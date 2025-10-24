10 เทมเพลต Notion สำหรับ ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้ใหญ่ประมาณ404 ล้านคนทั่วโลกอาศัยอยู่กับโรคสมาธิสั้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ระบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสมองที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทของพวกเขา
เราเข้าใจดีว่าการนั่งลงกับแผนการที่เคร่งครัดในขณะที่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการมองข้ามเวลาเป็นอย่างไร งานบางอย่างอาจถูกมองข้าม เวลาหายไป และสิ่งที่ดูเหมือนแผนประจำวันง่าย ๆ กลับกลายเป็นกองงานที่ยังไม่เสร็จ
หากไม่มีเทมเพลตที่ตระหนักถึงภาวะ ADHD วงจรนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทติดอยู่ในความคับข้องใจแทนที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและเข้าถึงระบบที่เหมาะกับคุณ เราได้รวบรวมเทมเพลต Notion ADHD ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที
เทมเพลตโนชั่น ADHD ที่ดีที่สุดในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ชุดเครื่องมือเชี่ยวชาญ ADHD
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างซึ่งรวมการวางแผน การสร้างนิสัย และการจัดการเวลาไว้ในแดชบอร์ดเดียว
|ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว, รายการสิ่งที่ต้องทำ, ตัวติดตามนิสัย
|สมุดวางแผนประจำวันสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ใครก็ตามที่ต้องการระบบที่เบาและยืดหยุ่น ซึ่งทำให้การวางแผนรู้สึกได้รับการสนับสนุนมากกว่าการรู้สึกหนักใจ
|แดชบอร์ดกลางสำหรับจัดระเบียบงาน พร้อมขั้นตอนการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ด้วยตัวช่วยแสดงภาพ
|ผู้จัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทและนักเรียนที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจที่ฝังอยู่ในสมุดวางแผนของพวกเขา ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป
|ปุ่มเพิ่มอย่างรวดเร็ว, ตัวกรองความสำคัญ, มุมมองที่ชัดเจนเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
|สมุดบันทึกอัจฉริยะสำหรับ ADHD
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพจิตและความเข้าใจตนเองโดยการบันทึกอารมณ์ และสร้างผู้ช่วยวางแผนชีวิต ADHD ที่สม่ำเสมอ
|บันทึกประจำวันพร้อมคำถามกระตุ้นความคิด การติดตามอารมณ์ และการบันทึกไอเดีย
|ตัวติดตามเป้าหมายและค้นพบ ADHD
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) นักเรียน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ประสบปัญหาในการตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือ และต้องการกรอบการทำงานที่ช่วยให้ความฝันที่ดูห่างไกลกลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้และวัดผลได้
|เป้าหมายและตัวชี้วัด, การติดตามความคืบหน้า
|บันทึกอาการสมาธิสั้นและอารมณ์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการระบบตรวจสอบสภาพจิตใจซึ่งสามารถบาลานซ์ระหว่างความเร็วและความลึกได้ ช่วยให้พวกเขาติดตามอารมณ์และจัดการสุขภาพจิตได้ดีขึ้น
|สถานะทางอารมณ์, นิสัย และตัวติดตามอารมณ์
|ตัวติดตามนิสัยและกิจวัตรสำหรับ ADHD
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ใครก็ตามที่ประสบปัญหาในการทำกิจวัตรที่ไม่สม่ำเสมอและต้องการโครงสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์สำหรับช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงเวลาที่ต้องการสมาธิ
|การติดตามนิสัยด้วยภาพ, การแจ้งเตือน, การตรวจสอบกิจวัตรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
|แผนการรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องดิ้นรนกับการเสียเวลาไปเปล่า ๆ และต้องการระบบการเริ่มต้นใหม่ในทุกวันจันทร์ที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยืดหยุ่นได้
|ภาพรวมประจำสัปดาห์ของงานสำคัญ การนัดหมาย และกิจวัตรประจำวัน
|สมุดวางแผนประจำวัน (สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นและอื่นๆ)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเรียนหรือมืออาชีพที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพแต่เรียบง่ายในการรักษาสมาธิในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายการสิ่งที่ต้องทำยาวๆ มักจะส่งผลเสีย
|โหมดโฟกัสสำหรับงานสำคัญ, การบล็อกเวลา, การระบายความคิดอย่างรวดเร็ว, การทบทวนสิ้นวัน
|สมุดวางแผนสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้นแบบครบวงจร
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) หรือผู้ที่ต้องการสมุดวางแผนชีวิตแบบครบวงจรที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อช่วยให้มีสมาธิ จัดระเบียบ และทำตามเป้าหมายทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพได้อย่างสม่ำเสมอ
|งานที่ครอบคลุม, นิสัย, การบันทึก, เป้าหมาย และการจัดการกิจวัตร
|เทมเพลตแผนงานปฏิทิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท หรือ นักเรียนที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบเวลาแบบภาพและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
|การจัดวางงาน, การประชุม & กิจกรรมในรูปแบบภาพ, การจัดรหัสสีตามทีมหรือความสำคัญ, มุมมองรวมของกำหนดเวลาและตารางงาน
|เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการจัดระเบียบ มีแรงจูงใจ และจัดการงานประจำวันโดยไม่รู้สึกหนักใจ
|การวางแผนรายวันพร้อมเป้าหมาย การจัดตารางเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการทบทวน
|เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ประสบความสำเร็จด้วยแผนภาพแสดงกิจกรรมประจำวันแทนที่จะเป็นรายการที่ไม่มีที่สิ้นสุด
|ช่องเฉพาะสำหรับงานที่ต้องโฟกัส การวางแผนตามเวลา
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์หรือมืออาชีพที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่เจริญเติบโตได้ดีในโครงสร้างที่มองเห็นได้ และต้องการระบบที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการรู้สึกถูกกดดัน และเพิ่มความสามารถในการรับผิดชอบ
|การติดตามงานพร้อมสถานะ, ลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน)
|เทมเพลตวางแผนชีวิต ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายชีวิตในภาพรวมกับความก้าวหน้าในแต่ละวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีสมองแบบ ADHD ที่เติบโตได้ดีในโครงสร้างที่ชัดเจนและภาพที่มองเห็น
|การวางแผนส่วนตัว + การทำงาน: เป้าหมาย, กิจวัตร, งาน และโครงการชีวิตในที่เดียว
|เทมเพลตตารางเวลาชั่วโมง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สมองที่มีภาวะ ADHD ที่ต้องการความชัดเจนทางสายตาและความยืดหยุ่นแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความต่อเนื่องในวันที่ยุ่งและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
|การควบคุมตารางเวลาแบบรายชั่วโมงเพื่อการจัดการเวลาอย่างละเอียด
|เทมเพลต ClickUp Getting Things Done
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่กำลังดิ้นรนกับการทำงานล้นมือหรือภาวะชะงักงันจากสมาธิสั้น และต้องการระบบที่มีสีสันและยืดหยุ่นเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน และในที่สุดก็สามารถทำงานให้เสร็จได้
|วิธีการ GTD สำหรับการจัดการงาน, ช่องทางการจับงาน, กระบวนการทำงานถัดไป
|แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่กำลังรับมือกับโรคสมาธิสั้นหรือตารางงานที่ยุ่งและต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนมื้ออาหารโดยไม่เครียด และลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในช่วงเวลารับประทานอาหาร
|การวางแผนมื้ออาหารพร้อมรายการส่วนผสมและรายการของชำ, การผสานกับงานและปฏิทินเพื่อการจัดการอาหารตามกิจวัตร
|เทมเพลตการจัดตารางเวลา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันและผู้ที่สมาธิสั้นซึ่งต้องการมุมมองแบบภาพรวมของชีวิตในขณะที่ยังสามารถขยายรายละเอียดในแต่ละวันได้
|การจัดการตารางเวลาสำหรับภาระผูกพันต่างๆ (งาน, งานส่วนตัว, ส่วนตัว)
|เทมเพลตแผนโครงการสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD และความหลากหลายทางระบบประสาทใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) หรือผู้สร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท ซึ่งต้องการแผนงานที่ยืดหยุ่นและออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของสมองของคุณอย่างแท้จริง
|เป้าหมาย + แยกย่อยเป็นงานที่จัดการได้, มุมมองและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, การวางแผนโครงการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของ ADHD
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ADHD ของ Notion ดี?
