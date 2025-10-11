บล็อก ClickUp

13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Timetap เพื่อการนัดหมายที่ง่ายดาย

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
11 ตุลาคม 2568

ไม่นานมานี้ การนัดหมายหมายถึงการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่จบสิ้น สายโทรศัพท์ที่ติดขัด และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษโน้ตติดผนัง ระบบนี้ทั้งเสียเวลาและทำให้เกิดความสับสนได้มาก

จากนั้นก็มีเครื่องมืออย่าง TimeTap ซึ่งทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติและการจองออนไลน์ที่สะดวก สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ให้บริการหลายราย มันได้แทนที่ความวุ่นวายด้วยความชัดเจน

แต่เมื่อความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการในโซลูชันที่ยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้ว่า TimeTap จะยังคงเชื่อถือได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด และการขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง

หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์การจัดตารางเวลาที่ราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น รายการทางเลือกของ TimeTap นี้จะช่วยให้คุณพบแพลตฟอร์มที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว

13 ทางเลือกของ TimeTap ที่คุณควรพิจารณา

มาดูเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าอะไรทำให้พวกมันคุ้มค่าที่จะพิจารณา

ชื่อเครื่องมือ คุณสมบัติเด่น เหมาะที่สุดสำหรับ ราคา*
คลิกอัพระบบการทำงานอัตโนมัติ, การจัดการงานและโครงการแบบบูรณาการ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันทีมทุกขนาดที่กำลังมองหาแอปจัดการงานและตารางเวลาแบบครบวงจร พร้อมตัวแทน AI และระบบอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Calendlyการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, การผสานปฏิทิน, ประเภทการประชุม (หนึ่งต่อหนึ่ง, กลุ่ม, ร่วมกัน, หมุนเวียน)ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการทำให้การนัดหมายประชุมง่ายขึ้นมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
ระบบนัดหมาย Acuityหน้าการจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนและการติดตามอัตโนมัติ, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจัดการลูกค้าธุรกิจที่ให้บริการกำลังมองหาแอปจองที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้ามีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
เซ็ตมอร์หน้าจองออนไลน์, การจัดตารางเรียนและกลุ่ม, การยืนยันอัตโนมัติ, การจัดการปฏิทินพนักงาน, การเชื่อมต่อกับ Zoomธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่เปิดสอนคลาสหรือให้บริการที่ต้องการโซลูชันการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและฟรีมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
SimplyBook.meเว็บไซต์จองแบบกำหนดเอง, ระบบจัดการสมาชิกและแพ็กเกจ, การชำระเงินออนไลน์, การแจ้งเตือนทาง SMS/อีเมลธุรกิจที่ต้องการระบบจองที่มีแบรนด์ของตนเองและสามารถปรับแต่งได้สำหรับลูกค้ามีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9.90 ต่อเดือน
TidyCalลิงก์การประชุมที่ง่าย, การซิงค์ปฏิทิน, การจองครั้งเดียวและจองซ้ำ, การชำระเงินแบบบูรณาการผู้ประกอบการเดี่ยวและทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดระเบียบปฏิทินที่มีประสิทธิภาพมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29
วาดเล่นการจัดตารางกลุ่ม, แบบสำรวจ, หน้าการจองแบบตัวต่อตัว, การผสานปฏิทินทีมและมืออาชีพที่ต้องการประสานงานการประชุมหรือกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อเดือน
การนัดหมายแบบสี่เหลี่ยมระบบ POS แบบบูรณาการ, การจองออนไลน์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การจัดตารางงานพนักงานร้านเสริมสวย, สปา, และผู้ให้บริการที่ต้องการคุณสมบัติการจัดตารางเวลาพร้อมระบบชำระเงินในตัวมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
วีซิต้าการนัดหมาย, ระบบลูกค้าสัมพันธ์, การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, การแจ้งเตือนอัตโนมัติธุรกิจขนาดเล็กและที่ปรึกษาที่ต้องการการจัดการตารางเวลาควบคู่ไปกับเครื่องมือการจัดการลูกค้าแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
วาการูการนัดหมาย, ระบบจัดการขายหน้าร้าน (POS) และการประมวลผลการชำระเงิน, เครื่องมือการตลาด, การจัดการลูกค้าร้านเสริมสวย, สปา, สตูดิโอฟิตเนส, และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการจองมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $23.99 ต่อเดือน
Mindbodyการจองออนไลน์, การจัดการลูกค้า, การจัดตารางเรียน, การสมัครสมาชิก, การตลาดอัตโนมัติธุรกิจด้านสุขภาพ ฟิตเนส และสุขภาวะที่จัดการคลาส สมาชิก และการนัดหมายแบบต่อเนื่องราคาตามความต้องการ
ลงชื่อเข้าใช้ การนัดหมายระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทาง SMS/อีเมล, หน้าจองออนไลน์, การจัดการลูกค้า, การจัดตารางงานทีมทีมและองค์กรที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้พร้อมการสื่อสารและการจัดการการเข้าร่วมที่แข็งแกร่งมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $600 ต่อเว็บไซต์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คุณสามารถจองได้หน้าการจองที่กำหนดเอง, การซิงค์ปฏิทิน, การตรวจจับเขตเวลา, การแจ้งเตือนอัตโนมัติมืออาชีพและทีมที่ทำงานทางไกลซึ่งกำหนดการประชุมข้ามเขตเวลามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน TimeTap?

กำลังสงสัยว่าถึงเวลาที่จะมองหาอะไรที่มากกว่าที่ TimeTap ให้ไว้หรือไม่? นี่คือเหตุผลที่ซื่อสัตย์และมาจากประสบการณ์จริงที่คุณควรพิจารณาในการเปลี่ยนระบบ เพื่อช่วยคุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าข้อจำกัดใดที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของคุณ

  • ต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติมในการตั้งค่า เนื่องจากมีความ ใช้ทรัพยากรสูงกว่า
  • ให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์ม, กระบวนการทำงาน, และกฎการจัดตารางได้อย่างลึกซึ้ง, แต่ความยืดหยุ่นนี้อาจหมายถึง การเรียนรู้ที่ชัน
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือรู้สึก ช้าและไม่ลื่นไหล ทำให้การจัดการนัดหมายขณะเดินทางมีประสิทธิภาพน้อยลง
  • การครอบคลุมการผสานรวมไม่เพียงพอ หากการตั้งค่าของคุณพึ่งพาแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มหรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
  • จำกัดการเลื่อนกำหนด; มีพื้นที่น้อยสำหรับนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าหรือธุรกิจ
  • การติดตาม ปริมาณงานของพนักงาน ประสิทธิภาพของประเภทการนัดหมาย หรือรูปแบบรายได้
  • ทำการสำรองข้อมูลทุกชั่วโมง แต่ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากไม่มีกระบวนการสำรองข้อมูลด้วยตนเองที่มั่นคง คุณ เสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลในการกู้คืน
  • ขาดความลึกซึ้งสำหรับความต้องการการจัดตารางที่ซับซ้อน เช่น ลำดับชั้นลูกค้าหลายระดับ การติดแท็กขั้นสูง หรือการผสานรวมกับระบบ CRM

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TimeTap

ตอนนี้ มาดูรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ คุณสมบัติ ข้อจำกัด และรีวิวจากผู้ใช้กัน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการนัดหมายที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น)

ClickUp, แอปพลิเคชันสำหรับทุกการทำงาน,ลดการกระจายของงานโดยการรวมแบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจอง, ปฏิทินทีม, การจัดการปริมาณงาน, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติไว้ในอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว.

ClickUp Forms สำหรับการกำหนดเวลาที่ง่ายดาย
ปรับกระบวนการรับข้อมูลของคุณให้เหมาะสมด้วยคุณสมบัติที่ครบครันของ ClickUp Forms

ผ่านClickUp Forms คุณสามารถรับรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ วันที่และเวลาที่ต้องการ ประเภทบริการ สาขาที่ต้องการ ฯลฯ รูปแบบ สี ธีม ฟิลด์ และปุ่มต่างๆ ของแบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบริการมืออาชีพของคุณ

นอกจากนี้ คำตอบในแบบฟอร์มสามารถถูกแปลงเป็นงานแต่ละรายการภายในClickUp Tasksเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบของคุณโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ClickUp Calendar
วางแผนตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบตามการจองและความพร้อมของทีมคุณด้วยปฏิทิน ClickUp

ClickUp Calendarช่วยให้ทีมของคุณเห็นการจองในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมการแบ่งสีเพื่อความสะดวกในการมองเห็น ด้วยการแสดงตารางเวลาของแต่ละสมาชิกแบบเคียงข้างกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดสรรเวลานัดหมายอย่างทั่วถึงและระบุช่วงเวลาว่างสำหรับนัดหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถกำหนดเวลาให้บริการและบล็อกช่วงเวลาที่ไม่ทำงานได้ จากนั้นแชร์ลิงก์ปฏิทินกับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมได้

ClickUp Brain ซึ่งผสานการทำงานกับปฏิทินอย่างสมบูรณ์ จะแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด อัตโนมัติการจัดสรรเวลา กำหนดการจองให้กับสมาชิกในทีม และทำให้ตารางเวลาของคุณสมดุลอยู่เสมอ—ไม่มีปัญหาการจองซ้อนหรือการนัดหมายที่พลาดอีกต่อไป

เพื่อลดการไม่มาตามนัดClickUp Remindersจะแจ้งเตือนลูกค้าและสมาชิกในทีมในเวลาที่กำหนดก่อนการจอง

ใช้ ClickUp Reminders เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการนัดหมายหรือการประชุมทีมแม้แต่ครั้งเดียว
ใช้ ClickUp Reminders เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการนัดหมายหรือการประชุมทีมแม้แต่ครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 30 นาที ก่อนการปรึกษา หรือ 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุมทีม การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้รวมข้อความเฉพาะ ไฟล์แนบ หรือ ลิงก์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายทั้งหมดถูกสื่อสารออกไป

ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณโดยไม่ต้องตรวจสอบปฏิทินหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain หรือ Answers Agent ที่คุณสร้างไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดตารางเวลาที่ง่ายขึ้น: ผสานปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณกับ ClickUp Calendar เพื่อให้มีมุมมองรวมของงาน การประชุม และภาระผูกพันทั้งหมดของคุณในที่เดียว
  • กระบวนการอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง, อีเมลติดตามผลหลังการประชุม, หรือการอัปเดตสถานะสำหรับลูกค้าโดยใช้ClickUp Automations
  • เอกสารรวมศูนย์: จัดเก็บสัญญา แนวทางปฏิบัติ และบันทึกของลูกค้าในเอกสารร่วมกันที่เชื่อมโยงกับการนัดหมายแต่ละครั้งด้วยClickUp Docs
  • กระบวนการทำงานแบบตัวแทน: ใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUpหรือออกแบบตัวแทนแบบกำหนดเองเพื่อตอบคำถามทั่วไปของลูกค้า มอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม หรือจัดการการเลื่อนหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  • การวางแผนกำลังการผลิต: เปลี่ยนไปที่มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อตรวจสอบความพร้อมของทีมคุณก่อนกำหนดการนัดหมาย
  • การประชุมที่นำไปปฏิบัติได้: มุ่งเน้นในการประชุมออนไลน์ของคุณได้ดีขึ้น โดยรู้ว่าClickUp AI Notetakerจะแชร์บทสรุปและการติดตามผลโดยอัตโนมัติทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • สำหรับผู้ใช้ใหม่ กระบวนการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลาสักระยะก่อนที่ทุกอย่างจะราบรื่น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ ตัว ผมยังชื่นชมอย่างมากกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป มันทรงพลังเพียงพอสำหรับโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อนแต่ยังคงง่ายสำหรับทีมของผมที่จะนำไปใช้

