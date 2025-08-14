การดำเนินแคมเปญด้วย AI สำหรับเอเจนซี่: เครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และแนวทางที่ดีที่สุด

คุณมีสไลด์ที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์อันยอดเยี่ยม...แต่ลูกค้าของคุณกลับสนใจแค่ว่าแคมเปญนี้จะเดินหน้าได้เร็วขึ้นและสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านี้หรือไม่ โดยไม่ยอมเพิ่มงบประมาณเลยสักนิด 🙄
ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่สูงเป็นประวัติการณ์และงบประมาณที่จำกัดซึ่งกดดันกำไร กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
คุณยังต้องการทางเลือกอื่นสำหรับกระบวนการทำงานที่ช้าและต้องทำด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เสียเวลาและพลังงาน
และสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วยการใช้ AI ในการดำเนินแคมเปญสำหรับเอเจนซี่ ด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง คุณสามารถคิดไอเดีย ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว—และเห็นผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง
อย่างไร?
ในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายในแบบเพื่อนแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับ:
- ทำไมหน่วยงานต้องหันมาใช้ AI
- ทำอย่างไรให้ฉลาด
- เครื่องมือที่ส่งมอบผลลัพธ์ (รวมถึงClickUp, HubSpot และอื่นๆ)
- วิธีวัดผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนในด้านการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ
- ข้อควรระวังที่ควรหลีกเลี่ยง
พร้อมที่จะยกระดับเครื่องมือการดำเนินงานของคุณหรือยัง? อ่านต่อได้เลย
ทำไมเอเจนซีจึงต้องการ AI สำหรับการดำเนินแคมเปญ: กรณีการใช้งานที่สำคัญ
มาพูดคุยกันว่าทำไมเอเจนซี่ที่ยังไม่สำรวจ AI ถึงตามหลังอยู่ และทำไมเอเจนซี่ที่เริ่มใช้ AI แล้วถึงกำลังปรับแผนเวลาและผลกำไรใหม่
ผลงานสร้างสรรค์มากขึ้น รวดเร็วขึ้น
หน่วยงานต่าง ๆ กำลังใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ เช่น Midjourney และ ElevenLabs เพื่อสร้างภาพและเสียงพากย์ในการนำเสนอและแคมเปญต่าง ๆ พวกเขาสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นผลงานได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นเดือน ส่งผลให้ชนะงานแคมเปญขนาดใหญ่มากขึ้น
นี่เป็นความจริงแม้กระทั่งสำหรับการดำเนินการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก
📌 ตัวอย่างเช่น ที่ BETC ทีมงานได้สร้างตัวละคร "Fluffy GOAT" ที่สร้างโดย AI (เป็นตัวแทนของการดูแลเสื้อผ้าในระดับ 'ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล') สำหรับการเปิดตัว Woolite ใหม่ ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชื่อเสียงของแบรนด์และใช้งบประมาณที่ประหยัด แต่ยังเสร็จสิ้นภายในหกสัปดาห์ แทนที่จะเป็นสามถึงหกเดือนตามปกติ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และการจัดสรรงบประมาณที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เมื่อแคมเปญเริ่มดำเนินการแล้ว การรายงานแบบดั้งเดิมอาจล่าช้าเป็นวัน ซึ่งหมายความว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพมักจะเกิดขึ้นช้าเกินไป
AI พลิกสถานการณ์นี้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์และปรับค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้ทันทีระหว่างดำเนินการ อัลกอริทึมอัจฉริยะยังสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองได้ดีที่สุด เพื่อจัดสรรงบประมาณไปยังช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
📌 ยกตัวอย่างเช่น L'Oréal พวกเขาต้องการให้ทุกดอลลาร์ที่ใช้ในการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการร่วมมือกับ Choreograph ของ WPP พวกเขาได้เปิดตัวอัลกอริทึม AI ที่ปรับแต่งเฉพาะ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมและสัญญาณประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ผลลัพธ์? การกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่ชาญฉลาดขึ้นและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโซเชียลแบบชำระเงินเพิ่มขึ้น 22% โดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียว
ความสามารถในการขยายตัวข้ามช่องทาง
จากโซเชียลสู่การค้นหาไปจนถึงอีเมล AI ช่วยให้การประสานงานหลายช่องทางเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อโดยไม่ต้องเพิ่มงานด้วยตนเอง คุณสามารถปรับแต่ง กำหนดเวลา และแปลเนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง พร้อมคงความสม่ำเสมอของแบรนด์ในทุกช่องทาง
นี่คือหลักฐาน
📌 NT Technology บริษัทในเครือ Mediatech ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าในทุกช่องทาง เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และการส่งข้อความในแอป ก่อนที่จะใช้ AI แคมเปญของพวกเขาทำงานแยกส่วนกัน ข้อความไม่ได้เรียงลำดับตามลำดับ และมีการปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพียงเล็กน้อย
พวกเขาได้นำเอเจนต์การประสานงานข้ามช่องทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Streamlogic มาใช้ ซึ่งช่วยประสานการส่งข้อความในทุกจุดสัมผัสและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละรายแบบเรียลไทม์
ผลลัพธ์ตลอดระยะเวลา 12 เดือนนั้นน่าทึ่ง:การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 180% อัตราการสูญเสียลูกค้าลดลง 62% และโครงการนี้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ถึง 312%
ระบบการทำงานอัตโนมัติ
การเปิดตัวแคมเปญเคยเป็นขั้นตอนที่ช้าที่สุดในกระบวนการ—การส่งต่อระหว่างทีมครีเอทีฟ, ทีมสื่อ, และทีมปฏิบัติการล่าช้าเป็นวัน ๆ ตอนนี้, เครื่องมือการPLOYMENTที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ลดเวลาการล่าช้านั้นเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
กลุ่ม Omnicom Media Group ฮ่องกง ได้ทำให้การรายงานแบบหลายช่องทางเป็นอัตโนมัติโดยใช้ Windsor.ai's pipelinesซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานด้วยตนเองลงถึง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถทำให้การส่งข้อมูลเป็นแบบเกือบเรียลไทม์ได้ ทำให้การกำกับดูแลเป็นหนึ่งเดียวสำหรับบัญชีโฆษณา 1,900 บัญชี และช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ได้
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
AI เทียบกับการดำเนินแคมเปญแบบดั้งเดิม
สงสัยไหมว่าทำไม AI ถึงสามารถทำทุกอย่างข้างต้นได้ดีกว่า?
นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่าง AI กับกระบวนการทำงานแคมเปญแบบดั้งเดิม:
|เกณฑ์
|การดำเนินการแบบดั้งเดิม
|การดำเนินการด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์
|ความเร็วและการทำซ้ำ
|การระดมความคิดและรอบความคิดสร้างสรรค์อาจยืดเยื้อออกไป—เป็นสัปดาห์ หรือบางครั้งเป็นเดือน
|เครื่องมือ AI สร้างแบบจำลอง, เสียงบรรยาย, และสตอรี่บอร์ดภาพในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน
|การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
|การแบ่งกลุ่มผู้ชมด้วยตนเอง การคาดเดา การทำงานซ้ำ
|ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล ส่งมอบกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งส่วนอย่างละเอียดและมีอัตราการแปลงสูง
|งบประมาณและการเพิ่มประสิทธิภาพ
|จัดสรรใหม่ด้วยตนเองหลังสิ้นสุดแคมเปญ; เวลาตอบสนองช้าลง
|การปรับเปลี่ยนงบประมาณแบบไดนามิกระหว่างดำเนินการ
|การทดสอบเชิงสร้างสรรค์
|การทดสอบ A/B ต้องใช้แรงงานมากและช้า
|การทดสอบความคิดสร้างสรรค์แบบหลายตัวแปรในระดับใหญ่ช่วยให้เกิดวงจรการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
|ประสิทธิภาพและขนาด
|จุดสัมผัสที่ต้องใช้คน, ความเสี่ยงสูงต่อข้อผิดพลาด
|ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้เวลาของเอเจนซี่มีมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์และการสร้างสรรค์
ประโยชน์ชัดเจน แต่คุณจะดำเนินการนำการดำเนินการแคมเปญด้วย AI ไปใช้ได้อย่างไร?
คุณต้องมีชุดเครื่องมือที่เหมาะสม แน่นอน!
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการโฆษณา
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญของเอเจนซี่
ดีเอ็นเอของหน่วยงานของคุณประกอบด้วย ความชัดเจน ความรวดเร็ว การร่วมมือ และการดำเนินการที่ราบรื่น. ดังนั้นเครื่องมือจัดการแคมเปญAI ของคุณก็ควรเช่นกัน.
นี่คือห้าแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การดำเนินแคมเปญ AIง่ายขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่พร้อมสำหรับอนาคตเช่นคุณ:
ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI สำหรับการทำงานของคุณ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำการเปิดตัวแคมเปญสำหรับลูกค้าใหญ่ ข้อมูลต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วเอกสารสรุป เอกสาร Slack และคุณกำลังแข่งกับเวลา
นั่นคือจุดที่ClickUp Brainเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมองกลของเอเจนซีคุณ มันเชื่อมต่อความรู้, กระบวนการทำงาน, บุคลากร, และการกระทำของคุณไว้ด้วยกัน ในฐานะ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก มันเก็บรักษาบริบทของข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้—ทั้งใน ClickUp และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ—เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับเอเจนซีของคุณมากกว่าหนึ่งวันทุกสัปดาห์!
นี่คือสิ่งที่มันดูเหมือน:
ขั้นตอนที่ 1: จากข้อมูลที่กระจัดกระจายสู่กลยุทธ์ที่เป็นหนึ่งเดียว
แทนที่จะต้องตามหาข้อมูลเป้าหมายจากแหล่งที่กระจัดกระจาย คุณเพียงแค่สั่งให้ Brain "สรุปภาพรวมแคมเปญและระบุผลลัพธ์ที่ต้องการโดยอ้างอิงจากการสนทนาล่าสุดใน Slack และเอกสารของลูกค้า" ภายในไม่กี่วินาที Brain จะส่งมอบสรุปโครงการที่ชัดเจนและมีขอบเขตครบถ้วนให้คุณ
คุณยังสามารถระดมความคิดเพื่อสร้างบรีฟลูกค้าจากศูนย์ได้เช่นกัน!
มันยังสามารถสร้างงาน ClickUp ที่มีโครงสร้าง, กำหนดเป้าหมาย,และเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ — โดยดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มการรับข้อมูล, เอกสาร, การประชุมเริ่มต้น, และรูปแบบโครงการก่อนหน้า
ผลที่ตามมาคือ เวลาของคุณจะเปลี่ยนจากการทำงานซ้ำซากจำเจ—การเตรียมงานสั้นๆ การมอบหมายงาน—ไปสู่กลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง การสื่อสาร และการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกการประชุมสรุปงานและการสนทนากับลูกค้าโดยใช้AI Notetaker ของ ClickUpระบบจะส่งบันทึกการสนทนาพร้อมถอดความ รายการที่ต้องดำเนินการ และสรุปการประชุมให้คุณเป็นข้อมูลอ้างอิง จากนั้น Brain สามารถตอบคำถามทั้งหมดจากถอดความได้ เช่น "แผนกสร้างสรรค์ของ Acme อนุมัติไอเดียใดบ้างในการสนทนา?" หรือ "วันที่เริ่มเผยแพร่โฆษณาสิ่งพิมพ์ XYZ ที่ตัดสินใจคือวันไหน?"
ขั้นตอนที่ 2: การสร้างไอเดียตามความต้องการ ไม่ใช่การคาดเดา
สมองยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่สร้างสรรค์ของคุณด้วย
ขอให้มัน "สร้างไอเดียธีมแคมเปญกลางแจ้งสามไอเดียสำหรับแบรนด์ที่นอนหรูหรา พร้อมโทนเสียงและตัวอย่างข้อความ" แล้วมันจะส่งมอบแนวคิดที่รอบคอบและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้คุณทันที—ดึงข้อมูลจากบริบทของพื้นที่ทำงาน ประวัติแคมเปญ และสินทรัพย์ของแบรนด์คุณ โดยไม่ต้องใช้เทคนิคการตั้งคำถามที่ซับซ้อน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถสร้างภาพสร้างสรรค์โดยใช้ Brain เพื่อทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้ และสำหรับการวิจัยและการสร้างข้อความ คุณสามารถสลับระหว่างโมเดลล่าสุดจาก GPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ได้ในหนึ่งพื้นที่ทำงาน
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำด้วย Autopilot AI Agents
ตอนนี้ ให้เรียกใช้ตัวแทนระบบอัตโนมัติใน ClickUp
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: ClickUp Autopilot Agents คือระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานเชิงรุกและเป็นอิสระ โดยจะคอยตรวจจับเหตุการณ์เฉพาะในเวิร์กสเปซของคุณ เช่น การอนุมัติงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ จากนั้นจะดำเนินการหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ พวกเขาสามารถมอบหมายงาน อัปเดตฟิลด์ ส่งการอัปเดตให้ลูกค้า หรือย้ายงานระหว่างเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ทีมลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและรักษาความต่อเนื่องของแคมเปญโดยไม่มีอุปสรรค
คุณสามารถกำหนดค่าหนึ่งในรายการแคมเปญของคุณ:"เมื่อบรีฟถูกทำเครื่องหมายว่า 'อนุมัติ' → มอบหมายงานให้กับหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์และสื่อ กำหนดวันที่ครบกำหนด และโพสต์สรุปความคืบหน้าใน Slack"
📌 ตัวอย่างกระบวนการทำงานของตัวแทน AI:
- ทริกเกอร์: สถานะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"
- เงื่อนไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกช่องในแบบฟอร์ม (งบประมาณ, KPI เป้าหมาย) ถูกกรอกข้อมูลครบถ้วน
- การดำเนินการ: สร้างงานโดยอัตโนมัติและกำหนดเจ้าของ กำหนดเวลาการซิงค์งานสร้างสรรค์ครั้งแรกผ่านClickUp Chat
- สร้างงานโดยอัตโนมัติและกำหนดเจ้าของ
- กำหนดเวลาการซิงค์ความคิดสร้างสรรค์ครั้งแรกผ่านClickUp Chat
- ความรู้: ตัวแทนสามารถดึงข้อมูลจากสรุปแคมเปญ, คู่มือสไตล์, และข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา
- ผลลัพธ์: คุณเปลี่ยนจากการมีข้อมูลและประชุมที่กระจัดกระจายไปสู่การเริ่มต้นที่สอดคล้องกัน: Brain ทำการสังเคราะห์ข้อมูล, Agents ดำเนินการ, และทีมได้รับความชัดเจนทันที
- สร้างงานโดยอัตโนมัติและกำหนดเจ้าของ
- กำหนดเวลาการซิงค์สร้างสรรค์ครั้งแรกผ่านClickUp Chat
ดูวิธีการสร้างตัวแทน Autopilot ในวิดีโอด้านล่าง 👇🏽
ขั้นตอนที่ 4: การจัดตำแหน่งและการค้นพบแบบเรียลไทม์
เมื่อการทำงานดำเนินไป Brain ยังคงพร้อมใช้งาน—พร้อมตอบคำถาม: "อัปเดตการออกแบบจดหมายข่าวเป็นอย่างไรบ้าง?" หรือ "แสดงสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญล่าสุดให้ดูหน่อย"
นอกจากนี้การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กรของ ClickUpยังค้นหาข้อมูลจากงาน เอกสาร การแชท และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อ เช่น Slack หรือ Gmail เพื่อนำเสนอทรัพยากรที่เหมาะสมให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวก
2. AdCreative. ai: ครีเอทีฟประสิทธิภาพสูงตามความต้องการ
จินตนาการถึงการสร้างสรรค์วิดีโอ, แบนเนอร์, หรือข้อความโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง—ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที.AdCreative.aiให้คำมั่นว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR) และอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ถึง 14 เท่า โดยใช้เทมเพลตและระบบให้คะแนนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง, ปรับปรุง, และขยายผลงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูงได้อย่างรวดเร็ว.
