ความสับสนกับโหมด AI ของ Google: อันไหนดีกว่าสำหรับการทำงานและการวิจัย?

ภูมิทัศน์ของการค้นหาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างพื้นฐานจากรายการลิงก์แบบคงที่ไปสู่ประสบการณ์ AI แบบสนทนา
เครื่องมือค้นหาแบบสนทนา Perplexity ซึ่งเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2022 มีผู้ใช้หลายล้านคนที่ต้องการการค้นหาที่เน้นการวิจัยพร้อมการอ้างอิงที่โปร่งใสและคำตอบในรูปแบบวิชาการ
ในเดือนมีนาคม 2025 Google ได้ประกาศเปิดตัว AI Mode เพื่อตอบสนองต่อ Perplexity แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ แต่ก็ได้เสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้ใช้งานกลุ่มแรก
ดังนั้น ระหว่างสองสิ่งนี้ (Perplexity กับ Google AI Mode) ซึ่งอันหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ AI โดยเฉพาะ และอีกอันถูกปรับแต่งเพิ่มเติมภายหลัง อันไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับคำค้นหาของคุณ?
มาเปรียบเทียบทั้งสองด้านคุณสมบัติ และดูว่าพวกมันทำงานอย่างไรสำหรับคำค้นหาเดียวกัน. เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามที่คุณอาจชอบมากกว่าทั้งสองนี้!
ความสับสนคืออะไร?
Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาและให้คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งให้คำตอบโดยตรงต่อคำถามของคุณพร้อมการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาดั้งเดิม มันผสมผสานโมเดลภาษาขั้นสูงหลายตัว (GPT-4, Claude และอื่นๆ) กับการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
ไม่เหมือนกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมที่แสดงรายการลิงก์เว็บไซต์ มันจะส่งมอบ คำตอบที่สรุปไว้อย่างถูกต้องพร้อมแหล่งอ้างอิงในรูปแบบการสนทนา
ด้วย Perplexity คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์หรือไฟล์ที่อัปโหลดได้ เครื่องมือนี้ผสานความสามารถในการสนทนาของแชทบอท AI เข้ากับฟังก์ชันการค้นคว้าเชิงลึกของเครื่องมือค้นหา LLM ทำให้คุณสามารถสำรวจคำถามที่ซับซ้อนและมีหลายชั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการสนทนาแบบไปกลับ
คุณสมบัติของความสับสน
จุดแข็งของ Perplexity AI อยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมโยงความอยากรู้อยากเห็นทั่วไปกับการวิจัยอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางการค้นหาและค้นพบที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อมอบคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทจากทั่วทั้งเว็บให้กับผู้ใช้
นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ Perplexity โดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: โหมดการวิจัยเชิงลึก
โหมดการวิจัยเชิงลึกของ Perplexity ได้รับการออกแบบมาเพื่อ การวิจัยระดับสูงและเชี่ยวชาญ ที่ก้าวไกลเกินกว่าประสบการณ์การถามตอบแบบรวดเร็วตามปกติ ดังที่คุณเห็น เมื่อคุณถามคำถามกับ Perplexity มันจะไม่หยุดเพียงแค่ดึงผลลัพธ์ที่มีอันดับสูงสุดเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับคำสั่งว่า "บอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างคำสั่งที่มีบริบทเสริมกับคำสั่งที่ให้คำแนะนำ" จะใช้เวลา 2-4 นาที ดำเนินการค้นหาหลายสิบครั้ง อ่านแหล่งข้อมูลหลายร้อยแหล่ง ประเมินความน่าเชื่อถือของแต่ละแหล่ง และสรุปข้อมูลทั้งหมดเป็น รายงานที่มีโครงสร้าง
สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์สำหรับหัวข้อที่ซับซ้อน เช่น การเงิน การตลาด เทคโนโลยี สุขภาพ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน—ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การสรุปแบบผิวเผินไม่เพียงพอ