ไม่ใช่ทุกเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพจะทำงานเหมือนกันสำหรับทุกคน โดยเฉพาะหากคุณมีความหลากหลายทางระบบประสาทหรือรู้สึกท่วมท้นได้ง่ายจากความซับซ้อน เมื่อคุณกำลังประเมินเทมเพลต Notion สำหรับ ADHD นี่คือปัจจัยที่ควรใช้ในการตัดสินใจเลือก:👇
- เลย์เอาต์ที่เรียบง่ายและมินิมอล: มองหาเทมเพลต Notion ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD โดยเน้นที่แดชบอร์ดที่สะอาดตา ไอคอนน้อย และง่ายต่อการนำทาง การมองเพียงครั้งเดียวควรบอกคุณได้ว่าต้องทำอะไรต่อไป เพราะสีหรือวิดเจ็ตที่มากเกินไปจะสร้างความสับสนแทนที่จะให้ความชัดเจน
- ความชัดเจนของเวลาและงานที่มองเห็น: สัญญาณภาพช่วยยึดโฟกัสเมื่อคุณสูญเสียการติดตามเวลา เลือกเทมเพลต Notion ที่แสดงงานที่เชื่อมโยงกับมุมมองปฏิทินหรือไทม์ไลน์ การแบ่งงานรายวัน หรือแม้แต่แถบความคืบหน้าที่สะท้อนเวลาที่ใช้และผลลัพธ์ที่บรรลุ
- การจัดลำดับความสำคัญในตัว: ทุกอย่างอาจดูเหมือนเร่งด่วนในเวลาเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่ภาวะตัดสินใจไม่ได้ ให้แน่ใจว่าเทมเพลตแดชบอร์ดที่เป็นมิตรกับ ADHD ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนได้ หรือไม่ก็ควรเน้นงาน 'หลัก' เพียงหนึ่งงานของวัน
- การจัดเวลาแบบบล็อก: หนึ่งในความท้าทายหลักของ ADHD คือการสูญเสียสมาธิระหว่างการทำงาน คุณต้องการเทมเพลตแพลนเนอร์ดิจิทัลที่มีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, โหมดสลับสมาธิ, หรือพื้นที่บันทึกย่ออย่างรวดเร็วเพื่อจดบันทึกสิ่งรบกวน
- การติดตามนิสัยและกิจวัตร: มองหาสมุดวางแผนสำหรับ ADHD ที่มีตัวติดตามนิสัยแบบง่าย ๆ รวมอยู่ในแดชบอร์ดรายวันหรือรายสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยให้ทั้งคุณ (ในฐานะผู้ใช้) หรือโค้ช ADHD ของคุณสามารถติ๊กงานที่เสร็จแล้วได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้สะดวกผ่านมือถือ
- การผสานรวม: เทมเพลตแนวคิดที่เป็นมิตรกับ ADHD ของคุณควรสามารถผสานรวมกับแอปและเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ ที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและมอบการเสริมแรงเชิงบวก
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้หญิงมักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD)ช้ากว่าผู้ชายประมาณ 4 ปีสาเหตุที่เป็นไปได้คือ:
- ความคาดหวังทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลดความสำคัญของอาการขาดความใส่ใจ
- เกณฑ์การวินิจฉัยที่สร้างขึ้นรอบรูปแบบอาการของผู้ชาย
- พฤติกรรมการปกปิดและการชดเชยในเด็กหญิงและผู้หญิง
- การวินิจฉัยผิดของความผิดปกติทางอารมณ์ก่อนที่ ADHD จะได้รับการยอมรับ
📚 อ่านเพิ่มเติม:หนังสือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณจัดการกับ ADHD
เทมเพลต Notion สำหรับ ADHD ฟรี
มาสำรวจเทมเพลต Notion ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) และใช้ได้ฟรีกันเถอะ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักเรียน นักสร้างสรรค์ และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเข้าใจถึงความท้าทายของภาวะสมาธิสั้นเป็นอย่างดี
เทมเพลต Notion และแพลนเนอร์ชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ดาวน์โหลดไปใช้งาน เริ่มต้นดูว่าอะไรเหมาะกับคุณ หรือปรับแต่งระบบให้เข้ากับความต้องการของคุณเอง
1. แม่แบบชุดเครื่องมือเชี่ยวชาญ ADHD
แม่แบบชุดเครื่องมือเชี่ยวชาญ ADHD นำความมีสมาธิ โครงสร้าง และความก้าวหน้าสู่ชีวิตประจำวันของคุณ
มีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว คุณสามารถเริ่มเซสชั่นการทำงานอย่างลึกได้โดยไม่ต้องเสียสมาธิจากการเปลี่ยนแอป. ตัวช่วยวางแผนชีวิตที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD นี้มีส่วนแยกต่างหากสำหรับงานส่วนตัวและงานอาชีพ.
แพลนเนอร์ที่มีโหมดมืด เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกในการวางแผน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)เพื่อจัดการกับความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันและปรับปรุงการบริหารเวลา
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่คัดสรรแล้วผ่านวิกิความรู้เกี่ยวกับ ADHD ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลและกลยุทธ์ต่างๆ มาไว้ในที่ทำงานของคุณ
- สร้างความสม่ำเสมอด้วยตัวติดตามนิสัยง่าย ๆ ที่ส่งเสริมการกระทำเล็ก ๆ ที่สามารถทำซ้ำได้ทุกวัน
- บันทึกความคิดที่มีความหมายด้วยสมุดบันทึกวันละหนึ่งบรรทัดที่ช่วยให้การบันทึกความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่ายและยั่งยืน
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งรวมการวางแผน การสร้างนิสัย และการจัดการเวลาไว้ในแดชบอร์ดเดียว
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบ ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณจัดการงานในที่ทำงาน
2. แม่แบบแผนผัง ADHD/เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บางวันสมองของคุณรู้สึกเหมือนเบราว์เซอร์ที่มีแท็บเปิดอยู่ 40 แท็บ ในวันเหล่านั้น เทมเพลตแพลนเนอร์ Notion สำหรับ ADHD/เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จะมอบหน้าต่างที่สงบเพียงหนึ่งหน้าให้คุณทำงานได้อย่างมีสมาธิ มันเพิ่มโครงสร้างที่พอดีเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักหรือเครียด คุณสามารถเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงได้อย่างรวดเร็ว ทำความสะอาดความคิด และรู้สึกควบคุมได้มากขึ้น
แผนชีวิต Notion นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วน ได้แก่ กระดาน Brain Dump ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจดไอเดียต่าง ๆ ไว้ไม่ให้รบกวนสมาธิ รายชื่อสิ่งที่ต้องทำประจำวัน ซึ่งช่วยให้งานแต่ละอย่างกระชับและสามารถทำเสร็จได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และกล่อง Little Joys of Today ที่จะคอยเตือนให้คุณฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันที่การจัดการกับอาการต่าง ๆ ดูจะยากกว่าปกติ
ชีวิตคืออะไร ถ้าคุณไม่สามารถหาช่วงเวลาแห่งความสุขท่ามกลางเสียงรบกวนทั้งหมดได้!
