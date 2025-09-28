บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์จัดการค่าธรรมเนียมรายเดือนอัจฉริยะสำหรับการเรียกเก็บเงินในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์จัดการค่าธรรมเนียมรายเดือนอัจฉริยะสำหรับการเรียกเก็บเงินในปี 2025

28 กันยายน 2568

หากคุณถามเอเจนซีหรือที่ปรึกษาใด ๆ พวกเขาจะบอกคุณว่าการหาลูกค้าใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมอย่างมาก หากทีมของคุณไม่ได้บริหารงานลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า พวกเขาก็จะเห็นผลในที่สุด—โดยเฉพาะในกระแสเงินสดของคุณ การขาดโครงสร้างเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ

ในความเป็นจริง การได้ลูกค้าใหม่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึงห้าถึงเจ็ดเท่า

เพื่อปรับปรุงข้อตกลงค่าบริการรายเดือนและบริหารจัดการค่าบริการรายเดือนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ นี่คือรายการซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าบริการรายเดือนที่ดีที่สุดที่รวบรวมไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานประจำกับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

เครื่องมือจัดการค่าบริการรายเดือน 10 อันดับแรกในพริบตา

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์จัดการรีเทนเนอร์ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดกรณีการใช้งานหลักราคา
ClickUpเอกสาร, แม่แบบ, การติดตามเวลา, แดชบอร์ดในที่ทำงานเดียวการจัดการผู้รับจ้างประจำ + การดำเนินโครงการในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Acceloวงจรชีวิตการเสนอราคาถึงรับชำระเงินแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลลูกค้าการทำให้การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน การติดตาม และการดำเนินงานกับลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรราคาตามความต้องการ
Scoroแดชบอร์ดทางการเงินและการติดตามอัตรากำไรหน่วยงานที่บริหารงบประมาณ การคาดการณ์ และความสามารถในการทำกำไรควบคู่ไปกับโครงการแบบค่าบริการรายเดือนจาก $23. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
เพย์โมการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ + การออกใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับการออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติพร้อมการติดตามงานฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $5. 90/เดือน
FunctionFoxการติดตามงบประมาณค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง + งบประมาณค่าตอบแทนรายเดือนทีมสร้างสรรค์ที่ดูแลลูกค้าประจำโดยเน้นชั่วโมงการทำงาน ขอบเขตงาน และการรายงานผลจาก $12/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Planไทม์ไลน์ของทีมพร้อมความสามารถและการจัดตารางงานแบบภาพทีมขนาดเล็กที่ประสานงานภาระงานระหว่างโครงการแบบรับจ้างประจำด้วยความชัดเจนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
Hubstaffการติดตามเวลาพร้อมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทีมที่ทำงานในสำนักงานติดตามชั่วโมง, กิจกรรม, และงบประมาณบนฐานค่าบริการรายเดือนฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
Wrikeสิทธิ์ขั้นสูง + AI + การคาดการณ์ความเสี่ยงทีมองค์กรที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบรีเทนเนอร์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projectsการติดตามงานและงบประมาณพร้อมผู้ช่วย AIทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามเวลา งาน และใบแจ้งหนี้ในราคาประหยัดฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
Proposifyการสร้างข้อเสนอ + การวิเคราะห์ + ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทีมขายและลูกค้าที่จัดการข้อเสนอ การต่ออายุ และการนำเสนอค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า?

การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่ซับซ้อนและสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าประจำคือข้อมูลทั้งหมดถูกจัดวางไว้ในสเปรดชีต ทำให้ยากต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ดังนั้น ในอุดมคติควรมองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนง่ายขึ้น ปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด และลดงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานลูกค้าที่ดำเนินอยู่

นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับกลยุทธ์การรักษาลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ:

✅ ติดตามงบประมาณค่าบริการรายเดือน, ตรวจสอบการใช้งานค่าบริการรายเดือน, และกำหนดโครงสร้างการชำระเงินพร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้หรือใกล้ถึงขีดจำกัด✅ ผสานการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว✅ ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ พร้อมรองรับโมเดลค่าบริการแบบต่าง ๆ รวมถึงค่าบริการแบบคงที่หรือค่าบริการแบบต่อเนื่อง✅ เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ที่แสดงการใช้งาน ประสิทธิภาพ และข้อมูลลูกค้า✅ มอบ พอร์ทัลสำหรับลูกค้า เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอนในฐานะที่ปรึกษาอยู่ใช่ไหม? "การทำงานด้วยค่าบริการรายเดือนสำหรับที่ปรึกษา" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างรายได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอด้วยการตั้งค่าค่าบริการรายเดือนที่เหมาะสม

10 ซอฟต์แวร์จัดการค่าตอบแทนที่ดีที่สุด

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

โซลูชันการจัดการค่าบริการแบบคงที่ที่ดีที่สุดจะผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ, อัตโนมัติการติดตามเวลา, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้ค่าบริการแบบคงที่

นี่คือ 10 เครื่องมือที่มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ—และมากกว่านั้น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค่าตอบแทนแบบคงที่อย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของทีมที่ราบรื่น)

การผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนของคุณกับระบบการจัดการโครงการของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานยังคงเผชิญกับช่องว่างเมื่อข้อมูลสำคัญถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ

ClickUp เชื่อมช่องว่างด้วยการเปลี่ยนพื้นที่การทำงานการจัดการโครงการของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการจัดการงานแบบรีเทนเนอร์ที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในแพลตฟอร์มเดียว นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ทั้งหมดทำงานร่วมกัน

ปรับทีมของคุณให้สอดคล้องด้วย ClickUp Docs

แต่ละช่วงเวลาการว่าจ้างควรสะท้อนถึงบริการที่อัปเดตแล้ว ผลงานที่ส่งมอบ ราคา และเงื่อนไขการว่าจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณและลูกค้าอยู่ในแนวทางเดียวกันClickUp Docsช่วยให้การสร้าง แก้ไข และแชร์ข้อตกลงการว่าจ้างจากพื้นที่ทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย

ClickUp Docs: ซอฟต์แวร์จัดการค่าตอบแทนล่วงหน้า
สร้าง อัปเดต และส่งข้อตกลงได้อย่างง่ายดายในแต่ละช่วงสัญญาด้วย ClickUp Docs

คุณสามารถเชื่อมต่อเอกสารแต่ละฉบับกับงานและไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีบริบทครบถ้วน

มาตรฐานกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp

เมื่อโมเดลการเก็บค่าบริการของคุณถูกจัดโครงสร้างแล้วคุณสามารถสร้างเทมเพลต ClickUpสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน แพ็กเกจบริการ หรือแผนโครงการได้ วิธีการนี้จะทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าทุกคน ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานมากกว่าการตั้งค่า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการรับรองการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับที่ปรึกษาและลูกค้าของคุณแม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสม

เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นทางการโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งด้วยเทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUp

แบบฟอร์มคำปรึกษาฉบับมาตรฐานนี้ได้กำหนดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต, การชำระเงิน, และความรับผิดชอบไว้อย่างเป็นมาตรฐานซึ่งช่วยลดความเข้าใจผิด และสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพ

ติดตามการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp Time Tracking

เมื่อคุณได้จัดเตรียมขั้นตอนการทำงานเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานลูกค้าที่ดำเนินอยู่ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpจะบันทึกชั่วโมงโดยตรงภายในงานต่างๆ ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ที่สะท้อนถึงความพยายามที่แท้จริงได้โดยอัตโนมัติ

ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp: ซอฟต์แวร์จัดการค่าตอบแทนล่วงหน้า
บันทึกทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp

ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันว่าลูกค้าจะชำระเงินสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และไม่มีชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานตกหล่น

ป้องกันภาวะหมดไฟด้วยมุมมอง ClickUp

คุณอาจต้องการจัดสรรเวลาหรือแบนด์วิดท์ที่เหลืออยู่ใหม่เมื่อสัญญาเปลี่ยนแปลงหรือปิดตัวลง. ฟีเจอร์Workload และ Box View ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับสมดุลเวลาของทีมได้ โดยหลีกเลี่ยงช่องว่างในประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาโครงการแบบรับจ้างต่อเนื่องให้ได้รับการจัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ.

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบรีเทนเนอร์
บริหารจัดการแบนด์วิดท์ของทีมและถ่ายโอนความพยายามระหว่างสัญญาแบบรีเทนเนอร์ด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและแบ่งปันความคิดเห็นด้วย ClickUp Tasks และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เมื่อโครงการของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อแยกย่อยแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ กำหนดการพึ่งพา และจัดลำดับความสำคัญของงานตลอดระยะเวลาการว่าจ้าง เนื่องจากทุกงานเชื่อมโยงกับเอกสาร ไทม์ไลน์ และบันทึกเวลาของคุณ ทีมงานของคุณจะทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไร

เมื่อทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมและงานต่าง ๆ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คุณจะต้องมั่นใจว่าทุกคนยังคงเชื่อมต่อกันอยู่

ไม่ว่าจะเป็นทีมภายในของคุณ, ฟรีแลนซ์, หรือลูกค้า,เครื่องมือการร่วมมือของ ClickUp— การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นในภารกิจ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ — ช่วยสนับสนุนการสื่อสารที่สม่ำเสมอในทุกงานที่กำลังดำเนินอยู่

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าตอบแทนล่วงหน้า
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อภายในแพลตฟอร์มเดียวด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp

รับความคืบหน้าของโครงการแบบรอบด้าน 360 องศาด้วยแดชบอร์ด ClickUp

สุดท้ายนี้ เมื่อการทำงานดำเนินไป ความสามารถในการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งClickUp Dashboardsมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้เงินค่าบริการ, งานที่ต้องส่งมอบ, เวลาที่ติดตาม, และการอัปเดตสถานะ—ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

แดชบอร์ด ClickUp: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบรีเทนเนอร์
รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้เงินค่าจ้างคงที่และสถานะของโครงการของพวกเขาผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp

นี่คือคู่มือฉบับย่อในการใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อผลลัพธ์สูงสุด