ผู้ใช้บัญชี Perplexity ฟรีสามารถรันคำค้นหาเช่นนี้ได้สูงสุดสามครั้งต่อวัน ในขณะที่ผู้ใช้ Pro จะได้รับสิทธิ์ในการทำ Deep Research ได้ 500 ครั้งต่อวัน
โหมดการวิจัยเชิงลึกทำงานอย่างไร? นี่คือสรุปสั้น ๆ:
|ขั้นตอน
|สิ่งที่มันทำ
|การค้นหาเบื้องต้นและการกำหนดขอบเขต
|เริ่มต้นการค้นหาอิสระหลายรายการ ระบุเอกสารและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นปรับปรุงสิ่งที่ต้องการเพื่อเจาะลึก
|การอ่าน/ประเมินแหล่งข้อมูล
|อ่านเนื้อหา ประเมินความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจ—"ใช้เหตุผล" เพื่อพิจารณาว่าจะตรวจสอบอะไรต่อไป
|การสังเคราะห์รายงาน
|สร้างรายงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและสอดคล้องกัน พร้อมสรุปผลการค้นพบ โดยอาจเปรียบเทียบมุมมองที่แตกต่างกัน และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเข้าด้วยกัน
|ส่งออกและแชร์
|รายงานฉบับสุดท้ายสามารถส่งออก (เป็นไฟล์ PDF หรือเอกสาร) หรือแปลงเป็นหน้า Perplexity เพื่อแชร์กับผู้อื่นได้
คุณสมบัติที่ 2: ห้องปฏิบัติการ
ผู้ใช้ Perplexity Pro สามารถทำงานกับ Labs ได้จากตัวเลือกโหมดในแถบป้อนข้อมูล
ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและการวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง Labs ลงทุนเวลา 10 นาทีหรือมากกว่า และใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเช่น การสร้างไฟล์ขั้นสูง และ การสร้างมินิแอป
คุณให้คำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับคำถามเดียวกัน และมันให้คำตอบที่ลึกซึ้งแก่คุณ
สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน สเปรดชีต แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ งานนำเสนอ มินิแอป และแม้แต่เว็บแอปพลิเคชันแบบง่ายโดยใช้ HTML, CSS และ JavaScript
คุณสมบัติที่ 3: ดาวหาง
Comet คือ เบราว์เซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Perplexity AI ซึ่งผสานรวมการค้นหาและการดำเนินการตามงานต่าง ๆ เข้ากับประสบการณ์การท่องเว็บของคุณโดยตรง
ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทน (agentic AI) Comet สามารถเข้าใจบริบทของหน้าเว็บที่คุณกำลังดูอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ใน Reddit วิดีโอ YouTube หรือเว็บไซต์สูตรอาหาร และช่วยให้คุณดำเนินการต่าง ๆ (ได้ทันที) โดยไม่ต้องสลับแท็บ
Comet ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันระดับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเช่น การผสานกับ Gmail ช่วยให้คุณสามารถสรุปเนื้อหาของอีเมลแต่ละหัวข้อได้ ในขณะที่การเชื่อมต่อกับปฏิทินจะช่วยให้คุณจัดตารางประชุมและประสานงานข้ามเขตเวลาได้อย่างสะดวก
คุณสามารถขอให้ Comet ทำงานทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านการสนทนาตามธรรมชาติได้ ตัวอย่างเช่น ขอให้มันจัดเตรียมของสำหรับสูตรไก่ย่างใน Instacart และมันจะเพิ่มส่วนผสมที่จำเป็นทั้งหมดลงในรถเข็นของคุณโดยอัตโนมัติ
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการนี้ทำให้ Comet แตกต่างจากเบราว์เซอร์แบบดั้งเดิมอย่าง Google อย่างสิ้นเชิง
การตั้งราคาแบบสร้างความสับสน
- ความสับสน: ฟรี
- Perplexity Pro: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- Perplexity Enterprise: $40/เดือนต่อที่นั่ง
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
โหมด Google AI คืออะไร?
