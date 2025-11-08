3 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อทำให้การเตรียมสปรินต์แบ็กล็อกเป็นอัตโนมัติ

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาหนึ่งในทุกการวางแผนสปรินต์ที่ทีมจะส่งเสียงครวญครางพร้อมกันเมื่อเห็นงานค้างที่ยุ่งเหยิง? บางครั้งบั๊กตัวเดิมจากสามสปรินต์ที่แล้วยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ด้านล่างเหมือนผีงานที่ต้องทำแต่ลืมไปแล้ว
การจัดการงานค้างในสปรินต์ ไม่ควร รู้สึกเหมือนการต้อนแมวในพายุฝนฟ้าคะนอง แต่เมื่อคุณต้องจัดการงานหลายสิบอย่างและพยายามให้ทีมพัฒนา นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจตรงกัน ความวุ่นวายก็แทรกตัวเข้ามาอย่างรวดเร็ว (แม้จะใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile ที่ดีที่สุดแล้วก็ตาม)!
นี่คือจุดที่การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อทำให้การจัดการงานค้างในสปรินต์เป็นไปโดยอัตโนมัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้ เราจะพิจารณาเครื่องมือจัดการงานค้างที่ดีที่สุดสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
เราจะสำรวจเพิ่มเติมว่า ระบบอัตโนมัติช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถรักษาการดำเนินงานแบบสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพ จัดการงานค้างได้อย่างมีประสิทธิผล และรักษาเป้าหมายของสปรินต์ให้อยู่ในขอบเขตที่ทำได้
👀เกร็ดความรู้: ย้อนกลับไปในปี 1993 ทีม Scrum ตัวจริงทีมแรกได้เริ่มต้นขึ้นที่บริษัท Easel Corporation และพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการนำแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมของ XP ในยุคแรกมาใช้ควบคู่ไปกับนิสัยการทำงานแบบ Scrum
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 3 อันดับแรกเพื่ออัตโนมัติการเตรียมงานสปรินต์แบ็กล็อกในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมงานในสปรินต์ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|การจัดอันดับ
|คลิกอัพ
|เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบอไจล์ครบวงจรพร้อมระบบจัดการงานค้างด้วย AIขนาดทีม: ทุกขนาด ตั้งแต่ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
|ClickUp Brain สำหรับการจัดลำดับความสำคัญด้วย AI, ClickUp Automations สำหรับแม่แบบสปรินต์, ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแชร์รายงานประจำวัน/รายสัปดาห์, ClickUp Custom Status สำหรับการไหลของงานค้าง, ClickUp Integrations กับ GitHub/GitLab/Jira, แม่แบบงานค้าง & สปรินต์
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ) Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
|จิรา
|การจัดการงานค้างแบบ Agile และการติดตามสปรินท์ ขนาดทีม: ทีมเทคโนโลยีขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|สร้างและจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้, กระดาน Scrum และ Kanban, แผนภูมิการลดภาระงานและความเร็ว, กฎการทำงานอัตโนมัติในตัว, แดชบอร์ดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร, การเชื่อมต่อกับ Confluence, GitHub, Slack และ Teams
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $7.53/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 3/5 (6,600+ รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (15,200+ รีวิว)
|Trello
|กระดานสปรินท์แบบภาพและระบบจัดการงานค้างที่เรียบง่าย ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ฟรีแลนซ์, หรือทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิค
|ลากและวางบอร์ด Scrum/Kanban, ป้ายกำกับ และรายการตรวจสอบ อัตโนมัติ Butler, แดชบอร์ดและมุมมองไทม์ไลน์, Power-Ups สำหรับ Slack, Google Drive, Jira, การประมาณค่าเรื่องราวด้วย Planning Poker
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
การจัดการงานในสปรินต์คืออะไร?
การจัดการงานค้างในสปรินต์ (Sprintbacklog grooming) หรือที่บางครั้งเรียกว่าการปรับปรุงงานค้าง (backlog refinement) คือการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ จัดระเบียบสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่สำคัญที่สุดพร้อมสำหรับสปรินต์ถัดไป
เมื่อการดูแลทำความสะอาดทำอย่างดี จะช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากรายการที่ไม่สิ้นสุดและยุ่งเหยิง
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ทีมงานสามารถเข้าสู่การวางแผนสปรินต์ด้วยความชัดเจน โดยรู้ว่าเรื่องราวผู้ใช้ใดพร้อมใช้งาน เรื่องใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และเรื่องใดสามารถพักไว้ก่อนได้
เครื่องมือการจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ยังให้พื้นที่สำหรับแนวคิดใหม่หรือความต้องการของลูกค้าที่จะถูกเพิ่มในเวลาที่เหมาะสม
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพทีมพัฒนาขนาดเล็กที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสปรินต์ประจำสัปดาห์ แทนที่จะเสียเวลาไปกับการพิจารณาไอเดียที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลายสิบไอเดีย พวกเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการร่วมกันปรับปรุงงานค้างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ งานค้างสำหรับการสปรินต์ของพวกเขาก็เบาลง ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้จริง ทำให้พวกเขามีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ตนเองชื่นชอบอย่างเต็มที่
ทำไมต้องอัตโนมัติการเตรียมสปรินต์แบ็กล็อก?
งานค้างที่อยู่นอกสปรินต์ควรมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยปกติจะจัดลำดับความสำคัญไว้ล่วงหน้าก่อนวางแผนสปรินต์ถัดไป หากคุณหมายถึงรายการงานที่อยู่ในสปรินต์ หากมีช่องว่างสำหรับงานใหม่ ก็สามารถเพิ่มได้ แต่สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนบางอย่าง การจัดการบั๊กจำนวนมากก็เป็นสัญญาณเตือน และการตอบสนองต่อไอเดียใหม่ ๆ ก็เช่นกัน
งานค้างที่อยู่นอกสปรินต์ควรมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยปกติจะจัดลำดับความสำคัญไว้ล่วงหน้าก่อนวางแผนสปรินต์ถัดไป หากคุณหมายถึงรายการงานภายในสปรินต์ หากมีช่องว่างสำหรับงานใหม่ ก็สามารถเพิ่มได้แน่นอน แต่นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้บางอย่าง เช่น การจัดการบั๊กจำนวนมากก็เป็นสัญญาณของบางสิ่ง และการตอบสนองต่อไอเดียใหม่ ๆ ก็เช่นกัน
ข้อมูลเชิงลึกเล็กๆ น้อยๆ นี้จากผู้ใช้ Redditสรุปได้อย่างสวยงาม
งานค้างสะสมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ข้อบกพร่องต้องการการแก้ไข และลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคาดไว้ การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ทำให้การจัดการงานรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น
นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเบาลงและไม่ทำให้เหนื่อยล้า
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเหตุผลในการทำให้การจัดการงานในสปรินต์เป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว:
- เคลียร์งานเก่าที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเพื่อให้งานค้างรู้สึกจัดการได้ง่ายขึ้น
- เน้นเรื่องราวของผู้ใช้และงานที่มีคุณค่ามากที่สุดในตอนนี้
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมการก่อนการวางแผนสปรินต์ด้วยการจัดการการเรียงลำดับซ้ำๆ ในเบื้องหลัง
- รักษาความโปร่งใสของความคืบหน้าเพื่อให้ทั้งทีมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
- เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้คิด สร้างสรรค์ และเพลิดเพลินกับงานของพวกเขาอย่างแท้จริง
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google Ventures ได้พัฒนาDesign Sprint แบบ 5 วันเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ หาทางออกที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว—พวกเขาสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การสร้างต้นแบบและรับข้อเสนอแนะจากการทดสอบกับผู้ใช้ก่อนที่จะตัดสินใจสร้างจริง ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Airbnb, Dropbox, LEGO, องค์การสหประชาชาติ และอื่นๆ ได้นำวิธีนี้ไปใช้แล้ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:วิธีใช้ AI สำหรับเรื่องราวผู้ใช้ในการพัฒนาแบบ Agile
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อทำให้การเตรียมสปรินต์แบ็กล็อกเป็นอัตโนมัติ?
อย่ามองหาคุณสมบัติมากมายเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการงานค้าง (backlog grooming) จุดสำคัญคือการหาสิ่งที่รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับทีมของคุณ ช่วยลดความเครียดจากการทำงานประจำวันของงานค้าง และให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำต่อไป
เครื่องมือที่ดีที่สุดควรทำให้การวางแผนสปรินต์รู้สึกเบาขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น และนี่คือวิธีที่คุณสามารถระบุเครื่องมือเหล่านั้นได้:
✅ ช่วยให้รายการงานค้างอยู่สามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และแยกออกเป็นเรื่องราวผู้ใช้ที่เล็กลงได้ง่าย เพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อทีมต้องการ
✅ มีบอร์ดและขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ
✅ เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการสื่อสารและเครื่องมือพัฒนา เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมา
✅ แสดงความคืบหน้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตั้งแต่กราฟแสดงการดำเนินงานไปจนถึงรายงานที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
✅ดูแลงานซ้ำ ๆในพื้นหลัง เช่น การอัปเดตงานค้างและการแจ้งเตือนสปรินต์ เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย
📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้เครื่องมือเหล่านี้หลายครั้งต่อวัน แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังเดียวกันนี้มาถึงที่ทำงาน?