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ ตัว ผมยังชื่นชมอย่างมากกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป มันทรงพลังเพียงพอสำหรับโครงการที่ซับซ้อนแต่ยังคงง่ายสำหรับทีมของผมที่จะนำไปใช้

2. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ง่ายดายผ่านลิงก์)

แดชบอร์ด Calendly : ทางเลือก Timetap
ผ่านCalendly

Calendly เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าผู้คนสามารถจองเวลาเพื่อพบคุณเมื่อใดและอย่างไร คุณเลือกชั่วโมงการทำงาน กำหนดระยะเวลาของแต่ละการประชุม และแม้กระทั่งสร้างช่วงเวลาพักไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะแสดงเวลาว่าง ระบบจะตรวจสอบปฏิทินทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อไว้—Google, Outlook, iCloud และ Exchange

คุณสามารถตั้งค่า ประเภทการนัดหมายที่แตกต่างกัน ได้ เช่น การเช็คอินสั้นๆ 15 นาที การพูดคุยกับลูกค้า 45 นาที หรือการประชุมกลยุทธ์ของทีม วางแผนที่จะจัดงานกลุ่มหรือไม่? Calendly จัดการการลงทะเบียนและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมได้

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การโทรกับลูกค้าในวันธรรมดา และการประชุมทีมในตอนเช้าเท่านั้น ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน (อีเมลหรือ SMS) ก่อนการประชุม และส่งข้อความขอบคุณหรือคำขอความคิดเห็นหลังจากนั้นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • ใช้ 'การสำรวจความคิดเห็นในการประชุม' เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโหวตช่วงเวลาที่ต้องการก่อนยืนยัน
  • ผสานระบบ 'Calendly Routing' เพื่อส่งผู้มาเยือนไปยังหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงตามคำตอบในแบบฟอร์มหรือลิงก์ที่มา
  • เข้าถึงเครื่องมือได้จากทุกที่โดยใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Calendly
  • รวบรวมเวลาว่างของทีมคุณเพื่อเสนอตัวเลือกการจองเพิ่มเติม
  • จัดการตารางเวลาของคุณและปรับความพร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับการประชุมจริง เนื่องจากไม่มีระบบประชุมในตัว

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,900+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้การตั้งค่าและจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปรับแต่งเวลาว่าง ประเภทของการประชุม และแม้กระทั่งเพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมได้

มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้การตั้งค่าและจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปรับแต่งเวลาว่าง ประเภทของการประชุม และแม้กระทั่งเพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมได้

3. Acuity Scheduling (เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่มีความต้องการการจองที่ซับซ้อน)

แดชบอร์ดการนัดหมาย Acuity
ผ่านทางAcuity Scheduling

เมื่อพูดถึงการจัดการการจอง Acuity Scheduling ช่วยให้คุณปรับแต่งความพร้อมใช้งานได้อย่างละเอียดในระดับที่ลึกมาก โดยสามารถปรับตามเขตเวลา, กำหนดเซสชันให้กับพนักงานเฉพาะ, หรือบล็อกเวลาสำหรับประเภทการนัดหมายบางอย่าง

นอกจากการเพิ่ม ความพร้อมให้บริการตามประเภทการนัดหมาย แล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าการควบคุมว่าลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ไกลแค่ไหน หรือสามารถยกเลิก/เลื่อนการนัดหมายได้ช้าเพียงใด

สำหรับธุรกิจในภาคสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพ การจัดตารางเวลาที่สอดคล้องกับ HIPAA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัยแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ประวัติทางการแพทย์ไปจนถึงคำถามต่างๆ ก่อนเริ่มการนัดหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • อนุญาตให้ลูกค้าจองหลายเซสชันในกระบวนการชำระเงินครั้งเดียว
  • ฝังวิดเจ็ตการจองลงในเว็บไซต์หรือหน้า Facebook ของคุณโดยตรง
  • รับชำระเงินในเวลาจองผ่านการเชื่อมต่อกับ Stripe, Square หรือ PayPal
  • สร้างรายงานรายรับและตารางเวลาโดยละเอียดเพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน
  • จัดการลูกค้า, ติดตามปฏิทินของคุณ, และรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของระบบการจัดตารางเวลา Acuity

  • แม้ว่าจะมีกระบวนการจองมาตรฐานและรายงานรายได้อยู่แล้ว แต่การวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การติดตามกลุ่มลูกค้าหรือตัวชี้วัดการแปลงที่ลึกซึ้งยังขาดอยู่

ราคาของ Acuity Scheduling

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 34 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 61 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Acuity Scheduling อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

มุมมองที่ลูกค้าเห็นนั้นใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในการเลือกเวลานัดหมายของตนเอง ฉันชอบความสามารถที่ให้ Acuity พยายามจัดกลุ่มการนัดหมายให้อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราตั้งค่าได้ว่าเราต้องการการนัดหมายประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงจำนวนที่กำหนดในสัปดาห์หนึ่ง (เช่น ไม่เกิน 4 การปรึกษาลูกค้าใหม่ต่อสัปดาห์)