โหมด Google AI เป็นฟีเจอร์ทดลองที่ฝังอยู่ใน Google Search ด้วยฟีเจอร์นี้ Google มุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนการค้นหาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ชาญฉลาดและคล้ายการสนทนา ซึ่งผู้ใช้สามารถรับคำตอบเชิงลึกสำหรับคำถามของตนในรูปแบบการสนทนา แทนที่จะเป็นรายการแบบดั้งเดิม
โหมด Google AI ใช้ประโยชน์จากโมเดล Gemini เพื่อมอบประสบการณ์การค้นหาด้วย AI แบบ ครบวงจร โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในขนาดใหญ่และเนื้อหาเว็บสด
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและมีให้บริการเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น อาจมีปัญหาในการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นครั้งคราว และในกรณีดังกล่าว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังผลการค้นหาของ Google แบบมาตรฐานโดยตรง
คุณสมบัติของโหมด Google AI
นี่คือวิธีที่โหมด Google AI ผสานรวมความสามารถของ AI ในการค้นหาเพื่อมอบประสบการณ์การค้นคว้าที่สอดคล้องกัน
คุณสมบัติ #1: การให้เหตุผลขั้นสูง
โหมด Google AI ใช้พลังของ Gemini 2.5 Pro ในการจัดการ คำถามที่ซับซ้อนหลายส่วน ซึ่งต้องการความก้าวหน้าทางตรรกะและความเข้าใจในบริบท คิดถึงงานที่ต้องใช้เหตุผล ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางการเงิน และคำถามการเขียนโค้ดที่เกินกว่าผลลัพธ์การค้นหาทั่วไป
เรามาใช้คำสั่งเดียวกันกับที่เราใช้กับ Perplexity: "บอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างคำสั่งที่มีบริบทเสริมกับคำสั่งที่มีลักษณะสั่งการ"
โหมด AI ให้ตารางเปรียบเทียบพร้อมตัวอย่างคำสั่ง จากนั้นเมื่อมีการถามคำถามที่ลึกขึ้น ระบบจะให้สรุปพร้อมลิงก์ไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลนี้ด้วย
อีกแง่มุมที่โดดเด่นคือฟอรัม ซึ่งคุณสามารถสำรวจการอภิปรายทางเทคนิคในหัวข้อนั้นได้
คุณสมบัติ #2: การป้อนข้อมูลแบบหลายโมเดล
การค้นหาของคุณสามารถเริ่มต้นได้ทั้งข้อความ เสียง หรือรูปภาพ คุณยังสามารถต่อเนื่องจากจุดที่ค้างไว้ผ่านประวัติโหมด AI ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานโครงการ DIY คุณสามารถชี้กล้องไปที่ก๊อกน้ำที่เสียแล้วถามว่า "ฉันจะซ่อมรอยรั่วนี้ได้อย่างไร?" AI จะวิเคราะห์สิ่งที่เห็นและแนะนำคุณผ่านกระบวนการซ่อมทีละขั้นตอนในขณะที่คุณทำงาน
คุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมหรือขอคำชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ได้ ระบบ AI เข้าใจทั้งบริบททางภาพและประวัติการสนทนา
นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ วิดีโอ และฟอรัมที่เกี่ยวข้องสำหรับการสำรวจเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ 3: เอเจนต์ AI
ฟีเจอร์ AI แบบตัวแทนของ Google ช่วยให้ระบบสามารถทำงานในโลกจริงแทนผู้ใช้ได้ แทนที่จะเพียงแค่ให้ข้อมูลเท่านั้น
สามารถ ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ เช่น การซื้อตั๋วงานอีเวนต์ การจองร้านอาหาร หรือการนัดหมาย โดยทำการค้นคว้าตัวเลือกและแม้กระทั่งการชำระเงินผ่าน Google Pay ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงให้ผู้ใช้ควบคุมได้
คุณสมบัติใหม่ การโทรธุรกิจ ติดต่อธุรกิจท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและรวบรวมคำตอบเป็นสรุป AI ที่กระชับ ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบบริการได้โดยไม่ต้องโทรหลายครั้งหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์หลายแห่ง
อย่างไรก็ตาม ความสามารถนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยมีขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้นสำหรับผู้สมัครสมาชิก AI Pro และ AI Ultra
ราคาของโหมด Google AI
- ฟรี ทุกที่ที่มีให้บริการในขณะนี้
ความสับสน vs โหมด AI ของ Google: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Perplexity และ Google AI Mode ต่างก็แทนที่การค้นหาแบบดั้งเดิมด้วยประสบการณ์การสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขา
ในขณะที่ Perplexity ทำงานเป็นแพลตฟอร์มการค้นหาด้วย AI ที่มุ่งเน้นความลึกของการวิจัยและความโปร่งใสของแหล่งข้อมูล Google AI Mode ผสานความสามารถของ AI ขั้นสูงเข้ากับเครื่องมือค้นหาที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลกโดยตรง
มาดูกันว่า Perplexity และ Google AI Mode เปรียบเทียบกันอย่างไรในแง่ของคุณสมบัติหลัก
แต่ก่อนอื่น นี่คือภาพรวมสั้น ๆ สำหรับคุณ:
|ลักษณะ
|ความสับสน
|โหมด Google AI
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|แพลตฟอร์มค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นการวิจัยเป็นอันดับแรก
|การค้นหาแบบดั้งเดิมที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
|รูปแบบการอ้างอิง
|การอ้างอิงหมายเลขในเนื้อหา
|การอ้างอิงหมายเลขภายในข้อความ; ลิงก์แหล่งที่มาแสดงแยกต่างหาก
|โหมด AI
|หลาย LLMs (GPT, Claude, Gemini)
|ส่วนใหญ่เป็น Gemini 2. 5 Pro
|แหล่งข้อมูล
|การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์แบบเรียลไทม์, แหล่งข้อมูลทางวิชาการ
|ฐานข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีโดย Google + เว็บสด
|ความเร็ว
|ปานกลาง (เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์)
|รวดเร็ว (ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีไว้ล่วงหน้า)
|ระยะการพัฒนา
|เป็นผู้ใหญ่, กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
|อิทธิพลเชิงพาณิชย์/SEO บางส่วน
คุณสมบัติที่ 1: การจัดระเบียบการวิจัย
Perplexity AI นำเสนอศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเฉพาะทางที่เรียกว่า Spaces ซึ่งทีมสามารถจัดระเบียบการวิจัย, หัวข้อสนทนา (การค้นหาแต่ละรายการ), และไฟล์ต่างๆ รอบโครงการหรือหัวข้อเฉพาะได้
พวกเขาคือศูนย์รวมความรู้ส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ภายในแต่ละพื้นที่ คุณสามารถตั้งค่าคำแนะนำที่กำหนดเองหรือโมเดล AI ที่ต้องการ และเชิญผู้ร่วมงานให้เป็นผู้ชมหรือผู้มีส่วนร่วมได้
โหมด Google AI ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลในหลายเซสชันผ่าน Canvas พื้นที่ทำงานแบบสดและติดอยู่ของ Canvas มีประโยชน์สำหรับการบันทึกโน้ต ร่าง และข้อความสั้น ๆ ขณะที่คุณทำการวิจัย มันทำงานได้ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์ในเซสชันเดียวหรือโปรเจกต์ระยะสั้น แต่ขาดการจัดโครงสร้างโปรเจกต์ที่ลึกซึ้งและการผสานรวมกับกระบวนการทำงานของทีม
Canvas มีให้บริการเฉพาะบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปและในบางประเทศเท่านั้น *
🏆 ผู้ชนะ: Perplexity ดีกว่าในการจัดระเบียบการวิจัยด้วยศูนย์กลางการทำงานร่วมกันและการอนุญาตการแชร์ที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติ #2: การอ้างอิงและการจัดการแหล่งข้อมูล
เมื่อเปรียบเทียบ Perplexity AI และ Google AI Mode ในแง่ของการอ้างอิง เราพบว่าทั้งสองมีให้ แต่มีความแตกต่างกันบ้าง
Perplexity ให้การอ้างอิงในประโยคแบบอินไลน์ ทุกข้ออ้างหรือย่อหน้าในคำตอบของ Perplexity จะถูกติดแท็กด้วยเชิงอรรถที่เชื่อมโยงไปยังหน้าแหล่งที่มาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
ในโหมดการวิจัยเชิงลึก ระบบจะดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายสิบแห่งและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น จากนั้นจะรวมลิงก์ทั้งหมดไว้ที่ส่วนท้ายของรายงาน
หากคุณต้องการพิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูล Perplexity ใช้งานได้ดี
โหมด Google AI ยังแสดงลิงก์แหล่งที่มา แต่จะอยู่ด้านล่างของคำตอบ และไม่มีการระบุแหล่งที่มาในระดับประโยค
เหมาะสำหรับการดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว แต่ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการหลักฐานโดยตรงหรือแหล่งที่มาที่มีการบันทึกไว้
🏆 ผู้ชนะ: Perplexity ครองตำแหน่งที่เหนือกว่าในด้านความโปร่งใสของแหล่งข้อมูลและความชัดเจนในการอ้างอิง
คุณสมบัติ #3: การผสานระบบและระบบนิเวศ
Perplexity มีการผสานการทำงานผ่าน API และส่วนขยายเบราว์เซอร์ แต่ดำเนินการหลักในฐานะแพลตฟอร์มการวิจัยแบบสแตนด์อโลน
ด้วยการเปิดตัว Comet, Perplexity ตอนนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำภารกิจได้โดยตรงภายในหน้าเว็บที่พวกเขากำลังดูอยู่ เช่น สรุปการหารือใน Reddit, สกัดข้อมูลจากบทความ, หรือแม้กระทั่งสร้างรายการช้อปปิ้งโดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บ
