วิธีอัตโนมัติกระบวนการ HR ด้วย AI เพื่อการเริ่มต้นงานที่รวดเร็วขึ้น

เช้าวันจันทร์ และกล่องจดหมายของคุณก็เต็มไปด้วยอีเมลแล้ว พนักงานใหม่สามคนเริ่มงานวันนี้ แต่ฝ่ายไอทียังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีให้พวกเขา อีเมลต้อนรับก็ยังไม่ถูกส่งออกไป และตอนนี้มีคนถามหาเช็กลิสต์การปฐมนิเทศอีกแล้ว... อีกแล้ว
หากคุณอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณย่อมรู้จักความวุ่นวายนี้ดีเกินไป
การเริ่มต้นงานควรรู้สึกน่าตื่นเต้น—สำหรับทั้งบริษัทและพนักงานใหม่ แต่เมื่อทีมของคุณจมอยู่กับงานซ้ำๆ ประสบการณ์ก็จะลดลง ข่าวดีคือ? คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองอีกต่อไป นี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาท
ในโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำให้กระบวนการ HR เป็นอัตโนมัติด้วย AI เพื่อสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น—โดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์
ทำไมต้องทำให้กระบวนการ HR เป็นระบบอัตโนมัติด้วย AI?
ตามรายงานของสถาบันคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็มผู้นำที่ได้รับการสำรวจถึง 87%เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างบทบาทของตนมากกว่าที่จะมาแทนที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ ก้าวเข้าสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่และมีผลกระทบมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคล:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ไม่มีใครเข้ามาทำงานด้านทรัพยากรบุคคลเพราะชอบไล่ตามนโยบายการลาพักร้อน การทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยมือและลดข้อผิดพลาด
- ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้โดยการติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรม ข้อเสนอแนะ และประสิทธิภาพการทำงาน
- สนับสนุนการรักษาพนักงาน (และทีมของคุณเอง): AI ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยให้คุณมีเวลาทำงานที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์การรักษาพนักงาน และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน ซึ่งช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและภักดีต่อองค์กร
- เพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของพนักงาน: เครื่องมืออัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายและแนะนำพนักงานผ่านกระบวนการเริ่มต้นงาน การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งผลให้กระบวนการจ้างงานเป็นไปอย่างราบรื่น และพนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด: คุณสามารถติดตามกฎระเบียบ ความถูกต้องของบันทึก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่ต้องทำงานด้านเอกสารเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังคาดการณ์แนวโน้มของกำลังคนและกระตุ้นให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ McKinsey & Company บริษัทที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการบุคลากรสามารถสร้างรายได้ต่อพนักงานมากกว่าบริษัททั่วไปถึง 300% อย่างไรก็ตาม ทีมทรัพยากรบุคคลจำนวนมากยังคงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการกรอกแบบฟอร์มและจัดการข้อมูลเงินเดือน
กระบวนการทรัพยากรบุคคลหลักที่ควรนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อตัดสินใจว่ากระบวนการ HRใดควรได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวเลือกสำหรับการอัตโนมัติ ให้มองหาจุดคอขวดที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการนัดสัมภาษณ์หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด สิ่งที่ขัดขวางการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณมากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่ AI สามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด ซึ่งได้แก่:
1. การสรรหาและการคัดกรองประวัติย่อ
การแยกข้อมูลจากประวัติการทำงานหลายร้อยฉบับด้วยตนเองเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับงานทรัพยากรบุคคล การใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสแกนใบสมัคร แยกทักษะ และจัดอันดับผู้สมัครตามคำอธิบายงานได้
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถดึงข้อมูลผู้สมัคร ข้อเสนอแนะ และแม้แต่บันทึกการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณและแอป HR ที่เชื่อมต่ออื่นๆ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Brain ในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
2. การจัดตารางสัมภาษณ์
ต้องใช้อีเมลกี่ฉบับในการจองสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียว? มากเกินไป ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI จะตรวจสอบปฏิทิน เสนอช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งการแจ้งเตือน และจัดการการเลื่อนนัดในนาทีสุดท้ายด้วย ทำให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของพนักงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน ให้ใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเพื่อรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว มันจัดระเบียบการสัมภาษณ์, ช่วงเวลาสำคัญในการเริ่มต้นงาน, กิจกรรมของทีม, และคำขอลาหยุดในไทม์ไลน์ที่รวมกัน คุณสามารถใช้สีเพื่อแยกประเภทของเหตุการณ์, ลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่, และแม้กระทั่งให้ AI กำหนดเวลาอัตโนมัติสำหรับงานสำคัญตามข้อมูลงานและเป้าหมายของคุณ
3. เอกสารการปฐมนิเทศ
การไล่ตามบัตรประจำตัว ฟอร์มภาษี และสัญญา เป็นงานที่ทำซ้ำๆ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
โดยใช้พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน พนักงานใหม่ของคุณสามารถอัปโหลดเอกสารซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ จัดเก็บอย่างปลอดภัย และมีการแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาด ยิ่งกระบวนการนี้ราบรื่นมากเท่าไร ความประทับใจแรกก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น—และยิ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
⚡ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณติดขัดในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Onboarding Checklistเพื่อช่วยได้ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การบันทึกข้อมูลพนักงานไปจนถึงการส่งแบบสำรวจหลังการเริ่มต้นใช้งาน จะถูกบันทึก มอบหมาย และติดตามในที่เดียว
4. การจัดการข้อมูลพนักงาน
ฐานข้อมูล HR มักล้าสมัยเมื่อพนักงานอัปเดตที่อยู่ รายละเอียดธนาคาร หรือผู้ติดต่อ
ระบบ AI ซิงค์การอัปเดตจากแบบฟอร์มที่ใช้ AI โดยตรงเข้าสู่แพลตฟอร์ม HR หลัก ลดข้อผิดพลาดและทำให้บันทึกมีความถูกต้องอยู่เสมอ นั่นหมายความว่าผู้นำด้าน HR สามารถพึ่งพาข้อมูลที่สะอาดสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่สนับสนุนการวางแผนระยะยาวได้
🎥 รับชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI อย่างชาญฉลาดในการสรรหาบุคลากร:
👀 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ข้อมูลพนักงานที่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้เกิดข้อผิดพลาดเงียบที่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรายงานใช้เทมเพลต HR ฟรีเพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียวและรักษาความสอดคล้องของข้อมูล
5. เส้นทางฝึกอบรมและการเรียนรู้
โดยใช้เครื่องมือ AI คุณสามารถวิเคราะห์บทบาท ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ ด้วยการปรับการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทีม HR ของคุณสามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการผลการปฏิบัติงานได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ยูนิลีเวอร์ ผ่านโปรแกรม Compass ของตน ได้ให้คำมั่นว่าจะมอบทักษะที่เหมาะกับอนาคตให้แก่พนักงานทุกคน การวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเหล่านี้ได้เพิ่มผลผลิตโดยรวมของตนขึ้นถึง 41%
6. การบริหารจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ
แพลตฟอร์ม AI ช่วยทำให้การคำนวณเงินเดือน, การคืนเงิน, และการสร้างสลิปเงินเดือนเป็นระบบอัตโนมัติ, พร้อมทั้งช่วยให้การลงทะเบียนสวัสดิการง่ายขึ้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ตามคำแนะนำ
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นในระยะยาวได้
ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมีAI Agents ในตัวสำหรับสรุป และรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ กลับมาใช้เวลาของคุณอีกครั้ง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การทบทวนมักหยุดชะงักเพราะผู้จัดการต้องจัดการข้อมูลมากเกินไป AI สามารถเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงวัดผล,รวบรวมความคิดเห็นแบบ 360°, และ สร้างสรุป—ทำให้การจัดการประสิทธิภาพมีความสม่ำเสมอ โปร่งใส และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น
ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะได้รับการประเมินที่เป็นธรรมมากขึ้น ในขณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในอนาคต
⚡ เคล็ดลับมืออาชีพ:แดชบอร์ด ClickUpช่วยรวม การวิเคราะห์ข้อมูล HR ที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่ประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงแนวโน้มการลาออก—ทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีม HR สามารถติดตามรูปแบบต่างๆ ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้รวดเร็วกว่าที่เคย
8. การสนับสนุนพนักงานและศูนย์ช่วยเหลือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แชทบอท AI ที่ขับเคลื่อนด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถจัดการกับคำถามที่พบบ่อยได้ทันที ยกระดับปัญหาที่ซับซ้อน และบันทึกประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำ
ด้วยClickUp Knowledge Management คุณสามารถสร้างฐานความรู้ HR ที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงนโยบาย รายละเอียดสวัสดิการ และคู่มือการเริ่มงานได้อย่างอิสระ
คุณยังสามารถตั้งค่าตัวแทน Auto-pilot ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp หรือสร้างตัวแทนที่กำหนดเองเพื่อแก้ไขข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ HR ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ช่องของทีม HR ได้รับคำถามมากมาย ผู้นำด้านพันธมิตรบุคคลต้องการใช้ AI เพื่อตอบคำถามบางส่วนและช่วยให้ทีมมีเวลาว่างมากขึ้น พวกเขาสร้าง Custom Autopilot Agent ในช่องทาง โดยกำหนดให้ตอบคำถามเฉพาะเมื่อคำตอบอยู่ในความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น พวกเขาได้ระบุว่า Autopilot Agent ควรตอบกลับเฉพาะเมื่อข้อความของผู้ใช้มีตัวอย่างที่ชัดเจนและตรงประเด็น พวกเขายังให้ตัวอย่างคำถามแก่ Autopilot Agent ด้วย