ด้วย AI หนึ่งตัวที่อยู่ในศูนย์กลางของการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการทำงานร่วมกัน ทีมสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งหากไม่มี AI จะเสียไปกับการค้นหาข้อมูล—เช่นเดียวกับที่ผู้ใช้ClickUp60% ได้ทำไปแล้ว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในการทำงานอัตโนมัติการเตรียมงานสปรินต์แบ็กล็อก
สำหรับช่วงเวลาที่งานค้างสะสมจนรู้สึกหนักเกินไป นี่คือสามเครื่องมือที่จะช่วยจัดการงานซ้ำๆ ได้อย่างเงียบๆ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการจัดการงานค้างด้วย AI)
การจัดระเบียบงานค้างเป็นงานที่ทุกคนรู้ว่าสำคัญ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตั้งตารอ ClickUp เปลี่ยนความคิดนั้นด้วยการผสานการทำงานอัตโนมัติและ AI เข้ากับกระบวนการนี้
นี่คือConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน ClickUp ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย ทุกรูปแบบเพื่อมอบ บริบทที่ครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
ดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดเรียงและถกเถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รายการงานในสปรินต์ของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและจัดการได้ง่ายด้วย ClickUp นี่คือวิธีการ:
การจัดลำดับความสำคัญของงานค้างด้วย AI โดยใช้ ClickUp Brain และ Brain MAX
ClickUp Brainมองดูงานค้างของคุณในแบบที่ Scrum Master ที่มีประสบการณ์อาจมอง: การสังเกตเห็นรูปแบบ, การระวังความเสี่ยง, และการกระตุ้นทีมให้ทำงานที่มีคุณค่าสูง
มันไม่เพียงแค่จัดเรียงรายการตามกำหนดเวลาเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของงาน ปริมาณงาน และแม้แต่ประวัติของงานที่คล้ายกันด้วย
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เผชิญกับงานค้างจำนวน 120 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวของผู้ใช้, คำขอเพิ่มคุณสมบัติ, และรายงานข้อบกพร่อง แทนที่จะย้ายการ์ดด้วยตนเอง พวกเขาใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ระบบ AI ชี้ให้เห็นว่ามีบั๊กเล็ก ๆ หากถูกมองข้าม จะทำให้สองเรื่องราวของผู้ใช้ที่สำคัญไม่สามารถดำเนินการได้ในสปรินต์ต่อไป นอกจากนี้ยังแนะนำให้เลื่อนการเพิ่มคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่ำซึ่งทำซ้ำฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วออกไปก่อน สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคาดเดา ตอนนี้กลายเป็นเพียงการตรวจสอบและยืนยันในเวลา 10 นาที
ในที่สุด ClickUp Brain ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนโดยการวิเคราะห์งานที่คล้ายกันจากสปรินต์ที่ผ่านมาและเสนอการประมาณการที่สมเหตุสมผล
💡 โบนัส: สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าแค่ส่วนขยายของ Chrome, ClickUp Brain MAX คือแอปซูเปอร์ AI บนเดสก์ท็อปที่สมบูรณ์แบบ
- ค้นหาได้ทันทีทั่ว ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อของคุณ (Google Drive, Figma, GitHub, ฯลฯ) และเว็บ ทั้งหมดในที่เดียว นั่นหมายความว่าเมื่อคุณกำลังเตรียมงานค้างอยู่ คุณสามารถดึงไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, สเปค, หรือข้อมูลสปรินต์ก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแท็บหรือค้นหาผ่านโฟลเดอร์ (จำการทำงานที่กระจายตัวได้ไหม?)
- ใช้Talk‑to‑Textพร้อม Brain MAX เพื่อเพิ่มความเร็วในการจดบันทึกหรือสร้างการเตือนความจำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
- แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวและใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
ตัวอย่างเช่น ก่อนเริ่มเซสชันการเตรียมงาน คุณสามารถขอให้ Brain MAX แสดงงานทั้งหมดในแบ็กล็อกที่อ้างอิงถึงฟีเจอร์เฉพาะที่ลูกค้าขอไว้ ค้นหาข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์นั้น หรือดึงทรัพยากรการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านั้น—เพื่อให้คุณเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงงานพร้อมบริบทและเนื้อหาที่ครบถ้วน
ใช้พลังของเอเจนต์ AI
คุณสามารถตั้งค่าClickUp AI Agentsเพื่อรักษาคิวงานของคุณให้สะอาดและพร้อมสำหรับการทำสปรินท์ได้ ตัวแทนเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เฝ้าระวังเงื่อนไขเฉพาะ ดำเนินการอัตโนมัติ และแสดงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องก่อนที่ทีมของคุณจะเปิดบอร์ดด้วยซ้ำ
ตัวอย่างการตั้งค่าตัวแทน AI สำหรับการจัดการงานในสปรินต์:
ชื่อผลิตภัณฑ์: สเปรย์เตรียมผิวสำหรับการโกน
ทริกเกอร์: เมื่อมีการเพิ่มงานเข้าไปในแบ็กล็อก หรือไม่ได้มีการอัปเดตเป็นเวลา 14 วัน
การกระทำ:
- วิเคราะห์คำอธิบายงานเพื่อความชัดเจนและเสนอแนะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ธงเรื่องราวผู้ใช้ที่ไม่สมบูรณ์หรือคลุมเครือเพื่อตรวจสอบ
- กำหนดเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเพื่อคัดกรอง
- ติดแท็กงานว่า "ต้องการการดูแล" และกำหนดวันครบกำหนดก่อนการประชุมวางแผนครั้งถัดไป