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รีเซ็ทนิสัยอย่างรวดเร็วด้วยตัวติดตามนิสัยที่ยืดหยุ่นซึ่งไม่ลงโทษวันที่พลาด
- รักษาความสม่ำเสมอด้วยตารางกิจวัตรประจำวันที่มีโครงสร้างอย่างอ่อนโยน
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของตารางเวลาของคุณโดยไม่มีความวุ่นวายเพิ่มเติม
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการระบบที่เบาและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้การวางแผนรู้สึกได้รับการสนับสนุนแทนที่จะรู้สึกหนักใจ
3. แม่แบบผู้จัดการงานสำหรับ ADHD
เทมเพลตผู้จัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่มักมองดูรายการยาวๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
แทนที่จะทิ้งทุกอย่างไว้บนหน้าเดียวที่ดูวุ่นวายเกินไป แบบฟอร์มนี้ได้จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และระยะเวลาในการทำ คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าภารกิจใดที่ต้องการความสนใจทันที ภารกิจใดที่สามารถรอได้ และภารกิจใดที่ควรจัดสรรเวลาไว้ในช่วงเวลาที่มุ่งเน้น
แดชบอร์ดในเทมเพลต Notion ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วที่สรุปจำนวนงานที่เร่งด่วน งานที่เลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ และงานที่ทำเสร็จแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไม่ต้องสลับบริบทไปมา คุณไม่จำเป็นต้องกระโดดไปมาระหว่างหลายหน้า แอป หรือรายการเพื่อค้นหาสิ่งที่จะต้องทำต่อไป
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ โดยกำหนดเวลาให้ชัดเจน ทำให้งานที่ยาวนานดูไม่น่ากลัว
- จัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดด้วยการจัดเรียงตามระยะเวลา ช่วยให้คุณสามารถเลือกงานที่สอดคล้องกับพลังงานที่คุณมีในขณะนั้น
- ใช้รายการสิ่งที่ทำเสร็จแล้วเป็นระบบรางวัลเชิงภาพเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จและลดความรู้สึกผิดจากงานที่ยังทำไม่เสร็จ
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทและนักเรียนที่ต้องการตัวช่วยในการตัดสินใจที่ฝังอยู่ในสมุดวางแผน ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จะเป็นอย่างไรถ้า AI สามารถช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและสำคัญได้?ClickUp Brain, AI ที่รับรู้บริบทของ ClickUp, จะสแกน Workspace ของคุณเพื่อระบุงานที่สำคัญ จากนั้นยังแนะนำลำดับในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมกำหนดเส้นตายที่เป็นไปได้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตของคุณ
4. สมุดบันทึกอัจฉริยะสำหรับ ADHD
สำหรับหลาย ๆ คนที่มีภาวะสมาธิสั้น ความคิดและอารมณ์อาจรู้สึกไม่เป็นระเบียบ และยากที่จะมองเห็นรูปแบบจนกว่าความเครียดจะเริ่มสะสม เทมเพลตสมุดบันทึกอัจฉริยะสำหรับ ADHD จะช่วยให้มองเห็นรูปแบบเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้น
สมุดวางแผนสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) นี้ผสานระหว่างบันทึกประจำวันกับการติดตามอารมณ์ของคุณไว้ด้วยกัน แล้วสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ? คุณจะได้ติดตามไม่เพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ยังรวมถึงความรู้สึกของคุณขณะดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงด้วย
คุณจะได้รับปฏิทินอารมณ์แบบภาพและแผนที่ความร้อน ซึ่งทำให้บันทึกเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในพริบตา ติดตามเมื่อพลังงานของคุณลดลงหรือแรงจูงใจพุ่งสูงขึ้น พร้อมด้วยปัจจัยกระตุ้นที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์คือ Mind Log ที่สร้างขึ้นบนหลักการของ CBT (การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา) ซึ่งเปลี่ยนการคิดทบทวนในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการตระหนักรู้ในตนเองและความชัดเจนทางจิตใจ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความสม่ำเสมอด้วยตัวนับสถิติต่อเนื่องที่กระตุ้นให้คุณจดบันทึกเป็นประจำ
- นำทางผ่านดีไซน์ที่เป็นมิตรกับ ADHD ที่ยังคงความเรียบง่ายและมุ่งเน้น
- จัดระเบียบด้านต่าง ๆ ของชีวิต (ส่วนตัว, เป้าหมาย, การเดินทาง, ความฝัน) ลงในโฟลเดอร์เฉพาะเพื่อแยกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เข้าถึงเลย์เอาต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับทั้งเดสก์ท็อปและมือถืออย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การบันทึกประจำวันของคุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงอุปกรณ์เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการพัฒนาสุขภาพจิตและความเข้าใจตนเองโดยการบันทึกอารมณ์และสร้างแผนชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นอย่างสม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้ว่าเทมเพลตสมุดบันทึกอัจฉริยะสำหรับ ADHD ใน Notion จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่บางครั้งแอปจดบันทึกดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอาจมอบฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การติดตามอารมณ์ คำแนะนำแบบมีไกด์ หรือการบันทึกผ่านมือถืออย่างรวดเร็ว
5. แม่แบบติดตามเป้าหมายและค้นพบสำหรับ ADHD
การเขียนเป้าหมายของคุณ เช่น การมีความมั่นใจมากขึ้นหรือการออมเงินมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการมีระบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนความปรารถนาเหล่านี้ให้กลายเป็นความสำเร็จ
เข้าสู่: เทมเพลตติดตามเป้าหมายและค้นพบ ADHD มันแยกเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของคุณ (เช่น การออมเงิน $5,000 หรือติดตามตัวเลขฟิตเนส) จากเป้าหมายที่เป็นนามธรรม (เช่น การเพิ่มความมั่นใจในตนเองหรือสมาธิ) เพื่อไม่ให้สิ่งใดรู้สึกคลุมเครือเกินไปที่จะดำเนินการ
เทมเพลต Notion นี้มีแบบฝึกหัดค้นหาเป้าหมายแบบโต้ตอบที่ช่วยแนะนำคุณในการชี้แจงสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงและปรับให้เป็นผลลัพธ์ที่สมจริงและสามารถติดตามได้ รองรับการใช้งานทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป และคุณสามารถพูดผ่านไมโครโฟนเพื่อให้ระบบถอดความความคิดของคุณในแต่ละวันได้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ด้วยตัวติดตามเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งใช้ตัวเลขและแถบความคืบหน้า
- รักษาแรงจูงใจด้วยตัวติดตามเป้าหมายเชิงนามธรรมที่กระตุ้นการกระทำรายวันสำหรับเป้าหมายที่ยากต่อการวัด
- เข้าถึงชุมชนเพื่อน ADHD ที่กำลังเติบโต
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD), นักเรียน หรือมืออาชีพที่ประสบปัญหาในการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน และต้องการกรอบการทำงานที่ช่วยให้ความฝันที่ดูห่างไกลกลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้และวัดผลได้
6. แบบบันทึกอาการและอารมณ์สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
เทมเพลตบันทึกประจำวันและติดตามอารมณ์สำหรับ ADHD รวมบันทึกประจำวันสำหรับ ADHD เพื่อการสะท้อนอย่างรวดเร็วกับบันทึกอาการ ADHD เพื่อติดตามว่าสมองและร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรในแต่ละวัน
เมื่อเผชิญกับความคิดเชิงลบ ไดอารี่ประมวลผลเหตุการณ์เชิงลบที่ติดตั้งไว้จะนำทางคุณให้จัดการกับอารมณ์แทนที่จะปล่อยให้มันสะสม และหากคุณมีเวลาจำกัด บันทึกอารมณ์ 90 วินาทีเป็นวิธีที่รวดเร็วในการตรวจสอบและสังเกตเห็นรูปแบบต่างๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ปุ่มและสีที่ออกแบบในลักษณะเกมเพื่อให้การบันทึกอารมณ์รู้สึกเบาสบาย ไม่หนักใจ
