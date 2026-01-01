20 อันดับเครื่องมือองค์กร AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2025

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีการจัดการที่ดีที่สุดก็ยังรู้สึกหนักใจ—ไม่ใช่เพราะโต๊ะทำงานที่รก แต่เพราะกล่องจดหมายที่ล้นทะลัก ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และภาระทางความคิดที่ต่อเนื่องในการทำให้โครงการต่างๆ ดำเนินไปตามแผน
เครื่องมือจัดการองค์กรด้วย AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความเป็นจริงรูปแบบใหม่นี้โดยเฉพาะ โดยไม่เพียงแต่ช่วยจัดเก็บและกำหนดตารางงานเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์ความต้องการ ปรับแผนงานแบบเรียลไทม์ บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และนำเสนอข้อมูลสำคัญก่อนที่คุณจะค้นหาอีกด้วย
ในคู่มือนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณตัดผ่านเสียงรบกวน รักษาสมาธิ และจัดการงานของคุณด้วยความชัดเจนและความแม่นยำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ AI สำหรับทีมองค์กร
👀 คุณรู้หรือไม่? นานก่อนที่ปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นความจริง แนวคิดเกี่ยวกับผู้ช่วยสังเคราะห์ได้ดึงดูดความสนใจของโลกแล้ว ในปี 1921 นักเขียนบทละครชาวเช็กคาเรล ชาเปค ได้แนะนำคำว่า 'robot'ในบทละครของเขา Rossum's Universal Robots หุ่นยนต์เหล่านี้เป็นมนุษย์เทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับใช้มนุษย์ และชื่อของพวกเขามาจากคำในภาษาเช็ก robota ซึ่งหมายถึง 'แรงงานบังคับ'
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการองค์กร AI?
เครื่องมือ AIมีอยู่ทุกที่ในปัจจุบัน—แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่อ้างว่า 'เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน' จะเข้าใจวิธีการทำงานของคุณจริงๆ
นี่คือสิ่งที่ทำให้แอปเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่แท้จริงแตกต่างจากแอปอื่น ๆ บนหน้าจอหลักของคุณ:
- ปัญญาเชิงบริบท: เลือกเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเข้าใจข้อมูลนั้นด้วย—การติดแท็ก, การสรุป, และการจัดระเบียบเนื้อหาตามกิจกรรมของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- การผสานรวมแบบเนทีฟ: มองหาเครื่องมือ AI ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณใช้อยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน ระบบ CRM เอกสาร หรือบอร์ดงาน และสื่อสารระหว่างระบบเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: เลือกใช้แอปที่คาดการณ์ความต้องการของคุณ โดยอัตโนมัติในการติดตามงาน จัดกลุ่มงาน และลดการตัดสินใจด้วยตนเอง
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น เครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมจะปรับเข้ากับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีเฉพาะของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ—ขจัดความจำเป็นในการส่งข้อความ "สถานะเป็นอย่างไรบ้าง?" อีกครั้ง
สรุปคือ? หากมันไม่ช่วยลดภาระทางความคิดของคุณ มันก็เป็นเพียงเสียงรบกวน เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทำได้มากกว่าการจัดการงาน—พวกมันช่วยเพิ่มความคมชัดในการโฟกัส ลดความยุ่งเหยิง ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานประจำ และช่วยให้คุณนำหน้าไปสองก้าว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 อาร์เธอร์ ซามูเอล ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นหมากฮอสได้— และที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือ สามารถเรียนรู้และพัฒนาฝีมือได้ตลอดเวลา ต่างจากโปรแกรมทั่วไปที่ปฏิบัติตามกฎตายตัว ผู้เล่นหมากฮอสของซามูเอลพัฒนาฝีมือโดยการเล่นกับตัวเองและจดจำว่าการเล่นแบบไหนนำไปสู่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆ ของการเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถปรับและพัฒนากลยุทธ์ตามประสบการณ์
เครื่องมือจัดการองค์กร AI ในภาพรวม
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม กำหนดเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิสำหรับงานสำคัญ หรือพยายามติดตามแอปนับสิบ เครื่องมือจัดการด้วย AI ที่เข้าถึงได้ง่ายเหล่านี้จะช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันอย่างรวดเร็วของตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ตัวแทน AI ของคุณสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา (รายเดือน)
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการด้วยงานและเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ผสานการจัดการงาน เอกสาร และเป้าหมายด้วย AI
|ฟรี, ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ + $7 สำหรับ AI
|โนชั่น เอไอ
|การจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นและเนื้อหาที่สร้างสรรค์
|การเขียนด้วย AI ภายในพื้นที่ทำงานและการขยายแบบเรียลไทม์
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้
|อาสนะ
|การวางแผนงานอย่างเป็นระบบด้วยความชัดเจนจากปัญญาประดิษฐ์
|จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติและแนะนำขั้นตอนถัดไป
|ฟรี, จ่ายตั้งแต่ $10. 99/ผู้ใช้
|Trello
|นักคิดเชิงภาพที่ชื่นชอบกระดานมากกว่าสเปรดชีต
|ทำให้การดำเนินการของบัตรเป็นอัตโนมัติตามพฤติกรรม
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $6 ต่อผู้ใช้
|การเคลื่อนไหว
|มืออาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิทินที่ต้องการให้วันของพวกเขาวางแผนได้เอง
|จัดตารางงานโดยอัตโนมัติและปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิก
|ราคาเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้
|กู้คืน AI
|ปกป้องเวลาโฟกัสและทำให้การจัดตารางเป็นอัตโนมัติ
|ซิงค์นิสัย การประชุม และการจัดตารางงานอัจฉริยะใหม่
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้
|เมม
|การบันทึกไอเดียอย่างง่ายดายและความรู้ส่วนบุคคล
|เชื่อมโยงและดึงบันทึกโดยอัตโนมัติตามบริบท
|ฟรี (เบต้า), ราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
|Todoist AI
|ประสิทธิภาพการทำงานรายวันด้วยการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาด
|การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาดตามพฤติกรรม
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้
|อาคิฟลอว์
|การจัดการความวุ่นวายของงานข้ามเครื่องมือและปฏิทินหลายรายการ
|รวมศูนย์การบันทึกงานและการจัดสรรเวลา
|เริ่มต้นที่ $34 ต่อผู้ใช้
|ก่อนพระอาทิตย์ตก AI
|การวางแผนอย่างมีสติและการติดตามเวลาในที่เดียว
|การวางแผนประจำวันอย่างนุ่มนวลด้วยพลังของ AI
|จาก $18/ผู้ใช้
|Otter. ai
|เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้
|การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปโดย AI
|ฟรี, จ่ายตั้งแต่ $16.99/ผู้ใช้
|หิ่งห้อย. ai
|การบันทึกและสรุปการสนทนาของทีม
|บทถอดความจาก AI พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถค้นหาได้
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $18 ต่อผู้ใช้
|Avoma
|ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมและข้อมูลการสนทนาที่ช่วยโดย AI
|การวิเคราะห์และให้คำแนะนำเมื่อการประชุมไม่ราบรื่น
|จาก $19/ผู้ใช้
|แกรมม่า
|การเขียนอย่างชัดเจนและมั่นใจ
|คำแนะนำและการเขียนใหม่ที่มีความตระหนักในโทนเสียง
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้
|เพอร์เพล็กซิตี้ แล็บส์
|การวิจัยและการค้นหาความรู้ที่รวดเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์
|บทสรุปงานวิจัยที่อ้างอิงแหล่งที่มา
|ฟรี, โปรที่ $20/เดือน
|โคโด
|ความสมบูรณ์ของโค้ดและการพัฒนาแบบร่วมมือ
|PR, การทดสอบ และการตรวจสอบโค้ดที่สร้างโดย AI
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $30 ต่อผู้ใช้
