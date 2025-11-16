เทมเพลตจัดระเบียบพฤติกรรมฟรีเพื่อพัฒนา습관ประจำวัน

ตื่นเช้า ทำเตียง วางเสื้อผ้าออกกำลังกาย เติมน้ำในขวด ตรวจทานเป้าหมาย ออกกำลังกาย และทำซ้ำ คุณติดสิ่งนี้ไว้บนผนังหลังจากอ่านว่าโดยปกติแล้วต้องใช้เวลา 21 วันในการสร้างนิสัย การใช้เวลาสามสัปดาห์ฟังดูเป็นไปได้ คุณจึงเริ่มต้น
แต่แล้วชีวิตจริงก็เข้ามา และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็ใช้เวลาไป 20 นาทีกับโซเชียลมีเดียตั้งแต่ 8 โมงเช้า
นี่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียว ในความเป็นจริง มีเพียง9% ของคนที่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาในวันปีใหม่ได้จริงๆกล่าวโดยคอลิน คาเมเรอร์ นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (Caltech) ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิสัย
การสร้างนิสัยของแต่ละคนมีระยะเวลาที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การทำซ้ำคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมใด ๆ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวันของคุณโดยอัตโนมัติ นิสัยที่ติดตัวคุณไปนั้นจะเกาะติดกับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องคิด
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตการเรียงลำดับนิสัยที่ยอดเยี่ยมในClickUpเพื่อสร้างกิจวัตรที่ยั่งยืน 🎯
อะไรคือแบบฟอร์มการจัดเรียงนิสัย?
เทมเพลตการเรียงลำดับนิสัยเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้คุณระบุพฤติกรรมที่มีอยู่ในกิจวัตรของคุณและเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับพฤติกรรมเหล่านั้น
โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับทริกเกอร์ปัจจุบัน นิสัยใหม่ที่ต้องการ และแผนการดำเนินการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น แม่แบบอาจแสดงว่า 'หลังจากฉันล็อกประตูหน้าบ้าน' คู่กับ 'ฉันจะหายใจเข้าลึกๆ สามครั้ง'
กรอบการทำงานเหล่านี้ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการสร้างนิสัย โดยเชื่อมโยงสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วกับสิ่งที่คุณต้องการเริ่มต้นทำอย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายอย่างมีโครงสร้างมีมาตั้งแต่สมัยอริสโตเติล ผู้ซึ่งเขียนไว้ใน จริยศาสตร์นิโคมาคี (ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล) ว่าการปลูกฝังคุณธรรมต้องอาศัยการกระทำซ้ำๆ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นปรัชญาเบื้องต้นของการสร้างนิสัยแบบต่อเนื่อง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการสะสมนิสัยที่ดี?
แม่แบบการเรียงลำดับนิสัยที่ออกแบบมาอย่างดีจะขจัดความสับสนและทำให้การนำไปใช้เป็นเรื่องง่าย นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากรายการตรวจสอบทั่วไป:
- ระบุช่วงเวลาที่กระตุ้นเฉพาะเจาะจง: มุ่งเน้นที่การกระทำที่ชัดเจนมากกว่าช่วงเวลาที่คลุมเครือ เช่น 'ตอนเช้า' หรือ 'ตอนเย็น'
- จับคู่ความยากของนิสัยกับความเข้มข้นในการกระตุ้น: จับคู่พฤติกรรมสุขภาพง่ายๆ กับนิสัยเดิมที่มั่นคงซึ่งคุณไม่เคยพลาด
- รวมถึงรายละเอียดการดำเนินการ: ระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อใด ที่ใด และอย่างไรที่นิสัยใหม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความคลุมเครือ
- เน้นการกระทำเพียงครั้งเดียว: หลีกเลี่ยงกิจวัตรที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและลดความสม่ำเสมอ
- สร้างลำดับเหตุผล: สร้างการไหลที่เคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติจากพฤติกรรมหนึ่งไปยังอีกพฤติกรรมหนึ่ง
- รองรับตารางเวลาที่แตกต่างกัน: มอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับไลฟ์สไตล์และรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย
- การติดตามความสมบูรณ์: ใช้ช่องทำเครื่องหมายหรือตัวบ่งชี้ความคืบหน้าพื้นฐานที่ไม่ต้องการระบบที่ซับซ้อน
- อนุญาตให้มีการทำซ้ำ: ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อที่ไม่ทำงานในทางปฏิบัติได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาวิจัยหนึ่งได้สำรวจว่าการปรับเป้าหมายระหว่างดำเนินการสามารถส่งผลต่อการควบคุมตนเองได้อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า: ผู้ที่ปรับเป้าหมายบ่อยครั้งอาจทำให้ประสิทธิภาพของตนเองลดลงได้ หากการปรับเป้าหมายนั้นแทนที่ความมุ่งมั่นด้วยการหาข้อแก้ตัว
11 แบบฟอร์มสร้างนิสัยแบบซ้อน
การสะสมนิสัยเกิดขึ้นเมื่อการกระทำใหม่ ๆ ถูกเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรตอนเช้าที่คุณทำอยู่แล้ว
ClickUp เข้ามาช่วยให้พฤติกรรมของคุณยั่งยืนได้อย่างไร? มันคือConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับสร้างนิสัยที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจน พร้อมตัวกระตุ้นที่เชื่อมโยงกัน การกำหนดเวลาทำซ้ำ และการติดตามผลลัพธ์ เพื่อให้ความสม่ำเสมอเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหา
นี่คือ 11 แบบฟอร์มยอดนิยมที่แอปติดตามนิสัยนี้มีให้บริการ
1. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยรวบรวมพฤติกรรมประจำวันไว้ในรายการเดียว พร้อมเป้าหมายที่วัดผลได้และสถานะที่เข้าใจง่ายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจและเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคืบหน้า, อ่าน 15 หน้า, และ เดิน 10,000 ก้าว เพื่อการติดตามความคืบหน้าอย่างง่ายดาย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกนิสัยการทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยช่องข้อมูลเมตริกที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เช่น จำนวนหน้าที่อ่าน จำนวนก้าว การดื่มน้ำ)
- รักษาความต่อเนื่องด้วยตารางเวลาที่เกิดซ้ำและสถานะสองขั้นตอน เปลี่ยนการตรวจสอบประจำวันให้เป็นการดำเนินการที่ใช้เวลาเพียงห้าวินาที
- สแกนเส้นและช่องว่างโดยการสลับระหว่างมุมมอง ClickUp เช่น ตารางสำหรับการแก้ไขจำนวนมากและรายการสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังสร้างนิสัยหลายอย่างและต้องการความรับผิดชอบที่สามารถวัดผลได้โดยไม่ต้องใช้แอปเช็คลิสต์เพิ่มเติมในแต่ละวัน
🎥 สำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ:
2. แม่แบบการรีเซ็ตกิจวัตร ClickUp
เทมเพลต ClickUp Ritual Resetเริ่มต้นด้วยเอกสาร ClickUpที่มีการแนะนำเพื่อตรวจสอบกิจวัตรประจำวันของคุณ มันส่งเสริมการสะท้อนตนเองและให้กรอบการทำงานสำหรับการสร้างพิธีกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลของคุณ จากนั้นคุณสามารถแปลงพิธีกรรมที่เลือกเป็นงานใน ClickUpที่มีเจ้าของ กำหนดเวลา และการแจ้งเตือนได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความก้าวหน้าด้วยเป้าหมายที่เบา, จุดตรวจสอบ, และกลยุทธ์การบันทึก, ทำให้ชัยชนะเล็ก ๆ มองเห็นได้และสะสม
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น อารมณ์, ระดับพลังงาน, และ เวลาที่เสร็จสิ้น เพื่อดูว่านิสัยส่งผลต่อวันของคุณอย่างไร
- แบ่งนิสัยใหญ่เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ พร้อมงานย่อยซ้อนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรู้สึกท่วมท้นระหว่างการปรับกิจวัตรของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการปรับกิจวัตรใหม่ ติดตามการเติบโตส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน และรักษาพิธีกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ClickUp Brainนำความฉลาดมาสู่กิจวัตรประจำวันของคุณด้วยการเชื่อมต่องาน เอกสาร และความคืบหน้าเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างกิจวัตรตอนเช้า เพียงแค่ถามว่า 'สร้างรายการตรวจสอบที่ทำซ้ำสำหรับน้ำ การเขียนบันทึก และการยืดเส้นยืดสาย และติดตามสถิติการทำต่อเนื่องรายสัปดาห์' เครื่องมือนี้จะสร้างและดูแลระบบให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องยุ่งยากเอง
นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติม ✨
- สร้างการท้าทายสร้างนิสัย 21 วัน พร้อมการเช็คอินรายวัน
- สรุปความก้าวหน้าของฉันในสัปดาห์นี้ในทุกด้านของสุขภาพและนิสัยการเรียน
- เตือนฉันเวลา 20.00 น. ให้ตรวจสอบและบันทึกนิสัยที่ทำเสร็จแล้ว
ใช้สรุปแดชบอร์ดของ ClickUp Brain เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ (ทั้งส่วนตัวและงาน) ทุกเช้า:
3. แม่แบบแผนการดูแลตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนการดูแลตนเองของ ClickUpจัดตารางงานฟื้นฟูและบันทึกผลลัพธ์ด้วยขั้นตอนเฉพาะทาง ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เครื่องมือนี้มอบแนวทางที่เป็นระบบสำหรับการดูแลตนเอง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามเป้าหมายการดูแลตนเองและปรับแผนของคุณตามสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น บรรลุแล้ว, ทำได้อย่างยอดเยี่ยม, ยังไม่ได้เริ่ม, และ พักไว้
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสี่ฟิลด์ที่แตกต่างกัน รวมถึง หมายเหตุ, ประเภทการดูแลตนเอง, ข้อมูลอ้างอิง, และ ประเภทสุขภาพ
- ตั้งการเตือนและการแจ้งเตือนเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและเสริมสร้างนิสัยประจำวัน
📌 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการดูแลตัวเองที่มองเห็นได้และสม่ำเสมอ
📮 ClickUp Insight: 26% ของพนักงานกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการพักผ่อนคือการจมอยู่กับงานอดิเรกหรือการออกกำลังกาย ในขณะที่ 22% ใช้พิธีกรรมตอนสิ้นวัน เช่น ปิดแล็ปท็อปในเวลาที่กำหนดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อทำงานจากที่บ้าน แต่ 30% ยังคงพบว่าการตัดขาดจากงานเป็นเรื่องยาก!
ClickUp Remindersช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดี ตั้งการแจ้งเตือนสรุปสิ้นวัน อัปเดตงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ทีมโดยอัตโนมัติด้วย AI standups และใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว เพื่อตรวจสอบงานประจำวันของคุณ เพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญที่สุด
4. เทมเพลตความท้าทายด้านสุขภาพ 75 วันแบบ 75 Hard ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challengeถูกสร้างขึ้นโดยอิงตามกรอบของโปรแกรม '75 Hard' โดยจะแบ่งโปรแกรมทั้งหมดออกเป็นการ์ดรายวัน แต่ละวันจาก 75 วันจะถูกแสดงเป็นงาน (หรือชุดของงาน) ที่ครอบคลุมข้อกำหนดหลักของความท้าทาย
คุณจะได้รับโปรแกรมออกกำลังกายสองครั้ง (หนึ่งครั้งกลางแจ้ง) การปฏิบัติตามแผนโภชนาการ/การกินอาหาร การดื่มน้ำในปริมาณที่กำหนด การอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง และการถ่ายภาพความก้าวหน้าในแต่ละวัน งานประจำวันเหล่านี้มักจะมีงานย่อยหรือรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละส่วน เพื่อให้คุณสามารถทำเครื่องหมายแต่ละส่วนได้ตลอดทั้งวัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้สถานะเช่น ต้องทำ, กำลังทำ, และ ทำเสร็จแล้ว ที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใด
- รักษาวินัยด้วยแถบแสดงความสำเร็จและเครื่องหมายวันที่พลาด เพื่อให้เห็นความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- สลับระหว่าง สรุปความท้าทาย, มุมมองตาราง, มุมมองสถานะความท้าทาย, คู่มือเริ่มต้น และมุมมองอื่นๆ
- ประเมินผลของคุณ, คิดทบทวนเกี่ยวกับความท้าทาย, และปรับแผนของคุณให้เหมาะสมกับส่วนการทบทวนเป็นระยะ (รายสัปดาห์)
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มุ่งมั่นทำตามโปรแกรมท้าทาย 75 ฮาร์ดอย่างเคร่งครัด ต้องการความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเห็นผล
⚙️ โบนัส:สำรวจเทมเพลต 75 Hard Challengeอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตามความก้าวหน้า และรักษาแรงจูงใจตลอดการเดินทาง
5. เทมเพลตสร้างนิสัยทำสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Things To Doช่วยให้คุณบันทึกและจัดการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำให้เสร็จในแต่ละวัน และเสริมสร้างวินัยในตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรายการตรวจสอบประจำวันแบบรวมศูนย์ในที่เดียว
คุณสามารถจัดโครงสร้างวันของคุณเป็นงานที่มีรายการในตัวและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถแบ่ง 'สิ่งที่ต้องทำ' ออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและสามารถดำเนินการได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคุณสามารถทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นได้เมื่อทำเสร็จ
- เพิ่มฟิลด์ลำดับความสำคัญ หมวดหมู่ หรือกำหนดเวลาเพื่อให้งานเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ใช้ClickUp งานที่ทำซ้ำสำหรับกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อที่คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกเช้า
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการกิจวัตรประจำวันที่เป็นระบบเพื่อสร้างนิสัยที่ดี รวมถึงนักเรียน นักธุรกิจ ฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่ทำงานทางไกลซึ่งต้องจัดการกับหลายสิ่งพร้อมกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนังสือ Atomic Habits โดย James Clearมียอดขายมากกว่า 25 ล้านเล่ม และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 60 ภาษา
หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไร พร้อมทั้งทำลายนิสัยเดิม ๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่สม่ำเสมอ ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ กฎสี่ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต่อไปนี้คือสิ่งที่ทำให้นิสัยติดทนนาน:
- ทำให้ชัดเจน
- ทำให้ดูน่าสนใจ
- ทำให้ง่าย
- ทำให้มันน่าพึงพอใจ
6. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp จัดระเบียบงานประจำวันของคุณให้เป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายและทำซ้ำได้ วางแผนงานประจำวันตามหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และมองเห็นความคืบหน้าในรูปแบบต่างๆ คุณจะได้รับสถานะพื้นฐาน เช่น เปิด และ เสร็จสิ้น* เพื่อติดตามงานของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สลับระหว่าง งานทั้งหมด, ปฏิทิน และ คู่มือเริ่มต้นที่นี่ เพื่อปรับทิศทางตัวเองทุกวัน
- ตรวจสอบรายการที่เสร็จสมบูรณ์ในส่วน ประวัติ เพื่อทบทวนรูปแบบการทำงาน
- จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นประเภทต่างๆ เช่น ส่วนตัว, งาน, หรือ เป้าหมาย และกำหนดระดับความสำคัญ/ความเร่งด่วน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและนักเรียนที่ต้องการระบบประจำวันที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่ล่มสลายภายใต้ความสำคัญที่แข่งขันกัน
🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: การจัดการนิสัย, โครงการ, และเป้าหมายส่วนตัวมักหมายถึงการต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่าง. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว,ClickUp Brain MAX ช่วยลดการกระจายตัวของ AIและรวบรวมงาน, กิจวัตร, และไฟล์จากเครื่องมือเช่น Google Drive และ Notion มาไว้ด้วยกัน.
