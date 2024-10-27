20 อันดับไอเดียธุรกิจ AI ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในปี 2025

หากคุณยังไม่ได้ลองใช้ ChatGPT, Google Gemini หรือ Notebook LM รุ่นล่าสุด เราขอเชิญคุณออกมาจากใต้ก้อนหินซะที แค่ล้อเล่นนะ แต่...ก็ไม่ใช่ทั้งหมด
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างสิ้นเชิง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการส่งมอบคุณค่าของบริษัทต่าง ๆ
การแพร่หลายของปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่กระแสชั่วคราว McKinsey ประมาณการว่า AI อาจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโลกได้ถึง 13 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 หากคุณต้องการมีส่วนแบ่งจากเค้กก้อนนี้ นี่คือ 20 ตัวอย่างแนวคิดธุรกิจ AI ที่ทำกำไรได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจใหม่ของคุณ
20 ตัวอย่างธุรกิจ AI ที่ทำกำไรได้
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ AI สร้างสรรค์ คิดถึงมันว่าเป็นเครื่องมือ 'การสร้างเนื้อหา' แม้ว่าจะเป็นกรณีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็ไม่ใช่กรณีเดียวเท่านั้น AI ได้ก้าวหน้าอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเพลงและบันเทิง การดูแลสุขภาพ ยา การผลิต การพัฒนาซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ
นี่คือตัวอย่างแนวคิดธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายความสนใจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
1. แผนการออกกำลังกายและโภชนาการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
การปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งที่ AI สามารถทำได้. มันสามารถศึกษาแนวโน้ม, ทำความเข้าใจข้อมูลนำเข้า, และปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะกับบุคคลได้ในปริมาณมาก. ตัวอย่างธุรกิจ AI ตัวแรกใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้.
แอปฟิตเนสและโภชนาการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับแต่งการปฏิบัติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้ใช้แต่ละคนตามอายุ เพศ ระดับกิจกรรม เป้าหมายด้านสุขภาพ และความชอบด้านอาหาร แอปดังกล่าวสามารถ:
- แนะนำแผนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
- แนะนำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
- ช่วยเหลือผู้ใช้ผ่านการฝึกฝนที่ช่วยสร้างนิสัย
- ช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอื่น ๆ
- เตือนผู้ใช้ให้รับประทานอาหารเสริม/ยา
ต่างจากแอปพลิเคชันฟิตเนสแบบดั้งเดิม แอปพลิเคชันที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ/วิถีชีวิตของผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ถึงน้ำหนักเป้าหมายแล้ว แอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนการออกกำลังกายโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้คงสภาพปัจจุบันไว้ได้
เคล็ดลับธุรกิจ: ในฐานะธุรกิจ แผนการออกกำลังกายและโภชนาการส่วนบุคคลสามารถดำเนินตามรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบธุรกิจถึงผู้บริโภค (B2C) คุณสามารถเลือกจาก รูปแบบการสมัครสมาชิกแบบมีโฆษณา, แบบฟรีเมียม, หรือแบบแบ่งระดับ เพื่อให้แอปนี้มีกำไร
2. การจัดการสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติ
โดยทั่วไปแล้ว ระบบอัตโนมัติจะทำงานตามกฎเกณฑ์ กล่าวคือ จะปฏิบัติตามรูปแบบ "ถ้า...แล้ว...เช่น" อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปลี่ยนแปลงเกมไปอย่างสิ้นเชิง AI ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวกระตุ้นหรือปฏิกิริยาหลายรูปแบบได้
ระบบอัตโนมัติประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังขนาดใหญ่ในคลังสินค้าและองค์กรห่วงโซ่อุปทาน เครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความสามารถสูงสามารถ:
- บริหารจัดการอุปสงค์-อุปทาน: ทำความเข้าใจความต้องการ ติดตามระดับสต็อก และสั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
- จัดการกับความผันผวนของตลาด: ทำนายความผันผวนของความต้องการตามฤดูกาลและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิต การกำหนดราคา หรือการแทรกแซงเชิงกลยุทธ์อื่นๆ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง: ระบุจุดคอขวดในห่วงโซ่อุปทานและเสนอเส้นทางการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เคล็ดลับธุรกิจ: นี่คือแอป B2B ที่โดยทั่วไปจะเรียกเก็บเงินในรูปแบบสัญญาระยะยาว แม้ว่าจะสามารถใช้บริการแบบสมัครสมาชิกแบบจ่ายตามการใช้งานได้ แต่การสร้าง การมีส่วนร่วมหลายปีอาจให้ผลกำไรมากที่สุด
3. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับโรงงานผลิต
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มผลกระทบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) โซลูชันการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรม โดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้ แอปการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ที่ใช้ AI จะคาดการณ์ว่าเครื่องจักรมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวเมื่อใด
สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการบำรุงรักษาได้ก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหาย ซึ่งช่วยป้องกันการหยุดชะงักและการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันนี้ให้ผลกำไรอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมเช่นการผลิต การบิน และพลังงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายจากการเสียหายของอุปกรณ์อาจสูงถึงหลายล้านบาท
เคล็ดลับทางธุรกิจ: แอปพลิเคชันการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังต้องการเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายหลากหลายชนิด ซึ่งอาจเป็นการลงทุนเบื้องต้นที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ B2B นี้ควรได้รับการจัดตั้งเป็นโซลูชันระยะยาวที่รวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน
4. ระบบการเรียนรู้แบบปรับตัวด้วยปัญญาประดิษฐ์
มีผู้เรียนหลากหลายประเภท — ผู้เรียนที่ชอบการมองเห็น ผู้ฟัง ผู้อ่าน ผู้ลงมือทำ และอื่นๆ ระบบการเรียนรู้ที่ดีคือระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแผนการสอนที่แตกต่างกันเป็นสิบๆ แบบ
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำสิ่งนั้นได้พอดี พวกมันสามารถมอบประสบการณ์การศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยการวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวอย่างเช่นหลักสูตรที่ใช้ AIสามารถนำเสนอภาพและกราฟให้กับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ ในขณะที่ให้เทคนิคการจำแบบง่ายกับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำวัสดุเสริมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ปรับตัวได้ด้วย AI นี่คือความต้องการในการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม
- การเรียนรู้ภาษา
- หลักสูตรการศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น
- การฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความจำ
- ภาษาโปรแกรม
- งานอดิเรก เช่น การถักโครเชต์ การถักนิตติ้ง การวาดภาพ เป็นต้น
- ทักษะอาชีพ เช่น การช่างไม้, การก่อสร้าง, การประปา, เป็นต้น
เคล็ดลับทางธุรกิจ: ระบบการเรียนรู้สามารถเป็นแบบ B2C ผ่านการสมัครสมาชิกได้ คุณยังสามารถสร้างบนโมเดล B2B โดยขายโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาให้กับองค์กรได้อีกด้วย
5. การจัดการบ้านอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
การจัดการบ้านอัจฉริยะเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในปัญญาประดิษฐ์ บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Google Nest และ Samsung Smart Things กำลังสร้างโซลูชันเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิไปจนถึงแสงสว่างและความปลอดภัย
กรณีการใช้งานที่น่าสนใจที่สุดบางประการในการจัดการบ้านคือ:
- การจัดการอุปกรณ์โดยการเปิดและปิดจากระยะไกล
- ปรับแต่งสี ความอบอุ่น และความสว่างของแสงไฟ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประสิทธิภาพโดยการปรับหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- การตรวจสอบกิจกรรมผิดปกติและการแจ้งเตือนเจ้าของบ้านเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
โดยทั่วไป แอปพลิเคชันบ้านอัจฉริยะจะถูกขายผ่านผู้ผลิตอุปกรณ์
ตัวอย่างเช่น หากซัมซุงหรือเสียวหมี่ผลิตตู้เย็นหรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ พวกเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมือถือให้ควบคุมด้วย
เคล็ดลับธุรกิจ: หากคุณกำลังพัฒนาระบบจัดการบ้านที่ใช้ AI คุณควร ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ เพื่อรวมผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับพวกเขา
6. การให้คำปรึกษาทางการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
การให้คำปรึกษาทางการเงินยังเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งด้วย ผู้ให้คำปรึกษาต้องรับผิดชอบในการทำให้ลูกค้าเข้าใจเงื่อนไข ข้อกำหนด ความเสี่ยง และผลตอบแทนของการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา ความลึกซึ้งของการสนทนาเหล่านี้ทำให้ยากต่อการขยายขนาด
การให้คำปรึกษาทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ความสามารถของ AI ในการประมวลผลข้อมูลทางการเงินจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ AI เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำนายแนวโน้มตลาด การบริหารความเสี่ยง และการค้นหาโอกาสทางการลงทุน
สำหรับนักลงทุน, AI สามารถให้คำแนะนำการลงทุนที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาแบบดั้งเดิม. สำหรับที่ปรึกษา, AI สามารถทำให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจำนวนมากเป็นระบบอัตโนมัติและดำเนินการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
เคล็ดลับธุรกิจ: ในฐานะผู้พัฒนาแอป คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้ทั้งสองประเภท โดยใช้ประโยชน์จาก รูปแบบตลาดกลาง
7. การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ปัจจุบัน บริการด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กล่าวคือ ผู้ป่วยจะติดต่อแพทย์เมื่อรู้สึกเจ็บปวดหรือมีอาการป่วย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงประชากรสูงอายุ กำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนไปสู่แนวทางเชิงรุกด้วยการนำเสนอการดูแลสุขภาพที่เน้นคุณค่า
การเคลื่อนไหวนี้พึ่งพาข้อมูล, การคาดการณ์, และการทำงานอัตโนมัติเป็นอย่างมาก แอปพลิเคชันวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของคุณสามารถขี่คลื่นนี้ได้อย่างมีกำไรโดย:
- การประมวลผลข้อมูลการติดตาม/อุปกรณ์สวมใส่แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับความผิดปกติ
- วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, และประวัติผู้ป่วยเพื่อตรวจหาโรคในระยะเริ่มแรก
- การอ่านภาพสแกนทางการแพทย์และการปรับปรุงความแม่นยำในการวินิจฉัย
- การเชื่อมโยงพฤติกรรม เช่น นิสัยการกิน การออกกำลังกาย การบริโภคน้ำตาล การสูบบุหรี่ ฯลฯ กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
เคล็ดลับทางธุรกิจ: ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด คุณจะต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พิจารณาการร่วมมือกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงเพื่อเปิดตัวบริการวินิจฉัยของคุณ
8. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงในธุรกิจธนาคาร
ในครึ่งแรกของปี 2024 จำนวนเงิน 570 ล้านปอนด์ (หรือประมาณ 740 ล้านดอลลาร์)ถูกสูญเสียไปจากการฉ้อโกงการชำระเงินในสหราชอาณาจักร เมื่อปีที่แล้วลูกค้าในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินไปกับการฉ้อโกงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้ไม่หวังดีออกแบบกลโกงที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อหลอกลวงธนาคารและลูกค้า ผู้นำในวงการธนาคารทุกคนต่างมองหาความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
แอปตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรสามารถ:
- วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมจำนวนมากในเวลาจริงเพื่อค้นหาแบบแผน
- ระบุธุรกรรมที่ผิดปกติหรือเป็นการฉ้อโกง
- ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยและแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้อง
- คาดการณ์การฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นและให้คำแนะนำสำหรับมาตรการป้องกัน
เคล็ดลับทางธุรกิจ: เมื่อระบบตรวจจับการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับตัวตามกาลเวลา การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ผู้ฉ้อโกงอาจใช้จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบที่ใช้กฎเกณฑ์แบบดั้งเดิม
9. การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ในโลกของการตลาดดิจิทัล เนื้อหาคือทุกสิ่ง เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถยกระดับสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเนื้อหาอย่างแท้จริง
- การสร้างร่าง: ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจคำสั่งของมนุษย์เพื่อสร้างเนื้อหา
- การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: การนำข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง เช่น บล็อกหรือกรณีศึกษา แล้วนำมาปรับใช้ใหม่โดยอัตโนมัติเป็นสคริปต์วิดีโอ พอดแคสต์ จดหมายข่าว การอัปเดตบนโซเชียลมีเดีย ฯลฯ
- การคัดสรรเนื้อหา: สร้างเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดี เช่น เพลย์ลิสต์บน Spotify และ YouTube โดยการเรียนรู้ความชอบของผู้ใช้จากประวัติการใช้งาน
- การควบคุมคุณภาพ: ตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, SEO และอื่น ๆ
- การสร้างสรุปที่อ่านง่าย: การประมวลผลเนื้อหาแบบยาวและสรุปให้อ่านง่ายและอ้างอิงได้สะดวก
เคล็ดลับธุรกิจ: เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ AI มีตัวเลือกมากมายสำหรับรูปแบบธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก คุณสามารถคิดค่าบริการตามจำนวนคำที่คุณตรวจสอบ
หากคุณกำลังนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลสามารถผสานเข้ากับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันสื่อต่าง ๆ และจำหน่ายร่วมกันได้ สำหรับเนื้อหาแล้ว โอกาสในการสร้างรายได้นั้นไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง
10. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีมเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้นำธุรกิจทุกคน โดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความรู้ ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำหนดความหมายของประสิทธิภาพการทำงานอย่างชัดเจน เครื่องมือใดก็ตามที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กร
การจัดการโครงการด้วย AI: เครื่องมือ AI แบบบูรณาการ เช่นClickUp Brain ที่ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพสามารถช่วยคุณ:
- สร้างการอัปเดต/การรายงานสถานะ
- ดึงข้อมูลโครงการ
- อัตโนมัติการจัดตารางและการวางแผน
- บริหารจัดการปริมาณงานของทีมข้ามสายงาน
การจัดการปฏิทินด้วย AI: การประชุมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ AI สามารถช่วยจัดการเรื่องนี้ได้โดยการปรับแต่งตารางเวลาให้เหมาะสมกับความชอบ รูปแบบ และลำดับความสำคัญของแต่ละบุคคล
AI Copilots: AI เชิงสร้างสรรค์ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของตัวแทน AI ในหลากหลายหน้าที่ คุณสามารถสร้าง Copilot ของคุณสำหรับนักเขียน, บรรณาธิการ, นักพัฒนา, ผู้นำด้านการปฏิบัติการ, พนักงานขาย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน, เป็นต้น
เคล็ดลับธุรกิจ: คุณสามารถทำให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นแบบ B2C ขายให้กับบุคคลทั่วไปได้ คุณยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แบบร่วมมือกัน โดยคิดค่าบริการแบบสมัครสมาชิกต่อผู้ใช้สำหรับเครื่องมือ AI แก่สตาร์ทอัพและทีมองค์กรได้อีกด้วย
11. การสรรหาบุคลากรและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การทำงานในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน ด้วยปรากฏการณ์การลาออกเงียบ เศรษฐกิจแบบกิ๊ก แรงงานแบบผสมผสาน และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอื่น ๆ การสรรหาบุคลากรจึงตกอยู่ในความวุ่นวาย เครื่องมือ AI สามารถช่วยจัดการความวุ่นวายนั้นให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมาย
แอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ ต่อไปนี้สามารถเป็นไอเดียธุรกิจที่ทำกำไรได้
- การคัดกรองประวัติย่อ: ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำการคัดกรองประวัติย่อในระดับแรกสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ
- การทดสอบอัตโนมัติ: การทดสอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครในทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน
- การประเมินวิดีโอ: วิเคราะห์การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอเพื่อดูภาษากาย ทักษะการสื่อสาร และอื่นๆ
- การกำหนดตารางสัมภาษณ์: จับคู่ความพร้อมของผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดตารางสัมภาษณ์
- การเริ่มต้นงาน: เปิดใช้งานกระบวนการเริ่มต้นงานที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะกับพนักงานใหม่ตามแผนก, ตำแหน่ง, ระดับอาวุโส, ฯลฯ
เคล็ดลับธุรกิจ: คุณสามารถสร้างแอปเหล่านี้สำหรับลูกค้าองค์กรหรือพันธมิตรด้านการสรรหาบุคลากรของพวกเขาได้ สำหรับทีมจัดหาบุคลากรขององค์กร แอปเหล่านี้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการได้ สำหรับบริษัทจัดหางาน แอปเหล่านี้สามารถสร้างประสิทธิภาพที่โดดเด่นในระดับที่กว้างขวาง