9. การจัดการทางออก
การออกจากงานมีความสำคัญไม่แพ้กับการเข้าทำงาน แต่บ่อยครั้งยังขาดกระบวนการที่เหมาะสม
ระบบ AI ช่วยอัตโนมัติในการตรวจสอบรายการก่อนการปล่อย, การปิดระบบ, และการสำรวจความคิดเห็นเมื่อออกจากระบบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ คุณสามารถค้นพบรูปแบบการลาออก และเสริมสร้างกลยุทธ์การรักษาพนักงานไว้ได้ พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอน
📚 อ่านเพิ่มเติม:คำถามสัมภาษณ์ออกงานที่ดีที่สุดที่ควรถาม
👀 คุณรู้หรือไม่? ด้วยการเติบโตของ Gen AI ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติของงานต่างๆ เช่น การประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญและการจัดการคนได้เพิ่มขึ้นเกือบถึง 60% แล้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นงานที่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้
วิธีทำให้กระบวนการ HR เป็นอัตโนมัติด้วย AI
เบื่อกับการสลับเครื่องมือไปมาเพียงเพื่อจัดการกระบวนการ HR เพียงอย่างเดียวหรือไม่?
ClickUpรวมแอปงาน ข้อมูล การแชท ระบบอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานแบบ Converged AI Workspace แห่งแรกของโลก คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอป เอกสาร SOP แชท และอีเมลเพื่อขออนุมัติอีกต่อไปความยุ่งเหยิงในการทำงานแบบนั้นสิ้นสุดลงแล้ว เพราะด้วย ClickUp พื้นที่ทำงานเดียวคือทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจ้างงาน การจัดการ และการสนับสนุนทีมงานที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ทีม HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คนได้ ไม่ใช่เอกสาร เพราะพวกเขามีบริบทครบถ้วน 100% และมีที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
ลองนึกภาพนี้: คุณสร้างตัวแทนการจัดการประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Agents มันจะส่งสัญญาณเตือนผู้จัดการเมื่อถึงฤดูกาลประเมินผลประสิทธิภาพ แนะนำพวกเขาผ่านกระบวนการกรอกข้อมูล ตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติจาก SOP ที่มีอยู่ จัดตารางการเตือนความจำ สรุป และอื่นๆ จากนั้นสื่อสารผลลัพธ์ไปยังหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และนั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
เพื่อช่วยคุณ เราได้เตรียมคู่มือแบบทีละขั้นตอนสำหรับการทำให้กระบวนการ HR เป็นอัตโนมัติ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ขั้นตอนที่ 1: ระบุและวางแผนกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
มุ่งเน้นไปที่งานทรัพยากรบุคคลที่ซ้ำซาก มีกฎเกณฑ์ชัดเจน และมีปริมาณมาก คิดถึง: การจ่ายเงินเดือน การจัดการการลา การคัดกรองผู้สมัคร การตรวจสอบรายการการเข้าทำงาน และการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ก่อนที่จะนำ AI มาใช้ ให้ลองจินตนาการกระบวนการปัจจุบันของคุณด้วยแผนผังหรือกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งจะช่วยให้เห็นจุดติดขัดและประสิทธิภาพที่ต่ำซึ่งระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขได้
แทนที่จะติดกระดาษโน้ตเต็มผนังห้องประชุมของคุณ ให้ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนกระบวนการ HR ของคุณในรูปแบบดิจิทัล
การใช้ไวท์บอร์ดเป็นเสมือนผืนผ้าใบเสมือนจริง ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในสถานที่เดียวกันสำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคล คุณสามารถวาดภาพกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ในปัจจุบันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถวาดแผนผังตั้งแต่ 'ผู้สมัครยอมรับข้อเสนองาน' ไปจนถึง 'ได้รับแล็ปท็อปและเงินเดือนแรก'
เมื่อคุณพบจุดติดขัดในการตรวจสอบประวัติ ให้เปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpได้ทันทีจากไวท์บอร์ด หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน คุณสามารถใช้แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpที่มีอยู่ในไวท์บอร์ดได้เลย
กรอบงานนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดผ่านรูปแบบที่มองเห็นได้ คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้ รวมถึง การสร้างโปรไฟล์งาน, การประกาศตำแหน่งงาน, และ การสรรหา แต่ละขั้นตอนมีการกำหนดขั้นตอน, ผู้มีส่วนร่วม, ข้อมูลนำเข้า, และผลลัพธ์
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ถึง 384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมาย
ตั้งเป้าหมาย SMART(เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา) นี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้:
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร 30% ภายในไตรมาสหน้า ผ่านการสื่อสารอัตโนมัติและจุดสัมผัสที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ลดการสอบถามงาน HR ด้วยตนเองลง 40% ใน 6 เดือนข้างหน้า ด้วยการนำพอร์ทัลบริการตนเองและแชทบอท AI มาใช้
- ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการจ้างงานลง 25% ภายใน 90 วันข้างหน้า ด้วยระบบคัดกรอง การจัดตารางเวลา และการให้ข้อเสนอแนะแบบอัตโนมัติ
นี่คือจุดที่โครงการระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ล้มเหลว: ทีมงานตื่นเต้นกับเทคโนโลยีแต่ลืมวัดสิ่งที่สำคัญ อย่าเป็นทีมแบบนั้น!
📮 ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่?
ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ! ClickUp Brain สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วด้วย AI และงานอัตโนมัติ
📚 อ่านเพิ่มเติม:การปรับปรุงกระบวนการ HR ด้วยกลยุทธ์และตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3: เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
ในบรรดาเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างไร?
นี่คือข้อพิจารณาที่สำคัญที่ควรพิจารณา:
- การผสานรวมเป็นอันดับแรก: AI ของคุณควรสามารถเชื่อมต่อกับระบบ HRIS, ระบบเงินเดือน, ระบบ ATS, และเครื่องมือการร่วมมือที่มีอยู่ได้ หากมันไม่สามารถสื่อสารกับระบบปัจจุบันของคุณได้ คุณจะเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงมากกว่าการประหยัดเวลา
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ประวัติย่อ, แชทบอท, และการวิเคราะห์ความรู้สึก ด้วย NLP, AI สามารถอ่านประวัติย่อได้เหมือนกับผู้สรรหา, ตอบคำถามที่พบบ่อยของพนักงานในลักษณะการสนทนา, และแม้กระทั่งสแกนแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อหาแนวโน้มการมีส่วนร่วม
- ความสามารถในการปรับขนาด: เริ่มต้นจากขนาดเล็ก แต่ให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ—ตั้งแต่การอัตโนมัติงานประจำเช่น กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ ไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กร
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้:หากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายไอที การนำไปใช้จะช้า ควรเลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีขั้นตอนเรียนรู้ที่น้อยที่สุด
ตัวอย่างในทางปฏิบัติ: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือ "ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการจ้างงานลง 25% ภายใน 90 วันข้างหน้า ด้วยกระบวนการคัดกรอง การจัดตาราง และการให้ข้อเสนอแนะแบบอัตโนมัติ" คุณควรพิจารณา:
- เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่มี NLP ที่สามารถคัดกรองประวัติการทำงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่แก้ไขความวุ่นวายในปฏิทิน
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จะแสดงจุดที่เกิดปัญหาคอขวดล่วงหน้า (ความล่าช้าในการสัมภาษณ์, การดำเนินการข้อเสนอ)
ผู้ช่วย AI สำหรับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล
แทนที่จะเพิ่มเครื่องมือแยกต่างหากอีกชิ้นเข้าไปในชุดเครื่องมือ HR ของคุณClickUp Brainนำ AI เข้ามาโดยตรงในกระบวนการทำงานที่คุณจัดการอยู่แล้วภายใน ClickUp คิดเสียว่ามันเป็นเหมือนผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อและทำงานข้ามงาน เอกสาร เป้าหมาย และไวท์บอร์ดต่างๆ
วิธีที่ทีม HR ของคุณสามารถใช้ Brain ได้มีดังนี้:
⭐ ตอบคำถามทันที: ถาม Brain ว่า "สถานะการปฐมนิเทศของ Sarah เป็นอย่างไร?" หรือ "ผู้สมัครคนใดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ?" และมันจะดึงคำตอบโดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ
⭐ สรุปเอกสาร HR ได้ภายในไม่กี่วินาที: คู่มือพนักงานที่ยาว, การอัปเดตนโยบาย,หรือคู่มือการฝึกอบรมสามารถทำให้พนักงานใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ Brain สามารถสรุปสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่ายเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้
⭐ เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ: หลังจากการสรุปการสัมภาษณ์หรือการโทรแนะนำตัว Brain สามารถสร้างงานอัตโนมัติ เช่น "กำหนดการฝึกอบรม" หรือ "ส่งคำขออุปกรณ์ไอที" ช่วยประหยัดเวลาในการทำสิ่งเพิ่มเติม
⭐ รวมศูนย์ความรู้: ไม่ว่าจะเป็น SOPs, กระบวนการทำงานตามข้อกำหนด, หรือคู่มือการจัดการประสิทธิภาพ, Brain ทำให้คุณมีแหล่งข้อมูลเดียวที่อัปเดตอยู่เสมอแทนที่จะเป็นไฟล์ที่กระจัดกระจาย.