- ตั้งเวลาและแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการจมอยู่กับการเขียนบันทึกที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อสรุปความรู้สึกและเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่
- ปรับแต่งทุกอย่างให้เข้ากับกิจวัตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบบันทึกสั้น ๆ หรือบันทึกอย่างละเอียด
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการระบบตรวจสอบสภาพจิตใจซึ่งผสมผสานระหว่างความรวดเร็วและความลึกซึ้ง ช่วยให้ติดตามอารมณ์และจัดการสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า 76% ของมืออาชีพ ใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญในการจัดการงานของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีคุณค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
7. แม่แบบติดตามนิสัยและกิจวัตรสำหรับ ADHD
หากเช้าของคุณรู้สึกวุ่นวายและเย็นค่ำก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเกินไป เทมเพลตติดตามนิสัยและกิจวัตรสำหรับผู้ที่มี ADHD นี้ จะช่วยยึดวันของคุณให้มั่นคงด้วยกิจวัตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสมองของคุณ
มีหมวดหมู่กิจวัตรประจำเช้าและเย็นที่สร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมจึงได้ผล
ยังมีโปรโตคอล 'Anti-ADHD Rutt' เพื่อล้างหมอกในสมองภายในเวลาไม่ถึงห้านาทีที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อแรงจูงใจลดลงถึงระดับต่ำสุด
สำหรับการทำงานที่ต้องการความลึกซึ้งมากขึ้น ส่วน 'เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโฟกัส' จะช่วยให้คุณมีสมาธิได้นานขึ้นโดยไม่มีสิ่งรบกวน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ช่องทำเครื่องหมายแบบเกมและปุ่มที่กระตุ้นโดปามีนซึ่งทำให้การติ๊กเครื่องหมายในนิสัยต่างๆ รู้สึกคุ้มค่า
- ให้กำลังใจตัวเองด้วยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีอยู่ในตัวขณะที่คุณทำกิจวัตรประจำวัน
- เข้าถึงวิดีโอสอนและคู่มือข้อความเพื่อเรียนรู้แต่ละโปรโตคอลตามจังหวะของคุณเอง
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอและต้องการโครงสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์สำหรับช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงเวลาที่ต้องการสมาธิ
8. แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์สำหรับ ADHD
เทมเพลตวางแผนรายสัปดาห์สำหรับ ADHD มอบกระบวนการบันทึกและจัดระเบียบที่ชัดเจนให้กับคุณ แทนที่จะจดจำงานต่างๆ ไว้ในหัว เพียงบันทึกอย่างรวดเร็วในส่วนบันทึกด่วน จากนั้นจัดเรียงเป็นแผนรายวันหรือรายสัปดาห์
เมื่อพูดถึงมุมมองการวางแผนรายสัปดาห์ คุณสามารถทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมา กำหนดลำดับความสำคัญใหม่ และสร้างแผนที่เป็นจริงสำหรับวันข้างหน้าได้ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดจากการเริ่มต้นใหม่ทุกเช้าวันจันทร์
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างโครงสร้างพร้อมรายการตรวจสอบประจำวันแบบทีละขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและทบทวน
- ใช้ตัวจับเวลา Pomodoroที่ติดตั้งไว้เพื่อทำงานในช่วงเวลาที่มุ่งเน้นและทบทวนความคืบหน้าของคุณเมื่อสิ้นสุดวัน
- จัดระเบียบเป้าหมายและคำเตือนในส่วนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการมองเห็นในสัปดาห์
- ติดตามพลังงานและประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยคำถามทบทวนและบันทึก
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD ที่ประสบปัญหาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและต้องการระบบการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้
9. แม่แบบแผนงานประจำวัน (สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นและอื่นๆ)
หากคุณมีปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญ เทมเพลต Notion นี้เหมาะสำหรับคุณ เทมเพลตวางแผนโฟกัสประจำวัน (สำหรับผู้ที่มี ADHD และอื่นๆ) ช่วยให้คุณบันทึกงานหลักได้สูงสุดสามงานในเทมเพลตนี้
นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการเพิ่มงานเสริมได้อีกด้วย
โซน Brain Dump ของเทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นกล่องจดหมายสำหรับความคิด ทุกความคิด ความวอกแวก หรือสิ่งที่ต้องจดจำจะถูกบันทึกไว้ทันที ก่อนที่จะดึงความสนใจของคุณไป หลังจากนั้น คุณสามารถประมวลผลบันทึกเหล่านี้เป็นงานที่ต้องทำ หรือจะลบออกทั้งหมดก็ได้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างความสม่ำเสมอทีละขั้นตอนด้วยตัวติดตามนิสัยประจำสัปดาห์ที่ให้รางวัลความก้าวหน้าโดยไม่ทำให้แผนภูมิดูซับซ้อน
- ดูภาพรวมเป้าหมายหลักของสัปดาห์ในมุมสูง จัดเรียงตามวันเพื่อการวางแผนที่ง่ายดาย
- เพลิดเพลินกับการออกแบบที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน ด้วยรูปแบบที่สะอาดตา สัญลักษณ์อีโมจิ และเค้าโครงที่ช่วยให้สมาธิของคุณคมชัด
✅ เหมาะสำหรับ: นักเรียน หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD ที่ต้องการวิธีเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาสมาธิในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีรายการสิ่งที่ต้องทำยาว ๆ ที่มักส่งผลเสีย
⭐ โบนัส: ไอเดียที่ดีที่สุดมักจะหายไปเมื่อไม่ได้บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วย ฟีเจอร์ Talk to Text ของ ClickUp คุณสามารถพูดงาน บันทึกย่อ และคำเตือนต่างๆ เมื่อมันผุดขึ้นมา และให้ระบบถอดเสียงเป็นข้อความลงในเวิร์กสเปซของคุณได้ทันที คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ภายในแอป AI Super App ของ ClickUp—ClickUp Brain MAX
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้นหรือสมาธิไม่คงที่ซึ่งมักจะมีไอเดียผุดขึ้นมาในระหว่างทำงานหรือเลื่อนดูหน้าจอ แทนที่จะต้องหยุดเพื่อพิมพ์ คุณสามารถพูดสิ่งที่ต้องทำ ความคิด หรือบันทึกการประชุมออกมาเป็นเสียงแล้วค่อยจัดระเบียบในภายหลัง
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับ ClickUp ทำให้คุณสามารถค้นหา สรุป หรือแม้กระทั่งมอบหมายสิ่งที่คุณได้กล่าวไว้ได้
10. แม่แบบแพลนเนอร์ ADHD แบบครบวงจร
คิดถึง เทมเพลตแพลนเนอร์ ADHD แบบครบวงจร ว่าเป็นแดชบอร์ดสำหรับการดูแลตัวเองใช้เทคนิค Pomodoroเพื่อแบ่งเวลาทำงานของคุณออกเป็นช่วงละ 25 นาที
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทบทวนวันของคุณ ติดตามนิสัย จัดการงบประมาณหรือแม้แต่การใช้จ่ายตามอารมณ์ และจัดระเบียบความรู้สึกของคุณ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนุก ๆ เช่น รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย, บันทึกความฝัน, ตารางรางวัลและเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยืดหยุ่นและง่ายต่อการปฏิบัติตาม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เข้าถึงเครื่องมือวางแผนกว่า 30 แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ ไปจนถึงการเงิน สุขภาพ การศึกษา และการติดตามงานบ้าน
- ใช้เทมเพลตเฉพาะสำหรับ ADHD เช่น แผนการโฟกัส ตารางรางวัล การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย และรายการตรวจสอบการจัดระเบียบ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท
- แผนงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน มีส่วนต่างๆ เช่น บันทึกงาน บันทึกย่อ รายการซื้อของ และส่วนสำหรับการสะท้อนความคิดในแต่ละวัน
