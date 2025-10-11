13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Timetap เพื่อการนัดหมายที่ง่ายดาย

ไม่นานมานี้ การนัดหมายหมายถึงการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่จบสิ้น สายโทรศัพท์ที่ติดขัด และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษโน้ตติดผนัง ระบบนี้ทั้งเสียเวลาและทำให้เกิดความสับสนได้มาก
จากนั้นก็มีเครื่องมืออย่าง TimeTap ซึ่งทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติและการจองออนไลน์ที่สะดวก สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ให้บริการหลายราย มันได้แทนที่ความวุ่นวายด้วยความชัดเจน
แต่เมื่อความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการในโซลูชันที่ยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้ว่า TimeTap จะยังคงเชื่อถือได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด และการขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์การจัดตารางเวลาที่ราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น รายการทางเลือกของ TimeTap นี้จะช่วยให้คุณพบแพลตฟอร์มที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว
13 ทางเลือกของ TimeTap ที่คุณควรพิจารณา
มาดูเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าอะไรทำให้พวกมันคุ้มค่าที่จะพิจารณา
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ, การจัดการงานและโครงการแบบบูรณาการ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
|ทีมทุกขนาดที่กำลังมองหาแอปจัดการงานและตารางเวลาแบบครบวงจร พร้อมตัวแทน AI และระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Calendly
|การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, การผสานปฏิทิน, ประเภทการประชุม (หนึ่งต่อหนึ่ง, กลุ่ม, ร่วมกัน, หมุนเวียน)
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการทำให้การนัดหมายประชุมง่ายขึ้น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|ระบบนัดหมาย Acuity
|หน้าการจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนและการติดตามอัตโนมัติ, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจัดการลูกค้า
|ธุรกิจที่ให้บริการกำลังมองหาแอปจองที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|เซ็ตมอร์
|หน้าจองออนไลน์, การจัดตารางเรียนและกลุ่ม, การยืนยันอัตโนมัติ, การจัดการปฏิทินพนักงาน, การเชื่อมต่อกับ Zoom
|ธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่เปิดสอนคลาสหรือให้บริการที่ต้องการโซลูชันการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและฟรี
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|SimplyBook.me
|เว็บไซต์จองแบบกำหนดเอง, ระบบจัดการสมาชิกและแพ็กเกจ, การชำระเงินออนไลน์, การแจ้งเตือนทาง SMS/อีเมล
|ธุรกิจที่ต้องการระบบจองที่มีแบรนด์ของตนเองและสามารถปรับแต่งได้สำหรับลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9.90 ต่อเดือน
|TidyCal
|ลิงก์การประชุมที่ง่าย, การซิงค์ปฏิทิน, การจองครั้งเดียวและจองซ้ำ, การชำระเงินแบบบูรณาการ
|ผู้ประกอบการเดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดระเบียบปฏิทินที่มีประสิทธิภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29
|วาดเล่น
|การจัดตารางกลุ่ม, แบบสำรวจ, หน้าการจองแบบตัวต่อตัว, การผสานปฏิทิน
|ทีมและมืออาชีพที่ต้องการประสานงานการประชุมหรือกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
|การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยม
|ระบบ POS แบบบูรณาการ, การจองออนไลน์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การจัดตารางงานพนักงาน
|ร้านเสริมสวย, สปา, และผู้ให้บริการที่ต้องการคุณสมบัติการจัดตารางเวลาพร้อมระบบชำระเงินในตัว
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|วีซิต้า
|การนัดหมาย, ระบบลูกค้าสัมพันธ์, การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|ธุรกิจขนาดเล็กและที่ปรึกษาที่ต้องการการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับเครื่องมือการจัดการลูกค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|วาการู
|การนัดหมาย, ระบบจัดการขายหน้าร้าน (POS) และการประมวลผลการชำระเงิน, เครื่องมือการตลาด, การจัดการลูกค้า
|ร้านเสริมสวย, สปา, สตูดิโอฟิตเนส, และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการจอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $23.99 ต่อเดือน
|Mindbody
|การจองออนไลน์, การจัดการลูกค้า, การจัดตารางเรียน, การสมัครสมาชิก, การตลาดอัตโนมัติ
|ธุรกิจด้านสุขภาพ ฟิตเนส และสุขภาวะที่จัดการคลาส สมาชิก และการนัดหมายแบบต่อเนื่อง
|ราคาตามความต้องการ
|ลงชื่อเข้าใช้ การนัดหมาย
|ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทาง SMS/อีเมล, หน้าจองออนไลน์, การจัดการลูกค้า, การจัดตารางงานทีม
|ทีมและองค์กรที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้พร้อมการสื่อสารและการจัดการการเข้าร่วมที่แข็งแกร่ง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $600 ต่อเว็บไซต์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|คุณสามารถจองได้
|หน้าการจองที่กำหนดเอง, การซิงค์ปฏิทิน, การตรวจจับเขตเวลา, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|มืออาชีพและทีมที่ทำงานทางไกลซึ่งกำหนดการประชุมข้ามเขตเวลา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน TimeTap?
กำลังสงสัยว่าถึงเวลาที่จะมองหาอะไรที่มากกว่าที่ TimeTap ให้ไว้หรือไม่? นี่คือเหตุผลที่ซื่อสัตย์และมาจากประสบการณ์จริงที่คุณควรพิจารณาในการเปลี่ยนระบบ เพื่อช่วยคุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าข้อจำกัดใดที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของคุณ
- ต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติมในการตั้งค่า เนื่องจากมีความ ใช้ทรัพยากรสูงกว่า
- ให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์ม, กระบวนการทำงาน, และกฎการจัดตารางได้อย่างลึกซึ้ง, แต่ความยืดหยุ่นนี้อาจหมายถึง การเรียนรู้ที่ชัน
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือรู้สึก ช้าและไม่ลื่นไหล ทำให้การจัดการนัดหมายขณะเดินทางมีประสิทธิภาพน้อยลง
- การครอบคลุมการผสานรวมไม่เพียงพอ หากการตั้งค่าของคุณพึ่งพาแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มหรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- จำกัดการเลื่อนกำหนด; มีพื้นที่น้อยสำหรับนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าหรือธุรกิจ
- การติดตาม ปริมาณงานของพนักงาน ประสิทธิภาพของประเภทการนัดหมาย หรือรูปแบบรายได้
- ทำการสำรองข้อมูลทุกชั่วโมง แต่ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากไม่มีกระบวนการสำรองข้อมูลด้วยตนเองที่มั่นคง คุณ เสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลในการกู้คืน
- ขาดความลึกซึ้งสำหรับความต้องการการจัดตารางที่ซับซ้อน เช่น ลำดับชั้นลูกค้าหลายระดับ การติดแท็กขั้นสูง หรือการผสานรวมกับระบบ CRM
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeTap
ตอนนี้ มาดูรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ คุณสมบัติ ข้อจำกัด และรีวิวจากผู้ใช้กัน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการนัดหมายที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น)
ClickUp, แอปพลิเคชันสำหรับทุกการทำงาน,ลดการกระจายของงานโดยการรวมแบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจอง, ปฏิทินทีม, การจัดการปริมาณงาน, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติไว้ในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว.
ผ่านClickUp Forms คุณสามารถรับรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ วันที่และเวลาที่ต้องการ ประเภทบริการ สาขาที่ต้องการ ฯลฯ รูปแบบ สี ธีม ฟิลด์ และปุ่มต่างๆ ของแบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบริการมืออาชีพของคุณ
นอกจากนี้ คำตอบในแบบฟอร์มสามารถถูกแปลงเป็นงานแต่ละรายการภายในClickUp Tasksเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบของคุณโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ClickUp Calendarช่วยให้ทีมของคุณเห็นการจองในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมการแบ่งสีเพื่อความสะดวกในการมองเห็น ด้วยการแสดงตารางเวลาของแต่ละสมาชิกแบบเคียงข้างกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดสรรเวลานัดหมายอย่างทั่วถึงและระบุช่วงเวลาว่างสำหรับนัดหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถกำหนดเวลาให้บริการและบล็อกช่วงเวลาที่ไม่ทำงานได้ จากนั้นแชร์ลิงก์ปฏิทินกับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมได้
ClickUp Brain ซึ่งผสานการทำงานกับปฏิทินอย่างสมบูรณ์ จะแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด อัตโนมัติการจัดสรรเวลา กำหนดการจองให้กับสมาชิกในทีม และทำให้ตารางเวลาของคุณสมดุลอยู่เสมอ—ไม่มีปัญหาการจองซ้อนหรือการนัดหมายที่พลาดอีกต่อไป
เพื่อลดการไม่มาตามนัดClickUp Remindersจะแจ้งเตือนลูกค้าและสมาชิกในทีมในเวลาที่กำหนดก่อนการจอง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 30 นาที ก่อนการปรึกษา หรือ 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุมทีม การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้รวมข้อความเฉพาะ ไฟล์แนบ หรือ ลิงก์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายทั้งหมดถูกสื่อสารออกไป
ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณโดยไม่ต้องตรวจสอบปฏิทินหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain หรือ Answers Agent ที่คุณสร้างไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดตารางเวลาที่ง่ายขึ้น: ผสานปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณกับ ClickUp Calendar เพื่อให้มีมุมมองรวมของงาน การประชุม และภาระผูกพันทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- กระบวนการอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง, อีเมลติดตามผลหลังการประชุม, หรือการอัปเดตสถานะสำหรับลูกค้าโดยใช้ClickUp Automations
- เอกสารรวมศูนย์: จัดเก็บสัญญา แนวทางปฏิบัติ และบันทึกของลูกค้าในเอกสารร่วมกันที่เชื่อมโยงกับการนัดหมายแต่ละครั้งด้วยClickUp Docs
- กระบวนการทำงานแบบตัวแทน: ใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUpหรือออกแบบตัวแทนแบบกำหนดเองเพื่อตอบคำถามทั่วไปของลูกค้า มอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม หรือจัดการการเลื่อนหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- การวางแผนกำลังการผลิต: เปลี่ยนไปที่มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อตรวจสอบความพร้อมของทีมคุณก่อนกำหนดการนัดหมาย
- การประชุมที่นำไปปฏิบัติได้: มุ่งเน้นในการประชุมออนไลน์ของคุณได้ดีขึ้น โดยรู้ว่าClickUp AI Notetakerจะแชร์บทสรุปและการติดตามผลโดยอัตโนมัติทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- สำหรับผู้ใช้ใหม่ กระบวนการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลาสักระยะก่อนที่ทุกอย่างจะราบรื่น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ ตัว ผมยังชื่นชมอย่างมากกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป มันทรงพลังเพียงพอสำหรับโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อนแต่ยังคงง่ายสำหรับทีมของผมที่จะนำไปใช้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ ตัว ผมยังชื่นชมอย่างมากกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป มันทรงพลังเพียงพอสำหรับโครงการที่ซับซ้อนแต่ยังคงง่ายสำหรับทีมของผมที่จะนำไปใช้
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบปฏิทินของคุณ: คู่มือสำหรับผู้ทำงานเชิงความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ง่ายดายผ่านลิงก์)
Calendly เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าผู้คนสามารถจองเวลาเพื่อพบคุณเมื่อใดและอย่างไร คุณเลือกชั่วโมงการทำงาน กำหนดระยะเวลาของแต่ละการประชุม และแม้กระทั่งสร้างช่วงเวลาพักไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะแสดงเวลาว่าง ระบบจะตรวจสอบปฏิทินทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อไว้—Google, Outlook, iCloud และ Exchange
คุณสามารถตั้งค่า ประเภทการนัดหมายที่แตกต่างกัน ได้ เช่น การเช็คอินสั้นๆ 15 นาที การพูดคุยกับลูกค้า 45 นาที หรือการประชุมกลยุทธ์ของทีม วางแผนที่จะจัดงานกลุ่มหรือไม่? Calendly จัดการการลงทะเบียนและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมได้
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การโทรกับลูกค้าในวันธรรมดา และการประชุมทีมในตอนเช้าเท่านั้น ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน (อีเมลหรือ SMS) ก่อนการประชุม และส่งข้อความขอบคุณหรือคำขอความคิดเห็นหลังจากนั้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ใช้ 'การสำรวจความคิดเห็นในการประชุม' เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโหวตช่วงเวลาที่ต้องการก่อนยืนยัน
- ผสานระบบ 'Calendly Routing' เพื่อส่งผู้มาเยือนไปยังหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงตามคำตอบในแบบฟอร์มหรือลิงก์ที่มา
- เข้าถึงเครื่องมือได้จากทุกที่โดยใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Calendly
- รวบรวมเวลาว่างของทีมคุณเพื่อเสนอตัวเลือกการจองเพิ่มเติม
- จัดการตารางเวลาของคุณและปรับความพร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ Calendly
- ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับการประชุมจริง เนื่องจากไม่มีระบบประชุมในตัว
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (3,900+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้การตั้งค่าและจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปรับแต่งเวลาว่าง ประเภทของการประชุม และแม้กระทั่งเพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมได้
มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้การตั้งค่าและจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปรับแต่งเวลาว่าง ประเภทของการประชุม และแม้กระทั่งเพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: Microsoft Bookings vs. Calendly: เครื่องมือจัดตารางเวลาไหนดีที่สุด?
3. Acuity Scheduling (เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่มีความต้องการการจองที่ซับซ้อน)
เมื่อพูดถึงการจัดการการจอง Acuity Scheduling ช่วยให้คุณปรับแต่งความพร้อมใช้งานได้อย่างละเอียดในระดับที่ลึกมาก โดยสามารถปรับตามเขตเวลา, กำหนดเซสชันให้กับพนักงานเฉพาะ, หรือบล็อกเวลาสำหรับประเภทการนัดหมายบางอย่าง
นอกจากการเพิ่ม ความพร้อมให้บริการตามประเภทการนัดหมาย แล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าการควบคุมว่าลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ไกลแค่ไหน หรือสามารถยกเลิก/เลื่อนการนัดหมายได้ช้าเพียงใด
สำหรับธุรกิจในภาคสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพ การจัดตารางเวลาที่สอดคล้องกับ HIPAA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัยแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ประวัติทางการแพทย์ไปจนถึงคำถามต่างๆ ก่อนเริ่มการนัดหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- อนุญาตให้ลูกค้าจองหลายเซสชันในกระบวนการชำระเงินครั้งเดียว
- ฝังวิดเจ็ตการจองลงในเว็บไซต์หรือหน้า Facebook ของคุณโดยตรง
- รับชำระเงินในเวลาจองผ่านการเชื่อมต่อกับ Stripe, Square หรือ PayPal
- สร้างรายงานรายรับและตารางเวลาโดยละเอียดเพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน
- จัดการลูกค้า, ติดตามปฏิทินของคุณ, และรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของระบบการจัดตารางเวลา Acuity
- แม้ว่าจะมีกระบวนการจองมาตรฐานและรายงานรายได้อยู่แล้ว แต่การวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การติดตามกลุ่มลูกค้าหรือตัวชี้วัดการแปลงที่ลึกซึ้งยังขาดอยู่
ราคาของ Acuity Scheduling
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 34 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 61 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?
มุมมองที่ลูกค้าเห็นนั้นใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในการเลือกเวลานัดหมายของตนเอง ฉันชอบความสามารถที่ให้ Acuity พยายามจัดกลุ่มการนัดหมายให้อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราตั้งค่าได้ว่าเราต้องการการนัดหมายประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงจำนวนที่กำหนดในสัปดาห์หนึ่ง (เช่น ไม่เกิน 4 การปรึกษาลูกค้าใหม่ต่อสัปดาห์)
มุมมองที่ลูกค้าเห็นนั้นใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในการเลือกเวลานัดหมายของตนเอง ฉันชอบความสามารถที่ให้ Acuity พยายามจัดกลุ่มการนัดหมายให้อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราตั้งค่าได้ว่าเราต้องการการนัดหมายประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงจำนวนที่กำหนดในหนึ่งสัปดาห์ (เช่น ไม่เกิน 4 การปรึกษาลูกค้าใหม่ต่อสัปดาห์)
📚 อ่านเพิ่มเติม: Calendly vs. Acuity Scheduling: เครื่องมือจัดตารางเวลาอันไหนดีกว่า?
4. Setmore (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบชำระเงินในตัว)
Setmore มอบอินเทอร์เฟซแบบลากและวางให้คุณเพื่อจัดระเบียบเซสชันของคุณ จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ที่เรียบร้อย และปรับเปลี่ยนใหม่ได้ทุกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกแต่ละทีมจะได้รับปฏิทินและลิงก์การจองของตนเอง ซึ่งพวกเขาสามารถแสดงรายการบริการทั้งหมดพร้อมรายละเอียด เช่น ระยะเวลาและราคา เป็นต้น
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มปุ่ม 'จองตอนนี้' บนหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ หรือ สร้างคิวอาร์โค้ด สำหรับใบปลิว โปสเตอร์ หรือใบเสร็จรับเงิน
เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ: สถาบันฝึกอบรมสามารถจัดตารางการเรียนการสอนแบบกลุ่มและเวิร์กช็อปได้ ในขณะที่ที่ปรึกษาส่วนตัวสามารถจองการประชุมแบบตัวต่อตัวออนไลน์หรือแบบพบหน้ากันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore
- จัดการประชุมวิดีโอได้ทันทีด้วยการเชื่อมต่อกับ Zoom, Teleport หรือ Google Meet
- ขายคลาสและเวิร์กช็อปออนไลน์พร้อมระบบจองกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน
- รับการสนับสนุนหลายสาขาสำหรับแฟรนไชส์หรือธุรกิจที่มีหลายสาขา
- รับชำระเงินออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อกับ Square, Stripe และ PayPal
- ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ Setmore
- การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรให้กับสาขาเฉพาะอาจใช้เวลาเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Setmore
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Setmore
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Setmore อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถส่งลิงก์ง่ายๆ ให้ลูกค้าของฉันเพื่อทำการจองได้ มันช่วยบันทึกข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาไว้ให้ฉัน และส่งการแจ้งเตือนให้ฉันและลูกค้าของฉันสำหรับการนัดหมาย ราคาของ Setmore นั้นสมเหตุสมผลมากสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ฉันชอบที่สามารถส่งลิงก์ง่ายๆ ให้ลูกค้าของฉันเพื่อทำการจองได้ มันช่วยบันทึกข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาไว้ให้ฉัน และส่งการแจ้งเตือนให้ฉันและลูกค้าของฉันสำหรับการนัดหมาย ราคาของ Setmore นั้นสมเหตุสมผลมากสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
📮 ClickUp Insight: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดสรรเวลาเพื่อโฟกัสล่วงหน้า
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นว่างานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งจำเป็นต้องมีการจัดตารางเวลา ไม่ใช่แค่ทำเมื่อสะดวก
เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในตารางเวลาของคุณ ซึ่งคุณสามารถเจาะลึกและมุ่งเน้นได้โดยไม่มีการรบกวนใดๆ เพียงแค่ขอให้ClickUp Brainกำหนดเวลาให้; มันจะวิเคราะห์วันของคุณโดยอัตโนมัติและจัดสรรช่วงเวลาสำหรับการโฟกัสให้คุณ 📆
5. SimplyBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายพร้อมเครื่องมือทางการตลาด)
ด้วย SimplyBook.me คุณสามารถมีเว็บไซต์จองที่ปรับให้เหมาะกับมือถือของคุณเอง หรือฝังวิดเจ็ตการจองลงในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วของคุณได้
มีเครื่องมือการตลาดในตัวที่ช่วยรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้มากกว่าการนัดหมายธรรมดาด้วยคูปอง บัตรของขวัญ การเป็นสมาชิก และระบบสะสมคะแนน
คุณยังได้รับฟีเจอร์ 'อนุมัติการจอง' ที่สะดวก ซึ่งให้คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบและอนุมัติการจองด้วยตนเองก่อนยืนยัน เมื่อบริการต้องการอุปกรณ์ พนักงาน และห้อง ระบบจะยืนยันการนัดหมายเฉพาะเมื่อทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplyBook.me
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมล, ข้อความเตือนทาง SMS, การยกเลิก และการปรับตารางนัดหมายใหม่ เพื่อลดการไม่มาตามนัด
- รับชำระเงินออนไลน์และเงินมัดจำเพื่อยืนยันการจอง
- รับการผสานรวมกับเครื่องมือบัญชีโดยตรง เช่น QuickBooks, FreshBooks และ Xero เพื่อการซิงค์ธุรกรรม
- เปิดใช้งานการจองแบบกลุ่ม (คลาสหรือกิจกรรม) ที่ลูกค้าหลายคนสามารถจองช่วงเวลาเดียวกันได้ พร้อมการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม
ข้อจำกัดของ SimplyBook.me
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการประชุมออนไลน์แบบเนทีฟ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจที่ต้องการความสามารถในการประชุมเสมือนจริง
SimplyBook.me ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $11. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $34.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 69 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
(ราคาแปลงจากยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐ)
SimplyBook.me คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimplyBook.me อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกพอใจมากกับ Simplybook.me มันเป็นแพลตฟอร์มการจองที่เรียบง่ายและตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังมองหา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการอีกด้วย
ฉันรู้สึกพอใจมากกับ Simplybook.me มันเป็นแพลตฟอร์มการจองที่เรียบง่ายและตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังมองหา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการอีกด้วย
🌟 โบนัส:Talk to Text ของ ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการนัดหมายได้โดยตรงลงในปฏิทิน งาน และเอกสารของ ClickUp เพียงแค่ใช้เสียง AI จะทำการจัดตารางเวลาใหม่ ตั้งการเตือน ปรับลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
6. TidyCal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางแบบประหยัด พร้อมใช้งานตลอดชีพ)
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์จัดตารางออนไลน์ที่มีดีไซน์ใช้งานง่าย ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายโดยไม่เพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นจนทำให้คุณรู้สึกสับสน TidyCal อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ
แนวคิดนั้นง่ายมาก: ตั้งเวลาว่างของคุณ แชร์ลิงก์ แล้วให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อปฏิทินได้สูงสุด 10 ปฏิทิน (Google, Outlook, Apple) ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสร้างประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน เช่น การเช็คอินสั้นๆ หรือการปรึกษาหารือที่ยาวนานขึ้น และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเองได้
คุณยังสามารถสร้างลิงก์การประชุมสำหรับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย หากคุณทำงานกับลูกค้าทั่วโลก การตรวจจับเขตเวลาอัจฉริยะของ TidyCal จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ TidyCal
- เพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมและกำหนดขีดจำกัดการจองรายวันเพื่อหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไป
- ใช้วิธีการหมุนเวียนแบบรอบเพื่อกระจายการประชุมที่เข้ามาให้กับตัวแทนฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ
- สร้างประเภทกิจกรรมแยกต่างหาก (การปรึกษาหารือ 15 นาที, การโทรหารือกลยุทธ์ 1 ชั่วโมง) โดยแต่ละประเภทมีระยะเวลา, เวลาสำรอง, ข้อจำกัด, เป็นต้น
- เสนอตัวเลือกสถานที่จัดประชุมหลากหลายตามประเภทการจอง
- ส่งออกข้อมูลการจองในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ
ข้อจำกัดของ TidyCal
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์ปฏิทิน โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ทับซ้อนกัน
ราคา TidyCal
- ฟรี
- แผนรายบุคคล: 29 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
- แผนสำหรับหน่วยงาน: $79 (ชำระครั้งเดียว)
การจัดอันดับและรีวิวของ TidyCal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TidyCal อย่างไรบ้าง?
TidyCal ติดตั้งได้ง่ายมาก นอกจากนี้ยังง่ายมากในการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้สามารถจัดการประชุมแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม
TidyCal ติดตั้งได้ง่ายมาก นอกจากนี้ยังง่ายมากในการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้สามารถจัดการประชุมแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม
📚 อ่านเพิ่มเติม: ปัญหาการจัดตารางเวลาทั่วไปและวิธีแก้ไข
7. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมกลุ่มและการทำโพล)
Doodle ช่วยประสานงานการประชุม ตั้งแต่การโทรแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็วไปจนถึงการประชุมกลุ่มขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาว่างของคุณและแชร์ลิงก์ง่ายๆ เพื่อให้ผู้รับเชิญสามารถเลือกเวลาที่สะดวกสำหรับพวกเขาได้
เครื่องมือประชุมออนไลน์นี้ช่วยให้ปฏิทินของคุณซิงค์กันอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อมีการจองช่วงเวลาใดแล้ว ความพร้อมใช้งานของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความสับสน แม้แต่สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือองค์กรที่มีตารางงานแน่นในหลายเขตเวลา
ยังมีฟีเจอร์ 'จองในนาม' ที่ช่วยให้ผู้ช่วยและผู้สรรหาสามารถนัดหมายการประชุมแทนผู้อื่นได้โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากเจ้าของบัญชี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- ปรับเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เข้าร่วมในเขตเวลาต่างๆ เพื่อขจัดข้อผิดพลาดจากการแปลงเวลาด้วยตนเอง
- เพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเอง เช่น โลโก้, พื้นหลัง, สี, เป็นต้น, สำหรับหน้าการจองและแบบสำรวจของคุณ
- ซิงค์กับ Google Calendar, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, ฯลฯ เพื่อรักษาความถูกต้องของเวลาว่างและหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
- ทำให้การจัดตารางกลุ่มง่ายขึ้นโดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถโหวตเวลาที่ต้องการประชุม
ข้อจำกัดของดoodle
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Doodle ช่วยให้หลายคนสามารถร่วมมือกันและมารวมตัวกันได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลาที่แตกต่างกัน
ฉันชอบที่ Doodle ช่วยให้หลายคนสามารถร่วมมือและมารวมตัวกันได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลาที่แตกต่างกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวแทน AI ของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางนัดหมายและบริหารจัดการลูกค้าของคุณได้
- การกำหนดเวลาและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ตัวแทนที่กำหนดเองจะตรวจสอบคำขอการนัดหมายและส่งการยืนยัน การแจ้งเตือน หรือการติดตามผลไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและลดการไม่มาตามนัด
- สรุปประจำวัน/รายสัปดาห์: ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะโพสต์รายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ในช่องหรือรายการของทีมคุณ โดยสรุปการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง การประชุมที่เสร็จสิ้น และการติดตามผลที่ยังค้างอยู่
- คำตอบทันทีสำหรับลูกค้าและทีม: ตัวแทนในช่องแชทจะตอบคำถามทั่วไปทันทีโดยการค้นหาจากงาน เอกสาร และแชทในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ตัวแทนที่กำหนดเองจะกระตุ้นการกระทำตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง เช่น การยกระดับคำขอที่เร่งด่วน การมอบหมายงาน หรือการปรับปรุงสถานะการนัดหมายโดยอัตโนมัติ
- การจัดสรรงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วยระบบ AI: ตัวแทนอัตโนมัติจะจัดสรรการนัดหมายใหม่ให้กับสมาชิกในทีมที่ว่างโดยอัตโนมัติ และจัดลำดับความสำคัญสำหรับการจองที่เร่งด่วน
8. Square Appointments (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการผสานระบบ POS)
Square Appointments เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ในการจัดการการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ปฏิทิน ตารางงานของพนักงาน และข้อมูลลูกค้าของคุณสอดคล้องกัน พนักงานแต่ละคนจะมีปฏิทินของตนเอง แต่ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
คุณยังได้รับการมองเห็นที่ชัดเจนของลูกค้าของคุณ ทำให้คุณทราบเสมอว่าใครกำลังจะมา และบริการใดที่พวกเขาได้ใช้ ซึ่งช่วยให้การวางแผนการจัดสรรบุคลากร การกำหนดราคา และการส่งเสริมการขายง่ายขึ้น
เมื่อมีผู้ยกเลิกหรือพลาดนัดหมาย คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อรอเพื่อเติมเต็มช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments
- รวมการจัดตารางเวลาเข้ากับการประมวลผลการชำระเงินเพื่อจัดการการนัดหมายและธุรกรรมในที่เดียว
- ให้ลูกค้าจองได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณผ่านวิดเจ็ตการจอง
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและข้อความเพื่อลดการไม่มาตามนัดและปรับปรุงการปฏิบัติตามนัดหมาย
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะสำหรับสมาชิกพนักงานเพื่ออนุญาต/จำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์และข้อมูลภายในแพลตฟอร์ม
- จัดการตารางเวลาในหลายสถานที่ ปฏิทิน และเขตเวลา
ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square
- ในขณะที่ Square Appointments สามารถผสานการทำงานกับบริการอื่น ๆ ของ Square ได้เป็นอย่างดี แต่อาจมีการผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนอกระบบนิเวศของ Square
ราคาการนัดหมายของ Square
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อสถานที่
- พรีเมียม: 149 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Square Appointments
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Square Appointments อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Square Appointments นั้นดีมาก เพราะลูกค้าของฉันสามารถจองนัดกับฉันผ่าน Google ได้โดยตรงและง่ายดาย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ขอแนะนำให้ใช้ Square Appointments เพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Square Appointments นั้นดีมาก เพราะลูกค้าของฉันสามารถจองนัดกับฉันผ่าน Google ได้โดยตรงและง่ายดาย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ขอแนะนำให้ใช้ Square Appointments เพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก
9. vCita (ดีที่สุดสำหรับการรวมการจัดตารางกับการจัดการลูกค้า)
หากคุณพึ่งพาการสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำ vcita ช่วยให้คุณรวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้า การนัดหมาย เอกสาร และประวัติการชำระเงินไว้ในที่เดียว
ซอฟต์แวร์ธุรกิจขนาดเล็กนี้สามารถทำการยืนยันการนัดหมาย, การแจ้งเตือน, การติดตามผล, และการแจ้งเตือนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น ข้อเสนอวันเกิด) เพื่อดึงดูดลูกค้าและส่งเสริมการกลับมาใช้บริการซ้ำ
ระบบวิเคราะห์ในตัวมีความลึกซึ้งมากกว่าแค่รายงานการกำหนดเวลาพื้นฐาน คุณสามารถดูได้ว่าบริการใดถูกจองบ่อยที่สุด ลูกค้าใดกลับมาใช้บริการซ้ำ และรายได้ไหลเวียนอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เครื่องมือนี้มีการปฏิบัติตาม HIPAA และข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ vcita
- สร้างรายชื่อรอสำหรับตารางที่เต็มแล้ว และใช้ฟีเจอร์การตอบรับเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมที่มีความต้องการสูง
- เพิ่มวิดเจ็ตการนัดหมายออนไลน์ลงในเว็บไซต์ของคุณเพื่อการจองนัดหมายและชำระเงินที่ง่ายดาย
- อัปโหลดและแชร์ไฟล์, สัญญา, แบบสอบถาม, หรือเอกสารกับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้า
- สร้างบัญชีพนักงานหลายบัญชี แต่ละบัญชีมีตารางเวลา, การนัดหมาย, ข้อความ และสิทธิ์การเข้าถึงของตนเอง
- จับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจาก Facebook Messenger และผสานข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ vcita
- ขาดคุณสมบัติการจัดการปฏิทินขั้นสูงสำหรับตารางเวลาที่ซับซ้อน
ราคา vcita
- พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลทินัม: $110/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ vcita
- G2: 4. 6/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง vcita อย่างไรบ้าง?
