แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินฟรีสำหรับเงื่อนไขทางการเงินที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

Praburam
Praburam
12 ตุลาคม 2568

การชำระเงินที่พลาดไป. ข้อกำหนดที่เข้าใจผิด. ลูกค้าที่หายไป. เพียงแค่คำพูดคลุมเครือว่า "เราจะจัดการกันทีหลัง" ก็สามารถทำให้กระแสเงินสดของคุณสะดุดได้.

นั่นคือจุดที่แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินช่วยได้

ตารางเวลาที่เขียนไว้จะกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน—จำนวนเงิน, วันครบกำหนด, วิธีการชำระเงิน, และสิ่งที่เกิดขึ้นหากชำระเงินล่าช้า ไม่ว่าคุณจะให้บริการ, ให้เช่าทรัพย์สิน, หรือบริหารจัดการเงินกู้, สัญญาการชำระเงินจะปกป้องเวลา, งาน, และสันติภาพของคุณ

หากคุณยังคงพึ่งพาการสนทนาแบบไม่เป็นทางการหรืออีเมลอยู่ ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่บางสิ่งจะหลุดรอดไป เรามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยเทมเพลตเหล่านี้กันเถอะ

อะไรคือแบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงิน?

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งระบุเงื่อนไขที่ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะชำระเงินให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ วันครบกำหนดชำระ วิธีการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับกรณีชำระล่าช้า และกฎหมายที่ใช้บังคับ

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยสร้างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการจัดการทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ สัญญาบริการ การชำระเงินค่าเช่า หรือแผนการผ่อนชำระ

ทำไมข้อตกลงการชำระเงินจึงมีความสำคัญ

ข้อตกลงการชำระเงินกำหนดความคาดหวังทางการเงินระหว่างสองฝ่ายอย่างชัดเจน—จำนวนเงินที่ค้างชำระ, กำหนดเวลาที่ต้องชำระ, และสิ่งที่เกิดขึ้นหากไม่มีการชำระเงิน

มันปกป้องทั้งสองฝ่ายโดยการเปลี่ยนคำมั่นสัญญาทางวาจาให้กลายเป็นเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการเกิดข้อพิพาท, ความล่าช้า, และการไม่ชำระเงิน—และมอบหลักฐานที่เป็นเอกสารหากจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย

อะไรที่ทำให้แบบฟอร์มการชำระเงินที่ดี

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินที่ดีควรมีความชัดเจน ละเอียด และมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อปกป้องทั้งสองฝ่าย ควรป้องกันความเข้าใจผิดและทำให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างง่ายดายหากเกิดข้อพิพาทขึ้น

มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • รายละเอียดการชำระเงิน: ระบุจำนวนเงินรวม, วันครบกำหนดชำระ, และวิธีการชำระเงิน
  • ข้อมูลงานเลี้ยง: ระบุชื่อเต็มตามกฎหมายและที่อยู่สำหรับจัดส่ง
  • ข้อกำหนดและกำหนดการ: ระบุรายละเอียดแผนการชำระคืน วันที่ชำระงวด และความยืดหยุ่นใด ๆ
  • เงื่อนไขการชำระเงินล่าช้า: กำหนดค่าธรรมเนียมล่าช้า, ค่าปรับ, และดอกเบี้ย
  • การชำระเงินล่วงหน้า: อธิบายกฎการชำระหนี้ล่วงหน้า (ค่าปรับหรือส่วนลด)
  • ค่าเริ่มต้น: ระบุวิธีการแก้ไขหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดหรือพลาดการชำระเงิน
  • กฎหมาย: ระบุกฎหมายที่ใช้บังคับ, เขตอำนาจศาล, และการระงับข้อพิพาท

ข้อจำกัดทางกฎหมาย:คู่มือนี้ให้ข้อมูลทั่วไปและตัวอย่างเทมเพลตเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย กฎหมายอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล—ก่อนใช้เทมเพลตใด ๆ (รวมถึงตัวเลือกจากผู้ให้บริการภายนอกเช่น Signaturely หรือ Signeasy) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐ/ประเทศของคุณ (เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับดอกเบี้ย/การคิดดอกเบี้ย, ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบ, ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย) พิจารณาให้ทนายความตรวจสอบข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเงินกู้ที่มีหลักประกัน เงื่อนไขดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม หรือสัญญาเช่าที่เฉพาะเจาะจงตามรัฐ

ดูสิ่งนี้ต่อไป: ต้องการเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ—โดยไม่ต้องปวดหัวกับการนั่งหน้าหน้ากระดาษเปล่า? วิดีโอนี้จะแนะนำวิธีใช้ AI ในClickUpเพื่อให้คุณสามารถร่าง จัดรูปแบบ และปรับแต่งข้อตกลงและ SOP ได้อย่างมืออาชีพ ช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็วและลดการแก้ไขกลับไปกลับมา

