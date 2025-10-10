เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ฟรี เพื่อแสดงประสบการณ์ของลูกค้า

บาริสต้าส่งกาแฟให้คุณ แต่สะกดชื่อคุณผิด ไม่ใส่ช็อตพิเศษ และใช้เวลานานกว่าปกติถึงห้านาที รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับสร้างความรู้สึกไม่ประทับใจ
สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นกัน ทุกการคลิก ความล่าช้า หรือความผิดพลาด ล้วนมีผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อแบรนด์ของคุณ
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ช่วยให้คุณจับช่วงเวลาเหล่านั้นก่อนที่จะกลายเป็นความหงุดหงิด เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดบางส่วนที่ช่วยให้นักออกแบบ UX ทีมผลิตภัณฑ์ และนักการตลาดสามารถติดตามทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ค้นหาจุดที่สร้างความเจ็บปวด และปรับปรุงประสบการณ์ให้เป็นที่ประทับใจ
อยู่ต่อเพื่อสำรวจเทมเพลตClickUpที่ยอดเยี่ยมพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI ที่จะทำให้การสร้างแผนที่การเดินทางของคุณฉลาดยิ่งขึ้น 🗺️✨
10 อันดับแม่แบบการเดินทางของผู้ใช้ Figma ที่ดีที่สุดในพริบตา
|เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|กริดแบบโมดูลาร์, โปรไฟล์ผู้ใช้, คำแนะนำในตัว, การทำแผนที่จุดเจ็บปวด
|ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบ UX, นักวิจัย
|เทมเพลตแผนที่การเดินทางของ Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โครงสร้างง่าย, อารมณ์, อุปสรรค, แนวคิดการปรับปรุง
|สตาร์ทอัพ, ทีมอไจล์, ผู้เริ่มต้นการทำแผนที่เส้นทาง
|เทมเพลตแผนผังเรื่องราวใน Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การ์ดเรื่องราว, เป้าหมายยิ่งใหญ่, การจัดลำดับความสำคัญแบบแนวตั้ง, การวางแผนการปล่อย
|ทีมที่ทำงานแบบอไจล์, เจ้าของผลิตภัณฑ์, สกริมมาสเตอร์
|เทมเพลตแผนผังการไหลของผู้ใช้ Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รูปร่างสำเร็จรูป, โหนดการตัดสินใจ, การไหลหลายขั้นตอน
|นักออกแบบ UX/UI, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวิเคราะห์
|เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma (รายละเอียด)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคลิก/สถานการณ์, อารมณ์อีโมจิ, จุดเจ็บปวด, ความท้าทาย
|นักวิจัย UX, นักวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, นักการตลาด
|เทมเพลตแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้แอปแฟชั่น Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หน้าจอแอปพลิเคชัน, ความรู้สึกจากอีโมจิ, การค้นพบเทรนด์, เน้นอีคอมเมิร์ซ
|เทคโนโลยีแฟชั่น, ทีม UX อีคอมเมิร์ซ
|แผนที่การเดินทางของ Figma และแม่แบบบุคลิกผู้ใช้
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ระดับ UX, ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง, ช่องสำหรับเจ้าของ/ผู้ร่วมงาน
|ทีมผลิตภัณฑ์องค์กร, ผู้จัดการโครงการไอที, สถาปนิกธุรกิจ
|เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Figma (เซสชันระดมความคิดของทีม)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้, การทำงานร่วมกัน, เส้นทางที่แก้ไขได้
|ทีมอไจล์, ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบ UX
|เทมเพลต UX สำหรับ Figma Shu Ha Ri
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ระบบออกแบบ, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, ระดับความเชี่ยวชาญ
|ทีมออกแบบขนาดใหญ่, ผู้จัดการระบบออกแบบ
|เทมเพลตชุดแผนแม่บทบริการ Figma
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มุมมองบนมือถือ/เดสก์ท็อป, การดำเนินการสนับสนุน, เส้นแสดงการมองเห็น
|นักออกแบบบริการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, นักวางกลยุทธ์
👋🏾 นี่คือทางเลือกที่มั่นคงจาก ClickUp ที่จะช่วยคุณเพิ่มเติม!
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การยกระดับปัญหาเป็นลำดับขั้น, การติดตามตั๋ว, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|การตลาด, การขาย, ทีมผลิตภัณฑ์
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|โหนดที่มีรหัสสี, แบบจำลองหน้าจอ, ตรรกะการแยกสาขา
|นักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนา
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ขั้นตอนตามลำดับ, เรื่องราวที่มีรหัสสี, การปล่อยส่วนย่อย
|ทีมที่ทำงานแบบอไจล์, ผู้จัดการโครงการ, ทีมงานข้ามสายงาน
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ควอดแรนต์, ส่วนเจ็บ/ส่วนได้, โปรไฟล์กลาง
|นักวิจัย UX, นักออกแบบ, นักการตลาด
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สถานะที่กำหนดเอง, รายละเอียดลูกค้า, แถบความคืบหน้า, มุมมองหลายแบบ
|ทีมบริการลูกค้า SaaS, ผู้จัดการบัญชี
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตเสียงของลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การรับข้อเสนอแนะ, การเชื่อมโยงงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ
|ผู้จัดการโครงการ, วิจัย, ทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด, เอกสาร
|เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สถานะที่กำหนดเอง, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, ขั้นตอนการเริ่มต้น, มุมมองหลายแบบ
|ทีม CS, ผู้จัดการบัญชี
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แบบฟอร์ม
|เทมเพลตการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การยกระดับปัญหาเป็นลำดับขั้น, การติดตามตั๋ว, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ฝ่ายสนับสนุน, ทีมบริการลูกค้า, ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แบบฟอร์ม
|เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สถานะที่กำหนดเอง, ข้อมูลดีล, การคาดการณ์รายได้
|ทีมขาย, ผู้จัดการบัญชี
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลต DMAIC ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เฟสที่มีรหัสสี, KPI, ระบบอัตโนมัติ, การรายงาน
|Ops, Lean Six Sigma, การปรับปรุงกระบวนการ
|ClickUp Whiteboard, รายการ
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ช่องทางแยกสี, การติดตามการส่งต่อ, การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|ทีมข้ามสายงาน, การทำแผนผังกระบวนการ
|ClickUp Whiteboard
อะไรที่ทำให้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ดี?
