15+ แม่แบบปฏิทินน่ารักฟรีเพื่อความเป็นระเบียบอย่างมีสไตล์

Uma Kelath
Uma Kelath
6 เมษายน 2568

การวางแผนไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ! แม่แบบปฏิทินน่ารัก ฟรี และน่ารักช่วยให้การจัดระเบียบวันของคุณเป็นเรื่องง่าย—พร้อมเพิ่มเสน่ห์ให้กับตารางเวลาของคุณ 🦄

จากโทนสีพาสเทลและลายเส้นสนุกๆ ไปจนถึงธีมดอกไม้และการออกแบบการ์ตูน มีแม่แบบปฏิทินที่สมบูรณ์แบบรออยู่เพื่อเข้ากับสไตล์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบปฏิทิน ติดตามกำหนดส่งงาน วางแผนกิจกรรม หรือจดบันทึกแผนสนุกๆ สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ ปฏิทินเหล่านี้จะทำให้การจัดการเป็นเรื่องสนุกและน่าเพลิดเพลินไม่แพ้สมุดโน้ตสุดโปรดของคุณเลย!

ต้องการสิ่งที่ใช้งานได้จริงแต่ก็สนุกใช่ไหม? ใช้เป็นปฏิทินการตลาด, แผนการโพสต์โซเชียลมีเดีย, หรือเป็นตารางนัดหมายส่วนตัวของคุณก็ได้

ในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะพบกับเทมเพลตปฏิทินน่ารักกว่า 15 แบบ สำหรับทุกความต้องการ—ตั้งแต่สมุดวางแผนรายวันไปจนถึงตารางเวลาทีม—ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดี บรรลุเป้าหมายประจำเดือน และดูดีไปพร้อมกัน!

อะไรคือเทมเพลตปฏิทินน่ารัก?

แม่แบบปฏิทินน่ารักเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดสายตา ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดระเบียบปฏิทินและทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น แม่แบบนี้ผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการใช้งานกับความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้คุณบริหารตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจกับงานซ้ำซากจำเจ

สำหรับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปฏิทินผู้บริหาร เทมเพลตที่แก้ไขได้เหล่านี้มอบวิธีที่สนุกและมีสไตล์ในการติดตามการประชุม การนัดหมาย และกำหนดส่งงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับปฏิทินออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณซิงค์ เข้าถึง และแก้ไขตารางงานของคุณได้จากหลายอุปกรณ์

ด้วยรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเวลาของคุณ พร้อมทั้งรักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนโครงการ ติดตามกำหนดเวลาและรับรองการบริหารจัดการโครงการโซเชียลมีเดียได้อย่างราบรื่น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า'deadline'เคยหมายถึง "เส้นที่วาดไว้ภายในหรือรอบๆ เรือนจำที่นักโทษต้องเดินผ่านโดยเสี่ยงที่จะถูกยิง" เมื่อเวลาผ่านไป คำนี้ได้พัฒนาความหมายมาเป็นกำหนดเวลาหรือวันครบกำหนดในปัจจุบัน!

อะไรที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินน่ารักดี?

เทมเพลตปฏิทินที่ดีควรมีความสมดุลระหว่างฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบ ทำให้ใช้งานได้จริงและสนุกสนาน ควรมี การออกแบบที่สนุกสนาน สีพาสเทล หรือภาพประกอบที่น่ารัก ในขณะที่ยังคงอ่านง่ายและใช้งานสะดวก

นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ:

  • สีสันสดใสและดึงดูดใจ: สีสันสดใส, ตัวอักษรที่สนุกสนาน, และการออกแบบที่ไม่เหมือนใครทำให้ปฏิทินนี้สนุกและน่าสนใจ, กระตุ้นให้คุณติดตามตารางเวลาของคุณ
  • พื้นที่สำหรับกิจกรรม: รวมพื้นที่เพียงพอสำหรับบันทึกหรือเตือนความจำ เช่น การประชุม, กำหนดการสำคัญของโครงการ, หรือกิจกรรมครอบครัว
  • ตัวเลือกสำหรับพิมพ์: เลือกเทมเพลตที่มีการออกแบบที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ ทำให้คุณสามารถมีสำเนาปฏิทินในรูปแบบกระดาษได้อย่างง่ายดาย
  • ส่วนวางแผนเฉพาะงาน: รวมส่วนเฉพาะสำหรับปฏิทินการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานและกำหนดเส้นตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการการตลาดเนื้อหา: วางแผนและติดตามกลยุทธ์การตลาดของคุณโดยการรวมส่วนเฉพาะสำหรับตารางเวลาของแคมเปญและโพสต์เนื้อหา
  • เทมเพลตการจัดการเวลา: รวมส่วนการวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รูปแบบที่หลากหลาย: แม่แบบปฏิทินที่ดีมีความยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกเช่น แผนรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายวัน มุมมองหลายแบบทำให้การจัดระเบียบปฏิทินมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

15+ แม่แบบปฏิทินน่ารัก

สำรวจเทมเพลตปฏิทินที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!

1. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUp

เทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUp: เทมเพลตปฏิทินน่ารัก
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบงานและกิจกรรมของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp

เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงาน การประชุม และกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างและจัดการกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกสิ่งไว้ในพื้นที่เดียว

ใช้แม่แบบเพื่อ:

  • วางแผนงานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามวันที่ ประเภท และความสำคัญ
  • กรองงานตามสถานะหรือความเร่งด่วนเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานของทีม
  • แก้ไขงานจำนวนมากและส่งออกข้อมูลเพื่อจัดการชุดกิจกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันได้โดยตรงจากปฏิทินด้วยการผสานกับ Google Maps
  • แนบใบเสร็จและจัดการการเงินได้อย่างราบรื่นด้วยตัวติดตามงบประมาณในตัว

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้วางแผนงานที่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือในทีมและติดตามความคืบหน้า

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณเคยลองใช้ClickUp Calendar หรือยัง? มันคือปฏิทินที่ใช้ AI ในการทำงานที่รวมตารางเวลาของเราทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณเพิ่มงานและกำหนดเวลาได้ง่าย ๆ ด้วยการลากและวาง และใช้ AI เพื่อแสดงรายการความสำคัญ กำหนดเวลา และเป้าหมายที่ต้องทำตามเวลา!

2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp: เทมเพลตปฏิทินน่ารัก
รับแม่แบบฟรี
จัดการภาระงานของคุณ, กำหนดสีให้กับงาน, และติดตามกำหนดเวลาโดยใช้แบบแผนปฏิทินรายการที่ต้องทำของ ClickUp

ควบคุมเวลาและงานของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp จัดการภาระผูกพันทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยภาพรวมปฏิทินที่ชัดเจนทั้งรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยฟังก์ชันลากและวางและการใช้รหัสสีเพื่อแสดงความเร่งด่วน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยอีโมจิ
  • ยอมรับและจัดการคำขอประชุมผ่านแบบฟอร์มเฉพาะ ระบุความเร่งด่วนและเวลาที่ต้องการ
  • จัดระเบียบคำขอในรายการตามสถานะเพื่อการติดตามที่ง่าย

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกัน ทั้งครอบครัวและภาระส่วนตัว

3. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp

จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายและกำหนดเวลาโพสต์ข้ามหลายช่องทางด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายและกำหนดเวลาโพสต์ข้ามหลายช่องทางด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp

สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดใด ๆ อย่างไรก็ตาม การจัดการเนื้อหา การรักษาความเป็นระเบียบ และการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันอาจกลายเป็นภาระที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่ClickUp Modern Social Media Calendar Templateเข้ามาช่วยได้ มันมอบโซลูชันที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำของเกมสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

ด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียนี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายแพลตฟอร์ม
  • พื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณถูกจัดตารางและติดตามในที่เดียว
  • ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
  • วัดความสำเร็จโดยใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูล
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญและปรับแนวทางของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างเนื้อหา, และทีมการตลาดที่ต้องการวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

4. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp

บันทึกเหตุการณ์สำคัญและเป้าหมายตลอดทั้งปีในเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
บันทึกเหตุการณ์สำคัญและเป้าหมายตลอดทั้งปีในเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp

ติดตามเป้าหมายและเหตุการณ์สำคัญตลอดทั้งปีของคุณในแต่ละแผนกด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp รวมงานและกิจกรรมทั้งหมดไว้ในไทม์ไลน์เดียวที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:

  • ติดแท็กงานตามไตรมาสเพื่อการวางแผนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแถบแสดงความคืบหน้าที่อัปเดตอัตโนมัติ
  • กรองงานและปรับไทม์ไลน์ด้วยมุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่น
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUp Brainเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ราบรื่น
  • อัปเดตแผนประจำปีของคุณให้ทันสมัยด้วยข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งองค์กร