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบสรุป

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก, ผู้ให้บริการงานที่ทำซ้ำ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตหนังสือข้อตกลง ClickUpรับเทมเพลตฟรีธุรกิจขนาดเล็ก ผู้รับเหมาข้อกำหนดการชำระเงิน, การติดตามสถานะ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, มุมมองคณะกรรมการClickUp Doc, บอร์ด
เทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคล, ธุรกิจ, การเงินจากพันธมิตรรายละเอียดเงินกู้, สถานะที่กำหนดเอง, งานที่ต้องทำซ้ำ, แดชบอร์ดClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUpรับเทมเพลตฟรีธุรกิจ, ผู้ขาย, พันธมิตร B2Bเงื่อนไขการชำระเงิน, ข้อมูลผู้ขาย, เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, การแจ้งเตือนกำหนดส่งClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมขาย, ธุรกิจประเภทสินค้า/บริการ, ขั้นตอนการอนุมัติ, จุดสำคัญ, แดชบอร์ดClickUp Doc, บอร์ด
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUpรับเทมเพลตฟรีธุรกิจ, ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษาบทบาท, เงื่อนไขการชำระเงิน, แผนภูมิแกนต์, การแจ้งเตือน, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUpรับเทมเพลตฟรีฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประเภทสัญญา, ระยะเวลา, สถานะการทำงาน, การแจ้งเตือนClickUp รายการ, บอร์ด, แผนกานท์
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัสรับเทมเพลตฟรีเจ้าของบ้าน, ผู้จัดการทรัพย์สินเงื่อนไขการเช่า, การแจ้งเตือน, โปรไฟล์ผู้เช่า, ระบบอัตโนมัติClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, ผู้ให้บริการขอบเขต, ผลลัพธ์, การติดตามการชำระเงิน, การร่วมมือClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายปฏิบัติการเงื่อนไขการชำระเงิน, กำหนดเวลา, การติดตามสถานะ, มุมมองร่วมClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักบัญชี, ทีมการเงินการบันทึกใบแจ้งหนี้, มุมมองปฏิทิน/รายการ, ระบบอัตโนมัติ, ขั้นตอนสถานะClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUpรับเทมเพลตฟรีเจ้าของบ้าน, ผู้จัดการทรัพย์สินเงื่อนไขการเช่า, ค่าธรรมเนียม, การแจ้งเตือน, การจัดเก็บเอกสารClickUp Doc, รายการ, แผนงานกังค์
แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยวใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเอง, การแจ้งเตือน, การติดตามสถานะ, การเก็บถาวรClickUp Doc, รายการ
แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้รับเหมา, ที่ปรึกษาบริการ/อัตราค่าบริการ, การติดตามสถานะ, การแจ้งเตือน, ประวัติClickUp Doc, รายการ
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบซิกเนเจอร์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์, ผู้ให้กู้, ธุรกิจขนาดเล็กกรอกได้, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ข้อกำหนดเฉพาะ, PDF/WordPDF, Word
แม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน Signeasyดาวน์โหลดเทมเพลตนี้สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, บุคคลทั่วไปเงื่อนไขการชำระคืน, ค่าปรับ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การแจ้งเตือนเว็บ, PDF
แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDocดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์, เจ้าของบ้าน, ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหนี้, ตารางเวลา, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ส่งออกเป็น PDFเว็บ, PDF
แบบฟอร์มข้อตกลงแผนการชำระเงินของ eSignMyDocumentsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บุคคลทั่วไป, ผู้ให้กู้แก่ธุรกิจขนาดเล็กกำหนดการชำระคืน, ค่าปรับ, ผู้ค้ำประกัน, PDF/Word/ODTPDF, Word, ODT
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbookดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์, เจ้าของธุรกิจ, ผู้ให้กู้แผนการชำระเงินแบบกำหนดเอง, ข้อกำหนดการเร่งชำระเงิน, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เว็บ, PDF
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ SignWellดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดเล็ก, บุคคลทั่วไปเงื่อนไขการกู้ยืม, เขตอำนาจศาล, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การแจ้งเตือนเว็บ, PDF

เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินที่ดีที่สุด (20 ตัวเลือก)

เทมเพลตฟรีมีอยู่ทั่วไป แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่จะทนทานเมื่อต้องจัดการกับเงิน กำหนดเวลาที่พลาด หรือลูกค้าที่หายตัวไปหลังจากใบแจ้งหนี้แรก เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินที่คัดสรรมาอย่างดีเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา ป้องกันความวุ่นวาย และทำให้แง่มุมทางการเงินของสัญญาของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้:

1. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp: เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
ติดตาม, จัดการ, และเซ็นเงื่อนไขการชำระเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp

นี่ไม่ใช่แค่เอกสาร Word ที่ต้องกรอกข้อมูลลงไปเท่านั้นแม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUpทำงานอยู่ ภายใน กระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่แยกออกไปต่างหาก

นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำได้มากกว่าการป้อนชื่อและตัวเลข—คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด อัตโนมัติการแจ้งเตือน และติดตามสถานะการชำระเงินทุกครั้งแบบเรียลไทม์ ทุกอย่างถูกจัดระเบียบ เชื่อมต่อ และพร้อมดำเนินการได้เสมอ ดังนั้นข้อตกลงของคุณจะไม่เพียงแค่ถูกเก็บไว้ในแฟ้ม—แต่จะถูกปฏิบัติตามจริง

คุณสามารถเปลี่ยนสัญญาการชำระเงินของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวา สามารถติดตามได้ และเชื่อมโยงกับโครงการ, การแจ้งเตือน, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานของลูกค้าได้ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจน, สม่ำเสมอ, และสามารถมองเห็นได้

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • ตั้งค่างานประจำเพื่อทบทวนตารางการชำระคืน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวน วิธีการ และหมายเหตุ
  • เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดูและทำงานร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
  • ตั้งค่าการส่งอีเมลแจ้งเตือนหรือแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ทีมขนาดเล็ก, หรือผู้ให้บริการที่จัดการลูกค้าหลายรายที่ต้องการการตรวจสอบการชำระเงินทั้งหมดแบบเรียลไทม์

📮ClickUp Insight: 39% ระบุว่าความไม่มั่นคงทางการเงินคือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาการทำงานแบบพอร์ตโฟลิโอ—ความไม่แน่นอนคืออุปสรรคหลัก.