การใช้คำสั่งเสียงเป็นอันดับแรกกับTalk to Text,การทำงานอัตโนมัติข้ามแอป และความยืดหยุ่นในการเลือกจากโมเดล AI ชั้นนำ เครื่องมือนี้จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ดูรายละเอียดความสามารถของมัน:
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpผสมผสานโครงสร้างของรายการสิ่งที่ต้องทำเข้ากับปฏิทิน เนื่องจากถูกสร้างขึ้นภายในมุมมองปฏิทิน งานต่างๆ จึงเชื่อมโยงกับวันที่ ทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้ ด้วยระบบกำหนดความสำคัญด้วยสีในตัว คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่างานใดต้องการความสนใจจากคุณก่อน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มองเห็นงานของคุณด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, ระดับประสิทธิผล, และ บทบาท
- สลับระหว่างมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ เช่น คำขอประชุม, ตามบทบาท, ตามหมวดหมู่, ตารางเวลา, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น โดยกำหนดงานให้อยู่ในกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- ติดตามการสะท้อนความคิดในแต่ละวันด้วยส่วนบันทึกในตัวที่ให้คุณบันทึกความสำเร็จ อุปสรรค และสิ่งที่ต้องเตือนสำหรับวันพรุ่งนี้
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการแผนประจำวันที่มีโครงสร้างชัดเจน ครอบคลุมการประชุม กำหนดส่งงาน และงานที่ต้องทำ โดยไม่ลืมการทบทวนหรือลำดับความสำคัญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ในโครงการ UCSF + Big Joy ผู้ที่ทำ 'การกระทำเล็กๆ ที่สร้างความสุข' เพียง 5-10 นาทีต่อวัน เช่น การแสดงความขอบคุณ การทำสิ่งดีๆ หรือการสังเกตความงาม มีรายงานว่ามีสุขภาวะที่ดีขึ้น ความเครียดน้อยลง และมีความรู้สึกควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น แสดงให้เห็นว่านิสัยเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันสามารถส่งผลใหญ่ได้
8. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpมอบแดชบอร์ดที่มีโครงสร้างครบถ้วนในหนึ่งเดียวสำหรับการกำหนด ติดตาม และพัฒนาการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพของคุณ นำเป้าหมาย ตัวชี้วัด กำหนดเวลา การตรวจสอบ และการสะท้อนผลมารวมไว้ในที่เดียว ลากและวางงานลงบนวันที่ในปฏิทินเฉพาะได้อย่างง่ายดาย ทำให้การวางแผนกำหนดเส้นตายเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองสี่แบบ ได้แก่ PD ต่อไตรมาส สำหรับการวางแผนเป้าหมายรายไตรมาส และ ตัวติดตามความคืบหน้า สำหรับการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็ว แผนปฏิบัติการ สำหรับติดตามขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และระยะเวลา ในขณะที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน ให้คำแนะนำและตัวอย่าง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำเครื่องหมายตำแหน่งของแต่ละเป้าหมายพร้อมสถานะของมัน รวมถึง บรรลุเป้าหมาย, ยังไม่ได้เริ่ม, ไม่ตรงตามแผน, หยุดชั่วคราว, และ ตรงตามแผน
- รับฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น เป้าหมายรายวันขั้นต่ำ, คุณพอใจกับความก้าวหน้าของคุณมากน้อยเพียงใด, ชัยชนะและความสำเร็จ, และ เป้าหมายการเรียนรู้
- ซิงค์กับปฏิทินภายนอก เช่น Google หรือ Outlook เพื่อให้การประชุมและนัดหมายปรากฏควบคู่กับงานของคุณ
- สลับระหว่าง วัน, สัปดาห์, และ เดือน เพื่อดูรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำในเร็วๆ นี้ หรือมุมมองที่กว้างขึ้นของสิ่งที่สำคัญในระยะยาว
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่ต้องการปฏิทินเดียวและเทมเพลตติดตามนิสัยที่ติดตามทั้งเหตุการณ์ที่มีกำหนดเวลาและสิ่งที่ต้องทำประจำวัน
นี่คือสิ่งที่Fahad Khan นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจที่ Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. กล่าวถึง ClickUp:
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในอาชีพ ผ่านทางนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมและติดตามเวลาทำงานของคุณได้ และยังแยกงานส่วนตัวตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในอาชีพ ผ่านทางนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมและติดตามเวลาทำงานของคุณได้ และยังแยกงานส่วนตัวตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถตั้งลำดับความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
9. แม่แบบตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็ก
เทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็ก ClickUp Daily Personal Schedule for Kidsถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กๆ จัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของตนเองได้อย่างสมดุลระหว่างงานโรงเรียน เวลาครอบครัว และกิจกรรมสนุกๆ ผู้ปกครองสามารถตั้งการแจ้งเตือนและติดตามความคืบหน้าในรูปแบบที่ช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของเด็กได้อย่างเหมาะสม เป็นวิธีที่สนุกและเข้าใจง่ายในการแบ่งงานประจำวันออกเป็นส่วนๆ และจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตร
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งวันออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น โรงเรียน การเล่น และงานบ้าน เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร
- ส่งเสริมการสะท้อนตนเองด้วยคำถามเช่น วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง?, อะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้วันนี้?, และ คุณกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่า?
