหนดเวลา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เก็บความคิดเห็นของลูกค้าไว้ในที่เดียว! ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของลูกค้าเพื่อรวบรวมการสื่อสารและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกัน
6. แม่แบบการจัดการการก่อสร้าง ClickUp (ทางเลือก)
หากทีมของคุณต้องทำงานภาคสนามบ่อยครั้ง เทมเพลตทางเลือกนี้จะมอบความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่ซับซ้อน เทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่หัวหน้างานและผู้ควบคุมไซต์ต้องการเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและงานที่เสร็จสมบูรณ์
บันทึกการทำงานประจำวัน อัปเดตวัสดุที่เก็บไว้ และทำเครื่องหมายงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นแบบเรียลไทม์ แต่ละงานจะเชื่อมโยงกับชื่อโครงการและระยะงานที่กว้างขึ้น พร้อมช่องค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับมูลค่าที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ และมูลค่ารวม
- บันทึกการทำงานประจำวัน วัสดุที่เก็บไว้ และรายการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- ติดแท็กแต่ละรายการด้วยเฟส รายการ และค่าที่กำหนดไว้
- เพิ่มรายการตรวจสอบงานและรูปภาพเพื่อยืนยัน ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว
✨เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติงานในสถานที่ที่ต้องการบันทึกและจัดการการดำเนินงานประจำวัน พร้อมทั้งซิงค์ข้อมูลกับระบบบัญชีส่วนกลาง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตงบประมาณโครงการยอดนิยมสำหรับการวางแผนที่ประสบความสำเร็จ
7. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
แม้ว่านี่จะไม่ใช่แม่แบบตารางลำดับความสำคัญทั่วไป แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpช่วยกำหนดภาระผูกพันตามสัญญาอย่างชัดเจนและทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องของงานที่ต้องส่งมอบ ความคาดหวังในการเรียกเก็บเงิน และขอบเขตของโครงการตั้งแต่วันแรก
คุณสามารถแนบเทมเพลตนี้โดยตรงกับกระบวนการทำงานการเรียกเก็บเงินและมุมมองงานของคุณได้ คุณยังมีฟีเจอร์ในการเพิ่มบันทึก กำหนดการกระตุ้นการชำระเงินตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ และระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุที่เก็บไว้ งานที่ดำเนินการ และกรอบเวลา
- กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ, เงื่อนไขการชำระเงิน, และขอบเขตในเอกสารเดียว
- เชื่อมโยงข้อกำหนดกับงานและขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติตามและการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกัน
- บันทึกลายเซ็น บทบาท และวันที่เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบและการส่งมอบเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการความโปร่งใสทางกฎหมายและการเรียกเก็บเงินในทุกขั้นตอนของวงจรการก่อสร้าง
8. Template. net แบบฟอร์มกำหนดค่า
ต้องการตัวเลือกที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงหรือไม่? แม่แบบตารางค่าที่กำหนดเวลาไว้ในรูปแบบ Excel ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Template.net SOV Templateครอบคลุมทุกความต้องการพื้นฐานของคุณ ด้วยแถวที่จัดโครงสร้างตามรายการ คุณสามารถป้อนค่าที่กำหนดเวลาไว้, เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์, และยอดรวมงานที่เสร็จสมบูรณ์ที่คำนวณได้
เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือการสร้างแบบครั้งเดียวที่เครื่องมือดิจิทัลอาจดูเกินความจำเป็น. แบบฟอร์มตารางคุณค่าฟรีนี้ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมในรอบบิลปัจจุบันและปรับปรุงค่าใช้จ่ายของโครงการได้ด้วยตัวเองสำหรับแต่ละงาน.
