รีวิว Perplexity AI: คุณสมบัติ, ประโยชน์, และทางเลือก

เครื่องมือ AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการค้นหา สร้าง และบริโภคเนื้อหาของเราอย่างสิ้นเชิง ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ Perplexity AI ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะเครื่องมือค้นหาและให้คำตอบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2022
คิดถึงมันเหมือนเพื่อนค้นหาที่เข้าใจความชอบของคุณ ให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณ และตอบคำถามของคุณตามบริบทโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึง Perplexity AI อย่างละเอียด อธิบายคุณสมบัติและข้อบกพร่องของมัน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน AI ขั้นสูงกว่า
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร?
Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่นเดียวกับ Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ มันสามารถช่วยคุณค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ Perplexity AI อ้างอิงแหล่งข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่เครื่องมือสร้างขึ้นมานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่
Perplexity AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อตีความคำถามของคุณและเข้าใจเจตนาของมัน จากนั้นจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากเว็บและจัดกรอบคำตอบ เครื่องมือ AIจะสรุปและนำเสนอข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่ใช้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ คุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาในสรุป ในกรณีที่คุณต้องการมุมมองที่ละเอียดมากขึ้น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาที่อ้างถึงและสร้างคำตอบของคุณเอง
หากคุณถามว่า 'ประโยชน์ของการแชทสดคืออะไร?' ความสับสนจะ:
- สแกนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและรวบรวมประโยชน์
- อ้างอิงแหล่งที่มา
- ให้ภาพและวิดีโอเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจหัวข้อ
ประโยชน์ของ Perplexity AI เมื่อเทียบกับเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ คือการลดการค้นหาข้อมูลผ่านผลการค้นหา และเพิ่มการเรียนรู้ผ่านการสนทนา
คุณยังสามารถใช้ส่วนขยาย Perplexity AI สำหรับ Chrome เพื่อสลับจาก Perplexity.ai ไปยังเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ได้อีกด้วย
มาดูคุณสมบัติหลักของ Perplexity AI ที่ทำให้มันมีประโยชน์สำหรับนักวิจัย, โปรแกรมเมอร์, นักการตลาด, และนักเขียนในการถามคำถาม, สร้างเนื้อหา, และสรุปข้อมูล.
อ่านเพิ่มเติม:สถิติ AI ที่สำคัญที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Perplexity AI
1. เพอร์เพล็กซิตี้ โค-ไพล็อต
Perplexity Copilot มอบประสบการณ์การค้นหาแบบโต้ตอบให้กับคุณ คล้ายกับบรรณารักษ์ผู้ให้ความช่วยเหลือในห้องสมุดสาธารณะ
คุณบอกบรรณารักษ์ว่าคุณกำลังมองหาข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะ บรรณารักษ์จะพูดคุยกับคุณและถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจน เพื่อช่วยคุณค้นหาหนังสือหรือเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเพียงแค่ให้รายชื่อรายการแก่คุณ
Perplexity Copilot ทำงานในลักษณะเดียวกัน Copilot จะถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงความคลุมเครือและทำความเข้าใจกับคำถามที่ซับซ้อนเมื่อคุณป้อนคำถาม เครื่องมือนี้ใช้ GPT-4 และ Claude-3 เป็นโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและทำการค้นหาเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแก่คุณ
2. การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
Perplexity AI สามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อดึงข้อมูลตามความต้องการของคุณ เครื่องมือนี้จะรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ฟอรั่ม โซเชียลมีเดีย และบทความข่าวต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดสำหรับทุกคำถามที่คุณค้นหา Perplexity AI จะสแกนแหล่งข้อมูลออนไลน์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่อัปเดตและมีความแม่นยำใกล้เคียงที่สุด
Perplexity AI ช่วยให้คุณติดตามข่าวสารล่าสุดทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถใช้เพื่อรวบรวมข่าวสารจากหลายแหล่งและรับมุมมองที่สมดุลของเหตุการณ์ปัจจุบันได้อีกด้วย