ClickUp สำหรับฟรีแลนซ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบโครงการของลูกค้า จัดการงานที่ต้องส่งอย่างต่อเนื่อง และควบคุมกระบวนการทำงานฟรีแลนซ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แบบฟอร์มรับงาน การติดตามเวลาทำงาน ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ ฟรีแลนซ์สามารถทำให้ทุกขั้นตอนของการทำงานกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดการลูกค้าหลายรายโดยไม่พลาดงาน?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือเพื่อความเป็นระเบียบ ตรงตามกำหนดเวลา และรักษาทุกโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

💜 โบนัส:ClickUp Brain Max: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบรีเทนเนอร์ด้วย Talk to Text

เปลี่ยนทุกจุดสัมผัสกับลูกค้าให้กลายเป็นความชัดเจนที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วย Brain Max บนเดสก์ท็อป ใช้ Talk to Text เพื่อบันทึกการโทรของลูกค้า การประชุมแบบสแตนด์อัพ และบันทึกเสียง จากนั้นดำเนินการได้ทันที:

  • สร้างงานพร้อมผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับเหมาที่เชื่อมโยง
  • ร่างรายงานการประชุม, การอัปเดตขอบเขตงาน (SOW), และสรุปค่าบริการรายเดือน
  • สร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินและเตรียมการต่ออายุ
  • เพิ่มรายการเวลาให้กับลูกค้า/โครงการที่ถูกต้องขณะที่คุณพูด

ผลลัพธ์: การส่งต่องานที่สะอาดขึ้น, การเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง, และรายงานสิ้นเดือนที่รวดเร็วขึ้น—โดยไม่ต้องอยู่ในสเปรดชีตตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ร่าง แก้ไข และแชร์ข้อตกลงการว่าจ้างประจำโดยใช้ ClickUp Docs พร้อมการเชื่อมโยงงานและกำหนดเวลา
  • สร้าง เทมเพลตที่กำหนดเอง สำหรับโครงการแบบรีเทนเนอร์, กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน, และการให้บริการ
  • ใช้ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อบันทึกชั่วโมง ทำงานหลีกเลี่ยงชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกใบแจ้งหนี้ถูกต้อง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับลูกค้าและผู้รับเหมาผ่านเอกสาร, ความคิดเห็น, และการแบ่งปันงาน
  • สร้างภาพการใช้เงินมัดจำ, กำหนดเวลาการส่งมอบ, และประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีการรับเข้าทำงานที่เฉพาะเจาะจง
  • การตั้งค่าสำหรับกระบวนการทำงานแบบค่าตอบแทนคงที่ที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ClickUp เป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับปัญหาหลากหลายประเภทที่บริษัทของเราต้องการแก้ไข เราสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันได้ดี ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีระเบียบและเข้าใจตรงกัน ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้ของเราทุกคนอาจต้องเข้าถึงเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ClickUp เป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับปัญหาหลากหลายที่บริษัทของเราต้องการแก้ไข เราสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันได้ดี ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีระเบียบและเข้าใจตรงกัน ในขณะที่ยังคงเก็บข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้ของเราทุกคนอาจต้องการเข้าถึงเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

2. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน)

Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการชำระเงิน)
ผ่านทาง Accelo

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการบริหารจัดการค่าบริการแบบรายเดือนคือการรวมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว—เครื่องมือที่กระจัดกระจายสำหรับการเสนอราคา การติดตามโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกัน การออกใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้า และสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงสำหรับการใช้งานค่าบริการแบบรายเดือน

การแยกส่วนนี้ทำให้เสียเวลา เพิ่มข้อผิดพลาด และทำให้ยากต่อการส่งมอบคุณค่าที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแบบรายเดือน

Accelo แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการชำระเงินที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่ข้อเสนอเริ่มต้นและข้อตกลงการรับเงินล่วงหน้าไปจนถึงการดำเนินการตามงาน การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงิน

Accelo ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจบริการ โดยผสานรวมการดำเนินงาน การส่งมอบงาน และการเงินเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถจัดการงานลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Accelo

  • จัดการข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้า ใบเสนอราคา และขอบเขตโครงการในที่เดียวโดยใช้พอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมือจัดการงาน
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน การติดตามค่าใช้จ่าย และการออกใบแจ้งหนี้ประจำ พร้อมการมองเห็นการใช้งานค่าบริการรายเดือนและข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน
  • ติดตามความสามารถของทีม และการจัดสรรทรัพยากรพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน
  • ติดตามเวลาการทำงานด้วยบันทึกและแบบฟอร์มเวลาที่ใช้งานง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนในช่วงระยะเวลาการว่าจ้าง
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดในตัวที่ช่วยคาดการณ์ปริมาณงาน

ข้อจำกัดของ Accelo

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเริ่มต้นและการกำหนดค่า
  • ข้อกำหนดขั้นต่ำของที่นั่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กมาก
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเมื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของลูกค้าหลายราย

Accelo pricing

  • แผนมืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • แผนขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Accelo

  • G2: 4. 4/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Accelo อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

Accelo ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้เราจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงบันทึกย่อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

Accelo ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้เราจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงบันทึกย่อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นทางการเงินในโครงการแบบค่าตอบแทนคงที่)