ตัวแทน AI นี้รับประกันว่าทีมของคุณจะเข้าสู่การประชุมการดูแลตัวเองด้วยรายการงานที่ผ่านการกรองล่วงหน้าและจัดระเบียบอย่างดี พร้อมสำหรับการอภิปรายเสมอ
🎥 พบกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของคุณ! รับชมวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ:
เทมเพลตสปรินต์พร้อมการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์เจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีจังหวะที่สม่ำเสมอ แต่การตั้งค่าสปรินต์ด้วยตนเองทุกครั้งอาจทำให้จังหวะนั้นขาดตอน
ClickUp Automationsช่วยให้การจัดการงานค้างในสปรินต์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำและรักษาความเรียบร้อยของงานค้างของคุณ ตั้งค่าทริกเกอร์เช่น "เมื่อมีการเพิ่มงานลงในค้าง" และดำเนินการเช่น "มอบหมายเจ้าของ" หรือ "ตั้งค่าสถานะเป็นต้องการตรวจสอบ" เพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้งานที่ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจนสะสมและลดการทำความสะอาดด้วยตนเอง
นี่คือสิ่งที่ระบบอัตโนมัติสามารถทำได้โดยเฉพาะในระหว่างการเตรียมงานสปรินต์:
- ย้ายงานแบ็กล็อกที่สร้างใหม่ไปยังคอลัมน์หรือรายการการกรูมมิ่งโดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานใหม่ทั้งหมดมองเห็นได้โดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญเริ่มต้น, แท็ก, ประมาณการเวลาที่เหลือ หรือสถานะเมื่องานเข้าสู่คิวงานที่ยังไม่ได้ทำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานสำคัญตกหล่นในการตรวจสอบเบื้องต้น
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ติดตามเมื่อมีงานค้างที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "ความสำคัญสูง" หรือไม่ได้มีการอัปเดตภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดเก็บอัตโนมัติหรือย้ายงานที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น ไม่มีการอัปเดตเป็นเวลา 30 วัน) ไปยังรายการ "ตรวจสอบ/ทำความสะอาด" เพื่อให้การจัดการข้อมูลยังคงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สถานะที่กำหนดเองสำหรับรายการงานค้างด้วยสถานะกำหนดเองของ ClickUp
หนึ่งในส่วนที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของการจัดการงานค้างคือความชัดเจน รายการงานค้างมักติดอยู่ในสถานะไม่แน่นอน—ละเอียดเกินกว่าจะเพิกเฉย แต่ยังไม่พร้อมสำหรับการพัฒนาClickUp Custom Statusแก้ไขปัญหานี้โดยให้ทีมสร้างสถานะของตนเองที่สะท้อนถึงสถานะที่แท้จริงของงาน
📌 ตัวอย่าง: ทีมพัฒนาแบบกระจายสร้างสถานะการทำงานเป็นดังนี้: "บันทึกไอเดีย → รอการคัดกรอง → พร้อมสำหรับการเตรียมงาน → รอการประมาณการ → พร้อมสำหรับการสปรินต์ → ถูกบล็อก"
ในระหว่างการประชุมเตรียมงาน (backlog grooming sessions) พวกเขาใช้สถานะเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา ทุกคนสามารถเห็นได้ทันทีว่างานใดยังต้องการการปรับปรุง งานใดพร้อมสำหรับการทำสปรินต์ และงานใดที่ติดขัดอยู่ สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้การประชุมเตรียมงานกลายเป็นการถกเถียงที่ไร้จุดหมาย และช่วยให้งานในสปรินต์แบ็กล็อกดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
📚 โบนัส:แดชบอร์ด ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะงานค้างได้อย่างชัดเจน พวกเขาจะแสดงตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนงานที่ยังไม่ได้ประมาณเวลา งานที่ยังไม่ได้มอบหมาย หรืองานที่ค้างอยู่นานเกินไป
คุณสามารถนำเข้าวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แผนภูมิความเร็ว, กราฟการเผาไหม้/การเผาไหม้, และมุมมองภาระงานของทีม เพื่อให้คุณเห็นคอขวดหรือปัญหาด้านความสามารถได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายการต่างๆ
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ GitHub, GitLab และ Jira
การจัดการงานค้างไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพัง สำหรับทีมพัฒนา การคอมมิตโค้ด, การขอดึงโค้ด, และรายงานข้อบกพร่องทั้งหมดมีผลกระทบต่องานค้าง
ClickUp ผสานการทำงานกับGitHub, GitLab และ Jira เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลอัปเดตในระบบเหล่านั้นจะถูกป้อนเข้าสู่รายการงานที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่าง: นักพัฒนาได้รวม pull request ใน GitHub ที่เชื่อมโยงกับรายการ backlog ใน ClickUp เมื่อ PR ปิดลง การเชื่อมต่อ ClickUp จะอัปเดตสถานะงานเป็น "เสร็จสิ้น" เพิ่มบันทึกพร้อม ID ของ commit และแจ้งเตือน QA ซึ่งหมายความว่าทีม QA จะไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามอัปเดต และผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะเห็นภาพรวมความคืบหน้าของสปรินต์ที่ทันสมัยโดยไม่ต้องตรวจสอบข้ามเครื่องมือต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม:การวางแผนความสามารถแบบ Agile
สนับสนุนการจัดการงานให้เป็นระบบด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลต Backlogs และ Sprints ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนสปรินต์ให้กับทีม Scrum พร้อมทั้งช่วยให้การจัดการงานค้างเป็นเรื่องง่ายและสม่ำเสมอ