อัลกอริทึมขั้นสูงเข้าใจบริบทและให้ผลลัพธ์ที่คล้ายมนุษย์เพื่อแจ้งข้อมูลให้คุณทราบโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูล
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: เมื่อคุณถามคำถามกับ AI ให้ระบุให้ชัดเจน ให้บริบทเพียงพอ และทดสอบการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกัน
3. การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างโปร่งใส
เนื่องจากเครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังค่อนข้างใหม่ คุณจึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลของคุณมีความน่าเชื่อถือ จุดเด่นที่สุดของ Perplexity AI คือการอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งหมดที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับคำค้นหาของคุณ นี่เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เพื่อการวิจัยและการตัดสินใจ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ตรวจสอบการอ้างอิงให้ตรงกันเพื่อยืนยันข้อมูลก่อนเผยแพร่
4. การบูรณาการแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
Perplexity AI ไม่ได้พึ่งพาแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวในการรวบรวมคำตอบสำหรับคำถามของคุณ แต่จะพิจารณาจากวารสารวิชาการ บทความวิจัย แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บทความข่าว และฟอรัมต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักการตลาดที่ต้องการรวบรวมรายงานเกี่ยวกับคู่แข่งและข้อได้เปรียบหลักของพวกเขา Perplexity AI สามารถเป็นผู้ช่วยวิจัยของคุณได้ การค้นหาแบบ Pro ของ Perplexity จะค้นหาผ่านเว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณ ถามคุณว่าคุณกำลังมองหาอะไร และให้รายการแหล่งข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลการค้นหาเหล่านี้ให้คุณโดยใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาทเทียม ทำให้คุณได้รับข้อมูลที่มีคุณค่า
อ่านเพิ่มเติม: เราได้ทำการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Perplexity กับ ChatGPT
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
ข้อดีของการใช้ Perplexity AI
การค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์
Perplexity AI วิเคราะห์คำถามของผู้ใช้และประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อให้ข้อมูลที่ตรงตามบริบทและเกี่ยวข้องกับคุณ ระบบเข้าถึงแก่นของคำถามและช่วยให้คุณถามคำถามเพิ่มเติมตามผลลัพธ์ที่ได้รับ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การแชทเป็นเรื่องง่ายและรักษาการไหลของการสนทนาเมื่อตอบคำถามของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือพิมพ์คำถามของคุณในแถบค้นหา และ Perplexity AI จะให้คำตอบที่สอดคล้องกันแก่คุณ
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีโฆษณา
ต่างจากการค้นหาบนเว็บและ Google, Perplexity มีอินเทอร์เฟซที่ปราศจากโฆษณา. นอกจากนี้ยังสามารถกรองเนื้อหาเชิงโฆษณาและให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ข้อมูลที่คุณได้รับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และไม่เอนเอียง.
การอ้างอิงสำหรับคำตอบ
ความสับสนได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการรวบรวมคำตอบสำหรับคำถามของคุณ คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ปัญหาในการใช้ Perplexity AI
รายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจไม่เป็นความจริงเสมอไป
ในกรณีส่วนใหญ่ Perplexity AI พยายามให้คำตอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณจะพบว่าคำตอบที่ได้มีการเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเข้าไปซึ่งอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
ตัวอย่างเช่น เราได้ค้นหาอย่างรวดเร็วใน Perplexity เพื่อหาผับที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์ที่แสดงโดย Perplexity มีชื่อบางแห่งที่จริง ๆ แล้วไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ตั้งอยู่ในอินเดีย นี่คือเหตุผลที่การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อถามคำถาม
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้จำกัดข้อความค้นหาของคุณเพื่อค้นหาผับที่ดีที่สุดใน 'เมือง', 'สหรัฐอเมริกา'
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: พิจารณาใช้เทมเพลตคำสั่ง AI สำหรับการป้อนข้อมูลที่ละเอียดและมีโครงสร้างในฐานะผู้เริ่มต้น.
