ซอฟต์แวร์ PM 3 อันดับแรกที่แท็กงานโดยอัตโนมัติตามเนื้อหา

ฉันนับไม่ถ้วนแล้วว่ากี่ครั้งที่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาว่างานนี้ควรอยู่ในหมวดไหน: 'ข้อเสนอแนะจากลูกค้า' หรือ 'ตรวจสอบด่วน' ย้ายไปทางนี้ก็หาย ย้ายไปทางนั้นก็รกอยู่ในรายการงานสำคัญ
การทำงานกับโครงการหลายสิบโครงการเช่นนี้ การติดแท็กด้วยตนเองกลายเป็นงานที่กินเวลาและไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง
เครื่องมือการจัดการโครงการ AI สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการติดแท็กงานโดยอัตโนมัติตามเนื้อหา, บริบท, และแม้กระทั่งการสนทนา. หมวดหมู่ยังคงถูกต้อง, การค้นหาเร็วขึ้น, และทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานได้แทนที่จะทำเอกสาร.
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดสามอันดับแรกที่สามารถแท็กงานโดยอัตโนมัติตามเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถหยุดการคาดเดาและเริ่มทำงานได้เร็วขึ้น 🏁
การติดแท็กอัตโนมัติในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
การติดแท็กอัตโนมัติในระบบบริหารโครงการ หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือในการกำหนดข้อมูลเมตา (แท็กหรือป้ายกำกับ) ให้กับงาน บันทึก หรือองค์ประกอบต่าง ๆ โดยอัตโนมัติตามเนื้อหาและบริบทของสิ่งนั้น
แทนที่คุณจะต้องติดแท็กสินค้าด้วยตนเองอย่างเหน็ดเหนื่อย ระบบ AI และอัลกอริทึมจะระบุคำสำคัญ ธีม หรือความหมายเชิงความหมาย และติดแท็กที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสมการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการนี้ช่วยให้การจัดหมวดหมู่มีความสม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดายแม้ในโครงการขนาดใหญ่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ประโยชน์ของการติดแท็กอัตโนมัติสำหรับทีม
เมื่อต้องจัดการโครงการหลายโครงการ ฉันได้เห็นว่าการจัดหมวดหมู่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ความคืบหน้าช้าลงได้ การติดแท็กอัตโนมัติช่วยแก้ปัญหานี้โดยจัดระเบียบงานและเนื้อหาโดยอัตโนมัติตามบริบท นี่คือวิธีการ:
- การประหยัดเวลาและประสิทธิภาพ: ลดชั่วโมงการทำงานด้วยตนเอง ทำให้สมาชิกในทีมมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง
- การปรับปรุงการจัดระเบียบและการเข้าถึง: ทำให้ข้อมูลและเนื้อหาถูกจัดหมวดหมู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถติดตามและจัดการได้ง่ายขึ้น
- การร่วมมือและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้ม, ประสิทธิภาพของโครงการ, และความต้องการของลูกค้า. คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเมตาที่ได้จากการแท็กอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์และการรายงานได้
- ความสามารถในการปรับขนาดและความแม่นยำ: ปรับให้เข้ากับโมเดลเฉพาะของบริษัท ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และเพิ่มความละเอียดและความเกี่ยวข้องของแท็ก
🧠 เกร็ดความรู้: ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 เครื่องมืออย่างDogear ของ IBMและแพลตฟอร์มอย่าง del.icio.us ได้บุกเบิกการติดแท็กแบบร่วมมือกัน (folksonomy) สำหรับเว็บไซต์และฐานความรู้ที่แบ่งปันกัน ระบบเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถติดแท็กเนื้อหาได้อย่างอิสระโดยไม่ยึดตามลำดับชั้น ช่วยให้สามารถค้นหา คัดกรอง และจัดระเบียบโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีระบบแท็กอัตโนมัติ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ฉันมักจะให้ความสำคัญเมื่อประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 👇
- ใช้ประโยชน์จากประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการจดจำเอนทิตี: ตรวจจับธีม คำสำคัญ หรือแนวคิดภายในคำอธิบายงานหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ
- อนุญาตการตรวจสอบโดยมนุษย์ในกระบวนการ: ให้ตัวเลือกในการตรวจสอบและยืนยันแท็กอัตโนมัติด้วยตนเองก่อนนำไปใช้จริง
- เปิดใช้งานการปรับแต่งตามกฎ: รองรับตรรกะแบบ 'ถ้าเช่นนี้, ก็ทำเช่นนั้น' ที่กำหนดเอง หรือการจัดหมวดหมู่เฉพาะด้านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการติดแท็ก
- รักษาการติดแท็กอย่างสม่ำเสมอผ่านตรรกะของอัลกอริทึม: ทำให้แน่ใจว่าแท็กถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในเนื้อหาที่คล้ายกันเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
- รองรับแอปพลิเคชันที่ขยายขนาดได้: จัดการการติดแท็กอัตโนมัติในปริมาณงานโครงการจำนวนมากโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
- ผสานรวมกับเครื่องมือค้นหาที่กว้างขึ้น: ใช้แท็กอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองและการค้นหาทั่วโลก และเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากเครื่องมือต่าง ๆ
- เสนอความสามารถในการตรวจสอบและปรับปรุง: ติดตามความถูกต้องของแท็กและรูปแบบการใช้งานเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา
🔍 คุณรู้หรือไม่? แฮชแท็กแรกของ Twitter ถูกใช้โดยChris Messinaในปี 2007 เพื่อจัดกลุ่มการสนทนา ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการติดแท็กทางสังคมที่ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นในซอฟต์แวร์โครงการต่างๆ
เครื่องมือ PM ยอดนิยม 3 อันดับแรกในพริบตา
ฉันได้ทดสอบเครื่องมือการจัดการโครงการมาเพียงพอที่จะรู้ว่าไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จัดการกับการแท็กอัตโนมัติและ AI ในแบบเดียวกัน นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสามอันดับแรกที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจของคุณ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการติดแท็กที่รับรู้บริบท สำหรับบุคคล ทีมงานโครงการขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่
|ClickUp Brain (การติดแท็กที่รับรู้บริบทและสรุปด้วย AI), ระบบอัตโนมัติ, ตัวแทน AI Autopilot, งาน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แนวคิด
|การจัดการความรู้ด้วย AI ที่ตระหนักถึงบริบทสำหรับสตาร์ทอัพ นักสร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการ และทีมงาน
|Notion AI (การติดแท็กอัตโนมัติและการค้นหาตามบริบท), ฐานข้อมูล, วิกิ, เอกสาร, แม่แบบที่กำหนดเอง, การผสานรวมกับ Google Calendar และเครื่องมืออื่น ๆ, บันทึก
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Wrike
|กระบวนการทำงานขององค์กรและการจัดสรรทรัพยากรสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
|Wrike AI (การติดแท็กอัตโนมัติและการทำนาย), การติดแท็กข้าม, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, การจัดการทรัพยากรและพอร์ตโฟลิโอโครงการ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบติดตามงานฟรีเพื่อจัดระเบียบและติดตามกำหนดส่ง
ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดที่แท็กงานโดยอัตโนมัติตามเนื้อหา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
มาดูซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดที่สามารถแท็กงานโดยอัตโนมัติตามเนื้อหา, บริบท, และการสนทนา 🤩
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการงานแบบครบวงจรด้วย AI)
อันดับแรกในรายการของฉันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการClickUp
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของ ClickUp รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasksเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถปรับแต่งและเพิ่มรายละเอียดให้กับแต่ละงานเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ปรับแต่งงานด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อสะท้อนขั้นตอนของโครงการจริง และจัดเรียงหรือกรองมุมมองงานตามฟิลด์เหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้า
- แยกงานที่ซับซ้อน ออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและมุ่งเน้น
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วย ClickUp การพึ่งพา เพื่อแสดงภาพและจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนด ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp และวันที่ครบกำหนด เพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่สำคัญ
นี่คือส่วนที่ฉันชอบที่สุดแท็กใน ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่การทำงานได้ทันทีตามความเร่งด่วน สถานะการอนุมัติ ชื่อทีม หรือป้ายกำกับที่กำหนดเองใด ๆ ที่ทีมของคุณต้องการ
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และอัปเดตสถานะต่างๆ ได้ทั้งหมดในขณะที่ยังคงแสดงแท็กและสามารถดำเนินการได้
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วย:
- กรองและจัดกลุ่มงานตามบริบทได้ทันที (เช่น งานทั้งหมดที่ 'ต้องการการอนุมัติ' หรือ 'ถูกบล็อก')
- เปิดใช้งาน มุมมองรวมแบบเดียว ของงานตามแท็ก โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือสถานะ
- มอบหมาย ความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตาย เพื่อให้ทุกงานที่ถูกแท็กมีผู้รับผิดชอบและสามารถติดตามได้
- แสดงงาน ที่มีความสำคัญสูง หรือมีความเสี่ยงในแดชบอร์ดและรายงาน
ใช้ ClickUp Brain เพื่อคำแนะนำที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม ซึ่งวิเคราะห์เนื้อหาของงาน ความคิดเห็น และการอัปเดตต่าง ๆ เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างชาญฉลาด สามารถมอบหมายงาน สร้างสรุปพื้นที่ทำงานอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมตามบริบทเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการด้วย AI
นอกจากนี้ยังช่วยนำทางคุณไปสู่แท็กที่ถูกต้อง วิเคราะห์เนื้อหา ของงาน เอกสาร และการสนทนา จากนั้น แนะนำแท็ก ที่ตรงกับบริบทของโครงการจริงๆ
สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และมีเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในภารกิจว่า: 'กำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากลูกค้าสำหรับข้อความก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการกับหน้าแลนดิ้งได้'ด้วยระบบอัตโนมัติของงานด้วย AIใน ClickUp, ClickUp Brain จะรับรู้บริบททันทีและแนะนำแท็กเช่น client-request และ needs-approval
คุณยังสามารถ กรองงานตามแท็ก และแสดงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญหรือกำหนดส่งได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมโยงรายการเหล่านั้นด้วยตนเองก็ตาม
📌 ตัวอย่าง: 'แสดงงานทั้งหมดที่ติดแท็กว่าต้องการการอนุมัติในแคมเปญการตลาดไตรมาสที่ 4 พร้อมเจ้าของและกำหนดส่ง'
ชมวิดีโอนี้เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain! ⚡️
อัตโนมัติการติดแท็กด้วยกฎที่กำหนดเอง
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างกฎแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเฉพาะได้ ด้วยการทำงานบนกฎ 'ถ้าเป็นแบบนี้, ก็ทำแบบนั้น' คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อ เพิ่มแท็กเฉพาะ เมื่อ:
- งานถูกย้ายไปยังสถานะที่กำหนด
- งานถูกสร้างขึ้นในรายการเฉพาะ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองได้รับการอัปเดต
- งานถูกมอบหมายให้กับใครบางคน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดแท็ก 'ตรวจสอบ' ทันทีที่งานย้ายไปยังสถานะ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' หรือกำหนดแท็ก 'ความสำคัญสูง' เมื่อมีการอัปเดตช่องความสำคัญของงานเป็น 'เร่งด่วน'
ระบบอัตโนมัติยังสามารถเชื่อมโยงกับกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ หรือแม้แต่เหตุการณ์การติดตามเวลา เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ ได้รับการติดป้ายกำกับอย่างสม่ำเสมอ
PLOY AI ออโต้ไพลอต เอเจนต์ สำหรับการแท็กแบบไดนามิก
ต่อยอดจากนี้ClickUp Autopilot Agentsขยายการทำงานอัตโนมัติไปสู่สถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทมากขึ้น ต่างจากกฎง่ายๆ ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถติดตามงาน การสนทนา และเอกสาร จากนั้นดำเนินการแทนคุณ
คุณสามารถเลือกจากClickUp Prebuilt Autopilot Agentsสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น รายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ หรือสร้างClickUp Custom Autopilot Agentsที่ทำตามตรรกะของคุณเองได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าตัวแทน AI เพื่อตรวจสอบงานใหม่ในรายการ เมื่อมีงานที่มีคำว่า "ด่วน" ในชื่อเรื่อง ตัวแทนจะเพิ่มแท็ก "ด่วน" ให้กับงานนั้น หากแท็ก "ด่วน" ยังไม่มีอยู่ ระบบจะสร้างและนำไปใช้ทันที
ตัวแทนยังสามารถรับหน้าที่อื่น ๆ ได้ เช่น การสร้างสรุปประจำวันและโพสต์ลงในช่องแชทของทีมคุณ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ทันสมัยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณ: รับมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบ เช่น แผนงาน Gantt, แผนงาน Kanban, ไทม์ไลน์ และอื่นๆ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามงานตั้งแต่ต้นจนจบ
- จัดการงานแบบเรียลไทม์: ติดตามงานเร่งด่วน งานที่ติดขัด หรืองานที่ต้องขออนุมัติข้ามโปรเจกต์ต่าง ๆได้ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- เชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติ: เชื่อมโยงขอบเขตงาน (SOWs), ข้อกำหนด, และบันทึกการประชุมในClickUp Docsและติดแท็กไว้กับงานที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ทำให้โครงการที่เกิดซ้ำ (เช่น สปรินต์หรือการรับลูกค้าใหม่) เป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตการจัดการงานที่มีการติดแท็กอัตโนมัติ
- ขยายการค้นหาและการค้นพบ: ทำให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นด้วยClickUp's Enterprise Searchที่ดึงคำตอบตามบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับการนำทางมุมมอง, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือ AI
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้บอกทุกอย่างอย่างแท้จริง:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมเราอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือติดตามผลงาน...นับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็ถูกรวมไว้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานต่าง ๆ ไทม์ไลน์โครงการ เอกสาร แดชบอร์ด ความคิดเห็น หรือแม้แต่บันทึกการประชุม มันสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็มีระบบที่ใช้งานง่ายพอที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว. คุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง. และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันสามารถขยายตามเราไปได้ — ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือบริหารจัดการการดำเนินงานระยะยาว...
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมเราอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือติดตามผลงาน...นับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็ถูกรวมไว้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานต่าง ๆ ไทม์ไลน์โครงการ เอกสาร แดชบอร์ด ความคิดเห็น หรือแม้แต่บันทึกการประชุม มันสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็มีระบบที่ใช้งานง่ายพอที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว. คุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง. และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันสามารถขยายตามเราไปได้ — ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือบริหารจัดการการดำเนินงานระยะยาว...
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกบล็อกทางความคิดสร้างสรรค์และไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสไปสู่การทำงานที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้รวดเร็ว และระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรือปรับปรุงสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วย AI ที่ตระหนักถึงบริบท)
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ วิกิ และฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก คุณสมบัติการเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย AI เพื่อสร้างแท็กโดยอัตโนมัติตามเนื้อหา ทำให้กระบวนการจัดระเบียบเป็นไปอย่างราบรื่น
หนึ่งในคุณสมบัติของ Notion ที่ฉันชอบมากที่สุดคือระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบนี้สามารถติดป้ายกำกับและเชื่อมโยงงานหรือบันทึกแต่ละรายการกับรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ สมาชิกในทีม หรือกำหนดเวลา ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายบริบทที่มีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและสะอาดอยู่เสมอ แม้ว่าโครงการจะซับซ้อนมากขึ้นก็ตาม
สำหรับผู้ที่ต้องการตัวอย่างการอัตโนมัติเพิ่มเติม, API ของ Notion ช่วยให้สามารถสร้างโซลูชันแบบกำหนดเองได้. นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างระบบแท็กอัตโนมัติของคุณเองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- กระตุ้น Notion AI ให้สร้างแท็กอัจฉริยะ เช่น 'ถูกบล็อก', 'ต้องการการอนุมัติ' หรือ 'คำขอจากลูกค้า'
- รวมแท็กที่เน้นรายละเอียดเฉพาะ (การจัดการเวลา) กับแท็กที่ครอบคลุมในวงกว้าง (ประสิทธิภาพการทำงาน)
- เชื่อมต่อบันทึกและงานโดยใช้คุณสมบัติ 'ความสัมพันธ์' เพื่อให้บริบทชัดเจนเสมอ
- ใช้สูตรที่จัดอันดับงานตามประเภทของแท็กหรือจำนวนความสัมพันธ์
- แทนที่แท็กแบบดั้งเดิมด้วยอีโมจิเพื่อให้การแท็กดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Notion
- เครื่องมือการร่วมมือในทีมที่จำกัดและสิทธิ์การอัปโหลดไฟล์ที่ถูกจำกัดในแผนฟรี
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติในตัว, แผนภูมิแกนต์, การติดตามการพึ่งพา, การติดตามเวลาแบบเนทีฟ และอื่น ๆ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,475+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,580+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
*สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความยืดหยุ่นของ Notion…ความสามารถในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล, สลับมุมมอง (ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, รายการ), และแทรกเนื้อหาเกือบทุกประเภทหมายความว่าฉันไม่เคยถูกจำกัดในการจัดเรียงข้อมูล…ฉันยังพบว่าการทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากหรือหน้าที่มีเนื้อหามากจะทำให้ประสิทธิภาพช้าลง ซึ่งน่าหงุดหงิดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว สุดท้ายนี้ แม้ว่า Notion จะมีความก้าวหน้าในการเข้าถึงแบบออฟไลน์ แต่ก็ยังไม่ราบรื่นเท่าที่ฉันต้องการ ซึ่งอาจไม่สะดวกเมื่อทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียร
*สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความยืดหยุ่นของ Notion…ความสามารถในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล, สลับมุมมอง (ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, รายการ), และแทรกเนื้อหาเกือบทุกประเภทหมายความว่าฉันไม่เคยถูกจำกัดในการจัดเรียงข้อมูล…ฉันยังพบว่าการทำงานกับฐานข้อมูลที่ใหญ่มากหรือหน้าที่มีเนื้อหาหนักจะทำให้ประสิทธิภาพช้าลง ซึ่งน่าหงุดหงิดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว สุดท้ายนี้ แม้ว่า Notion จะมีความก้าวหน้าในการเข้าถึงแบบออฟไลน์ แต่ก็ยังไม่ราบรื่นเท่าที่ฉันต้องการ ซึ่งอาจไม่สะดวกเมื่อทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXคือผู้ช่วย AI ขั้นสูงบนเดสก์ท็อป ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการค้นหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความฉลาดข้ามแอป และประสิทธิภาพการทำงานแบบไม่ต้องใช้มือ
มันขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณโดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามทั้งหมดในชุดเทคโนโลยีของคุณ กำจัดปัญหาการกระจายตัวของ AI นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำการค้นหาที่ดึงผลลัพธ์จากพื้นที่ทำงานของคุณและจาก Google Drive, GitHub หรือ Figma ทั้งหมดในที่เดียว
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain MAX ได้จากวิดีโอนี้:
3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์องค์กรและการจัดสรรทรัพยากร)
Wrike ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานที่ซับซ้อนได้ โดยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจ งานย่อย โครงการ และแม้แต่หมุดหมายสำคัญต่าง ๆ ด้วย การแท็กข้าม
การติดแท็กครอบคลุมทุกชั้นของงาน ดังนั้นรายการเดียวสามารถอยู่ในหลายพื้นที่พร้อมกันได้ การตลาด ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานสามารถดูงานย่อยของงบประมาณเดียวกันผ่านมุมมองของตนเองได้ โดยไม่ต้องทำซ้ำ
นอกจากนี้ แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกของ Wrike ยังช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่แดชบอร์ดและมุมมองแบบคัมบังช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานกำลังไหลเวียนอย่างไรระหว่างทีมต่างๆ แพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่ายังรวมถึงรายงานแบบเรียลไทม์ การติดตามเวลา แบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก และกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ
สำหรับทีมที่จัดการโครงการหลายโครงการ เครื่องมือจัดการงานยังรองรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและการจัดสรรทรัพยากรสำหรับแผนกต่างๆ พร้อมการตรวจสอบงานร่วมกัน คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Salesforce และ Google Workspace ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ติดแท็กให้กับงาน, งานย่อย, โฟลเดอร์, จุดสำคัญ, ระยะงาน หรือโครงการ เพื่อเพิ่มการมองเห็น
- ตั้งค่าการติดแท็กอัตโนมัติแบบต่อเนื่องสำหรับงานแม่แบบหรือขั้นตอนของโครงการเพื่อรักษาความสม่ำเสมอระหว่างโครงการ
- อัปเดตสถานะงานและแท็กผ่านเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญหรือการพึ่งพา
- ติดแท็กเหตุการณ์สำคัญในแผนงานของแต่ละแผนกและรายงานการติดตามความคืบหน้าทั่วทั้งบริษัท
- กรองแดชบอร์ดและรายงานของ Wrike ตามแท็กเพื่อดูงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรวดเร็วและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งมุมมอง, ฟิลด์, และกระบวนการทำงาน
- ฟีเจอร์การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการทรัพยากรมีให้ใช้เฉพาะในแผนธุรกิจหรือสูงกว่าเท่านั้น
- ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่หรือการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และการทำงานของมันในหลากหลายการใช้งานที่แตกต่างกันมาก ถ้าคุณสามารถทำให้ทั้งทีมของคุณใช้มันอย่างสม่ำเสมอและให้ทุกคนเข้าใจโครงสร้างของโครงการ มันสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก!… องค์กรของฉันเป็นสตาร์ทอัพและมีคนกลุ่มเล็กๆ ที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกัน ฉันมักจะพบว่าโครงการและงานต่างๆ ถูกสร้างขึ้นหลายครั้งเพราะมีคนหนึ่งไม่สามารถหาสิ่งที่คนอื่นได้สร้างไว้แล้วได้
ฉันชอบความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และการทำงานของมันในหลากหลายการใช้งานที่แตกต่างกันมาก ถ้าคุณสามารถทำให้ทั้งทีมของคุณใช้มันอย่างสม่ำเสมอและให้ทุกคนเข้าใจโครงสร้างของโครงการ มันสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม!… องค์กรของฉันเป็นสตาร์ทอัพและมีคนกลุ่มเล็กๆ ที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกัน ฉันมักจะพบว่าโครงการและงานต่างๆ ถูกสร้างขึ้นหลายครั้งเพราะมีคนหนึ่งไม่สามารถหาสิ่งที่คนอื่นสร้างไว้ได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? ช่างหินในยุคกลางสลักเครื่องหมายส่วนตัวลงบนก้อนหินของมหาวิหาร บางทีนี่อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของ 'การแท็กในที่ทำงาน' ในยุคแรกเริ่ม!
การกล่าวถึงที่น่าสนใจอื่น ๆ
เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆหลายตัวก็มีระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ให้บริการเช่นกัน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่มีความต้องการและสไตล์โครงการที่แตกต่างกัน
มาดูกันสั้นๆ ว่าเครื่องมืออื่นๆ เหล่านี้ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองผ่านฟีเจอร์ที่ใช้กฎเกณฑ์ได้อย่างไร:
- Asana: Asana เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่มีฟีเจอร์ AI โดยผสานรวมผ่าน AI Studio คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- Jira: Jira ผสานคุณสมบัติ AI ผ่าน Atlassian Intelligence โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงาน เช่นการทำงานแบบ AI agenticเพื่อจัดลำดับความสำคัญ มอบหมาย และดำเนินการกับตั๋ว นอกจากนี้ยังมีการสรุปโดยอัตโนมัติและความสามารถในการเชื่อมโยงรายการงานที่คล้ายกัน ซึ่งช่วยเพิ่มบริบทและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- Trello: ระบบอัตโนมัติ Butler ของ Trello ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและสร้างการดำเนินการตามกฎ เช่น การย้ายการ์ดหรือการตั้งวันครบกำหนด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อย่าง 'Inbox' สำหรับรวบรวมงานจากแหล่งต่างๆ และ 'Planner' สำหรับซิงค์กับปฏิทิน
🧠 เกร็ดความรู้: Google Photosเป็นบริการแรกที่เปิดตัวฟีเจอร์ติดแท็กใบหน้า สัตว์เลี้ยง และวัตถุโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการใช้งานแมชชีนเลิร์นนิงอย่างแพร่หลายในการติดแท็กเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เมื่อฟีเจอร์นี้เปิดตัว ก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว อคติของข้อมูล และว่าผู้คนต้องการให้ภาพถ่ายของตนถูกวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ PM การติดแท็กอัตโนมัติที่เหมาะสม
ฉันเคยเห็นทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบเครื่องมือที่ดูดีบนกระดาษ แต่กลับทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขาเสียหายเมื่อนำไปใช้จริง
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น นี่คือวิธีการที่มีโครงสร้างในการประเมินตัวเลือกของคุณสำหรับตัวแทน AI สำหรับการจัดการโครงการ:
- ประเมินความซับซ้อนของโครงการและขนาดทีม: ระบุว่าคุณกำลังจัดการโครงการขนาดเล็กที่เรียบง่ายหรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนกและมีความสัมพันธ์กันหลายด้าน สิ่งนี้จะกำหนดว่าฟีเจอร์การแท็กอัตโนมัติและการรายงานของคุณจำเป็นต้องมีความซับซ้อนมากเพียงใด
- กำหนดข้อกำหนดสำคัญสำหรับการติดแท็กอัตโนมัติ: ระบุสถานการณ์ที่แน่นอนซึ่งควรมีการติดแท็กโดยอัตโนมัติ (เช่น การติดแท็กเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาหรือเมื่อต้องการการอนุมัติจากลูกค้า) มองหาซอฟต์แวร์ที่รองรับการทริกเกอร์เหล่านี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กับเครื่องมือปัจจุบันของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ PM สามารถทำงานร่วมกับแอปที่มีอยู่ เช่น Slack, Google Drive หรือ GitHub ได้ เพื่อให้แท็กสามารถถ่ายโอนได้อย่างราบรื่นข้ามกระบวนการทำงาน
- ตรวจสอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด: เลือกเครื่องมือที่ทำงานได้ดีกับปริมาณงานในปัจจุบัน และสามารถปรับขยายได้ตามขนาดและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
- ดำเนินการทดสอบนำร่องกับทีมของคุณ: ใช้การทดลองใช้ฟรีเพื่อทดสอบซอฟต์แวร์ในสถานการณ์จริง รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งาน และดูว่ากฎการติดแท็กอัตโนมัติช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองได้จริงหรือไม่
- ยืนยันการสนับสนุนและความพร้อมในอนาคต: มองหาการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ การอัปเดตเป็นประจำ และความยืดหยุ่นในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? พระสงฆ์ได้จัดทำบัญชีรายชื่อต้นฉบับโดยการติดป้ายไม้หรือหนังที่มีสัญลักษณ์หรือบันทึกสั้นๆ เพื่อระบุตัวตนของม้วนหนังสือเมื่อวางซ้อนกัน
ติดตามไปกับ ClickUp
Notion เหมาะมากหากคุณต้องการฐานความรู้ และ Wrike ทำงานได้ดีสำหรับทีมที่จัดการกับขั้นตอนการทำงานที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ฉันชอบ ClickUp มากกว่าเพราะชุดฟีเจอร์ที่ครบครัน
นี่คือ 'แอปสำหรับทุกการทำงาน' ที่เชื่อมโยงโครงการ งาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีมเข้าด้วยกัน ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบท เพียงจับคู่กับระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ที่ทำงานแทนคุณ คุณก็จะได้ระบบที่จัดหมวดหมู่งาน ค้นหาได้ง่าย และอัปเดตอยู่เสมอ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การติดแท็กอัตโนมัติคือเมื่อเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณทำการติดป้ายกำกับ (แท็ก) ให้กับงาน บันทึก หรือโครงการโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของมัน ซอฟต์แวร์ใช้การจดจำข้อความเพื่อตรวจจับธีมหรือคำสำคัญและกำหนดแท็กที่เหมาะสมให้คุณ
การติดแท็กอัตโนมัติด้วย AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์คำอธิบายงาน ความคิดเห็น หรือไฟล์แนบ ระบบจะค้นหาแบบแผน (เช่น วลีที่ปรากฏซ้ำ คำสำคัญ หรือหน่วยงาน) แล้วจึงใช้แท็กตามความเหมาะสม เครื่องมือบางชนิดยังมีการตรวจสอบโดยมนุษย์ในกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถยืนยันหรือปรับแท็กที่แนะนำได้ ทำให้ AI ฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ในขณะที่เครื่องมือหลายตัว เช่น Wrike และ Notion มีฟีเจอร์การติดแท็กและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ClickUp ในปัจจุบันมีระบบติดแท็กอัตโนมัติที่ทรงพลังและยืดหยุ่นที่สุดระบบหนึ่ง มันผสมผสานการติดแท็กตามกฎกับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรองรับการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อให้แท็กมีความสอดคล้องกันในทุกโครงการ
ใช่ คุณสามารถกำหนดแท็กของคุณเองและเชื่อมโยงกับฟิลด์ที่กำหนดเองหรือกฎการทำงานอัตโนมัติได้ บางเครื่องมืออนุญาตให้คุณกำหนดค่าอัตโนมัติตามแม่แบบโครงการหรือทริกเกอร์ของงาน
ใช่ เครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำเช่น ClickUp, Wrike และ Notion เข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งและขณะเก็บไว้ ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาของงานของคุณจะได้รับการปกป้องในขณะที่ AI วิเคราะห์ข้อมูล การติดแท็กอัตโนมัติสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูล โดยสามารถกำหนดป้ายกำกับความอ่อนไหวหรือแท็กการจัดประเภทที่ช่วยบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงได้
เริ่มต้นด้วยการกำหนดหมวดหมู่แท็กที่ชัดเจนและตัวอย่างป้ายกำกับด้วยตนเอง ป้อนข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบ AI และให้ระบบเรียนรู้จากรูปแบบที่พบ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการแก้ไขแท็กที่ผิดพลาดเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป