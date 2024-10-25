วิธีสร้างตารางค่านิยมที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการ

จินตนาการว่าคุณกำลังดูแลการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่—โครงการมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ที่กินเวลา 18 เดือน มีผู้รับเหมาช่วงหลายราย ระบบการแพทย์ที่ซับซ้อน และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด
เมื่อคุณรับโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนนี้ คุณทราบดีว่าจำเป็นต้องมีเอกสารที่ครอบคลุมเพื่อติดตามงานทั้งหมดที่ต้องทำ ซึ่งรวมถึงแรงงาน ค่าใช้จ่าย สินค้าคงคลัง ใบอนุญาต และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นี้ ซึ่งครอบคลุมผู้รับเหมาหลายรายและงานหลายร้อยรายการ
นั่นคือจุดที่ตารางค่ามูลค่า (SOVs) เข้ามามีบทบาท
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของตารางค่ากำหนด (schedule of values) ว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการในโครงการก่อสร้าง เมื่อไหร่ที่ควรนำมาใช้ และประโยชน์ของการสร้างตารางค่ากำหนด
ตารางมูลค่าคืออะไร?
ตารางมูลค่า เป็นเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งแยกย่อยมูลค่ารวมของสัญญาโครงการก่อสร้างออกเป็นรายการย่อยที่จัดการได้ เพื่อระบุว่ารายการหรืองานใดในโครงการมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
มันถูกใช้โดยผู้รับเหมา, ผู้จัดการโครงการ, และผู้จัดการก่อสร้างเพื่อติดตามและจัดการการเงินและจำนวนงานที่จำเป็นในการทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
แต่ละรายการในตารางมูลค่าแสดงถึงส่วนประกอบเฉพาะของโครงการ เช่น การเตรียมพื้นที่ การทำงานฐานราก หรือการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนี้เป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับเจ้าของโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ
ตัวอย่างเช่น สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย ตารางมูลค่าอาจดูเป็นดังนี้:
ความสำคัญของตารางมูลค่า
ตารางค่ากำหนดมีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการก่อสร้างเนื่องจาก:
- ตารางค่าประมาณช่วยในการ คาดการณ์และจัดการกระแสเงินสด ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ โดยการแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นส่วนๆ ผู้จัดการโครงการสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
- มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างใกล้ชิด เมื่องานเสร็จสิ้น สามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับมูลค่าที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย
- ตารางกำหนดมูลค่าช่วยให้ กระบวนการชำระเงินราบรื่นยิ่งขึ้น การชำระเงินตามความคืบหน้ามักจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้นในแต่ละรายการ ทำให้ง่ายต่อการเตรียมและตรวจสอบใบขอรับชำระเงิน
- โดยการให้รายละเอียดการแยกค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างละเอียด ตารางค่าประมาณช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น และระบุการเบี่ยงเบนจากงบประมาณของโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าได้ และหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณหรือเกินเวลา
เมื่อใดควรใช้ตารางกำหนดการมูลค่าในงานก่อสร้าง
ขณะที่ตารางค่ามูลค่าเป็นประโยชน์สำหรับโครงการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ:
กรณีการใช้งาน 1: โครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีหลายขั้นตอนซับซ้อนและมีผู้รับเหมาช่วงหลายราย
โครงการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กันหลายประการ ตารางค่าต่างๆ ช่วยจัดการความซับซ้อนโดยการแบ่งโครงการออกเป็นองค์ประกอบที่จัดการได้
นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงได้ดีขึ้น ทำให้มั่นใจว่างานของแต่ละฝ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องถูกกำหนดและติดตามอย่างชัดเจน
กรณีการใช้งานที่ 2: โครงการที่ต้องมีการติดตามกระแสเงินสดและความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
สำหรับโครงการที่มีงบประมาณจำกัดหรือมีกรอบเวลาที่เข้มงวด ตารางลำดับคุณค่าจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ
ช่วยให้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์เทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถระบุปัญหาค่าใช้จ่ายที่อาจเกินงบประมาณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการรายงานความคืบหน้าอย่างถูกต้อง ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถคำนวณมูลค่าที่ได้รับของโครงการได้
