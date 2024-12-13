Microsoft Bookings vs. Calendly: เครื่องมือจัดตารางเวลาใดดีที่สุด?

คุณกำลังจัดการประชุมที่ต่อเนื่องกันและรายการที่ต้องทำที่เพิ่มขึ้น เวลาจำกัด และคุณต้องการทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ดังนั้นคุณจึงหันมาใช้ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาอัจฉริยะ
การวิจัยชี้ให้เห็นว่า 40% ของผู้จัดการใช้เวลาเกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการจัดตารางเวลาให้เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
ไม่ต้องพูดถึงเลย, ซอฟต์แวร์นัดหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำให้การจัดการปฏิทินของตนเป็นระบบมากขึ้น.
ในบทความนี้เราจะเปรียบเทียบแอปปฏิทินยอดนิยมสองแอป: Microsoft Bookings กับ Calendly นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือทางเลือกสำหรับการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย
Microsoft Bookings คืออะไร?
Microsoft Bookings เป็นเครื่องมือจัดตารางนัดหมายที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft 365 ช่วยลดความซับซ้อนในการจองนัดหมายและการประชุม ทำให้ธุรกิจและทีมงานสามารถจัดการปฏิทินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ Microsoft Bookings
หากคุณใช้เครื่องมือ Microsoft Office เช่น Outlook, Teams และ OneDrive อยู่แล้ว ระบบจองจะผสานการทำงานกับแอปเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การจัดตารางเวลาของคุณ มาดูคุณสมบัติ เด่นที่ปฏิทินออนไลน์นี้มีให้:
คุณสมบัติ #1: การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติและการติดตามผล
Microsoft Bookings ช่วยให้การจัดการนัดหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยอีเมลแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถกำหนดเวลาส่งได้ตั้งแต่ 15 นาทีถึงสองสัปดาห์ก่อนการนัดหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างทันท่วงที
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ระบบจองจะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่กำลังจะมาถึง
Microsoft Bookings ยังมีบริการติดตามผลทางอีเมลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถออกแบบอีเมลเหล่านี้เพื่อขอความคิดเห็นหลังจากนัดหมายหรือเตือนลูกค้าให้จองนัดครั้งถัดไป
คุณสมบัติ #2: การจองร่วมกัน
ฟีเจอร์การจองร่วมใน Microsoft Bookings ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถจัดการการนัดหมายภายในระบบเดียวได้ ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลา
ทีมสามารถประสานความพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินที่แชร์ร่วมกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการตรงเวลาโดยไม่เกิดการทับซ้อนของตารางงาน
ระบบรองรับการติดตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการจองซ้ำและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
คุณสมบัติที่ 3: การตั้งค่าเวลาบัฟเฟอร์
การนัดหมายบางรายการอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเตรียมตัว ทำความสะอาด หรือเดินทางระหว่างประชุมกับลูกค้า เพื่อรองรับกรณีนี้ Microsoft Bookings มีฟีเจอร์เวลาสำรองที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าก่อนหรือหลังการนัดหมาย หรือทั้งสองช่วงได้
สิ่งนี้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันความล่าช้าที่ไม่จำเป็นสำหรับลูกค้า เวลาพักสามารถกำหนดค่าได้ในหน้า รายละเอียดบริการ ในส่วนการจอง
ราคาของ Microsoft Bookings
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: โปรดทราบว่า Microsoft Bookings มีให้บริการเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 เท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ดังนั้นราคาจึงเป็นราคาสำหรับชุดโปรแกรมนี้ *
Calendly คืออะไร?
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ได้รับความนิยมซึ่งมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการจัดประชุมกี่ครั้งต่อวันและปรับแต่งประเภทของการประชุมที่คุณเสนอ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องนัดหมายการปรึกษาหารือ, ผู้สรรหาบุคลากรที่ต้องจัดเตรียมการสัมภาษณ์, หรือผู้นำทีมที่ต้องจัดกิจกรรมกลุ่ม, Calendly ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องประสานปฏิทินที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมหลายคน
กระบวนการนัดหมายการประชุมมีความเป็นธรรมชาติ Calendly ช่วยให้คุณตั้งค่าหน้าการจองส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย โดยจะซิงค์กับปฏิทินของคุณและตรวจจับเขตเวลาโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณเพียงแค่เพิ่มช่วงเวลาที่คุณว่างและพร้อมที่จะแชร์ลิงก์ของคุณผ่านทางอีเมลหรือข้อความ
ผู้ได้รับเชิญสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองได้ และ Calendly จะยืนยันการประชุมโดยอัตโนมัติและเพิ่มลงในปฏิทินของทุกคน
คุณสมบัติของ Calendly
นี่คือคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Calendly:
คุณสมบัติ #1: ประเภทกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้
Calendly ช่วยให้คุณสร้างกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ แผนฟรีรองรับการประชุมแบบตัวต่อตัวเท่านั้น ส่วนแผนแบบชำระเงินจะปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การประชุมแบบกลุ่ม การประชุมแบบรวมหรือการประชุมแบบเวียนรอบ
คุณยังสามารถจัดการจำนวนการประชุมที่จองไว้ในแต่ละวันและกำหนดช่วงเวลาว่างระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันการประชุมซ้อนกันได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 2: การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
Calendly จะส่งหน้าการยืนยันไปยังคุณและผู้ที่คุณเชิญเมื่อพวกเขา/คุณกำหนดเวลาการประชุม นอกจากนี้ยังจะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลหรือข้อความก่อนการประชุม เพื่อช่วยลดการไม่เข้าร่วมประชุม
คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนและส่งข้อความติดตามผลหลังการประชุมเพื่อประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ 3: แบบฟอร์มเส้นทางที่ช่วยประหยัดเวลา
Calendly มีแบบฟอร์มการจัดเส้นทางที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะนำลูกค้าไปยังประเภทของการประชุมที่เหมาะสมหรือบุคคลที่เหมาะสมตามการตอบกลับของลูกค้า โดยลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ 4: คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
Calendly ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการโฮสต์บนคลาวด์ ไฟร์วอลล์ และการเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยอยู่เสมอ
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: $20/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15,000/ปี
อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Calendly
Microsoft Bookings เทียบกับ Calendly: เปรียบเทียบฟีเจอร์
มาดูการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Calendly และ Microsoft Bookings โดยเน้นที่คุณสมบัติหลัก ความสามารถ และราคา:
|คุณสมบัติ/แผน
|การจองของไมโครซอฟท์
|Calendly
|ประเภทของการจัดตาราง
|นัดหมายออนไลน์, บริการตามความต้องการ
|ไม่จำกัด 1-1 (ฟรี), หลายประเภท
|การบูรณาการ
|แอป Microsoft 365
|การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ (Zoom, Stripe, เป็นต้น)
|การจัดการผู้ใช้
|สูงสุด 300 ผู้ใช้
|คุณสมบัติพื้นฐานถึงขั้นสูง
|การเข้าถึงผ่านมือถือ
|แอปพลิเคชันมือถือ
|แอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์
|คุณสมบัติขั้นสูง
|ความปลอดภัยขั้นสูง, ทีม
|การรายงาน, ระบบอัตโนมัติ (ทีม/องค์กร)
|การทดลองใช้
|ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือน
|แผนพื้นฐานฟรี ทดลองใช้พรีเมียม
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าทั้งสองเครื่องมือเปรียบเทียบกันอย่างไร คุณควรเลือกเครื่องมือใดสำหรับความต้องการของคุณ? ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งาน
Microsoft Bookings ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น มอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพา Outlook ในการจัดการอีเมลและปฏิทิน
อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าอาจรู้สึกสับสนและไม่เป็นธรรมชาติสำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Microsoft การนำทางบนแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องยากเช่นกัน เนื่องจากมีการพึ่งพาขั้นตอนเฉพาะของ Microsoft อย่างมาก
Calendly, ในทางตรงกันข้าม, เป็นที่รู้จักในด้านอินเตอร์เฟซที่สะอาด, ทันสมัย และกระบวนการตั้งค่าที่ง่ายต่อการติดตาม. การออกแบบที่เข้าใจง่ายและการตั้งค่าที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น, แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศเฉพาะ.