🌟 โบนัสพิเศษ:ClickUp Brain MAXยกระดับทุกสิ่งที่คุณได้รับจาก ClickUp Brain ไปอีกขั้น คุณอาจเคยใช้ ChatGPT สำหรับการเขียน, Claude สำหรับการวิเคราะห์ และเครื่องมือ AI อื่นๆ สำหรับงานต่างๆ Brain MAX รวมทุกสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน
มันเข้าใจระบบนิเวศ HR ของคุณทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาบุคลากร ข้อมูลพนักงาน และความสัมพันธ์ในทีม คุณสามารถขอให้มัน 'สร้างแผนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานการตลาดใหม่' ได้อย่างง่ายดาย และรับแผนที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการจริงของคุณโดยเฉพาะ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และสิ่งที่แนบมา
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่
เลิกใช้เครื่องมือ AI ที่มากมายเกินจำเป็นด้วย ClickUp Brain MAX ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงานให้เสร็จ สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
ขั้นตอนที่ 4: มาตรฐานและทำความสะอาดข้อมูลของคุณ
แม้แต่ AI ที่ฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้หากข้อมูล HR ของคุณไม่เป็นระเบียบ บันทึกพนักงานซ้ำ ข้อมูลเงินเดือนที่ล้าสมัย และรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง
ก่อนที่คุณจะนำ AI มาใช้ ให้ใช้เวลาในการมาตรฐานและทำความสะอาดข้อมูลของคุณเพื่อให้ระบบของคุณสื่อสารกันได้ในภาษาเดียวกัน
ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ?
- เนื่องจาก AI ไม่สามารถระบุได้ว่าบันทึกพนักงานใดถูกต้องเมื่อมีสองบันทึกที่มีตำแหน่งงานต่างกัน
- นอกจากนี้ การบันทึกที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรายงาน ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ
- นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติยังขึ้นอยู่กับการกระตุ้นที่สม่ำเสมอ—หากฟิลด์ "แผนก" ของคุณบางครั้งเป็น "ฝ่ายขาย" และบางครั้งเป็น "ทีมขาย" กระบวนการทำงานอัตโนมัติจะล้มเหลว
แต่ด้วยClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล การทำความสะอาดข้อมูลจะกลายเป็นระบบกลางและมาตรฐาน
นี่คือวิธี:
ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อความถูกต้อง
บันทึกข้อมูลพนักงาน เช่น แผนก, ตำแหน่ง, ผู้จัดการ, หรือสถานที่, โดยใช้ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์และตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในฟิลด์ที่กำหนดเอง. ซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอนและป้องกันการเกิดตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับแต่ละตัวกระตุ้นเหล่านี้.
การพึ่งพาเพื่อบังคับใช้ลำดับ
ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเริ่มต้นใช้งาน ขั้นตอนบางขั้นตอนต้องพึ่งพาขั้นตอนอื่น ๆ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เช่น การยืนยันตัวตนก่อนการออกอุปกรณ์ClickUp's Dependenciesช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนในลำดับที่ถูกต้อง ไม่มีอะไรตกหล่น และระบบอัตโนมัติของคุณทำงานในเวลาที่เหมาะสม
ระบบอัตโนมัติเพื่อความสอดคล้องของข้อมูล
ClickUp Automationsช่วยให้ทีม HR สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ออกแบบมาด้วยสามองค์ประกอบ:
- ทริกเกอร์: เหตุการณ์ที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ เช่น "งานถูกย้ายไปยังการปฐมนิเทศ" หรือ "ฟิลด์ที่กำหนดเองถูกอัปเดต"
- เงื่อนไข: กฎที่ใช้กรองว่าเมื่อใดที่ระบบอัตโนมัติควรทำงาน เช่น "เฉพาะเมื่อการอนุมัติจากผู้จัดการเป็นค่าว่าง"
- การกระทำ: สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เช่น การมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น หรือการอัปเดตสถานะ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มประวัติย่อใหม่เข้าสู่ระบบของคุณ ให้ใช้AI เพื่อสร้างงานสำหรับผู้สมัครโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ AI จะกำหนดงานให้กับหัวหน้าฝ่ายสรรหาของคุณ พร้อมทั้งตั้งค่าสถานะเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้น'
แพลตฟอร์มนี้ได้มอบสถานที่เดียวให้เราเพื่อสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ทีม ClickUp ประกอบด้วยสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นเสมอ และพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติตามความคิดเห็นที่ได้รับ นี่เป็นระบบสนับสนุนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับทุกสถานการณ์ที่ฉันเคยพบเจอ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการทำให้กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้นและรวมไว้ในโซนการทำงานเดียว
แพลตฟอร์มนี้ได้มอบสถานที่เดียวให้เราเพื่อสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ทีม ClickUp ประกอบด้วยสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นเสมอ และพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ มันเป็นระบบสนับสนุนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับทุกสถานการณ์ที่ฉันเคยพบเจอ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการทำให้กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้นและรวมไว้ในโซนการทำงานเดียว