อย่างไรก็ตาม โหมด Google AI ได้ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google ซึ่งรวมถึง Gmail, Google Drive, Google Pay และ YouTube การผสานรวมอย่างลึกซึ้งนี้สร้างประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยของคุณสามารถไหลเข้าสู่ Google Workspace ที่คุณใช้อยู่ได้โดยตรง
หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือสูญเสียบริบทระหว่างการวิจัยที่ซับซ้อน
🏆ผู้ชนะ: Google AI Mode นำหน้าด้วยการผสานระบบนิเวศน์ ในขณะที่ Comet ของ Perplexity ยังคงเป็นการทดลองที่ยังไม่พร้อมแข่งขันในระดับนี้
คุณสมบัติที่ 4: วิธีการค้นหา
Perplexity AI ตีความรายละเอียดปลีกย่อยของคำถามของคุณโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) จากนั้นทำการค้นหาแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลบนเว็บที่หลากหลาย
มันค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณค้นหา โดยดึงผลลัพธ์ใหม่ ๆ มาให้คุณแทนที่จะพึ่งพาฐานข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีไว้ล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว Perplexity ช่วยกรองข้อมูลสแปมและโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นกลาง
โหมด Google AI ทำงานบนฐานข้อมูลการค้นหาที่กว้างขวางของ Google และ Knowledge Graph โดยใช้ AI เพื่อสรุปผลลัพธ์และเชื่อมโยงกับแผนที่, รูปภาพ, การช้อปปิ้ง และบริการอื่น ๆ ของ Google แม้ว่าจะรวดเร็วและครอบคลุมอย่างมาก แต่คุณยังคงเห็นอิทธิพลทางการค้าจำนวนมากในคำตอบของมัน
🏆 ผู้ชนะ: สำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับผลการค้นหาที่ไม่ลำเอียง Perplexity เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ความสับสนกับโหมด Google AI บน Reddit
เพื่อสรุปการอภิปราย เราได้นำเรื่องนี้ไปที่ Reddit แม้ว่าจะไม่มีหัวข้อเฉพาะเจาะจง แต่ต่อไปนี้คือความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสอง
ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า Perplexity ให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (น่าเชื่อถือ) เกี่ยวกับข่าวสาร, เหตุการณ์, และการค้นหาเว็บโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งความกระตือรือร้นก็ลดลง:
ผู้ใช้ Perplexity Pro ครับ/ค่ะ ผม/ฉันไม่พอใจกับคุณภาพของผลการค้นหาเชิงลึก—ผม/ฉันต้องตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันความถูกต้องเสมอ
เราได้วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้ Perplexity Pro ด้วย เพื่อดูว่าลูกค้าที่ชำระเงินคิดอย่างไรเกี่ยวกับมันตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ความสับสนนั้นคุ้มค่าเพราะคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดลมากมายในราคาเพียง 20 ดอลลาร์ต่อเดือน OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro และ Grok – โมเดลที่คุ้มค่ากับการจ่ายเงินเกือบทั้งหมดมีราคาประมาณ 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อโมเดล คนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนโมเดลพื้นฐานจาก Perplexities Sonar ได้
ระหว่างเพอร์เพล็กซิตี้กับกูเกิล ผู้ใช้ได้เริ่มแทนที่กูเกิลด้วยเพอร์เพล็กซิตี้สำหรับการค้นคว้าวิจัยใหญ่และคำถามซับซ้อน และใช้กูเกิลเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นและข้อมูลติดต่อ
อย่างไรก็ตาม โหมด Google AI ยังคงเป็นฟีเจอร์ใหม่และมีรีวิวเพียงเล็กน้อยผู้ใช้คนหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างจาก Gemini อย่างไร และทำไมบางคนถึงเลือกใช้โหมด AI ในเมื่อ ChatGPT หรือ Perplexity ก็สามารถทำสิ่งเดียวกันได้
แหล่งข้อมูลสำหรับคำถามหลายข้อมีคุณภาพแย่มาก เป็นเพียงบล็อกที่เต็มไปด้วยโฆษณา และผมคิดว่าคนที่ใส่ใจหรือทำการค้นคว้าในหัวข้อนั้นอย่างจริงจังจะหาทางไปยังชุมชนใน Reddit ได้เอง
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity Vs. โหมด AI ของ Google
ทั้ง Perplexity และ Google AI Mode ให้คำตอบแก่คำถามของคุณด้วยความสามารถในการค้นหาที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองนี้ทำงานแยกออกจากระบบนิเวศการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณ
พวกเขาไม่สามารถร่วมมือกับทีมของคุณในการค้นพบ, ผสานงานวิจัยเข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่, หรือรักษาบริบทขององค์กรในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้
ClickUp, แอปพลิเคชันสำหรับงานในชีวิตประจำวัน, เปลี่ยนสมการนี้. มันรวมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การค้นคว้า, การร่วมมือเอกสาร, การตั้งเป้าหมาย, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ.
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการค้นหาข้อมูลและการนำไปปฏิบัติ:
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือ AI ที่ผสานรวมอยู่ในตัวของ ClickUp ซึ่งสามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานเฉพาะของคุณได้ มันเพิ่มความรู้เชิงบริบทในการทำงานที่เครื่องมือค้นหาแบบเดี่ยวไม่สามารถเทียบได้
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Brain คือ การเข้าถึงแบบหลายโมเดล ภายในอินเทอร์เฟซเดียว คุณสามารถเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini (AI เดียวกับที่ใช้ใน Google AI Mode)
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI แยกต่างหากอีกต่อไป ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำถามหรือประเภทของข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ
แต่ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp Brain นั้นไปไกลกว่าการตอบคำถามเพียงอย่างเดียว มันสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นจากการค้นคว้าไปสู่การดำเนินการ โดยฝัง ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ลงไปในโครงการของคุณโดยตรง
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain เพิ่มคุณค่าให้มากกว่าการค้นหา:
- การจัดการเอกสารตามบริบท: สร้างรายงานและงานนำเสนอที่มีรายละเอียดโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัย และจัดเก็บไว้ในClickUp Docs
- ผู้สร้างงาน: เปลี่ยนผลการวิจัยให้กลายเป็นงานใน ClickUpที่ละเอียดและสามารถมอบหมายได้ พร้อมการเชื่อมโยงงานที่จำเป็นเพื่อให้ทุกขั้นตอนระหว่างงานวิจัยและการดำเนินงานสามารถติดตามได้
- การสร้างโครงการอย่างชาญฉลาด: เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนโครงการที่มีโครงสร้าง พร้อมกำหนดเวลาและจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติ
- การประสานงานทีมอย่างชาญฉลาด: มอบหมายงานวิจัยใหม่ให้กับบุคคลที่เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญและภาระงานปัจจุบันของแต่ละคน เพื่อให้งานมีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ
- การสร้างตัวแทนที่กำหนดเอง: ช่วยให้คุณออกแบบผู้ช่วย AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่งหรือการร่างเนื้อหา โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
พิจารณาผู้สร้างเนื้อหาที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน ในขณะที่ Perplexity อาจให้แหล่งอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมและ Google AI Mode ให้ข้อมูลตลาดที่ครอบคลุม ClickUp Brain จะก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างปฏิทินเนื้อหา มอบหมายงานวิจัยให้กับสมาชิกในทีม และสร้างบทสรุปบรรณาธิการ (โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม)
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 10 เท่า โปรดรับชมวิดีโอนี้
🌟 โบนัส: ClickUp Brain MAXพัฒนาความฉลาดเชิงบริบทของ Brain ไปอีกขั้นด้วย การป้อนข้อมูลด้วยเสียง เพียงพูดแทนการพิมพ์คำสั่ง Brain จะถอดเสียงและเข้าใจทันที จับความคิดที่แวบผ่านในระหว่างการประชุม การโทรวิจัย หรือขณะเดินทาง
ในขณะเดียวกัน Brain MAX จะเชื่อมโยงคำถามของคุณกับการค้นหาแบบ เรียลไทม์และตามบริบท ในทุกงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และแชทใน ClickUp ของคุณ นั่นหมายความว่าคำตอบที่ได้รับไม่ใช่คำตอบทั่วไป แต่เป็นคำตอบที่อ้างอิงจากข้อมูลการทำงานจริงของคุณ