- ป้อนค่าที่กำหนดไว้, ร้อยละที่เสร็จสมบูรณ์, และยอดรวมของงานที่เสร็จสมบูรณ์
- เพิ่มคอลัมน์สำหรับวัสดุที่เก็บไว้และการใช้งานก่อนหน้านี้
- ปรับแต่งส่วนหัวด้วยชื่อโครงการและหมายเลขงาน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่ต้องการโซลูชันที่สามารถพิมพ์ได้และใช้ในรูปแบบสเปรดชีตเพื่อบันทึกการแยกมูลค่าได้อย่างรวดเร็ว
👀 เกร็ดความรู้:แนวคิดเรื่อง "มูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า" มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1900เมื่อผู้รับเหมาเริ่มจัดทำต้นทุนอย่างเป็นทางการเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ปรากฏว่า ตารางคำนวณแบบสเปรดชีตมีต้นกำเนิดเก่ากว่าโปรแกรม Excel เสียอีก
9. Template. net กำหนดค่าของสัญญาทั่วไปของผู้รับเหมา
สร้างขึ้นสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปที่บริหารจัดการผู้ขายและซับคอนแทร็กเตอร์หลายรายตารางค่ามูลค่าสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปนี้ฟรีช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการและการจัดตารางการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างง่ายดาย แต่ละแถวมีพื้นที่สำหรับรายการ ค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดเช่นมูลค่าที่กำหนดและงานที่เสร็จสิ้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารโดยตรงกับเจ้าของโครงการ ช่วยให้สามารถอัปเดตความคืบหน้าได้อย่างโปร่งใสในแต่ละเฟส และมองเห็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้อย่างชัดเจน คอลัมน์สำหรับวัสดุที่เก็บไว้ แรงงาน และบันทึกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างครั้งก่อนๆ ช่วยให้มั่นใจว่างานทุกชิ้นได้รับการบันทึกครบถ้วน
- ติดตามรายการย่อยของผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จ่าย และบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การอัปเดตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความโปร่งใส
- แบ่งตามระยะและแรงงาน/วัสดุ เพื่อให้การทบทวนเน้นเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
- บันทึกการชำระเงินครั้งก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าการเบิกจ่ายปัจจุบันอ้างอิงประวัติที่ตรวจสอบแล้ว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาที่ต้องการรูปแบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
ฟิลด์ AI ใน ClickUpสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกและจัดการค่าต่าง ๆ ในเทมเพลตตารางค่าสำหรับโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ฟิลด์ข้อความสั้น ข้อความยาว และฟิลด์แบบดรอปดาวน์ที่กำหนดเอง คุณสามารถทำให้กระบวนการดึงข้อมูล การจัดหมวดหมู่ และการสรุปข้อมูลสำคัญ เช่น รายการงาน ต้นทุน และการอัปเดตความคืบหน้า เป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ AI สามารถสรุปรายละเอียดงานโดยอัตโนมัติ สร้างการอัปเดตความคืบหน้าตามกิจกรรมล่าสุด หรือจัดหมวดหมู่รายการตามคำแนะนำที่คุณกำหนดเองได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและความเสี่ยงของข้อผิดพลาด แต่ยังช่วยให้ตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบันและใช้งานได้จริง ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
10. Template.net Builder ตารางค่า
แม่แบบกำหนดค่าตามมูลค่าสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างคือพันธมิตรที่เบาและทรงพลังของคุณในการจัดระเบียบมูลค่าตามรายการและติดตามงาน
เทมเพลตค่านิยมที่ตรงไปตรงมานี้ช่วยในการจัดการการก่อสร้างและการปรับปรุงขนาดกลาง ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งงานออกเป็นรายการและบันทึกค่าใช้จ่ายของโครงการในแต่ละขั้นตอน
แม้ว่าจะไม่ได้รวมเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใดๆ แต่ก็เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว วัสดุที่เก็บไว้ และแม้กระทั่งติดตามอัตรากำไรด้วยตัวเองเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้เบื้องต้น
- รายการรายการและยอดรวมตามระยะเพื่อช่วยผู้สร้างบ้านในการวางแผนคุณค่าตามความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว
- บันทึกงานที่เสร็จสมบูรณ์และวัสดุที่เก็บไว้เพื่อให้การประชุมกับลูกค้าได้ตัวเลขที่ชัดเจน
- แท็บซ้ำตามแต่ละเฟสและพิมพ์สำเนาที่สะอาดเพื่อทำให้การส่งงานเป็นเรื่องง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาอิสระที่กำลังมองหาแม่แบบแบบกระดาษเพื่อวางแผนคุณค่าควบคู่กับความคืบหน้า
👀 เกร็ดความรู้: โครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก— เมือง NEOM ของซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะต้องมีเอกสารตารางมูลค่า (Schedule of Values) หลายพันฉบับเพียงเพื่อติดตามว่าใครได้รับเงินค่าอะไร!
11. ตารางค่าของ CrewCost Excel Template
CrewCost SO V Templateเป็นเทมเพลตตารางค่าที่จัดทำขึ้นใน Excel ที่ออกแบบมาด้วยความแม่นยำทางการเงินโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการติดตามต้นทุนโดยเฉพาะ แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วยสูตรสำเร็จที่คำนวณอัตโนมัติทั้งยอดรวมทั้งหมด ร้อยละความคืบหน้า และงบประมาณคงเหลือ
บันทึกทุกรายการ ตั้งแต่ระบบประปาไปจนถึงงานไม้ตกแต่ง และรวมยอดรวมของงานที่เสร็จสิ้นและวัสดุที่เก็บไว้ โครงสร้างนี้เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินรายเดือนและสอดคล้องกับมาตรฐานการคำนวณการชำระเงินตามความคืบหน้า
- ใช้สูตรที่มีอยู่ในตัวสำหรับยอดรวม, เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์, และงบประมาณที่เหลือ
- เก็บรักษาผลรวมสะสมข้ามรายการและเดือนเพื่อให้การเรียกเก็บเงินรายเดือนมีความสม่ำเสมอ
- เพิ่มแท็บสำหรับการสมัครก่อนหน้านี้และเหตุการณ์สำคัญเพื่อให้การทบทวนเป็นไปตามลำดับที่ชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการเงินและทีมบริหารที่ต้องการสเปรดชีตสำเร็จรูปสำหรับการติดตาม SOV
12. แบบฟอร์มกำหนดค่าของ PDFfiller
แบบฟอร์มคุณค่าออนไลน์นี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลโดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติม แบบฟอร์ม SOV ของ PDFfillerสามารถกรอกออนไลน์ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และส่งออกเป็นตารางคุณค่าที่เสร็จสมบูรณ์ได้
ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลรายการ, ติดแท็กชื่อโครงการ, เพิ่มค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และติดตามงานที่เสร็จสิ้นและวัสดุที่เก็บไว้. แม้ว่าจะไม่มีการติดตามแบบไดนามิกหรือการรายงาน, แต่จุดแข็งของมันคือความสามารถในการเข้าถึงได้.