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากเทมเพลตแบบอไจล์เช่นนี้:
- ติดตามและจัดการสปรินต์พร้อมลำดับความสำคัญที่มองเห็นได้ชัดเจนและติดตามได้ง่าย
- รักษาคลังงานผลิตภัณฑ์ (Product Backlog) ที่มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกันเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งสามารถไหลเข้าสู่คลังงานสปรินต์ (Sprint Backlog) ได้อย่างราบรื่น
- เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมโดยติดตามอุปสรรคและแบ่งปันความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ในที่สุด,แม่แบบการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpได้ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการในแบ็กล็อกของสปรินต์และสถานะการพัฒนา ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นความคืบหน้าของสปรินต์ได้อย่างชัดเจนแม่แบบการวางแผนสปรินต์นี้ฟรีและรวมถึงฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ เช่น สถานะการพัฒนา, อีปิค, และชั่วโมงที่เหลืออยู่ เพื่อให้การวางแผนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิดและวางแผนรายการงานในสปรินต์แบ็กล็อก, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และกระบวนการทำงานด้วยภาพโดยใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อการประชุมเตรียมงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามลำดับชั้นด้วย ClickUp MindMapsเพื่อแยกย่อยฟีเจอร์ที่ซับซ้อนระหว่างการเตรียมงาน
- ติดตามเวลาที่ใช้จริงและเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับงานค้างผ่าน การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการวางแผนสปรินต์และการจัดสรรทรัพยากร
- ร่วมมือกับทีมของคุณได้ทันทีผ่าน ClickUp Chatเพื่อหารือ ชี้แจง และอัปเดตงานค้างในขณะเดียวกันระหว่างการเตรียมงาน
- กำหนดเวลาและปรับการประชุมการจัดการงานค้างอัตโนมัติโดยใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับรอบสปรินต์
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpด้วยธงลำดับความสำคัญสี่ระดับ—ด่วน สูง ปกติ และต่ำ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ซับซ้อนอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและการผสานรวม
- ฟีเจอร์ AI บางอย่าง เช่น Brain MAX มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้นในขณะนี้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
คุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเขียน AI, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง. และสิ่งที่ดีที่สุด? มันสามารถปรับขนาดได้ตามเรา—ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือบริหารจัดการการดำเนินงานระยะยาว.
⚙️ คำแนะนำที่เป็นมิตร: นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานด้วย Brain MAX สำหรับการจัดการงานค้าง
- เริ่มต้นด้วยคำสั่ง: ให้ Brain MAX ดึงรายการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ใช้งานทั้งหมด
- ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดในมุมมองเดียว: ใช้คำตอบเพื่อติดแท็ก, มอบหมาย, หรือจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ได้โดยตรงใน ClickUp
- ดึงเนื้อหาสนับสนุน: ขอให้ Brain MAX ค้นหาเอกสารที่เชื่อมโยง, ตั๋วงาน, หรือบันทึกการประชุมสำหรับแต่ละรายการสำคัญ
- การเตรียมบันทึกเสียง: ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อฝากบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง หรือสร้างงานเพื่อติดตามความชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการวางแผนทรัพยากรฟรีใน Excel & ClickUp
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานค้างแบบ Agile และการติดตามสปรินต์)
Jira ช่วยปรับปรุงการจัดการงานค้างในสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำเสนอบอร์ดที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถดู จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขรายการงานค้างได้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญแบบลากและวาง การประมาณค่าสตอรี่พอยต์ และตัวกรองที่กำหนดเอง ทีมนักพัฒนาสามารถจัดระเบียบงานตามความเร่งด่วน สปรินต์ หรือประเภทของปัญหาได้
นอกจากนี้ Jira ยังรองรับการกรูมมิ่งด้วยการผสานรวมกับระบบต่าง ๆ เช่น Confluence สำหรับเอกสาร และ Bitbucket สำหรับบริบทการพัฒนา ซึ่งทั้งหมดสามารถดูได้ภายในปัญหาเดียว คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและใช้ระบบอัตโนมัติของ Jira เพื่อทำเครื่องหมายตั๋วที่ล้าสมัยหรือเปลี่ยนสถานะเรื่องราวตามสถานะการกรูมมิ่งได้
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสามารถใช้แผนภูมิความเร็วและรายงานสปรินต์เพื่อประเมินว่างานที่ค้างอยู่มีขนาดเหมาะสม ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกต้อง และมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องหรือไม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างและจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้โดยตรงในแบ็กล็อก โดยเชื่อมโยงกับอีพิคและเป้าหมายของสปรินต์