มุมมองที่ลูกค้าเห็นนั้นใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในการเลือกเวลานัดหมายของตนเอง ฉันชอบความสามารถที่ให้ Acuity พยายามจัดกลุ่มการนัดหมายให้อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราตั้งค่าได้ว่าเราต้องการการนัดหมายประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงจำนวนที่กำหนดในหนึ่งสัปดาห์ (เช่น ไม่เกิน 4 การปรึกษาลูกค้าใหม่ต่อสัปดาห์)

4. Setmore (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบชำระเงินในตัว)

แผงควบคุม Setmore: ทางเลือกแทน Timetap
ผ่านทางSetmore

Setmore มอบอินเทอร์เฟซแบบลากและวางให้คุณเพื่อจัดระเบียบเซสชันของคุณ จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ที่เรียบร้อย และปรับเปลี่ยนใหม่ได้ทุกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกแต่ละทีมจะได้รับปฏิทินและลิงก์การจองของตนเอง ซึ่งพวกเขาสามารถแสดงรายการบริการทั้งหมดพร้อมรายละเอียด เช่น ระยะเวลาและราคา เป็นต้น

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มปุ่ม 'จองตอนนี้' บนหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ หรือ สร้างคิวอาร์โค้ด สำหรับใบปลิว โปสเตอร์ หรือใบเสร็จรับเงิน

เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ: สถาบันฝึกอบรมสามารถจัดตารางการเรียนการสอนแบบกลุ่มและเวิร์กช็อปได้ ในขณะที่ที่ปรึกษาส่วนตัวสามารถจองการประชุมแบบตัวต่อตัวออนไลน์หรือแบบพบหน้ากันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore

  • จัดการประชุมวิดีโอได้ทันทีด้วยการเชื่อมต่อกับ Zoom, Teleport หรือ Google Meet
  • ขายคลาสและเวิร์กช็อปออนไลน์พร้อมระบบจองกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน
  • รับการสนับสนุนหลายสาขาสำหรับแฟรนไชส์หรือธุรกิจที่มีหลายสาขา
  • รับชำระเงินออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อกับ Square, Stripe และ PayPal
  • ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือของคุณ

ข้อจำกัดของ Setmore

  • การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรให้กับสาขาเฉพาะอาจใช้เวลาเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคาของ Setmore

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Setmore

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Setmore อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ฉันชอบที่สามารถส่งลิงก์ง่ายๆ ให้ลูกค้าของฉันเพื่อทำการจองได้ มันช่วยบันทึกข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาไว้ให้ฉัน และส่งการแจ้งเตือนให้ฉันและลูกค้าของฉันสำหรับการนัดหมาย ราคาของ Setmore นั้นสมเหตุสมผลมากสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

ฉันชอบที่สามารถส่งลิงก์ง่ายๆ ให้ลูกค้าของฉันเพื่อทำการจองได้ มันช่วยบันทึกข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาไว้ให้ฉัน และส่งการแจ้งเตือนให้ฉันและลูกค้าของฉันสำหรับการนัดหมาย ราคาของ Setmore นั้นสมเหตุสมผลมากสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

📮 ClickUp Insight: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดสรรเวลาเพื่อโฟกัสล่วงหน้า

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นว่างานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งจำเป็นต้องมีการจัดตารางเวลา ไม่ใช่แค่ทำเมื่อสะดวก

เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในตารางเวลาของคุณ ซึ่งคุณสามารถเจาะลึกและมุ่งเน้นได้โดยไม่มีการรบกวนใดๆ เพียงแค่ขอให้ClickUp Brainกำหนดเวลาให้; มันจะวิเคราะห์วันของคุณโดยอัตโนมัติและจัดสรรช่วงเวลาสำหรับการโฟกัสให้คุณ 📆

5. SimplyBook.me (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายพร้อมเครื่องมือทางการตลาด)

แดชบอร์ด SimplyBook.me
ผ่านทางSimplyBook.me

ด้วย SimplyBook.me คุณสามารถมีเว็บไซต์จองที่ปรับให้เหมาะกับมือถือของคุณเอง หรือฝังวิดเจ็ตการจองลงในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วของคุณได้

มีเครื่องมือการตลาดในตัวที่ช่วยรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้มากกว่าการนัดหมายธรรมดาด้วยคูปอง บัตรของขวัญ การเป็นสมาชิก และระบบสะสมคะแนน

คุณยังได้รับฟีเจอร์ 'อนุมัติการจอง' ที่สะดวก ซึ่งให้คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบและอนุมัติการจองด้วยตนเองก่อนยืนยัน เมื่อบริการต้องการอุปกรณ์ พนักงาน และห้อง ระบบจะยืนยันการนัดหมายเฉพาะเมื่อทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplyBook.me

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมล, ข้อความเตือนทาง SMS, การยกเลิก และการปรับตารางนัดหมายใหม่ เพื่อลดการไม่มาตามนัด
  • รับชำระเงินออนไลน์และเงินมัดจำเพื่อยืนยันการจอง
  • รับการผสานรวมกับเครื่องมือบัญชีโดยตรง เช่น QuickBooks, FreshBooks และ Xero เพื่อการซิงค์ธุรกรรม
  • เปิดใช้งานการจองแบบกลุ่ม (คลาสหรือกิจกรรม) ที่ลูกค้าหลายคนสามารถจองช่วงเวลาเดียวกันได้ พร้อมการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม

ข้อจำกัดของ SimplyBook.me

  • ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการประชุมออนไลน์แบบเนทีฟ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจที่ต้องการความสามารถในการประชุมเสมือนจริง

SimplyBook.me ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $11. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $34.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 69 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

(ราคาแปลงจากยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐ)