- กรอก ลงนาม และแชร์ SOV ออนไลน์เพื่อให้ทีมสามารถส่งได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
- บันทึกข้อมูลรายการสินค้า, มูลค่าที่กำหนดไว้, และวัสดุที่เก็บไว้เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
- ส่งออกสำเนาที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย
✨เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการรูปแบบ SOV ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เข้าถึงได้ง่าย และไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
13. แม่แบบกำหนดค่า TemplateLab
TemplateLab SOV Templateเป็นเทมเพลตตารางค่าที่ดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Excel ที่ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและเรียบง่าย เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามต้นทุนโครงการ บันทึกงานที่ดำเนินการ และมองเห็นอัตรากำไรของคุณโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
แต่ละแถวให้คุณกำหนดรายการ, ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า มีพื้นที่สำหรับบันทึกงานที่ยังไม่เสร็จ, คำนวณมูลค่ารวม, และบันทึกวัสดุที่เก็บไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนปัจจุบัน นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกชื่อโครงการ, หมายเลขอ้างอิงงาน, และมูลค่าสัญญาไว้ที่ด้านบนได้อีกด้วย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามรายการสินค้าตามมูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า
- บันทึกงานที่ยังไม่เสร็จและวัสดุที่เก็บไว้
- นำแผ่นงานกลับมาใช้ใหม่และปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละงาน เพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประสานงานที่ดูแลงานขนาดเล็ก ซึ่งต้องการแบบฟอร์มติดตามงานใน Excel ที่สะอาดและใช้งานง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: รายการตรวจสอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ
สร้างความสำเร็จทีละแบบฟอร์ม
ตามการวิจัยของ McKinsey พบว่า 98% ของโครงการขนาดใหญ่มากมีการเกินงบประมาณมากกว่า 30% และ 77% ล่าช้ากว่ากำหนดอย่างน้อย 40% ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการกำกับดูแลทางการเงินที่มีโครงสร้าง การติดตามต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการพึ่งพาการทำงานด้วยมือ
จากเทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp ไปจนถึงโซลูชันที่ใช้ Excel คุณสามารถหาเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลโครงการขนาดใหญ่หรืองานย่อยที่รับเหมาช่วงก็ตาม ทุกเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมีความโปร่งใส และทำให้การควบคุมทางการเงินอยู่ในมือของคุณอย่างมั่นคง
พร้อมที่จะควบคุมโครงการก่อสร้างครั้งต่อไปของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpและทำให้การจัดการการชำระเงิน, ค่ากำหนดการ, และขอบเขตของงานของคุณเป็นระบบเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด.
คำถามที่พบบ่อย
ในการสร้างตารางค่า คุณเริ่มต้นด้วยการระบุรายการองค์ประกอบหลัก ขั้นตอน หรือภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง แต่ละรายการจะถูกกำหนดมูลค่าทางการเงินเฉพาะตามจำนวนเงินในสัญญาทั้งหมดและขอบเขตของงาน การแยกแยะนี้ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าและการชำระเงินได้อย่างชัดเจนเมื่อโครงการดำเนินไปข้างหน้า ทำให้มั่นใจว่าทุกส่วนของงานได้รับการพิจารณาและเรียกเก็บเงินอย่างเหมาะสม
แบบฟอร์ม SOV (schedule of values) คือแบบฟอร์มหรือตารางคำนวณที่ได้รับการมาตรฐานไว้แล้ว ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการแบ่งส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการให้กลายเป็นรายการย่อย ๆ แบบฟอร์มนี้ให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการป้อนข้อมูลของแต่ละรายการงาน ค่าที่มอบหมายไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทำให้การตรวจสอบ การปรับปรุง และการจัดการด้านการเงินของโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างง่ายดาย
ตารางค่าประมาณมักจัดทำโดยผู้รับเหมาใหญ่หรือผู้จัดการก่อสร้างที่ดูแลโครงการ ในหลายกรณี กระบวนการนี้อาจต้องมีการร่วมมือกับผู้รับเหมาช่วงและเจ้าของโครงการเพื่อให้การจัดสรรค่าใช้จ่ายถูกต้องและได้รับการตกลงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แผนภูมิตารางค่ากำหนดเป็นภาพหรือตารางที่แสดงการแจกแจงค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างเป็นภาพรวม แสดงรายการงานแต่ละรายการ ค่าของมัน และยอดรวมสะสม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่าจำนวนเงินตามสัญญาถูกจัดสรรอย่างไร แผนภูมิตารางนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบการเรียกเก็บเงินของโครงการ ติดตามสถานะการแล้วเสร็จ และจัดการการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการก่อสร้าง