แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินฟรีสำหรับเงื่อนไขทางการเงินที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

การชำระเงินที่พลาดไป. ข้อกำหนดที่เข้าใจผิด. ลูกค้าที่หายไป. เพียงแค่คำพูดคลุมเครือว่า "เราจะจัดการกันทีหลัง" ก็สามารถทำให้กระแสเงินสดของคุณสะดุดได้.
นั่นคือจุดที่แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินช่วยได้
ตารางเวลาที่เขียนไว้จะกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน—จำนวนเงิน, วันครบกำหนด, วิธีการชำระเงิน, และสิ่งที่เกิดขึ้นหากชำระเงินล่าช้า ไม่ว่าคุณจะให้บริการ, ให้เช่าทรัพย์สิน, หรือบริหารจัดการเงินกู้, สัญญาการชำระเงินจะปกป้องเวลา, งาน, และสันติภาพของคุณ
หากคุณยังคงพึ่งพาการสนทนาแบบไม่เป็นทางการหรืออีเมลอยู่ ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่บางสิ่งจะหลุดรอดไป เรามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยเทมเพลตเหล่านี้กันเถอะ
อะไรคือแบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงิน?
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งระบุเงื่อนไขที่ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะชำระเงินให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ วันครบกำหนดชำระ วิธีการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับกรณีชำระล่าช้า และกฎหมายที่ใช้บังคับ
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยสร้างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการจัดการทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ สัญญาบริการ การชำระเงินค่าเช่า หรือแผนการผ่อนชำระ
ทำไมข้อตกลงการชำระเงินจึงมีความสำคัญ
ข้อตกลงการชำระเงินกำหนดความคาดหวังทางการเงินระหว่างสองฝ่ายอย่างชัดเจน—จำนวนเงินที่ค้างชำระ, กำหนดเวลาที่ต้องชำระ, และสิ่งที่เกิดขึ้นหากไม่มีการชำระเงิน
มันปกป้องทั้งสองฝ่ายโดยการเปลี่ยนคำมั่นสัญญาทางวาจาให้กลายเป็นเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการเกิดข้อพิพาท, ความล่าช้า, และการไม่ชำระเงิน—และมอบหลักฐานที่เป็นเอกสารหากจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย
อะไรที่ทำให้แบบฟอร์มการชำระเงินที่ดี
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินที่ดีควรมีความชัดเจน ละเอียด และมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อปกป้องทั้งสองฝ่าย ควรป้องกันความเข้าใจผิดและทำให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างง่ายดายหากเกิดข้อพิพาทขึ้น
มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- รายละเอียดการชำระเงิน: ระบุจำนวนเงินรวม, วันครบกำหนดชำระ, และวิธีการชำระเงิน
- ข้อมูลงานเลี้ยง: ระบุชื่อเต็มตามกฎหมายและที่อยู่สำหรับจัดส่ง
- ข้อกำหนดและกำหนดการ: ระบุรายละเอียดแผนการชำระคืน วันที่ชำระงวด และความยืดหยุ่นใด ๆ
- เงื่อนไขการชำระเงินล่าช้า: กำหนดค่าธรรมเนียมล่าช้า, ค่าปรับ, และดอกเบี้ย
- การชำระเงินล่วงหน้า: อธิบายกฎการชำระหนี้ล่วงหน้า (ค่าปรับหรือส่วนลด)
- ค่าเริ่มต้น: ระบุวิธีการแก้ไขหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดหรือพลาดการชำระเงิน
- กฎหมาย: ระบุกฎหมายที่ใช้บังคับ, เขตอำนาจศาล, และการระงับข้อพิพาท
ข้อจำกัดทางกฎหมาย:คู่มือนี้ให้ข้อมูลทั่วไปและตัวอย่างเทมเพลตเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย กฎหมายอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล—ก่อนใช้เทมเพลตใด ๆ (รวมถึงตัวเลือกจากผู้ให้บริการภายนอกเช่น Signaturely หรือ Signeasy) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐ/ประเทศของคุณ (เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับดอกเบี้ย/การคิดดอกเบี้ย, ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบ, ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย) พิจารณาให้ทนายความตรวจสอบข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเงินกู้ที่มีหลักประกัน เงื่อนไขดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม หรือสัญญาเช่าที่เฉพาะเจาะจงตามรัฐ
ดูสิ่งนี้ต่อไป: ต้องการเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ—โดยไม่ต้องปวดหัวกับการนั่งหน้าหน้ากระดาษเปล่า? วิดีโอนี้จะแนะนำวิธีใช้ AI ในClickUpเพื่อให้คุณสามารถร่าง จัดรูปแบบ และปรับแต่งข้อตกลงและ SOP ได้อย่างมืออาชีพ ช่วยให้คุณกำหนดเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็วและลดการแก้ไขกลับไปกลับมา
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบสรุป
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก, ผู้ให้บริการ
|งานที่ทำซ้ำ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตหนังสือข้อตกลง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจขนาดเล็ก ผู้รับเหมา
|ข้อกำหนดการชำระเงิน, การติดตามสถานะ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, มุมมองคณะกรรมการ
|ClickUp Doc, บอร์ด
|เทมเพลตข้อตกลงเงินกู้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล, ธุรกิจ, การเงินจากพันธมิตร
|รายละเอียดเงินกู้, สถานะที่กำหนดเอง, งานที่ต้องทำซ้ำ, แดชบอร์ด
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงการซื้อ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจ, ผู้ขาย, พันธมิตร B2B
|เงื่อนไขการชำระเงิน, ข้อมูลผู้ขาย, เอกสารที่ใช้ร่วมกัน, การแจ้งเตือนกำหนดส่ง
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย, ธุรกิจ
|ประเภทสินค้า/บริการ, ขั้นตอนการอนุมัติ, จุดสำคัญ, แดชบอร์ด
|ClickUp Doc, บอร์ด
|เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจ, ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา
|บทบาท, เงื่อนไขการชำระเงิน, แผนภูมิแกนต์, การแจ้งเตือน, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
|ประเภทสัญญา, ระยะเวลา, สถานะการทำงาน, การแจ้งเตือน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนกานท์
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการทรัพย์สิน
|เงื่อนไขการเช่า, การแจ้งเตือน, โปรไฟล์ผู้เช่า, ระบบอัตโนมัติ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, ผู้ให้บริการ
|ขอบเขต, ผลลัพธ์, การติดตามการชำระเงิน, การร่วมมือ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายปฏิบัติการ
|เงื่อนไขการชำระเงิน, กำหนดเวลา, การติดตามสถานะ, มุมมองร่วม
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักบัญชี, ทีมการเงิน
|การบันทึกใบแจ้งหนี้, มุมมองปฏิทิน/รายการ, ระบบอัตโนมัติ, ขั้นตอนสถานะ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการทรัพย์สิน
|เงื่อนไขการเช่า, ค่าธรรมเนียม, การแจ้งเตือน, การจัดเก็บเอกสาร
|ClickUp Doc, รายการ, แผนงานกังค์
|แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว
|ใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเอง, การแจ้งเตือน, การติดตามสถานะ, การเก็บถาวร
|ClickUp Doc, รายการ
|แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา
|บริการ/อัตราค่าบริการ, การติดตามสถานะ, การแจ้งเตือน, ประวัติ
|ClickUp Doc, รายการ
|แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบซิกเนเจอร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, ผู้ให้กู้, ธุรกิจขนาดเล็ก
|กรอกได้, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ข้อกำหนดเฉพาะ, PDF/Word
|PDF, Word
|แม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน Signeasy
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, บุคคลทั่วไป
|เงื่อนไขการชำระคืน, ค่าปรับ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การแจ้งเตือน
|เว็บ, PDF
|แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDoc
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, เจ้าของบ้าน, ธุรกิจขนาดเล็ก
|จำนวนหนี้, ตารางเวลา, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ส่งออกเป็น PDF
|เว็บ, PDF
|แบบฟอร์มข้อตกลงแผนการชำระเงินของ eSignMyDocuments
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลทั่วไป, ผู้ให้กู้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก
|กำหนดการชำระคืน, ค่าปรับ, ผู้ค้ำประกัน, PDF/Word/ODT
|PDF, Word, ODT
|แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbook
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, เจ้าของธุรกิจ, ผู้ให้กู้
|แผนการชำระเงินแบบกำหนดเอง, ข้อกำหนดการเร่งชำระเงิน, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|เว็บ, PDF
|แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ SignWell
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดเล็ก, บุคคลทั่วไป
|เงื่อนไขการกู้ยืม, เขตอำนาจศาล, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การแจ้งเตือน
|เว็บ, PDF
เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินที่ดีที่สุด (20 ตัวเลือก)
เทมเพลตฟรีมีอยู่ทั่วไป แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่จะทนทานเมื่อต้องจัดการกับเงิน กำหนดเวลาที่พลาด หรือลูกค้าที่หายตัวไปหลังจากใบแจ้งหนี้แรก เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินที่คัดสรรมาอย่างดีเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา ป้องกันความวุ่นวาย และทำให้แง่มุมทางการเงินของสัญญาของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้:
1. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp
นี่ไม่ใช่แค่เอกสาร Word ที่ต้องกรอกข้อมูลลงไปเท่านั้นแม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUpทำงานอยู่ ภายใน กระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่แยกออกไปต่างหาก
นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำได้มากกว่าการป้อนชื่อและตัวเลข—คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด อัตโนมัติการแจ้งเตือน และติดตามสถานะการชำระเงินทุกครั้งแบบเรียลไทม์ ทุกอย่างถูกจัดระเบียบ เชื่อมต่อ และพร้อมดำเนินการได้เสมอ ดังนั้นข้อตกลงของคุณจะไม่เพียงแค่ถูกเก็บไว้ในแฟ้ม—แต่จะถูกปฏิบัติตามจริง
คุณสามารถเปลี่ยนสัญญาการชำระเงินของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวา สามารถติดตามได้ และเชื่อมโยงกับโครงการ, การแจ้งเตือน, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานของลูกค้าได้ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจน, สม่ำเสมอ, และสามารถมองเห็นได้
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ตั้งค่างานประจำเพื่อทบทวนตารางการชำระคืน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวน วิธีการ และหมายเหตุ
- เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดูและทำงานร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการส่งอีเมลแจ้งเตือนหรือแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ทีมขนาดเล็ก, หรือผู้ให้บริการที่จัดการลูกค้าหลายรายที่ต้องการการตรวจสอบการชำระเงินทั้งหมดแบบเรียลไทม์
📮ClickUp Insight: 39% ระบุว่าความไม่มั่นคงทางการเงินคือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาการทำงานแบบพอร์ตโฟลิโอ—ความไม่แน่นอนคืออุปสรรคหลัก.