ขั้นตอนที่ 5: ทดลอง, ฝึกอบรม, และบริหารการเปลี่ยนแปลง
เริ่มต้นโครงการนำร่องขนาดเล็ก เลือกกระบวนการหนึ่ง เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบาย เพื่อดำเนินการนำร่องนี้ รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้สรรหา ผู้จัดการ และพนักงาน จากนั้นปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณก่อนที่จะขยายการใช้งานไปทั่วทั้งองค์กร
สิ่งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
ในขั้นตอนนี้ ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างคู่มือขั้นตอนการทำงาน, คำถามที่พบบ่อย, และเอกสารการอบรมสำหรับทีม HR ของคุณ. เมื่อคุณปรับปรุงการทดลองใช้ คุณสามารถอัปเดตเอกสารได้ในเวลาจริงเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน. เอกสารยังทำหน้าที่เป็นบันทึกถาวรของ "สิ่งที่ได้ผล" และ "สิ่งที่ไม่ได้ผล" ซึ่งช่วยให้การขยายในอนาคตง่ายขึ้น.
แม้จะมีโครงการนำร่องที่ออกแบบมาอย่างดี ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณก็อาจยังคงจมอยู่กับคำถามซ้ำๆ แทนที่จะเพิ่มงานที่ต้องทำด้วยตนเอง นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบ ClickUp's Autopilot Agents ที่จะตอบสนอง ดำเนินการ และเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมของคุณ
ตัวอย่างในทางปฏิบัติ: คุณกำลังทดลองใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบาย
ผู้สรรหาพิมพ์ว่า "ระยะเวลาทดลองงานสำหรับพนักงานใหม่คืออะไร?" ตัวแทน Autopilot ตรวจจับคำถาม ตรวจสอบเอกสารนโยบายของคุณ และตอบกลับด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง หากเอกสารล้าสมัยหรือไม่ชัดเจน คุณจะทราบในทันที ทำให้คุณมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงทั้งระบบอัตโนมัติและเอกสารของคุณ
วิดีโอนี้จะแนะนำคุณในการตั้งค่าตัวแทน Autopilot ตัวแรกของคุณบน ClickUp:
ขั้นตอนที่ 6. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับทีม HR ของคุณ
ระบบอัตโนมัติจะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคนที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น คุณต้องการแสดงให้เห็นว่า AI เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่กล่องดำ เมื่อพิจารณาว่า65% ของทีม HR และผู้นำกำลังใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในบางรูปแบบอยู่แล้ว
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ต้องเน้นเมื่อแนะนำระบบอัตโนมัติด้วย AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
- มุ่งเน้นทักษะมนุษย์ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี AI จัดการกับการจดจำรูปแบบและงานซ้ำๆ แต่ HR ยังคงมีความรับผิดชอบด้านความเห็นอกเห็นใจ การตัดสินใจ และการแก้ไขข้อขัดแย้ง การพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญพอๆ กับการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ
- สอนการตีความ ไม่ใช่การเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตา AI อาจระบุว่าผู้สมัครมี "ศักยภาพสูง" หรือทำนายความเสี่ยงในการลาออก แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องตรวจสอบบริบทให้ถูกต้อง การฝึกอบรมควรเน้นย้ำถึงวิธีการตั้งคำถาม ตีความ และดำเนินการต่อผลลัพธ์จาก AI อย่างมีความรับผิดชอบ
- สร้างผู้นำด้าน AI ภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระบุผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในระยะแรกที่สามารถทดลองใช้เครื่องมือ จัดทำเอกสารแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น การเรียนรู้ที่นำโดยเพื่อนร่วมงานมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสั่งการจากผู้บริหาร
- เชื่อมโยงการฝึกอบรมกับผลกระทบทางธุรกิจ ทำให้คุณค่าเป็นรูปธรรม อย่าจัดวางมันไว้ในฐานะ "การเรียนรู้เครื่องมือ" ให้กรอบมันไว้ในฐานะการช่วยให้การปรับตัวเข้ากับงานเร็วขึ้น ประสบการณ์ของพนักงานราบรื่นขึ้น และการรักษาพนักงานไว้ได้ดีขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อสร้างวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ ที่แสดงการทำงานของระบบอัตโนมัติใหม่ได้อย่างชัดเจน คุณสามารถบันทึกคลิปความยาว 2 นาทีเพื่อสาธิต 'การประมวลผลคำขอลาโดยใช้ AI' และแชร์บทเรียนขนาดพอดีคำเหล่านี้ในเอกสารการฝึกอบรมของคุณได้โดยตรง
ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การอัตโนมัติของงาน HR ไม่ใช่การตั้งค่าแล้วลืมไปได้เลย แม้แต่กระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดที่สุดก็สามารถเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางได้หากไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นโยบายมีการพัฒนา กฎระเบียบการปฏิบัติตามมีการเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของพนักงานก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ระบบอัตโนมัติของคุณจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมด
คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?
