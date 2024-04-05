วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้างเชิงปฏิบัติการ

การบริหารโครงการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากคุณต้องจัดการกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว การส่งมอบโครงการให้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ โดยไม่ลดคุณภาพ ต้องอาศัยการวางแผนและการดำเนินการที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายได้บ่อยครั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อโครงการใด ๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม
50% ของบริษัทก่อสร้างรายงานว่าพวกเขาได้ยกเลิก, เลื่อน, หรือปรับลดขนาดโครงการเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ความล่าช้า, งบประมาณเกิน, และปัญหาด้านความปลอดภัยสามารถคุกคามความสำเร็จของโครงการและทำให้คุณต้องรีบแก้ไข อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางแผนและการติดตามภัยคุกคามภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม โครงการก่อสร้างสามารถมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้างมีผลกระทบที่กว้างขวางตามการศึกษาของ World Economic Forumพบว่าเพียงแค่ การลดต้นทุนการก่อสร้างลง 1% สามารถช่วยประหยัดเงินสังคมได้ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาประสิทธิภาพในการก่อสร้างและทำความเข้าใจบทบาทของการบริหารโครงการในการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าว
อะไรคือประสิทธิภาพในการก่อสร้าง?
ประสิทธิภาพการดำเนินงานคืออัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์ของโครงการกับปัจจัยนำเข้าต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประสิทธิภาพของโครงการได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงแรงงาน วัสดุ หรืออุปกรณ์ ดังนั้น ประสิทธิภาพในการก่อสร้างจึงไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ความเร็วหรือการจัดการทรัพยากรเท่านั้น
แทนที่จะเน้นไปที่การบรรลุ สมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างต้นทุนโครงการ, ระยะเวลาการแล้วเสร็จ, และคุณภาพ วัตถุประสงค์คือการรับประกันว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา, ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่คาดหวัง, และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากความล่าช้าอาจทำให้การแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าและเพิ่มต้นทุนของโครงการได้ ผลิตภาพจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการทำกำไร ดังนั้นธุรกิจจึงใช้เครื่องมืออัตโนมัติในงานก่อสร้างและซอฟต์แวร์การจัดการงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใช้เทคโนโลยีในงานก่อสร้างอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยผู้จัดการโครงการก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการโครงการรู้สึกหวาดหวั่น
เนื่องจากแต่ละโครงการจำเป็นต้องมีการติดตามอย่างละเอียดถี่ถ้วนใน:
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
- ความต้องการทรัพยากรและงบประมาณ
- รายการวัสดุ
- ข้อกำหนดด้านเงินทุน
- พลังงานที่ป้อนเข้า
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
การติดตามตัวชี้วัดและพารามิเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้มักกลายเป็นเรื่องท้าทายได้บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ บริษัทก่อสร้างจึงมักใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์หลายประเภทในการติดตามพารามิเตอร์เฉพาะ จากนั้นจึงนำตัวเลขเหล่านี้มาเปรียบเทียบผ่านเครื่องมือบริหารจัดการผลผลิตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้าง
ความท้าทายหลักบางประการต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาคการก่อสร้าง ได้แก่:
1. ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
โครงการส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวหากไม่มี กรอบเวลาที่เป็นจริง และ เป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมและแผนการดำเนินงานที่ระบุเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนและกรอบเวลาของแต่ละงานอย่างละเอียด โครงการก่อสร้างสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาและทรัพยากรได้การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่กำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโครงการให้อยู่ในกำหนดเวลา
2. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
เป็นเรื่องค่อนข้างปกติที่งานก่อสร้างจะ เกินงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ โครงการทั้งหมดอาจถูกระงับไว้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แผนโครงการจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น อัตราเงินเฟ้อ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน และปัจจัยทางการเงินอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการโครงการ การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการรองรับในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
3. ความวุ่นวายในสถานที่
ในระยะการวางแผน ทุกภารกิจและกิจกรรมดูเหมือนจะพร้อมสำหรับความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการเข้าสู่ระยะการดำเนินการ ปัญหาใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นได้ สถานที่ก่อสร้างมักมีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในสถานที่ เช่น การขาดแคลนวัสดุหรืออุปกรณ์, กำลังคนไม่เพียงพอ, ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ, และปัญหาอื่น ๆ
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ทีมวางแผนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีประมาณการวัสดุและแรงงานที่ถูกต้องตามที่ต้องการ พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือวางแผน การก่อสร้างและซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อทำ สิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีมปฏิบัติงานในสถานที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนโครงการได้รับการปฏิบัติตาม และความเสี่ยงหรือความล่าช้าใด ๆ ได้ถูกสื่อสารไปยังทีมวางแผนแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการของคุณได้ถูกนำมาพิจารณาในกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่
4. การสื่อสารที่ไม่เหมาะสม
ไซต์งานมีหลายทีมและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมถึงคนงานก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้รับเหมา และบุคลากรอื่นๆ เนื่องจากแต่ละทีมมีวัตถุประสงค์และกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม ความล่าช้าหรือการขาดวิจารณญาณเพียงเล็กน้อยจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ความเข้าใจผิดและความล่าช้าเหล่านี้ มักทำให้โครงการทั้งหมดซับซ้อนขึ้นและสูญเสียเวลา เงิน และทรัพยากร
ผู้จัดการโครงการต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ และแจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับอุปสรรคใด ๆ ที่อาจขัดขวางเป้าหมาย การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมระยะยาวและกิจกรรมประจำวันจะช่วยให้หลีกเลี่ยงช่องว่าง และทำให้ทีมโครงการตระหนักถึงกิจกรรมและเป้าหมายเฉพาะของตน
ข่าวดี?ด้วยกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง บริษัทก่อสร้างสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
10 กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้างเชิงปฏิบัติการ
ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าทำไมโครงการก่อสร้างถึงล้มเหลว ให้เราดูที่กลยุทธ์เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้างและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้:
1. สร้างแผนแม่บทสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ
ลองนึกภาพการสร้างบ้านโดยไม่มีแบบแปลน—ไม่ใช่ความคิดที่ดีนักใช่ไหม? โครงการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน แผนงานที่มั่นคงช่วยให้ทุกคนในโครงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แผนของคุณควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- ขอบเขตของโครงการที่ระบุข้อกำหนด ระยะเวลา งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร
- การจัดการสินค้าคงคลังและทรัพยากร—เครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงผู้รับเหมาและพนักงานอื่น ๆ ที่คุณจะต้องทำงานร่วมกัน
- สิทธิ์, การรับรอง, และใบอนุญาตสำหรับโครงการของคุณ
- คุณภาพและมาตรการความปลอดภัย
- พยากรณ์อากาศและแผนการบรรเทาผลกระทบ
- แผนสำรอง—ในกรณีที่โครงการของคุณเกินกำหนดเวลาหรือเกินงบประมาณ
ClickUp Whiteboardsสามารถช่วยคุณสร้างแผนงานและพิมพ์เขียวที่ละเอียดสำหรับโครงการของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมาย ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถใช้มันเพื่อระดมความคิดและมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดในโครงการก่อสร้างได้
ข้อสรุป: เริ่มต้นด้วยแผนการที่ละเอียดและให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการระดมความคิด
2. ฝึกการสื่อสารอย่างเปิดเผยและบันทึกทุกอย่าง
เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น ให้ปฏิบัติตามแนวทางง่าย ๆ: บันทึกทุกอย่าง. ตั้งแต่ภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้วและข้อกำหนด ไปจนถึงความเสี่ยงหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกกิจกรรมทุกอย่างไว้ในระบบซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้าง.
ผู้นำโครงการต้องสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารแบบเปิดกว้างและการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันข้อมูลสถานะและข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ช่วยสร้างความโปร่งใสและทำให้กิจกรรมของโครงการดำเนินไปตามแผน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีแผนสำรองพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดจำไว้ว่า ทีมที่เชื่อมโยงกันและได้รับข้อมูลครบถ้วนคือทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
ด้วยการใช้ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีผลกระทบ, วิกิ, และแผนโครงการที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันกับคุณได้ และคุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องทำ, เพิ่มความคิดเห็น, และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้เพื่อให้ทันกับทุกความคิดของคุณ
นอกจากนี้ ฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณจัดการทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหลายโปรเจกต์หรือหลายไทม์ไลน์ได้รวมไว้ในที่เดียว ด้วยClickUp Chat คุณสามารถแชร์ลิงก์โปรเจกต์และส่งไฟล์แนบได้อย่างสะดวกและจัดกลุ่มไว้เป็นหมวดหมู่ ข้อความสามารถจัดรูปแบบด้วยฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูง ช่วยประหยัดเวลาและส่งโค้ด รายการ แบนเนอร์ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ครบถ้วน
ข้อสรุป: บันทึกทุกอย่างและสื่อสารอย่างโปร่งใส
3. ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ขณะนี้มีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอัตโนมัติหลายอย่างเพื่อปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทีมงานของคุณไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง นี้ได้อย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ ที่แย่กว่านั้นคืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับ วิธีการล่าสุด ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย และ เครื่องมือ ที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ จัดเตรียมการสอนการใช้งานซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีล่าสุด และส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาทักษะด้วยการรับรองด้านการก่อสร้าง สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณได้รับทักษะที่สำคัญในการทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนโครงการของคุณ
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้างคลังความรู้ที่สามารถแชร์ได้ พร้อมด้วย SOPs และบทเรียนจากโครงการที่เคยทำงานมาก่อน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเพื่อให้ทั้งทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับข้อมูลและการอัปเดตต่างๆ
สรุป: อัปเดตทักษะของทีมอยู่เสมอ
4. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยคือสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความล่าช้า และทีมงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการขัดจังหวะน้อยลง
ดำเนินการโปรแกรมความปลอดภัยอย่างครอบคลุม, ทำการตรวจสอบเป็นประจำ, และพิจารณาการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย. จำไว้ว่า การปกป้องทีมของคุณคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ และยังช่วยลดการล่าช้าและการหยุดชะงัก และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน.