|เคอร์เซอร์
|การเขียนโค้ดและเอกสารทางเทคนิคโดยใช้ระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
|การสร้างโค้ดแบบอินไลน์และการสนับสนุนที่ตระหนักถึงรีโพ
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้
|เอกสาร360
|ฐานความรู้ที่มีโครงสร้างและการทำความสะอาดเนื้อหาด้วย AI
|การติดแท็กและการจัดโครงสร้างความรู้ด้วยระบบ AI
|ราคาตามความต้องการ
|มิโร
|การร่วมมือทางภาพและการระดมความคิด
|ข้อมูลสำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับกลุ่มและโครงสร้างของปัญญาประดิษฐ์
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้
|Zapier
|เชื่อมต่อเครื่องมือและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
|การสร้าง Zap ด้วยภาษาธรรมชาติครอบคลุมเครื่องมือมากกว่า 6,000 รายการ
|ฟรี, ราคาเริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้
เครื่องมือจัดระเบียบองค์กรด้วย AI ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
จากผู้ช่วย AI ที่จัดตารางการประชุมของคุณไปจนถึงเครื่องมือที่สรุปเอกสารทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที ภูมิทัศน์ด้านประสิทธิภาพการทำงานของ AI ในปัจจุบันทรงพลังและส่วนตัวมากกว่าที่เคย
ด้านล่างนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนความหมายของการเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ใหม่ แต่ละเครื่องมือมีเอกลักษณ์ของปัญญาที่แตกต่างกัน—บางตัวช่วยจัดการปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ บางตัวเปลี่ยนบันทึกให้เป็นแผนปฏิบัติการ และบางตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อคิดเหมือนสมองเสริมสำหรับทีมของคุณ
มาเริ่มต้นกันด้วยแพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น—และมากกว่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: สตาร์ทอัพ AI ที่ควรจับตามอง (รีวิวและราคา)
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยงานและเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นพื้นที่ทำงานที่ทีมที่ต้องการทุกอย่าง—งาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, เป้าหมาย—ในที่เดียวเลือกใช้เสมอ
แต่ด้วยการเพิ่ม ClickUp Brain เข้ามา มันได้พัฒนาจากเครื่องมือจัดการองค์กรกลายเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ
ClickUp ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้น AI เป็นอันดับแรก—มีความหลากหลายมากกว่าที่เคย:
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสร้างงานใหม่จากภาษาธรรมชาติได้ทันที สรุปโครงการ และแนะนำเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ
ClickUp Brain Max, การเพิ่มล่าสุด, เป็นเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงพูดเป็นข้อความของ Brain. ด้วย Brain Max, คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อสั่งงาน, ขอสรุป, และโต้ตอบกับ ClickUp ได้โดยไม่ต้องใช้มือ—เหมาะสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือการเข้าถึงที่สะดวก.
คุณสามารถเลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่หลากหลายภายใน Brain ได้แล้ว เช่น GPT-4 หรือ Claude โดยปรับแต่งการตอบสนองของ AI ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ—ไม่ว่าคุณจะต้องการผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์มากขึ้น ทางเทคนิคมากขึ้น หรือเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ตัวแทน AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้น ตัวแทนเหล่านี้สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการหลายขั้นตอน ยกระดับปัญหาที่ติดขัด มอบหมายงาน และสื่อสารกับสมาชิกในทีมตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์และกฎระเบียบขององค์กร คุณสามารถปรับใช้ตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับงานธุรการที่เกิดซ้ำ การติดตามงานขาย หรือการระดมความคิดสร้างสรรค์—ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีคุณค่ามากขึ้น
สมมติว่าคุณเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรายการความคิดที่ยุ่งเหยิง บันทึกการประชุม และงานที่ยังไม่ได้จัดระเบียบ ClickUp Brain จะเข้ามาช่วย—โดยแนะนำงานย่อย ปรับปรุงคำอธิบายงาน และจัดลำดับความสำคัญโดยใช้บริบทแบบเรียลไทม์ ภายในไม่กี่นาที พื้นที่ทำงานของคุณจะสะท้อนถึงสิ่งที่คุณต้องทำและวิธีการทำให้สำเร็จ
คิดถึง ClickUp เป็นสมองที่สองของคุณ. มันช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้โดยช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นธรรมชาติ. คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกโครงการในอดีต, เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ, หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนการประชุมคิดค้นอย่างไม่เป็นทางการให้กลายเป็นคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ได้ภายในไม่กี่นาที, ทำให้ความรู้ขององค์กรคงอยู่และค้นหาได้.
เมื่อคุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม ClickUp จะกลายเป็นผู้ช่วยนำทางความรู้ของคุณ ถามคำถามว่า "เด็คนำเสนอเวอร์ชันล่าสุดอยู่ที่ไหน?" ClickUp Brain จะค้นหาคำตอบให้คุณ แม้ว่าจะซ่อนอยู่ในความคิดเห็นในเอกสารเมื่อเดือนที่แล้วก็ตาม มันสามารถสรุปการสนทนาโครงการที่ยืดยาวหรือเปลี่ยนบันทึกย่อที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นคู่มือมาตรฐานที่เรียบร้อยได้
จินตนาการว่าคุณถูกท่วมท้นด้วยงานเอกสารซ้ำซาก—การอัปเดตสถานะ, การติดตาม, การส่งต่อภารกิจ. ClickUp AI agents จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างเงียบๆ. พวกมันจะตอบสนองต่อตัวกระตุ้น, ยกระดับปัญหาที่ติดขัด, และมอบหมายภารกิจตามกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยใช้ClickUp Automations. แทนที่คุณจะต้องควบคุมทุกอย่างอย่างละเอียด, คุณเพียงแค่กำหนดเงื่อนไข, และ พวกมันจะจัดการทุกอย่างที่เหลือให้.
เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการในการมองเห็นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แทนที่จะสร้างรายงานด้วยตนเอง เพียงถาม "เรากำลังติดตามเป้าหมายไตรมาส 2 อย่างไรบ้าง?" แดชบอร์ดของ ClickUpจะตอบกลับด้วยการแสดงข้อมูลที่ชาญฉลาด ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลงานสด คุณไม่ได้รับแค่ตัวเลข—แต่ได้รับเรื่องราว
และในเบื้องหลัง ClickUp Brain กำลังเรียนรู้อยู่เสมอ มันจะแจ้งเตือนความเสี่ยง ไฮไลต์จุดที่ประสิทธิภาพลดลง และตรวจจับงานที่ซ้ำซ้อนก่อนที่มันจะลุกลาม ClickUp insights ไม่ได้แค่สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น—แต่ยังชี้ให้เห็นสิ่งที่ขาดหายไปอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการสปรินท์ผลิตภัณฑ์ ขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือเป็นผู้นำแคมเปญข้ามสายงาน ClickUp คือจุดที่การจัดการอย่างชาญฉลาดมาบรรจบกับการดำเนินงานที่ไร้ความยุ่งยาก—อย่างแท้จริงในทุกระดับของกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้คำสั่ง AIในแม่แบบงานเพื่อแนะนำการสร้างงานที่สอดคล้องกันในทีมต่างๆ
- เขียน SOP บันทึกการประชุม หรือข้อมูลอัปเดตใหม่ในโทนที่ต้องการด้วย ClickUp Brain
- สรุปความคิดเห็นยาว ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตามทันได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามความคืบหน้าของ OKR ด้วยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่สร้างโดย AI
- ระบุจุดคอขวด งานที่ซ้ำซ้อน และความไม่สมดุลของปริมาณงานในแต่ละรายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- การปรับแต่งบางอย่างต้องใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก
ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของพวกเขา และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แต่ถ้าคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้นล่ะ?