แทนที่จะเดาว่าเวลาและเงินของคุณหายไปไหนClickUpช่วยให้คุณติดตามทุกชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการด้วยการติดตามเวลาในตัว คุณสามารถติดแท็กงานตามลูกค้าหรือแหล่งรายได้ บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกอัตราค่าบริการหรือการชำระเงิน
ด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังลงทุนเวลาไปเท่าไร มูลค่าที่ได้คืออะไร และโครงการใดที่ทำกำไรได้มากที่สุด—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
2. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp
ต่างจากเทมเพลตทั่วไปที่จำกัดตัวเองไว้เพียงคำศัพท์พื้นฐาน,เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างคู่สัญญาในขณะที่รักษาแนวทางที่ร่วมมือกัน
คุณไม่ได้แค่พิมพ์คำศัพท์ลงในเอกสารเท่านั้น แต่คุณกำลังสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ลงไปในกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามและแก้ไขได้โดยตรง ขณะที่โครงการดำเนินไป สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นความร่วมมือหรือโครงการใหม่ และต้องการหลีกเลี่ยงความสับสนในประเด็นที่ว่า "ฉันคิดว่าเราตกลงกันแล้ว…"
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เพิ่มข้อกำหนดการชำระเงินเฉพาะโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามขั้นตอนการตกลงโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และติดตามการอนุมัติผ่านClickUp Automations
- สร้างมุมมองภาพของหน้าที่ความรับผิดชอบโดยใช้มุมมองคณะกรรมการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้รับเหมาที่จัดการข้อตกลงหลายฉบับและต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องไล่ตามการอัปเดตผ่านอีเมลหรือโฟลเดอร์ต่างๆ
3. แม่แบบข้อตกลงเงินกู้ ClickUp
ไม่มีที่ว่างสำหรับการสื่อสารที่ผิดพลาดเมื่อคุณให้ยืมหรือยืมเงิน.แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ ClickUpให้มากกว่าเอกสารแบบกรอกข้อมูล—มันจัดเตรียมกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ดอกเบี้ยไปจนถึงตารางการชำระคืน.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งติดตามแต่ละขั้นตอนของเงินกู้ได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินครั้งเดียวหรือการชำระเงินรายเดือนแบบต่อเนื่อง ทุกการอัปเดต การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะจะถูกบันทึกและแสดงผลอย่างชัดเจน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามรายละเอียดเงินกู้ จำนวนหนี้ และข้อมูลผู้กู้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายเพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงิน
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามเงินกู้ตั้งแต่ร่างไปจนถึงลงนามและเสร็จสมบูรณ์
- ติดตามความคืบหน้าของเงินกู้และการปฏิบัติตามการชำระเงินด้วยงานที่ทำซ้ำและแดชบอร์ด
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือธุรกิจที่จัดการเงินกู้ภายใน การเงินจากพันธมิตร หรือการเบิกเงินล่วงหน้าของลูกค้า ที่ต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องติดตามกลับไปกลับมา
🔎 คุณทราบหรือไม่?55% ของใบแจ้งหนี้ B2B ในสหรัฐอเมริกาค้างชำระ หากไม่มีข้อตกลงการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษร การบังคับใช้กำหนดเวลาจะยิ่งยากขึ้น
4. แม่แบบข้อตกลงการซื้อของ ClickUp
หากคุณเคยประสบปัญหาเงื่อนไขการซื้อที่สูญหายในอีเมลหรือสัญญาที่ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการClickUp's Purchase Agreement Templateช่วยให้คุณจัดการกระบวนการซื้อทั้งหมดได้ตั้งแต่การเจรจาต่อรองไปจนถึงการลงนาม โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมา
มันให้ตำแหน่งเดียวในการกำหนดคำนิยาม, มอบหมายความรับผิดชอบ, และติดตามขั้นตอนการอนุมัติ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องหรือคำนิยามอาจมีการเปลี่ยนแปลง
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกเงื่อนไขการชำระเงิน ข้อกำหนด หรือข้อมูลผู้ขาย
- มอบหมายงานสำหรับการตรวจสอบข้อตกลง การอนุมัติทางกฎหมาย และการลงนาม
- สร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนวันครบกำหนดหรือการแบ่งปันเอกสารหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้
🔑เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ทำงานร่วมกับผู้ขาย, ซัพพลายเออร์, หรือคู่ค้า B2B ที่ต้องการระบบดิจิทัลที่สามารถทำซ้ำได้เป็นระบบสำหรับการจัดการการซื้อโดยไม่มีปัญหาการติดขัดหรือความสับสน
5. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายนี้โดย ClickUpไม่ได้เป็นเพียงการระบุรายการสินค้าที่ขายเท่านั้น—แต่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการทำสัญญาซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้รับระบบศูนย์กลางสำหรับร่างข้อกำหนด ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน กำหนดเงื่อนไข และจัดการการลงนามอนุมัติ
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างไฟล์ PDF, กล่องจดหมาย, หรือโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปอีกต่อไป ทุกส่วนของธุรกรรม—ตั้งแต่จำนวนเงินที่ต้องชำระไปจนถึงเป้าหมายการส่งมอบ—อยู่ในที่ที่ทีมของคุณต้องการ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