SimplyBook.me คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SimplyBook.me อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ฉันรู้สึกพอใจมากกับ Simplybook.me มันเป็นแพลตฟอร์มการจองที่เรียบง่ายและตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังมองหา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการอีกด้วย

ฉันรู้สึกพอใจมากกับ Simplybook.me มันเป็นแพลตฟอร์มการจองที่เรียบง่ายและตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังมองหา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการอีกด้วย

🌟 โบนัส:Talk to Text ของ ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการนัดหมายได้โดยตรงลงในปฏิทิน งาน และเอกสารของ ClickUp เพียงแค่ใช้เสียง AI จะทำการจัดตารางเวลาใหม่ ตั้งการเตือน ปรับลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ

Brain MAX พูดเป็นข้อความ
จับความคิด แบ่งปันคำแนะนำ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 4 เท่าด้วย Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางแบบประหยัด พร้อมใช้งานตลอดชีพ)

แดชบอร์ด TidyCal : ทางเลือกแทน Timetap
ผ่านทางTidyCal

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์จัดตารางออนไลน์ที่มีดีไซน์ใช้งานง่าย ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายโดยไม่เพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นจนทำให้คุณรู้สึกสับสน TidyCal อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

แนวคิดนั้นง่ายมาก: ตั้งเวลาว่างของคุณ แชร์ลิงก์ แล้วให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อปฏิทินได้สูงสุด 10 ปฏิทิน (Google, Outlook, Apple) ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสร้างประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน เช่น การเช็คอินสั้นๆ หรือการปรึกษาหารือที่ยาวนานขึ้น และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเองได้

คุณยังสามารถสร้างลิงก์การประชุมสำหรับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย หากคุณทำงานกับลูกค้าทั่วโลก การตรวจจับเขตเวลาอัจฉริยะของ TidyCal จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ TidyCal

  • เพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมและกำหนดขีดจำกัดการจองรายวันเพื่อหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไป
  • ใช้วิธีการหมุนเวียนแบบรอบเพื่อกระจายการประชุมที่เข้ามาให้กับตัวแทนฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ
  • สร้างประเภทกิจกรรมแยกต่างหาก (การปรึกษาหารือ 15 นาที, การโทรหารือกลยุทธ์ 1 ชั่วโมง) โดยแต่ละประเภทมีระยะเวลา, เวลาสำรอง, ข้อจำกัด, เป็นต้น
  • เสนอตัวเลือกสถานที่จัดประชุมหลากหลายตามประเภทการจอง
  • ส่งออกข้อมูลการจองในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ

ข้อจำกัดของ TidyCal

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์ปฏิทิน โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ทับซ้อนกัน

ราคา TidyCal

  • ฟรี
  • แผนรายบุคคล: 29 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
  • แผนสำหรับหน่วยงาน: $79 (ชำระครั้งเดียว)

การจัดอันดับและรีวิวของ TidyCal

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TidyCal อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

TidyCal ติดตั้งได้ง่ายมาก นอกจากนี้ยังง่ายมากในการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้สามารถจัดการประชุมแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม

TidyCal ติดตั้งได้ง่ายมาก นอกจากนี้ยังง่ายมากในการเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้สามารถจัดการประชุมแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม

7. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการประชุมกลุ่มและการทำโพล)

Doodle แดชบอร์ด: ทางเลือกของ Timetap
ผ่านทางDoodle

Doodle ช่วยประสานงานการประชุม ตั้งแต่การโทรแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็วไปจนถึงการประชุมกลุ่มขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาว่างของคุณและแชร์ลิงก์ง่ายๆ เพื่อให้ผู้รับเชิญสามารถเลือกเวลาที่สะดวกสำหรับพวกเขาได้

เครื่องมือประชุมออนไลน์นี้ช่วยให้ปฏิทินของคุณซิงค์กันอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อมีการจองช่วงเวลาใดแล้ว ความพร้อมใช้งานของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความสับสน แม้แต่สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือองค์กรที่มีตารางงานแน่นในหลายเขตเวลา

ยังมีฟีเจอร์ 'จองในนาม' ที่ช่วยให้ผู้ช่วยและผู้สรรหาสามารถนัดหมายการประชุมแทนผู้อื่นได้โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากเจ้าของบัญชี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • ปรับเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เข้าร่วมในเขตเวลาต่างๆ เพื่อขจัดข้อผิดพลาดจากการแปลงเวลาด้วยตนเอง
  • เพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเอง เช่น โลโก้, พื้นหลัง, สี, เป็นต้น, สำหรับหน้าการจองและแบบสำรวจของคุณ
  • ซิงค์กับ Google Calendar, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, ฯลฯ เพื่อรักษาความถูกต้องของเวลาว่างและหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
  • ทำให้การจัดตารางกลุ่มง่ายขึ้นโดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถโหวตเวลาที่ต้องการประชุม

ข้อจำกัดของดoodle

  • ไม่มีระบบ CRM ในตัวหรือระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของDoodle

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่ Doodle ช่วยให้หลายคนสามารถร่วมมือกันและมารวมตัวกันได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลาที่แตกต่างกัน

ฉันชอบที่ Doodle ช่วยให้หลายคนสามารถร่วมมือและมารวมตัวกันได้โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลาที่แตกต่างกัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวแทน AI ของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางนัดหมายและบริหารจัดการลูกค้าของคุณได้

  • การกำหนดเวลาและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ตัวแทนที่กำหนดเองจะตรวจสอบคำขอการนัดหมายและส่งการยืนยัน การแจ้งเตือน หรือการติดตามผลไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและลดการไม่มาตามนัด
  • สรุปประจำวัน/รายสัปดาห์: ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะโพสต์รายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ในช่องหรือรายการของทีมคุณ โดยสรุปการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง การประชุมที่เสร็จสิ้น และการติดตามผลที่ยังค้างอยู่
  • คำตอบทันทีสำหรับลูกค้าและทีม: ตัวแทนในช่องแชทจะตอบคำถามทั่วไปทันทีโดยการค้นหาจากงาน เอกสาร และแชทในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ตัวแทนที่กำหนดเองจะกระตุ้นการกระทำตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง เช่น การยกระดับคำขอที่เร่งด่วน การมอบหมายงาน หรือการปรับปรุงสถานะการนัดหมายโดยอัตโนมัติ
  • การจัดสรรงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วยระบบ AI: ตัวแทนอัตโนมัติจะจัดสรรการนัดหมายใหม่ให้กับสมาชิกในทีมที่ว่างโดยอัตโนมัติ และจัดลำดับความสำคัญสำหรับการจองที่เร่งด่วน

8. Square Appointments (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการผสานระบบ POS)

แดชบอร์ดการนัดหมายของ Square
ผ่านSquare Appointments

Square Appointments เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ในการจัดการการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ปฏิทิน ตารางงานของพนักงาน และข้อมูลลูกค้าของคุณสอดคล้องกัน พนักงานแต่ละคนจะมีปฏิทินของตนเอง แต่ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติ

คุณยังได้รับการมองเห็นที่ชัดเจนของลูกค้าของคุณ ทำให้คุณทราบเสมอว่าใครกำลังจะมา และบริการใดที่พวกเขาได้ใช้ ซึ่งช่วยให้การวางแผนการจัดสรรบุคลากร การกำหนดราคา และการส่งเสริมการขายง่ายขึ้น

เมื่อมีผู้ยกเลิกหรือพลาดนัดหมาย คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อรอเพื่อเติมเต็มช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments

  • รวมการจัดตารางเวลาเข้ากับการประมวลผลการชำระเงินเพื่อจัดการการนัดหมายและธุรกรรมในที่เดียว
  • ให้ลูกค้าจองได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณผ่านวิดเจ็ตการจอง
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและข้อความเพื่อลดการไม่มาตามนัดและปรับปรุงการปฏิบัติตามนัดหมาย
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะสำหรับสมาชิกพนักงานเพื่ออนุญาต/จำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์และข้อมูลภายในแพลตฟอร์ม
  • จัดการตารางเวลาในหลายสถานที่ ปฏิทิน และเขตเวลา

ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square

  • ในขณะที่ Square Appointments สามารถผสานการทำงานกับบริการอื่น ๆ ของ Square ได้เป็นอย่างดี แต่อาจมีการผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนอกระบบนิเวศของ Square

ราคาการนัดหมายของ Square

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อสถานที่
  • พรีเมียม: 149 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Square Appointments

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (230+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Square Appointments อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Square Appointments นั้นดีมาก เพราะลูกค้าของฉันสามารถจองนัดกับฉันผ่าน Google ได้โดยตรงและง่ายดาย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ขอแนะนำให้ใช้ Square Appointments เพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก

ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Square Appointments นั้นดีมาก เพราะลูกค้าของฉันสามารถจองนัดกับฉันผ่าน Google ได้โดยตรงและง่ายดาย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ขอแนะนำให้ใช้ Square Appointments เพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก

9. vCita (ดีที่สุดสำหรับการรวมการจัดตารางกับการจัดการลูกค้า)

แผงควบคุม vCita : ทางเลือกแทน Timetap
ผ่านทางvcita

หากคุณพึ่งพาการสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำ vcita ช่วยให้คุณรวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้า การนัดหมาย เอกสาร และประวัติการชำระเงินไว้ในที่เดียว

ซอฟต์แวร์ธุรกิจขนาดเล็กนี้สามารถทำการยืนยันการนัดหมาย, การแจ้งเตือน, การติดตามผล, และการแจ้งเตือนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น ข้อเสนอวันเกิด) เพื่อดึงดูดลูกค้าและส่งเสริมการกลับมาใช้บริการซ้ำ

ระบบวิเคราะห์ในตัวมีความลึกซึ้งมากกว่าแค่รายงานการกำหนดเวลาพื้นฐาน คุณสามารถดูได้ว่าบริการใดถูกจองบ่อยที่สุด ลูกค้าใดกลับมาใช้บริการซ้ำ และรายได้ไหลเวียนอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เครื่องมือนี้มีการปฏิบัติตาม HIPAA และข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ vcita

  • สร้างรายชื่อรอสำหรับตารางที่เต็มแล้ว และใช้ฟีเจอร์การตอบรับเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมที่มีความต้องการสูง
  • เพิ่มวิดเจ็ตการนัดหมายออนไลน์ลงในเว็บไซต์ของคุณเพื่อการจองนัดหมายและชำระเงินที่ง่ายดาย
  • อัปโหลดและแชร์ไฟล์, สัญญา, แบบสอบถาม, หรือเอกสารกับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้า
  • สร้างบัญชีพนักงานหลายบัญชี แต่ละบัญชีมีตารางเวลา, การนัดหมาย, ข้อความ และสิทธิ์การเข้าถึงของตนเอง
  • จับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจาก Facebook Messenger และผสานข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ

ข้อจำกัดของ vcita

ราคา vcita

  • พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพลทินัม: $110/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ vcita

  • G2: 4. 6/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง vcita อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ในฐานะคนที่ต้องสวมหมวกหลายใบในการบริหารธุรกิจของตัวเอง การมีเครื่องมือสำหรับจัดตารางงาน บริหารลูกค้า ออกบิล และทำการตลาดทั้งหมดในที่เดียวถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ฟีเจอร์ AI ใหม่ ๆ เหล่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจจริง ๆ ด้วยความที่ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบที่มันแนะนำคำตอบและช่วยให้ฉันเขียนเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว

ในฐานะคนที่ต้องสวมหมวกหลายใบในการบริหารธุรกิจของตัวเอง การมีเครื่องมือสำหรับจัดตารางงาน บริหารลูกค้า ออกใบแจ้งหนี้ และทำการตลาดทั้งหมดในที่เดียวนั้นช่วยได้มากจริงๆ ฟีเจอร์ AI ใหม่เหล่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจอย่างแท้จริงด้วยความที่ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบที่มันแนะนำคำตอบและช่วยให้ฉันเขียนเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว

10. Vagaro (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจความงาม สุขภาพ และฟิตเนส)

แดชบอร์ด Vagaro
ผ่านทางVagaro

Vagaro เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่รวมการจองนัดหมาย การจัดการปฏิทิน ฐานข้อมูลลูกค้า การชำระเงิน การติดตามสินค้าคงคลัง และการตลาดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว

สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา ข้อมูลลูกค้า, สมาชิก, บัตรของขวัญ, และแพ็กเกจสามารถแชร์ระหว่างสาขาได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น. เจ้าของธุรกิจยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน, ค่าคอมมิชชั่น, และตารางการทำงานของพนักงานทุกสาขาได้อย่างง่ายดาย.

เครื่องมือนี้ยังมีระบบ POS ในตัวสำหรับรับชำระเงิน และมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินที่รองรับการแบ่งชำระค่าธรรมเนียมและตัวเลือกซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vagaro

  • เข้าถึงเครื่องมือทางการตลาด เช่น แคมเปญอีเมลและ SMS อัตโนมัติ โปรโมชั่นที่กำหนดเอง ข้อเสนอพิเศษรายวัน รหัสส่วนลด และอื่นๆ
  • ฝังวิดเจ็ตการจองลงในเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณโดยตรงเพื่อการจัดตารางเวลาออนไลน์
  • ผสานการทำงานกับ QuickBooks, Xero และ Gusto เพื่อทำให้การบัญชีและการจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณและลูกค้าของคุณเพื่อลดการไม่มาตามนัด

ข้อจำกัดของ Vagaro

  • เครื่องมือนี้ไม่รองรับหลายภาษา และส่วนติดต่อผู้ใช้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้นได้

ราคาของ Vagaro

  • ฟรี
  • หนึ่งสถานที่: $23.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • หลายสาขา: ราคาพิเศษตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Vagaro

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Vagaro อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่ Vagaro ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลได้อย่างลงตัว—ช่วยให้การนัดหมาย, บันทึก SOAP และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้สึกยุ่งยาก

ฉันชอบที่ Vagaro ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลได้อย่างลงตัว—ช่วยให้การนัดหมาย, บันทึก SOAP และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้สึกยุ่งยาก

11. Mindbody (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคลาสและสมาชิก)

แดชบอร์ด Mindbody: ทางเลือกแทน Timetap
ผ่านทางMindbody

ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบริการด้านสุขภาพ, ฟิตเนส, และความงาม, Mindbody จัดการทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณนัดหมายสูงไปจนถึงตารางสอนที่ซับซ้อน, สมาชิก, เวิร์กช็อป, และกิจกรรม.

นอกจากนี้ยัง ช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับการค้นพบ ผ่านแอป Mindbody, วิดเจ็ตบนเว็บไซต์, ClassPass และเครือข่ายพันธมิตรอย่าง Google และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ลูกค้าใหม่สามารถค้นหาคุณได้อย่างง่ายดาย

ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเครื่องมือนี้จะจัดการสายที่ไม่ได้รับ คำขอการนัดหมาย และคำถามจากลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งช่วยให้ไม่พลาดโอกาสในการจองหรือลูกค้าที่มีศักยภาพ แม้จะอยู่นอกเวลาทำการก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ Mindbody

  • อัปโหลดเซสชันสุขภาพที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอย่างปลอดภัย และแชร์กับลูกค้าโดยตรงผ่านเครื่องมือ Virtual Wellness ของ Mindbody
  • เปิดใช้งานการจองคลาสแบบมาก่อนได้ก่อนด้วยระบบ Pick-a-Spot ให้ลูกค้าเลือกที่นั่งโปรดของตนเองในคลาสออกกำลังกายกลุ่ม
  • ทำให้การตลาดเป็นอัตโนมัติด้วยข้อความและอีเมลจำนวนมาก
  • รับการควบคุมแบบแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในหลายสถานที่
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดทางจิตใจและร่างกาย

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจองที่ลูกค้าเห็นโดยไม่มีการสนับสนุนจากนักพัฒนาขั้นสูง

การกำหนดราคาของ Mindbody

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Mindbody

  • G2: 3. 6/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mindbody อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้อย่างดี และง่ายมากที่จะทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่และอัปเดตตารางเวลาของพวกเขาได้ตามต้องการ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับฉันและความต้องการของลูกค้าของฉัน

ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดีและสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก การเพิ่มลูกค้าใหม่และอัปเดตตารางเวลาของพวกเขาตามที่ต้องการนั้นทำได้ง่าย เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับความต้องการของฉันและลูกค้าของฉัน

12. แอปลงชื่อเข้าใช้ (เหมาะที่สุดสำหรับการลดการไม่มาด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ)

เข้าสู่ระบบ แผงควบคุมแอป
ผ่านแอปเข้าสู่ระบบ

สำหรับธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายที่ครอบคลุมเพื่ออัตโนมัติการจองและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า Sign In App เป็นตัวเลือกที่ดี