- แชร์ตารางเวลาให้กับผู้ดูแลหลายคน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและกิจวัตรประจำวัน
📌 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่ต้องการสร้างกิจวัตรประจำวันที่เป็นระเบียบและสามารถคาดการณ์ได้ พร้อมทั้งสอนให้เด็กๆ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจำวันของตนเอง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนมักจะยึดมั่นกับเป้าหมายของตนได้ดีกว่ามาก เมื่อเป้าหมายนั้นให้รางวัลแก่ตนเองโดยธรรมชาติ (เช่น น่าสนุกหรือน่าสนใจ) มากกว่าการเป็นเพียงสิ่งที่ 'สำคัญ' หรือ 'มีประโยชน์' เท่านั้น การเพลิดเพลินกับกระบวนการสำคัญกว่าการต้องการผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว
10. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการระบบในการจัดลำดับความสำคัญของงานและลดความพยายามที่สูญเปล่าตัวติดตามนิสัยจะจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณไว้ในกรอบเดียวที่เน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้สถานะที่กำหนดเองมากกว่า 15 สถานะ เช่น วางแผนมื้ออาหาร, ซื้อที่ตลาดเนื้อ, สูตรอาหาร, มีวัตถุดิบ, และ เสร็จสมบูรณ์
- จัดระเบียบความรับผิดชอบเป็นหมวดหมู่ เช่น รีบด่วน, มีความหมาย, และเลือกได้
- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตโดยการตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้วตามเวลาที่ผ่านไป ช่วยให้คุณระบุได้ว่าคุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใดและอย่างไร
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการโครงสร้างที่ใช้งานได้จริงเพื่อปรับปรุงสมาธิและผลักดันงานสำคัญให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: นิสัย vs. เป้าหมาย: ความแตกต่างที่สำคัญและวิธีสร้างสมดุล
11. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนตามกรอบ SMART(เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) มันเปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการแจ้งเตือน จุดตรวจสอบ และการติดตามความก้าวหน้า
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยสถานะ เช่น เป็นไปตามแผน, กำลังไปได้สวย, ล่าช้า, หยุดชั่วคราว, และ เสร็จสิ้น
- บันทึกข้อมูลสำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึง ทักษะที่ต้องการ, ระดับความพยายาม, เหตุผลที่เป้าหมายนี้สำคัญ, และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ติดตามความคืบหน้าของงานระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวในพื้นที่ทำงานเดียว
- เข้าถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ: เป้าหมาย SMART, ความพยายามของเป้าหมาย, แบบฝึกหัดเป้าหมาย SMART, เป้าหมายของบริษัท, และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน *เพื่อแสดงภาพและจัดการเป้าหมาย
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ, ทีม, และองค์กรที่ต้องการให้การทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้, เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบ.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วงจรนิสัยคืออะไรและวิธีใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (+ ตัวอย่าง)
สร้างนิสัยใหม่ที่ยั่งยืนด้วย ClickUp
ทุกวันดำเนินไปด้วยพิธีกรรมเล็กๆ คุณเช็คโทรศัพท์ หยิบกุญแจ หรือเริ่มก้าวแรกเพื่อเริ่มทำงาน
การกระทำเล็กๆ เหล่านั้นกำหนดจังหวะ และนิสัยที่ถูกต้องที่ซ้อนทับกันสามารถเปลี่ยนกระแสของทั้งวันของคุณได้
ClickUp มอบกรอบการทำงานให้คุณเพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นติดแน่น ด้วยเทมเพลตการจัดเรียงนิสัยที่ปรับแต่งได้ งานที่ทำซ้ำได้ และการติดตามความก้าวหน้า คุณสามารถเปลี่ยนความตั้งใจที่ดีที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