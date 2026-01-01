บล็อก ClickUp

20 อันดับเครื่องมือองค์กร AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

14 กันยายน 2568

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีการจัดการที่ดีที่สุดก็ยังรู้สึกหนักใจ—ไม่ใช่เพราะโต๊ะทำงานที่รก แต่เพราะกล่องจดหมายที่ล้นทะลัก ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และภาระทางความคิดที่ต่อเนื่องในการทำให้โครงการต่างๆ ดำเนินไปตามแผน

เครื่องมือจัดการองค์กรด้วย AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความเป็นจริงรูปแบบใหม่นี้โดยเฉพาะ โดยไม่เพียงแต่ช่วยจัดเก็บและกำหนดตารางงานเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์ความต้องการ ปรับแผนงานแบบเรียลไทม์ บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และนำเสนอข้อมูลสำคัญก่อนที่คุณจะค้นหาอีกด้วย

ในคู่มือนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณตัดผ่านเสียงรบกวน รักษาสมาธิ และจัดการงานของคุณด้วยความชัดเจนและความแม่นยำ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการองค์กร AI?

เครื่องมือ AIมีอยู่ทุกที่ในปัจจุบัน—แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่อ้างว่า 'เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน' จะเข้าใจวิธีการทำงานของคุณจริงๆ

นี่คือสิ่งที่ทำให้แอปเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่แท้จริงแตกต่างจากแอปอื่น ๆ บนหน้าจอหลักของคุณ:

  • ปัญญาเชิงบริบท: เลือกเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเข้าใจข้อมูลนั้นด้วย—การติดแท็ก, การสรุป, และการจัดระเบียบเนื้อหาตามกิจกรรมของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • การผสานรวมแบบเนทีฟ: มองหาเครื่องมือ AI ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณใช้อยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน ระบบ CRM เอกสาร หรือบอร์ดงาน และสื่อสารระหว่างระบบเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น
  • ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: เลือกใช้แอปที่คาดการณ์ความต้องการของคุณ โดยอัตโนมัติในการติดตามงาน จัดกลุ่มงาน และลดการตัดสินใจด้วยตนเอง
  • กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น เครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมจะปรับเข้ากับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีเฉพาะของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ—ขจัดความจำเป็นในการส่งข้อความ "สถานะเป็นอย่างไรบ้าง?" อีกครั้ง

สรุปคือ? หากมันไม่ช่วยลดภาระทางความคิดของคุณ มันก็เป็นเพียงเสียงรบกวน เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทำได้มากกว่าการจัดการงาน—พวกมันช่วยเพิ่มความคมชัดในการโฟกัส ลดความยุ่งเหยิง ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานประจำ และช่วยให้คุณนำหน้าไปสองก้าว

เครื่องมือจัดการองค์กร AI ในภาพรวม

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม กำหนดเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิสำหรับงานสำคัญ หรือพยายามติดตามแอปนับสิบ เครื่องมือจัดการด้วย AI ที่เข้าถึงได้ง่ายเหล่านี้จะช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันอย่างรวดเร็วของตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ตัวแทน AI ของคุณสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา (รายเดือน)
คลิกอัพการจัดการโครงการด้วยงานและเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AIผสานการจัดการงาน เอกสาร และเป้าหมายด้วย AIฟรี, ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ + $7 สำหรับ AI
โนชั่น เอไอการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นและเนื้อหาที่สร้างสรรค์การเขียนด้วย AI ภายในพื้นที่ทำงานและการขยายแบบเรียลไทม์ฟรี, เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้
อาสนะการวางแผนงานอย่างเป็นระบบด้วยความชัดเจนจากปัญญาประดิษฐ์จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติและแนะนำขั้นตอนถัดไปฟรี, จ่ายตั้งแต่ $10. 99/ผู้ใช้
Trelloนักคิดเชิงภาพที่ชื่นชอบกระดานมากกว่าสเปรดชีตทำให้การดำเนินการของบัตรเป็นอัตโนมัติตามพฤติกรรมฟรี, เริ่มต้นที่ $6 ต่อผู้ใช้
การเคลื่อนไหวมืออาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิทินที่ต้องการให้วันของพวกเขาวางแผนได้เองจัดตารางงานโดยอัตโนมัติและปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิกราคาเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้
กู้คืน AIปกป้องเวลาโฟกัสและทำให้การจัดตารางเป็นอัตโนมัติซิงค์นิสัย การประชุม และการจัดตารางงานอัจฉริยะใหม่ฟรี, เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้
เมมการบันทึกไอเดียอย่างง่ายดายและความรู้ส่วนบุคคลเชื่อมโยงและดึงบันทึกโดยอัตโนมัติตามบริบทฟรี (เบต้า), ราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
Todoist AIประสิทธิภาพการทำงานรายวันด้วยการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาดตามพฤติกรรมฟรี, เริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้
อาคิฟลอว์การจัดการความวุ่นวายของงานข้ามเครื่องมือและปฏิทินหลายรายการรวมศูนย์การบันทึกงานและการจัดสรรเวลาเริ่มต้นที่ $34 ต่อผู้ใช้
ก่อนพระอาทิตย์ตก AIการวางแผนอย่างมีสติและการติดตามเวลาในที่เดียวการวางแผนประจำวันอย่างนุ่มนวลด้วยพลังของ AIจาก $18/ผู้ใช้
Otter. aiเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปโดย AIฟรี, จ่ายตั้งแต่ $16.99/ผู้ใช้
หิ่งห้อย. aiการบันทึกและสรุปการสนทนาของทีมบทถอดความจาก AI พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถค้นหาได้ฟรี, เริ่มต้นที่ $18 ต่อผู้ใช้
Avomaข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมและข้อมูลการสนทนาที่ช่วยโดย AIการวิเคราะห์และให้คำแนะนำเมื่อการประชุมไม่ราบรื่นจาก $19/ผู้ใช้
แกรมม่าการเขียนอย่างชัดเจนและมั่นใจคำแนะนำและการเขียนใหม่ที่มีความตระหนักในโทนเสียงฟรี, เริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้
เพอร์เพล็กซิตี้ แล็บส์การวิจัยและการค้นหาความรู้ที่รวดเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์บทสรุปงานวิจัยที่อ้างอิงแหล่งที่มาฟรี, โปรที่ $20/เดือน
โคโดความสมบูรณ์ของโค้ดและการพัฒนาแบบร่วมมือPR, การทดสอบ และการตรวจสอบโค้ดที่สร้างโดย AIฟรี, เริ่มต้นที่ $30 ต่อผู้ใช้
เคอร์เซอร์การเขียนโค้ดและเอกสารทางเทคนิคโดยใช้ระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์การสร้างโค้ดแบบอินไลน์และการสนับสนุนที่ตระหนักถึงรีโพฟรี, เริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้
เอกสาร360ฐานความรู้ที่มีโครงสร้างและการทำความสะอาดเนื้อหาด้วย AIการติดแท็กและการจัดโครงสร้างความรู้ด้วยระบบ AIราคาตามความต้องการ
มิโรการร่วมมือทางภาพและการระดมความคิดข้อมูลสำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับกลุ่มและโครงสร้างของปัญญาประดิษฐ์ฟรี, เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้
Zapierเชื่อมต่อเครื่องมือและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติการสร้าง Zap ด้วยภาษาธรรมชาติครอบคลุมเครื่องมือมากกว่า 6,000 รายการฟรี, ราคาเริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้