- กำหนดเป้าหมายการส่งมอบและกำหนดเส้นตายที่เชื่อมโยงกับวันครบกำหนด
- ทำงานร่วมกันข้ามแผนกแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- ติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ในแดชบอร์ดเดียว
🔑เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นประจำ ต้องการโครงสร้างสัญญาขายที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมการทำงานร่วมกันและการติดตามเวอร์ชันที่ง่ายดาย
6. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
การจ้างผู้รับเหมาโดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรับได้.แบบฟอร์มข้อตกลงผู้รับเหมาจาก ClickUpช่วยให้การร่างเงื่อนไข, กำหนดขอบเขต, กำหนดเส้นตาย, และล็อกการจัดการการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย—โดยไม่ทำให้รายละเอียดสูญหาย.
แทนที่จะต้องจัดการสัญญามากมายผ่านเอกสาร Word และกล่องจดหมาย คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลางเพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ไปจนถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กำหนดความรับผิดชอบและเงื่อนไขการชำระเงินโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สร้างไทม์ไลน์สำหรับงานที่ต้องส่งมอบด้วยแผนภูมิแกนต์และจุดสำคัญ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินล่าช้า การต่อสัญญา หรือการตรวจสอบสถานะ
- รวบรวมและจัดเก็บข้อตกลงที่ลงนามแล้วไว้ในแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
- ติดตามฝ่ายที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าด้วยการจัดการงานแบบมองเห็น
🔑เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมาภายนอกที่ต้องการข้อตกลงที่โปร่งใสและสามารถบังคับใช้ได้ พร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เมื่อใช้เทมเพลต RFQ (คำขอเสนอราคา) ให้กำหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบคำตอบจากผู้ขาย
7. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
เทมเพลตการจัดการสัญญาจาก ClickUpนี้ไม่ใช่แค่ตัวติดตาม—แต่เป็นแผงควบคุมสำหรับทุกสัญญาที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร แทนที่จะสูญเสียการติดตามวันที่ต่ออายุ ข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเงื่อนไขการชำระเงิน เทมเพลตนี้จะแสดงระบบที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการสัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตการจัดการสัญญานี้ประกอบด้วยมุมมองต่าง ๆเช่น รายการสัญญาหลัก, แบบฟอร์มคำขอ, และตัวติดตามความคืบหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการสัญญาของคุณง่ายขึ้นตั้งแต่ร่างสัญญาจนถึงการจัดเก็บถาวร
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบสัญญาตามประเภท แผนก หรือสถานะ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามไทม์ไลน์และกำหนดส่งโดยใช้แผนภูมิแกนต์และแท็กกำหนดส่ง
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่มีสถานะต่างๆ เช่น ร่าง, ตรวจสอบ, เจรจาต่อรอง และอื่นๆ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง, ระยะเวลาที่กำลังจะหมดอายุ, หรือการแก้ไขที่จำเป็น
- เก็บเอกสารทั้งหมด คำแนะนำการชำระเงิน และบันทึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในศูนย์กลางที่แชร์เดียวกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการกับสัญญาหลายฉบับและต้องการระบบศูนย์กลางเพื่อจัดการทุกอย่างโดยไม่ต้องเดา
🔎 คุณทราบหรือไม่? 25% ของการล้มละลายในยุโรปเกี่ยวข้องกับการชำระเงินของลูกค้าล่าช้า ข้อตกลงการชำระเงินอย่างเป็นทางการสามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันล่วงหน้า โดยให้ธุรกิจมีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการก่อนที่การชำระเงินล่าช้าจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้
8. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp สำหรับรัฐเท็กซัส
สัญญาเช่าในรัฐเท็กซัสมีกฎเกณฑ์เฉพาะของตนเอง และเทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp นี้สำหรับรัฐเท็กซัสจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ตั้งแต่เงื่อนไขการเช่า ค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ไปจนถึงหน้าที่พื้นฐานของแต่ละฝ่าย
คุณสามารถจัดเก็บประวัติผู้เช่า ติดตามวันที่ครบกำหนดชำระค่าเช่า ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญา และเก็บบันทึกทุกรุ่นของสัญญาเช่าไว้ในที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกเงื่อนไขสัญญาเช่าที่สำคัญและกำหนดการชำระเงินโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- กำหนดการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญาและวันครบกำหนด
- สร้างโปรไฟล์ผู้เช่าและเชื่อมโยงกับเอกสารสัญญาเช่าเฉพาะ
- ติดตามข้อตกลงเฉพาะทรัพย์สินข้ามผู้เช่าหรือยูนิตหลายแห่ง
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินล่าช้า ค่าปรับการชำระเงินล่วงหน้า หรือการอัปเดตทางกฎหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลการเช่าในรัฐเท็กซัสที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องวุ่นวายกับเอกสาร
9. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
ทุกธุรกิจที่ให้บริการจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง และClickUp Services Agreement Templateถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเช่นนั้นโดยเฉพาะ มันไม่ใช่แค่เอกสารดาวน์โหลดเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถกำหนดขอบเขต บริหารจัดการความคาดหวัง และซิงค์ตารางการชำระเงินของคุณในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าจะเป็นโครงการครั้งเดียวหรือความสัมพันธ์แบบรับงานประจำ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มงาน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กำหนดขอบเขตของงาน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาด้วยเอกสารที่ปรับแต่งได้
- กำหนดและติดตามเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองงานและการอัปเดตสถานะ
- มอบหมายสมาชิกทีมให้แต่ละส่วนเพื่อการทำงานร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- รวมศูนย์การแก้ไขข้อตกลง ประวัติเวอร์ชัน และจุดสำคัญของการอนุมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้เพื่อทำให้การทำงานกับลูกค้าเป็นทางการ และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทในนาทีสุดท้าย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจ้างบริหารโครงการภายนอก: ประโยชน์ของการจ้างบริหารโครงการภายนอกเพื่อจัดการธุรกิจของคุณ
10. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้ขายรายใหม่หรือต่ออายุความร่วมมือที่มีอยู่ ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนอาจกลายเป็นข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้แม่แบบข้อตกลงกับผู้ขายจาก ClickUpมอบแนวทางที่ชัดเจนในการระบุรายละเอียดสำคัญทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดเวลาการส่งมอบ ระดับการให้บริการ และข้อกำหนดทางกฎหมาย
แทนที่จะต้องค้นหาเวอร์ชันสัญญาในกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ คุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และการแก้ไขทุกครั้งที่ทำไว้
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของผู้ขาย, รูปแบบการกำหนดราคา, และกำหนดเวลาการส่งมอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มอบหมายงานตรวจสอบภายในและงานอนุมัติพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแท็กความสำคัญ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- ใช้ความคิดเห็นและระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนความล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการติดตามผลทางกฎหมาย
- สร้างมุมมองร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกันในสถานะของข้อตกลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หรือใครก็ตามที่ทำงานกับผู้ขายภายนอกที่ต้องการโครงสร้าง, ความชัดเจน, และการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือกระบวนการทำงานของข้อตกลง
🔎 คุณทราบหรือไม่? เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กใช้เวลาถึง10% ของวันในการติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ การมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมาโดยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
11. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
การไล่ตามใบแจ้งหนี้และการค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตเป็นวิธีที่รวดเร็วในการพลาดกำหนดเวลาหรือเสียค่าปรับล่าช้า.เทมเพลตการจ่ายเงินตามบัญชีของ ClickUpมอบการตั้งค่าที่เรียบง่ายให้คุณเพื่อติดตามภาระผูกพันการชำระเงิน, ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้, และทำให้การดำเนินการที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ—โดยไม่ต้องควบคุมทุกรายละเอียดของผู้ขายหรือการซื้อขาย.
เทมเพลตนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาญฉลาดจากวิธีการทำด้วยมือไปสู่กระบวนการที่สามารถปรับขนาดได้ ติดตามได้ และประหยัดเวลาได้มากขึ้น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกใบแจ้งหนี้ตามวันที่ครบกำหนดชำระครั้งแรก ประเภทการชำระเงิน และชื่อผู้ขาย โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มองเห็นการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงและการชำระเงินที่เกินกำหนดในมุมมองปฏิทินหรือรายการ
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนการชำระเงินและอีเมลติดตามผลด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- จัดระเบียบกระบวนการบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดของคุณให้เป็นขั้นตอนสถานะ เช่น การกำหนดรหัส การตรวจสอบ และการส่งต่อ
- ติดตามโอกาสในการลดยอดคงเหลือหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อคาดการณ์อย่างแม่นยำ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชี, ทีมการเงิน, หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการบัญชีเจ้าหนี้, ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ, และทำให้ผู้ขายพอใจ.