เข้าสู่ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบและมุ่งเน้นอยู่เสมอ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังจมอยู่กับบันทึกการโทรอยู่หรือเปล่า? ให้ ClickUp AI สร้างสรุปการประชุมขายของคุณได้ทันทีในส่วนความคิดเห็นของงานโดยตรง ใช้คำแนะนำเช่น "สรุปข้อคัดค้านหลักและขั้นตอนถัดไป" หรือ "เน้นสัญญาณการซื้อ" เพื่อสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เพิ่มสรุปลงในงาน CRM ของคุณเพื่อให้สมาชิกทีมคนถัดไปที่รับงานมีบริบทครบถ้วน วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการส่งต่องานลงครึ่งหนึ่งและปรับปรุงการติดตามผล มันเหมือนกับการส่งไม้ผลัด—แต่ราบรื่นกว่า เร็วกว่า และฉลาดกว่า
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นและการจัดระเบียบเนื้อหาสร้างสรรค์)
เคยอยากให้บันทึกของคุณตอบกลับมาได้—และเข้าใจความยุ่งเหยิงของคุณจริงๆ ไหม? Notion AI ทำได้ใกล้เคียงมาก
Notion AI เป็นพันธมิตรด้านการคิดเชิงพลวัตที่สร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่เต็มไปด้วยไอเดียและเอกสารเป็นหลัก มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการขยายโครงร่างคร่าวๆ ปรับเปลี่ยนส่วนที่เขียนไม่เหมาะสม และปรับโทนเสียงตามที่คุณเขียน
Notion AI ได้กลายเป็น "คู่คิด" ที่แท้จริงแล้ว มันสรุป แปล และระดมความคิดโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ และการค้นหาตามบริบทจะแสดงบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ การอัปเดตล่าสุดรวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกที่ดีขึ้น ทำให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น AI ของ Notion ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณจัดระเบียบและสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น
ความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่แค่การเขียนเท่านั้น Notion AI สามารถเน้นจุดสำคัญจากบันทึกการประชุมที่ยาว, สรุปหน้าที่มีเนื้อหาหนักเกี่ยวกับการวิจัย, และดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่เชื่อมโยงกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องคลิกผ่านฐานข้อมูลที่ซ้อนกันทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ปรับโทนและโครงสร้างของเนื้อหาที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์
- ดึงข้อมูลและเชื่อมต่อส่วนที่ปรากฏข้ามหน้าโดยใช้เคล็ดลับการค้นหาอัจฉริยะ
- ระดมความคิดใหม่ ๆ, แก้ไขร่างแรก, หรือเขียนโครงร่างหน้าเอกสารได้ทันที
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ความสามารถของ AI ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับข้อความ—ไม่ใช่กับงานหรือกระบวนการทำงาน
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือโครงการแบบดั้งเดิม
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI: รวมอยู่ในแผนธุรกิจ, มีให้ใช้เป็นแพ็กเกจเสริมในแผนอื่น ๆ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก Notion มาก ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มานานกว่า 5 ปีแล้ว และพยายามนำมันไปใช้กับทุกบริษัทที่ฉันเคยทำงานด้วย สิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จในการเพิ่มความเร็วในขณะที่เพิ่มฟีเจอร์มากมายให้กับชุดฟีเจอร์ที่อยู่แล้วนั้นน่าอัศจรรย์มาก (ลองนึกถึง Notion AI, การปรับปรุงสูตร, เลย์เอาต์ และฟอร์ม)
ฉันรัก Notion. ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาเกิน 5 ปีแล้ว และพยายามนำมันไปใช้กับทุกบริษัทที่ฉันเคยทำงานด้วย. สิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จในการเพิ่มความเร็วให้กับมันในขณะที่เพิ่มคุณสมบัติมากมายให้กับชุดคุณสมบัติที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนั้นน่ามหัศจรรย์ (คิดถึง Notion AI, การปรับปรุงสูตร, รูปแบบ และการสร้างแบบฟอร์ม).
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานที่มีโครงสร้างพร้อมความชัดเจนด้วย AI)
แม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณก็สมควรมีผู้ช่วยส่วนตัว—และ Asana AI พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้ว
ด้วยระบบจัดกลุ่มงานและจัดลำดับความสำคัญแบบคาดการณ์ด้วย AI Asana ช่วยให้คุณจัดการปริมาณงานได้ก่อนที่จะบานปลาย AI ไม่ได้แค่กำหนดวันที่ครบกำหนดเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ความเร่งด่วน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และปริมาณงานของเพื่อนร่วมทีม เพื่อแนะนำว่าควรมุ่งเน้นไปที่งานใดต่อไป
ระบบ AI ของ Asana ได้เพิ่มความสามารถในการมอบหมายงานอัจฉริยะ การจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติ และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการคาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการและคำแนะนำในการลดความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบ AI ของ Asana ช่วยลดการวางแผนด้วยตนเอง ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และมั่นใจได้ว่าเป้าหมายจะอยู่ในโฟกัสเสมอ
ในระหว่างการวางแผนโครงการ Asana AI ช่วยในการแยกเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ มันเขียนคำอธิบายงานใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ระบุงานที่ซ้ำซ้อน และเน้นย้ำกำหนดเวลาที่พลาดไป—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับแผนงานที่ปรับตัวเองแบบเรียลไทม์ ซึ่งยังคงความถูกต้องแม้เมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ตรวจจับคอขวดและรับการแจ้งเตือนก่อนที่เส้นตายจะหมดอายุ
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยโดยใช้คำแนะนำการวางแผนอย่างชาญฉลาด
- รับการติดตามผลและขั้นตอนถัดไปตามกิจกรรมล่าสุด
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ฟีเจอร์ AI มีให้เฉพาะแผนพรีเมียมเท่านั้น
- อาจต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อปรับคำแนะนำงานให้เหมาะสมที่สุด
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์บน G2ระบุว่า:
อาสนะช่วยให้ฉันมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการแยกงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถติดตามได้ มันยังช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตซ้ำหรือการประชุมสถานะ เนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างโปร่งใส โดยรวมแล้ว มันช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถทำตามกำหนดเวลาได้สม่ำเสมอมากขึ้น และทำให้กระบวนการออกแบบของเราลื่นไหลมากขึ้น
อาสนะช่วยให้ฉันมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการแยกงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถติดตามได้ มันยังช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตซ้ำหรือการประชุมสถานะ เนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างโปร่งใส โดยรวมแล้ว มันช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างมาก ช่วยให้เราบรรลุกำหนดเวลาได้สม่ำเสมอมากขึ้น และทำให้กระบวนการออกแบบของเราลื่นไหลมากขึ้น
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับผู้คิดแบบภาพที่ชอบบอร์ดมากกว่าสเปรดชีต)
โน้ตติดผนังนั้นยอดเยี่ยม—จนกระทั่งคุณมีถึง 200 แผ่น และไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไร. Trello ช่วยคุณเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน.