ในฐานะคนที่ต้องสวมหมวกหลายใบในการบริหารธุรกิจของตัวเอง การมีเครื่องมือสำหรับจัดตารางงาน บริหารลูกค้า ออกบิล และทำการตลาดทั้งหมดในที่เดียวถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ฟีเจอร์ AI ใหม่ ๆ เหล่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจจริง ๆ ด้วยความที่ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบที่มันแนะนำคำตอบและช่วยให้ฉันเขียนเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว
ในฐานะคนที่ต้องสวมหมวกหลายใบในการบริหารธุรกิจของตัวเอง การมีเครื่องมือสำหรับจัดตารางงาน บริหารลูกค้า ออกใบแจ้งหนี้ และทำการตลาดทั้งหมดในที่เดียวนั้นช่วยได้มากจริงๆ ฟีเจอร์ AI ใหม่เหล่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจอย่างแท้จริงด้วยความที่ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบที่มันแนะนำคำตอบและช่วยให้ฉันเขียนเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินน่ารักฟรีเพื่อความเป็นระเบียบอย่างมีสไตล์
10. Vagaro (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจความงาม สุขภาพ และฟิตเนส)
Vagaro เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่รวมการจองนัดหมาย การจัดการปฏิทิน ฐานข้อมูลลูกค้า การชำระเงิน การติดตามสินค้าคงคลัง และการตลาดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา ข้อมูลลูกค้า, สมาชิก, บัตรของขวัญ, และแพ็กเกจสามารถแชร์ระหว่างสาขาได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น. เจ้าของธุรกิจยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน, ค่าคอมมิชชั่น, และตารางการทำงานของพนักงานทุกสาขาได้อย่างง่ายดาย.
เครื่องมือนี้ยังมีระบบ POS ในตัวสำหรับรับชำระเงิน และมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินที่รองรับการแบ่งชำระค่าธรรมเนียมและตัวเลือกซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vagaro
- เข้าถึงเครื่องมือทางการตลาด เช่น แคมเปญอีเมลและ SMS อัตโนมัติ โปรโมชั่นที่กำหนดเอง ข้อเสนอพิเศษรายวัน รหัสส่วนลด และอื่นๆ
- ฝังวิดเจ็ตการจองลงในเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณโดยตรงเพื่อการจัดตารางเวลาออนไลน์
- ผสานการทำงานกับ QuickBooks, Xero และ Gusto เพื่อทำให้การบัญชีและการจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณและลูกค้าของคุณเพื่อลดการไม่มาตามนัด
ข้อจำกัดของ Vagaro
- เครื่องมือนี้ไม่รองรับหลายภาษา และส่วนติดต่อผู้ใช้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้นได้
ราคาของ Vagaro
- ฟรี
- หนึ่งสถานที่: $23.99/เดือนต่อผู้ใช้
- หลายสาขา: ราคาพิเศษตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Vagaro
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Vagaro อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Vagaro ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลได้อย่างลงตัว—ช่วยให้การนัดหมาย, บันทึก SOAP และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้สึกยุ่งยาก
ฉันชอบที่ Vagaro ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลได้อย่างลงตัว—ช่วยให้การนัดหมาย, บันทึก SOAP และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้สึกยุ่งยาก
11. Mindbody (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคลาสและสมาชิก)
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบริการด้านสุขภาพ, ฟิตเนส, และความงาม, Mindbody จัดการทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณนัดหมายสูงไปจนถึงตารางสอนที่ซับซ้อน, สมาชิก, เวิร์กช็อป, และกิจกรรม.
นอกจากนี้ยัง ช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับการค้นพบ ผ่านแอป Mindbody, วิดเจ็ตบนเว็บไซต์, ClassPass และเครือข่ายพันธมิตรอย่าง Google และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ลูกค้าใหม่สามารถค้นหาคุณได้อย่างง่ายดาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเครื่องมือนี้จะจัดการสายที่ไม่ได้รับ คำขอการนัดหมาย และคำถามจากลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งช่วยให้ไม่พลาดโอกาสในการจองหรือลูกค้าที่มีศักยภาพ แม้จะอยู่นอกเวลาทำการก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Mindbody
- อัปโหลดเซสชันสุขภาพที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอย่างปลอดภัย และแชร์กับลูกค้าโดยตรงผ่านเครื่องมือ Virtual Wellness ของ Mindbody
- เปิดใช้งานการจองคลาสแบบมาก่อนได้ก่อนด้วยระบบ Pick-a-Spot ให้ลูกค้าเลือกที่นั่งโปรดของตนเองในคลาสออกกำลังกายกลุ่ม
- ทำให้การตลาดเป็นอัตโนมัติด้วยข้อความและอีเมลจำนวนมาก
- รับการควบคุมแบบแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในหลายสถานที่
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจองที่ลูกค้าเห็นโดยไม่มีการสนับสนุนจากนักพัฒนาขั้นสูง
การกำหนดราคาของ Mindbody
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Mindbody
- G2: 3. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindbody อย่างไรบ้าง?
ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้อย่างดี และง่ายมากที่จะทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่และอัปเดตตารางเวลาของพวกเขาได้ตามต้องการ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับฉันและความต้องการของลูกค้าของฉัน
ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดีและสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก การเพิ่มลูกค้าใหม่และอัปเดตตารางเวลาของพวกเขาตามที่ต้องการนั้นทำได้ง่าย เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับความต้องการของฉันและลูกค้าของฉัน
12. แอปลงชื่อเข้าใช้ (เหมาะที่สุดสำหรับการลดการไม่มาด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ)
สำหรับธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายที่ครอบคลุมเพื่ออัตโนมัติการจองและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า Sign In App เป็นตัวเลือกที่ดี
การส่งข้อความอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบ ChatGPT สามารถตอบคำถามของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ส่งลิงก์สำหรับการจองใหม่ และแม้กระทั่งจัดการการยกเลิกได้
แพลตฟอร์มนี้ยัง ให้ความสำคัญกับการเข้าถึง หน้าการจองเป็นไปตามมาตรฐาน WCAG รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ และมีระบบจองด้วยเสียงอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าทุกคนสามารถนัดหมายได้อย่างง่ายดาย
รายงานที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามบริการที่ได้รับความนิยม, ความพร้อมของพนักงาน, และประสิทธิภาพของสถานที่, ทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาและการจัดสรรบุคลากร
คุณสมบัติเด่นของแอป Sign In
- สร้างหน้าจองที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มการนัดหมายเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ดำเนินการขั้นตอนการทำงานสำหรับการนัดหมายด้วยตรรกะเงื่อนไข เช่น การส่งการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันตามประเภทของการนัดหมายหรือสถานะของลูกค้า
- เสนอการเข้าถึง API สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองหรือทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติเกินกว่าตัวเลือกมาตรฐาน
ข้อจำกัดของแอป
- จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกสำหรับการนัดหมายทางไกล เนื่องจากไม่มีเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอในตัว
ราคาแอป Sign In
- ฟรี
- หลัก: $600/ไซต์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ปรับปรุงแล้ว: 1,200 ดอลลาร์/ไซต์ (เรียกเก็บรายปี)
- ข้อดี: 1,800 ดอลลาร์/ไซต์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
เข้าสู่ระบบ คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงแอป Sign In อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบใช้ระบบนี้มากเพราะมันใช้งานง่ายและทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุก ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ ได้อย่างสบายใจ เพราะรู้ว่าฉันจัดการตารางงานและนัดหมายได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง!
ฉันชอบใช้ระบบนี้มากเพราะมันใช้งานง่ายและทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ ได้อย่างสบายใจ เพราะรู้ว่าความต้องการด้านการจัดตารางและการนัดหมายของฉันได้รับการจัดการอย่างถูกต้องทุกครั้ง!
13. YouCanBookMe (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับปฏิทิน Google และ Microsoft)
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันขั้นสูง YouCanBookMe มอบการมองเห็นที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีใช้เวลาและทรัพยากรของคุณ
ฟีเจอร์ Dynamic Availability ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาให้บริการที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทของบริการได้ ทำให้ลูกค้าเห็นตัวเลือกที่ถูกต้องเสมอ Enhanced Analytics Dashboard ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจองของคุณ ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มและวัดประสิทธิภาพของเซสชั่นของคุณได้ตลอดเวลา
ประสบการณ์ของลูกค้าสามารถปรับแต่งได้ด้วยการส่งข้อความออฟไลน์และข้อความวันสิ้นสุดที่กำหนดเอง ทำให้ผู้ที่เข้าชมหน้าการจองของคุณทราบเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ว่าง
คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe
- กำหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าขั้นต่ำและขั้นสูงเพื่อควบคุมเวลาที่ลูกค้าสามารถจองนัดหมายได้
- ฝังเว็บไซต์การจองของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงโดยใช้ตัวเลือกฝังแบบอินไลน์
- สร้างตารางเวลาและการจองที่ปรับได้ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- เพิ่มปุ่ม 'นัดหมาย' แบบลอยที่ยังคงมองเห็นได้ขณะที่ลูกค้าท่องเว็บไซต์ของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลายพันรายการผ่าน Zapier เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ YouCanBookMe
- ขาดความสามารถในการกำหนดชื่อการนัดหมายให้แตกต่างกัน เช่น "การนัดหมายครั้งที่สอง" หรือ "การนัดหมายส่วนตัว" เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
ราคาของ YouCanBookMe
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 13 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ YouCanBookMe
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBookMe อย่างไรบ้าง?
หน้าจองสามารถปรับแต่งได้สูง และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อเปลี่ยนเวลาว่าง. นอกจากนี้ การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการนัดหมายใหม่ก็สะดวกมากเช่นกัน.
หน้าจองสามารถปรับแต่งได้สูง และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อเปลี่ยนเวลาว่าง. นอกจากนี้ การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการนัดหมายใหม่ก็สะดวกมากเช่นกัน.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การเพิ่มสถานะ 'การยืนยันสำเร็จ กำลังรอการยืนยัน' จะช่วยให้ลูกค้าของคุณทราบว่า การจองของพวกเขาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะได้รับการยืนยันในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจในกระบวนการของคุณ
ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การเลือกเครื่องมือจัดตารางเวลาคือการสร้างกระบวนการทำงานที่ทำให้การจัดการนัดหมายเป็นเรื่องง่าย คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของลูกค้าแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานธุรการ แต่เมื่อการนัดหมายไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ ของคุณ ก็ง่ายที่จะหลงลืมงานและกำหนดเวลา
ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวจัดตารางนัดหมาย—แต่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครบวงจร ตั้งแต่แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และการจัดตารางด้วย AI ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและระบบปฏิทินที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้ง ClickUp มอบพลังให้คุณจัดการการนัดหมาย ลูกค้า และโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วย Converged AI Workspace
ตั้งแต่การจองไปจนถึงการติดตามผลและการจัดทำเอกสาร ทุกขั้นตอนจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้อย่างสะดวก
สมัครใช้ ClickUpและดูว่าการจัดตารางงานนั้นง่ายดายเพียงใด