10 ซอฟต์แวร์จัดการค่าธรรมเนียมรายเดือนอัจฉริยะสำหรับการเรียกเก็บเงินในปี 2025

หากคุณถามเอเจนซีหรือที่ปรึกษาใด ๆ พวกเขาจะบอกคุณว่าการหาลูกค้าใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมอย่างมาก หากทีมของคุณไม่ได้บริหารงานลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า พวกเขาก็จะเห็นผลในที่สุด—โดยเฉพาะในกระแสเงินสดของคุณ การขาดโครงสร้างเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ
ในความเป็นจริง การได้ลูกค้าใหม่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึงห้าถึงเจ็ดเท่า
เพื่อปรับปรุงข้อตกลงค่าบริการรายเดือนและบริหารจัดการค่าบริการรายเดือนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ นี่คือรายการซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าบริการรายเดือนที่ดีที่สุดที่รวบรวมไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานประจำกับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
เครื่องมือจัดการค่าบริการรายเดือน 10 อันดับแรกในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์จัดการรีเทนเนอร์ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.
|ClickUp
|เอกสาร, แม่แบบ, การติดตามเวลา, แดชบอร์ดในที่ทำงานเดียว
|การจัดการผู้รับจ้างประจำ + การดำเนินโครงการในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Accelo
|วงจรชีวิตการเสนอราคาถึงรับชำระเงินแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลลูกค้า
|การทำให้การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน การติดตาม และการดำเนินงานกับลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
|ราคาตามความต้องการ
|Scoro
|แดชบอร์ดทางการเงินและการติดตามอัตรากำไร
|หน่วยงานที่บริหารงบประมาณ การคาดการณ์ และความสามารถในการทำกำไรควบคู่ไปกับโครงการแบบค่าบริการรายเดือน
|จาก $23. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
|เพย์โม
|การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ + การออกใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง
|เชื่อมโยงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับการออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติพร้อมการติดตามงาน
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $5. 90/เดือน
|FunctionFox
|การติดตามงบประมาณค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง + งบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน
|ทีมสร้างสรรค์ที่ดูแลลูกค้าประจำโดยเน้นชั่วโมงการทำงาน ขอบเขตงาน และการรายงานผล
|จาก $12/เดือน ต่อผู้ใช้
|Toggl Plan
|ไทม์ไลน์ของทีมพร้อมความสามารถและการจัดตารางงานแบบภาพ
|ทีมขนาดเล็กที่ประสานงานภาระงานระหว่างโครงการแบบรับจ้างประจำด้วยความชัดเจน
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|Hubstaff
|การติดตามเวลาพร้อมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
|ทีมที่ทำงานในสำนักงานติดตามชั่วโมง, กิจกรรม, และงบประมาณบนฐานค่าบริการรายเดือน
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|Wrike
|สิทธิ์ขั้นสูง + AI + การคาดการณ์ความเสี่ยง
|ทีมองค์กรที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบรีเทนเนอร์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Projects
|การติดตามงานและงบประมาณพร้อมผู้ช่วย AI
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามเวลา งาน และใบแจ้งหนี้ในราคาประหยัด
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
|Proposify
|การสร้างข้อเสนอ + การวิเคราะห์ + ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|ทีมขายและลูกค้าที่จัดการข้อเสนอ การต่ออายุ และการนำเสนอค่าบริการรายเดือน
|เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า?
การเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่ซับซ้อนและสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าประจำคือข้อมูลทั้งหมดถูกจัดวางไว้ในสเปรดชีต ทำให้ยากต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ดังนั้น ในอุดมคติควรมองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนง่ายขึ้น ปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด และลดงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานลูกค้าที่ดำเนินอยู่
นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับกลยุทธ์การรักษาลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ:
✅ ติดตามงบประมาณค่าบริการรายเดือน, ตรวจสอบการใช้งานค่าบริการรายเดือน, และกำหนดโครงสร้างการชำระเงินพร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้หรือใกล้ถึงขีดจำกัด✅ ผสานการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว✅ ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ พร้อมรองรับโมเดลค่าบริการแบบต่าง ๆ รวมถึงค่าบริการแบบคงที่หรือค่าบริการแบบต่อเนื่อง✅ เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ที่แสดงการใช้งาน ประสิทธิภาพ และข้อมูลลูกค้า✅ มอบ พอร์ทัลสำหรับลูกค้า เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอนในฐานะที่ปรึกษาอยู่ใช่ไหม? "การทำงานด้วยค่าบริการรายเดือนสำหรับที่ปรึกษา" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างรายได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอด้วยการตั้งค่าค่าบริการรายเดือนที่เหมาะสม
10 ซอฟต์แวร์จัดการค่าตอบแทนที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
โซลูชันการจัดการค่าบริการแบบคงที่ที่ดีที่สุดจะผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ, อัตโนมัติการติดตามเวลา, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้ค่าบริการแบบคงที่
นี่คือ 10 เครื่องมือที่มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ—และมากกว่านั้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค่าตอบแทนแบบคงที่อย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของทีมที่ราบรื่น)
การผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนของคุณกับระบบการจัดการโครงการของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานยังคงเผชิญกับช่องว่างเมื่อข้อมูลสำคัญถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ
ClickUp เชื่อมช่องว่างด้วยการเปลี่ยนพื้นที่การทำงานการจัดการโครงการของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการจัดการงานแบบรีเทนเนอร์ที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในแพลตฟอร์มเดียว นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ทั้งหมดทำงานร่วมกัน
ปรับทีมของคุณให้สอดคล้องด้วย ClickUp Docs
แต่ละช่วงเวลาการว่าจ้างควรสะท้อนถึงบริการที่อัปเดตแล้ว ผลงานที่ส่งมอบ ราคา และเงื่อนไขการว่าจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณและลูกค้าอยู่ในแนวทางเดียวกันClickUp Docsช่วยให้การสร้าง แก้ไข และแชร์ข้อตกลงการว่าจ้างจากพื้นที่ทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถเชื่อมต่อเอกสารแต่ละฉบับกับงานและไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีบริบทครบถ้วน
มาตรฐานกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp
เมื่อโมเดลการเก็บค่าบริการของคุณถูกจัดโครงสร้างแล้วคุณสามารถสร้างเทมเพลต ClickUpสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน แพ็กเกจบริการ หรือแผนโครงการได้ วิธีการนี้จะทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าทุกคน ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานมากกว่าการตั้งค่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการรับรองการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับที่ปรึกษาและลูกค้าของคุณแม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสม
แบบฟอร์มคำปรึกษาฉบับมาตรฐานนี้ได้กำหนดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต, การชำระเงิน, และความรับผิดชอบไว้อย่างเป็นมาตรฐานซึ่งช่วยลดความเข้าใจผิด และสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพ
ติดตามการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp Time Tracking
เมื่อคุณได้จัดเตรียมขั้นตอนการทำงานเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานลูกค้าที่ดำเนินอยู่ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpจะบันทึกชั่วโมงโดยตรงภายในงานต่างๆ ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ที่สะท้อนถึงความพยายามที่แท้จริงได้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันว่าลูกค้าจะชำระเงินสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และไม่มีชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานตกหล่น
ป้องกันภาวะหมดไฟด้วยมุมมอง ClickUp
คุณอาจต้องการจัดสรรเวลาหรือแบนด์วิดท์ที่เหลืออยู่ใหม่เมื่อสัญญาเปลี่ยนแปลงหรือปิดตัวลง. ฟีเจอร์Workload และ Box View ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับสมดุลเวลาของทีมได้ โดยหลีกเลี่ยงช่องว่างในประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาโครงการแบบรับจ้างต่อเนื่องให้ได้รับการจัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ.
แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและแบ่งปันความคิดเห็นด้วย ClickUp Tasks และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เมื่อโครงการของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อแยกย่อยแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ กำหนดการพึ่งพา และจัดลำดับความสำคัญของงานตลอดระยะเวลาการว่าจ้าง เนื่องจากทุกงานเชื่อมโยงกับเอกสาร ไทม์ไลน์ และบันทึกเวลาของคุณ ทีมงานของคุณจะทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไร
เมื่อทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมและงานต่าง ๆ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คุณจะต้องมั่นใจว่าทุกคนยังคงเชื่อมต่อกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นทีมภายในของคุณ, ฟรีแลนซ์, หรือลูกค้า,เครื่องมือการร่วมมือของ ClickUp— การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นในภารกิจ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ — ช่วยสนับสนุนการสื่อสารที่สม่ำเสมอในทุกงานที่กำลังดำเนินอยู่