ระบบบัตรและกระดานที่เป็นเอกลักษณ์ของ Trello ทำให้การมองเห็นงาน, กระบวนการทำงาน, และความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ ด้วยการอัตโนมัติของ Butler และการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล่าสุด Trello ช่วยให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าได้อีกขั้น
ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Trello สามารถจัดเรียงการ์ด ส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลา และแนะนำการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามพฤติกรรมของทีมได้แล้ว Butler AI ได้ขยายความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมซ้ำๆ บนบอร์ด ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้คิดแบบภาพ
แทนที่จะย้ายการ์ดหรือตั้งการเตือนด้วยตนเอง AI จะทำนายการกระทำถัดไปของคุณ—ทำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายสมาชิกในทีม การกำหนดวันที่ครบกำหนด หรือการสร้างรายการตรวจสอบตามรูปแบบการใช้งานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ วางแผนเนื้อหา หรือแม้แต่จัดงานแต่งงาน Trello AI ก็ช่วยเพิ่มโครงสร้างให้มากขึ้นโดยไม่ต้องคลิกเพิ่ม มันเรียนรู้ว่างานใดซ้ำกัน สมาชิกทีมคนใดรับผิดชอบอะไร และโครงการของคุณมักดำเนินไปอย่างไร จากนั้นจึงนำตรรกะนั้นไปใช้กับบอร์ดในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้การกระทำที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วยกฎและทริกเกอร์ Butler ที่ได้รับการเสริมด้วย AI
- รับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งตามโครงสร้างโครงการก่อนหน้า
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ด้วยการแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน
ข้อจำกัดของ Trello
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่จำกัดนอกเหนือจากกฎการทำงานอัตโนมัติ
- เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย; มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หลังจากใช้งานมาเป็นเวลาห้าปี Trello ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทางสายตาที่สุดที่ฉันเคยใช้มา รูปแบบกระดานคัมบังแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะสำหรับโปรเจ็กต์เดี่ยวหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฉันยังชื่นชมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมันด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แม่แบบ, มุมมองปฏิทิน, และพลังเสริมที่ปรับให้เหมาะกับทั้งกระบวนการทำงานที่ง่ายและซับซ้อน
หลังจากใช้งานมาเป็นเวลาห้าปี Trello ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทางสายตาที่สุดที่ฉันเคยใช้มา รูปแบบกระดานคัมบังแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะสำหรับโปรเจ็กต์เดี่ยวหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฉันยังชื่นชมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบ, มุมมองปฏิทิน, และพลังเสริมที่ปรับให้เข้ากับทั้งกระบวนการทำงานที่ง่ายและซับซ้อน
5. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิทินและต้องการให้วันของพวกเขาวางแผนได้เอง)
ปฏิทินของคุณฉลาดขึ้นแล้ว—และมันไม่ต้องการพักดื่มกาแฟ
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการทำงานที่ต่อเนื่อง การประชุม และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Motion จะจัดระเบียบวันของคุณโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา หน้าต่างการทำงานที่ต้องการความสนใจ และการขัดจังหวะที่ไม่คาดคิด มันดึงงานที่ต้องทำจากแหล่งต่างๆ และจัดเรียงลงในปฏิทินของคุณเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญ AI ในเกม Tetris โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วย AI ของ Motion ตอนนี้ปรับให้เหมาะสมกับเวลาที่ต้องใช้สมาธิ และจัดตารางงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป การวางแผนรายวันด้วย AI และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างชาญฉลาดช่วยให้ปฏิทินของคุณปรับตัวได้แบบเรียลไทม์
สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอ เตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า และจัดการกับการประชุมภายในสามครั้งพร้อมกัน Motion จะแบ่งงานแต่ละอย่างออกเป็นช่วงๆ ปรับสมดุลให้เหมาะสมกับเวลาที่คุณมี และปรับเปลี่ยนตารางเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น มันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเมื่อชีวิต (หรือทีมของคุณ) มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- รับเครื่องมือจัดการงาน ปฏิทิน และวางแผนโครงการในอินเทอร์เฟซ AI เดียว
- ใช้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาโฟกัสเพื่อปกป้องการทำงานเชิงลึก
- รับการแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อการประชุมหรือกำหนดเวลาเริ่มทับซ้อนกัน
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- คำแนะนำจาก AI อาจต้องปรับให้เหมาะสมตามความชอบส่วนบุคคล
- ไม่เหมาะสำหรับงานที่ไม่มีโครงสร้างหรือกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- AI Workplace: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พนักงานเริ่มต้น AI: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พนักงาน AI Light: $148/เดือน
- มาตรฐานพนักงาน AI: $446/เดือน
- AI Employees Plus: $894/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมและให้ทุกคนเข้าร่วม เชื่อมต่อปฏิทินเข้าด้วยกัน เราใช้ทุกวัน แม้แต่ตอนติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นรายบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ แนะนำเลย
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาอัตโนมัติของ AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมและให้ทุกคนเข้าร่วมเชื่อมต่อปฏิทิน เราใช้มันทุกวัน แม้แต่ตอนติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นแผนบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ แนะนำเลย
6. Reclaim AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องเวลาโฟกัสและอัตโนมัติการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด)
ปฏิทิน Google ของคุณไม่จำเป็นต้องใช้การแบ่งสีเพิ่มเติม—มันต้องการสมอง
Reclaim AI เปลี่ยนการจัดการเวลาแบบตอบสนองเป็นแบบเชิงรุกโดยปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ: ความสนใจที่จดจ่อ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม งานที่ต้องใช้สมาธิ นิสัย หรือธุระส่วนตัว Reclaim จะบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของวัน โดยที่คุณไม่ต้องลากกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
ผู้ช่วยจัดตารางเวลาขั้นสูงของ Reclaim AI ใช้ AI เพื่อปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิและปรับการจัดเวลาประชุมให้เหมาะสมที่สุด ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการติดตามนิสัยด้วย AI และการปรับปฏิทินแบบไดนามิก ทำให้เป็นผู้จัดการปฏิทินเชิงรุก
ต้องการวิ่งสามครั้งต่อสัปดาห์หรือเตรียมตัวก่อนการประชุมแบบตัวต่อตัวเสมอหรือไม่? เพียงแค่ตั้งกฎ และ Reclaim จะจัดสรรเวลาไว้ในตารางของคุณอย่างอัตโนมัติ—เหมือนนาฬิกา. สิ่งนี้ช่วยชีวิตทีมออนไลน์, ฟรีแลนซ์, และผู้เชี่ยวชาญหลายบทบาทที่ต้องการมากกว่าแค่ช่องว่างในปฏิทิน—พวกเขาต้องการโครงสร้างที่ชาญฉลาด. ด้วย Reclaim, ปฏิทินของคุณจะทำงานเพื่อคุณอย่างแท้จริง.
