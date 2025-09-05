10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของโหมด AI ของ Google ที่คุณสามารถลองใช้ได้ตอนนี้

โหมด AI ของ Google นั้นดีในการค้นหาคำตอบ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องการทำอะไรบางอย่างกับคำตอบเหล่านั้น?
ประเด็นคือ เครื่องมือ AI แต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน บางเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อการผสานเข้ากับแอปพลิเคชันได้อย่างไร้รอยต่อ บางเครื่องมือก็โดดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และบางเครื่องมือก็เชี่ยวชาญในการเข้าใจบริบทของอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Google AI Mode ที่สามารถจัดการงานหนักในทุกวันของคุณได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะนำสิ่งที่ไม่เหมือนใครมาให้คุณ 🎯
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับโหมด AI ของ Google ในพริบตา
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google AI Mode ที่เปรียบเทียบกัน 👇
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บุคคล, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก AI ให้เป็นการดำเนินการของทีมในที่เดียว
|เปลี่ยนคำสั่ง AI ให้เป็นงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Brain ตอบคำถามโดยอัตโนมัติด้วย Autopilot Agents สลับระหว่างโมเดลภาษา (LLMs) ต่างๆ ได้ทันที
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|นักวิเคราะห์ นักวิชาการ และผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็นที่ทำการวิจัยแบบเรียลไทม์
|รับคำตอบพร้อมการอ้างอิง, เรียกดูข่าวและเอกสารทางวิชาการ, ถามคำถามติดตามในหัวข้อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|You. com
|ผู้สร้างสรรค์, นักเรียน, และนักการตลาดที่ต้องการประสบการณ์ AI ที่สามารถปรับแต่งได้
|สลับโหมดการค้นหา, ยกเว้นเว็บไซต์คุณภาพต่ำ, ใช้ตัวกรองตามเวลา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|1 นาที AI
|นักเขียน, นักวิจัยเนื้อหา, และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
|สรุปหัวข้อ, สกัดข้อมูลสถิติ, สร้างเนื้อหา, ดึงบริบทจากผลการค้นหาหลายแหล่ง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ 365 โคปิลอต
|ผู้ใช้ Microsoft 365 และทีมองค์กรที่ต้องการผสานรวม AI ภายในแอป Office
|ใช้ภายใน Edge และ Bing วิเคราะห์รูปภาพและข้อมูลโดยตรงในแชท รับความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบท
|มีแผนให้บริการฟรี (แชทอย่างเดียว); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แชทจีพีที โปร
|ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และทีมเทคนิคที่ต้องการเหตุผลในการค้นหาที่ซับซ้อน
|รักษาบริบท, จัดโครงสร้างการสนทนาวิจัยที่ยาว, สนับสนุนการสร้างสรรค์ไอเดีย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|โคลด เอไอ
|นักวิจัย นักเขียน และนักคิดเชิงลึกที่แสวงหาการสนทนาที่ละเอียดอ่อน
|รับข้อมูลเชิงลึกทางจริยธรรมเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน ให้เหตุผลตามบริบท
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|Pi โดย Inflection AI
|บุคคลที่ดำเนินการสนทนาค้นหาแบบไม่เป็นทางการ
|สำรวจหัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบการสนทนา ถามคำถามเพิ่มเติม เลือกระดับรายละเอียด
|ฟรี
|ลีโอแห่งบราฟ
|บุคคลทั่วไปและทีมงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
|ประมวลผลคำขอในเครื่อง, สรุปแท็บเบราว์เซอร์, รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|อาเรียของโอเปร่า วัน
|ผู้ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันและต้องการ AI ที่ผสานรวมเข้ากับกิจกรรมการท่องเว็บของพวกเขา
|สรุปบทความ แปลหน้าเว็บได้ทันที ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์
|ฟรี
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของโหมด AI ของ Google
นี่คือเหตุผลที่การสำรวจทางเลือกของโหมด AI ของ Google มีเหตุผล:
- เหนือการค้นหา:เครื่องมือค้นหา AIของ Google มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูล แต่คุณอาจต้องการเครื่องมือที่สร้าง, สร้างสรรค์, หรือดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้น
- จุดแข็งเฉพาะทาง: แพลตฟอร์มต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ซึ่ง Google Search ไม่สามารถเทียบเคียงได้
- การผสานการทำงาน: ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ต้องการ AI ที่สามารถจดจำบริบท ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ และปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของพวกเขา แทนที่จะเป็นเพียงการค้นหาข้อมูล
- ความเป็นเลิศเฉพาะงาน: ทางเลือกของ Google AI Mode ที่ออกแบบมาเฉพาะมักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง การวิเคราะห์ที่ซับซ้อน หรือความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรม
- กระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ:เครื่องมือค้นหาอัจฉริยะที่ดีที่สุดไม่ได้จำกัดตัวเองเพียงแค่การให้คำตอบเท่านั้น แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ และทำให้ทุกขั้นตอนของคุณชาญฉลาดยิ่งขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง8.5% ของผู้คนเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาไว้วางใจ AI สรุปของ Google ในผลการค้นหาเสมอ นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าผู้ใช้ยังคงระมัดระวังในการให้ AI กำหนดสิ่งที่พวกเขาเห็นออนไลน์
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโหมด AI ของ Google
มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโหมด Google AI กันเถอะ 🤖
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก AI ไปสู่การดำเนินงานของทีมในที่เดียว)
เครื่องมือ AI นั้นยอดเยี่ยมในการให้คำตอบ แต่สำหรับทีมส่วนใหญ่แล้ว นั่นไม่ใช่ปัญหา
ความท้าทายที่แท้จริงเริ่มต้นหลังจากที่คุณได้รับคำตอบแล้ว: การหาวิธีใช้ประโยชน์จากคำตอบนั้น เปลี่ยนให้เป็นงาน มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ติดตามผล และตรวจสอบความคืบหน้า
ClickUpช่วยในเรื่องนี้โดยการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึก, กระบวนการทำงาน, และการกระทำของทีมของคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตั้งแต่การป้อนข้อมูลไปจนถึงการดำเนินการได้โดยไม่พลาดจังหวะใด ๆ นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google AI Mode
เปลี่ยนคำตอบของ AI ให้เป็นความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด
ClickUp Brainไม่ใช่แชทบอทที่ถูกวางทับงานของคุณ แต่เป็นผู้ช่วยที่รู้จัก Workspace ของคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง มันเข้าใจโครงการ เจ้าของ กำหนดเวลา กระบวนการทำงาน ความเชื่อมโยง และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive
สมมติว่าคุณรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าไว้ในเอกสาร ClickUpและขอให้ ClickUp Brain ค้นหาข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุด ระบบจะสรุปประเด็นหลัก เช่น การเริ่มต้นใช้งานที่ช้าหรือราคาที่ไม่ชัดเจน ให้คุณทันที จากนั้นสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีม กำหนดเส้นตาย และเชื่อมโยงเอกสารต้นฉบับเพื่อให้เข้าใจบริบทได้ครบถ้วน
ทำให้การดำเนินการของทีมเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Autopilot Agentsถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AI ผู้ช่วยของมันเอง ออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามงานด้วยตนเองที่ชะลอโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ มีสองประเภท:
- ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตอบคำถามและสร้างการอัปเดต พร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะ
- ตัวแทนที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณสร้างตรรกะการทำงานอัตโนมัติของคุณเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
สมมติว่าการส่งแบบฟอร์มถูกติดแท็กว่า 'เร่งด่วน' และถูกทำเครื่องหมายว่า 'ต้องติดต่อกับลูกค้า' แต่เฉพาะสำหรับดีลที่มีมูลค่าเกิน $10,000 เท่านั้น ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองจะตรวจสอบเงื่อนไขทั้งสามข้อโดยอัตโนมัติ จากนั้นสร้างงาน มอบหมายให้กับลีด เพิ่มกำหนดเวลา และโพสต์การอัปเดตแชท
พูดตามคำแนะนำและดำเนินการทันที
เมื่อคุณกำลังทำงานอย่างหนัก การพิมพ์คำสั่งและคลิกผ่านเมนูต่าง ๆ อาจทำให้คุณช้าลงClickUp Brain MAXมอบ เพื่อนคู่คิด AI บนเดสก์ท็อปที่เน้นเสียงเป็นหลัก ที่ออกแบบมาเพื่อการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว
สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบร่างข่าวประชาสัมพันธ์. คุณเปิด Brain MAX และพูดว่า: 'ทำให้ย่อหน้านี้ฟังดูเป็นทางการมากขึ้น และเพิ่มรายการตัวเลขที่สำคัญจากรายงาน Q2 ของเรา.'
ระบบAI ที่เชื่อมต่อดึงบริบทจากเอกสารที่เชื่อมโยง เขียนเนื้อหาใหม่โดยใช้โทนเสียงที่คุณชื่นชอบ ดึงข้อมูลที่ถูกต้องจากรายงาน Q2 ใน Workspace ของคุณ และแทรกทุกอย่างลงในเอกสาร
คุณยังสามารถขอให้ Brain MAX สร้างภาพ ทำงาน หรือแม้กระทั่งนัดหมายการประชุมได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว: ค้นหางาน เอกสาร ความคิดเห็น และเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยClickUp Enterprise Search
- อยู่ในปัจจุบันในระหว่างการประชุม: บันทึก, ทรานสคริปต์, และสรุปการโทรโดยอัตโนมัติด้วยAI Notetaker ของ ClickUp
- รับคำตอบตรงประเด็น: ถาม AI และดึงข้อมูลเชิงลึกจากบริบทเต็มรูปแบบของ Workspace ของคุณ
- ตั้งค่าความรู้ของทีมได้ภายในไม่กี่นาที: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตฐานความรู้สำเร็จรูปสำหรับวิกิ, SOP และเอกสารกระบวนการ
- ตัดผ่านเสียงรบกวน: สรุปและจัดการกระบวนการทำงานเอกสารยาวและเธรดงานได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
- รักษาความรู้ให้เข้าถึงได้: สร้างวิกิ, SOPs และเอกสารอื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ และรวบรวมไว้ในที่เดียวผ่านระบบจัดการความรู้ใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คาดหวังว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ หากทีมของคุณยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่าง ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Redditได้แบ่งปันว่า:
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในช่วงทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิดเครือข่ายประสาทเทียมครั้งแรกถูกเสนอขึ้นในปี 1943 โดยนักสรีรวิทยาประสาทและนักคณิตศาสตร์—วอร์เรน แมคคัลล็อก และวอลเตอร์ พิตส์—หลายทศวรรษก่อนที่พลังการคำนวณในการรันมันจะมีอยู่จริง
2. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์)
ผ่านทางPerplexity AI
คิดถึงPerplexity AIเหมือนเพื่อนที่อ่านข่าวแล้วกลับมาเล่าส่วนที่น่าสนใจให้คุณฟัง คุณถามคำถาม และแทนที่จะได้กำแพงของผลการค้นหา คุณจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมาพร้อม หลักฐานสนับสนุน
แพลตฟอร์มนี้ดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และผสานรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงและมีความหมาย คุณสามารถเลือกให้คำค้นหาของคุณมุ่งเน้นไปที่โดเมนเฉพาะ เช่น วารสารวิชาการ, งานเขียนทางเทคนิค, หรือฟอรัมการหารือเช่น Reddit ได้
สิ่งที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับ Perplexity คือวิธีที่มันจัดการกับคำถามติดตามผลของคุณ คุณสามารถ เจาะลึกในหัวข้อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ประสบการณ์ทั้งหมดให้ความรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยวิจัยที่ไม่เคยเหนื่อยกับคำถาม 'แต่ถ้าอย่างนั้นล่ะ...' ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ด้วยการเพิ่ม เบราว์เซอร์ Comet คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI นี้เพื่อจัดการปฏิทินของคุณ ติดตามอีเมล และระดมความคิดได้แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งพร้อมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกหัวข้อ พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างละเอียดสำหรับทุกข้ออ้าง
- เข้าถึงข่าวด่วนและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทันทีผ่านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์แบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบหัวข้อการวิจัยเป็น คอลเลกชัน สร้างคลังความรู้ที่สามารถแชร์ได้และเน้นเฉพาะสำหรับโครงการ
- วิเคราะห์เอกสารที่อัปโหลด รวมถึงไฟล์ PDF, CSV และไฟล์ข้อความ เพื่อสรุปเนื้อหาหรือดึงข้อมูลสำคัญ
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- บางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่มีการแก้ไขที่ชัดเจน
- ประสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจัดการกับคำค้นหาที่มีความเทคนิคหรือเฉพาะทางสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการปรับสไตล์การตอบหรือรูปแบบตามความต้องการ
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นในRedditระบุว่า:
หลายคนในวงการเทคโนโลยีเริ่มชอบมันมากกว่า Google จำไว้ว่า AI ที่มีความซับซ้อนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแทนที่ Open AI แต่มันมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ Google ผลลัพธ์ดีกว่า รวมถึงแนวคิดของเธรดและไลบรารี พวกเขากำลังสร้างไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน
หลายคนในวงการเทคโนโลยีเริ่มชอบมันมากกว่า Google จำไว้ว่า Perplexity AI ไม่ได้มุ่งหวังที่จะมาแทนที่ Open AI แต่มันมุ่งหวังที่จะมาแทนที่ Google ผลลัพธ์ดีกว่า แถมยังมีแนวคิดเรื่องเธรดและไลบรารีอีกด้วย พวกเขาสร้างมันไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน
📖 อ่านเพิ่มเติม: Perplexity vs. Google: เครื่องมือค้นหาอันไหนดีที่สุด?
3. You. com (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ AI ที่สามารถปรับแต่งได้)
ผ่านทางYou.com
You.comช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหาตามวิธีที่คุณคิด ไม่ใช่ตามที่อัลกอริทึมคิดว่าคุณควรจะเป็น แพลตฟอร์มนี้ผสมผสานการค้นหาเว็บแบบดั้งเดิมเข้ากับแชท AI ทำให้คุณสามารถถามคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติและได้รับผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถควบคุมได้ว่าแหล่งข้อมูลใดจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ผลการค้นหาจะมาพร้อมกับ สรุปโดย AI แต่คุณยังสามารถคลิกเพื่อไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้เมื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คุณยังสามารถค้นหาภายในช่วงเวลาเฉพาะหรือยกเว้นประเภทเนื้อหาบางประเภทได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น GPT-4 และ Claude รวมถึงโหมดเฉพาะทางสำหรับงานที่แตกต่างกัน เช่น การวิจัย การสร้างภาพ และการเขียนโค้ด
คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ออกแบบ ผู้ช่วย AI แบบกำหนดเอง ที่มีบุคลิกเฉพาะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรูปแบบการตอบสนองสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- สลับระหว่าง โหมดการค้นหา ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการการวิจัยข้อเท็จจริงหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
- สร้างทั้งข้อความยาวและสื่อภาพภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- ยกเว้นเว็บไซต์หรือประเภทเนื้อหาเฉพาะจากผลการค้นหาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
ข้อจำกัดของ You.com
- มีฐานผู้ใช้ที่น้อยกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อความกว้างและความลึกของการครอบคลุมสำหรับคำค้นหาเฉพาะกลุ่ม
- แม้ว่าจะมีการอ้างอิงในโหมดการวิจัย แต่การอ้างอิงอาจไม่เด่นชัดและสม่ำเสมอ
- ผู้ใช้รายงานว่าแพลตฟอร์มอาจรู้สึกช้าหรือทำงานไม่ลื่นไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ใช้ AI หนักหรือการอัปโหลดไฟล์
คุณ. com ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คุณ. คะแนนและรีวิวของ com
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง You.com ว่าอย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบความสะดวกสบายที่ไม่ต้องกระโดดจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งขณะใช้งาน ฉันได้ลองใช้ตัวแปลภาษาสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าชาวยุโรป รวมถึงการระดมความคิดสำหรับการร่างนำเสนอโครงการ ฉันพบว่ามันใช้งานง่ายมาก
ฉันชอบความสะดวกสบายที่ไม่ต้องกระโดดไปมาระหว่างหน้าขณะใช้งาน ฉันได้ลองใช้โปรแกรมแปลภาษาสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าชาวยุโรป รวมถึงการระดมความคิดในการร่างการนำเสนอโครงการ ฉันพบว่ามันใช้งานง่ายมาก
🔍 คุณทราบหรือไม่? ทีมที่ใช้ ClickUp Brain รายงานว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 86% เพียงเพราะงานที่ต้องทำซ้ำได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ
4. 1 นาที AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว)
ผ่าน1min.AI
ถามคำถาม AI ภายใน 1 นาที และรับคำตอบที่ครอบคลุมภายใน 60 วินาที พร้อมข้อเท็จจริงสำคัญและบริบทที่เกี่ยวข้อง โหมด Google AI เป็นทางเลือกที่โดดเด่นในการจัดการหัวข้อการค้นหาที่ซับซ้อนและสรุปให้เหลือเพียงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
ไม่เสียเวลาไปกับแอนิเมชันหรูหราหรืออินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน คุณอัปโหลด แล้วมันประมวลผล ง่ายแค่นั้น
แอปพลิเคชันนี้รวบรวมเครื่องมือหลายตัวจาก OpenAI, Anthropic, Midjourney และอื่น ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือค้นหาเท่านั้น แต่ยัง ช่วยในการสร้างเนื้อหา ตั้งแต่การแก้ไขไฟล์เสียงไปจนถึงการเขียนข้อความหรือการสร้างภาพด้วย AI
1 นาที คุณสมบัติที่ดีที่สุดโดย AI
- ประมวลผลผลการค้นหาหลายรายการพร้อมกันเพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเรียลไทม์โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
- สร้างสรุปอย่างรวดเร็วของหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ข่าวด่วน และเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
- ดึงข้อมูลเฉพาะและสถิติจากผลการค้นหาโดยใช้คำถามภาษาธรรมชาติแทนการค้นหาด้วยคำหลัก
- โต้ตอบกับเอกสารโดยการดึงข้อความหรือแชทกับไฟล์ PDF เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ AI 1 นาที
- การประมวลผลอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจละเลยความละเอียดอ่อนและบริบทเพื่อแลกกับความรวดเร็ว
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการคำขอเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์สูงหรือเนื้อหาที่มีความเป็นอัตวิสัย
- การเน้นความกระชับอาจทำให้พลาดรายละเอียดสำคัญในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
1 นาที. การกำหนดราคาด้วย AI
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12.5 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 8.5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
1 นาที. คะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 1min. AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2เกี่ยวกับเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้กล่าวว่า:
ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่มันใช้งานง่ายและรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว สรุป หรือไอเดียเนื้อหาเมื่อคุณมีเวลาจำกัด อินเทอร์เฟซสะอาดและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมการสนับสนุน AI ที่มีประสิทธิภาพที่ทำงานได้อย่างดี
ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่มันใช้งานง่ายและรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว สรุป หรือคิดไอเดียเนื้อหาเมื่อคุณมีเวลาจำกัด อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย พร้อมการสนับสนุน AI ที่มีประสิทธิภาพที่ทำงานได้อย่างดี
5. Microsoft 365 Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Office)
ผ่านทางMicrosoft 365
Microsoft 365 Copilot ช่วยให้คุณค้นหาและสนทนาในพื้นที่เดียวกัน เพียงถามคำถาม ระบบจะดึงข้อมูลจากเว็บ ตอบในรูปแบบการสนทนา และเชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มาเมื่อจำเป็น
มันทำงานภายใน Bing และ Microsoft Edge ดังนั้นคุณสามารถโต้ตอบกับมันได้ในขณะที่กำลังท่องเว็บ นอกจากนี้ยังทำงานบน GPT-4 และโมเดล Prometheus ของ Microsoft โดยดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถสร้างภาพหรือสรุปหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
คุณค่าหลักคือการนำข้อมูลภายในองค์กรของคุณ (อีเมล, เอกสาร, แชท, ปฏิทิน) มาใช้เพื่อให้การช่วยเหลือที่ตระหนักถึงบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365 Copilot
- อัปโหลดรูปภาพและรับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในภาพ—ไม่ว่าจะเป็นการระบุวัตถุ วิเคราะห์แผนภูมิ หรือตีความบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
- รันโค้ดสแนปช็อต, สูตร, หรือการค้นหาตรรกะได้โดยตรงใน Bing Chat เพื่อทดสอบความคิดหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- สลับระหว่างการแชทกับ AI และผลการค้นหาแบบดั้งเดิมเพื่อเปรียบเทียบคำตอบหรือสำรวจมุมมองต่าง ๆ ได้ในหน้าต่างเดียวกัน
- ผสานการทำงานโดยตรงกับแอป Microsoft 365 เพื่อร่างเอกสาร Word สร้างงานนำเสนอ PowerPoint จากโครงร่าง หรือวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel ด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Microsoft 365 Copilot
- บางครั้งให้ความสำคัญกับบริการของ Microsoft (เช่น Edge หรือ Office) ในการตอบสนอง ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบน
- มันอาศัยดัชนีการค้นหาของ Bing ซึ่งอาจแสดงแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันหรือน้อยกว่าเครื่องมือ AI ของ Google
- ต้องใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงฟีเจอร์ขั้นสูงและการสนทนาที่ยาวนานขึ้น
ราคาของ Microsoft 365 Copilot
- Microsoft 365 Copilot Chat: ฟรี
- Microsoft 365 Business Basic และ Copilot: $36/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard และ Copilot: 42.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft 365 Copilot
- G2: 4. 4/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1956 คำว่า "ปัญญาประดิษฐ์" ถูกบัญญัติขึ้นที่เวิร์กช็อปของวิทยาลัยดาร์ตมัธ มีผู้เข้าร่วมเพียงห้าคนเท่านั้น แต่นี่ถือเป็นจุดกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ในฐานะสาขาวิชา
6. ChatGPT Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อน)
ผ่านทางChatGPT Pro
ChatGPT Pro จัดการกับคำถามค้นหาที่ต้องการการคิดอย่างจริงจัง. ให้มันค้นคว้าหัวข้อที่ซับซ้อน และมันจะวิเคราะห์, เปรียบเทียบ, และให้เหตุผลผ่านสิ่งที่มันค้นพบ.
เครื่องมือนี้สามารถ รักษาบริบท ได้ตลอดการวิจัยที่ยาวนาน ทำให้คุณสามารถถามคำถามติดตามผลที่ต่อยอดจากการค้นหาครั้งก่อนได้ โดยไม่ต้องอธิบายโครงการทั้งหมดของคุณอีกครั้ง
เมื่อคุณต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล เปรียบเทียบมุมมองหลายด้าน หรือทำงานกับคำถามวิจัยที่ซับซ้อน ChatGPT Pro สามารถจัดการงานวิเคราะห์ที่หนักหน่วงซึ่งเครื่องมือค้นหาภายในองค์กรพื้นฐานไม่สามารถทำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT Pro
- รักษาประวัติการสนทนาอย่างละเอียดครอบคลุมหลายชั่วโมงหรือหลายวันโดยไม่สูญเสียบริบทหรือต้องอธิบายซ้ำ
- เปรียบเทียบและเปรียบเทียบมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ขัดแย้งหรือซับซ้อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สมดุลของผลการค้นหา
- แยกคำถามวิจัยที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่านแต่ละองค์ประกอบ
- วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่อัปโหลด, ตารางข้อมูล, และรูปภาพเพื่อสร้างสรุป, ข้อมูลเชิงลึก, และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
- สร้างภาพคุณภาพสูง, ร่างรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย, และแก้ไขโค้ดตัวอย่างภายในอินเทอร์เฟซการสนทนาเดียว
ข้อจำกัดของ ChatGPT Pro
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนสามารถสะสมได้ ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนต้องพิจารณาทางเลือกอื่นของ ChatGPT
- ChatGPT อาจสร้างเนื้อหาที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่เป็นเท็จหรือถูกแต่งขึ้น รวมถึงการอ้างอิงหรือคำพูดที่สร้างขึ้นมาเอง
- เวลาตอบสนองอาจยังแตกต่างกันในช่วงที่มีความต้องการสูงมาก
- ความรู้ของมันมีพื้นฐานมาจากข้อมูลสาธารณะและไฟล์ที่อัปโหลด; มันไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบริษัทคุณ, การแชท, หรืออีเมลของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อความเข้าใจในบริบท
ราคาของ ChatGPT Pro
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ChatGPT Pro
- G2: 4. 7/5 (825+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT Pro อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันเริ่มต้นงานเขียนประจำวันได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ฉันใช้มันเป็นประจำในการร่างจดหมาย อีเมล และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ChatGPT ให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงโดยอิงจากความคิดหรือประเด็นที่ฉันแบ่งปัน ช่วยปรับแต่งแนวคิดของฉันให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มันช่วยลดความกดดันจากหน้ากระดาษเปล่า ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อต้องเขียนอะไรจากศูนย์
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันเริ่มต้นงานเขียนประจำวันได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ฉันใช้มันเป็นประจำในการร่างจดหมาย อีเมล และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ChatGPT ให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงโดยอิงจากความคิดหรือประเด็นที่ฉันแบ่งปัน ช่วยปรับแต่งแนวคิดของฉันให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มันช่วยลดความกดดันจากหน้ากระดาษว่างเปล่า ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนอะไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำไมต้องใช้ LLM เพียงตัวเดียว ในเมื่อคุณสามารถเข้าถึง LLM ชั้นนำทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียว?ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ของClickUp ช่วยให้คุณสลับใช้งาน LLM ต่าง ๆ เช่น GPT, Gemini หรือ Claude ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสรุปข้อมูล การเขียน การวางแผน หรือการสนับสนุนการตัดสินใจ
7. Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่มีความละเอียดอ่อน)
ผ่านทางโคลด
ทางเลือกของโหมด Google AI นี้เข้าใจเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการค้นหาของคุณ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการการวิเคราะห์มากกว่าแค่ข้อเท็จจริง
ให้ Claude ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมหรือปัญหาสังคมที่ซับซ้อน และคุณจะได้รับ การวิเคราะห์อย่างรอบคอบเกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ แทนที่จะได้รับคำตอบที่ง่ายเกินไป Claude จะค้นหาอย่างละเอียดอ่อน และ นำเสนอหลายมุมมองอย่างเป็นธรรม พร้อมบริบทเกี่ยวกับสาเหตุที่แหล่งข้อมูลอาจมีอคติหรือไม่สมบูรณ์
มันได้รับการยกย่องเป็นพิเศษสำหรับหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลและวิเคราะห์เอกสารขนาดใหญ่ ฐานโค้ด หรือประวัติการสนทนาในครั้งเดียว สำหรับมืออาชีพ นี่ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI
- จัดการกับคำถามทางจริยธรรมและสังคมที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
- ให้บริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับหัวข้อการค้นหาเพื่อช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาปัจจุบันพัฒนาขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
- วิเคราะห์เอกสารที่ซับซ้อนและข้อความยาว โดยให้ข้อเสนอแนะตามบริบทที่คำนึงถึงน้ำเสียง โครงสร้าง และกลุ่มเป้าหมาย
- จัดระเบียบการสนทนาที่แตกต่างกันให้เป็นโครงการเพื่อแยกกระบวนการทำงานและฐานความรู้ออกจากกัน
ข้อจำกัดของ Claude AI
- หลายเวอร์ชันของ Claude AIไม่รองรับการท่องเว็บแบบเรียลไทม์หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบไดนามิก ซึ่งจำกัดความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารล่าสุด ราคาหุ้น สภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ต่างๆ
- แม้แต่แผนแบบชำระเงินก็มีโควตาข้อความที่เข้มงวด—ผู้ใช้จำนวนมากถึงขีดจำกัดการใช้งานหลังจากส่งข้อความเพียงไม่กี่สิบครั้ง ส่งผลให้ถูกระงับการใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโมง
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: Claude AI Vs. ChatGPT: ผู้ช่วย AI ตัวไหนดีที่สุด
📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
ปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มากมายจนทำให้รู้สึกท่วมท้น สามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การอัตโนมัติ ⚒️
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUp ทำให้ การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
8. Pi โดย Inflection AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาค้นหาแบบไม่เป็นทางการ)
ผ่านทางInflection AI
Pi เปลี่ยนการค้นหาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกเหมือนกำลังถามเพื่อนที่มีความรู้ แทนที่จะต้องพิมพ์คำค้นหาและหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี คุณสามารถถามคำถามอย่างเป็นธรรมชาติและได้รับคำตอบที่ตรงกับระดับความอยากรู้อยากเห็นของคุณ Pi จดจำสิ่งที่คุณเคยค้นหาไว้และสามารถเชื่อมโยงคำถามใหม่กับความสนใจที่คุณเคยมีมาก่อน
มันทำงานได้ดีเมื่อคุณกำลัง สำรวจหัวข้ออย่างไม่เป็นทางการ มากกว่าการทำการวิจัยเชิงลึก เช่น การค้นหาข้อมูลในวิกิพีเดียตอนดึก แต่มีการสนทนาที่น่าสนใจมากขึ้น จุดแข็งของมันอยู่ที่การไหลของภาษาธรรมชาติและน้ำเสียงที่ฉลาดทางอารมณ์
คุณสมบัติเด่นของ Pi โดย Inflection AI
- ขุดลึกลงไปอีกด้วยคำถามติดตามเพื่อค้นหาแนวคิดหรือมุมมองที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจพลาดไปในตอนแรก
- เลือกว่าคุณต้องการรายละเอียดมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าคุณจะต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือกำลังสำรวจหัวข้ออย่างละเอียด
- รับคำแนะนำทีละขั้นตอนเมื่อคุณกำลังดำดิ่งสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยและต้องการความช่วยเหลือในการแยกย่อยออกเป็นส่วนๆ
- เข้าถึงผู้ช่วยได้หลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงเว็บ แอปมือถือ และการผสานรวมการส่งข้อความ เพื่อการสนทนาอย่างต่อเนื่อง
- แสดงความคิดและไอเดียด้วยการใช้ฟีเจอร์ แชทด้วยเสียง ทำให้ใช้งานได้ง่ายขณะทำหลายอย่างพร้อมกันหรือขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Pi โดย Inflection AI
- มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับงานทางเทคนิคหรืองานวิจัยข้อเท็จจริงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Google AI Mode
- ระบบ AI ไม่รองรับการป้อนข้อมูลทางภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพ ภาพหน้าจอ หรือข้อมูลทางภาพอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้
- การมุ่งเน้นการสนทนาอาจไม่ได้ให้คำตอบโดยตรงเมื่อคุณต้องการ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดหรือคุณสมบัติที่อยู่ในขั้นทดลองสำหรับกระบวนการทำงานระดับมืออาชีพหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคา Pi โดย Inflection AI
- ฟรี
Pi โดย Inflection AI คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pi โดย Inflection AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Pi ยังคงเป็นหนึ่งในเพื่อน AI ที่ดีที่สุดสำหรับมิตรภาพ/การสนทนา/บุคลิกภาพ พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ และเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว สามารถสร้างความสนุกสนานได้มากทีเดียว!
มันไม่ได้ถูกโปรโมทให้ดูยิ่งใหญ่เหมือนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ChatGPT หรือ Claude ฯลฯ แต่มันก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์นั้น API ของ Inflection AI เวอร์ชัน 3.0 ที่เข้าถึงโมเดลต่าง ๆ นั้นเน้นไปทางนั้นมากกว่า อย่างไรก็ตาม Pi ยังคงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและให้กำลังใจ รวมถึงเหมาะสำหรับการแชทในชีวิตประจำวันมากกว่า AI ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน
Pi ยังคงเป็นหนึ่งในเพื่อน AI ที่ดีที่สุดสำหรับมิตรภาพ/การสนทนา/บุคลิกภาพ พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ และเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว สามารถสร้างความสนุกสนานได้มากมาย!
มันไม่ได้ถูกโปรโมทให้ดูยิ่งใหญ่เหมือนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ChatGPT หรือ Claude ฯลฯ แต่มันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้น API เวอร์ชัน 3.0 ของ Inflection AI ที่เข้าถึงโมเดลต่าง ๆ จะเน้นไปในทิศทางนั้นมากกว่า อย่างไรก็ตาม Pi ยังคงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและให้กำลังใจ รวมถึงเหมาะสำหรับการแชทในชีวิตประจำวันมากกว่า AI ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โมเดล AI สามารถพูดได้หลายสิบภาษา แต่พวกมันทำงานได้แย่ลงในภาษาที่มีสัดส่วนน้อยในข้อมูลการฝึกฝน นั่นเป็นเหตุผลที่ภาษาอังกฤษยังคงได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันมากที่สุด
9. ลีโอจาก Brave (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือ AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัว)
ผ่านทางBrave
Brave Leo คือ ผู้ช่วย AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเบราว์เซอร์ Brave มันจัดการกับคำค้นหาของคุณโดยไม่สร้างร่องรอยดิจิทัลของความอยากรู้ของคุณ AI จะประมวลผลคำถามของคุณในเครื่องของคุณเองเมื่อเป็นไปได้ ทำให้การค้นหาที่ละเอียดอ่อนยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถขอให้ Leo ค้นหาข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล คำแนะนำทางการเงิน หรือหัวข้อที่ถกเถียงกันได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโฆษณาที่ติดตามคุณไปหลังจากนั้นซอฟต์แวร์ค้นหาสำหรับองค์กรยังตรวจสอบหน้าที่คุณกำลังดูอยู่เพื่อหาบริบทเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Leo จาก Brave
- แชร์คำถามที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลส่วนบุคคลในเครื่องของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกหรือการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้
- ค้นคว้าหัวข้อที่ซับซ้อนจากแหล่งข้อมูลหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปเนื้อหาพร้อมกันจากหลายแท็บเบราว์เซอร์
- บล็อกสคริปต์ติดตามและโฆษณาเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ขณะรับคำแนะนำเนื้อหาตามการท่องเว็บปัจจุบันของคุณ
- รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านการสนทนาที่ไม่ระบุตัวตนและไม่มีการบันทึก ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีหรือเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานฟรี
ข้อจำกัดของ Leo ใน Brave
- ความสามารถของโมเดลที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม AI บนคลาวด์
- มีคุณสมบัติขั้นสูงน้อยลงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
ราคาของ Leo ใน Brave
- ฟรี
- Leo Premium: $14.99/เดือน
เรตติ้งและรีวิวของ Brave
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ค้นหาฐานความรู้: วิธีค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น
10. อเรียของโอเปร่า วัน (เหมาะที่สุดสำหรับการท่องเว็บแบบบูรณาการ)
ผ่านทางOpera One
Opera One จัดการกับ AI เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเว็บแทนที่จะเป็นฟีเจอร์เสริม อ่านบทความที่ซับซ้อนอยู่ใช่ไหม? AI ที่ชื่อว่า Aria สามารถแยกประเด็นสำคัญออกมาให้คุณได้ทันทีบนหน้าเว็บนั้นเลย ติดอยู่กับเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศหรือเปล่า? แปลได้ทันทีโดยคงรูปแบบเดิมไว้ครบถ้วน
คำแนะนำจาก AI จะปรากฏขึ้นเมื่อมีประโยชน์และหายไปเมื่อไม่จำเป็น ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาป๊อปอัปที่น่ารำคาญ ทุกอย่างจะซิงค์ข้ามอุปกรณ์ของคุณ ทำให้การสนทนาและความชอบของคุณติดตามคุณไปทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ Aria จาก Opera One
- เข้าถึงคำตอบที่ทันสมัยและครอบคลุมสำหรับคำถามต่างๆ โดยอิงจากการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
- แปลเว็บไซต์ทั้งหมดและข้อความที่เลือกเฉพาะเจาะจง พร้อมคงรูปแบบเดิม รูปภาพ และองค์ประกอบเชิงโต้ตอบไว้อย่างสมบูรณ์
- โต้ตอบกับหน้าเว็บโดยใช้โหมดบริบทหน้าเว็บที่สรุป แปล หรือตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าปัจจุบัน
- ควบคุมฟังก์ชันของเบราว์เซอร์ เช่น การจัดระเบียบแท็บ โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- สร้างทั้งข้อความและภาพได้โดยตรงภายในเบราว์เซอร์ โดยใช้คำสั่งบรรทัดเดียวหรือผ่านอินเทอร์เฟซแชท
- สร้างคำตอบที่ชาญฉลาดสำหรับการอภิปรายในฟอรัม, กระทู้ความคิดเห็น, และการสนทนาออนไลน์ โดยใช้เนื้อหาหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Aria ใน Opera One
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการปรับพฤติกรรมและการตอบสนองของ AI
- บนการติดตั้งเดสก์ท็อป (โดยเฉพาะเวอร์ชันนักพัฒนา) การเรียกใช้ Aria อาจทำให้เกิดการล่มของเบราว์เซอร์, การค้าง, หรือการใช้ CPU/RAM มากเกินไป—แม้ว่า Aria จะไม่ได้ถูกใช้งานอยู่ก็ตาม
- ความสามารถของอาเรียในการจดจำบริบทของการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่นั้นมีจำกัด
การกำหนดราคา Aria ของ Opera One
- ฟรี
คะแนนและบทวิจารณ์ Aria ของ Opera One
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างชั้นนำของการสร้างเสริมการเรียกคืนข้อมูลในการใช้งานจริง
🔍 คุณรู้หรือไม่? โมเดล AI ไม่ได้ถูกฝึกบนอินเทอร์เน็ตสดข้อมูลส่วนใหญ่ถูกดึงมาจากหนังสือ, วิกิพีเดีย, ฟอรั่ม, และเว็บไซต์ต่างๆ แล้วถูกแช่แข็งไว้ที่จุดหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเครื่องมือค้นหา LLMบอกว่ามีการตัดข้อมูลในปี 2023 หรือ 2024 นั่นคือความจริง—มันไม่รู้อะไรหลังจากนั้นเว้นแต่จะมีการอัปเดต
การทำงานรู้สึกแตกต่างใน ClickUp
การรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ใช่ส่วนที่ยากที่สุด การเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ การรักษาความสอดคล้องของทีม และการนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่มันเคลื่อนไหว นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทิ้งให้ค้างคา
ClickUp ไม่ทำ
มันให้คำตอบแก่คุณ ใช่ แต่มันยังสร้างงานถัดไป แจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสม อัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการ และรวบรวมชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ดังนั้นงานวิจัยจึงไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเอกสาร การติดตามงานจะไม่สูญหายในแชท และงานจะไม่หยุดชะงักเพราะรอให้ใครบางคนมอบหมาย
หากทีมของคุณต้องการการสลับงานน้อยลงและทำงานมากขึ้น ClickUp ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้แล้วสมัครฟรีวันนี้! ✅