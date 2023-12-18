10 สตาร์ทอัพ AI ที่ควรจับตามองในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา งานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำด้วยมือสามารถดำเนินการได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ⚡
เอ่อ อาจจะไม่เร็วขนาดนั้นก็ได้ แต่คุณเข้าใจประเด็นแล้ว
OpenAI บริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้สร้างความฮือฮาด้วย ChatGPT และ DALL·E ซึ่งปฏิวัติวิธีการสร้างเนื้อหาและภาพของเรา แต่ยังมีสตาร์ทอัพอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ และในรูปแบบที่สร้างสรรค์อีกด้วย
เราได้รวบรวม 10 บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ที่มีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแต่ละแห่งมีเครื่องมือเฉพาะตัวที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ ตั้งแต่การออกแบบ การเงิน ไปจนถึงการรีไซเคิลของเสีย บริษัทเหล่านี้ใช้ AI เพื่อทำให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ง่ายขึ้นการตัดสินใจชาญฉลาดขึ้น และการดำเนินงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด คุณจะพบสตาร์ทอัพด้าน AI ในรายการนี้ที่กำลังแก้ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น หากคุณอยากรู้ว่ามีอะไรในโลกของ AI ที่รอคุณอยู่ อย่าเพิ่งไปไหนนะ—เรายังมีเครื่องมือโบนัสฟรีรอคุณอยู่ ?
คุณควรมองหาอะไรใน สตาร์ทอัพ AI?
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ AI ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการทำงานส่วนตัวและธุรกิจของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจ:
- แก้ปัญหาของคุณ: ก่อนอื่นเลย สตาร์ทอัพ AI นี้ช่วยแก้ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่หรือไม่?เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น
- ใช้งานง่าย: ถ้ามันใช้งานยากจนปวดหัว ก็ไม่คุ้มค่า มองหาสิ่งที่เข้าใจง่ายและเข้ากับขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณได้โดยไม่ยุ่งยาก
- คุ้มค่า: คิดถึงสิ่งที่คุณได้รับเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจ่ายไป เครื่องมือควรมีความเหมาะสมกับงบประมาณของคุณและเพิ่มคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นประหยัดเวลาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การผสานรวม: เครื่องมือของสตาร์ทอัพ AI ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างง่ายดาย การผสานรวมที่ราบรื่นช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดระยะเวลาในการเรียนรู้
- การสนับสนุน: นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง มองหาสตาร์ทอัพด้าน AI ที่มีทรัพยากรครบถ้วน ฟอรั่มชุมชนที่แข็งแกร่ง และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
10 อันดับ AI สตาร์ทอัพ ที่ดีที่สุดในปี 2024
นี่คือสรุป 10 สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ สำหรับแต่ละสตาร์ทอัพ เราจะครอบคลุมถึงสิ่งที่พวกเขาทำ ปัญหาที่พวกเขาแก้ไข และคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้าน AI เหล่านี้และวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอาจเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
1. DeepL
หนึ่งในสตาร์ทอัพด้าน AI ที่น่าจับตามองคือ DeepL ซึ่งเป็นเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อแปลข้อความและไฟล์ (TXT, DOCX, PPTX และ PDF) ได้มากกว่า 30 ภาษา และหากคุณจัดรูปแบบเอกสารไว้ก่อนการแปลแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล—DeepL จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเหล่านั้น
คุณสามารถใช้ DeepL บนเว็บหรือดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ Windows, MacOS, ChromeOS, iOS หรือ Android ของคุณได้ พวกเขายังมีส่วนขยายสำหรับ Chrome, Firefox และ Edge เพื่อประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น และหากคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถใช้ API ของพวกเขาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการแปลและเพิ่มประสิทธิภาพโค้ดในแอปของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepL
- รับความแม่นยำในการแปลที่สูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google, Microsoft และ Amazon Translate อย่างมาก
- สร้างอภิธานศัพท์หลายชุดสำหรับการแปลคำศัพท์เฉพาะทางและคำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรม
- สลับระหว่างน้ำเสียงที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสำหรับการแปลของคุณ
- ใช้พจนานุกรมในตัวเพื่อทำความเข้าใจบริบทของคำศัพท์ให้ดีขึ้นผ่านคำพ้องความหมายและประโยคตัวอย่าง
ข้อจำกัดของ DeepL
- DeepL Pro ทำงานได้ใน 36 ประเทศ
- คุณจำเป็นต้องซื้อ DeepL Pro เพื่อระบุโทนสำหรับการแปลและแก้ไขเอกสารที่แปลแล้ว
ราคาของ DeepL
- DeepL Translator: ฟรี
- DeepL Pro Starter: $10.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- DeepL Pro Advanced: $34.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- DeepL Pro Ultimate: $68.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- DeepL API ฟรี: ฟรี
- DeepL API Pro: $5. 49/เดือน + ราคาตามการใช้งาน
- DeepL API ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก DeepL
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (120+ รีวิว)
2. ซินเธเซีย
Synthesia เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเปลี่ยนข้อความและสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ—โดยไม่ต้องปรากฏตัวในกล้องหรือมีทักษะการตัดต่อใดๆ หากคุณไม่มีสคริปต์เริ่มต้น ไม่ต้องกังวล Synthesia สามารถสร้างสคริปต์ให้คุณได้ เพียงแค่บอกหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
หากคุณต้องการเริ่มต้นสร้างวิดีโอทันที มีเทมเพลตสำหรับทุกคน—ตั้งแต่นักเรียนที่ต้องการสร้างเนื้อหาทางการศึกษาไปจนถึงทีมการตลาดที่ต้องการสร้างวิดีโอโปรโมชัน
การปรับแต่งวิดีโอของคุณง่ายเหมือนกับการจัดเตรียมสไลด์โชว์ คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปร่าง รูปภาพ การบันทึกหน้าจอ และเพลงพื้นหลังได้ตามต้องการ! ?
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- เชิญแขกแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิดีโอ
- ส่งออกวิดีโอเป็นไฟล์ MP4 หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่
- เปิดคำบรรยายเมื่อส่งออกวิดีโอ
- เลือกจากหลายร้อยของอวาตาร์ที่เหมือนมนุษย์และเสียงธรรมชาติ (ในหลายภาษาและสำเนียง) สำหรับวิดีโอของคุณ หรือสร้างแบบกำหนดเองด้วยอวาตาร์และเสียงของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- การซิงค์ริมฝีปากของอวตารไม่ราบรื่นนักสำหรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ราคา Synthesia
- แพ็กเกจเริ่มต้น: $29/เดือน (หนึ่งบรรณาธิการและสามแขก)
- ผู้สร้าง: $89/เดือน (หนึ่งบรรณาธิการและห้าแขก)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
3. กรอบ
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและระบุปัญหาเฉพาะของลูกค้าได้โดยไม่ต้องส่งแบบสำรวจจำนวนมาก (และจบลงด้วยคำตอบทั่วไป) แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Frame ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
มันเชื่อมต่อกับระบบตั๋วและผู้ให้บริการ CRM ของคุณที่มีอยู่แล้ว, ทำดัชนีทุกการสนทนา, และใช้การคำนวณเชิงทำนายเพื่อประเมินความรู้สึกของลูกค้าจากการโต้ตอบเหล่านี้. และหากมันรู้สึกได้ว่าลูกค้ากำลังจะยกเลิกบริการ, มันจะแจ้งเตือนคุณเพื่อให้คุณดำเนินการและรักษาลูกค้าของคุณให้มีความสุข. ?
เน้นจุดเด่นที่ดีที่สุด
- เชื่อมต่อเฟรมกับซอฟต์แวร์ยอดนิยม เช่น Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack และ Salesforce
- ใช้เครื่องมือรายงานต้นทุนเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตั๋วของลูกค้าและคำนวณการประหยัดต้นทุนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- แสดงภาพหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม การมีส่วนร่วมของลูกค้า และประสิทธิภาพของทีมบนแดชบอร์ดของคุณ
- เข้าถึงทีมสนับสนุนที่ตอบสนองและเชื่อถือได้เสมอเมื่อคุณติดขัดและต้องการความช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของกรอบ
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาเฟรม
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวกรอบ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1+ รีวิว)
4. แจสเปอร์
Jasper เป็นเครื่องมือ AI สำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตร ทีมการตลาด และเอเจนซี่ต่างๆ ใช้ AI แบบสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างข้อความสำหรับบล็อก โฆษณา แคมเปญอีเมลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และเพจโซเชียลมีเดีย ?