รับความคืบหน้าของโครงการแบบรอบด้าน 360 องศาด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สุดท้ายนี้ เมื่อการทำงานดำเนินไป ความสามารถในการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งClickUp Dashboardsมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้เงินค่าบริการ, งานที่ต้องส่งมอบ, เวลาที่ติดตาม, และการอัปเดตสถานะ—ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
นี่คือคู่มือฉบับย่อในการใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อผลลัพธ์สูงสุด
ClickUp สำหรับฟรีแลนซ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบโครงการของลูกค้า จัดการงานที่ต้องส่งอย่างต่อเนื่อง และควบคุมกระบวนการทำงานฟรีแลนซ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แบบฟอร์มรับงาน การติดตามเวลาทำงาน ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ ฟรีแลนซ์สามารถทำให้ทุกขั้นตอนของการทำงานกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดการลูกค้าหลายรายโดยไม่พลาดงาน?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือเพื่อความเป็นระเบียบ ตรงตามกำหนดเวลา และรักษาทุกโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
💜 โบนัส:ClickUp Brain Max: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบรีเทนเนอร์ด้วย Talk to Text
เปลี่ยนทุกจุดสัมผัสกับลูกค้าให้กลายเป็นความชัดเจนที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วย Brain Max บนเดสก์ท็อป ใช้ Talk to Text เพื่อบันทึกการโทรของลูกค้า การประชุมแบบสแตนด์อัพ และบันทึกเสียง จากนั้นดำเนินการได้ทันที:
- สร้างงานพร้อมผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับเหมาที่เชื่อมโยง
- ร่างรายงานการประชุม, การอัปเดตขอบเขตงาน (SOW), และสรุปค่าบริการรายเดือน
- สร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินและเตรียมการต่ออายุ
- เพิ่มรายการเวลาให้กับลูกค้า/โครงการที่ถูกต้องขณะที่คุณพูด
ผลลัพธ์: การส่งต่องานที่สะอาดขึ้น, การเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง, และรายงานสิ้นเดือนที่รวดเร็วขึ้น—โดยไม่ต้องอยู่ในสเปรดชีตตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่าง แก้ไข และแชร์ข้อตกลงการว่าจ้างประจำโดยใช้ ClickUp Docs พร้อมการเชื่อมโยงงานและกำหนดเวลา
- สร้าง เทมเพลตที่กำหนดเอง สำหรับโครงการแบบรีเทนเนอร์, กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน, และการให้บริการ
- ใช้ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อบันทึกชั่วโมง ทำงานหลีกเลี่ยงชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกใบแจ้งหนี้ถูกต้อง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับลูกค้าและผู้รับเหมาผ่านเอกสาร, ความคิดเห็น, และการแบ่งปันงาน
- สร้างภาพการใช้เงินมัดจำ, กำหนดเวลาการส่งมอบ, และประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีการรับเข้าทำงานที่เฉพาะเจาะจง
- การตั้งค่าสำหรับกระบวนการทำงานแบบค่าตอบแทนคงที่ที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp เป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับปัญหาหลากหลายประเภทที่บริษัทของเราต้องการแก้ไข เราสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันได้ดี ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีระเบียบและเข้าใจตรงกัน ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้ของเราทุกคนอาจต้องเข้าถึงเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ClickUp เป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับปัญหาหลากหลายที่บริษัทของเราต้องการแก้ไข เราสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันได้ดี ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีระเบียบและเข้าใจตรงกัน ในขณะที่ยังคงเก็บข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้ของเราทุกคนอาจต้องการเข้าถึงเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
2. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน)
หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการบริหารจัดการค่าบริการแบบรายเดือนคือการรวมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว—เครื่องมือที่กระจัดกระจายสำหรับการเสนอราคา การติดตามโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกัน การออกใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้า และสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงสำหรับการใช้งานค่าบริการแบบรายเดือน
การแยกส่วนนี้ทำให้เสียเวลา เพิ่มข้อผิดพลาด และทำให้ยากต่อการส่งมอบคุณค่าที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแบบรายเดือน
Accelo แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการชำระเงินที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่ข้อเสนอเริ่มต้นและข้อตกลงการรับเงินล่วงหน้าไปจนถึงการดำเนินการตามงาน การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงิน
Accelo ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจบริการ โดยผสานรวมการดำเนินงาน การส่งมอบงาน และการเงินเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถจัดการงานลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- จัดการข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้า ใบเสนอราคา และขอบเขตโครงการในที่เดียวโดยใช้พอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมือจัดการงาน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน การติดตามค่าใช้จ่าย และการออกใบแจ้งหนี้ประจำ พร้อมการมองเห็นการใช้งานค่าบริการรายเดือนและข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน
- ติดตามความสามารถของทีม และการจัดสรรทรัพยากรพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน
- ติดตามเวลาการทำงานด้วยบันทึกและแบบฟอร์มเวลาที่ใช้งานง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนในช่วงระยะเวลาการว่าจ้าง
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดในตัวที่ช่วยคาดการณ์ปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ Accelo
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเริ่มต้นและการกำหนดค่า
- ข้อกำหนดขั้นต่ำของที่นั่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กมาก
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเมื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของลูกค้าหลายราย
Accelo pricing
- แผนมืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- แผนขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Accelo อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Accelo ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้เราจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงบันทึกย่อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
Accelo ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้เราจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงบันทึกย่อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นทางการเงินในโครงการแบบค่าตอบแทนคงที่)
หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการสัญญารายเดือนไม่ใช่การติดตามเวลา—แต่เป็นการติดตามเงิน
นั่นคือจุดเด่นของ Scoro: ซอฟต์แวร์นี้ผสานการจัดการโครงการและการควบคุมทางการเงินเข้าไว้ในระบบเดียว มอบให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของรายได้ ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ไปอย่างครบถ้วน ก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออก
แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตและเครื่องมือต่างๆ Scoro ช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคา มอบหมายงาน ติดตามเวลา และออกใบแจ้งหนี้—ทั้งหมดนี้พร้อมเปรียบเทียบงบประมาณที่วางแผนไว้กับข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ด้วยการบันทึกเวลาแบบแมนนวลและแบบเรียลไทม์ ซิงค์ข้ามงาน และลูกค้าแบบรีเทนเนอร์
- สร้างใบเสนอราคาที่แปลงเป็นโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
- ติดตามข้อมูลทางการเงินโดยใช้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับค่าใช้จ่าย, อัตรากำไร, และการใช้เงินมัดจำ
- คาดการณ์ปริมาณงานและรายได้ด้วยเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางการเงิน, ความพร้อมของทรัพยากร, และการติดตามกำไร
ข้อจำกัดของ Scoro
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเริ่มต้น
- ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
- เครื่องมือรายงานและเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงถูกจำกัดไว้สำหรับแผนระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ Scoro
- หลัก: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $38.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ผม/ดิฉันขอขอบคุณฟังก์ชันการออกใบเสนอราคาของ Scoro เนื่องจากช่วยให้เราสามารถสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าได้อย่างสะดวก วิธีการใช้เทมเพลตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่างมาก เพราะเราสามารถเลือกใช้แบบโครงการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ผม/ดิฉันขอขอบคุณฟังก์ชันการออกใบเสนอราคาของ Scoro ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าได้อย่างสะดวก วิธีการใช้เทมเพลตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถนำแบบโครงการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scoro ในการจัดการโครงการและงาน
✨ เกร็ดความรู้: ในช่วงทศวรรษ 1980โลกการตลาดได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเพียงการหาลูกค้าใหม่มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่มีอยู่เดิม แนวทางนี้เรียกว่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว
4. Paymo (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงการติดตามเวลาเข้ากับการออกใบแจ้งหนี้แบบค่าจ้างล่วงหน้าอย่างไร้รอยต่อ)
การจัดการโครงการแบบรีเทนเนอร์มักหมายถึงการต่อสู้กับกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ถูกจัดการในเครื่องมือแยกกัน
การขาดการเชื่อมต่อนี้ทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง ชั่วโมงที่พลาด และการล่าช้าของกระแสเงินสด Paymo โดดเด่นด้วยการผสานรวมการติดตามเวลา การดำเนินการงาน และการเรียกเก็บเงินแบบค่าธรรมเนียมคงที่เข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟซเดียวที่สะอาดและชัดเจน
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการค่าตอบแทนรายเดือนส่วนใหญ่ ตัวจับเวลาในตัวของ Paymo เชื่อมต่อโดยตรงกับการออกใบแจ้งหนี้ ทำให้คุณสามารถติดตามเวลา กำหนดอัตราค่าบริการ และสร้างใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- เชื่อมโยงชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ กับใบแจ้งหนี้โดยใช้วิดเจ็ตติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
- ทำให้การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนเป็นอัตโนมัติด้วยใบแจ้งหนี้แบบประจำ ใบเสนอราคา และค่าใช้จ่ายที่ติดตามได้
- สร้างภาพลำดับเวลาและความสัมพันธ์ของงานโดยใช้แผนภูมิแกนต์ รายการงาน และเครื่องมือวางแผนโครงการ
- ทำงานร่วมกันในภารกิจ, แชร์ไฟล์, และขอคำแนะนำทางภาพผ่านเครื่องมือตรวจสอบเอกสารที่ผสานรวมไว้
- เปิดใช้งาน การจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่น โดยใช้มุมมองของปริมาณงาน การจัดตารางงานของพนักงาน และการติดตามการลา
ข้อจำกัดของ Paymo
- ขาดคุณสมบัติ CRM ที่ลึกซึ้งสำหรับการติดตามความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อการจัดการลูกค้า
- การเริ่มต้นใช้งานอาจช้าสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่มีหลายชั้น
- เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพียงบางส่วน
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Paymo อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ง่ายต่อการติดตามเวลาและดูปฏิทินบนแผ่นเวลาเพื่อมองเห็นภาพรวมของวันของคุณ. ง่ายต่อการสร้างโครงการ และยอดเยี่ยมในการดูตัวเลือกการดูต่าง ๆ เช่น ตารางหรือแกนต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมองเห็นโครงการอย่างไร.
ง่ายต่อการติดตามเวลาและดูปฏิทินบนแผ่นเวลาเพื่อมองเห็นภาพรวมของวันของคุณ. ง่ายต่อการสร้างโครงการ และยอดเยี่ยมในการดูตัวเลือกการดูต่าง ๆ เช่น ตารางหรือแกนต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมองเห็นโครงการอย่างไร.
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Paymo ที่ดีที่สุด
5. FunctionFox (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่จัดการค่าบริการรายเดือนโดยมีค่าใช้จ่ายจำกัด)
FunctionFox แก้ไขปัญหาทั่วไปในการจ้างงานแบบรีเทนเนอร์ด้วยระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการความชัดเจนในการติดตามเวลา การจัดงบประมาณ และการอัปเดตโครงการ
ไม่ว่าคุณจะใช้บริการแบบแพ็กเกจค่าบริการคงที่หรือการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนแบบค่าธรรมเนียมคงที่ แพลตฟอร์มนี้มีการติดตามการใช้งานค่าธรรมเนียมแบบค่าธรรมเนียมคงที่อย่างละเอียด
FunctionFox ยังมาพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการช่วงระยะเวลาการว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานสูญเปล่า
คุณสมบัติเด่นของ FunctionFox
- ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และ เวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ อย่างแม่นยำโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาและระบบติดตามเวลาแบบนาฬิกาจับเวลา
- ติดตามและรายงานการใช้ค่าบริการตามสัญญาจ้าง งบประมาณ และชั่วโมงการทำงานจริง ด้วยข้อมูลเชิงลึกบนเดสก์ท็อปสำหรับซีอีโอและรายงานรายละเอียด
- รวมศูนย์การสื่อสารของทีม ด้วยการเขียนบล็อกโครงการและบันทึกภายใน
- ลดความซับซ้อนในการกำกับดูแลโครงการด้วยเทมเพลตโครงการ, มุมมองการจัดสรรทรัพยากร และการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
- ส่งประมาณการและสร้างใบแจ้งหนี้ตามงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือโครงสร้างค่าบริการล่วงหน้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ FunctionFox
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดและไม่มี API แบบเปิดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- ไม่มีเครื่องมือเฉพาะของ Agile เช่น กระดาน Kanban หรือ Scrum
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการค่าตอบแทนแบบรายเดือนแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ FunctionFox
- คลาสสิก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ภายในองค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ FunctionFox
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง FunctionFox อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบภาพรวมของตารางงานมาก ฉันสามารถเห็นผ่านสัญญาณภาพได้ว่างานถูกมอบหมายให้กับพนักงานแต่ละคนมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน มันช่วยให้ฉันเห็นได้ว่าจุดใดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าได้
ฉันชอบภาพรวมของตารางงานมาก ฉันสามารถเห็นผ่านสัญญาณภาพได้ว่างานถูกมอบหมายให้กับพนักงานแต่ละคนมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน มันช่วยให้ฉันเห็นได้ว่าจุดใดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าได้
📮 ClickUp Insight:หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามีความสนใจเป็นพิเศษในการใช้ AI เพื่อพัฒนาทักษะ. ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการสร้างโค้ดพื้นฐานสำหรับหน้าเว็บด้วยความช่วยเหลือของ AI.
ในสถานการณ์เหล่านี้ AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเข้าใจบริบทการทำงานของคุณ—และนี่คือจุดเด่นของ ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจร AI ของ ClickUp จะรับรู้ถึงโครงการของคุณและสามารถแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสม หรือแม้แต่จัดการงานต่างๆ เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือและโดดเด่นในตลาดที่ปรึกษาที่มีการแข่งขันสูงใช่ไหม?การรับรองการเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างอาชีพของคุณ พร้อมกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เน้นการรับรองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของคุณและสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า
6. Toggl Plan (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการวางแผนแบบภาพที่เรียบง่ายและความชัดเจนของไทม์ไลน์)
เมื่อทีมขนาดเล็กต้องรับมือกับงานที่ต้องส่งมอบซ้อนทับกัน นี่คือสถานการณ์ที่พบได้บ่อย: คุณอาจรู้ว่าต้องทำอะไร—แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ใครทำ หรือมันส่งผลต่อส่วนอื่นของทีมอย่างไร
Toggl Plan ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ด้วยการนำเสนอเครื่องมือวางแผนงานที่ดูน่าสนใจและเน้นการจัดลำดับความสำคัญของไทม์ไลน์ ความพร้อมใช้งาน และความรับผิดชอบของแต่ละงาน
ต่างจากซอฟต์แวร์บริหารจัดการค่าตอบแทนแบบดั้งเดิมหรือตัวติดตามงานทั่วไป Toggl Plan ช่วยให้การประสานงานกับไทม์ไลน์ของทีม การดูตารางเวลาว่าง และการจัดตารางงานแบบลากและวางเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- มองเห็นปริมาณงานโดยใช้ไทม์ไลน์ของทีมและลากงานข้ามปฏิทินเพื่อมอบหมายงานใหม่หรือ ปรับกำหนดเวลาใหม่ได้ในไม่กี่วินาที
- ติดตามความพร้อมของทีมวิ่งและตารางการลาผ่านมุมมองความจุ เพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- จัดการงานด้วยบอร์ดและตารางเวลาที่เกิดซ้ำ พร้อมด้วยหมุดหมายและส่วนต่างๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนของงาน
- แชร์ ไทม์ไลน์แบบอ่านอย่างเดียว กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานภายใน
- ผสานการทำงานกับ Toggl Track และ Google Calendar เพื่อให้การวางแผนและการติดตามเวลาเชื่อมโยงกัน
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- ไม่มีการพึ่งพาของงาน ซึ่งจำกัดการติดตามเส้นทางวิกฤต
- ขาดคุณสมบัติการติดตามทางการเงินหรือการออกใบแจ้งหนี้ที่พบในเครื่องมือจัดการค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำหรับองค์กร
ราคาของ Toggl Plan
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,570+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Toggl Plan อย่างไร?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Toggl track เป็นระยะ ๆ มาหลายปีแล้ว แต่ปีนี้เมื่อหันมาทำงานที่เน้นการจ่ายเงินตามชั่วโมงที่ทำงานมากขึ้น ฉันจึงติดตามเวลาทั้งหมดของฉัน รายงานที่ได้ช่วยให้ฉันเข้าใจวิธีการทำงานของตัวเองได้ดีขึ้น และสามารถวางแผนปริมาณงานและเวลาได้ดีขึ้นเล็กน้อย
ฉันได้ใช้ Toggl track เป็นครั้งคราวมาหลายปีแล้ว แต่ในปีนี้เมื่อฉันหันมาทำงานที่จ่ายตามชั่วโมงมากขึ้น ฉันจึงติดตามเวลาทั้งหมดของฉัน รายงานเหล่านี้ช่วยฉันเข้าใจวิธีการทำงานของฉันได้ดีขึ้น และช่วยให้ฉันสามารถวางแผนปริมาณงานและเวลาได้ดีขึ้นเล็กน้อย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Toggl สำหรับการติดตามเวลา
7. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงานที่ต้องการการติดตามเวลา + การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน)
เมื่อโครงการดำเนินไปนานเกินกำหนดหรือประสิทธิภาพของทีมลดลง มักไม่ใช่เพราะขาดความพยายาม—แต่เป็นเพราะขาดการมองเห็นความคืบหน้า
นี่คือวิธีที่ Hubstaff แก้ไขปัญหานั้น: เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานประจำโต๊ะและทีมระยะไกล โดยรวมการติดตามเวลา การตรวจสอบกิจกรรม และการจัดงบประมาณโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำงาน เมื่อไหร่ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
Hubstaff ทำให้การเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง การอนุมัติเวลาทำงาน และการดำเนินการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายผ่านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น Gusto หรือ QuickBooks
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามเวลาการใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ, ส่วนขยาย Chrome, หรือคีออสก์ พร้อมการตั้งค่าเพื่อป้องกันการแก้ไขด้วยตนเอง
- จับภาพระดับกิจกรรม, ภาพหน้าจอที่เบลอ, แอปพลิเคชัน และข้อมูล URL เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้เงินงบประมาณของโครงการและอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และแจ้งเตือนผู้จัดการเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด
- จัดการการทำงานล่วงเวลา, เวลาพัก, และเวลาหยุดด้วยตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ เช่น QuickBooks, Gusto, Trello, Asana และอีกกว่า 30 รายการสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์บนมือถือไม่สามารถป้องกันการลงเวลาทำงานนอกเขตพื้นที่ทำงานได้
- การจัดตารางงานขาดรายละเอียดในระดับโครงการ/งาน และไม่สามารถตรวจจับการทับซ้อนของกะได้
- ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลชีวภาพหรือใบหน้าสำหรับการยืนยันเวลาเข้า-ออกงาน
ราคาของ Hubstaff
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,540+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Hubstaff อย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
การติดตามเวลาพร้อมหลักฐานการทำงาน คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้พร้อมตัวเลือกการแนบภาพหน้าจอ ระดับกิจกรรม และการใช้แอป/URL เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการความโปร่งใส
การติดตามเวลาพร้อมหลักฐานการทำงาน คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้พร้อมตัวเลือกการแนบภาพหน้าจอ ระดับกิจกรรม และการใช้แอป/URL เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการความโปร่งใส
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Hubstaff
8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการระดับองค์กรและความปลอดภัยของโครงการ)
หากคุณเคยบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหว คุณคงทราบดีว่าทุกอย่างสามารถบานปลายได้อย่างรวดเร็ว—การอัปเดตที่พลาด ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน และเครื่องมือที่มากเกินไป
ตามที่ Gartner ระบุไว้ นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจึงมองว่าประมาณ80% ของโครงการไอทีล้มเหลว
Wrike ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวาย ทีมที่ต้องการการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น แผนกการตลาด ทีมปฏิบัติการ หรืออุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม จะชื่นชอบการควบคุมของผู้ดูแลระบบและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- จัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน และรายงานแบบไดนามิก
- เขียนขอบเขตด้วย AI, ทำนายความเสี่ยง, และสรุปการหารือ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ
- กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบละเอียด, ข้อจำกัด IP, SSO และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
- ผสานการทำงานกับ 400+ เครื่องมือ รวมถึง Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack และ Power BI
ข้อจำกัดของ Wrike
- การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกและขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันในตัว
- การเชื่อมต่อแบบพรีเมียม (เช่น QuickBooks, Salesforce) มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
- ส่วนเสริมเช่น Wrike Lock และ Datahub เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,790+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Wrike ช่วยให้เราสามารถสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้และสร้างความโปร่งใสมากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอโครงการของเรา การทำงานอัตโนมัติได้ขจัดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือ และความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Wrike ช่วยให้เราสามารถสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้และสร้างความโปร่งใสในพอร์ตโฟลิโอโครงการของเราได้มากขึ้น ระบบอัตโนมัติได้กำจัดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือออกไป และความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike
9. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามงานและงบประมาณในราคาประหยัด)
ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ติดอยู่ในวังวนของโน้ตติดผนัง, ตารางข้อมูล, และ "แค่ประชุมสถานะด่วนอีกสักครั้ง"
แม้จะมีทั้งหมดนี้ Zoho Projects อาจรู้สึกเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่น
ออกแบบด้วยความเรียบง่าย บรรจุสิ่งจำเป็นเช่นการพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา และมุมมองโครงการแบบภาพ—โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? มันเป็นมิตรกับงบประมาณ (เพียง $4 ต่อผู้ใช้), ง่ายต่อการเรียนรู้, และยังมีผู้ช่วย AI ในตัวชื่อ Zia ที่ช่วยคุณจัดการกำหนดเวลาและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก
นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นหากทีมของคุณใช้เครื่องมือ Zoho อื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น CRM หรือ Books
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- กำหนดผู้ใช้หลายคนต่อภารกิจพร้อมการพึ่งพาและงานย่อย
- รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการจัดตารางเวลาจาก Zia, ผู้ช่วย AI
- ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำและการอนุมัติเป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ Blueprint
- ติดตามเวลาการทำงาน, งบประมาณโครงการ, และการใช้ทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ
- ดูโครงการในรูปแบบแคนบาน, แผนงานกานท์ และปฏิทินเพื่อความยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์และความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจเสริมพรีเมียม
- การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho เท่านั้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและบทบาทมีให้ใช้เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Zoho One มีโมดูลทุกประเภทที่บริษัทขนาดเล็กต้องการ ตั้งแต่การจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล CRM การลงชื่อเข้าใช้งานออนไลน์ ไปจนถึงอีเมล ปฏิทิน แบบสำรวจ และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับระบบแบบครบวงจร เราใช้ทุกวันสำหรับทีมงานทั้งหมดของเรา
Zoho One มีโมดูลทุกประเภทที่บริษัทขนาดเล็กต้องการ ตั้งแต่การจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ CRM การลงชื่อเข้าใช้งานออนไลน์ ไปจนถึงอีเมล ปฏิทิน แบบสำรวจ และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับระบบแบบครบวงจร เราใช้ทุกวันสำหรับทีมงานทั้งหมดของเรา
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุด
🧠 คุณรู้หรือไม่:87% ของธุรกิจต้องเผชิญกับการชำระเงินล่าช้า—และใบแจ้งหนี้ที่ไม่ชัดเจนมักเป็นสาเหตุหลักวิธีเรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรับเงินได้เร็วขึ้นโดยมีการติดตามผลน้อยลง
10. Proposify (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการข้อเสนอที่ดูดีและสามารถติดตามได้)
หากคุณเคยเร่งรีบทำข้อเสนอในนาทีสุดท้ายใน Google Docs และสงสัยว่าลูกค้าได้เปิดดูหรือไม่ Proposify อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบมาสำหรับทีมขายสมัยใหม่ที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่ดูทันสมัย สอดคล้องกับแบรนด์ และสร้างความประทับใจ พร้อมทั้งติดตามทุกการติดต่อได้อย่างละเอียดถึงระดับวินาที