Scoro (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นทางการเงินในโครงการแบบค่าบริการรายเดือน)
ผ่านทาง Scoro

หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการสัญญารายเดือนไม่ใช่การติดตามเวลา—แต่เป็นการติดตามเงิน

นั่นคือจุดเด่นของ Scoro: ซอฟต์แวร์นี้ผสานการจัดการโครงการและการควบคุมทางการเงินเข้าไว้ในระบบเดียว มอบให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของรายได้ ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ไปอย่างครบถ้วน ก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออก

แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตและเครื่องมือต่างๆ Scoro ช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคา มอบหมายงาน ติดตามเวลา และออกใบแจ้งหนี้—ทั้งหมดนี้พร้อมเปรียบเทียบงบประมาณที่วางแผนไว้กับข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ด้วยการบันทึกเวลาแบบแมนนวลและแบบเรียลไทม์ ซิงค์ข้ามงาน และลูกค้าแบบรีเทนเนอร์
  • สร้างใบเสนอราคาที่แปลงเป็นโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามข้อมูลทางการเงินโดยใช้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับค่าใช้จ่าย, อัตรากำไร, และการใช้เงินมัดจำ
  • คาดการณ์ปริมาณงานและรายได้ด้วยเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางการเงิน, ความพร้อมของทรัพยากร, และการติดตามกำไร

ข้อจำกัดของ Scoro

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเริ่มต้น
  • ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
  • เครื่องมือรายงานและเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงถูกจำกัดไว้สำหรับแผนระดับสูงเท่านั้น

ราคาของ Scoro

  • หลัก: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $38.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ประสิทธิภาพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ผม/ดิฉันขอขอบคุณฟังก์ชันการออกใบเสนอราคาของ Scoro เนื่องจากช่วยให้เราสามารถสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าได้อย่างสะดวก วิธีการใช้เทมเพลตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่างมาก เพราะเราสามารถเลือกใช้แบบโครงการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ผม/ดิฉันขอขอบคุณฟังก์ชันการออกใบเสนอราคาของ Scoro ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าได้อย่างสะดวก วิธีการใช้เทมเพลตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถนำแบบโครงการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scoro ในการจัดการโครงการและงาน

เกร็ดความรู้: ในช่วงทศวรรษ 1980โลกการตลาดได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเพียงการหาลูกค้าใหม่มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่มีอยู่เดิม แนวทางนี้เรียกว่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว

4. Paymo (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้แบบค่าจ้างล่วงหน้าอย่างไร้รอยต่อ)

Paymo (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้แบบค่าบริการรายเดือนได้อย่างราบรื่น)
ผ่านทาง Paymo

การจัดการโครงการแบบรีเทนเนอร์มักหมายถึงการต่อสู้กับกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ถูกจัดการในเครื่องมือแยกกัน

การขาดการเชื่อมต่อนี้ทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง ชั่วโมงที่พลาด และการล่าช้าของกระแสเงินสด Paymo โดดเด่นด้วยการผสานรวมการติดตามเวลา การดำเนินการงาน และการเรียกเก็บเงินแบบค่าธรรมเนียมคงที่เข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟซเดียวที่สะอาดและชัดเจน

ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการค่าตอบแทนรายเดือนส่วนใหญ่ ตัวจับเวลาในตัวของ Paymo เชื่อมต่อโดยตรงกับการออกใบแจ้งหนี้ ทำให้คุณสามารถติดตามเวลา กำหนดอัตราค่าบริการ และสร้างใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo

  • เชื่อมโยงชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ กับใบแจ้งหนี้โดยใช้วิดเจ็ตติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
  • ทำให้การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนเป็นอัตโนมัติด้วยใบแจ้งหนี้แบบประจำ ใบเสนอราคา และค่าใช้จ่ายที่ติดตามได้
  • สร้างภาพลำดับเวลาและความสัมพันธ์ของงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์ รายการงาน และเครื่องมือวางแผนโครงการ
  • ทำงานร่วมกันในภารกิจ, แชร์ไฟล์, และขอคำแนะนำทางภาพผ่านเครื่องมือตรวจสอบเอกสารที่ผสานรวมไว้
  • เปิดใช้งาน การจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่น โดยใช้มุมมองของปริมาณงาน การจัดตารางงานของพนักงาน และการติดตามการลา

ข้อจำกัดของ Paymo

  • ขาดคุณสมบัติ CRM ที่ลึกซึ้งสำหรับการติดตามความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อการจัดการลูกค้า
  • การเริ่มต้นใช้งานอาจช้าสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่มีหลายชั้น
  • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพียงบางส่วน

ราคาของ Paymo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16.90/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Paymo

  • G2: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Paymo อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ง่ายต่อการติดตามเวลาและดูปฏิทินบนแผ่นเวลาเพื่อมองเห็นภาพรวมของวันของคุณ. ง่ายต่อการสร้างโครงการ และยอดเยี่ยมในการดูตัวเลือกการดูต่าง ๆ เช่น ตารางหรือแกนต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมองเห็นโครงการอย่างไร.