ขาดข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีไว้เป็นจำนวนมาก
เครื่องมือค้นหาเช่น Google มีมานานหลายปีแล้ว และจัดการกับปริมาณข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีและอัปเดตเป็นจำนวนมาก
ความสามารถในการให้คำตอบที่มีบริบทและเป็นการสนทนาทำให้เครื่องมือ AI อย่าง Perplexity AI แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่สามารถให้ผลการค้นหาที่ครอบคลุมเหมือน Google ได้ เนื่องจากขาดข้อมูลดัชนีจำนวนมหาศาลที่ Google มีอยู่
ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์คำถามว่า 'ปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่อตลาดแรงงานอย่างไร?', คุณจะสังเกตเห็นว่า Perplexity ตอบกลับด้วยคำตอบที่มีลักษณะเป็นเนื้อเรื่องมากกว่า หากคุณค้นหาแบบเดียวกันใน Google คุณจะได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหลายสิบแห่ง
คุณสามารถสำรวจมุมมองและข้อค้นพบต่างๆ จากผลการค้นหาได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องถามคำถามติดตามเพิ่มเติมหากต้องการประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันจาก Perplexity
มีความอ่อนไหวต่อขนาดและความหลากหลายของชุดข้อมูล
เครื่องมือเช่น Perplexity สร้างคำตอบโดยอิงจากชุดข้อมูลที่มันได้รับการฝึกฝนมา เนื่องจาก LLM เหล่านี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาไม่นาน ชุดข้อมูลของพวกเขายังมีขนาดเล็กและไม่หลากหลายมากนัก
นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เครื่องมือค้นหาแบบโต้ตอบเช่น Perplexity อาจไม่ให้คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป
ตัวอย่างเช่น เราได้ขอให้ Perplexity สร้างหัวข้อโฆษณาไม่เกิน 60 ตัวอักษรเพื่อช่วยเราโปรโมตสัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะมาถึง คำตอบที่ได้มีความยาวไม่ถึง 30 ตัวอักษรและไม่ค่อยน่าสนใจ นี่อาจเป็นเพราะการฝึกอบรมของมันไม่ได้รวมโฆษณาหรือภาษาการตลาดที่คล้ายกันมากพอ
รีวิว Perplexity AI บน Reddit
เราใช้ Reddit เพื่อค้นหาว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Perplexity ผู้ใช้หลายคนได้เน้นย้ำว่า Perplexity สามารถเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังได้สังเกตว่าPerplexity ให้คำตอบที่ไม่สม่ำเสมอและสั้นเกินไปต่อคำถามค้นหาของคุณ ซึ่งอาจจำกัดการแก้ปัญหาและการวิจัยได้
สรุปสั้น: Perplexity AI มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดโดยใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยากด้วยความช่วยเหลือจาก WolframAlpha มีโหมดการค้นหาเฉพาะทาง ค้นหาข้อมูลใน Reddit ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาบริษัทท้องถิ่น และให้คำตอบที่กระชับ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในการจัดการวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนนอกเหนือคณิตศาสตร์ ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา บางครั้งให้คำตอบที่ไม่สอดคล้องกันและสั้นเกินไป รวมถึงมีข้อจำกัดในด้านความกว้างของการค้นหาและการจัดรูปแบบ แม้จะมีข้อจำกัด Perplexity AI ก็คุ้มค่าที่จะลองใช้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับโมเดล AI อื่นๆ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือทางเลือกที่ใช้แทน Perplexity
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหมายความว่าคุณมีทางเลือกหลายอย่างสำหรับเครื่องมือ AI เช่น ChatGPTและ Perplexity
คุณรู้หรือไม่ว่า ClickUp มี AI ของตัวเอง?
พบกับClickUp Brain— ออกแบบมาเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ ภายในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร
ClickUp Brain สามารถเขียนข้อความสร้างสรรค์, กรอกข้อมูลในโครงการ, แปลข้อความ, สรุปบันทึกการประชุม, และสร้างบล็อกได้
เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซแบบสนทนา คุณสามารถถามคำถามได้เหมือนกับที่คุณถามเพื่อน เข้าถึงได้ทุกที่บนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสลับหรือเปลี่ยนระหว่างแอปพลิเคชัน
นี่คือฟังก์ชันหลักบางส่วนของ ClickUp Brain ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity AI
ผู้จัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
สมมติว่าคุณกำลังทำงานในโครงการหนึ่งและต้องอ้างอิงกระบวนการ QA สำหรับงานเฉพาะ แต่คุณจำชื่อไฟล์ไม่ได้และไม่อยากเสียเวลาค้นหาด้วย
ใช้ ClickUp Brain ในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อรับคำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือพิมพ์คำค้นหาของคุณ
ในกรณีนี้, 'กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเราทำงานอย่างไร?'. ผู้จัดการความรู้ของ AI จะวิเคราะห์คำถามของคุณและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงานของคุณ, เอกสาร, วิกิของบริษัท, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ. ClickUp Brain จะแสดงข้อมูลเป็นคำตอบสำหรับคำถามของคุณ และคุณสามารถกลับไปทำงานของคุณได้ในเวลาไม่นาน.
ผู้จัดการโครงการ AI
แทนที่จะใช้เวลาไปกับงานต่างๆ เช่น การสร้างงานมอบหมาย การเขียนสรุปการประชุม การเตรียมรายงานสถานะ การสร้างบทสรุปโครงการ ฯลฯ ให้ใช้ ClickUp Brain เป็นผู้จัดการโครงการ AI ของคุณ ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและซับซ้อนมากขึ้นได้
ClickUp Brain สามารถอัปเดตสถานะงานของคุณโดยอัตโนมัติและช่วยสร้างงานย่อยภายใน ClickUp Tasks ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบงานและโครงการของคุณเพื่อสร้างการอัปเดตความคืบหน้า ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการของคุณและความคืบหน้าของงานต่างๆ
ผู้จัดการโครงการ AI สามารถสร้างการประชุมแบบยืน สรุปข้อมูลจาก ClickUp Docsและแม้กระทั่งสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับสถานการณ์เฉพาะได้
ทีมสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารไวท์เปเปอร์, งานวิจัย, และหัวข้อสนทนาเพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงและข้อมูลที่สำคัญได้ สามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากวาระการประชุมและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
นักเขียน AI สำหรับการทำงาน
คุณสามารถใช้ผู้เขียน AI เพื่อช่วยคุณเขียนบทความบล็อก, คัดลอกหน้า landing, อีเมล, และอื่น ๆ ได้ ระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัวจะตรวจจับข้อผิดพลาดทางการสะกดคำในเวลาจริงโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงน้ำเสียงและสไตล์การเขียนของคุณ และสร้างคัดลอกที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง
ClickUp Brainผู้ช่วยเสมือนของคุณ มีเทมเพลตคำสั่ง AI ในรูปแบบ GPT ที่ช่วยให้คุณได้รับคำตอบตรงประเด็นโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง และได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น
นี่คือตัวอย่างเทมเพลตคำสั่ง AI ยอดนิยมจาก ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน:
คำแนะนำสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับเทมเพลตการตลาด
ชุดคำสั่งกว่า 600รายการในเทมเพลต ClickUp's ChatGPT Prompts for Marketing Teamจะยกระดับการตลาดของคุณไปอีกขั้น ด้วยคำสั่งในกว่า 40 หมวดหมู่ เริ่มต้นแคมเปญนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายได้อย่างง่ายดาย
คำแนะนำสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับเทมเพลตการจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการใช้เทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อระดมความคิดและสร้างแนวทางแก้ไขและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คำแนะนำในเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนโครงการที่ครอบคลุม โดยระบุงานที่จำเป็น ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง
คำแนะนำสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับเทมเพลตวิศวกรรม
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับวิศวกรรมของ ClickUpใช้สำหรับการวิจัยและระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสำหรับความท้าทายและโครงการที่ซับซ้อน
นี่คือข้อความตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ได้: ฉันต้องการสร้างแบบจำลองที่สามารถทำนายความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างแม่นยำโดยอิงจากข้อเสนอแนะของลูกค้า
ใช้ผลลัพธ์จากโมเดลนี้เพื่อปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดบางตัวสำหรับการสร้างภาพข้อมูล และ เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps
แปลด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain สามารถแปลเนื้อหาได้เช่นกัน คัดลอกและวางข้อความที่คุณต้องการแปลลงในเอกสาร ClickUp ของคุณ จากนั้นเลือกข้อความและแปลเป็นภาษาใดก็ได้ คุณจะได้รับการแปลที่รวดเร็วและแม่นยำในทันที ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีลูกค้าทั่วโลกและต้องการสื่อสารกับพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/เดือน ต่อสมาชิก Workspace
ใช้ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานของคุณ
Perplexity โดดเด่นในบรรดาเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการให้คำตอบที่รวดเร็วและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลต่อคำถามของคุณ รวมถึงช่วยในการสร้างและสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม
แม้แต่เวอร์ชันฟรีของแอป Perplexity AI ก็สามารถเพิ่มพูนกระบวนการค้นพบความรู้ได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแชทบอท AI สำหรับการสนทนาแบบสแตนด์อโลน
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วย AI ที่ฝังแน่นอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดี
ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Brain ช่วยอัตโนมัติงานที่ใช้เวลานาน เช่น การสร้างข้อความทางการตลาด, สรุปการจัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และสรุปการประชุม, เอกสารขาว, และความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ
เพื่อสำรวจว่า ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไรลงทะเบียนที่ Clickup ฟรี