แทนที่จะเดาว่าเวลาและเงินของคุณหายไปไหนClickUpช่วยให้คุณติดตามทุกชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการด้วยการติดตามเวลาในตัว คุณสามารถติดแท็กงานตามลูกค้าหรือแหล่งรายได้ บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกอัตราค่าบริการหรือการชำระเงิน

ด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังลงทุนเวลาไปเท่าไร มูลค่าที่ได้คืออะไร และโครงการใดที่ทำกำไรได้มากที่สุด—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

2. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp

เทมเพลตจดหมายข้อตกลง ClickUp: เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนข้อกำหนดของโครงการและความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตหนังสือข้อตกลงของ ClickUp

ต่างจากเทมเพลตทั่วไปที่จำกัดตัวเองไว้เพียงคำศัพท์พื้นฐาน,เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างคู่สัญญาในขณะที่รักษาแนวทางที่ร่วมมือกัน

คุณไม่ได้แค่พิมพ์คำศัพท์ลงในเอกสารเท่านั้น แต่คุณกำลังสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ลงไปในกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามและแก้ไขได้โดยตรง ขณะที่โครงการดำเนินไป สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นความร่วมมือหรือโครงการใหม่ และต้องการหลีกเลี่ยงความสับสนในประเด็นที่ว่า "ฉันคิดว่าเราตกลงกันแล้ว…"

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

  • เพิ่มข้อกำหนดการชำระเงินเฉพาะโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ติดตามขั้นตอนการตกลงโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
  • รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และติดตามการอนุมัติผ่านClickUp Automations
  • สร้างมุมมองภาพของหน้าที่ความรับผิดชอบโดยใช้มุมมองคณะกรรมการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้รับเหมาที่จัดการข้อตกลงหลายฉบับและต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องไล่ตามการอัปเดตผ่านอีเมลหรือโฟลเดอร์ต่างๆ

3. แม่แบบข้อตกลงเงินกู้ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
รักษาข้อมูลเงินกู้ให้ปลอดภัยและจัดการเงื่อนไขการชำระคืนด้วยเทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUp

ไม่มีที่ว่างสำหรับการสื่อสารที่ผิดพลาดเมื่อคุณให้ยืมหรือยืมเงิน.แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ ClickUpให้มากกว่าเอกสารแบบกรอกข้อมูล—มันจัดเตรียมกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ดอกเบี้ยไปจนถึงตารางการชำระคืน.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งติดตามแต่ละขั้นตอนของเงินกู้ได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินครั้งเดียวหรือการชำระเงินรายเดือนแบบต่อเนื่อง ทุกการอัปเดต การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะจะถูกบันทึกและแสดงผลอย่างชัดเจน

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • ติดตามรายละเอียดเงินกู้ จำนวนหนี้ และข้อมูลผู้กู้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายเพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงิน
  • ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามเงินกู้ตั้งแต่ร่างไปจนถึงลงนามและเสร็จสมบูรณ์
  • ติดตามความคืบหน้าของเงินกู้และการปฏิบัติตามการชำระเงินด้วยงานที่ทำซ้ำและแดชบอร์ด

🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือธุรกิจที่จัดการเงินกู้ภายใน การเงินจากพันธมิตร หรือการเบิกเงินล่วงหน้าของลูกค้า ที่ต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องติดตามกลับไปกลับมา

🔎 คุณทราบหรือไม่?55% ของใบแจ้งหนี้ B2B ในสหรัฐอเมริกาค้างชำระ หากไม่มีข้อตกลงการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษร การบังคับใช้กำหนดเวลาจะยิ่งยากขึ้น

4. แม่แบบข้อตกลงการซื้อของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUp: เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
สร้าง ติดตาม และลงนามข้อตกลงในที่เดียวด้วยเทมเพลตข้อตกลงการซื้อของ ClickUp

หากคุณเคยประสบปัญหาเงื่อนไขการซื้อที่สูญหายในอีเมลหรือสัญญาที่ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการClickUp's Purchase Agreement Templateช่วยให้คุณจัดการกระบวนการซื้อทั้งหมดได้ตั้งแต่การเจรจาต่อรองไปจนถึงการลงนาม โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมา

มันให้ตำแหน่งเดียวในการกำหนดคำนิยาม, มอบหมายความรับผิดชอบ, และติดตามขั้นตอนการอนุมัติ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องหรือคำนิยามอาจมีการเปลี่ยนแปลง

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกเงื่อนไขการชำระเงิน ข้อกำหนด หรือข้อมูลผู้ขาย
  • มอบหมายงานสำหรับการตรวจสอบข้อตกลง การอนุมัติทางกฎหมาย และการลงนาม
  • สร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนวันครบกำหนดหรือการแบ่งปันเอกสารหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้