สำหรับลูกค้าทั้งสองราย แอปเหล่านี้สามารถทำงานได้ในรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน/รายปี นอกจากนี้ การมีราคาตามการใช้งานก็จะเป็นประโยชน์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคิดค่าบริการสำหรับการคัดกรองประวัติย่อแต่ละครั้งหรือการรับพนักงานใหม่แต่ละคน
12. ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ทุกคนใช้ผู้ช่วยเสมือน ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ Siri ตั้งปลุกหรือใช้แอปการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างรายงานค่าใช้จ่าย ผู้ช่วยเสมือนและตัวแทนเสมือนเป็นแนวคิดธุรกิจที่ใช้ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
ด้านล่างนี้คือแอปพลิเคชันบางส่วนที่คุณสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้
ผู้ช่วยส่วนตัว: ระบบการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำภารกิจส่วนตัวได้ เช่น การส่งอีเมล, การชำระบิล, การสั่งซื้อของชำ, หรือการจองนัดหมาย
ผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: แชทบอท AI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริการลูกค้าเพื่อช่วยผู้ใช้ค้นหาข้อมูล แก้ไขปัญหาเบื้องต้น สร้างตั๋วปัญหา ฯลฯ
ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือ AI ที่มีปัญญาเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น ตลาดหุ้น, สภาพอากาศ, การจองการเดินทาง, การวิจัย, เป็นต้น
ผู้ช่วยผู้บริหาร: เครื่องมือ AI ที่ช่วยผู้นำธุรกิจในการจัดตารางประชุม ประมวลผลอีเมล สรุปเอกสาร วางแผนการติดตามผล ฯลฯ
เคล็ดลับธุรกิจ: ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ช่วยเสมือนของคุณ คุณสามารถ เรียกเก็บค่าสมาชิก ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิกในอัตราที่สูงขึ้นสำหรับความรู้เชิงลึก ในขณะที่ผู้ช่วยระดับบริหารสามารถให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นในราคาที่ต่ำกว่า
13. การตลาดและการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การตลาดดิจิทัลเกี่ยวข้องกับเจตนาและความเกี่ยวข้องเป็นหลัก ซอฟต์แวร์โฆษณาที่ใช้ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมายสูง คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และข้อความทางการตลาด
- อีเมลเชิงคาดการณ์: เครื่องมือ AI สามารถส่งอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายในเวลาที่เหมาะสม โดยอิงจากการโต้ตอบของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัด: อุปกรณ์ IoT สามารถระบุลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านและเสนอส่วนลดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการซื้อแบบฉับพลัน
- แคตตาล็อกส่วนบุคคล: AI สามารถสร้างแคตตาล็อกสินค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งลูกค้าอาจสนใจจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของพวกเขา
- โฆษณาตามบริบท: AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อนำเสนอโฆษณาตามความชอบของลูกค้าและบริบทการท่องเว็บ
- การแจ้งเตือนตามเวลา: แอปพลิเคชันมือถือสามารถผสานเครื่องมือ AI เพื่อส่งการแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสมและภาษาที่เหมาะสมเพื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้
เคล็ดลับทางธุรกิจ: นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ AI แล้ว คุณยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นเอเจนซี่เทคโนโลยีการตลาด AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม คุณสามารถสร้างโซลูชันการตลาด AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างบอทเพื่อติดตามประสิทธิภาพของคำหลักเฉพาะหรือรายงานการพัฒนาของตลาด สร้างผลิตภัณฑ์ที่มอบความได้เปรียบในการแข่งขัน
14. ระบบอัตโนมัติด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ความสามารถขององค์กรในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและสร้างความตระหนัก/ความสนใจได้มากขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนรายได้ที่พวกเขาสามารถทำได้ ในสถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทีมขายกำลังมองหาวิธีลดต้นทุนโดยไม่ลดประสิทธิภาพลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้
ด้านล่างนี้คือผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถสร้างขึ้นเพื่อช่วยในกรณีการใช้งานด้านการตลาดและการขายต่างๆ
AI สามารถนำมาใช้ในด้านการตลาดและการขายได้อย่างไร?
อัตโนมัติการทำงาน: สร้างแอปอัตโนมัติที่ใช้ AI เพื่อลดจำนวนงานซ้ำ ๆ ที่พนักงานขายต้องทำ
ตัวอย่างเช่น การติดตามผลสามารถทำได้โดยอัตโนมัติทั้งหมดด้วย AI พร้อมการปรับแต่งและการส่งข้อความเชิงคาดการณ์เพิ่มเติม
ถอดเสียงวิดีโอ: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI กำลังเป็นที่ต้องการสูงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ซึ่งใช้เครื่องมือนี้ในการบันทึก/ถอดเสียงบทสนทนาในขณะที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์อันมีคุณค่ากับลูกค้าเป้าหมาย
ออกแบบขั้นตอนต่อไป: ตามการสนทนา เครื่องมือ AI สามารถสร้างรายการการกระทำสำหรับทั้งสองฝ่ายได้โดยอัตโนมัติ ความจริงแล้ว ความสามารถในการผสานรวมเครื่องมือ AI เข้ากับแอปพลิเคชันเช่น CRM, อีเมล, การประชุมทางวิดีโอ, แพลตฟอร์มการสาธิต, เป็นต้น สามารถทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้
สร้างแดชบอร์ด: เครื่องมือการขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการรายงานข้อมูลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม รายงานมาตรฐานที่มากับระบบมักไม่เพียงพอ AI สามารถช่วยทีมสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการและขับเคลื่อนด้วย KPI ได้ โดยมีข้อมูลที่สำคัญที่สุดเท่านั้นในแต่ละช่วงเวลา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแชทบอท AI ที่ตอบกลับด้วยตัวเลขได้อีกด้วย เช่น "ยอดขายรวมจนถึงตอนนี้เท่าไหร่?" หรือ "มีลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อเกิน 30 วันกี่ราย?" ช่วยให้ทีมงานสามารถสำรวจข้อมูลการขายได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องรบกวนนักวิเคราะห์ข้อมูล!