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) หรือผู้ที่ต้องการสมุดวางแผนชีวิตแบบครบวงจรที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อช่วยให้มีสมาธิ จัดระเบียบ และทำตามเป้าหมายทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพได้อย่างสม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณต้องรับมือกับความคิดมากมายในเวลาเดียวกัน การตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปอาจรู้สึกหนักหนาสาหัส เมทริกซ์ไอเซนฮาวเวอร์ช่วยแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น งานเร่งด่วน งานสำคัญ และงานอื่นๆ ทั้งหมด
เทมเพลต Eisenhower Matrix ของ ClickUpให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับสมองที่มีภาวะสมาธิสั้น วิธีนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ:
- การกำหนดรหัสสีให้กับงานเพื่อให้ลำดับความสำคัญเห็นได้ชัดเจนทันที
- การแบ่งงาน 'เร่งด่วนและสำคัญ' ออกเป็นขั้นตอนย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
- การกำหนดเวลาเป้าหมายที่ 'สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน' ลงในปฏิทินของคุณเพื่อไม่ให้ลืม
- ตั้งเวลาสั้น ๆ (สไตล์ Pomodoro) สำหรับรายการที่ต้องทำทันที เพื่อสร้างความเร่งด่วนและสมาธิ
ด้วยสิ่งนี้ คุณจะมีระบบที่ทำให้การดำเนินการง่ายขึ้นและให้รางวัลมากขึ้น
ข้อจำกัดของโนชั่น
Notion เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้มักจะชี้ให้เห็นข้อเสียบางประการในรีวิวของพวกเขา นี่คือข้อเสียทั่วไปบางประการที่คุณควรทราบ:
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับบล็อก ฐานข้อมูล และสูตรต่างๆ
- อาจทำงานช้าหรือหน่วงเมื่อจัดการกับหน้าขนาดใหญ่หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบนมือถือ
- ไม่สามารถทำงานได้ดีเมื่อออฟไลน์ เนื่องจากคุณสมบัติส่วนใหญ่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวที่จำกัด เช่น การติดตามเวลา, แผนภูมิ, หรือการรายงานขั้นสูง
- สูตรคำนวณนั้นซับซ้อนและไม่ได้ทำงานเหมือนกับ Excel หรือ Google Sheets
- การคัดลอกหรือย้ายเนื้อหาภายในเมนูสลับ (เมนูแบบเลื่อนลง) อาจสร้างความยุ่งยากได้
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
แม้ว่า Notion จะได้รับความนิยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ ADHD แต่ผู้ใช้หลายคนก็ยังต้องการระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และโครงสร้างที่ฝังมาในตัวมากขึ้น
เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notion ไม่เพียงแต่จัดระเบียบงานของคุณเท่านั้น แต่ยัง:
- ทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ
- ส่งการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณ
- ผสานปฏิทินของคุณเข้ากับรายการงานของคุณโดยตรง
อย่าเชื่อเราเพียงอย่างเดียว! นี่คือสิ่งที่ ผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) พูดถึง ClickUp:
*ฉันอาศัยอยู่กับโรคสมาธิสั้นอย่างรุนแรง และ ClickUp ได้เปลี่ยนชีวิตฉันอย่างแท้จริง ก่อนหน้านี้ ฉันมักจะจมอยู่ในความวุ่นวาย ลืมสิ่งที่ต้องทำหลายครั้งต่อวัน ตอนนี้ฉันแค่เปิดแอป—ไม่ว่าจะบนแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์—ทุกอย่างก็พร้อมใช้งานทันที จัดเป็นหมวดหมู่ตามที่ฉันตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว เรียงตามกำหนดส่งและความสำคัญ ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องวุ่นวายในหัว ด้วยฟีเจอร์ในตัวของ ClickUp (ที่แต่ก่อนฉันต้องเสียเงินเพิ่มในเครื่องมืออื่น) ในที่สุดฉันก็รู้สึกว่ามีประสิทธิภาพและมั่นใจในการทำงานมากขึ้น
ฉันอาศัยอยู่กับโรคสมาธิสั้นอย่างรุนแรง และ ClickUp ได้เปลี่ยนชีวิตฉันอย่างแท้จริง ก่อนหน้านี้ ฉันมักจะจมอยู่ในความวุ่นวาย ลืมสิ่งที่ต้องทำหลายครั้งต่อวัน ตอนนี้ฉันแค่เปิดแอป—ไม่ว่าจะบนแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์—และทุกอย่างก็อยู่ตรงนั้น จัดเป็นหมวดหมู่ที่ฉันตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว จัดเรียงตามวันที่ครบกำหนดและความสำคัญ ทำให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่วุ่นวายในหัว ด้วยฟีเจอร์ในตัวของ ClickUp (ที่ฉันเคยต้องจ่ายเงินเพิ่มในเครื่องมืออื่น) ในที่สุดฉันก็รู้สึกเหมือนสามารถทำงานได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ
มาดูเทมเพลตวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดจาก ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานได้ดีขึ้นกับ ADHD
เทมเพลตแผนผังปฏิทิน ClickUp
เคยรู้สึกไหมว่าตารางเวลาของคุณกระจัดกระจายอยู่ทั่วโน้ตติดผนัง แอปพลิเคชัน และความคิดที่จำได้เพียงครึ่งเดียว?แม่แบบปฏิทินวางแผน ClickUp Calendar Plannerจะรวบรวมทุกอย่างไว้ในปฏิทินสีสันสดใส ปราศจากสิ่งรบกวน ที่จะทำให้การวางแผนกลายเป็นเรื่องง่ายและน่าทำได้จริง มันมอบเค้าโครงที่ชัดเจนให้มองเห็นภาพรวมว่าอะไรคือสิ่งถัดไป อะไรคือเรื่องเร่งด่วน และอะไรที่คุณสามารถเลื่อนออกไปได้อย่างปลอดภัย
สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น นี่คือวิธีที่จะมองเห็นสัปดาห์ของคุณได้ในพริบตา และหยุดการคิดซ้ำซากว่าอะไรคือสิ่งที่สมควรได้รับความสนใจของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถทำให้มันง่ายหรือละเอียดตามที่คุณต้องการได้ โดยไม่เสียการมองเห็นภาพใหญ่
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ลากและวางงานหรือกิจกรรมลงในปฏิทินโดยตรงเพื่อดูภาพรวมของวันหรือสัปดาห์ได้ทันที
- ติดป้ายสีเพื่อแยกความสำคัญ กิจกรรมส่วนตัว และภาระผูกพันของทีมได้อย่างรวดเร็ว
- กรองกิจกรรมตามความเร่งด่วน สถานะ หรือประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญในขณะนี้
- ส่งออกหรือแก้ไขรายการจำนวนมากเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานที่มีปริมาณมากโดยไม่สูญเสียการควบคุม
- เพิ่มสถานที่จัดงานผ่าน Google Maps และแนบใบเสร็จรับเงิน ไฟล์ หรือบันทึกเพื่อรักษาความเชื่อมโยงของทุกอย่าง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท ซึ่งต้องการวิธีการจัดระเบียบเวลาด้วยภาพและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณชอบเทมเพลต ClickUp Calendar Planner คุณจะหลงรักความสามารถทั้งหมดของClickUp Calendarได้อย่างแน่นอน นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับตามลำดับความสำคัญของคุณแบบเรียลไทม์ มันจะบล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ ย้ายงานเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และแม้กระทั่งจัดตารางงานที่ค้างอยู่ใหม่โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
ไม่เพียงเท่านี้ คุณยังสามารถ:
- จัดตารางเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญเพื่อให้ปริมาณงานของคุณสมดุลและไม่มีกำหนดเส้นตายที่สร้างความเครียด
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Calendar และ Outlook คุณจะไม่พลาดเหตุการณ์ใด ๆ
- ลากและวางงานจากรายการงานที่ค้างหรือรายการสำคัญเพื่อบล็อกเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งได้ทันที
- ใช้ClickUp's AI Notetakerเพื่อบันทึก, บันทึกเสียง, และเชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับงานและเอกสารของคุณโดยตรง
- รับลิงก์การกำหนดเวลาอัจฉริยะเพื่อลดการโต้ตอบไปมาไม่รู้จบเมื่อวางแผนการประชุม
- ค้นหาและรับคำตอบอย่างรวดเร็วภายในปฏิทิน ClickUp เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานได้ทันที
🎥 อยากเห็นการทำงานของปฏิทิน ClickUp หรือไม่? ชมวิดีโอแนะนำสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีการจัดตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติ 👇
2. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerเปรียบเสมือนโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัวในกระเป๋าของคุณ มันเปลี่ยนการวางแผนประจำวันให้กลายเป็นสิ่งที่คุณจะตั้งตารอจริงๆ