🔑เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ทำงานร่วมกับผู้ขาย, ซัพพลายเออร์, หรือคู่ค้า B2B ที่ต้องการระบบดิจิทัลที่สามารถทำซ้ำได้เป็นระบบสำหรับการจัดการการซื้อโดยไม่มีปัญหาการติดขัดหรือความสับสน

5. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่าง จัดการ และสรุปเงื่อนไขการขายของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp

แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายนี้โดย ClickUpไม่ได้เป็นเพียงการระบุรายการสินค้าที่ขายเท่านั้น—แต่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการทำสัญญาซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้รับระบบศูนย์กลางสำหรับร่างข้อกำหนด ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน กำหนดเงื่อนไข และจัดการการลงนามอนุมัติ

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างไฟล์ PDF, กล่องจดหมาย, หรือโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปอีกต่อไป ทุกส่วนของธุรกรรม—ตั้งแต่จำนวนเงินที่ต้องชำระไปจนถึงเป้าหมายการส่งมอบ—อยู่ในที่ที่ทีมของคุณต้องการ

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • บันทึกข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
  • กำหนดเป้าหมายการส่งมอบและกำหนดเส้นตายที่เชื่อมโยงกับวันครบกำหนด
  • ทำงานร่วมกันข้ามแผนกแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
  • ติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ในแดชบอร์ดเดียว

🔑เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นประจำ ต้องการโครงสร้างสัญญาขายที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมการทำงานร่วมกันและการติดตามเวอร์ชันที่ง่ายดาย

6. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดบทบาทและกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยใช้แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp

การจ้างผู้รับเหมาโดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรับได้.แบบฟอร์มข้อตกลงผู้รับเหมาจาก ClickUpช่วยให้การร่างเงื่อนไข, กำหนดขอบเขต, กำหนดเส้นตาย, และล็อกการจัดการการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย—โดยไม่ทำให้รายละเอียดสูญหาย.

แทนที่จะต้องจัดการสัญญามากมายผ่านเอกสาร Word และกล่องจดหมาย คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลางเพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ไปจนถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • กำหนดความรับผิดชอบและเงื่อนไขการชำระเงินโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สร้างไทม์ไลน์สำหรับงานที่ต้องส่งมอบด้วยแผนภูมิแกนต์และจุดสำคัญ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินล่าช้า การต่อสัญญา หรือการตรวจสอบสถานะ
  • รวบรวมและจัดเก็บข้อตกลงที่ลงนามแล้วไว้ในแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
  • ติดตามฝ่ายที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าด้วยการจัดการงานแบบมองเห็น

🔑เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมาภายนอกที่ต้องการข้อตกลงที่โปร่งใสและสามารถบังคับใช้ได้ พร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เมื่อใช้เทมเพลต RFQ (คำขอเสนอราคา) ให้กำหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบคำตอบจากผู้ขาย

7. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp

เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
รวมศูนย์ ติดตาม และทำให้ทุกสัญญาเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการสัญญาจาก ClickUpนี้ไม่ใช่แค่ตัวติดตาม—แต่เป็นแผงควบคุมสำหรับทุกสัญญาที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร แทนที่จะสูญเสียการติดตามวันที่ต่ออายุ ข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเงื่อนไขการชำระเงิน เทมเพลตนี้จะแสดงระบบที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการสัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทมเพลตการจัดการสัญญานี้ประกอบด้วยมุมมองต่าง ๆเช่น รายการสัญญาหลัก, แบบฟอร์มคำขอ, และตัวติดตามความคืบหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการสัญญาของคุณง่ายขึ้นตั้งแต่ร่างสัญญาจนถึงการจัดเก็บถาวร

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบสัญญาตามประเภท แผนก หรือสถานะ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ติดตามไทม์ไลน์และกำหนดส่งโดยใช้แผนภูมิแกนต์และแท็กกำหนดส่ง
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่มีสถานะต่างๆ เช่น ร่าง, ตรวจสอบ, เจรจาต่อรอง และอื่นๆ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง, ระยะเวลาที่กำลังจะหมดอายุ, หรือการแก้ไขที่จำเป็น
  • เก็บเอกสารทั้งหมด คำแนะนำการชำระเงิน และบันทึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในศูนย์กลางที่แชร์เดียวกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการกับสัญญาหลายฉบับและต้องการระบบศูนย์กลางเพื่อจัดการทุกอย่างโดยไม่ต้องเดา

🔎 คุณทราบหรือไม่? 25% ของการล้มละลายในยุโรปเกี่ยวข้องกับการชำระเงินของลูกค้าล่าช้า ข้อตกลงการชำระเงินอย่างเป็นทางการสามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันล่วงหน้า โดยให้ธุรกิจมีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการก่อนที่การชำระเงินล่าช้าจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้

8. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส

เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส: เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
สร้างสัญญาเช่าที่พร้อมสำหรับผู้เช่าและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรัฐเท็กซัสด้วยเทมเพลตสัญญาเช่าของ ClickUp

สัญญาเช่าในรัฐเท็กซัสมีกฎเกณฑ์เฉพาะของตนเอง และเทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp นี้สำหรับรัฐเท็กซัสจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ตั้งแต่เงื่อนไขการเช่า ค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ไปจนถึงหน้าที่พื้นฐานของแต่ละฝ่าย