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Jasper คือคุณสามารถฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องให้เขียนในสไตล์ของแบรนด์คุณได้—ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือให้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเอกสารของบริษัทคุณ และหากคุณต้องการภาพสวย ๆ ไปพร้อมกับข้อความของคุณ ระบบสร้างภาพด้วย AI แบบเนทีฟจะจัดการให้คุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- นำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับหลายแพลตฟอร์ม
- ติดตั้งส่วนขยาย Chrome ของ Jasper เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ
- เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการสร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
- ใช้แชทบอท AI ที่มาพร้อมกับระบบเพื่อค้นคว้าหัวข้อและคิดค้นไอเดีย
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับมัน
- มีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาที่สร้างขึ้นเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติการร่วมมือเอกสารและคู่มือสไตล์มีให้ใช้ได้เฉพาะในแผนธุรกิจ
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน (หนึ่งที่นั่งและหนึ่งเสียงแบรนด์)
- ข้อดี: $69/เดือน (ห้าที่นั่งและสามเสียง)
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
5. ยูไอซาด
Uizard เป็นเครื่องมือออกแบบ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างโครงร่าง หน้ารับส่ง และแอปพลิเคชันเว็บและมือถือได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ มีหลายวิธีในการเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ ใช้เทมเพลต UI ที่มีอยู่ แปลงภาพหน้าจอเป็นดีไซน์ที่แก้ไขได้ หรือให้ Autodesigner แปลงคำพูดของคุณเป็นดีไซน์ UI โดยอัตโนมัติ* ✨
เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยข้อความ ไอคอน รูปภาพ ปุ่ม และแบบฟอร์ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้โดยการเชื่อมโยงหน้าจอเข้าด้วยกัน และเมื่อคุณต้องการดูว่าการออกแบบของคุณทำงานอย่างไร คุณสามารถเข้าสู่โหมดตัวอย่างเพื่อดูการทำงานได้ในทันที
คุณสมบัติเด่นของ Uizard
- นำเข้าหน้าจอจาก Figma, Sketch และ Adobe XD
- ส่งออกแบบไปยังไฟล์ SVG, JPG, PNG และ PDF
- รับภาพสำหรับม็อกอัพของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ, ไลบรารี Unsplash ต้นฉบับ, หรือภาพที่สร้างโดย AI
- เชิญสมาชิกทีมผ่านอีเมลและให้สิทธิ์เป็นผู้สร้างหรือผู้ชม
ข้อจำกัดของยูอิซาร์ด
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่ 2 โครงการ, 5 หน้าต่อโครงการ, และ 10 แบบเทมเพลตฟรี
- นักออกแบบรถยนต์อาจพลาดหรือตีความคีย์เวิร์ดบางคำในคำแนะนำของผู้ใช้ผิดพลาดเมื่อสร้างผลลัพธ์สุดท้าย
ราคาของ Uizard
- ฟรี
- ข้อดี: 19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้สร้างเนื้อหา
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้สร้าง (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Uizard
- G2: 4. 2/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
6. ชำนาญ
ลองนึกภาพว่ามีบอทที่รู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นแทนที่จะต้องทำงานด้วยตัวเอง คุณเพียงแค่บอกบอทว่าต้องการให้ทำอะไร ความคิดนี้อาจฟังดูเหมือนอะไรบางอย่างจากอนาคต แต่จริงๆ แล้วมันคือสิ่งที่สตาร์ทอัพ AI ในซานฟรานซิสโกชื่อ Adept กำลังพยายามทำให้เป็นจริง ?
เพื่อเริ่มต้น Adept กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์แรกของตน: แพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำให้กระบวนการทำงานในแอปพลิเคชันเว็บเป็นอัตโนมัติ กระบวนการทำงานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากลำดับของขั้นตอน เช่น การนำทางไปยัง URL, การคลิก, การพิมพ์, การเลื่อน,และการรันโค้ด คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการทำงานได้โดยการสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นหรือปรับแต่งกระบวนการทำงานที่ Adept ได้สร้างไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adept
- ใช้เวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ตั้งแคมป์ ค้นหางบการเงินของบริษัทมหาชน และกรอกแบบสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์
- นำทางผ่านตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบมินิมอลได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม
- สร้างกระบวนการทำงานโดยระบุขั้นตอนในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของผู้เชี่ยวชาญ
- มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนการทำงานที่พร้อมใช้งาน
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวังเสมอไป
- ยังไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึง คุณต้องลงทะเบียนรอคิว
การกำหนดราคาอย่างเชี่ยวชาญ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. Moveworks
การจัดการแอปพลิเคชันธุรกิจหลายสิบตัวเพื่อเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ นั้นใช้เวลาและทำให้ประสิทธิภาพของทีมคุณช้าลง. Moveworks คือคำตอบ. นี่คือแพลตฟอร์ม AI แบบสนทนาที่เชื่อมต่อกับระบบธุรกิจของคุณและช่วยให้ทีมของคุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานได้.