การส่งข้อความอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบ ChatGPT สามารถตอบคำถามของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ส่งลิงก์สำหรับการจองใหม่ และแม้กระทั่งจัดการการยกเลิกได้

แพลตฟอร์มนี้ยัง ให้ความสำคัญกับการเข้าถึง หน้าการจองเป็นไปตามมาตรฐาน WCAG รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ และมีระบบจองด้วยเสียงอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าทุกคนสามารถนัดหมายได้อย่างง่ายดาย

รายงานที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามบริการที่ได้รับความนิยม, ความพร้อมของพนักงาน, และประสิทธิภาพของสถานที่, ทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาและการจัดสรรบุคลากร

คุณสมบัติเด่นของแอป Sign In

  • สร้างหน้าจองที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มการนัดหมายเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • ดำเนินการขั้นตอนการทำงานสำหรับการนัดหมายด้วยตรรกะเงื่อนไข เช่น การส่งการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันตามประเภทของการนัดหมายหรือสถานะของลูกค้า
  • เสนอการเข้าถึง API สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองหรือทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติเกินกว่าตัวเลือกมาตรฐาน

ข้อจำกัดของแอป

  • จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกสำหรับการนัดหมายทางไกล เนื่องจากไม่มีเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอในตัว

ราคาแอป Sign In

  • ฟรี
  • หลัก: $600/ไซต์ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ปรับปรุงแล้ว: 1,200 ดอลลาร์/ไซต์ (เรียกเก็บรายปี)
  • ข้อดี: 1,800 ดอลลาร์/ไซต์ (เรียกเก็บเงินรายปี)

เข้าสู่ระบบ คะแนนและรีวิวแอป

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึงแอป Sign In อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบใช้ระบบนี้มากเพราะมันใช้งานง่ายและทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุก ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ ได้อย่างสบายใจ เพราะรู้ว่าฉันจัดการตารางงานและนัดหมายได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง!

ฉันชอบใช้ระบบนี้มากเพราะมันใช้งานง่ายและทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ ได้อย่างสบายใจ เพราะรู้ว่าความต้องการด้านการจัดตารางและการนัดหมายของฉันได้รับการจัดการอย่างถูกต้องทุกครั้ง!

13. YouCanBookMe (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับปฏิทิน Google และ Microsoft)

แดชบอร์ด YouCanBookMe : ทางเลือกแทน Timetap
ผ่านทางYouCanBookMe

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันขั้นสูง YouCanBookMe มอบการมองเห็นที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีใช้เวลาและทรัพยากรของคุณ

ฟีเจอร์ Dynamic Availability ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาให้บริการที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทของบริการได้ ทำให้ลูกค้าเห็นตัวเลือกที่ถูกต้องเสมอ Enhanced Analytics Dashboard ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจองของคุณ ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มและวัดประสิทธิภาพของเซสชั่นของคุณได้ตลอดเวลา

ประสบการณ์ของลูกค้าสามารถปรับแต่งได้ด้วยการส่งข้อความออฟไลน์และข้อความวันสิ้นสุดที่กำหนดเอง ทำให้ผู้ที่เข้าชมหน้าการจองของคุณทราบเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ว่าง

คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe

  • กำหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าขั้นต่ำและขั้นสูงเพื่อควบคุมเวลาที่ลูกค้าสามารถจองนัดหมายได้
  • ฝังเว็บไซต์การจองของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงโดยใช้ตัวเลือกฝังแบบอินไลน์
  • สร้างตารางเวลาและการจองที่ปรับได้ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • เพิ่มปุ่ม 'นัดหมาย' แบบลอยที่ยังคงมองเห็นได้ขณะที่ลูกค้าท่องเว็บไซต์ของคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลายพันรายการผ่าน Zapier เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ YouCanBookMe

  • ขาดความสามารถในการกำหนดชื่อการนัดหมายให้แตกต่างกัน เช่น "การนัดหมายครั้งที่สอง" หรือ "การนัดหมายส่วนตัว" เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง

ราคาของ YouCanBookMe

  • ฟรี
  • บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 13 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ YouCanBookMe

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง YouCanBookMe อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

หน้าจองสามารถปรับแต่งได้สูง และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อเปลี่ยนเวลาว่าง. นอกจากนี้ การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการนัดหมายใหม่ก็สะดวกมากเช่นกัน.

หน้าจองสามารถปรับแต่งได้สูง และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อเปลี่ยนเวลาว่าง. นอกจากนี้ การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการนัดหมายใหม่ก็สะดวกมากเช่นกัน.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การเพิ่มสถานะ 'การยืนยันสำเร็จ กำลังรอการยืนยัน' จะช่วยให้ลูกค้าของคุณทราบว่า การจองของพวกเขาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะได้รับการยืนยันในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจในกระบวนการของคุณ

ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วย ClickUp

การเลือกเครื่องมือจัดตารางเวลาคือการสร้างกระบวนการทำงานที่ทำให้การจัดการนัดหมายเป็นเรื่องง่าย คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของลูกค้าแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานธุรการ แต่เมื่อการนัดหมายไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ ของคุณ ก็ง่ายที่จะหลงลืมงานและกำหนดเวลา

ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวจัดตารางนัดหมาย—แต่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครบวงจร ตั้งแต่แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และการจัดตารางด้วย AI ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและระบบปฏิทินที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้ง ClickUp มอบพลังให้คุณจัดการการนัดหมาย ลูกค้า และโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วย Converged AI Workspace

ตั้งแต่การจองไปจนถึงการติดตามผลและการจัดทำเอกสาร ทุกขั้นตอนจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้อย่างสะดวก

สมัครใช้ ClickUpและดูว่าการจัดตารางงานนั้นง่ายดายเพียงใด