คุณสามารถจัดเก็บประวัติผู้เช่า ติดตามวันที่ครบกำหนดชำระค่าเช่า ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญา และเก็บบันทึกทุกรุ่นของสัญญาเช่าไว้ในที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • บันทึกเงื่อนไขสัญญาเช่าที่สำคัญและกำหนดการชำระเงินโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • กำหนดการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญาและวันครบกำหนด
  • สร้างโปรไฟล์ผู้เช่าและเชื่อมโยงกับเอกสารสัญญาเช่าเฉพาะ
  • ติดตามข้อตกลงเฉพาะทรัพย์สินข้ามผู้เช่าหรือยูนิตหลายแห่ง
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินล่าช้า ค่าปรับการชำระเงินล่วงหน้า หรือการอัปเดตทางกฎหมาย

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลการเช่าในรัฐเท็กซัสที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องวุ่นวายกับเอกสาร

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ผู้สนับสนุนโครงการคืออะไร? บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนโครงการ

9. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการชำระเงินด้วยเทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp

ทุกธุรกิจที่ให้บริการจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง และClickUp Services Agreement Templateถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเช่นนั้นโดยเฉพาะ มันไม่ใช่แค่เอกสารดาวน์โหลดเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถกำหนดขอบเขต บริหารจัดการความคาดหวัง และซิงค์ตารางการชำระเงินของคุณในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่ว่าจะเป็นโครงการครั้งเดียวหรือความสัมพันธ์แบบรับงานประจำ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มงาน

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • กำหนดขอบเขตของงาน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาด้วยเอกสารที่ปรับแต่งได้
  • กำหนดและติดตามเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองงานและการอัปเดตสถานะ
  • มอบหมายสมาชิกทีมให้แต่ละส่วนเพื่อการทำงานร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • รวมศูนย์การแก้ไขข้อตกลง ประวัติเวอร์ชัน และจุดสำคัญของการอนุมัติ

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้เพื่อทำให้การทำงานกับลูกค้าเป็นทางการ และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทในนาทีสุดท้าย

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจ้างบริหารโครงการภายนอก: ประโยชน์ของการจ้างบริหารโครงการภายนอกเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ

10. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
ชี้แจงข้อกำหนดของผู้ขาย, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และการชำระเงินด้วยเทมเพลตข้อตกลงผู้ขายของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้ขายรายใหม่หรือต่ออายุความร่วมมือที่มีอยู่ ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนอาจกลายเป็นข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้แม่แบบข้อตกลงกับผู้ขายจาก ClickUpมอบแนวทางที่ชัดเจนในการระบุรายละเอียดสำคัญทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดเวลาการส่งมอบ ระดับการให้บริการ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

แทนที่จะต้องค้นหาเวอร์ชันสัญญาในกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ คุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และการแก้ไขทุกครั้งที่ทำไว้

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

  • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของผู้ขาย, รูปแบบการกำหนดราคา, และกำหนดเวลาการส่งมอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • มอบหมายงานตรวจสอบภายในและงานอนุมัติพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแท็กความสำคัญ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
  • ใช้ความคิดเห็นและระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนความล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการติดตามผลทางกฎหมาย
  • สร้างมุมมองร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกันในสถานะของข้อตกลง

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หรือใครก็ตามที่ทำงานกับผู้ขายภายนอกที่ต้องการโครงสร้าง, ความชัดเจน, และการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือกระบวนการทำงานของข้อตกลง

🔎 คุณทราบหรือไม่? เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กใช้เวลาถึง10% ของวันในการติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ การมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมาโดยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น

11. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp

เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp ; เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงิน
รับเทมเพลตฟรี
อยู่เหนือกำหนดเวลาและชำระเงินให้กับผู้ขายด้วยเทมเพลตการจ่ายเงินเจ้าหนี้ของ ClickUp

การไล่ตามใบแจ้งหนี้และการค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตเป็นวิธีที่รวดเร็วในการพลาดกำหนดเวลาหรือเสียค่าปรับล่าช้า.เทมเพลตการจ่ายเงินตามบัญชีของ ClickUpมอบการตั้งค่าที่เรียบง่ายให้คุณเพื่อติดตามภาระผูกพันการชำระเงิน, ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้, และทำให้การดำเนินการที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ—โดยไม่ต้องควบคุมทุกรายละเอียดของผู้ขายหรือการซื้อขาย.

เทมเพลตนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาญฉลาดจากวิธีการทำด้วยมือไปสู่กระบวนการที่สามารถปรับขนาดได้ ติดตามได้ และประหยัดเวลาได้มากขึ้น

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • บันทึกใบแจ้งหนี้ตามวันที่ครบกำหนดชำระครั้งแรก ประเภทการชำระเงิน และชื่อผู้ขาย โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • มองเห็นการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงและการชำระเงินที่เกินกำหนดในมุมมองปฏิทินหรือรายการ
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือนการชำระเงินและอีเมลติดตามผลด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
  • จัดระเบียบกระบวนการบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดของคุณให้เป็นขั้นตอนสถานะ เช่น การกำหนดรหัส การตรวจสอบ และการส่งต่อ
  • ติดตามโอกาสในการลดยอดคงเหลือหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อคาดการณ์อย่างแม่นยำ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชี, ทีมการเงิน, หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการบัญชีเจ้าหนี้, ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ, และทำให้ผู้ขายพอใจ.