เคล็ดลับทางธุรกิจ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการขายเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง แพลตฟอร์ม CRM ขนาดใหญ่ได้ครองตลาดไปแล้ว ดังนั้น ในฐานะธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ AI ที่เจาะกลุ่มเฉพาะจึงมีความเหมาะสมมากกว่า
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับฟีเจอร์ที่แพลตฟอร์ม CRM เหล่านี้ยังไม่มีได้ วิธีนี้คุณจะสามารถโฮสต์แอปพลิเคชันเหล่านี้บนตลาดของ Salesforce หรือ HubSpot และเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้งาน
อ่านเพิ่มเติม: หากสิ่งใดข้างต้นน่าสนใจสำหรับคุณ นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการขาย
15. ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว นักลงทุน Marc Andreessen ได้กล่าวติดตลกว่าซอฟต์แวร์กำลังกลืนกินโลก นับตั้งแต่นั้นมา เราได้ถูกล้อมรอบด้วยซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อยๆ ช่วยให้เราทำทุกอย่างตั้งแต่การจ่ายบิลไปจนถึงการเล่นเกมในทุกๆ วัน
ปัญญาประดิษฐ์กำลังนำการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่องค์กรต่างๆ เผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ แนวคิดบางประการด้านล่าง
- การควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจสอบโค้ด การแก้ไขข้อผิดพลาด และการทดสอบโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- เอกสารอัตโนมัติพร้อมด้วยองค์ประกอบภาพ กราฟ แผนผังการทำงาน ฯลฯ
- ผู้ช่วยสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างโค้ดจากข้อมูลภาษาธรรมชาติ
- การเขียนโปรแกรมเป็นคู่และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ/ประสิทธิภาพของโค้ด
- แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์
ตั้งแต่การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ไปจนถึงการPLOYMENT มีกรณีการใช้งานทางวิศวกรรมมากมายที่สามารถปรับปรุงได้ด้วย AI หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ คุณอาจสนใจบทความบล็อกของเราเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
เคล็ดลับทางธุรกิจ: มีเครื่องมือหลายอย่างแล้วที่ทีมซอฟต์แวร์ใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น Jira สำหรับการจัดการงาน, Github สำหรับการจัดการโค้ด ฯลฯ ซึ่งถูกใช้โดยนักพัฒนาหลายล้านคนทั่วโลก ในขณะที่กำลังสร้างธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI การระบุช่องว่างในผลิตภัณฑ์ทั่วไปเหล่านี้อย่างรอบคอบและแก้ไขอย่างรอบคอบจะช่วยได้มาก
ในช่วงเริ่มต้นของการนำ AI มาใช้ คุณอาจต้องการใช้แม่แบบแผนการพัฒนาของ ClickUp เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางของคุณ
16. คำแนะนำด้านแฟชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจอีคอมเมิร์ซคือการคืนสินค้า ลูกค้าซื้อสินค้าเพื่อทดลองใช้และคืนสินค้าที่ไม่พอดี สิ่งที่แย่กว่านั้นคือสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ เช่น เครื่องสำอาง แม้ว่าจะไม่เหมาะสมก็ตาม สร้างความเสียใจให้กับผู้ซื้อ
แอปพลิเคชันแฟชั่นที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ นี่คือแนวคิดสำหรับแอปที่คุณสามารถพัฒนาได้
- คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด: อิงจากขนาดที่ลูกค้าแจ้งไว้ การสั่งซื้อในอดีต และข้อมูลสินค้า ให้คำแนะนำที่แม่นยำด้วย AI
- การทดลองใช้เสมือนจริง: สำหรับสินค้าเช่นรองเท้า, ลิปสติก, เสื้อผ้า, เป็นต้น ใช้ AI และแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้เสมือนจริงก่อนตัดสินใจซื้อ
- ลุคบุ๊ค: ใช้ประวัติการซื้อของลูกค้าเพื่อแนะนำเครื่องประดับที่เข้ากันได้ดีกับเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้ว
เคล็ดลับธุรกิจ: ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ในมือ ผลิตภัณฑ์ AI ของคุณยังสามารถทำนายแนวโน้มแฟชั่นในอนาคตได้ ช่วยให้ผู้ค้าปลีกอยู่เหนือคู่แข่ง เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะใช้ข้อมูลนี้
17. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมที่กระตือรือร้นที่สุดเมื่อพูดถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอาจเป็นแรงผลักดันที่พวกเขาต้องการ เทคโนโลยี AI นำเสนอโอกาสอันมหาศาลในอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่นี้
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน:เทคนิค AIสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยอิงจากข้อมูลในอดีต แนวโน้มตลาด และปัจจัยอื่นๆ เช่น การเติบโตของย่านที่ตั้งหรืออัตราดอกเบี้ย
บริการผู้เช่า: เครื่องมือจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถให้บริการผู้เช่าโดยอัตโนมัติ เช่น การเก็บค่าเช่าและการร้องขอการซ่อมบำรุง
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก: เครื่องมือ AI สามารถช่วยผู้จัดการทรัพย์สินในการจัดตารางการบำรุงรักษาที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำนายช่วงเวลาที่ระบบอาจหยุดทำงาน/การซ่อมแซม ประเมินการตัดสินใจซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ฯลฯ
การร่วมมือ: เครื่องมือการร่วมมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่นClickUp สำหรับอสังหาริมทรัพย์สามารถช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ด้วยเครื่องมือตำแหน่งของ ClickUp คุณสามารถทำแผนที่รายการขาย ใช้การให้สีเพื่อแยกแยะรายการขายตามช่วงราคา และบันทึกข้อมูลไว้ใช้ในภายหลังได้อย่างง่ายดาย
เคล็ดลับทางธุรกิจ: เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ระมัดระวังและค่อนข้างเคลื่อนไหวช้า ลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจไม่รีบซื้อเครื่องมือ AI ดังนั้น การนำเสนอแบบฟรีเมียมจะช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความไว้วางใจตลอดเส้นทางการเป็นลูกค้า
18. โซลูชันการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้การเกษตรทันสมัยขึ้น ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในดิน พยากรณ์อากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรในหลายด้าน
กรณีการใช้งาน AIที่สำคัญ ได้แก่:
- คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและปริมาณน้ำที่ควรรดพืช
- คำแนะนำเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหรือเก็บเกี่ยว
- กลยุทธ์การจัดการศัตรูพืช
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
เคล็ดลับทางธุรกิจ: ในฐานะผลิตภัณฑ์ AI คุณมีตัวเลือกในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจากผู้บริโภค/เกษตรกรโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในตลาดนี้ คุณยังสามารถออกแบบโมเดล B2B โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้
19. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
บริษัทท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มการบริการเช่น Airbnb และ TripAdvisor ได้ใช้ประโยชน์จาก AI มาเป็นเวลานานเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายในด้านนี้
ปัญหาที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขคือ:
- การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง: การเลือกสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสมตามความชอบ ฤดูกาล กิจกรรม ค่าใช้จ่าย และปัจจัยอื่น ๆ
- การวางแผนงบประมาณ: ออกแบบการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน รวมถึงตั๋วเครื่องบิน, ที่พักโรงแรม, วีซ่า, กิจกรรม, การช้อปปิ้ง, เป็นต้น, ภายในงบประมาณ
- การเดินทางแบบกลุ่ม: การปรับสมดุลระหว่างความพร้อมใช้งาน ความชอบ และความต้องการของหลายคนที่เดินทางร่วมกัน
- คำแนะนำตามบริบท: แนะนำกิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาล, เวลา, สถานที่, เป็นต้น
- ระบบอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการเช็คอิน เช็คเอาท์ การรับส่งสนามบิน และอื่นๆ อย่างราบรื่น
เคล็ดลับธุรกิจ: เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติมและนำเสนอขายให้กับองค์กรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพัฒนาโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับเครือโรงแรม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของพวกเขาได้
20. การวิจัยทางกฎหมายและการวิเคราะห์สัญญาโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
"บริษัท Fortune 1000 ทั่วไปมีสัญญาที่ใช้งานอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 40,000 ฉบับในทุกช่วงเวลาหนึ่ง"ตามการศึกษาของ World Commerce and Contracting การทราบข้อกำหนด วันที่ และรายละเอียดของสัญญาเหล่านี้อาจเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานคนอย่างเหนื่อยล้า
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ สิ่งนั้นเปลี่ยนไป. ปัญญาประดิษฐ์กำลังมอบคุณค่าอย่างมหาศาลผ่านการอัตโนมัติ:
- การวิเคราะห์สัญญาเพื่อการตรวจสอบ, การดำเนินการ, และการชำระเงิน
- การตรวจสอบเอกสารก่อนดำเนินการตามสัญญา
- การวิจัยทางกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย
- ค้นหาฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อหาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
- ข้อตกลงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระดับการให้บริการ (SLA)
เคล็ดลับธุรกิจ: การกำหนดราคาตามผู้ใช้และตามการใช้งานสามารถทำงานได้ในตลาดนี้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแอปวิจัยทางกฎหมาย คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกต่อผู้ใช้ สำหรับแอปตรวจสอบเอกสาร คุณอาจเรียกเก็บค่าบริการตามเอกสารหรือหน้าเอกสารที่ดำเนินการ
หากไม่มีสิ่งใดที่ตรงใจคุณเลย เรามีไอเดียที่ 21 มาแนะนำ—อาจจะดูแปลกสักหน่อยแต่คุ้มค่าแน่นอน: ลองถาม AI ดูสิ 😊
เปิดใช้งานเครื่องมือ AI อย่างClickUp Brainและแลกเปลี่ยนความคิดกับมัน หากคุณมีปัญหาในการเริ่มต้น ให้ ClickUp Brain แนะนำไอเดียและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
อะไรคือไอเดียสตาร์ทอัพ AI ที่ทำกำไรได้มากที่สุด?
สตาร์ทอัพด้าน AI เป็นภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของธุรกิจ ตั้งแต่การสร้างโมเดล แพลตฟอร์ม B2C B2B ไปจนถึงการให้บริการ โลกนี้เปิดกว้างให้คุณสำรวจอย่างเต็มที่ ขณะที่คุณกำลังประเมินแนวคิดสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ ควรพิจารณาถึงลักษณะ มูลค่าตลาด และความสามารถในการแข่งขันของผู้เล่นที่มีอยู่ในตลาดนี้อย่างรอบคอบ
เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ นี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่กำลังสร้างพื้นที่ของตนเองในวันนี้
ในวงการ AI สร้างสรรค์ บริษัทพัฒนาโมเดลอย่าง OpenAI และ Anthropic ถือเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปัจจุบัน ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI บริษัท Databricks โดดเด่นเป็นพิเศษ ส่วน Abridge ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในวงการสาธารณสุข กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน Notion และ ClickUp กำลังก้าวหน้าอย่างมาก ในการสร้างเนื้อหา Writer กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตและยังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่ทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่ความสำเร็จของปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจนั้นชัดเจนอย่างแน่นอน
เมื่อคุณมีไอเดียที่ต้องการสำรวจแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นพัฒนาเครื่องมือของคุณได้
การเข้าใจกระบวนการพัฒนาเครื่องมือ AI
การสร้างเครื่องมือ AI เป็นภารกิจที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจ, เทคโนโลยี, และการพิจารณาจากมุมมองของผู้บริโภค. นี่คือขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียดที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างเครื่องมือของคุณ.