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของสัญญาและวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
12. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp
การจัดการเช่าโดยไม่มีข้อตกลงที่มั่นคงก็เหมือนกับการขับรถโดยไม่มีประกัน—เสี่ยงและมีค่าใช้จ่ายสูง.แม่แบบสัญญาเช่าของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานให้กับเจ้าของบ้านและผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน กฎระเบียบ และความรับผิดชอบตั้งแต่วันแรก.
ทุกอย่าง ตั้งแต่รายละเอียดค่าเช่า เงินประกันความเสียหาย สิทธิ์การเข้าถึง และค่าปรับจากการชำระล่าช้า สามารถบันทึกและติดตามได้ในแดชบอร์ดเดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกจำนวนค่าเช่า, วันที่ครบกำหนด, ค่าธรรมเนียม, และเงินประกันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มอบหมายงานสำหรับการร่างสัญญาเช่า การสื่อสารกับผู้เช่า และการปรับปรุงสัญญา
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่อสัญญาเช่าและการตรวจสอบตามปกติด้วยระบบอัตโนมัติ
- จัดเก็บสัญญาที่ลงนามแล้ว รูปถ่ายทรัพย์สิน และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในที่เดียว
- ใช้เอกสาร, มุมมองรายการ, และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามระยะเวลาของข้อตกลง
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าเอง ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือตัวแทนเช่าที่ต้องการระบบเช่าที่สะอาด เป็นระเบียบ และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
🔎 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง44% ของบริษัทเท่านั้นที่ทำการอัตโนมัติแม้เพียงไม่กี่งานในด้านการเรียกเก็บเงิน (AR) การจับคู่ข้อตกลงการชำระเงินที่แข็งแกร่งกับการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และติดตามยอดค้างชำระได้ดีขึ้น
13. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
การชำระเงินล่าช้าและตารางงานที่ยุ่งเหยิงสามารถทำลายแรงขับเคลื่อนของคุณในฐานะฟรีแลนซ์ได้.เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUpช่วยให้ กระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณคมชัด ง่าย และอยู่ในที่เดียว.
นี่คือระบบที่ให้คุณบันทึกบริการ ติดตามวันครบกำหนด ส่งการแจ้งเตือน และติดตามผลได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมาตลอดเวลา ทุกอย่างตั้งแต่เงื่อนไขการชำระเงินไปจนถึงข้อมูลลูกค้าจะถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ปรับแต่งใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับด้วยรายละเอียดลูกค้า อัตราค่าบริการ และสรุปบริการ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระหรือการชำระเงินล่าช้า
- ติดตามความคืบหน้าของใบแจ้งหนี้โดยใช้สถานะรอดำเนินการ ชำระแล้ว หรือสถานะที่กำหนดเอง
- ติดตามไทม์ไลน์และส่งการติดตามผลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- เก็บรักษาเอกสารใบแจ้งหนี้และการชำระเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจรายบุคคลที่ต้องการให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และควบคุมได้อย่างสมบูรณ์—ไม่ว่าจะต้องดูแลลูกค้าหลายรายแค่ไหนก็ตาม
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อจัดการธุรกรรมออนไลน์ อย่าพึ่งพาแค่ระบบชำระเงิน ของคุณ—ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบการทดสอบและการชำระเงินของคุณ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยระบุความไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมการเงิน, ทีมสนับสนุน, และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์
14. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาอิสระของ ClickUp
หากคุณกำลังจัดการกับลูกค้าและโปรเจกต์หลายรายพร้อมกัน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ยุ่งยากและทำให้งานล่าช้าแม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างอิสระของ ClickUpช่วยให้คุณเรียกเก็บเงินสำหรับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ และรับเงินตรงเวลา
ทุกอย่าง ตั้งแต่เงื่อนไขการชำระเงิน ไปจนถึงการแยกภาษีและวันครบกำหนด ถูกผสานรวมไว้ในกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย ซึ่งสามารถขยายได้ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคุณ
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- กรอกและติดตามใบแจ้งหนี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบริการ, อัตราค่าบริการ, ภาษี, และค่าธรรมเนียม
- ใช้สถานะรอดำเนินการและชำระเงินแล้วเพื่อติดตามยอดค้างชำระ
- ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- จัดเก็บสัญญา ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
- เข้าถึงประวัติทางการเงินข้ามโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองและตัวกรองที่มีอยู่ในตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาอิสระและที่ปรึกษาที่ต้องการควบคุมกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องคอยตรวจสอบรายละเอียดทุกธุรกรรมหรือติดตามทวงถามการชำระเงินจากลูกค้า
15. แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินแบบลายเซ็น
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Signaturely ได้รับการออกแบบด้วยความเรียบง่ายและความถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ ผู้ให้กู้ หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสัญญาที่สามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลได้