เนื่องจากผู้สร้างต่าง ๆ สร้างเทมเพลต Figma ขึ้นมา คุณจึงมักจะพบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้หลายเวอร์ชัน นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าที่มีประโยชน์ 👀
- บุคลิกภาพผู้ใช้: รวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์, ความต้องการ, เป้าหมาย, โปรไฟล์ผู้ใช้ที่โดดเด่น, และทัศนคติของผู้ใช้เป้าหมาย
- ขั้นตอนการดำเนิน: แบ่งประสบการณ์ออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมกับการกระทำของผู้ใช้และเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
- อารมณ์และจุดเจ็บปวด: แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รู้สึกอย่างไรในแต่ละขั้นตอนและเน้นย้ำถึงความหงุดหงิดของพวกเขา
- จุดสัมผัส: แสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
- โครงสร้างทางสายตา: นำเสนอการจัดวางที่สะอาดและเป็นระเบียบ พร้อมตัวเชื่อมต่อ ไอคอน หรืออีโมจิ เพื่อทำให้ข้อมูลเชิงลึกง่ายต่อการติดตาม
- ความยืดหยุ่น: สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บุคลิกภาพ หรือกระบวนการทำงานของระบบ CRMได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? แผนที่การเดินทางของลูกค้า Spotify เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมและใช้งานได้จริงของสิ่งที่คุณควรนำมาวางแผนเส้นทางของคุณตามรายงาน Consumer Decision Journey ของพวกเขา พบว่า 71% ของผู้ฟังระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้ดีขึ้น
พวกเขาแบ่งเส้นทางการซื้อออกเป็นห้าขั้นตอน: เป็น (เมื่อผู้คนกำลังใช้ชีวิตตามปกติ ยังไม่ได้คิดถึงการซื้อ), ฝัน (สำรวจความเป็นไปได้), เลือก (จำกัดตัวเลือก), ซื้อ, และ ใช้ (สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อ).
10 แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma
มาสำรวจ 10เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าในFigma ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นประสบการณ์ของลูกค้า แก้ไขปัญหา และค้นหาโอกาสในการปรับปรุง 🎯
1. แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma มอบผืนผ้าใบที่สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อแสดงภาพและทำความเข้าใจทุกจุดสัมผัสของการเดินทางของผู้ใช้ของคุณ มันก้าวไปไกลกว่าการไหลแบบเส้นตรงธรรมดา โดยมีส่วนเฉพาะเพื่อจับภาพสิ่งที่ผู้ใช้ทำ สิ่งที่พวกเขาคิด ความรู้สึก และจุดที่พวกเขามีปัญหาอยู่จริง ๆ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ละเอียดด้วยช่องเฉพาะสำหรับ ชื่อ, อายุ, เป้าหมาย และอื่นๆ
- ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำในตัวและส่วน 'วิธีการ' ที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้น
- ใช้การออกแบบแบบโมดูลาร์ที่มีระบบกริดเพื่อให้สามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงลำดับขั้นตอนและจุดสัมผัสได้อย่างง่ายดาย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักออกแบบ UX, และนักวิจัยที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อสร้างแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ที่สามารถแชร์ได้
🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิกระบวนการไหล (flow process chart)แรกถูกสร้างขึ้นโดยแฟรงก์ กิลเบรธ และลิลเลียน กิลเบรธในช่วงทศวรรษ 1920 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมและลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่า
2. แม่แบบแผนที่การเดินทางของ Figma
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ที่เรียบง่ายนี้มอบโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาเพื่อแสดงเส้นทางของผู้ใช้ของคุณ ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมสามารถระบุช่วงเวลาสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และจุดสัมผัสที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมาย การกระทำ ความคิด และอารมณ์ของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันของการมีปฏิสัมพันธ์
- ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ใช้เผชิญอย่างแม่นยำ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
- บันทึกการปรับปรุงที่เป็นไปได้และแนวทางแก้ไขนวัตกรรมสำหรับแต่ละขั้นตอนในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
📌 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และทีมที่ทำงานแบบ Agileที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายในการทำความเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นในการทำแผนที่การเดินทางของผู้ใช้
3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวด้วย Figma
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผู้ใช้หมายถึงการเข้าใจเรื่องราวของพวกเขา. เทมเพลตการแผนที่เรื่องราวของ Figma มอบวิธีการที่เข้าใจง่ายทางสายตาในการแยกแยะการเดินทางของผู้ใช้ให้กลายเป็น 'บัตรเรื่องราว' ที่สามารถจัดการได้.
