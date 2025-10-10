เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ฟรี เพื่อแสดงประสบการณ์ของลูกค้า

บล็อก ClickUp

บาริสต้าส่งกาแฟให้คุณ แต่สะกดชื่อคุณผิด ไม่ใส่ช็อตพิเศษ และใช้เวลานานกว่าปกติถึงห้านาที รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับสร้างความรู้สึกไม่ประทับใจ

สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นกัน ทุกการคลิก ความล่าช้า หรือความผิดพลาด ล้วนมีผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อแบรนด์ของคุณ

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ช่วยให้คุณจับช่วงเวลาเหล่านั้นก่อนที่จะกลายเป็นความหงุดหงิด เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดบางส่วนที่ช่วยให้นักออกแบบ UX ทีมผลิตภัณฑ์ และนักการตลาดสามารถติดตามทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ค้นหาจุดที่สร้างความเจ็บปวด และปรับปรุงประสบการณ์ให้เป็นที่ประทับใจ

อยู่ต่อเพื่อสำรวจเทมเพลตClickUpที่ยอดเยี่ยมพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI ที่จะทำให้การสร้างแผนที่การเดินทางของคุณฉลาดยิ่งขึ้น 🗺️✨

10 อันดับแม่แบบการเดินทางของผู้ใช้ Figma ที่ดีที่สุดในพริบตา

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับ
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figmaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้กริดแบบโมดูลาร์, โปรไฟล์ผู้ใช้, คำแนะนำในตัว, การทำแผนที่จุดเจ็บปวดผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบ UX, นักวิจัย
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของ Figmaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้โครงสร้างง่าย, อารมณ์, อุปสรรค, แนวคิดการปรับปรุงสตาร์ทอัพ, ทีมอไจล์, ผู้เริ่มต้นการทำแผนที่เส้นทาง
เทมเพลตแผนผังเรื่องราวใน Figmaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้การ์ดเรื่องราว, เป้าหมายยิ่งใหญ่, การจัดลำดับความสำคัญแบบแนวตั้ง, การวางแผนการปล่อยทีมที่ทำงานแบบอไจล์, เจ้าของผลิตภัณฑ์, สกริมมาสเตอร์
เทมเพลตแผนผังการไหลของผู้ใช้ Figmaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้รูปร่างสำเร็จรูป, โหนดการตัดสินใจ, การไหลหลายขั้นตอนนักออกแบบ UX/UI, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวิเคราะห์
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma (รายละเอียด)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บุคลิก/สถานการณ์, อารมณ์อีโมจิ, จุดเจ็บปวด, ความท้าทายนักวิจัย UX, นักวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, นักการตลาด
เทมเพลตแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้แอปแฟชั่น Figmaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หน้าจอแอปพลิเคชัน, ความรู้สึกจากอีโมจิ, การค้นพบเทรนด์, เน้นอีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีแฟชั่น, ทีม UX อีคอมเมิร์ซ
แผนที่การเดินทางของ Figma และแม่แบบบุคลิกผู้ใช้ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ระดับ UX, ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง, ช่องสำหรับเจ้าของ/ผู้ร่วมงานทีมผลิตภัณฑ์องค์กร, ผู้จัดการโครงการไอที, สถาปนิกธุรกิจ
เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Figma (เซสชันระดมความคิดของทีม)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้รูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้, การทำงานร่วมกัน, เส้นทางที่แก้ไขได้ทีมอไจล์, ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบ UX
เทมเพลต UX สำหรับ Figma Shu Ha Riดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ระบบออกแบบ, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, ระดับความเชี่ยวชาญทีมออกแบบขนาดใหญ่, ผู้จัดการระบบออกแบบ
เทมเพลตชุดแผนแม่บทบริการ Figmaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้มุมมองบนมือถือ/เดสก์ท็อป, การดำเนินการสนับสนุน, เส้นแสดงการมองเห็นนักออกแบบบริการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, นักวางกลยุทธ์

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีการยกระดับปัญหาเป็นลำดับขั้น, การติดตามตั๋ว, ฟิลด์ที่กำหนดเองการตลาด, การขาย, ทีมผลิตภัณฑ์ClickUp Whiteboard
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีโหนดที่มีรหัสสี, แบบจำลองหน้าจอ, ตรรกะการแยกสาขานักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนาClickUp Whiteboard
แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีขั้นตอนตามลำดับ, เรื่องราวที่มีรหัสสี, การปล่อยส่วนย่อยทีมที่ทำงานแบบอไจล์, ผู้จัดการโครงการ, ทีมงานข้ามสายงานClickUp Whiteboard
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีควอดแรนต์, ส่วนเจ็บ/ส่วนได้, โปรไฟล์กลางนักวิจัย UX, นักออกแบบ, นักการตลาดClickUp Whiteboard
เทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีสถานะที่กำหนดเอง, รายละเอียดลูกค้า, แถบความคืบหน้า, มุมมองหลายแบบทีมบริการลูกค้า SaaS, ผู้จัดการบัญชีClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตเสียงของลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีการรับข้อเสนอแนะ, การเชื่อมโยงงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบผู้จัดการโครงการ, วิจัย, ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าClickUp รายการ, บอร์ด, เอกสาร
เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีสถานะที่กำหนดเอง, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, ขั้นตอนการเริ่มต้น, มุมมองหลายแบบทีม CS, ผู้จัดการบัญชีClickUp รายการ, บอร์ด, แบบฟอร์ม
เทมเพลตการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีการยกระดับปัญหาเป็นลำดับขั้น, การติดตามตั๋ว, ฟิลด์ที่กำหนดเองฝ่ายสนับสนุน, ทีมบริการลูกค้า, ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)ClickUp รายการ, บอร์ด, แบบฟอร์ม
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีสถานะที่กำหนดเอง, ข้อมูลดีล, การคาดการณ์รายได้ทีมขาย, ผู้จัดการบัญชีClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลต DMAIC ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีเฟสที่มีรหัสสี, KPI, ระบบอัตโนมัติ, การรายงานOps, Lean Six Sigma, การปรับปรุงกระบวนการClickUp Whiteboard, รายการ
เทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีช่องทางแยกสี, การติดตามการส่งต่อ, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ทีมข้ามสายงาน, การทำแผนผังกระบวนการClickUp Whiteboard

อะไรที่ทำให้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ดี?