มีให้ในรูปแบบ PDF และ Word ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญ: จำนวนหนี้, ตารางการชำระคืน, การผิดนัด, การแก้ไข, และกฎหมายที่ใช้บังคับ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสัญญาที่รวดเร็วและตรงประเด็นเพื่อส่ง, ลงนาม, และเก็บไว้ทันที
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน จำนวนเงินที่ค้างชำระ และวันที่ครบกำหนดชำระให้ชัดเจน
- ระบุว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากลูกหนี้ผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
- เพิ่มข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเลิกจ้าง การระงับข้อพิพาท หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ
- รวบรวมลายเซ็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ดาวน์โหลดและแก้ไขใน Word เพื่อการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการข้อตกลงการชำระเงินที่ตรงไปตรงมาและมีมาตรฐานระดับมืออาชีพ สามารถดาวน์โหลด ปรับแต่ง และส่งออกไปได้ในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะรอความเงียบหลังจากส่งใบแจ้งหนี้ ให้เพิ่มข้อกำหนดที่ระบุว่าลูกหนี้ต้องยืนยันการรับคำขอชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง ประโยคสั้น ๆ นี้สร้างจุดเริ่มต้นทางกฎหมายเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วม
16. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน Signeasy
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินจาก Signeasy ไม่ใช่แค่การเขียนตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการเงื่อนไขการชำระเงิน ลายเซ็น และการจัดการเอกสารดิจิทัล
ไม่ว่าคุณจะจัดการกับเงินกู้, สัญญาเช่า, หรือการชำระเงินค่าบริการ, แบบฟอร์มนี้มอบกรอบทางกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ในการจัดการหนี้และป้องกันข้อพิพาท. คุณสามารถปรับแต่ง, ลงนาม, และส่งได้—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกข้อมูลเงินกู้ ความถี่ในการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการผิดนัดชำระ
- กำหนดบทลงโทษสำหรับการชำระเงินล่าช้าและเงื่อนไขการยกเลิกอย่างชัดเจน
- ปรับแต่งฟิลด์สำหรับวิธีการชำระเงิน ลายเซ็น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนบตารางการชำระคืนโดยละเอียดเป็นภาคผนวก
- ติดตามสถานะเอกสาร, ส่งการแจ้งเตือน, และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือบุคคลที่ต้องการข้ามขั้นตอนเอกสาร ลดความสับสนในการชำระเงิน และทำให้ข้อตกลงหนี้สินเป็นทางการในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด
17. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDoc
แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ PandaDoc เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสัญญาที่พร้อมใช้งาน รวดเร็ว พิมพ์ได้ และถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่วนบุคคล ธุรกรรมทางธุรกิจ หรือข้อตกลงการชำระเงินแบบมีโครงสร้าง เทมเพลตฟรีนี้จะสรุปทุกอย่างตั้งแต่จำนวนเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ไปจนถึงวิธีการชำระเงิน ค่าปรับล่าช้า และข้อกำหนดการโต้แย้ง—นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- บันทึกจำนวนหนี้, กำหนดการชำระคืน, และวันครบกำหนดชำระอย่างชัดเจน
- กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดค่าปรับการชำระเงินล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- รวมส่วนกฎหมายที่จำเป็น เช่น การแยกส่วน การยกเลิก และกฎหมายที่ใช้บังคับ
- เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวของ PandaDoc
- ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อตกลงตามต้องการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนตัวหรือใช้แบบออฟไลน์
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เจ้าของบ้าน, หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่มีโครงสร้างทางกฎหมาย พร้อมความสะดวกในการส่งออกเป็นไฟล์ PDF และความสามารถในการเซ็นชื่อออนไลน์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มข้อกำหนดการหยุดให้บริการชั่วคราวโดยระบุว่าหากการชำระเงินเกินกำหนดมากกว่า X วัน บริการทั้งหมดหรือสิ่งที่ต้องส่งมอบจะถูกระงับชั่วคราวจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการแก้ไข ข้อกำหนดนี้ไม่ก้าวร้าวแต่กำหนดขอบเขตและให้คุณมีอำนาจต่อรองบ้าง
18. แม่แบบข้อตกลงแผนการชำระเงิน eSignMyDocuments
หากคุณกำลังทำงานกับการชำระเงินแบบผ่อนชำระ แม่แบบข้อตกลงแผนการชำระเงินนี้จาก eSign.com ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับองค์ประกอบหลักทั้งหมดของตารางการชำระเงินที่มีโครงสร้าง—รายเดือน รายสัปดาห์ หรือกำหนดเอง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล การเงินแบบไม่เป็นทางการ หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำและบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ระบุจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และความถี่ในการชำระคืน
- กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการผิดนัด ค่าปรับล่าช้า และค่าปรับการชำระเงินล่วงหน้า
- เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ยอดคงเหลือส่วนลด ผู้ค้ำประกัน หรือเงื่อนไขการชำระคืนก่อนกำหนด
- โปรดระบุคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินและกำหนดวันครบกำหนด
- ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF, Word หรือ ODT สำหรับการแก้ไขและใช้งานแบบออฟไลน์
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป, เพื่อน, หรือผู้ให้กู้เงินธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการข้อตกลงที่ยืดหยุ่น, สามารถพิมพ์ได้, พร้อมความคาดหวังที่ชัดเจน และมีการคุ้มครองทางกฎหมายในตัว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
19. แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbook
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ Contractbook มอบโครงสร้างที่ละเอียดและปรับแต่งได้สำหรับการระบุภาระหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้ (Debtee) และลูกหนี้
ด้วยการรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และฟิลด์อัจฉริยะในตัว เทมเพลตนี้ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถจัดทำแผนการชำระคืนอย่างเป็นทางการได้อย่างง่ายดาย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กำหนดจำนวนหนี้ วิธีการชำระหนี้ และแผนการชำระเงินที่กำหนดเองในเอกสารแนบ A
- กำหนดเงื่อนไขการเร่งชำระเงินที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า (เช่น ยอดคงเหลือทั้งหมดจะครบกำหนดชำระหลังจากล่าช้า 15 วัน)
- รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย การโอนสิทธิ การสละสิทธิ์ และการระงับข้อพิพาท
- ทำการแก้ไขได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
- จัดเก็บและติดตามสัญญาภายใน Contractbook เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
⚖️ หมายเหตุทางกฎหมาย: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเร่งรัดอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมก่อนบังคับใช้
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ให้กู้ที่ต้องการจัดทำและจัดการแผนการชำระเงินที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังเสนอบริการ—ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่เต็มรูปแบบ—การรู้วิธีเขียนข้อตกลงบริการที่รัดกุมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ข้อตกลงที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีจะปกป้องคุณจากการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด, การชำระเงินล่าช้า และความคาดหวังที่ไม่ตรงกันเรียนรู้วิธีเขียนข้อตกลงบริการและข้อกำหนดที่จำเป็นที่ต้องมี
20. แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินของ SignWell
เทมเพลตข้อตกลงการชำระเงินของ SignWell ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและตรงประเด็น ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อกำหนดเงื่อนไขระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ภาษาที่ใช้เป็นทางการเพียงพอที่จะมีผลทางกฎหมาย แต่เรียบง่ายพอที่ผู้ที่ไม่ใช่ทนายความจะเข้าใจได้
มันไม่ได้เต็มไปด้วยการจัดรูปแบบที่เกินความจำเป็นหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง—มีเพียงสิ่งสำคัญเท่านั้น: จำนวนหนี้ แผนการชำระเงิน เงื่อนไขการผิดนัด และข้อกฎหมายคุ้มครอง เช่น ข้อกำหนดการปลดหนี้และหมายเหตุเขตอำนาจศาล เอกสารนี้พร้อมสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ทันที ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการสรุปข้อตกลงออนไลน์ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องส่งไฟล์ PDF ไปมา
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- กำหนดและบันทึกจำนวนเงินกู้, เงื่อนไข, และความรับผิดชอบ
- เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อกำหนดกรณีผิดสัญญา โดยไม่ต้องคาดเดาทางกฎหมาย
- ส่งเพื่อลงนามและรับการแจ้งเตือนเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามแล้ว
- ดาวน์โหลดหรือเก็บรักษาข้อตกลงไว้อย่างปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการข้อตกลงการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถลงนามได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจ้างทนายความ
ทำให้เงื่อนไขการชำระเงินของคุณไร้ที่ติด้วย ClickUp
การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินหรือความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนไม่ได้เพียงแค่สร้างความสับสน—แต่ยังทำให้คุณเสียเวลา เงิน และความไว้วางใจอีกด้วย เทมเพลตสัญญาข้อตกลงการชำระเงิน 20 แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นโดยเฉพาะ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ตั้งค่าเงินกู้ หรือร่างสัญญาสำหรับผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เทมเพลต ClickUp (และเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย) จะช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และจัดการภาระผูกพันทางการเงินได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่กฎหมายและการดำเนินงาน
ทุกอย่างถูกรวมไว้แล้ว ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามงาน ละทิ้งความยุ่งเหยิงของไฟล์ PDF และอีเมลที่กระจัดกระจาย แล้วทำให้กระบวนการชำระเงินของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
พร้อมที่จะควบคุมเงื่อนไขการชำระเงินของคุณหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp ได้ฟรี
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบข้อตกลงการชำระเงิน
ใช่ เมื่อได้รับการลงนามโดยทั้งสองฝ่ายและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
บ่อยครั้งใช่ แต่ต้องตรวจสอบอัตราและข้อมูลที่เปิดเผยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตอำนาจศาลของคุณ
ข้อตกลงของคุณควรระบุวิธีการแก้ไข (ค่าปรับล่าช้า, การเร่งรัด, การระงับบริการ, หรือการเรียกเก็บเงิน)
ไม่ใช่ทุกครั้ง—แต่การตรวจสอบทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดสำหรับจำนวนเงินใหญ่, เงินกู้ที่มีการค้ำประกัน, หรือสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