ต้องการค้นหาบทความความรู้หรือไม่? ต้องการจองเวลาหยุดงาน? ต้องการกรอกแบบฟอร์มคำขอ? หรือต้องการอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลง? แค่ถาม Moveworks ด้วยภาษาที่คุณใช้ทุกวัน และมันจะจัดการงานเหล่านี้ให้คุณเอง ?
คุณสมบัติเด่นของ Moveworks
- เข้าถึงข้อมูลและดำเนินการงานในภาษาที่รองรับมากกว่า 100 ภาษา
- รับการแจ้งเตือนที่สำคัญจากทุกแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณโดยตรงในแชทของคุณ
- กระจายการอัปเดตไปยังแผนกเฉพาะหรือทั้งบริษัทของคุณ
- เชื่อมต่อ Moveworks กับแอป SaaS กว่า 150 รายการ เช่น Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp และ Slack
ข้อจำกัดของ Moveworks
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าทีมสนับสนุนตอบกลับช้าในบางครั้ง
ราคาของ Moveworks
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Moveworks
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. AlphaSense
การทำการวิจัยตลาดอาจรู้สึกท่วมท้นมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง และรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย AlphaSense เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้
เครื่องมือค้นหาข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและบริการทางการเงิน ช่วยให้คุณทำการวิจัยตลาดอย่างลึกซึ้งได้ในเวลาเพียงเล็กน้อย แพลตฟอร์มนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณค้นหา สรุป และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการสำหรับการวิจัยของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AlphaSense
- รับข้อมูลอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับบริษัท หัวข้อ และพื้นที่ที่คุณสนใจบนแดชบอร์ดของคุณ
- เข้าถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะและเอกชนกว่า 10,000 แหล่ง รวมถึงรายงานจากนายหน้า รายงานผลประกอบการและการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ และรายงานจากนักวิเคราะห์
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับบริษัททุนสาธารณะและเอกชน—ซึ่งรวมถึงการระดมทุน, การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO), การลงทุน, การเข้าซื้อกิจการ, และการประเมินมูลค่า
- กรองผลการค้นหาของคุณเพื่อแสดงเฉพาะเอกสารภายในบริษัท ข่าวสาร หรือข้อมูลจากแหล่งที่มาเฉพาะ
ข้อจำกัดของ AlphaSense
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟที่จำกัด
- แพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างช้าในการอัปเดตข่าวสารตลาดล่าสุดและรายงานการวิจัย
- ไม่มีแผนฟรี และคุณต้องส่งรายละเอียดธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงการทดลองใช้งานสองสัปดาห์
ราคาของ AlphaSense
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ AlphaSense
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
9. เล่ม
ซอฟต์แวร์นำเสนอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Tome ทำให้การสร้างสไลด์เป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นด้วยเทมเพลต หรือดีกว่านั้น เพียงอธิบายว่านำเสนอเกี่ยวกับอะไร แล้วให้ Tome สร้างสไลด์เด็คที่ไม่ซ้ำใครให้คุณ พร้อมด้วยข้อความและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ ไม่ต้องกังวล—คุณสามารถพูดคุยกับ Tome เพื่อปรับแต่งและแก้ไขสิ่งต่างๆ จนกว่าจะสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนธีม เพิ่มตาราง และดึงเนื้อหาจากแอปภายนอก เช่น Figma, Airtable, Twitter, YouTube และ Miro
คุณสมบัติเด่นของ Tome ตอนนี้
- ใช้ Tome ได้ใน 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัตช์ และอิตาลี
- แปลงเอกสารเป็นงานนำเสนอพร้อมภาพประกอบที่ตรงกัน
- แชร์ลิงก์ไปยังการนำเสนอ Tome ของคุณ และติดตามจำนวนผู้เข้าชม
- เชิญและร่วมมือกับสมาชิกทีมในการสร้างสไลด์
ข้อจำกัดของโทม
- โทม ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การพิมพ์ด้วยเสียง, แผนภูมิ, และแอนิเมชั่น
- แผนฟรีไม่อนุญาตให้คุณส่งออกสไลด์เด็คของ Tome เป็นไฟล์ PDF
ราคาเล่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของโทเม
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. เอเอ็มพี โรบอตติกส์