กรณีการใช้งานที่ 3: โครงการที่มีการเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้าหรือการชำระเงินตามเป้าหมาย
ในโครงสร้างการชำระเงินประเภทนี้ ตารางค่ามูลค่า ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระ ช่วยให้คุณสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้นได้อย่างถูกต้อง
แนวทางนี้ช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมาให้แข็งแรงโดยการรับประกันการชำระเงินที่ยุติธรรมและทันเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้เจ้าของโครงการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเงินทุนของพวกเขาถูกจัดสรรอย่างไรตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
กรณีการใช้งานที่ 4: งานก่อสร้างที่เจ้าของโครงการหรือผู้ให้กู้ต้องการรายละเอียดการแบ่งต้นทุนอย่างละเอียด
เจ้าของโครงการหรือสถาบันการเงินบางแห่งกำหนดให้ใช้ตารางมูลค่าเพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยง
มันให้พวกเขามุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับต้นทุนของโครงการ ช่วยให้พวกเขาประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และมั่นใจว่าเงินทุนถูกใช้ตามที่ตั้งใจไว้
หมายเหตุ: แม้แต่สำหรับโครงการขนาดเล็ก ตารางค่าที่เรียบง่ายก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการ และทำหน้าที่เป็นบันทึกเพื่อคาดการณ์การเงินและเวลาที่ใช้สำหรับโครงการที่คล้ายกันในอนาคต
องค์ประกอบสำคัญของตารางมูลค่า
ตารางคุณค่าที่มีโครงสร้างดีโดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
- ข้อมูลธุรกิจ: ชื่อผู้รับเหมา, ชื่อบริษัท, ที่อยู่ทางธุรกิจ, หมายเลขสัญญา, ชื่อโครงการ, เป็นต้น
- รายการ: การแจกแจงรายละเอียดขององค์ประกอบทั้งหมดของโครงการ
- คำอธิบาย: คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการและแต่ละรายการ
- มูลค่าที่กำหนดไว้: งบประมาณที่จัดสรรไว้ทั้งหมดและสำหรับแต่ละรายการ
- การสมัครก่อนหน้านี้: จำนวนเงินที่เรียกเก็บในรอบการชำระเงินล่าสุด
- การใช้งานปัจจุบัน: จำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บในรอบปัจจุบัน
- วัสดุที่เก็บไว้: มูลค่าของวัสดุที่เก็บไว้แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง
- รวมงานที่เสร็จสมบูรณ์และเก็บไว้: ผลรวมของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและวัสดุที่เก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสิ้น: เปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้น
- ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ: ยอดรวมคงเหลือที่ต้องเรียกเก็บในภายหลัง
การสร้างตารางคุณค่า
การสร้าง SOV ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร อาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนบ้างเพื่อให้สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อคุณเข้าใจหลักการแล้ว คุณจะสามารถจดจำทุกอย่างได้อย่างขึ้นใจ
SOV ที่ทำอย่างดีจะอ่านและเข้าใจได้ง่าย ต้องรวมถึงขั้นตอนทั้งหมดของโครงการ การเงิน และหลักฐานอื่น ๆ และควรเข้าถึงได้โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสที่แท้จริง
แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเริ่มโครงการของคุณ? คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณและทีมของคุณจะทำงานเป็นไปตามแผน รู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่ และยึดตามกำหนดเวลา?
เข้าสู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่มั่นคง เช่นClickUp!
วิธีที่ดีที่สุดในการติดตามโครงการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่คือการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับโครงการ ถึงแม้ว่า ClickUp จะเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการจัดการโครงการ แต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างตารางค่าของคุณได้เช่นกัน มาดูกันว่าทำอย่างไร
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น, ปรับปรุงการร่วมมือ, และส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
มาดูขั้นตอนการสร้างตารางเวลาที่มีคุณค่าครบถ้วนและวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยได้:
ขั้นตอนที่ 1: ทบทวนเอกสารโครงการทั้งหมด
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบขอบเขตของโครงการอย่างละเอียด, กำหนดการก่อสร้าง, ใบอนุญาต, และเอกสารสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น.