การผสมผสานระหว่างข้อมูลธรรมชาติและบริบทที่เชื่อมโยงกันนี้ ทำให้ Brain MAX รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่กระตือรือร้นมากกว่าเป็นเพียงแถบค้นหาที่เฉื่อยชา—ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเก็บข้อมูลและความสามารถในการนำไปปฏิบัติภายใน ClickUp
ClickUp One Up #2: การค้นหาขั้นสูงของ ClickUp Enterprise
ClickUp's Enterprise Search ผสานการค้นหาแบบConnected, Deep, และIntranetให้คุณได้รับประสบการณ์การค้นหาที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
สามารถดึงผลลัพธ์จากเว็บ, พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ (งาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, แชท, การประชุม), และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, เป็นต้น)
นี่ให้คุณได้ผลลัพธ์ที่มีบริบทสูงและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทั้ง Perplexity และ Google AI Mode ไม่สามารถเทียบได้ในสภาพแวดล้อมการทำงาน
นี่คือวิธีที่เครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรนี้เพิ่มคุณค่าผ่านหลายมิติ:
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: ค้นหาเนื้อหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือภายนอกของคุณโดยไม่ต้องค้นหาซ้ำในที่ต่างๆ
- การค้นหาที่คำนึงถึงบริบท: แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงการวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้โดยตรง
- การค้นหาเชิงลึก: ค้นหาภารกิจเก่า ไฟล์ที่เก็บถาวร หรือบทสนทนาในอดีตที่เครื่องมือค้นหาทั่วไปมองข้าม
- ผลลัพธ์ที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึง: รักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยโดยการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เปลี่ยนผลการค้นหาให้เป็นการดำเนินการในกระบวนการทำงานทันที แทนที่จะเป็นเพียงการบริโภคข้อมูลอย่างเฉื่อยชา
ตัวแทนตอบคำถามของ ClickUp ทำงานภายในสภาพแวดล้อมการค้นหาแบบรวมศูนย์นี้ เพื่อผสานการค้นคว้าจากแหล่งภายนอกเข้ากับฐานความรู้ภายในองค์กรของคุณ โดยเชื่อมต่อสิ่งที่ค้นพบกับเวิร์กสตรีมแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ
นี่คือตัวอย่างการใช้งาน ClickUp Enterprise Search ในสถานการณ์จริง:
พิจารณาการวิจัยกิจกรรมของคู่แข่งสำหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ การค้นหาเพียงครั้งเดียวใน ClickUp จะเผยให้เห็น:
- งานวิเคราะห์คู่แข่งที่เก็บถาวรของทีม
- เอกสารกลยุทธ์ต้นฉบับใน Google Drive
- หัวข้อการสนทนาที่เกี่ยวข้องจาก Slack
- บทความอุตสาหกรรมใหม่จากเว็บ
จากนั้น คุณสามารถแนบข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้เข้ากับแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของคุณ มอบหมายงานติดตามผลให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และผสานรวมการวิจัยเข้ากับไทม์ไลน์การดำเนินงานของคุณได้ทันที
🎺 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ตัวแทน AI ของ ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาขององค์กรด้วยการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการดำเนินการอัตโนมัติ
- ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าจัดการกับกระบวนการทำงานทั่วไป เช่น การร่างบทสรุป การอัปเดตสถานะงาน หรือการสรุปผลการวิจัย
- ตัวแทนที่กำหนดเอง เป็นตัวช่วย AI เฉพาะทางที่คุณสามารถออกแบบได้โดยใช้เครื่องมือไม่ต้องเขียนโค้ดของเรา พวกเขาเข้าใจข้อมูล คำศัพท์ และกระบวนการของคุณ คุณสามารถกำหนดขอบเขตของพวกเขา (เช่น ค้นหาเฉพาะงานการตลาด) กำหนดโทนเสียง และสั่งให้พวกเขาดำเนินการ เช่น สร้างงานหรืออัปเดตเอกสาร
เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้ทำงานภายในสภาพแวดล้อมการค้นหาที่เชื่อมต่อของ ClickUp พวกเขาจึงสามารถ ดำเนินการกับสิ่งที่พบ—เชื่อมโยงผลลัพธ์กับงาน สร้างการติดตามผล หรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
📮 ClickUp Insight:30% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI สำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล แต่มี AI ไหนบ้างที่ช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปในที่ทำงานหรือกระทู้ Slack สำคัญที่คุณลืมบันทึกไว้?