เครื่องมือจัดระเบียบองค์กรด้วย AI ที่ดีที่สุด

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

จากผู้ช่วย AI ที่จัดตารางการประชุมของคุณไปจนถึงเครื่องมือที่สรุปเอกสารทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที ภูมิทัศน์ด้านประสิทธิภาพการทำงานของ AI ในปัจจุบันทรงพลังและส่วนตัวมากกว่าที่เคย

ด้านล่างนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนความหมายของการเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ใหม่ แต่ละเครื่องมือมีเอกลักษณ์ของปัญญาที่แตกต่างกัน—บางตัวช่วยจัดการปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ บางตัวเปลี่ยนบันทึกให้เป็นแผนปฏิบัติการ และบางตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อคิดเหมือนสมองเสริมสำหรับทีมของคุณ

มาเริ่มต้นกันด้วยแพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น—และมากกว่านั้น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยงานและเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น, มอบการสื่อสารที่ชาญฉลาดขึ้น, และเจาะลึกถึงรูปแบบของลูกค้าด้วยการใช้ ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นพื้นที่ทำงานที่ทีมที่ต้องการทุกอย่าง—งาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, เป้าหมาย—ในที่เดียวเลือกใช้เสมอ

แต่ด้วยการเพิ่ม ClickUp Brain เข้ามา มันได้พัฒนาจากเครื่องมือจัดการองค์กรกลายเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์
ควบคุมพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain Max—ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้าง สรุป และจัดการงานโดยไม่ต้องใช้มือ

ClickUp ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้น AI เป็นอันดับแรก—มีความหลากหลายมากกว่าที่เคย:

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสร้างงานใหม่จากภาษาธรรมชาติได้ทันที สรุปโครงการ และแนะนำเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ

ClickUp Brain Max, การเพิ่มล่าสุด, เป็นเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงพูดเป็นข้อความของ Brain. ด้วย Brain Max, คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อสั่งงาน, ขอสรุป, และโต้ตอบกับ ClickUp ได้โดยไม่ต้องใช้มือ—เหมาะสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือการเข้าถึงที่สะดวก.

คุณสามารถเลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่หลากหลายภายใน Brain ได้แล้ว เช่น GPT-4 หรือ Claude โดยปรับแต่งการตอบสนองของ AI ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ—ไม่ว่าคุณจะต้องการผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์มากขึ้น ทางเทคนิคมากขึ้น หรือเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ตัวแทน AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้น ตัวแทนเหล่านี้สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการหลายขั้นตอน ยกระดับปัญหาที่ติดขัด มอบหมายงาน และสื่อสารกับสมาชิกในทีมตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์และกฎระเบียบขององค์กร คุณสามารถปรับใช้ตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับงานธุรการที่เกิดซ้ำ การติดตามงานขาย หรือการระดมความคิดสร้างสรรค์—ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีคุณค่ามากขึ้น

ClickUp Brain
จัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Brain

สมมติว่าคุณเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรายการความคิดที่ยุ่งเหยิง บันทึกการประชุม และงานที่ยังไม่ได้จัดระเบียบ ClickUp Brain จะเข้ามาช่วย—โดยแนะนำงานย่อย ปรับปรุงคำอธิบายงาน และจัดลำดับความสำคัญโดยใช้บริบทแบบเรียลไทม์ ภายในไม่กี่นาที พื้นที่ทำงานของคุณจะสะท้อนถึงสิ่งที่คุณต้องทำและวิธีการทำให้สำเร็จ

คิดถึง ClickUp เป็นสมองที่สองของคุณ. มันช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้โดยช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นธรรมชาติ. คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกโครงการในอดีต, เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ, หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนการประชุมคิดค้นอย่างไม่เป็นทางการให้กลายเป็นคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ได้ภายในไม่กี่นาที, ทำให้ความรู้ขององค์กรคงอยู่และค้นหาได้.

เมื่อคุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม ClickUp จะกลายเป็นผู้ช่วยนำทางความรู้ของคุณ ถามคำถามว่า "เด็คนำเสนอเวอร์ชันล่าสุดอยู่ที่ไหน?" ClickUp Brain จะค้นหาคำตอบให้คุณ แม้ว่าจะซ่อนอยู่ในความคิดเห็นในเอกสารเมื่อเดือนที่แล้วก็ตาม มันสามารถสรุปการสนทนาโครงการที่ยืดยาวหรือเปลี่ยนบันทึกย่อที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นคู่มือมาตรฐานที่เรียบร้อยได้

ClickUp's AI Agents
ตั้งค่าทริกเกอร์ และ AI Agents ของ ClickUp จะทำงานให้คุณ

จินตนาการว่าคุณถูกท่วมท้นด้วยงานเอกสารซ้ำซาก—การอัปเดตสถานะ, การติดตาม, การส่งต่อภารกิจ. ClickUp AI agents จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างเงียบๆ. พวกมันจะตอบสนองต่อตัวกระตุ้น, ยกระดับปัญหาที่ติดขัด, และมอบหมายภารกิจตามกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยใช้ClickUp Automations. แทนที่คุณจะต้องควบคุมทุกอย่างอย่างละเอียด, คุณเพียงแค่กำหนดเงื่อนไข, และ พวกมันจะจัดการทุกอย่างที่เหลือให้.

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการในการมองเห็นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แทนที่จะสร้างรายงานด้วยตนเอง เพียงถาม "เรากำลังติดตามเป้าหมายไตรมาส 2 อย่างไรบ้าง?" แดชบอร์ดของ ClickUpจะตอบกลับด้วยการแสดงข้อมูลที่ชาญฉลาด ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลงานสด คุณไม่ได้รับแค่ตัวเลข—แต่ได้รับเรื่องราว

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ

และในเบื้องหลัง ClickUp Brain กำลังเรียนรู้อยู่เสมอ มันจะแจ้งเตือนความเสี่ยง ไฮไลต์จุดที่ประสิทธิภาพลดลง และตรวจจับงานที่ซ้ำซ้อนก่อนที่มันจะลุกลาม ClickUp insights ไม่ได้แค่สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น—แต่ยังชี้ให้เห็นสิ่งที่ขาดหายไปอีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการสปรินท์ผลิตภัณฑ์ ขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือเป็นผู้นำแคมเปญข้ามสายงาน ClickUp คือจุดที่การจัดการอย่างชาญฉลาดมาบรรจบกับการดำเนินงานที่ไร้ความยุ่งยาก—อย่างแท้จริงในทุกระดับของกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้คำสั่ง AIในแม่แบบงานเพื่อแนะนำการสร้างงานที่สอดคล้องกันในทีมต่างๆ
  • เขียน SOP บันทึกการประชุม หรือข้อมูลอัปเดตใหม่ในโทนที่ต้องการด้วย ClickUp Brain
  • สรุปความคิดเห็นยาว ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตามทันได้อย่างรวดเร็ว
  • ติดตามความคืบหน้าของ OKR ด้วยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่สร้างโดย AI
  • ระบุจุดคอขวด งานที่ซ้ำซ้อน และความไม่สมดุลของปริมาณงานในแต่ละรายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • การปรับแต่งบางอย่างต้องใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของพวกเขา และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แต่ถ้าคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้นล่ะ?

เข้าสู่ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบและมุ่งเน้นอยู่เสมอ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังจมอยู่กับบันทึกการโทรอยู่หรือเปล่า? ให้ ClickUp AI สร้างสรุปการประชุมขายของคุณได้ทันทีในส่วนความคิดเห็นของงานโดยตรง ใช้คำแนะนำเช่น "สรุปข้อคัดค้านหลักและขั้นตอนถัดไป" หรือ "เน้นสัญญาณการซื้อ" เพื่อสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เพิ่มสรุปลงในงาน CRM ของคุณเพื่อให้สมาชิกทีมคนถัดไปที่รับงานมีบริบทครบถ้วน วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการส่งต่องานลงครึ่งหนึ่งและปรับปรุงการติดตามผล มันเหมือนกับการส่งไม้ผลัด—แต่ราบรื่นกว่า เร็วกว่า และฉลาดกว่า

2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นและการจัดระเบียบเนื้อหาสร้างสรรค์)

โนชั่น เอไอ
ผ่านทางNotion AI

เคยอยากให้บันทึกของคุณตอบกลับมาได้—และเข้าใจความยุ่งเหยิงของคุณจริงๆ ไหม? Notion AI ทำได้ใกล้เคียงมาก

Notion AI เป็นพันธมิตรด้านการคิดเชิงพลวัตที่สร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่เต็มไปด้วยไอเดียและเอกสารเป็นหลัก มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการขยายโครงร่างคร่าวๆ ปรับเปลี่ยนส่วนที่เขียนไม่เหมาะสม และปรับโทนเสียงตามที่คุณเขียน

Notion AI ได้กลายเป็น "คู่คิด" ที่แท้จริงแล้ว มันสรุป แปล และระดมความคิดโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ และการค้นหาตามบริบทจะแสดงบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ การอัปเดตล่าสุดรวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกที่ดีขึ้น ทำให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น AI ของ Notion ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณจัดระเบียบและสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น

ความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่แค่การเขียนเท่านั้น Notion AI สามารถเน้นจุดสำคัญจากบันทึกการประชุมที่ยาว, สรุปหน้าที่มีเนื้อหาหนักเกี่ยวกับการวิจัย, และดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่เชื่อมโยงกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องคลิกผ่านฐานข้อมูลที่ซ้อนกันทุกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • ปรับโทนและโครงสร้างของเนื้อหาที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์
  • ดึงข้อมูลและเชื่อมต่อส่วนที่ปรากฏข้ามหน้าโดยใช้เคล็ดลับการค้นหาอัจฉริยะ
  • ระดมความคิดใหม่ ๆ, แก้ไขร่างแรก, หรือเขียนโครงร่างหน้าเอกสารได้ทันที

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ความสามารถของ AI ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับข้อความ—ไม่ใช่กับงานหรือกระบวนการทำงาน
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือโครงการแบบดั้งเดิม

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI: รวมอยู่ในแผนธุรกิจ, มีให้ใช้เป็นแพ็กเกจเสริมในแผนอื่น ๆ

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันรัก Notion มาก ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มานานกว่า 5 ปีแล้ว และพยายามนำมันไปใช้กับทุกบริษัทที่ฉันเคยทำงานด้วย สิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จในการเพิ่มความเร็วในขณะที่เพิ่มฟีเจอร์มากมายให้กับชุดฟีเจอร์ที่อยู่แล้วนั้นน่าอัศจรรย์มาก (ลองนึกถึง Notion AI, การปรับปรุงสูตร, เลย์เอาต์ และฟอร์ม)

3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานที่มีโครงสร้างพร้อมความชัดเจนด้วย AI)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

แม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณก็สมควรมีผู้ช่วยส่วนตัว—และ Asana AI พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้ว

ด้วยระบบจัดกลุ่มงานและจัดลำดับความสำคัญแบบคาดการณ์ด้วย AI Asana ช่วยให้คุณจัดการปริมาณงานได้ก่อนที่จะบานปลาย AI ไม่ได้แค่กำหนดวันที่ครบกำหนดเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ความเร่งด่วน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และปริมาณงานของเพื่อนร่วมทีม เพื่อแนะนำว่าควรมุ่งเน้นไปที่งานใดต่อไป

ระบบ AI ของ Asana ได้เพิ่มความสามารถในการมอบหมายงานอัจฉริยะ การจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติ และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการคาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการและคำแนะนำในการลดความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบ AI ของ Asana ช่วยลดการวางแผนด้วยตนเอง ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และมั่นใจได้ว่าเป้าหมายจะอยู่ในโฟกัสเสมอ

ในระหว่างการวางแผนโครงการ Asana AI ช่วยในการแยกเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ มันเขียนคำอธิบายงานใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ระบุงานที่ซ้ำซ้อน และเน้นย้ำกำหนดเวลาที่พลาดไป—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับแผนงานที่ปรับตัวเองแบบเรียลไทม์ ซึ่งยังคงความถูกต้องแม้เมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ตรวจจับคอขวดและรับการแจ้งเตือนก่อนที่เส้นตายจะหมดอายุ
  • แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยโดยใช้คำแนะนำการวางแผนอย่างชาญฉลาด
  • รับการติดตามผลและขั้นตอนถัดไปตามกิจกรรมล่าสุด

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ฟีเจอร์ AI มีให้เฉพาะแผนพรีเมียมเท่านั้น
  • อาจต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อปรับคำแนะนำงานให้เหมาะสมที่สุด

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (11,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์บน G2ระบุว่า:

อาสนะช่วยให้ฉันมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการแยกงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถติดตามได้ มันยังช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตซ้ำหรือการประชุมสถานะ เนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างโปร่งใส โดยรวมแล้ว มันช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถทำตามกำหนดเวลาได้สม่ำเสมอมากขึ้น และทำให้กระบวนการออกแบบของเราลื่นไหลมากขึ้น

4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับผู้คิดแบบภาพที่ชอบบอร์ดมากกว่าสเปรดชีต)

Trello
ผ่านทางTrello

โน้ตติดผนังนั้นยอดเยี่ยม—จนกระทั่งคุณมีถึง 200 แผ่น และไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไร. Trello ช่วยคุณเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน.

ระบบบัตรและกระดานที่เป็นเอกลักษณ์ของ Trello ทำให้การมองเห็นงาน, กระบวนการทำงาน, และความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ ด้วยการอัตโนมัติของ Butler และการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล่าสุด Trello ช่วยให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าได้อีกขั้น

ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Trello สามารถจัดเรียงการ์ด ส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลา และแนะนำการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามพฤติกรรมของทีมได้แล้ว Butler AI ได้ขยายความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมซ้ำๆ บนบอร์ด ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้คิดแบบภาพ

แทนที่จะย้ายการ์ดหรือตั้งการเตือนด้วยตนเอง AI จะทำนายการกระทำถัดไปของคุณ—ทำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายสมาชิกในทีม การกำหนดวันที่ครบกำหนด หรือการสร้างรายการตรวจสอบตามรูปแบบการใช้งานของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ วางแผนเนื้อหา หรือแม้แต่จัดงานแต่งงาน Trello AI ก็ช่วยเพิ่มโครงสร้างให้มากขึ้นโดยไม่ต้องคลิกเพิ่ม มันเรียนรู้ว่างานใดซ้ำกัน สมาชิกทีมคนใดรับผิดชอบอะไร และโครงการของคุณมักดำเนินไปอย่างไร จากนั้นจึงนำตรรกะนั้นไปใช้กับบอร์ดในอนาคต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ทำให้การกระทำที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วยกฎและทริกเกอร์ Butler ที่ได้รับการเสริมด้วย AI
  • รับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งตามโครงสร้างโครงการก่อนหน้า
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ด้วยการแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน

ข้อจำกัดของ Trello

  • ฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่จำกัดนอกเหนือจากกฎการทำงานอัตโนมัติ
  • เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย; มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