จนถึงตอนนี้ เราได้พูดถึงบริษัทเทคโนโลยีและผู้ช่วย AI ที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม AMP Robotics กำลังใช้พลังของเทคโนโลยี AI ในการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่า: การรีไซเคิลขยะ ที่อยู่ใจกลางของ AMP Robotics คือเครื่องมือ AI ของพวกเขา AMP Neuron ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุประเภทต่าง ๆ ของวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ในกระแสขยะ
AMP Neuron ทำงานร่วมกับเครื่องมือวิสัยทัศน์และแขนกลของ AMP Robotics เครื่องมือวิสัยทัศน์จะถ่ายภาพของเสีย Neuron จะระบุประเภทของวัสดุแต่ละชนิด และสั่งการแขนกลให้คัดแยกของเสียตามประเภทที่กำหนด
AMP หุ่นยนต์ คุณสมบัติเด่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการคัดแยกที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
- สร้างการประหยัดต้นทุนในระยะยาวโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่คัดแยกแล้ว
- ทำงานร่วมกับทีม AMP โดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ
ข้อจำกัดของ AMP Robotics
- การนำเทคโนโลยี AI ของ AMP Robotics มาใช้ต้องใช้การลงทุนเริ่มต้นจำนวนมากหรือไม่?
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมออาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
AMP หุ่นยนต์ ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
AMP หุ่นยนต์ การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
เครื่องมือ AI อื่นๆ
นอกจากบริษัท AI ชั้นนำที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่ควรกล่าวถึงด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่องค์กรสตาร์ทอัพที่เน้นด้าน AI โดยเฉพาะ แต่ก็มีฟีเจอร์ AIที่น่าสนใจซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการและงานต่างๆง่ายขึ้นมาก
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมหรือจัดการโครงการส่วนตัวความเข้าใจในความสามารถของ AI ของ ClickUp อาจเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับชุดเครื่องมือของคุณ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp นำเสนอ ?
คลิกอัพ
ClickUp AIเป็นเครื่องมือเขียน AIที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเขียนของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น มันสร้างร่างแรกตามคำแนะนำที่คุณให้ แต่หากคุณไม่ต้องการสร้างคำแนะนำจากศูนย์ คุณสามารถใช้คำแนะนำที่มีมากกว่า 100 แบบตามบทบาทของ ClickUp AI เพื่อช่วยคุณได้
สมมติว่าคุณทำงานด้านการตลาด คำแนะนำสำเร็จรูปของ ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างหัวข้อและบทความสำหรับบล็อก อีเมลส่งเสริมการขาย แผนงานอีเวนต์ และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากการสร้างเนื้อหาแล้ว คุณยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน ปรับโทนเสียง สรุปข้อความยาว และแม้แต่แปลงเป็นงานที่ต้องทำ
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถจัดการงานเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ หรือบริการทางกฎหมายก็ตาม มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดระดับความสำคัญ และเพิ่มกำหนดเวลา และหากคุณไม่ต้องการจัดการขั้นตอนเหล่านี้ทุกครั้ง ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อจัดการให้คุณ ... ง่ายมาก!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปของบุคคลที่สามกว่า 1,000 รายการ
- มองเห็นความคืบหน้าของงานและปริมาณงานของทีมด้วยแผนภูมิและกราฟ
- สื่อสารกับทีมของคุณผ่านแชทในตัวและความคิดเห็นในภารกิจด้วยข้อความ, เสียง, และการบันทึกหน้าจอ
- ร่วมมือกันในไอเดียและเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ด ClickUp และ ClickUp Docs
- เริ่มต้นจัดการโครงการของคุณด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึง ClickUp AI
- บางคุณสมบัติบนเว็บและเวอร์ชันเดสก์ท็อปไม่มีให้บริการบนมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
พลังแห่งปัญญาประดิษฐ์อยู่ในมือคุณ
ด้วยการนำพลังของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้มาใช้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ขับเคลื่อนคุณให้เข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและทีมของคุณ ลองใช้ ClickUp ดูสิ ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน การติดตามงานส่วนตัวและงานของทีมของคุณจะง่ายและสนุกมากขึ้น
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองว่า AI สามารถปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณได้อย่างไร ?