เนื่องจากผู้สร้างต่าง ๆ สร้างเทมเพลต Figma ขึ้นมา คุณจึงมักจะพบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้หลายเวอร์ชัน นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าที่มีประโยชน์ 👀

  • บุคลิกภาพผู้ใช้: รวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์, ความต้องการ, เป้าหมาย, โปรไฟล์ผู้ใช้ที่โดดเด่น, และทัศนคติของผู้ใช้เป้าหมาย
  • ขั้นตอนการดำเนิน: แบ่งประสบการณ์ออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมกับการกระทำของผู้ใช้และเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
  • อารมณ์และจุดเจ็บปวด: แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รู้สึกอย่างไรในแต่ละขั้นตอนและเน้นย้ำถึงความหงุดหงิดของพวกเขา
  • จุดสัมผัส: แสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • โครงสร้างทางสายตา: นำเสนอการจัดวางที่สะอาดและเป็นระเบียบ พร้อมตัวเชื่อมต่อ ไอคอน หรืออีโมจิ เพื่อทำให้ข้อมูลเชิงลึกง่ายต่อการติดตาม
  • ความยืดหยุ่น: สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บุคลิกภาพ หรือกระบวนการทำงานของระบบ CRMได้

🔍 คุณรู้หรือไม่? แผนที่การเดินทางของลูกค้า Spotify เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมและใช้งานได้จริงของสิ่งที่คุณควรนำมาวางแผนเส้นทางของคุณตามรายงาน Consumer Decision Journey ของพวกเขา พบว่า 71% ของผู้ฟังระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้ดีขึ้น

พวกเขาแบ่งเส้นทางการซื้อออกเป็นห้าขั้นตอน: เป็น (เมื่อผู้คนกำลังใช้ชีวิตตามปกติ ยังไม่ได้คิดถึงการซื้อ), ฝัน (สำรวจความเป็นไปได้), เลือก (จำกัดตัวเลือก), ซื้อ, และ ใช้ (สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อ).

10 แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma

มาสำรวจ 10เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าในFigma ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นประสบการณ์ของลูกค้า แก้ไขปัญหา และค้นหาโอกาสในการปรับปรุง 🎯

1. แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma: ใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma นี้เพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา
ผ่านทางFigma

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma มอบผืนผ้าใบที่สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อแสดงภาพและทำความเข้าใจทุกจุดสัมผัสของการเดินทางของผู้ใช้ของคุณ มันก้าวไปไกลกว่าการไหลแบบเส้นตรงธรรมดา โดยมีส่วนเฉพาะเพื่อจับภาพสิ่งที่ผู้ใช้ทำ สิ่งที่พวกเขาคิด ความรู้สึก และจุดที่พวกเขามีปัญหาอยู่จริง ๆ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ละเอียดด้วยช่องเฉพาะสำหรับ ชื่อ, อายุ, เป้าหมาย และอื่นๆ
  • ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำในตัวและส่วน 'วิธีการ' ที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้น
  • ใช้การออกแบบแบบโมดูลาร์ที่มีระบบกริดเพื่อให้สามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงลำดับขั้นตอนและจุดสัมผัสได้อย่างง่ายดาย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักออกแบบ UX, และนักวิจัยที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อสร้างแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ที่สามารถแชร์ได้

🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิกระบวนการไหล (flow process chart)แรกถูกสร้างขึ้นโดยแฟรงก์ กิลเบรธ และลิลเลียน กิลเบรธในช่วงทศวรรษ 1920 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมและลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่า

2. แม่แบบแผนที่การเดินทางของ Figma

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma: แผนที่แสดงการไหลของหน้าจอทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการออกแบบ
ผ่านทางFigma

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma ที่เรียบง่ายนี้มอบโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาเพื่อแสดงเส้นทางของผู้ใช้ของคุณ ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมสามารถระบุช่วงเวลาสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และจุดสัมผัสที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดเป้าหมาย การกระทำ ความคิด และอารมณ์ของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันของการมีปฏิสัมพันธ์
  • ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ใช้เผชิญอย่างแม่นยำ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
  • บันทึกการปรับปรุงที่เป็นไปได้และแนวทางแก้ไขนวัตกรรมสำหรับแต่ละขั้นตอนในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ

📌 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และทีมที่ทำงานแบบ Agileที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายในการทำความเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นในการทำแผนที่การเดินทางของผู้ใช้

3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวด้วย Figma

เทมเพลตการทำแผนที่เรื่องราวใน Figma: จัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้พร้อมตัวชี้วัด UX ที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทางFigma

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผู้ใช้หมายถึงการเข้าใจเรื่องราวของพวกเขา. เทมเพลตการแผนที่เรื่องราวของ Figma มอบวิธีการที่เข้าใจง่ายทางสายตาในการแยกแยะการเดินทางของผู้ใช้ให้กลายเป็น 'บัตรเรื่องราว' ที่สามารถจัดการได้.

แต่ละการ์ดมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของผู้ใช้และขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดวางกิจกรรมและเป้าหมายของผู้ใช้ในระดับสูงเพื่อภาพรวมเชิงกลยุทธ์
  • แยกแต่ละเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นบัตรเรื่องราวที่เล็กกว่าและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งแทนถึงภารกิจของผู้ใช้และการโต้ตอบที่เฉพาะเจาะจง
  • ใช้แกนตั้งเพื่อจัดเรียงการ์ดเรื่องราวตามลำดับความสำคัญหรือตามช่วงการปล่อยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวนซ้ำ
  • จัดให้ทีมข้ามสายงานมีความสอดคล้องกันในความต้องการของผู้ใช้และขอบเขตของผลิตภัณฑ์

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัว, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และสครัมมาสเตอร์ที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนงานค้างของผลิตภัณฑ์และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1990 แผนภาพกิจกรรมของUnified Modeling Language(UML) ได้นำแผนผังการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานและช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถวางแผนกระบวนการได้ง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ UML ที่มีความเฉพาะทาง