การเชื่อมต่อปฏิทินหลายรายการจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft และ Apple ทำให้ Calendly มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Calendlyโดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่าและการผสานปฏิทินข้ามแพลตฟอร์ม ในขณะที่ Microsoft Bookings เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้งาน Microsoft 365 อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถในการผสานรวม
Microsoft Bookings ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับชุดเครื่องมือของ Microsoft รวมถึง Teams, Outlook และ OneDrive ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมีข้อจำกัดมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
ในขณะเดียวกัน Calendly ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือประชุมออนไลน์อื่น ๆ มากกว่า 100 รายการ เช่น Zoom, Google Calendar และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับธุรกิจที่ใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจาก Microsoft 365
🏆 ผู้ชนะ: แม้ว่า Calendly จะมีจำนวนการเชื่อมต่อที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณลงทุนกับ Microsoft 365 อยู่แล้ว Bookings จะมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นกว่า อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อที่หลากหลายของ Calendly อาจเหมาะสมกับธุรกิจที่ใช้เครื่องมือหลากหลายมากกว่า
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการจ่าย
เมื่อพูดถึงเรื่องราคา Microsoft Bookings โดดเด่นอย่างชัดเจนในด้านความคุ้มค่า เริ่มต้นเพียง $7.20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ซึ่งมอบความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากคุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุดแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel และ PowerPoint อีกด้วย
Calendly เริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือนสำหรับแผนมาตรฐาน และ $20 ต่อที่นั่งต่อเดือนสำหรับแผนทีม แม้ว่านี่อาจเป็นการลงทุนที่มากขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่ แต่ก็มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
🏆 ผู้ชนะ: อีกครั้งหนึ่ง สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณทั้งหมด
Microsoft Bookings เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม Calendly อาจเหมาะสมกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานมากกว่าการผสานรวมกับระบบนิเวศ
Microsoft Bookings เทียบกับ Calendly บน Reddit
เราหันไปดูที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองและข้อเสนอของพวกเขา และความคิดเห็นก็ค่อนข้างฝังรากลึกในทั้งสองฝ่าย
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้เขียนอย่างละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์เชิงบวกของพวกเขาในการใช้ Calendly:
ตามตรง ฉันคิดว่า Calendly เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด หากไม่ใช่ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ องค์กรของฉันมีผู้ใช้แบบเสียเงิน และแม้กระทั่งเพียง $10-15 ต่อเดือน ก็คุ้มค่าแล้ว เพราะระบบการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถเพิ่มได้ก่อนและหลังการประชุมเกิดขึ้น (หรือไม่ก็ได้)
ตามตรง ผมคิดว่า Calendly เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด หากไม่ใช่ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ องค์กรของผมมีผู้ใช้แบบเสียเงิน และแม้กระทั่งเพียง $10-15 ต่อเดือน ก็คุ้มค่าแล้ว เพราะระบบการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถเพิ่มได้ก่อนและหลังการประชุม (หรือไม่ต้องทำก็ได้)
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Reddit คนอื่นๆ โต้แย้งในความเห็นที่สนับสนุน Microsoft Bookings โดยผู้ใช้คนหนึ่งเล่าว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างมาก:
เราได้ดำเนินการติดตั้ง Microsoft Bookings สำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์งานอย่างสำเร็จ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กร เครื่องมือนี้ช่วยให้การจัดการตารางเวลาของผู้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นไปอย่างง่ายดาย เราสร้างการนัดหมายใหม่สำหรับแต่ละรอบการสรรหา ผลลัพธ์ที่ได้คือการลดภาระงานด้านการบริหารจัดการอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การประสานงานตารางสัมภาษณ์ของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น 👍🏼
เราได้ดำเนินการติดตั้ง Microsoft Bookings สำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์งานอย่างสำเร็จ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กรของเรา เครื่องมือนี้ช่วยให้การจัดการตารางเวลาของผู้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นไปอย่างง่ายดาย เราสร้างการนัดหมายใหม่สำหรับแต่ละรอบการสรรหา ผลลัพธ์ที่ได้คือการลดภาระงานด้านการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การประสานงานตารางสัมภาษณ์ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น 👍🏼
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีผู้สนับสนุน แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดตารางประชุมมากเกินไป—ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม—เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอ
แต่สำหรับวันเหล่านั้นที่คุณหลีกเลี่ยงการนัดหมายติดต่อกันไม่ได้เลย ทั้ง Microsoft Bookings และ Calendly อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ แต่ไม่ต้องกังวล—ยังมีทางออกสำหรับปัญหานี้เช่นกัน!