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ซิงค์ข้ามปฏิทินหลายรายการเพื่อการมองเห็นที่ราบรื่น
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา ปริมาณการประชุม และกฎที่กำหนดเอง
- ปกป้องเวลาโฟกัสโดยใช้การแก้ไขข้อขัดแย้งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- คาดการณ์ความพร้อมของทีมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากปฏิทินร่วมแบบไดนามิก
กู้คืนข้อจำกัดของ AI
- เหมาะสำหรับผู้ใช้ Google Calendar เท่านั้น
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการหรืองานขั้นสูง
ราคาของ Reclaim AI
- ไลท์: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
กู้คืนคะแนนและรีวิว AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Mem (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกไอเดียอย่างง่ายดายและการจัดระเบียบความรู้ส่วนตัว)
แอปบางตัวขอให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณ Mem แค่ฟัง—และจดจำ
Mem คือระบบบันทึกโน้ตส่วนตัวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจดบันทึกความคิดของคุณทันทีที่ผุดขึ้นมา เชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ และค้นหาได้โดยไม่ต้องใช้โฟลเดอร์ แท็ก หรือการจัดการข้อมูลในสมองที่ซับซ้อน ออกแบบมาสำหรับผู้ที่คิดเป็นเสียงพูด เคลื่อนไหวรวดเร็ว และไม่มีเวลาตัดสินใจว่าควรบันทึกโน้ตไว้ที่ไหน
ระบบ AI ของ Mem เชื่อมโยงบันทึกต่างๆ ให้คำแนะนำตามบริบท และช่วยให้ค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติได้ แนวคิดล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแนะนำบันทึกที่เกี่ยวข้องจากอดีตตามงานปัจจุบันของคุณ สร้าง "เครือข่ายที่มีชีวิต" ของแนวคิดต่างๆ
เริ่มพิมพ์หรือพูดกับ Mem แล้ว AI จะจับบริบท—ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตโปรเจกต์ สรุปการประชุม หรือไอเดียที่เกิดขึ้นตอนดึก มันจะเชื่อมโยงความคิดของคุณกับบันทึกที่เกี่ยวข้อง แนะนำบุคคลหรือไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งเตือนให้คุณกลับไปดูข้อมูลเชิงลึกเก่าๆ ที่ตรงกับงานปัจจุบัน แทนที่จะเป็นสมุดบันทึกที่นิ่งเฉย Mem สร้างเครือข่ายที่มีชีวิตของทุกสิ่งที่คุณเคยบันทึกไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem
- บันทึกบันทึกย่อได้ทันทีด้วยเสียงหรือข้อความ และไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างโฟลเดอร์
- เชื่อมโยงไอเดีย โครงการ และบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
- ดึงข้อมูลในอดีตด้วยการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและตัวกรองอัจฉริยะ
- การแจ้งเตือนหรือการเชื่อมโยงจากประวัติบันทึกของคุณอย่างทันท่วงที
- ซิงค์กับปฏิทินและรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเสริมข้อมูลบันทึกด้วยบริบทของการประชุม
ข้อจำกัดของหน่วยความจำ
- มีโครงสร้างน้อยกว่าแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม
- อาจรู้สึกว่าน้อยเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการระบบการจัดการที่เป็นทางการ
การกำหนดราคาหน่วยความจำ
- ฟรีในช่วงอัลฟ่าและเบต้า
- ราคาจะประกาศเมื่อมีการเปิดตัวเต็มรูปแบบ
คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. Todoist AI Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันด้วยการจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะ)
รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเพิ่งยกระดับจากสมุดจดกระดาษสู่คู่หูเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้ช่วย AI ของ Todoistช่วยในการตัดสินใจโดยช่วยให้คุณชี้แจงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปโดยไม่รู้สึกหนักใจ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับภารกิจส่วนตัว โครงการเสริม หรือตารางงานที่แน่นเอี๊ยด คุณลักษณะ AI นี้จะจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาดตามวันที่ครบกำหนด ความเร่งด่วน และบริบท
ระบบ AI ของ Todoist ตอนนี้ให้บริการการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญ, และการตรวจจับนิสัย. คุณสมบัติใหม่รวมถึงการอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับแต่งตามบุคคล, ทำให้เป็นคู่หูที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
Todoist AI แนะนำการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุด ตรวจจับรูปแบบที่ซ้ำซ้อน และแม้กระทั่งเตือนคุณด้วยการติดตามสำหรับรายการที่ลืมเมื่อคุณเพิ่มงาน มันปรับตัวตามวิธีการทำงานของคุณ นำเสนอการทำงานอัตโนมัติที่นุ่มนวลแทนที่จะเป็นโครงสร้างที่เข้มงวด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้เดี่ยว นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการความเป็นระเบียบโดยไม่คิดมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้ช่วย AI ของ Todoist
- จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติตามความเร่งด่วน บริบท และพฤติกรรมที่เคยทำ
- ตรวจจับรูปแบบในงานที่ทำซ้ำและทำให้การสร้างเป็นอัตโนมัติ
- รับการติดตามหรือการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทินและอีเมลเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลา
ข้อจำกัดของผู้ช่วย AI ของ Todoist
- คุณสมบัติของ AI ยังคงเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี (ไม่รวมผู้ช่วย AI)
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
มีวิธีมากมายในการจัดระเบียบรายการของคุณ (หากคุณตั้งค่าไว้เช่นนั้น) ซึ่งทำให้การใช้ Todoist ได้หลากหลายวิธี หรือปรับระบบของคุณได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผ่านไป
มีวิธีมากมายในการจัดระเบียบรายการของคุณ (หากคุณตั้งค่าไว้เช่นนั้น) ซึ่งทำให้การใช้ Todoist ได้หลากหลายวิธี หรือปรับเปลี่ยนระบบของคุณได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
9. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความวุ่นวายของงานข้ามเครื่องมือและปฏิทินหลายรายการ)
กล่องขาเข้าว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม—แต่แล้วงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมดใน Slack, Gmail, Notion และ Google Calendar ล่ะ? Akiflow ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
Akiflow คือผู้ช่วยวางแผนประจำวันอัจฉริยะที่รวบรวมงานทั้งหมดจากเครื่องมือโปรดของคุณไว้ในที่เดียว และช่วยให้คุณจัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่แค่รวมรายการที่ต้องทำไว้เท่านั้น แต่ยังให้บริบทและจัดตารางเวลาตามความสำคัญและความพร้อมของคุณโดยอัตโนมัติ
Akiflow's AI รวมงานจากหลายแพลตฟอร์มและใช้เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะสำหรับการวางแผนประจำวัน คำแนะนำการจัดสรรเวลาโดยใช้ AI ช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างแม่นยำ
หากคุณเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบงานหลากหลายด้าน—ไม่ว่าจะเป็นข้อความใน Slack, อีเมล, การอัปเดตใน Asana—Akiflow จะทำหน้าที่เหมือนตัวกรองที่รวบรวมงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและรวมเป็นหนึ่งเดียว อินเทอร์เฟซสะอาดตา ขั้นตอนการทำงานเป็นธรรมชาติ และผลลัพธ์คือวันทำงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งถูกวางแผนไว้ก่อนที่คุณจะจิบกาแฟแก้วแรก
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- ใช้การลากและวางเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการจัดตารางวันของคุณ
- เร่งการวางแผนด้วยคีย์ลัดสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดนัดหมาย
- จัดลำดับความสำคัญของวันของคุณตามความเร่งด่วนและความขัดแย้งในปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Akiflow
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือของทีมในตัว
- เน้นการใช้งานบนเดสก์ท็อป; ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด
ราคาของ Akiflow
- โปรรายเดือน: $34/เดือน
- โปรรายปี: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:
ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของฉันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ มันได้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันของฉัน
ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของฉันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ มันกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันของฉัน
10. BeforeSunset AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนอย่างมีสติและการติดตามเวลาในที่เดียว)
บางวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางวันก็ยืดยาด BeforeSunset AI ช่วยให้คุณเข้าใจทั้งสองแบบ
แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คิดมาอย่างดีนี้ผสานการวางแผนอย่างมีสติกับโครงสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้—โดยไม่ทำให้วันของคุณกลายเป็นรายการที่ต้องทำอย่างเคร่งครัด เหมาะสำหรับนักฟรีแลนซ์, ผู้ทำงานทางไกล, และผู้เชี่ยวชาญอิสระ แอปนี้มอบระบบอัตโนมัติที่เพียงพอเพื่อช่วยคุณโฟกัสโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ
AI ของ BeforeSunset มอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนประจำวัน การติดตามเวลา และการเพิ่มประสิทธิภาพการโฟกัส ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเชิงสะท้อนและการสร้างกิจวัตรการวางแผนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนที่เน้นความมีสติ
เริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยกิจวัตรการวางแผนประจำวันอย่างง่าย ๆ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน AI จะแนะนำลำดับงาน ประมาณเวลาที่ต้องใช้ และเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการโฟกัส คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และเครื่องมือจะจัดเรียงแผนของคุณใหม่ให้เหมาะสม เมื่อคุณดำเนินการไป เครื่องมือจะเชิญชวนให้คุณบันทึกงานที่เสร็จสิ้น ทำเครื่องหมายงานที่ข้ามไป และสะท้อนให้เห็นว่าวันของคุณเป็นไปอย่างไรจริง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BeforeSunset AI
- สร้างแผนประจำวันพร้อมคำแนะนำจาก AI สำหรับระยะเวลาและลำดับของงาน
- ทบทวนงานที่ทำเสร็จแล้วและรายการที่ข้ามไปเพื่อการสะท้อนคิด
- มองเห็นแนวโน้มการผลิตได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้กราฟที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ AI ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือจัดการงานหรือปฏิทินของบุคคลที่สาม
- เหมาะสำหรับการใช้งานคนเดียว; ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกัน
ราคาของ BeforeSunset AI
- ข้อดี: $18/เดือน
- ทีมโปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
ก่อนพระอาทิตย์ตก AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง BeforeSunset AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์บน G2ระบุว่า:
BeforeSunset AI เป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นซึ่งช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉันด้วยความช่วยเหลือของ AI ฉันสามารถเพิ่มและปรับแต่งงานต่างๆ ได้ ซึ่งยังช่วยให้ฉันตั้งเวลาสำหรับแต่ละงานแยกกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมาย เช่น "ทำงานในวันนี้ให้เสร็จ" และ "พักเบรก" โดยสรุปแล้ว มันสามารถแทนที่ปฏิทินที่มีอยู่ด้วยการผสานรวม AI
BeforeSunset AI เป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นซึ่งช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉันด้วยความช่วยเหลือของ AI ฉันสามารถเพิ่มและปรับแต่งงานต่างๆ ได้ ซึ่งยังช่วยให้ฉันตั้งเวลาสำหรับแต่ละงานแยกกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมาย เช่น "ทำงานในวันที่มีอยู่ให้เสร็จ" และ "พักเบรก" โดยสรุปแล้ว มันสามารถแทนที่ปฏิทินที่มีอยู่ด้วยการผสานรวม AI
📖 อ่านเพิ่มเติม: ไอเดียธุรกิจ AI ที่ทำกำไรสูงสุด
11. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการประชุมให้เป็นบันทึกการประชุมที่สามารถดำเนินการได้และค้นหาได้)
คุณมาประชุม Otter มาเพื่อจดจำทุกสิ่งที่คุณลืม
Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการจับถ้อยคำสนทนาแบบเรียลไทม์และแปลงเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาย Zoom ประชุมแบบพบหน้า หรือระดมความคิด Otter จะคอยฟังอย่างเงียบ ๆ ถอดเสียง และติดแท็กช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับการสนทนาโดยไม่ต้องจดบันทึกเอง
จุดเด่นที่แท้จริงคือหลังการประชุม Otter จะใส่เวลาในไฮไลท์โดยอัตโนมัติ ระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติ และให้คุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากบันทึกการประชุม สำหรับทีมที่ต้องมีการซิงค์ข้อมูลบ่อยหรือมีการโทรกับลูกค้า Otter ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ แม้ว่าจะพลาดการประชุมไปทั้งหมดก็ตาม คุณสามารถแชร์ลิงก์ มอบหมายความคิดเห็น และค้นหาการสนทนาในอดีตได้ภายในไม่กี่วินาที
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ระบุผู้พูดและเน้นวลีสำคัญโดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนบันทึกการเรียนให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้
- ค้นหาเนื้อหาการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยคำถามภาษาธรรมชาติ
- ซิงค์กับ Zoom, Google Meet และปฏิทินเพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความแม่นยำอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือเมื่อมีผู้พูดหลายคน
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่จำกัดภายในแอป
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
The Otter.ai ช่วยฉันในการจดบันทึกและร่างรายงานการประชุม (MOM) ไปพร้อมกัน มันช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากที่ฉันเคยใช้ไปกับการจดบันทึกและการร่างรายงานการประชุม มันทำให้งานที่ยากกลายเป็นงานที่ชาญฉลาด หากฉันพลาดประเด็นใดไป ฉันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลจนกว่าจะรวบรวมทุกอย่างได้ครบถ้วน หากฉันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ฉันก็จะมีสรุปการประชุมได้ในคลิกเดียว
The Otter.ai ช่วยฉันในการจดบันทึกและร่างรายงานการประชุม (MOM) ไปพร้อมกัน มันช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากที่ฉันเคยใช้ไปกับการจดบันทึกและการร่างรายงานการประชุม มันทำให้งานที่ยากกลายเป็นงานที่ชาญฉลาด หากฉันพลาดประเด็นใดไป ฉันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลจนกว่าจะรวบรวมทุกอย่างได้ครบถ้วน หากฉันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ฉันก็จะมีสรุปการประชุมได้ในคลิกเดียว
12. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพ, สรุป, และติดตามการสนทนาของทีม)
การประชุมสิ้นสุดลง รายการที่ต้องดำเนินการหายไป Fireflies ทำให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่หายไป
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่เข้าร่วมการสนทนาของคุณ บันทึกการสนทนา และดึงข้อมูลสำคัญออกมา เพื่อให้การติดตามผลของคุณไม่ต้องพึ่งพาความจำ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือประชุมออนไลน์หลักส่วนใหญ่ และส่งมอบบันทึกการประชุม สรุป และไฮไลท์ที่คุณสามารถค้นหา แบ่งปัน และมอบหมายงานได้
ระบบ AI ของ Fireflies ติดตามคำสำคัญ, จัดกลุ่มหัวข้อ, และส่งการแจ้งเตือนติดตามอัตโนมัติ. การผสานระบบใหม่กับระบบ CRM และแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตทำให้เป็นเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการสนทนา.
คุณค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อทีมของคุณเริ่มใช้งานอย่างสม่ำเสมอ Fireflies ติดตามหัวข้อที่เกิดขึ้นซ้ำ อัตโนมัติการติดแท็กการสนทนาตามหัวข้อ และยังสามารถให้คุณแสดงความคิดเห็นโดยตรงในส่วนเฉพาะของบันทึกการสนทนาได้อีกด้วย สำหรับทีมขาย ทีมความสำเร็จของลูกค้า หรือการอัปเดตโครงการข้ามสายงาน นี่คือวิธีที่ง่ายในการรักษาความสอดคล้องให้สูงและลดความเข้าใจผิดให้น้อยที่สุด
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมจากแพลตฟอร์มยอดนิยมต่างๆ
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในบทถอดความ
- ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้คำสำคัญ, ผู้พูด, หรือหัวข้อ
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อติดตามผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ต้องตั้งค่าอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการประชุมที่ไม่ตั้งใจ
- อาจจำเป็นต้องทบทวนบทสรุปสำหรับการอภิปรายที่ซับซ้อน
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
พูดตามตรงเลยนะ มันช่วยประหยัดเวลาได้มากจริงๆ วิธีที่มันเข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกทุกอย่าง และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้นั้นเปลี่ยนเกมไปเลย ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดหรือจดบันทึกไม่ทัน—ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นพร้อมให้ตรวจสอบแล้ว
พูดตามตรงเลยนะ มันช่วยประหยัดเวลาได้มากจริงๆ วิธีที่มันเข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกทุกอย่าง และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ มันเปลี่ยนเกมไปเลย ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดหรือต้องจดบันทึกย่ออีกต่อไป—ทุกอย่างอยู่ที่นั่นพร้อมให้ตรวจสอบแล้ว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้โฟลเดอร์แบบหลายมุมมองเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเห็นข้อมูลตรงกัน ไม่ใช่ทุกบทบาทในทีมขายของคุณที่ต้องการมุมมองเดียวกัน ตัวแทนขายชอบใช้บอร์ดเพื่อติดตามดีลตามขั้นตอน ผู้จัดการพึ่งพาการดูปฏิทินหรือไทม์ไลน์สำหรับการวางแผน และฝ่ายปฏิบัติการชอบใช้ตารางในการจัดเรียงข้อมูลลูกค้า แทนที่จะทำซ้ำข้อมูล ให้ตั้งค่ามุมมองหลายแบบภายในโฟลเดอร์เดียวในClickUp CRM ติดแท็กแต่ละมุมมองให้เหมาะสมและปักหมุดมุมมองที่คุณต้องการให้เห็นก่อน วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่แต่ละคนสามารถทำงานในรูปแบบที่ตนเองถนัด—หมดปัญหาความสับสนว่า "ดีลนั้นอยู่ที่ไหน?"
13. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการสนทนา)
หากการประชุมของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก แต่บันทึกของคุณกลับไม่—Avoma ต้องการพูดคุยด้วย
Avoma เป็นมากกว่าเครื่องมือถอดเสียง; มันคือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อจับภาพ วิเคราะห์ และจัดระเบียบการประชุมของคุณในระดับใหญ่ มันบันทึกและถอดเสียงการโทรในด้านการขาย ความสำเร็จของลูกค้า และการประสานงานภายใน จากนั้นใช้ AI เพื่อสรุปการสนทนา ระบุแนวโน้ม และเน้นประเด็นที่ต้องดำเนินการ
Avoma's AI มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุม, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้. คุณสมบัติใหม่รวมถึงการสอนแบบขับเคลื่อนด้วย AI และการติดตามประสิทธิภาพ, ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการวิเคราะห์การสนทนา.
สิ่งที่ทำให้ Avoma แตกต่างคือการมุ่งเน้นที่โครงสร้าง มันแยกการประชุมออกตามผู้พูด หัวข้อ และความรู้สึก—ให้คุณมากกว่าแค่บทถอดความที่สามารถค้นหาได้ ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการตลาดและการขาย มันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ชเพื่อช่วยให้ตัวแทนปรับปรุงการนำเสนอและการติดตามผล
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- บันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
- แยกการโทรตามหัวข้อ ผู้พูด และความรู้สึก
- ติดตามธีมและคำสำคัญในบทสนทนาของทีม
- สร้างบันทึกการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหลังการประชุม
- นำเสนอการวิเคราะห์การสนทนาเพื่อการโค้ชและการติดตามประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Avoma
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
- การใช้งานเต็มรูปแบบต้องใช้แผนชำระเงิน
ราคาของ Avoma
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- องค์กร: $39/เดือน
- องค์กร: $39/เดือน (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
- ส่วนเสริมปัญญาการสนทนา: $35/เดือน
- ส่วนเสริมข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 35 ดอลลาร์/เดือน
- ส่วนเสริมเราเตอร์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย: 25 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
14. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเขียนอย่างชัดเจนและมั่นใจ)
สมองของคุณมีไอเดีย Grammarly ทำให้แน่ใจว่าไอเดียเหล่านั้นไม่หลุดออกมาอย่างสับสน
Grammarly คือผู้ช่วยเขียน AI ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก—ด้วยเหตุผลที่ดี มันตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และน้ำเสียงขณะที่คุณเขียนอีเมล เอกสาร และแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack หรือ Notion แต่เหนือกว่าการจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Grammarly ยังช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมั่นใจ กระชับ หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น ขึ้นอยู่กับเจตนาของคุณ
ปัญญาประดิษฐ์ของ Grammarly ให้บริการปรับโทนเสียง, แก้ไขประโยคเต็ม, และคิดค้นไอเดียเนื้อหา. การผสานการทำงานที่ขยายตัวและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วมทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับความชัดเจนในการเขียนสำหรับมืออาชีพ.
สำหรับมืออาชีพที่ต้องตอบกลับอย่างรวดเร็วหรือเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ คำแนะนำแบบเรียลไทม์ของ Grammarly จะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นโดยไม่ทำให้คุณช้าลง มันจะแจ้งเตือนการใช้คำที่ไม่ชัดเจน แนะนำคำหรือวลีทางเลือก และแม้กระทั่งแนะนำให้เขียนใหม่เมื่อคุณพูดวกวน ตัวตรวจจับโทนเสียงของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันช่วงเวลาที่ 'อุ๊ย นั่นฟังดูรุนแรงเกินไป'
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- รับการเขียนประโยคใหม่ทั้งหมดเพื่อการสื่อสารที่กระชับหรือน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ใช้คำแนะนำด้านรูปแบบเพื่อความสุภาพ ความลื่นไหล และความเป็นมืออาชีพ
- ทำงานได้บนเบราว์เซอร์ต่างๆ อีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ข้อเสนอแนะขั้นสูงบางอย่างต้องได้รับการตรวจสอบด้วยตนเอง
- เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
15. Perplexity Labs (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่รวดเร็วด้วย AI และการดึงความรู้ตามบริบท)
คุณไม่จำเป็นต้องเปิด 17 แท็บเพื่อค้นคว้าคำถามเดียวอีกต่อไป—Perplexity Labs ได้อ่านให้คุณแล้ว
Perplexity Labs ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการคำตอบที่มีความเชี่ยวชาญโดยปราศจากสิ่งรบกวน ด้วยพลังจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ล้ำสมัย เป็นผู้ช่วยวิจัย AI แบบสนทนาที่สามารถค้นหา อ้างอิง และสรุปข้อมูลจากแหล่งเว็บและวิชาการ คุณเพียงแค่ถามคำถาม และมันจะให้คำตอบที่ไม่ใช่แค่คำตอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งที่มา บริบท และตัวเลือกในการติดตามผล
การค้นหาด้วย AI ของ Perplexity ให้คำตอบที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลและข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการสรุปเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิค ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยวิจัย
ไม่เหมือนกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมที่ท่วมท้นคุณด้วยลิงก์มากมาย Perplexity มอบสรุปข้อมูลที่สะอาดและอ้างอิงแหล่งที่มาได้ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถประเมินข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักเรียน นักการตลาด และนักวิเคราะห์ที่ใช้เวลามากในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่าการค้นหาข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Perplexity Labs
- ตอบคำถามที่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแหล่งข้อมูลบนเว็บ
- สรุปบทความวิชาการและเนื้อหาแบบยาวพร้อมการอ้างอิง
- รับแหล่งที่มาและลิงก์ที่โปร่งใสเพื่อการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ Perplexity Labs
- การปรับแต่งจำกัดสำหรับโทนเสียงหรือรูปแบบของผลลัพธ์
- อาจไม่สามารถใช้แทนเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางได้
ราคาของ Perplexity Lab
- ฟรี
- ข้อดี: $20/ผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Pro: $40/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนความสับสนและความคิดเห็น
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
16. Qodo (เหมาะที่สุดสำหรับความสมบูรณ์ของโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการพัฒนาแบบร่วมมือ)
การตรวจสอบโค้ดมักรู้สึกเหมือนเป็นคอขวด Qodo เปลี่ยนให้กลายเป็นพลังพิเศษ
Qodo เป็นแพลตฟอร์มที่เน้น AI เป็นอันดับแรก สร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาสมัยใหม่ ช่วยให้คุณเขียน ทดสอบ และปรับปรุงโค้ดด้วยความแม่นยำระดับเครื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์ pull request ไปจนถึงการแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่าในคลังโค้ดของคุณ ระบบหลายเอเจนต์ของ Qodo ทำงานเหมือนผู้ตรวจสอบเบื้องหลังที่เรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดของทีมคุณ และพัฒนาไปพร้อมกับการคอมมิตทุกครั้ง
ระบบ AI ของ Qodo มอบการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด, ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ, และการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ. คุณสมบัติการร่วมมือใหม่สำหรับทีมพัฒนาทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับความสมบูรณ์ของโค้ดและประสิทธิภาพการทำงาน.