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุองค์ประกอบหลักทั้งหมดของโครงการและเตรียมความพร้อมก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับองค์ประกอบเหล่านั้น
ClickUp Docsสามารถช่วยคุณจัดการเอกสารโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ใบอนุญาต สัญญา และใบแจ้งหนี้ไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถสร้างเอกสารตารางค่าและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 2: แยกย่อยโครงการ
แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นส่วนที่มีเหตุผลและสามารถจัดการได้ แต่ละส่วนควรแสดงถึงงานที่สำคัญหรือขั้นตอนสำคัญของโครงการ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีขั้นตอนที่แตกต่างกันสำหรับการรวบรวมวัตถุดิบ การเตรียมสถานที่และการจัดภูมิทัศน์ การเพิ่มฐานรากและผนัง การก่ออิฐและหิน การทำงานโลหะ งานไม้ การติดตั้งระบบความร้อน ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
จากนั้น ให้แยกย่อยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำแต่ละส่วนประกอบมาอธิบายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ โครงการขนาดใหญ่อาจต้องมีการแบ่งย่อยที่ละเอียดมากขึ้น ในขณะที่โครงการขนาดเล็กอาจใช้หมวดหมู่ที่กว้างกว่า
ClickUp Tasksสามารถช่วยให้คุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่ติดตาม ติดตาม ประเมินผล และทำงานให้เสร็จได้ง่ายขึ้น
เมื่อคุณได้สร้างตารางค่าต่างๆ และแยกย่อยทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้างแล้ว เพียงเพิ่มส่วนประกอบและงานทั้งหมดลงในแพลตฟอร์ม ClickUp และมอบหมายให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
มัน (ClickUp) ยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดการงานสำหรับทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้ ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่แตกต่างกัน
มัน (ClickUp) ยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดการงานให้กับทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้อีกด้วย ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่หลากหลาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตฟรีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างอีกด้วย
เทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้าง ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUpเป็นเทมเพลตระดับสูงที่ช่วยผู้จัดการโครงการก่อสร้างในการจัดระเบียบและวางแผนทุกขั้นตอนและระยะของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างอาคารใหม่หรือโครงการปรับปรุง ให้คุณควบคุมทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- กำหนดตารางงานประจำสัปดาห์หรือรายเดือนได้อย่างง่ายดายทั้งหมดในครั้งเดียว
- กำจัดงานคำนวณและรายงานด้วยตนเองทั้งหมดเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานก่อสร้างจริง
- ติดตามงบประมาณและทรัพยากรของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดต้นทุนหรือมูลค่า
หลังจากแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนย่อยแล้ว ให้จัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการโดยอิงจากราคาที่ผู้รับเหมาช่วงเสนอมา ต้นทุนวัสดุ ประมาณการค่าแรง และปัจจัยจำเป็นอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายอดรวมของทุกรายการเท่ากับราคาสัญญาทั้งหมด
แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดโครงการของคุณได้ตามความต้องการของคุณ. มองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการ, การเงิน, กำหนดเวลา, และปัญหาที่ติดขัดได้ในทันที.
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณช่วยให้คุณสามารถดูโครงการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ สถานะของโครงการ งานที่เสร็จสมบูรณ์ งานที่ยังเหลืออยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ได้
เชื่อมต่อทีมการเงินและบัญชีของคุณโดยตรงบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันClickUp Financeแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดชำระเงินและช่วยให้คุณเพิ่มงานประจำบนแดชบอร์ดสำหรับบิลที่ต้องจ่ายซ้ำ
หลังจากชำระบิลรายเดือนแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ได้ หากเป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ระบบจะสร้างงานใหม่สำหรับเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือด้านการเงินและการทำบัญชีบน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ของโครงการได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp ซึ่งเป็นเทมเพลตระดับกลางสำหรับการบัญชีโครงการแบบบูรณาการได้อีกด้วย นี่คือผู้ช่วยทางการเงินแบบครบวงจรของคุณที่ช่วยให้คุณติดตามใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ บริการ งาน และข้อเสนออื่น ๆ ที่คุณอาจมีได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกินวงเงินของโครงการ
- ระบุสถานที่ที่คุณสามารถประหยัดเงินได้
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพเมื่อโครงการของคุณเสร็จสิ้น เพื่อวางแผนสำหรับโครงการในอนาคต
- ตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุน พร้อมมองเห็นภาพรวมทางการเงินของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบัญชีและการเงิน
ขั้นตอนที่ 4: จัดให้สอดคล้องกับกำหนดการของโครงการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตารางค่าสอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการ การสอดคล้องนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างถูกต้อง
สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดการส่วนที่เปลี่ยนแปลงของโครงการได้ ทุกโครงการมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นทำไมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณจึงควรมีแดชบอร์ดแบบเดียวกัน?