ง่ายต่อการติดตามเวลาและดูปฏิทินบนแผ่นเวลาเพื่อมองเห็นภาพรวมของวันของคุณ. ง่ายต่อการสร้างโครงการ และยอดเยี่ยมในการดูตัวเลือกการดูต่าง ๆ เช่น ตารางหรือแกนต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมองเห็นโครงการอย่างไร.

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Paymo ที่ดีที่สุด

5. FunctionFox (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่จัดการค่าบริการรายเดือนโดยมีค่าใช้จ่ายจำกัด)

FunctionFox (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่จัดการค่าบริการรายเดือนพร้อมค่าใช้จ่ายจำกัด)
ผ่านทาง FunctionFox

FunctionFox แก้ไขปัญหาทั่วไปในการจ้างงานแบบรีเทนเนอร์ด้วยระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการความชัดเจนในการติดตามเวลา การจัดงบประมาณ และการอัปเดตโครงการ

ไม่ว่าคุณจะใช้บริการแบบแพ็กเกจค่าบริการคงที่หรือการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนแบบค่าธรรมเนียมคงที่ แพลตฟอร์มนี้มีการติดตามการใช้งานค่าธรรมเนียมแบบค่าธรรมเนียมคงที่อย่างละเอียด

FunctionFox ยังมาพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการช่วงระยะเวลาการว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานสูญเปล่า

คุณสมบัติเด่นของ FunctionFox

  • ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และ เวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ อย่างแม่นยำโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาและระบบติดตามเวลาแบบนาฬิกาจับเวลา
  • ติดตามและรายงานการใช้ค่าบริการตามสัญญาจ้าง งบประมาณ และชั่วโมงการทำงานจริง ด้วยข้อมูลเชิงลึกบนเดสก์ท็อปสำหรับซีอีโอและรายงานรายละเอียด
  • รวมศูนย์การสื่อสารของทีม ด้วยการเขียนบล็อกโครงการและบันทึกภายใน
  • ลดความซับซ้อนในการกำกับดูแลโครงการด้วยเทมเพลตโครงการ, มุมมองการจัดสรรทรัพยากร และการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
  • ส่งประมาณการและสร้างใบแจ้งหนี้ตามงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือโครงสร้างค่าบริการล่วงหน้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ FunctionFox

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดและไม่มี API แบบเปิดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
  • ไม่มีเครื่องมือเฉพาะของ Agile เช่น กระดาน Kanban หรือ Scrum
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนแบบรายเดือนแบบสแตนด์อโลน

ราคาของ FunctionFox

  • คลาสสิก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ภายในองค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ FunctionFox

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง FunctionFox อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบภาพรวมของตารางงานมาก ฉันสามารถเห็นผ่านสัญญาณภาพได้ว่างานถูกมอบหมายให้กับพนักงานแต่ละคนมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน มันช่วยให้ฉันเห็นได้ว่าจุดใดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าได้

ฉันชอบภาพรวมของตารางงานมาก ฉันสามารถเห็นผ่านสัญญาณภาพได้ว่างานถูกมอบหมายให้กับพนักงานแต่ละคนมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน มันช่วยให้ฉันเห็นได้ว่าจุดใดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าได้

📮 ClickUp Insight:หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามีความสนใจเป็นพิเศษในการใช้ AI เพื่อพัฒนาทักษะ. ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการสร้างโค้ดพื้นฐานสำหรับหน้าเว็บด้วยความช่วยเหลือของ AI.

ในสถานการณ์เหล่านี้ AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเข้าใจบริบทการทำงานของคุณ—และนี่คือจุดเด่นของ ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจร AI ของ ClickUp จะรับรู้ถึงโครงการของคุณและสามารถแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสม หรือแม้แต่จัดการงานต่างๆ เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือและโดดเด่นในตลาดที่ปรึกษาที่มีการแข่งขันสูงใช่ไหม?การรับรองการเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างอาชีพของคุณ พร้อมกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เน้นการรับรองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของคุณและสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

6. Toggl Plan (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการวางแผนแบบภาพที่เรียบง่ายและความชัดเจนของไทม์ไลน์)

Toggl Plan (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการวางแผนแบบภาพที่เรียบง่ายและความชัดเจนของไทม์ไลน์)
ผ่านทาง Toggl Plan

เมื่อทีมขนาดเล็กต้องรับมือกับงานที่ต้องส่งมอบซ้อนทับกัน นี่คือสถานการณ์ที่พบได้บ่อย: คุณอาจรู้ว่าต้องทำอะไร—แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ใครทำ หรือมันส่งผลต่อส่วนอื่นของทีมอย่างไร

Toggl Plan ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ด้วยการนำเสนอเครื่องมือวางแผนงานที่ดูน่าสนใจและเน้นการจัดลำดับความสำคัญของไทม์ไลน์ ความพร้อมใช้งาน และความรับผิดชอบของแต่ละงาน

ต่างจากซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าตอบแทนแบบดั้งเดิมหรือตัวติดตามงานทั่วไป Toggl Plan ช่วยให้การประสานงานกับไทม์ไลน์ของทีม การดูตารางเวลาว่าง และการจัดตารางงานแบบลากและวางเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan

  • มองเห็นปริมาณงานโดยใช้ไทม์ไลน์ของทีมและลากงานข้ามปฏิทินเพื่อมอบหมายงานใหม่หรือ ปรับกำหนดเวลาใหม่ได้ในไม่กี่วินาที
  • ติดตามความพร้อมของทีมวิ่งและตารางการลาผ่านมุมมองความจุ เพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
  • จัดการงานด้วยบอร์ดและตารางเวลาที่เกิดซ้ำ พร้อมด้วยหมุดหมายและส่วนต่างๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนของงาน
  • แชร์ ไทม์ไลน์แบบอ่านอย่างเดียว กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานภายใน
  • ผสานการทำงานกับ Toggl Track และ Google Calendar เพื่อให้การวางแผนและการติดตามเวลาเชื่อมโยงกัน

ข้อจำกัดของ Toggl Plan

  • ไม่มีการพึ่งพาของงาน ซึ่งจำกัดการติดตามเส้นทางวิกฤต
  • ขาดคุณสมบัติการติดตามทางการเงินหรือการออกใบแจ้งหนี้ที่พบในเครื่องมือจัดการค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย
  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำหรับองค์กร

ราคาของ Toggl Plan

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง

Toggl Plan คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,570+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Toggl Plan อย่างไร?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ฉันได้ใช้ Toggl track เป็นระยะ ๆ มาหลายปีแล้ว แต่ปีนี้เมื่อหันมาทำงานที่เน้นการจ่ายเงินตามชั่วโมงที่ทำงานมากขึ้น ฉันจึงติดตามเวลาทั้งหมดของฉัน รายงานที่ได้ช่วยให้ฉันเข้าใจวิธีการทำงานของตัวเองได้ดีขึ้น และสามารถวางแผนปริมาณงานและเวลาได้ดีขึ้นเล็กน้อย

ฉันได้ใช้ Toggl track เป็นครั้งคราวมาหลายปีแล้ว แต่ในปีนี้เมื่อฉันหันมาทำงานที่จ่ายตามชั่วโมงมากขึ้น ฉันจึงติดตามเวลาทั้งหมดของฉัน รายงานเหล่านี้ช่วยฉันเข้าใจวิธีการทำงานของฉันได้ดีขึ้น และช่วยให้ฉันสามารถวางแผนปริมาณงานและเวลาได้ดีขึ้นเล็กน้อย

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Toggl สำหรับการติดตามเวลา

7. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงานที่ต้องการการติดตามเวลา + การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน)

Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงานที่ต้องการการติดตามเวลา + การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน)
ผ่านทาง Hubstaff

เมื่อโครงการดำเนินไปนานเกินกำหนดหรือประสิทธิภาพของทีมลดลง มักไม่ใช่เพราะขาดความพยายาม—แต่เป็นเพราะขาดการมองเห็นความคืบหน้า

นี่คือวิธีที่ Hubstaff แก้ไขปัญหานั้น: เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานประจำโต๊ะและทีมระยะไกล โดยรวมการติดตามเวลา การตรวจสอบกิจกรรม และการจัดงบประมาณโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำงาน เมื่อไหร่ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

Hubstaff ทำให้การเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง การอนุมัติเวลาทำงาน และการดำเนินการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายผ่านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น Gusto หรือ QuickBooks

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • ติดตามเวลาการใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ, ส่วนขยาย Chrome, หรือคีออสก์ พร้อมการตั้งค่าเพื่อป้องกันการแก้ไขด้วยตนเอง
  • จับภาพระดับกิจกรรม, ภาพหน้าจอที่เบลอ, แอปพลิเคชัน และข้อมูล URL เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน
  • ใช้เงินงบประมาณของโครงการและอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และแจ้งเตือนผู้จัดการเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด
  • จัดการการทำงานล่วงเวลา, เวลาพัก, และเวลาหยุดด้วยตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ เช่น QuickBooks, Gusto, Trello, Asana และอีกกว่า 30 รายการสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์บนมือถือไม่สามารถป้องกันการลงเวลาทำงานนอกเขตพื้นที่ทำงานได้
  • การจัดตารางงานขาดรายละเอียดในระดับโครงการ/งาน และไม่สามารถตรวจจับการทับซ้อนของกะได้
  • ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลชีวภาพหรือใบหน้าสำหรับการยืนยันเวลาเข้า-ออกงาน

ราคาของ Hubstaff

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 5/5 (1,380+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,540+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Hubstaff อย่างไร

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

การติดตามเวลาพร้อมหลักฐานการทำงาน คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้พร้อมตัวเลือกการแนบภาพหน้าจอ ระดับกิจกรรม และการใช้แอป/URL เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการความโปร่งใส

การติดตามเวลาพร้อมหลักฐานการทำงาน คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้พร้อมตัวเลือกการแนบภาพหน้าจอ ระดับกิจกรรม และการใช้แอป/URL เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการความโปร่งใส

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Hubstaff

8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการระดับองค์กรและความปลอดภัยของโครงการ)

Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการระดับองค์กรและความปลอดภัยของโครงการ)
ผ่านทาง Wrike

หากคุณเคยบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหว คุณคงทราบดีว่าทุกอย่างสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็ว—การอัปเดตที่พลาด ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน และเครื่องมือที่มากเกินไป

ตามที่ Gartner ระบุไว้ นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจึงมองว่าประมาณ80% ของโครงการไอทีล้มเหลว

Wrike ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวาย ทีมที่ต้องการการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น แผนกการตลาด ทีมปฏิบัติการ หรืออุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม จะชื่นชอบการควบคุมของผู้ดูแลระบบและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • จัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน และรายงานแบบไดนามิก
  • เขียนขอบเขตด้วย AI, ทำนายความเสี่ยง, และสรุปการหารือ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ
  • กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบละเอียด, ข้อจำกัด IP, SSO และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
  • ผสานการทำงานกับ 400+ เครื่องมือ รวมถึง Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack และ Power BI

ข้อจำกัดของ Wrike

  • การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกและขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันในตัว
  • การเชื่อมต่อแบบพรีเมียม (เช่น QuickBooks, Salesforce) มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
  • ส่วนเสริมเช่น Wrike Lock และ Datahub เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,790+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

Wrike ช่วยให้เราสามารถสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้และสร้างความโปร่งใสมากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอโครงการของเรา การทำงานอัตโนมัติได้ขจัดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือ และความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Wrike ช่วยให้เราสามารถสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้และสร้างความโปร่งใสในพอร์ตโฟลิโอโครงการของเราได้มากขึ้น ระบบอัตโนมัติได้กำจัดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือออกไป และความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike

9. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามงานและงบประมาณในราคาประหยัด)

Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามงานและงบประมาณในราคาประหยัด)
ผ่านทาง Zoho Projects

ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ติดอยู่ในวังวนของโน้ตติดผนัง, ตารางข้อมูล, และ "แค่ประชุมสถานะด่วนอีกสักครั้ง"

แม้จะมีทั้งหมดนี้ Zoho Projects อาจรู้สึกเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่น

ออกแบบด้วยความเรียบง่าย บรรจุสิ่งจำเป็นเช่นการพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา และมุมมองโครงการแบบภาพ—โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก

อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? มันเป็นมิตรกับงบประมาณ (เพียง $4 ต่อผู้ใช้), ง่ายต่อการเรียนรู้, และยังมีผู้ช่วย AI ในตัวชื่อ Zia ที่ช่วยคุณจัดการกำหนดเวลาและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก

นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นหากทีมของคุณใช้เครื่องมือ Zoho อื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น CRM หรือ Books

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • กำหนดผู้ใช้หลายคนต่อภารกิจพร้อมการพึ่งพาและงานย่อย
  • รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการจัดตารางเวลาจาก Zia, ผู้ช่วย AI
  • ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำและการอนุมัติเป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ Blueprint
  • ติดตามเวลาการทำงาน, งบประมาณโครงการ, และการใช้ทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ
  • ดูโครงการในรูปแบบแคนบาน, แผนงานกานท์ และปฏิทินเพื่อความยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจเสริมพรีเมียม
  • การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho เท่านั้น
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและบทบาทมีให้ใช้เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

Zoho One มีโมดูลทุกประเภทที่บริษัทขนาดเล็กต้องการ ตั้งแต่การจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล CRM การลงชื่อเข้าใช้งานออนไลน์ ไปจนถึงอีเมล ปฏิทิน แบบสำรวจ และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับระบบแบบครบวงจร เราใช้ทุกวันสำหรับทีมงานทั้งหมดของเรา

Zoho One มีโมดูลทุกประเภทที่บริษัทขนาดเล็กต้องการ ตั้งแต่การจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ CRM การลงชื่อเข้าใช้งานออนไลน์ ไปจนถึงอีเมล ปฏิทิน แบบสำรวจ และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับระบบแบบครบวงจร เราใช้ทุกวันสำหรับทีมงานทั้งหมดของเรา

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุด

🧠 คุณรู้หรือไม่:87% ของธุรกิจต้องเผชิญกับการชำระเงินล่าช้า—และใบแจ้งหนี้ที่ไม่ชัดเจนมักเป็นสาเหตุหลักวิธีเรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรับเงินได้เร็วขึ้นโดยมีการติดตามผลน้อยลง

10. Proposify (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการข้อเสนอที่ดูดีและสามารถติดตามได้)

Proposify (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและสามารถติดตามได้)
ผ่านทาง สนับสนุนoอธิบาย

หากคุณเคยเร่งรีบทำข้อเสนอในนาทีสุดท้ายใน Google Docs และสงสัยว่าลูกค้าได้เปิดดูหรือไม่ Proposify อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาสำหรับทีมขายสมัยใหม่ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่ดูทันสมัย สอดคล้องกับแบรนด์ และสร้างความประทับใจ พร้อมทั้งติดตามทุกการติดต่อได้อย่างละเอียดถึงระดับวินาที