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ

5. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp

รับภาพรวมของสัปดาห์ของคุณและวางแผนโดยใช้เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รับภาพรวมของสัปดาห์ของคุณและวางแผนโดยใช้เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp

การจัดระเบียบงานและชีวิตส่วนตัวของคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจเสมอไปแม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและมองเห็นภาพรวมของทั้งสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดการงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งสัปดาห์ของคุณ
  • จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาโดยไม่เกิดความเครียด
  • ติดตามเหตุการณ์ การประชุม และการนัดหมายต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทุกเครื่อง

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาและการจัดการงานประจำสัปดาห์

👀คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในบันทึกแรกสุดที่กล่าวถึงคำว่า "เดดไลน์"ย้อนกลับไปถึงปี ค.ศ. 1863 ซึ่งพบในบันทึกประจำวันของทหารที่ถูกกักขังในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา

6. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp

ติดตามงานประจำวันและโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตแผนงานประจำวันของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามงานประจำวันและโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลตแผนงานประจำวันของ ClickUp

ลองนึกภาพว่าคุณสามารถบริหารเวลาได้ดีขึ้น ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งหมดนี้ได้ด้วยเครื่องมือเดียวแม่แบบ ClickUp Daily Plannerจะทำให้สิ่งนี้เป็นจริง! ใช้แม่แบบที่ใช้งานง่ายนี้เพื่อจัดระเบียบงานของคุณเป็นหมวดหมู่ เช่น ส่วนตัว งาน หรือเป้าหมาย

นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การออกกำลังกาย การจ่ายบิล หรือการกรอกรายงาน โดยใช้ตัวติดตามนิสัย
  • จัดการรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น การนัดพบแพทย์หรือการประชุม ภายใต้ภารกิจส่วนตัว
  • กำหนดเส้นตาย จัดลำดับความสำคัญของงาน และปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมโดยเพิ่มคอลัมน์หรือสถานะที่กำหนดเอง

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการปรับปรุงการจัดระเบียบและการทำงานประจำวัน พร้อมทั้งติดตามนิสัยและงานส่วนตัว

7. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp

ควบคุมการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ควบคุมการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของClickUpมอบพื้นที่ศูนย์กลางให้คุณจัดการเนื้อหาที่วางแผนไว้และเผยแพร่แล้ว เพื่อไม่ให้คุณพลาดรายละเอียดสำคัญ

เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

  • จัดหมวดหมู่โพสต์ตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม และวันที่เผยแพร่เพื่อความชัดเจน
  • ใช้บัตรงานที่มีรหัสสีเพื่อติดตามความคืบหน้าและเพิ่มบันทึกเฉพาะสำหรับแต่ละโพสต์
  • อัปเดตสถานะงานแบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามที่แม่นยำ
  • เน้นโพสต์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางในแถบด้านข้างที่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการมองข้าม
  • ปรับแต่งคู่มือแบรนด์เพื่อให้ภาพลักษณ์และข้อความสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม

เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียที่ดูแลการสร้างเนื้อหาและการจัดตารางเผยแพร่บนหลายแพลตฟอร์ม

8. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

ติดตามโครงการเนื้อหาของคุณบนเทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามโครงการเนื้อหาของคุณบนเทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp

การจัดการโครงการบรรณาธิการหลายโครงการมักกลายเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการตีพิมพ์.เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการดูทุกงานในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว.

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:

  • ใช้แบบฟอร์มขอเนื้อหาสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อส่งไอเดียหรือบรีฟ โดยระบบจะกรอกข้อมูลลงในรายการกลางโดยอัตโนมัติ
  • รับภาพรวมตามไทม์ไลน์ของแคมเปญที่กำหนดไว้ โดยจัดกลุ่มเนื้อหาตามประเภท ผู้เขียน และช่องทางเป้าหมาย
  • จัดให้แคมเปญสอดคล้องกับวันที่รีวิวและวันที่เริ่มใช้งานจริงเพื่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ระบุระดับการแก้ไขสำหรับงานเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ติดตามแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของเนื้อหาด้วยการติดตามความคืบหน้าที่ผสานรวม

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในโครงการบรรณาธิการหลายโครงการ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีหลีกเลี่ยงอคติจากการวางแผนผิดพลาด?