สรุป: ลงทุนในมาตรการและโปรแกรมด้านความปลอดภัย
5. คาดการณ์และจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานล่วงหน้า
ลองนึกภาพการจัดเตรียมทรัพยากร เครื่องจักร และการตรวจสอบความรอบคอบทั้งหมดสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ แต่กลับพบว่าวัสดุที่จำเป็นไม่มีให้ใช้ในนาทีสุดท้าย น่าหงุดหงิดใช่ไหม?
นี่เป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถเสร็จตามกำหนดเวลาได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ดำเนินการจัดการสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาด และเติมสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าที่หมดไป
สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้จัดจำหน่ายของคุณ และแจ้งให้พวกเขาทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับความต้องการของคุณ. สิ่งนี้ช่วยคุณ คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น.
สรุป: จัดการสินค้าคงคลังของคุณและป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
6. ใช้การก่อสร้างแบบโมดูลาร์และเทคนิคการก่อสร้างสำเร็จรูป
โครงสร้างแบบดั้งเดิมมักต้องการการยกของหนักเป็นจำนวนมาก รวมถึงการติดตั้งคานเหล็ก การก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่หน้างาน การปรับแต่งตามความต้องการ และการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่สามารถทำให้กระบวนการก่อสร้างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างแบบโมดูลาร์หรือแบบสำเร็จรูป คุณเพียงแค่รวบรวมวัสดุทั้งหมดและติดตั้งลงในตัวอาคารเท่านั้น
สิ่งนี้ช่วยให้คุณ สร้างได้เร็วขึ้น, ลดของเสีย, และรักษา คุณภาพโดยรวม ของโครงการก่อสร้าง
สรุป: การก่อสร้างแบบโมดูลาร์มีประสิทธิภาพมากกว่า
7. ยอมรับระบบอัตโนมัติเพื่อปฏิวัติกระบวนการก่อสร้าง
ระบบอัตโนมัติสามารถเร่งระยะเวลาการก่อสร้างได้อย่างมาก หากดำเนินการอย่างถูกต้อง การใช้ระบบอัตโนมัติผ่านเครื่องจักร เครื่องมือไฟฟ้า และระบบขั้นสูง จะช่วยให้คุณสามารถปลดปล่อยแรงงานของคุณไปทำภารกิจที่สำคัญและเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น และทำให้แรงงานของคุณไม่ต้องทำงานอย่างเหนื่อยล้าตลอดเวลา
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp ยังช่วยคุณ อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่นการอัปเดตและอื่น ๆ ช่วยคุณและผู้นำทีมของคุณประหยัดเวลาที่มีค่า
เวลาที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้สำหรับการสำรวจ, การตรวจสอบ, และงานสำคัญอื่น ๆ ได้, ทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบอัตโนมัติและความเชี่ยวชาญของมนุษย์.
สรุป: การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา แรงกาย และเงินทอง
8. กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
การสร้างแผนโครงการที่สมจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ผู้จัดการโครงการอาจพลาดการเพิ่มมาตรการป้องกันไว้ในแผนเนื่องจากการเร่งรีบเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ดังนั้น หากมีงานใดงานหนึ่งล่าช้า จะเกิดผลกระทบแบบโดมิโน และสิ่งต่างๆ จะเริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็ว กำหนด เป้าหมาย ที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) สำหรับงบประมาณ ระยะเวลา และคุณภาพ นอกจากนี้ควรติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนตามความเหมาะสม เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนมีสมาธิและมีแรงจูงใจ ส่งผลให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ
ใช้ClickUp Goalsเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและมีข้อมูลทั้งหมด เช่น ความคืบหน้าของโครงการ, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, วงจรสปรินต์, OKRs และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ อยู่ในมือ
สรุป: เป้าหมาย SMART คือการชนะทั้งสองฝ่าย
9. ปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกเหนือจากการใช้ระบบอัตโนมัติและการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การก่อสร้างยุคใหม่แล้ว คุณควรวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ของคุณด้วยโซลูชันการจัดการโครงการและทรัพยากรขั้นสูงช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมขององค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วน คุณสามารถวางแผนโครงการในอนาคตและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้าง ได้โดยการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและอุปสรรคที่คุณพบเจอ
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติ, สร้างแบบแผนสำหรับกระบวนการ, ลดของเสีย, และส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างของคุณให้ดีขึ้น, ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งมอบผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้.