ด้วยตัวนับจำนวนการใช้งานต่อเนื่องในตัว มันช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการทำกิจวัตรประจำวันของคุณต่อไป มอบความรู้สึกพึงพอใจในความก้าวหน้าของคุณในทุกๆ วัน
เพิ่มระดับความสำคัญด้วยการใช้สีที่แตกต่างกัน แล้วคุณจะไม่ต้องเสียพลังงานทางจิตใจไปกับการตัดสินใจว่าอะไรควรได้รับความสนใจก่อน ทุกอย่างจะโดดเด่นสะดุดตา ทำให้เป็นมิตรกับผู้ที่มีสมาธิสั้นและปราศจากความเครียด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน Docs เชื่อมต่อกับงานต่างๆ ทำให้คุณสามารถอยู่ในพื้นที่สำหรับการคิดและการทำงานไปพร้อมกัน สำหรับผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น นี่หมายถึงการสลับบริบทน้อยลงและความชัดเจนทางความคิดมากขึ้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ พร้อมด้วยงานย่อยรายการตรวจสอบงาน และบันทึกเพื่อบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- สลับระหว่างมุมมองรายการสำหรับการบันทึกงานอย่างรวดเร็ว หรือมุมมองคัมบังสำหรับการมองเห็นการไหลของงานในรูปแบบที่สมองของคุณชอบ
- ปรับแต่งการวางแผนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับสุขภาพ, การทำงาน, การพัฒนาตนเอง, หรือพื้นที่โฟกัสอื่น ๆ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเลือกการแจ้งเตือนและงานที่เกิดซ้ำ เพื่อให้รายการสำคัญไม่หลุดรอดสายตา
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการความเป็นระเบียบ มีแรงจูงใจ และจัดการงานประจำวันโดยไม่รู้สึกหนักใจ
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดเพื่อจัดระเบียบวันของคุณ
3. แม่แบบการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp
หลายครั้งที่เกิดขึ้นว่าทั้งวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว และคุณไม่สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าคุณทำอะไรไปจริงๆ นั่นคือจุดที่แม่แบบการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยคุณแก้ไขปัญหานั้นได้ โดยมอบงานให้กับทุกชั่วโมง แทนที่จะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียบๆ คุณจะเห็นตารางเวลาของคุณถูกแบ่งออกเป็นบล็อกที่มองเห็นได้พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระยะเวลา (เพื่อไม่ให้ประเมินเวลาต่ำเกินไป) หมวดหมู่ (เพื่อแยกงานออกจากชีวิตส่วนตัว) และระยะ (เพื่อวางแผนระดับพลังงานในช่วงเช้า บ่าย และเย็น)
สิ่งที่ทำให้การแบ่งเวลาแบบนี้ทรงพลังยิ่งขึ้นคือการที่คุณไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าเวลาของคุณหายไปไหน แต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง โครงสร้างนี้สร้างความสงบโดยไม่ทำให้รู้สึกถูกบังคับ คุณรู้ว่าจะต้องโฟกัสเมื่อไร ควรพักฟื้นพลังเมื่อไร และเมื่อไรควรแค่หายใจให้สบาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จินตนาการถึงวันของคุณเป็นบล็อก ตั้งแต่การทำงานอย่างลึกซึ้งไปจนถึงเวลาพักผ่อน
- สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนสำหรับการวางแผนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- เพิ่มการประมาณเวลาที่สร้างขึ้นในตัวเพื่อให้เป้าหมายสมจริงและหลีกเลี่ยงการรับภาระมากเกินไป
- ใช้ClickUp Whiteboardsและ Priority Matrix เพื่อพักสิ่งที่รบกวนและรักษาแรงผลักดัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีแผนภาพแสดงภาพรวมของวันแทนที่จะเป็นรายการยาวไม่มีที่สิ้นสุด
▶️ การบล็อกเวลาในชีวิตจริงเป็นอย่างไร? ชมวิดีโอด้านล่างที่จะแนะนำวิธีการใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาที่เน้นการทำงานเฉพาะด้าน
เหมาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการจัดสรรเวลา หรือต้องการทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📮 ClickUp Insight: 50% ของพนักงานยังคงผูกติดกับสำนักงาน แม้ว่า 48% จะชอบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คืออะไร? ตารางเวลาที่เข้มงวด ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และการควบคุมขอบเขตที่ไม่ดี 🚗💨
ด้วยการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบล็อกเวลาClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระบบในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือในออฟฟิศ กระบวนการทำงานของคุณก็จะคงความต่อเนื่องบน ClickUp และเวลาส่วนตัวของคุณก็จะได้รับการปกป้อง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
⚡ คลังแม่แบบ: วางแผนล่วงหน้ากว่างานประจำวันด้วยแม่แบบวางแผนชีวิตที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายระยะยาวติดตามการเติบโตส่วนบุคคล และสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
4. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
หากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpจะทำงานเหมือนผู้จัดการโครงการส่วนตัวสำหรับคุณ มันรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกำหนดส่ง ความสำคัญ และความรับผิดชอบของทีม ไว้ในมุมมองที่ชัดเจนเหมือนแก้วคริสตัลเหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ทรงพลัง แต่ปรับให้อยู่ในรูปแบบเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน
คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเช่น ความเร่งด่วน เวลาที่ต้องการ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรต้องการความสนใจและเมื่อใด ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงอยู่ที่ความยืดหยุ่นของมัน ไม่ว่าคุณจะติดตามงานประจำวัน ไอเดียใหม่ หรืองานค้างจำนวนมาก เทมเพลตนี้จะปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณและช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นความคืบหน้าที่ชัดเจน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแถบแสดงความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ทำให้การอัปเดตซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการแจ้งเตือนงานและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- เก็บไฟล์แนบ, ลิงก์, หรืองบประมาณไว้ภายในงานโดยตรงเพื่อการเข้าถึงเพียงคลิกเดียว
- สลับระหว่างมุมมองส่วนตัวและมุมมองทีมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานเฉพาะบุคคลและการทำงานร่วมกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีภาวะ ADHD ที่ทำงานได้ดีเมื่อมีโครงสร้างที่ชัดเจนทางสายตา และต้องการระบบที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการรู้สึกท่วมท้น และเพิ่มการรับผิดชอบ
🎥 ต้องการเชี่ยวชาญการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่? ชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างระบบที่ช่วยให้งานสำคัญที่สุดของคุณโดดเด่นอยู่เสมอ
⭐ โบนัส: พบกับAI Agents ของ ClickUp— ผู้ช่วยอัจฉริยะในตัวที่พร้อมดูแลงานเล็ก ๆ ให้คุณ เพื่อให้คุณมีสมาธิกับเป้าหมายสำคัญได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานอัตโนมัติหรือร่างอัปเดตต่าง ๆ พวกเขาก็พร้อมดูแลให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น แม้ในวันที่สมองของคุณต้องการพักก็ตาม
5. แม่แบบวางแผนชีวิต ClickUp
ชีวิตอาจรู้สึกเหมือนเป็นพายุหมุนของความคิด, เป้าหมาย, และความรับผิดชอบหากคุณมี ADHD.แม่แบบการวางแผนชีวิต ClickUpช่วยให้คุณนำความสงบมาสู่ความวุ่นวายโดยการให้บ้านที่มีโครงสร้างแก่ความฝันใหญ่ของคุณ. ตั้งแต่การตั้งวิสัยทัศน์ชีวิตของคุณไปจนถึงการแบ่งมันออกเป็นเป้าหมาย SMART, แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมุ่งเน้นโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกกดดัน.
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการเชื่อมโยงเป้าหมายแต่ละอย่างกับด้านต่าง ๆ ของชีวิตคุณ เช่น ความสัมพันธ์, สุขภาพ, อาชีพ, หรือสุขภาพโดยรวม ทำให้คุณทราบเสมอว่าพลังงานของคุณกำลังถูกใช้ไปที่ไหน นอกจากนี้ คุณสมบัติของคู่หูที่รับผิดชอบยังช่วยให้คุณไม่เดินทางผ่านเส้นทางนี้เพียงลำพัง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ปากกาสีต่าง ๆ เพื่อดูสถานะงานได้ทันที (ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จแล้ว)
- เพิ่มแท็กความสำคัญเพื่อเป็นสัญญาณเตือนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความเร่งด่วนและความสำคัญ
- ปรับแต่งด้านต่าง ๆ ของชีวิต (อาชีพ, สุขภาพ, การเงิน, ความสัมพันธ์) เพื่อภาพรวมที่ครอบคลุม
- สลับระหว่างมุมมองรายการและมุมมองชีวิตตามสไตล์การวางแผนของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายชีวิตในภาพรวมกับความก้าวหน้าในแต่ละวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างชัดเจนและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน
6. แม่แบบกำหนดเวลาชั่วโมง ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาชั่วโมง ClickUpช่วยให้คุณสามารถควบคุมตารางเวลาของคุณได้อีกครั้ง ทีละชั่วโมง ด้วยบล็อกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับการประชุม งานที่ต้องใช้สมาธิ การพักเบรก หรือแม้แต่ธุระที่เกิดขึ้นกะทันหัน มันช่วยให้วันของคุณมีโครงสร้างโดยไม่รู้สึกเคร่งเครียด
ยิ่งไปกว่านั้น หมวดหมู่ที่แยกสีและตัวเลือกงานที่เกิดซ้ำยังช่วยให้คุณไม่ต้องสร้างกิจวัตรใหม่ตลอดเวลา เพียงแค่ลาก วาง และปรับแต่งตามสถานการณ์ เมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือตารางเวลาของคุณยืดหยุ่น งานต่าง ๆ ก็จะปรับตัวตามคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งวันของคุณออกเป็นส่วน ๆ ทุกชั่วโมง ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่งานหนึ่ง ๆ ได้ในครั้งเดียวโดยไม่รู้สึกถูกกดดัน
- ปรับงานได้ทันทีด้วยมุมมองปฏิทินแบบลากและวาง เพื่อให้ตารางเวลาของคุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
- รักษาความสม่ำเสมอกับมุมมองตารางเวลาประจำวัน ซึ่งติดตามความก้าวหน้าและป้องกันไม่ให้ลืมงาน
✅ เหมาะสำหรับ: สมองที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการความชัดเจนทางสายตาและความยืดหยุ่นแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความมีระเบียบในตารางวันอันแน่นขนัดและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡
- การเพิ่มโครงสร้างโดยไม่รู้สึกถูกจำกัด
- การติดตามกิจวัตรประจำวันเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่น
- แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนและจัดการได้
7. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
เมื่อทุกอย่างดูเหมือนเร่งด่วนและสมองของคุณไม่หยุดกระโดดไปมาระหว่างงานต่างๆแม่แบบกระดาน ClickUp GTDจะเข้ามาเป็นตัวจัดการสมองแบบครบวงจรของคุณ สร้างขึ้นจากวิธีการ GTD ของ David Allen มันปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของสมองคุณ มอบวิธีการจัดการงานหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสลับไปใช้กระดาน Kanban สำหรับการไหลแบบลากและวางที่มองเห็นได้ง่าย หรือทำให้วันของคุณเรียบง่ายด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำแบบตรงไปตรงมา
และนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด สำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงการจำนวนมาก คุณยังสามารถเลือกมุมมองบอร์ดเพื่อจัดระเบียบงานข้ามกลุ่มหรือแผนกต่างๆ หรือมุมมองเอกสาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มบันทึก ระดมความคิด หรือแนบเอกสารอ้างอิงโดยละเอียดไว้ข้างๆ งานของคุณได้โดยตรง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มแท็กหมวดหมู่ เช่น งาน บ้าน หรือส่วนตัว ให้กับงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างด้านต่าง ๆ ของชีวิตในที่เดียว
- ใช้แท็กบริบท (โทรศัพท์, อีเมล, คอมพิวเตอร์, เอกสาร) เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าควรจัดการกับงานประเภทใดต่อไป
- ใช้การจัดอันดับพลังงานเพื่อจับคู่ภารกิจกับระดับความตั้งใจของคุณ ภารกิจที่ใช้พลังงานสูงเมื่อคุณสดชื่น ภารกิจที่สำเร็จง่ายเมื่อคุณเหนื่อยล้า
- กำหนดเวลาประมาณการให้กับงานแต่ละอย่างเพื่อไม่ให้รับภาระงานในวันเดียวมากเกินไป
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ประสบปัญหาการทำงานล้นมือหรือภาวะชะงักงันจากสมาธิสั้น (ADHD) และต้องการระบบที่มีสีสันและยืดหยุ่นเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน และในที่สุดก็สามารถทำงานให้สำเร็จได้
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการโครงสร้างเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงานของคุณหรือไม่?สำรวจแม่แบบ GTDที่ช่วยให้คุณบันทึกงาน จัดระเบียบโครงการ และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
8. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
หากคำถามที่ว่า 'มื้อเย็นกินอะไรดี?' รู้สึกเหมือนเป็นคำถามที่เครียดที่สุดของวันคุณแม่แบบการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว เหมาะสำหรับสมองที่มีสมาธิสั้นที่ชอบสีสัน โครงสร้าง และความสะดวกในการลากและวาง มันช่วยลดความเครียดนั้นโดยให้คุณมีระบบที่ชัดเจนและมองเห็นภาพในการจัดระเบียบมื้ออาหาร สูตรอาหาร และรายการของชำของคุณ
คุณสามารถวางแผนมื้ออาหารเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตั้งเป้าหมายทางโภชนาการ และแยกสูตรอาหารออกเป็นรายการซื้อของที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับการหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และประเภทของมื้ออาหาร (อาหารเช้า อาหารกลางวัน ของว่าง อาหารเย็น) ทำให้การติดตามเป้าหมายด้านโภชนาการเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งช่วยลดการสูญเสียอาหาร