หลังจากใช้งานมาเป็นเวลาห้าปี Trello ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทางสายตาที่สุดที่ฉันเคยใช้มา รูปแบบกระดานคัมบังแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะสำหรับโปรเจ็กต์เดี่ยวหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฉันยังชื่นชมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมันด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แม่แบบ, มุมมองปฏิทิน, และพลังเสริมที่ปรับให้เหมาะกับทั้งกระบวนการทำงานที่ง่ายและซับซ้อน

5. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิทินและต้องการให้วันของพวกเขาวางแผนได้เอง)

การเคลื่อนไหว
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

ปฏิทินของคุณฉลาดขึ้นแล้ว—และมันไม่ต้องการพักดื่มกาแฟ

ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการทำงานที่ต่อเนื่อง การประชุม และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Motion จะจัดระเบียบวันของคุณโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา หน้าต่างการทำงานที่ต้องการความสนใจ และการขัดจังหวะที่ไม่คาดคิด มันดึงงานที่ต้องทำจากแหล่งต่างๆ และจัดเรียงลงในปฏิทินของคุณเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญ AI ในเกม Tetris โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย

ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วย AI ของ Motion ตอนนี้ปรับให้เหมาะสมกับเวลาที่ต้องใช้สมาธิ และจัดตารางงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป การวางแผนรายวันด้วย AI และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างชาญฉลาดช่วยให้ปฏิทินของคุณปรับตัวได้แบบเรียลไทม์

สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอ เตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า และจัดการกับการประชุมภายในสามครั้งพร้อมกัน Motion จะแบ่งงานแต่ละอย่างออกเป็นช่วงๆ ปรับสมดุลให้เหมาะสมกับเวลาที่คุณมี และปรับเปลี่ยนตารางเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น มันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเมื่อชีวิต (หรือทีมของคุณ) มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน

คุณสมบัติเด่นของ Motion

  • รับเครื่องมือจัดการงาน ปฏิทิน และวางแผนโครงการในอินเทอร์เฟซ AI เดียว
  • ใช้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาโฟกัสเพื่อปกป้องการทำงานเชิงลึก
  • รับการแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อการประชุมหรือกำหนดเวลาเริ่มทับซ้อนกัน

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • คำแนะนำจาก AI อาจต้องปรับให้เหมาะสมตามความชอบส่วนบุคคล
  • ไม่เหมาะสำหรับงานที่ไม่มีโครงสร้างหรือกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • AI Workplace: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พนักงานเริ่มต้น AI: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พนักงาน AI Light: $148/เดือน
  • มาตรฐานพนักงาน AI: $446/เดือน
  • AI Employees Plus: $894/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:

ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมและให้ทุกคนเข้าร่วม เชื่อมต่อปฏิทินเข้าด้วยกัน เราใช้ทุกวัน แม้แต่ตอนติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นรายบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ แนะนำเลย

6. Reclaim AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องเวลาโฟกัสและอัตโนมัติการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด)

กู้คืน AI
ผ่านทางReclaim AI

ปฏิทิน Google ของคุณไม่จำเป็นต้องใช้การแบ่งสีเพิ่มเติม—มันต้องการสมอง

Reclaim AI เปลี่ยนการจัดการเวลาแบบตอบสนองเป็นแบบเชิงรุกโดยปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ: ความสนใจที่จดจ่อ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม งานที่ต้องใช้สมาธิ นิสัย หรือธุระส่วนตัว Reclaim จะบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของวัน โดยที่คุณไม่ต้องลากกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

ผู้ช่วยจัดตารางเวลาขั้นสูงของ Reclaim AI ใช้ AI เพื่อปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิและปรับการจัดเวลาประชุมให้เหมาะสมที่สุด ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการติดตามนิสัยด้วย AI และการปรับปฏิทินแบบไดนามิก ทำให้เป็นผู้จัดการปฏิทินเชิงรุก

ต้องการวิ่งสามครั้งต่อสัปดาห์หรือเตรียมตัวก่อนการประชุมแบบตัวต่อตัวเสมอหรือไม่? เพียงแค่ตั้งกฎ และ Reclaim จะจัดสรรเวลาไว้ในตารางของคุณอย่างอัตโนมัติ—เหมือนนาฬิกา. สิ่งนี้ช่วยชีวิตทีมออนไลน์, ฟรีแลนซ์, และผู้เชี่ยวชาญหลายบทบาทที่ต้องการมากกว่าแค่ช่องว่างในปฏิทิน—พวกเขาต้องการโครงสร้างที่ชาญฉลาด. ด้วย Reclaim, ปฏิทินของคุณจะทำงานเพื่อคุณอย่างแท้จริง.

กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • ซิงค์ข้ามปฏิทินหลายรายการเพื่อการมองเห็นที่ราบรื่น
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา ปริมาณการประชุม และกฎที่กำหนดเอง
  • ปกป้องเวลาโฟกัสโดยใช้การแก้ไขข้อขัดแย้งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • คาดการณ์ความพร้อมของทีมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากปฏิทินร่วมแบบไดนามิก

กู้คืนข้อจำกัดของ AI

  • เหมาะสำหรับผู้ใช้ Google Calendar เท่านั้น
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการหรืองานขั้นสูง

ราคาของ Reclaim AI

  • ไลท์: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

กู้คืนคะแนนและรีวิว AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Mem (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกไอเดียอย่างง่ายดายและการจัดระเบียบความรู้ส่วนตัว)

เมม.ไอ
ผ่านทางMem.ai

แอปบางตัวขอให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณ Mem แค่ฟัง—และจดจำ

Mem คือระบบบันทึกโน้ตส่วนตัวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจดบันทึกความคิดของคุณทันทีที่ผุดขึ้นมา เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ และค้นหาได้โดยไม่ต้องใช้โฟลเดอร์ แท็ก หรือการจัดการข้อมูลในสมองที่ซับซ้อน ออกแบบมาสำหรับผู้ที่คิดเป็นเสียงพูด เคลื่อนไหวรวดเร็ว และไม่มีเวลาตัดสินใจว่าควรบันทึกโน้ตไว้ที่ไหน

ระบบ AI ของ Mem เชื่อมโยงบันทึกต่างๆ ให้คำแนะนำตามบริบท และช่วยให้ค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติได้ แนวคิดล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแนะนำบันทึกที่เกี่ยวข้องจากอดีตตามงานปัจจุบันของคุณ สร้าง "เครือข่ายที่มีชีวิต" ของแนวคิดต่างๆ

เริ่มพิมพ์หรือพูดกับ Mem แล้ว AI จะจับบริบท—ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตโปรเจกต์ สรุปการประชุม หรือไอเดียที่เกิดขึ้นตอนดึก มันจะเชื่อมโยงความคิดของคุณกับบันทึกที่เกี่ยวข้อง แนะนำบุคคลหรือไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งเตือนให้คุณกลับไปดูข้อมูลเชิงลึกเก่าๆ ที่ตรงกับงานปัจจุบัน แทนที่จะเป็นสมุดบันทึกที่นิ่งเฉย Mem สร้างเครือข่ายที่มีชีวิตของทุกสิ่งที่คุณเคยบันทึกไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem

  • บันทึกบันทึกย่อได้ทันทีด้วยเสียงหรือข้อความ และไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างโฟลเดอร์
  • เชื่อมโยงไอเดีย โครงการ และบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
  • ดึงข้อมูลในอดีตด้วยการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและตัวกรองอัจฉริยะ
  • การแจ้งเตือนหรือการเชื่อมโยงจากประวัติบันทึกของคุณอย่างทันท่วงที
  • ซิงค์กับปฏิทินและรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเสริมข้อมูลบันทึกด้วยบริบทของการประชุม

ข้อจำกัดของหน่วยความจำ

  • มีโครงสร้างน้อยกว่าแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม
  • อาจรู้สึกว่าน้อยเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการระบบการจัดการที่เป็นทางการ

การกำหนดราคาหน่วยความจำ

  • ฟรีในช่วงอัลฟ่าและเบต้า
  • ราคาจะประกาศเมื่อมีการเปิดตัวเต็มรูปแบบ

คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

8. Todoist AI Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันด้วยการจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะ)

Todoist
ผ่านทางTodoist

รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเพิ่งยกระดับจากสมุดจดกระดาษสู่คู่หูเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้ช่วย AI ของ Todoistช่วยในการตัดสินใจโดยช่วยให้คุณชี้แจงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปโดยไม่รู้สึกหนักใจ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับภารกิจส่วนตัว โครงการเสริม หรือตารางงานที่แน่นเอี๊ยด คุณลักษณะ AI นี้จะจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาดตามวันที่ครบกำหนด ความเร่งด่วน และบริบท

ระบบ AI ของ Todoist ตอนนี้ให้บริการการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญ, และการตรวจจับนิสัย. คุณสมบัติใหม่รวมถึงการอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับแต่งตามบุคคล, ทำให้เป็นคู่หูที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

Todoist AI แนะนำการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุด ตรวจจับรูปแบบที่ซ้ำซ้อน และแม้กระทั่งเตือนคุณด้วยการติดตามสำหรับรายการที่ลืมเมื่อคุณเพิ่มงาน มันปรับตัวตามวิธีการทำงานของคุณ นำเสนอการทำงานอัตโนมัติที่นุ่มนวลแทนที่จะเป็นโครงสร้างที่เข้มงวด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้เดี่ยว นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการความเป็นระเบียบโดยไม่คิดมากเกินไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้ช่วย AI ของ Todoist

  • จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติตามความเร่งด่วน บริบท และพฤติกรรมที่เคยทำ
  • ตรวจจับรูปแบบในงานที่ทำซ้ำและทำให้การสร้างเป็นอัตโนมัติ
  • รับการติดตามหรือการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทินและอีเมลเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลา

ข้อจำกัดของผู้ช่วย AI ของ Todoist

  • คุณสมบัติของ AI ยังคงเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี (ไม่รวมผู้ช่วย AI)
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

มีวิธีมากมายในการจัดระเบียบรายการของคุณ (หากคุณตั้งค่าไว้เช่นนั้น) ซึ่งทำให้การใช้ Todoist ได้หลากหลายวิธี หรือปรับระบบของคุณได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผ่านไป

9. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความวุ่นวายของงานข้ามเครื่องมือและปฏิทินหลายรายการ)

อาคิฟลอว์
ผ่านทางAkiflow

กล่องขาเข้าว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม—แต่แล้วงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมดใน Slack, Gmail, Notion และ Google Calendar ล่ะ? Akiflow ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ

Akiflow คือผู้ช่วยวางแผนประจำวันอัจฉริยะที่รวบรวมงานทั้งหมดจากเครื่องมือโปรดของคุณไว้ในที่เดียว และช่วยให้คุณจัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่แค่รวมรายการที่ต้องทำไว้เท่านั้น แต่ยังให้บริบทและจัดตารางเวลาตามความสำคัญและความพร้อมของคุณโดยอัตโนมัติ

Akiflow's AI รวมงานจากหลายแพลตฟอร์มและใช้เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะสำหรับการวางแผนประจำวัน คำแนะนำการจัดสรรเวลาโดยใช้ AI ช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างแม่นยำ

หากคุณเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบงานหลากหลายด้าน—ไม่ว่าจะเป็นข้อความใน Slack, อีเมล, การอัปเดตใน Asana—Akiflow จะทำหน้าที่เหมือนตัวกรองที่รวบรวมงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและรวมเป็นหนึ่งเดียว อินเทอร์เฟซสะอาดตา ขั้นตอนการทำงานเป็นธรรมชาติ และผลลัพธ์คือวันทำงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งถูกวางแผนไว้ก่อนที่คุณจะจิบกาแฟแก้วแรก

คุณสมบัติเด่นของ Akiflow

  • ใช้การลากและวางเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการจัดตารางวันของคุณ
  • เร่งการวางแผนด้วยคีย์ลัดสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดนัดหมาย
  • จัดลำดับความสำคัญของวันของคุณตามความเร่งด่วนและความขัดแย้งในปฏิทิน

ข้อจำกัดของ Akiflow

  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือของทีมในตัว
  • เน้นการใช้งานบนเดสก์ท็อป; ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด

ราคาของ Akiflow

  • โปรรายเดือน: $34/เดือน
  • โปรรายปี: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Akiflow

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:

ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของฉันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ มันได้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันของฉัน

10. BeforeSunset AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนอย่างมีสติและการติดตามเวลาในที่เดียว)

ก่อนพระอาทิตย์ตก AI
ผ่านBeforeSunset AI

บางวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางวันก็ยืดยาด BeforeSunset AI ช่วยให้คุณเข้าใจทั้งสองแบบ

แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คิดมาอย่างดีนี้ผสานการวางแผนอย่างมีสติกับโครงสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้—โดยไม่ทำให้วันของคุณกลายเป็นรายการที่ต้องทำอย่างเคร่งครัด เหมาะสำหรับนักฟรีแลนซ์, ผู้ทำงานทางไกล, และผู้เชี่ยวชาญอิสระ แอปนี้มอบระบบอัตโนมัติที่เพียงพอเพื่อช่วยคุณโฟกัสโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ

AI ของ BeforeSunset มอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนประจำวัน การติดตามเวลา และการเพิ่มประสิทธิภาพการโฟกัส ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเชิงสะท้อนและการสร้างกิจวัตรการวางแผนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนที่เน้นความมีสติ

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยกิจวัตรการวางแผนประจำวันอย่างง่าย ๆ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน AI จะแนะนำลำดับงาน ประมาณเวลาที่ต้องใช้ และเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการโฟกัส คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และเครื่องมือจะจัดเรียงแผนของคุณใหม่ให้เหมาะสม เมื่อคุณดำเนินการไป เครื่องมือจะเชิญชวนให้คุณบันทึกงานที่เสร็จสิ้น ทำเครื่องหมายงานที่ข้ามไป และสะท้อนให้เห็นว่าวันของคุณเป็นไปอย่างไรจริง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BeforeSunset AI

  • สร้างแผนประจำวันพร้อมคำแนะนำจาก AI สำหรับระยะเวลาและลำดับของงาน
  • ทบทวนงานที่ทำเสร็จแล้วและรายการที่ข้ามไปเพื่อการสะท้อนคิด
  • มองเห็นแนวโน้มการผลิตได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้กราฟที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ AI ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือจัดการงานหรือปฏิทินของบุคคลที่สาม
  • เหมาะสำหรับการใช้งานคนเดียว; ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกัน

ราคาของ BeforeSunset AI

  • ข้อดี: $18/เดือน
  • ทีมโปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

ก่อนพระอาทิตย์ตก AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง BeforeSunset AI อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์บน G2ระบุว่า:

BeforeSunset AI เป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นซึ่งช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉันด้วยความช่วยเหลือของ AI ฉันสามารถเพิ่มและปรับแต่งงานต่างๆ ได้ ซึ่งยังช่วยให้ฉันตั้งเวลาสำหรับแต่ละงานแยกกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมาย เช่น "ทำงานในวันนี้ให้เสร็จ" และ "พักเบรก" โดยสรุปแล้ว มันสามารถแทนที่ปฏิทินที่มีอยู่ด้วยการผสานรวม AI

11. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการประชุมให้เป็นบันทึกการประชุมที่สามารถดำเนินการได้และค้นหาได้)

Otter.ai: เครื่องมือจัดการองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางOtter.ai

คุณมาประชุม Otter มาเพื่อจดจำทุกสิ่งที่คุณลืม

Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการจับถ้อยคำสนทนาแบบเรียลไทม์และแปลงเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาย Zoom ประชุมแบบพบหน้า หรือระดมความคิด Otter จะคอยฟังอย่างเงียบ ๆ ถอดเสียง และติดแท็กช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับการสนทนาโดยไม่ต้องจดบันทึกเอง

จุดเด่นที่แท้จริงคือหลังการประชุม Otter จะใส่เวลาในไฮไลท์โดยอัตโนมัติ ระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติ และให้คุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากบันทึกการประชุม สำหรับทีมที่ต้องมีการซิงค์ข้อมูลบ่อยหรือมีการโทรกับลูกค้า Otter ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ แม้ว่าจะพลาดการประชุมไปทั้งหมดก็ตาม คุณสามารถแชร์ลิงก์ มอบหมายความคิดเห็น และค้นหาการสนทนาในอดีตได้ภายในไม่กี่วินาที

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • ระบุผู้พูดและเน้นวลีสำคัญโดยอัตโนมัติ
  • เปลี่ยนบันทึกการเรียนให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้
  • ค้นหาเนื้อหาการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยคำถามภาษาธรรมชาติ
  • ซิงค์กับ Zoom, Google Meet และปฏิทินเพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ความแม่นยำอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือเมื่อมีผู้พูดหลายคน
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่จำกัดภายในแอป

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

The Otter.ai ช่วยฉันในการจดบันทึกและร่างรายงานการประชุม (MOM) ไปพร้อมกัน มันช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากที่ฉันเคยใช้ไปกับการจดบันทึกและการร่างรายงานการประชุม มันทำให้งานที่ยากกลายเป็นงานที่ชาญฉลาด หากฉันพลาดประเด็นใดไป ฉันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลจนกว่าจะรวบรวมทุกอย่างได้ครบถ้วน หากฉันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ฉันก็จะมีสรุปการประชุมได้ในคลิกเดียว

12. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพ, สรุป, และติดตามการสนทนาของทีม)

Fireflies.ai: เครื่องมือจัดการองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางFireflies.ai

การประชุมสิ้นสุดลง รายการที่ต้องดำเนินการหายไป Fireflies ทำให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่หายไป

Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่เข้าร่วมการสนทนาของคุณ บันทึกการสนทนา และดึงข้อมูลสำคัญออกมา เพื่อให้การติดตามผลของคุณไม่ต้องพึ่งพาความจำ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือประชุมออนไลน์หลักส่วนใหญ่ และส่งมอบบันทึกการประชุม สรุป และไฮไลท์ที่คุณสามารถค้นหา แบ่งปัน และมอบหมายงานได้

ระบบ AI ของ Fireflies ติดตามคำสำคัญ, จัดกลุ่มหัวข้อ, และส่งการแจ้งเตือนติดตามอัตโนมัติ. การผสานระบบใหม่กับระบบ CRM และแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตทำให้เป็นเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการสนทนา.

คุณค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อทีมของคุณเริ่มใช้งานอย่างสม่ำเสมอ Fireflies ติดตามหัวข้อที่เกิดขึ้นซ้ำ อัตโนมัติการติดแท็กการสนทนาตามหัวข้อ และยังสามารถให้คุณแสดงความคิดเห็นโดยตรงในส่วนเฉพาะของบันทึกการสนทนาได้อีกด้วย สำหรับทีมขาย ทีมความสำเร็จของลูกค้า หรือการอัปเดตโครงการข้ามสายงาน นี่คือวิธีที่ง่ายในการรักษาความสอดคล้องให้สูงและลดความเข้าใจผิดให้น้อยที่สุด

หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • บันทึกและถอดเสียงการประชุมจากแพลตฟอร์มยอดนิยมต่างๆ
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในบทถอดความ
  • ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้คำสำคัญ, ผู้พูด, หรือหัวข้อ
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อติดตามผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • ต้องตั้งค่าอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการประชุมที่ไม่ตั้งใจ
  • อาจจำเป็นต้องทบทวนบทสรุปสำหรับการอภิปรายที่ซับซ้อน

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

พูดตามตรงเลยนะ มันช่วยประหยัดเวลาได้มากจริงๆ วิธีที่มันเข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกทุกอย่าง และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้นั้นเปลี่ยนเกมไปเลย ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดหรือจดบันทึกไม่ทัน—ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นพร้อมให้ตรวจสอบแล้ว

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้โฟลเดอร์แบบหลายมุมมองเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเห็นข้อมูลตรงกัน ไม่ใช่ทุกบทบาทในทีมขายของคุณที่ต้องการมุมมองเดียวกัน ตัวแทนขายชอบใช้บอร์ดเพื่อติดตามดีลตามขั้นตอน ผู้จัดการพึ่งพาการดูปฏิทินหรือไทม์ไลน์สำหรับการวางแผน และฝ่ายปฏิบัติการชอบใช้ตารางในการจัดเรียงข้อมูลลูกค้า แทนที่จะทำซ้ำข้อมูล ให้ตั้งค่ามุมมองหลายแบบภายในโฟลเดอร์เดียวในClickUp CRM ติดแท็กแต่ละมุมมองให้เหมาะสมและปักหมุดมุมมองที่คุณต้องการให้เห็นก่อน วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่แต่ละคนสามารถทำงานในรูปแบบที่ตนเองถนัด—หมดปัญหาความสับสนว่า "ดีลนั้นอยู่ที่ไหน?"

13. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการสนทนา)

Avoma: เครื่องมือจัดการองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางAvoma

หากการประชุมของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก แต่บันทึกของคุณกลับไม่—Avoma ต้องการพูดคุยด้วย

Avoma เป็นมากกว่าเครื่องมือถอดเสียง; มันคือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อจับภาพ วิเคราะห์ และจัดระเบียบการประชุมของคุณในระดับใหญ่ มันบันทึกและถอดเสียงการโทรในด้านการขาย ความสำเร็จของลูกค้า และการประสานงานภายใน จากนั้นใช้ AI เพื่อสรุปการสนทนา ระบุแนวโน้ม และเน้นประเด็นที่ต้องดำเนินการ

Avoma's AI มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้. คุณสมบัติใหม่รวมถึงการสอนแบบขับเคลื่อนด้วย AI และการติดตามประสิทธิภาพ, ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการวิเคราะห์การสนทนา.

สิ่งที่ทำให้ Avoma แตกต่างคือการมุ่งเน้นที่โครงสร้าง มันแยกการประชุมออกตามผู้พูด หัวข้อ และความรู้สึก—ให้คุณมากกว่าแค่บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการตลาดและการขาย มันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ชเพื่อช่วยให้ตัวแทนปรับปรุงการนำเสนอและการติดตามผล

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • บันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
  • แยกการโทรตามหัวข้อ ผู้พูด และความรู้สึก
  • ติดตามธีมและคำสำคัญในบทสนทนาของทีม
  • สร้างบันทึกการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหลังการประชุม
  • นำเสนอการวิเคราะห์การสนทนาเพื่อการโค้ชและการติดตามประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Avoma

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
  • การใช้งานเต็มรูปแบบต้องใช้แผนชำระเงิน

ราคาของ Avoma

  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • องค์กร: $39/เดือน
  • องค์กร: $39/เดือน (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
  • ส่วนเสริมปัญญาการสนทนา: $35/เดือน
  • ส่วนเสริมข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 35 ดอลลาร์/เดือน
  • ส่วนเสริมเราเตอร์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย: 25 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

14. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเขียนอย่างชัดเจนและมั่นใจ)

Grammarly: เครื่องมือองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางGrammarly

สมองของคุณมีไอเดีย Grammarly ทำให้แน่ใจว่าไอเดียเหล่านั้นไม่หลุดออกมาอย่างสับสน

Grammarly คือผู้ช่วยเขียน AI ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก—ด้วยเหตุผลที่ดี มันตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และน้ำเสียงขณะที่คุณเขียนอีเมล เอกสาร และแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack หรือ Notion แต่เหนือกว่าการจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Grammarly ยังช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมั่นใจ กระชับ หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น ขึ้นอยู่กับเจตนาของคุณ

ปัญญาประดิษฐ์ของ Grammarly ให้บริการปรับโทนเสียง, แก้ไขประโยคเต็ม, และคิดค้นไอเดียเนื้อหา. การผสานการทำงานที่ขยายตัวและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วมทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับความชัดเจนในการเขียนสำหรับมืออาชีพ.

สำหรับมืออาชีพที่ต้องตอบกลับอย่างรวดเร็วหรือเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ คำแนะนำแบบเรียลไทม์ของ Grammarly จะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นโดยไม่ทำให้คุณช้าลง มันจะแจ้งเตือนการใช้คำที่ไม่ชัดเจน แนะนำคำหรือวลีทางเลือก และแม้กระทั่งแนะนำให้เขียนใหม่เมื่อคุณพูดวกวน ตัวตรวจจับโทนเสียงของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันช่วงเวลาที่ 'อุ๊ย นั่นฟังดูรุนแรงเกินไป'

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • รับการเขียนประโยคใหม่ทั้งหมดเพื่อการสื่อสารที่กระชับหรือน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • ใช้คำแนะนำด้านรูปแบบเพื่อความสุภาพ ความลื่นไหล และความเป็นมืออาชีพ
  • ทำงานได้บนเบราว์เซอร์ต่างๆ อีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • ข้อเสนอแนะขั้นสูงบางอย่างต้องได้รับการตรวจสอบด้วยตนเอง
  • เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • ข้อดี: $30/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน

15. Perplexity Labs (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่รวดเร็วด้วย AI และการดึงความรู้ตามบริบท)

Perplexity Labs: เครื่องมือจัดการองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางPerplexity Labs

คุณไม่จำเป็นต้องเปิด 17 แท็บเพื่อค้นคว้าคำถามเดียวอีกต่อไป—Perplexity Labs ได้อ่านให้คุณแล้ว

Perplexity Labs ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการคำตอบที่มีความเชี่ยวชาญโดยปราศจากสิ่งรบกวน ด้วยพลังจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ล้ำสมัย เป็นผู้ช่วยวิจัย AI แบบสนทนาที่สามารถค้นหา อ้างอิง และสรุปข้อมูลจากแหล่งเว็บและวิชาการ คุณเพียงแค่ถามคำถาม และมันจะให้คำตอบที่ไม่ใช่แค่คำตอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งที่มา บริบท และตัวเลือกในการติดตามผล

การค้นหาด้วย AI ของ Perplexity ให้คำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลและข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการสรุปเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิค ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยวิจัย

ไม่เหมือนกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมที่ท่วมท้นคุณด้วยลิงก์มากมาย Perplexity มอบสรุปข้อมูลที่สะอาดและอ้างอิงแหล่งที่มาได้ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถประเมินข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักเรียน นักการตลาด และนักวิเคราะห์ที่ใช้เวลามากในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่าการค้นหาข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Perplexity Labs

  • ตอบคำถามที่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแหล่งข้อมูลบนเว็บ
  • สรุปบทความวิชาการและเนื้อหาแบบยาวพร้อมการอ้างอิง
  • รับแหล่งที่มาและลิงก์ที่โปร่งใสเพื่อการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ Perplexity Labs

  • การปรับแต่งจำกัดสำหรับโทนเสียงหรือรูปแบบของผลลัพธ์
  • อาจไม่สามารถใช้แทนเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางได้

ราคาของ Perplexity Lab

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/ผู้ใช้/เดือน
  • Enterprise Pro: $40/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนความสับสนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

16. Qodo (เหมาะที่สุดสำหรับความสมบูรณ์ของโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการพัฒนาแบบร่วมมือ)

Qodo.ai: เครื่องมือจัดการองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางQodo.ai

การตรวจสอบโค้ดมักรู้สึกเหมือนเป็นคอขวด Qodo เปลี่ยนให้กลายเป็นพลังพิเศษ

Qodo เป็นแพลตฟอร์มที่เน้น AI เป็นอันดับแรก สร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาสมัยใหม่ ช่วยให้คุณเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโค้ดด้วยความแม่นยำระดับเครื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์ pull request ไปจนถึงการแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่าในคลังโค้ดของคุณ ระบบหลายเอเจนต์ของ Qodo ทำงานเหมือนผู้ตรวจสอบเบื้องหลังที่เรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดของทีมคุณ และพัฒนาไปพร้อมกับการคอมมิตทุกครั้ง

ระบบ AI ของ Qodo มอบการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด, ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ, และการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ. คุณสมบัติการร่วมมือใหม่สำหรับทีมพัฒนาทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับความสมบูรณ์ของโค้ดและประสิทธิภาพการทำงาน.

Qodo สามารถตรวจจับข้อบกพร่อง แนะนำคำอธิบาย PR บังคับใช้มาตรฐานการตั้งชื่อ และสร้างการทดสอบหน่วยได้ ผลลัพธ์คือ? การปล่อยซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้น ข้อบกพร่องน้อยลง และวิศวกรที่มีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาคนเดียวหรือกำลังขยายทีมข้ามสควอด Qodo ช่วยให้คุณภาพของโค้ดคงที่โดยไม่เป็นอุปสรรค

คุณสมบัติเด่นของ Qodo

  • ปัญหาโค้ดพื้นผิวและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามตั๋วแบบเรียลไทม์
  • สร้างคำอธิบายประชาสัมพันธ์โดยใช้ AI
  • เรียนรู้และบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เฉพาะเจาะจงกับรีโพสิตอรี
  • รองรับการรับรู้โค้ดในระดับองค์กรและหลายรีโพสิตอรี
  • ใช้ตัวแทน MCP ที่สร้างขึ้นในตัวหรือกำหนดเองสำหรับงานเฉพาะทาง

ข้อจำกัดของ Qodo

  • คุณค่าที่จำกัดสำหรับทีมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด
  • ยังคงขยายการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการพัฒนาอื่น ๆ

ราคาของ Qodo

  • นักพัฒนา: ฟรี
  • ทีม: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Qodo

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม

17. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดโดยมี AI ช่วยและเอกสารทางเทคนิค)

เคอร์เซอร์: เครื่องมือจัดการองค์กร AI
ผ่านทางเคอร์เซอร์

การดีบั๊กตอนตีสองรู้สึกไม่เหงาเท่าไหร่เมื่อมี Cursor อยู่เคียงข้างคุณ

Cursor คือโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่สร้างขึ้นโดยใช้ AI สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการมากกว่าแค่การไฮไลต์ไวยากรณ์ มันผสานรวม AI แบบสนทนาเข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และอธิบายโค้ดได้ขณะทำงาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Stack Overflow และ IDE ของคุณ Cursor จะเก็บคำถาม คำตอบ และโค้ดของคุณไว้ในขั้นตอนเดียว

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนโค้ดใหม่ตั้งแต่ต้น ปรับปรุงโค้ดเก่า หรือกำลังหาสาเหตุว่าทำไมโค้ดเพียงบรรทัดเดียวถึงทำให้โปรเจกต์ของคุณเกิดข้อผิดพลาด Cursor พร้อมให้คำแนะนำตามบริบทและแก้ไขโค้ดได้ทันทีในขณะที่คุณเขียน มันเข้าใจรีโพสิตอรีของคุณ อ้างอิงไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และให้คำตอบที่สอดคล้องกับโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่จริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคอร์เซอร์

  • สร้าง ปรับโครงสร้าง และอธิบายโค้ดโดยสอดคล้องกับการสนับสนุนของ AI
  • ผสานคำสั่งภาษาธรรมชาติเข้ากับตัวแก้ไขโค้ดของคุณโดยตรง
  • อ้างอิงไฟล์โครงการจริงของคุณเพื่อคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้น
  • นำทางและแก้ไขโค้ดขนาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบท

ข้อจำกัดของเคอร์เซอร์

  • เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาอิสระหรือธุรกิจขนาดเล็ก
  • การผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดหลัก

การกำหนดราคาแบบเคอร์เซอร์

  • งานอดิเรก: ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • อัลตร้า: 200 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $40/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนรีวิวและรีวิวของเคอร์เซอร์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

18. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบเนื้อหาด้วย AI)

เอกสาร360
ผ่านทางDocument360

หากวิกิของบริษัทคุณรู้สึกเหมือนลิ้นชักเก็บของไร้ระเบียบ Document360 พร้อมที่จะทำความสะอาดให้เรียบร้อย

แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างฐานความรู้ที่ชัดเจน มีโครงสร้าง และสามารถค้นหาได้ ทั้งสำหรับทีมภายในและผู้ใช้ภายนอก โดย Document360 ใช้ AI ในการขับเคลื่อนการค้นหาอัจฉริยะ การแนะนำเนื้อหา และการติดแท็กอัตโนมัติ ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการบำรุงรักษาฐานความรู้และการตรวจจับข้อมูลซ้ำ ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า สร้างคู่มือมาตรฐานภายในองค์กร หรือจัดทำศูนย์รวมข้อมูลสำหรับพนักงานใหม่ Document360 มอบการควบคุมอย่างละเอียดทั้งในด้านรูปแบบการนำเสนอ การเข้าถึง และการจัดการเวอร์ชันให้คุณได้อย่างครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุน ทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมการตลาดเนื้อหาที่ต้องการวิธีจัดระเบียบเนื้อหาที่เรียบง่ายและขยายขนาดได้โดยไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • สร้างฐานความรู้สาธารณะหรือส่วนตัวด้วยรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • ใช้ AI เพื่อติดแท็กอัตโนมัติ, สรุป หรือแนะนำหมวดหมู่เนื้อหา
  • รักษาการควบคุมเวอร์ชันด้วยการย้อนกลับและการจำกัดการเข้าถึง
  • ผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุน, ระบบ CRM และแพลตฟอร์มเว็บ
  • วิเคราะห์การใช้งานด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ Document360

  • เป็นระบบเอกสารมากกว่าพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบเต็มรูปแบบ
  • อินเตอร์เฟซอาจรู้สึกหนาแน่นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาของ Document360

  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

19. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดด้วยโครงสร้าง AI)

Miro: เครื่องมือจัดการองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางMiro

Miro คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่ทีมที่คิดในรูปแบบแผนผัง, กระบวนการ, และกระดานไวท์บอร์ดเลือกใช้

ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Miro ช่วยให้จัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์, วางแผนเวิร์กช็อป, หรือดำเนินการสปรินต์การออกแบบ Miro's AI จะช่วยอัตโนมัติการสร้างแผนภาพ, ให้เทมเพลตที่ชาญฉลาด, และจัดกลุ่มความคิดเพื่อการคิดสร้างสรรค์ Miro's AI-powered tools ใหม่ช่วยให้เวิร์กช็อปและการสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เป็นศูนย์กลางของการนวัตกรรมของทีม

แทนที่จะจัดเรียงความคิดด้วยตนเองหรือติดโน้ตกระดาษเป็นชั่วโมง ๆ คุณสามารถให้ Miro ช่วยจัดระเบียบทุกอย่างได้เพียงไม่กี่คลิก นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างแผนกราบรื่นขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้พร้อมกันโดยไม่จำกัดเวลาและเขตเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ใช้การแบ่งกลุ่มและการสรุปด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาการระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแผนผัง แคนวาส และการวางแผนผลิตภัณฑ์
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Jira, Notion, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ Miro

  • คณะกรรมการอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปหากมีองค์ประกอบมากเกินไป
  • คุณสมบัติ AI บางอย่างจำกัดเฉพาะแผนชำระเงิน

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)

20. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องมือและอัตโนมัติการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

Zapier: เครื่องมือจัดการองค์กรสำหรับปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางZapier

หากแอปพลิเคชันของคุณสามารถสื่อสารกันได้ Zapier จะเป็นผู้แปลและผู้ช่วยส่วนตัวของพวกเขา

Zapier คือเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปโปรดต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น AI ของ Zapier ช่วยให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาธรรมชาติเป็นไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมฟีเจอร์แชทบอท AI และการสร้างโค้ดอัตโนมัติ ฟีเจอร์ใหม่ ได้แก่ ตารางข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำในการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Zapier ทำให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ (เรียกว่า "Zaps") ง่ายยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ AI ใหม่ เพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ระบบจะร่างการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานข้ามเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้ให้คุณทันที นี่ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือจัดการกับเครื่องมือที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • อัตโนมัติการกระทำผ่านแอปมากกว่า 6,000 แอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ใช้ AI เพื่อสร้าง Zaps ด้วยคำแนะนำภาษาธรรมชาติ
  • กำหนดขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนด้วยตรรกะเงื่อนไขและตัวกรอง
  • ตรวจสอบและแก้ไขเวิร์กโฟลว์จากแดชบอร์ดส่วนกลาง
  • รับการแจ้งเตือนหากการทำงานอัตโนมัติล้มเหลวหรือต้องการการอัปเดต

ข้อจำกัดของ Zapier

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น
  • บางการกระทำขั้นสูงต้องการแผนพรีเมียม

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

การยกระดับเวิร์กโฟลว์ของคุณเริ่มต้นด้วย ClickUp และเครื่องมือจัดระเบียบด้วย AI

โน้ตติดผนังและวิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็วอื่น ๆ ยังคงมีประโยชน์ในบางกรณี แต่ไม่สามารถรองรับความเร็วหรือความซับซ้อนของกระบวนการทำงานในปัจจุบันได้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้มากกว่า—เชื่อมต่อข้อมูล คาดการณ์ความต้องการ และทำงานซ้ำ ๆ ที่ทำให้คุณช้าลงโดยอัตโนมัติ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีม จัดการลูกค้า หรือรักษาโครงการส่วนตัวให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง เครื่องมือในรายการนี้จะช่วยเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ClickUp รวมความสามารถเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, Brain และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์—เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น เป้าหมายชัดเจน และทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ทำงานอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นด้วย ClickUp ฟรี.