9. แม่แบบปฏิทินวันลาพักร้อน ClickUp

ติดตามเวลาหยุดงานของสมาชิกในทีมทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามเวลาหยุดงานของสมาชิกในทีมทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUpช่วยจัดการเวลาหยุดงานของพนักงาน รวมถึงวันหยุดพักผ่อน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาป่วย และเหตุการณ์ส่วนตัวต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความพร้อมของทีมและป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางงานและการทำงานหนักเกินไปในช่วงเวลาที่งานยุ่ง

เทมเพลตทรงพลังนี้ช่วยให้คุณ:

  • มองเห็นวันที่และชั่วโมงที่หยุดงานได้อย่างชัดเจนเพื่อการติดตามที่แม่นยำ
  • ดูและติดตามการลาพักร้อนของพนักงานในที่เดียว
  • ลดความเสี่ยงของการเกิดการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
  • ระบุช่องว่างของความคุ้มครองและวางแผนความต้องการด้านบุคลากร
  • ใช้เทมเพลตเพื่อส่งคำขอลาหยุด, ปรับระยะเวลา, จัดการการส่งคำขอ, และอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการหรือทีมทรัพยากรบุคคลในองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเวลาการลาของพนักงานและปรับสมดุลภาระงาน

👀 คุณรู้หรือไม่?ปฏิทินจูเลียน ซึ่งถูกนำมาใช้โดยจูเลียส ซีซาร์ ในปี 45 ก่อนคริสตกาล นั้นมีพื้นฐานมาจากปีสุริยคติ 365 วัน 1/4 วัน แม้ว่าจะมีปีอธิกมาส แต่ในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยปฏิทินเกรกอเรียนในปี 1582 เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในความยาวของปี

10. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp

ดูงานเนื้อหาทั้งหมด กำหนดเวลา และงานที่ได้รับมอบหมายจากทีมในไทม์ไลน์เดียวด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ดูงานเนื้อหาทั้งหมด กำหนดเวลา และงานที่ได้รับมอบหมายจากทีมในไทม์ไลน์เดียวด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

การติดตามแผนเนื้อหาของคุณที่ครอบคลุมบล็อก, อีเมล, และสื่อสังคมออนไลน์อาจทำให้คุณหลงลืมได้ง่าย.เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpจะรวบรวมการวางแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ให้คุณมองเห็นตารางเวลาของคุณได้ชัดเจนในระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน.

คุณสามารถใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฉบับนี้เพื่อ:

  • จัดเรียงเวิร์กโฟลว์ตามช่องทาง—อีเมล, บล็อก, หรือโซเชียลมีเดีย—และจัดการแต่ละช่องทางในโฟลเดอร์ของมัน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนทางการตลาดและวันที่แก้ไขของแต่ละชิ้นเนื้อหา
  • ดูงานทั้งหมดในปฏิทินเนื้อหาแบบรวมเพื่อระบุงานที่ต้องการความสนใจเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่ติดตามหลายแคมเปญและกำหนดเวลา

11. แม่แบบกำหนดการรายเดือน ClickUp

จัดระเบียบและมอบหมายกิจกรรมรายเดือนให้กับทีมต่างๆ ในมุมมองกลางเดียวด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบและมอบหมายกิจกรรมรายเดือนให้กับทีมต่างๆ ในมุมมองกลางเดียวด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนของ ClickUp

คุณกำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบงานและกำหนดเวลาของทีมสำหรับทั้งเดือนอยู่หรือไม่?แม่แบบตารางเวลาประจำเดือนของ ClickUpพร้อมช่วยคุณจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย!

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึง, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าของโครงการ
  • ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพรวมของทั้งเดือนและดูว่างานต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร
  • ตรวจสอบ 'มุมมองกล่องสมาชิกทีม' เพื่อดูงานและภาระงานของแต่ละคน
  • จัดระเบียบงานใน 'มุมมองรายการการจ่ายเงิน' ตามตารางเวลา อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และวันที่ครบกำหนด เพื่อการติดตามการจ่ายเงินที่ง่ายดาย
  • ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายโดยใช้สูตรที่มีอยู่ในตัว

เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการรายเดือน, กระบวนการรับพนักงานใหม่, และตารางการฝึกอบรม

12. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp

ติดตามปริมาณงานและกำหนดเวลาของทีมคุณเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามปริมาณงานและกำหนดเวลาของทีมคุณเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp

การจัดการตารางเวลาของทีมต้องอาศัยระบบที่มีโครงสร้างซึ่งคำนึงถึงกรอบเวลาของโครงการ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรแม่แบบตารางเวลาทีมของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำให้สำเร็จ

วางแผนเป้าหมายสำคัญของโครงการ, กำหนดเส้นตาย, และวางแผนการฝึกอบรม, การนำเสนอ, และความรับผิดชอบต่อลูกค้า. รักษาการมองเห็นให้สูงเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในขณะที่รักษาเวลาไว้สำหรับการทำงานที่ต้องการความสนใจ. แบบテンプレートประกอบด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสี่แบบเพื่อจัดโครงสร้างตารางเวลาของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ:

  • มุมมองรายการกิจกรรมโครงการ: แสดงงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • มุมมองกระดานตารางเวลาประจำสัปดาห์: จัดระเบียบงานตามกำหนดส่งเพื่อให้เห็นภาพรวมประจำสัปดาห์อย่างเป็นระบบ
  • มุมมองปริมาณงาน: แสดงการกระจายงานภายในทีมเพื่อปรับสมดุลปริมาณงาน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการจัดการตารางเวลา ติดตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ

13. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp

ติดตามกระบวนการทำงาน, ตรวจสอบความสามารถของทีม, และปรับเปลี่ยนตามความต้องการโดยใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามกระบวนการทำงาน, ตรวจสอบความสามารถของทีม, และปรับเปลี่ยนตามความต้องการโดยใช้แบบแผนปฏิทินการตลาดของ ClickUp

แคมเปญการตลาดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้หลายอย่าง—กำหนดเวลา, การอนุมัติเนื้อหา, และการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ.แม่แบบปฏิทินการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบแคมเปญ, จัดการทรัพยากร, และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามแคมเปญและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
  • จัดการงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และมุมมองที่กำหนดเอง
  • จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงด้วยฐานข้อมูลที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด
  • สำรวจแคมเปญแต่ละรายการ รับภาพรวมโครงการที่ครอบคลุม และติดตามผลกระทบต่องบประมาณด้วยมุมมองเฉพาะ 6 รูปแบบ
  • ตั้งค่าสี่ระดับธง (ต่ำถึงเร่งด่วน) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและให้ทีมของคุณมีสมาธิ

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญหลายรายการ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และติดตามลำดับความสำคัญและงบประมาณ

14. แม่แบบปฏิทินย้อนยุคโดย Canva

Canva: แม่แบบปฏิทินน่ารัก
ผ่านทางCanva

หากคุณกำลังมองหาปฏิทินที่ผสมผสานระหว่างฟังก์ชันและเสน่ห์ เทมเพลตปฏิทินย้อนยุคโดย Canva เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันถูกออกแบบด้วยสไตล์ย้อนยุคที่เพิ่มเอกลักษณ์ให้กับทุกพื้นที่ พร้อมด้วยเลย์เอาต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับนัดหมาย กิจกรรม และวันที่สำคัญทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามเป้าหมายรายเดือนด้วยส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งช่วยให้จัดระเบียบได้ง่าย
  • จดจำวันเกิดและเหตุการณ์สำคัญด้วยพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับวันที่พิเศษ
  • ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวหรือทางวิชาชีพของคุณ

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการปฏิทินที่ใช้งานได้จริงแต่มีสไตล์สำหรับการใช้งานส่วนตัว ผสมผสานการออกแบบที่ชวนให้นึกถึงอดีตเข้ากับความสะดวกสบายในการใช้งาน

15. แม่แบบปฏิทินรายเดือนแบบสนุกสนานโดย Canva

Canva: แม่แบบปฏิทินน่ารัก
ผ่านทางCanva

เพิ่มความสดใสให้กับปฏิทินรายเดือนของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินรายเดือนแบบสนุกสนานจาก Canva ด้วยการออกแบบที่สดใสและสนุกสนาน ปฏิทินนี้จะนำพลังและการจัดระเบียบมาสู่เดือนของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้เห็นเด่นชัดในกล่องที่อ่านง่าย
  • รักษาความเป็นระเบียบและแรงบันดาลใจด้วยดีไซน์ที่นำความบวกมาสู่การวางแผนของคุณ