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Bookings เทียบกับ Calendly
เมื่อพูดถึงการจัดตารางนัดหมาย Microsoft Bookings และ Calendly เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ทำได้มากกว่าการจัดการนัดหมายClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานได้เช่นกัน ช่วยให้ทีมสามารถจัดการงาน กำหนดเวลา และนัดหมายต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมกับลูกค้า ประสานงานกับทีมของคุณ หรือจัดระเบียบงานส่วนตัว ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งดีกว่า Microsoft Bookings และ Calendly
นี่คือโบนัสเพิ่มเติมที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นเหนือคู่แข่ง:
ClickUp's One Up #1: มุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทิน ClickUpช่วยให้คุณผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar หรือ Microsoft Outlook ได้อย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันอเนกประสงค์ในการจัดการงาน กำหนดเวลา และนัดหมายทั้งหมดในที่เดียว
มุมมองปฏิทินของ ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย ได้แก่:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือมุมมองที่กำหนดเอง
- ไทม์ไลน์งาน: จัดการและปรับแต่งระยะโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยไทม์ไลน์งาน
- การจัดตารางงานที่ง่ายดาย: การจัดตารางงานแบบลากและวางสำหรับงานต่าง ๆ ได้โดยตรงในปฏิทิน
- การแชร์สาธารณะ: แชร์ปฏิทินของคุณแบบสาธารณะเพื่อความโปร่งใสและการสื่อสาร
- การซิงค์ปฏิทินภายนอก: เชื่อมต่อกับ Google Calendar, Outlook และปฏิทินอื่น ๆ
- การแจ้งเตือนกิจกรรม: ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาสำคัญหรือการประชุม
ฟีเจอร์มุมมองปฏิทินของ ClickUp มอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการผสานการทำงานเข้ากับตารางเวลาของตนเองได้อย่างลงตัว ซึ่งหมายความว่า ClickUp มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ โดยผสานการจัดการงานและการวางแผนปฏิทินเข้าไว้ด้วยกันในแบบที่ทั้ง Microsoft Bookings และ Calendly ไม่สามารถทำได้
ClickUp's One Up #2: การประชุม ClickUp
ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถผสานการประชุมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยโซลูชันที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึง Google Calendar, Outlook และแม้กระทั่ง Microsoft Teams
ด้วย ClickUp Meetings คุณสามารถ:
- บันทึกการประชุมด้วยการแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ
- จัดการวาระการประชุมโดยใช้รายการตรวจสอบเพื่อการจัดระเบียบ
- ตั้งการประชุมซ้ำโดยใช้การกำหนดเวลาอัตโนมัติ
- มอบหมายรายการดำเนินการและงานให้กับสมาชิกในทีม
- ใช้คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/) เพื่อสร้างงานอย่างรวดเร็ว
- มอบหมายความคิดเห็นให้สมาชิกในทีมเพื่อติดตามผล
ฟีเจอร์การประชุมของ ClickUp สามารถแปลงการสนทนาในการประชุมให้เป็นงานได้โดยอัตโนมัติ หลังจากประชุมเสร็จ ClickUp จะสร้างงานที่เชื่อมโยงกัน ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการจัดการความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
ClickUp's One Up #3: การจัดการเวลา
เครื่องมือการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยติดตาม จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถกำหนดเวลาประมาณการ ตรวจสอบความคืบหน้า และรับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่กำลังจะมาถึงได้
ทีมสามารถได้รับประโยชน์จากประมาณการปริมาณงานและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการกับกำหนดเวลาและความ 우선ลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp เป็นจุดดึงดูดสำคัญสำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. ต่างจาก Microsoft Bookings หรือ Calendly, ClickUp ผสานการจัดการเวลาเข้ากับตารางงานโครงการและการมอบหมายงานของทีมโดยตรง, ช่วยให้คุณบรรลุกำหนดเวลาและทำภารกิจให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด.