นอกจากนี้ Proposify ยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมในโลกที่ซับซ้อนของการติดตามข้อเสนอ คุณจะสามารถทราบได้ว่าใครเปิดข้อเสนอ ส่วนใดที่พวกเขาใช้เวลาพิจารณา และเมื่อใดที่พวกเขาลงนาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าด้วย การวิเคราะห์เอกสาร เช่น เวลาที่ดู การเยี่ยมชมส่วนต่างๆ และการเปิดซ้ำ
- สร้างข้อเสนอที่ดูทันสมัยและโต้ตอบได้ พร้อมฝังรูปภาพ วิดีโอ และตารางราคา
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้โดยตรงภายในข้อเสนอ
- ติดตามสถานะข้อเสนอและอัตราการปิดการขายผ่าน แดชบอร์ดเมตริก และมุมมองของกระบวนการ
- สร้างจากคลังเทมเพลตข้อตกลงค่าบริการแบบคงที่ที่สามารถปรับแต่งได้ หรือสร้างของคุณเองตั้งแต่ต้น
ข้อจำกัดของ Proposify
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อทำงานกับเทมเพลต
- การแก้ไขข้อเสนออาจรู้สึกไม่ราบรื่นสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการควบคุมการออกแบบอย่างเต็มที่
- แผนพื้นฐานมีขีดจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด (เช่น เปิดได้ห้าครั้งต่อเดือน)
ราคาของ Proposify
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 6/5. 0 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Proposify อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ทุกเครื่องมือและฟังก์ชันบน Proposify และไม่เคยมีปัญหาในการทำให้มันทำสิ่งที่ฉันต้องการได้เลย สถิติและตัวชี้วัดที่เราสามารถเข้าถึงได้นั้นมีประโยชน์มากสำหรับทีมของฉัน - ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เริ่มใช้งาน Proposify
ฉันได้ใช้ทุกเครื่องมือและฟังก์ชันบน Proposify และไม่เคยมีปัญหาในการทำให้มันทำงานตามที่ฉันต้องการเลย สถิติและตัวชี้วัดที่เราสามารถเข้าถึงได้นั้นมีประโยชน์มากสำหรับทีมของฉัน - ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เริ่มใช้งาน Proposify
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของคุณให้กลายเป็นอาชีพที่ปรึกษาเต็มเวลาใช่ไหม?คู่มือ "วิธีเป็นนักที่ปรึกษา"จะพาคุณไปทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมสามอย่างที่ใช้โดยหน่วยงานและที่ปรึกษาสำหรับการทำงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง:
- บอนไซ: เสนอสัญญาการดูแล, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการภาษี ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย
- HoneyBook: รองรับการรับลูกค้า, เทมเพลตสัญญาค่าบริการล่วงหน้า, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และการชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าแบบต่อเนื่องสำหรับบริการที่ดำเนินอยู่ ในแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าแบบครบวงจร
- FreshBooks: มอบเครื่องมือบัญชีและออกใบแจ้งหนี้ที่มีระบบติดตามเวลาในตัว พร้อมฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นซ้ำ เพื่อบริหารจัดการค่าบริการแบบรีเทนเนอร์ได้อย่างราบรื่น
รักษาลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
คุณอาจสังเกตได้แล้วว่าการบริหารจัดการเงินมัดจำคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนและรายได้ที่คาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าประจำ
ClickUp ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น
ตั้งแต่การร่างและปรับปรุงข้อตกลงด้วย ClickUp Docs ไปจนถึงการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการแสดงภาพการใช้งานด้วยแดชบอร์ด ทุกส่วนของวงจรชีวิตของสัญญาแบบคงที่ (retainer) ได้รับการจัดการอย่างครบถ้วน—อย่างราบรื่นในที่เดียว
และมันไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาลูกค้าเพียงอย่างเดียว. ตามที่ชิคา ชัตวาร์วีดี นักวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัท ซีดีคัส เทคโนโลยีส์ จำกัดกล่าวไว้ในบทวิจารณ์ของเธอว่า:
เราเก็บข้อมูลปัญหาทางธุรกิจทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาแต่ละอย่างพร้อมกันได้ผ่าน ClickUp. นอกจากนี้ยังช่วยให้เราจัดการกับงานของเราได้ และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างได้.
เราเก็บข้อมูลปัญหาทางธุรกิจทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาแต่ละอย่างพร้อมกันได้ผ่าน ClickUp. นอกจากนี้ยังช่วยให้เราจัดการกับงานของเราได้ และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างได้.
เริ่มต้นจัดการค่าตอบแทนแบบคงที่อย่างชาญฉลาด—สมัครใช้ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือนี้ช่วยให้หน่วยงาน ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามงบประมาณ อัตโนมัติใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้รับการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
ที่ปรึกษา, เอเจนซีการตลาด, สำนักงานกฎหมาย, สตูดิโอสร้างสรรค์, และฟรีแลนซ์ที่ทำงานกับสัญญาลูกค้าต่อเนื่อง
ค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้าสามารถจองการเข้าถึงที่ปรึกษา, บริษัทการตลาด, สำนักงานกฎหมาย, สตูดิโอสร้างสรรค์, และนักอิสระที่ทำงานภายใต้สัญญาลูกค้าต่อเนื่องได้