แต่ละการ์ดมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของผู้ใช้และขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดวางกิจกรรมและเป้าหมายของผู้ใช้ในระดับสูงเพื่อภาพรวมเชิงกลยุทธ์
- แยกแต่ละเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นบัตรเรื่องราวที่เล็กกว่าและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งแทนถึงภารกิจของผู้ใช้และการโต้ตอบที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้แกนตั้งเพื่อจัดเรียงการ์ดเรื่องราวตามลำดับความสำคัญหรือตามช่วงการปล่อยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวนซ้ำ
- จัดให้ทีมข้ามสายงานมีความสอดคล้องกันในความต้องการของผู้ใช้และขอบเขตของผลิตภัณฑ์
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัว, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และสครัมมาสเตอร์ที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนงานค้างของผลิตภัณฑ์และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1990 แผนภาพกิจกรรมของUnified Modeling Language(UML) ได้นำแผนผังการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานและช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถวางแผนกระบวนการได้ง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ UML ที่มีความเฉพาะทาง
4. แม่แบบแผนผังการไหลของผู้ใช้ Figma
เทมเพลตแผนภาพการไหลของผู้ใช้ Figma มอบกรอบงานเชิงตรรกะสำหรับการแสดงภาพการโต้ตอบของผู้ใช้ การตัดสินใจ และการตอบสนองของระบบภายในแอปพลิเคชัน
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนผังการไหลนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษคือชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การกระทำและชื่อหน้าจอไปจนถึงจุดตัดสินใจ ช่วยระบุจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งและปรับปรุงลำดับการโต้ตอบให้เหมาะสมที่สุด
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนเส้นทางผู้ใช้แบบหลายขั้นตอน แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชันอย่างไร
- ประกอบแผนภาพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังรูปร่างที่หลากหลายสำหรับการดำเนินการ หน้าจอ และจุดตัดสินใจ
- รวมเอาโหนดที่ชัดเจนแบบใช่/ไม่ใช่ หรือโหนดคำถาม เพื่อแสดงตัวเลือกของผู้ใช้และเส้นทางถัดไปของพวกเขา
- สร้างภาษาภาพที่เข้าใจร่วมกันสำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือและปรับปรุงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์, และนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการบันทึกและปรับปรุงการไหลของผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล
5. แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma นี้มอบวิธีการที่เน้นภาพและละเอียดถี่ถ้วนในการทำแผนที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ โดดเด่นด้วยการจัดให้มีแถวเฉพาะสำหรับ การคิด, การกระทำ, จุดเจ็บปวด, และ ความรู้สึก, ช่วยให้สามารถเจาะลึกถึงแง่มุมทางจิตวิทยาและอารมณ์ของการโต้ตอบของผู้ใช้ได้
ด้วยการใช้บุคลิกผู้ใช้และสถานการณ์ที่โดดเด่นเป็นแกนหลัก เทมเพลตนี้จึงมั่นใจได้ว่าทุกรายละเอียดของเส้นทางจะยึดโยงอยู่กับบริบทผู้ใช้เฉพาะบุคคล
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เริ่มต้นด้วยบุคลิกผู้ใช้และสถานการณ์ที่ชัดเจน โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นทางของผู้ใช้มีพื้นฐานมาจากโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เป็นจริง
- ติดตามความรู้สึกของผู้ใช้ด้วยตัวบ่งชี้อีโมจิในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมของอารมณ์สูงสุดและต่ำสุดได้อย่างรวดเร็ว
- ระบุปัญหาและอุปสรรคอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการหาทางแก้ไขที่ตรงจุดและจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการพัฒนา
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, นักกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์,และทีมการตลาดที่ต้องการมุมมองที่ละเอียดของเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
🧠 เกร็ดความรู้: นักสร้างแอนิเมชันของดิสนีย์ในยุค1930 ใช้สตอรี่บอร์ดเพื่อวางแผนลำดับเหตุการณ์ในภาพยนตร์ สตอรี่บอร์ดที่สมบูรณ์ครั้งแรกปรากฏในภาพยนตร์สั้นปี 1933 เรื่อง Three Little Pigs และถูกใช้ในภาพยนตร์ปี 1937 เรื่อง Snow White and the Seven Dwarfs นักออกแบบ UX สมัยใหม่ได้ยืมแนวคิดนี้มาใช้ในการสร้างภาพการโต้ตอบของผู้ใช้และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
6. แม่แบบแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้แอปแฟชั่น Figma
การเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น แฟชั่น จำเป็นต้องใช้วิธีการเฉพาะทาง. เทมเพลตแผนที่ประสบการณ์แอปแฟชั่น Figma นี้สามารถจับความละเอียดอ่อนที่ไม่เหมือนใครของการช้อปปิ้ง, การค้นหา, และการโต้ตอบภายในสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้.
ไม่เหมือนกับแผนที่การเดินทางทั่วไป แผนที่นี้ผสานรวมการแสดงผลแบบภาพของหน้าจอแอปพลิเคชันและตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน (เช่น แผนที่ประสบการณ์ปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการติดตามวิธีที่ผู้ใช้ค้นพบแนวโน้ม ตัดสินใจซื้อ และมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แผนผังตัวเลือกการเดินทางของผู้ใช้และการโต้ตอบโดยตรงภายในบริบทของหน้าจอแอปพลิเคชันแฟชั่นบนมือถือ
- รวมภาพหน้าจอหรือแบบร่างของอินเทอร์เฟซแอปเพื่อให้บริบทที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของผู้ใช้
- ใช้ Emoji Scales ที่ฝังไว้เพื่อวัดความรู้สึกของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการโต้ตอบกับแอป
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI และทีมผลิตภัณฑ์ในภาคอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีแฟชั่นที่ต้องการวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างลึกซึ้ง
7. แผนที่การเดินทางของ Figma และแม่แบบบุคลิกผู้ใช้
กำลังประสบปัญหาในการปรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันอยู่หรือไม่? แผนที่การเดินทางของ Figma และเทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ชุดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการระดับองค์กร มอบกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งในการกำหนดเส้นทางการดำเนินงาน พร้อมเน้นผู้ใช้ปลายทางเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
แผนที่ขั้นตอน, ขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ, และผู้ร่วมงาน.แบบจำลองการเดินทางของลูกค้าโดดเด่นด้วยการผสานเมตริก UX Scale ของผลิตภัณฑ์และส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับ ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองที่สำคัญ. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการนำไปใช้ทางเทคนิคจะแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางได้โดยตรงในกรณีที่มีการนำไปใช้ในวงกว้าง.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สรุปขั้นตอนที่ชัดเจนของโครงการองค์กร ตั้งแต่การกำหนดกรณีการใช้งานไปจนถึงสถาปัตยกรรมประมวลผลข้อมูล
- ระบุเจ้าของและผู้ร่วมงานแต่ละคนสำหรับแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีม
- ติดตามผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้และระดับการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความท้าทายและข้อกำหนดที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์องค์กร, ผู้จัดการโครงการไอที, และสถาปนิกธุรกิจที่จัดการการนำระบบขนาดใหญ่มาใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่?โมเดล AIDA ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจ (Attention), ความสนใจ (Interest), ความต้องการ (Desire), และการกระทำ (Action) ถูกนำเสนอในปี 1898 โดยนักโฆษณาผู้บุกเบิก เอลิอัส เซนต์ เอลโม ลูอิส กรอบแนวคิดนี้ได้วางรากฐานสำหรับการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
8. แบบฟอร์มเรื่องราวผู้ใช้ Figma (เซสชั่นระดมสมองทีม)
การจัดเซสชันระดมความคิดของทีมที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เรื่องราวของผู้ใช้สามารถเป็นเรื่องวุ่นวายได้ เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้หันมาใช้เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ Figma นี้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือกัน โดยจะแบ่งการโต้ตอบของผู้ใช้ออกเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย: ขั้นตอนการลงทะเบียนและแชร์, ขั้นตอนการชำระเงิน, และ ขั้นตอนการแชร์เนื้อหา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวมรูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอน ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นส่วนตัวมากขึ้นและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในระหว่างการหารือ
- ให้พื้นที่ภาพรวมที่เหมือนกันสำหรับทีมในการหารือ ปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้และการพัฒนาฟีเจอร์
- ปรับแต่งหรือขยายกระบวนการที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อสำรวจเส้นทางทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาแบบ Agile,ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักออกแบบ UX ที่ต้องการจัดเซสชันระดมความคิดร่วมกันเพื่อกำหนด, ปรับปรุง, และจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้และการพัฒนาฟีเจอร์
9. เทมเพลต UX สำหรับ Figma Shu Ha Ri
การเดินทางสู่ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จากการทำตามกฎสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ถูกถ่ายทอดผ่านเทมเพลตShu Ha Ri UX ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่น เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ใน Figma นี้ เป็นกรอบระบบออกแบบที่ครอบคลุม สร้างขึ้นเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์คุณผ่านสามขั้นตอนแห่งความเชี่ยวชาญ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แนะนำนักออกแบบผ่านขั้นตอนของ 'ชู' (ปฏิบัติตามกฎ), 'ฮา' (ทำลายกฎ), และ 'ริ' (ก้าวข้ามกฎ), ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- จัดระเบียบองค์ประกอบให้เป็นหมวดหมู่ที่มีเหตุผลพร้อมจำนวนที่ละเอียดเพื่อปรับปรุงการค้นหา
- รับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการส่วนประกอบของการออกแบบทั้งหมด รูปแบบ และตัวแปร
- บันทึกการอัปเดตทั้งหมด การเพิ่มเติม การแก้ไข การยกเลิกใช้ และการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบขนาดใหญ่ ผู้จัดการระบบออกแบบ และผู้นำด้าน UX ที่กำลังสร้าง รักษา และขยายกระบวนการออกแบบ
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1947จอห์น ฟอน นอยมันน์ และเฮอร์แมน โกลด์สไตน์ได้พัฒนาแผนผังงานเพื่อวางแผนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการใช้แผนผังงานในวงการคอมพิวเตอร์
10. เทมเพลตชุดพิมพ์เขียวบริการ Figma
เทมเพลต Figma นี้คือเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการแยกแยะและแสดงภาพชั้นเชิงที่ซับซ้อนของประสบการณ์การให้บริการ มันสามารถบันทึกการกระทำของผู้ใช้, การโต้ตอบบนเวทีหน้า (สิ่งที่ผู้ใช้เห็น), การกระทำบนเวทีหลัง (กระบวนการภายใน), และการกระทำด้านการสนับสนุน (ระบบภายในและบุคลากร) ได้พร้อมกัน