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของสัญญาและวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

12. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp

เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างข้อกำหนดการเช่าที่ชัดเจนและมีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยเทมเพลตสัญญาเช่าของ ClickUp

การจัดการเช่าโดยไม่มีข้อตกลงที่มั่นคงก็เหมือนกับการขับรถโดยไม่มีประกัน—เสี่ยงและมีค่าใช้จ่ายสูง.แม่แบบสัญญาเช่าของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานให้กับเจ้าของบ้านและผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน กฎระเบียบ และความรับผิดชอบตั้งแต่วันแรก.

ทุกอย่าง ตั้งแต่รายละเอียดค่าเช่า เงินประกันความเสียหาย สิทธิ์การเข้าถึง และค่าปรับจากการชำระล่าช้า สามารถบันทึกและติดตามได้ในแดชบอร์ดเดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • บันทึกจำนวนค่าเช่า, วันที่ครบกำหนด, ค่าธรรมเนียม, และเงินประกันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • มอบหมายงานสำหรับการร่างสัญญาเช่า การสื่อสารกับผู้เช่า และการปรับปรุงสัญญา
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญาเช่าและการตรวจสอบตามปกติด้วยระบบอัตโนมัติ
  • จัดเก็บสัญญาที่ลงนามแล้ว รูปถ่ายทรัพย์สิน และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในที่เดียว
  • ใช้เอกสาร, มุมมองรายการ, และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามระยะเวลาของข้อตกลง

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าเอง ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือตัวแทนเช่าที่ต้องการระบบเช่าที่สะอาด เป็นระเบียบ และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

🔎 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง44% ของบริษัทเท่านั้นที่ทำการอัตโนมัติแม้เพียงไม่กี่งานในด้านการเรียกเก็บเงิน (AR) การจับคู่ข้อตกลงการชำระเงินที่แข็งแกร่งกับการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และติดตามยอดค้างชำระได้ดีขึ้น

13. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp

แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เรียกเก็บเงินลูกค้าได้เร็วขึ้นและติดตามทุกการชำระเงินด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUp

การชำระเงินล่าช้าและตารางงานที่ยุ่งเหยิงสามารถทำลายแรงขับเคลื่อนของคุณในฐานะฟรีแลนซ์ได้.เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUpช่วยให้ กระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณคมชัด ง่าย และอยู่ในที่เดียว.

นี่คือระบบที่ให้คุณบันทึกบริการ ติดตามวันครบกำหนด ส่งการแจ้งเตือน และติดตามผลได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมาตลอดเวลา ทุกอย่างตั้งแต่เงื่อนไขการชำระเงินไปจนถึงข้อมูลลูกค้าจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • ปรับแต่งใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับด้วยรายละเอียดลูกค้า อัตราค่าบริการ และสรุปบริการ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระหรือการชำระเงินล่าช้า
  • ติดตามความคืบหน้าของใบแจ้งหนี้โดยใช้สถานะรอดำเนินการ ชำระแล้ว หรือสถานะที่กำหนดเอง
  • ติดตามไทม์ไลน์และส่งการติดตามผลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
  • เก็บรักษาเอกสารใบแจ้งหนี้และการชำระเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจรายบุคคลที่ต้องการให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และควบคุมได้อย่างสมบูรณ์—ไม่ว่าจะต้องดูแลลูกค้าหลายรายแค่ไหนก็ตาม

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อจัดการธุรกรรมออนไลน์ อย่าพึ่งพาแค่ระบบชำระเงิน ของคุณ—ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบการทดสอบและการชำระเงินของคุณ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยระบุความไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมการเงิน, ทีมสนับสนุน, และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์

14. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาอิสระของ ClickUp

แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ส่งใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและถูกต้องด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระของ ClickUp

หากคุณกำลังจัดการกับลูกค้าและโปรเจกต์หลายรายพร้อมกัน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ยุ่งยากและทำให้งานล่าช้าแม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระของ ClickUpช่วยให้คุณเรียกเก็บเงินสำหรับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ และรับเงินตรงเวลา

ทุกอย่าง ตั้งแต่เงื่อนไขการชำระเงิน ไปจนถึงการแยกภาษีและวันครบกำหนด ถูกผสานรวมไว้ในกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย ซึ่งสามารถขยายได้ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคุณ

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

  • กรอกและติดตามใบแจ้งหนี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบริการ, อัตราค่าบริการ, ภาษี, และค่าธรรมเนียม
  • ใช้สถานะรอดำเนินการและชำระเงินแล้วเพื่อติดตามยอดค้างชำระ
  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
  • จัดเก็บสัญญา ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
  • เข้าถึงประวัติทางการเงินข้ามโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองและตัวกรองที่มีอยู่ในตัว

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาอิสระและที่ปรึกษาที่ต้องการควบคุมกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องคอยตรวจสอบรายละเอียดทุกธุรกรรมหรือติดตามทวงถามการชำระเงินจากลูกค้า

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ RFQ (คำขอเสนอราคาใน Word และ Excel) เพื่อทำให้การจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้น

15. แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบลายเซ็น

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบลายเซ็น
ผ่านทางSignaturely

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Signaturely ได้รับการออกแบบด้วยความเรียบง่ายและความถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ ผู้ให้กู้ หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสัญญาที่สามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลได้

มีให้ในรูปแบบ PDF และ Word ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญ: จำนวนหนี้, ตารางการชำระคืน, การผิดนัด, การแก้ไข, และกฎหมายที่ใช้บังคับ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสัญญาที่รวดเร็วและตรงประเด็นเพื่อส่ง, ลงนาม, และเก็บไว้ทันที

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

  • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน จำนวนเงินที่ค้างชำระ และวันที่ครบกำหนดชำระให้ชัดเจน
  • ระบุว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากลูกหนี้ผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
  • เพิ่มข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเลิกจ้าง การระงับข้อพิพาท หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • รวบรวมลายเซ็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
  • ดาวน์โหลดและแก้ไขใน Word เพื่อการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการข้อตกลงการชำระเงินที่ตรงไปตรงมาและมีมาตรฐานระดับมืออาชีพ สามารถดาวน์โหลด ปรับแต่ง และส่งออกไปได้ในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะรอความเงียบหลังจากส่งใบแจ้งหนี้ ให้เพิ่มข้อกำหนดที่ระบุว่าลูกหนี้ต้องยืนยันการรับคำขอชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง ประโยคสั้น ๆ นี้สร้างจุดเริ่มต้นทางกฎหมายเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วม

16. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน Signeasy

แม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน Signeasy
ผ่านทางSigneasy

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินจาก Signeasy ไม่ใช่แค่การเขียนตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการเงื่อนไขการชำระเงิน ลายเซ็น และการจัดการเอกสารดิจิทัล

ไม่ว่าคุณจะจัดการกับเงินกู้, สัญญาเช่า, หรือการชำระเงินค่าบริการ, แบบฟอร์มนี้มอบกรอบทางกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ในการจัดการหนี้และป้องกันข้อพิพาท. คุณสามารถปรับแต่ง, ลงนาม, และส่งได้—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว.

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • บันทึกข้อมูลเงินกู้ ความถี่ในการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการผิดนัดชำระ
  • กำหนดบทลงโทษสำหรับการชำระเงินล่าช้าและเงื่อนไขการยกเลิกอย่างชัดเจน
  • ปรับแต่งฟิลด์สำหรับวิธีการชำระเงิน ลายเซ็น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แนบตารางการชำระคืนโดยละเอียดเป็นภาคผนวก
  • ติดตามสถานะเอกสาร, ส่งการแจ้งเตือน, และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือบุคคลที่ต้องการข้ามขั้นตอนเอกสาร ลดความสับสนในการชำระเงิน และทำให้ข้อตกลงหนี้สินเป็นทางการในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด

17. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDoc

แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDoc
ผ่านทางPandaDoc

แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDoc เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสัญญาที่พร้อมใช้งาน รวดเร็ว พิมพ์ได้ และถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่วนบุคคล ธุรกรรมทางธุรกิจ หรือข้อตกลงการชำระเงินแบบมีโครงสร้าง เทมเพลตฟรีนี้จะสรุปทุกอย่างตั้งแต่จำนวนเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ไปจนถึงวิธีการชำระเงิน ค่าปรับล่าช้า และข้อกำหนดการโต้แย้ง—นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • บันทึกจำนวนหนี้, กำหนดการชำระคืน, และวันครบกำหนดชำระอย่างชัดเจน
  • กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดค่าปรับการชำระเงินล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • รวมส่วนกฎหมายที่จำเป็น เช่น การแยกส่วน การยกเลิก และกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวของ PandaDoc
  • ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อตกลงตามต้องการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนตัวหรือใช้แบบออฟไลน์

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เจ้าของบ้าน, หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่มีโครงสร้างทางกฎหมาย พร้อมความสะดวกในการส่งออกเป็นไฟล์ PDF และความสามารถในการเซ็นชื่อออนไลน์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มข้อกำหนดการหยุดให้บริการชั่วคราวโดยระบุว่าหากการชำระเงินเกินกำหนดมากกว่า X วัน บริการทั้งหมดหรือสิ่งที่ต้องส่งมอบจะถูกระงับชั่วคราวจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการแก้ไข ข้อกำหนดนี้ไม่ก้าวร้าวแต่กำหนดขอบเขตและให้คุณมีอำนาจต่อรองบ้าง

18. แม่แบบข้อตกลงแผนการชำระเงิน eSignMyDocuments

แบบฟอร์มข้อตกลงแผนการชำระเงินของ eSignMyDocuments
ผ่านทางeSign

หากคุณกำลังทำงานกับการชำระเงินแบบผ่อนชำระ แม่แบบข้อตกลงแผนการชำระเงินนี้จาก eSign.com ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับองค์ประกอบหลักทั้งหมดของตารางการชำระเงินที่มีโครงสร้าง—รายเดือน รายสัปดาห์ หรือกำหนดเอง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล การเงินแบบไม่เป็นทางการ หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำและบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • ระบุจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และความถี่ในการชำระคืน
  • กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการผิดนัด ค่าปรับล่าช้า และค่าปรับการชำระเงินล่วงหน้า
  • เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ยอดคงเหลือส่วนลด ผู้ค้ำประกัน หรือเงื่อนไขการชำระคืนก่อนกำหนด
  • โปรดระบุคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินและกำหนดวันครบกำหนด
  • ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF, Word หรือ ODT สำหรับการแก้ไขและใช้งานแบบออฟไลน์

🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป, เพื่อน, หรือผู้ให้กู้เงินธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่ยืดหยุ่น, สามารถพิมพ์ได้, พร้อมความคาดหวังที่ชัดเจน และมีการคุ้มครองทางกฎหมายในตัว

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

19. แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbook

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbook
ผ่านทางContractbook

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbook มอบโครงสร้างที่ละเอียดและปรับแต่งได้สำหรับการระบุภาระหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้ (Debtee) และลูกหนี้

ด้วยการรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และฟิลด์อัจฉริยะในตัว เทมเพลตนี้ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถจัดทำแผนการชำระคืนอย่างเป็นทางการได้อย่างง่ายดาย

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

  • กำหนดจำนวนหนี้ วิธีการชำระหนี้ และแผนการชำระเงินที่กำหนดเองในเอกสารแนบ A
  • กำหนดเงื่อนไขการเร่งชำระเงินที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า (เช่น ยอดคงเหลือทั้งหมดจะครบกำหนดชำระหลังจากล่าช้า 15 วัน)
  • รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย การโอนสิทธิ การสละสิทธิ์ และการระงับข้อพิพาท
  • ทำการแก้ไขได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
  • จัดเก็บและติดตามสัญญาภายใน Contractbook เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

⚖️ หมายเหตุทางกฎหมาย: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเร่งรัดอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมก่อนบังคับใช้

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ให้กู้ที่ต้องการจัดทำและจัดการแผนการชำระเงินที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังเสนอบริการ—ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่เต็มรูปแบบ—การรู้วิธีเขียนข้อตกลงบริการที่รัดกุมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ข้อตกลงที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีจะปกป้องคุณจากการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด, การชำระเงินล่าช้า และความคาดหวังที่ไม่ตรงกันเรียนรู้วิธีเขียนข้อตกลงบริการและข้อกำหนดที่จำเป็นที่ต้องมี

20. แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ SignWell

แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ SignWell
ผ่านทางSignWell

เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินของ SignWell ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและตรงประเด็น ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อกำหนดเงื่อนไขระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ภาษาที่ใช้เป็นทางการเพียงพอที่จะมีผลทางกฎหมาย แต่เรียบง่ายพอที่ผู้ที่ไม่ใช่ทนายความจะเข้าใจได้

มันไม่ได้เต็มไปด้วยการจัดรูปแบบที่เกินความจำเป็นหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง—มีเพียงสิ่งสำคัญเท่านั้น: จำนวนหนี้ แผนการชำระเงิน เงื่อนไขการผิดนัด และข้อกฎหมายคุ้มครอง เช่น ข้อกำหนดการปลดหนี้และหมายเหตุเขตอำนาจศาล เอกสารนี้พร้อมสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ทันที ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการสรุปข้อตกลงออนไลน์ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องส่งไฟล์ PDF ไปมา

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

  • กำหนดและบันทึกจำนวนเงินกู้, เงื่อนไข, และความรับผิดชอบ
  • เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อกำหนดกรณีผิดสัญญา โดยไม่ต้องคาดเดาทางกฎหมาย
  • ส่งเพื่อลงนามและรับการแจ้งเตือนเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามแล้ว
  • ดาวน์โหลดหรือเก็บรักษาข้อตกลงไว้อย่างปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการข้อตกลงการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถลงนามได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจ้างทนายความ

ทำให้เงื่อนไขการชำระเงินของคุณไร้ที่ติด้วย ClickUp

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินหรือความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนไม่ได้เพียงแค่สร้างความสับสน—แต่ยังทำให้คุณเสียเวลา เงิน และความไว้วางใจอีกด้วย เทมเพลตสัญญาข้อตกลงการชำระเงิน 20 แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นโดยเฉพาะ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ตั้งค่าเงินกู้ หรือร่างสัญญาสำหรับผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เทมเพลต ClickUp (และเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย) จะช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และจัดการภาระผูกพันทางการเงินได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่กฎหมายและการดำเนินงาน

ทุกอย่างถูกรวมไว้แล้ว ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามงาน ละทิ้งความยุ่งเหยิงของไฟล์ PDF และอีเมลที่กระจัดกระจาย แล้วทำให้กระบวนการชำระเงินของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

พร้อมที่จะควบคุมเงื่อนไขการชำระเงินของคุณหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp ได้ฟรี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน

ใช่ เมื่อได้รับการลงนามโดยทั้งสองฝ่ายและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

บ่อยครั้งใช่ แต่ต้องตรวจสอบอัตราและข้อมูลที่เปิดเผยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตอำนาจศาลของคุณ

ข้อตกลงของคุณควรระบุวิธีการแก้ไข (ค่าปรับล่าช้า, การเร่งรัด, การระงับบริการ, หรือการเรียกเก็บเงิน)

ไม่ใช่ทุกครั้ง—แต่การตรวจสอบทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดสำหรับจำนวนเงินใหญ่, เงินกู้ที่มีการค้ำประกัน, หรือสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