นอกจากนี้ Proposify ยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมในโลกที่ซับซ้อนของการติดตามข้อเสนอ คุณจะสามารถทราบได้ว่าใครเปิดข้อเสนอ ส่วนใดที่พวกเขาใช้เวลาพิจารณา และเมื่อใดที่พวกเขาลงนาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าด้วย การวิเคราะห์เอกสาร เช่น เวลาที่ดู การเยี่ยมชมส่วนต่างๆ และการเปิดซ้ำ
  • สร้างข้อเสนอที่ดูทันสมัยและโต้ตอบได้ พร้อมฝังรูปภาพ วิดีโอ และตารางราคา
  • รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้โดยตรงภายในข้อเสนอ
  • ติดตามสถานะข้อเสนอและอัตราการปิดการขายผ่าน แดชบอร์ดเมตริก และมุมมองของกระบวนการ
  • สร้างจากคลังเทมเพลตข้อตกลงค่าบริการแบบคงที่ที่สามารถปรับแต่งได้ หรือสร้างของคุณเองตั้งแต่ต้น

ข้อจำกัดของ Proposify

  • การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อทำงานกับเทมเพลต
  • การแก้ไขข้อเสนออาจรู้สึกไม่ราบรื่นสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการควบคุมการออกแบบอย่างเต็มที่
  • แผนพื้นฐานมีขีดจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด (เช่น เปิดได้ห้าครั้งต่อเดือน)

ราคาของ Proposify

  • พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 6/5. 0 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Proposify อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันได้ใช้ทุกเครื่องมือและฟังก์ชันบน Proposify และไม่เคยมีปัญหาในการทำให้มันทำสิ่งที่ฉันต้องการได้เลย สถิติและตัวชี้วัดที่เราสามารถเข้าถึงได้นั้นมีประโยชน์มากสำหรับทีมของฉัน - ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เริ่มใช้งาน Proposify

ฉันได้ใช้ทุกเครื่องมือและฟังก์ชันบน Proposify และไม่เคยมีปัญหาในการทำให้มันทำงานตามที่ฉันต้องการเลย สถิติและตัวชี้วัดที่เราสามารถเข้าถึงได้นั้นมีประโยชน์มากสำหรับทีมของฉัน - ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เริ่มใช้งาน Proposify

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของคุณให้กลายเป็นอาชีพที่ปรึกษาเต็มเวลาใช่ไหม?คู่มือ "วิธีเป็นนักที่ปรึกษา"จะพาคุณไปทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมสามอย่างที่ใช้โดยหน่วยงานและที่ปรึกษาสำหรับการทำงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง:

  • บอนไซ: เสนอสัญญาการดูแล, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการภาษี ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย
  • HoneyBook: รองรับการรับลูกค้า, เทมเพลตสัญญาค่าบริการล่วงหน้า, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และการชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าแบบต่อเนื่องสำหรับบริการที่ดำเนินอยู่ ในแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าแบบครบวงจร
  • FreshBooks: มอบเครื่องมือบัญชีและออกใบแจ้งหนี้ที่มีระบบติดตามเวลาในตัว พร้อมฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นซ้ำ เพื่อบริหารจัดการค่าบริการแบบรีเทนเนอร์ได้อย่างราบรื่น

รักษาลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

คุณอาจสังเกตได้แล้วว่าการบริหารจัดการเงินมัดจำคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนและรายได้ที่คาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าประจำ

ClickUp ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น

ตั้งแต่การร่างและปรับปรุงข้อตกลงด้วย ClickUp Docs ไปจนถึงการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการแสดงภาพการใช้งานด้วยแดชบอร์ด ทุกส่วนของวงจรชีวิตของสัญญาแบบคงที่ (retainer) ได้รับการจัดการอย่างครบถ้วน—อย่างราบรื่นในที่เดียว

และมันไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาลูกค้าเพียงอย่างเดียว. ตามที่ชิคา ชัตวาร์วีดี นักวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัท ซีดีคัส เทคโนโลยีส์ จำกัดกล่าวไว้ในบทวิจารณ์ของเธอว่า:

เราเก็บข้อมูลปัญหาทางธุรกิจทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาแต่ละอย่างพร้อมกันได้ผ่าน ClickUp. นอกจากนี้ยังช่วยให้เราจัดการกับงานของเราได้ และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างได้.

เราเก็บข้อมูลปัญหาทางธุรกิจทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาแต่ละอย่างพร้อมกันได้ผ่าน ClickUp. นอกจากนี้ยังช่วยให้เราจัดการกับงานของเราได้ และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างได้.

เริ่มต้นจัดการค่าตอบแทนแบบคงที่อย่างชาญฉลาด—สมัครใช้ ClickUpวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องมือนี้ช่วยให้หน่วยงาน ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามงบประมาณ อัตโนมัติใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้รับการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง

ที่ปรึกษา, เอเจนซีการตลาด, สำนักงานกฎหมาย, สตูดิโอสร้างสรรค์, และฟรีแลนซ์ที่ทำงานกับสัญญาลูกค้าต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้าสามารถจองการเข้าถึงที่ปรึกษา, บริษัทการตลาด, สำนักงานกฎหมาย, สตูดิโอสร้างสรรค์, และนักอิสระที่ทำงานภายใต้สัญญาลูกค้าต่อเนื่องได้