4. แม่แบบแผนผังการไหลของผู้ใช้ Figma

เทมเพลตแผนผังการไหลของผู้ใช้ Figma: ติดตามจุดเข้าใช้งานที่ไม่คาดคิดและงานการยืนยันตัวตนหรืองานของผู้ดูแลระบบ
ผ่านทางFigma

เทมเพลตแผนภาพการไหลของผู้ใช้ Figma มอบกรอบงานเชิงตรรกะสำหรับการแสดงภาพการโต้ตอบของผู้ใช้ การตัดสินใจ และการตอบสนองของระบบภายในแอปพลิเคชัน

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนผังการไหลนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษคือชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การกระทำและชื่อหน้าจอไปจนถึงจุดตัดสินใจ ช่วยระบุจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งและปรับปรุงลำดับการโต้ตอบให้เหมาะสมที่สุด

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนเส้นทางผู้ใช้แบบหลายขั้นตอน แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชันอย่างไร
  • ประกอบแผนภาพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังรูปร่างที่หลากหลายสำหรับการดำเนินการ หน้าจอ และจุดตัดสินใจ
  • รวมเอาโหนดที่ชัดเจนแบบใช่/ไม่ใช่ หรือโหนดคำถาม เพื่อแสดงตัวเลือกของผู้ใช้และเส้นทางถัดไปของพวกเขา
  • สร้างภาษาภาพที่เข้าใจร่วมกันสำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือและปรับปรุงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์, และนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการบันทึกและปรับปรุงการไหลของผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล

5. แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma: ตรวจหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดและจุดสัมผัสที่ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อการออกแบบ UX ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ผ่านทางFigma

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Figma นี้มอบวิธีการที่เน้นภาพและละเอียดถี่ถ้วนในการทำแผนที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ โดดเด่นด้วยการจัดให้มีแถวเฉพาะสำหรับ การคิด, การกระทำ, จุดเจ็บปวด, และ ความรู้สึก, ช่วยให้สามารถเจาะลึกถึงแง่มุมทางจิตวิทยาและอารมณ์ของการโต้ตอบของผู้ใช้ได้

ด้วยการใช้บุคลิกผู้ใช้และสถานการณ์ที่โดดเด่นเป็นแกนหลัก เทมเพลตนี้จึงมั่นใจได้ว่าทุกรายละเอียดของเส้นทางจะยึดโยงอยู่กับบริบทผู้ใช้เฉพาะบุคคล

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เริ่มต้นด้วยบุคลิกผู้ใช้และสถานการณ์ที่ชัดเจน โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นทางของผู้ใช้มีพื้นฐานมาจากโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เป็นจริง
  • ติดตามความรู้สึกของผู้ใช้ด้วยตัวบ่งชี้อีโมจิในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมของอารมณ์สูงสุดและต่ำสุดได้อย่างรวดเร็ว
  • ระบุปัญหาและอุปสรรคอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการหาทางแก้ไขที่ตรงจุดและจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการพัฒนา

📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, นักกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์,และทีมการตลาดที่ต้องการมุมมองที่ละเอียดของเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้

🧠 เกร็ดความรู้: นักสร้างแอนิเมชันของดิสนีย์ในยุค1930 ใช้สตอรี่บอร์ดเพื่อวางแผนลำดับเหตุการณ์ในภาพยนตร์ สตอรี่บอร์ดที่สมบูรณ์ครั้งแรกปรากฏในภาพยนตร์สั้นปี 1933 เรื่อง Three Little Pigs และถูกใช้ในภาพยนตร์ปี 1937 เรื่อง Snow White and the Seven Dwarfs นักออกแบบ UX สมัยใหม่ได้ยืมแนวคิดนี้มาใช้ในการสร้างภาพการโต้ตอบของผู้ใช้และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า

6. แม่แบบแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้แอปแฟชั่น Figma

เทมเพลตแผนที่ประสบการณ์การใช้งานแอปแฟชั่น Figma: ระบุรายละเอียดเฉพาะของคุณและข้อสงสัยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย
ผ่านทางFigma

การเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น แฟชั่น จำเป็นต้องใช้วิธีการเฉพาะทาง. เทมเพลตแผนที่ประสบการณ์แอปแฟชั่น Figma นี้สามารถจับความละเอียดอ่อนที่ไม่เหมือนใครของการช้อปปิ้ง, การค้นหา, และการโต้ตอบภายในสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้.

ไม่เหมือนกับแผนที่การเดินทางทั่วไป แผนที่นี้ผสานรวมการแสดงผลแบบภาพของหน้าจอแอปพลิเคชันและตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน (เช่น แผนที่ประสบการณ์ปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการติดตามวิธีที่ผู้ใช้ค้นพบแนวโน้ม ตัดสินใจซื้อ และมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แผนผังตัวเลือกการเดินทางของผู้ใช้และการโต้ตอบโดยตรงภายในบริบทของหน้าจอแอปพลิเคชันแฟชั่นบนมือถือ
  • รวมภาพหน้าจอหรือแบบร่างของอินเทอร์เฟซแอปเพื่อให้บริบทที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของผู้ใช้
  • ใช้ Emoji Scales ที่ฝังไว้เพื่อวัดความรู้สึกของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการโต้ตอบกับแอป

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI และทีมผลิตภัณฑ์ในภาคอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีแฟชั่นที่ต้องการวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างลึกซึ้ง

7. แผนที่การเดินทางของ Figma และแม่แบบบุคลิกผู้ใช้

แผนที่การเดินทางของ Figma และแม่แบบบุคลิกผู้ใช้: ผสานบุคลิกผู้ใช้กับแผนการเดินทางของลูกค้า Airbnb
ผ่านทางFigma

กำลังประสบปัญหาในการปรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันอยู่หรือไม่? แผนที่การเดินทางของ Figma และเทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ชุดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการระดับองค์กร มอบกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งในการกำหนดเส้นทางการดำเนินงาน พร้อมเน้นผู้ใช้ปลายทางเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