เพิ่มข้อมูลติดต่อของลูกค้า, ผู้จัดจำหน่าย, คู่ค้า, ประเภทบ้าน, ระยะของโครงการ, และกำหนดเวลา, และปรับแต่งเมนูแบบเลื่อนลงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรองรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของแต่ละโครงการ
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนและปรับแก้
ตรวจสอบตารางค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาทั่วไป และตรวจสอบว่าคุณพลาดอะไรไปหรือไม่ ปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ให้สร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปโครงการ การเงิน และความคืบหน้าของคุณ ไม่จำเป็นต้องคำนวณรายงานด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์รายงานการก่อสร้างแยกต่างหาก คุณยังสามารถแชร์รายงานอัตโนมัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นโครงการของคุณตามกำหนดเวลา
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบงบประมาณการก่อสร้างฟรีที่ใช้งานได้
ประโยชน์ของการสร้างตารางคุณค่า
ตารางค่ากำหนดเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง. สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง.
มันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจมากขึ้นระหว่างผู้รับเหมากับลูกค้า เนื่องจากทุกงาน ค่าใช้จ่าย และสินค้าคงคลังได้ถูกบันทึกและอนุมัติตั้งแต่วันแรก
นอกเหนือจากนี้ นี่คือประโยชน์หลักของการมี SOV สำหรับโครงการก่อสร้างทั้งหมดของคุณ
- การจัดการกระแสเงินสดที่ดีขึ้น: แบ่งโครงการออกเป็นงานและส่วนย่อยที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่ดีตลอดระยะเวลาของโครงการ ลดความตึงเครียดทางการเงิน
- การติดตามความคืบหน้าที่ได้รับการปรับปรุง: ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับผู้จัดการโครงการในการติดตามความคืบหน้าของแต่ละส่วนของโครงการอย่างถูกต้อง และระบุความล่าช้าหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- กระบวนการชำระเงินที่ราบรื่น: ทำให้กระบวนการยื่นคำขอชำระเงินง่ายขึ้น และลดการเกิดข้อพิพาทด้วยการแยกแยะอย่างชัดเจนของงานที่เสร็จสมบูรณ์และวัสดุที่เก็บไว้
- การควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น: ช่วยให้มองเห็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าที่กำหนดไว้ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเกินงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: กลายเป็นจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในโครงการ ช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และความคืบหน้าชัดเจนขึ้น
สร้างตารางเวลาของคุณด้วยคุณค่าของคุณด้วย ClickUp
ตารางค่ามาตรฐานเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการ ผู้ควบคุมการเงิน และเจ้าของโครงการที่ดูแลโครงการก่อสร้างทุกประเภท
ตารางค่ากำหนดช่วยให้โครงการทั้งหมดดำเนินไปตามแผนทางการเงินและเวลา โดยการให้รายละเอียดการแบ่งค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน การติดตามความคืบหน้าอย่างถูกต้อง และการทำให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก การเชี่ยวชาญในการใช้ตารางมูลค่าจะช่วยยกระดับทักษะการบริหารโครงการของคุณและส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ
และอะไรที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก? ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม เช่น ClickUp เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามโครงการของคุณ, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, รักษาการไหลเวียนของเงินสดให้คงที่, และในที่สุดก็ส่งมอบโครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จ
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ClickUpฟรีวันนี้!