จุดแข็งที่โดดเด่นของมันอยู่ที่การกำหนด 'เส้นทางการปฏิสัมพันธ์' และ 'เส้นทางการมองเห็น' อย่างชัดเจน ทำให้การส่งต่องานและความพยายามเบื้องหลังที่จำเป็นในการให้บริการปรากฏอย่างชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แสดงมุมมองทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปเคียงข้างกันเพื่อการโต้ตอบข้ามอุปกรณ์
- สรุป 'การดำเนินการสนับสนุน' ที่จำเป็น ตั้งแต่การโทรทางเทคนิคไปจนถึงการแทรกแซงการให้บริการ
- จินตนาการถึงจุดที่ลูกค้าและบริการติดต่อสื่อสารกัน และส่วนใดของบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้หรือซ่อนอยู่จากสายตาของลูกค้า
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบบริการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, และนักกลยุทธ์ประสบการณ์ในองค์กรที่ให้บริการหลายจุดสัมผัส
ข้อจำกัดของ Figma ในการออกแบบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
นี่คือข้อจำกัดบางประการที่มักทำให้แผนที่การเดินทางใน Figma มีประสิทธิภาพน้อยลง:
- การโต้ตอบแบบคงที่หรือจำกัด: การโต้ตอบของมันค่อนข้างพื้นฐาน การจำลองเส้นทางผู้ใช้ที่มีความไดนามิกสูง, ตรรกะเงื่อนไข, หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ (เช่น การตอบสนองตามการป้อนข้อมูลของผู้ใช้) นั้นยุ่งยาก
- การลากที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพตามขนาด: มีหลายชั้น, เฟรม, แอสเซท, และตัวเชื่อมต่อที่ส่งผลต่อการโหลด, การแก้ไข, และการแชร์ภายใน Figma
- ความยากในการบำรุงรักษา: คุณต้องอัปเดตอารมณ์ จุดสัมผัส กระบวนการใหม่ และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยตนเองเพื่อให้แผนที่การเดินทางของคุณเป็นปัจจุบัน
- การขาดการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลย้อนกลับในตัว: คุณไม่สามารถดึงข้อมูลเมตริกจากผู้ใช้จริง (เช่น อัตราการออกจากระบบ, NPS, CSAT) เข้าไปในแผนที่ Figma ได้โดยตรง ซึ่งจำกัดความสามารถในการสะท้อนพฤติกรรมจริงของผู้ใช้เมื่อเทียบกับสมมติฐาน
- ความแข็งของเทมเพลตกับการปรับแต่งมากเกินไป: เทมเพลตที่สร้างโดยชุมชนใน Figma มีความหลากหลายทั้งในด้านสไตล์และโครงสร้าง การใช้เทมเพลตสำเร็จรูปอาจบังคับให้การแมปของคุณต้องปรับให้เข้ากับสไตล์ของเทมเพลตแทนที่จะเป็นกระบวนการของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1986 สหภาพโซเวียตได้พัฒนาDRAKON ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโครงการกระสวยอวกาศ Buran แผนผังการไหลที่มีโครงสร้างของ DRAKON ยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบันในแอปพลิเคชันต่างๆ
เทมเพลตการวางแผนเส้นทางการใช้งานทางเลือก
Figma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบ แต่เมื่อพูดถึงการสร้างและบำรุงรักษาแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ ข้อจำกัดของมันก็จะปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็ว
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ CRM ให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ (รวมถึงเทมเพลตที่น่าทึ่ง) เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น 🏁
ดังนั้น เพื่อเป็นโบนัส นี่คือตัวอย่างบางส่วนของแม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ภายในแพลตฟอร์ม:
1. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpมอบวิธีที่ชัดเจนให้ทีมของคุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ คุณไม่ต้องรวบรวมข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันใน Figma อีกต่อไป
เทมเพลตนี้จัดวางทุกอย่างบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือกัน โดยแบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอน การรับรู้, การพิจารณา และ การเปลี่ยนแปลง
แต่ละขั้นตอนมีการเตรียมโน้ตติดและคำแนะนำที่ช่วยให้คุณบันทึกการกระทำของลูกค้า จุดสัมผัสที่สำคัญ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดความเป็นเจ้าของโดยการเชื่อมโยงหัวหน้าทีมกับแต่ละขั้นตอนเพื่อความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- สรุปแนวทางแก้ไขและโอกาสควบคู่กับจุดสัมผัสของลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโต
- ติดตามอารมณ์ที่สูงและต่ำเพื่อออกแบบประสบการณ์ที่สร้างความไว้วางใจและความภักดี
📌 เหมาะสำหรับ:ทีมการตลาด, ทีมขาย,และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความสอดคล้องในข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, ระบุจุดเสียดทาน, และร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แผนผังความคิดของ ClickUpเปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการกระทำด้วยทุกโหนดที่ทำหน้าที่เป็นไอเดีย งาน หรือสาขาในเส้นทางของคุณ
แต่ละสาขาสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ ปรับแต่งสีได้ตามต้องการ และสามารถแปลงเป็นงานหรืองานย่อยได้โดยตรง ด้วยการจัดวางใหม่โดยอัตโนมัติ การเชื่อมโยงงานที่ต้องทำก่อน โหมดรายการเทียบกับช่องว่าง และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับงาน เอกสาร แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติ แผนผังของคุณจะกลายเป็นแผนปฏิบัติการที่นำไปใช้ได้จริง
2. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
ต้องการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นไร้รอยต่อหรือไม่?เทมเพลต ClickUp User Flowคือจุดเริ่มต้นของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนทุกการตัดสินใจ การกระทำ และหน้าจอที่ผู้ใช้ของคุณจะพบเจอ ด้วยระบบรหัสสีสำหรับจุดเริ่มต้น การกระทำ และจุดตัดสินใจ คุณสามารถวางเส้นทางที่มีเหตุผลที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ตรวจจับเส้นทางที่วกวน และปรับปรุงวิธีที่ผู้ใช้เคลื่อนที่ผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ
คิดถึงมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการใช้งานที่ช่วยให้คุณคาดการณ์อุปสรรคและทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และเนื่องจากเทมเพลตทั้งหมดนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถตรวจสอบเส้นทางกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนการตัดสินใจโดยมีคำอธิบายชัดเจนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้น/สิ้นสุด การดำเนินการ และโหนดตรรกะเงื่อนไข
- แนบภาพจำลองหน้าจอจริงเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานกับการออกแบบจริงได้
- สร้างภาพจำลองสถานการณ์ 'หากเกิดอะไรขึ้น' ด้วยเส้นทางที่แยกออกเพื่อครอบคลุมผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างภาพเส้นทางของผู้ใช้, ตรวจสอบการตัดสินใจในการออกแบบ, และร่วมมือกันสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด.
📮 ClickUp Insight: 31% ของผู้จัดการชอบใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่คนอื่นๆ พึ่งพาแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองทรัพยากร
แต่เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมุมมองไม่ตรงกับวิธีที่คุณคิด มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชั้นของความขัดแย้ง
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอีกต่อไป สลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ด หรือมุมมองปริมาณงานได้ในคลิกเดียว และด้วยClickUp Brain คุณสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้บริหาร หรือดีไซเนอร์ของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: CEMEX เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% และลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp
3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
หากทีมของคุณประสบปัญหาในการแปลงแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหญ่ ๆ ให้เป็นงานพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้เทมเพลตการวางแผนเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณ ต่างจากแผนการเดินทางของลูกค้าที่เน้นการไหลของผู้ใช้ที่เจาะลึกถึงการตัดสินใจทีละหน้าจอ การวางแผนเรื่องราวเน้นที่การเปลี่ยนกิจกรรมของผู้ใช้ให้เป็นเรื่องราวการพัฒนาที่มีโครงสร้าง
ด้วยแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้ฉบับนี้ คุณสามารถจัดระเบียบความต้องการของผู้ใช้เป็นขั้นตอน เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพผู้ใช้ และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ควรรวมในแต่ละเวอร์ชันได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งกิจกรรมออกเป็นขั้นตอนตามลำดับและแปลงเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่มีรายละเอียดและใช้รหัสสี
- จัดลำดับความสำคัญของเวอร์ชันที่ปล่อยให้เห็นภาพชัดเจนโดยแบ่งแผนที่ออกเป็น เวอร์ชันที่ 1, เวอร์ชันที่ 2 และถัดไป
- ใช้ความยืดหยุ่นของ ClickUp Whiteboard ด้วยโน้ตติด, ลูกศร, ข้อความ, ลิงก์, และการวาดภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริงและวางแผนการเปิดตัว
นี่คือสิ่งที่สเตฟานี ดิโจวานนี ผู้เชี่ยวชาญระบบจาก Tefans Tactics กล่าวไว้:
ฉันได้พบกับ ClickUp ตอนที่กำลังมองหา Customer Portal อยู่ ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นสำนักงานเสมือนของเราได้ เพราะมันสามารถทำได้มากกว่าที่คิดไว้ มันแทนที่ซอฟต์แวร์หลายตัวที่เคยใช้ และค่าใช้จ่ายก็ลดลง แถมยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมเราได้ทุกประเภท ฉันใช้มันทั้งส่วนตัว ทำงาน และช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเดียวกัน ClickUp for Life!
ฉันได้พบกับ ClickUp ตอนที่กำลังมองหา Customer Portal อยู่ ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นสำนักงานเสมือนของเราได้ เพราะมันสามารถทำได้มากกว่าที่คิดไว้ มันแทนที่ซอฟต์แวร์หลายตัวที่เคยใช้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แถมยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแต่ละทีมของเราได้ ฉันใช้มันทั้งส่วนตัว ทำงาน และช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเดียวกัน ClickUp for Life!
4. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนที่จากศูนย์ คุณสามารถทำงานแบบดิจิทัลด้วยควอดแรนต์ที่มีรหัสสี ส่วนเฉพาะสำหรับความเจ็บปวด/ความได้เปรียบ และโปรไฟล์ลูกค้าตรงกลางที่ช่วยให้การโฟกัสอยู่ที่ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำงานภายในสี่ควอดแรนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น คิด & รู้สึก, มองเห็น, ได้ยิน และ พูด & ทำ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและมุ่งเน้นผู้ใช้
- จับความไม่พอใจและโอกาสที่ซ่อนอยู่ด้วย ส่วนของความเจ็บปวดและความสำเร็จ ที่เฉพาะเจาะจง
- ให้ทุกการวิจัยมุ่งเน้นไปที่โปรไฟล์เดียวโดยใช้ วงกลมโปรไฟล์ลูกค้า เป็นศูนย์กลาง
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, และทีมการตลาดที่ต้องการก้าวข้ามการคาดคะเน, สร้างความเห็นอกเห็นใจ, และสร้างโซลูชันที่มีรากฐานมาจากแรงจูงใจของผู้ใช้จริง
5. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
การรักษาลูกค้าไว้มักไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์แรกที่พบเห็นเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการสนับสนุนลูกค้าหลังจากปิดการขายแล้วมากกว่าเทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUpช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า สัญญา และความคืบหน้าทั้งหมดของคุณไว้ในเวิร์กโฟลว์แบบภาพเดียว
ข้อได้เปรียบที่แท้จริงของเครื่องมือจัดการลูกค้านี้อยู่ที่การมองเห็น. ลูกค้าแต่ละรายจะถูกจัดแสดงบนกระดานพร้อมข้อมูลสำคัญ รวมถึงข้อมูลติดต่อ อัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ และประเภทบริการ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าผ่านวงจรชีวิต.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กรองลูกค้าตามขั้นตอนของวงจรชีวิตด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น กำลังเริ่มต้น, การรักษาลูกค้า, หรือ มีความเสี่ยงที่จะยกเลิก
- จัดเก็บรายละเอียดลูกค้าที่จำเป็น เช่น ประเภทการสมัครสมาชิก สัญญา ระยะบัญชี และคำอธิบายปัญหา ในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- มองเห็นความคืบหน้าได้ทันทีด้วยแถบแสดงความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์บนบัตรลูกค้าแต่ละใบ
- สลับระหว่างมุมมอง ClickUp ที่พร้อมใช้งานเจ็ดแบบ เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นใช้งาน, ลูกค้าตามสถานะ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
📌 เหมาะสำหรับ:ทีมความสำเร็จของลูกค้า(CS)ในธุรกิจ SaaS, ผู้จัดการบัญชี, และผู้นำฝ่ายสนับสนุนที่ต้องการวิธีการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: มีโน้ตติดผนัง, ความคิดเห็นใน Figma หรือเอกสารความคิดเห็นของลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ทุกที่ใช่ไหม? เพียงแค่นำมาใส่ใน ClickUp แล้วให้ClickUp Brainจัดการงานหนักให้คุณ:
- ตรวจจับรูปแบบได้ทันที: สแกนบันทึกของคุณเพื่อระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำ จุดติดขัด หรือความไม่พอใจของลูกค้า
- สรุปพร้อมบริบท: รับสรุปที่กระชับของแต่ละขั้นตอนในเส้นทางของคุณ พร้อมด้วยอารมณ์ จุดสัมผัส และความต้องการของผู้ใช้
- สร้างรายการดำเนินการ: สร้างงานสำหรับการติดตามผล การแก้ไข หรือคำขอฟีเจอร์ โดยมอบหมายให้กับเจ้าของที่เหมาะสม
🤩 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สรุปแผนที่การเดินทางของผู้ใช้เป็นขั้นตอนสำคัญพร้อมเป้าหมายและอารมณ์
- สร้างรายงานเกี่ยวกับความไม่พอใจของลูกค้าที่มีต่อขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
- จัดกลุ่มบันทึกความคิดเห็นเหล่านี้ตามขั้นตอนการเดินทาง: การรับรู้, การพิจารณา, การซื้อ, การรักษาลูกค้า
6. แม่แบบเสียงของลูกค้า ClickUp
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้ช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางของลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงเทมเพลตเสียงของลูกค้า (VoC) ของ ClickUpช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าในคำพูดของพวกเขาเอง
เครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทาง รวมถึงแบบสำรวจ, โซเชียลมีเดีย, การสัมภาษณ์, และรีวิวออนไลน์ ก่อนที่จะแปลงความคิดเห็นเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกคำพูดของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมกับความต้องการที่ได้รับการตีความและแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- เชื่อมโยงความคิดเห็นแต่ละข้อกับงาน, งานย่อย, และผู้รับผิดชอบเพื่อให้การแก้ไขไม่สูญหายในระหว่างการดำเนินการ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความต้องการของลูกค้า, แหล่งที่มาของ VoC, และ โซลูชัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกมีความสอดคล้องและเป็นระบบ
- สลับระหว่างมุมมอง รายการ, บอร์ด และ เริ่มต้นที่นี่ เพื่อการนำทางและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมวิจัย, และทีมที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการเปลี่ยนคำติชมของลูกค้าเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีพื้นฐานจากข้อมูล และการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
7. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpนำทางลูกค้าใหม่ผ่านกระบวนการต้อนรับที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าใหม่ทุกคนรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงทะเบียน ลดอัตราการยกเลิก และเพิ่มความพึงพอใจในระยะยาว
คุณสามารถแบ่งขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น ของขวัญต้อนรับ, การมอบหมายทีม, แบบสอบถาม, และ การโทรต้อนรับ เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าการเริ่มต้นใช้งานด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าใหม่, กำลังโทรแนะนำ, แบบสอบถาม, และ เสร็จสิ้น
- บันทึกข้อมูลสำคัญ รวมถึงประเภทลูกค้า บริการ และวันที่โทรต้อนรับ
- ทำงานจากมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเจ็ดแบบ รวมถึง แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน และ กระบวนการเริ่มต้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการบัญชีที่ต้องการเทมเพลต CRMเพื่อมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
นี่คือคู่มือเฉพาะทางเกี่ยวกับวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า:
8. แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
เมื่อคำขอความช่วยเหลือมีความซับซ้อน คุณจำเป็นต้องมีขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตการส่งต่อบริการลูกค้าของ ClickUpทำได้ มันให้ระบบแบบลำดับชั้นเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของลูกค้าที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่การสอบถามระดับ Tier 1 ไปจนถึงปัญหาวิกฤตระดับ Tier 2 แม่แบบนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมจะรับผิดชอบในเวลาที่เหมาะสม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามตั๋วด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิด, ดำเนินการอยู่, รอการตอบกลับจากลูกค้า, หรือ ยกระดับ 2
- รวบรวมรายละเอียดลูกค้าอย่างครบถ้วนด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับหมายเลขคำสั่งซื้อ, อีเมล, โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง, และอื่น ๆ
- ใช้ มุมมองรายการตั๋ว เพื่อดูกรณีทั้งหมดที่เปิดอยู่ หรือสลับไปที่ กระดานสนับสนุนระดับ สำหรับการจัดการงานที่มีภาพรวมมากขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนและทีมบริการลูกค้าที่จัดการกับปริมาณตั๋วจำนวนมาก และธุรกิจ SaaS ที่มีกระบวนการยกระดับปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน
9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpรวบรวมดีลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณติดตามโอกาส คาดการณ์รายได้ และนำพาลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
ด้วยขั้นตอนแบบลากและวาง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, และมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณจะทราบสถานะของแต่ละบัญชีอยู่เสมอ ใช้การมอบหมายงาน, วันที่ครบกำหนด,และการแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อให้การติดตามเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบโอกาสด้วยสถานะที่กำหนดเองกว่า 30 แบบ เช่น ผู้มีโอกาสซื้อ, ต้องการความสนใจ, ยกเลิก, หรือ พร้อมต่ออายุ
- บันทึกข้อมูลสำคัญของการเจรจาในช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับวันที่ติดต่อครั้งล่าสุด มูลค่าการเจรจา สถานะการชำระเงิน และอื่นๆ
- สลับระหว่าง มุมมองรายการ สำหรับรายละเอียด และ มุมมอง SOP การขาย สำหรับขั้นตอนกระบวนการ
- คาดการณ์รายได้ด้วยฟิลด์ที่คำนวณได้ซึ่งรวบรวมมูลค่าดีลตามขั้นตอนหรือทั่วทั้งกระบวนการขายของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการกับวงจรการขายที่ซับซ้อน, ผู้จัดการบัญชีที่ติดตามการต่ออายุและการขายเพิ่ม, หรือธุรกิจใด ๆ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXไม่เพียงแต่ตอบคำถามของคุณ แต่ยังจัดการบริบทอย่างแข็งขันข้ามงาน เอกสาร และการสนทนา ออกแบบมาเพื่อยุติการขยายตัวของ AIโดยให้คุณมีที่เดียวในการสร้าง ค้นหา และดำเนินการ
พึ่งพาฟีเจอร์อย่างTalk-to-Text ใน ClickUpเพื่อเปลี่ยนบันทึกเสียงสั้น ๆ ให้เป็นงานหรือเอกสารที่เรียบร้อย และค้นหาแบบสากลเพื่อดึงไฟล์ ข้อเสนอแนะ และงานจาก ClickUp หรือแอปที่เชื่อมต่อได้ทันที
10. เทมเพลต DMAIC ของ ClickUp
เทมเพลต DMAIC ของ ClickUpมอบกระดานไวท์บอร์ดสำเร็จรูปเพื่อนำทีมของคุณผ่านทุกขั้นตอนของวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ กรอบงาน DMAIC (กำหนด, วัด, วิเคราะห์, ปรับปรุง, ควบคุม) ช่วยให้คุณกำหนดปัญหา ติดตามผลลัพธ์ระยะยาว และรักษาการทำงานทั้งหมดให้เป็นระเบียบและมองเห็นได้ในที่เดียว
แต่ละขั้นตอนมีการกำหนดสีและโครงสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งที่ชัดเจนในการบันทึกเป้าหมาย, KPI, สาเหตุหลัก, วิธีแก้ไข, และมาตรการควบคุม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เริ่มต้นได้ทันทีด้วยคำแนะนำที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งอธิบายว่าควรเพิ่มอะไรในแต่ละขั้นตอน
- บันทึกเมตริก, KPI และขั้นตอนดำเนินการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามที่มีโครงสร้าง
- เปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติด้วย มุมมองรายการ และ มุมมองบอร์ด ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- รักษาการเปลี่ยนแปลงให้ยั่งยืนโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp, แท็ก และแดชบอร์ดรายงานเพื่อติดตามผลลัพธ์ในระยะยาว
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงานLean Six Sigmaหรือทีมใดก็ตามที่กำลังมองหาวิธีการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อระบุปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
11. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp Swimlane
กระบวนการมักจะล้มเหลวเมื่อความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
เทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUpมอบวิธีการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานด้วยรหัสสีที่ชัดเจน ช่วยให้บทบาท ความรับผิดชอบ และการส่งต่องานต่างๆ กระจ่างชัด คุณสามารถแยกส่วนงานของแต่ละทีมออกจากกัน ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่างานไหลเวียนระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายสนับสนุนอย่างไร
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนบทบาทและความรับผิดชอบโดยใช้ช่องทางว่ายน้ำที่มีรหัสสีชัดเจนสำหรับแต่ละทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ติดตามการส่งต่องานระหว่างทีมเพื่อดูอย่างแม่นยำว่ากระบวนการใดที่ชะลอตัวลงหรือลูกค้าเผชิญกับอุปสรรค
- จับความซับซ้อนโดยไม่ทำให้ยุ่งเหยิงด้วยการแสดงเส้นทางตามเงื่อนไข (เช่น จุดตรวจสอบใช่/ไม่ใช่)
- แทนที่แผนภาพแบบคงที่ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่รองรับการแก้ไขสด, โน้ตติด, และการบันทึกข้อความ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน (การตลาด, การขาย, การสนับสนุน, ผลิตภัณฑ์)ที่ต้องการวางแผนประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจรและระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการโดยไม่สูญเสียความรับผิดชอบ
🔍 คุณรู้หรือไม่?ชุดข้อมูล FlowLearn ซึ่งเปิดตัวในปี 2024 ประกอบด้วยแผนผังงานที่อธิบายไว้อย่างละเอียดนับพันจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสื่อสารงานวิจัย
มอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
การมองเห็นเส้นทางเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การเชื่อมโยงเส้นทางนั้นเข้ากับทุกโครงการ ทุกงาน และทุกทีมเมทเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แม้ว่าเทมเพลต Figma จะทำให้การแชร์แผนที่เส้นทางเป็นเรื่องง่าย แต่เทมเพลตเหล่านี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลับไปยังงานประจำวันของคุณได้
ClickUp เข้ามาช่วยตรงนี้ ด้วย Whiteboards สำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์, Mind Maps เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง, และ ClickUp Brain สำหรับการสรุปข้อมูลด้วย AI ที่ทรงพลัง แผนการเดินทางของคุณจะคอยนำทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและทำให้การเดินทางของลูกค้าของคุณมีชีวิตชีวา ✅