ด้วยเทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp คุณสามารถเริ่มต้นกับแผนโครงการก่อสร้างของคุณได้อย่างรวดเร็ว. คุณสามารถทำได้:
- วางแผนและมองเห็นภาพทุกอย่างตั้งแต่การขายไปจนถึงวงจรชีวิตของโครงการ
- จัดสรรทรัพยากรของทีมและผู้รับเหมาให้สอดคล้องกันเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- ติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณส่งมอบงานได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
สรุป: การมาตรฐานสามารถเพิ่มคุณค่าได้
10. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมก่อสร้างได้พึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลและซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนและบริหารโครงการก่อสร้างหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการโครงการช่วยให้คุณ วางแผนกิจกรรมทั้งหมด (แผนงาน, ตารางเวลา, งบประมาณ, การสื่อสาร) ได้ในที่เดียว
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งนำเสนอโซลูชันครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การเงิน สินค้าคงคลัง การติดตามความคืบหน้า หรือความต้องการอื่นๆ คุณสามารถใช้โซลูชันนี้สำหรับทุกความต้องการของคุณ คิดถึงมันเหมือนศูนย์บัญชาการการก่อสร้างของคุณ ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้เพื่อการควบคุมโครงการที่ดีที่สุด
ข้อสรุป: รักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพด้วยClickUp
ถึงเวลาเริ่มต้นสร้าง—ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
การบริหารโครงการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องวางแผน ประสานงาน และดำเนินการแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์ประกอบต่างๆ ซอฟต์แวร์บริหารการก่อสร้างแบบจุดเดียว สามารถช่วยคุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ลดงานที่ใช้เวลานาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
นั่นคือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ ClickUp Construction Project Managementทำได้! ด้วยเวิร์กโฟลว์งานก่อสร้างที่ติดตั้งไว้แล้วและเทมเพลตการก่อสร้างของClickUp ที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตามงานและทรัพยากรของคุณ คุณสามารถวางแผน จัดการ และติดตามกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดได้จากที่เดียว
แทนที่จะพยายามติดตามกิจกรรมหลายสิบอย่างด้วยตนเอง เพียงสร้างงานใน ClickUp พร้อมกำหนดไทม์ไลน์ เจ้าของงาน และข้อมูลอื่นๆใช้แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน
ClickUp'sAI Project Managerจะสร้างการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ ค้นหาการพึ่งพาและอุปสรรค สร้างงานย่อยที่จำเป็น และช่วยให้คุณรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp ช่วยให้บริษัทก่อสร้างสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันครบวงจรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและทำให้กระบวนการง่ายขึ้นเริ่มต้นใช้งานด้วยการทดลองใช้ฟรีวันนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการทั้งหมดของคุณจะส่งมอบได้อย่างคุ้มค่า
คำถามที่พบบ่อย
1. อะไรคือประสิทธิภาพในการก่อสร้าง?
ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ในแง่ที่ง่ายที่สุด คือความสามารถของบริษัทในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นด้วยการใช้ความพยายามหรือค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกำหนดเวลาของโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร ลดความล่าช้า และติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร เพื่อให้ได้สมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
2. คุณวัดประสิทธิภาพการก่อสร้างอย่างไร?
ประสิทธิภาพการก่อสร้างคืออัตราส่วนระหว่างผลผลิตกับปัจจัยนำเข้าในโครงการก่อสร้าง ซึ่งวัดโดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ระยะเวลาการแล้วเสร็จของโครงการ ความแตกต่างของงบประมาณ ผลผลิตและการใช้ทรัพยากร อัตราการสูญเสียวัสดุเป็นเปอร์เซ็นต์ อัตราอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย และอื่น ๆ ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามและกำหนดตัวชี้วัดของลูกค้าภายในแดชบอร์ดโครงการของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการก่อสร้างของคุณจะบรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ
3. อะไรคือประสิทธิภาพการดำเนินงานในก่อสร้าง?
ประสิทธิภาพการดำเนินงานคือการปรับปรุงการดำเนินงานก่อสร้างประจำวันของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณงาน. ซึ่งรวมถึงแง่มุมต่างๆ เช่น:
- การจัดการงานและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารที่ชัดเจนและการร่วมมือกันระหว่างทีม
- กระบวนการทำงานและขั้นตอนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
- การแก้ปัญหาเชิงรุกและการจัดการความเสี่ยง