- ใช้กระดาน Scrum หรือ Kanban เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของสปรินต์และปรับเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับสไตล์ของทีมคุณ
- ติดตามสถานะของโครงการด้วยรายงานแบบอไจล์ รวมถึงแผนภูมิการเผาไหม้ การติดตามความเร็ว และมุมมองของปริมาณงาน
- ทำให้การอัปเดตซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติในตัวของ Jira ลดการจัดการงานด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานกับ Confluence, GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack และ Microsoft Teams เพื่อเชื่อมต่อโค้ด เอกสาร และการสนทนาไว้ในที่เดียว
- ติดตามการจัดสรรทรัพยากรและระบุจุดคอขวดด้วยแดชบอร์ดที่ให้มุมมองแบบเรียลไทม์แก่ผู้จัดการเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ Jira
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมใหม่
- ประสิทธิภาพลดลงเมื่อมีงานค้างจำนวนมากหรือโครงการที่มีการปรับแต่งอย่างหนัก
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมจาก Atlassian Marketplace
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,c200+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Jira
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
Jira สามารถทำอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่คุณต้องการเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ (ตั๋วงาน, งานค้าง, การวางแผนสปรินต์, แผนภูมิการเผาไหม้, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, อะไรก็ตามที่คุณนึกถึง)
คุณรู้หรือไม่? วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ ClickUp วางแผนงานใหญ่ใน ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับปรุงการมองเห็น และทำงานร่วมกันในสปรินต์ นี่คือวิธีที่พวกเขาทำ:
- ทีมถูกจัดเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มจะมีโฟลเดอร์เฉพาะของตนเอง
- แต่ละโฟลเดอร์ของทีมจะมีรายการสำหรับงานค้าง ข้อบกพร่อง และสปรินต์
- อีปิคส์และยูสเซอร์สตอรี่มีอยู่ในรายการคุณสมบัติของสควอด, รายการแผนผลิตภัณฑ์, และรายการสปรินต์, ด้วยความยืดหยุ่นของงานที่สามารถอยู่ในหลายรายการ
อยากรู้วิธีวิ่งสปรินท์ให้ทีมของคุณได้ง่ายขึ้นหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
📖 อ่านเพิ่มเติม:การผสาน Jira เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผล
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ดสปรินท์แบบภาพและจัดระเบียบงานค้างอย่างง่าย)
มีบางสิ่งที่น่าพอใจเมื่อได้เห็นงานเคลื่อนจาก "ต้องทำ" ไปสู่ "เสร็จแล้ว" ความรู้สึกเล็กๆ ของความก้าวหน้านั้นช่วยกระตุ้นให้ทีมมีแรงจูงใจ และ Trello สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาได้
ด้วยบอร์ดภาพของ Trello คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานค้างได้อย่างเป็นระเบียบในรายการต่างๆ เช่น "ต้องเตรียม" "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "พร้อมสำหรับสปรินต์" แต่ละการ์ดจะกลายเป็นพื้นที่ทำงานแบบไดนามิก—เพิ่มรายการตรวจสอบ ประมาณเวลา ไฟล์แนบ และป้ายกำกับเพื่อชี้แจงว่าอะไรพร้อมแล้วและอะไรที่ต้องทำต่อ
ระบบอัตโนมัติของ Butler ของ Trello ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นด้วยการย้ายการ์ด, มอบหมายงาน, หรือติดแท็กสิ่งต่างๆ ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วย Power-Ups เช่น Custom Fields และ Card Aging คุณสามารถแสดงการประมาณการที่ขาดหายไปหรือตรวจพบงานที่ถูกละเลยก่อนที่จะสร้างภาระในสปรินต์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้บอร์ดScrum หรือKanbanพร้อมการ์ดแบบลากและวางเพื่อจัดการกับงานค้างในสปรินต์
- ใช้ป้ายกำกับ รายการตรวจสอบ และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อแยกย่อยเรื่องราวของผู้ใช้และรักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจน
- ทำให้การส่งมอบงาน การแจ้งเตือน และการอัปเดตที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ ด้วยระบบอัตโนมัติของ Butler
- ติดตามความคืบหน้าการวิ่งระยะสั้นด้วยแดชบอร์ด ไทม์ไลน์ และมุมมองตาราง ในหลายบอร์ด
- เชื่อมต่อ Trello กับ Slack, Google Drive และ Jira ผ่าน Power-Upsเพื่อการทำงานร่วมกันข้ามแผนกได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
- กำหนดคะแนนเรื่องราวและลำดับความสำคัญด้วยการผสาน Custom Fields และการ์ดวางแผน (Planning Poker) สำหรับการปรับปรุงงานค้าง
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดการรายงานขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการสครัมที่ดีกว่า
- กระบวนการทำงานแบบอไจล์ที่ซับซ้อนอาจต้องใช้ Power-Ups หลายตัว ซึ่งเพิ่มเวลาในการตั้งค่า
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการทรัพยากรอย่างเข้มข้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Trello