คิดค้นและวิจัย
ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาเครื่องมือของคุณ ให้ชี้แจงความคิดของคุณให้ชัดเจน
- กำหนดปัญหาของผู้ใช้ให้ชัดเจน
- เข้าใจลูกค้าและพฤติกรรมของพวกเขา
- ศึกษาวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันที่พวกเขาใช้อยู่
- ประเมินโอกาสที่คุณมี
เมื่อคุณได้ทำให้ความคิดของคุณชัดเจนแล้ว ให้ทำการวิจัยตลาดเพื่อทราบตำแหน่งของคุณ. ถามคำถามต่อไปนี้.
- มีตลาดสำหรับสินค้านี้หรือไม่?
- ผู้ใช้มีความสามารถและความเต็มใจที่จะชำระเงินสำหรับสิ่งนี้หรือไม่?
- มีเครื่องมืออื่นในตลาดหรือไม่? พวกมันทำงานอย่างไร? พวกมันคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
- คุณคาดว่าจะเผชิญกับภัยคุกคามอะไรบ้างในการนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาด?
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณจะต้องพึ่งพา API ของ X (เดิมชื่อ Twitter) อย่างมากเพื่อดำเนินการตามภารกิจ หาก X ยกเลิกการสนับสนุน ธุรกิจของคุณอาจล้มเหลวได้
ทำความเข้าใจพารามิเตอร์เหล่านี้ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างเครื่องมือ AI ของคุณ
กำหนดวัตถุประสงค์
ระบุคุณค่าที่สำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI มอบให้กับลูกค้า นี่จะตอบคำถามของคุณว่า "ประโยชน์ของ AI คืออะไร?"
คำตอบอาจเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ, การเพิ่มผลผลิต, การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, การให้บริการลูกค้าผ่านระบบอัตโนมัติ, การให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, เป็นต้น
ขณะกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ ให้ทำให้เป็น SMART (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าของคุณตลอดเวลา
รวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับเครื่องมือ AI ของคุณ
ขั้นตอนนี้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประสิทธิภาพของโมเดล AI นั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีโครงสร้างที่ไม่ดี อาจนำไปสู่เครื่องมือ AI ที่ล้มเหลวได้
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ทำความสะอาดเพื่อกำจัดเสียงรบกวนหรือความไม่สม่ำเสมอ
- ให้ทำเครื่องหมายหรือติดป้ายกำกับข้อมูลหากคุณกำลังใช้แบบจำลองการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
พัฒนาและนำไปใช้แบบจำลอง
เมื่อคุณเตรียมข้อมูลแล้ว ให้พัฒนาแบบจำลอง AI โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องหรืออัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก ในระดับพื้นฐาน คุณจะต้อง:
- การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสม
- การฝึกอบรมแบบจำลองบนข้อมูลที่เตรียมไว้
- การปรับปรุงแบบจำลองเพื่อประสิทธิภาพ
- ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้กับข้อมูลใหม่ได้อย่างเหมาะสม
- การนำไปใช้งานบนระบบคลาวด์หรือโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร และเปิดใช้งานการใช้งาน
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการผสาน AI เข้ากับเว็บไซต์
ทำการตลาดและขายเครื่องมือ AI
เมื่อคุณสร้างเครื่องมือเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำมันไปสู่ตลาด การตลาดและการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นหนังสือเล่มใหญ่ในตัวเอง ดังนั้น ที่นี่เราจะพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเบื้องต้นที่ควรคำนึงถึง
🏆 การวางตำแหน่ง: ใช้การวิจัยของคุณเพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ AI ของคุณในตลาด ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันทำได้แตกต่างและดีกว่า มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ช่องทาง: ใช้ประโยชน์จากช่องทางต่างๆ เช่น การตลาดเชิงเนื้อหา การโฆษณา งานอีเวนต์ การสาธิต และหลักฐานทางสังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
💵 การกำหนดราคา: ตัดสินใจว่าคุณจะคิดค่าบริการลูกค้าของคุณเท่าไรและอย่างไร เราจะสำรวจโมเดลต่างๆ ในหัวข้อถัดไป
😎 ความสำเร็จของลูกค้า: เครื่องมือ AI ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดีขึ้นเมื่อใช้งาน นั่นหมายความว่าคุณต้องการให้ลูกค้าของคุณใช้เครื่องมือนี้เป็นระยะเวลานานเพื่อที่คุณจะสามารถรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ จัดตั้งทีมความสำเร็จของลูกค้าที่แข็งแกร่งและส่งเสริมการใช้งานที่ยาวนาน
ตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม
ในฐานะเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือ AI จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้โมเดลสามารถเรียนรู้จากข้อมูลใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น ตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้เครื่องมือ AI มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการสร้างและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่จะพูดถึงประเด็นสำคัญ—อย่างตรงไปตรงมา
สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์: ความสามารถในการทำกำไรและการสร้างรายได้
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆสตาร์ทอัพด้าน AIจำเป็นต้องสร้างรายได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาจึงสร้างรายได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ธุรกิจ AI ทำเงินได้อย่างไร?
การสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์: สตาร์ทอัพสร้างเครื่องมือ AI ที่สามารถเข้าถึงได้โดยการชำระค่าธรรมเนียมแบบต่อเนื่องตามรูปแบบการสมัครสมาชิก ตัวอย่างยอดนิยมได้แก่ Google Gemini และ Jasper
การออกใบอนุญาต: สตาร์ทอัพบางรายพัฒนาอัลกอริทึม AI และให้สิทธิ์การใช้งานแก่ผู้ขายหรือธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน หรือค้าปลีก ตัวอย่างเช่น โมเดล Med-PaLM ของ Google หรือ GPT ของ OpenAI ทำงานในลักษณะนี้
การให้คำปรึกษา: สตาร์ทอัพให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนาโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า หรือบูรณาการ AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่
ข้อมูลเชิงลึก: ยังมีสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้จากการขายข้อมูลเชิงลึก หรือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ได้มาจากโมเดล AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง BloombergGPT เป็นตัวอย่างที่ดี
ไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบรายได้แบบใดก็ตาม ให้ระวังผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไว้ให้ดี เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือ AI อาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลายเป็นความฝันที่ไกลเกินเอื้อมได้ นี่เป็นหนึ่งในความท้าทายหลักของสตาร์ทอัพด้าน AI อย่างแท้จริง
ความท้าทายในการนำ AI มาใช้ในธุรกิจและวิธีเอาชนะ
การสร้างธุรกิจที่ใช้ระบบ AI นั้นง่ายและสะดวกกว่าธุรกิจส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดฟิตเนส คุณต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ ผู้ฝึกสอน การขาย การตลาด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แอปออกกำลังกายที่ใช้ระบบ AI สามารถสร้างได้จากโรงรถของคุณเอง
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาด้าน AIอื่น ๆ อีกหลายประการที่คุณต้องพิจารณา
ข้อมูล
เครื่องมือ AI ถูกสร้างขึ้นบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก ในการได้มาและใช้ข้อมูลนี้ คุณอาจเผชิญกับความท้าทาย เช่น:
- จริยธรรมในการเก็บข้อมูล
- ปัญหาความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล
- การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และระหว่างประเทศ
ก่อนการสร้างเครื่องมือ AI ให้พิจารณาปัญหาข้อมูลอย่างละเอียด. ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและนักกฎหมายเพื่อเริ่มต้นอย่างดีที่สุด.
อีกรูปแบบหนึ่งของข้อมูลคือความเชี่ยวชาญ. ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายที่ใช้ AI เป็นฐาน คุณจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของโปรแกรมออกกำลังกายของคุณ. เครื่องมือของคุณไม่สามารถแนะนำลูกค้าให้ทำกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงได้เพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ำหนักของพวกเขา.
พิจารณาการอนุมาน/คำแนะนำที่แอป AI ของคุณกำลังเสนอและลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สร้างแบบจำลองความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การดูแลสุขภาพหรือการเงิน ให้ใส่ใจเป็นพิเศษและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อแนะนำคุณ
ค่าใช้จ่าย
การเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน AI สามารถมีตั้งแต่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์, โครงสร้างพื้นฐาน, การจัดหาข้อมูล, ขนาดทีม, และความซับซ้อนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์. ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักเกิดขึ้นในตอนแรกนานก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถนำออกสู่ตลาดหรือให้ผลตอบแทนได้.
เพื่อขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ให้จัดทำแผนธุรกิจระยะยาวที่ชัดเจนเพื่อคืนทุนการลงทุนของคุณ เริ่มต้นด้วย MVP ขนาดเล็กและตรวจสอบความถูกต้องก่อนขยายขนาด
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
เนื่องจากระบบ AI อาศัยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจำนวนมาก ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล ควรสร้างระบบที่แข็งแกร่งเพื่อ:
- ป้องกันการจัดการข้อมูลผิดพลาด
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมาย
- บริหารจัดการธรรมาภิบาลดata
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย เช่น การทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ การเข้ารหัส ฯลฯ
- ดำเนินการมาตรการและตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
ความไว้วางใจของลูกค้า
แม้จะมีความกระตือรือร้น แต่ลูกค้าอาจมีความระมัดระวังต่อ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การลงทุน หรือแม้กระทั่งแฟชั่น ซึ่งการสร้างสรรค์และการตัดสินใจของมนุษย์มีคุณค่าสูง
แก้ไขความระมัดระวังนี้ด้วยการสร้างความไว้วางใจ โปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ข้อมูลที่เก็บรวบรวม และวิธีการตัดสินใจ มอบอำนาจให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตนเองได้มากขึ้น อนุญาตให้พวกเขาโต้ตอบกับมนุษย์เมื่อต้องการ หาและนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
เริ่มต้นธุรกิจ AI ของคุณด้วย ClickUp
นับตั้งแต่การเปิดตัวของ ChatGPT และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่คล้ายคลึงกัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ทุกเครื่องมือในที่ทำงานและแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพมี AI แล้วในปัจจุบัน Apple กำลังผสาน Apple Intelligence เข้ากับ iOS และ MacOS เครื่องมือที่เน้น AI เป็นอันดับแรกกำลังเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน
อย่างไรก็ตาม เราเพิ่งเริ่มต้นของโอกาสอันยิ่งใหญ่ในตลาด AI ในฐานะผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รุ่นถัดไป สตาร์ทอัพด้าน AI จะนิยามธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นกับไอเดียธุรกิจ AI ที่ดีที่สุดของคุณ
ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ เริ่มต้นไอเดียด้วย ClickUp Brain ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ClickUp Forms วางแผนการพัฒนาเครื่องมือ AI ของคุณด้วย ClickUp Tasks สร้างระบบ CRM อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ตรวจสอบประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp