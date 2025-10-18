แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนแบบมืออาชีพฟรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำข้อตกลงมากขึ้น

ข้อเสนอการสนับสนุนที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความร่วมมือที่มีคุณค่า
ไม่ว่าคุณจะจัดงานอีเวนต์ เปิดตัวโครงการใหม่ หรือดำเนินแคมเปญองค์กรไม่แสวงหากำไร การมีแม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเน้นย้ำคุณค่า นำเสนอโอกาสที่ชัดเจน และปิดดีลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตข้อเสนอการสนับสนุนที่ดีที่สุด ทั้งแบบฟรีและแบบมืออาชีพ เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดและชนะใจผู้สนับสนุนได้อย่างมั่นใจ อ่านต่อเลย!
อะไรคือแบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุน?
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุน เป็นเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ใช้เพื่อขอการสนับสนุนทางการเงินหรือการสนับสนุนในรูปแบบสิ่งของ จากบริษัทหรือบุคคล สำหรับกิจกรรม โครงการ หรือองค์กร
เทมเพลตเหล่านี้ให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรม โอกาสในการสนับสนุน แพ็กเกจการสนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย และประโยชน์หลักให้กับผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อเสนอมีความสอดคล้องกันในขณะที่ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งสำหรับผู้สนับสนุนแต่ละราย
สิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนที่ดี
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนที่ดีควรมีความชัดเจน โครงสร้างดี และสามารถปรับแต่งได้ง่ายสำหรับผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพต่าง ๆ โดยเน้นโอกาสการสนับสนุนและระบุอย่างชัดเจนว่าผู้สนับสนุนจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- หน้าปกมืออาชีพที่มีแบรนด์: หน้าปกที่สะอาดตาและดึงดูดสายตา พร้อมชื่อกิจกรรมของคุณ โลโก้ วันที่ และแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยสร้างบรรยากาศและบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ทันที
- จดหมายขอการสนับสนุนหรือสรุปข้อเสนอการสนับสนุน: จดหมายเปิดนี้ควรแนะนำกิจกรรมหรือโครงการของคุณอย่างสั้น ๆ อธิบายวัตถุประสงค์ และระบุเหตุผลที่คุณต้องการการสนับสนุน ควรสื่อสารคุณค่าที่ผู้สนับสนุนจะได้รับอย่างรวดเร็ว
- ภาพรวมของงานและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม: ให้บริบทโดยสรุปเป้าหมายของงาน ประเภทของผู้เข้าร่วม และข้อมูลประชากรของผู้ชม สิ่งนี้ช่วยให้ผู้สนับสนุนเข้าใจว่าพวกเขาจะเข้าถึงใครและสอดคล้องกับแบรนด์ของพวกเขาอย่างไร
- ระดับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์: ผู้สนับสนุนชื่นชอบตัวเลือกที่หลากหลาย กรุณาระบุแพ็กเกจการสนับสนุนที่มีให้เลือกอย่างชัดเจน (เช่น ทอง, เงิน, ทองแดง) และระบุสิ่งที่แต่ละแพ็กเกจรวมไว้ ตั้งแต่การวางโลโก้และการกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงพื้นที่บูธและโอกาสในการพูด
- หลักฐานทางสายตาและไฮไลท์จากกิจกรรมที่ผ่านมา: แนบรูปภาพ, คำรับรอง, หรือข้อมูลสถิติที่สำคัญจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ นี่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนับสนุนว่ากิจกรรมของคุณมีการจัดการอย่างดีและสามารถมอบการ 노출ที่ชัดเจนได้
- รายละเอียดทางการเงินและสิ่งที่ได้รับ: โปรดระบุค่าธรรมเนียมการสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมา ช่วงการสนับสนุน และสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละระดับ ความโปร่งใสช่วยให้ผู้สนับสนุนสามารถประเมินการลงทุนได้อย่างมั่นใจ
- ข้อมูลติดต่อที่ชัดเจนและขั้นตอนต่อไป: ทำให้ผู้สนับสนุนสามารถดำเนินการได้ง่าย ระบุรายละเอียดการติดต่อโดยตรง มีข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน และกำหนดเส้นตายหรือกรอบเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ
- รูปแบบที่สามารถปรับแต่งและแก้ไขได้: แม่แบบที่ดีที่สุดคือแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายสำหรับผู้สนับสนุน, งาน, และอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการนำเสนอของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนชั้นนำ สรุป
นี่คือตารางสรุปอย่างรวดเร็วสำหรับแม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนที่ดีที่สุด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กระดานไวท์บอร์ดแบบภาพ, บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, สถานะของงาน, ทรัพยากรสำหรับการเริ่มต้นงาน
|ผู้จัดงาน, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทีมร่วมมือ
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามต้นทุน, มุมมองแกนต์, บันทึกทางการเงิน, การแก้ไขของทีม
|ทีมที่นำเสนอแผนการเงินต่อผู้สนับสนุน
|ClickUp Doc, แผนงานกานท์
|เทมเพลตกระบวนการ RFP ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มุ่งเน้นงาน, ติดตามกำหนดเวลา, ตรวจสอบข้อเสนอ, มุมมองแบบแกนต์/ปฏิทิน
|องค์กรที่บริหารจัดการการคัดเลือกผู้สนับสนุน/ผู้ขาย
|ClickUp รายการ, แผนงานกานท์, ปฏิทิน
|แบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, การติดตามสถานะ, การรวมข้อมูลผู้สนับสนุน
|ทีมจัดงาน, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดการกับคำขอจากผู้สนับสนุน
|ClickUp Form, รายการ
|เทมเพลตเรื่องเล่าโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รูปแบบเอกสารที่เน้นเป้าหมาย, เป้าหมาย/ไทม์ไลน์, งานที่สามารถดำเนินการได้, แผนภูมิแกนต์
|ทีมที่กำลังเตรียมข้อเสนอที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว
|ClickUp Doc, แผนงานกานท์
|เทมเพลตงานสำหรับแบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ระดับงาน, การติดแท็ก, บันทึก, การแจ้งเตือน
|ทีมขนาดเล็ก, ผู้จัดงานเดี่ยว
|ClickUp รายการ, งาน
|เทมเพลตการสนับสนุนพอดแคสต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามผู้สนับสนุน, ชุดสื่อ, ช่องโฆษณา, การจัดแพ็กเกจ
|ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ที่กำลังทำให้กระบวนการสปอนเซอร์เป็นทางการ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบฟอร์มการรับเข้า, การจัดสรรอัตโนมัติ, การติดตามสถานะ, การแจ้งเตือน
|ทีมที่รับผิดชอบการจัดการคำขอการสนับสนุน/ผู้ขาย/ทรัพยากร
|ClickUp แบบฟอร์ม, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมการระดมทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การมอบหมายงาน, การติดตามงบประมาณ/เป้าหมาย, แผนงานกานท์/ปฏิทิน, แดชบอร์ด
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้จัดงาน, งานที่มีหลายทีม
|ClickUp รายการ, แผนงานกานท์, ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนการระดมทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การกำหนดเป้าหมาย/เป้าหมายย่อย, การประชาสัมพันธ์, การควบคุมเวอร์ชัน
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทีมเล็กวางแผนกลยุทธ์การระดมทุน
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|จดหมายส่วนบุคคล, การติดตามการติดต่อ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เครื่องมืออีเมล
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทีมระดมทุน
|คลิกอัพ ด็อก
|แม่แบบข้อเสนอการสนับสนุน PandaDoc
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|วิดีโอเหตุการณ์, โปรไฟล์ผู้เข้าร่วม, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ส่วนที่กรอกล่วงหน้า
|หน่วยงาน, ผู้วางแผนงานที่ต้องการข้อเสนอในรูปแบบดิจิทัล
|แพนด้าด็อก ด็อก
|แม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนของ Proposify
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ปกที่กำหนดเอง, ราคาแบบโต้ตอบ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การฝังวิดีโอ/ประวัติ
|หน่วยงาน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักการตลาดปิดการขาย
|Proposify Doc
|แบบฟอร์มการเสนอขอการสนับสนุนจาก HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|จดหมายสมัครงาน, ภาพรวมของงาน, แพ็กเกจแบบแบ่งระดับ, เอกสาร Word/PDF ที่สามารถแก้ไขได้
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้จัดงาน, ทีมขนาดเล็ก
|คำ, PDF
|เทมเพลตข้อเสนอการสนับสนุนกิจกรรม Venngage
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เค้าโครงภาพ, แผนภูมิ, ข้อมูลประชากร, ส่งออกเป็น PDF/PPT
|ผู้วางแผนงาน, นักการตลาดที่ต้องการข้อเสนอที่มีภาพประกอบ
|Venngage บอร์ด, PDF, PPT
|แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนที่เรียบง่าย (กลุ่มผู้สนับสนุน)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แพ็กเกจที่ยืดหยุ่นตามเมนู, แผนภูมิ, หน้าปกที่สะอาด
|ผู้จัดงานอิสระ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทีมขนาดเล็ก
|แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนอย่างชาญฉลาด
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แก้ไขได้ในรูปแบบ Word/PDF, ตารางแบบหลายระดับ, การชำระเงินทั่วโลก
|ฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก, ผู้สนับสนุนระหว่างประเทศ
|คำ, PDF
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนชั้นนำ
หากเป้าหมายของคุณคือการโน้มน้าวผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพและนำเสนอข้อเสนอที่สะอาดและน่าเชื่อถือ เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเหล่านี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบได้หลายชั่วโมง
นี่คือคอลเลกชันที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้:
1. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการของ ClickUpนำกระบวนการนำเสนอออกจากสเปรดชีตและเข้าสู่การตั้งค่าที่มองเห็นได้และทำงานร่วมกันได้
แทนที่จะเขียนทุกอย่างจากศูนย์ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนโอกาสการสนับสนุน กำหนดเวลา ผลลัพธ์ที่ต้องการ และแพ็คเกจการสนับสนุนทั้งหมดบนกระดานแบบลากและวางเพียงแผ่นเดียว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีมหรือนำเสนอให้กับผู้สนับสนุนโครงการหลายคน
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของข้อเสนอด้วยการใช้หน้าจอไวท์บอร์ด
- มอบหมายบทบาทให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามความคืบหน้าผ่านสถานะของงาน เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์
- สลับระหว่างมุมมองข้อเสนอและทรัพยากรการเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการสร้างข้อเสนอการสนับสนุนร่วมกัน พร้อมพื้นที่สำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลหากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpและ AI ที่เข้าใจบริบท คุณสามารถสร้างงานได้จากแชท ความคิดเห็น เอกสาร หรือแม้แต่ในอีเมล—ทำให้ข้อเสนอการสนับสนุน กำหนดเวลา และงานที่ต้องส่งของคุณสอดคล้องกัน สามารถดำเนินการได้ และอยู่ในที่เดียว
2. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUpมอบรูปแบบที่เรียบง่ายให้คุณในการวางแผนค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ กำหนดเวลา และความคาดหวังของผลตอบแทนจากการลงทุน โดยไม่ต้องจัดการกับสเปรดชีตมากมาย หากข้อเสนอการสนับสนุนของคุณต้องการการแยกแยะทางการเงินอย่างละเอียด เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอตัวเลขได้อย่างชัดเจนและกระชับ
แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนับสนุนทางธุรกิจโดยการแสดงให้เห็นว่าคุณได้คำนวณตัวเลขไว้แล้ว
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รายการและติดตามค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ของกิจกรรมตามหมวดหมู่
- สร้างภาพจำลองไทม์ไลน์ของโครงการโดยใช้มุมมองแกนต์
- จัดระเบียบบันทึกทางการเงินและการอนุมัติภายในเอกสารเดียว
- มอบหมายการอัปเดตและการแก้ไขให้กับทีมของคุณเพื่อให้สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการนำเสนอแผนการเงินอย่างสะอาดและละเอียดให้กับผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งเก็บการหารือเกี่ยวกับงบประมาณภายในและการอัปเดตไว้ในที่เดียว
🔎 คุณรู้หรือไม่? Brand Right Marketingขยายจากธุรกิจคนเดียวสู่เอเจนซี่ที่มีพนักงาน 25 คน ด้วยการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp แม่แบบงานและระบบอัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือ ลดความสับสน และประหยัดเวลาในแต่ละแผนก ทำให้ทีมงานสามารถบริหารจัดการโปรเจกต์เว็บไซต์มากกว่า 40 โครงการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวุ่นวายให้น้อยที่สุด
3. แม่แบบกระบวนการ RFP ของ ClickUp
หากแม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนกิจกรรมของคุณเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ขายหรือการสนับสนุนแบบร่วมมือกัน แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนนั้นโดยเฉพาะแม่แบบกระบวนการ RFP ของ ClickUpเป็นกรอบงานที่ขับเคลื่อนด้วยงานซึ่งช่วยให้คุณสามารถประสานงานทุกขั้นตอนของกระบวนการขอข้อเสนอได้ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายของคุณไปจนถึงการติดตามคำตอบจากผู้ขายและการเลือกพันธมิตรที่เหมาะสม
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามกำหนดเวลาและสถานะของข้อเสนอด้วยฟิลด์งานที่กำหนดเอง
- มอบหมายงานตรวจสอบข้อเสนอให้กับทีมของคุณและติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เปรียบเทียบตัวเลือกการสนับสนุนและการตอบกลับจากผู้ขายพร้อมมุมมองที่ชัดเจน
- สร้างไทม์ไลน์โดยใช้มุมมอง Gantt หรือปฏิทิน
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่จัดการการสนับสนุนจากบริษัทหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ขาย ซึ่งการเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมมีความสำคัญพอๆ กับการเสนอข้อเสนอเอง
4. แม่แบบแบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
การได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนเป็นเรื่องหนึ่ง การติดตามชื่อ ติดต่อ ประเภทของการสนับสนุน และการติดตามผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งแบบฟอร์มการสนับสนุนโดย ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบคำขอการสนับสนุนทั้งหมดที่เข้ามา
แบบฟอร์มการสนับสนุนนี้มีหลายมุมมอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ, ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้ามและผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพทุกคนได้รับความสนใจอย่างมืออาชีพ
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยช่องข้อมูลที่ละเอียดสำหรับประเภทการติดต่อและการสนับสนุน
- ติดตามสถานะของผู้สนับสนุนแต่ละรายผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ต้องดำเนินการ ติดต่อแล้ว และอยู่ระหว่างการอนุมัติ
- จัดเรียงการส่งตามประเภทผู้สนับสนุน ลำดับความสำคัญ หรือแหล่งที่มา
- รวมข้อมูลผู้สนับสนุนไว้ที่ศูนย์กลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อและการติดตามผล
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดงานและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องจัดการกับคำขอจากผู้สนับสนุนหลายราย และต้องการระบบที่รวดเร็วและเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการโอกาสการสนับสนุนทั้งหมดที่เข้ามา
🔎 คุณทราบหรือไม่? ทีมที่ใช้เทมเพลต ClickUp ในการสร้างคู่มือการส่งมอบงานให้ลูกค้า รายงานว่าสามารถส่งมอบบริการได้เร็วขึ้นถึง 64% ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานได้อย่างมาก
5. แม่แบบเนื้อเรื่องโครงการ ClickUp
ข้อเสนอการสนับสนุนที่ขัดเกลาอย่างประณีตไม่ใช่แค่รายการตัวเลขเท่านั้น แต่ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยแม่แบบการเล่าเรื่องโครงการโดย ClickUpมอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้คุณในการอธิบาย "เหตุผล" เบื้องหลังกิจกรรมหรือโครงการของคุณ
รูปแบบสไตล์เอกสารนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดวางเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ในลักษณะที่สอดคล้องกับทีมภายใน และให้เหตุผลที่ชัดเจนแก่ผู้สนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นในการสนับสนุนคุณ
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ร่างเรื่องราวของคุณโดยใช้รูปแบบเอกสารที่เน้นประเด็นสำคัญ
- เน้นเป้าหมาย ผลลัพธ์ และกรอบเวลาให้ชัดเจน
- แบ่งงานเขียนออกเป็นงานที่ทีมสามารถดำเนินการได้
- แทรกไทม์ไลน์ภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์ ในจุดที่จำเป็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเตรียมจดหมายข้อเสนอที่ครอบคลุมหรือการนำเสนอสำหรับผู้บริหารที่พร้อมนำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังข้อเสนอการสนับสนุนงานของพวกเขา
6. แม่แบบงานสำหรับแบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
แบบฟอร์มการสนับสนุนของ ClickUp เป็นเทมเพลตงานที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามและจัดการการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
นี่คือเทมเพลตระดับงาน หมายความว่าคุณสามารถเปิดใช้งานได้ในไม่กี่วินาที และเริ่มบันทึกความสนใจของผู้สนับสนุน การติดตามผล และประเภทการสนับสนุนได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตขณะเดินทางและทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างงานสำหรับผู้สนับสนุนแต่ละราย
- ติดแท็กและจัดหมวดหมู่ผู้สนับสนุนตามงาน ประเภทการสนับสนุน หรือสถานะ
- เพิ่มบันทึกและอัปเดตเมื่อมีการโต้ตอบเกิดขึ้น
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือจุดที่ต้องตัดสินใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กหรือผู้จัดงานเดี่ยวที่ต้องการติดตามคำขอสปอนเซอร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
7. แม่แบบสปอนเซอร์พอดแคสต์ ClickUp
เทมเพลตการสนับสนุนพอดแคสต์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือครบชุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ที่ต้องการเปลี่ยนการเข้าถึงผู้ฟังให้กลายเป็นรายได้จริง ช่วยให้คุณสามารถจัดการการวิจัยผู้สนับสนุน การสร้างแพ็คเกจ การติดต่อ และการส่งมอบผลงานได้จากที่เดียวโดยใช้เอกสารเป็นฐาน
คุณสามารถวางแผนโอกาสในการเป็นสปอนเซอร์, แนบชุดข้อมูลสื่อ, และบันทึกข้อมูลการสนทนาทุกรายละเอียดได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือสเปรดชีต
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามผู้สนับสนุนการแข่งขันและบทสนทนา
- สร้างชุดสื่อและอัปโหลดแบบฝังในเนื้อหา
- สรุปช่องโฆษณา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลา
- จัดระเบียบแพ็คเกจการสนับสนุนตามมูลค่าหรือระยะเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ที่ต้องการทำให้กระบวนการขอการสนับสนุนและการเป็นพันธมิตรเป็นระบบและเป็นมืออาชีพมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างรวมศูนย์ในที่เดียว
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าClickUp Calendarช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร!
8. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp
สำหรับทีมใดก็ตามที่ต้องจัดการกับคำขอสปอนเซอร์, โลจิสติกส์, หรือการอนุมัติภายใน,แบบฟอร์มคำขอจาก ClickUpนี้มอบกระบวนการรับข้อมูลที่ราบรื่น. นี่คือแบบฟอร์มสไตล์รายการที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบฟอร์ม, มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, และติดตามทุกอย่างได้ในที่เดียว.
แทนที่จะไล่ตามอีเมลและสเปรดชีต เทมเพลตนี้จะมอบระบบศูนย์กลางที่ช่วยให้ทุกทีมมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอพร้อมช่องข้อมูลเฉพาะ เช่น วัตถุประสงค์และข้อมูลติดต่อ
- กำหนดคำขอที่เข้ามาให้กับสมาชิกทีมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
- ติดตามสถานะคำขอโดยใช้มุมมองต่างๆ เช่น รายการ กระดาน หรือปฏิทิน
- ใช้การแจ้งเตือนในตัวและการอัปเดตงานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการติดตามผล
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการคำขอการสนับสนุนกิจกรรม, คำขอจากผู้ขาย, หรือการอนุมัติทรัพยากรภายในที่ต้องการวิธีการมาตรฐานในการจัดการการรับเข้าและการมอบหมายงาน
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลหากคุณได้รับการสอบถามจากผู้สนับสนุนเป็นประจำหรือจัดการข้อเสนอหลายรายการในหลายงาน แบบฟอร์มการรับข้อมูลจะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เช่น รายละเอียดบริษัท ความสนใจในการสนับสนุน ช่วงงบประมาณ และข้อมูลติดต่อ ได้ตั้งแต่เริ่มต้น
9. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมระดมทุน ClickUp
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมการระดมทุนของ ClickUpถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและผู้จัดงานที่ต้องจัดการกับผู้ขาย รายชื่อแขกรายการตรวจสอบการวางแผนงาน การสนับสนุน และการบริจาค
เทมเพลตตามภารกิจนี้ช่วยแบ่งความวุ่นวายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการระดมทุนไปจนถึงการประสานงานกับทีมของคุณ ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเอกสาร สเปรดชีต และปฏิทินเพื่อวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบหมายและกำหนดตารางงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้กับหลายทีม
- ติดตามงบประมาณ เป้าหมายรายได้ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ดูไทม์ไลน์ของคุณโดยใช้โหมดแกนต์หรือปฏิทิน
- ตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่วางแผนจัดงานที่ซับซ้อนพร้อมแพ็กเกจการสนับสนุนหลายแบบหรือเป้าหมายการบริจาคที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้
10. แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUp
นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับการคิดในภาพใหญ่.แม่แบบแผนการระดมทุนจาก ClickUpให้คุณเอกสารพร้อมใช้ที่ช่วยจัดโครงสร้างแคมเปญของคุณทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายไปจนถึงการดำเนินการในท้ายที่สุด.
ต่างจากเทมเพลตที่มีงานหนักเทมเพลตการระดมทุนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนวิสัยทัศน์ของคุณ การวางแผนขั้นตอน และการปรับทีมให้สอดคล้องกันก่อนดำเนินการ มันเป็นเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่เชิงยุทธวิธี
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมายการระดมทุนและจุดสำคัญของการรณรงค์
- บันทึกการประชาสัมพันธ์ของคุณ, ระยะเวลา, และกลยุทธ์การนำเสนอผู้สนับสนุน
- วางแผนการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคและโอกาสในการสนับสนุนเป็นขั้นตอน
- ทำงานร่วมกันในการแก้ไขและควบคุมเวอร์ชันในเอกสารเดียวที่แชร์ร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหากำไรหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การระดมทุนที่ครอบคลุมก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมหรือนำเสนอแนวคิดต่อผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
11. แม่แบบจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
เทมเพลตจดหมายบริจาคของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการเขียน ปรับแต่ง และติดตามการติดต่อกับผู้บริจาค โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง มันถูกตั้งค่าเป็นเอกสาร ทำให้ง่ายต่อการร่างเนื้อหา จัดการการแก้ไข และทำงานร่วมกับทีมของคุณในที่เดียว
นอกเหนือจากการเขียนแล้ว ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลผู้บริจาค บันทึกการตอบสนอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามผลหรือส่งจดหมายขอบคุณอย่างทันท่วงที
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ร่างจดหมายบริจาคส่วนบุคคลสำหรับผู้บริจาคประเภทต่างๆ
- ติดตามความคืบหน้าของการประชาสัมพันธ์และเวอร์ชันของจดหมายในที่เดียว
- จัดเก็บข้อมูลผู้บริจาคและปรับแต่งข้อความโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ใช้เครื่องมืออีเมลที่มีอยู่ในระบบเพื่อส่งจดหมายโดยตรง
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและทีมระดมทุนที่ต้องการกระบวนการที่ซ้ำได้และเป็นระบบในการจัดการจดหมายขอการสนับสนุนและการติดต่อขอรับบริจาคในระดับที่ใหญ่ขึ้น
12. แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุน PandaDoc
สมมติว่าคุณพร้อมที่จะนำเสนอผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพด้วยเอกสารที่คมชัดและพร้อมทางกฎหมาย ในกรณีนั้น แม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนของ PandaDoc จะให้มากกว่าแค่โครงสร้าง—มันยังมีความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์, กระบวนการอนุมัติในตัว, และความยืดหยุ่นในการครอบคลุมทั้งการนำเสนอและสัญญาในครั้งเดียว
จากแพ็กเกจการสนับสนุนไปจนถึงเงื่อนไขการยกเลิก,แบบฟอร์มการเสนอธุรกิจนี้ทำให้ทุก ๆ รายละเอียดได้รับการครอบคลุม.
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวมวิดีโอเหตุการณ์, โปรไฟล์ผู้เข้าร่วม, และประโยชน์ของผู้สนับสนุน
- เพิ่มข้อกำหนดที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วม การยกเลิก และเงื่อนไข
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น PandaDoc เพื่อการอนุมัติทันที
- ใช้ส่วนที่กรอกไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างข้อเสนอสำหรับประเภทกิจกรรมที่แตกต่างกัน (กีฬา, ดนตรี, แฟชั่น)
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือผู้วางแผนงานที่ต้องการส่งจดหมายข้อเสนอและข้อตกลงการสนับสนุนที่พร้อมลงนามในรูปแบบดิจิทัลที่มีแบรนด์เดียวกัน
การสนับสนุนที่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเดียวที่มีผลกระทบสูงให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า35%เมื่อเทียบกับแคมเปญตลอดทั้งปี ซึ่งหมายความว่าข้อเสนอการสนับสนุนหลักมักจะโน้มน้าวใจมากกว่าข้อเสนอระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นอย่างรวดเร็ว
13. แม่แบบข้อเสนอการสนับสนุน Proposify
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนจาก Proposify ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการนำเสนอข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและสามารถปิดการขายได้
มันถูกสร้างขึ้นด้วยทุกสิ่งตั้งแต่ตัวอย่างจดหมายขอสปอนเซอร์ไปจนถึงตารางราคาแบบโต้ตอบได้ เงื่อนไขที่กรอกไว้ล่วงหน้า และลายเซ็นดิจิทัล ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอและปิดดีลการสนับสนุนองค์กรในที่เดียว นอกจากนี้ ยังปรับแต่งได้ 100% ช่วยให้คุณสร้างแบรนด์ให้เหมาะกับงานอีเวนต์ การระดมทุน หรือแคมเปญใดก็ได้
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งหน้าปก, ไทม์ไลน์, และแพ็กเกจการสนับสนุน
- เพิ่มวิดีโอที่ฝังไว้, ประวัติย่อ, และจุดเด่นเพื่อดึงดูดผู้สนับสนุน
- ใช้การกำหนดราคาแบบโต้ตอบเพื่อแสดงระดับราคาและรับเงินมัดจำ
- รับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และนักการตลาดที่ต้องการเทมเพลตข้อเสนอที่มีฟีเจอร์ครบครัน พร้อมเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลในตัว เพื่อดึงดูดผู้สนับสนุนได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
🔎 คุณรู้หรือไม่? ผู้สนับสนุนที่ไม่ใช่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมสูงกว่า15–20%เมื่อพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง แม้กิจกรรมของคุณจะไม่ตรงกับหมวดหมู่ของแบรนด์ แต่การเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถทำให้กิจกรรมของคุณสอดคล้องได้
14. แม่แบบข้อเสนอการสนับสนุน HubSpot
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนของ HubSpot เป็นตัวเลือกที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพใน Word หรือ PDF โครงสร้างของแบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อความชัดเจน—เริ่มต้นด้วยจดหมายปะหน้า ต่อด้วยภาพรวมงานอย่างละเอียด แยกแยะระดับการสนับสนุน และสรุปด้วยบทสรุปที่กระชับและสามารถนำไปปฏิบัติได้
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ชอบรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้และใช้งานแบบออฟไลน์มากกว่าเครื่องมือบนเว็บ
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุวัตถุประสงค์ของงาน กลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน
- นำเสนอแพ็กเกจการสนับสนุนในรูปแบบตารางระดับขั้นที่สามารถปรับแต่งได้
- เน้นย้ำถึงประโยชน์ร่วมกันและผลลัพธ์สำคัญ
- ใช้และแก้ไขเอกสารใน Word หรือส่งออกเป็น PDF
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้จัดงาน, หรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการส่งจดหมายและข้อเสนอการสนับสนุนที่สามารถปรับแต่งได้และพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์
15. แม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนงานอีเวนต์ Venngage
เทมเพลตข้อเสนอการสนับสนุนงานอีเวนต์ของ Venngage ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการให้การนำเสนอของพวกเขาดูดีไม่แพ้เนื้อหาที่เขียนไว้
เทมเพลตแบบลากและวางที่มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจด้วยเลย์เอาต์ที่คมชัด กราฟิกที่ปรับแต่งได้ และการออกแบบที่มีแบรนด์ ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอเหตุการณ์กีฬา การระดมทุน หรือการสนับสนุนจากบริษัท เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลประชากร ประโยชน์ และแพ็คเกจการสนับสนุนในรูปแบบที่เรียบหรูและมองเห็นได้ง่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลด พิมพ์ หรือแชร์ทางดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งทุกองค์ประกอบตั้งแต่สีไปจนถึงแบบอักษรและไอคอน
- แสดงประโยชน์ของผู้สนับสนุน, การเข้าถึงผู้ชม, และระยะเวลาให้เห็นภาพ
- เพิ่มแผนภูมิ ข้อมูลประชากร และรูปภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
- ส่งออกข้อเสนอของคุณเป็นไฟล์ PDF, PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานและนักการตลาดที่ต้องการเทมเพลตข้อเสนอการสนับสนุนงานอีเวนต์ในรูปแบบการนำเสนอที่มีความเป็นภาพสูง สามารถแชร์ได้ทั้งออนไลน์และพิมพ์ออกมา
16. แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนที่เรียบง่าย (PDF แบบกำหนดเองหรือทำเอง)
แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนที่เรียบง่ายนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสนทนาจริงมากกว่าการใช้สไลด์ทั่วไป รูปแบบ PDF นี้ข้ามคำพูดซ้ำซากและมอบโครงสร้างที่ชาญฉลาดสำหรับการสร้างข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ
มันละทิ้งรูปแบบ "ทอง/เงิน/ทองแดง" ที่ใช้ได้กับทุกขนาด เพื่อสนับสนุนแนวทางแบบผสมผสานที่ใช้เมนู ซึ่งผู้สนับสนุนสามารถสร้างแพ็คเกจของตนเองตามมูลค่าที่แท้จริง ไม่ใช่การคาดเดา
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างหน้าปกที่สะอาดและนำเสนอเหตุการณ์หรือโครงการของคุณโดยไม่อธิบายมากเกินไป
- ใช้รูปแบบสามย่อหน้าแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอโอกาสของคุณ ไม่ใช่ความต้องการของคุณ
- นำเสนอข้อมูลผู้สนับสนุนโดยใช้แผนภูมิ กราฟ และภาพข้อมูลทางประชากรศาสตร์
- ใช้แพ็กเกจแบบหลายระดับ (หากจำเป็น) แต่ต้องทำให้มีความยืดหยุ่นและสามารถแลกเปลี่ยนได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานอิสระ องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการเลิกใช้แพ็กเกจแบบเดิมๆ และเปลี่ยนมาสร้างการสนทนาแบบสองทางกับผู้สนับสนุน แทนการนำเสนอข้อมูลแบบเดิมๆ
17. แบบฟอร์มข้อเสนอการสนับสนุนที่ชาญฉลาด
Wise นำเสนอแม่แบบข้อเสนอการสนับสนุนที่เรียบง่าย ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้จัดงานอีเวนต์ที่ต้องการส่งข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word หรือ PDF และครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องรู้: รายละเอียดของกิจกรรม, ประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุน, แพ็กเกจการสนับสนุนที่สามารถปรับแต่งได้, และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน คุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง Wise Business ได้โดยตรงเพื่อรับเงินในหลายสกุลเงินพร้อมค่าธรรมเนียมต่ำ—เหมาะสำหรับผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ
🌼 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และรายละเอียดการสนับสนุนทางการเงิน
- เพิ่มตารางสำหรับระดับการสนับสนุนแบบขั้นบันไดและข้อเสนอคุณค่า
- ปรับแต่งรูปแบบให้สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ
- จับคู่ข้อเสนอของคุณกับ Wise สำหรับการชำระเงินทั่วโลกและการเรียกเก็บเงินจากผู้สนับสนุนที่ง่ายขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ทีมขนาดเล็ก, และธุรกิจที่ทำงานกับผู้สนับสนุนระหว่างประเทศที่ต้องการเทมเพลตที่สะอาด, สามารถแก้ไขได้, พร้อมระบบออกบิลที่ง่าย
ปิดดีลได้มากขึ้นและบริหารจัดการการสนับสนุนด้วย ClickUp
ข้อเสนอการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาที่หรูหรา แต่เป็นความชัดเจน โครงสร้าง และการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง แม่แบบมืออาชีพเหล่านี้มอบสิ่งที่คุณต้องการพร้อมความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกข้อเสนอให้เหมาะกับผู้สนับสนุนในอุดมคติของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานกีฬา สร้างโครงการไม่แสวงหาผลกำไร หรือวางแผนแคมเปญการสนับสนุนจากบริษัท ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ใช้เทมเพลตเพื่อเน้นชื่อกิจกรรมของคุณ อธิบายประโยชน์สำคัญ และแสดงให้ผู้สนับสนุนเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะได้รับอะไรตอบแทน และเมื่อคุณพร้อมที่จะปรับแต่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจัดการข้อเสนอทั้งหมดในที่เดียว
ลงทะเบียนบน ClickUpและทำให้กระบวนการเสนอข้อเสนอของคุณง่ายขึ้น!