- ตรวจสอบทุกไตรมาส: ตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการยังคงถูกต้อง
- ติดตาม KPI: ปรับการติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SMART ของคุณ—ระยะเวลาในการจ้างงาน, ความถูกต้องของข้อมูล, ความพึงพอใจของพนักงาน, เป็นต้น
- รวบรวมความคิดเห็น: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้สรรหา ผู้จัดการ และพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล)
- ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ เช่น การอัปเดตเทมเพลต การปรับแต่งทริกเกอร์ให้แน่นขึ้น หรือการแก้ไขคำถามที่พบบ่อย ล้วนช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ของระบบอัตโนมัติของคุณได้ ดูว่าเวลาที่ใช้ในการจ้างงานมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ เป้าหมายความถูกต้องของข้อมูลถูกบรรลุหรือไม่ หรือจำนวนคำร้องขอการสนับสนุนจากพนักงานลดลงหรือไม่
ตัวอย่างในทางปฏิบัติ: เป้าหมายของคุณคือการลดการสอบถามงาน HR ด้วยตนเองลง 40% แดชบอร์ด ClickUp สามารถแสดงปริมาณตั๋วที่ร้องขอความช่วยเหลือว่ากำลังลดลงหรือไม่ ในขณะที่แบบฟอร์มจะรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ เมื่อนำทั้งสองส่วนนี้มารวมกัน คุณจะได้รับทั้งตัวเลข และ บริบทที่จำเป็นในการปรับปรุงระบบอัตโนมัติของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณได้วางแผนกระบวนการและกำหนดเป้าหมายไว้แล้ว ตอนนี้เรามาพูดถึงเครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถจัดการงานซ้ำๆ ได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่ด้านมนุษย์ของงานทรัพยากรบุคคล
|ชื่อเครื่องมือ
|หน้าที่หลัก
|จุดแข็ง
|กรณีการใช้งาน
|คลิกอัพ
|การจัดการงานและระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
|รวมศูนย์งานด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ผสาน AI (ClickUp Brain) กับระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่เชื่อมโยงกันเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
|ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นระบบเดียวที่ทำงานร่วมกันได้
|ตัวคูณ
|การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก & ผู้จ้างงานตามกฎหมาย (EOR)
|การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกที่แข็งแกร่งครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ ระบบเงินเดือนหลายสกุลเงิน และการสนับสนุนผู้รับเหมา
|บริษัทที่จ้างหรือบริหารจัดการพนักงานและผู้ให้บริการชาวต่างชาติในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
|ลีนา เอไอ
|แชทบอท HR และบริการตนเองสำหรับพนักงาน
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสำหรับคำถามที่พบบ่อยด้านนโยบายและข้อสงสัยด้านทรัพยากรบุคคล, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และผสานรวมกับแพลตฟอร์ม HRIS
|องค์กรที่ต้องการให้บริการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาว่างจากงานที่ไม่มีความสำคัญ
|เคลียร์คอมปานี
|การจัดการประสิทธิภาพและการบริหารจัดการชีวิตการทำงานของบุคลากร
|เครื่องมือการปรับเป้าหมายที่แข็งแกร่ง, การวิเคราะห์ที่มั่นคง, การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง, และการจัดการบุคลากรที่ผสานรวมตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
|องค์กรที่ต้องการการจัดการประสิทธิภาพที่มีโครงสร้างและการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
|มูฟเวิร์คส์
|ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการสนทนา
|แชทบอทระดับองค์กรพร้อมระบบจัดเส้นทางเวิร์กโฟลว์ เชื่อมต่อคำขอจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายไอที และช่วยแก้ไขปัญหาอัตโนมัติในระดับองค์กร
|ทีม HR/IT ขององค์กรที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการสนทนาเดียวสำหรับการสนับสนุนพนักงานและการจัดการเวิร์กโฟลว์
|ดีล
|การจ้างงานและเงินเดือนทั่วโลก
|ช่วยให้การจ้างงานข้ามพรมแดนง่ายขึ้น, อัตโนมัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการยื่นภาษี, และกระบวนการเริ่มต้นงานสำหรับผู้รับเหมาและพนักงานประจำอย่างรวดเร็ว
|ทีมที่ทำงานจากระยะไกลเป็นหลักที่ต้องการการจ้างงานทั่วโลกที่เชื่อถือได้และระบบเงินเดือนที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบอัตโนมัติในฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับการแทนที่คน แต่เป็นการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งขัดขวางไม่ให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นี่คือความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไปที่คุณต้องระวัง:
1. มองข้ามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
สาเหตุที่เกิดขึ้น: โครงการระบบอัตโนมัติถูกขับเคลื่อนโดยฝ่ายไอทีโดยไม่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเสี่ยงต่อบทบาทเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
✅ วิธีแก้ไข: สื่อสารถึง "เหตุผล" อย่างชัดเจน—ว่าทำไมระบบอัตโนมัติจึงช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นที่วัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงานไว้ได้ จับคู่สิ่งนี้กับผลลัพธ์เล็กๆ ที่เห็นได้ชัดเจน (เช่น การนัดสัมภาษณ์ที่รวดเร็วขึ้น) เพื่อสร้างความไว้วางใจและแรงผลักดันทั่วทั้งองค์กร
2. การละเลยความเสี่ยงทางไซเบอร์
ทำไมจึงเกิดขึ้น: ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลมักเข้าใจผิดว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ของฝ่ายไอที โดยมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล—เช่น ข้อมูลเงินเดือน สัญญา การประเมินผลงาน—ถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงที่สุดในองค์กร
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดให้มีการเข้ารหัสสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมด ใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทอย่างเข้มงวด และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ
📌 ClickUp มีระบบควบคุมสิทธิ์และการตรวจสอบย้อนกลับที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูล HR ที่มีความละเอียดอ่อนได้
3. การละเลยความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
สาเหตุที่เกิดขึ้น: ในการเร่งรีบที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ทีมทรัพยากรบุคคลบางครั้งอาจนำ AI มาใช้เพื่อตรวจสอบการสื่อสาร ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน หรือประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โดยไม่ได้อธิบายให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ
✅ วิธีแก้ไข: สื่อสารให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดกำลังถูกเก็บรวบรวม จะนำไปใช้อย่างไร และมีมาตรการป้องกันใดบ้างที่ปกป้องข้อมูลของพนักงาน
📌 ClickUp ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด, มุมมองส่วนตัว, และบันทึกการตรวจสอบ, ทำให้พนักงานมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น.
4. ประเมินเวลาการดำเนินการต่ำเกินไป
สาเหตุที่เกิดขึ้น: โปรดจำไว้ว่าเครื่องมืออัตโนมัติไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้งานได้ทันที หากคุณประเมินเวลาที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดข้อมูล การทดสอบกระบวนการทำงาน การฝึกอบรมผู้ใช้ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่ำเกินไป จะนำไปสู่การเปิดตัวที่เร่งรีบและทีมที่รู้สึกไม่พอใจ
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมโดยเริ่มจากโครงการนำร่องและค่อยๆ นำระบบอัตโนมัติมาใช้ทีละขั้นตอน วางแผนให้มีเวลาสำหรับการทดสอบ รับความคิดเห็น และปรับปรุงในกระบวนการของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทีม HR ใช้ AI สร้างสรรค์อย่างไร พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่าง
จ้าง ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นอัตโนมัติ
ระบบ AI พร้อมที่จะรับช่วงงานที่ต้องทำด้วยมือแล้ว นั่นคือ ถ้าคุณพร้อมที่จะมอบหมายให้พวกเขา
เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเครียดให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน
ด้วย ClickUp Brain, Brain MAX และ Autopilot Agents คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ทุกกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ Docs, Whiteboards และ Goals ยังครอบคลุมทุกแง่มุมอื่น ๆ ของเวิร์กโฟลว์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอีกด้วย
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการ HR ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpได้ฟรีวันนี้