ด้วย โมเดล AI สำหรับถ่ายวิดีโอสินค้า ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนภาพสินค้าแบบนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาสินค้าได้อย่างรวดเร็วเกือบจะทันที ใช้คำแนะนำจาก AI เพื่อความรวดเร็ว หรือเขียนข้อความแนะนำเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะต้องการเวอร์ชันหลายภาษา, มีเดียแบบหลากหลาย, หรือโฆษณาในแอป, เครื่องมือการตลาดด้วย AI ของเขาก็พร้อมให้บริการ. บทวิจารณ์รายงานการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการทดสอบ A/B, การจัดการเวอร์ชันแบบไดนามิก, และการจัดตารางแคมเปญภายในแพลตฟอร์ม.
3. Predis. ai: ผู้ช่วยจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับเอเจนซี่
หากโซเชียลมีเดียกินเวลาของทีมงานคุณPredisคือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการระดมความคิด สร้างสรรค์ และวางแผนโพสต์ต่าง ๆ ต้องการขออนุมัติจากลูกค้าหรือไม่? เครื่องมือนี้รองรับทุกขั้นตอนเช่นกัน
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโออวาตาร์ UGC และโฆษณาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเสริมเนื้อหาของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกจากคู่แข่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ API ของพวกเขาเพื่อสร้างคาร์ูเซล วิดีโอ มีม และคำบรรยายที่สอดคล้องกับแบรนด์โดยใช้โลโก้ สี เสียง และโทนเสียงของคุณ จากนั้นกำหนดเวลาเผยแพร่ข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมดในมุมมองปฏิทินเดียว
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ ClickUp ไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้แล้วกล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมาก
4. HubSpot: AI ที่รันแคมเปญ
ชั้น AI ของ HubSpot —Breeze AI Agents— อยู่ในแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรของ HubSpot นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องจัดการกับเครื่องมือแยกต่างหากหรือเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลระหว่างระบบ
คิดถึงตัวแทนการตลาด AI เหมือนกับผู้ช่วยกลยุทธ์ในทีมของคุณที่สามารถ:
- ร่างข้อความประชาสัมพันธ์
- ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามพฤติกรรมและความเหมาะสม และ
- แสดงโอกาสที่มีเจตนาสูงทันทีเพื่อให้ทีมขายและการตลาดของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นที่ใด
Breeze สามารถสร้างเนื้อหาสำหรับอีเมลหรือโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติและปรับแต่งข้อความให้สอดคล้องกับโทนเสียงของแบรนด์คุณได้อย่างลงตัว เมื่อผสานกับเวลาส่งที่เหมาะสมที่สุดซึ่งคำนวณจากรูปแบบการมีส่วนร่วมในอดีต คุณจะได้แคมเปญที่ดูเป็นส่วนตัวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยไม่ต้องให้ทีมงานของคุณเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อน
เมื่อคุณต้องการตรวจสอบสุขภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว? คุณสามารถขอให้ Breeze Copilot สรุปประสิทธิภาพเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมข้อมูลเมตริกสำคัญและแนวโน้ม เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญได้ทันทีโดยไม่ต้องเจาะลึกในรายงานดิบ
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
5. อย่างชาญฉลาด: ระบบอัตโนมัติสำหรับโฆษณาและการขยายงานสร้างสรรค์ระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Smartlyเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการแคมเปญที่มีปริมาณสูงและครอบคลุมหลายช่องทาง ซึ่งความสม่ำเสมอ ความรวดเร็ว และขนาดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มคือ AI Studio ซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างการสร้างสรรค์และการเพิ่มประสิทธิภาพเลือนรางลง แทนที่จะสร้างชุดโฆษณาแบบคงที่เพียงชุดเดียวแล้วหวังว่ามันจะทำงานได้ทุกที่ AI Studio จะปรับแต่งครีเอทีฟแบบไดนามิกให้เหมาะกับทุกฟอร์แมตและทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแนวตั้งบน TikTok โพสต์รูปสี่เหลี่ยมบน Instagram หรือแบนเนอร์โฆษณา สิ่งนี้ช่วยให้ข้อความของคุณดูคมชัดและกลมกลืนกับแพลตฟอร์มนั้น ๆ ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะปรากฏที่ใดก็ตาม
นอกเหนือจากความสร้างสรรค์แล้ว Smartly Media ยังดูแลการอัตโนมัติของแคมเปญ ดูแลการตั้งค่าซ้ำ ๆ การกำหนดเป้าหมาย และการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการเล่าเรื่องได้ ระบบดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากทุกช่องทางมาไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่อ่านง่าย ที่นี่คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น รูปแบบโฆษณาใดที่ชนะในภูมิภาคเฉพาะ หรือกลุ่มผู้ชมใดที่สร้างการแปลงมากที่สุด
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล
วิธีการนำแคมเปญ AI ไปใช้สำหรับเอเจนซีของคุณ
ตอนนี้ มาทำให้การดำเนินแคมเปญด้วย AI จากทฤษฎีกลายเป็นความจริงกันเถอะ
จินตนาการว่าคุณกำลังนำทีมในเอเจนซีสร้างสรรค์ขนาดกลางที่ได้รับมอบหมายให้เปิดตัวแคมเปญแบบหลายช่องทางเป็นเวลาสามเดือนสำหรับแบรนด์รองเท้าที่ยั่งยืน งบประมาณของลูกค้าไม่ได้มากมายนัก แต่ความคาดหวังสูงมาก: พวกเขาต้องการยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งตลาดในสองภูมิภาค
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้จริงด้วยแพลตฟอร์มการจัดการแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp สำหรับทีมการตลาด
คุณชอบเรียนรู้ด้วยภาพมากกว่าใช่ไหม? ชมวิธีที่เราวางแผนแคมเปญของเราที่ ClickUp โดยใช้ ClickUp
เราได้แบ่งแผนออกเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้ในวันพรุ่งนี้
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดให้ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่องมือ AI ใด ๆ ให้กำหนดให้ชัดเจนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และสิ่งที่คุณไม่ยอมประนีประนอมคืออะไร
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- เขียน "North Star" ครีเอทีฟบรีฟ ความยาวหนึ่งหน้าระบุเป้าหมายรายได้/ลูกค้าเป้าหมาย, KPI หลัก (เช่น ROAS หรือ CAC), การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, และโทนของงานสร้างสรรค์
- เพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว กฎเกณฑ์ด้านเสียงของแบรนด์ และสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ (เช่น ห้ามใช้ภาพที่สร้างขึ้นโดย AI ที่ขัดแย้งกับจริยธรรมด้านความยั่งยืน) ควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
- ทดสอบความกดดันร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ผู้ตัดสินใจหลักทุกคนลงนามอนุมัติ แม้แต่การประชุมปรับความเข้าใจเพียง 20 นาที ก็ช่วยประหยัดเวลาการแก้ไขงานในภายหลังได้หลายสัปดาห์
🦄 ClickUp ช่วยอย่างไร: เพียงใส่บันทึกเริ่มต้น อีเมลกับลูกค้า และรายงานแคมเปญที่ผ่านมาลงในเอกสาร ClickUp Docเดียว ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมแคมเปญของคุณ
ขอให้ ClickUp Brain สรุปข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นบทสรุปโครงการที่กระชับ จากนั้นแปลงบทสรุปนั้นให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งงานโดยใช้AI Fields ของ ClickUp นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันแรก "ภาพรวมใหญ่" ของคุณก็จะกลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในทันที
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลและบทเรียนจากอดีต
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะดีได้เพียงเท่าข้อมูลที่คุณใช้ในการฝึกฝนเท่านั้น หากรายชื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณล้าสมัย หรือผลงานสร้างสรรค์ของคุณกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ คุณก็กำลังสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยการได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- จัดทำรายการแหล่งข้อมูลของคุณ ตรวจสอบ CRM, การวิเคราะห์, บัญชีโฆษณา, รายชื่ออีเมล และข้อมูลอีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อยืนยันว่ามีการอัปเดตล่าสุดเมื่อใด
- ทำความสะอาดและแบ่งกลุ่ม ลบข้อมูลซ้ำ ติดแท็กกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมหรือความถี่ล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อโฆษณาทั้งหมดมีข้อมูลเมตา (ชื่อแคมเปญ หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น)
- ขุดทอง ระบุครีเอทีฟที่มีผลงานดีที่สุดจากแคมเปญที่ผ่านมา พร้อมบริบท (ฤดูกาล, ภูมิภาค, ข้อเสนอ) และครีเอทีฟที่มีผลงานต่ำ เพื่อที่คุณจะสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดปัจจุบันของคุณให้ดียิ่งขึ้น
🦄 ClickUp ช่วยได้อย่างไร: ต้องการทำสิ่งนี้ให้เร็วขึ้น 10 เท่าหรือไม่? ใช้ AI Enterprise Search ของ ClickUp เพื่อดึง "ผลงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในไตรมาสที่ 4" หรือให้ ClickUp Brain ค้นหา "กลุ่มอีเมลที่มี CTR >5%" จากงาน, เอกสาร, และเครื่องมือที่เชื่อมต่อใน ClickUp ของคุณ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบเครื่องมือห้าตัวที่แตกต่างกันด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3: สร้างแผนสร้างสรรค์และแผนทดสอบ
กำหนดเมทริกซ์การทดลองสั้น ๆ (สิ่งที่จะทดสอบ, เกณฑ์ความสำเร็จ, ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ) จากนั้นสร้างเทมเพลตสำหรับตัวแปรและการแปลท้องถิ่น นี่คือจุดที่ AI จะกลายเป็นผู้ร่วมวางกลยุทธ์ของคุณ
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- เริ่มต้นด้วยสามมุมมองสร้างสรรค์ที่โดดเด่น สำหรับแบรนด์รองเท้าที่ยั่งยืนของเรา อาจจะเป็น: "หรูหราเพื่อสิ่งแวดล้อม," "ความทนทานสำหรับชีวิตในเมือง," และ "สไตล์ที่มีจิตสำนึก"
- วางแผนการทดลองของคุณ แทนที่จะใช้โฆษณาแบบเดียว ให้สร้างเมทริกซ์ของตัวแปร: 3 หัวข้อ × 3 ภาพ × 2 CTA = 18 ชุดผสม จัดสรรแต่ละชุดให้กับกลุ่มเป้าหมายย่อยที่แตกต่างกัน
- 3 หัวข้อข่าว × 3 รูปภาพ × 2 CTA = 18 ชุดรวม
- กำหนดแต่ละรายการให้กับกลุ่มเป้าหมายย่อยที่แตกต่างกัน
- เกณฑ์การทดสอบก่อนการเขียน ตัดสินใจเกณฑ์ประสิทธิภาพสำหรับการเลื่อนตำแหน่งหรือหยุดชั่วคราวของตัวแปรก่อนที่คุณจะเปิดตัว
- 3 หัวข้อข่าว × 3 รูปภาพ × 2 CTA = 18 ชุดรวม
- กำหนดแต่ละรายการให้กับกลุ่มเป้าหมายย่อยที่แตกต่างกัน
🦄 ClickUp ช่วยได้อย่างไร: คุณสามารถป้อนข้อมูล North Star brief ของคุณเข้าสู่ ClickUp Brain และขอ "3 มุมมองสร้างสรรค์พร้อมตัวอย่างหัวข้อ คำบรรยาย และคำแนะนำด้านภาพ"
นำรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปวางเป็นงานแยกต่างหากในมุมมองตารางของ ClickUpโดยมีคอลัมน์สำหรับประเภทของสินทรัพย์ สถานะ และกลุ่มเป้าหมายสำหรับการทดสอบ แนบฉบับร่างที่สร้างโดย AI ไว้ในแต่ละงานโดยตรง เพื่อให้ทีมออกแบบสามารถปรับปรุงงานได้โดยไม่ต้องตามหาไฟล์
⚡️ คลังแม่แบบ:แม่แบบการเขียนเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ
การดำเนินแคมเปญล้มเหลวเมื่อการอนุมัติงานสร้างสรรค์หรือการจัดการโฆษณาใช้เวลามากเกินไปจนเกินวันที่คุณมีอยู่
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- วางแผนการส่งต่องานของคุณ ระบุทุกครั้งที่งานถูกส่งต่อระหว่างบุคคลหรือแพลตฟอร์ม (จากฝ่ายสร้างสรรค์ไปยังฝ่ายสื่อ จากลูกค้าไปยังผู้จัดการบัญชี)
- อัตโนมัติการกระตุ้น ตัวอย่าง: เมื่อ "ชุดโฆษณา A" ได้รับการอนุมัติ ให้ส่งไปยังผู้ซื้อสื่อโดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมายในแผ่นงานการจัดการ
- กำหนดกฎข้อยกเว้น หากสินทรัพย์ไม่ผ่านการตรวจสอบขนาดไฟล์หรือขาดข้อกำหนดด้านการแปลภาษา ให้ทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบแทนที่จะปล่อยผ่านไป
🦄 วิธีช่วยเหลือของ ClickUp: มอบหมายตัวแทน ClickUp Autopilot แบบกำหนดเองให้เฝ้าระวังสถานะ "อนุมัติ" แล้วดำเนินการตามนี้:
- สร้างงานเปิดตัวสำหรับสื่อ
- แจ้งลูกค้าใน Slack พร้อมตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ
- บันทึกสินทรัพย์ไว้ในโฟลเดอร์คลังแคมเปญของคุณ
สิ่งนี้ช่วยให้การเปิดตัวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปลดปล่อยทีมอาวุโสของคุณให้สามารถทำงานด้านกลยุทธ์ได้ แทนที่จะต้องคอยติดตามการส่งต่อไฟล์
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการและประสานงานข้ามช่องทาง
การเปิดตัวหลายช่องทางมักจะเป็นฝันร้ายของการควบคุมเวอร์ชัน คุณไม่ต้องการให้แพลตฟอร์มหนึ่งได้รับพาดหัวข่าวเก่า ในขณะที่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งพลาดข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาล
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- รวมศูนย์สินทรัพย์ขั้นสุดท้ายของคุณ สร้างโฟลเดอร์เดียว, หลักการตั้งชื่อเดียว, และการอนุมัติขั้นสุดท้ายที่สามารถมองเห็นได้โดยทีมทั้งหมด
- ซิงค์ตารางเวลาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมล, โซเชียล, โฆษณาแบบชำระเงิน และแคมเปญโฆษณาในแอปทั้งหมดเริ่มทำงานตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
- ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแปลภาษาและปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมด้วย AI เพื่อขยายขนาด จากนั้นเพิ่มการตรวจสอบโดยมนุษย์เพื่อความละเอียดอ่อน
🦄 วิธีใช้ ClickUp: ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมการเปิดตัวแคมเปญ แนบสื่อโฆษณาที่ถูกต้องกับแต่ละงานที่กำหนดเวลาไว้ และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่ออัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง "สถานะการเปิดตัว" ทันทีที่สื่อโฆษณาชิ้นนั้นเผยแพร่ วิธีนี้ หากลูกค้าถามว่า "Instagram Story ในฝรั่งเศสเผยแพร่แล้วหรือยัง?" คุณสามารถตอบได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที
ขั้นตอนที่ 6: ติดตาม, ปรับปรุง, และระบุแหล่งที่มา
นี่คือจุดที่แคมเปญส่วนใหญ่จะปล่อยให้ดำเนินไปเองหรือปรับเปลี่ยนทิศทางช้าเกินไป
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ตัวอย่าง: "หาก CTR ลดลงต่ำกว่า 1.2% เป็นเวลาเกิน 6 ชั่วโมง ให้ส่ง Slack ping"
- ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเสริมตัวเลือกที่ชนะทันทีที่บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณ; กำจัดตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพต่ำอย่างรวดเร็ว ทำการทดสอบการเพิ่มพูนผล อย่าเพียงแค่วัดจำนวนคลิก; ตรวจสอบว่าช่องทางหรือสื่อสร้างสรรค์ใดที่สร้างยอดขายได้จริง
🦄 วิธี ClickUp ช่วย: สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ดึงข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์จากเครื่องมือโฆษณาและวิเคราะห์ของคุณ เพิ่มบัตรBrainAIเพื่อ "สรุปการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและแนะนำการดำเนินการถัดไป" จากนั้นสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจากคำแนะนำของบัตรนี้บนแดชบอร์ด
ขั้นตอนที่ 7: บันทึก เรียนรู้ และขยายผล
คู่มือการเล่น AI ของคุณควรแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ใช้งาน
วิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ:
- ดำเนินการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์ จดบันทึกสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ล้มเหลว และสาเหตุ
- สร้างแม่แบบสำหรับผู้ชนะ บันทึกขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คำกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นแม่แบบแคมเปญการตลาดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- แชร์ภายในองค์กร ทำให้กระบวนการของคุณโปร่งใสเพื่อให้ทีมบัญชีอื่นสามารถทำตามผลลัพธ์ของคุณได้
🦄 ClickUp ช่วยได้อย่างไร: บันทึกแคมเปญทั้งหมด—งาน, ระบบอัตโนมัติ, คำสั่ง AI, และรูปแบบการรายงาน—เป็นเทมเพลต ClickUp ติดแท็กตามประเภทลูกค้า, ภูมิภาค, หรือเป้าหมายของแคมเปญเพื่อให้ง่ายต่อการดึงมาใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไป ไม่ต้องกังวล คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ในภายหลัง!
ส่วนที่ดีที่สุดของการใช้ AI ภายในแอปทุกอย่างของ ClickUp สำหรับการทำงานคือมันสร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งคุณสามารถกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา
และนั่นคือประโยชน์ร่วมกันสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเอเจนซี่
เมื่อทุกอย่างได้ถูกกล่าวและทำไปแล้ว หากปราศจากหลักฐานที่สนับสนุนด้วยข้อมูล คุณจะไม่สามารถโน้มน้าวลูกค้าที่สงสัยหรือ CFO ของคุณได้ว่า AI คือตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์แคมเปญที่ยอดเยี่ยม
ดังนั้น นี่คือแผนภาพอย่างรวดเร็วสำหรับการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)จากแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ:
|เมตริก
|สิ่งที่มันบอกคุณ
|วิธีการดำเนินการ
|ROAS / ROMI
|รายได้ที่แต่ละดอลลาร์จากโฆษณาสร้างขึ้น
|ติดตามผลต่อแคมเปญ; ปรับเปลี่ยนงบประมาณแบบเรียลไทม์ไปยังตัวเลือกที่มีผลตอบแทน ≥ 3 เท่า
|CAC เทียบกับ CLV
|ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า เทียบกับมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
|หาก CAC เพิ่มขึ้นเกิน CLV/3 ให้เปิดใช้งานการขายเพิ่มหรือปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย
|อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate)
|ความดึงดูดใจเชิงสร้างสรรค์และประสิทธิผลทางการตลาด
|ส่งเสริมครีเอทีฟชั้นนำอย่างรวดเร็ว; ทบทวนครีเอทีฟที่มีอัตราการแปลงต่ำด้วยการปรับแต่งโดยใช้ AI
|เวลาที่ประหยัด / ต้นทุนต่อสินทรัพย์
|ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างสรรค์ด้วย AI เทียบกับแบบดั้งเดิม
|คำนวณชั่วโมงที่ประหยัดได้ × อัตราค่าบริการของทีม; นำกลับมาลงทุนเพิ่มเติมในการทดสอบหรือการพัฒนากลยุทธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
|การเพิ่มขึ้นทีละน้อย / การให้เครดิต
|ผลกระทบที่แท้จริงในทุกจุดสัมผัสและคุณค่าในระยะยาว
|กำหนดการทดสอบการคงเหลือ, ใช้การระบุแหล่งที่มาเชิงอัลกอริทึมเพื่อจับการเคลื่อนไหวทั้งหมดของ AI
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ไม่ใช่ทุกการนำไปใช้ของ AI จะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวก ดังนั้นอย่าลืมที่จะใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่เพียงแค่เชิงยุทธวิธี
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
หน่วยงานสามารถเริ่มต้นการดำเนินแคมเปญด้วย AI ได้อย่างไร?
วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ โดยนำ AI มาใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อน แทนที่จะทำทั้งหมดในคราวเดียว นี่คือขั้นตอนแนะนำ:
- เริ่มต้นด้วยแคมเปญนำร่องเพียงหนึ่งแคมเปญ เลือกขอบเขตที่ไม่ใหญ่เกินไป—อาจเป็นโปรโมชั่นตามฤดูกาลหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญเพียงพอ แต่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- วัดค่าพื้นฐานทุกอย่าง บันทึกค่า CTR, CAC, เวลาในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และ ROAS ของคุณในปัจจุบัน ก่อนที่จะเริ่มใช้การแทรกแซงด้วย AI
- ดำเนินการนำร่องขนาดเล็ก ใช้ AI สำหรับองค์ประกอบหนึ่ง เช่น การสร้างรูปแบบสร้างสรรค์หรือการกำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะบุคคล และติดตามผลต่างที่เกิดขึ้นทันที (เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราการคลิกผ่าน (CTR) หรือการลดลงของต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC))
- เพิ่มความรับผิดชอบเป็นชั้นๆ ใช้การทดสอบการเพิ่มทีละน้อยอย่างรวดเร็ว—เช่น ระงับงบประมาณ 10% ไว้เป็นกลุ่มควบคุมในวิธีเดิม—และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการนำ AI มาใช้
- บันทึกข้อมูลเชิงลึก จับภาพไม่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด แต่ยังรวมถึงเวลาที่ประหยัดได้ ปฏิกิริยาของลูกค้า และความประหลาดใจทางสร้างสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง
- ขยายขนาด. เปลี่ยนองค์ประกอบที่ประสบความสำเร็จให้กลายเป็นกระบวนการทำงาน, แบบแผน, และคู่มือสำหรับทีม ทำให้โครงการต่อไปไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ที่บริษัทโฆษณา WPP ครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด 96,000 คนได้ใช้ AI ในการสร้างสรรค์ไอเดียและปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มWPP Openแล้ว โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้โมเดล AI สี่แบบ ได้แก่ Audience, Brand, Channel และ Performance Brains เพื่อยกระดับการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
ความท้าทายในการใช้ AI สำหรับการดำเนินแคมเปญของเอเจนซี่—และวิธีแก้ไข
AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่ได้อย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอุปสรรค ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างมืออาชีพ:
การบาลานซ์ความคิดสร้างสรรค์กับการอัตโนมัติ
ข้อความโฆษณาที่สร้างโดย AI ของคุณมีประสิทธิภาพดีกว่า 18% ในการทดสอบเมื่อเทียบกับหัวข้อที่คัดสรรโดยนักเขียนอาวุโสของคุณที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้า คุณจะละทิ้งความสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อตัวเลขหรือไม่? หรือเสี่ยงต่อประสิทธิภาพเพื่อความสวยงาม?
ระบบอัตโนมัติเติบโตได้ดีจากรูปแบบที่ซ้ำๆ ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์มักเกิดขึ้นจากการทำลายรูปแบบเหล่านั้น การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทำให้แคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพในทางเทคนิค แต่เพียงในระยะสั้นเท่านั้น คุณเสี่ยงที่ผู้ชมจะไม่สร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกับแบรนด์
วิธีแก้ไข: ให้ AI เป็นเพียงเครื่องมือสร้างแนวคิด ไม่ใช่ตัวแทนทดแทน ให้ AI จัดการกับร่างแรกหรือรูปแบบเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นนำผลงานเหล่านั้นไปให้ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ของคุณตรวจสอบในเรื่องของโทนเสียง ความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม และการเล่าเรื่องแบรนด์
การรับประกันความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงส่วนใหญ่สัญญาว่าจะนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการปรับให้เหมาะกับบุคคลนั้นกลายเป็นเรื่องน่าขนลุกหรือละเมิด GDPR?
วิธีแก้ไข: ฝังความเป็นส่วนตัวไว้ในกระบวนการ
- รักษาบัญชีรายการข้อมูลที่ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการปรับแต่งโฆษณา
- ให้แบบจำลอง AI ทำงานบนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการอนุมัติ (ไม่ใช้ข้อมูลลูกค้าในการฝึกอบรมแบบจำลองโดยไม่ได้รับความยินยอม)
- ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ
การตรวจสอบโดยมนุษย์อย่างละเอียดในขั้นตอนนี้สามารถเป็นตาข่ายนิรภัยทางกฎหมายให้กับแบรนด์ของคุณได้
การปรับให้สอดคล้องกันระหว่างทีมภายในและทีมลูกค้า
AI ช่วยเร่งการสร้างแคมเปญให้เร็วขึ้น แต่เรื่องการอนุมัติล่ะ?
หากทีมภายในกำลังดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เน้น AI เป็นหลัก ในขณะที่ลูกค้ายังคงอยู่ใน "โหมดการอนุมัติแบบดั้งเดิม" คุณอาจต้องรอหลายวันเพื่อให้ได้รับการอนุมัติในสิ่งที่ AI สร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาที
วิธีแก้ไข: ให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งแต่วันแรก พาพวกเขาผ่านขั้นตอนการทำงานของ AI ของคุณ แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์จาก AI กับผลลัพธ์ที่มนุษย์ทำเพียงอย่างเดียว และกำหนดความคาดหวังสำหรับรอบการตรวจสอบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เริ่มส่งเด็ค "AI snapshot" ให้กับลูกค้า—เน้นไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ, ผลการทดสอบ, และการเพิ่มประสิทธิภาพ—เพื่อสร้างความไว้วางใจในกระบวนการควบคู่ไปกับผลลัพธ์
การจัดการความซับซ้อนของเครื่องมือและการขาดการบูรณาการ
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ จะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือ AI เพียงตัวเดียว และทันใดนั้นก็พบว่าตัวเองต้องจัดการกับเครื่องมือถึงเจ็ดตัว—แต่ละตัวมีระบบเข้าสู่ระบบ, ระบบการเรียกเก็บเงิน, และเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเอง. ครีเอทีฟใน Figma. คัดลอกใน Jasper. บรีฟใน Docs. แผนสื่อใน Sheets. การวิเคราะห์ใน Looker. ตอนนี้คุณไม่ได้แค่จัดการแคมเปญ—คุณกำลังจัดการกับสวนสัตว์.
วิธีแก้ไข: รวมระบบเข้าด้วยกันเมื่อมีความเหมาะสม และใช้ศูนย์กลางเดียวสำหรับการประสานงาน นี่คือจุดที่แอป ClickUp สำหรับการทำงานของเอเจนซี่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนที่สุด เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับแคมเปญ ซึ่งทั้งทีมและลูกค้าของคุณสามารถไว้วางใจได้
การทบทวน G2ยืนยันว่า:
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว
ด้วยผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของ ClickUp,ClickUp Brain MAX, คุณสามารถลดการแพร่กระจายของ AI ได้เช่นกัน:
- หนึ่งการสมัครสมาชิก ความสามารถไม่จำกัดแทนที่จะต้องจ่ายเงินแยกสำหรับเครื่องมือ AI แต่ละตัวที่คุณใช้สลับไปมา Brain MAX ได้รวมทุกอย่างไว้ใน แอป AI ซูเปอร์แอปเดียวที่เข้าใจบริบท หนึ่งนาที คุณกำลังร่างข้อความที่ซับซ้อนโดยใช้ GPT-5; นาทีถัดไป คุณกำลังสลับไปใช้ Claude เพื่อวิเคราะห์บริบทยาว (ทั้งหมดจากหน้าต่าง "Ask AI" เดียว) คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ UI ที่แตกต่างกันหรือจำว่าโมเดลไหนทำอะไร คุณเพียงแค่เลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงาน—โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเสียเงินมากมาย
- เวิร์กโฟลว์เร็วขึ้น 4 เท่าลืมการพิมพ์ไปได้เลย—แค่พูดออกมาBrain MAX's Talk to Textจะเปลี่ยนคำพูดของคุณให้เป็นข้อความที่เรียบร้อย โน้ตสร้างสรรค์ คำสั่ง หรือเอกสารและบทสรุปที่สมบูรณ์ นั่นคือผลลัพธ์ที่มากกว่าการใช้คีย์บอร์ดแบบดั้งเดิมถึง 400% การทำงานให้เสร็จทันกำหนดที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลายเป็นเรื่องง่าย!
- บริบทอยู่ที่นี่ ไม่ใช่แยกส่วนเครื่องมือการตลาด AIที่แยกออกจากที่ทำงานของคุณไม่รู้ว่าอะไรที่คุณรู้อยู่แล้ว Brain MAX เชื่อมต่อกับเอกสาร งาน Slack, GitHub, Figma และอื่นๆ เมื่อคุณถามว่า "สถานะของการทดสอบ A/B ของอีเมลฮีโร่คืออะไร?"—คุณจะได้รับคำตอบ ไม่ใช่หน้าจอว่างเปล่าที่ต้องการคำอธิบายและบริบท 500 คำ
ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมองเห็นความท้าทายเหล่านี้ล่วงหน้าและออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้น—เปลี่ยนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
กรณีศึกษาจากหน่วยงานในโลกจริง: AI ในการดำเนินแคมเปญ
มาสำรวจกรณีศึกษาใหม่สามกรณีจากโลกจริงของเอเจนซี่การตลาดที่ใช้ AIเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของแคมเปญอย่างรุนแรง กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า AI ร่วมมือกับผู้คนอย่างไร ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และสร้างสรรค์มากขึ้น
1. กลยุทธ์การเคลื่อนไหว & สัญชาตญาณ: แคมเปญ "ออโตเมจิคอล"
Movement Strategy ซึ่งเป็นเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงในการสร้างแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและสร้างความประทับใจให้กับแบรนด์ต่างๆ เช่น Netflix, Warner Bros. และ Amazon ได้รับการติดต่อจาก Intuit เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่แห้งแล้งอย่างการเงินส่วนบุคคลให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้คนอยากแบ่งปัน
ในฐานะบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือทางการเงินอย่าง TurboTax, Credit Karma และ QuickBooks, Intuit ต้องการทำให้ AI เป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้น และทำให้การเงินเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ และสนุกสนาน
ผลลัพธ์คือ Automagical, เว็บไซต์ไมโครไซต์แบบโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเซลฟี่และตอบคำถามแปลกๆ เกี่ยวกับนิสัยทางการเงินของพวกเขา เบื้องหลัง AI แบบสร้างเนื้อหาวิเคราะห์คำตอบ จับคู่กับภาพ และสร้างสองสิ่ง: "ออร่าทางการเงิน" ที่แปลกประหลาดและอวตารที่ปรับแต่งเฉพาะที่สะท้อนบุคลิกทางการเงินของผู้ใช้
🎯 ผลกระทบ:มีผู้มีส่วนร่วมมากกว่า570,000 รายและอัตราการมีส่วนร่วมบน TikTok เพิ่มขึ้นถึง 62%—เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบมีปฏิสัมพันธ์สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้ง
✅ ทำไมจึงสำคัญสำหรับเอเจนซี่: AI สามารถนำบุคลิกภาพมาสู่แคมเปญของแบรนด์ เปลี่ยนเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์
2. Dept & Omoda: การกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อลดการคืนสินค้า
ผู้ค้าปลีกแฟชั่น Omoda เผชิญกับอัตราการคืนสินค้าที่สูงมาก เกือบ 50% ของการเติบโตของรายได้ถูกส่งคืนกลับมา พวกเขาจึงหันไปหาพันธมิตรที่ Dept agency และ Google เพื่อแก้ไขปัญหา
การทำงานร่วมกัน พวกเขาได้สร้างแบบจำลอง AI ที่สามารถทำนายได้ โดยใช้ข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อใน BigQuery จากนั้นได้ส่งความน่าจะเป็นของการคืนสินค้าแบบเรียลไทม์ไปยังแคมเปญ Google Ads ของพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถ จัดลำดับความสำคัญของโฆษณาที่สร้างคำสั่งซื้อที่มีกำไรมากขึ้น และมีแนวโน้มการคืนสินค้าน้อยลง
🎯 ผลกระทบ: โมเดล AI สามารถทำนายผลตอบแทนได้อย่างถูกต้องสำหรับ 70–75% ของคำสั่งซื้อทั้งหมด ส่งผลให้ Omodaมีอัตราการคืนสินค้าลดลง 5%และอัตรากำไรสุทธิจากรายได้ที่มาจาก Google Ads เพิ่มขึ้น 14%
✅ ทำไมจึงสำคัญสำหรับเอเจนซี่: AI ไม่จำเป็นต้องไล่ตามแค่จำนวนคลิกเสมอไป มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลกำไรได้โดยการช่วยให้ลูกค้าค้นหาลูกค้าที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่ลูกค้าทั่วไป
3. Ogilvy, Wavemaker & Cadbury: แคมเปญ #MyBirthdaySong
Ogilvy และ Wavemaker ร่วมมือกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ (Gan. ai และ Uberduck) เพื่อส่งมอบสิ่งที่รู้สึกเหมือนเวทมนตร์: QR code บนแพ็กเกจของ Cadbury ที่กระตุ้นให้เกิด เพลงวันเกิดที่ปรับแต่งตามบุคคลด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกชื่อเล่นและสไตล์เพลง—และ AI จะสร้างเนื้อเพลง ทำนอง และเสียงร้องในเวลาจริง
🎯 ผลกระทบ:เพลงกว่า20,000 เพลงถูกสร้างขึ้นในสัปดาห์แรก พร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ใช้มากกว่า 700,000 ครั้ง
✅ ทำไมจึงสำคัญสำหรับเอเจนซี่: AI เปิดโอกาสให้เกิดความใกล้ชิดกับแบรนด์ในรูปแบบใหม่ การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับนี้ช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์ การบอกต่อ และความสามารถในการแชร์—ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังสำหรับการยกระดับแบรนด์
แนวโน้มในอนาคตของ AI สำหรับการดำเนินแคมเปญของเอเจนซี่
👀 คุณรู้หรือไม่? การใช้ AI ในทุกฟังก์ชันของธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว:78% ขององค์กรรายงานว่าใช้ AI อย่างน้อยหนึ่งในฟังก์ชัน และ 71% ระบุว่าใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้ยังแตกต่างกันไป โดยน้อยกว่า30% ของผู้นำด้าน AIระบุว่า CEO ของพวกเขามีความพึงพอใจกับผลตอบแทนจาก AI
เมื่อพูดถึงแคมเปญ AI หน่วยงานต่างๆ พร้อมที่จะผสมผสานการทดลองอย่างรวดเร็วกับการวัดผลอย่างเข้มงวด รวมบริบทเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติต่อ AI ในฐานะเพื่อนร่วมทีม ไม่ใช่การทดแทน
มาดูแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นกัน:
เอเจนติก/ออโตไพลอต AI กลายเป็นความจริงในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนจากการทดลองแบบคำสั่งเดียวไปสู่ระบบตัวแทนที่สามารถวางแผนและดำเนินการงานหลายขั้นตอนได้ (คิดถึง: สรุป → ทดสอบตัวแปร → ตรวจสอบ → ขยาย) McKinsey และผู้ติดตามอื่น ๆ เรียกAI แบบตัวแทนว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ควรจับตามอง นั่นหมายความว่าแคมเปญต่าง ๆ จะมีการดำเนินการร่วมกับ "เพื่อนร่วมทีมเสมือน" ที่ประสานงานการทำงานข้ามระบบมากขึ้น
การผสมผสานหลายรูปแบบและหลายโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ชนะในด้านบริบท
ทีมจะชอบแพลตฟอร์มที่ช่วยให้พวกเขาเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับงาน (บริบทยาว vs. ความคิดสร้างสรรค์รวดเร็ว vs. การสร้างโค้ด) และใช้การป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรือภาพ—แทนที่จะต้องจัดการกับ UI หลายสิบตัวและรับมือกับการขยายตัวของ AIนี่จะนำไปสู่การรวมศูนย์และการเก็บรักษาบริบทที่ดีขึ้นในบรีฟ, ทรัพยากร, และการวิเคราะห์
ทักษะของมนุษย์จะเปลี่ยนจากการผลิตไปสู่การประสานงานและการตัดสินใจ
เมื่อ AI มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาดีขึ้น นักการตลาดมนุษย์จะต้องพัฒนาทักษะในการประสานงานและประเมินผลให้ดียิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องรู้วิธีให้ข้อมูลกับเครื่องจักร ตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ควรผลักดัน และผสานผลงานที่สร้างโดย AI เข้ากับแคมเปญที่สอดคล้องกัน
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การพิมพ์คำสั่ง แต่เป็นการออกแบบระบบ การตีความผลลัพธ์ และการทำให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับแบรนด์ กลยุทธ์ และจริยธรรม กล่าวโดยสรุป AI จะทำหน้าที่สร้างมากขึ้น มนุษย์จะทำหน้าที่สร้างความหมายมากขึ้น
คำตัดสินสุดท้าย? หน่วยงานที่รวมความสามารถของ AI ไว้ในที่ทำงานแบบบริบทเดียว (LLMs + ประวัติสินทรัพย์ +ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI) จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และอาจคิดอัตราค่าบริการที่สูงขึ้นสำหรับการส่งมอบที่น่าเชื่อถือ
จากกระแสสู่ความเคยชิน: การทำให้ AI เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเอเจนซี่ของคุณ
ข้อความบนผนังชัดเจน
เมื่อพูดถึงการดำเนินแคมเปญอย่างชาญฉลาด เป้าหมายของคุณควรเป็นการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ จนลูกค้าแทบไม่สังเกตเห็นเทคโนโลยี แต่เห็นเพียงผลลัพธ์เท่านั้น
หน่วยงานที่จะครองตลาดอาจไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด แต่พวกเขาจะมี ความสามารถในการประสานงานระหว่างบุคลากร กระบวนการ และ AI ราวกับว่าพวกเขาเป็นทีมเดียวกันที่ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว นั่นหมายถึงการลดการทำงานซ้ำซ้อน งานที่ไม่จำเป็น และความมุ่งมั่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ที่ดึงดูดลูกค้าและรักษาพวกเขาไว้
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยพอดี ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม AI อีกตัวหนึ่ง—แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับงานและ AI
- Brain MAX มอบ LLM หลากหลายให้คุณในที่เดียว
- พูดเป็นข้อความ ให้บริการบันทึกไอเดียทันที
- การค้นหาตามบริบท ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง และ
- ตัวแทนระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนการอนุมัติให้เป็นการดำเนินการอย่างไร้รอยต่อ
ด้วย ClickUp คุณสามารถดำเนินวงจรแคมเปญทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการปรับปรุงให้ดีที่สุด ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อและชาญฉลาดเพียงแห่งเดียว
หากคุณจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคู่มือนี้ไป ให้เป็นสิ่งนี้: เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ วัดผลทุกอย่าง รวมระบบของคุณให้เป็นหนึ่ง และรักษาเสียงความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้เป็นหัวใจสำคัญ อนาคตกำลังมาถึงอย่างรวดเร็ว
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อให้คุณมีพิมพ์เขียวในการวิ่งเข้าหาเป้าหมาย ไม่ใช่หนีจากมัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การดำเนินแคมเปญ AI คืออะไร?
การดำเนินแคมเปญด้วย AI เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผน สร้าง ดำเนินการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด AI ช่วยทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย และเร่งกระบวนการตัดสินใจ ในขณะที่ยังคงให้กลยุทธ์ของมนุษย์เป็นผู้นำ
2. AI สามารถช่วยปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับบุคคลในระดับใหญ่ได้หรือไม่?
ใช่. AI สามารถแบ่งกลุ่มผู้ชม, ปรับแต่งเนื้อหา, และส่งข้อความแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปยังผู้คนนับพัน, พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์และวัดผลสิ่งที่ได้ผล.
3. AI สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเปิดตัวแคมเปญของลูกค้าได้หรือไม่?
แน่นอน ด้วยการทำให้กระบวนการสรุปงาน การสร้างสินทรัพย์ การอนุมัติ และการปรับใช้เป็นระบบอัตโนมัติ AI สามารถลดระยะเวลาในการเปิดตัวจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน หรือแม้แต่ไม่กี่ชั่วโมง
4. ปัญญาประดิษฐ์สามารถแทนที่ผู้จัดการแคมเปญได้หรือไม่?
ไม่. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลัง แต่ผู้จัดการแคมเปญให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์, ความคิดสร้างสรรค์, การประสานงานกับลูกค้า, และการตัดสินใจที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถจำลองได้.