Qodo สามารถตรวจจับข้อบกพร่อง แนะนำคำอธิบาย PR บังคับใช้มาตรฐานการตั้งชื่อ และสร้างการทดสอบหน่วยได้ ผลลัพธ์คือ? การปล่อยซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้น ข้อบกพร่องน้อยลง และวิศวกรที่มีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาคนเดียวหรือกำลังขยายทีมข้ามสควอด Qodo ช่วยให้คุณภาพของโค้ดคงที่โดยไม่เป็นอุปสรรค
คุณสมบัติเด่นของ Qodo
- ปัญหาโค้ดพื้นผิวและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามตั๋วแบบเรียลไทม์
- สร้างคำอธิบายประชาสัมพันธ์โดยใช้ AI
- เรียนรู้และบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เฉพาะเจาะจงกับรีโพสิตอรี
- รองรับการรับรู้โค้ดในระดับองค์กรและหลายรีโพสิตอรี
- ใช้ตัวแทน MCP ที่สร้างขึ้นในตัวหรือกำหนดเองสำหรับงานเฉพาะทาง
ข้อจำกัดของ Qodo
- คุณค่าที่จำกัดสำหรับทีมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด
- ยังคงขยายการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการพัฒนาอื่น ๆ
ราคาของ Qodo
- นักพัฒนา: ฟรี
- ทีม: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Qodo
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม
17. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดโดยมี AI ช่วยและเอกสารทางเทคนิค)
การดีบั๊กตอนตีสองรู้สึกไม่เหงาเท่าไหร่เมื่อมี Cursor อยู่เคียงข้างคุณ
Cursor คือโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่สร้างขึ้นโดยใช้ AI สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการมากกว่าแค่การไฮไลต์ไวยากรณ์ มันผสานรวม AI แบบสนทนาเข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และอธิบายโค้ดได้ขณะทำงาน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Stack Overflow และ IDE ของคุณ Cursor จะเก็บคำถาม คำตอบ และโค้ดของคุณไว้ในขั้นตอนเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนโค้ดใหม่ตั้งแต่ต้น ปรับปรุงโค้ดเก่า หรือกำลังหาสาเหตุว่าทำไมโค้ดเพียงบรรทัดเดียวถึงทำให้โปรเจกต์ของคุณเกิดข้อผิดพลาด Cursor พร้อมให้คำแนะนำตามบริบทและแก้ไขโค้ดได้ทันทีในขณะที่คุณเขียน มันเข้าใจรีโพสิตอรีของคุณ อ้างอิงไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และให้คำตอบที่สอดคล้องกับโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคอร์เซอร์
- สร้าง ปรับโครงสร้าง และอธิบายโค้ดโดยสอดคล้องกับการสนับสนุนของ AI
- ผสานคำสั่งภาษาธรรมชาติเข้ากับตัวแก้ไขโค้ดของคุณโดยตรง
- อ้างอิงไฟล์โครงการจริงของคุณเพื่อคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- นำทางและแก้ไขโค้ดขนาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบท
ข้อจำกัดของเคอร์เซอร์
- เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาอิสระหรือธุรกิจขนาดเล็ก
- การผสานรวมที่จำกัดนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดหลัก
การกำหนดราคาแบบเคอร์เซอร์
- งานอดิเรก: ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- อัลตร้า: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $40/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและรีวิวของเคอร์เซอร์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
18. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบเนื้อหาด้วย AI)
หากวิกิของบริษัทคุณรู้สึกเหมือนลิ้นชักเก็บของไร้ระเบียบ Document360 พร้อมที่จะทำความสะอาดให้เรียบร้อย
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างฐานความรู้ที่ชัดเจน มีโครงสร้าง และสามารถค้นหาได้ ทั้งสำหรับทีมภายในและผู้ใช้ภายนอก โดย Document360 ใช้ AI ในการขับเคลื่อนการค้นหาอัจฉริยะ การแนะนำเนื้อหา และการติดแท็กอัตโนมัติ ฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการบำรุงรักษาฐานความรู้และการตรวจจับข้อมูลซ้ำ ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า สร้างคู่มือมาตรฐานภายในองค์กร หรือจัดทำศูนย์รวมข้อมูลสำหรับพนักงานใหม่ Document360 มอบการควบคุมอย่างละเอียดทั้งในด้านรูปแบบการนำเสนอ การเข้าถึง และการจัดการเวอร์ชันให้คุณได้อย่างครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุน ทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมการตลาดเนื้อหาที่ต้องการวิธีจัดระเบียบเนื้อหาที่เรียบง่ายและขยายขนาดได้โดยไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- สร้างฐานความรู้สาธารณะหรือส่วนตัวด้วยรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้
- ใช้ AI เพื่อติดแท็กอัตโนมัติ, สรุป หรือแนะนำหมวดหมู่เนื้อหา
- รักษาการควบคุมเวอร์ชันด้วยการย้อนกลับและการจำกัดการเข้าถึง
- ผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุน, ระบบ CRM และแพลตฟอร์มเว็บ
- วิเคราะห์การใช้งานด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Document360
- เป็นระบบเอกสารมากกว่าพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบเต็มรูปแบบ
- อินเตอร์เฟซอาจรู้สึกหนาแน่นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ Document360
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
19. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดด้วยโครงสร้าง AI)
Miro คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่ทีมที่คิดในรูปแบบแผนผัง, กระบวนการ, และกระดานไวท์บอร์ดเลือกใช้
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Miro ช่วยให้จัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์, วางแผนเวิร์กช็อป, หรือดำเนินการสปรินต์การออกแบบ Miro's AI จะช่วยอัตโนมัติการสร้างแผนภาพ, ให้เทมเพลตที่ชาญฉลาด, และจัดกลุ่มความคิดเพื่อการคิดสร้างสรรค์ Miro's AI-powered tools ใหม่ช่วยให้เวิร์กช็อปและการสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เป็นศูนย์กลางของการนวัตกรรมของทีม
แทนที่จะจัดเรียงความคิดด้วยตนเองหรือติดโน้ตกระดาษเป็นชั่วโมง ๆ คุณสามารถให้ Miro ช่วยจัดระเบียบทุกอย่างได้เพียงไม่กี่คลิก นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างแผนกราบรื่นขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้พร้อมกันโดยไม่จำกัดเวลาและเขตเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้การแบ่งกลุ่มและการสรุปด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาการระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแผนผัง แคนวาส และการวางแผนผลิตภัณฑ์
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Jira, Notion, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Miro
- คณะกรรมการอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปหากมีองค์ประกอบมากเกินไป
- คุณสมบัติ AI บางอย่างจำกัดเฉพาะแผนชำระเงิน
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
20. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องมือและอัตโนมัติการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
หากแอปพลิเคชันของคุณสามารถสื่อสารกันได้ Zapier จะเป็นผู้แปลและผู้ช่วยส่วนตัวของพวกเขา
Zapier คือเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปโปรดต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น AI ของ Zapier ช่วยให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาธรรมชาติเป็นไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมฟีเจอร์แชทบอท AI และการสร้างโค้ดอัตโนมัติ ฟีเจอร์ใหม่ ได้แก่ ตารางข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำในการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Zapier ทำให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ (เรียกว่า "Zaps") ง่ายยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ AI ใหม่ เพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ระบบจะร่างการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานข้ามเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้ให้คุณทันที นี่ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือจัดการกับเครื่องมือที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- อัตโนมัติการกระทำผ่านแอปมากกว่า 6,000 แอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ใช้ AI เพื่อสร้าง Zaps ด้วยคำแนะนำภาษาธรรมชาติ
- กำหนดขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนด้วยตรรกะเงื่อนไขและตัวกรอง
- ตรวจสอบและแก้ไขเวิร์กโฟลว์จากแดชบอร์ดส่วนกลาง
- รับการแจ้งเตือนหากการทำงานอัตโนมัติล้มเหลวหรือต้องการการอัปเดต
ข้อจำกัดของ Zapier
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น
- บางการกระทำขั้นสูงต้องการแผนพรีเมียม
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
การยกระดับเวิร์กโฟลว์ของคุณเริ่มต้นด้วย ClickUp และเครื่องมือจัดระเบียบด้วย AI
โน้ตติดผนังและวิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็วอื่น ๆ ยังคงมีประโยชน์ในบางกรณี แต่ไม่สามารถรองรับความเร็วหรือความซับซ้อนของกระบวนการทำงานในปัจจุบันได้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้มากกว่า—เชื่อมต่อข้อมูล คาดการณ์ความต้องการ และทำงานซ้ำ ๆ ที่ทำให้คุณช้าลงโดยอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีม จัดการลูกค้า หรือรักษาโครงการส่วนตัวให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง เครื่องมือในรายการนี้จะช่วยเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp รวมความสามารถเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, Brain และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์—เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น เป้าหมายชัดเจน และทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ทำงานอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นด้วย ClickUp ฟรี.