แผนที่ขั้นตอน, ขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ, และผู้ร่วมงาน.แบบจำลองการเดินทางของลูกค้าโดดเด่นด้วยการผสานเมตริก UX Scale ของผลิตภัณฑ์และส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับ ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองที่สำคัญ. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการนำไปใช้ทางเทคนิคจะแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางได้โดยตรงในกรณีที่มีการนำไปใช้ในวงกว้าง.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สรุปขั้นตอนที่ชัดเจนของโครงการองค์กร ตั้งแต่การกำหนดกรณีการใช้งานไปจนถึงสถาปัตยกรรมประมวลผลข้อมูล
  • ระบุเจ้าของและผู้ร่วมงานแต่ละคนสำหรับแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีม
  • ติดตามผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้และระดับการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง
  • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความท้าทายและข้อกำหนดที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์องค์กร, ผู้จัดการโครงการไอที, และสถาปนิกธุรกิจที่จัดการการนำระบบขนาดใหญ่มาใช้

🔍 คุณรู้หรือไม่?โมเดล AIDA ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจ (Attention), ความสนใจ (Interest), ความต้องการ (Desire), และการกระทำ (Action) ถูกนำเสนอในปี 1898 โดยนักโฆษณาผู้บุกเบิก เอลิอัส เซนต์ เอลโม ลูอิส กรอบแนวคิดนี้ได้วางรากฐานสำหรับการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

8. แบบฟอร์มเรื่องราวผู้ใช้ Figma (เซสชั่นระดมสมองทีม)

เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ Figma (เซสชันระดมสมองทีม): ทีมทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจแนวคิดและถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึก
ผ่านทางFigma

การจัดเซสชันระดมความคิดของทีมที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เรื่องราวของผู้ใช้สามารถเป็นเรื่องวุ่นวายได้ เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้หันมาใช้เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ Figma นี้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือกัน โดยจะแบ่งการโต้ตอบของผู้ใช้ออกเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย: ขั้นตอนการลงทะเบียนและแชร์, ขั้นตอนการชำระเงิน, และ ขั้นตอนการแชร์เนื้อหา

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวมรูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอน ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นส่วนตัวมากขึ้นและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในระหว่างการหารือ
  • ให้พื้นที่ภาพรวมที่เหมือนกันสำหรับทีมในการหารือ ปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้และการพัฒนาฟีเจอร์
  • ปรับแต่งหรือขยายกระบวนการที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อสำรวจเส้นทางทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาแบบ Agile,ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักออกแบบ UX ที่ต้องการจัดเซสชันระดมความคิดร่วมกันเพื่อกำหนด, ปรับปรุง, และจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้และการพัฒนาฟีเจอร์

9. เทมเพลต UX สำหรับ Figma Shu Ha Ri

เทมเพลต UX Figma Shu Ha Ri: วิธีการแบบแบ่งชั้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญขณะจัดการกับการยืนยันตัวตนหรืองานผู้ดูแลระบบ
ผ่านทางFigma

การเดินทางสู่ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จากการทำตามกฎสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ถูกถ่ายทอดผ่านเทมเพลตShu Ha Ri UX ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่น เทมเพลตแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ใน Figma นี้ เป็นกรอบระบบออกแบบที่ครอบคลุม สร้างขึ้นเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์คุณผ่านสามขั้นตอนแห่งความเชี่ยวชาญ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แนะนำนักออกแบบผ่านขั้นตอนของ 'ชู' (ปฏิบัติตามกฎ), 'ฮา' (ทำลายกฎ), และ 'ริ' (ก้าวข้ามกฎ), ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • จัดระเบียบองค์ประกอบให้เป็นหมวดหมู่ที่มีเหตุผลพร้อมจำนวนที่ละเอียดเพื่อปรับปรุงการค้นหา
  • รับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการส่วนประกอบของการออกแบบทั้งหมด รูปแบบ และตัวแปร
  • บันทึกการอัปเดตทั้งหมด การเพิ่มเติม การแก้ไข การยกเลิกใช้ และการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบขนาดใหญ่ ผู้จัดการระบบออกแบบ และผู้นำด้าน UX ที่กำลังสร้าง รักษา และขยายกระบวนการออกแบบ

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1947จอห์น ฟอน นอยมันน์ และเฮอร์แมน โกลด์สไตน์ได้พัฒนาแผนผังงานเพื่อวางแผนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการใช้แผนผังงานในวงการคอมพิวเตอร์

10. เทมเพลตชุดพิมพ์เขียวบริการ Figma

เทมเพลตชุดแม่แบบบริการ Figma: จัดแนวบริการทั้งหมดบนแผนที่ของกระบวนการและถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
ผ่านทางFigma

เทมเพลต Figma นี้คือเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการแยกแยะและแสดงภาพชั้นเชิงที่ซับซ้อนของประสบการณ์การให้บริการ มันสามารถบันทึกการกระทำของผู้ใช้, การโต้ตอบบนเวทีหน้า (สิ่งที่ผู้ใช้เห็น), การกระทำบนเวทีหลัง (กระบวนการภายใน), และการกระทำด้านการสนับสนุน (ระบบภายในและบุคลากร) ได้พร้อมกัน

จุดแข็งที่โดดเด่นของมันอยู่ที่การกำหนด 'เส้นทางการปฏิสัมพันธ์' และ 'เส้นทางการมองเห็น' อย่างชัดเจน ทำให้การส่งต่องานและความพยายามเบื้องหลังที่จำเป็นในการให้บริการปรากฏอย่างชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แสดงมุมมองทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปเคียงข้างกันเพื่อการโต้ตอบข้ามอุปกรณ์
  • สรุป 'การดำเนินการสนับสนุน' ที่จำเป็น ตั้งแต่การโทรทางเทคนิคไปจนถึงการแทรกแซงการให้บริการ
  • จินตนาการถึงจุดที่ลูกค้าและบริการติดต่อสื่อสารกัน และส่วนใดของบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้หรือซ่อนอยู่จากสายตาของลูกค้า

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบบริการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, และนักกลยุทธ์ประสบการณ์ในองค์กรที่ให้บริการหลายจุดสัมผัส

ข้อจำกัดของ Figma ในการออกแบบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้

นี่คือข้อจำกัดบางประการที่มักทำให้แผนที่การเดินทางใน Figma มีประสิทธิภาพน้อยลง:

  • การโต้ตอบแบบคงที่หรือจำกัด: การโต้ตอบของมันค่อนข้างพื้นฐาน การจำลองเส้นทางผู้ใช้ที่มีความไดนามิกสูง, ตรรกะเงื่อนไข, หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ (เช่น การตอบสนองตามการป้อนข้อมูลของผู้ใช้) นั้นยุ่งยาก
  • การลากที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพตามขนาด: มีหลายชั้น, เฟรม, แอสเซท, และตัวเชื่อมต่อที่ส่งผลต่อการโหลด, การแก้ไข, และการแชร์ภายใน Figma
  • ความยากในการบำรุงรักษา: คุณต้องอัปเดตอารมณ์ จุดสัมผัส กระบวนการใหม่ และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยตนเองเพื่อให้แผนที่การเดินทางของคุณเป็นปัจจุบัน
  • การขาดการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลย้อนกลับในตัว: คุณไม่สามารถดึงข้อมูลเมตริกจากผู้ใช้จริง (เช่น อัตราการออกจากระบบ, NPS, CSAT) เข้าไปในแผนที่ Figma ได้โดยตรง ซึ่งจำกัดความสามารถในการสะท้อนพฤติกรรมจริงของผู้ใช้เมื่อเทียบกับสมมติฐาน
  • ความแข็งของเทมเพลตกับการปรับแต่งมากเกินไป: เทมเพลตที่สร้างโดยชุมชนใน Figma มีความหลากหลายทั้งในด้านสไตล์และโครงสร้าง การใช้เทมเพลตสำเร็จรูปอาจบังคับให้การแมปของคุณต้องปรับให้เข้ากับสไตล์ของเทมเพลตแทนที่จะเป็นกระบวนการของคุณ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1986 สหภาพโซเวียตได้พัฒนาDRAKON ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโครงการกระสวยอวกาศ Buran แผนผังการไหลที่มีโครงสร้างของ DRAKON ยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบันในแอปพลิเคชันต่างๆ

เทมเพลตการวางแผนเส้นทางการใช้งานทางเลือก

Figma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบ แต่เมื่อพูดถึงการสร้างและบำรุงรักษาแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ ข้อจำกัดของมันก็จะปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็ว

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ CRM ให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ (รวมถึงเทมเพลตที่น่าทึ่ง) เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น 🏁

ดังนั้น เพื่อเป็นโบนัส นี่คือตัวอย่างบางส่วนของแม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ภายในแพลตฟอร์ม:

1. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp: แสดงภาพแผนที่ทั้งหมดของขั้นตอนผู้ใช้เพื่อเพิ่มจุดสัมผัสที่สำคัญของผู้ใช้อย่างชัดเจน
รับข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าเกี่ยวกับความภักดีและความไม่พึงพอใจด้วยเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpมอบวิธีที่ชัดเจนให้ทีมของคุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ คุณไม่ต้องรวบรวมข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันใน Figma อีกต่อไป

เทมเพลตนี้จัดวางทุกอย่างบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือกัน โดยแบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอน การรับรู้, การพิจารณา และ การเปลี่ยนแปลง

แต่ละขั้นตอนมีการเตรียมโน้ตติดและคำแนะนำที่ช่วยให้คุณบันทึกการกระทำของลูกค้า จุดสัมผัสที่สำคัญ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดความเป็นเจ้าของโดยการเชื่อมโยงหัวหน้าทีมกับแต่ละขั้นตอนเพื่อความรับผิดชอบที่ชัดเจน
  • สรุปแนวทางแก้ไขและโอกาสควบคู่กับจุดสัมผัสของลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโต
  • ติดตามอารมณ์ที่สูงและต่ำเพื่อออกแบบประสบการณ์ที่สร้างความไว้วางใจและความภักดี

📌 เหมาะสำหรับ:ทีมการตลาด, ทีมขาย,และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความสอดคล้องในข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, ระบุจุดเสียดทาน, และร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แผนผังความคิดของ ClickUpเปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการกระทำด้วยทุกโหนดที่ทำหน้าที่เป็นไอเดีย งาน หรือสาขาในเส้นทางของคุณ

แต่ละสาขาสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ ปรับแต่งสีได้ตามต้องการ และสามารถแปลงเป็นงานหรืองานย่อยได้โดยตรง ด้วยการจัดวางใหม่โดยอัตโนมัติ การเชื่อมโยงงานที่ต้องทำก่อน โหมดรายการเทียบกับช่องว่าง และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับงาน เอกสาร แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติ แผนผังของคุณจะกลายเป็นแผนปฏิบัติการที่นำไปใช้ได้จริง

2. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp: แผนผังการดำเนินการและการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งหมดบนหน้าจอมือถือและเดสก์ท็อป
พัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp User Flow

ต้องการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นไร้รอยต่อหรือไม่?เทมเพลต ClickUp User Flowคือจุดเริ่มต้นของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนทุกการตัดสินใจ การกระทำ และหน้าจอที่ผู้ใช้ของคุณจะพบเจอ ด้วยระบบรหัสสีสำหรับจุดเริ่มต้น การกระทำ และจุดตัดสินใจ คุณสามารถวางเส้นทางที่มีเหตุผลที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ตรวจจับเส้นทางที่วกวน และปรับปรุงวิธีที่ผู้ใช้เคลื่อนที่ผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ

คิดถึงมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการใช้งานที่ช่วยให้คุณคาดการณ์อุปสรรคและทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และเนื่องจากเทมเพลตทั้งหมดนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถตรวจสอบเส้นทางกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนการตัดสินใจโดยมีคำอธิบายชัดเจนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้น/สิ้นสุด การดำเนินการ และโหนดตรรกะเงื่อนไข
  • แนบภาพจำลองหน้าจอจริงเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานกับการออกแบบจริงได้
  • สร้างภาพจำลองสถานการณ์ 'หากเกิดอะไรขึ้น' ด้วยเส้นทางที่แยกออกเพื่อครอบคลุมผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างภาพเส้นทางของผู้ใช้, ตรวจสอบการตัดสินใจในการออกแบบ, และร่วมมือกันสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด.

📮 ClickUp Insight: 31% ของผู้จัดการชอบใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่คนอื่นๆ พึ่งพาแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองทรัพยากร

แต่เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมุมมองไม่ตรงกับวิธีที่คุณคิด มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชั้นของความขัดแย้ง

ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอีกต่อไป สลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ด หรือมุมมองปริมาณงานได้ในคลิกเดียว และด้วยClickUp Brain คุณสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้บริหาร หรือดีไซเนอร์ของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: CEMEX เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% และลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp

3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp

แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp: จัดระเบียบเรื่องราวผู้ใช้และงานต่างๆ เพื่อสำรวจแนวคิดและวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับบุคลิกผู้ใช้ด้วยเทมเพลตการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp

หากทีมของคุณประสบปัญหาในการแปลงแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหญ่ ๆ ให้เป็นงานพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้เทมเพลตการวางแผนเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณ ต่างจากแผนการเดินทางของลูกค้าที่เน้นการไหลของผู้ใช้ที่เจาะลึกถึงการตัดสินใจทีละหน้าจอ การวางแผนเรื่องราวเน้นที่การเปลี่ยนกิจกรรมของผู้ใช้ให้เป็นเรื่องราวการพัฒนาที่มีโครงสร้าง

ด้วยแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้ฉบับนี้ คุณสามารถจัดระเบียบความต้องการของผู้ใช้เป็นขั้นตอน เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพผู้ใช้ และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ควรรวมในแต่ละเวอร์ชันได้

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แบ่งกิจกรรมออกเป็นขั้นตอนตามลำดับและแปลงเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่มีรายละเอียดและใช้รหัสสี
  • จัดลำดับความสำคัญของเวอร์ชันที่ปล่อยให้เห็นภาพชัดเจนโดยแบ่งแผนที่ออกเป็น เวอร์ชันที่ 1, เวอร์ชันที่ 2 และถัดไป
  • ใช้ความยืดหยุ่นของ ClickUp Whiteboard ด้วยโน้ตติด, ลูกศร, ข้อความ, ลิงก์, และการวาดภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัว, ผู้จัดการโครงการ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริงและวางแผนการเปิดตัว

นี่คือสิ่งที่สเตฟานี ดิโจวานนี ผู้เชี่ยวชาญระบบจาก Tefans Tactics กล่าวไว้:

ฉันได้พบกับ ClickUp ตอนที่กำลังมองหา Customer Portal อยู่ ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นสำนักงานเสมือนของเราได้ เพราะมันสามารถทำได้มากกว่าที่คิดไว้ มันแทนที่ซอฟต์แวร์หลายตัวที่เคยใช้ และค่าใช้จ่ายก็ลดลง แถมยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมเราได้ทุกประเภท ฉันใช้มันทั้งส่วนตัว ทำงาน และช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเดียวกัน ClickUp for Life!

ฉันได้พบกับ ClickUp ตอนที่กำลังมองหา Customer Portal อยู่ ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นสำนักงานเสมือนของเราได้ เพราะมันสามารถทำได้มากกว่าที่คิดไว้ มันแทนที่ซอฟต์แวร์หลายตัวที่เคยใช้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แถมยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแต่ละทีมของเราได้ ฉันใช้มันทั้งส่วนตัว ทำงาน และช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเดียวกัน ClickUp for Life!

4. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ ClickUp: จัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัย UX ในแผนที่ UX นี้
ค้นพบความต้องการและเป้าหมายของผู้ใช้ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนที่จากศูนย์ คุณสามารถทำงานแบบดิจิทัลด้วยควอดแรนต์ที่มีรหัสสี ส่วนเฉพาะสำหรับความเจ็บปวด/ความได้เปรียบ และโปรไฟล์ลูกค้าตรงกลางที่ช่วยให้การโฟกัสอยู่ที่ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ทำงานภายในสี่ควอดแรนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น คิด & รู้สึก, มองเห็น, ได้ยิน และ พูด & ทำ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและมุ่งเน้นผู้ใช้
  • จับความไม่พอใจและโอกาสที่ซ่อนอยู่ด้วย ส่วนของความเจ็บปวดและความสำเร็จ ที่เฉพาะเจาะจง
  • ให้ทุกการวิจัยมุ่งเน้นไปที่โปรไฟล์เดียวโดยใช้ วงกลมโปรไฟล์ลูกค้า เป็นศูนย์กลาง

📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, และทีมการตลาดที่ต้องการก้าวข้ามการคาดคะเน, สร้างความเห็นอกเห็นใจ, และสร้างโซลูชันที่มีรากฐานมาจากแรงจูงใจของผู้ใช้จริง

5. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp

รับเทมเพลตฟรี
รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าแต่ละรายด้วยเทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUp

การรักษาลูกค้าไว้มักไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์แรกที่พบเห็นเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการสนับสนุนลูกค้าหลังจากปิดการขายแล้วมากกว่าเทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUpช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า สัญญา และความคืบหน้าทั้งหมดของคุณไว้ในเวิร์กโฟลว์แบบภาพเดียว

ข้อได้เปรียบที่แท้จริงของเครื่องมือจัดการลูกค้านี้อยู่ที่การมองเห็น. ลูกค้าแต่ละรายจะถูกจัดแสดงบนกระดานพร้อมข้อมูลสำคัญ รวมถึงข้อมูลติดต่อ อัตราค่าบริการที่ตกลงไว้ และประเภทบริการ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าผ่านวงจรชีวิต.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กรองลูกค้าตามขั้นตอนของวงจรชีวิตด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น กำลังเริ่มต้น, การรักษาลูกค้า, หรือ มีความเสี่ยงที่จะยกเลิก
  • จัดเก็บรายละเอียดลูกค้าที่จำเป็น เช่น ประเภทการสมัครสมาชิก สัญญา ระยะบัญชี และคำอธิบายปัญหา ในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
  • มองเห็นความคืบหน้าได้ทันทีด้วยแถบแสดงความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์บนบัตรลูกค้าแต่ละใบ
  • สลับระหว่างมุมมอง ClickUp ที่พร้อมใช้งานเจ็ดแบบ เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นใช้งาน, ลูกค้าตามสถานะ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว

📌 เหมาะสำหรับ:ทีมความสำเร็จของลูกค้า(CS)ในธุรกิจ SaaS, ผู้จัดการบัญชี, และผู้นำฝ่ายสนับสนุนที่ต้องการวิธีการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: มีโน้ตติดผนัง, ความคิดเห็นใน Figma หรือเอกสารความคิดเห็นของลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ทุกที่ใช่ไหม? เพียงแค่นำมาใส่ใน ClickUp แล้วให้ClickUp Brainจัดการงานหนักให้คุณ:

  • ตรวจจับรูปแบบได้ทันที: สแกนบันทึกของคุณเพื่อระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำ จุดติดขัด หรือความไม่พอใจของลูกค้า
  • สรุปพร้อมบริบท: รับสรุปที่กระชับของแต่ละขั้นตอนในเส้นทางของคุณ พร้อมด้วยอารมณ์ จุดสัมผัส และความต้องการของผู้ใช้
  • สร้างรายการดำเนินการ: สร้างงานสำหรับการติดตามผล การแก้ไข หรือคำขอฟีเจอร์ โดยมอบหมายให้กับเจ้าของที่เหมาะสม
ClickUp Brain: รับคำตอบตามบริบทเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนสำคัญ
ค้นหาทั้งกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain เพื่อรับคำตอบที่เข้าใจบริบทและเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า

🤩 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:

  • สรุปแผนที่การเดินทางของผู้ใช้เป็นขั้นตอนสำคัญพร้อมเป้าหมายและอารมณ์
  • สร้างรายงานเกี่ยวกับความไม่พอใจของลูกค้าที่มีต่อขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
  • จัดกลุ่มบันทึกความคิดเห็นเหล่านี้ตามขั้นตอนการเดินทาง: การรับรู้, การพิจารณา, การซื้อ, การรักษาลูกค้า

6. แม่แบบเสียงของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตเสียงของลูกค้า ClickUp: รวบรวมข้อเสนอแนะและเพิ่มจุดสัมผัสสำคัญของผู้ใช้สำหรับการฝึกอบรม UX แบบเรียลไทม์
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างมีนัยสำคัญด้วยเทมเพลตเสียงของลูกค้าจาก ClickUp

ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้ช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางของลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงเทมเพลตเสียงของลูกค้า (VoC) ของ ClickUpช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าในคำพูดของพวกเขาเอง

เครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทาง รวมถึงแบบสำรวจ, โซเชียลมีเดีย, การสัมภาษณ์, และรีวิวออนไลน์ ก่อนที่จะแปลงความคิดเห็นเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกคำพูดของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมกับความต้องการที่ได้รับการตีความและแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • เชื่อมโยงความคิดเห็นแต่ละข้อกับงาน, งานย่อย, และผู้รับผิดชอบเพื่อให้การแก้ไขไม่สูญหายในระหว่างการดำเนินการ
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความต้องการของลูกค้า, แหล่งที่มาของ VoC, และ โซลูชัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกมีความสอดคล้องและเป็นระบบ
  • สลับระหว่างมุมมอง รายการ, บอร์ด และ เริ่มต้นที่นี่ เพื่อการนำทางและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมวิจัย, และทีมที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการเปลี่ยนคำติชมของลูกค้าเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีพื้นฐานจากข้อมูล และการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

7. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUp: ออกแบบขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานและถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อข้ามขั้นตอนการยืนยันตัวตน
เปลี่ยนผู้สมัครสมาชิกใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีและยาวนานด้วยเทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpนำทางลูกค้าใหม่ผ่านกระบวนการต้อนรับที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าใหม่ทุกคนรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงทะเบียน ลดอัตราการยกเลิก และเพิ่มความพึงพอใจในระยะยาว

คุณสามารถแบ่งขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น ของขวัญต้อนรับ, การมอบหมายทีม, แบบสอบถาม, และ การโทรต้อนรับ เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปอย่างราบรื่น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามความคืบหน้าการเริ่มต้นใช้งานด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าใหม่, กำลังโทรแนะนำ, แบบสอบถาม, และ เสร็จสิ้น
  • บันทึกข้อมูลสำคัญ รวมถึงประเภทลูกค้า บริการ และวันที่โทรต้อนรับ
  • ทำงานจากมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเจ็ดแบบ รวมถึง แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน และ กระบวนการเริ่มต้น

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการบัญชีที่ต้องการเทมเพลต CRMเพื่อมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

นี่คือคู่มือเฉพาะทางเกี่ยวกับวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า:

8. แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp

เทมเพลตการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp: ติดตามการสอบถามที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและเชื่อมโยงจุดที่ติดต่อไม่สำเร็จเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ใช้
แก้ไขปัญหาและรักษาลูกค้าด้วยเทมเพลตการยกระดับการบริการลูกค้าของ ClickUp

เมื่อคำขอความช่วยเหลือมีความซับซ้อน คุณจำเป็นต้องมีขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตการส่งต่อบริการลูกค้าของ ClickUpทำได้ มันให้ระบบแบบลำดับชั้นเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของลูกค้าที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่การสอบถามระดับ Tier 1 ไปจนถึงปัญหาวิกฤตระดับ Tier 2 แม่แบบนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมจะรับผิดชอบในเวลาที่เหมาะสม

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามตั๋วด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิด, ดำเนินการอยู่, รอการตอบกลับจากลูกค้า, หรือ ยกระดับ 2
  • รวบรวมรายละเอียดลูกค้าอย่างครบถ้วนด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับหมายเลขคำสั่งซื้อ, อีเมล, โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง, และอื่น ๆ
  • ใช้ มุมมองรายการตั๋ว เพื่อดูกรณีทั้งหมดที่เปิดอยู่ หรือสลับไปที่ กระดานสนับสนุนระดับ สำหรับการจัดการงานที่มีภาพรวมมากขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนและทีมบริการลูกค้าที่จัดการกับปริมาณตั๋วจำนวนมาก และธุรกิจ SaaS ที่มีกระบวนการยกระดับปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน

9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp: มองเห็นขั้นตอนสุดท้าย คาดการณ์รายได้ และสำรวจแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้เข้าใจถึงเส้นโค้งทางอารมณ์
จัดการข้อมูลลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpรวบรวมดีลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณติดตามโอกาส คาดการณ์รายได้ และนำพาลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย

ด้วยขั้นตอนแบบลากและวาง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, และมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณจะทราบสถานะของแต่ละบัญชีอยู่เสมอ ใช้การมอบหมายงาน, วันที่ครบกำหนด,และการแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อให้การติดตามเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบโอกาสด้วยสถานะที่กำหนดเองกว่า 30 แบบ เช่น ผู้มีโอกาสซื้อ, ต้องการความสนใจ, ยกเลิก, หรือ พร้อมต่ออายุ
  • บันทึกข้อมูลสำคัญของการเจรจาในช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับวันที่ติดต่อครั้งล่าสุด มูลค่าการเจรจา สถานะการชำระเงิน และอื่นๆ
  • สลับระหว่าง มุมมองรายการ สำหรับรายละเอียด และ มุมมอง SOP การขาย สำหรับขั้นตอนกระบวนการ
  • คาดการณ์รายได้ด้วยฟิลด์ที่คำนวณได้ซึ่งรวบรวมมูลค่าดีลตามขั้นตอนหรือทั่วทั้งกระบวนการขายของคุณ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการกับวงจรการขายที่ซับซ้อน, ผู้จัดการบัญชีที่ติดตามการต่ออายุและการขายเพิ่ม, หรือธุรกิจใด ๆ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXไม่เพียงแต่ตอบคำถามของคุณ แต่ยังจัดการบริบทอย่างแข็งขันข้ามงาน เอกสาร และการสนทนา ออกแบบมาเพื่อยุติการขยายตัวของ AIโดยให้คุณมีที่เดียวในการสร้าง ค้นหา และดำเนินการ

ClickUp Brain MAX: เครื่องมือปฏิบัติการด้วย AI
ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะให้กับทีมของคุณด้วย ClickUp Brain MAX

พึ่งพาฟีเจอร์อย่างTalk-to-Text ใน ClickUpเพื่อเปลี่ยนบันทึกเสียงสั้น ๆ ให้เป็นงานหรือเอกสารที่เรียบร้อย และค้นหาแบบสากลเพื่อดึงไฟล์ ข้อเสนอแนะ และงานจาก ClickUp หรือแอปที่เชื่อมต่อได้ทันที

10. เทมเพลต DMAIC ของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp DMAIC: แผนผังกระบวนการทำงานสำหรับโครงการปรับปรุง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำกัดการเข้าถึงหน้าจอ UI ในอนาคต
กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้เทมเพลต DMAIC ของ ClickUp

เทมเพลต DMAIC ของ ClickUpมอบกระดานไวท์บอร์ดสำเร็จรูปเพื่อนำทีมของคุณผ่านทุกขั้นตอนของวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ กรอบงาน DMAIC (กำหนด, วัด, วิเคราะห์, ปรับปรุง, ควบคุม) ช่วยให้คุณกำหนดปัญหา ติดตามผลลัพธ์ระยะยาว และรักษาการทำงานทั้งหมดให้เป็นระเบียบและมองเห็นได้ในที่เดียว

แต่ละขั้นตอนมีการกำหนดสีและโครงสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งที่ชัดเจนในการบันทึกเป้าหมาย, KPI, สาเหตุหลัก, วิธีแก้ไข, และมาตรการควบคุม

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เริ่มต้นได้ทันทีด้วยคำแนะนำที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งอธิบายว่าควรเพิ่มอะไรในแต่ละขั้นตอน
  • บันทึกเมตริก, KPI และขั้นตอนดำเนินการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามที่มีโครงสร้าง
  • เปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติด้วย มุมมองรายการ และ มุมมองบอร์ด ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • รักษาการเปลี่ยนแปลงให้ยั่งยืนโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp, แท็ก และแดชบอร์ดรายงานเพื่อติดตามผลลัพธ์ในระยะยาว

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงานLean Six Sigmaหรือทีมใดก็ตามที่กำลังมองหาวิธีการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อระบุปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

11. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp Swimlane

เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp Swimlane: แนบลิงก์ สังเกตสาขาและจุดเข้าที่ไม่แน่นอนในเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างเส้นทางที่สมบูรณ์แบบ
สร้างและจัดระเบียบกระบวนการโดยไม่ต้องใช้โค้ดด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUp

กระบวนการมักจะล้มเหลวเมื่อความรับผิดชอบไม่ชัดเจน

เทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUpมอบวิธีการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานด้วยรหัสสีที่ชัดเจน ช่วยให้บทบาท ความรับผิดชอบ และการส่งต่องานต่างๆ กระจ่างชัด คุณสามารถแยกส่วนงานของแต่ละทีมออกจากกัน ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่างานไหลเวียนระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายสนับสนุนอย่างไร

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนบทบาทและความรับผิดชอบโดยใช้ช่องทางว่ายน้ำที่มีรหัสสีชัดเจนสำหรับแต่ละทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ติดตามการส่งต่องานระหว่างทีมเพื่อดูอย่างแม่นยำว่ากระบวนการใดที่ชะลอตัวลงหรือลูกค้าเผชิญกับอุปสรรค
  • จับความซับซ้อนโดยไม่ทำให้ยุ่งเหยิงด้วยการแสดงเส้นทางตามเงื่อนไข (เช่น จุดตรวจสอบใช่/ไม่ใช่)
  • แทนที่แผนภาพแบบคงที่ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่รองรับการแก้ไขสด, โน้ตติด, และการบันทึกข้อความ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน (การตลาด, การขาย, การสนับสนุน, ผลิตภัณฑ์)ที่ต้องการวางแผนประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจรและระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการโดยไม่สูญเสียความรับผิดชอบ

🔍 คุณรู้หรือไม่?ชุดข้อมูล FlowLearn ซึ่งเปิดตัวในปี 2024 ประกอบด้วยแผนผังงานที่อธิบายไว้อย่างละเอียดนับพันจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสื่อสารงานวิจัย

มอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp

การมองเห็นเส้นทางเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การเชื่อมโยงเส้นทางนั้นเข้ากับทุกโครงการ ทุกงาน และทุกทีมเมทเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แม้ว่าเทมเพลต Figma จะทำให้การแชร์แผนที่เส้นทางเป็นเรื่องง่าย แต่เทมเพลตเหล่านี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลับไปยังงานประจำวันของคุณได้

ClickUp เข้ามาช่วยตรงนี้ ด้วย Whiteboards สำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์, Mind Maps เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง, และ ClickUp Brain สำหรับการสรุปข้อมูลด้วย AI ที่ทรงพลัง แผนการเดินทางของคุณจะคอยนำทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