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Trello คือความง่ายในการใช้งานและความเป็นภาพของทุกอย่าง ฉันเป็นคนที่ชอบเห็นทุกอย่างถูกจัดวางอย่างชัดเจน และ Trello ทำได้สมบูรณ์แบบ กระดานและการ์ดช่วยให้ฉันจัดระเบียบงานได้ตามที่ต้องการ และมันง่ายมากที่จะมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งตารางสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่น่าสนใจอื่น ๆ
ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการความซับซ้อนในระดับเดียวกันในเครื่องมือแบ็กล็อกสปรินต์ของพวกเขา และนี่คือจุดที่ตัวเลือกอย่างZenhubและAzure DevOpsเข้ามามีบทบาท
Zenhub เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีการพัฒนาโครงการอยู่ใน GitHub อยู่แล้ว เนื่องจากสามารถผสานการจัดการงานค้างและการวางแผนสปรินต์เข้ากับรีโพสิตอรีของคุณได้โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งงานค้างของผลิตภัณฑ์และงานค้างของสปรินต์จะสะท้อนถึงโค้ดที่กำลังถูกส่งมอบจริงเสมอ
การจัดการงานค้างกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเดาอีกต่อไป แต่เป็นการติดตามความคืบหน้าเมื่อมันเกิดขึ้นจริง ด้วยคุณสมบัติเช่น แผนภูมิการเผาไหม้และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการคอมมิต
ในทางกลับกัน Azure DevOps เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งหมด
Azure DevOpsรองรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุม ด้วย Azure Boards คุณสามารถแบ่งเรื่องราวของผู้ใช้เป็นรายการแบ็กล็อก แผนที่ไปยังฟีเจอร์หรืออีปิค และจัดการแบ็กล็อกของสปรินต์ข้ามหลายทีมได้
ความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่ขนาด: ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กที่คล่องตัวหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการโครงการซับซ้อน Azure DevOps ให้คุณมีความสามารถในการเชื่อมต่อการจัดการงานค้าง (backlog grooming) ไปยังการปล่อยเวอร์ชัน (releases) ได้โดยตรง
👀เกร็ดความรู้: คำว่า "Scrum" มาจากบทความใน Harvard Business Review ปี 1986 ซึ่งผู้เขียนเปรียบเทียบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมรักบี้ที่เคลื่อนที่ข้ามสนามไปด้วยกัน—สะท้อนถึงการทำงานเป็นทีม การไหลลื่น และความยืดหยุ่นในการปรับตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม: Trello กับ ClickUp
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการจัดการงานค้างอัตโนมัติ
เมื่อทีมต่าง ๆ ได้เห็นคุณค่าของการทำสปรินต์แล้ว คำถามจึงเปลี่ยนจาก "ทำไมต้องทำ" ไปเป็น "จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน" ซึ่งตรงนี้เองที่ระบบอัตโนมัติแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง เพราะช่วยลดภาระงานซ้ำซากในการจัดการงานค้าง และเปิดโอกาสให้ทีมได้ใช้เวลากับกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่
นี่คือบางสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการจัดการงานค้างและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยมัน:
- ระบบจะทำการแจ้งเตือนรายการค้างที่ไม่ได้อัปเดตเกิน 30 วันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้งานที่ล้าสมัยรบกวนการวางแผนสปรินต์
- ใช้การประมาณการโดยใช้ AI เพื่อแนะนำจุดเรื่องราวสำหรับเรื่องราวผู้ใช้ใหม่โดยอิงจากงานที่คล้ายกันในอดีต
- กำหนดการประชุมการดูแลรักษาโดยอัตโนมัติให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์และนักพัฒนาตามการปรับสมดุลภาระงานและความพร้อมของทีม
- ผสานรวมข้อมูลจากลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มเช่นZendeskหรือIntercomเข้ากับรายการงานในแบ็กล็อกโดยตรงเพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่มีบริบทครบถ้วน
- สร้างแผนที่การพึ่งพา (dependency maps) ระหว่างรายการงานค้าง (backlog items) เพื่อระบุอุปสรรคก่อนการวางแผนสปรินต์
- ย้ายรายการไปยังคิวการเตรียมอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์ เช่น "พร้อมสำหรับการปรับปรุง" หรือมีสเปคการออกแบบแนบมา
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางSlackหรืออีเมลเมื่อมีข้อบกพร่องที่มีความสำคัญสูงถูกเพิ่มเข้าไปในแบ็คล็อกจากเครื่องมือ QA เช่นTestRail
- ดึงข้อมูลการวิเคราะห์การใช้งานแบบเรียลไทม์จากเครื่องมือเช่นMixpanelเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานค้างที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่มีการมีส่วนร่วมต่ำ
- สร้างแดชบอร์ดการดูแลที่เน้นรายการที่ไม่มีเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนหรือไม่มีเจ้าของที่รับผิดชอบในการติดตามผลก่อนที่สปรินท์จะเริ่มต้น
เคลียร์งานค้าง, เร่งจังหวะด้วย ClickUp
งานค้างจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบ Agile เสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นภาระที่ถ่วงทีมให้ช้าลง ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม การเตรียมงานจะไม่ใช่การต่อสู้กับงานอีกต่อไป แต่เป็นการนำทีมไปสู่ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและมีความหมาย
ในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่ClickUpโดดเด่นเพราะมันไม่เพียงแค่จัดระเบียบงานค้างของคุณ—แต่มันยังช่วยคุณปรับปรุงมันอย่างจริงจัง
ด้วย ClickUp Brain ที่ให้การจัดลำดับความสำคัญที่ชาญฉลาดขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา และการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน ClickUp จึงให้ความรู้สึกไม่เหมือนแค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง แต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณพร้อมที่จะมอบโครงสร้างที่เหมาะสมให้กับงานค้างของคุณ และมอบความชัดเจนที่ทีมของคุณต้องการสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
การจัดการงานค้างเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมร่วมกันตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ อัปเดต และชี้แจงรายละเอียดของงานในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าแบ็กล็อกมีความสะอาด เป็นระเบียบ และพร้อมสำหรับการสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งรวมถึงการแยกงานขนาดใหญ่ (อีปิค) ออกเป็นสตอรี่ของผู้ใช้ ประมาณความพยายามในการทำงาน ลบงานที่ล้าสมัย และปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับ การวางแผนสปรินต์ ในทางกลับกัน จะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของแต่ละสปรินต์ ในระหว่างการประชุมนี้ ทีมจะเลือกชุดของงานแบ็กล็อกที่เตรียมไว้อย่างดีเพื่อดำเนินการในสปรินต์นั้น โดยพิจารณาจากขีดความสามารถและเป้าหมายของสปรินต์ เป็นการประชุมที่ทีมให้คำมั่นว่าจะส่งมอบอะไรและจะบรรลุผลอย่างไร
กฎ 20/30/50 เป็นวิธีง่าย ๆ ในการรักษาสมดุลของลำดับความสำคัญ ประมาณ 20% ของงานค้างควรเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและต้องทำอย่างแน่นอน; 30% เป็นงานที่มีความสำคัญปานกลางซึ่งช่วยเพิ่มความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง; และ 50% เป็นงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าหรือเป็นงานที่ทำได้ถ้ามีเวลา เป้าหมายของกฎ 20/30/50 คือการ รักษาคิวงานผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยให้สมดุลระหว่างนวัตกรรม ความพึงพอใจของผู้ใช้ และความเสถียรทางเทคนิค แทนที่จะถูกครอบงำโดยด้านใดด้านหนึ่ง (เช่น มีแต่บั๊กหรือมีแต่ฟีเจอร์ใหม่) กฎนี้เป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่ข้อบังคับที่เคร่งครัด และควรปรับให้เหมาะสมตามความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ความสามารถของทีม และเป้าหมายทางธุรกิจ
การจัดการงานค้างเป็นกิจกรรมของทีม โดยทั่วไปแล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้นำ แต่ผู้พัฒนา ทีม QA และบางครั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงก็เข้าร่วมด้วย ทุกคนจะนำมุมมองของตนมา ซึ่งทำให้งานค้างมีความแม่นยำและเป็นจริงมากขึ้น
กิจกรรมหลักสามประการในการจัดการรายการงานในแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ ได้แก่:1. ทบทวนและจัดลำดับความสำคัญ: จัดระเบียบรายการงานในแบ็กล็อกตามมูลค่า ความเร่งด่วน หรือความเชื่อมโยง เพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับการดำเนินการก่อน2. ทำความเข้าใจข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละรายการมีคำอธิบายที่ชัดเจน เกณฑ์การยอมรับ และถูกแบ่งย่อยเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้หากจำเป็น3. การประมาณความพยายาม: ร่วมมือกับทีมในการกำหนดคะแนนเรื่องราวหรือการประมาณการ เพื่อช่วยวางแผนสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ทีมส่วนใหญ่จะจัดการกับแบ็กล็อกของตนทุกครั้งหลังจบสปรินต์ แม้ว่าบางทีมจะชอบจัดการในระยะเวลาที่สั้นกว่าแต่บ่อยครั้งขึ้นก็ตาม สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอ—การอัปเดตแบ็กล็อกอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นภาระที่หนักเกินไป
ใช่, AI สามารถช่วยได้อย่างน่าประหลาดใจ. มันสามารถดูรูปแบบการทำงานในอดีต, ความพึ่งพา, และแม้กระทั่งความสามารถของทีมเพื่อแนะนำว่างานใดควรทำก่อน. นี่ไม่ได้แทนที่การตัดสินใจของทีม, แต่มันช่วยลดภาระของการถกเถียงการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่มีที่สิ้นสุด.
ใช่, ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Jira ได้, ทำให้ทีมสามารถเชื่อมโยงงานและซิงค์การอัปเดตระหว่างสองแพลตฟอร์มได้.คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจาก Jiraหรือใช้การเชื่อมต่อ Jira ของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: 1. การเชื่อมต่อ Jira Connected Search: หากคุณต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาและดูตัวอย่างโครงการ, บอร์ด, แดชบอร์ด และปัญหาใน Jira ภายใน ClickUp2.การเชื่อมต่อ Jira Sync: ซิงค์การอัปเดตโครงการและปัญหาทั้งหมดระหว่าง ClickUp และ Jira เพื่อให้คุณไม่ต้องออกจาก ClickUp เพื่อดูและจัดการงานของคุณ