ใช่!การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AIสามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ ดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และคำตอบขึ้นมาให้ ช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการค้นหาขั้นสูงของ ClickUp!
ClickUp One Up #3: การจัดการความรู้ด้วย ClickUp
การจัดการความรู้ของ ClickUpสร้างศูนย์กลางความรู้ที่สามารถค้นหาได้และรวมศูนย์ไว้ที่เดียว ซึ่งผลการวิจัยและเอกสารโครงการสามารถอยู่ร่วมกันได้ ทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว และเชื่อมโยงกับงานที่มันสนับสนุน
นี่คือวิธีที่ ClickUp Knowledge Management ช่วยคุณได้:
- สร้างความรู้โดยอัตโนมัติ: ใช้ ClickUp Brain และ AI Assistantsเพื่อสร้างวิกิและคู่มือการดำเนินงานโดยตรงจากข้อมูลโครงการและผลการวิจัย
- เชื่อมโยงเอกสารกับงาน: เชื่อมโยงรายงานการวิจัยและเอกสารกลยุทธ์โดยตรงกับงานที่สนับสนุน
- อัตโนมัติการส่งต่อข้อมูล: ช่วยให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดทริกเกอร์บางอย่าง เช่น การอัปเดต SOP เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือการส่งสรุปงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ใหม่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รองรับผู้ช่วย AI สำหรับเวิร์กโฟลว์: ช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองซึ่งเชี่ยวชาญในงานต่างๆ เช่น การร่างรายงาน การรวบรวมการวิจัยตลาด หรือการสร้าง SOP โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- รักษาความถูกต้องของเวอร์ชัน: ให้บริการการควบคุมเวอร์ชันและการเข้าถึงไฟล์อย่างปลอดภัย
นี่คือการเจาะลึกเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีที่ Brain ผสานการทำงานกับระบบจัดการความรู้ของ ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเพิ่งเริ่มต้น การรวบรวมความรู้ทั้งหมดของบริษัทอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้นและใช้เวลามาก การใช้แม่แบบฐานความรู้สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบผลการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยไม่หลงรายละเอียด
เชื่อมต่องานวิจัยของคุณกับงานจริงด้วย ClickUp
ความสับสนและ Google AI Mode ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสบการณ์การค้นหาแบบดั้งเดิมด้วยความเข้าใจตามบริบทและความสามารถในการติดตามคำถามอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งสองเครื่องมือนี้โดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลจากทั่วทั้งเว็บพร้อมการอ้างอิงที่ถูกต้องและความสามารถในการให้เหตุผล แต่การค้นหาข้อมูลที่ดีนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น
คุณยังต้องเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานจริงด้วย ClickUp ช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้คุณสามารถค้นคว้าด้วยโมเดล LLM ใดก็ได้ ทำงานร่วมกับทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ และดำเนินโครงการทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ของมันช่วยกำจัดปัญหาการกระจายตัวของงาน (Work Sprawl) และขจัดความเสียดทานระหว่างการค้นหาและการส่งมอบ ซึ่งทำให้การวิจัยส่วนใหญ่ติดค้างอยู่ในเอกสาร
ลงทะเบียนฟรีตอนนี้และเปลี่ยนโครงการวิจัยของคุณให้เป็นผลลัพธ์จริง