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์, นักเรียน, หรือใครก็ตามที่ชื่นชอบวิธีการวางแผนที่มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม: แอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุด

16. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์เพื่อสุขภาพโดย Canva

Canva: แม่แบบปฏิทินน่ารัก
ผ่านทางCanva

เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์เพื่อสุขภาพโดย Canva ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดระเบียบบทเรียนที่เน้นเรื่องสุขภาพและการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (SEL) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบสำหรับบทเรียนประจำวัน กิจกรรม SEL และการฝึกปฏิบัติเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ครูสามารถผสมผสานเนื้อหาทางวิชาการเข้ากับการพัฒนาด้านอารมณ์ได้อย่างสมดุล

รูปแบบทางเรขาคณิตและการใช้รหัสสีของเทมเพลตช่วยให้คุณสามารถ:

  • ติดตามความก้าวหน้าของบทเรียนได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งสัปดาห์
  • เน้นกิจกรรมที่สำคัญเพื่อความเป็นระเบียบและมุ่งเน้น
  • แยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างบทเรียน กิจกรรม SEL และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เหมาะสำหรับ: ครู, ที่ปรึกษาโรงเรียน, หรือผู้ประสานงานด้านสุขภาพที่ต้องการผสานการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเข้ากับแผนการสอนรายสัปดาห์

17. แม่แบบปฏิทินสไตล์การ์ตูน โดย Freepik

ฟรีพิก: แม่แบบปฏิทินน่ารัก
ผ่านทางFreepik

หากคุณต้องการเพิ่มสัมผัสที่สนุกสนานและน่ารักให้กับปฏิทินของคุณ เทมเพลตปฏิทินสไตล์การ์ตูนโดย Freepik คือทางเลือกที่ใช่! มาพร้อมกับดีไซน์โคอาลาที่น่ารัก เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบภาพที่มีธีมเกี่ยวกับสัตว์และสนุกสนาน

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบงาน วันที่ และการนัดหมาย พร้อมรักษาความสวยงามที่แปลกตา
  • เติมสีสันให้กับปฏิทินของคุณด้วยภาพที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวา
  • ปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมเพื่อทำให้การวางแผนในแต่ละวันเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบงานของตนในขณะที่เพลิดเพลินกับปฏิทินที่มีธีมสัตว์แสนสนุก

18. แม่แบบปฏิทินวันเกิดน่ารักโดย Freepik

ฟรีพิก: แม่แบบปฏิทินน่ารัก
ผ่านทางFreepik

แม่แบบปฏิทินวันเกิดน่ารักโดย Freepik นำความสนุกสนานและสีสันสดใสมาสู่การจัดระเบียบวันเกิด! ด้วยภาพประกอบที่น่ารัก การติดตามวันเกิดจะกลายเป็นประสบการณ์ที่แสนสนุก

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:

  • ติดตามวันเกิดได้อย่างง่ายดายด้วยดีไซน์สีสันสดใสและน่ารัก
  • ปรับแต่งวันที่สำหรับการเฉลิมฉลองประเภทต่างๆ
  • เพิ่มบันทึกส่วนตัวและคำเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดโอกาสพิเศษใด ๆ
  • เพลิดเพลินกับการวางแผนวันเกิดด้วยภาพประกอบที่สดใสและสนุกสนาน

เหมาะสำหรับ: ครอบครัว, ผู้จัดงาน, หรือผู้ที่ชื่นชอบการเฉลิมฉลองวันเกิดอย่างมีสไตล์

เลือกเทมเพลตปฏิทินน่ารักที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

การจัดระเบียบไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเสียสละสไตล์

ด้วยตัวเลือกของเทมเพลตปฏิทินน่ารักหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ดีไซน์ที่สนุกสนานไปจนถึงการจัดวางที่สร้างสรรค์แต่ยังคงความเป็นมืออาชีพ คุณสามารถหาแบบที่สมบูรณ์แบบที่ตรงกับความต้องการและความชอบของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัวของคุณได้อีกด้วย!

ไม่ว่าคุณจะจัดการงานส่วนตัว โครงการทีม หรือการวางแผนเนื้อหา เทมเพลตของ ClickUp มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมองเห็นตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณสามารถดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดาย!

เข้าถึงเทมเพลตกว่า 500 แบบเพื่อค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณและจัดการโครงการต่างๆลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเริ่มต้น!