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบสูตรอาหารไว้ในโฟลเดอร์ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเมนูโปรดที่ทำซ้ำบ่อย
- สร้างรายการตรวจสอบของชำอัตโนมัติเพื่อไม่ให้คุณลืมส่วนผสมอีกต่อไป
- สลับมุมมองได้อย่างง่ายดายด้วยหลายหน้าจอ: ปฏิทินมื้ออาหารสำหรับการวางแผนภาพรวม, กระดานประเภทอาหารสำหรับการจัดเรียงอย่างรวดเร็ว, และมุมมองสรุปประจำสัปดาห์สำหรับการเตรียมอาหารในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องรับมือกับภาวะสมาธิสั้นหรือตารางงานที่ยุ่ง และต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนมื้ออาหารโดยไม่เครียด รวมถึงลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในช่วงเวลารับประทานอาหาร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวางแผนมื้ออาหารไม่ควรรู้สึกเหมือนการเขียนรายการเดิมซ้ำทุกสัปดาห์ ด้วยฟีเจอร์งานประจำของ ClickUp คุณสามารถตั้งค่าเมนูของคุณเพียงครั้งเดียวและปล่อยให้ระบบจัดการที่เหลือ เพียงเลือกวันในสัปดาห์ ตั้งค่าให้เป็นงานประจำ และแผนมื้ออาหารของคุณจะทำงานซ้ำตามกำหนดโดยอัตโนมัติ
- กำจัดความจำเป็นในการเพิ่มมื้ออาหารเดิมซ้ำทุกสัปดาห์
- รักษาการวางแผนของคุณให้สม่ำเสมอและปราศจากความเครียด
- เพิ่มเวลาสำหรับความคิดสร้างสรรค์ (ลองทำสูตรอาหารใหม่แทนการพิมพ์สูตรเก่า)
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยการซิงค์งานที่ทำซ้ำกับมุมมองปฏิทินเต็มรูปแบบของคุณ
9. แม่แบบการจัดตารางเวลาของ ClickUp
เทมเพลตตารางการจัดระเบียบ ClickUpเปรียบเสมือนแดชบอร์ดชีวิตของคุณที่ช่วยจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกำหนดส่งงาน งานบ้าน แผนการสังสรรค์ และเป้าหมายส่วนตัวของคุณ
มันทำให้มั่นใจว่าทุกด้านของชีวิตคุณ (ส่วนตัว, งาน, บ้าน, สังคม, และแม้กระทั่งการพัฒนาตนเอง) มีช่องทางเฉพาะของตัวเองพร้อมความชัดเจนที่แยกตามสี ทำให้สมองของคุณรู้ทันทีว่างานใดควรอยู่ตรงไหน และเมื่อแผนเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อย) ความอิสระในการลากและวางช่วยให้คุณจัดตารางใหม่ได้ในไม่กี่วินาที ทำให้คุณยืดหยุ่นได้ขณะยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง สิ่งนี้ช่วยลดความเครียดและทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนทิศทางโดยไม่เสียสมาธิ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มงานตามประเภทกิจกรรม (ส่วนตัว, งาน, บ้าน, สังคม, หรือพัฒนา) เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าพลังงานของคุณอยู่ในหมวดหมู่ใด
- เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดเพื่อให้วันของคุณมีโครงสร้างในขณะที่ยังคงเหลือพื้นที่สำหรับความยืดหยุ่น
- ตั้งเวลาทำกิจวัตรประจำ (วิ่งตอนเช้า, ทำความสะอาด, เวลาสงบ) โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกสัปดาห์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันและผู้ที่สมาธิสั้นที่ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของชีวิตในขณะที่ยังสามารถเจาะลึกในรายละเอียดประจำวันได้
10. แม่แบบแผนโครงการสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD และความหลากหลายทางระบบประสาทใน ClickUp
แม่แบบแผนโครงการ ClickUp สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD และกลุ่มอาการประสาทหลากหลายไม่ใช่เครื่องมือวางแผนโครงการมาตรฐานทั่วไป แต่จะช่วยให้คุณมีสมาธิและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแบ่งแผนงานใหญ่ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมรหัสสีที่เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้จริง นอกจากนี้ยังมีหลากหลายรูปแบบการทำงานให้เลือกใช้ ได้แก่ มุมมองรายการ (List View) สำหรับการโฟกัสทีละขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ มุมมองบอร์ด (Board View) สำหรับการจัดระเบียบแบบคัมบัง (Kanban) ที่มองเห็นภาพรวม และมุมมองเอกสาร (Doc View) สำหรับรวบรวมบันทึก คู่มือ และรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ที่เดียว
ทุกบัตรงานสามารถลากและวางได้อย่างสมบูรณ์ ให้คุณอิสระในการจัดเรียงโครงการใหม่ได้ตามความต้องการของคุณตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ความชัดเจนของสีที่ต่างกันยังช่วยให้ไม่มีอะไรที่ดูซ้ำซ้อนหรือหายไปในพื้นหลัง ดวงตาของคุณจะรู้ทันทีว่าอะไรต้องการความสนใจ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งสถานะให้สะท้อนถึงกระบวนการทำงานจริงของคุณ ไม่ใช่ระบบที่เข้มงวดของคนอื่น
- รวมศูนย์แผนงาน บันทึก และทรัพยากรต่างๆ เพื่อขจัดความยุ่งยากในการค้นหาไฟล์จำนวนมาก
- กำหนดระดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และการประเมินความพยายามให้กับงานต่าง ๆ เพื่อลดความวุ่นวายทางจิตใจ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD หรือผู้สร้างสรรค์ที่มีรูปแบบการคิดแตกต่าง ซึ่งต้องการแผนโครงการที่ยืดหยุ่นและออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของสมองของคุณ
ยกระดับการทำงานของคุณด้วย ClickUp!
เทมเพลต Notion สำหรับ ADHD เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณต้องการโครงสร้างและการควบคุมเพิ่มเติมในแต่ละวันของคุณ พวกมันมอบพื้นที่ที่สะอาดให้คุณวางแผน ติดตาม และจัดระเบียบ
แต่ถ้าคุณเคยรู้สึกถูกจำกัดด้วยการตั้งค่าด้วยตนเองหรือเคยต้องการให้ระบบของคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ ClickUp จะกลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้
เทมเพลต ClickUp ไม่ได้หยุดเพียงแค่ช่วยให้คุณจัดระเบียบวัน/สัปดาห์/งานของคุณเท่านั้น ด้วย Brain, Docs, ปฏิทิน และอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พวกเขาช่วยให้คุณ ทำงานได้จริง สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทและทุกคน นั่นหมายถึงภาระทางความคิดที่น้อยลงและประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
หากคุณพร้อมที่จะลองใช้ระบบที่ปรับตัวให้เข้ากับคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ ลองใช้ ClickUp ดูสิ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!