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการประหยัดเวลาให้มากขึ้นอีกหรือไม่?ใช้เทมเพลต การจัดการเวลา และแผนงานประจำวันเพื่อเริ่มต้นได้เลย
เทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUp
นอกจากนี้,เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerยังเหมาะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการวางแผนวันของตนได้อย่างง่ายดาย. สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ, ไม่ว่าคุณต้องการจะนัดหมายการประชุม, กำหนดเส้นตาย, หรือวางแผนกิจกรรม.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้า, แสดงภาพงาน, และตั้งปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองต่าง ๆ
- จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
- ติดตามงานและรายละเอียดสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้เครื่องมือเช่นการติดตามเวลา, แท็ก, และการแจ้งเตือนการพึ่งพาเพื่อปรับปรุงการติดตามเหตุการณ์ให้ดียิ่งขึ้น
ความสามารถในการสร้างผู้ช่วยส่วนตัวที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับโครงการของคุณได้. ต่างจาก Microsoft Bookings หรือ Calendly ด้วยเทมเพลตนี้ ClickUp มอบการปรับแต่งในระดับที่ลึกกว่ามาก ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ.
ClickUp's One Up #4: การจัดตารางเวลาด้วยการผสาน ClickUp กับ Calendly
ด้วยการผสานรวม Calendly กับ ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Calendly ไปยังงานใน ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเพิ่มผู้รับผิดชอบในการประชุมให้โดยทันที การผสานรวมนี้ช่วยให้งานใน ClickUp ถูกสร้างและอัปเดตโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการจัดตารางประชุมใหม่ใน Calendly ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
โดยการเชื่อมโยงคุณสมบัติการจัดตารางเวลาของ Calendly กับระบบการจัดการงานที่ทรงพลังของ ClickUp ธุรกิจสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นได้ ซึ่งการประชุม งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมจะสอดคล้องกัน
การผสานรวมนี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ทำให้การประชุมของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
แอปพลิเคชันการจัดตารางเวลาได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันกว่าที่เคยเป็นมา จำนวนการประชุมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ต้องการความสนใจจากเราหมายความว่าเครื่องมือเช่น Microsoft Bookings และ Calendly กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง Microsoft Bookings เหมาะสำหรับทีมที่ลงทุนอย่างหนักใน Microsoft 365 โดยมีการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Outlook, Teams และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft
Calendly โดดเด่นด้วยตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลายและความง่ายในการใช้งาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือหลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการมากกว่าซอฟต์แวร์สำหรับนัดหมาย ClickUp พร้อมที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ มันรวมเอาการจัดการโครงการที่ทรงพลัง การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันของทีมเข้ากับระบบการทำงานอัตโนมัติและการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp สามารถเป็นแอปวางแผนประจำวันที่คุณเลือกใช้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการปฏิทิน การประชุม และกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้ในแพลตฟอร์มเดียว
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการประชุม โครงการ และทีมของคุณ!